Los 7 trabajos secundarios mejor remunerados que puedes probar en 2026

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Los trabajos secundarios mejor remunerados en 2026se concentran en el trabajo autónomo especializado, los servicios de alto valor y los ingresos basados en activos. Los ingenieros de aprendizaje automático en Upwork suelen cobrar entre 50 y 200 dólares por hora, mientras que los anfitriones de Turo en EE. UU. obtuvieron una media de unos 10 489 dólares por coche en 2025, sin contar los costes de propiedad del vehículo. La consultoría empresarial, la investigación en seguridad, la certificación notarial, el doblaje y las clases particulares cubren el hueco entre esos dos modelos.

Se trata de trabajos secundarios que realmente están bien remunerados porque, por lo general, el trabajo depende de una habilidad, una certificación o un activo valioso que ya posees. Las tarifas más altas que se anuncian rara vez son las de principiantes, por lo que esta guía compara los salarios realistas a tiempo parcial, los costes iniciales, los plazos de pago y lo que necesitas antes de poder empezar a ganar dinero.

Los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados se basan principalmente en habilidades, mientras que la firma notarial y el uso compartido de coches requieren más trabajo presencial. Si tu prioridad es encontrar trabajos secundarios que paguen lo máximo por hora, céntrate en aquellas opciones en las que los conocimientos especializados aumenten directamente lo que puedes cobrar.

¿Cuánto se puede ganar realmente con un trabajo extra bien remunerado?

La mayoría de los trabajos secundarios reportan ingresos muy inferiores a las tarifas máximas que figuran en esta guía. Bankrate reveló que, en 2025, quienes realizaban trabajos secundarios en EE. UU. ganaban una mediana de 200 dólares al mes, mientras que la media era de 885 dólares. Solo el 25 % declaró ganar más de 500 dólares al mes, y el 14 % superó los 1.000 dólares. Esa diferencia explica por qué los trabajos secundarios que realmente están bien remunerados suelen requerir una habilidad, una titulación o un activo de valor.

Las oportunidades aquí pueden superar esas cifras, pero la tarifa anunciada es solo una parte del panorama. Un ingeniero de aprendizaje automático en Upwork puede cobrar entre 50 y 200 dólares por hora, pero un proyecto de cinco horas no genera automáticamente otras cinco horas remuneradas al día siguiente. Buscar clientes, preparar propuestas, gestionar revisiones y esperar entre un proyecto y otro son factores que reducen tus ingresos efectivos por hora.

Esa distinción es importante a la hora de comparar los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados con los trabajos basados en activos o en citas. Para los trabajos secundarios que mejor pagan por hora, fíjate en lo que puedes facturar de forma realista durante las horas de las que dispones y, a continuación, resta las comisiones de la plataforma, los gastos de negocio y el tiempo no remunerado. Una tarifa elevada solo se convierte en unos ingresos elevados por trabajo secundario cuando hay suficiente trabajo remunerado que lo respalde.

7 trabajos secundarios realmente mejor remunerados

Las siete opciones que figuran a continuación se encuentran entre los trabajos secundarios mejor remunerados según el potencial realista de ingresos a tiempo parcial, el coste inicial, la periodicidad de los pagos y las habilidades o activos necesarios para alcanzar tarifas más elevadas.

Los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados se basan principalmente en las habilidades. Cada entrada que aparece a continuación muestra en qué consiste el trabajo, cómo se cobra y qué hace que estos trabajos secundarios estén realmente bien remunerados.

1. Ingeniería de aprendizaje automático e inteligencia artificial como autónomo [Ideal para obtener la tarifa por hora más alta]

El aprendizaje automático está bien remunerado porque las empresas contratan a especialistas para resolver problemas técnicos costosos. Un ingeniero autónomo podría desarrollar un prototipo de modelo, crear un sistema de predicción a medida, implementar un modelo ya existente en entorno de producción o encargarse del mantenimiento de la infraestructura de IA tras su lanzamiento.

Entre los trabajos secundarios mejor remunerados, este es el que tiene el límite máximo por hora más claro. Actualmente, Upwork sitúa los honorarios de los ingenieros de aprendizaje automático entre 50 y 200 dólares por hora, con tarifas para principiantes de entre 50 y 80 dólares, tarifas intermedias de entre 80 y 120 dólares, y especialistas avanzados que alcanzan entre 120 y 200 dólares o más. Los proyectos de implementación en producción también pueden alcanzar cifras de cinco dígitos.

