Tipps und Ratschläge zum Geldsparen: Der umfassende Leitfaden zum Geldverdienen

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Tipps und Ratschläge zum Geldsparen sind am effektivsten, wenn sie beide Seiten Ihres monatlichen Geldflusses verbessern. Beginnen Sie damit, bei bereits geplanten Ausgaben zu sparen, und fügen Sie dann eine realistische Möglichkeit hinzu, zusätzliches Geld zu verdienen. Rakuten ist hier die einfachste Option mit geringem Aufwand: Ein durchschnittliches Mitglied verdient dort etwa 120 Dollar pro Jahr an Cashback. Der Verkauf ungenutzter Gegenstände oder freiberufliche Tätigkeiten können deutlich mehr einbringen, wenn Sie etwas Nützliches zu verkaufen haben oder ein paar Stunden Zeit übrig haben.

Die besten Ratschläge und Tipps zum Geldsparen sollten dir helfen, mehr Geld zu behalten, ohne so zu tun, als könne ein cleverer Trick ein Gehalt ersetzen. Dieser Leitfaden vergleicht sieben Methoden anhand realistischer Verdienstmöglichkeiten und Startkosten. Er zeigt außerdem, wie lange du möglicherweise auf die erste Auszahlung warten musst.

🔑 Das Wichtigste auf einen Blick Die schnellste Option: Cashback-Shopping über Rakuten, ohne dass Sie Ihre Einkaufsgewohnheiten ändern müssen. Gr ößter Verdienst pro Verkauf: Entrümpeln auf Poshmark, 32 $ netto bei einem typischen Verkauf von 40 $. Höchster Verdienst: Freiberufliche Tätigkeit auf Upwork, 29 bis 54 $ pro Stunde für etablierte Freiberufler

Sind Ratschläge und Tipps zum Geldsparen tatsächlich realistisch?

Ja. Die meisten Spartipps sind für fast jeden realistisch, während die Verdienstmöglichkeiten entweder Freizeit oder etwas Nützliches zum Verkaufen erfordern. Gute Spartipps für Anfänger beginnen damit, was man tatsächlich jede Woche durchhalten kann.

Für Leser, die nach Möglichkeiten suchen, fast ohne zusätzlichen Aufwand Geld zu sparen, ist Rakuten die einfachste Lösung, da das Cashback zusätzlich zum normalen Einkauf gewährt wird.

Geld zu sparen, ist Rakuten die einfachste Lösung, da das Cashback zusätzlich zum normalen Einkauf gewährt wird. Mit Poshmark kannst du Dinge, die du bereits besitzt, zu Bargeld machen . Eine Resellbot-Analyse aus dem Jahr 2026 von mehr als 1,6 Millionen Verkäufen ergab einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 40 Dollar.

. Eine Resellbot-Analyse aus dem Jahr 2026 von mehr als 1,6 Millionen Verkäufen ergab einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 40 Dollar. Freiberufliche Tätigkeiten können besser bezahlt sein , aber man braucht Zeit, um Kunden zu finden und sich einen Namen zu machen.

, aber man braucht Zeit, um Kunden zu finden und sich einen Namen zu machen. Auch Online-Nachhilfe kann Ihr Verdienstpotenzial erhöhen, erfordert jedoch mehr aktiven Einsatz als Cashback oder Wiederverkauf.

Dieser Leitfaden mit den besten Spartipps setzt realistische Erwartungen. Keine der hier vorgestellten Methoden wird über Nacht ein volles Gehalt ersetzen. Ehrliche Spartipps und Ratschläge zeigen, was Ihnen nach Abzug von Gebühren und Aufwand tatsächlich bleibt – nicht nur die Zahl in der Schlagzeile. Betrachten Sie die folgenden sieben Methoden als Auswahl und wählen Sie die eine oder zwei aus, die zu Ihrer Woche passen.

7 echte Spartipps und Ratschläge, um zusätzliches Geld zu verdienen

Die folgenden sieben Methoden kombinieren müheloses Sparen mit aktiven Verdienstmöglichkeiten. Dieser Ratgeber zum Geldsparen vergleicht die Startkosten und den Auszahlungszeitpunkt für jede einzelne Methode, sodass Sie schnell erkennen können, welche Option zu Ihrer Situation passt.

