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Los 6 trabajos mejor remunerados para quienes no tienen experiencia en 2026: trayectorias reales para principiantes

Los trabajos mejor remunerados para quienes carecen de experiencia pueden ofrecer sueldos mucho más elevados que las opciones habituales en el sector minorista o en el trabajo por encargo. El puesto mejor remunerado de esta lista tiene un salario medio superior a los 100 000 dólares, mientras que varios otros ofrecen formación remunerada o programas de aprendizaje que permiten a los principiantes ganar dinero a medida que van adquiriendo las competencias necesarias.

A efectos de esta guía, «sin experiencia» significa que, por lo general, no se requiere historial laboral previo en esa ocupación. También he excluido los puestos que exigen una licenciatura, lo que permite centrarse en carreras a las que se puede acceder de forma realista con un título de bachillerato, un programa de formación profesional, formación impartida por la empresa o una formación técnica breve.

Esto da lugar a una lista muy diferente de la habitual recopilación de puestos de nivel inicial. Los trabajos mejor remunerados sin experiencia que aquí se recogen incluyen puestos cualificados en los que las empresas pueden formar directamente a los nuevos empleados. La verdadera disyuntiva es el acceso y el tiempo de formación, por lo que cada entrada analiza el salario inicial, la duración de la formación, la disponibilidad de puestos y lo que realmente se necesita para ser contratado.

¿Cómo puede un trabajo estar bien remunerado sin experiencia?

Si buscas los trabajos mejor remunerados sin experiencia, la clave está en comprender a qué requisitos renuncian realmente las empresas. La mayoría de estos puestos no exigen experiencia previa en el sector, pero sí esperan que completes una formación, obtengas una licencia o aprendas el oficio bajo supervisión.

Varias de las profesiones de esta lista te permiten ganar dinero mientras te formas. Los aprendices de ascensor suelen empezar con aproximadamente la mitad del salario de un trabajador totalmente cualificado, mientras que los programas de formación para operarios de líneas eléctricas y ferroviarios pueden incluir a los principiantes en nómina durante su periodo de formación. Eso hace que la vía de acceso sea más práctica que pasar años estudiando sin ganar nada.

Lo más difícil es acceder a la oportunidad. Los programas de formación profesional bien remunerados suelen tener plazos de selección limitados, y los puestos de formación especializada solo pueden estar disponibles en determinadas regiones. Una buena remuneración suele ir acompañada de un proceso de selección más restrictivo, por lo que la disponibilidad es tan importante como el salario indicado.

Por lo tanto, una lista útil de los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia debería ir más allá de los salarios medios. Las entradas que figuran a continuación también comparan el salario inicial, la duración de la formación, el volumen de contratación y las cualificaciones que necesitas para que una empresa te tenga en cuenta.

Los 6 trabajos mejor remunerados sin experiencia

Cada uno de los puestos que figuran a continuación cuenta con una vía de acceso documentada para candidatos sin experiencia previa en la profesión y no requiere una titulación universitaria. El salario medio muestra el potencial de ingresos a largo plazo, mientras que el salario inicial ofrece una idea más clara de lo que podrías ganar al incorporarte al sector.

Para cada puesto, desglosaré los datos salariales actuales, las opciones de formación remunerada o de aprendizaje, los requisitos de cualificación, las oportunidades de contratación y el principal obstáculo que debes tener en cuenta antes de presentar tu solicitud.

1. Instalador/reparador de ascensores y escaleras mecánicas [Ideal por su buen salario de aprendiz]

Si comparas los trabajos mejor remunerados para quienes carecen de experiencia, destaca la instalación de ascensores y escaleras mecánicas, ya que la propia formación es remunerada. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indica un salario medio anual de 109.910 dólares, siendo el título de bachillerato la formación habitual para acceder al puesto y sin que se requiera experiencia laboral previa.

