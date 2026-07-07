Cómo ganar dinero con el móvil en 2026: 10 métodos reales

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Aviso legal:La información que aparece en esta página tiene únicamente fines informativos y educativos. Los métodos para obtener ingresos conllevan riesgos y esfuerzo, y Eneba no garantiza ningún ingreso ni resultado concreto. Las cifras citadas son estimaciones procedentes de fuentes externas, y los resultados individuales pueden variar. Infórmate por tu cuenta antes de registrarte o invertir en cualquier plataforma.

Ganar dinero con el móvil se reduce a una sola cosa: elegir el método más adecuado en función de tu tiempo y tus habilidades. El 91 % de los adultos estadounidenses lleva siempre consigo un smartphone (Pew Research Center), aunque la mayoría nunca lo convierte en ingresos. Quienes tienen un trabajo extra ganan una media de 200 dólares al mes, pero si se utilizan métodos eficaces, esa cifra puede llegar a los 885 dólares (Encuesta sobre trabajos extra de Bankrate de 2025), lo que demuestra que la metodología es más importante que las horas trabajadas.

A continuación se muestran10 trabajos extra que puedes empezar a hacer hoy mismo desde el móvil, entre las que se incluyen aplicaciones para ganar dinero, clases particulares online desde el móvil, marketing de afiliación desde el móvil y aplicaciones de reventa online. Cada una de ellas incluye cifras reales y unos primeros pasos sencillos, así que elige la que más te convenga y ponte manos a la obra.

Empieza a ganar dinero hoy mismo mientras tu estrategia a largo plazo se pone en marcha

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Cada uno de los métodos mencionados tiene un plazo de espera antes de recibir el primer pago. El trabajo como autónomo tarda entre 1 y 4 semanas. El marketing de afiliación tarda entre 3 y 6 meses. Incluso las encuestas tardan unos días en alcanzar el importe mínimo para poder cobrar. Snakzy es diferente: se trata de una plataforma de videojuegos del tipo «jugar para ganar» en la que superas retos basados en habilidades, ganas monedas y las canjeas por dinero en PayPal o Tejo tarjetas regalo – con Se pueden ganar 15 dólares o más en la primera sesión, sin ningún coste inicial y sin necesidad de tener conocimientos previos.

El importe medio del primer retiro de fondos entre Snakzylos usuarios son27,70 $, alcanzado en 6,5 días de instalar la aplicación. La plataforma ha pagado más de 1,2 millones de dólares para usuarios de todo el mundo, ofrece más de 100 juegos sin anuncios obligatorios y opera en más de 100 países. A Bono de bienvenida de 10 dólares está disponible al registrarse, las transferencias mediante PayPal son instantáneas y las recompensas también se pueden canjear por Tejo crédito en el monedero y tarjetas regalo.

Piensa enSnakzy como fuente de ingresos provisional, no como sustituto de los métodos principales de esta guía. Empiezas a ganar algo de dinero de verdad hoy mismo, mientras tu perfil como autónomo, tu contenido de afiliados o tu inventario para reventa se van consolidando en segundo plano. Es una forma mejor de aprovechar tu primera semana que quedarte esperando.

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10 formas reales de ganar dinero con el móvil

Estos 10 métodos son los que más se citan en las fuentes más prestigiosas y abarcan todo el espectro, desde aplicaciones pasivas que no requieren ninguna habilidad hasta trabajos autónomos especializados que pueden sustituir a un empleo a tiempo parcial. Las mejores formas de ganar dinero con el móvil dependen del tiempo del que dispongas, de tus habilidades actuales y de tus objetivos de ingresos.

Cada una de las entradas que aparecen a continuación incluye datos reales sobre ingresos, nombres de plataformas y los pasos exactos para empezar desde el primer día. Tanto si buscas aplicaciones para ganar dinero rápido como si quieres crear un negocio secundario a largo plazo a través del móvil, aquí encontrarás un método que se adapta a tu disponibilidad y a tu nivel de conocimientos.

1. Trabajo autónomo

Rango salarial: Entre 10 y 20 dólares por hora para principiantes en Fiverr (una vez deducida su comisión del 20 %). En Upwork, los autónomos ganan una media de unos 39 dólares por hora en toda la plataforma, mientras que los desarrolladores web cobran entre unos 15 y más de 300 dólares por hora, dependiendo de su especialización y experiencia (datos recopilados por la plataforma, 2025; Upwork(La mediana salarial de los desarrolladores web publicada por la propia empresa ronda los 30 dólares). Los autónomos cualificados que trabajan a tiempo completo pueden llegar a ganar una cifra de cinco dígitos al año una vez que se han creado una cartera de clientes estable.

Coste inicial:0 $. AmbosUpwork and Fiverr Permitir la creación gratuita de cuentas sin necesidad de suscripción.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos:De 1 a 4 semanas.Fiverr los trabajos pueden publicarse en un plazo de 24 horas; Upwork La aprobación del perfil tarda entre 2 y 5 días laborables.

Nivel de dificultad: Nivel intermedio a avanzado.

Limitaciones y riesgos: Los ingresos son irregulares durante los primeros meses. Fiverr cobra un 20 % por cada venta, lo que reduce considerablemente los ingresos iniciales. La competencia es alta en categorías saturadas como el diseño de logotipos y la redacción de artículos.

