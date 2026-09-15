8 trabajos extra reales para el invierno de 2026

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Los trabajos extra de invierno pueden reportar entre 400 y 2.000 dólares al mes, desde la primera helada hasta el deshielo primaveral. El servicio de limpieza de nieve en viviendas es el trabajo extra de invierno más rápido de poner en marcha si tienes una furgoneta, y los trabajos de limpieza de nieve pueden reportarte entre 300 y 600 dólares en una sola tormenta. Las demás opciones pagan entre 13 y 28 dólares por hora y dependen de si una tienda, una estación de esquí o una pista de hielo necesita personal extra esta temporada.

Los trabajos extra de invierno mejor remunerados requieren equipamiento o una estación de esquí dispuesta a pagarte el vuelo para la temporada; los que no exigen nada se pueden empezar gratis y son los que menos pagan. Cada entrada que aparece a continuación indica cuánto se gana, cuánto cuesta empezar, cuánto dura realmente la temporada y a través de qué plataforma puedes presentar tu solicitud hoy mismo .

La contratación para estas fiestas es la más reducida de los últimos quince años, así que no des por segura ninguna oferta de temporada hasta que la tengas por escrito. Empieza por aquel trabajo extra de invierno entre los que se enumeran a continuación cuyo equipo, horario o ubicación ya tengas.

¿Son realmente viables los trabajos extra de invierno?

Sí, en el caso de dos de estos ocho trabajos extra de invierno: la retirada de nieve y el trabajo en una estación de esquí. Los otros seis trabajos extra de invierno dependen mucho más de la demanda local que de disponer de equipo propio. Quitar la nieve te reporta entre 300 y 600 dólares en una sola tormenta. Los otros seis pagan entre 13 y 28 dólares la hora, si hay un turno disponible. La diferencia entre esos dos grupos radica en el equipo y la movilidad, no en el esfuerzo.

Cómo son realmente los ingresos por quitar la nieve y el trabajo temporal en el comercio minorista

El trabajo de retirada de nieve se remunera más como un oficio cualificado que como un turno típico en el comercio minorista, y esa es precisamente la razón por la que la retirada de nieve encabeza esta lista. Esa remuneración propia de un oficio es lo que distingue un trabajo extra de retirada de nieve de un turno temporal típico.

El salario de los trabajos de temporada en los almacenes de Amazon oscila entre los 17 y los 28 dólares la hora, dependiendo del puesto y la ubicación, muy por encima de lo que pagan la mayoría de los trabajos en tienda en esta época del año. Los trabajos de temporada en almacenes como estos suelen publicarse por oleadas, así que es mejor consultar semanalmente que presentar una solicitud una sola vez y esperar.

Divide por la mitad cualquier cifra publicada para un horario a tiempo parcial, ya que se acerca más a lo que realmente se gana en una semana de trabajo a tiempo parcial. Cualquiera que compare eso con un objetivo semanal específico puede contrastarlo con este ritmo de 1.000 dólares a la semana para ver cómo cuadran las cifras.

Cuándo recibes realmente el dinero

La limpieza de nieve es lo que se paga más rápido: en efectivo, con cheque o mediante transferencia a través de una app el mismo día en que se despeja la entrada. En cambio, un contrato temporal de entre 350 y 700 dólares suele facturarse por adelantado. A los conductores de apoyo temporales de UPS se les paga semanalmente, y el salario de los trabajadores temporales de almacén de Amazon se abona según el ciclo quincenal habitual de la empresa. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15,3 % sobre cualquier ingreso declarado en el formulario 1099, y hay que presentar la declaración una vez que los ingresos netos alcancen los 400 dólares.

La propia temporada es la verdadera limitación: la mayoría de los trabajos extra de invierno duran entre 10 y 16 semana s, desde la primera helada fuerte hasta el deshielo primaveral, no un año completo de trabajo. Vale la pena planificar teniendo en cuenta ese breve plazo antes de decidir a qué trabajos extra de invierno dedicar tiempo de verdad.