Esto convierte a la ingeniería de IA en uno de los trabajos secundarios mejor remunerados por hora, pero la barrera técnica es elevada. Para convertir esa tarifa en unos ingresos secundarios reales, céntrate en cuatro aspectos.

Elige un servicio que ya sepas ofrecer bien , como el desarrollo de modelos o MLOps.

, como el desarrollo de modelos o MLOps. Crea un portafolio con resultados cuantificables para que los clientes puedan evaluar tu capacidad técnica.

para que los clientes puedan evaluar tu capacidad técnica. Crea un perfil de Upwork específico en torno a esa especialidad.

en torno a esa especialidad. Preséntate a proyectos que se ajusten a tu nivel actual antes de aspirar a tarifas más elevadas.

Los «Connects» adquiridos cuestan 0,15 $ cada uno, y Upwork deduce una comisión de servicio para autónomos de entre el 0 % y el 15 %, dependiendo del contrato. Los ingresos por hora suelen estar disponibles 10 días después de que finalice el periodo de facturación semanal.

La verdadera limitación es el tiempo facturable. Cobrar 100 dólares por hora no sirve de mucho si rara vez consigues proyectos, por lo que los trabajos secundarios mejor remunerados siguen dependiendo de tener suficiente trabajo remunerado para mantener la tarifa base.

Tarifas de aprendizaje automático: entre 50 y 200 dólares por hora Upwork 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Proyectos de aprendizaje automático de gran valor para autónomos con habilidades demostradas en ingeniería de IA. Buscar proyectos de IA

2. Consultoría empresarial independiente [Ideal para quienes cuentan con experiencia profesional]

Una sólida trayectoria profesional puede resultar valiosa mucho después de que termine tu jornada laboral habitual. Los consultores independientes aprovechan los conocimientos que ya utilizan en sus carreras y los comercializan a través de proyectos específicos para clientes que abarcan áreas como la estrategia de crecimiento, la mejora operativa, la expansión de mercado o el cambio organizativo.

Los datos actuales recopilados de forma colaborativa de 127 consultores de gestión autónomos indican una tarifa media de 189 dólares por hora, con el 50 % central entre 100 y 240 dólares. Eso no garantiza la misma tarifa en Catalant, pero muestra por qué la consultoría puede situarse entre los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados para profesionales con experiencia.

Catalant ofrece a los consultores independientes acceso a grandes empresas y a clientes del sector del capital riesgo. Solicitar la verificación es gratuito; según la plataforma, la revisión suele tardar entre dos y cinco días laborables. Tu perfil debe dejar clara tu especialidad y mostrar resultados cuantificables de trabajos anteriores.

No existe una tarifa universal de la plataforma. Tú acuerdas los honorarios del proyecto con el cliente, y los cargos que Catalant cobra al cliente no reducen los honorarios que has acordado recibir. Los pagos pueden tardar hasta 60 días tras la aprobación del cliente, lo que hace que el flujo de caja sea más lento que en muchas plataformas de trabajos esporádicos.

En mi opinión, esta plataforma resulta más interesante para quienes ya cuentan con experiencia de alto nivel. Crear un perfil de consultoría es fácil. Lo difícil es tener unos conocimientos especializados por los que una empresa esté dispuesta a pagar 100 dólares o más por hora.

189 $/hora: referencia de mercado Catalant 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Proyectos de consultoría de alto valor para profesionales con experiencia empresarial contrastada. Únete a Catalant

3. Caza de errores (bug bounty) [Ideal para pagos basados en el rendimiento]

La caza de errores se gana un lugar entre los trabajos secundarios mejor remunerados porque un solo hallazgo de seguridad puede generar una recompensa mucho mayor que un trabajo por horas habitual. Los investigadores prueban sistemas autorizados, documentan vulnerabilidades y obtienen una recompensa cuando se acepta un informe que cumple los requisitos según las normas del programa.

Los rangos preestablecidos actuales de Bugcrowd muestran lo amplio que puede ser ese potencial de ingresos. Los programas «Young» ofrecen entre 175 y 4.500 dólares, los «Mature» alcanzan los 7.500 dólares y los «Elite» pueden pagar hasta 20.000 dólares por vulnerabilidad.

Para los especialistas en seguridad que comparan los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados, el atractivo es evidente. El inconveniente es que no hay ingresos por hora garantizados. Puedes pasar una tarde investigando un objetivo y no ganar nada si el fallo queda fuera del ámbito del programa, ya se ha notificado o no se considera válido.

