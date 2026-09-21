15 trabajos online fiables con los que realmente se gana dinero en 2026

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Sí que existen trabajos online legítimos. El más estable para empezar es un puesto de atención al cliente a distancia en una empresa real, como el Servicio de Atención al Cliente Virtual de Amazon, que paga unos 17,87 dólares por hora a fecha de septiembre de 2026. Estos trabajos se remuneran como un empleo a tiempo parcial normal, en lugar de ser una ganancia inesperada, y las personas a las que realmente se les paga saben distinguir entre una empresa o plataforma legítima y una estafa que pide dinero por adelantado.

Todos los métodos de esta guía corresponden a empresas o plataformas reales que puedes verificar hoy mismo, y en los que se detallan claramente la remuneración, el coste y las condiciones antes de que te registres. No te faltan sitios donde buscar: en Amazon, en Indeed o en una plataforma de autónomos. Lo que importa es cuáles de los trabajos que hay detrás de esos anuncios merecen tu tiempo, y esta guía analiza tanto los trabajos a tiempo parcial en línea como los trabajos en línea desde casa para responder directamente a esa pregunta.

¿Son realmente viables los trabajos online legítimos?

Sí, los trabajos online legítimos son realistas, pero «legítimo» significa un salario por hora o una tarifa por tarea que puedes consultar de antemano, no unos ingresos extra garantizados. Tanto el plazo como el límite máximo que puedes esperar dependen de si te presentas a una oferta de trabajo a distancia de un empleador real o de si te estás creando una cartera de clientes en una plataforma de freelance.

Un empleado de atención al cliente a distancia de nivel inicial gana aproximadamente entre 15 y 21 dólares la hora en empresas como Amazon y Concentrix. Por el contrario, un autónomo en Upwork o Fiverr empieza con casi 0 dólares durante las primeras semanas, ya que hay que ganarse la confianza y acumular valoraciones antes de que suban las tarifas.

Dedica entre 15 y 20 horas a la semana durante cuatro semanas antes de valorar si una estrategia te ha funcionado realmente. Incluso un autónomo que gane 60.000 dólares al año en Upwork pierde una parte considerable de esa cantidad en comisiones. Las comisiones de la plataforma, los «Connects» y los gastos de retirada se llevan, en conjunto, entre un 12 % y un 20 % de los ingresos brutos una vez contabilizado todo. Esa diferencia entre el salario nominal y el salario neto es precisamente lo que distingue una valoración realista de un argumento de venta de una empresa de selección de personal.

15 trabajos online reales y fiables con los que puedes empezar ahora mismo

Cada entrada que aparece a continuación detalla cuánto se gana realmente con el trabajo, cuánto cuesta empezar y cuánto tardas en recibir el primer pago, comenzando por los dos empleadores directos de la lista.

1. Servicio de atención al cliente virtual de Amazon

El puesto de atención al cliente virtual de Amazon paga una media de 17,87 dólares por hora a fecha de septiembre de 2026, y la mayoría de los agentes ganan entre 15,62 y 18,75 dólares. Se trata de un puesto real como empleado directo de Amazon, no de un trabajo como autónomo.

Los representantes atienden las llamadas, el chat y los correos electrónicos de los clientes sobre pedidos y devoluciones. Los puestos son a tiempo parcial, de 20 a 29 horas semanales, excepto durante la temporada alta de noviembre a diciembre, cuando se requiere disponibilidad a tiempo completo de hasta 40 horas. Como empleado directo, puedes tener derecho a prestaciones como el seguro médico, dependiendo de las horas trabajadas.

Necesitarás un espacio de trabajo tranquilo en casa, una conexión por cable que cumpla con la velocidad mínima exigida por Amazon, y haber superado una prueba virtual y una entrevista. A continuación te explicamos cómo empezar:

Ve al portal de contratación de Amazon y filtra por «ubicaciones virtuales». Rellena la solicitud en línea y realiza la evaluación de competencias. Asiste a la entrevista virtual y a la comprobación del equipo. Realiza la formación remunerada, que suele durar varias semanas, antes de empezar a atender llamadas en directo.

Error habitual: confiar en cualquier anuncio de «trabajo desde casa en Amazon» que no se encuentre en la propia página de contratación de Amazon. Las plataformas de empleo de terceros suelen publicar anuncios falsos de Amazon en los que se pide el pago de una cuota para «reservar» una plaza en la formación, lo que la FTC señala como un indicio claro de estafa laboral.