La cifra en la que me basaría es el 60 % de cualquier importe bruto, una vez descontados los gastos de gasolina, el desgaste de la pala quitanieves o los costes del propio material de la estación. Empieza por el método para el que ya dispongas del equipo o del horario, porque lo difícil es conseguir el primer cliente, no la tarifa.

8 trabajos extra de invierno reales

Cada uno de estos trabajos extra de invierno se presenta indicando primero lo que se gana y luego lo que cuesta, clasificados primero por ingresos por tormenta y por salario por hora.

Una ruta de desnievado de entre ocho y doce entradas de garaje puede reportar entre 300 y 600 dólares en una sola tormenta, lo que supone la mayor ganancia por tormenta de entre estos ocho trabajos extra de invierno para cualquiera que ya tenga una furgoneta. Los trabajos de limpieza de nieve publicados a través de GigSmart suelen cubrirse más rápido justo cuando se emite un aviso de tormenta. Se trata de una cifra por tormenta, no por hora, por lo que un invierno tranquilo con pocas tormentas reporta muchos menos ingresos que uno con mucha nieve.

Un accesorio quitanieves para una furgoneta de media tonelada o tres cuartos de tonelada cuesta entre 3.000 y 6.000 dólares nuevo, y bastante menos de segunda mano, por lo que este es el único método de la lista que requiere una inversión inicial antes de la primera tormenta. La Asociación de Gestión de Nieve y Hielo recomienda contratar un seguro de responsabilidad civil general, un seguro de automóvil comercial y un seguro de maquinaria antes de aceptar cualquier trabajo, ya que una reclamación por resbalón y caída tras la recongelación de una superficie es la causa más habitual por la que se demanda a un operador de quitanieves autónomo.

El precio por servicio oscila entre 35 y 150 dólares por visita, dependiendo de la región y del tamaño d e la entrada, siendo más elevado en el noreste que en el medio oeste, y un contrato de temporada para una propiedad supone un coste adicional de entre 350 y 700 dólares. La mayoría de los clientes particulares pagan en efectivo, con cheque o mediante transferencia a través de una aplicación el mismo día en que se despeja el camino de acceso, lo que convierte a esta actividad en uno de los trabajos extra de invierno que realmente se pagan el mismo día.

Empieza por estos pasos antes de que llegue la primera tormenta de la temporada:

Regístrate en la aplicación «Get Gigs» de GigSmart y añade tu equipo de limpieza de nieve a tu perfil.

Confirma que dispones de un seguro de responsabilidad civil y de automóvil comercial antes de aceptar tu primer trabajo.

Fija el precio de tus tres primeras entradas de garaje según la media regional para conseguir las primeras valoraciones.

El error es fijar el precio de una ruta como si se tratara de un trabajo puntual de palear nieve. Una tormenta que deje un pie de nieve puede convertir un trabajo de quince minutos en noventa minutos de coches atascados y nuevas llamadas por recongelación, así que haz tu presupuesto en función del tamaño de la entrada y de la intensidad de la tormenta, no con una tarifa fija. Empieza por estos pasos en GigSmart antes de que llegue la primera tormenta de la temporada.

Pago máximo por tormenta GigSmart 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se puede incluir el equipo de forma gratuita, y los trabajos por tormenta se pagan entre 35 y 150 dólares por entrada de garaje. Buscar rejas de arado

Los operadores de remontes y el resto del personal temporal de Vail Resorts cobran a partir de 20 dólares la hora, y la mayoría de los puestos relacionados con los remontes se sitúan entre esa cantidad y los 23 dólares la hora esta temporada. Ese salario está por encima de la mediana federal para los trabajos en el sector minorista y, además, incluye un forfait de temporada gratuito desde el primer día. Los trabajos temporales en estaciones de esquí como estos son de los pocos de esta lista que ofrecen ventajas adicionales tan valiosas como el propio salario.

El forfait es válido para muchas de las más de 40 estaciones de la empresa, y los nuevos empleados también reciben clases gratuitas de esquí y snowboard, así como un descuento del 40 % en las tiendas desde su primer turno. Cualquiera que esté sopesando un contrato en una estación frente a otras formas de ganar dinero mientras viaja durante una temporada descubrirá que la cuestión del alojamiento es tan importante como el salario por hora.