Casi todo el mundo accede a este sector a través de un programa de aprendizaje. El NEIEP, que gestiona el programa de formación de la Unión Internacional de Constructores de Ascensores, afirma que los aprendices de primer año ganan el 50 % del salario de un constructor, y que la remuneración aumenta a un ritmo fijo a medida que avanzan en el programa. El programa suele durar entre cuatro y cinco años y combina el trabajo a tiempo completo supervisado con la formación en el aula.

Los requisitos de solicitud son bastante sencillos sobre el papel.

Estar en posesión de un título de bachillerato o del GED en el momento de la contratación

Tener al menos 17 años para presentar la solicitud y 18 antes de la inscripción

Estar autorizado para trabajar en EE. UU.

Superar la prueba de aptitud del sector de los ascensores y una entrevista.

Completar el periodo de formación y superar las pruebas obligatorias antes de trabajar de forma independiente

Lo más difícil es conseguir una plaza. El NEIEP solo acepta solicitudes durante los periodos de selección locales abiertos, y aprobar la prueba de aptitud no garantiza una oferta de formación profesional. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) prevé unas 1.900 vacantes al año, por lo que se trata de un oficio bien remunerado con un número de candidatos mucho menor que en profesiones como el trabajo en líneas eléctricas o las operaciones ferroviarias.

Las exigencias físicas también son importantes. Los instaladores trabajan en pozos, espacios reducidos donde se encuentran las máquinas y en altura, mientras que los reparadores pueden tener que hacer horas extras o atender llamadas de emergencia. La mayoría de los estados también exigen una licencia tras la formación.

Para mí, el atractivo reside en la estructura salarial. Empiezas a ganar dinero mientras vas avanzando hacia el salario completo del oficio, lo que convierte a este en uno de los trabajos mejor remunerados para quienes carecen de experiencia, siempre que consigas superar el competitivo proceso de selección y te comprometas a realizar un periodo de formación de varios años.

Empieza con el 50 % del salario de constructor. NEIEP 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Formación profesional remunerada en el sector de los ascensores con una duración de entre cuatro y cinco años, en la que los aprendices de primer año ganan el 50 % del salario de un operario de la construcción. Ver ofertas de empleo

2. Aprendiz de operador de sistemas eléctricos [Ideal para trabajos técnicos en empresas de servicios públicos]

Si estás comparando los trabajos mejor remunerados para personas sin experiencia, los puestos de aprendiz de operador de sistemas eléctricos destacan porque las ofertas de formación real pueden ofrecer un salario inicial inusualmente alto. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los distribuidores y despachadores de energía tienen un salario medio anual de 106 730 dólares, siendo el itinerario habitual de acceso un título de bachillerato, sin experiencia laboral relacionada y con formación en el puesto de trabajo a largo plazo.

El trabajo consiste en supervisar el flujo de electricidad, coordinar las conmutaciones y responder a los problemas que surjan en la red. Los turnos rotativos son habituales, ya que los sistemas eléctricos requieren una supervisión continua.

Una oferta de formación de la ciudad de Burbank de 2026 ilustra cómo puede ser esta vía de acceso. El salario inicial era de 50,46 dólares por hora, lo que supone unos 104 960 dólares anuales, y se exigía un título de bachillerato o equivalente. Los alumnos en formación disponían de hasta 18 meses para completar el programa.

Entre los requisitos clave se incluían:

Completar una formación técnica supervisada

Obtener la acreditación de Operador de Sistemas Certificado por la NERC durante el periodo de formación

Gestionar turnos rotativos y tomar decisiones bajo presión

Ese salario de Burbank es un ejemplo específico de una empresa, no un salario inicial a nivel nacional. La disponibilidad también es limitada, con unas 700 vacantes previstas al año para distribuidores de energía y operadores de control.

Entre los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia, este ofrece un potencial de ingresos excepcional, pero el proceso de selección es muy selectivo. Yo lo consideraría un puesto al que vale la pena estar atento cuando las empresas de servicios públicos abran vacantes para aprendices.

Si te atraen los trabajos mejor remunerados sin experiencia debido a la formación técnica remunerada, esta es una de las mejores opciones a tener en cuenta.