Pasos del día 1:

Elige una habilidad que ya domines (redacción, diseño, introducción de datos, traducción, edición de vídeo). Crear unFiverr crear una cuenta y publicar un trabajo con tres ejemplos de tu portfolio. Fija un precio un 15 % por debajo del precio de mercado para atraer tus primeras valoraciones y, a continuación, sube las tarifas tras completar 10 pedidos.

El trabajo autónomo desde el móvil es la única opción de esta lista que ofrece un potencial de ingresos realmente ilimitado y al que se puede acceder únicamente desde un dispositivo móvil.

2. Encuestas remuneradas e investigación de mercado

Rango salarial: Entre 0,50 y 3,00 dólares por encuesta en Survey Junkie; los usuarios ocasionales ganan de media entre 25 y 40 dólares al mes; los usuarios diarios que completan cuatro o más encuestas pueden llegar a ganar 130 dólares al mes. La tarifa efectiva por hora ronda los 4 dólares (datos de la plataforma Survey Junkie, 2025). Se trata de uno de los trabajos secundarios para móvil que menos esfuerzo requiere de la lista, y precisamente por eso su techo es tan bajo.

Coste inicial: €0. Survey Junkie, Swagbucks, yInboxDollars En todos ellos, el registro es gratuito. Nielsen Mobile Panel Ofrece hasta 50 dólares al año en puntos tras la instalación, sin necesidad de realizar tareas diarias, canjeables por tarjetas regalo, como las de Amazon, las prepago de Visa y otras, una vez que alcances el importe mínimo para el canje.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos:De 1 a 7 días.Survey Junkie El importe mínimo para cobrar es de 500 puntos (5 $), que se pueden conseguir con unas 3-5 encuestas.

Nivel de dificultad:No es necesario.

Limitaciones y riesgos: Una tasa de descalificación del 40-60 % hace que la tarifa real por hora sea muy inferior a la cifra anunciada. Además, a cambio de esa remuneración, estás cediendo tus datos personales y tu comportamiento de navegación.

Pasos del día 1:

Regístrate enSurvey Junkie y completa tu perfil al 100 %: esto aumenta directamente tu tasa de compatibilidad. InstalarGoogle Opinion Rewards para encuestas rápidas de 1 dólar que se activan en función de los datos de ubicación. PilaSwagbucksjunto aSurvey Junkie para combinar las ganancias de las encuestas y de los juegos en una sola sesión.

Cobrar por participar en encuestas es una de las formas más rápidas de recibir un primer pago, pero es el método de esta lista que ofrece el límite máximo de ingresos más bajo. Elige uno de los Los mejores sitios web de encuestas que pagan y utilizarlo como actividad de calentamiento, no como fuente principal de ingresos.

3. Aplicaciones de reembolso y de escaneo de tickets

Rango salarial: Las luces Los usuarios gastan una media de aproximadamente 260 dólares al año (entre 21 y 22 dólares al mes), según las estimaciones históricas de la plataforma. Los usuarios avanzados indican que gastan entre 30 y 50 dólares al mes. En una comparación documentada de seis meses, Las luces generó 132,68 dólares frente a «Fetch Rewards»’ 12,15 dólares por el mismo conjunto de recibos (EliteWealthPlan, 2024).

Coste inicial: €0. Las luces, Fetch Rewards, yRakutenson todas gratuitas;Las luces Ofrece un bono de bienvenida de entre 5 y 20 dólares al registrarse.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos:El mismo día.Traer permite escanear los recibos al instante y canjearlos por 3.000 puntos (una tarjeta regalo de 3 dólares).

Nivel de dificultad:No es necesario.

Limitaciones y riesgos: Las ganancias dependen totalmente de las compras que ya tenías pensado hacer. La tentación de comprar en exceso para alcanzar los umbrales puede anular cualquier beneficio real.

Pasos del día 1:

InstalarLas luces and Fetch Rewards. ActivarLas luces ofertas antes de tu próxima compra. Escanea todos los tickets con Traer – Te da puntos por cualquier compra, sin necesidad de activar ninguna oferta.

Puedes utilizarLas luces and Traer en el mismo recibo y al mismo tiempo para obtener el doble de recompensas. Rakuten añade una tercera vía para las compras en línea, con un reembolso del 4-6 % y más de 3.5 mil millones de dólares pagados a los usuarios desde su lanzamiento. Estas aplicaciones de reembolso no sustituyen a los ingresos, pero te permiten recuperar dinero real de los gastos que, de todos modos, ya habrías realizado.

4. Aplicaciones de recompensas por jugar

Rango salarial: Los usuarios ocasionales ganan entre 10 y 25 dólares al mes por aplicación; los jugadores habituales de móviles declaran obtener entre 30 y 75 dólares al mes en tarjetas regalo en Mistplay. Mistplay ha pagado más de 150 millones de dólares en recompensas totales a los usuarios desde 2016 (datos de la plataforma, 2026).

Coste inicial: €0. Mistplay (Android e iOS a partir de 2025), Swagbucks, yInboxDollars se pueden descargar gratis.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos:1-2 semanas.Mistplay El importe mínimo de canje suele ser de 5 dólares; Swagbucks Los importes mínimos de las tarjetas regalo empiezan en 3 dólares.

Nivel de dificultad:No es necesario.