Los pases para familiares a cargo cuestan 40 dólares para el personal a tiempo parcial, aunque Vail Resorts no aplica ese descuento específicamente a los puestos de «Holiday Help».

El plazo de solicitud se abre a finales de verano y permanece abierto de forma continua hasta el 15 de diciembre o hasta que se cubran los puestos, y la mayoría de los contratos de temporada van de noviembre a principios de abril. Los puestos de temporada en las estaciones de esquí suelen cubrirse siguiendo ese mismo calendario continuo, por lo que presentar la solicitud con antelación es más importante que el puesto concreto.

El salario se abona en la nómina quincenal estándar de la empresa y, junto con el pase gratuito y los descuentos, una temporada completa aquí equivale a lo que realmente se necesita para ganar 2.000 dólares al mes en cualquier otro lugar de esta lista.

Vail Resorts Careers publica nuevas ofertas de empleo de forma continua, así que envía tu solicitud siguiendo este orden para aumentar tus posibilidades de conseguir un puesto en los remontes o en el servicio de atención al cliente:

Presenta tu candidatura directamente en la sección «Empleos» de Vail Resorts para el complejo turístico y el puesto que desees.

Infórmate sobre la disponibilidad de alojamiento para empleados antes de aceptar una oferta.

Confirma por escrito las fechas exactas de inicio y finalización de tu temporada.

El error es considerar el pase gratuito como el paquete completo y pasar por alto la letra pequeña sobre el alojamiento para empleados, que muchas localidades de montaña racionan estrictamente durante las semanas de máxima afluencia.

Pase de temporada gratuito desde el primer día Vail Resorts 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un trabajo extra de invierno en el que las ventajas son tan importantes como el salario, con una remuneración a partir de 20 dólares la hora. Ver puestos de temporada

Los conductores de apoyo de temporada de UPS ganan entre 19 y 25 dólares la hora en la mayoría de los mercados durante esta temporada alta, mientras que los ayudantes de conductor, que viajan con ellos y entregan los paquetes, cobran a partir de unos 17 dólares la hora. Esta cifra está por encima de la mediana federal para el sector de la venta al por menor, aunque el puesto solo dura hasta que pasa el pico de las fiestas.

Los conductores de refuerzo de temporada deben tener 21 años o más, estar en posesión de un permiso de conducir válido y ser capaces de levantar hasta 70 libras; la empresa reembolsa el kilometraje además del salario por horas. El proceso de contratación se extiende de octubre a diciembre, y UPS ha convertido puestos de temporada en puestos fijos en temporadas altas anteriores para quienes deseen continuar con el trabajo.

El pago es semanal y, en algunas sedes, se ofrece una asignación para el teléfono además del reembolso por kilometraje. Los manipuladores de paquetes que trabajan en el centro de clasificación pueden ganar entre 21 y 23 dólares por hora en mercados con gran demanda, más que en la mayoría de las rutas de ayudantes de conductor.

Busca las ofertas actuales directamente en jobs-ups.com una vez que se publiquen en tu zona:

Busca ofertas de temporada directamente en la página de UPS Jobs dedicada a conductores de apoyo de temporada.

Comprueba si la oferta es para un puesto de ayudante de conductor o de operario de almacén.

Pregunta en tu centro local por el reembolso de kilometraje y la asignación para gastos de teléfono antes de aceptar el puesto.

El error es dar por sentado que todas las ofertas de temporada son para conductores. La mayoría de las ofertas son para manipuladores de paquetes dentro de un centro de clasificación, un trabajo más frío y más físico que viajar en una furgoneta con calefacción.

Pago semanal UPS 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra más estables en invierno, con una remuneración de entre 17 y 25 dólares la hora y un horario semanal. Solicitar un trabajo temporal

El salario medio por hora de los trabajadores de almacén de temporada de Amazon supera los 19 dólares en esta temporada alta, con ofertas que oscilan entre los 17 y los 28 dólares, dependiendo del puesto y la ubicación. Esta cifra está por encima de la mediana federal para los trabajos en el sector minorista, aunque se trata de trabajo de almacén y no de venta al público. Merece la pena comparar las ofertas de trabajo temporal en almacenes de varias sedes cercanas antes de comprometerse con la primera que responda.

