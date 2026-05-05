Los mejores diseños para el M4A1-S en CS2 2026

Las mejores skins para el M4A1-S son importantes porque el M4A1-S es CS2«El rifle silenciado de la CT, famoso por su precisión, su bajo retroceso y su modo de disparo en ráfagas controladas. Como CS2Al ser la opción de CT con silenciador por excelencia, merece un aspecto tan refinado como su rendimiento, y los mejores diseños para el M4A1-S ofrecen precisamente eso.

El mercado de skins para el M4A1-S abarca una amplia gama de precios, desde skins baratas para el M4A1-S en la categoría «Classified» por menos de 15 dólares hasta diseños exclusivos de «Covert» que alcanzan precios de cientos de dólares. en el Mercado de Steam y en plataformas de terceros. Los aspectos se pueden conseguir abriendo cajas, en el Mercado de Steam o en tiendas especializadas. Las versiones «Factory New» de los mejores aspectos del M4A1-S suelen venderse a un precio más elevado que las copias «Battle-Scarred» del mismo diseño.

Nuestra selección de los mejores aspectos para el M4A1-S en CS2

He revisado toda la gama de diseños disponibles para el M4A1-S y he seleccionado los diez skins que mejor combinan calidad visual, rareza y valor de mercado. Estos son los mejores skins para el M4A1-S CS2 que ofrece.

Esta selección abarca los niveles «Classified» y «Covert», con precios que van desde menos de 10 $ hasta casi 3000 $, y incluye los mejores aspectos rojos para el M4A1-S, los mejores aspectos azules para el M4A1-S, las mejores opciones de aspectos blancos para el M4A1-S y las opciones con mejor relación calidad-precio. En la sección de rareza que aparece a continuación se explican las probabilidades antes de que decidas si abrir una caja o comprar directamente.

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Probabilidades de rareza de los casos

Antes de abrir una caja en busca de los mejores aspectos para el M4A1-S, conviene conocer las probabilidades de obtención. CS2 aplica una estructura de rareza fija de manera uniforme en todos los casos estándar, tal y como se muestra a continuación.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades reflejan medias a largo plazo calculadas a partir de decenas de miles de aperturas de cajas comunitarias. Una caja Covert —que incluye varios de los mejores skins del M4A1-S de esta lista— tiene una probabilidad de aparición de aproximadamente el 0,64 %, es decir, 1 de cada 156. Para conseguir un diseño concreto, la compra directa en la tienda suele ser la opción más predecible en cuanto al coste.

Los mejores diseños para el M4A1-S en CS2

A la hora de elegir las mejores skins para el M4A1-S, hay que encontrar el equilibrio entre la calidad del diseño y el precio. La rareza y la estética despiertan el interés inicial, pero el valor de mercado, el estado de conservación y el origen de la caja influyen en el coste final. Varias de las skins que se muestran a continuación solo se pueden conseguir en lanzamientos de colección, lo que las hace más valiosas debido a su oferta limitada.

Aquí encontrarás de todo: los mejores skins rojos para el M4A1-S, perfectos para configuraciones agresivas; los mejores skins azules para un aspecto más limpio; las mejores opciones de skins blancos para un estilo minimalista; además de skins económicos para el M4A1-S que no te dejarán en bancarrota. Prácticamente todos los aspectos de los mejores skins para el M4A1-S CS2 Todo lo que les importa a los jugadores está cubierto.

Precio del producto:109,72–536,93 $ / 101,00–494,00 € / 87,50–427,00 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda Chroma 2

Clave correspondiente: Clave de la carcasa Chroma 2

The M4A1-S | Hyper Beast isel punto de referenciacon las que se comparan las mejores skins del M4A1-S. La skin presenta un diseño de una criatura gigantesca y multicolor. Detalles en neón en las garras y las escamas lo hace fácilmente reconocible, incluso desde lejos. Como lanzamiento secreto de la Funda Chroma 2, la demanda constante de la comunidad lo ha mantenido entre los diseños más reconocidos en CS2.