Limitaciones y riesgos: Los ingresos disminuyen con el tiempo, ya que las plataformas reducen las tasas de pago para los usuarios más antiguos, una tendencia documentada en el análisis de aplicaciones de juegos de 2024 realizado por NerdWallet. Algunas aplicaciones requieren amplios permisos para el dispositivo.

Pasos del día 1:

InstalarMistplay en Android o iOS, o Swagbucks como una alternativa que combina juegos y encuestas. Completa las tareas de bonificación para nuevos usuarios y consigue rápidamente tu primera recompensa. Establece un límite diario de 30 minutos para mantener tu tarifa horaria efectiva por encima de 1 dólar.

Si quieres aplicaciones con las que ganar dinero de verdad jugando, las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero de verdad incluye plataformas verificadas con datos actuales sobre pagos. Y si ya juegas a un título concreto, comprueba primero si tiene su propia forma de ganar dinero: hay formas específicas de ganar dinero jugando Call of Duty Mobile, por ejemplo, que van más allá de las aplicaciones genéricas de recompensas. En cualquier caso, esta es una de las formas más sencillas de jugar a videojuegos para ganar dinero sin tener que aprender nada nuevo.

5. Venta de fotografías de archivo

Rango salarial: Shutterstock paga un 15-40 % de derechos de autor por descarga (un 15 % si se superan las 100 descargas al año; un 40 % a partir de 25 000). Una imagen libre de derechos genera de media 0,32 dólares por venta en la plataforma. Foap paga 5 dólares por cada foto vendida (reparto al 50 % sobre un precio de venta de 10 dólares), y las «misiones» de marcas como Pepsi e IKEA pagan entre 100 y 500 dólares por cada propuesta ganadora.

Coste inicial: €0. Foap, Adobe Stock, yColaborador de Shutterstock La inscripción en todas las aplicaciones es gratuita.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 4 y 12 semanas para obtener unos ingresos constantes. Foap Las misiones pueden pagarte más rápido si tu propuesta resulta ganadora.

Nivel de dificultad: Se requieren conocimientos básicos de fotografía.

Limitaciones y riesgos: Las imágenes generadas por IA están inundando las plataformas de bancos de imágenes y reduciendo la visibilidad en los resultados de búsqueda orgánicos de las fotos tomadas con el móvil. En Shutterstock, el 20 % de las imágenes generan el 80 % de los ingresos; la mayoría de las fotos apenas reportan beneficios, o ninguno, si no se suben con regularidad.

Pasos del día 1:

DescargarFoap y crea una cuenta de colaborador. Haz 10 fotos de estilo de vida nítidas y bien iluminadas: las personas, la comida, las escenas urbanas y la naturaleza quedan muy bien. Enviar a un Foap Misión para conseguir la oportunidad de obtener el primer pago lo antes posible.

Vender fotos desde el móvil es uno de los pocos métodos que ofrecen un auténtico potencial de ingresos pasivos. Una buena imagen puede venderse un número ilimitado de veces en distintas plataformas, por lo que la única tarea realmente laboriosa es la de subirla. Stocksy Paga entre el 50 % y el 75 % en concepto de derechos de autor a los colaboradores seleccionados, pero exige una revisión del portafolio antes de dar su aprobación.

6. Creación de contenidos e ingresos procedentes de las redes sociales

Rango salarial: TikTok El programa de recompensas para creadores ofrece Entre 0,40 y 1,00 dólares por cada 1.000 visualizaciones (DemandSage, 2026). YouTube Shorts paga entre 100 y 200 dólares por cada millón de visualizaciones en el marco del Programa de socios. Instagram Los creadores de contenido generado por los usuarios (UGC) ganan entre 10 y más de 1.000 dólares por publicación de marca, dependiendo del tamaño de su audiencia (Whop, 2024).

Coste inicial:De 0 a 8 dólares.TikTok and Instagram son gratuitas; para obtener ingresos en X (antes Twitter) es necesaria una suscripción Premium de 8 dólares al mes.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: De 1 a 6 meses para la monetización de la plataforma. TikTok Para acceder al programa «Creator Rewards» se requieren 10 000 seguidores y 100 000 visualizaciones en 30 días. YouTube El Programa de Colaboradores exige tener 1.000 suscriptores y 10 millones de visualizaciones de Shorts en 90 días. Los acuerdos con marcas para contenido generado por los usuarios (UGC) no tienen un mínimo de seguidores: puedes proponerles colaboraciones desde el primer día.

Nivel de dificultad: Nivel básico a intermedio (la edición de vídeo, la redacción del guion y la coherencia son más importantes que la calidad de la producción).

Limitaciones y riesgos: Los ingresos procedentes de los algoritmos son volátiles. Se tarda meses en alcanzar los umbrales de monetización. El coste mensual de 8 dólares de «X Premium» merma los ingresos iniciales.

Pasos del día 1:

Elige una plataforma y un nicho de contenido que puedas mantener durante 90 días. Publica tres vídeos cortos con audio de tendencia para comprobar qué es lo que tiene más repercusión. Presenta contenido generado por los usuarios (UGC) directamente a tres marcas a través de Instagram Envía un mensaje directo antes de esperar a que se produzca un crecimiento orgánico: el contenido generado por los usuarios (UGC) genera ingresos desde el primer día, sin necesidad de tener seguidores.