El sueldo de un becario puede superar los 100 000 dólares Burbank Water & Power 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una oferta de formación para 2026 ofrecía un salario inicial de 50,46 dólares por hora, con formación técnica remunerada. Consultar ofertas de empleo

3. Operador de refinería de petróleo [Ideal para el trabajo por turnos en el sector industrial]

Los puestos de operador de refinería merecen un lugar entre los trabajos mejor remunerados para quienes carecen de experiencia, ya que los requisitos de acceso pueden ser sorprendentemente bajos para el salario que ofrecen. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indica que los operadores de refinerías de petróleo tienen un salario medio anual de 96 710 dólares, y que la trayectoria habitual consiste en contar con un título de bachillerato, sin experiencia laboral previa en el sector, y una formación en el puesto de trabajo de duración moderada.

Las ofertas de empleo actuales lo confirman. Una oferta de 2026 para un puesto de aprendiz de operador de refinería en Valero exigía un título de bachillerato o GED, mientras que la experiencia en refinerías y un título en operaciones de procesos solo se consideraban un plus. Una oferta de aprendiz en Wilmington ofrecía un salario inicial de 38,54 dólares por hora e incluía un programa de formación de 10 semanas impartido por un instructor.

El puesto suele implicar:

Supervisar los equipos de la refinería y las lecturas de los instrumentos

Realizar ajustes en los equipos durante el funcionamiento

Realizar cursos de formación en seguridad y respuesta ante emergencias

Trabajar en turnos rotativos o prolongados cuando sea necesario

La principal limitación es la ubicación. Las refinerías se concentran en regiones industriales específicas, y la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) prevé unas 2.700 vacantes al año para esta profesión.

Para los lectores que estén comparando los trabajos mejor remunerados para quienes no tienen experiencia, el salario inicial ya puede ser considerable, pero es necesario vivir cerca de una refinería y sentirse cómodo con el trabajo por turnos en el sector industrial.

Salario para becarios: desde 38,54 $/hora Valero 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los puestos de aprendiz actuales requieren el título de bachillerato; se valorará positivamente haber recibido formación remunerada en el puesto de trabajo y tener experiencia en refinerías. Ver ofertas de empleo

4. Instalador/reparador de líneas eléctricas [Ideal para trabajos al aire libre en el sector de los servicios públicos]

El trabajo en líneas eléctricas es uno de los empleos mejor remunerados para quienes carecen de experiencia, con un mercado de contratación relativamente amplio. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indica un salario medio anual de 95 320 dólares, mientras que la vía de acceso habitual requiere un título de bachillerato, sin necesidad de experiencia laboral previa, y una formación en el puesto de trabajo a largo plazo. Los programas de aprendizaje son habituales.

Una oferta actual de American Electric Power para un aprendiz de instalador de líneas eléctricas de primer año ofrece 32,76 dólares por hora, lo que equivale a unos 68.000 dólares al año a razón de 40 horas semanales, sin contar las horas extras. El puesto es físicamente exigente, ya que implica escalar, levantar cargas pesadas, trabajar al aire libre y responder a emergencias.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) prevé unas 10 900 vacantes cada año hasta 2035, una cifra muy superior a la de varias de las profesiones especializadas que figuran en esta lista. También se prevé que el empleo crezca un 10 % durante ese periodo.

Para acceder a este puesto suele ser necesario tener el título de bachillerato y el carné de conducir, y muchos empleadores exigen un carné de conducir comercial (CDL) o esperan que lo obtengas durante la formación.

Si buscas los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia, creo que el de operario de línea eléctrica ofrece uno de los mejores equilibrios entre el salario inicial y el volumen de contratación. La contrapartida es un trabajo físico exigente y jornadas largas durante los cortes de suministro o las tormentas.