Por qué lo elegimos The M4A1-S | Hyper Beast es uno de los mejores diseños para el M4A1-S en Counter-Strike 2 para los jugadores que buscan una identidad visual llamativa. Su exclusividad discreta, la variedad de acabados exteriores y un diseño fácilmente reconocible lo convierten en la mejor recomendación general de esta lista.

Rangos de precios €109.72 to €536.93 por el exterior. El Hiperbestia«La ilustración es muy sensible al desgaste: los colores vivos se desvanecen a medida que aumenta el grado de uso, lo que justifica la elevada prima que se aplica a los ejemplares «Factory New». Los ejemplares «Field-Tested» y «Minimal Wear» ofrecen un buen término medio.

★ EL SKIN MÁS EMBLEMÁTICO DEL M4A1-S M4A1-S | Hyper Beast Compra en SkinBaron

Precio del producto:431,67–447,51 $ / 397,00–412,00 € / 345,00–358,00 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave correspondiente: N/A

The M4A1-S | Fade se gana un lugar entre los mejores diseños para el M4A1-S gracias a exclusividad. Una suavedegradado de amarillo a naranja y a rosa le da al rifle un acabado lacado de alto brillo que merece la pena examinar con detenimiento. A diferencia de los demás mejores diseños para el M4A1-S CS2 Como comentan los coleccionistas, no se puede obtener de ningún contenedor, lo que hace que cada ejemplar forme parte de un stock fijo.

Disponible únicamente en estado «nuevo de fábrica» y «con desgaste mínimo», el precio oscila entre €431 and €447 – un margen reducido que refleja que los compradores pagan por el diseño y la exclusividad como un paquete combinado. Para los coleccionistas que están creando una colección selecta, el Fade es uno de los mejores diseños para el M4A1-S que mantiene su valor a pesar de las fluctuaciones del mercado.

★ EL SKIN MÁS EXCLUSIVO DEL M4A1-S M4A1-S | Fade Compra en SkinBaron

Precio del producto:2.317,29–2.894,49 $ / 2.132,00–2.663,00 € / 1.854,00–2.316,00 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave correspondiente: N/A

The M4A1-S | Hot Rodes el la piel más cara de esta lista y uno de los mejores diseños para el M4A1-S en cuanto a prestigio en el mercado sin procesar. Aplica un Acabado anodizado en rojo manzana caramelizada con efecto aerógrafo – Sin ilustraciones, sin motivos, solo una impecable capa de rojo aplicada a máquina. A pesar de pertenecer al nivel «Classified», alcanza precios que eclipsan a cualquier otro diseño del M4A1-S.

Ningún contenedor ha perdido nunca un Hot Rod, la producción es limitada y la demanda de los coleccionistas ha superado constantemente a la oferta durante años. Los ejemplares nuevos de fábrica superan €2,894, con el piso de arriba €2,317 – cifras que reflejan tanto la escasez como el estatus. Para contextualizar CS2«… el mercado premium en general, nuestra guía sobre el…» el más caroCS2 fundas para cuchillos muestra cómo se desarrolla la dinámica de la oferta fija en otras categorías.

The Hot Rod No podría estar más lejos de ser uno de los mejores aspectos baratos para el M4A1-S, pero en eso consiste precisamente: es uno de los favoritos de los jugadores y el rey indiscutible del prestigio del M4A1-S.

★ EL SKIN MÁS CARO DEL M4A1-S M4A1-S | Hot Rod Compra en SkinBaron

Precio del producto:13,97–94,28 $ / 12,85–86,70 € / 11,20–75,40 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Paquete de la colección Anubis, Austin 2025 Paquete de recuerdo Anubis, Copenhague 2024 Paquete de recuerdo Anubis

Clave correspondiente: Clave del estuche Spectrum

The M4A1-S | Decimatores ella mejor compra para los jugadores que buscan los mejores skins económicos para el M4A1-S que destaquen visualmente en el juego competitivo. El diseño geométrico angular y llamativo con colores contrastantes se lee con claridad a cualquier nivel de zoom, a partir de €14 para ejemplares desgastados. Entre los skins baratos del M4A1-S del nivel «Classified», ofrece una calidad visual y un precio asequible que pocos diseños de esta rareza pueden igualar. Si buscas opciones de valor similar en el bando T, echa un vistazo a nuestra guía sobre el Las mejores skins económicas para el AK-47.

