Las 15 mejores formas de ganar dinero de verdad por Internet en 2026

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Puedes ganar dinero real por Internet a través de plataformas que pagan por realizar encuestas, pruebas, clases particulares, productos digitales, trabajos de creación y otras actividades que se desarrollan principalmente en línea. Cada opción de esta guía cuenta con una forma documentada de retirar dinero real a través de servicios como PayPal o transferencia bancaria.

La lista solo incluye plataformas en las que la actividad generadora de ingresos se desarrolla principalmente en línea y en las que se puede verificar el proceso de pago. Se excluyen los trabajos presenciales, los alquileres de objetos físicos y las plataformas que no ofrecen una vía clara para retirar dinero, lo que permite centrarse en las oportunidades que se ajustan a la intención de búsqueda.

Si quieres ganar dinero real en Internet, la plataforma adecuada dependerá de la rapidez con la que quieras cobrar y de lo que ya puedas ofrecer. Las plataformas de recompensas y pruebas pueden generar pagos más pequeños pero más rápidos, mientras que el trabajo especializado y los productos digitales suelen tardar más en desarrollarse, pero ofrecen más margen de crecimiento.

¿Cuánto se puede ganar realmente en línea?

Lo que ganes cuando obtengas dinero real por Internet depende en gran medida del tipo de trabajo. Las plataformas de recompensas y pruebas pueden permitirte recibir tu primer pago con relativa rapidez, pero las tareas disponibles son irregulares. Las opciones con mayor potencial de ingresos, como las clases particulares o los productos digitales, suelen llevar más tiempo porque necesitas alumnos o compradores dispuestos a pagar.

Los datos actuales de las plataformas muestran lo amplia que puede ser esa diferencia. Prolific exige a los investigadores que paguen al menos 6 £ u 8 $ por hora y recomienda 9 £ o 12 $ por hora. La disponibilidad de estudios sigue dependiendo de tu perfil y de la demanda actual de investigación. UserTesting no publica una tarifa fija porque cada prueba se remunera de forma diferente, y las pruebas completadas suelen abonarse a través de PayPal 14 días después.

Si quieres ganar dinero real por Internet con un límite máximo más alto, las plataformas basadas en habilidades funcionan de manera diferente. Preply permite a los profesores fijar sus propias tarifas y afirma que sus profesores más populares pueden ganar hasta 550 dólares a la semana. La plataforma se queda con el 100 % de comisión por la clase de prueba de un nuevo alumno y, a partir de ahí, entre el 18 % y el 33 % por las clases regulares, dependiendo de tus horas lectivas acumuladas.

La disyuntiva es sencilla: las plataformas más rápidas pueden ofrecer cantidades más pequeñas antes, mientras que los trabajos de mayor valor requieren más tiempo para generar una demanda constante. Si tu objetivo es ganar dinero de verdad por Internet de forma constante, compara la cuantía de los pagos con la frecuencia con la que, de forma realista, puedes completar trabajos remunerados.

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15 plataformas que te permiten ganar dinero real por Internet

Las plataformas que figuran a continuación te permiten ganar dinero real en línea a través de trabajos o actividades que se realizan principalmente por Internet. Cada una de ellas cuenta con un método de pago en efectivo documentado, por lo que la lista excluye aquellas plataformas que solo ofrecen crédito en la tienda, puntos de circuito cerrado o sistemas de recompensas poco claros.

Cada entrada explica qué es lo que realmente hay que hacer, cuánto se puede ganar, cómo te paga la plataforma y qué puede retrasar o impedir un pago. Esto facilita la comparación de las diferentes formas de ganar dinero real en línea en función del trabajo que conllevan y del proceso de cobro.

1. Udemy [La mejor opción para vender cursos grabados]

Udemy permite a los formadores crear cursos grabados y vender el acceso a estudiantes de todo el mundo. Crear y alojar un curso es gratuito, por lo que tu principal inversión es el tiempo y el equipo necesarios para planificar, grabar y actualizar el material que la gente está dispuesta a comprar.

Publicar un curso es una de las formas más lentas de ganar dinero de verdad en Internet, ya que tienes que crear el producto antes de que se produzca la primera venta. La ventaja es que el mismo curso grabado puede generar más de una venta, razón por la cual los cursos también aparecen en guías sobre cómo generar ingresos pasivos.

La cantidad que te quedes depende de la procedencia del alumno. Por una venta realizada a través de tu propio cupón de formador o enlace de referencia, Udemy te paga actualmente el 97 % de los ingresos netos. Cuando Udemy genera la venta a través de su plataforma, la parte que corresponde al formador es del 37 % de los ingresos netos.

Esa diferencia hace que tu propia audiencia sea valiosa. Un creador que ya cuente con un boletín informativo, seguidores en redes sociales o una comunidad profesional puede dirigir a los compradores a través de un enlace de referencia del formador y quedarse con una parte mucho mayor de la venta.

Los pagos son más lentos que en las plataformas basadas en tareas porque Udemy concede un plazo para reembolsos y otros ajustes. Los ingresos por cursos se abonan generalmente en el tercer mes tras el mes de la venta original, y los pagos suelen enviarse durante los primeros 10 días laborables del mes de pago.

Se necesitan al menos 25 dólares en ganancias a cobrar antes de que se emita un pago regular. Las opciones actuales incluyen PayPal, Payoneer, Tipalti y la transferencia bancaria directa para los instructores de EE. UU. que cumplan los requisitos.

Una vez que un curso útil encuentra compradores, puede seguir generando ingresos reales por Internet una vez finalizado el trabajo de producción inicial. Lo difícil es generar suficientes ventas para llegar a esa etapa, por lo que la calidad del curso y tu capacidad para atraer a los alumnos son más importantes que el simple hecho de subir las lecciones.

Mantén hasta un 97 % Udemy 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ventas de cursos grabados con una participación del 97 % para los formadores en las compras por recomendación que cumplan los requisitos. Conviértete en formador

2. Prolific [La mejor opción para la investigación online remunerada]

Prolific adopta un enfoque más estricto en cuanto a la investigación remunerada para aquellas personas que desean ganar dinero real en línea a través de estudios verificados. Los investigadores publican estudios en línea, la plataforma los empareja con participantes adecuados y tú recibes una recompensa económica establecida tras completar una entrega aprobada.

