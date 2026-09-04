Consejos y sugerencias para ahorrar dinero: guía completa para ganar dinero extra

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Los consejos y trucos para ahorrar dinero funcionan mejor cuando mejoran ambos aspectos de tu flujo de caja mensual. Empieza por ahorrar en los gastos que ya tenías previstos y, a continuación, añade una forma realista de ganar dinero extra. Rakuten es la opción más sencilla y que requiere menos esfuerzo, ya que sus miembros ganan de media unos 120 dólares al año en reembolsos. Vender artículos que no utilizas o trabajar como autónomo puede reportarte muchos más ingresos si tienes algo útil que vender o unas horas libres.

Los mejores consejos y trucos para ahorrar dinero deberían ayudarte a conservar más dinero sin pretender que un truco ingenioso pueda sustituir a una nómina. Esta guía compara siete métodos según los ingresos realistas y el coste inicial. También muestra cuánto tiempo puedes tener que esperar para recibir el primer pago.

🔑 Puntos clave La opción de inicio más rápido: compras con reembolso a través de Rakuten, sin necesidad de cambiar lo que ya compras. La mayor ganancia por venta individual: deshacerte de cosas en Poshmark, 32 dólares netos por una venta típica de 40 dólares . El techo más alto: trabajar como autónomo en Upwork, de 29 a 54 dólares por hora para autónomos consolidados

¿Son realmente realistas los consejos y trucos para ahorrar dinero?

Sí. La mayoría de los consejos para ahorrar dinero son realistas para casi cualquier persona, mientras que los métodos para ganar dinero requieren tiempo libre o algo útil que vender. Un buen consejo para ahorrar dinero para principiantes empieza por lo que realmente puedes mantener cada semana.

Para los lectores que buscan formas de ahorrar dinero sin apenas esfuerzo adicional , Rakuten es la opción más sencilla, ya que el reembolso se suma a las compras habituales.

, Rakuten es la opción más sencilla, ya que el reembolso se suma a las compras habituales. Poshmark te permite convertir en dinero las cosas que ya tienes . Un análisis de Resellbot de 2026, basado en más de 1,6 millones de ventas, reveló que el precio medio de venta era de 40 dólares.

. Un análisis de Resellbot de 2026, basado en más de 1,6 millones de ventas, reveló que el precio medio de venta era de 40 dólares. El trabajo autónomo puede reportar mayores ingresos , pero necesitas tiempo para encontrar clientes y labrarte una trayectoria profesional.

, pero necesitas tiempo para encontrar clientes y labrarte una trayectoria profesional. Las clases particulares online también pueden aumentar tus ingresos máximos, aunque requieren un esfuerzo más activo que el reembolso en efectivo o la reventa.

Esta guía con los mejores consejos para ahorrar dinero establece expectativas realistas. Ninguno de los métodos aquí descritos sustituirá de la noche a la mañana a un sueldo completo. Los consejos y sugerencias sinceros para ahorrar dinero muestran lo que realmente te queda después de descontar las comisiones y el esfuerzo, no solo la cifra que aparece en los titulares. Considera los siete métodos que te presentamos a continuación como un menú y elige el que mejor se adapte a tu semana.

7 consejos y sugerencias reales para ahorrar dinero y ganar un dinero extra

Los siete métodos que se indican a continuación combinan formas de ahorrar que requieren poco esfuerzo con formas activas de ganar dinero. Esta guía de consejos y sugerencias para ahorrar dinero compara los costes iniciales y los plazos de pago de cada uno, para que puedas ver rápidamente qué opción se adapta mejor a tu situación.

1. Compras con reembolso de Rakuten

Rakuten informa de que un miembro medio gana unos 120 dólares al año en reembolsos. Los hogares que gastan entre 300 y 500 dólares al mes en tiendas asociadas pueden obtener entre 300 y 500 dólares al año, una vez incluidas las bonificaciones, según los datos de 2026 sobre los ingresos por reembolsos. Entre las formas más sencillas de ahorrar dinero, el reembolso requiere muy poco esfuerzo adicional, ya que se aplica a compras que ya tenías pensado realizar.

En esta guía de consejos y trucos para ahorrar dinero, Rakuten solo funciona como método de ahorro cuando la compra ya estaba prevista. El reembolso reduce el coste del gasto habitual. Nunca debe convertirse en una excusa para comprar algo solo porque haya un reembolso disponible.

