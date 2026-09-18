8 empresas estadounidenses que contratarán a trabajadores sin experiencia en 2026

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Si buscas empresas en EE. UU. que contraten a trabajadores sin experiencia, hay opciones reales que te formarán una vez que te hayan contratado. La pega es que «nivel de iniciación» no siempre significa que sea fácil cumplir los requisitos.

Es posible que, dependiendo del puesto, se te siga exigiendo un historial de conducción limpio, una verificación de antecedentes, un título de bachillerato o el GED, un reconocimiento médico o una licencia estatal. Lo que normalmente no se te exige es experiencia profesional previa en el puesto en sí. Esta guía compara ocho empresas que contratan a trabajadores sin experiencia en función del salario inicial, la formación, los requisitos y el tiempo que, de forma realista, tardarás en empezar a ganar dinero.

¿Es realmente factible que te contraten sin experiencia?

Sí. Conseguir un empleo en empresas que contratan a trabajadores sin experiencia es realista, pero aún así debes cumplir los requisitos básicos del puesto. Una empresa puede estar dispuesta a formarte desde cero y, aun así, solicitar una verificación de antecedentes, un examen médico, un título de secundaria o GED, o un historial de conducción limpio.

La rapidez con la que puedas empezar también depende del puesto. Los trabajos de seguridad de nivel inicial pueden avanzar con relativa rapidez una vez superada la verificación de antecedentes y tramitada toda la documentación necesaria para la tarjeta de guardia. La formación para el carné de conducir comercial (CDL), los programas de aprendizaje en electricidad y otros puestos cualificados suelen llevar más tiempo, ya que la formación comienza antes de que puedas trabajar de forma independiente.

El salario inicial suele ser inferior a las cifras a largo plazo anunciadas para los trabajadores con experiencia. Los salarios más altos a largo plazo suelen conseguirse tras la formación, la obtención de la licencia o el tiempo de experiencia en el puesto. Un principiante debe planificar su presupuesto en función del salario inicial, no del sueldo de alguien que ya lleva varios años en el sector.

Estos puestos de trabajo son los más adecuados cuando estás dispuesto a aprender sobre la marcha y cumples con el resto de requisitos. Comprueba primero esos aspectos. Un puesto de trabajo puede no requerir experiencia previa y, aun así, no ser adecuado para ti si el horario, las exigencias físicas, las normas de licencia o el periodo de formación no se ajustan a tus necesidades.

8 empresas que contratan a trabajadores sin experiencia en EE. UU.

Si estás comparando empresas que contratan a trabajadores sin experiencia en todo EE. UU., las principales diferencias radican en para qué te forman, cuál es el salario inicial y qué otros requisitos debes cumplir. Las ocho empresas que se indican a continuación abarcan puestos de trabajo muy diferentes, por lo que la opción más adecuada dependerá de tu horario, las exigencias físicas y tus objetivos a largo plazo.

1. Schneider [Empresas de transporte por carretera que contratan a conductores sin experiencia]

Schneider contrata a nuevos conductores de camión y ofrece una formación remunerada para obtener el permiso de conducir de clase A (CDL). Si estás buscando empresas de transporte por carretera que contraten a conductores sin experiencia, su programa de formación de aprendices para el CDL te permite aprender el oficio mientras cobras un sueldo.

El programa dura entre cinco y siete semanas y media, dependiendo de la ubicación y el puesto. La formación combina clases teóricas con prácticas de conducción en las instalaciones de Schneider. Las ofertas actuales anuncian un salario de 10 dólares por hora durante las cinco o seis semanas que dura la formación para el carné de conducir de clase A, y Schneider también puede cubrir los gastos de transporte, alojamiento y comidas cuando sea aplicable.

Antes de comenzar la formación, necesitas un permiso de aprendizaje comercial expedido por tu estado de residencia y un carné de conducir estadounidense válido que hayas tenido durante al menos 12 meses. Los candidatos también deben someterse a un reconocimiento médico del Departamento de Transporte (DOT), a un control de drogas y a otras comprobaciones de idoneidad laboral. El programa CAT solo está disponible en determinadas zonas.

A continuación te explicamos cómo empezar.

Busca una vacante que cumpla los requisitos. Busca puestos de trabajo en Schneider que ofrezcan específicamente formación para el carné de conducir comercial (CDL) pagada por la empresa.

