Los trabajos secundarios más rentables: 10 formas de ganar más dinero en 2026

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Entre las actividades complementarias más rentables se encuentran el alquiler de espacios sin utilizar, la venta de productos digitales y la prestación de servicios profesionales o locales. La rentabilidad varía según el método, y hay factores como los ingresos, las comisiones, los costes operativos y el trabajo necesario que influyen en la rentabilidad global.

Algunas actividades complementarias también se ponen en marcha más rápido que otras. Las opciones que aprovechan recursos o habilidades que ya posees pueden requerir menos pasos antes de empezar a obtener ingresos, mientras que otras exigen más preparación, cualificaciones o captación de clientes.

Una tarifa anunciada más alta no hace automáticamente que una actividad complementaria sea más rentable. Tu rentabilidad real depende de los ingresos y los costes, por lo que es útil tener en cuenta lo que ganas junto con los gastos que conlleva realizar el trabajo.

¿Son realistas los trabajos secundarios más rentables?

Sí, varios de los trabajos secundarios más rentables que se enumeran a continuación son factibles en el plazo de una semana, pero solo aquellos con los costes reales más bajos se consiguen tan rápido. El resto necesita un cliente, un comprador o un grupo de seguidores antes de que el margen de beneficio se haga realmente evidente, lo que puede llevar un mes o más.

Qué significa «rentable» en esta clasificación

En este contexto, «rentable» significa los ingresos netos que te llevas a casa divididos por las horas trabajadas, tras restar lo que se queda la plataforma y lo que realmente cuesta poner en marcha el método. Un producto digital a la venta por 20 dólares puede parecer similar a un servicio que genera 20 dólares, pero ambos pueden producir rendimientos muy diferentes una vez que se tienen en cuenta las comisiones de la plataforma, los costes operativos y otros gastos.

Los dos costes que la mayoría de las listas pasan por alto

Hay dos gastos que determinan cuál de los trabajos secundarios más rentables resulta realmente rentable: el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y, para cualquier actividad que implique el uso de un coche, el coste real por milla. Según el IRS, el beneficio neto del trabajo por cuenta propia está sujeto a un 15,3 % en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y a Medicare una vez que los ingresos netos superan los 400 dólares al año. La tarifa por milla del IRS para 2026, de 72,5 céntimos por milla, permite cuantificar el coste real de utilizar un coche para trabajos esporádicos.

Esa cifra de millaje cobra especial relevancia más adelante en esta lista de los trabajos secundarios más rentables: una tarifa de reparto inferior a 72,5 céntimos por milla no solo es escasa, sino que puede suponer una pérdida una vez que se tienen en cuenta el combustible, el mantenimiento y la amortización. Esto no se aplica al alquiler de una habitación de la que ya seas propietario, razón por la cual un método más lento puede seguir generando más ingresos que una forma más rápida de ganar dinero a lo largo de una semana completa, una vez que ambos se miden de la misma manera.

10 formas reales de encontrar los trabajos secundarios más rentables

Clasificados por orden de mayor margen real, teniendo en cuenta las comisiones, los costes y los impuestos que determinan cuál de los trabajos secundarios más rentables resulta realmente rentable.

Al alquilar un garaje, una entrada de coches o un armario libre, te quedas con cerca de 95 céntimos de cada dólar que ganas, el mejor margen de entre los trabajos secundarios más rentables que se recogen aquí. Neighbor cobra a los anfitriones una comisión de gestión del 4,9 % más 0,30 dólares por cada pago y nada más, ya que el espacio en sí es algo que ya te pertenece.

Un espacio típico de 10 por 10 pies se alquila por entre 50 y 150 dólares al mes, dependiendo de la ciudad, y el propio blog de Neighbor afirma que los anfitriones ganan una media cercana a los 294 dólares por cada hora dedicada realmente a gestionar un anuncio. Se trata de una cifra de marketing de la empresa que gestiona la plataforma, por lo que la cifra realista es inferior si se tiene en cuenta el tiempo dedicado a responder mensajes y gestionar la entrada de los inquilinos.

Necesitas el espacio en sí, un teléfono para hacer fotos y una cerradura. Pasos para publicar un anuncio esta misma noche:

Mide el espacio y despeja el lugar para hacer fotos a la luz del día. Publícalo gratis en Neighbor con un precio similar al de otros anuncios cercanos. Establece el método de pago antes de que el primer inquilino reserve.

