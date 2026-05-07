Die 10 besten Soundbars mit Subwoofer im Jahr 2025 – beeindruckender Klang

Die besten Soundbars mit Subwoofer können das Erlebnis von Filmen, Musik und Spielen zu Hause völlig verändern. Anstelle des dünnen TV-Tons erhalten Sie tiefere Bässe, klarere Dialoge und eine kinoreifere Klangbühne aus einer kompakten Konfiguration.

Ich habe zahlreiche Soundbar- und Subwoofer-Kombinationen getestet, die gewöhnliche Wohnzimmer und kleine Wohnungen in Räume mit wahrhaft beeindruckendem Klangerlebnis verwandelt haben. In diesem Leitfaden finden Sie 10 sorgfältig ausgewählte Konfigurationen für verschiedene Räume, Budgets und Plattformen – von einfachen TV-Upgrades bis hin zu fast schon Heimkino-ähnlichen Erlebnissen.

Unsere Top-Empfehlungen für Soundbars mit Subwoofer

Wenn es um die besten Soundbars mit Subwoofer geht, stechen drei Modelle für unterschiedliche Nutzergruppen besonders hervor – von begeisterten Heimkino-Fans über Preisbewusste bis hin zu echten Audio-Liebhabern.

Samsung HW-Q990D (2024) – Its 11.1.4-Kanal-Konfiguration, kabelloser Subwoofer und hintere Lautsprecher ein wirklich fesselndes Erlebnis schaffen Dolby Atmos Ein Klang, der große Räume mühelos erfüllt. Hisense HS2100 (2023) –Mit einem2.1-Kanal-Konfiguration, kabelloser Subwoofer und DTS Virtual:X… und bietet damit eine deutliche Verbesserung gegenüber TV-Lautsprechern zu einem sehr erschwinglichen Preis. SENNHEISER AMBEO Soundbar Max (2020) – A Flaggschiff-Option für Menschen, die 3D-Sound in Audiophile-Qualität von einem einzigen Lautsprecher, der ganz allein tiefe Bässe wiedergeben kann.

Diese drei Modelle decken die Kategorien „Bester Allrounder“, „Bester Preis-Leistungs-Sieger“ und „Bester High-End-Surround-Sound“ ab – scrollen Sie weiter, um die vollständige Liste zu entdecken und das perfekte Modell für Ihren Raum und Ihr Budget zu finden.

Die 10 besten Soundbars mit Subwoofer – Top-Empfehlungen für jeden Raum

Im Folgenden findest du eine Übersicht über alle 10 Modelle, von preisgünstigen Soundbars bis hin zu kompletten Heimkino-Systemen, damit du Funktionen und Preise leichter vergleichen und die beste Soundbar mit Subwoofer finden kannst.

1. Samsung HW-Q990D [Beste Soundbar mit Subwoofer insgesamt]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 11.1.4-Kanal mit 22 Lautsprechern Gesamtleistung Bis zu 656 W Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Audioformate Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus Konnektivität HDMI 2.1 (4K/120 Hz-Durchleitung), eARC, optischer Ausgang, Bluetooth, WLAN Besondere Merkmale Q-Symphony, Aktiver Sprachverstärker, Game Mode Pro, Adaptive Sound Abmessungen (Soundbar) 48,5 Zoll B x 5,4 Zoll T x 2,7 Zoll H

The Samsung HW-Q990D wurde für alle entwickelt, die sich mit einer Kombination aus Soundbar und Subwoofer ein echtes Heimkino-Erlebnis wünschen. Dank seines 11.1.4-Kanal-Setups, des kabellosen Subwoofers und der Rear-Lautsprecher ist es eine echte Alternative zu vielen Modellen, die man in einem Ratgeber für die besten Surround-Sound-Systeme finden würde.

Vorteile Nachteile ✅ Echte 11.1.4-Kanäle sorgen für ein Surround-Erlebnis wie im Kino ✅ Der kabellose Subwoofer sorgt für tiefe, kraftvolle Bässe bei Filmen und Spielen ✅ Dolby Atmos & DTS:X mit nach oben und zur Seite gerichteten Lautsprechern für Höhenklang ✅ HDMI 2.1 mit 4K/120 Hz-Durchleitung eignet sich für Konsolen der nächsten Generation und High-End-Fernseher ✅ Die Q-Symphony-Integration sorgt bei kompatiblen Samsung-Fernsehern für noch besseren Klang ✅ Der aktive Sprachverstärker und der Center-Kanal sorgen für einen klaren und deutlichen Dialog ❌ Größere Soundbar- und Rear-Lautsprecher benötigen mehr Platz, bieten dafür aber einen volleren, raumfüllenden Klang

Mit Dolby Atmos und DTS:X sowie HDMI 2.1-Passthrough für 4K/120 Hz ist sie die perfekte Ergänzung für High-End-Fernseher und Spielkonsolen. Q-Symphony synchronisiert die Soundbar mit kompatiblen Samsung-Fernsehern, während der dedizierte Center-Kanal und der Active Voice Amplifier dafür sorgen, dass Dialoge auch in großen oder lauten Räumen klar und deutlich zu hören sind. Es handelt sich um ein hochwertiges System, das den gesamten Wohnraum mit Klang erfüllt. ohne die Komplexitäteinestrennt das AVR-System.