Algunas sedes ofrecen bonificaciones por incorporación de entre 1.000 y 3.000 dólares para la temporada alta de este año, y la remuneración total, incluyendo prestaciones, puede superar los 30 dólares por hora en algunas ubicaciones. La contratación en el sector minorista en general es este invierno la más baja de los últimos quince años, así que considera que una oferta es definitiva una vez que esté por escrito, no antes.

Las ofertas de empleo se publican semanalmente de octubre a diciembre en la propia página web de contratación de Amazon, y la mayoría de los solicitantes reciben una oferta el mismo día sin necesidad de entrevista. El pago se realiza según el calendario quincenal estándar de la empresa, el mismo ciclo que se utiliza para su personal por horas durante todo el año.

Presenta tu solicitud en este orden para comparar ofertas antes de comprometerte con un horario de turnos:

Busca las ofertas de empleo actuales en la propia página de contratación de Amazon o envía un SMS con el texto «NEWJOB» al 31432 para recibir alertas.

Compara el salario y la duración de los turnos en todos los centros a los que puedas llegar en coche.

Confirma por escrito las condiciones de la bonificación de incorporación antes de tu primer turno.

El error es solicitar trabajo en un solo centro: tanto las ofertas como los salarios varían según la ubicación. Un almacén situado a veinte minutos de distancia puede pagar notablemente más durante la misma semana de máxima actividad.

Ofertas para entrega en el mismo día Amazon 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. «Es uno de los trabajos extra de invierno más estables, con una media de más de 19 dólares por hora en ofertas para el mismo día». Solicita empleos de temporada

El envoltorio de regalos a través de TaskRabbit tiene una media de 20 dólares por hora a nivel nacional, y oscila entre 30 y 33 dólares por hora en ciudades como Nueva York, Indianápolis y Louisville durante las semanas previas a las fiestas. Es uno de los trabajos extra de invierno más breves que hay aquí, normalmente con un plazo de dos a tres semanas, no una temporada completa.

Para convertirse en «Tasker» se necesita un número de la Seguridad Social de EE. UU. para la verificación de antecedentes, una cuenta corriente y un smartphone, además de una cuota de inscripción única de 25 dólares que se cobra una vez aprobada la solicitud. El registro se realiza íntegramente a través de la aplicación, y la mayoría de los solicitantes reciben una respuesta en un plazo de dos días laborables.

TaskRabbit realiza los pagos a través de la aplicación según el calendario que tú establezcas. La puntuación de las valoraciones públicas refleja en gran medida la opinión de los clientes que contrataron a un «Tasker», más que la de los propios «Taskers» que realizan el envoltorio, así que considera esa cifra como la opinión de quien contrata, no la del trabajador. Haz acopio de cintas, papel de seda y cinta adhesiva antes de tu primera reserva, ya que quedarte sin material a mitad del turno te costará una mala valoración.

Configura tu perfil en este orden antes de que llegue el primer ajetreo navideño:

Rellena la solicitud de «Tasker» en la aplicación y supera la verificación de antecedentes.

Establece tu tarifa por hora e incluye específicamente el envoltorio de regalos como una de tus habilidades.

Haz acopio de materiales de envoltura antes de que llegue tu primera solicitud de reserva.

El error es fijar el precio por regalo en lugar de por hora: alguien que envuelve regalos rápidamente un sábado ajetreado puede ganar más por hora agrupando varios regalos para un mismo hogar que cobrando artículo por artículo

Establece tu propio horario TaskRabbit 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra de invierno más breves, con una remuneración de entre 20 y 33 dólares por hora durante un periodo de dos a tres semanas. Conviértete en un Tasker

Quitar la nieve de una sola entrada de garaje te reporta entre 30 y 70 dólares por visita, mientras que trabajar por horas te reporta entre 25 y 75 dólares, lo que supone el rango por hora más amplio de cualquier trabajo extra de invierno aquí. Ese rango depende casi por completo del número de propiedades a las que puedas llegar a pie o en bici antes de que se despeje la calle. Un trabajo extra de retirada de nieve, como palear, depende de tus piernas y de la ruta que hagas, no del pago de una furgoneta.