La plataforma exige a los investigadores que paguen al menos 6 £ u 8 $ por hora, mientras que la tarifa recomendada es de 9 £ o 12 $ por hora. Esto no garantiza un flujo constante de estudios, ya que la disponibilidad depende de tu perfil y de la demanda actual de investigación, pero ofrece a los participantes un punto de referencia mínimo claro antes de aceptar un trabajo.

No es necesario presentar solicitudes repetidamente para estudios que, evidentemente, no se ajustan a tu perfil. Prolific utiliza la información de tu perfil para mostrarte oportunidades adecuadas, y la página del estudio indica la recompensa y el tiempo estimado antes de que comiences.

Una vez que un investigador apruebe tu envío, el dinero se ingresará en tu saldo disponible. Puedes solicitar un retiro cuando tu saldo aprobado total alcance las 6 £ o 6 $; los pagos se envían a través de PayPal mediante Hyperwallet. Los retiros estándar suelen llegar en un plazo de 24 horas, aunque los primeros retiros pueden estar sujetos a un periodo de espera de seguridad de 72 horas.

El principal retraso se produce antes de la retirada de fondos. Los investigadores pueden tardar hasta 22 días en aprobar una propuesta, y los trabajos rechazados no se añaden a tu saldo disponible. Además, tu cuenta de PayPal debe estar verificada y coincidir con los datos personales de tu cuenta de Prolific.

Para los participantes en estudios que quieran ganar dinero real por Internet, la característica más destacada es la combinación de una tarifa mínima por hora y un umbral de retirada claramente documentado. La contrapartida es que el volumen de estudios nunca está garantizado.

Mínimo de retirada: 6 £/6 $ Prolific 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Investigación online remunerada con una tarifa mínima por hora de 6 £/8 $ y pagos a través de PayPal. Únete a Prolific

3. UserTesting [La mejor opción para comentarios remunerados sobre usabilidad]

UserTesting paga a las personas para que muestren a las empresas cómo experimentan los usuarios reales los sitios web, las aplicaciones y los prototipos. El trabajo se centra en los comentarios sobre usabilidad. Puedes completar tareas mientras grabas tu pantalla y tu voz, o cumplir los requisitos para otros formatos de comentarios que aparecen en tu panel de control.

No hay una tarifa fija para todas las pruebas. UserTesting indica que las recompensas varían en función del tipo de prueba, su duración y la demanda de los clientes, y que el importe exacto se muestra antes de aceptar una oportunidad. Esto permite ganar dinero real por Internet sin tener que fijar tu propia tarifa ni buscar clientes primero.

Para que te aprueben, hay que seguir un breve proceso de registro.

Crea tu cuenta de participante y completa tu perfil demográfico.

y completa tu perfil demográfico. Vincula una cuenta de PayPal verificada para que los pagos se puedan enviar automáticamente.

para que los pagos se puedan enviar automáticamente. Realiza la prueba de práctica no remunerada para demostrar que puedes aportar comentarios orales útiles.

para demostrar que puedes aportar comentarios orales útiles. Consulta las pruebas y los criterios de selección disponibles, ya que las oportunidades dependen de la demanda de los clientes y de tu perfil.

Una vez que completes con éxito una prueba remunerada, UserTesting envía automáticamente la recompensa a tu cuenta de PayPal vinculada 14 días después. No hay un saldo mínimo que debas alcanzar antes de que se emita un pago.

El requisito más importante es completar la prueba correctamente. Debes terminar las tareas asignadas y expresar tus opiniones en voz alta cuando se te indique. Las entregas incompletas o de baja calidad pueden afectar a la aprobación del pago y reducir las futuras invitaciones a pruebas.

La mayor limitación es la disponibilidad, más que la mecánica de pago. Las pruebas aparecen en función de la demanda de los clientes, tus datos demográficos y la calidad de tus comentarios anteriores, por lo que esto funciona mejor como una fuente de ingresos extra flexible que como un horario fijo por horas.

Sin importe mínimo de pago UserTesting 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pruebas de usabilidad remuneradas con pagos automáticos a través de PayPal 14 días después de la finalización aprobada. Conviértete en probador

4. Rev [La mejor opción para cobrar semanalmente por transcripciones]

Entre los trabajos secundarios a distancia, Rev permite a los autónomos ganar dinero real por Internet convirtiendo archivos de audio y vídeo en transcripciones, subtítulos o subtítulos traducidos. El trabajo se realiza íntegramente en línea, y tú eliges los encargos disponibles en función de tu horario, en lugar de comprometerte a un horario de trabajo fijo.

Actualmente, la transcripción se paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio o vídeo, mientras que los subtítulos se pagan entre 0,54 y 1,10 dólares. La traducción de subtítulos puede alcanzar entre 1,70 y 4,00 dólares o más por minuto de contenido multimedia, dependiendo del idioma. Esas cifras se refieren a la duración de la grabación, por lo que un archivo de 10 minutos no tiene por qué tardar solo 10 minutos en completarse.

Esa distinción es importante cuando utilizas Rev para ganar dinero real en línea. Tus ingresos efectivos por hora dependen de la rapidez con la que puedas comprender la grabación, escribir con precisión, dar formato al archivo y cumplir con el estándar de calidad exigido.

Los solicitantes eligen un puesto, realizan una evaluación de competencias y envían una muestra antes de que se apruebe su solicitud. Rev indica actualmente que las nuevas solicitudes de autónomos están sujetas a una lista de espera debido a la elevada demanda, por lo que esta no es necesariamente una opción de inicio inmediato.

A los autónomos aprobados se les paga semanalmente a través de PayPal por el trabajo realizado. No es necesario acumular un saldo elevado antes de un pago programado.

El mayor error es juzgar un proyecto únicamente por su tarifa por minuto. Un audio difícil puede llevar bastante más tiempo transcribirlo que un discurso claro, así que, siempre que sea posible, revisa la grabación antes de aceptar el trabajo.

Pago semanal Rev 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Trabajo de transcripción y subtitulación en línea con pagos semanales a través de PayPal. Solicitar Rev

5. Preply [La mejor opción para clases particulares online recurrentes]

Preply permite a los tutores ganar dinero real en línea impartiendo clases a los alumnos a través de videoconferencias en directo. Tú eliges las asignaturas o idiomas que puedes enseñar, fijas tu propia tarifa por hora y consigues reservas recurrentes a medida que los alumnos siguen aprendiendo contigo.