Busca puestos de trabajo en Schneider que ofrezcan específicamente formación para el carné de conducir comercial (CDL) pagada por la empresa. Consigue tu permiso de aprendizaje. Necesitas un permiso de aprendizaje para conducir vehículos comerciales de clase A antes de que comience el programa CAT.

Necesitas un permiso de aprendizaje para conducir vehículos comerciales de clase A antes de que comience el programa CAT. Supera los controles previos a la contratación. Esto incluye el examen médico obligatorio, la prueba de detección de drogas y la verificación de antecedentes.

Esto incluye el examen médico obligatorio, la prueba de detección de drogas y la verificación de antecedentes. Finaliza la formación remunerada. Aprenderás los fundamentos de la conducción antes de pasar más tiempo al volante con un instructor.

Aprenderás los fundamentos de la conducción antes de pasar más tiempo al volante con un instructor. Aprueba los exámenes del CDL. Una vez obtenida la licencia, pasarás a una fase de orientación remunerada y, a continuación, a tu puesto de conducción asignado.

El salario aumenta una vez que pases a un puesto de conductor fijo. Una oferta actual para conductor de larga distancia indica un salario semanal medio de entre 1.060 y 1.300 dólares, con un mínimo garantizado de 1.000 dólares a la semana durante los primeros 90 días. El salario real depende de la ruta y del puesto para el que reúnas los requisitos.

Lo más importante que debes comprobar es el compromiso que conlleva la formación. Schneider indica que algunas sedes de CAT exigen a los conductores comprometerse a formarse y trabajar con la empresa durante nueve meses. Lee ese acuerdo antes de empezar para que entiendas qué consecuencias podría acarrear una baja anticipada.

Consigue tu permiso de conducir comercial de clase A Schneider 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Formación remunerada para obtener el carné de conducir comercial (CDL) con una remuneración de 10 dólares por hora y una trayectoria clara hacia un puesto de conductor a tiempo completo. Comienza la formación para el permiso de conducir CDL

2. WM [Empresas de gestión de residuos que contratan a conductores sin experiencia]

WM es una empresa de gestión de residuos y reciclaje que contrata a aprendices de conductor para que se formen junto a conductores profesionales con experiencia. Si estás comparando empresas de gestión de residuos que contratan a conductores sin experiencia, esta es una de las opciones más claras, ya que no se requiere experiencia previa en la conducción de camiones.

Los puestos de aprendiz actuales pueden pagar alrededor de 22 dólares la hora, aunque las tarifas varían según la ubicación. Te formarás con un conductor o un formador de WM, aprenderás a manejar vehículos de recogida de residuos y reciclaje, realizarás inspecciones y trabajarás en rutas antes de pasar a un puesto de conductor fijo.

Aún así, debes cumplir los requisitos básicos de conducción. Las ofertas actuales exigen un permiso de conducir expedido por el estado, autorización legal para trabajar en EE. UU. y la capacidad de superar las pruebas de selección previas a la contratación. Dependiendo de la vacante, es posible que también necesites obtener un permiso de conducir comercial o estar en proceso de conseguirlo antes de completar la formación como conductor.

El proceso de formación como aprendiz de conductor funciona así.

Busca una vacante de aprendiz de conductor. Consulta el portal de empleo de WM para ver las ofertas de aprendiz cerca de ti.

Consulta el portal de empleo de WM para ver las ofertas de aprendiz cerca de ti. Supera el proceso de selección. Te harás un análisis de drogas, se comprobarán los requisitos físicos y se evaluará tu aptitud para conducir.

Te harás un análisis de drogas, se comprobarán los requisitos físicos y se evaluará tu aptitud para conducir. Obtén tu permiso de conducir profesional. En algunos puestos, trabajarás como ayudante en ruta mientras completas este trámite.

En algunos puestos, trabajarás como ayudante en ruta mientras completas este trámite. Fórmate con un conductor experimentado. Aprenderás el manejo del vehículo, los procedimientos de ruta, las inspecciones y los requisitos de seguridad.

Aprenderás el manejo del vehículo, los procedimientos de ruta, las inspecciones y los requisitos de seguridad. Pasa a desempeñar el puesto de conductor. Una vez completados los pasos de formación y obtención de la licencia necesarios, podrás pasar a realizar el trabajo habitual de conducción comercial.