La creación de contenido desde el móvil es el método que ofrece el mayor potencial de ingresos de todos los que aquí se mencionan, pero también el que requiere más tiempo para dar sus frutos. El trabajo extra con el móvil más adecuado para la mayoría de los principiantes es el contenido generado por los usuarios (UGC): las marcas pagan entre 10 y 100 dólares por cada vídeo corto que utilizan en sus anuncios, y lo que les importa es la calidad del contenido, no el número de seguidores que tengas. Ahí es donde hay que empezar.

7. Marketing de afiliados

Rango salarial: Los principiantes ganan una media de 40 dólares en los primeros 3 meses; ganar entre 500 y 1.000 dólares al mes es un objetivo realista en un plazo de 6 a 12 meses si se publica contenido de forma constante; alcanzar unos ingresos a tiempo completo de más de 5.000 dólares al mes suele llevar entre 18 y 36 meses (análisis de PostAffiliatePro 2025).

Coste inicial: €0. Amazon Associates, ShareASale, yImpacto La participación es gratuita para todos. No hace falta tener una página web para empezar a través de TikTok or InstagramEnlaces sobre productos ecológicos.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 3 y 6 meses para la mayoría de los afiliados. Amazon paga en períodos móviles de 60 días.

Nivel de dificultad: Nivel básico (la experiencia en la creación de contenidos o en la captación de público supone una gran ventaja).

Limitaciones y riesgos: Los cambios en el algoritmo de Google pueden acabar con el tráfico orgánico de la noche a la mañana. Nuevo Amazon Associates Las cuentas deben generar al menos tres ventas válidas en un plazo de 180 días desde la solicitud; de lo contrario, la cuenta será rechazada sin posibilidad de reactivarla. Los porcentajes de comisión también varían según la categoría de producto (normalmente entre el 1 % y el 10 %, aunque algunos son más altos), y el periodo de validez de las cookies es breve, de tan solo 24 horas para la mayoría de los productos.

Pasos del día 1:

UnirmeAmazon Associatesgratis. Elige una categoría de productos que conozcas bien y en la que ya compres. Publica un vídeo de reseña de 60 segundos en TikTok con tu enlace de afiliado en la biografía.

El marketing de afiliados desde el móvil es una un trabajo extra en línea con el que se gana dinero sin necesidad de disponer de stock inicial ni de ofrecer servicio de atención al cliente. Un buen contenido puede generar comisiones durante años. El reto es el plazo de 3 a 6 meses que hay que esperar antes de obtener los primeros ingresos.

8. Clases particulares en línea

Rango salarial: Bizancio Los profesores particulares suelen publicar tarifas de Entre 35 y 64 dólares por hora (Glassdoor, 2025), y la plataforma se queda con un 25 % en concepto de comisión fija, por lo que, de una tarifa anunciada de 60 dólares, el tutor se lleva 45 dólares netos tras la deducción. Las tarifas generales de las clases particulares en línea para educación primaria y secundaria oscilan entre los 27 y los 55 dólares por hora, mientras que las de los tutores de materias STEM y de preparación para exámenes alcanzan entre los 80 y los 110 dólares por hora. Un tutor que imparta 15 horas semanales a una tarifa anunciada de 60 dólares por hora obtiene 675 dólares netos a la semana después de Bizanciosus honorarios.

Coste inicial: 0 $. Plataformas como Bizancio, Preply, Cambly, y Tutor.com permiten que los tutores presenten sus solicitudes de forma gratuita, aunque las normas de aprobación, la disponibilidad de las asignaturas y las condiciones de pago varían según la plataforma.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 1 y 3 semanas tras la aprobación del perfil y la primera asignación de un alumno.

Nivel de dificultad: Nivel intermedio (se requiere conocimiento especializado de la materia; no siempre se exigen títulos oficiales de docencia).

Limitaciones y riesgos: La competencia es alta en asignaturas troncales como matemáticas e inglés, sobre todo para los nuevos profesores particulares que aún no tienen valoraciones. Las tarifas varían: Bizanciose queda con el 25 % del importe de cada clase, mientras que Tutor.com Las plataformas pagan tarifas por hora según la asignatura. Las áreas con mayor demanda, como Física AP, Matemáticas del SAT, programación y STEM avanzado, suelen ofrecer mayores posibilidades de ingresos.

Pasos del día 1:

Indica la asignatura en la que destacas más; sé concreto (Cálculo AP, preparación para la prueba oral del IELTS, conceptos básicos de Python). Crear unBizancio Crea tu perfil y fija tu tarifa entre un 10 % y un 15 % por debajo de la media del mercado para esa materia. Ofrece una sesión introductoria gratuita de 15 minutos para conseguir tu primera reseña.

Las clases particulares online a través del móvil ofrecen la tarifa por hora más alta de todos los métodos móviles que se mencionan aquí, salvo en el caso de los autónomos de élite. La demanda es real: se prevé que 1.1 mil millones de personas recurran a la educación online de aquí a 2029 (previsión de mercado de Whop). VIPKid pone en contacto específicamente a profesores de inglés con estudiantes chinos por una tarifa base de entre 14 y 22 dólares por hora, sin que se requiera ninguna especialización en ninguna materia más allá del dominio del inglés.