Empleador real de Amazon Amazon Virtual Customer Service 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? Este ofrece un salario de unos 17,87 dólares por hora como empleado directo de Amazon; la solicitud es gratuita y es un trabajo a tiempo parcial de entre 20 y 29 horas a la semana. Solicita el puesto en Amazon

2. Contable de Intuit QuickBooks Live

El puesto de contable de QuickBooks Live en Intuit tiene una remuneración media de 25 dólares por hora, que suele oscilar entre 25 y 40 dólares, dependiendo de la región, el rendimiento en la entrevista y la experiencia. Es uno de los trabajos mejor remunerados de esta lista, pero exige conocimientos reales de contabilidad, no solo ganas de trabajar.

Se trata de un puesto como empleado directo de Intuit, no de autónomo. Tú estableces tu horario dentro del horario laboral habitual de QuickBooks Online (de 6:00 a 18:00, de lunes a viernes), y el salario se fija en función de la ubicación, la entrevista y la experiencia. Necesitarás experiencia en contabilidad, estar familiarizado con el uso de QuickBooks Online y superar una selección y una evaluación de competencias.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Consulta los requisitos que figuran en la página de contabilidad de «Expert Careers» de Intuit. Envía una solicitud en la que indiques tu experiencia relevante en contabilidad. Realiza la evaluación de competencias en contabilidad de Intuit y la entrevista. Finaliza el proceso de incorporación y obtén la certificación de QuickBooks Online antes de aceptar trabajos de clientes.

Error habitual: presentar una solicitud sin ninguna experiencia en contabilidad y esperar aprender sobre la marcha. Intuit contrata en función de las habilidades ya adquiridas. Esto lo convierte en uno de los trabajos online legítimos más exigentes de esta lista.

Salario por hora más alto Intuit 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puesto de empleado directo en Intuit con un salario de entre 25 y 40 dólares por hora; se requiere experiencia previa en contabilidad. Solicitar ahora

3. Trabajar como autónomo en Upwork

Trabajar como autónomo en Upwork permite, en la práctica, ganar entre 30 y 80 dólares por hora a un autónomo con experiencia una vez que se ha creado una cartera de clientes, pero un perfil nuevo suele ganar 0 dólares durante las primeras dos a cuatro semanas. La mayor fuente de confusión de la plataforma es su comisión, que en mayo de 2025 pasó de ser un porcentaje fijo del 10 % a uno variable del 0 % al 15 % por contrato, que se revela antes de aceptar el trabajo.

Los «Connects», los créditos de propuesta que se gastan para presentar una oferta, cuestan aproximadamente 0,15 dólares cada uno. Si se añade el plan opcional «Freelancer Plus» de 19,99 dólares al mes y las comisiones por retirada de fondos, el coste total de la plataforma se sitúa entre el 12 % y el 20 % de los ingresos brutos para un autónomo que gane alrededor de 60 000 dólares al año.

Necesitarás un perfil completo y «Connects» para enviar propuestas, ya que la asignación gratuita limitada se renueva mensualmente, además de un portafolio si tus habilidades lo requieren. A continuación te explicamos cómo empezar:

Crea un perfil con un titular que destaque una habilidad concreta, no uno genérico del tipo «Hago de todo». Envía propuestas a entre 5 y 10 trabajos realistas y de nivel inicial al día. Fija el precio de los primeros contratos ligeramente por debajo de la tarifa de mercado para conseguir valoraciones. Sube las tarifas una vez que tengas entre tres y cinco valoraciones de cinco estrellas.

Error común: Gastar todos los «Connects» gratuitos en trabajos muy competitivos publicados por grandes agencias. Upwork puede llegar a ser la plataforma más rentable entre estos trabajos online legítimos, pero rara vez es la más rápida, y hay otras formas de ganar dinero rápido si eso es lo que buscas.

Límite máximo Upwork 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? La inscripción es gratuita; la comisión varía entre el 0 % y el 15 % por contrato, lo que supone un coste real de entre el 12 % y el 20 % del importe bruto una vez descontadas las comisiones. Crea un perfil

4. Trabajo de asistente virtual en Time Etc

Time Etc ofrece a los asistentes virtuales un salario inicial de 17 dólares la hora y lo aumenta a medida que se consolidan las relaciones con los clientes; los asistentes virtuales con experiencia llegan a ganar entre 20 y 32 dólares la hora. El pago se realiza mediante una tarifa fija en lugar de a través de subasta, por lo que el salario se establece antes de comenzar el trabajo y no se negocia por encargo.

Time Etc realiza un seguimiento del tiempo por segundos en el panel de control del cliente y paga a los asistentes una vez al mes, el primer día del mes, mediante transferencia bancaria. Es ideal para personas que se dedican a trabajos de introducción de datos en línea y buscan tareas administrativas sin tener que contactar ellas mismas con clientes de forma espontánea, ya que Time Etc te empareja con un cliente en lugar de exigirte que lo busques por tu cuenta.