32,76 $/hora: salario de aprendiz AEP 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una vacante de aprendiz de técnico de líneas eléctricas de primer año, con inicio en septiembre de 2026, ofrece un salario de 32,76 dólares por hora y no requiere experiencia previa. Ver vacantes

5. Reparador de señales y cambios de vía [Ideal para el mantenimiento ferroviario]

Si buscas los trabajos mejor remunerados para personas sin experiencia y no te importa viajar con frecuencia, la reparación de señales y cambios de vía ofrece un salario inicial excepcionalmente alto. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indica un salario medio anual de 92 460 dólares. Lo habitual es tener el título de bachillerato como formación inicial, y la profesión no requiere experiencia laboral previa, sino una formación en el puesto de trabajo de duración moderada.

Una oferta de 2026 para aprendiz de señalización en BNSF Railway ofrecía un salario inicial de unos 36,44 dólares por hora. La empresa también indicaba un salario medio anual de entre 85.000 y 95.000 dólares tras tres a cinco años de antigüedad. La formación combina clases teóricas pagadas por la empresa con trabajo práctico supervisado sobre el terreno.

El horario es la parte más complicada.

El trabajo de guardia puede producirse a cualquier hora.

Las noches, los fines de semana y las horas extras forman parte del puesto.

Los desplazamientos pueden llegar al 90 % en algunos puestos de aprendiz.

El trabajo al aire libre se desarrolla en las vías y cerca de maquinaria pesada, en condiciones meteorológicas variables.

La BLS calcula que hay unos 8.700 puestos de trabajo y prevé aproximadamente 800 vacantes al año hasta 2035. Por eso, cuando surge una buena vacante, conviene actuar con rapidez.

Yo incluiría el trabajo de señalización entre los empleos mejor remunerados para personas sin experiencia que valoren la formación técnica remunerada y puedan aceptar los desplazamientos. El salario inicial es atractivo, pero el estilo de vida puede resultar mucho más duro de lo que sugiere el sueldo por sí solo.

Salario a partir de unos 36,44 $/hora BNSF Railway 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los programas de formación para aprendices de señalización, financiados por la empresa, combinan la formación en el aula con el trabajo de campo y aumentos salariales progresivos. Véase «Señal».

6. Aprendiz de revisor de tren [Ideal para formación ferroviaria pagada por la empresa]

Los puestos de aprendiz de maquinista se encuentran entre los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia, ya que las principales empresas ferroviarias de mercancías contratan directamente a principiantes y los forman mientras están en nómina. La BLS sitúa el salario medio de los maquinistas y jefes de estación en 78.000 dólares, mientras que, en general , se prevén unas 6.100 vacantes al año para los trabajadores ferroviarios.

Una oferta de 2026 para aprendiz de maquinista de BNSF Railway indicaba un salario inicial de unos 250,26 dólares al día y un salario medio anual de entre 70 000 y 82 000 dólares. La empresa ofrece hasta 19 semanas de formación teórica y práctica a cargo de la empresa.

El proceso de contratación es sencillo. Lo más complicado es el horario.

Presenta tu candidatura directamente a las ofertas de prácticas.

Superar el reconocimiento médico, la verificación de antecedentes, el análisis de detección de drogas y cualquier prueba física que se requiera.

Finaliza el programa de formación teórica y práctica, cuyo coste corre a cargo de la empresa.

Estar dispuesto a trabajar en guardias, viajar y realizar turnos nocturnos y de fin de semana.

Para quien esté comparando los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia, considero que la formación como revisor es una de las opciones más accesibles. Puedes ganar dinero durante la formación y evitar un largo programa de formación previo al empleo, pero el horario irregular y el tiempo que pasarás lejos de casa deben encajar con tu estilo de vida.

Hasta 19 semanas de formación remunerada BNSF Railway 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los aprendices de revisor reciben formación teórica y práctica sufragada por la empresa, con un salario inicial en 2026 de unos 250,26 dólares al día. Ver ofertas de empleo

Comparación de las seis opciones

A continuación se muestra una comparación de los trabajos mejor remunerados sin experiencia de esta guía, una vez separada la remuneración media a largo plazo de la trayectoria inicial.