El error principal es dar por sentado que todas las ofertas de trabajo para conductores de WM admiten a principiantes. Busca específicamente puestos de «conductor en prácticas», ya que los puestos estándar de carné de conducir comercial (CDL) pueden requerir un carné o experiencia previa en la conducción comercial.

No se necesita carné de conducir profesional (CDL) para empezar WM 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puestos remunerados de conductor en prácticas sin necesidad de experiencia previa en la conducción de camiones. Ver ofertas de empleo para conductores

3. Allied Universal [Empresas de seguridad que contratan a guardias sin experiencia]

Allied Universal contrata a agentes de seguridad para lugares de trabajo como oficinas, hospitales, colegios y establecimientos comerciales. Si estás buscando empresas de seguridad que contraten a guardias sin experiencia, muchos de sus puestos de nivel inicial están abiertos a personas que se incorporan al sector por primera vez.

El salario depende en gran medida de la ubicación y las funciones asignadas. Una oferta actual en Virginia que no requiere experiencia ofrece 19 dólares la hora, mientras que un puesto de agente con horario flexible en Illinois ofrece 21 dólares la hora y especifica expresamente que la empresa formará a los nuevos empleados y les ayudará a obtener la licencia de seguridad.

Los requisitos básicos son bastante asequibles. Los puestos sin armas suelen estar disponibles a partir de los 18 años, mientras que los puestos armados suelen requerir tener al menos 21 años. También se necesita un título de bachillerato o equivalente, o cinco años de experiencia demostrable, además de una verificación de antecedentes y cualquier proceso de selección requerido para el puesto. Es posible que se apliquen normas estatales o locales sobre licencias de seguridad antes de poder trabajar de forma independiente.

Allied Universal ofrece una formación estructurada tras la contratación. Su programa de cinco fases puede incluir orientación para nuevos empleados, formación como guardia de seguridad, instrucción específica para cada emplazamiento y formación continua relacionada con el puesto.

El proceso de solicitud es sencillo.

Busca puestos de nivel inicial. Busca ofertas de trabajo como agente de seguridad o profesional de la seguridad que no requieran experiencia previa.

Busca ofertas de trabajo como agente de seguridad o profesional de la seguridad que no requieran experiencia previa. Comprueba los requisitos de cada centro. Los requisitos en materia de licencias, permiso de conducir y horarios pueden variar según la ubicación.

Los requisitos en materia de licencias, permiso de conducir y horarios pueden variar según la ubicación. Supera el proceso de selección. Prepárate para una investigación de antecedentes y cualquier prueba de detección de drogas permitida por la ley.

Prepárate para una investigación de antecedentes y cualquier prueba de detección de drogas permitida por la ley. Finaliza la formación y la obtención de la licencia. Completa la orientación, la formación obligatoria para guardias de seguridad y cualquier trámite estatal necesario para obtener la licencia antes de trabajar de forma autónoma.

Un aspecto que los principiantes suelen pasar por alto es que no todos los puestos de seguridad de Allied Universal son de nivel inicial. Los puestos armados, de supervisión y especializados pueden requerir experiencia previa en seguridad, en el ejército o en las fuerzas del orden, así que lee la oferta concreta antes de presentar tu solicitud.

Obtén la licencia mientras trabajas Allied Universal 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puestos de seguridad de nivel básico con formación impartida por la empresa; para muchas de las vacantes no se requiere experiencia previa en seguridad. Ver puestos vacantes

4. McAninch Corporation [Empresas de construcción que contratan a trabajadores sin experiencia]

McAninch Corporation contrata a personas sin experiencia para puestos de peón de la construcción y aprendiz de maquinaria pesada en todo Iowa y el este de Nebraska. Si estás buscando empresas de construcción que contraten a trabajadores sin experiencia, ambas opciones incluyen formación remunerada en el puesto de trabajo y no requieren experiencia previa en el sector de la construcción.

Los peones trabajan en proyectos de excavación y de instalaciones subterráneas, con un salario inicial a partir de 25,43 dólares por hora. El trabajo puede implicar tender tuberías, utilizar herramientas de construcción, levantar hasta 50 libras y pasar largas jornadas al aire libre. Los aprendices de maquinaria pesada pueden empezar con un salario de entre 21,81 y 39,36 dólares por hora mientras aprenden a manejar maquinaria como excavadoras, palas cargadoras y motoniveladoras.