Hay algunos detalles que debes tener en cuenta antes de empezar.

El coste inicial es de 0 $. Necesitas una cuenta gratuita, además de la aplicación o la extensión del navegador.

Necesitas una cuenta gratuita, además de la aplicación o la extensión del navegador. El reembolso se abona trimestralmente. Tu saldo debe alcanzar los 5,01 dólares antes de que Rakuten envíe el pago.

Tu saldo debe alcanzar los 5,01 dólares antes de que Rakuten envíe el pago. La activación es importante. Un consejo para ahorrar dinero dirigido a los principiantes es confirmar que el reembolso está activo antes de finalizar la compra, ya que una compra no activada podría no ser válida.

Uno de los consejos más sencillos para ahorrar dinero con el cashback es mantener activa la extensión del navegador. Esto convierte a la extensión en una herramienta práctica dentro de cualquier rutina de consejos y trucos para ahorrar, ya que puede señalar una oferta disponible antes de realizar el pago y reduce la probabilidad de perder reembolsos.

Sin ningún esfuerzo adicional en las compras que ya realizas Rakuten 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y un miembro medio gana unos 120 dólares al año en reembolsos. Únete a Rakuten Free

2. Encuestas remuneradas y microtareas en Swagbucks

En cuanto a los ingresos que ofrece esta guía de consejos para ahorrar dinero, los usuarios ocasionales de Swagbucks suelen ganar entre 20 y 50 dólares al mes, mientras que los usuarios que dedican entre 2 y 4 horas al día a tareas mejor remuneradas pueden llegar a ganar entre 50 y 200 dólares al mes, según la reseña de La comunidad de los trabajos secundarios de 2026.

Entre los consejos para ahorrar dinero de esta guía, Swagbucks se diferencia de las formas directas de ahorrar mencionadas anteriormente porque se intercambia tiempo por recompensas. Funciona mejor para aprovechar los minutos libres que para quienes buscan unos ingresos por hora elevados. La barrera de entrada es baja:

El coste inicial es de 0 $. Solo necesitas una cuenta y algo de tiempo libre para participar en encuestas, realizar búsquedas o ver vídeos patrocinados.

Solo necesitas una cuenta y algo de tiempo libre para participar en encuestas, realizar búsquedas o ver vídeos patrocinados. Las tarjetas regalo empiezan en 3 dólares , lo que equivale a 300 puntos SB.

, lo que equivale a 300 puntos SB. El dinero en PayPal se puede canjear a partir de 25 dólares , o 2.500 SB.

, o 2.500 SB. Puedes recibir una primera pequeña recompensa en cuestión de días una vez que alcances el umbral de la tarjeta regalo, mientras que el pago a través de PayPal tarda más debido a que el mínimo es más alto.

El mejor consejo para ahorrar dinero con las aplicaciones de encuestas es comparar la recompensa con el tiempo necesario, en lugar de aceptar todas las invitaciones. Aún así, puedes ser descalificado a mitad de camino y no ganar nada por ese intento. Las encuestas más cortas y las tareas recurrentes, como Swagbucks Search, suelen ofrecerte un rendimiento más fiable por el tiempo invertido.

Si las tareas adaptadas a dispositivos móviles se ajustan a tu horario, el artículo «Cómo ganar dinero con tu móvil» recoge otras opciones que puedes gestionar con el dispositivo que ya utilizas a diario.

Convierte tus minutos libres en tarjetas regalo en cuestión de días Swagbucks 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y las recompensas se pueden canjear a partir de tan solo 3 $ en tarjetas regalo o 25 $ en efectivo a través de PayPal. Únete gratis a Swagbucks

3. Deshacerse de cosas y revenderlas en Poshmark

Un análisis realizado por Resellbot en 2026, en el que se analizaron más de 1,6 millones de ventas de 440 000 vendedores, reveló que el precio medio de venta en Poshmark rondaba los 40 dólares. De una venta de 40 dólares, el vendedor se queda con 32 dólares tras deducir la comisión del 20 %. Las ventas inferiores a 15 dólares tienen una tarifa fija de 2,95 dólares, sin gastos adicionales por publicación ni por procesamiento del pago.

Como parte de este plan de consejos y sugerencias para ahorrar dinero, el proceso de deshacerte de lo que ya no necesitas puede empezar desde 0 dólares, ya que vendes artículos que ya tienes. Solo necesitas un teléfono para fotografiar tus artículos y una cuenta bancaria vinculada o una tarjeta de débito para recibir los pagos.

Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta una vez que se vende algo.

El pago tarda unos días. Los fondos suelen liberarse una vez que el comprador confirma la entrega dentro del plazo de «Posh Protect» de Poshmark.

Los fondos suelen liberarse una vez que el comprador confirma la entrega dentro del plazo de «Posh Protect» de Poshmark. Tu precio de venta debe ajustarse al mercado de segunda mano. Fijar un precio cercano al precio de venta al público original puede hacer que un artículo se quede sin vender durante meses.

Fijar un precio cercano al precio de venta al público original puede hacer que un artículo se quede sin vender durante meses. Los anuncios vendidos son un punto de referencia útil. Muestran lo que los compradores pagaron realmente, lo cual es mucho más útil que comparar anuncios activos.

Los consejos para ahorrar dinero en la reventa empiezan por fijar precios realistas. Una parte práctica de los consejos para ahorrar dinero en la reventa es consultar varios artículos similares vendidos recientemente antes de fijar tu precio, lo que puede ayudarte a dar salida al stock más rápido. Para los lectores que buscan formas de ahorrar dinero, otro consejo para principiantes es vender lo que ya tienes antes de gastar dinero en stock para la reventa.

Convierte la limpieza de tu armario en dinero de verdad Poshmark 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una venta típica de 40 dólares reporta 32 dólares netos tras deducir la comisión de Poshmark: dinero real a cambio de artículos que ya tenías guardados sin usar. Empieza a vender

4. Ofrecer tus habilidades actuales como autónomo en Upwork

Para los lectores que utilicen esta guía de consejos y sugerencias para ahorrar dinero y aumentar sus ingresos, las categorías de Upwork aptas para principiantes, como la introducción de datos y las tareas administrativas básicas, suelen empezar en torno a los 15-20 dólares por hora. El rango salarial más amplio de la plataforma para autónomos consolidados se sitúa entre los 29 y los 54 dólares por hora, según los datos de un agregador de tarifas de autónomos de 2026. Ese rango más alto refleja un perfil con experiencia y valoraciones, por lo que no debe considerarse una expectativa para el primer día.

El Índice de la Fuerza Laboral del Futuro de Upwork de 2025 ofrece una idea del techo a largo plazo. Los autónomos cualificados a tiempo completo declararon unos ingresos anuales medios de 85 000 dólares, mientras que quienes compaginan el trabajo autónomo con un empleo a tiempo completo declararon unos ingresos medios de 40 000 dólares además de su salario. Se trata de resultados consolidados, no de lo que un perfil nuevo debería esperar en sus primeras semanas.

La plataforma también tiene algunos costes y requisitos que conviene conocer.

Crear un perfil es gratis. No obstante, necesitas una habilidad que se pueda comercializar y algunas muestras de tu portfolio antes de presentarte ante los clientes.

No obstante, necesitas una habilidad que se pueda comercializar y algunas muestras de tu portfolio antes de presentarte ante los clientes. Las comisiones de los autónomos oscilan entre el 0 % y el 15 % por contrato. Upwork introdujo la estructura de comisiones variable en mayo de 2025, sustituyendo la antigua comisión fija del 10 %.

Upwork introdujo la estructura de comisiones variable en mayo de 2025, sustituyendo la antigua comisión fija del 10 %. Conseguir el primer contrato puede llevar entre una y varias semanas. Los nuevos autónomos suelen tener que enviar varias propuestas específicas antes de empezar a trabajar.

Los nuevos autónomos suelen tener que enviar varias propuestas específicas antes de empezar a trabajar. El plazo de pago depende del contrato. El trabajo por horas se factura semanalmente, mientras que los trabajos a precio fijo utilizan un depósito en garantía basado en hitos. El pago por el trabajo aprobado suele llegar en aproximadamente una semana.

Para los autónomos, el mejor consejo para ahorrar dinero es tener en cuenta las comisiones de la plataforma y el tiempo dedicado a presentar propuestas antes de decidir cuál es el valor real de un trabajo. Este enfoque, basado en consejos y sugerencias para ahorrar dinero, también protege tus tarifas, ya que fijar un precio demasiado bajo en los primeros trabajos puede reducir aún más un margen ya de por sí estrecho.