Necesitarás tener un buen dominio del inglés escrito, experiencia previa en tareas administrativas o como asistente personal, y superar una prueba de selección y de habilidades. A continuación te explicamos cómo empezar:

Presenta tu solicitud a través de la página «Conviértete en asistente virtual» de Time Etc. Completa la evaluación de competencias y la verificación de antecedentes o referencias. Te asignarán un cliente y acordaréis el horario de trabajo. Registra el tiempo en el panel de control a medida que completas las tareas.

Error común: esperar un horario a tiempo completo desde el principio, ya que las horas de trabajo con los clientes aumentan gradualmente. La ventaja es que este es uno de los trabajos online legítimos más accesibles, ya que te asignan un cliente en lugar de pedirte que lo busques tú mismo.

Prohibido la captación de clientes Time Etc 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? Este tiene un salario a partir de 17 $/hora, que se abona mensualmente mediante transferencia bancaria; la solicitud es gratuita y te asignan los clientes. Solicítalo hoy mismo

5. Clases particulares en línea en Preply

Según los datos de la propia Preply, un profesor de Preply gana de media unos 18,30 dólares por hora, con tarifas que oscilan entre los 10 dólares para asignaturas generales y los 38,90 dólares o más para asignaturas especializadas, como inglés de negocios o preparación de exámenes. Lo que se queda un profesor depende de una escala de comisiones creciente, no de la tarifa nominal que fije.

Un profesor que acaba de empezar y cobra 10 dólares la hora se queda con 6,70 dólares por clase, ya que Preply se queda con el 33 % al principio. Si acumulas más de 400 horas lectivas a esa misma tarifa, la comisión se reduce al 18 %, lo que eleva los ingresos netos a 8,20 dólares.

Necesitarás una titulación acreditada o un dominio fluido de la materia que impartas, superar una entrevista en vídeo y realizar una clase de demostración. A continuación te explicamos cómo empezar:

Presenta tu solicitud a través del formulario de Preply indicando la asignatura y tus credenciales. Graba un breve vídeo de presentación y realiza la entrevista. Fija una tarifa por hora inicial; empezar con una tarifa más baja te ayudará a conseguir tus primeros alumnos. Acumula valoraciones durante las primeras 20-30 clases antes de subir las tarifas.

Error habitual: fijar una tarifa en el extremo superior del rango antes de tener ni una sola valoración. Sin embargo, entre los trabajos a tiempo parcial en línea, este encaja especialmente bien, ya que las clases se pueden programar compaginándolas con otro trabajo en lugar de sustituirlo, y es uno de los trabajos en línea legítimos más flexibles para cualquier persona con habilidades docentes.

Las comisiones disminuyen con el tiempo Preply 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? Este tiene una remuneración media de 18,30 dólares por hora; la comisión empieza en torno al 33 % y va disminuyendo a medida que acumulas más horas de enseñanza. Solicitar ser tutor

6. Transcripción y subtitulado en Rev

La transcripción general en Rev se paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio, y la subtitulación, entre 0,54 y 1,10 dólares. La traducción de subtítulos a idiomas extranjeros se paga más, dependiendo del idioma. Dado que la remuneración es por minuto de audio en lugar de por hora trabajada, los ingresos reales por hora dependen totalmente de la velocidad de mecanografía y de la claridad del audio.

Un archivo nítido, con un solo hablante, a 0,50 dólares por minuto, cuya transcripción lleva cuatro minutos por minuto de audio, supone aproximadamente 7,50 dólares por hora. Un archivo con ruido y varios hablantes paga mucho menos por hora trabajada a esa misma tarifa.

Tendrás que superar la prueba de gramática y transcripción de Rev, disponer de un software de transcripción fiable o de un pedal, y seleccionar los trabajos de una cola compartida sin volumen garantizado. Estos son los pasos para empezar:

Presenta tu candidatura como autónomo en la página de solicitudes de Rev. Supera las pruebas obligatorias de gramática, transcripción o subtitulado. Solicita los trabajos disponibles de la cola compartida a medida que vayan apareciendo. Lleva un registro del tiempo real dedicado a cada trabajo para calcular la remuneración real por hora.

Error habitual: considerar que la tarifa por minuto anunciada es el salario por hora. Se trata de una tarifa por minutos de audio finalizados, no por minutos trabajados, lo que convierte a Rev en uno de los trabajos online legítimos más complicados de presupuestar antes de empezar.

Pago por minuto de audio Rev 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? En este caso, se pagan entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio por transcripción y subtitulado; la solicitud es gratuita, pero no se garantiza el volumen de trabajo. Solicitar ahora

7. Traducción en línea en Gengo

Gengo paga a los traductores por palabra, con la tarifa exacta indicada en cada trabajo antes de aceptarlo y que varía según el par de idiomas y el nivel de competencia. Esto lo convierte en uno de los pocos métodos aquí en los que la remuneración se revela por adelantado, trabajo por trabajo, en lugar de negociarse.