No hay un salario fijo para los tutores. Preply afirma que sus tutores más populares pueden ganar hasta 550 dólares a la semana, aunque los ingresos reales dependen de tu tarifa, del volumen de clases y de cuántos alumnos repiten tras su primera sesión.

La estructura de comisiones es lo que los nuevos profesores deben comprender. Preply se queda con el 100 % del precio de la clase de prueba de cada nuevo alumno. Las clases regulares conllevan una comisión del 33 % para los nuevos profesores, que se reduce gradualmente hasta el 18 % a medida que aumentan tus horas totales de enseñanza.

Un ejemplo práctico sería el siguiente.

Crea un perfil de profesor específico centrado en las asignaturas que puedas impartir con confianza.

en las asignaturas que puedas impartir con confianza. Graba un vídeo de presentación claro que muestre a los alumnos cómo serán tus clases.

que muestre a los alumnos cómo serán tus clases. Fija una tarifa inicial acorde con tu experiencia y ajústala a medida que aumenten las valoraciones y las reservas recurrentes.

y ajústala a medida que aumenten las valoraciones y las reservas recurrentes. Céntrate en convertir a los alumnos de la clase de prueba en alumnos habituales, ya que la clase de prueba en sí misma no suma ingresos a tu saldo.

Una vez confirmada una clase habitual, tus ingresos se ingresan en tu saldo de Preply. Las formas de retirada incluyen la transferencia bancaria a través de Wise, la opción de retirada tradicional de Wise, PayPal, Payoneer y Skrill. PayPal no tiene actualmente un importe mínimo de retirada, mientras que la transferencia bancaria y Wise tienen un mínimo de 10 dólares.

Si quieres ganar dinero real de forma constante en línea impartiendo clases particulares, los alumnos habituales son mucho más importantes que una tarifa por hora publicitada elevada. Una agenda llena de alumnos que vuelven es lo que convierte la plataforma en una fuente de ingresos recurrentes.

Hasta 550 $ a la semana Preply 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Clases particulares en línea en directo con tarifas fijadas por los profesores y varios métodos de retirada de efectivo. Hazte profesor

6. CrowdGen de Appen [La mejor opción para tareas flexibles de entrenamiento de IA]

Entre los trabajos secundarios relacionados con la IA, CrowdGen de Appen permite a los colaboradores ganar dinero real por Internet mediante tareas destinadas a entrenar y evaluar sistemas de IA. Los proyectos pueden consistir en evaluar las respuestas de los modelos, trabajar con datos lingüísticos, evaluar resultados de búsqueda o realizar otras tareas con datos estructurados en función de tu perfil y ubicación.

No hay una tarifa por hora única para toda la plataforma que merezca la pena mencionar. CrowdGen indica que la remuneración se establece en función de cada proyecto concreto y se muestra antes de empezar. Esto resulta más útil que la antigua estimación de entre 8 y 25 dólares por hora, ya que la remuneración puede variar considerablemente según el proyecto, el país, los conocimientos especializados requeridos y el tipo de tarea.

Para ganar dinero real en línea aquí, primero debes presentar tu candidatura a un proyecto disponible. La mayoría de los proyectos cuentan con un proceso de selección, y superarlo te da acceso a las tareas remuneradas correspondientes. Puedes unirte a más de un proyecto, pero no se garantiza que el trabajo disponible se mantenga constante cada semana.

La plataforma no cobra nada a los colaboradores por unirse. Los pagos suelen abonarse antes del día 14 de cada mes por los ingresos aprobados del mes anterior. Dependiendo de tu país, los retiros pueden realizarse mediante transferencia bancaria local, PayPal, Payoneer, Airtm u otros métodos admitidos.

Las comisiones de pago también varían según la ubicación y el método. Por ejemplo, CrowdGen ofrece actualmente un pago mensual gratuito a través de PayPal para los colaboradores de EE. UU., mientras que los pagos a través de PayPal fuera de EE. UU. conllevan una comisión del 2 %, con un límite máximo de 20 dólares.

El inconveniente es la disponibilidad de proyectos. Cumplir los requisitos para un proyecto no garantiza un flujo permanente de tareas, por lo que esta opción funciona mejor si te sientes cómodo cambiando de tarea a medida que surgen nuevas oportunidades.

El pago se realiza el día 14 de cada mes. CrowdGen by Appen 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Proyectos flexibles de IA y datos a distancia con métodos de pago en efectivo que varían según el país. Buscar proyectos

7. uTest [La mejor opción para pruebas de software remuneradas]

uTest paga a los probadores por detectar problemas en sitios web, aplicaciones y otros productos digitales antes de que lleguen a los clientes. A diferencia de UserTesting, que paga principalmente por comentarios sobre la usabilidad, uTest incluye tareas de control de calidad funcional, como informar de errores, completar casos de prueba, comprobar la localización y llevar a cabo otras tareas de prueba estructuradas.

No existe una tarifa por hora única en toda la plataforma. Cada ciclo de pruebas muestra su alcance y los pagos disponibles antes de que lo aceptes. Los ingresos pueden provenir de informes de errores aprobados, casos de prueba completados, estudios de usabilidad, informes de seguridad u otras tareas, y la cantidad depende del ciclo y del valor del trabajo.

Esa estructura convierte a uTest en una forma útil de ganar dinero real por Internet si te sientes cómodo siguiendo instrucciones de prueba detalladas y documentando los problemas con claridad. Por lo general, un informe de error debe incluir pruebas suficientes para que el equipo de pruebas pueda reproducir el problema antes de que pueda optar a un pago.

Un buen punto de partida es

Realizar el curso gratuito de uTest Academy para conocer las normas de elaboración de informes de la plataforma.

para conocer las normas de elaboración de informes de la plataforma. Rellena tu perfil de probador con cuidado , ya que los dispositivos, la ubicación y tus conocimientos técnicos influyen en las invitaciones.

, ya que los dispositivos, la ubicación y tus conocimientos técnicos influyen en las invitaciones. Lee el alcance antes de aceptar un ciclo para saber qué es lo que realmente te puede reportar una remuneración.

para saber qué es lo que realmente te puede reportar una remuneración. Documenta los errores de forma clara, indicando los pasos necesarios, las pruebas y el resultado esperado.

uTest procesa los pagos dos veces al mes, el día 15 y el último día del mes. Dependiendo de tu país, puedes recibir tus ganancias a través de PayPal, Payoneer o transferencia bancaria directa gestionada por Wise. Estas opciones no están disponibles en todas partes, así que comprueba la configuración de pagos de tu país antes de completar cualquier trabajo remunerado.