9. Reventa y compraventa rápida de artículos

Rango salarial: Un vendedor registrado generó 12 080 dólares de ingresosdesde 430Facebook Marketplace anuncios durante 9 meses (enero-septiembre de 2024) con un margen del 47 %, con una media de 631 dólares al mes a partir de una actividad realizada exclusivamente por teléfono (Informe de vendedores de Closor 2024). Los revendedores noveles que publican anuncios de viviendas suelen obtener entre 200 y 400 dólares en sus primeras 4-6 semanas.

Coste inicial: 0 $ para empezar con artículos que ya tienes; comprar en tiendas de segunda mano o en rebajas requiere una inversión inicial de entre 20 y 100 $ por salida.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos:De 1 a 7 días.Facebook Marketplace las ventas en efectivo locales se liquidan el mismo día; Para operar-Los artículos de esta lista se han vendido en menos de 3 horas en las pruebas realizadas en la plataforma.

Nivel de dificultad: Conocimientos básicos (la fotografía, el análisis de precios y la negociación mejoran considerablemente los resultados).

Limitaciones y riesgos: Lleva mucho tiempo fotografiarlos, darlos a la venta y empaquetarlos. Las cuentas de nuevos vendedores en eBay and Para operar se ocultan mediante un algoritmo hasta que se acumulen las reseñas. Las tarifas varían: Facebook Marketplace cobra un 5 % sobre las ventas con envío (sin comisiones para los pagos en efectivo locales), Poshmark aplica un 20 % a partir de 15 dólares, Para operarse lleva el 10 %, yeBaysupone entre el 12 % y el 15 %.

Pasos del día 1:

Recorre tu casa e identifica 10 objetos que valgan más de 10 dólares cada uno. Añadir a ambas listasPara operar and Facebook Marketplace al mismo tiempo. Precio un 15 % inferior al de productos similares eBay Anuncios de «vendido» para vender los artículos rápidamente y conseguir tus primeras valoraciones.

La reventa online a través del móvil creció un 23 % en 2024 (Informe sobre reventa de ThredUp de 2025), y el 78 % de los revendedores activos publican ahora sus anuncios en tres o más plataformas a la vez (Closo, 2024). Depop En julio de 2024 eliminó su comisión de venta del 10 % para los vendedores estadounidenses, dejando únicamente una comisión por procesamiento de pagos del 3,3 % más 0,45 dólares por venta, lo que la convierte en una de las opciones más económicas para los artículos de la categoría de moda, junto con Facebook Marketplaceventas locales.

Una vez que hayas hecho limpieza en tu armario, algunos vendedores dan el salto a las aplicaciones de reventa online que se encargan de conseguir el stock en lugar de limitarse a publicarlo, aunque eso requiere una mayor dedicación que revender artículos que ya tienes. Si quieres ampliar aún más tu negocio sin tener que gestionar tú mismo el stock, el dropshipping desde el móvil es el siguiente paso, aunque conlleva márgenes más reducidos y una curva de aprendizaje más pronunciada.

10. Aplicaciones de datos pasivos y ancho de banda

Rango salarial: Nielsen Mobile Panelpaís50 dólares al año en puntos canjeables por tarjetas regalo (Amazon, Visa prepago y otras) sin necesidad de realizar ninguna tarea tras la instalación. Honeygain paga aproximadamente entre 0,10 y 0,30 dólares por GB compartido, lo que supone entre 5 y 30 dólares al mes, dependiendo de tu ubicación, conexión y número de dispositivos (una prueba realizada por un usuario con varios dispositivos arrojó una media de 26,58 dólares al mes para tres dispositivos). Combinar dos o tres aplicaciones pasivas puede elevar el coste total de una configuración dedicada a entre 50 y 100 dólares al mes en total.

Coste inicial: 0 $. Todas las aplicaciones para compartir datos se pueden instalar de forma gratuita.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Honeygain El importe mínimo de retirada es de 20 dólares, lo que tarda entre 1 y 2 meses a los tipos de cambio habituales. Nielsenpaga anualmente.

Nivel de dificultad: Ninguna: una vez instalado, ya no hay que volver a ocuparse de él.

Limitaciones y riesgos: Estas aplicaciones comparten tu ancho de banda de Internet y tus datos de uso con terceros. Honeygain Los ingresos en zonas con poca demanda pueden bajar hasta menos de 5 dólares al mes. Necesitas una conexión Wi-Fi fiable: usar datos móviles va en contra de la economía pasiva.

Pasos del día 1:

InstalarNielsen Mobile Panel y completar el registro: se admiten hasta 4 dispositivos por hogar. InstalarHoneygain y configurarlo para que funcione únicamente con Wi-Fi. InstalarPawns.app como una tercera acumulación pasiva (combina el uso compartido de ancho de banda con sondeos opcionales a 0,20 dólares por GB compartido).

Los ingresos pasivos que se obtienen a través del móvil con aplicaciones de datos no van a sustituir a un sueldo. Pero es el único método de esta lista que, literalmente, te permite ganar dinero mientras duermes.

¿Qué trabajo extra desde el móvil se adapta mejor a tu tiempo, habilidades y presupuesto en este momento?

Es más importante elegir el método adecuado que esforzarse más con uno que no es el adecuado. El 28 % de las personas con un trabajo extra ganan entre 1 y 50 dólares al mes (Bankrate 2025), y esa cifra guarda una relación directa con la elección de métodos pasivos o basados en encuestas, en lugar de métodos basados en habilidades.