Los traductores nuevos empiezan en un nivel estándar, y al superar la prueba de cualificación «Pro» de Gengo se accede a trabajos mejor remunerados y de mayor complejidad técnica. Necesitarás dominar tanto el idioma de origen como el de destino, haber superado una prueba de traducción para ese par de idiomas y, para algunos trabajos especializados, tener acceso a herramientas CAT.

Este método se adapta especialmente a los trabajos en línea desde casa para lectores bilingües, ya que no requiere habilidades de ventas ni de captación de clientes. A continuación te explicamos cómo empezar:

Regístrate y selecciona el par de idiomas en el que quieres realizar la prueba. Supera la prueba de habilidades de traducción de Gengo para ese par de idiomas. Explora y solicita los trabajos disponibles en la bolsa de empleo, abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Realiza la prueba de cualificación «Pro» una vez que el trabajo de nivel estándar te resulte rutinario.

Error común: considerar esto como un ingreso fijo en lugar de un trabajo por tareas. El volumen depende totalmente de lo que se publique para un par de idiomas concreto en un día determinado, algo que ocurre con la mayoría de los trabajos online legítimos basados en tareas de esta lista.

Se muestra el importe a pagar antes de aceptar Gengo 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? En este se paga por palabra, la tarifa se muestra antes de aceptar; la solicitud es gratuita y la prueba Pro te da acceso a trabajos mejor remunerados. Conviértete en traductor

8. Servicios autónomos en Fiverr

Fiverr se queda con una comisión fija del 20 % de cada encargo completado, por lo que un servicio de 100 $ le reporta al vendedor 80 $ antes de impuestos o gastos de retirada. A diferencia de la tarifa variable de Upwork, este porcentaje no varía en función del nivel del vendedor ni del volumen del encargo, lo que facilita la fijación de precios, aunque no siempre resulte más barato.

Los pagos se procesan 14 días después de la finalización del encargo, plazo que se reduce a 7 días para los vendedores mejor valorados. Las comisiones por retirada de fondos y conversión de divisas, sumadas al 20 %, pueden elevar la tasa efectiva que se queda el vendedor, dependiendo del importe del encargo y del método de pago.

Necesitarás un perfil de vendedor con «gigs» definidos, es decir, paquetes de servicios con precios fijos, lo cual se adapta mejor a trabajos creativos y basados en habilidades —como el diseño, la locución, la redacción y la edición de vídeo— que a la consultoría de carácter abierto. A continuación te explicamos cómo empezar:

Crea una cuenta de vendedor y elige una categoría de servicios específica y con demanda. Elabora entre dos y tres paquetes de «gigs» bien definidos con niveles de precios claros. Añade una muestra de tu portfolio o un breve vídeo de demostración a cada ficha de «gig». Entrega los primeros pedidos rápidamente y pide valoraciones para mejorar tu nivel de vendedor.

Error común: publicar un servicio vago y amplio, como «Hago diseño gráfico». Los compradores necesitan algo específico que comparar y buscar, y esa especificidad es lo que distingue los trabajos online serios que realmente generan ventas de aquellos que pasan desapercibidos.

Comisión fija del 20 % Fiverr 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online de confianza? Este ofrece una comisión fija del 20 % por cada pedido; la inscripción es gratuita y los pagos se realizan entre 7 y 14 días después de la entrega. Empieza a vender

9. Redacción de contenidos como autónomo en Textbroker

Textbroker paga según el nivel de estrellas y el número de palabras, desde unos 0,011 dólares por palabra en el nivel de 3 estrellas hasta 0,05 dólares por palabra en el de 5 estrellas. Existe una categoría aparte de «Pedidos directos» que parte de un mínimo de 0,022 dólares por palabra, independientemente de la calificación por estrellas. La clasificación por estrellas la establece el equipo editorial de Textbroker tras revisar muestras de redacción; no la elige el redactor.

Con una remuneración de 3 estrellas, un artículo de 500 palabras genera unos 5,50 dólares. Con 5 estrellas, el mismo artículo genera 25 dólares, por lo que subir de nivel de estrellas es más importante aquí que en la mayoría de las plataformas. Tendrás que superar una evaluación de muestras de redacción para obtener una calificación inicial por estrellas y, a continuación, solicitar nuevas evaluaciones a medida que mejoren tus muestras de redacción. A continuación te explicamos cómo empezar:

Regístrate como autor y envía la muestra de redacción requerida. Acepta los encargos disponibles que se ajusten al nivel de estrellas asignado. Crea un portafolio de artículos publicados en Textbroker. Solicita una nueva calificación una vez que hayas acumulado un número considerable de trabajos aceptados.