Convierte las horas libres en la mayor fuente de ingresos de esta lista Upwork 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los autónomos con experiencia suelen ganar entre 29 y 54 dólares por hora una vez que acumulan valoraciones. Crear perfil

5. Trabajo como asistente virtual con Time Etc

Dentro de esta guía de consejos y sugerencias para ahorrar dinero, Time Etc es una de las opciones más estables para obtener ingresos activos. Los asistentes virtuales con sede en EE. UU. que desempeñan funciones estructuradas suelen ganar entre 17 y 23 dólares por hora, según las guías de tarifas para asistentes virtuales de 2026. Los asistentes con más experiencia que realizan trabajos especializados a través de agencias pueden llegar a ganar entre 20 y 32 dólares por hora, aproximadamente.

Se trata de trabajo habitual para un cliente, no de ingresos pasivos. Las tareas pueden incluir la gestión de la agenda, la clasificación del correo electrónico y la preparación de documentos. La ventaja es que los ingresos se vuelven más predecibles una vez que se establece una relación con el mismo cliente.

La solicitud no cuesta nada, pero el proceso de selección es competitivo, ya que Time Etc evalúa a los candidatos antes de emparejarlos con los clientes. Se necesitan sólidas habilidades de organización y comunicación, además de una conexión a Internet fiable. Tras ser aceptado, aún es necesario que te emparejen con un cliente antes de que empieces a recibir dinero. El pago sigue un ciclo de facturación mensual, por lo que el primer pago puede tardar unas semanas desde la solicitud inicial.

El mejor consejo para ganar más dinero como asistente virtual es evitar tratar todas las tareas como trabajo generalista para siempre. Habilidades como la contabilidad o la gestión de redes sociales pueden permitirte cobrar una tarifa más alta una vez que tengas la experiencia necesaria para respaldarlas.

Trabajo estable y continuado una vez que te hayan asignado un cliente Time Etc 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los asistentes virtuales con sede en EE. UU. suelen ganar entre 17 y 23 dólares por hora por trabajos estructurados y continuos. Solicitar ahora

6. Clases particulares en línea en Preply

En lo que respecta a los ingresos activos de este plan de consejos y sugerencias para ahorrar dinero, los profesores de Preply fijan sus propias tarifas por hora. Las clases particulares estándar sin certificación suelen tener un precio medio de entre 10 y 15 dólares la hora, mientras que, según los datos de la propia Preply, los profesores de inglés ganan entre 15 y 25 dólares la hora en salario neto.

La comisión es el aspecto principal que deben comprender los nuevos tutores.

Los nuevos profesores empiezan con una comisión del 33 %. Este porcentaje se va reduciendo hasta el 18 % a medida que aumentan las horas lectivas acumuladas.

Este porcentaje se va reduciendo hasta el 18 % a medida que aumentan las horas lectivas acumuladas. Preply se queda con el 100 % de la tarifa de cada clase de prueba con un nuevo alumno.

con un nuevo alumno. Los tutores consolidados pueden ganar hasta 550 dólares a la semana. Se trata de una cifra ambiciosa basada en una agenda bien llena y en la fidelización de los alumnos, no en un punto de partida para principiantes.

Se trata de una cifra ambiciosa basada en una agenda bien llena y en la fidelización de los alumnos, no en un punto de partida para principiantes. Necesitas algo que puedas enseñar. Una asignatura o un idioma, una conexión a Internet y un vídeo fiables, y que tu solicitud sea aceptada son los requisitos básicos.

Los ingresos reales comienzan a partir de la segunda clase con un alumno, ya que la primera clase de prueba se destina a la plataforma. Los pagos se realizan dos veces al mes, una vez que el saldo esté disponible.

Un perfil nuevo también tiene que competir con tutores consolidados que ya cuentan con valoraciones. Empezar con una tarifa ambiciosa puede dificultar la consecución de esas primeras reservas, por lo que el objetivo inicial debería ser acumular suficientes referencias que justifiquen un aumento del precio más adelante.

Fija tu propia tarifa y tu horario desde el primer día Preply 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los profesores de inglés ganan entre 15 y 25 dólares por hora de media, con un horario que tú mismo fijas. Solicitar puesto de profesor particular

7. Tienda de impresión bajo demanda a través de Printify

En esta guía de consejos y trucos para ahorrar dinero, Printify es la vía más lenta para obtener ingresos adicionales. Su plan gratuito cuesta 0 dólares al mes y admite hasta cinco tiendas con diseños ilimitados. Los vendedores suelen obtener entre 5 y 8 dólares de beneficio neto por una camiseta básica, una vez que el precio de venta al público, de entre 20 y 24 dólares, cubre el coste de producción, de entre 10 y 15 dólares, más los gastos de envío y las comisiones de la plataforma.