El error es fijar el precio basándose en lo que te costó construir el espacio, y no en lo que ya está pagando un inquilino de la zona, así que comprueba primero varios anuncios comparables. Tienda en mi casa y Roomlala ofrecen versiones más reducidas de la misma idea.

El mejor margen aquí Neighbor 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicación gratuita; te quedas con aproximadamente el 95 % del alquiler tras aplicar una comisión de anfitrión del 4,9 % más 0,30 $. Anuncia tu espacio

Una agenda digital o una plantilla genera unos 88 céntimos por cada dólar, una vez descontadas las comisiones de Etsy, lo que supone el segundo mejor margen entre los trabajos secundarios más rentables que se recogen aquí. Reimprimir un archivo no tiene ningún coste unitario, por lo que las únicas deducciones reales son una comisión de publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y una comisión de pago del 3 % más 0,25 dólares.

Los vendedores que facturan más de 10 000 dólares al año deben pagar entre un 12 % y un 15 % adicional sobre las ventas generadas por los propios anuncios de Etsy, que es el único coste que crece con el éxito en lugar de reducirse. Por veinte céntimos puedes probar cualquier archivo durante cuatro meses, así que publica cinco variantes antes de elegir la ganadora.

Necesitas un archivo que sepas hacer bien: una agenda, una plantilla o un imprimible, además de una licencia de la que realmente seas titular para cada elemento que contenga. El error es considerar una descarga de 12 dólares como beneficio puro y olvidarse de la acumulación de comisiones, que se lleva entre un 10 % y un 12 % antes incluso de que se apliquen los anuncios opcionales de Etsy. Gumroad y Payhip llegan a un público más reducido, pero más económico.

Sin coste unitario Etsy 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuesta 0,20 dólares por anuncio, más unas comisiones combinadas por transacción y pago de alrededor del 10 %. Abre tu tienda

En comparación con otros trabajos secundarios más rentables, la preparación de declaraciones de impuestos es un servicio más especializado que puede funcionar bien como actividad complementaria para profesionales cualificados. Taxfyle pone en contacto a clientes y empresas que buscan ayuda con las declaraciones de impuestos y los formularios con profesionales fiscales bajo demanda, y su aplicación Pro está abierta a contables públicos certificados (CPA) y asesores fiscales (EA) residentes en EE. UU.

La flexibilidad es una característica clave de este trabajo extra desde casa. Taxfyle afirma que los «Pros» pueden mantener sus empleos a tiempo completo mientras trabajan en la plataforma y pueden hacerlo cuando y donde quieran. La plataforma también pregunta a los solicitantes por su horario preferido y los tipos de declaraciones con los que se sienten cómodos.

Deberás cumplir los requisitos profesionales de Taxfyle antes de aceptar un trabajo. Los solicitantes envían documentos para que la plataforma pueda verificar su condición de contable público certificado (CPA) o asesor fiscal (EA) y realizar una verificación de antecedentes, lo que convierte a este servicio, dirigido a profesionales fiscales ya cualificados, en uno de los trabajos secundarios más rentables.

Trabajo fiscal de alto margen Taxfyle 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita para los contables públicos certificados (CPA) y los asesores fiscales (EA) residentes en EE. UU., y ofrece trabajos relacionados con los impuestos a través de su red Pro. Solicitar ahora

Si te interesan los trabajos secundarios más rentables, la contabilidad permite a los profesionales del sector desarrollar servicios basados en su experiencia con QuickBooks. Asesor certificado de QuickBooks ofrece formación, certificaciones, opciones de software y recursos diseñados para ayudar a los profesionales de la contabilidad a trabajar con clientes de QuickBooks y desarrollar sus despachos.

La certificación aporta una acreditación profesional. ProAdvisor Academy ofrece formación y certificaciones, mientras que Intuit afirma que su programa ProAdvisor ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a encontrar profesionales cualificados en contabilidad con QuickBooks. Los profesionales certificados también pueden utilizar las insignias de ProAdvisor como parte de su imagen profesional.

Los costes del software varían en función de los productos y la configuración del cliente que utilices. QuickBooks ofrece precios y descuentos ProAdvisor para profesionales de la contabilidad que cumplan los requisitos, incluidos descuentos continuos a través del programa «ProAdvisor Preferred Pricing» para suscripciones de clientes que cumplan los requisitos. La participación en ese programa de precios es gratuita para los usuarios de Intuit Accountant Suite que busquen actividades complementarias más rentables.

