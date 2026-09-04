Cómo ganar dinero en una hora (2026)

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La forma de ganar dinero en una hora se reduce a un método rápido y fiable: vender algo que ya tienes a cambio de dinero en efectivo, una venta que se puede cerrar y pagar antes incluso de que termine la hora. Algunos de los métodos que te presentamos a continuación te permiten tener el dinero en la mano antes de que se acabe el tiempo, mientras que otros solo tardan una hora en prepararse y el pago se realiza en los días o semanas siguientes; te indicamos claramente cuáles son unos y cuáles otros.

Una hora es tiempo suficiente para poner un artículo a la venta, completar una tarea remunerada o configurar un anuncio pasivo, y todos ellos te reportan dinero real, aunque a ritmos diferentes. A continuación, clasificamos siete formas realistas de ganar dinero en una hora entre trabajos esporádicos, reventa, repartos, trabajo autónomo, microtareas y alquileres a corto plazo, ordenadas según la rapidez con la que se recibe realmente el dinero.

VEREDICTO RÁPIDO La mejor forma de ganar dinero en una hora Contrata una tarea en TaskRabbit: Contrata una tarea Rango realista por hora De 20 a 50 dólares la hora, siendo los trabajos que requieren cualificación los mejor remunerados Qué se necesita Un teléfono, algo de tiempo libre y no se requiere experiencia específica

¿Cómo ganar dinero en una hora? ¿Es realmente factible?

Si te preguntas cómo ganar dinero en una hora, la respuesta es sí, si te refieres a una tarea puntual o a una venta local rápida; y no, si esperas que un anuncio pasivo te reporte beneficios en esa misma hora. Este método para ganar dinero en una hora funciona mejor para alguien que ya tiene artículos que vender por ahí, acceso a un coche o una tarde libre para aceptar un encargo o pasear a un perro.

La cantidad que realmente puedes esperar ganar responde a la verdadera pregunta: ¿es posible ganar dinero que justifique una hora de tu tiempo? El rango oscila entre unos 2 y 50 dólares, dependiendo del método que elijas . La lista clasificada que aparece a continuación desglosa exactamente de dónde proviene esa variación: una tarea contratada en TaskRabbit o un servicio de paseo de perros con Rover se sitúan en el extremo superior, las aplicaciones de encuestas se sitúan en el extremo inferior, y la reventa depende del precio al que se venda tu artículo ese día.

Dos de los siete métodos aquí presentados, Fiverr y Neighbor, no te pagarán en el plazo de una hora. Ambos solo requieren una hora para configurarlos; el dinero, si llega, se recibe días o semanas más tarde. Si buscas un plan a más largo plazo en lugar de una sola hora, consulta las 10 mejores formas de ganar dinero en Internet.

7 formas reales de ganar dinero en una hora

Estos siete trabajos extra de una hora abarcan un rango realista que va desde unos 2 dólares la hora, en el extremo que requiere menos esfuerzo, hasta 50 dólares la hora por una tarea contratada, y la lista que figura a continuación está ordenada según la rapidez con la que el dinero llega realmente a tu cuenta, no solo por el mayor potencial de ingresos.

1. Contrata una tarea remunerada en TaskRabbit

Las tareas de TaskRabbit tienen un mínimo de una hora incorporado, por lo que una sola tarea reservada, según las propias normas de la plataforma, nunca supone menos de una hora de trabajo remunerado. Según el propio artículo de ayuda de TaskRabbit, «¿Cuál es el mínimo de una hora?», todas las tareas tienen un mínimo de una hora y los «Taskers» no pueden facturar menos, con incrementos de facturación de 15 minutos a partir de esa primera hora.

Para cualquiera que quiera calcular cómo se gana dinero en una hora basándose en las cifras, los portales de seguimiento de salarios en el mercado de trabajos esporádicos de 2026, como ZipRecruiter y Glassdoor, muestran que la remuneración por hora en TaskRabbit varía mucho, situándose normalmente entre los 20 y los 50 dólares para la mayoría de lo s «Taskers», aunque las habilidades profesionales especializadas, como los trabajos de electricidad o fontanería, a veces alcanzan los 75 dólares por hora o más.