La elección del método es el factor más determinante para los ingresos en este caso, no las horas dedicadas. Y es precisamente aquí donde fracasan la mayoría de los trabajos secundarios online que se hacen desde el móvil: la gente se deja llevar por las cifras más altas que se anuncian, en lugar de optar por el método que mejor se adapta a su rutina semanal real.

Utiliza esta matriz de decisión para determinar cuál es el punto de partida más adecuado para tu situación:

Método Costes iniciales Nivel de dificultad Tiempo hasta alcanzar el primer dólar Límite máximo mensual Trabajo autónomo €0 Nivel intermedio-avanzado 1-4 semanas Más de 5.000 dólares Encuestas remuneradas €0 Ninguno De 1 a 7 días €130 Aplicaciones de reembolso €0 Ninguno El mismo día €50 Recompensas por jugar €0 Ninguno 1-2 semanas €75 Fotos de archivo €0 Básico 4-12 semanas 500 $ o más Creación de contenidos 0-8 dólares Básico-Intermedio 1-6 meses Sin límite Marketing de afiliados €0 Básico 3-6 meses Sin límite Clases particulares en línea €0 Nivel intermedio 1-3 semanas Más de 3.000 dólares Reventa 0-100 dólares Básico De 1 a 7 días Más de 1.000 dólares Aplicaciones pasivas €0 Ninguno 1-2 meses 100 dólares apilados

Hay tres errores habituales que hacen tropezar a la mayoría de los principiantes antes de que consigan su primer beneficio significativo.

Error n.º 1: Empezar con encuestas porque parecen más accesibles. Las aplicaciones de encuestas tienen una tarifa efectiva de 4 dólares por hora (datos de Survey Junkie). La consecuencia realista es ganar 8 dólares a la semana, sentir frustración y abandonar antes de probar un método más rentable. Si quieres que te paguen por responder a encuestas, considéralo un dinero extra mientras desarrollas un método con un potencial real de ingresos.

Error n.º 2: Extenderse a seis plataformas durante el primer mes. Las personas con actividades complementarias que se mantuvieron centradas en un único método durante 90 días alcanzaron sus primeros 100 dólares mensuales a un ritmo tres veces superior al de aquellas que cambiaban de método cada mes (conclusiones del estudio de Bankrate de 2025 sobre actividades complementarias).

Error n.º 3: No tener en cuenta las comisiones de la plataforma a la hora de calcular los ingresos reales. De Fiverr Un 20 % de comisión sobre un encargo de 25 dólares deja 20 dólares. Tras aplicar el impuesto estadounidense sobre el trabajo por cuenta propia, del 15,3 % sobre los ingresos netos, el salario real que se lleva a casa es de aproximadamente 17 dólares. Eso supone una diferencia del 32 % respecto a la cifra bruta que muestra la plataforma.

Las mejores formas de ganar dinero con el móvil son aquellas que se adaptan a tu tiempo libre y a tu nivel de habilidades. Elige una, sigue los pasos del primer día y dedícale 90 días.

Cuánto puedes ganar realmente con tu móvil: del mes 1 al mes 12

La mediana de los ingresos por actividades complementarias en EE. UU. es de 200 dólares al mes (Encuesta de Bankrate sobre actividades complementarias de 2025). La media es de 885 dólares al mes. Esa diferencia se debe a que el 28 % de quienes tienen un trabajo secundario ganan menos de 50 dólares al mes, lo que hace bajar la mediana, mientras que los autónomos cualificados y los creadores de contenidos hacen subir la media. El resultado depende de la elección del método y de la constancia, no de la suerte.

Meses 1 y 2: Quienes combinan programas de reembolso y encuestas suelen ganar entre 30 y 80 dólares al mes con un esfuerzo diario. Los revendedores que publican anuncios de viviendas ya existentes ganan de media entre 200 y 400 dólares en sus primeras 4-6 semanas. Fiverr Los autónomos suelen obtener sus primeros ingresos por encargos en las semanas 2 y 3 si su perfil está completo y sus tarifas son competitivas.

Meses 3 a 6: Los profesionales del marketing de afiliación suelen obtener sus primeras comisiones entre los meses 3 y 6 (PostAffiliatePro 2025). Los tutores con una jornada completa de 20 horas semanales pueden llegar a ganar entre 700 y 1.280 dólares al mes netos después de Wyzant’s Comisión del 25 %. Los revendedores que reinvierten los beneficios en el stock de las tiendas de segunda mano suelen duplicar los ingresos del primer mes para el tercer mes.

Meses 6-12: Los creadores de contenido que publican con regularidad llegan a TikTok Los umbrales de monetización se sitúan entre los meses 6 y 9, con una o dos publicaciones diarias. Los autónomos que acumulan más de 10 valoraciones pasan de ganar 15 dólares por hora a entre 30 y 50 dólares por hora en este periodo (datos sobre la progresión de tarifas de Upwork, 2024).

Otra cifra que hay que tener en cuenta: Las comisiones de las plataformas se llevan entre el 10 % y el 25 % de los ingresos brutos en todos los métodos que aquí se mencionan. Fiverrse lleva el 20 %,Bizanciose lleva el 25 %,eBay supone entre un 12 % y un 15 %. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia de EE. UU. añade otro 15,3 % a los ingresos netos superiores a 400 dólares al año. Un autónomo que declare unos ingresos brutos de 1.000 dólares al mes en Fiverr Se lleva a casa unos 676 dólares tras ambas deducciones. Planifícalo desde el primer día para que la cifra no te pille por sorpresa.