La principal limitación es la aprobación. Un error enviado no se convierte automáticamente en un error remunerado, y los informes pueden ser rechazados si quedan fuera del alcance, son duplicados o no se pueden reproducir.

Pago dos veces al mes uTest 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pruebas funcionales de software con remuneración por errores validados, casos de prueba y otras tareas de control de calidad. Conviértete en probador

8. JustAnswer [Ideal para profesionales con experiencia contrastada]

JustAnswer permite a los profesionales verificados ganar dinero real por Internet al convertir sus conocimientos en sesiones de preguntas y respuestas remuneradas. Los clientes publican preguntas en ámbitos como la tecnología, la reparación de automóviles, las finanzas, el derecho, la veterinaria y los servicios para el hogar; a continuación, los expertos verificados eligen qué preguntas desean responder.

No se trata de un tablón de anuncios abierto en el que cualquiera pueda empezar a responder de inmediato. JustAnswer verifica la experiencia profesional y las credenciales antes de aprobar a los expertos, y los requisitos varían según la especialidad. Esa mayor exigencia es también lo que lo diferencia de los mercados generales de autónomos.

No existe una tarifa pública universal por pregunta. A los expertos se les paga según su categoría y nivel de precios, y JustAnswer afirma que el importe se muestra a través de la plataforma. Sus materiales informativos actuales para expertos también indican que los ingresos dependen en gran medida del número de preguntas que decidas responder.

Una vez aprobado, no hay un horario fijo. Seleccionas preguntas dentro de tu especialidad y te comunicas con los clientes a través de la plataforma. Esto permite ganar dinero real en línea compaginándolo con tu horario profesional habitual, aunque el volumen de preguntas disponibles variará según la materia.

Los ingresos de los expertos se abonan mensualmente a través de Hyperwallet. Puedes solicitar el pago una vez que haya un saldo pendiente superior a 20 dólares; las opciones de pago incluyen la transferencia bancaria y PayPal. Venmo también está disponible para los expertos de EE. UU.

El obstáculo en este caso es la cualificación, más que el coste de puesta en marcha. Necesitas experiencia demostrable para que JustAnswer te apruebe, por lo que esta opción resulta más adecuada para personas que ya trabajan profesionalmente en uno de los campos que la plataforma admite.

Pagos mensuales a los expertos JustAnswer 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Servicio de preguntas y respuestas online de pago para profesionales verificados que pueden responder a preguntas sobre su ámbito de especialización. Presenta tu candidatura como experto

9. Snakzy [La mejor opción para recompensas basadas en videojuegos]

Snakzy convierte los juegos para móvil en una forma sencilla de ganar dinero real por Internet. Eliges los juegos válidos en la aplicación, completas las sesiones o los objetivos indicados y acumulas puntos mientras la aplicación realiza un seguimiento de tu progreso. Las categorías de juegos actuales incluyen títulos de puzles, cartas, palabras y arcade.

El proceso de cobro es sencillo. Una vez alcanzado el umbral requerido, los puntos se pueden canjear por dinero en PayPal u otras recompensas. La ficha de Snakzy en Google Play indica que más de un millón de usuarios han descargado la aplicación y que, hasta junio de 2026, los jugadores habían canjeado más de 1,2 millones de dólares en recompensas.

El primer canje es lo que los principiantes deben entender. Los nuevos usuarios suelen necesitar 35 000 monedas para que se desbloquee la tienda de recompensas. La disponibilidad de las recompensas también puede variar según la región, así que comprueba el valor de la oferta y las opciones de canje antes de dedicar horas a un solo juego.

No necesitas habilidades especializadas ni realizar ninguna compra inicial para empezar. Eso hace que Snakzy sea más fácil de aprender que dar clases particulares o trabajar como autónomo profesional, pero el techo de ganancias también es más bajo. Yo lo utilizaría para ganar dinero real en línea durante el tiempo libre que dedico a los videojuegos. Las plataformas de mayor valor siguen siendo más adecuadas para obtener ingresos sustanciales.

Gana monedas jugando Snakzy 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Juega a los juegos para móvil que cumplan los requisitos, gana monedas y canjea recompensas a través de PayPal u otras opciones disponibles. Prueba Snakzy

10. ACX [Ideal para la narración de audiolibros]

ACX pone en contacto a narradores y productores de audiolibros con autores y editoriales que buscan a alguien para grabar sus libros. Tienes que crear un perfil, subir muestras de voz, hacer una audición para los títulos disponibles y acordar las condiciones de pago antes de que comience la producción.

En ACX no existe una tarifa universal para los narradores. Los proyectos de «pago por producción» utilizan una tarifa por hora finalizada acordada entre tú y el titular de los derechos. A modo de referencia, los proyectos que cumplen los requisitos para las cotizaciones a la seguridad social y al plan de pensiones de SAG-AFTRA deben pagar al menos 250 dólares por hora finalizada, pero ese umbral no debe considerarse como una tarifa típica de la plataforma.

Además, producir una hora finalizada lleva mucho más tiempo que una hora. ACX afirma que la mayoría de los productores tardan entre cinco y siete horas en crear una hora finalizada de audiolibro, una vez incluidas la grabación, la edición y los controles de calidad.

El pago depende del acuerdo que aceptes. Un proyecto de «pago por producción» te ofrece unos honorarios acordados una vez que se aprueba el audiolibro terminado, y el titular de los derechos te paga directamente a través del método que acordéis, como PayPal o un cheque. Las condiciones de producción actuales exigen que el pago se realice en un plazo de 30 días tras la finalización y aprobación.

El modelo «Royalty Share» funciona de manera diferente. Según el nuevo modelo de regalías de Audible, un título exclusivo genera un 50 % de regalías, y el productor que participa en el programa «Royalty Share» recibe la mitad de esa cuota, es decir, el 25 %, durante la vigencia del acuerdo. El modelo «Royalty Share Plus» combina un pago inicial con regalías continuas.

Para los narradores que quieran ganar dinero real por Internet, la principal limitación es el acceso geográfico. Actualmente, ACX solo acepta a productores de EE. UU., Reino Unido, Canadá e Irlanda, y exige que se faciliten los datos fiscales y bancarios locales correspondientes.

