7 formas reales de ganar dinero de verdad por Internet: cómo funciona y cuánto puedes ganar en 2026

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Sí, hoy en día se puede ganar dinero de forma legítima por Internet, y el método que te permita conseguirlo más rápido depende totalmente de lo que ya tengas: una habilidad que puedas vender, tiempo libre para dedicarle o artículos sin usar que tengas por ahí.

Algunos métodos pagan el mismo día sin ningún coste inicial, mientras que otros tardan semanas en arrancar, pero ofrecen un techo mucho más alto una vez que lo hacen, por lo que elegir el más adecuado para ti se reduce a equilibrar el esfuerzo con la rapidez de pago, y no a perseguir la plataforma que prometa la cifra más alta.

Las comisiones y los plazos de pago varían lo suficiente entre los distintos métodos como para que esa elección sea importante: una tarifa fija de 10,20 dólares por hora en Cambly frente a una comisión variable del 0 % al 15 % en Upwork. Elegir la forma adecuada de ganar dinero de forma legítima por Internet depende más de tus propias habilidades y objetivos que de la cifra destacada de una sola plataforma.

VEREDICTO RÁPIDO La vía más rápida y realista para obtener un primer pago es el cobro en el mismo día a través de una aplicación de recompensas, mientras que el límite máximo realista más alto para alguien con una habilidad ya adquirida es trabajar como autónomo en Upwork, donde los autónomos a tiempo completo declararon unos ingresos medios de 85 000 dólares. Crea un perfil en Upwork

¿Es realista ganar dinero de forma legítima por Internet?

Sí, se puede ganar dinero de forma legítima en Internet, y el rango realista va desde unos 20 a 150 dólares al mes —aprovechando los minutos libres para completar encuestas y utilizar aplicaciones de recompensas— hasta una mediana de 85 000 dólares al año para un autónomo cualificado a tiempo completo en una plataforma como Upwork, según el propio Índice de la Fuerza Laboral del Futuro 2025 de Upwork. El lugar que ocupes dentro de ese rango depende casi por completo de si estás dedicando tus ratos libres a ganar unas monedas o de si estás aprovechando una habilidad profesional ya adquirida para realizar trabajos para clientes.

Quien busque una forma sin riesgos de comprobar que puede ganar dinero de verdad por Internet debería esperar entre 20 y 150 dólares al mes gracias a las aplicaciones de recompensas y a pequeñas ventas de reventa, con un coste inicial prácticamente nulo. Alguien que ya cuente con habilidades como la redacción, la administración, un idioma o el diseño puede aspirar de forma realista a ganar entre 500 y varios miles de dólares al mes en un plazo de 3 a 12 meses a través de plataformas de trabajo autónomo, clases particulares o de asistentes virtuales. Si ya tienes un trabajo, nuestra guía sobre cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo recoge métodos pensados para compaginarlos con tu empleo.

La realidad es que los métodos más rápidos que aquí se describen apenas dan para unas monedas, mientras que los que ofrecen mayores ingresos requieren entre semanas y meses de esfuerzo no remunerado para crear un portafolio, un catálogo de productos o una cartera de clientes antes de que empiecen a generar ingresos significativos.

Esto no es para nadie que espere unos ingresos que sustituyan a un trabajo a tiempo completo a los pocos días de registrarse, ni para quien no esté dispuesto a facilitar información para la verificación de identidad o de antecedentes, ya que todas las plataformas legítimas que se mencionan a continuación exigen algún tipo de verificación de identidad antes de realizar el pago. Ese paso de verificación es, en realidad, una buena señal, ya que es una de las formas más sencillas de distinguir los métodos legítimos para ganar dinero en línea. Cualquiera, independientemente de su situación, puede seguir ganando dinero de forma legítima en línea, aunque en un plazo más largo que un solo fin de semana.