Rangos de precios €13.97 to €94.28 en todos los exteriores, lo que ofrece una flexibilidad real. El patrón geométrico se mantiene bien incluso en las copias de calidad media, lo que hace que el Decimador Una recomendación sencilla para los jugadores que quieran mejorar su M4A1-S predeterminada sin tener que recurrir a las armas de la línea Covert. Los jugadores que busquen una variedad similar, centrada en la relación calidad-precio, en todo su arsenal también deberían echar un vistazo a la el más baratoCS2 fundas para cuchillos por opciones económicas en otros lugares.

En general, elDecimador es uno de los mejores skins económicos para el M4A1-S para cualquier configuración de equipo, y se ha ganado un puesto entre los mejores skins para el M4A1-S CS2 Guía presupuestaria.

★ EL SKIN M4A1-S CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO M4A1-S | Decimator Compra en SkinBaron

Precio del producto:874,14–874,33 $ / 804,00–804,50 € / 699,00–699,50 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave correspondiente: N/A

En lo que respecta a los mejores diseños azules para el M4A1-S en CS2, elM4A1-S | Fósforo azul es único en su género. El acabado fosforescente de un azul intenso parece bañado en laca azul eléctrico y se lee con claridad incluso desde lejos. Al igual que el Fade and Hot Rod, se trata de una colección exclusiva sin origen de caja, lo que limita de forma permanente la oferta y justifica su nivel de precios superior.

El precio ronda los €874 tanto para las de «Factory New» como para las de «Minimal Wear»: una diferencia de precio prácticamente idéntica que confirma que los compradores pagan por el diseño y la exclusividad, más que por el estado del arma. Ningún otro skin de la categoría de los mejores skins azules para el M4A1-S mantiene su valor de forma tan constante, y esto se refleja en todos los mejores skins para el M4A1-S CS2 lista de niveles por una buena razón.

Si estás creando un conjunto coordinado en azul, echa un vistazo a nuestra guantes azules enCS2 Guía: no hay nada más completo que esto en cuanto a los mejores diseños azules para el M4A1-S.

★ EL MEJOR SKIN AZUL PARA EL M4A1-S M4A1-S | Fósforo azul Compra en SkinBaron

Precio del producto:8,90–53,98 $ / 8,20–49,70 € / 7,10–43,20 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Funda Spectrum 2

Clave correspondiente: Clave de la carcasa Spectrum 2

The M4A1-S | Vidrio emplomadoes ella opción más accesible en esta lista de los mejores diseños para el M4A1-S, con ejemplares desgastados en €9 y «Como nuevo» en €55. El diseño del vitral – formas geométricas translúcidas con sus colores cambiantes, lo que le confiere un aspecto casi artesanal. Al ser uno de los skins más asequibles para el M4A1-S en Classified, ofrece un estilo realmente único a un precio difícil de superar.

Su amplia disponibilidad en todos los aspectos externos permite a los jugadores elegir la gama de flotación que mejor se adapte a su presupuesto sin renunciar al atractivo del diseño original: uno de los mejores aspectos económicos para el M4A1-S que no da la sensación de ser una solución de compromiso. Para un análisis más detallado de las opciones asequibles M4A1-S opciones para cada situación, nuestro equipo especializado Las mejores skins baratas para el M4A1-S La guía abarca toda la gama.

Los jugadores a los que les gusta CS2Si te gusta la economía de objetos y el estilo de este juego, también puedes echar un vistazo a otros títulos de nuestra juegos comoCounter-Strikeguía.