Fazit: The Samsung HW-Q990D ist ideal, wenn Sie das Beste wollen Samsung Soundbar mit Subwoofer für ein authentisches Heimkino-Erlebnis, die kraftvolle Bässe, beeindruckenden Surround-Sound und hervorragende Sprachverständlichkeit in einem hochwertigen Paket vereint.

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2. Hisense HS2100 2.1-Kanal 240 W [Die beste preisgünstige Soundbar mit Subwoofer]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 2.1 – Kanalsystem Gesamtleistung max. 240 W Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Audioformate DTS Virtual:X, Dolby Audio Konnektivität HDMI ARC. Bluetooth 5.3 Besondere Merkmale 6–7 EQ-Modi, drahtloses Musik-Streaming, EzPlay Abmessungen (Soundbar) 31,5 cm B × 3,5 cm T × 2,4 cm H

The Hisense HS2100 ist ein heißer Anwärter auf den Titel der besten preisgünstigen Soundbar mit Subwoofer, wenn Sie die Tonqualität Ihres Fernsehers spürbar verbessern möchten, ohne zu viel Geld auszugeben. Ihre 2.1-Kanal-Konfiguration mit 240 W Leistung und ein kabelloser Subwoofer sorgt für deutlich mehr Druck, wodurch der dünne TV-Klang zu einem volleren, mitreißenderen Klangerlebnis für den Fernsehalltag wird.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstiges 2.1-System, das im Vergleich zu den TV-Lautsprechern für satten Bass und klaren Klang sorgt ✅ Der kabellose Subwoofer sorgt für kraftvolle Bässe bei Filmen und Spielen ✅ HDMI ARC ermöglicht eine TV-Verbindung über ein einziges Kabel und eine einfache Steuerung ✅ Bluetooth 5.3 unterstützt schnelles drahtloses Musik-Streaming ✅ Verschiedene EQ-Modi ermöglichen die optimale Klangabstimmung für Filme, Musik oder Nachrichten ✅ Das schlanke Soundbar-Design eignet sich für kleinere Räume und TV-Möbel ❌ Es fehlen echte Surround-Kanäle, aber DTS Virtual:X sorgt dennoch für eine breitere, noch intensivere Klangbühne

Dank DTS Virtual:X und Dolby Audio genießen Sie dennoch einen räumlichen, kinoreifen Klang, auch wenn es sich hierbei nicht um ein vollwertiges Surround-System handelt. HDMI ARC und Bluetooth Einfache Einrichtung – ein Kabel zum Fernseher oder sofortige Kopplung mit Ihrem Smartphone für Playlists und Podcasts.

Es ist eine kluge Wahl für preisbewusste Käufer und passt perfekt in die Art von Konfigurationen, die man in einem Leitfaden zu den best soundbars unter 200 $.

Fazit:The Hisense HS2100ist ideal fürpreisbewusste Käufer die eine einfache, kompakte Kombination aus Soundbar und Subwoofer suchen, die lässt Filme, Serien und Gelegenheitsspiele viel fesselnder klingen ohne nennenswerten finanziellen Aufwand.

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3. SENNHEISER AMBEO Soundbar Max [Die beste Soundbar mit Subwoofer für ein Surround-Sound-Erlebnis]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 5.1.4-Kanal-3D-Soundbar Gesamtleistung Bis zu 500 Watt Subwoofer Integrierter 30-Hz-Tiefbass; optionaler kabelgebundener AMBEO Sub (separat erhältlich) Audioformate Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, 5.1/2.0-Upmix Konnektivität HDMI (eARC), optischer Ausgang, Bluetooth, WLAN, Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect Besondere Merkmale AMBEO 3D-Virtualisierung, Raumkalibrierung, integrierter EQ, AMBEO-Modi Abmessungen (Soundbar) 49,8 cm B × 6,73 cm T × 5,31 cm H