1. Cashback-Shopping mit Rakuten

Rakuten berichtet, dass ein Mitglied im Durchschnitt etwa 120 Dollar pro Jahr an Cashback verdient. Haushalte, die monatlich 300 bis 500 Dollar über Partnergeschäfte ausgeben, können laut den Aufschlüsselungen der Cashback-Einnahmen für 2026 einschließlich Boni etwa 300 bis 500 Dollar pro Jahr erzielen. Cashback gehört zu den einfachsten Möglichkeiten, hier Geld zu sparen, da es nur sehr wenig zusätzlichen Aufwand erfordert, weil es bei Einkäufen funktioniert, die man ohnehin schon tätigen wollte.

In diesem Ratgeber mit Tipps zum Geldsparen funktioniert Rakuten nur dann als Sparmethode, wenn der Kauf bereits geplant war. Cashback senkt die Kosten für normale Ausgaben. Es sollte niemals als Vorwand dienen, etwas zu kaufen, nur weil ein Rabatt verfügbar ist.

Bevor du loslegst, solltest du einige Details beachten.

Die Einstiegskosten betragen 0 $. Du benötigst ein kostenloses Konto sowie die App oder die Browser-Erweiterung.

Du benötigst ein kostenloses Konto sowie die App oder die Browser-Erweiterung. Die Cashback-Auszahlung erfolgt vierteljährlich. Dein Guthaben muss 5,01 $ erreichen, bevor Rakuten eine Auszahlung vornimmt.

Dein Guthaben muss 5,01 $ erreichen, bevor Rakuten eine Auszahlung vornimmt. Die Aktivierung ist wichtig. Ein Spartipp für Anfänger ist, vor dem Bezahlen zu überprüfen, ob das Cashback aktiv ist, da ein nicht aktivierter Kauf möglicherweise nicht berücksichtigt wird.

Einer der einfachsten Spartipps für Cashback ist es, die Browser-Erweiterung aktiviert zu lassen. Damit wird die Erweiterung zu einem praktischen Bestandteil jeder Routine zum Geldsparen, da sie bereits vor der Zahlung auf einen verfügbaren Rabatt hinweist und so die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Rabatte übersehen werden.

Kein zusätzlicher Aufwand bei Einkäufen, die Sie ohnehin tätigen Rakuten 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, und ein Mitglied verdient im Durchschnitt etwa 120 Dollar pro Jahr an Cashback. Bei Rakuten kostenlos anmelden

2. Bezahlte Umfragen und Mikroaufgaben bei Swagbucks

Was die Verdienstmöglichkeiten in diesem Ratgeber zum Geldsparen angeht, verdienen gelegentliche Swagbucks-Nutzer laut einer Bewertung von Side Hustle Nation aus dem Jahr 2026 in der Regel 20 bis 50 US-Dollar pro Monat, während Nutzer, die täglich 2 bis 4 Stunden mit besser bezahlten Aufgaben verbringen, 50 bis 200 US-Dollar pro Monat erreichen können.

Unter den Spartipps in diesem Ratgeber unterscheidet sich Swagbucks von den oben genannten direkten Sparmethoden dadurch, dass man Zeit gegen Prämien eintauscht. Es eignet sich besser für kurze Zeitfenster als für alle, die ein hohes Stundenverdienst anstreben. Die Einstiegshürde ist niedrig:

Die Startkosten betragen 0 $. Sie benötigen lediglich ein Konto und etwas Zeit für Umfragen, Suchaufträge oder gesponserte Videos.

Sie benötigen lediglich ein Konto und etwas Zeit für Umfragen, Suchaufträge oder gesponserte Videos. Geschenkkarten gibt es ab 3 $ , was 300 SB-Punkten entspricht.