Los nuevos contratados también reciben formación en seguridad antes de trabajar junto a miembros experimentados del equipo. Los aprendices de operador se forman en colaboración con el Local 234 de Ingenieros Operadores y completan 6.000 horas de aprendizaje, con formación adicional en el aula que abarca áreas como la seguridad de la OSHA, materiales peligrosos (HAZMAT), aparejos y sistemas de maquinaria.

Tu trayectoria en la empresa es bastante directa.

Elige la oferta de empleo adecuada. Solicita un puesto de peón o un puesto de aprendiz de maquinaria pesada en función del trabajo que quieras aprender.

Solicita un puesto de peón o un puesto de aprendiz de maquinaria pesada en función del trabajo que quieras aprender. Supera la evaluación previa a la contratación. McAninch realiza pruebas de detección de drogas y exámenes de aptitud para el trabajo.

McAninch realiza pruebas de detección de drogas y exámenes de aptitud para el trabajo. Supera la formación inicial en seguridad. Los nuevos empleados de campo aprenden las normas básicas de la obra antes de comenzar el trabajo práctico.

Los nuevos empleados de campo aprenden las normas básicas de la obra antes de comenzar el trabajo práctico. Fórmate con equipos experimentados. Adquirirás habilidades en proyectos en marcha mientras cobras un salario.

Para las empresas que contratan a trabajadores sin experiencia en el sector de la construcción, las exigencias físicas son tan importantes como los requisitos de acceso. McAninch no exige experiencia previa en construcción, pero el trabajo puede implicar largas jornadas de pie, trabajar al aire libre, levantar peso y desplazarse a las obras.

Manejo de maquinaria pesada McAninch Corporation 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puestos de peón y operario sin necesidad de experiencia, con formación remunerada y un salario inicial superior a 20 dólares la hora. Ver vacantes

5. Spectrum [Empresas de telecomunicaciones que contratan a técnicos sin experiencia]

Spectrum contrata a técnicos de campo sin experiencia para instalar y reparar servicios de Internet, televisión y otros servicios de conectividad en los domicilios de los clientes. Si estás buscando empresas de telecomunicaciones que contraten a técnicos sin experiencia, Spectrum afirma explícitamente que te formará, con formación teórica y práctica remuneradas tras la contratación.

Una oferta de trabajo para técnico de campo en Idaho para 2026 tiene un salario inicial de 20,50 dólares la hora. Spectrum también afirma que la mayoría de los empleados ganan al menos 20 dólares la hora, aunque la tarifa exacta varía según el puesto y la ubicación. Los técnicos de campo reciben un vehículo de empresa, herramientas, equipo de seguridad y uniformes para el trabajo.

Los requisitos de acceso son bastante asequibles. Las ofertas actuales exigen un título de bachillerato, el GED o experiencia laboral equivalente, además de conocimientos básicos de informática y manejo de herramientas manuales. También es necesario sentirse cómodo trabajando al aire libre, subiendo escaleras, visitando las propiedades de los clientes y trabajando por las tardes o los fines de semana cuando así lo requiera el horario.

El proceso tras presentar la solicitud es el siguiente.

Busca una vacante de técnico de campo para principiantes. Consulta las ofertas de empleo en operaciones de campo de Spectrum en tu zona.

Consulta las ofertas de empleo en operaciones de campo de Spectrum en tu zona. Completa el proceso de contratación. Comprueba los horarios y los requisitos físicos antes de aceptar el puesto.

Comprueba los horarios y los requisitos físicos antes de aceptar el puesto. Finaliza la formación remunerada. La formación combina el aprendizaje en el aula con el trabajo de campo y las salidas de acompañamiento.

La formación combina el aprendizaje en el aula con el trabajo de campo y las salidas de acompañamiento. Avanza hacia niveles técnicos superiores. Cada nivel de progresión completado puede suponer una bonificación de 500 dólares y un aumento salarial del 10 %.

Entre las empresas que contratan a trabajadores sin experiencia para puestos de técnico, Spectrum sigue ofreciendo un trabajo de campo muy práctico. Los técnicos trabajan al aire libre, suben escaleras, utilizan herramientas y visitan las propiedades de los clientes a lo largo del día.