The SENNHEISER AMBEO Soundbar Max richtet sich an Zuhörer, die nahezu echter Surround-Sound aus einem einzigen Soundbar-Gehäuse. Sein5.1.4-Kanal-Konfiguration mit 13 Lautsprechern und tiefen Bässen bis 30 Hz nutzt die AMBEO-Virtualisierung, um Effekte um dich herum und über dir zu platzieren, wodurch ein eine kinoähnliche Klangblase ohne dass eine komplette Anlage mit Receiver und Satellitenlautsprechern erforderlich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Die AMBEO 3D-Technologie überzeugt eindringlicher Surround-Sound aus einem einzigen Takt ✅ Dank des tiefen 30-Hz-Basses ist ein separater Subwoofer zunächst nicht erforderlich ✅ Unterstützung für Dolby Atmos, DTS:X und MPEG-H für ein zukunftssicheres Heimkino ✅ Dank der erweiterten Raumkalibrierung wird der Klang genau auf Ihr Wohnzimmer abgestimmt ✅ Umfangreiche Konnektivität mit WLAN, Chromecast, AirPlay 2 und Musikdiensten ✅ Hochwertige Verarbeitung und Klangoptimierung speziell für anspruchsvolle Heimkino-Fans ❌ Größer und teurer als die meisten Lautsprecher, aber man zahlt für ein Spitzenmodell mit kinoähnlicher Klangqualität

AlsPremiumSennheiserProdukt, es konzentriert sich auf Audiophile Abstimmung und Materialien, mit einer fortschrittlichen Raumkalibrierung, die den Klang an Ihre Räumlichkeiten anpasst.

Unterstützung fürDolby Atmos, DTS:X sowie das Hochmischen von herkömmlichen 5.1- oder Stereo-Inhalten Das bedeutet, dass alles – von Filmen bis hin zu Musik – von der 3D-Wiedergabe profitiert. Und wenn Sie sich noch mehr Druck im Tieftonbereich wünschen, können Sie den passenden AMBEO Sub für eine vollständige Flaggschiff-Konfiguration mit Bar und Unterbau.

Fazit: The SENNHEISER AMBEO Soundbar Max ist ideal, wenn Sie ein erstklassiges Surround-Sound-Erlebnis von einer einzigen Soundbar erwarten, die bereits tiefe Bässe wiedergibt, und die Möglichkeit haben möchten, diese später zu einem wirklich erstklassigen Heimkino-System zu erweitern.

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4. Creative Sound Blaster Katana V2 [Beste Gaming-Soundbar mit Subwoofer]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 5.1-Kanal-Gaming-Soundbar-System Gesamtleistung Bis zu 150 W (Herstellerangabe) Subwoofer Kabelgebundener Subwoofer für druckvollen Bass Audioformate Dolby Audio, 5.1-Wiedergabe, Super X-Fi-Virtualisierung Konnektivität HDMI ARC, optischer Ausgang, USB, Bluetooth 5.0 Besondere Merkmale Super X-Fi, SXFI Battle Mode, Dreifachverstärker-Design, RGB-Beleuchtung, App-EQ Abmessungen (Soundbar) 23,6 cm B × 3,74 cm T × 2,44 cm H

The Creative Sound Blaster Katana V2ist aufgebaut als eingaming-first soundbar-subwoofer combo und könnte ohne Weiteres an der Spitze jeder Rangliste der besten Soundbars für Gaming stehen.

Its schlankes, flaches Design lässt sich platzsparend unter einem Monitor oder Fernseher verstauen. Gleichzeitig Dreifachverstärktes System und separater Subwoofer sie liefern kräftige Bässe und detailreiche Mitten, die Schüsse, Schritte und Explosionen noch überzeugender klingen lassen.

Vorteile Nachteile ✅ Das kompakte Design aus Soundbar und Subwoofer passt problemlos auf Gaming-Schreibtische ✅ Auf Gaming ausgerichtetes Tuning hebt Effekte und räumliches Audio hervor ✅ Super X-Fi und der SXFI Battle Mode sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis bei Ego-Shootern ✅ Mehrere Eingänge unterstützen PC, Konsole und Mobilgeräte ✅ Anpassbare RGB-Beleuchtung und Equalizer über die Creative-App ✅ Klare Dialog- und UI-Sounds sowohl für Spiele als auch für Streaming ❌ Verwendet einen kabelgebundenen Subwoofer, nimmt aber dennoch nur wenig Platz ein, sodass er für die meisten Aufstellungen geeignet ist

With HDMI ARC, optischer Ausgang, USB und Bluetooth 5.0, es passt direkt in PC, PS5, Xbox und Switch Konfigurationen. Funktionen wie Super X-Fi und SXFI Battle Mode bietet zusätzlichen Mehrwert für das Spielen zu später Stunde und ermöglicht Ihnen 3D-Audio über Kopfhörer wenn Sie ein Headset anschließen.