, was 300 SB-Punkten entspricht. PayPal -Guthaben gibt es ab 25 $ oder 2.500 SB.

oder 2.500 SB. Eine erste kleine Belohnung kann bereits innerhalb weniger Tage eintreffen, sobald Sie die Schwelle für Geschenkkarten erreicht haben, während es bei PayPal aufgrund des höheren Mindestbetrags länger dauert.

Der beste Tipp zum Geldsparen bei Umfrage-Apps ist, die Belohnung mit dem Zeitaufwand zu vergleichen, anstatt jede Einladung anzunehmen. Du kannst auch während der Teilnahme disqualifiziert werden und dann für diesen Versuch nichts verdienen. Kürzere Umfragen und wiederkehrende Aufgaben wie „Swagbucks Search“ bieten in der Regel eine zuverlässigere Rendite für die investierte Zeit.

Wenn sich mobilfreundliche Aufgaben in deinen Zeitplan einfügen, findest du unter „So verdienst du Geld mit deinem Handy“ weitere Optionen, die du mit dem Gerät erledigen kannst, das du ohnehin schon täglich nutzt.

Verwandeln Sie freie Minuten innerhalb weniger Tage in Geschenkgutscheine Swagbucks 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, und Prämien können bereits ab 3 $ in Form von Geschenkkarten oder ab 25 $ als PayPal-Guthaben eingelöst werden. Melden Sie sich kostenlos bei Swagbucks an

3. Entrümpeln und Weiterverkaufen auf Poshmark

Eine Analyse von Resellbot aus dem Jahr 2026, die mehr als 1,6 Millionen Verkäufe von 440.000 Verkäufern umfasste, ergab einen durchschnittlichen Verkaufspreis auf Poshmark von rund 40 US-Dollar. Bei einem Verkaufspreis von 40 US-Dollar bleiben dem Verkäufer nach Abzug der 20-prozentigen Provision 32 US-Dollar. Bei Verkäufen unter 15 $ fällt eine Pauschalgebühr von 2,95 $ an, ohne separate Einstell- oder Zahlungsabwicklungsgebühren.

Im Rahmen dieser Tipps und Ratschläge zum Geldsparen kann das Entrümpeln schon ab 0 $ beginnen, da Sie Artikel verkaufen, die Sie bereits besitzen. Sie benötigen lediglich ein Smartphone, um Ihre Artikel zu fotografieren, sowie ein verknüpftes Bankkonto oder eine Debitkarte für die Auszahlungen.

Ein paar Details sind wichtig, sobald sich etwas verkauft hat.

Die Auszahlung dauert einige Tage. Das Geld wird in der Regel freigegeben, nachdem der Käufer die Lieferung im Rahmen des „Posh Protect“-Fensters von Poshmark bestätigt hat.

Das Geld wird in der Regel freigegeben, nachdem der Käufer die Lieferung im Rahmen des „Posh Protect“-Fensters von Poshmark bestätigt hat. Ihr Angebotspreis muss dem Wiederverkaufsmarkt entsprechen. Preise, die nahe am ursprünglichen Verkaufspreis liegen, können dazu führen, dass ein Artikel monatelang unverkauft bleibt.

Preise, die nahe am ursprünglichen Verkaufspreis liegen, können dazu führen, dass ein Artikel monatelang unverkauft bleibt. Verkaufte Angebote sind ein nützlicher Anhaltspunkt. Sie zeigen, was Käufer tatsächlich bezahlt haben, was viel aussagekräftiger ist als der Vergleich aktiver Angebote.

Tipps zum Geldsparen beim Wiederverkauf beginnen mit einer realistischen Preisgestaltung. Ein praktischer Aspekt der Ratschläge und Tipps zum Geldsparen beim Wiederverkauf ist es, vor der Festlegung Ihres Preises eine Handvoll kürzlich verkaufter, vergleichbarer Artikel zu prüfen – das kann Ihnen helfen, Ihren Bestand schneller zu verkaufen. Für Leser, die nach Möglichkeiten suchen, Geld zu sparen, lautet ein weiterer Ratschlag für Anfänger: Verkaufen Sie erst das, was Sie bereits besitzen, bevor Sie Geld für Waren zum Weiterverkauf ausgeben.