Según el propio blog de TaskRabbit, los «Taskers» se quedan con el 100 % de la tarifa por hora que fijan, más el 100 % de las propinas: la comisión de servicio de la plataforma se cobra al cliente además de esa tarifa; no se deduce de las ganancias de los «Taskers».

Deberás tener 18 años o más, disponer de un documento de identidad oficial y superar una verificación de antecedentes que, según TaskRabbit, suele tardar hasta cuatro días laborables. Una vez aprobada tu solicitud, los pagos se abonan entre 1 y 3 días laborables después de completar una tarea mediante transferencia bancaria.

Error habitual: dar por hecho que el cliente solo ve la tarifa que has indicado. TaskRabbit añade su propia comisión de servicio para el cliente, por lo que fijar un precio justo en la media local puede hacer que tu presupuesto total resulte caro en comparación con el de otros «Taskers» de la zona.

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2. Vende algo que ya tengas en Facebook Marketplace

Este es el único método de esta lista en el que el dinero en efectivo puede llegar literalmente a tus manos antes de que termine la hora, si un comprador local está dispuesto a quedar contigo.

Las ventas con recogida local pagadas en efectivo o mediante una aplicación de pagos no tienen comisión en Facebook Marketplace; solo las ventas con envío tramitadas a través de la caja tienen una comisión del 10 % (mínimo 0,80 $). OfferUp es una alternativa sólida con el mismo modelo de recogida local sin comisiones y una comisión de aproximadamente el 12,9 % en los pedidos con envío.

No hay que hacer nada más que crear una cuenta gratuita y tener algo que valga la pena vender. El pago es inmediato: en efectivo o mediante transferencia a través de una aplicación de pago en el momento de la recogida.

Errores comunes: quedar con un desconocido en un lugar poco seguro en lugar de en un sitio público y bien iluminado, o fijar el precio de un artículo sin consultar primero dos o tres anuncios vendidos similares. Si estás barajando otra forma de revender para ganar dinero en una hora, como una cuenta de videojuegos en lugar de un artículo físico, aprende a vender una cuenta de Steam por dinero real.

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3. Pasear a un perro durante una hora con Rover

Un solo paseo de una hora reservado a través de Rover puede reportar unos 30 dólares, lo que se sitúa cerca del límite superior del rango nacional publicado por Rover, de entre 15 y 30 dólares, para los paseos estándar (aunque su media más citada corresponde, en realidad, a un paseo de 30 minutos, con un precio de unos 21,45 dólares), lo que sigue siendo lo más parecido a una auténtica forma de «ganar dinero en una hora» que hay en esta lista.

Rover cobra una comisión del 20 % por los servicios reservados (del 25 % en RoverGO o en California), lo que significa que por un paseo de 30 dólares se obtienen aproximadamente 24 dólares, más el 100 % de cualquier propina.

Debes tener 18 años o más, disponer de una cuenta bancaria y superar una verificación de antecedentes. Según varias guías para cuidadores de 2026, un historial limpio con una dirección actual suele aprobarse automáticamente en un plazo de 24 a 48 horas, aunque puede tardar hasta dos semanas dependiendo de tu historial, por lo que vale la pena presentar la solicitud con antelación si este es tu plan para ganar dinero en una hora.

Error habitual: fijar el precio por paseo sin tener en cuenta la comisión del 20 al 25 %, y luego sorprenderse con el importe que se recibe. Rover tiene una puntuación de 4,5/5 en Trustpilot, y según sus tarifas publicadas, un paseo estándar a nivel nacional cuesta entre 15 y 30 dólares aproximadamente.

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4. Conducir una hora para DoorDash o una aplicación de reparto similar

Una hora de conducción activa realizando entregas genera unos ingresos brutos de entre 12 y 20 dólares, dependiendo de las propinas, sin contar los gastos del vehículo.