Es importante llevar a cabo un proceso de investigación minucioso.

Lee primero la descripción del programa y comprueba qué sistemas puedes probar.

y comprueba qué sistemas puedes probar. Consulta la tabla de recompensas para saber cómo influye la gravedad en la posible remuneración.

para saber cómo influye la gravedad en la posible remuneración. Recopila pruebas claras que permitan al equipo de seguridad reproducir la vulnerabilidad.

que permitan al equipo de seguridad reproducir la vulnerabilidad. Envía tu informe sin demora, ya que los informes duplicados no suelen dar derecho a otra recompensa.

Los investigadores pueden configurar los pagos de Bugcrowd para que se realicen diariamente de lunes a viernes una vez que las recompensas sean pagaderas.

El límite máximo de ganancias es la razón por la que esta actividad se sitúa entre los trabajos secundarios mejor remunerados. La imprevisibilidad es la razón por la que nunca consideraría la recompensa más alta como un ingreso semanal esperado.

Recompensas de hasta 20 000 dólares Bugcrowd 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Investigación de seguridad basada en el rendimiento con importantes recompensas por las vulnerabilidades que cumplan los requisitos. Conviértete en investigador

4. Agente notarial de firma de préstamos [Ideal para obtener ingresos por citas locales]

La firma de préstamos sigue siendo uno de los trabajos secundarios mejor remunerados, ya que una cita completada puede reportar mucho más que una certificación notarial estándar. Un agente de firma se encarga de gestionar un paquete de documentos de préstamo, verifica las firmas y las certificaciones notariales y, a continuación, devuelve los documentos completados siguiendo las instrucciones de la empresa contratante.

La Asociación Nacional de Notarios indica que se ganan entre 50 y 200 dólares por paquete de documentos de préstamo. La distancia a recorrer, la demanda local, los costes de impresión, la duración de la cita y la empresa que encarga la firma influyen en los honorarios finales. Esto sitúa la firma de préstamos entre los trabajos secundarios que realmente están bien remunerados para quienes buscan un negocio de servicios de mayor valor y no cuentan con formación técnica.

Snapdocs ofrece a los agentes de firma acceso a más de 60 000 oportunidades de firma cada mes, y unirse a su red de notarios es gratuito. Aún así, necesitas las credenciales necesarias para el trabajo. La certificación de la NNA cuesta a partir de 199 dólares una vez que ya estás acreditado como notario, mientras que la acreditación estatal, la verificación de antecedentes, el seguro, la impresora y los consumibles pueden suponer más gastos iniciales.

El plazo de pago depende de la empresa contratante. Las empresas inscritas en Snapdocs VendorPay pagan mediante transferencia bancaria, mientras que otros clientes utilizan su propio proceso de pago.

Yo me tomaría en serio ese retraso en el pago. La lentitud del ciclo de cobro es una de las razones por las que esta actividad se sitúa por debajo de las tres primeras fuentes de ingresos extra mejor remuneradas, aunque una cita individual pueda reportar buenos ingresos.

Si el acceso rápido a los ingresos te importa más que los honorarios por cita, compara estos trabajos secundarios que pagan a diario antes de comprometerte con la firma de préstamos.

Entre 50 y 200 dólares por firma Snapdocs 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Acceso gratuito a oportunidades de firma una vez que dispongas de las credenciales notariales necesarias. Buscar firmas

5. Doblaje autónomo [Ideal para honorarios por proyectos creativos]

El doblaje se remunera en función del valor y el uso de la grabación, lo que ofrece mayores posibilidades de ingresos que un simple trabajo creativo por horas. La narración corporativa, los anuncios, la formación en línea, los videojuegos y otros proyectos pueden utilizar diferentes modelos de precios en función de la longitud del guion y del lugar donde se vaya a utilizar la grabación.

Entre los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados, el doblaje también ofrece una vía relativamente clara para vender servicios en paquete. Voices permite a los talentos Premium crear paquetes con precios que oscilan entre los 100 y los 10 000 dólares, aunque ese rango describe lo que permite la plataforma y no debe considerarse como el salario típico de un principiante.

Tu prioridad principal debe ser demostrar que tus grabaciones suenan profesionales.