Es dient außerdem als durchgehende Medienleiste, der Musik und Filme in kleinen Wohnzimmern oder Schlafzimmern gut wiedergibt. Stellen Sie ihn unter Ihren Monitor oder Ihren Fernseher im Wohnzimmer und kombinieren Sie ihn mit dem Die beste Wahl für einen Gaming-Fernseher für eine umfassende audiovisuelle Aufrüstung. Ein hochwertiger Bass ist für eine solche Anlage unverzichtbar, und die Suche nach dem best subwoofer Als Ergänzung zu Ihren Hauptlautsprechern sorgt dies dafür, dass jede Explosion und jeder Tiefton-Effekt die nötige Wucht entfaltet.

Fazit: The Creative Sound Blaster Katana V2 ist ideal, wenn Sie eine kompakte, schreibtischfreundliche Gaming-Soundbar mit einem Subwoofer suchen, der verbessert sowohl Ihr Spielerlebnis als auch den Mediengenuss im Alltag ohne dass man ein Heimkinosystem in voller Größe benötigt.

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5. Polk Audio Signa S2 [Beste Soundbar der Mittelklasse mit Subwoofer]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 2.1-Kanal-System Gesamtleistung Bis zu 25 W Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Audioformate Dolby Digital Konnektivität HDMI ARC, optischer Ausgang, AUX, Bluetooth Besondere Merkmale VoiceAdjust™, ultraschlankes Design, kabelloses Musik-Streaming Abmessungen (Soundbar) 35,43 cm B × 3,31 cm T × 2,15 cm H

The Polk Audio Signa S2 ist eine gute Wahl, wenn du das Die beste Soundbar der Mittelklasse mit Subwoofer das den TV-Ton verbessert, ohne dabei in die Preisklasse der Spitzenmodelle zu fallen. Sein 2.1-Kanal-Soundbar mit kabellosem Subwoofer die einen volleren Klang und tiefere Bässe liefert als die meisten integrierten TV-Lautsprecher, sodass Filme, Serien und Musik noch mitreißender wirken.

Vorteile Nachteile ✅ Preis im mittleren Segment, der eine deutliche Verbesserung gegenüber TV-Lautsprechern darstellt ✅ Der kabellose Subwoofer sorgt für kraftvolle Bässe bei Filmen und Musik ✅ VoiceAdjust™ sorgt auch bei niedrigerer Lautstärke für klare Dialoge ✅ Das ultraschlanke Design verdeckt weder den Fernseher noch den IR-Sensor ✅ HDMI ARC, optischer Anschluss und Bluetooth decken die meisten TV-Konfigurationen ab ✅ Schnelle Einrichtung mit den im Lieferumfang enthaltenen Kabeln für eine einfache Installation ❌ Keine Dolby-Atmos-Unterstützung, doch Dolby Digital und der kabellose Subwoofer sorgen dennoch für eine deutliche Verbesserung und einen raumfüllenden Klang

PolksVoiceAdjust™-Technologie ist in dieser Preisklasse ein echter Gewinn, da man damit die Sprachverständlichkeit verbessern kann, ohne dass der gesamte Mix zu schrill wirkt. Der Ultra-schlanke Bar lässt sich bequem vor den meisten Fernsehern aufstellen oder unter dem Bildschirm befestigen, was ihn ideal für Wohnzimmer macht, in denen man zwar keine Atmos-Höheneffekte benötigt, aber dennoch ein klares, kinoreifes Erlebnis genießen möchte.

Fazit: The Polk Audio Signa S2 ist ideal für alle, die sich Einfache, kompakte Kombination aus Soundbar und Subwoofer das klarere Dialoge und einen volleren Klang zu einem fairen Preis im mittleren Segment bietet.

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6. VIZIO 5.1.2 Elevate SE [Beste Soundbar für Dialoge]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 5.1.2-Kanal-System mit Höhenlautsprechern Gesamtleistung Bis zu 185 W Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Audioformate Dolby Atmos, DTS:X Konnektivität HDMI eARC, Bluetooth, USB Besondere Merkmale Integrierte Lautsprecher mit automatischer Höhenanpassung, QuickFit-TV-Halterung, kabellose Surround-Lautsprecher Abmessungen (Soundbar) 36 × 4,73 × 2,6

The VIZIO 5.1.2 Elevate SE ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie eine Soundbar mit Subwoofer suchen, bei der die Sprachverständlichkeit im Vordergrund steht, und könnte ohne Weiteres ganz oben auf jeder Liste der besten Soundbars für Dialoge stehen. Ihre 5.1.2-Kanal-Konfiguration mit separatem Center-Kanal und kabellosem Subwoofer sorgt dafür, dass die Stimmen klar und deutlich zu hören sind, während die Höhenlautsprecher Atmos-Effekte für noch eindringlichere Szenen liefern.