Proyectos por horas de trabajo realizadas ACX 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Narración de audiolibros mediante honorarios por proyecto negociados o acuerdos basados en regalías. Conviértete en narrador

11. HackerOne [Lo mejor para recompensas por fallos de seguridad]

HackerOne paga a los investigadores de seguridad cuando las empresas recompensan los informes válidos sobre vulnerabilidades. El trabajo se basa en el rendimiento. Se prueban los sistemas que un programa ha incluido explícitamente en su ámbito de aplicación, se documenta una falla de seguridad y se puede recibir una recompensa una vez que la organización confirme el informe.

No existe una recompensa estándar para todos los programas. Las organizaciones publican sus propias tablas de recompensas en función de la gravedad de la vulnerabilidad y los sistemas afectados, aunque la recompensa mínima en toda la plataforma de HackerOne es de 50 dólares. Un informe válido puede reportar una cantidad considerablemente mayor cuando un programa ofrece recompensas más elevadas.

El proceso básico funciona así:

Elige un programa de recompensas y lee sus condiciones antes de realizar ninguna prueba.

y lee sus condiciones antes de realizar ninguna prueba. Consulta la tabla de recompensas publicada para saber cuánto se paga por cada vulnerabilidad que cumpla los requisitos.

para saber cuánto se paga por cada vulnerabilidad que cumpla los requisitos. Prueba únicamente los activos autorizados y sigue las normas del programa.

y sigue las normas del programa. Envía un informe reproducible con pruebas suficientes para que el equipo de seguridad pueda validar el problema.

No se recibe ningún pago simplemente por enviar un informe. Los informes duplicados, los hallazgos no válidos y los problemas que no cumplan las normas del programa no dan derecho a ninguna recompensa. Esa imprevisibilidad convierte la búsqueda de errores en una de las formas más especializadas de ganar dinero real en Internet.

Antes de recibir recompensas económicas, HackerOne exige una verificación de identidad actualizada, un formulario fiscal aprobado y un método de pago válido. PayPal no tiene un importe mínimo de pago y suele tardar entre uno y dos días tras el procesamiento. La transferencia bancaria local requiere un mínimo de 50 dólares, mientras que la transferencia bancaria SWIFT tiene un mínimo de 100 dólares y puede tardar hasta 10 días.

El techo de ganancias puede ser alto, pero no hay garantía de pago por las horas que dediques a la investigación. Un sólido conocimiento en seguridad y una selección cuidadosa de los programas son más importantes que el número de informes que envíes.

Recompensas a partir de 50 dólares HackerOne 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Recompensas en efectivo por vulnerabilidades de seguridad válidas notificadas a través de programas autorizados. Empieza a hackear

12. Freecash [La mejor opción para un umbral de pago bajo]

Freecash es una de las formas más sencillas de ganar dinero real por Internet, ya que no necesitas un currículum ni conocimientos especializados para empezar. La plataforma paga a los usuarios por completar ofertas de juegos, encuestas, pruebas de aplicaciones y otras tareas en línea, y la recompensa por cada oferta se muestra antes de empezar.

Las ganancias varían mucho según la tarea. Una oferta de juego puede requerir que alcances un nivel concreto, mientras que una encuesta se paga una vez completado el cuestionario y si cumples los requisitos. Comprueba siempre los requisitos exactos antes de empezar, ya que no alcanzar un hito o no realizar un seguimiento de tu progreso puede impedir que se abone correctamente la recompensa de una oferta.

Para empezar, hay que seguir unos pocos pasos.

Crea una cuenta gratuita y abre la página «Ganar» para ver las ofertas disponibles.

y abre la página «Ganar» para ver las ofertas disponibles. Elige una tarea y lee todos los requisitos antes de instalar una aplicación o iniciar una encuesta.

antes de instalar una aplicación o iniciar una encuesta. Permite el seguimiento cuando sea necesario para que Freecash pueda confirmar tu progreso.

para que Freecash pueda confirmar tu progreso. Completa los hitos indicados y espera a que se abone la recompensa antes de solicitar un retiro.

Tu primer retiro requiere la verificación por correo electrónico, la verificación de identidad y un saldo mínimo que, actualmente, oscila entre 5 y 20 dólares, dependiendo de tu región. Tras ese primer retiro, el mínimo depende del método de pago. Los retiros mediante PayPal empiezan en 5 dólares y conllevan una comisión del 5 %, mientras que la transferencia bancaria y otras opciones también pueden estar disponibles dependiendo de tu ubicación.

El principal riesgo es completar un trabajo que no se registre correctamente. Iniciar una oferta a través de un enlace equivocado, bloquear el seguimiento o incumplir alguna de sus condiciones puede hacer que la recompensa quede pendiente o no se abone. Haz capturas de pantalla de los hitos importantes cuando una oferta implique varias etapas.

Para cualquiera que esté comparando las formas más rápidas de ganar dinero en Internet, Freecash ofrece una forma sencilla de ganar dinero real en línea, aunque funciona mejor como ingresos extra flexibles que como un salario por horas fiable.

Primer retiro de entre 5 y 20 dólares Freecash 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofertas gratuitas en línea con cobros a través de PayPal a partir de 5 $ tras el primer retiro. Empieza a ganar dinero

13. Etsy [Ideal para vender descargas digitales]

Etsy puede ayudarte a ganar dinero real en línea y a sacar partido a un pasatiempo vendiendo productos digitales, como ilustraciones imprimibles, plantillas, agendas o archivos de diseño descargables. El comprador realiza la compra a través del mercado y recibe el archivo en formato digital, por lo que no hay que gestionar ningún stock físico ni realizar envíos.

Los productos digitales pueden ser descargas inmediatas o archivos por encargo. Las descargas inmediatas están disponibles una vez que se confirma el pago del comprador. Los anuncios de productos por encargo te dan tiempo para crear un archivo digital personalizado tras la compra.

Es importante tener en cuenta la estructura de comisiones antes de fijar un precio.

Cada anuncio cuesta 0,20 $ , se venda o no.

, se venda o no. Etsy cobra una comisión por transacción del 6,5 % sobre el importe total del pedido.

sobre el importe total del pedido. También se aplican comisiones de procesamiento de Etsy Payments , que varían en función del país en el que se encuentre tu cuenta bancaria.