Trabajos recurrentes para clientes QuickBooks ProAdvisor 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Diseñado para profesionales de la contabilidad, con herramientas, formación y acceso a QuickBooks. Únete hoy mismo

Por cada paseo o estancia nocturna reservada, te quedas con 80 céntimos de cada dólar de la tarifa anunciada, ya que Rover cobra una comisión fija del 20 % a los cuidadores y paseadores. Las propinas son la excepción: Rover no se queda con nada de la propina, por lo que un cliente generoso añade un margen extra a la tarifa de la reserva.

RoverGO, la vía más rápida para conseguir reservas con menos control sobre el perfil, reduce esa comisión al 75 %, lo que supone una comisión del 25 % a cambio de menos tiempo de espera. En cualquier caso, no hay inventario ni se necesita ninguna herramienta más allá de un teléfono, por lo que la comisión representa casi la totalidad de la estructura de costes una vez que ya se dispone de un espacio seguro o una ruta para pasear.

Estos tres pasos te llevan desde el registro hasta la primera reserva:

Regístrate en Rover y completa la verificación de antecedentes. Fija el precio de un paseo en una cantidad similar a la que ya cobran los tres cuidadores de la zona. Concierta una reunión para conoceros antes de la primera reserva de pago.

En este trabajo extra con bajos costes iniciales, el error más común es fijar un precio demasiado bajo para conseguir la primera reserva, ya que la comisión del 20 % se aplica igual tanto si la tarifa es de 15 $ como de 30 $, por lo que una tarifa más baja simplemente te deja menos beneficio. ¡Wag y Fetch! Cuidado de mascotas también ofrecen plataformas similares si estás buscando los trabajos extra más rentables.

Consejos: Mantén el 100 % Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La solicitud es gratuita; te quedas con el 80 % de la tarifa reservada más el 100 % de las propinas. Solicitar ahora

Las clases particulares te permiten quedarte con 75 céntimos de cada dólar que fijas como tarifa, ya que Wyzant retiene una comisión fija del 25 % por cada clase estándar. Si traes a tu propio alumno en lugar de uno que te haya buscado Wyzant, esa comisión se reduce a cero, por lo que la plataforma es realmente opcional una vez que tienes un cliente.

Tú mismo fijas la tarifa en lugar de aceptar una ya publicada, por lo que una hora a 50 dólares te deja 37,50 dólares netos tras la comisión estándar, lo que sigue siendo mejor que muchas opciones de trabajos por horas una vez que se aplica la carga fiscal de forma equitativa a todas ellas. Publicar un anuncio no tiene ningún coste, por lo que la comisión es la única deducción.

El error aquí es fijar el precio comparándolo con el profesor particular más barato de la plataforma en lugar de hacerlo con respecto a la comisión del 25 %, así que publica la tarifa que realmente quieres dividida entre 0,75 y mantén ese precio. Si estás buscando trabajos extra más rentables como este, Preply y Varsity Tutors gestionan plataformas similares con sus propias estructuras de comisiones.

Tú fijas la tarifa Wyzant 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica tu anuncio gratis y quédate con el 75 % de la tarifa que indiques, o con el 100 % en el caso de los alumnos recomendados. Solicita un puesto de tutor

Un trabajo extra como manitas en Thumbtack empieza por encontrar clientes que necesiten que se realicen proyectos locales. No hay ningún coste por darse de alta ni cuota anual o de afiliación, pero los profesionales pagan cuando un nuevo cliente se pone en contacto con ellos o los contrata a través de un contacto.

Tú controlas tu presupuesto para clientes potenciales. Thumbtack muestra a los profesionales cuánto cuesta un cliente potencial en su zona y les permite decidir cuánto están dispuestos a gastar cada semana. Los costes de los clientes potenciales varían en función de la envergadura del trabajo y la ubicación del profesional.

También puedes elegir los tipos de trabajo que te interesan. Thumbtack pone en contacto a los profesionales con los clientes según criterios como el tipo de proyecto y la distancia de desplazamiento, mientras que su plataforma permite a los profesionales fijar sus propios precios por contacto y un presupuesto que se adapte a su negocio.

Trabajo local cualificado Thumbtack 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, sin cuotas de suscripción ni de afiliación. Únete hoy mismo

La reventa de skins de videojuegos genera un beneficio del 5 % al 15 % por transacción, una vez descontadas las comisiones, en el caso de los artículos más líquidos, y el mercado que elijas influye en ese margen más que la propia transacción. Skinport cobra una comisión al vendedor del 12 %, que se reduce al 6 % en el caso de los artículos de mayor valor. Por su parte, el propio Mercado de la Comunidad de Steam cobra una comisión fija del 15 %, lo que supone una deducción mayor para el mismo tipo de transacción.