Vorteile Nachteile ✅ Ein eigener Center-Kanal sorgt dafür, dass Dialoge klar und deutlich zu verstehen sind ✅ 5.1.2-Kanal-Sound mit Höhen-Effekten für ein intensives Kinoerlebnis ✅ Der kabellose Subwoofer und die Surround-Lautsprecher sorgen für einen kraftvollen, raumfüllenden Klang ✅ Das ultraschlanke Design verdeckt weder den Fernseher noch den IR-Sensor ✅ HDMI eARC vereinfacht die Steuerung und ermöglicht eine hohe Audioqualität ✅ Die QuickFit-Halterung lässt sich nahtlos mit ausgewählten VIZIO-Fernsehern kombinieren und sorgt so für eine aufgeräumte Installation ❌ Die Fernbedienung ist separat erhältlich, aber mit der mobilen App und der TV-Fernbedienung über eARC haben Sie dennoch die volle Kontrolle

WennDolby Atmos oder DTS:X wird erkannt, dann Lautsprecher mit automatischer Höhenanpassung schwenken automatisch nach oben, indem der Schall von der Decke reflektiert wird, sodass Sie weiterhin einen räumlichen Klang genießen können, ohne dass die Sprachverständlichkeit darunter leidet. Dank HDMI eARC lässt sich die Soundbar auch über die Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern – ideal für Familien oder gemeinsam genutzte Wohnzimmer, in denen Einfachheit ebenso wichtig ist wie Klangqualität.

Fazit: The VIZIO 5.1.2 Elevate SE ist eine gute Wahl, wenn Sie ein Soundbar mit Subwoofer, die den Fokus auf die Verständlichkeit der Dialoge legt und dennoch Atmos-Höhen- und Surround-Effekte für ein umfassendes Heimkinoerlebnis.

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7. Denon DHT-S517 [Die beste Dolby Atmos-Soundbar mit Subwoofer]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 3.1.2-Kanal-Dolby-Atmos-System Gesamtleistung Bis zu 150 W Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Audioformate Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus Konnektivität HDMI eARC / ARC, optisch, Bluetooth Besondere Merkmale Dialogverstärker, Film-/Musik-/Nachtmodus, Pure-Modus Abmessungen (Soundbar) Ca. 41″ B × 2″ T × 4″ H

The Denon DHT-S517ist die SpitzeDolby AtmosSoundbarmit Subwoofer ein Modell, das Leistung und Preis in Einklang bringt. Sein 3.1.2-Kanal-Konfiguration mit nach oben gerichteten Lautsprechern und einem kabellosen Subwoofer erzeugt echten 3D-Klang und sorgt für Höheneffekte bei Regen, Flugzeugen und Umgebungsgeräuschen, die sich über und um dich herum bewegen.

Vorteile Nachteile ✅ 3.1.2-Kanäle mit nach oben gerichteten Lautsprechern sorgen für echte Dolby-Atmos-Höhen-Effekte ✅ Der kabellose Subwoofer sorgt für kraftvolle Bässe ohne Kabelsalat ✅ Ein eigener Center-Kanal und der Dialog-Enhancer sorgen für eine bessere Sprachverständlichkeit ✅ Einfache HDMI-eARC-Einrichtung über ein einziges Kabel für die meisten modernen Fernseher ✅ Mehrere Klangmodi (Film, Musik, Nacht, Pure) für flexibles Hörerlebnis ❌ Es fehlt die WLAN-Streaming-Funktion, aber dank Bluetooth lässt sich Musik dennoch schnell und bequem abspielen

A dedizierter Center-Kanal, in Verbindung mit Jeder’s Dialog-Optimierer, sorgt für klare Sprachwiedergabe, selbst wenn Explosionen und Musik laut werden. Das macht es ideal für Fernsehserien, Filme mit vielen Dialogen und Familienunterhaltung, wo jedes Wort verstanden werden muss.

Wer auf der Suche nach dem absoluten Nonplusultra in Sachen Klangqualität ist, sollte sich die Liste der Top-Dolby-Atmos-Soundbar Diese Optionen helfen Ihnen dabei, dieses Modell mit anderen Marktführern zu vergleichen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Heimkino passt.

Die Einrichtung ist kinderleicht – ein HDMI-Kabel zum Fernseher, HDMI eARC für beste Audioqualität und eine einfache Fernbedienung.