, que varían en función del país en el que se encuentre tu cuenta bancaria. Es posible que se aplique una tarifa única de configuración de la tienda, dependiendo de tu ubicación.

Vender archivos digitales a través de Etsy puede ayudarte a ganar dinero real por Internet, ya que tu saldo restante se ingresa en una cuenta bancaria a través de Etsy Payments. Los vendedores de determinados países reciben primero los fondos a través de una cuenta de pago de Payoneer.

Los nuevos vendedores suelen esperar 14 días tras una venta antes de que el dinero pueda ser ingresado, aunque las tiendas ya consolidadas pueden disponer de los fondos tan pronto como al siguiente día laborable. Las cuentas nuevas tienen por defecto ingresos semanales los lunes, aunque en muchos países hay disponibles otros calendarios de ingresos.

El principal reto es conseguir suficientes ventas para cubrir las comisiones. Un archivo digital se puede vender varias veces, pero la plataforma no garantiza el tráfico solo por el hecho de publicar un anuncio. La calidad del producto, la visibilidad en las búsquedas y la demanda de los compradores siguen siendo los factores que determinan si la tienda obtiene beneficios.

0,20 $ por anuncio Etsy 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Venta de productos digitales con entrega automática y transferencias bancarias a través de Etsy Payments. Empieza a vender

14. Substack [Ideal para suscripciones a boletines informativos de pago]

Substack ofrece a los escritores y otros creadores una forma de convertir su audiencia en ingresos recurrentes por suscripción. Publicar es gratuito, y tú decides si las entradas siguen siendo gratuitas, se acceden mediante una suscripción de pago o se utiliza una combinación de ambas opciones.

No hay una tasa de ingresos fija, ya que tú mismo fijas el precio de la suscripción y decides cuánto contenido reciben los lectores de pago. Substack se queda con el 10 % de cada transacción de pago, mientras que Stripe también aplica sus comisiones por procesamiento de pagos y facturación recurrente.

Este modelo resulta más eficaz cuando se cuenta con lectores que valoran tu trabajo lo suficiente como para suscribirse de forma recurrente. Puedes obtener ingresos reales en línea de un mismo suscriptor mes tras mes, lo que lo convierte en un modelo de ingresos distinto al de las tareas puntuales de pruebas o los proyectos como autónomo.

Los ingresos por suscripciones de pago se procesan a través de Stripe y se envían a tu cuenta bancaria vinculada. En el caso de las suscripciones web habituales, Substack indica que los pagos suelen llegar en un plazo de 48 horas tras cada transacción. El primer pago en una cuenta nueva de Stripe tarda más, normalmente entre 7 y 14 días.

Las suscripciones de pago también dependen de la disponibilidad de Stripe en tu país, así que comprueba si en tu ubicación se admiten pagos a creadores antes de diseñar la publicación en torno a las suscripciones.

Yo lo consideraría una opción a largo plazo. Lo difícil es crear una audiencia dispuesta a pagar cada mes, mientras que el sistema de pago en sí es relativamente sencillo una vez que empiezan las suscripciones.

10 % de comisión de la plataforma Substack 3.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Suscripciones de pago a boletines informativos cuyos ingresos se procesan a través de Stripe y se ingresan en tu cuenta bancaria. Empieza a publicar

15. Colaborador de Shutterstock [Ideal para la concesión de licencias de contenido digital]

Los fotógrafos, ilustradores y creadores de vídeo pueden ganar dinero real en línea a través de Shutterstock cada vez que los clientes adquieran una licencia de contenido original que cumpla los requisitos. La subida se realiza una sola vez, mientras que el mismo archivo aprobado puede generar potencialmente múltiples descargas con licencia a lo largo del tiempo.

Las regalías de los colaboradores se rigen actualmente por seis niveles de ingresos. Tu porcentaje comienza en el 15 % del precio que Shutterstock recibe por una descarga con licencia y puede llegar hasta el 40 % a medida que asciendes de nivel. Los niveles de imágenes y vídeos se reinician al Nivel 1 el 1 de enero de cada año.

El porcentaje no se traduce en una cantidad fija por descarga. Los planes de los clientes y los tipos de licencia varían, y Shutterstock confirma que algunas descargas siguen pagando solo 0,10 dólares incluso en los niveles más altos de colaborador.

Para los creadores que ya cuentan con un portafolio, esta es una forma más lenta de ganar dinero real por Internet, ya que los ingresos dependen de que los clientes encuentren y adquieran licencias de tu trabajo de forma repetida. Es poco probable que subir un pequeño lote de una sola vez genere ingresos recurrentes significativos.

Los pagos se realizan mensualmente. La configuración de tu cuenta permite actualmente un pago mínimo de entre 25 y 2.000 dólares, y los ingresos elegibles se envían normalmente entre el 7 y el 15 del mes siguiente. Los métodos de pago incluyen PayPal, Payoneer y Skrill.

Para que Shutterstock libere los ingresos, es necesario disponer de un formulario fiscal válido y una cuenta de pago activa. El tamaño del portafolio y la relevancia comercial son los verdaderos cuellos de botella, por lo que esta opción es adecuada para creadores que puedan seguir subiendo contenido útil a lo largo del tiempo.

Participación en los derechos de autor del 15 % al 40 % Shutterstock Contributor 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Regalías mensuales por fotos, ilustraciones y vídeos con licencia, con un umbral mínimo de pago de 25 dólares. Conviértete en colaborador

Cómo se seleccionaron estas 15 plataformas

Todas las plataformas tuvieron que superar la misma prueba básica antes de entrar en la lista. Debían permitir a los usuarios ganar dinero real en línea a través de trabajos o actividades realizadas principalmente en Internet, con un proceso de pago que yo pudiera verificar.

Utilicé los siguientes criterios:

La actividad generadora de ingresos se lleva a cabo en línea. Se han excluido los trabajos locales, el cuidado de mascotas, el alquiler de coches, el alquiler de inmuebles y otros trabajos fuera de línea, incluso cuando las reservas se realizan a través de una aplicación.

Se han excluido los trabajos locales, el cuidado de mascotas, el alquiler de coches, el alquiler de inmuebles y otros trabajos fuera de línea, incluso cuando las reservas se realizan a través de una aplicación. Las ganancias pueden convertirse en dinero real. Las plataformas debían ofrecer una vía de pago documentada, como PayPal, Payoneer, Stripe o transferencia bancaria.