Crea varias demos específicas para los tipos de proyectos que te gustaría conseguir.

para los tipos de proyectos que te gustaría conseguir. Mejora tu espacio de grabación hasta que el ruido de fondo y el eco estén controlados.

hasta que el ruido de fondo y el eco estén controlados. Crea un perfil gratuito en Voices y sube tus demos más destacadas.

y sube tus demos más destacadas. Pasa a un plan superior solo cuando un acceso más amplio a las audiciones resulte útil para tu nivel de experiencia.

Una cuenta de invitado es gratuita y permite recibir invitaciones privadas. La cuenta Premium cuesta actualmente 499 dólares al año y ofrece acceso a una búsqueda de empleo más amplia, además de la posibilidad de crear paquetes. Voices también cobra a los profesionales una comisión del 20 % sobre los presupuestos de los trabajos.

SurePay retiene los fondos del cliente hasta que el trabajo esté terminado. Los fondos se pueden liberar cuando el cliente apruebe el trabajo, y existe la opción de liberación automática 14 días después de su finalización.

Yo invertiría en la calidad de la grabación antes que en pagar por la suscripción Premium. Un mayor acceso a las audiciones no servirá de mucho si la propia demo no es competitiva.

Paquetes de hasta 10 000 dólares Voices 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Trabajo de locución por proyectos en el que los locutores fijan los precios en función del alcance y el uso. Crear un perfil

6. Clases particulares de preparación para los exámenes SAT y ACT [Ideal para un trabajo flexible por horas]

Las clases particulares de preparación para exámenes se ganan un lugar entre los trabajos secundarios mejor remunerados porque se pueden vender sólidos conocimientos de la materia en bloques programados de una hora, compaginándolos con otro trabajo. No hay que comprar ningún material ni hay proyectos de clientes que de repente se conviertan en una semana laboral completa.

Los tutores de ACT en Wyzant cobran actualmente entre 35 y 65 dólares por hora de media, y las tarifas anunciadas en toda la categoría oscilan aproximadamente entre 25 y 125 dólares. Los tutores eligen sus propias tarifas, pero Wyzant se queda con una comisión del 25 % por el uso de la plataforma. Por lo tanto, una tarifa anunciada de 60 dólares supone 45 dólares para el profesor antes de impuestos.

Esto sitúa las clases particulares por debajo de las opciones especializadas entre los trabajos secundarios que mejor pagan por hora, pero la barrera de acceso puede resultar mucho más asequible. Se necesita un dominio sólido de la materia y la capacidad de enseñarla con claridad. Un historial de notas altas o resultados previos como profesor particular puede facilitar que se justifiquen tarifas por encima de la media de la categoría.

Wyzant también permite a los tutores gestionar su disponibilidad, lo que facilita compaginar el trabajo con las tardes o los fines de semana. Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria los días 1 y 15 de cada mes, siempre que la clase se haya registrado con la antelación suficiente para ese ciclo de pago.

Mi recomendación en este caso sería alguien que valore las citas predecibles por encima de unos honorarios por proyecto elevados pero irregulares. En comparación con otros trabajos secundarios más técnicos y mejor remunerados, la tutoría sacrifica parte del potencial de ingresos a cambio de un camino más sencillo hacia la fidelización de los clientes.

Si la frecuencia de los pagos te importa más que maximizar tu tarifa por hora, nuestra guía de trabajos secundarios que pagan semanalmente recoge opciones con ciclos de pago más cortos.

35–65 $/hora de media Wyzant 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Clases particulares flexibles en línea para la preparación de exámenes, con tarifas fijadas por el profesor y posibilidad de repetir sesiones. Conviértete en tutor

7. Alquiler de coches [Ideal para ingresos basados en activos]

El coche compartido completa la lista de trabajos secundarios mejor remunerados, ya que los ingresos provienen de un activo que ya posees. Tu vehículo puede generar ingresos los días en los que, de otro modo, permanecería sin usar, por lo que estás monetizando su disponibilidad en lugar de vender otra franja de tiempo profesional.

Turo informa de que los anfitriones estadounidenses ganan una media de 10.489 dólares por coche al año, lo que supone unos 874 dólares al mes antes de descontar los gastos propios del vehículo. Se trata de ingresos, por lo que aún hay que deducir de ellos los gastos de mantenimiento, depreciación, limpieza, seguros y otros costes derivados de la propiedad.

Para un vehículo que cumpla los requisitos, el proceso es sencillo.