Fazit: The Denon DHT-S517 ist ideal für Käufer, die ein preisgünstiges Atmos-Soundbar- und Subwoofer-Set das das Eintauchen in die Spielwelt fördert, dabei aber die Dialoge prägnant und die Handhabung einfach hält.

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8. Samsung B-Serie HW B400F [Beste Soundbar mit integriertem Subwoofer]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar Kompakte 2.0-Kanal-Soundbar Gesamtleistung Bis zu 40 W Subwoofer Integrierter Subwoofer (keine separate Box) Audioformate Standard-Audio-/Surround-Modi für Fernseher Konnektivität HDMI, Bluetooth Besondere Merkmale Eine Fernbedienung, Dialogverbesserung, Nachtmodus, drahtlose TV-Kopplung Abmessungen (Soundbar) 25,23 cm B × 4,21 cm T × 2,62 cm H

The Samsung B-Serie HW B400F ist eine kluge Wahl, wenn Sie eine Soundbar mit integriertem Subwoofer suchen, die einfach zu handhaben und platzsparend ist. Anstelle einer separaten Bassbox sorgt ein integrierter Tieftöner für mehr Druck im Tieftonbereich im Vergleich zu den Standard-TV-Lautsprechern, sodass Stimmen, Effekte und Musik voller klingen, ohne den Raum zu dominieren.

Vorteile Nachteile ✅ All-in-One-Bar mit integriertem Subwoofer – keine zusätzliche Box auf dem Boden ✅ Dank seiner kompakten Bauweise passt er problemlos unter kleinere Fernseher ✅ Der „One Remote“-Support vereinfacht die tägliche Steuerung ✅ Bluetooth-Kopplung für die schnelle Musikwiedergabe von Smartphones und Tablets ✅ Die Dialogoptimierung und der Nachtmodus sorgen für ein besseres Fernseherlebnis in den späten Abendstunden ❌ Nicht so leistungsstark wie größere Systeme, aber die kompakte Bauweise eignet sich perfekt für kleine Räume und einfache Aufbauten

Es ist konzipiert für kleinere Räume, Schlafzimmer oder Zweitfernseher, wo eine riesige Surround-Anlage übertrieben wäre. Mit HDMI und BluetoothSie können das Gerät an einen Fernseher anschließen oder direkt von Ihrem Smartphone aus streamen, während Sie dank der „One Remote“-Unterstützung von Samsung die wichtigsten Funktionen mit einer einzigen Fernbedienung steuern können.

Dialogverstärkung und eine Nachtmodus sorgt dafür, dass die Sprache auch bei spätem Fernsehen klar bleibt und die Lautstärke unter Kontrolle bleibt.

Fazit: The Samsung B-Serie HW B400F ist ideal für Nutzer, die ein Ein kompaktes, elegantes Soundbar-Upgrade mit Subwoofer-ähnlichem Bass das sich problemlos in enge Räume und alltägliche TV-Umgebungen einfügt.

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9. Yamaha SR-B40A [Beste kabellose Soundbar mit Subwoofer]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 2.1-Kanal-System mit virtuellem Surround-Sound Gesamtleistung Bis zu 200 W Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Audioformate Dolby Atmos, Surround-Verarbeitung Konnektivität HDMI eARC, optisch, Bluetooth Besondere Merkmale Klare Stimme, virtuelle Höheneffekte, Bass-Extension-artige Tiefbass-Abstimmung Abmessungen (Soundbar) 35,88″ B × 5,25″ T × 2,63″ H

The Yamaha SR-B40A ist ein heißer Anwärter auf den Die beste kabellose Soundbar mit Subwoofer wenn Sie eine starke Allround-Leistung ohne komplizierte Einrichtung wünschen. Seine wireless subwoofer und die Bassstimmung von Yamaha bietet Ihnen satter, raumfüllender Bass aus einem kompakten Gehäuse, während die Soundbar die Mitten und Höhen mit dem für die Marke typischen ausgewogenen Klang wiedergibt.

Vorteile Nachteile ✅ Wireless subwoofer bietet satten Bass, ohne dass zusätzliche Kabel quer durch den Raum verlegt werden müssen ✅ Clear Voice sorgt dafür, dass Dialoge in Filmen und Serien besser zur Geltung kommen ✅ Einfache HDMI-eARC- oder optische Einrichtung, die mit den meisten modernen Fernsehern kompatibel ist ✅ Die ausgewogene Yamaha-Klangabstimmung eignet sich für Filme, Spiele und Musik ✅ Die kompakte Soundbar lässt sich problemlos unter Fernsehern oder auf schmalen Möbeln unterbringen ❌ Virtuelle Höheneffekte sind nicht dasselbe wie echte Atmos-Lautsprecher, sorgen aber dennoch für eine breitere, eindringlichere Klangbühne

Unterstützung fürDolby Atmos– immersives Audio und virtuelle Höheneffekte sorgen für ein Gefühl von Weite, und Klare Stimme sorgt dafür, dass die Dialoge auch in hektischen Szenen verständlich bleiben. Mit HDMI eARC, optisch und Bluetooth… lässt sich ganz einfach an einen Fernseher, eine Spielkonsole oder einen Laptop anschließen und als Hauptsystem für Filme, Spiele und Musik im Wohn- oder Schlafzimmer nutzen.