Error habitual: Permanecer en una tarifa de 3 estrellas durante meses sin solicitar nunca una revisión de la tarifa. Aunque Textbroker sigue siendo uno de los trabajos online legítimos más flexibles para alguien que nunca ha cobrado por escribir, se recomienda, al igual que en otros trabajos de redactor autónomo, aumentar la tarifa a medida que crecen tus habilidades y tu portfolio.

Escalas salariales según la valoración Textbroker 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? En este se pagan entre 0,011 y 0,05 dólares por palabra, según el nivel de estrellas; la inscripción es gratuita y no hay que pujar contra otros redactores. Conviértete en autor

10. Atención al cliente desde casa en Concentrix

Los representantes de atención al cliente de Concentrix que trabajan desde casa ganan una media de 18,80 dólares por hora a fecha de septiembre de 2026, y la mayoría de los puestos pagan entre 15,38 y 20,91 dólares, dependiendo de la cuenta del cliente y la ubicación. Este puesto es un empleo directo como empleado de una empresa real, lo que lo diferencia de una aplicación de atención al cliente.

Concentrix es una gran empresa de externalización de procesos empresariales que se encarga de la atención al cliente para otras marcas, por lo que un puesto concreto podría implicar dar soporte a un minorista, una aerolínea o una empresa tecnológica, dependiendo de la cuenta que esté contratando.

Necesitarás una conexión que cumpla con la velocidad mínima exigida por la cuenta del cliente, un espacio de trabajo tranquilo y haber superado una prueba de mecanografía y comunicación. A continuación te explicamos cómo empezar:

Busca puestos vacantes en la página web de empleo de Concentrix dedicada al teletrabajo. Rellena la solicitud en línea y realiza la prueba de evaluación. Supera la entrevista virtual y la comprobación del equipo o la conexión. Realiza la formación remunerada específica para la cuenta del cliente que se te asigne.

Error habitual: presentar la solicitud a través de una oferta de un «agente de contratación de Concentrix» externo en lugar de hacerlo en la propia página de empleo de Concentrix. Comprueba que cualquier contacto de un reclutador corresponda a su dominio oficial antes de facilitar información personal; esa comprobación por sí sola descarta la mayoría de los anuncios falsos de empleo en línea que circulan bajo esta marca.

Gran empresa real Concentrix 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? Este ofrece un salario medio de 18,80 dólares por hora como empleado directo; la solicitud es gratuita e incluye formación remunerada. Ver puestos vacantes

Liveops paga a los agentes independientes por minuto de tiempo de conversación real, normalmente entre 0,25 y 0,45 dólares por minuto. Dado que el pago se detiene en el momento en que finaliza una llamada, los ingresos dependen del número de llamadas que el sistema te derive, y no solo de las horas registradas.

Los agentes de Liveops son autónomos, no empleados. Deben superar una verificación de antecedentes y financiar por su cuenta la instalación de un centro de llamadas en su domicilio; además, la formación no remunerada puede durar hasta cuatro semanas, a razón de entre cuatro y seis horas al día, antes de que los agentes obtengan la certificación para atender llamadas en directo.

A continuación te explicamos cómo empezar con este trabajo en línea:

Presenta tu solicitud a través del formulario de Liveops. Supera la verificación de antecedentes y el curso de certificación obligatorio. Presenta tu candidatura para los programas de llamadas disponibles en el portal MyLiveops. Lleva un control de los minutos realmente pagados frente a las horas registradas para calcular el salario por hora real.

Error habitual: registrarse y esperar tener un horario fijo desde el principio. Si no consigues programas de llamadas populares, el tiempo remunerado disponible puede ser escaso, lo que convierte a este en uno de los trabajos online legales más impredecibles de la lista.

Pago por minuto Liveops 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? En este caso, se pagan entre 0,25 y 0,45 dólares por minuto de conversación; la solicitud es gratuita, pero la formación no remunerada puede durar hasta 4 semanas. Solicita el puesto de agente

12. Introducción de datos con Axion Data Services

Axion Data Services, en activo desde 1996, paga entre 0,05 y 0,10 dólares por formularios cortos que se rellenan en unos 30 segundos. Los formularios más largos, que llevan entre 30 minutos y una hora, se pagan entre 5 y 9 dólares. Es una de las empresas con más trayectoria especializada en trabajos de introducción de datos en línea, pero el volumen de trabajo es escaso y hay que tener paciencia para recibir el primer pago.