7 formas reales de ganar dinero de forma legítima en Internet

Estos siete métodos abarcan la gama realista de formas de ganar dinero de forma legítima en Internet hoy en día, desde aplicaciones de recompensas en el mismo día hasta trabajos autónomos basados en habilidades con un techo real de seis cifras. Cada uno está clasificado según el coste inicial, la rapidez de pago y los ingresos habituales, para que puedas elegir el método que mejor se adapte a lo que ya tienes a tu alcance.

1. Trabajar como autónomo en Upwork

Los autónomos de Upwork ganan una media de 39 dólares por hora, y los autónomos cualificados a tiempo completo declararon unos ingresos medios de 85.000 dólares al año según el propio «Índice de la Fuerza Laboral del Futuro 2025» de Upwork. Esa cifra parte de la base de que se cuenta con una habilidad ya adquirida y comercializable, así como de un flujo constante de trabajo de los clientes, y no se refiere a los ingresos de la primera semana.

Las tarifas varían enormemente según la especialidad: los trabajos de nivel inicial y administrativos oscilan entre los 10 y los 25 dólares por hora; los escritores autónomos fijan sus tarifas entre los 10 y los 100 dólares por hora; los diseñadores gráficos, entre los 15 y los 150 dólares por hora; y los trabajos especializados en desarrollo o inteligencia artificial (IA) pueden facturarse entre los 75 y los 324 dólares o más por hora.

Desde el 1 de mayo de 2025, Upwork cobra a los autónomos una comisión de servicio variable que oscila entre el 0 % y el 15 %, fijada por contrato en el momento de realizar la oferta, en sustitución de su antiguo sistema de tramos variables del 20 %, 10 % y 5 %. Registrarse es gratuito, y los «Connects» —los créditos que se gastan para presentar propuestas— constituyen el principal coste recurrente de la búsqueda activa de trabajo.

Los nuevos autónomos suelen indicar que tardan entre 2 y 8 semanas en conseguir su primer cliente cuando envían propuestas personalizadas de forma constante. La propia página recopilada por Upwork con historias de éxito de Reddit cita a un principiante que ganó algo más de 1.000 dólares en su primer mes con cuatro trabajos. Los requisitos son simplemente un perfil y un servicio que ofrecer, sin ningún proceso de selección formal, lo que convierte a Upwork en una de las formas más fiables de ganar dinero en línea para un autónomo que se inicia.

Error habitual: enviar propuestas genéricas, copiadas y pegadas, a anuncios amplios y saturados, en lugar de presentar rápidamente una candidatura a un nicho específico con un argumento de venta redactado para ese trabajo concreto. Para alguien con una habilidad real y comercializable, esta es la forma de esta lista con mayor potencial para ganar dinero de forma legítima por Internet.

Límite máximo para una habilidad existente Upwork 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las mejores formas de ganar dinero de forma legítima por Internet gracias a una habilidad que ya posees, con una media de 39 dólares por hora, y en la que los autónomos a tiempo completo declaran unos ingresos medios de 85 000 dólares al año. Regístrate

2. Trabajo como asistente virtual a través de Belay

Los asistentes virtuales de Belay suelen ganar entre 19 y 25 dólares por hora una vez que se les asigna un cliente, una tarifa sólida y estable para el trabajo administrativo. La contrapartida es que Belay busca candidatos con experiencia real como asistente ejecutivo o en gestión de proyectos, por lo que es más adecuado para alguien que ya haya realizado este tipo de trabajo de forma profesional que para alguien que empiece desde cero.

El proceso de selección es más complejo que el de la mayoría de los trabajos de esta lista. Habrás que pasar por entrevistas, una evaluación de competencias y una verificación de antecedentes, pero eso es parte del motivo por el que los clientes suelen ser una buena opción una vez que te han asignado un puesto. El pago se realiza mensualmente según un calendario fijo, basado en las horas contratadas.

Lo mejor es presentar tu candidatura destacando tu experiencia real en administración o como asistente ejecutivo, en lugar de intentar encajar a la fuerza en el puesto. Una vez contratado, es una de las formas más fiables de ganar dinero de verdad por internet, sobre todo si ya tienes la experiencia que busca Belay.