El mayor inconveniente no tiene nada que ver con la comisión: las condiciones de suscripción de Steam establecen que los ingresos del Mercado de la Comunidad se mantengan en tu monedero de Steam, donde solo se pueden gastar en más compras en Steam, sin posibilidad de retirarlos como dinero real. Un mercado de terceros que permita el pago a una cuenta bancaria o monedero electrónico es la única variante de este método que supone un verdadero ingreso extra, en lugar de crédito para la tienda.

Necesitas un capital inicial invertido en skins y paciencia para que el mercado se mueva. Antes de cualquier intercambio, comprueba estas tres cosas:

Comprueba si un mercado está realmente operativo antes de depositar artículos.

Compara primero el precio de la misma skin en dos mercados diferentes.

Retira el dinero en efectivo en lugar de dejar el saldo inactivo.

El error es perseguir una variación del 15 % de la que una comisión del 12 % o del 15 % ya se ha llevado la mayor parte. Así que céntrate en artículos líquidos con un margen real y recurrente, en lugar de en un único salto de precio espectacular, lo cual también es un buen consejo a la hora de vender skins de CS2 en general.

Efectivo, no crédito en la tienda Skinport 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La publicación es gratuita, y se aplica una comisión del vendedor del 12 %, que se reduce al 6 % en artículos de mayor valor. Explora el mercado

El dropshipping genera un beneficio del 5 % al 15 % tras el gasto en publicidad en la mayoría de las tiendas, muy por debajo del margen del 15 % al 30 % que la misma tienda muestra antes de la publicidad. La diferencia entre esas dos cifras se debe íntegramente al gasto en publicidad. «Volátil» es la palabra adecuada para describir este margen, no «bajo».

Shopify cobra una cuota mensual por el uso de la plataforma que parte de unos 29 dólares, además de una comisión por procesamiento de pagos cercana al 2,9 % más 0,30 dólares por transacción, antes incluso de gastar un solo dólar en publicidad. En este caso, también estás apostando por los plazos de envío y la calidad de los productos del proveedor, dos aspectos que escapan a tu control una vez que se envía el pedido.

Hay tres aspectos que hay que tener en cuenta antes de gastar el primer dólar en publicidad:

Pide tú mismo el producto antes de ponerlo a la venta.

Fija el precio teniendo en cuenta la comisión de la plataforma y el coste del anuncio.

Prueba con un presupuesto publicitario reducido antes de aumentar el gasto.

El error es considerar el margen previo a la publicidad como el real, ya que más de la mitad de los dropshippers señalan los márgenes reducidos como su mayor problema una vez que entra en juego la publicidad. Considera la cifra del 15 % al 30 % como un límite máximo, no como una referencia.

El margen depende de los anuncios Shopify 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Su precio parte de unos 29 dólares al mes, sin contar la inversión publicitaria, que suele determinar el margen real. Empieza tu prueba gratuita

La entrega a domicilio genera entre 10 y 15 dólares por hora, una vez descontados los costes reales de funcionamiento del coche, lo que supone el margen más reducido de los trabajos secundarios más rentables de esta clasificación, a pesar de que la cifra bruta parezca competitiva. Los repartidores de DoorDash ganan de media cerca de 12,43 dólares brutos por hora activa, pero esa cifra aún no cubre ni una sola milla de combustible, mantenimiento o amortización.

La propia tarifa por milla de 72,5 céntimos para 2026 establecida por el IRS es el indicador más fiel de ese coste real. Estudios independientes sobre el coste por milla de los conductores de plataformas de transporte sitúan la cifra real entre 0,34 y 0,62 dólares, dependiendo del vehículo. Cualquier entrega que se pague por debajo de esa cantidad por milla no es simplemente un margen bajo. Puede suponer una pérdida una vez que el propio coche se valora de forma justa, y una ruta más rápida para llegar a los 200 dólares puede costar menos de lo que parece que se gana.

Tres pasos para configurar la cuenta antes del primer turno:

Regístrate en DoorDash y supera su verificación de antecedentes.

Llevar un registro de cada milla recorrida, no solo de los viajes pagados.

Reserva el 15,3 % del beneficio neto para el impuesto de autónomos.