Verwandeln Sie den Ausmisten Ihres Kleiderschranks in echtes Geld Poshmark 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei einem typischen Verkauf von 40 Dollar bleiben nach Abzug der Provision von Poshmark 32 Dollar übrig – echtes Geld für Artikel, die ohnehin ungenutzt herumliegen. Mit dem Verkauf beginnen

4. Ihre vorhandenen Fähigkeiten als Freiberufler auf Upwork vermarkten

Für Leser, die diesen Ratgeber mit Tipps zum Geldsparen nutzen, um ihr Einkommen aufzubessern: In anfängerfreundlichen Upwork-Kategorien wie Dateneingabe und einfache Verwaltungsaufgaben liegen die Stundensätze in der Regel zwischen 15 und 20 US-Dollar. Die breitere Spanne auf der Plattform für etablierte Freiberufler liegt laut Daten eines Aggregators für Freiberufler-Stundensätze aus dem Jahr 2026 bei etwa 29 bis 54 US-Dollar pro Stunde. Diese höhere Spanne spiegelt ein erfahrenes Profil mit Bewertungen wider und sollte daher nicht als Erwartung für den ersten Tag angesehen werden.

Der „Future Workforce Index 2025“ von Upwork vermittelt einen Eindruck von der längerfristigen Obergrenze. Vollzeitbeschäftigte, qualifizierte Freiberufler gaben ein mittleres Jahreseinkommen von 85.000 US-Dollar an, während Personen, die neben ihrem Vollzeitjob freiberuflich tätig sind, zusätzlich zu ihrem Gehalt einen Medianwert von 40.000 US-Dollar angaben. Das sind etablierte Ergebnisse, nicht das, was ein neues Profil in den ersten Wochen erwarten sollte.

Die Plattform hat zudem einige Kosten und Anforderungen, die man kennen sollte.

Die Erstellung eines Profils ist kostenlos. Bevor Sie sich bei Kunden bewerben können, benötigen Sie jedoch eine marktfähige Qualifikation und einige Beispiele aus Ihrem Portfolio.

Bevor Sie sich bei Kunden bewerben können, benötigen Sie jedoch eine marktfähige Qualifikation und einige Beispiele aus Ihrem Portfolio. Die Gebühren für Freiberufler liegen zwischen 0 % und 15 % pro Auftrag. Upwork hat im Mai 2025 die variable Gebührenstruktur eingeführt und damit die bisherige Pauschalgebühr von 10 % abgelöst.

Upwork hat im Mai 2025 die variable Gebührenstruktur eingeführt und damit die bisherige Pauschalgebühr von 10 % abgelöst. Es kann eine bis mehrere Wochen dauern, bis man den ersten Auftrag erhält. Neue Freiberufler müssen in der Regel mehrere zielgerichtete Angebote einreichen, bevor die Arbeit beginnen kann.

Neue Freiberufler müssen in der Regel mehrere zielgerichtete Angebote einreichen, bevor die Arbeit beginnen kann. Der Zahlungszeitpunkt hängt vom Vertrag ab. Bei Stundenarbeit erfolgt die Abrechnung wöchentlich, während bei Festpreisaufträgen eine meilensteinbasierte Treuhandabwicklung zum Einsatz kommt. Die Bezahlung für genehmigte Arbeiten geht in der Regel innerhalb von etwa einer Woche bei Ihnen ein.

Für Freiberufler lautet der beste Ratschlag zum Geldsparen, die Plattformgebühren und den Zeitaufwand für die Angebotserstellung im Auge zu behalten, bevor man entscheidet, was ein Auftrag tatsächlich wert ist. Dieser Ansatz mit Ratschlägen und Tipps zum Geldsparen schützt auch Ihren Stundensatz, denn eine Unterbewertung der ersten Aufträge kann eine ohnehin schon knappe Marge noch weiter verringern.