Salario por horas fijo para profesionales administrativos Belay 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma estable de ganar dinero de forma legítima por Internet para profesionales de la administración, con una remuneración de entre 19 y 25 dólares por hora una vez contratados, según un horario mensual fijo. Solicítalo hoy mismo

3. Reventa en eBay y Poshmark

Un revendedor a tiempo parcial realista gana entre 200 y 500 dólares al mes, una vez descontadas las comisiones, mientras que los vendedores que llegan a tener 200 o más anuncios activos en eBay pueden alcanzar entre 2.000 y 5.000 dólares al mes en ventas brutas.

eBay cobra una comisión estándar sobre el valor final del 13,6 % del precio total de venta, más una comisión de 0,40 dólares por pedido (a fecha de febrero de 2025), calculada sobre la suma del precio del artículo, los gastos de envío y los impuestos, según la propia tabla de comisiones para vendedores de eBay. Poshmark cobra una tarifa fija de 2,95 dólares por cualquier venta inferior a 15 dólares y un 20 % fijo por las ventas de 15 dólares o más, sin tarifa de publicación separada.

El coste inicial es de 0 dólares para publicar artículos que ya posees; la adquisición de stock para vender a gran escala suele costar entre 20 y 100 dólares por lote.

eBay suele liberar los fondos entre 1 y 2 días laborables después de que se confirme el pago del comprador para los vendedores consolidados; a continuación, el banco tarda entre 1 y 3 días más en abonarlos; los nuevos vendedores pueden sufrir retenciones de hasta 21 días hasta que se haya acumulado un historial de ventas.

Error habitual: fijar el precio de un artículo sin restar primero la comisión de la plataforma y los gastos de envío, lo que reduce silenciosamente el margen de cualquier venta inferior a unos 20 dólares.

La realidad: la página de Trustpilot de Poshmark presenta opiniones muy negativas, y los vendedores se quejan con mayor frecuencia de la lentitud en la resolución de disputas que de los ingresos en sí, lo que nos recuerda que hay que leer la letra pequeña incluso en las formas legítimas de ganar dinero en línea. Sin embargo, sigue siendo una de las formas más sencillas de ganar dinero de forma legítima en línea si ya tienes artículos que vender.

Convierte tus cosas en dinero eBay 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero de forma legítima por Internet convirtiendo en efectivo las cosas que ya tienes; los revendedores a tiempo parcial ganan entre 200 y 500 dólares al mes aproximadamente. Empieza a vender

4. Venta de productos digitales en Etsy

Los nuevos vendedores de productos digitales en Etsy suelen empezar a ganar unos cientos de dólares al mes durante su primer año, y los vendedores que amplían su catálogo llegan a superar con creces esa cifra con el tiempo. El coste inicial es prácticamente nulo, ya que se limita principalmente a las comisiones por publicación, por lo que la verdadera inversión aquí es el tiempo dedicado al diseño, más que el dinero.

Etsy se lleva una comisión que consiste en una pequeña tarifa por anuncio, más una comisión por transacción y por procesamiento de pagos en cada venta, algo bastante habitual en un mercado online. Un ejemplo muy conocido: una vendedora de plantillas imprimibles pasó de ganar 45 dólares en su primer mes a 4.500 dólares al mes en un par de años, simplemente ampliando su catálogo de forma constante.

La primera venta puede producirse a los pocos días de publicar un anuncio, pero conseguir unos ingresos mensuales constantes requiere tiempo y un catálogo realmente completo, no solo un puñado de productos. Una vez que se ha creado ese catálogo, esta se convierte en una de las formas más pasivas de ganar dinero de forma legítima en Internet, ya que los anuncios siguen vendiéndose con muy poco esfuerzo continuo.