★ EL SKIN MÁS ECONÓMICO PARA EL M4A1-S M4A1-S | Vidrio emplomado Compra en SkinBaron

Precio del producto:107,27–437,14 $ / 98,70–402,00 € / 85,80–349,70 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso de mordedura de serpiente

Clave correspondiente: Clave de casos de mordeduras de serpiente

Entre los mejores diseños rojos para el M4A1-S en CS2, elM4A1-S | El fuego de Chantico es la elección definitiva. Lleva el nombre de la diosa azteca del fuego y envuelve el rifle en rojo intenso y detalles en tonos fuego – uno de los diseños más atrevidos del catálogo. Un lanzamiento sorpresa de la Caso de mordedura de serpiente, su exclusividad y su atrevido diseño dan lugar a una gama de precios que va desde €107 to €437.

Los ejemplares nuevos de fábrica son el objetivo principal: el detalles de los daños causados por el incendioand paleta de tonos carmesí intenso son muy sensibles al desgaste, y la profundidad y la nitidez de los motivos se deterioran notablemente en los ejemplares de mayor valor. Los modelos de gama más baja siguen siendo una opción accesible para los jugadores que buscan este diseño a un precio asequible. Los El fuego de Chantico Siempre encabeza las conversaciones sobre las mejores skins rojas del M4A1-S y se gana un puesto en prácticamente todas las listas de las mejores skins del M4A1-S para CS2 que hay por ahí; es imposible pasarla por alto.

¿Estás montando un equipo completo con temática roja? Nuestra guía para guantes rojos enCS2 combina a la perfección con este tono de piel.

★ EL MEJOR SKIN ROJO PARA EL M4A1-S M4A1-S | El fuego de Chantico Compra en SkinBaron

Precio del producto:53,92 $–400,00 $ / 49,60 €–368,00 € / 43,10 £–320,00 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:El caso de la sombra

Clave correspondiente: Clave del caso «Shadow»

The M4A1-S | Golden Coil es uno de los mejores diseños para el M4A1-S para aquellos jugadores que buscan la sofisticación de la categoría «Covert» a un precio de entrada más asequible. Un serpiente dorada ornamentada se enrolla a lo largo del rifle con un nivel de detalle que merece la pena observar de cerca. Como objeto de Covert que se obtiene del El caso de la sombra, cuenta con un gran valor de rareza y una demanda constante por parte de los coleccionistas.

Aunque este rifle silenciado tiene un diseño elegante, los jugadores que prefieran la mayor capacidad del cargador y la mayor cadencia de tiro del rifle alternativo deberían considerar el Las mejores skins para el M4A4 para ver más opciones.

Los precios abarcan toda la gama de modelos de exterior, desde unos €54 para «Marcado por la batalla» hasta €400 «Factory New»: una de las variantes más variadas de esta lista de las mejores skins para el M4A1-S. Los coleccionistas a los que el precio de «Factory New» les resulte inasequible pueden seguir disfrutando de un diseño atractivo en rangos de fluctuación más bajos, ya que la bobina conserva un carácter visual sólido en todas las condiciones. Combínala con guantes verdes en CS2 para un equipamiento coordinado.

★ EL MEJOR SKIN DORADO PARA EL M4A1-S M4A1-S | Golden Coil Compra en SkinBaron

Precio del producto:43,63–452,96 $ / 40,10–416,70 € / 34,90–362,40 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Galería de casos

Clave correspondiente: Clave de la galería

The M4A1-S | Vaporwavees elel más moderno desde el punto de vista visual de todos los mejores diseños para el M4A1-S CS2 ha presentado. Lanzado a través de la Galería de casos, aplica unestética retrofuturista – diferentes tonos de rosa, morado y azul con motivos geométricos estilizados. Se sitúa en la encrucijada entre el diseño moderno y CS2; al tratarse de un diseño de Covert creado por la comunidad, su atractivo va más allá de los coleccionistas habituales del M4A1-S. Si quieres un equipo a juego, echa un vistazo al guantes morados en CS2guía.