Anunciarse en Thumbtack es gratis, y su modelo de precios basado en los clientes potenciales significa que solo pagas cuando un propietario se pone en contacto contigo, no una cuota fija de suscripción. Su propia puntuación de opiniones públicas refleja principalmente las valoraciones que los propietarios dan a los profesionales que han contratado, por lo que dice poco sobre la remuneración desde el punto de vista de quien quita la nieve.

La mayoría de los propietarios pagan en efectivo o mediante transferencia a través de una aplicación en la misma visita, lo que sitúa a este trabajo entre los ejemplos típicos de cómo se gana dinero en efectivo el mismo día en el sector de los trabajos esporádicos en general. Una ruta de seis entradas de garaje a 50 dólares cada una supone 300 dólares en una sola tormenta, sin tener en cuenta el tiempo que se tarda en desplazarse a pie entre las casas.

Empieza por estos pasos antes de la primera nevada de la temporada:

Publica tu servicio en Thumbtack y establece tu propia zona de servicio.

Fija el precio en función del tamaño de la entrada y la profundidad de la nieve, no con una tarifa plana.

Pregunta a los clientes habituales si les interesa un acuerdo para toda la temporada tras la primera tormenta.

El error es fijar un precio demasiado bajo en el primer trabajo para ganarse al cliente y luego mantener esa tarifa durante toda la temporada: una entrada de 20 dólares en noviembre seguirá costando 20 dólares en una ventisca de febrero, a menos que renegocies el precio por adelantado.

Publicación gratuita Thumbtack 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra de invierno más accesibles: te pagan entre 30 y 70 dólares por cada entrada de garaje y solo necesitas una pala. Publica tu servicio

Un trabajo profesional de instalación de luces navideñas cuesta de media 444 dólares esta temporada, y la mayoría de los propietarios pagan entre 220 y 684 dólares, dependiendo del tamaño de la casa. Esto lo convierte en uno de los trabajos extra de invierno mejor remunerados de la zona por una sola tarde de trabajo.

Los instaladores suelen cobrar entre 2 y 5 dólares por pie lineal de la línea del tejado, por lo que encargarse de tres o cuatro casas de una misma calle en una tarde puede suponer una buena suma rápidamente, sobre todo si ya se llevan las escaleras y las luces en la furgoneta. Los trabajos más grandes o elaborados, como envolver árboles o iluminar todo un camino de entrada, pueden alcanzar los 5.000 dólares o más.

Cualquiera que quiera dedicarse a esto como un negocio de verdad, en lugar de un trabajo de fin de semana, puede unirse a la red de franquicias Decoración navideña, aunque esa vía requiere un capital real en lugar de poder empezar un fin de semana. Angi clasifica a los instaladores según las valoraciones y la rapidez de respuesta, por lo que tanto el seguro de responsabilidad civil como una respuesta rápida son importantes. Una caída desde una escalera es la reclamación más habitual en este tipo de trabajo.

Sigue estos pasos en este orden antes de tu primer presupuesto:

Publica tu servicio en Angi para conseguir clientes potenciales en tu zona; registrarse es gratis.

Antes de tu primer trabajo, compra luces y temporizadores de calidad profesional aptos para uso en exteriores.

Asegúrate de tener un seguro de responsabilidad civil antes de subirte a la escalera o al tejado de un cliente.