Según el Informe Anual de Movilidad Gig de 2026 de Gridwise, el conductor medio de DoorDash ganaba unos 12,23 dólares brutos por hora activa, lo que supone un descenso de aproximadamente un 3 % con respecto al seguimiento del año anterior, y las propinas siguen representando una parte significativa de ese total, junto con el salario base. La gasolina, el mantenimiento y la amortización, que suelen estimarse en cerca de 1 dólar por milla, reducen considerablemente esa cifra bruta, por lo que el salario neto es inferior, y la mayoría de los repartidores se sitúan más cerca del límite inferior de cualquier rango estimado una vez descontados los gastos.

Deberás tener al menos 18 años (19 en algunos estados y 21 en California), disponer de un vehículo, una bicicleta o un patinete (sin requisito de antigüedad mínima del vehículo) y contar con un seguro válido, además de superar una verificación de antecedentes de Checkr que suele tardar entre 3 y 7 días. Una vez aprobado, puedes cobrar en efectivo el mismo día a través de la opción gratuita de débito Crimson de DoorDash o de su opción Fast Pay, que cuesta 1,99 dólares.

Error habitual: tener en cuenta solo la remuneración bruta por entrega e ignorar el tiempo de conducción en «millas muertas» entre pedidos, lo que merma silenciosamente la tarifa por hora real con la que cuentas para saber cómo ganar dinero en una hora.

★ SAME-DAY CASH OUT DoorDash Regístrate para trabajar como repartidor en DoorDash

5. Aprovecha una hora con encuestas remuneradas en Swagbucks

Una hora de encuestas en Swagbucks reporta, de forma realista, entre 2 y 5 dólares, lo que resulta útil como actividad complementaria que no requiere habilidades, pero no como sustituto real de un salario por hora, lo que la convierte en una de las opciones menos recomendables de esta lista para ganar dinero en una hora, útil como actividad complementaria que no requiere habilidades, pero no como sustituto real de un salario por hora.

Según varias reseñas de ingresos complementarios de 2026 que hacen un seguimiento de los usuarios de Swagbucks, quienes realizan encuestas de forma ocasional ganan entre 20 y 50 dólares al mes, lo que supone una tarifa efectiva de entre 2 y 5 dólares por hora una vez descontado el tiempo perdido por descalificaciones, que varias de esas mismas reseñas sitúan entre el 30 % y el 50 % de los intentos de realizar encuestas.

Lo único que necesitas es una cuenta gratuita; no se requieren conocimientos especiales. Para poder retirar dinero, hay que alcanzar el umbral mínimo establecido por Swagbucks (tan solo 5 $ en puntos SB para una recompensa a través de PayPal), por lo que con una primera hora de actividad y un pequeño bono inicial se puede superar ese umbral el mismo día. Consulta cómo retirar dinero de Swagbucks para conocer todo el proceso de retirada de fondos.

Error habitual: considerar los ingresos de las encuestas como un sueldo en lugar de como «dinero para cervezas», y malgastar tu hora gratis en ofertas que pagan menos que el salario mínimo una vez que se tienen en cuenta las descalificaciones. Si te preguntas si la plataforma merece realmente tu tiempo, el artículo «¿Es Swagbucks de fiar?» lo explica con detalle.

★ LOW $5 CASH-OUT THRESHOLD Swagbucks Únete a Swagbucks

6. Dedica una hora a crear un servicio en Fiverr

Una hora es suficiente para publicar un servicio en Fiverr o entregar un pequeño encargo ya existente, pero no basta para recibir el pago; las primeras ventas suelen tardar entre 10 y 90 días.

Según las propias estadísticas de vendedores de Fiverr, citadas en varias guías para vendedores de 2026, un nuevo servicio bien optimizado puede conseguir su primer pedido en tan solo 10 a 14 días, mientras que muchos vendedores esperan entre 30 y 90 días. Fiverr se lleva una comisión fija del 20 % sobre cada pedido, incluidas las propinas, y ningún nivel ni descuento por fidelidad modifica ese porcentaje.

No hay ningún requisito formal para empezar, solo un perfil de vendedor con una descripción clara del servicio y una o dos muestras.