Axion realiza los pagos cada dos semanas mediante transferencia bancaria, pero el primer pago suele tardar unas seis semanas en llegar. Varias opiniones de colaboradores mencionan una cuota inicial que hay que abonar para que se te tenga en cuenta para el trabajo, algo poco habitual entre los demás trabajos online legítimos que se tratan aquí, por lo que conviene sopesarlo cuidadosamente antes de pagar nada. A continuación te explicamos cómo empezar:

Lee detenidamente las condiciones de registro de colaboradores de Axion antes de pagar cualquier cuota. Rellena la solicitud y realiza cualquier prueba de habilidades que se te pida. Empieza con formularios cortos para familiarizarte con el sistema de envío. Lleva un control del volumen semanal antes de contar con esto como fuente principal de ingresos.

Error común: esperar un volumen constante de trabajo a tiempo completo. Las opiniones de los usuarios señalan sistemáticamente que no hay suficientes proyectos como para depender únicamente de esta fuente de ingresos.

En funcionamiento desde 1996 Axion Data Services 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? En este caso, te pagan entre 0,05 y 0,10 dólares por cada formulario corto, y entre 5 y 9 dólares por cada formulario largo; el primer pago se realiza al cabo de unas 6 semanas. Únete hoy mismo

13. Venta de descargas digitales y archivos imprimibles en Etsy

En una descarga digital de 10 dólares, Etsy se queda con unos 1,25 dólares en concepto de comisiones combinadas, lo que deja al vendedor 8,75 dólares, es decir, el 87,5 % de la venta. Dado que un archivo digital puede venderse un número ilimitado de veces a partir de un mismo anuncio, este es uno de los pocos métodos verdaderamente pasivos que figuran aquí una vez fabricado el producto.

Esos 1,25 dólares se desglosan en una cuota de publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y un 3 % más 0,25 dólares en concepto de gestión de pagos. Los ingresos provienen de crear un buen producto una sola vez (una plantilla de agenda, una plantilla de currículum o una obra de arte imprimible) y venderlo repetidamente, ya que Etsy renueva automáticamente la tarifa de publicación con cada venta o cada cuatro meses, lo que ocurra primero.

Necesitarás habilidades de diseño o saber manejar plantillas, un nicho con demanda real de búsqueda y paciencia para que lleguen las primeras ventas a través de la búsqueda de Etsy. A continuación te explicamos cómo empezar:

Abre una tienda en Etsy e investiga un nicho específico de productos digitales con demanda de búsqueda. Diseña el archivo y una imagen de vista previa o maqueta clara. Redacta un título y una descripción ricos en palabras clave basados en términos de búsqueda reales de Etsy. Publica el producto, fija un precio competitivo para las primeras ventas y ajústalo en función de la relación entre visitas y ventas.

Error habitual: elegir un nicho sobresaturado, como las agendas genéricas, sin comprobar primero la competencia existente. Esta opción se cuenta entre los trabajos online legítimos más pasivos de esta lista precisamente porque el esfuerzo se concentra al principio.

Vende un archivo para siempre Etsy 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Te quedas con aproximadamente el 87,5 % de una venta digital de 10 dólares una vez descontadas las comisiones; 0,20 dólares por publicar el anuncio, sin necesidad de gestionar stock ni realizar envíos. Abrir una tienda

14. Fotografía de archivo en Adobe Stock

Adobe Stock paga a los colaboradores el 33 % del importe de la venta atribuible a fotos, vectores e ilustraciones, y el 35 % en el caso de los vídeos. Se trata de una auténtica fuente de ingresos pasivos una vez subidos los archivos, ya que una misma foto puede licenciarse repetidamente sin trabajo adicional.

Los umbrales mínimos de pago van desde 0,33 dólares por licencia para los nuevos colaboradores hasta 0,38 dólares para aquellos con 10.000 o más ventas acumuladas. En un plan de suscripción de 29,99 dólares que cubre 10 licencias de fotos, eso supone aproximadamente 0,99 dólares por foto con licencia para un colaborador típico.

Necesitarás un portafolio de fotos o vectores nítidos y útiles desde el punto de vista comercial, ya que las personas, los lugares y los conceptos empresariales se venden de forma más constante que el arte abstracto, además de superar una revisión inicial del contenido. A continuación te explicamos cómo empezar:

Presenta tu candidatura como colaborador y supera la evaluación inicial de tu portfolio. Investiga qué es lo que buscan realmente los compradores antes de hacer las fotos o diseñar. Sube tus archivos con títulos y metadatos precisos y ricos en palabras clave. Sigue subiendo contenido de forma constante; un portafolio más amplio genera más regalías pasivas con el tiempo.

Error habitual: subir un pequeño lote una sola vez y esperar ingresos significativos. Las regalías aumentan en función del tamaño del portafolio y la regularidad, no de una única subida.