Aumentos del 10 % por nivel Spectrum 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puestos de técnico de campo de nivel inicial con formación remunerada y un salario inicial de unos 20 dólares la hora. Ver empleos en el sector tecnológico

6. JMEG Contratistas Eléctricos [Empresas eléctricas que contratan a aprendices sin experiencia]

JMEG Contratistas Eléctricos contrata a aprendices y ayudantes de electricista en varios mercados de Texas. Para quienes comparen empresas eléctricas que contratan a aprendices sin experiencia, JMEG afirma directamente que no se requiere experiencia y ofrece formación a quienes deseen convertirse en electricistas titulados.

Las ofertas actuales para aprendices y ayudantes de electricista indican un salario de entre 17 y 25 dólares por hora. Esta cifra procede de las ofertas de empleo actuales enlazadas desde la página de empleo de JMEG, ya que la empresa no publica una tarifa fija para los aprendices en su propia web.

La empresa ofrece un programa de formación profesional, formación continua, formación en seguridad y ayuda para la adquisición de herramientas. También proporciona prestaciones como cobertura médica, vacaciones pagadas y un plan de pensiones 401(k) con aportación paralela de la empresa. JMEG destaca que varios de sus actuales directivos comenzaron sus carreras a través de su programa de formación profesional.

El camino para acceder al oficio a través de JMEG es sencillo.

Elige una vacante de aprendiz o ayudante de electricista. Las ubicaciones actuales incluyen Dallas-Fort Worth, Austin y San Antonio.

Las ubicaciones actuales incluyen Dallas-Fort Worth, Austin y San Antonio. Presenta tu solicitud a través de la página de empleo. La empresa ofrece enlaces directos a sus ofertas de empleo actuales.

La empresa ofrece enlaces directos a sus ofertas de empleo actuales. Aprende trabajando en proyectos eléctricos reales. La formación te permite desarrollar las habilidades prácticas necesarias para progresar en el oficio.

La formación te permite desarrollar las habilidades prácticas necesarias para progresar en el oficio. Continúa tu trayectoria de formación profesional. El objetivo es evolucionar hacia el trabajo de electricista titulado y hacia puestos de mayor responsabilidad.

Yo prestaría especial atención a la ubicación en este caso. La principal limitación es que las oportunidades actuales de aprendizaje de JMEG se concentran en Texas, por lo que es mucho menos accesible a nivel nacional que Spectrum.

Trabaja para conseguir tu licencia JMEG Electrical Contractors 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los puestos de aprendiz de electricista en Texas, con formación incluida, tienen actualmente un salario de entre 17 y 25 dólares la hora. Ver ofertas de empleo

7. Patterson-UTI [Empresas petroleras que contratan a trabajadores sin experiencia]

Patterson-UTI contrata a operarios de plataforma para apoyar a los equipos de perforación mediante el mantenimiento de la plataforma de perforación, la manipulación del equipo de perforación y la ayuda durante los traslados de la plataforma. Para quienes buscan empleo y comparan empresas del sector petrolero que contratan a trabajadores sin experiencia, su oferta actual en la cuenca del Pérmico está específicamente etiquetada como «Sin experiencia previa en el sector».

Este es uno de los trabajos más exigentes físicamente de los que se mencionan en el artículo. Los operarios de plataforma limpian y mantienen la plataforma, conectan y desmontan los tubos de perforación y manejan habitualmente maquinaria pesada. Patterson-UTI indica que el puesto incluye formación presencial, en línea y en el puesto de trabajo, mientras que su página dedicada a los operarios de plataforma destaca las oportunidades de formación continua y promoción profesional.

La vía «Sin experiencia previa en el sector» no requiere experiencia previa en yacimientos petrolíferos, pero sí exige al menos un año de historial laboral estable. La experiencia relacionada con la construcción, la agricultura, la maquinaria pesada o el ejército puede ser de ayuda, pero se indica como un requisito preferible en lugar de obligatorio. Los candidatos también deben superar el proceso de selección previo a la contratación de la empresa.

Para incorporarse a una plataforma de perforación, se suele seguir este proceso.

Busca una oferta de empleo para personas sin experiencia en el sector. Busca específicamente puestos de peón de campo dirigidos a quienes se incorporan por primera vez al sector petrolero.