Las plataformas debían ofrecer una vía de pago documentada, como PayPal, Payoneer, Stripe o transferencia bancaria. El proceso de pago es transparente. He buscado información publicada sobre el importe mínimo de retirada, el calendario de pagos, el plazo de tramitación, las comisiones u otros detalles concretos sobre los pagos.

He buscado información publicada sobre el importe mínimo de retirada, el calendario de pagos, el plazo de tramitación, las comisiones u otros detalles concretos sobre los pagos. Los usuarios aportan algo de valor. Esto podría ser la participación en estudios de investigación, pruebas, clases particulares, productos digitales, conocimientos profesionales, trabajo creativo u otro servicio en línea legítimo.

Esto podría ser la participación en estudios de investigación, pruebas, clases particulares, productos digitales, conocimientos profesionales, trabajo creativo u otro servicio en línea legítimo. Los usuarios comunes pueden acceder de forma realista a la plataforma. Se aceptan procesos de selección, requisitos de cualificación y restricciones geográficas, pero los programas cerrados, a los que solo se puede acceder por invitación, resultan mucho menos útiles para esta búsqueda.

Se aceptan procesos de selección, requisitos de cualificación y restricciones geográficas, pero los programas cerrados, a los que solo se puede acceder por invitación, resultan mucho menos útiles para esta búsqueda. La plataforma está activa en 2026. No se han tenido en cuenta las entradas con programas de ingresos obsoletos o con un acceso actual a los pagos poco claro.

No se han tenido en cuenta las entradas con programas de ingresos obsoletos o con un acceso actual a los pagos poco claro. Cada entrada aporta un modelo de ingresos diferente. He evitado llenar la lista con múltiples mercados de autónomos, sitios de encuestas o plataformas de reventa que funcionan casi todos de la misma manera.

También he dado prioridad a la documentación de pagos de primera mano frente a afirmaciones generales sobre ingresos. Un proceso de cobro claro es más importante que una estimación de ingresos impresionante cuando el objetivo es ganar dinero real en línea y saber cómo llega ese dinero realmente a tus manos.

Comparación de un vistazo

Estas 15 plataformas se diferencian principalmente en cómo se gana dinero, qué factores determinan los ingresos y cuánto tiempo hay que esperar para poder retirar el dinero obtenido por trabajos completados, ofertas de juegos o ventas. La tabla que aparece a continuación te ayuda a comparar más fácilmente dónde puedes ganar dinero real por Internet y cómo funciona el proceso de pago antes de dedicar tiempo a una plataforma.

Plataforma Cómo se ganan Referencia de remuneración o comisiones Coste inicial Pagos Udemy Vender cursos en línea grabados Quédate con el 97 % de los ingresos netos por las ventas por recomendación que cumplan los requisitos y con el 37 % por las ventas en el mercado Publicación gratuita Se requiere un saldo pagadero de 25 $; los ingresos estándar de los cursos se abonan tras el ciclo de reembolsos Prolific Realiza estudios de investigación académicos y comerciales Los investigadores deben pagar al menos 6 £/8 $ por hora Gratis Retirada de fondos a partir de 6 £/€6 a través de PayPal mediante Hyperwallet UserTesting Prueba sitios web, aplicaciones y prototipos mientras das tu opinión La remuneración varía según la prueba y se muestra antes de aceptarla Gratis Pago automático a través de PayPal 14 días después de completar la prueba Rev Transcribe audio, crea subtítulos o traduce subtítulos La transcripción se paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio Gratis Pago semanal a través de PayPal Preply Imparte clases de idiomas o materias a través de lecciones en directo por vídeo Los profesores más populares pueden ganar hasta 550 dólares a la semana Gratis Retirada de fondos a través de PayPal, Payoneer, Wise, Skrill o transferencia bancaria compatible CrowdGen de Appen Realiza proyectos de formación, evaluación y datos relacionados con la IA Las tarifas varían según el proyecto y se muestran antes de comenzar el trabajo Gratis Las ganancias del mes anterior suelen abonarse antes del día 14 uTest Detecta errores y realiza tareas estructuradas de pruebas de software La remuneración varía según el ciclo de pruebas, el error y la tarea Gratis Se abona el día 15 y el último día de cada mes JustAnswer Responde a las preguntas de los clientes utilizando tus conocimientos profesionales verificados La remuneración varía según la especialidad y el volumen de preguntas Inscripción gratuita El pago se realiza mensualmente a través de Hyperwallet Snakzy Completa ofertas de juegos para móvil que cumplan los requisitos y alcanza los hitos establecidos Para desbloquear la primera tienda de recompensas se suelen necesitar 35 000 monedas Gratis Canjea las monedas por dinero en PayPal u otras recompensas disponibles ACX Narra y produce audiolibros Remuneración negociada por hora de trabajo completada o ingresos basados en regalías Inscripción gratuita donde esté disponible El plazo depende del contrato; en el caso de la modalidad «pago por producción», el pago se realiza tras la finalización y aprobación del proyecto HackerOne Encuentra y notifica vulnerabilidades de seguridad válidas La recompensa mínima de la plataforma es de 50 dólares Gratis PayPal no tiene un importe mínimo, mientras que en las transferencias bancarias se aplican importes mínimos Freecash Completa juegos, encuestas, ofertas de aplicaciones y otras tareas en línea El umbral mínimo para el primer retiro oscila entre 5 y 20 dólares, según la región Gratis PayPal a partir de 5 $ con una comisión del 5 % una vez cumplidos los requisitos del primer retiro Etsy Vende productos digitales descargables 0,20 $ de comisión por publicación, más un 6,5 % de comisión por transacción y por procesamiento del pago Puede aplicarse una comisión de alta Los fondos se ingresan a través de Etsy Payments; los nuevos vendedores suelen tener un periodo de disponibilidad de 14 días Substack Vender suscripciones recurrentes a boletines informativos Substack se queda con el 10 % de las transacciones pagadas, más las comisiones de Stripe Publicación gratuita Los pagos por suscripciones web habituales suelen llegar a tu cuenta bancaria en unas 48 horas Colaborador de Shutterstock Otorga licencias para fotos, ilustraciones y vídeos Participación en los derechos de autor del 15 % al 40 %, dependiendo del nivel del colaborador Gratis Pagos mensuales una vez alcanzado el mínimo seleccionado de al menos 25 dólares

Las mejores aplicaciones de recompensas para combinar con estas

Las aplicaciones de recompensas pueden servir para aprovechar pequeños huecos de tiempo entre estudios de investigación, tareas de evaluación, sesiones de clases particulares o ventas digitales. Su límite máximo de ganancias suele ser inferior al de las principales plataformas mencionadas anteriormente, por lo que yo las consideraría opciones para el tiempo libre más que la base de un plan de ingresos online.