Se trata de un beneficio por pedido, no de unos ingresos mensuales garantizados. Aún necesitas un diseño, una tienda en línea conectada y compradores antes de que nada te reporte beneficios.

La configuración tiene algunas variables.

Printify no cobra ninguna comisión por pedido ni cuota de publicación en el plan gratuito.

Aún así, es necesario disponer de una tienda online. Puedes conectarte a una plataforma como Etsy o Shopify.

Puedes conectarte a una plataforma como Etsy o Shopify. El plan Premium cuesta 39 dólares al mes tras la actualización de precios de febrero de 2026. Solo empieza a merecer la pena a partir de unos 15 o 20 pedidos, según la estimación de margen anterior.

tras la actualización de precios de febrero de 2026. Solo empieza a merecer la pena a partir de unos 15 o 20 pedidos, según la estimación de margen anterior. Necesitas diseños para vender. Estos pueden ser fruto de tus propias habilidades de diseño o de plantillas compradas.

No hay un plazo fijo para el primer pago. La primera venta puede tardar varias semanas en producirse tras la publicación y la promoción de los productos, lo que hace que Printify sea mucho más lento que una plataforma de servicios.

Uno de los consejos más útiles para ahorrar dinero en la impresión bajo demanda es no limitarse al coste de producción de Printify. Si vendes a través de Etsy, el borrador estima aproximadamente entre un 10 % y un 12 % en comisiones combinadas por transacción y procesamiento de pagos, más la cuota de publicación de 0,20 dólares. Esos costes pueden acabar con un margen que parecía saludable antes de contabilizar las comisiones de la tienda.

Sin stock: se imprime y se envía solo tras la venta Printify 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se puede empezar de forma gratuita con el plan Free; los vendedores suelen obtener entre 5 y 8 dólares por cada camiseta vendida, una vez descontadas las comisiones. Empieza gratis

Comparativa de los 7 métodos

Esta tabla compara los siete métodos de esta guía de consejos y sugerencias para ahorrar dinero, incluyendo formas de ahorrar que no suponen ningún coste inicial. Distingue entre los consejos para ahorrar que requieren poco esfuerzo y las opciones de ingresos activos, y muestra cuánto cuesta empezar con cada uno, cuánto tardan en generarse los ingresos y cuánto se puede ganar de forma realista.

El consejo más claro para los principiantes a la hora de ahorrar dinero es comparar el coste inicial con el plazo de obtención de beneficios antes de elegir un método.

Método Coste inicial Plazo hasta el primer pago Ganancias habituales Reembolso de Rakuten 0 $ Hasta unos meses (trimestral, mínimo de 5,01 $) ~120 $ al año por miembro de media Encuestas y microtareas de Swagbucks 0 Días (tarjeta regalo a partir de 3 $) De 20 a 200 $ al mes Reventa en Poshmark 0 Unos días después de que se confirme la entrega 32 $ netos por una venta media de 40 $ Trabajo autónomo (Upwork) 0 De 1 a varias semanas hasta el primer contrato De 15 a 20 $/hora para principiantes; de 29 a 54 $/hora para profesionales consolidados Asistente virtual (Time Etc) 0 Unas semanas tras la aceptación De 17 a 23 $/hora Clases particulares (Preply) 0 A partir de la segunda clase De 10 a 25 $/hora para llevar a casa Impresión bajo demanda (Printify) 0 Varias semanas hasta la primera venta De 5 a 8 $ netos por camiseta vendida

Utiliza la tabla como guía de consejos y sugerencias para ahorrar dinero y, a continuación, elige el método con un coste inicial y un plazo de pago que puedas mantener de forma realista. Si esos plazos de pago te parecen demasiado largos para tus necesidades, el artículo «Cómo ganar dinero en una hora» ofrece opciones más rápidas para situaciones en las que la rapidez es más importante.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas complementar este plan de consejos y sugerencias para ahorrar dinero?

Sí. Las aplicaciones de recompensas pueden suponer un pequeño ingreso extra mientras los métodos principales mencionados anteriormente aún están en fase inicial. En este plan de consejos y trucos para ahorrar dinero, funcionan mejor como complemento, ya que no requieren ninguna habilidad específica y tienen un techo de ingresos mucho más bajo que el trabajo autónomo o las clases particulares.