Busca específicamente puestos de peón de campo dirigidos a quienes se incorporan por primera vez al sector petrolero. Supera los controles de contratación. Patterson-UTI realiza una evaluación previa a la contratación antes de tu fecha de incorporación.

Patterson-UTI realiza una evaluación previa a la contratación antes de tu fecha de incorporación. Completa la formación en el aula. Los nuevos operarios de plataforma deben completar la formación y las pruebas obligatorias antes de que se les asigne una plataforma.

Los nuevos operarios de plataforma deben completar la formación y las pruebas obligatorias antes de que se les asigne una plataforma. Aprende junto a un equipo con experiencia. El resto del trabajo se desarrolla a través de una formación práctica intensiva en la plataforma.

Patterson-UTI no publica un salario inicial único a nivel nacional para sus ofertas de empleo para principiantes en el sector. De hecho, actualmente se estima que el salario medio de los operarios de plataforma en toda la empresa ronda los 25,98 dólares por hora, así que tómalo como referencia y no como un salario garantizado para principiantes.

Para las empresas que contratan a trabajadores sin experiencia en yacimientos petrolíferos, el estilo de vida es tan importante como los requisitos de acceso. Los operarios de Patterson-UTI pueden tener que cumplir horarios obligatorios y realizar trabajos físicos pesados. Los turnos rotativos también pueden mantenerte lejos de casa, por lo que las condiciones laborales deben resultarte aceptables antes incluso de que lo haga el salario.

Nuevo en el sector petrolero Patterson-UTI 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puestos de operario de planta para personas sin experiencia previa en el sector, con formación tanto teórica como práctica. Ver ofertas de empleo en el sector petrolero

8. Walgreens [Empresas minoristas que contratan a técnicos de farmacia sin experiencia]

Walgreens contrata a aprendices de técnico de farmacia para ayudar a los farmacéuticos a tramitar recetas y atender a los clientes mientras aprenden el oficio. Si estás buscando empresas del sector minorista que contraten a trabajadores sin experiencia, puedes acceder a este programa sin necesidad de tener conocimientos previos de farmacia.

Una oferta de formación profesional actual ofrece un salario de entre 16,50 y 20 dólares la hora, con horarios disponibles tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. El salario varía según la ubicación y tus cualificaciones. El puesto implica aprender a utilizar los sistemas de farmacia, gestionar la información de las recetas y ayudar al farmacéutico bajo supervisión directa.

La principal ventaja es que la formación conduce a la obtención de una titulación reconocida. Walgreens cuenta con un programa de «gana mientras aprendes» reconocido por el Departamento de Trabajo y la ASHP. La empresa sufraga los gastos para que los aprendices completen la formación del PTCB y se presenten al examen de certificación de técnico de farmacia (PTCE). Su propio programa registra una tasa de aprobados en el PTCE del 81 %.

Puedes empezar con un proceso de solicitud bastante sencillo.

Busca un puesto de aprendiz de técnico de farmacia. Walgreens ofrece actualmente estas vacantes en numerosos estados de EE. UU.

Walgreens ofrece actualmente estas vacantes en numerosos estados de EE. UU. Consulta los requisitos de tu estado. Las normas de registro y obtención de la licencia de técnico de farmacia varían según el estado.

Las normas de registro y obtención de la licencia de técnico de farmacia varían según el estado. Realiza una formación remunerada en el puesto de trabajo. Aprenderás a manejar los sistemas de farmacia y a realizar tareas de atención al paciente bajo supervisión.

Aprenderás a manejar los sistemas de farmacia y a realizar tareas de atención al paciente bajo supervisión. Prepárate para obtener la certificación. El programa te prepara para el examen del PTCB y para obtener una titulación reconocida a nivel nacional.

Los requisitos básicos son menos exigentes que en muchos otros puestos del sector sanitario. Debes leer, escribir y hablar inglés con fluidez, y estar dispuesto a trabajar con horarios flexibles. Se valora, aunque no es obligatorio, tener experiencia previa en el sector minorista, conocimientos informáticos y la certificación PTCB.

Presta atención a la naturaleza del trabajo, que requiere mucha atención al detalle, antes de presentar tu solicitud. Los técnicos de farmacia gestionan a diario información sobre recetas, donde la precisión es fundamental, por lo que este puesto es ideal para alguien que se sienta cómodo con la atención al cliente y con las tareas minuciosas y repetitivas.