El error es dar un precio fijo antes de ver la casa. La longitud de la línea del tejado, la altura de los árboles y si el cliente quiere temporizadores son factores que influyen en el trabajo, por lo que un presupuesto in situ siempre es mejor que una estimación por teléfono

Publicación gratuita de clientes potenciales Angi 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra de invierno mejor remunerados para una sola tarde, con una media de 444 dólares por encargo. Añade tu empresa

Los encargados de pistas de hielo de temporada ganan entre 13 y 17 dólares la hora en la mayoría de las pistas municipales y privadas, el salario más bajo de todos los trabajos secundarios de invierno que se mencionan aquí, pero también el más fácil de conseguir sin experiencia. Para cualquiera que no tenga furgoneta, pala ni experiencia en ventas, este trabajo secundario de invierno es el que menos requisitos exige para empezar. La temporada suele durar desde mediados de septiembre hasta mediados de marzo, con entre 20 y 30 horas a la semana, compaginándolas con los estudios u otro trabajo.

La mayoría de las pistas de hielo exigen conocimientos básicos de atención al cliente. La formación en el puesto de trabajo abarca la seguridad en el hielo y el ajuste de los patines, por lo que no se requiere ninguna certificación para empezar. Los instructores de patinaje con experiencia en patinaje artístico o hockey suelen poder ascender a una tarifa por hora más alta una vez que la temporada está en marcha.

El pago suele ajustarse al calendario quincenal o semimensual del propio gestor de la pista de patinaje, al igual que ocurre con la mayoría de los trabajos en parques y centros de ocio municipales. Busca en Snagajob ofertas de trabajo por horas en pistas de patinaje cercanas a ti, ya que esta plataforma muestra específicamente este tipo de trabajos de temporada por turnos, en lugar de mezclarlos con las ofertas de puestos fijos.

Sigue estos pasos en este orden cuando se abra la convocatoria de otoño:

Crea una cuenta gratuita en Snagajob y busca anuncios de pistas de patinaje y estadios de hielo.

Pregunta en cada pista cuál es su tarifa por hora exacta antes de aceptar un turno.

Comprueba si las propinas por el alquiler de patines o las clases están incluidas además del salario por hora.

El error es presentar la solicitud solo en la pista más cercana. Los operadores privados, los alojamientos cercanos a las estaciones de esquí y los departamentos de parques municipales gestionan las pistas con calendarios de contratación diferentes, y la primera en publicar una oferta no siempre es la que mejor paga.

No se necesita experiencia Snagajob 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las búsquedas son gratuitas, y los puestos de asistente de pista pagan entre 13 y 17 dólares la hora. Busca trabajos en la pista de patinaje

Comparativa de los ocho trabajos extra de invierno

El desnievado y el trabajo en estaciones de esquí son los que mejor pagan de estos ocho trabajos secundarios de invierno, pero también requieren equipamiento o un traslado que pocos otros métodos exigen. Esa cifra por tormenta sitúa al desnievado más cerca de los trabajos secundarios bien remunerados que se basan en equipamiento real que de un turno estacional típico.

Los trabajos de limpieza de nieve se sitúan en lo más alto de esa escala salarial precisamente porque muy poca gente se presenta preparada con una pala quitanieves acoplada. Los trabajos estacionales en almacenes y los de reparto ocupan la parte media de la tabla, con una remuneración estable y sin necesidad de ningún tipo de equipamiento.

La tabla siguiente recoge lo que se gana en cada uno, lo que cuesta empezar, cómo se recibe el dinero y cuán manual es realmente el trabajo.

Método Plataforma Qué se gana Coste inicial Plazos de pago Nivel de esfuerzo Retirada de nieve GigSmart De 300 a 600 dólares por tormenta De 3.000 a 6.000 dólares (hoja quitanieves) El mismo día Activo, físico Personal de la estación de esquí Vail Resorts De 20 a 23 dólares por hora más pase gratuito Inscripción gratuita Quincenal Turnos activos en las instalaciones Ayudante de reparto UPS De 17 a 25 dólares por hora Gratis (se requiere carné de conducir) Semanal Activo, con conducción y levantamiento de cargas Comercio minorista y almacén Amazon De 17 a 28 dólares por hora Inscripción gratuita Quincenal Trabajo activo en la planta de almacenes Envolver regalos TaskRabbit De 20 a 33 dólares por hora Cuota de inscripción de 25 $ Fijada por el Tasker Activo, por reserva Quitar la nieve Thumbtack De 30 a 70 $ por visita Publicación gratuita El mismo día Activo, físico Instalación de iluminación Angi De 220 a 684 dólares por trabajo Publicar un anuncio es gratis Por trabajo Activo, trabajos en escalera Encargado de pista de hielo Snagajob De 13 a 17 dólares por hora Búsqueda gratuita Quincenal o dos veces al mes Turnos activos in situ

Los trabajos de temporada en estaciones de esquí son la única opción de esta tabla que se paga en parte con un forfait de temporada en lugar de en efectivo.