Error habitual: esperar que la hora dedicada a publicar un servicio genere los mismos ingresos en el mismo día que ofrecen otros métodos para ganar dinero en una hora, y luego rendirse cuando no se vende nada durante el primer o segundo día.

★ ZERO STARTUP COST Fiverr Crear un servicio como vendedor en Fiverr

7. Anuncia un espacio libre en Neighbor en una hora

Anunciar un garaje, una entrada de coches o un trastero en Neighbor lleva menos de una hora, aunque es uno de los métodos más lentos de esta lista para ganar dinero en una hora, ya que el primer pago no se recibe hasta que haya transcurrido un periodo completo de alquiler de 30 días, más el tiempo de tramitación.

Neighbor cobra a los anfitriones una comisión de tramitación del 4,9 % más 0,30 dólares por reserva. Según su propio centro de ayuda, los pagos se inician al final de cada periodo de alquiler de 30 días y tardan entre 3 y 7 días laborables en llegar a una cuenta bancaria a través de Stripe.

Lo único que necesitas es un espacio para alquilar y una verificación de identidad; no hay que gestionar ningún inventario ni envíos.

Error habitual: publicar un anuncio esperando obtener dinero rápido, como ocurre en las ventas en un mercado online, y luego sentirse frustrado porque el primer pago tarda semanas en llegar.

★ PASSIVE ONCE LISTED Neighbor Espacio para anuncios en Neighbor

Utiliza esta tabla para determinar si es posible ganar dinero lo suficientemente rápido para tu situación y para decidir qué método se ajusta a la rapidez con la que realmente necesitas el dinero.

Método Ganancias habituales por hora Coste inicial Tiempo hasta el primer pago TaskRabbit De 20 a 50 dólares (el 100 % de la tarifa establecida, más propinas) Gratis De 1 a 3 días laborables tras la realización de la tarea Facebook Marketplace Varía según el artículo; el 100 % del precio de venta en recogida local Gratis En la misma hora (pago en efectivo al recoger) Rover ~24 $ netos por paseo de una hora Gratis Por paseo completado, tras aprobación (de 24 horas a 2 semanas) DoorDash De 12 a 20 $ brutos Gratis (con vehículo propio) El mismo día a través de Fast Pay/Crimson Swagbucks De 2 a 5 dólares Gratis El mismo día, una vez alcanzado el umbral de 5 $ Fiverr 0 $ por la hora en sí; los ingresos comienzan más tarde Gratis De 10 a 90 días para el primer pedido Neighbor 0 $ por hora, los ingresos empiezan más tarde Gratis Ciclo de alquiler de 30 días, y después de 3 a 7 días laborables

Si quieres más opciones que no requieran habilidades además de estas siete, el resumen de las 15 mejores aplicaciones para ganar dinero incluye otras opciones que vale la pena probar una vez que hayas superado la primera hora.

Aplicaciones de recompensas con las que puedes empezar en la misma hora

Las aplicaciones de recompensas no te reportarán más ingresos que una tarea contratada o una reventa, pero se complementan bien con los trabajos extra de una hora mencionados anteriormente, y tardas menos de cinco minutos en instalarlas y empiezan a pagar pequeñas cantidades casi de inmediato.

Estas aplicaciones te permiten ganar dinero en efectivo o tarjetas regalo a cambio de realizar pequeñas tareas, como escanear recibos, probar ofertas o responder a encuestas, y la mayoría te permite empezar a ganar dinero en la primera hora tras abrir la aplicación. Si buscas una selección más amplia de aplicaciones similares, además de las dos que te presentamos a continuación, las mejores aplicaciones como Field Agent son una buena opción.

Ninguna de ellas requiere una habilidad especial ni una verificación de antecedentes, solo un teléfono y unos minutos para registrarse, lo que las convierte en una de las opciones que menos esfuerzo requieren para ganar dinero en una hora.

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De las dos, Snakzy es la opción más fácil para empezar esta hora.

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Para un plazo de solo una hora, ¿qué es lo que realmente encaja?