Puesto de trabajo Salario medio en 2025 Salario inicial: datos Itinerario formativo Ofertas de empleo anuales Instalador/reparador de ascensores y escaleras mecánicas 109 910 $ Los aprendices suelen empezar con un salario de alrededor del 50 % del salario de un trabajador totalmente cualificado Formación en prácticas remunerada de 4 a 5 años ~1 900 Aprendiz de operador de sistemas eléctricos 106 730 $ para distribuidores y operadores de red eléctrica La oferta de formación en Burbank para 2026 partía de 50,46 dólares por hora Hasta 18 meses en el programa de formación de Burbank ~700 Operador de refinería de petróleo 96 710 Salario de aprendiz según la empresa Formación en el puesto de trabajo a medio plazo; Valero aplica un programa de 10 semanas para nuevos empleados ~2.700 Instalador/reparador de líneas eléctricas 95 320 2026 Puesto de aprendiz en AEP con un salario de 32,76 dólares por hora Formación en el puesto de trabajo a largo plazo, siendo habituales los programas de aprendizaje ~10 900 Reparador de señales y cambios de vía 92 460 2026 Puesto de aprendiz en BNSF Railway con un salario de 36,44 $/hora Formación teórica y práctica sufragada por la empresa ~800 Aprendiz de revisor de tren 78 000 $ para conductores y jefes de estación Oferta de formación en BNSF Railway para 2026 con una remuneración de 250,26 $ al día Hasta 19 semanas de formación pagada por la empresa ~6.100 vacantes para trabajadores ferroviarios

Ingresos extra mientras te formas o buscas trabajo

Incluso cuando encuentras uno de los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia, puede haber un lapso de tiempo entre la solicitud y tu primer sueldo. Las aplicaciones de recompensas y los trabajos sencillos en línea pueden cubrir una pequeña parte de ese lapso, aunque yo los consideraría como ingresos extra y mantendría la búsqueda de empleo como prioridad.

Snakzy recompensa las ofertas de juegos que cumplen los requisitos con monedas. Los nuevos usuarios suelen necesitar 35 000 monedas para desbloquear la tienda por primera vez, aunque el umbral puede variar. Tras el primer canje, se aplican los mínimos habituales de recompensa. KashKick permite actualmente a los usuarios retirar dinero en cuanto el saldo disponible alcance los 10 dólares, a través de opciones como PayPal y Venmo.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años, solo en EE. UU.)

Si los videojuegos no son lo tuyo, unas buenas habilidades lingüísticas también pueden ofrecerte formas de ganar dinero traduciendo mientras las solicitudes o las fechas de formación siguen en proceso.

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Cómo conseguir un empleo sin experiencia previa en el sector

Para conseguir los trabajos mejor remunerados sin experiencia, utiliza servicios de búsqueda de empleo junto con búsquedas de títulos que indiquen claramente una vía para principiantes. Términos como «aprendiz», «becario», «primer año» y «operario en prácticas» suelen dar más información que una etiqueta genérica de «nivel de entrada».

Utiliza este enfoque.

Presenta tu solicitud directamente a través de la empresa o del programa de formación profesional. Las empresas de servicios públicos, las compañías ferroviarias, los sindicatos y las empresas industriales suelen publicar sus propios requisitos de admisión.

Las empresas de servicios públicos, las compañías ferroviarias, los sindicatos y las empresas industriales suelen publicar sus propios requisitos de admisión. Cumple exactamente con los requisitos mínimos. Un título de bachillerato puede ser suficiente para una vacante, mientras que otra puede requerir además un permiso de conducir de tipo CDL, una prueba de aptitud, un reconocimiento médico o una acreditación del sector.

Un título de bachillerato puede ser suficiente para una vacante, mientras que otra puede requerir además un permiso de conducir de tipo CDL, una prueba de aptitud, un reconocimiento médico o una acreditación del sector. Prepárate para el horario antes de la entrevista. Estos trabajos pueden implicar turnos de noche, períodos de guardia, desplazamientos, horas extras y trabajo físicamente exigente.