Fazit: The Yamaha SR-B40A ist ideal für Nutzer, die ein Kombination aus kabelloser Soundbar und Subwoofer das sich einfach einrichten lässt, einen überzeugenden Bass liefert und Dialoge klar wiedergibt – und das alles zu einem moderaten, erschwinglichen Preis.

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10. Redragon GS560 [Beste PC-Soundbar für Subwoofer]

Technische Daten Details Einrichtung der Soundbar 2.0-Kanal-Desktop-Soundbar Gesamtleistung Bis zu 4 W (Nahfeld) Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Audioformate PC-Stereoanlage / Audio-Konsole Konnektivität Stromversorgung über USB, 3,5-mm-Audioeingang Besondere Merkmale RGB-Hintergrundbeleuchtung, auf Musik reagierende Lichtshow, Lautstärkeregler an der Vorderseite Abmessungen (Soundbar) 15,8 cm B × 2,7 cm T × 2,8 cm H

The Redragon GS560 ist die beste PC-Soundbar mit einer für den Schreibtisch geeigneten Kombination aus Soundbar und Subwoofer, die speziell für PC- und Konsolenspieler die sich einen besseren Klang und mehr Bass wünschen, ohne auf Standlautsprecher zurückgreifen zu müssen. Die kompakte Soundbar lässt sich problemlos unter einem Monitor verstauen, während die kleines kabelgebundenes Subwoofer-Modul verstärkt die Basswiedergabe auf Armeslänge – ideal für Schlafzimmer, Büros und kleine Gaming-Setups.

Vorteile Nachteile ✅ Die kompakte Anordnung aus Soundbar und Subwoofer passt perfekt auf Schreibtische und unter Monitore ✅ Das Subwoofer-Modul sorgt für willkommene Bässe bei Spielen, Videos und Musik ✅ Dank USB- und 3,5-mm-Anschluss ist das Gerät mit den meisten PCs und Laptops sofort einsatzbereit ✅ RGB-Beleuchtung und musikgesteuerte Beleuchtung werten Gaming-Setups optisch auf ✅ Praktischer Lautstärkeregler an der Vorderseite für eine schnelle und präzise Steuerung ❌ Die Ausgangsleistung ist zwar bescheiden, reicht aber für den Nahbereich am PC und zum Hören im Schlafzimmer völlig aus

The USB-Stromversorgung + 3,5-mm-Audioanschluss Das Design ist ganz einfach: Schließen Sie das Gerät an Ihren PC, Laptop oder Ihre Spielkonsole an, und schon kann es losgehen. Die RGB-Beleuchtung mit verschiedenen Hintergrundlichtmodi sorgt für Eine optische Aufwertung für deine Gaming-Stationund dieLautstärkeregler an der Vorderseite ermöglicht schnelle Anpassungen während Spielen, Telefonaten oder beim Musikhören.

Fazit: The Redragon GS560ist ideal fürPC-Spieler und Kreative mit begrenztem Platzdie sich einKompakte Soundbar mit Subwoofer das ihrem Schreibtisch ohne komplizierte Einrichtung mehr Pep, Stil und Komfort verleiht.

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Warum sollte man seine Soundbar mit einem Subwoofer kombinieren?

Ein eigener Subwoofer kann aus einer einfachen Verbesserung des TV-Sounds ein weitaus ein filmisches, raumfüllendes Erlebnis. Die Soundbar legt den Schwerpunkt auf Dialoge und Details im mittleren Frequenzbereich, während der Subwoofer für tiefe Bässe und tiefe Frequenzen sorgt, die Fernsehlautsprecher normalerweise nicht wiedergeben können.

1. Für großartige Filme und Fernsehsendungen

Wenn ein Subwoofer im Spiel ist, Explosionen, fernes Donnern und atmosphärisches Grollen plötzlich körperlich spürbar statt flach wirken. Die Soundtracks gewinnen an Tiefe, sodass Actionszenen noch eindringlicher wirken und selbst alltägliche Sendungen spannender und dramatischer erscheinen.