Comprueba los requisitos del vehículo antes de crear tu anuncio.

antes de crear tu anuncio. Sube fotos nítidas y configura la disponibilidad en función de los días en los que realmente necesites el coche.

en función de los días en los que realmente necesites el coche. Elige un plan de ingresos en función de la parte que prefieras quedarte como anfitrión y de la responsabilidad por daños.

en función de la parte que prefieras quedarte como anfitrión y de la responsabilidad por daños. Lleva un control de todos los costes de propiedad para saber cuál es el beneficio real que genera el vehículo.

En la mayoría de los mercados de EE. UU., los anfitriones se quedan actualmente con el 70 %, el 80 % o el 90 % del precio del viaje, dependiendo del plan de ingresos. En algunos mercados seleccionados se aplica ahora una participación variable vinculada, en parte, a la antelación con la que el huésped realiza la reserva.

Esta es una de las actividades complementarias que realmente reportan buenos ingresos cuando el coche, de otro modo, estaría parado, pero comprar un vehículo específicamente para perseguir la media cambia por completo la rentabilidad.

Entre los trabajos secundarios mejor remunerados, Turo es la opción basada en activos más clara. Valóralo en función del beneficio tras deducir los costes del vehículo, no solo por la cifra de ingresos mensuales de 874 dólares.

10 489 $ al año por coche Turo 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ingresos adicionales basados en los activos para propietarios con un vehículo que cumpla los requisitos y que permanezca inactivo parte del mes. Anuncia tu coche

Comparativa de los 7 trabajos secundarios

Los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados suelen tener los límites máximos por hora más elevados, mientras que los trabajos basados en activos pueden generar ingresos mensuales significativos con menos horas facturables. Esa distinción es importante a la hora de comparar los trabajos secundarios que pagan más por hora con aquellos que, en realidad, ofrecen una buena remuneración a lo largo de todo el mes.

La tabla siguiente compara los siete trabajos secundarios mejor remunerados en función de la remuneración, el coste inicial y la periodicidad de los pagos. Si el acceso a distancia es más importante que el límite máximo de ingresos, nuestra guía de los mejores trabajos secundarios online ofrece un abanico más amplio de opciones.

Actividad complementaria Nivel salarial de referencia Coste inicial Plazos de pago Ingeniería de aprendizaje automático e inteligencia artificial (Upwork) 50–200 $/hora Perfil gratuito, con opción de «Connects» de pago Los ingresos por hora suelen abonarse 10 días después del periodo de facturación semanal Consultoría empresarial independiente (Catalant) Entre 100 y 240 $/hora para el 50 % central de las propuestas actuales de consultores autónomos Gratis Hasta 60 días tras la aprobación del cliente Caza de errores (Bugcrowd) Los rangos de recompensas preestablecidos para el nivel «Elite» pueden alcanzar los 20 000 dólares Gratis Pagos diarios entre semana una vez que la recompensa sea pagadera Firma notarial de préstamos (Snapdocs) Entre 50 y 200 dólares por paquete Varía según el estado, las credenciales, el seguro y el equipamiento De 1 a 3 semanas a través de VendorPay una vez cerrado el encargo; en caso contrario, varía según la empresa contratante. Locución autónoma (Voices) Los precios de los paquetes de Voices oscilan entre 100 y 10 000 dólares Cuenta de invitado gratuita; cuenta Premium opcional de 499 $ al año Semanalmente, una vez liberados los fondos a través de SurePay Clases particulares de SAT y ACT (Wyzant) Entre 35 y 65 dólares por hora de media por clases particulares para el ACT Gratis Ingreso directo los días 1 y 15 Compartir coche (Turo) Aproximadamente 874 $ al mes por coche, sin contar los gastos de propiedad Publicación gratuita; se requiere disponer de un vehículo propio Ingreso directo tras completar los viajes, más gastos de tramitación bancaria

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos extra?

Los trabajos secundarios mejor remunerados pueden tardar en generar ingresos estables, ya que el trabajo con clientes, las citas para firmar contratos y las reservas no están garantizadas todos los días. Las aplicaciones de recompensas pueden cubrir pequeños huecos entre los trabajos remunerados, pero deben seguir siendo un complemento del trabajo secundario principal.