Los ejemplares de «Battle-Scarred» cuestan a partir de €44, lo que la convierte en la opción más asequible de la categoría «Covert» que se ofrece aquí. Los ejemplares nuevos de fábrica rondan €453 – el degradado se deteriora considerablemente con el uso, lo que hace que los ejemplares en perfecto estado ofrezcan una experiencia visual realmente diferente. El creciente reconocimiento en el Counter-Strike deportes La situación ha impulsado la demanda.

★ EL SKIN MÁS MODERNO PARA EL M4A1-S M4A1-S | Vaporwave Compra en SkinBaron

Precio del producto:99,50–297,20 $ / 91,50–273,40 € / 79,60–237,80 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Gama de carcasas

Clave correspondiente: Gama Case Key

The M4A1-S | Mecha Industries es el skin blanco definitivo del M4A1-S que hay en el mercado y un elemento imprescindible en los arsenales de competición. El acabado «Gunsmith» le da al rifle un Estilo industrial en blanco mate y gris – mecanizado con precisión, más que decorativo – con detalles mecánicos de líneas finas que transmiten sobriedad y profesionalidad. Como lanzamiento de la línea Covert de la Gama de carcasas, ha mantenido una demanda estable en múltiples CS2 ciclos de actualización. Básicamente, es el skin blanco de referencia para el M4A1-S en este momento: un clásico en todas las listas de los mejores skins para el M4A1-S CS2 apuntar cuando salgan equipamientos competitivos.

Los precios van desde €99 to €297, y el acabado mate envejece con más elegancia que los diseños ilustrados de colores vivos; incluso los ejemplares gastados de Mecha Industries conserva un aspecto distintivo, lo que la convierte en una de las mejores skins para el M4A1-S con mayor resistencia al desgaste que hay aquí. Disponible en todas las categorías, hay una opción que vale la pena considerar para cada nivel de presupuesto. Tanto si necesitas una skin blanca para el M4A1-S para un equipo limpio como si buscas una de las mejores skins baratas para el M4A1-S de rareza «Covert», la Mecha Industries cubre ambas opciones. Antes de comprar o cambiar de modelo, nuestra guía sobre a la ventaCS2 carcasas explica cómo sacar el máximo partido a tu stock actual.

★ EL MEJOR SKIN BLANCO PARA EL M4A1-S M4A1-S | Mecha Industries Compra en SkinBaron

Las mejores skins para el M4A1-S en CS2 que debes tener

En la siguiente tabla se clasifican las diez mejores skins para el M4A1-S por rareza y precio, tanto si buscas las mejores skins baratas para el M4A1-S en Classified, las mejores skins azules, las mejores skins rojas o la mejor skin blanca para tu equipamiento.

Precios actualizados a abril de 2026.

Nombre del producto Rareza Precio Descripción M4A1-S | Hyper Beast Secreto 109,72 $ – 536,93 $ Ilustración de una criatura en negrita; los ejemplares «Factory New» alcanzan los precios más altos debido a su gran sensibilidad al desgaste. M4A1-S | Fade Secreto 431,67 $ – 447,51 $ Acabado degradado sin origen de la caja; la oferta fija impulsa unos precios estables en el mercado de segunda mano. M4A1-S | Hot Rod Clasificado 2.317,29 $ – 2.894,49 $ Acabado anodizado en rojo manzana caramelizada; el skin más caro del M4A1-S, debido exclusivamente a su exclusividad. M4A1-S | Decimator Clasificado 13,97 $ – 94,28 $ Diseño geométrico en todo el exterior; el mejor skin económico para el M4A1-S en este nivel de rareza. M4A1-S | Fósforo azul Clasificado 874,14 $ – 874,33 $ Acabado exclusivo de la colección «Luminous Blue»; el mejor skin azul definitivo para el M4A1-S en CS2. M4A1-S | Vidrio emplomado Clasificado 8,90 $ – 53,98 $ Diseño de vitrales; el mejor skin para el M4A1-S, el más asequible y con un estilo visual único. M4A1-S | El fuego de Chantico Secreto 107,27 $ – 437,14 $ Diseño «Aztec Fire»: el mejor skin rojo para el M4A1-S, con unas credenciales de «Covert» de primera. M4A1-S | Golden Coil Secreto 53,92 $ – 400,00 $ Motivo de serpiente muy elaborado; su amplia gama de modelos hace que sea accesible en distintos rangos de precios. M4A1-S | Vaporwave Secreto 43,63 $ – 452,96 $ Degradado retrofuturista: el mejor y más moderno diseño para el M4A1-S que ha presentado CS2. M4A1-S | Mecha Industries Secreto 99,50 $ – 297,20 $ Skin de primera calidad para el M4A1-S; acabado industrial mate con gran resistencia al desgaste y una demanda constante.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