2. Für fantastische Musik

The Die besten Soundbars für MusikmachenBassdrums, Bassgitarren und elektronische Bässe voller und kontrollierter klingen, ähnlich wie man es von dem Die beste Soundbar für Musik Konfigurationen. Der Subwoofer sorgt für satte Bässe, während die Soundbar Gesang und Instrumente klar und detailreich wiedergibt.

3. Für ein intensives Spielerlebnis

In Spielen,Schritte, Motorengeräusche, Zaubersprüche und Explosionen noch eindringlicher und realistischer wirken. Ein guter Subwoofer sorgt bei jeder Aktion für diesen subtilen „Wumm“-Effekt, was besonders bei Shootern, Rennspielen und filmreifen Abenteuern für ein großartiges Erlebnis sorgt.

4. Für ein raumfüllendes Klangerlebnis und klarere Stimmen

Tiefe Frequenzen breiten sich von Natur aus im Raum aus, daher unterstützt ein Subwoofer die der gesamte Raum wirkt wie ein Teil der Klangbühne, nicht nur den Bereich vor dem Fernseher. Sobald der Subwoofer die Basswiedergabe übernimmt, kann die Soundbar Der Fokus liegt auf Dialog, Gesang und Mitten, wodurch du mehr Durchschlagskraft und klarere Stimmen erhältst. Diese Trennung sorgt dafür, dass die Hauptlautsprecher gesprochene Worte in chaotischen Szenen mit weitaus größerer Präzision wiedergeben. Zuschauer, denen die Sprachverständlichkeit besonders wichtig ist, suchen oft nach dem Die beste Soundbar für Dialoge um eine Konfiguration zu finden, die speziell auf die Optimierung von Gesang und Gesprächen abgestimmt ist.

Um diese Audiobalance zu optimieren, ist eine korrekte Installation erforderlich. Die meisten modernen Systeme nutzen drahtlose Kopplung oder einfache Kabel, doch um So schließt man einen Subwoofer an eine Soundbar an sorgt dafür, dass sich die tiefen Frequenzen nahtlos in den restlichen Mix einfügen. Durch die richtige Aufstellung und Synchronisation arbeiten die Lautsprecher im Einklang und sorgen so für ein harmonisches Heimkinoerlebnis.

Mein Gesamtfazit zu den besten Soundbars für Subwoofer

Welche Soundbar mit Subwoofer die beste ist, hängt von der Raumgröße, dem Budget und davon ab, wie Sie tatsächlich fernsehen oder spielen. Entscheidend ist, dass die Kombination aus Soundbar und Subwoofer zu Ihrer täglichen Nutzung von Fernseher oder PC passt.

For Heimkino-Fans die wollen ein Kinoerlebnis in größeren Wohnzimmern, die Samsung HW-Q990D ist der beste Ausgangspunkt. Es ist eine der besten Optionen, wenn Sie auf der Suche nach der besten Samsung-Soundbar mit einem leistungsstarken Subwoofer und einem kompletten Surround-System sind.

die wollen in größeren Wohnzimmern, die Samsung HW-Q990D ist der beste Ausgangspunkt. Es ist eine der besten Optionen, wenn Sie auf der Suche nach der besten Samsung-Soundbar mit einem leistungsstarken Subwoofer und einem kompletten Surround-System sind. For preisbewusst Zuschauer, die hauptsächlich Fernsehsendungen, Filme und Freizeitsport , derHisense HS2100 sticht hervor. Mit seinem 2.1-Kanal-Design und dem kabellosen Subwoofer setzt es auf Einfachheit, bietet aber dennoch eine deutliche und überzeugende Verbesserung gegenüber einfachen TV-Lautsprechern.

Zuschauer, die hauptsächlich , derHisense HS2100 sticht hervor. Mit seinem 2.1-Kanal-Design und dem kabellosen Subwoofer setzt es auf Einfachheit, bietet aber dennoch eine deutliche und überzeugende Verbesserung gegenüber einfachen TV-Lautsprechern. For ernsthafte Hörerdie sich dafür interessieren Surround-Sound in Audiophile-Qualität und eine kompaktere Bauweise, derSENNHEISER AMBEO Die Soundbar Max ist das Flaggschiff-Modell. Sie erzeugt aus einer einzigen Leiste ein nahezu echtes 3D-Klangfeld mit einer Basstiefe und Klarheit, die es mit vielen kompletten Receiver-basierten Systemen aufnehmen kann.

Diese drei Produkte sind ein guter Ausgangspunkt. Scrolle nach oben, um die beste Soundbar mit Subwoofer zu finden, die zu deinem Raum und deinem Budget passt.

Häufig gestellte Fragen