Verwandelt freie Zeit in die größte Einnahmequelle auf dieser Liste Upwork 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Etablierte Freiberufler verdienen in der Regel 29 bis 54 Dollar pro Stunde, sobald sich Bewertungen angesammelt haben. Profil erstellen

5. Arbeit als virtueller Assistent bei Time Etc

In diesem Leitfaden mit Ratschlägen und Tipps zum Geldsparen ist „Time Etc“ eine der stabileren Möglichkeiten, ein aktives Einkommen zu erzielen. Virtuelle Assistenten mit Sitz in den USA, die festgelegte Aufgaben übernehmen, verdienen laut den Vergütungsleitfäden für virtuelle Assistenten für das Jahr 2026 in der Regel 17 bis 23 US-Dollar pro Stunde. Erfahrenere Assistenten, die über Agenturen spezialisierte Aufgaben übernehmen, können etwa 20 bis 32 Dollar pro Stunde verdienen.

Dabei handelt es sich um regelmäßige Kundenaufträge, nicht um passives Einkommen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Terminverwaltung, E-Mail-Sortierung und die Vorbereitung von Dokumenten. Der Vorteil ist, dass das Einkommen vorhersehbarer wird, sobald man eine Beziehung zu einem festen Kunden aufgebaut hat.

Die Bewerbung kostet 0 $, aber die Aufnahme ist hart umkämpft, da Time Etc Bewerber prüft, bevor es sie mit Kunden zusammenbringt. Du benötigst ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten sowie eine zuverlässige Internetverbindung. Nach der Aufnahme musst du noch einem Kunden zugewiesen werden, bevor das Geld eingeht. Die Bezahlung erfolgt im monatlichen Abrechnungszyklus, sodass es vom Zeitpunkt der ersten Bewerbung bis zum ersten Gehaltsscheck einige Wochen dauern kann.

Der beste Tipp zum Geldsparen bei der Arbeit als VA ist, nicht jede Aufgabe auf Dauer als allgemeine Tätigkeit zu betrachten. Fähigkeiten wie Buchhaltung oder Social-Media-Management können zu einem höheren Stundensatz führen, sobald du über entsprechende Erfahrung verfügst.

Regelmäßige Aufträge, sobald Sie mit einem Kunden zusammengebracht wurden Time Etc 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. In den USA verdienen virtuelle Assistenten in der Regel 17 bis 23 US-Dollar pro Stunde für strukturierte, fortlaufende Tätigkeiten. Jetzt bewerben

6. Online-Nachhilfe bei Preply

Was die Seite des aktiven Einkommens dieses Plans mit Spartipps und Ratschlägen betrifft, legen Preply- Nachhilfelehrer ihre Stundensätze selbst fest. Der durchschnittliche Stundensatz für nicht zertifizierte Nachhilfe liegt in der Regel bei 10 bis 15 Dollar pro Stunde, während Preplys eigene Daten zeigen, dass Englisch-Nachhilfelehrer einen Nettolohn von etwa 15 bis 25 Dollar pro Stunde erzielen.

Die Provision ist der wichtigste Punkt, den neue Nachhilfelehrer verstehen müssen.

Neue Tutoren beginnen mit einer Provision von 33 %. Der Satz sinkt mit zunehmender Gesamtzahl der Unterrichtsstunden auf 18 %.

Der Satz sinkt mit zunehmender Gesamtzahl der Unterrichtsstunden auf 18 %. Preply behält 100 % der Gebühr für jede Probestunde mit einem neuen Schüler ein .

mit einem neuen Schüler . Erfahrene Nachhilfelehrer können bis zu 550 Dollar pro Woche verdienen. Das ist ein Zielwert, der auf einem gut gefüllten Stundenplan und einer hohen Schülerbindung basiert – und keine Ausgangsbasis für Anfänger.

Das ist ein Zielwert, der auf einem gut gefüllten Stundenplan und einer hohen Schülerbindung basiert – und keine Ausgangsbasis für Anfänger. Sie benötigen etwas, das Sie unterrichten können. Ein Fachgebiet oder Sprachkenntnisse, eine zuverlässige Video- und Internetverbindung sowie eine erfolgreiche Bewerbungsprüfung sind die Grundvoraussetzungen.