PreciosEntre los mejores aspectos del M4A1-S destacan aquellos que destacan por su rareza, la demanda de la comunidad y su diseño visual; incluso dentro del mismo nivel, los diseños más populares alcanzan un precio considerablemente más alto.. Rarity eso por sí solo nunca explica todo: la diferencia entre los aspectos baratos del M4A1-S y los diseños de nivel «Covert» refleja tanto la probabilidad de obtención como la intensidad de la demanda de ese aspecto concreto.

Exclusividad de la colección genera las primas más elevadas. El M4A1-S | Fade, M4A1-S | Hot Rod, yM4A1-S | Fósforo azul no se pueden obtener de ningún contenedor: cada ejemplar forma parte del inventario finito del mercado. Esa oferta fija genera sistemáticamente precios mínimos más elevados que los de las skins de rareza equivalente que se pueden obtener de cajas. Nuestro los mejores casos para abrir en CS2 En este resumen se comparan las carcasas de diferentes marcas según la relación calidad-precio.

Valor flotanteand estado exterior sigue siendo el factor que más influye en la diferencia de precio entre los mejores diseños del M4A1-S. Las versiones «Factory New» suelen costar entre dos y cinco veces más que sus equivalentes «Battle-Scarred», lo que convierte a los ejemplares en peor estado en la opción más rentable para conseguir un diseño de alta gama con un presupuesto ajustado.

Reflexiones finales sobre los mejores diseños para el M4A1-S

Tras analizar las diez opciones, los mejores diseños para el M4A1-S en CS2 se reducen a tres que destacan claramente:

M4A1-S | Hyper Beast – La opción más emblemática entre los mejores diseños para el M4A1-S, que combina la rareza «Covert» con un diseño llamativo y fácilmente reconocible, disponible en una amplia gama de precios.

– La opción más emblemática entre los mejores diseños para el M4A1-S, que combina la rareza «Covert» con un diseño llamativo y fácilmente reconocible, disponible en una amplia gama de precios. M4A1-S | Fade – Una de las favoritas entre los coleccionistas de artículos de lujo, con un suministro limitado, lo que la sitúa entre las mejores skins del M4A1-S en cuanto a valor a largo plazo y exclusividad.

– Una de las favoritas entre los coleccionistas de artículos de lujo, con un suministro limitado, lo que la sitúa entre las mejores skins del M4A1-S en cuanto a valor a largo plazo y exclusividad. M4A1-S | Hot Rod – La opción más cara de esta lista, basada exclusivamente en su exclusividad y su diseño limpio, lo que la convierte en una de las skins más prestigiosas del M4A1-S en CS2.

Tanto si estás buscando los mejores skins rojos para el M4A1-S, como si te interesan los mejores skins azules para el M4A1-S, o simplemente quieres algo que llame la atención en el juego, tu próxima elección de esta lista de los mejores skins para el M4A1-S ya está ahí fuera. Echa un vistazo a los anuncios actuales en SkinBaron y encuentra hoy mismo tu opción ideal.

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