Cinco problemas reales que acaban con los ingresos en el sector móvil (y cómo solucionarlos)

Problema 1: Descalificación de la encuesta. Entre el 40 % y el 60 % de las encuestas dan lugar a una descalificación tras 3-5 minutos de selección, lo que reduce la tarifa efectiva por hora a entre 0,50 y 1 dólar por hora. Solución: completa el 100 % de tu perfil en Survey Junkie and Swagbucks Así que el sistema te asigna una pareja antes de que empieces a responder a las preguntas.

Problema 2: Detección de bots en las plataformas de trabajos esporádicos. Algunos formularios de solicitud para programas de afiliados y portales para autónomos bloquean los navegadores móviles al considerarlos posibles bots. Solución: utiliza la aplicación nativa oficial en lugar de un navegador móvil.

Problema 3: Descenso de los pagos de las aplicaciones de juegos. Mistplay y otras plataformas similares reducen las tasas de ganancias por unidad a medida que los usuarios acumulan tiempo de juego, un patrón documentado que se recoge en el análisis de aplicaciones de juegos de NerdWallet de 2024. Solución: alternar con un nuevo juego destacado cada dos semanas y registrarse en una segunda plataforma como Freecash or Swagbucks para restablecer las tasas de ganancia.

Problema 4: Restricción de nuevos vendedores en las plataformas de reventa. New eBay and Para operar Las cuentas se ocultan mediante un algoritmo hasta que se acumulan valoraciones. Solución: fija el precio de tus cinco primeros anuncios un 20 % por debajo del de anuncios vendidos similares para generar valoraciones rápidamente; después, sube los precios una vez hayas recibido 10 valoraciones positivas.

Problema 5: Retrasos en los pagos en las plataformas de afiliados y de contenidos. La mayoría de los programas de afiliados realizan los pagos en intervalos continuos de entre 30 y 90 días. Solución: utiliza UserTesting (paga en un plazo de 7 días a 10 dólares por prueba de 20 minutos) y aplicaciones de microtareas para cubrir las necesidades de liquidez mientras se van generando ingresos por programas de afiliados y por contenidos en segundo plano.

Estos cinco obstáculos hacen que la mayoría de las personas que intentan ganar dinero de forma legítima con el móvil abandonen en los primeros 30 días. Cada uno de ellos se puede solucionar antes de que se convierta en un motivo para rendirse.

Ingresos e impuestos relacionados con el teléfono: cuánto debes y cómo llevar un control sin tener que pagar por un programa informático

Cualquier beneficio neto superior a 400 dólares al año Los ingresos procedentes de actividades secundarias realizadas a través del móvil deben declararse al IRS mediante el Anexo SE. El tipo impositivo para los trabajadores autónomos es de 15,3 % en 2025 (un 12,4 % para la Seguridad Social más un 2,9 % para Medicare), aplicado al 92,35 % de los ingresos netos por trabajo por cuenta propia (Publicación 2025 del IRS).

Pagos trimestrales: Si prevé que deberá pagar 1.000 dólares o más en concepto de impuestos federales este año, deberá presentar la declaración trimestralmente mediante el formulario 1040-ES. Los plazos del IRS son el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero.

Gastos deducibles: Si utilizas tu teléfono en un 50 % para fines profesionales, puedes deducir el 50 % de tu factura mensual de teléfono. En un plan de 60 dólares, eso supone 360 dólares al año deducidos de la base imponible, no 360 dólares que se te devuelvan. También puedes deducir gastos profesionales admisibles, como anillos de luz, micrófonos, suscripciones de datos y el espacio de la oficina en casa, utilizando el método simplificado: 5 dólares por pie cuadrado, hasta un máximo de 300 pies cuadrados o 1.500 dólares al año.

El umbral del formulario 1099-K: A partir de 2026, plataformas como PayPal, Venmo, Cash App, y las plataformas de trabajo autónomo suelen emitir el formulario 1099-K solo si recibes más de 20 000 dólares en bienes o servicios y más de 200 transacciones en un año natural. Es posible que algunos estados o plataformas apliquen umbrales más bajos, y la renta imponible debe declararse incluso si no se dispone de un formulario 1099-K. Guarda todos los recibos de pago de Fiverr, Upwork, Las luces, aplicaciones de videojuegos y otras plataformas de ingresos para llevar un control adecuado de tus ganancias.

Herramientas gratuitas para la gestión de registros: Wave Accounting (facturación y control de gastos gratuitos), Hojas de cálculo de Google (un registro manual) y la aplicación IRS2Go (que permite realizar un seguimiento del estado de los pagos trimestrales y de las devoluciones) son todo lo que necesitas. No hace falta ningún software de pago para cumplir con la normativa en los niveles de ingresos con los que suelen trabajar la mayoría de quienes tienen un trabajo extra a través del móvil.

Trabaja desde tu móvil y lleva un control de tus ingresos desde el primer día. La gestión fiscal es sencilla; solo se complica si la dejas de lado durante un año.