El margen más alto una vez que se haya consolidado Etsy 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero de forma legítima y pasiva por Internet una vez que hayas creado tu catálogo; los nuevos vendedores de productos digitales suelen declarar ingresos de entre 200 y 1.000 dólares al mes. Abrir tienda

5. Clases particulares de inglés en línea en Cambly

Cambly paga una tarifa fija de 10,20 dólares por hora por las sesiones de conversación con adultos y 12 dólares por hora por Cambly Kids; la tarifa es la misma tanto para un tutor que acaba de empezar como para uno que haya completado 5.000 sesiones. Solo se cobra por los minutos en los que se está realmente conectado con un alumno, por lo que las horas con poca actividad reportan mucho menos de lo que indica la tarifa anunciada.

La mayoría de los tutores activos afirman ganar entre 200 y 800 dólares al mes, lo que lo convierte en un ingreso extra flexible más que en un medio de vida a tiempo completo. Los requisitos son sencillos: los solicitantes deben ser hablantes nativos de inglés, mayores de 18 años y disponer de una cámara web y una conexión a Internet fiables; no se exige ningún título universitario ni certificación TEFL, a diferencia de la mayoría de las plataformas de tutoría de la competencia. El coste inicial es de 0 dólares.

La aprobación suele llegar en unos días, y los tutores pueden empezar a atender llamadas inmediatamente una vez aprobados; el pago se realiza según el calendario de pagos habitual de Cambly. Si buscas algo con lo que puedas empezar aún antes, nuestra guía sobre cómo ganar dinero en una hora ofrece opciones más rápidas.

Error común: esperar que la tarifa fija por minuto aumente con la experiencia, ya que la estructura salarial de Cambly no aumenta con la antigüedad, como ocurre en las plataformas en las que tú mismo fijas el precio. Es una forma fiable y de fácil acceso de ganar dinero de forma legítima por Internet si solo necesitas horarios flexibles.

No se requiere título ni certificado Cambly 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma sencilla de ganar dinero de forma legítima por Internet sin necesidad de tener un título universitario, con un salario fijo de 10,20 dólares por hora y unos ingresos medios de entre 200 y 800 dólares al mes. Solicítalo hoy mismo

6. Conceder licencias de fotos y vídeos de archivo en Shutterstock

Shutterstock paga a los colaboradores entre 0,10 y 0,38 dólares por imagen en las descargas de suscripción estándar, entre 0,75 y 2,85 dólares en los paquetes bajo demanda, y entre 15 y 60 dólares por videoclip; son cantidades pequeñas individualmente, pero se acumulan bastante bien una vez que tienes subido un amplio catálogo en el que se pueden realizar búsquedas. Tu porcentaje de regalías incluso aumenta con el volumen: empieza en el 15 % del precio de la licencia y sube hasta el 40 % a medida que se acumulan las descargas a lo largo del año, volviendo a situarse en el 15 % cada 1 de enero.

El coste inicial es de 0 dólares para enviar material, siempre que ya dispongas de una cámara o de material de archivo, y el requisito principal es cumplir con los estándares técnicos y de licencia de Shutterstock. El pago mínimo por defecto es de 25 dólares, aunque los colaboradores pueden elevar ese umbral hasta los 2.000 dólares, y los pagos se realizan mensualmente entre el 7 y el 15, una vez que se haya liquidado tu saldo.

Alcanzar ese primer pago puede llevar desde unas semanas hasta varios meses, dependiendo del tamaño de tu catálogo y de lo bien que estén etiquetadas tus imágenes con palabras clave, por lo que lo habitual es subir un buen lote desde el principio en lugar de solo unas pocas. Una vez que tu biblioteca esté completa, esta se convierte en una de las formas más genuinamente pasivas de ganar dinero de forma legítima en Internet, ya que las imágenes subidas siguen generando ingresos sin apenas esfuerzo adicional.