Si de verdad solo dispones de una hora, los mejores trabajos secundarios de una hora son aquellos que no requieren tiempo de preparación: descarta cualquier cosa que implique varios días de preparación y céntrate en TaskRabbit, la reventa o dar un paseo con Rover. La propia política de atención al cliente de TaskRabbit, «¿Cuál es el mínimo de una hora?», implica que cada tarea reservada en la plataforma está estructurada en torno a una sola hora, por lo que es una de las únicas plataformas de trabajos en las que «una hora» es una unidad literal y garantizada de trabajo remunerado, en lugar de una estimación aproximada.

La configuración de los servicios en Fiverr y los anuncios en Neighbor siguen respondiendo a la pregunta de si es posible ganar dinero sin inversión inicial, y tienen cabida en esta lista sobre cómo ganar dinero en una hora porque, en realidad, una hora es lo único que cuestan, aunque no es lo único que pagan.

Lo que no funciona

Hay cuatro hábitos que, sin que te des cuenta, te hacen perder la hora de la que dispones cuando intentas averiguar cómo ganar dinero en una hora: repartir ese tiempo entre demasiadas aplicaciones de recompensas, esperar que Fiverr o Neighbor paguen el mismo día, ignorar los gastos de transporte en las aplicaciones de reparto y quedar con compradores de artículos de segunda mano en lugares poco seguros.

Dedicarte a todas las aplicaciones de recompensas a la vez: repartir una hora entre cinco aplicaciones diferentes de microtareas en lugar de una sola plataforma de servicios suele reportar menos ingresos que dedicar esa hora a una única tarea contratada en TaskRabbit o a un anuncio específico de reventa.

repartir una hora entre cinco aplicaciones diferentes de microtareas en lugar de una sola plataforma de servicios suele reportar menos ingresos que dedicar esa hora a una única tarea contratada en TaskRabbit o a un anuncio específico de reventa. Esperar que Fiverr o Neighbor paguen el mismo día: según las cifras citadas anteriormente, tanto Fiverr como Neighbor tardan, siendo realistas, entre días y semanas en realizar el primer pago, por lo que tratarlas como métodos en los que «una hora equivale a dinero en efectivo» solo conduce a la decepción.

según las cifras citadas anteriormente, tanto Fiverr como Neighbor tardan, siendo realistas, entre días y semanas en realizar el primer pago, por lo que tratarlas como métodos en los que «una hora equivale a dinero en efectivo» solo conduce a la decepción. Ignorar los costes del vehículo en las aplicaciones de reparto: varios organismos de control financiero de la economía de los pequeños trabajos advierten de que las cifras brutas de remuneración por reparto rara vez tienen en cuenta la gasolina, el mantenimiento y la depreciación, lo que puede convertir una tarifa bruta de 15 dólares por hora en una cifra neta mucho más reducida.

varios organismos de control financiero de la economía de los pequeños trabajos advierten de que las cifras brutas de remuneración por reparto rara vez tienen en cuenta la gasolina, el mantenimiento y la depreciación, lo que puede convertir una tarifa bruta de 15 dólares por hora en una cifra neta mucho más reducida. Quedar con compradores de segunda mano en lugares inseguros: los cuerpos de policía y las guías de seguridad del consumidor advierten a los vendedores que deben quedar con los compradores de las plataformas en un lugar público y bien iluminado, a ser posible en una zona de intercambio designada por la policía, si existe, en lugar de en una dirección privada.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero en una hora

Si estás pensando en cómo ganar dinero en una hora, la reventa o una tarea contratada en TaskRabbit son las mejores opciones para obtener dinero en efectivo antes de que termine la hora.

Si lo que buscas es un salario por hora real, tanto TaskRabbit como Rover superan a los servicios de reparto y a las encuestas. Para obtener ingresos pasivos más lentos, la hora dedicada a Fiverr o Neighbor sigue encajando en la categoría de «cómo ganar dinero en una hora»; eso sí, no esperes resultados el mismo día.

Y si quieres añadir una opción que no requiera ningún esfuerzo a cualquiera de estas opciones, merece la pena abrir Snakzy mientras esperas a que te paguen por el resto.

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