El error aquí es interpretar la cifra bruta de la aplicación como salario, cuando el combustible, el desgaste y los impuestos se interponen entre esa pantalla y lo que realmente llega a tu cuenta. Uber Eats e Instacart realizan los mismos recados con el mismo coste real.

Margen real mínimo DoorDash 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratuito al principio y permite ganar entre 10 y 15 dólares por hora, una vez descontados los gastos reales del vehículo. Empieza a usar Dashing

Comparación de los trabajos secundarios más rentables

Los trabajos secundarios más rentables varían en cuanto a las habilidades necesarias, los costes y el esfuerzo que requieren. Al igual que al comparar mercados digitales como DMarket, merece la pena analizar diferentes ideas y plataformas para ver qué factores se ajustan mejor a tus objetivos antes de elegir una opción.

Método Plataforma Habilidades necesarias Factores que influyen en los beneficios Alquilar un trastero o una plaza de aparcamiento Vecino Gestión inmobiliaria, comunicación Disponibilidad de espacio, ubicación, tarifas de alquiler, costes de alojamiento Venta de descargas digitales e imprimibles Etsy Diseño digital, creación de productos Precios de los productos, volumen de ventas, comisiones de la plataforma Preparación de la declaración de la renta Taxfyle Título de CPA o EA, conocimientos fiscales Complejidad de las declaraciones, carga de trabajo, tarifas profesionales Contabilidad Asesor certificado de QuickBooks Contabilidad, QuickBooks, comunicación con el cliente Tarifas para los clientes, trabajo recurrente, costes de software Cuidado de mascotas y paseo de perros Rover Cuidado de animales, fiabilidad, comunicación Tarifas de los servicios, reservas, comisiones de la plataforma, desplazamientos Clases particulares online Wyzant Conocimientos especializados, enseñanza, comunicación Tarifas por hora, volumen de clases particulares, comisión de la plataforma Servicios de manitas Thumbtack Habilidades de reparación, herramientas, atención al cliente Tarifas por trabajo, costes de captación de clientes, materiales, desplazamientos Reventa de skins de videojuegos y artículos digitales Skinport Conocimiento del mercado, fijación de precios, seguridad de las cuentas Diferenciales de compra-venta, volumen de ventas, comisiones de venta Gestión de una tienda de dropshipping Shopify Investigación de productos, marketing, gestión de la tienda Precios de los productos, volumen de ventas, gasto en publicidad, costes operativos Entrega de comida DoorDash Conducción, navegación, atención al cliente Volumen de entregas, salario, kilometraje, costes del vehículo

Cómo se ha elaborado esta clasificación

Cada una de las actividades complementarias más rentables que aparecen aquí ha tenido que publicar su propia tabla de tarifas y, cuando existe un coste real más allá de la tarifa, también una cifra documentada de dicho coste. Cualquier actividad cuyo precio se basara únicamente en un blog que citara una estimación de otro blog fue descartada antes de llegar a esta lista.

Lo que cada método tenía que demostrar

Estos criterios determinaron cuáles de los trabajos secundarios más rentables entraron en la lista definitiva:

Una tarifa publicada. Directamente de la propia página de tarifas de la plataforma, no una estimación de un revendedor.

Directamente de la propia página de tarifas de la plataforma, no una estimación de un revendedor. Un coste real más allá de la tarifa, valorado con honestidad. El coste por milla de un vehículo, el coste de adquisición de un artículo o un presupuesto publicitario.

El coste por milla de un vehículo, el coste de adquisición de un artículo o un presupuesto publicitario. Distinción clara entre ingresos brutos y netos. La cifra bruta de 12,43 dólares de DoorDash no coincide con la cifra neta.

La cifra bruta de 12,43 dólares de DoorDash no coincide con la cifra neta. Que sea legal y adecuado para la edad. Legal en EE. UU., apto para adultos y sin actividades relacionadas con el juego.

Cualquier método que no cumpliera uno de esos requisitos no se incluyó en la lista anterior.

Lo que se ha eliminado

Se descartó todo aquello cuyo margen de beneficio se basara únicamente en una página de marketing sin una lista de tarifas que lo respaldara, así como cualquier método en el que la propia plataforma no confirmara lo que cobra. También se descartaron las ideas que se amplían principalmente mediante la contratación de otras personas, como dirigir una pequeña agencia. Incluso un objetivo como ganar 2.000 dólares rápidamente da por hecho que la persona de esta lista es quien realiza el trabajo, y no un equipo a su alrededor.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tu margen?