Cómo hemos seleccionado estos trabajos extra de invierno

Cada opción aquí incluida debía publicar una cifra real de salario, tarifa o pago, y debía estar genuinamente vinculada al invierno, en lugar de ser un trabajo de todo el año en el que solo se mencionara la nieve una vez. Ese es el listón que todas estas actividades complementarias de invierno tenían que superar, y la mayoría también tenía que seguir contratando para la próxima temporada, no ser un puesto que hubiera dejado de existir discretamente el año pasado.

Cuatro criterios determinaron qué entraba en esta lista:

Salarios o honorarios publicados , ya sea en la propia página de la plataforma o en una fuente de datos salariales como la Oficina de Estadísticas Laborales.

, ya sea en la propia página de la plataforma o en una fuente de datos salariales como la Oficina de Estadísticas Laborales. Que sean puestos específicamente de invierno , no trabajos de todo el año que casualmente también se desarrollen en diciembre.

, no trabajos de todo el año que casualmente también se desarrollen en diciembre. Que aún se esté contratando para esta temporada , según se haya comprobado en las ofertas actuales de cada plataforma.

, según se haya comprobado en las ofertas actuales de cada plataforma. Que sea legal y adecuado para la edad, y que esté abierto a personas sin una certificación específica.

Esos son los mismos criterios que aplica este sitio web en toda su amplia cobertura sobre «jugar para ganar», sea cual sea la temporada. Esas mismas cuatro condiciones son las que evitan que esta lista de trabajos extra de invierno se convierta en un resumen genérico.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos de invierno?

Las aplicaciones de recompensas pagan decenas de dólares al mes, no cientos, por lo que funcionan mejor si se combinan con uno de los ocho trabajos extra de invierno mencionados anteriormente, y no si se utilizan en lugar de uno de ellos. No requieren ningún equipo ni un compromiso para toda la temporada, lo que las convierte en las aplicaciones más fáciles de entre todas las que pagan dinero real para empezar esta misma noche.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Combinar un trabajo de este tipo a través del móvil con un trabajo extra de invierno real sigue la misma lógica que cualquier otra aplicación más generalizada que paga dinero real por el tiempo libre. Si quieres que una aplicación se ejecute en segundo plano mientras te dedicas a tu trabajo extra de invierno, elige Snakzy, que permite retirar dinero a partir de 35 $ y convierte las sesiones de juego en saldo. Inscripción gratuita, sin depósito.

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Lo que no funciona

Cualquier oferta que te cobre antes de pagarte está vendiendo la estafa, no los ingresos, y los trabajos extra de invierno atraen cada año una versión específica de esa trampa. Los dos patrones que se describen a continuación abarcan estafas relacionadas con las comisiones de colocación y plataformas legítimas mal utilizadas, no un resumen genérico de estafas. Cualquiera de los dos patrones puede convertir silenciosamente un prometedor trabajo extra de invierno en una pérdida neta antes de que llegue el primer pago.

Ofertas en las que te cobran primero

Hay tres patrones que se repiten cada invierno.

Servicios de colocación para trabajos de temporada de pago. Una agencia de colocación legítima cobra al empleador que te contrata, no al solicitante, según las directrices de la FTC para detectar estafas laborales.

Una agencia de colocación legítima cobra al empleador que te contrata, no al solicitante, según las directrices de la FTC para detectar estafas laborales. Falsos trabajos de reenvío y de almacén. La BBB advierte de que algunas ofertas de trabajo para las fiestas piden a los nuevos empleados que reciban y reenvíen paquetes desde casa, un patrón de fraude conocido disfrazado de trabajo temporal en un almacén.