No se trata de trabajos secundarios que paguen mucho por hora, y no deben compararse con las tarifas de la consultoría especializada o del sector de la IA. Aun así, pueden resultar útiles cuando tienes breves periodos de tiempo libre. Para los lectores que busquen trabajos secundarios que realmente paguen bien y estén relacionados con los videojuegos, nuestra guía sobre los mejores trabajos secundarios para gamers ofrece opciones más variadas.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy Primer pago de 35 $; de 5 $ a 25 $ a partir de entonces Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Snakzy es gratuito al principio y recompensa el juego y la finalización de ofertas con monedas. Los nuevos usuarios suelen necesitar 35 000 monedas (o 35 $) para desbloquear la tienda y realizar el primer cobro, aunque ese umbral puede variar. Tras el primer cobro, la mayoría de las recompensas habituales rondan los 10 $, mientras que los usuarios VIP pueden encontrar opciones de menor cuantía.

La diferencia importante es la escala. Estas aplicaciones funcionan mejor para obtener recompensas en el tiempo libre, entre proyectos remunerados de mayor envergadura. No deben sustituir al trabajo de mayor valor que marca el límite máximo de ingresos de este artículo.

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Lo que no funciona

Los trabajos secundarios mejor remunerados suelen ir acompañados de afirmaciones exageradas sobre los ingresos, ya que es fácil anunciar tarifas por hora y honorarios por proyecto elevados sin explicar el trabajo que hay que realizar para alcanzarlos. Unos pocos errores pueden convertir una oportunidad con una buena tarifa nominal en unos ingresos reales escasos.

Considerar la tarifa máxima como tu tarifa inicial. Un límite máximo de 200 dólares por hora no convierte a un principiante en un autónomo que cobra 200 dólares por hora. La experiencia, las referencias, la demanda y la complejidad del proyecto determinan cuál será tu tarifa real.

Un límite máximo de 200 dólares por hora no convierte a un principiante en un autónomo que cobra 200 dólares por hora. La experiencia, las referencias, la demanda y la complejidad del proyecto determinan cuál será tu tarifa real. Invertir mucho dinero antes de comprobar que existe demanda. Las certificaciones o el equipo pueden ser gastos legítimos, pero gastarse miles en asesoramiento o formación antes de confirmar que hay clientes supone un riesgo innecesario.

Las certificaciones o el equipo pueden ser gastos legítimos, pero gastarse miles en asesoramiento o formación antes de confirmar que hay clientes supone un riesgo innecesario. Calcular los ingresos anuales a partir de unas pocas horas bien remuneradas. Ganar 150 dólares en una hora no se traduce en un trabajo extra de 300 000 dólares al año si solo consigues unas pocas horas remuneradas al mes.

Ganar 150 dólares en una hora no se traduce en un trabajo extra de 300 000 dólares al año si solo consigues unas pocas horas remuneradas al mes. Ignorar las comisiones y el trabajo no remunerado. Las propuestas, las llamadas a los clientes, las revisiones, los desplazamientos, los gastos de vehículo y las comisiones de las plataformas pueden reducir la tarifa efectiva.

Las propuestas, las llamadas a los clientes, las revisiones, los desplazamientos, los gastos de vehículo y las comisiones de las plataformas pueden reducir la tarifa efectiva. Creerse las promesas de trabajo desde casa sin esfuerzo. Cuando compares los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados, comprueba qué trabajo genera realmente los ingresos anunciados antes de pagar por formación o acceso.

La misma regla se aplica a los trabajos secundarios que mejor pagan por hora. Una tarifa anunciada solo importa cuando los clientes realmente la paguen y puedas encontrar trabajo facturable de forma constante. Los trabajos secundarios que realmente pagan bien superan esa prueba una vez que se incluyen las comisiones, los gastos y el tiempo no remunerado.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios mejor remunerados

La ingeniería de IA destaca por ofrecer el mayor salario por hora si ya se cuentan con habilidades técnicas avanzadas, mientras que la consultoría es la opción más adecuada para profesionales con experiencia que pueden vender los conocimientos especializados que han adquirido a lo largo de los años. Turo es la alternativa más clara cuando el activo con el que se genera ingresos es un coche, en lugar de un servicio especializado.

Entre los trabajos secundarios desde casa mejor remunerados, las mejores opciones suelen basarse en las habilidades. Si tu prioridad son los trabajos secundarios que pagan más por hora, la experiencia te da la mayor ventaja. Si te interesan más los trabajos secundarios que realmente pagan bien al mes, la regularidad, la demanda y los gastos son tan importantes como la tarifa nominal.

Elige la vía que se ajuste a algo que ya sepas, poseas o puedas demostrar. Eso te da una posición de partida mucho mejor que ir tras la cifra que, por casualidad, parezca más alta en la página.

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