Las aplicaciones de recompensas aportan una cantidad modesta de dinero al mes, no un margen real a la escala de los trabajos secundarios más rentables clasificados anteriormente. Si quieres ganar dinero extra para pequeños gastos mientras te dedicas a los trabajos secundarios más rentables, estas son las mejores opciones:

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Lo que no funciona

La mayor parte de los problemas que se plantean aquí no son estafas en el sentido clásico; se trata de una cifra real presentada sin tener en cuenta el coste que la reduce. Las trampas que se indican a continuación están relacionadas con los trabajos secundarios más rentables clasificados anteriormente, no con una lista genérica de advertencias sin relación entre sí.

Esquemas que te venden el margen, no el trabajo

Estas te cobran antes de que lo haga ningún cliente, inquilino o comprador.

Paquetes de tiendas «listas para usar». Servicios de «automatización» de pago que prometen gestionar un negocio de dropshipping o una tienda digital mientras tú te quedas con el margen. Según la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC, cualquier afirmación sobre ganancias debe ir acompañada de un respaldo por escrito y un documento informativo antes de realizar el pago.

Servicios de «automatización» de pago que prometen gestionar un negocio de dropshipping o una tienda digital mientras tú te quedas con el margen. Según la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC, cualquier afirmación sobre ganancias debe ir acompañada de un respaldo por escrito y un documento informativo antes de realizar el pago. Listas de pago con anuncios de «beneficios garantizados». Un directorio que se vende por dinero en efectivo y promete un margen que, de otro modo, podrías consultar de forma gratuita en la propia página de tarifas de la plataforma.

Un directorio que se vende por dinero en efectivo y promete un margen que, de otro modo, podrías consultar de forma gratuita en la propia página de tarifas de la plataforma. Bots de intercambio de skins que solicitan depósitos por adelantado. Un mercado que exige el pago antes de que se complete una transacción no es uno de los negocios secundarios más rentables de esta lista; lo que resulta rentable es el depósito, y es para otra persona.

Que te cobren antes de que lo haga un comprador real es la señal reveladora en todos estos casos.

Plataformas reales mal utilizadas

En el caso de los trabajos secundarios más rentables, se trata de plataformas auténticas en las que el margen desaparece discretamente.

Considerar el salario bruto como margen. La cifra del salario bruto por hora de DoorDash aún no tiene en cuenta los gastos de combustible, mantenimiento ni amortización.

La cifra del salario bruto por hora de DoorDash aún no tiene en cuenta los gastos de combustible, mantenimiento ni amortización. Ignorar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia hasta la temporada de declaración de la renta. Se debe pagar un 15,3 % sobre el beneficio neto, independientemente de si se ha reservado o no durante el año.

Se debe pagar un 15,3 % sobre el beneficio neto, independientemente de si se ha reservado o no durante el año. Considerar los fondos de la cartera de Steam como dinero en efectivo. El dinero procedente de una venta en el Community Market permanece dentro de Steam y solo se puede gastar en compras en Steam.

El dinero procedente de una venta en el Community Market permanece dentro de Steam y solo se puede gastar en compras en Steam. Aumentar la inversión publicitaria antes de que se haya demostrado el margen. Un producto digital o de dropshipping que aún no sea rentable con un presupuesto publicitario reducido tampoco lo será con uno mayor.

Una última comprobación antes de poner en marcha cualquiera de las 10 ideas anteriores: encuentra la página de comisiones de la propia plataforma en menos de dos minutos. Si no existe, el margen que te han mostrado no es uno que puedas verificar.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios más rentables

Si ya dispones de espacio sin utilizar, alquilarlo a través de Neighbor es la opción más directa, ya que convierte un recurso existente en ingresos. En cuanto a las habilidades especializadas, Taxfyle y Asesor certificado de QuickBooks ofrecen opciones basadas en servicios para profesionales cualificados en materia fiscal y contable, mientras que Etsy es ideal para los creadores de productos digitales.

Si buscas un trabajo local flexible, el servicio de reparto de comida a domicilio de DoorDash ofrece una forma sencilla de ganar dinero realizando entregas. Rover, Wyzant y Thumbtack son alternativas para el cuidado de mascotas, clases particulares y servicios locales especializados. Compara los requisitos, los costes y el trabajo que supone cada plataforma en los trabajos secundarios más rentables y, a continuación, elige el método que mejor se adapte a lo que ya tienes a tu disposición.

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