La BBB advierte de que algunas ofertas de trabajo para las fiestas piden a los nuevos empleados que reciban y reenvíen paquetes desde casa, un patrón de fraude conocido disfrazado de trabajo temporal en un almacén. «Paquetes» de instalación de escaleras e iluminación vendidos antes de un presupuesto por escrito. Un instalador legítimo visita primero la propiedad; cualquiera que pida un depósito antes de esa visita está vendiendo la cita, no el trabajo.

Que te cobren antes de que lo haga un cliente o un empleador es la señal reveladora de cualquiera de estos trabajos extra de invierno, sea cual sea la temporada. Leer la estructura de tarifas antes de inscribirte protege a cualquiera que compare diferentes trabajos extra de invierno.

Trampas dentro de las vías legítimas

Se trata de plataformas reales y trabajos reales mal utilizados, la categoría más cara en la que equivocarse.

Quitar la nieve sin seguro de responsabilidad civil. Las demandas por resbalones y caídas tras repetidas heladas son las más habituales en este sector. Cualquier trabajo extra de retirada de nieve que implique la propiedad de otra persona conlleva ese mismo riesgo de responsabilidad civil.

Las demandas por resbalones y caídas tras repetidas heladas son las más habituales en este sector. Cualquier trabajo extra de retirada de nieve que implique la propiedad de otra persona conlleva ese mismo riesgo de responsabilidad civil. Interpretar una prima de incorporación como algo garantizado. Las primas de temporada en las grandes cadenas minoristas suelen exigir un número mínimo de horas o semanas trabajadas antes de que se abonen en su totalidad.

Las primas de temporada en las grandes cadenas minoristas suelen exigir un número mínimo de horas o semanas trabajadas antes de que se abonen en su totalidad. Considerar un forfait de temporada gratuito como una remuneración completa. El alojamiento cerca de una localidad turística suele ser la verdadera limitación, no el salario por hora.

El alojamiento cerca de una localidad turística suele ser la verdadera limitación, no el salario por hora. Saltarse el paso de la verificación de antecedentes. TaskRabbit y otras plataformas similares no activan una cuenta hasta que se completa la verificación de identidad, por lo que iniciar ese paso con antelación es más importante de lo que parece.

Averigua en dos minutos el salario, las comisiones y las condiciones de pago de cualquier trabajo extra de invierno en la propia página web de la plataforma. Si no puedes, ahí tienes la respuesta. Cualquiera que no disponga de una furgoneta, una pala o una estación de esquí cercana puede seguir ganando dinero a través de opciones digitales, como vender productos asistidos por IA desde un portátil, a los que no les importa qué tiempo haga fuera.

Veredicto final sobre los trabajos extra de invierno

Si ya tienes una furgoneta, la limpieza de nieve es el trabajo extra de invierno mejor remunerado de esta lista, ya que puede reportar entre 300 y 600 dólares en una sola tormenta una vez que los primeros clientes hagan cola.

Si buscas un sueldo semanal fijo sin tener que comprar ningún equipo, los trabajos temporales de almacén y reparto en Amazon y UPS son una buena alternativa. Si quieres que el sueldo incluya tiempo libre en la montaña, una temporada en Vail Resorts es la mejor opción, y si empiezas sin nada más que una pala, limpiar la entrada de tu casa te permite ganar dinero el mismo día. La misma lógica se invierte una vez que la nieve se derrite, cuando los trabajos de verano se convierten en los favoritos de la temporada.

Encontrar el trabajo extra de invierno adecuado que se adapte a lo que ya tienes en el garaje te ahorra semanas de prueba y error. Si aún estás indeciso, empieza esta noche con la ruta gratuita mientras te organizas para un trabajo extra de invierno más importante, ya que la mayoría de las opciones que te ofrecemos aquí no cuestan nada probar. Inscripción gratuita, sin depósito: consigue Snakzy gratis mientras preparas el primero de estos trabajos extra de invierno.

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