Cómo pasar de 200 a 2.000 dólares al mes utilizando el móvil

La mediana de los ingresos por actividades complementarias en EE. UU. se sitúa en 200 dólares al mes en la fase inicial. Para superar los 500 dólares al mes, suele ser necesario dedicar entre 3 y 6 meses de esfuerzo constante a un único método. Para alcanzar los 2.000 dólares al mes o más, es necesario aplicar un método eficaz con un volumen constante, o combinar dos o tres métodos complementarios (Bankrate 2025, Upwork Research Institute 2024). A continuación te explicamos cómo ganar dinero con tu móvil en cada nivel.

Empieza por aplicar los métodos pasivos complementarios. Las aplicaciones de reembolso (50 $ al mes), más las recompensas por jugar (50 $ al mes por 10 horas a la semana), más una sesión diaria de encuestas (30 $ al mes), suman un total de 130 $ al mes con solo 45 minutos de esfuerzo diario, sin contar los ingresos derivados de tus habilidades. No es algo que te cambie la vida, pero es dinero de verdad a cambio del tiempo que, de todos modos, ya dedicabas al móvil.

Convierte una habilidad de tutoría en un producto. A Bizancio Un tutor que alcance una valoración de 4,9 estrellas tras 20 sesiones puede aumentar su tarifa de 35 a 60 dólares por hora y cubrir un horario semanal de 15 horas, lo que le reportaría 900 dólares brutos a la semana (675 dólares netos después de Wyzant’s (comisión del 25 %). El límite máximo de ingresos para este método es más alto de lo que la mayoría de la gente cree.

Contenido compuesto a lo largo de 90 días. A TikTok Un creador que publique un vídeo al día durante 90 días acumula un historial de visualizaciones suficiente para solicitar las recompensas para creadores. Con 500 000 visualizaciones mensuales, las ganancias oscilan entre 200 y 500 dólares al mes solo con este programa, a lo que hay que sumar los ingresos por acuerdos con marcas, que van de 50 a 200 dólares por publicación patrocinada a partir de los 10 000 seguidores.

El plan de reventa. Un vendedor puso a la venta 430 artículos en Facebook Marketplace entre enero y septiembre de 2024, generando unos ingresos de 12 080 dólares con un margen del 47 % (5 678 dólares de beneficio) mediante la compra de ropa y zapatillas en tiendas de segunda mano y su posterior venta. Eso supone una media de 631 dólares al mes con un negocio de reventa gestionado únicamente a través del móvil (Informe de vendedores de Closo de 2024). El camino a seguir: primero, vacía el stock que tengas en casa; después, reinvierte los primeros beneficios en viajes para comprar en tiendas de segunda mano; y, por último, amplía tu actividad a tres o más plataformas simultáneamente.

Las ideas para ganar dinero con el móvil que alcanzan los 2.000 dólares al mes tienen todas una característica en común: se potencian entre sí. Las reseñas atraen a más clientes. Las publicaciones generan más visualizaciones. El contenido disponible genera más reseñas. Elige un método que se adapte a tus habilidades, dedícate a desarrollarlo durante 90 días y, después, decide si quieres profundizar en él o añadir una fuente de ingresos complementaria.

Empieza a ganar dinero con tu móvil: por dónde empezar

¿No sabes por dónde empezar? Hay tres métodos que funcionan desde el primer día, incluso sin experiencia previa. Estas son las aplicaciones para ganar dinero más fáciles con las que empezar, y varias de ellas también sirven como trabajos extra online desde el móvil una vez que estés listo para ir más allá de lo básico.

Puntos de partida sin conocimientos ni presupuesto:

Escanea un recibo. Las lucesor Traerconvierte tu próxima compra en ingresos inmediatos.

Las lucesor Traerconvierte tu próxima compra en ingresos inmediatos. Haz una lista de lo que ya tienes. Para operaror Facebook Marketplace puede conseguir tu primera venta en un plazo de 24 a 48 horas.

Para operaror Facebook Marketplace puede conseguir tu primera venta en un plazo de 24 a 48 horas. Descarga una aplicación de videojuegos. Mistplay or Swagbucks te entrega tu primera tarjeta regalo en un plazo de 1 a 2 semanas.

Ninguna de estas opciones requiere conocimientos técnicos, un presupuesto ni más de una hora de configuración.

¿Tienes alguna habilidad que puedas vender? La redacción, el diseño, las clases particulares o incluso la introducción de datos pueden empezar a generar ingresos en Fiverr hoy mismo. Es la forma más rápida de ganar 100 dólares al mes o más, y el único método basado en el teléfono que ofrece aquí un límite de ingresos realmente ilimitado.

¿Quieres ir más allá?

Para que los pagos de los juegos se hagan efectivos, Juegos para iOS con los que se gana dinero de verdad recoge las opciones seleccionadas.

Para los retos basados en la destreza que acompañan a esos juegos, Snakzy Vale la pena añadir esto a la lista: las transferencias a través de PayPal se realizan en cuestión de minutos una vez solicitado el retiro, con un bono de bienvenida de hasta 10 dólares y un primer pago medio de 27,70 dólares en unos 6,5 días.

La diferencia entre 50 dólares al mes y 500 dólares al mes casi siempre se reduce a dos cosas: elegir el método adecuado para tu nivel y mantenerlo durante 90 días. La segunda semana es cuando la mayoría de la gente abandona. No seas como la mayoría.

Esa constancia es la clave para ganar dinero con el móvil de una forma que realmente genere beneficios compuestos.

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