Totalmente pasivo tras la subida Adobe Stock 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas trabajos online serios? Este ofrece un 33-35 % de regalías por licencia, con un mínimo de 0,33-0,38 dólares; la inscripción es gratuita y los ingresos aumentan a medida que crece tu portfolio. Empezar

15. Productos de impresión bajo demanda con Printify y Etsy

Printify conecta un diseño con un proveedor de impresión bajo demanda que fabrica y envía cada artículo solo después de que se venda, por lo que no hay ningún coste de inventario inicial más allá de la propia cuenta gratuita. El beneficio real es la diferencia entre el precio que el vendedor fija en Etsy o en su tienda y el coste de producción por artículo de Printify, que varía según el producto y el proveedor.

El diseño se sube una sola vez a una plantilla de producto y, a continuación, se pone a la venta en Etsy o en una tienda propia. El proveedor asociado a Printify se encarga de imprimirlo y enviarlo directamente al comprador bajo la marca del vendedor.

Necesitarás un diseño o estar dispuesto a encargar uno, una tienda en Etsy o un escaparate en el que publicar el artículo, y paciencia para que un público especializado encuentre el anuncio. A continuación te explicamos cómo empezar:

Crea una cuenta gratuita en Printify y vincúlala a una tienda de Etsy. Elige un producto, como ropa, tazas o cuadros, y un proveedor de logística. Sube un diseño y fija un precio de venta al público superior al coste de producción indicado. Publica el anuncio en Etsy con títulos claros y ricos en palabras clave, y pide una muestra para comprobar la calidad antes de promocionarlo ampliamente.

Error habitual: fijar un precio demasiado cercano al coste de producción y no dejar un margen real una vez deducidas las comisiones de Etsy. Haz siempre bien los cálculos cuando explores trabajos online legítimos como este u otras ideas de negocio de comercio electrónico.

Sin costes de inventario Printify 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuenta gratuita; el proveedor solo fabrica y envía tras la venta, por lo que no hay que comprar stock por adelantado. Empezar ahora

Comparativa de los 15 trabajos online legítimos

A continuación te mostramos una comparación entre la remuneración, el coste y el tiempo hasta el primer pago, para que puedas elegir la opción que mejor se adapte al tiempo del que dispones realmente este mes.

Método Pago Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Grado de pasividad Servicio de atención al cliente virtual de Amazon ~17,87 $/hora 0 2-4 semanas (contratación + formación) Activo Intuit QuickBooks Live 25-40 $/hora 0 2-4 semanas (contratación + certificación) Activo Trabajo autónomo en Upwork 0-80 $+/hora, va aumentando con el tiempo 0 $ (Conexiones adicionales) De 2 a 6 semanas hasta el primer contrato Activo Asistente virtual de Time Etc 17-32 $/hora 0 De días a semanas (selección de candidatos) Activo Clases particulares en Preply 10-38,90 $+/hora antes de la comisión 0 Días tras la primera clase reservada Activo Transcripción y subtitulación de Rev 0,40-1,10 $ por minuto de audio 0 Días tras superar la prueba de acceso Activo Traducción en Gengo Por palabra, varía según el par de idiomas 0 $ Días tras superar la prueba de idioma Activo Trabajo autónomo en Fiverr 80 % del precio del encargo 0 Entre 7 y 14 días tras la entrega Activo Redacción en Textbroker 0,011-0,05 $/palabra 0 Días tras la aprobación de la muestra Activo Atención al cliente en Concentrix ~18,80 $/hora 0 2-4 semanas (contratación + formación) Activo Centro de atención al cliente de Liveops 0,25-0,45 $ por minuto de conversación (a menudo entre 6 y 18 $ por hora en la práctica) 0 $ (equipamiento propio) Hasta 4 semanas (selección + formación) Activo Axion Data Services 0,05-0,10 $ por formularios cortos, 5-9 $ por formularios largos Cuota de inscripción indicada Aprox. 6 semanas hasta el primer pago Semi-pasivo Descargas digitales de Etsy Se queda con aproximadamente el 87,5 % de una venta de 10 $ 0,20 dólares por anuncio De días a semanas (primera venta) Pasivo Colaborador de Adobe Stock 33-35 % de regalías, mínimo de 0,33-0,38 dólares 0 De semanas a meses Pasivo Printify + Etsy: impresión bajo demanda Margen por encima del coste de producción 0 $ (plan gratuito) De días a semanas (primera venta) Semi-pasivo

Cómo se seleccionaron estos 15 trabajos online legítimos

Cada uno de los métodos mencionados anteriormente tenía que cumplir un requisito para entrar en esta lista de trabajos online fiables: contar con una página de empleo de una empresa real o un portal con una tabla de tarifas pública, comprobada directamente en lugar de basarse en la información proporcionada por una bolsa de empleo. Esto descartó cualquier anuncio en el que la remuneración o los requisitos no estuvieran publicados en algún lugar donde se pudieran verificar por uno mismo.