TimeBucks, BigCash y KashKick permiten a los usuarios ganar dinero real en línea a través de actividades más sencillas, como encuestas, juegos, ofertas y otras pequeñas tareas. La principal diferencia radica en la rapidez con la que se puede alcanzar el umbral de retirada. TimeBucks tiene actualmente un umbral mínimo de pago de 3 dólares, mientras que BigCash empieza en 1 dólar y KashKick requiere 10 dólares en ganancias disponibles.

Aplicación Importe mínimo de pago Coste de inscripción TimeBucks 3 $ Gratis BigCash 1 Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años, solo EE. UU.)

Los umbrales bajos hacen que estas aplicaciones sean más fáciles de usar mientras se realiza otro trabajo, pero la disponibilidad y el valor de las recompensas pueden variar según la cuenta o la región. KashKick, por ejemplo, puede dejar algunas ganancias pendientes mientras los anunciantes verifican que una oferta se haya completado correctamente.

Si lo que más te interesa son las recompensas de los juegos, la guía de Eneba sobre las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real compara varias plataformas diseñadas específicamente en torno a los juegos de pago y las ofertas de juegos.

JUGAR PARA GANAR Convierte tu tiempo libre dedicado a los videojuegos en recompensas Completa las ofertas de juegos que cumplan los requisitos, aumenta tu saldo de monedas y ve acumulando recompensas canjeables mientras realizas tus principales actividades para ganar dinero en línea. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

Una plataforma legítima para ganar dinero en línea debería explicar qué trabajo estás realizando, cómo se calculan las ganancias y cómo te llega el dinero. Si el modelo de negocio deja de estar claro en cuanto preguntas cómo te pagan realmente, considéralo una señal de alerta.

Presta atención a estos patrones cuando busques formas de ganar dinero real por Internet.

Ofertas de trabajo en las que hay que pagar para desbloquearlas. Un supuesto empleador no debería exigirte que compres formación, certificaciones, equipamiento o un kit de inicio antes de que puedas acceder al trabajo prometido. Las comisiones legítimas de las plataformas son diferentes, ya que se publican como parte del modelo de negocio habitual de la plataforma.

Un supuesto empleador no debería exigirte que compres formación, certificaciones, equipamiento o un kit de inicio antes de que puedas acceder al trabajo prometido. Las comisiones legítimas de las plataformas son diferentes, ya que se publican como parte del modelo de negocio habitual de la plataforma. Tareas que requieren un depósito. Las plataformas de tareas falsas pueden mostrar un saldo en la cuenta que va aumentando antes de pedirte que añadas tu propio dinero para continuar, liberar ganancias o completar una tarea de mayor valor. Un saldo mostrado no tiene ningún valor si para retirarlo es necesario realizar otro pago.

Las plataformas de tareas falsas pueden mostrar un saldo en la cuenta que va aumentando antes de pedirte que añadas tu propio dinero para continuar, liberar ganancias o completar una tarea de mayor valor. Un saldo mostrado no tiene ningún valor si para retirarlo es necesario realizar otro pago. Cheques falsos y pagos por equipamiento. Un estafador puede enviarte un cheque por el equipamiento de trabajo y, a continuación, pedirte que le devuelvas parte del dinero o que se lo envíes a otro vendedor. El cheque original puede resultar sin fondos más adelante, dejándote a ti como responsable del dinero que enviaste.

Un estafador puede enviarte un cheque por el equipamiento de trabajo y, a continuación, pedirte que le devuelvas parte del dinero o que se lo envíes a otro vendedor. El cheque original puede resultar sin fondos más adelante, dejándote a ti como responsable del dinero que enviaste. Trabajos de reenvío de paquetes. Recibir mercancías en casa, quitarles el embalaje y reenviarlas a otra dirección es un patrón conocido de estafa laboral. Es posible que los paquetes se hayan comprado utilizando datos de pago robados.

Recibir mercancías en casa, quitarles el embalaje y reenviarlas a otra dirección es un patrón conocido de estafa laboral. Es posible que los paquetes se hayan comprado utilizando datos de pago robados. Ingresos garantizados a cambio de casi ningún trabajo. Las promesas de ganancias diarias inusualmente elevadas sin que haya detrás ninguna habilidad, producto, cliente o actividad remunerada claras merecen un análisis minucioso. Las plataformas reales vinculan el pago a algo cuantificable, como una prueba completada, el envío aprobado de un estudio, una clase, una venta o un contenido con licencia.

Lo más seguro es comprobar la documentación sobre pagos de la plataforma antes de dedicarle mucho tiempo. Comprueba quién te paga, qué debe suceder antes de que las ganancias se puedan retirar y si se indican las comisiones antes de empezar.

Veredicto final sobre «Gana dinero real en línea»

La forma adecuada de ganar dinero real por Internet depende del esfuerzo inicial y de las habilidades que quieras aportar. Freecash y Snakzy tienen pocas barreras de acceso para las ofertas y las recompensas basadas en juegos, mientras que Prolific ofrece a los participantes en estudios de investigación un salario mínimo por hora más claro. UserTesting también funciona bien para tareas flexibles de usabilidad cuando hay invitaciones disponibles.

Las opciones basadas en habilidades ofrecen más margen para generar ingresos recurrentes o de mayor valor. Preply permite convertir los conocimientos en una materia en clases recurrentes, mientras que Udemy permite que un curso grabado genere múltiples ventas. Etsy y Substack tienen más sentido si ya dispones de productos digitales, trabajos creativos o una audiencia que puedas monetizar.

La conclusión más importante es sencilla: elige una plataforma en la que el trabajo, las normas de pago y el proceso de retirada de dinero estén claros antes de dedicarle mucho tiempo. Eso te ofrece una vía más realista para ganar dinero de verdad en línea que perseguir la promesa de mayores ganancias que puedas encontrar.

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