Esto es lo que un lector obtiene de cada aplicación mientras se pone en marcha uno de los métodos a largo plazo mencionados anteriormente. Si prefieres ganar dinero jugando a videojuegos en lugar de con encuestas o tareas de compras, el artículo «Cómo ganar dinero jugando a videojuegos» recoge otras opciones basadas en juegos que merece la pena comparar.

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Lo que no funciona

Los consejos para ahorrar dinero dirigidos a principiantes deberían explicar los riesgos antes de pedirte que pruebes un método. Las formas legítimas de ahorrar dinero deberían reducir los gastos o devolver parte del gasto habitual, no exigir una elevada cuota inicial.

Los mejores consejos y sugerencias para ahorrar dinero también tienen en cuenta las comisiones reales antes de calificar una oferta como buena. Si una plataforma oculta los costes o te pide que realices el pago fuera de su ámbito de protección, eso es motivo para actuar con cautela.

Aplicaciones de reembolso que cobran por acceder a mejores tasas: los servicios legítimos, como Rakuten, son gratuitos. La BBB registra habitualmente quejas relacionadas con programas de reembolso de pago que no ofrecen las recompensas anunciadas.

los servicios legítimos, como Rakuten, son gratuitos. La BBB registra habitualmente quejas relacionadas con programas de reembolso de pago que no ofrecen las recompensas anunciadas. Sitios de encuestas que cobran por tareas premium: la FTC considera las solicitudes de pago por adelantado como una señal de alerta de estafa laboral. Las plataformas legítimas, como Swagbucks, no te cobran simplemente por registrarte.

la FTC considera las solicitudes de pago por adelantado como una señal de alerta de estafa laboral. Las plataformas legítimas, como Swagbucks, no te cobran simplemente por registrarte. Compradores de reventa que insisten en pagos fuera de la plataforma: la FTC advierte sobre estafas de sobrepago en las que un comprador falso envía una cantidad excesiva mediante cheque y pide que se le devuelva parte del dinero. Mantén la transacción dentro de las protecciones habituales del mercado.

la FTC advierte sobre estafas de sobrepago en las que un comprador falso envía una cantidad excesiva mediante cheque y pide que se le devuelva parte del dinero. Mantén la transacción dentro de las protecciones habituales del mercado. Clientes de autónomos que piden eludir Upwork : realizar el pago fuera de la plataforma elimina sus protecciones de depósito en garantía. Una solicitud para utilizar una aplicación de pago personal o una transferencia bancaria es una razón de peso para rechazar el trabajo.

realizar el pago fuera de la plataforma elimina sus protecciones de depósito en garantía. Una solicitud para utilizar una aplicación de pago personal o una transferencia bancaria es una razón de peso para rechazar el trabajo. Promesas de ingresos garantizados: todas las cifras legítimas de esta guía dependen del trabajo real, las ventas o las compras que cumplan los requisitos. Ninguna de las plataformas mencionadas promete unos ingresos fijos garantizados.

Para obtener una visión más amplia sobre cómo detectar oportunidades reales antes de registrarte, nuestra guía para ganar dinero de forma legítima en Internet aborda las señales de alerta que distinguen los métodos legítimos de obtener ingresos de las estafas más comunes.

Veredicto final sobre consejos y trucos para ahorrar dinero

Los mejores consejos y sugerencias para ahorrar dinero combinan un método de ahorro que requiere poco esfuerzo con una opción de ingresos activos que puedas mantener de forma realista. Los consejos más eficaces para ahorrar dinero que aquí se recogen funcionan porque la parte pasiva permite ahorrar pequeñas cantidades de forma discreta, mientras que el método activo ofrece más margen para aumentar tus ingresos.

Entre las formas de ahorrar dinero que se tratan aquí, el cashback tiene el límite máximo más bajo, de aproximadamente 120 dólares al año para un miembro medio de Rakuten. El trabajo basado en habilidades puede alcanzar entre 10 y 54 dólares por hora, mientras que una venta media de 40 dólares en Poshmark deja unos 32 dólares después de la comisión.

Los consejos prácticos para ahorrar dinero para principiantes empiezan por lo que realmente puedes poner en práctica ahora mismo. Combina un método de ahorro pasivo con una opción activa que puedas mantener, y tendrás la versión más realista de consejos y sugerencias para ahorrar dinero.

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