Totalmente pasivo una vez subido Shutterstock 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero de forma legítima y pasiva en Internet a través de bancos de imágenes y vídeos, con ganancias de entre 0,10 y 2,85 dólares por descarga y de entre 15 y 60 dólares por videoclip. Conviértete en colaborador

7. Encuestas remuneradas y microtareas

Los usuarios ocasionales de las aplicaciones de encuestas y recompensas ganan, en la práctica, entre 20 y 50 dólares al mes; los usuarios habituales que las utilizan a diario, entre 80 y 150 dólares al mes; y los usuarios avanzados pueden superar los 200 dólares al mes. Este es el método más rápido de esta lista para recibir el primer pago, no el que ofrece mayores ganancias, ya que la mayoría de las plataformas te permiten canjear una pequeña tarjeta regalo el mismo día en que alcanzas un mínimo bajo, a menudo de tan solo 3 dólares.

El coste inicial de estas aplicaciones es de 0 dólares, y la mayor frustración recurrente que señalan los usuarios es la descalificación de las encuestas, es decir, quedar descartado a mitad del proceso, lo cual forma parte del funcionamiento normal de estas plataformas y no es señal de que algo vaya mal. Vale la pena empezar con esa expectativa en lugar de dar por sentado que cada encuesta que comiences te reportará ingresos. Si quieres más opciones en esta categoría, echa un vistazo a nuestro resumen de los mejores sitios de encuestas que pagan.

El error más común es considerar los ingresos por encuestas y tareas como un sustituto significativo de uno de los otros seis métodos anteriores, en lugar de verlos como unos ingresos extra para complementar los demás. Si se utilizan de esta manera, siguen siendo una forma genuina de ganar dinero de forma legítima en línea mientras te preparas para algo más grande.

La forma más rápida de cobrar Swagbucks 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero de forma legítima por Internet con encuestas y microtareas; la inscripción es gratuita y puedes canjear tu saldo por una tarjeta regalo a partir de tan solo 3 dólares. Únete ahora

Comparativa de las siete formas de ganar dinero de forma legítima por Internet

A continuación se comparan el coste inicial, la rapidez de pago y los ingresos habituales de todas las formas de ganar dinero de forma legítima por Internet mencionadas anteriormente.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Ganancias habituales Trabajo autónomo en Upwork 0 $ De 2 a 8 semanas hasta conseguir el primer cliente 39 $/hora de media; 85 000 $/año de mediana a tiempo completo Trabajo como asistente virtual (Belay) 0 Semanas (selección selectiva) 19-25 $/hora una vez contratados Reventa (eBay, Poshmark) 0-100 De 1 a 5 días una vez consolidado; hasta 21 días para los nuevos vendedores 200-500 $ al mes netos, a tiempo parcial Productos digitales (Etsy) ~0,20 $ por anuncio Días para una venta, meses para obtener ingresos 200-1.000 $ al mes; más con más de 100 anuncios Clases particulares (Cambly) 0 $ Unos días hasta la aprobación Entre 10,20 y 12 $/hora; entre 200 y 800 $ al mes, por lo general Fotos y vídeos de archivo (Shutterstock) 0 De semanas a meses hasta alcanzar el umbral 0,10-2,85 $ por descarga; 15-60 $ por clip de vídeo Encuestas y microtareas 0 El mismo día (tarjeta regalo) Entre 20 y más de 200 dólares al mes

Si ninguno de estos 7 métodos se ajusta todavía a tus habilidades o a tu horario, nuestra guía más amplia sobre cómo ganar dinero en línea recoge más opciones que vale la pena comparar en tu camino hacia la obtención de ingresos legítimos en línea.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas contribuir a ganar dinero de forma legítima por Internet?

Sí, las aplicaciones de recompensas como Snakzy te permiten ganar dinero de verdad por Internet en pequeñas cantidades reales, con pagos mínimos que oscilan entre 1 y 35 dólares dependiendo de la aplicación, y probarlas no cuesta nada. Funcionan mejor si se combinan con uno de los 7 métodos anteriores, no como sustituto de ninguno de ellos. Y si los videojuegos se adaptan mejor a tu tiempo libre, también merece la pena echar un vistazo a nuestro resumen de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real.

A continuación te indicamos cuánto paga cada aplicación y cuánto cuesta registrarse.