Das tatsächliche bezahlte Einkommen beginnt ab der zweiten Unterrichtsstunde mit einem Schüler, da die erste Probestunde an die Plattform geht. Die Auszahlungen erfolgen dann zweimal monatlich, sobald Ihr Guthaben verfügbar ist.

Ein brandneues Profil muss zudem mit etablierten Lehrkräften konkurrieren, die bereits Bewertungen vorweisen können. Mit einem zu hoch angesetzten Stundensatz können die ersten Buchungen schwieriger zu erzielen sein; daher sollte das anfängliche Ziel darin bestehen, genügend Referenzen aufzubauen, um eine spätere Preiserhöhung zu rechtfertigen.

Legen Sie Ihren eigenen Tarif und Zeitplan vom ersten Tag an fest Preply 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Englischlehrer verdienen durchschnittlich 15 bis 25 Dollar pro Stunde und können ihre Arbeitszeiten selbst festlegen. Als Nachhilfelehrer bewerben

7. Print-on-Demand-Shop über Printify

In diesem Ratgeber mit Tipps zum Geldsparen ist Printify der Weg, der am langsamsten zu zusätzlichem Einkommen führt. Der kostenlose Tarif kostet 0 $ pro Monat und unterstützt bis zu fünf Shops mit einer unbegrenzten Anzahl an Designs. Verkäufer erzielen in der Regel einen Nettogewinn von etwa 5 bis 8 $ pro einfachem T-Shirt, sobald der Verkaufspreis von 20 bis 24 $ die Produktionskosten von 10 bis 15 $ sowie Versand- und Marktplatzgebühren deckt.

Das ist der Gewinn pro Bestellung, kein garantiertes monatliches Einkommen. Sie benötigen nach wie vor ein Design, einen angeschlossenen Shop und Käufer, bevor sich überhaupt etwas auszahlt.

Der Aufbau umfasst einige verschiedene Schritte.

Printify erhebt im kostenlosen Tarif keine Provision pro Bestellung und keine Einstellgebühr.

Ein Online-Shop ist weiterhin erforderlich. Sie können eine Anbindung an einen Online-Shop wie Etsy oder Shopify herstellen.

Sie können eine Anbindung an einen Online-Shop wie Etsy oder Shopify herstellen. Der Premium-Tarif kostet nach der Preisanpassung im Februar 2026 39 US-Dollar pro Monat . Basierend auf der oben genannten Margenschätzung lohnt er sich erst ab etwa 15 bis 20 Bestellungen.

nach der Preisanpassung im Februar 2026 . Basierend auf der oben genannten Margenschätzung lohnt er sich erst ab etwa 15 bis 20 Bestellungen. Sie benötigen Designs, um etwas zu verkaufen. Diese können Sie selbst entwerfen oder als Vorlagen kaufen.

Es gibt keinen festen Zeitpunkt für die erste Auszahlung. Bis zum ersten Verkauf können mehrere Wochen mit Produktlistung und Werbung vergehen, was Printify deutlich langsamer macht als eine Gig-Plattform.

Einer der nützlichsten Tipps zum Geldsparen beim Print-on-Demand ist es, über die Produktionskosten von Printify hinauszuschauen. Wenn Sie über Etsy verkaufen, veranschlagt der Entwurf etwa 10 % bis 12 % an kombinierten Transaktions- und Zahlungsabwicklungsgebühren sowie die Einstellgebühr von 0,20 $. Diese Kosten können eine Marge zunichte machen, die vor Berücksichtigung der Shop-Gebühren noch solide aussah.

Kein Lagerbestand, Druck und Versand erst nach einem Verkauf Printify 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist mit dem kostenlosen Tarif möglich; Verkäufer erzielen nach Abzug der Gebühren in der Regel einen Nettogewinn von 5 bis 8 Dollar pro verkauftem T-Shirt. Kostenlos starten

Ein Vergleich der 7 Methoden

Diese Tabelle stellt die sieben Methoden aus diesem Ratgeber für Spartipps und -tricks nebeneinander dar, darunter auch Möglichkeiten zum Geldsparen, deren Einstieg nichts kostet. Sie unterscheidet zwischen Spartipps mit geringem Aufwand und Möglichkeiten zum aktiven Einkommensaufbau und zeigt, welche Einstiegskosten jeweils anfallen, wie lange es dauert, bis Auszahlungen erfolgen, und was Sie realistisch gesehen verdienen können.