Estos trabajos pueden implicar turnos de noche, períodos de guardia, desplazamientos, horas extras y trabajo físicamente exigente. Aprovecha el periodo de formación como tu primera experiencia en el sector. Superar los exámenes progresivos y completar las horas de trabajo supervisadas te proporcionará la experiencia laboral necesaria para puestos posteriores.

Cuando busco los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia, me importa más el proceso de selección que un currículum impecable. Si ese proceso es lento, los trabajos autónomos que puedes realizar desde casa pueden ofrecerte una fuente de ingresos adicional mientras sigues enviando solicitudes.

Las solicitudes para los trabajos mejor remunerados sin experiencia suelen tener más éxito cuando demuestras que ya comprendes el horario, las exigencias físicas y el compromiso con la formación. Eso te hace parecer preparado para el trabajo en sí, incluso cuando tu experiencia laboral proviene de otro campo.

Lo que no funciona

Si estás solicitando los puestos de trabajo mejor remunerados para personas sin experiencia, evita pagar por una formación antes de saber si la titulación es realmente un requisito exigido por las empresas. Un curso puede ser válido y, aun así, resultar innecesario para la trayectoria profesional que deseas seguir.

Ten cuidado con estos problemas.

Centros que venden acceso a puestos de trabajo que no pueden garantizar. Comprueba si las empresas realmente exigen el programa antes de pagar la matrícula.

Comprueba si las empresas realmente exigen el programa antes de pagar la matrícula. Cuotas de formación profesional falsas. Un pago elevado para conseguir una entrevista o una plaza merece ser analizado con detenimiento. Consulta directamente a la empresa o a la fuente de formación profesional registrada.

Un pago elevado para conseguir una entrevista o una plaza merece ser analizado con detenimiento. Consulta directamente a la empresa o a la fuente de formación profesional registrada. Cláusulas de reembolso ocultas. La formación financiada por la empresa puede conllevar una obligación de reembolso si abandonas el programa antes de tiempo, así que lee el contrato antes de firmarlo.

La formación financiada por la empresa puede conllevar una obligación de reembolso si abandonas el programa antes de tiempo, así que lee el contrato antes de firmarlo. Anuncios de empleo que no diferencian claramente entre experiencia preferida y requerida. Lee atentamente los requisitos mínimos. Un puesto puede aceptar a principiantes incluso cuando se da preferencia a los candidatos con experiencia.

Cuando busco los trabajos mejor remunerados para personas sin experiencia, me tomo tan en serio la claridad del proceso de contratación como el salario. La mejor oportunidad es aquella que te indica cómo pueden incorporarse los principiantes, qué formación se requiere y cuándo comienza el empleo remunerado.

Como opción en línea que requiere un menor compromiso durante la búsqueda, también puede merecer la pena explorar los trabajos de probador de aplicaciones móviles, además de la trayectoria profesional principal.

Veredicto final sobre los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia

Si quieres uno de los trabajos mejor remunerados sin experiencia, céntrate tanto en las vías de acceso como en el salario indicado. El trabajo en ascensores tiene la mediana salarial más alta de esta lista, los trabajos de línea tienen un número mucho mayor de vacantes anuales, y varios programas de formación en empresas de servicios públicos o ferroviarias te permiten ganar dinero durante la formación.

Yo elegiría en función del compromiso que puedas asumir de forma realista. Un programa de formación remunerado solo resulta valioso cuando el horario, la ubicación, las exigencias físicas y la duración de la formación se ajustan a tu situación. Una mediana salarial más baja con más vacantes puede ser un objetivo más práctico que una convocatoria de formación poco frecuente.

Las personas que buscan los trabajos mejor remunerados sin necesidad de experiencia deberían comparar el salario inicial, el acceso a la formación, las ofertas de empleo locales y el horario que pueden mantener de forma realista. Esos factores te dan más información sobre tu primer año que la mediana del sector por sí sola.

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