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Lo que no funciona

La mayoría de las personas que no consiguen ganar dinero de forma legítima por Internet cometen el mismo error evitable: pagar algo por adelantado antes de que se les permita empezar a ganar dinero. Detectar esa señal de alarma a tiempo suele marcar la diferencia entre una estafa y una de las formas legítimas de ganar dinero por Internet que se describen aquí. Todas las plataformas legítimas mencionadas anteriormente —Upwork, Belay, eBay, Poshmark, Etsy, Cambly, Shutterstock y las aplicaciones de recompensas— son gratuitas.

Estafas de tareas disfrazadas de trabajos reales: según la propia alerta al consumidor de 2025 de la FTC sobre estafas de tareas, estas comienzan con pequeños pagos que parecen reales para ganarse tu confianza y, a continuación, te piden que aportes tu propio dinero para desbloquear tareas más importantes, dinero que nunca recuperarás. Ninguna plataforma legítima de esta lista te pide jamás que pagues para ganar dinero de forma legítima por Internet.

según la propia alerta al consumidor de 2025 de la FTC sobre estafas de tareas, estas comienzan con pequeños pagos que parecen reales para ganarse tu confianza y, a continuación, te piden que aportes tu propio dinero para desbloquear tareas más importantes, dinero que nunca recuperarás. Ninguna plataforma legítima de esta lista te pide jamás que pagues para ganar dinero de forma legítima por Internet. Esquemas de «ingresos garantizados» bajo la apariencia de oportunidades de negocio de comercio electrónico: la FTC ha tomado medidas contra operaciones que cobraban a los consumidores decenas de miles de dólares prometiendo generosos beneficios en el comercio electrónico que rara vez se materializaban. Un negocio real de productos digitales o de reventa, por el contrario, se pone en marcha con menos de 100 dólares.

la FTC ha tomado medidas contra operaciones que cobraban a los consumidores decenas de miles de dólares prometiendo generosos beneficios en el comercio electrónico que rara vez se materializaban. Un negocio real de productos digitales o de reventa, por el contrario, se pone en marcha con menos de 100 dólares. «Oportunidades» que priorizan el reclutamiento: la BBB advierte de que, si la recompensa por reclutar a nuevos participantes supera a la recompensa por las ventas reales, se trata de un esquema piramidal, no de un negocio de reventa o de afiliados, independientemente de cómo se denomine.

la BBB advierte de que, si la recompensa por reclutar a nuevos participantes supera a la recompensa por las ventas reales, se trata de un esquema piramidal, no de un negocio de reventa o de afiliados, independientemente de cómo se denomine. Aplicaciones de recompensas o encuestas que piden dinero por adelantado: una aplicación legítima como Swagbucks o Snakzy nunca cobra por registrarse ni por desbloquear los pagos. Cualquier aplicación que lo haga no forma parte de las plataformas confirmadas y actualmente en funcionamiento que se recogen en esta guía.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero de forma legítima en Internet

El mejor punto de partida depende de si quieres pruebas de que esto es real hoy mismo o si estás trabajando para obtener una recompensa mayor, aunque más lenta, con una habilidad que ya posees. La mayoría de los lectores deberían empezar por el método que mejor se adapte a una habilidad o recurso que ya tengan, no por el que presente la cifra más llamativa en el titular.

La horquilla realista va desde los 20 hasta los 150 dólares al mes, procedentes de la combinación de aplicaciones de recompensas y pequeñas ventas de reventa, hasta una mediana de 85.000 dólares al año para un autónomo cualificado a tiempo completo en Upwork, con trabajos de asistente virtual, productos digitales, clases particulares y recursos multimedia de archivo ocupando el segmento intermedio. Una aplicación de recompensas como Snakzy es una forma sólida de obtener unos ingresos extra mientras se pone en marcha un método más lucrativo.

Independientemente de cómo empieces, la conclusión es la misma: adapta un método a lo que ya tienes, luego dale tiempo suficiente para que dé sus frutos, y podrás ganar dinero de verdad en Internet.

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