Der klarste Spartipp für Anfänger lautet: Vergleichen Sie die Startkosten mit dem Zeitrahmen bis zur Auszahlung, bevor Sie sich für eine Methode entscheiden.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Typische Einnahmen Rakuten Cashback 0 $ Bis zu einigen Monaten (vierteljährlich, mindestens 5,01 $) Durchschnittlich ~120 $ pro Jahr pro Mitglied Swagbucks-Umfragen/Mikroaufgaben 0 Tage (Geschenkgutschein ab 3 $) 20 bis 200 $ pro Monat Poshmark-Weiterverkauf 0 Einige Tage nach bestätigter Lieferung 32 $ netto bei einem durchschnittlichen Verkaufserlös von 40 $ Freiberufliche Tätigkeit (Upwork) 0 1 bis mehrere Wochen bis zum ersten Auftrag 15 bis 20 $/Std. für Anfänger; 29 bis 54 $/Std. für erfahrene Freiberufler Virtueller Assistent (Time Etc) 0 Einige Wochen nach der Zusage 17 bis 23 $/Std. Nachhilfe (Preply) 0 Ab der 2. Unterrichtsstunde 10 bis 25 $/Std. netto Print-on-Demand (Printify) 0 Mehrere Wochen bis zum ersten Verkauf 5 bis 8 $ netto pro verkauftem T-Shirt

Nutzen Sie die Tabelle als Checkliste mit Ratschlägen und Tipps zum Geldsparen und wählen Sie dann die Methode mit Startkosten und Auszahlungszeiträumen, die Sie realistisch gesehen aufrechterhalten können. Wenn diese Auszahlungszeiträume für Ihre Bedürfnisse zu lang sind, finden Sie unter „Wie man in einer Stunde Geld verdient“ schnellere Optionen für Situationen, in denen es besonders auf Schnelligkeit ankommt.

Können Belohnungs-Apps diesen Plan mit Ratschlägen und Tipps zum Geldsparen ergänzen?

Ja. Belohnungs-Apps können für einen kleinen Zusatzverdienst sorgen, während die oben genannten Hauptmethoden noch in den Anfängen stecken. In diesem Plan mit Ratschlägen und Tipps zum Geldsparen eignen sie sich am besten als Ergänzung, da sie keine besonderen Fähigkeiten erfordern und die Verdienstobergrenze deutlich niedriger ist als bei freiberuflicher Tätigkeit oder Nachhilfe.

Hier erfährst du, was ein Leser mit jeder App verdienen kann, während sich eine der oben genannten längerfristigen Methoden erst noch aufbaut. Wenn du lieber durch Gaming als durch Umfragen oder Einkaufsaufträge Geld verdienen möchtest, findest du im Artikel „Wie man mit Videospielen Geld verdient“ weitere spielbasierte Optionen, die einen Vergleich wert sind.

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Was nicht funktioniert

Ratschläge zum Geldsparen für Anfänger sollten die Risiken erläutern, bevor sie Sie auffordern, eine Methode auszuprobieren. Seriöse Möglichkeiten zum Geldsparen sollten Kosten senken oder einen Teil der üblichen Ausgaben zurückerstatten, statt eine hohe Vorabgebühr zu verlangen.

Zu den besten Ratschlägen und Tipps zum Geldsparen gehört auch, die tatsächlichen Gebühren zu berücksichtigen, bevor man etwas als gutes Angebot bezeichnet. Wenn eine Plattform Kosten verschweigt oder Sie auffordert, Zahlungen außerhalb ihres Schutzes abzuwickeln, ist das ein Grund zur Vorsicht.

Cashback-Apps, die Gebühren für bessere Prämien verlangen: Seriöse Dienste wie Rakuten sind kostenlos. Die BBB verzeichnet regelmäßig Beschwerden über kostenpflichtige Cashback-Programme, die die beworbenen Prämien nicht auszahlen.