Preparación para el PTCB Walgreens 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Prácticas remuneradas como técnico de farmacia sin necesidad de experiencia previa en el sector farmacéutico. Ver Pharm Jobs

Comparativa de las 8 empresas

Al comparar empresas que contratan a trabajadores sin experiencia, las principales diferencias radican en el salario inicial, la formación y los requisitos de acceso. La tabla que aparece a continuación compara estos detalles para que puedas determinar qué empresa se adapta mejor a tu ubicación y horario, incluyendo el nivel de esfuerzo físico con el que te sientes cómodo.

Se trata de puestos de trabajo en empresas. Si prefieres ganar dinero trabajando de forma autónoma para clientes, nuestra guía sobre las mejores plataformas para autónomos aborda esa vía por separado.

Empresa Puesto para principiantes Resumen salarial Formación impartida Requisito o limitación principal Schneider Conductor de camión en prácticas 10 $/hora durante la formación para obtener el permiso CDL Formación remunerada para obtener el permiso de conducir comercial (CDL) Permiso de aprendizaje para conducción comercial antes de la formación y carné de conducir válido WM Aprendiz de conductor Varía según la ubicación Formación para conductores profesionales Permiso de conducir y proceso de selección de personal obligatorio Allied Universal Agente de seguridad Varía según el centro y la ubicación Incorporación, formación en el centro y orientación sobre la obtención de la licencia Verificación de antecedentes y cumplimiento de los requisitos estatales para la obtención de la licencia de seguridad McAninch Corporation peón o aprendiz de operario 25,43 $/hora para peones, entre 21,81 $ y 39,36 $ para aprendices de operador Formación en seguridad en la obra y formación de aprendices Trabajo físicamente exigente y disponibilidad regional limitada Spectrum Técnico de campo Más de 20 $/hora en las ofertas actuales Formación práctica remunerada y posibilidades de promoción como técnico Trabajo al aire libre, uso de escaleras, visitas a clientes y horarios flexibles Contratistas eléctricos JMEG Aprendiz o ayudante de electricista Entre 17 y 25 dólares por hora en las ofertas actuales Formación como aprendiz de electricista y formación continua Las oportunidades se concentran en Texas Patterson-UTI Operario de planta sin experiencia en el sector No se ha publicado una tarifa fija para principiantes Formación en el aula y en la plataforma Trabajo físico intenso, turnos rotativos y trayectoria laboral estable Walgreens Aprendiz de técnico de farmacia Entre 16,50 y 20 dólares por hora en las ofertas actuales Formación remunerada como aprendiz de farmacia y preparación para el examen PTCB Normativa estatal sobre farmacia y requisitos de horarios flexibles

Lo que «sin experiencia» sigue exigiendo

Cuando las empresas que contratan a trabajadores sin experiencia describen un puesto como de nivel inicial, eso no elimina los demás requisitos. Es posible que sigas necesitando una licencia o un título. Los puestos regulados y que se desarrollan sobre el terreno también pueden requerir comprobaciones de antecedentes, comprobaciones del historial de conducción o exámenes médicos.

Requisitos de edad y titulación

Los puestos regulados tienen normas más estrictas. Allied Universal suele exigir que los guardias tengan al menos 18 años, mientras que para los puestos armados la edad mínima es de 21 años. Los aprendices de Schneider necesitan un permiso de aprendizaje de conducción comercial antes de la formación, y los técnicos de farmacia de Walgreens deben cumplir con las normas de registro o licencia de su estado.

Verificación de antecedentes y del historial de conducción

Los puestos en los sectores de seguridad, transporte por carretera, telecomunicaciones y otros ámbitos pueden incluir comprobaciones de antecedentes, de consumo de drogas o del historial de conducción. Los requisitos exactos dependen de la empresa y del puesto.

Requisitos de formación y aptitud física

Algunos puestos requieren un título de secundaria o el GED. Los puestos en la construcción, los yacimientos petrolíferos, las telecomunicaciones y la conducción también pueden implicar levantar peso, trepar, trabajar al aire libre o turnos largos. Consulta la oferta concreta antes de presentar tu solicitud, ya que los requisitos pueden variar según el puesto y la ubicación.