Más allá de ese requisito mínimo, la selección se hizo para abarcar ambos extremos del espectro temporal. Los puestos con contratación directa por parte del empleador, como los de Amazon y Concentrix, pagan desde la primera semana, mientras que las vías a través de plataformas de trabajo o de ingresos pasivos, como Upwork y Adobe Stock, tardan más en dar sus frutos, pero ofrecen un techo salarial más alto. Cuando no se pudieron confirmar las afirmaciones salariales de una plataforma contrastándolas con una fuente primaria, se descartó por completo.

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas

Además de un trabajo fijo o un encargo como autónomo, una aplicación de recompensas como Snakzy puede aportar una pequeña cantidad de dinero extra para gastos, normalmente unos pocos dólares a la semana, a cambio de tareas que solo llevan unos minutos. Estas aplicaciones no sustituyen a los trabajos online legítimos mencionados anteriormente; son un complemento que requiere poco esfuerzo y que se suma a lo demás. Estas son algunas de las mejores aplicaciones que vale la pena probar:

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Si solo quieres una única aplicación para ganar dinero jugando de forma ocasional, Snakzy es la mejor opción entre estas aplicaciones, con una gran variedad de ofertas para mantenerte entretenido en tu tiempo libre.

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Lo que no funciona

Estos patrones aparecen una y otra vez en las ofertas de empleo falsas, y detectar tan solo uno de ellos es motivo suficiente para descartarlas antes de compartir cualquier dato personal.

«Kits» de introducción de datos de pago inicial: cualquier oferta de introducción de datos que cobre por un kit de inicio, una licencia de software o una certificación antes de asignar el trabajo.

cualquier oferta de introducción de datos que cobre por un kit de inicio, una licencia de software o una certificación antes de asignar el trabajo. Mensajes de texto y mensajes directos de «agentes de contratación» de Amazon/Concentrix : ambas empresas contratan a través de sus propios portales de empleo; los mensajes de texto o mensajes en redes sociales no solicitados que afirman proceder de sus reclutadores y solicitan datos bancarios antes de una oferta oficial constituyen una estafa de reenvío o de robo de identidad, según las directrices actuales de la FTC.

ambas empresas contratan a través de sus propios portales de empleo; los mensajes de texto o mensajes en redes sociales no solicitados que afirman proceder de sus reclutadores y solicitan datos bancarios antes de una oferta oficial constituyen una estafa de reenvío o de robo de identidad, según las directrices actuales de la FTC. Esquemas de reseñas falsas de cinco estrellas en Preply/Fiverr : Las ofertas de pago a cambio de reseñas o valoraciones positivas en perfiles de autónomos infringen las condiciones de uso de todas las plataformas y pueden provocar el bloqueo de una cuenta real.

Las ofertas de pago a cambio de reseñas o valoraciones positivas en perfiles de autónomos infringen las condiciones de uso de todas las plataformas y pueden provocar el bloqueo de una cuenta real. Anuncios de transcripción o traducción que prometen «500 dólares al día» de la noche a la mañana: las tarifas reales por minuto y por palabra no cuadran con esas cifras; un anuncio que prometa eso está vendiendo un curso, no uno de los trabajos online legítimos que dice ser.

las tarifas reales por minuto y por palabra no cuadran con esas cifras; un anuncio que prometa eso está vendiendo un curso, no uno de los trabajos online legítimos que dice ser. Ofertas de «clubes de inversión» no regulados disfrazadas de ingresos como autónomo: si una oferta de trabajo en línea deriva en reclutar a otras personas o en comprar un paquete, se trata de una estructura piramidal, no de uno de los trabajos de esta lista.

Ninguna de estas tácticas aparece en los 15 métodos anteriores, ya que todos ellos son empleadores directos o plataformas con condiciones públicas que puedes consultar por ti mismo. Si una oferta te pide dinero, te exige discreción o te pide que reclutes a otras personas antes de que comience el trabajo real, considérala una estafa y pasa de largo.

Veredicto final sobre los trabajos online legítimos

Si alguien quiere ganar dinero rápido con poco riesgo, debería empezar con un trabajo por cuenta ajena en Amazon o Concentrix. Si quieres generar ingresos a largo plazo como autónomo, debes aceptar un primer mes más lento en Upwork o Fiverr a cambio de un techo de ingresos mucho más alto, mientras que si buscas ingresos adicionales que requieran poco esfuerzo y sean principalmente pasivos, deberías vender en Etsy o subir contenido a Adobe Stock, sabiendo que tardarás semanas en generar ingresos.

Merece la pena añadir una aplicación de recompensas como Snakzy a cualquiera de estas opciones para ganar unos cuantos dólares extra a la semana, pero es un complemento, no un sustituto. Empieza por la opción más segura y, una vez que sepas qué tipo de trabajo online legítimo se adapta realmente a tu horario, ve ampliando tus horizontes.

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