Seriöse Dienste wie Rakuten sind kostenlos. Die BBB verzeichnet regelmäßig Beschwerden über kostenpflichtige Cashback-Programme, die die beworbenen Prämien nicht auszahlen. Umfrageportale, die Gebühren für Premium-Aufgaben erheben: Die FTC wertet die Forderung nach Vorauszahlungen als Warnsignal für einen Jobbetrug. Seriöse Plattformen wie Swagbucks erheben keine Gebühren für die bloße Anmeldung.

Die FTC wertet die Forderung nach Vorauszahlungen als Warnsignal für einen Jobbetrug. Seriöse Plattformen wie Swagbucks erheben keine Gebühren für die bloße Anmeldung. Käufer auf Wiederverkaufsplattformen, die Zahlungen außerhalb der Plattform drängen: Die FTC warnt vor Betrugsmaschen mit Überzahlungen, bei denen ein gefälschter Käufer per Scheck einen zu hohen Betrag überweist und einen Teil des Geldes zurückfordert. Halten Sie die Transaktion im Rahmen der üblichen Schutzmaßnahmen des Marktplatzes.

Die FTC warnt vor Betrugsmaschen mit Überzahlungen, bei denen ein gefälschter Käufer per Scheck einen zu hohen Betrag überweist und einen Teil des Geldes zurückfordert. Halten Sie die Transaktion im Rahmen der üblichen Schutzmaßnahmen des Marktplatzes. Freelancer-Kunden, die darum bitten, Upwork zu umgehen: Wenn die Zahlung außerhalb der Plattform erfolgt, entfallen deren Treuhandschutzmaßnahmen. Die Aufforderung, eine private Zahlungs-App oder eine Überweisung zu nutzen, ist ein triftiger Grund, das Angebot abzulehnen.

Wenn die Zahlung außerhalb der Plattform erfolgt, entfallen deren Treuhandschutzmaßnahmen. Die Aufforderung, eine private Zahlungs-App oder eine Überweisung zu nutzen, ist ein triftiger Grund, das Angebot abzulehnen. Behauptungen über garantierte Verdienste: Jede seriöse Angabe in diesem Leitfaden hängt von tatsächlicher Arbeit, Verkäufen oder qualifizierten Käufen ab. Keine der oben genannten Plattformen verspricht ein festes, garantiertes Einkommen.

Um echte Verdienstmöglichkeiten bereits vor der Anmeldung besser erkennen zu können, behandelt unser Leitfaden „Legitim online Geld verdienen“ die Warnzeichen, die seriöse Verdienstmethoden von gängigen Betrugsmaschen unterscheiden.

Fazit zu Ratschlägen und Tipps zum Geldsparen

Die besten Ratschläge und Tipps zum Geldsparen kombinieren eine Sparmethode mit geringem Aufwand mit einer aktiven Einkommensmöglichkeit, die Sie realistisch aufrechterhalten können. Die wirkungsvollsten Tipps zum Geldsparen hier funktionieren, weil die passive Seite im Hintergrund kleine Beträge einsparen kann, während die aktive Methode mehr Spielraum bietet, Ihr Einkommen zu steigern.

Unter den hier vorgestellten Möglichkeiten zum Geldsparen hat Cashback mit etwa 120 Dollar pro Jahr für ein durchschnittliches Rakuten-Mitglied die geringste Obergrenze. Bei qualifikationsabhängiger Arbeit lassen sich etwa 10 bis 54 Dollar pro Stunde verdienen, während bei einem durchschnittlichen Poshmark-Verkauf von 40 Dollar nach Abzug der Provision etwa 32 Dollar übrig bleiben.

Praktische Spartipps für Anfänger beginnen mit dem, was Sie tatsächlich sofort umsetzen können. Kombinieren Sie eine passive Sparmethode mit einer aktiven Option, die Sie langfristig durchhalten können, und Sie erhalten die realistischste Version von Spartipps und Ratschlägen.

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Häufig gestellte Fragen