Si el trabajo sobre el terreno es el principal obstáculo, existen alternativas menos exigentes físicamente que puedes comparar. Nuestra guía sobre los mejores trabajos desde casa abarca opciones de teletrabajo más amplias, mientras que merece la pena echar un vistazo a los puestos de atención al cliente a distancia si prefieres un trabajo de cara al público que puedas realizar desde casa.

Gana un poco mientras esperas a empezar

Incluso cuando las empresas contratan a trabajadores sin experiencia, los procesos de selección o la obtención de licencias pueden retrasar tu primer sueldo, y algunos puestos también tienen una fecha fija de inicio de la formación. Las aplicaciones de recompensas pueden ofrecerte una pequeña forma de ganar dinero durante ese periodo de espera, pero no deben considerarse como un empleo habitual.

Snakzy es gratuita al principio, aunque normalmente se necesitan 35 000 monedas para desbloquear la tienda por primera vez. KashKick permite a los usuarios que cumplan los requisitos retirar dinero en cuanto alcancen los 10 dólares, mientras que Freecash establece el umbral para el primer retiro entre 5 y 20 dólares, dependiendo de la región.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy 35 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis Freecash 5-20 $ Gratis

Las pruebas de productos te ofrecen otra opción flexible mientras tramitas tus solicitudes de empleo. Nuestra guía sobre empresas que buscan probadores de productos incluye programas que puedes comparar con las aplicaciones de recompensas.

Lo más importante a la hora de comparar es cuánto tiempo te llevará realmente alcanzar el primer pago. Estas aplicaciones funcionan mejor para ganar dinero en tu tiempo libre mientras esperas a empezar un trabajo, no como sustitutos fiables de tu sueldo.

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Lo que no funciona

Las personas que solicitan empleo en empresas que contratan a trabajadores sin experiencia pueden encontrarse con ofertas de formación poco adecuadas, intermediarios innecesarios o anuncios de empleo engañosos. Descarta esas opciones antes de dedicar tiempo o dinero a una solicitud.

Pagar a un reclutador para acceder a un puesto de trabajo. Los empleadores legítimos no te cobran por presentar una solicitud ni por conseguir una entrevista.

Los empleadores legítimos no te cobran por presentar una solicitud ni por conseguir una entrevista. Pagar por una formación que el empleador ya ofrece. Varias empresas de esta lista forman a los nuevos empleados que cumplen los requisitos como parte del trabajo.

Varias empresas de esta lista forman a los nuevos empleados que cumplen los requisitos como parte del trabajo. Confiar en las promesas de colocación garantizada. Ni un curso ni un reclutador pueden prometer que un empleador te contratará tras la formación.

Ni un curso ni un reclutador pueden prometer que un empleador te contratará tras la formación. Ignorar los requisitos reales. Aunque se indique «sin experiencia», puede haber requisitos relacionados con licencias, permiso de conducir, antecedentes, formación o aptitudes físicas.

Lo más seguro es presentar la solicitud a través de la página oficial de empleo de la empresa y verificar los requisitos antes de comprometerte a nada. Si quieres buscar entre varias empresas, nuestra guía de los mejores sitios web para encontrar trabajo puede ayudarte a comparar opciones más amplias de búsqueda de empleo antes de contrastar la oferta final con la propia página de empleo de la empresa. Una vez descartadas las opciones poco recomendables, céntrate en los puestos que se ajusten a tus cualificaciones y a tu ubicación.

Veredicto final sobre las empresas que contratan a personas sin experiencia

Entre las empresas que contratan a trabajadores sin experiencia, Schneider destaca por ofrecer una vía clara para convertirse en conductor profesional. Puedes acceder a su programa de formación para obtener el carné de conducir profesional (CDL) antes de tenerlo, cobrar durante la formación y, una vez que cumplas los requisitos, pasar a desempeñar un puesto de conductor fijo.

Walgreens destaca por un motivo diferente. Su programa de formación como técnico de farmacia ofrece a los principiantes una trayectoria menos exigente físicamente con un objetivo de certificación reconocido, al tiempo que les permite ganar dinero mientras aprenden.

Tu mejor opción depende del trabajo que puedas realizar de forma realista y de hacia dónde quieras que te lleve. Compara los requisitos, el horario, la ubicación y el compromiso de formación, y luego solicita el puesto que se ajuste a lo que puedes hacer ahora y a lo que quieres conseguir en el futuro.

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