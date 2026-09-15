8 echte Nebenjobs für den Winter 2026

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Mit Nebenjobs im Winter lassen sich zwischen dem ersten Frost und der Schneeschmelze im Frühling monatlich 400 bis 2.000 Dollar dazuverdienen. Das Schneeräumen bei Privathaushalten ist der am schnellsten zu startende Nebenjob im Winter, wenn man einen Pick-up besitzt, und bei einem einzigen Schneesturm lassen sich dabei 300 bis 600 Dollar verdienen. Die anderen Möglichkeiten werden mit 13 bis 28 Dollar pro Stunde vergütet und hängen davon ab, ob ein Einzelhändler, ein Ferienort oder eine Eislaufbahn in dieser Saison zusätzliche Arbeitskräfte benötigt.

Die bestbezahlten Nebenjobs im Winter erfordern entweder eine eigene Ausrüstung oder ein Skigebiet, das bereit ist, dich für die Saison einzufliegen; diejenigen, die keine Voraussetzungen stellen, lassen sich ohne Startkosten beginnen und zahlen am wenigsten. Jeder Eintrag unten gibt an, wie viel verdient wird, was die Startkosten betragen, wie lange die Saison tatsächlich dauert und über welche Plattform du dich noch heute bewerben kannst .

Die diesjährige Einstellung für die Feiertage ist die geringste seit fünfzehn Jahren – betrachten Sie daher jedes saisonale Angebot erst dann als verbindlich, wenn es schriftlich vorliegt. Beginnen Sie mit dem Winter-Nebenjob, für den Sie die Ausrüstung, den Zeitplan oder den Standort bereits haben.

Sind Nebenjobs im Winter überhaupt realistisch?

Ja, bei zwei dieser acht Winter-Nebenjobs: Schneeräumen und einem Job im Skigebiet. Die anderen sechs Winter-Nebenjobs hängen weitaus stärker von der lokalen Nachfrage ab als vom Besitz einer eigenen Ausrüstung. Mit dem Schneeräumen lassen sich bei einem Sturm 300 bis 600 Dollar verdienen. Die anderen sechs zahlen 13 bis 28 Dollar pro Stunde, sofern eine Schicht frei ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt in der Ausrüstung und der Mobilität, nicht im Aufwand.

Wie die Bezahlung beim Schneeräumen und in der saisonalen Einzelhandelsarbeit tatsächlich aussieht

Die Bezahlung für Schneeräumarbeiten entspricht eher der eines Handwerksberufs als der einer typischen Schicht im Einzelhandel, und genau deshalb steht das Schneeräumen ganz oben auf dieser Liste. Diese handwerksähnliche Bezahlung ist es, was einen Nebenjob in der Schneeräumung von einer typischen Saisonarbeit unterscheidet.

Die saisonale Bezahlung im Amazon-Lager liegt je nach Position und Standort zwischen 17 und 28 Dollar pro Stunde und damit deutlich über dem, was die meisten Jobs im Einzelhandel zu dieser Jahreszeit einbringen. Saisonale Lagerjobs wie diese werden in der Regel in Wellen ausgeschrieben, daher ist es besser, wöchentlich nachzuschauen, als sich einmal zu bewerben und dann zu warten.

Halbiere jeden veröffentlichten Betrag für einen Teilzeitplan – das entspricht eher dem, was eine echte Teilzeitwoche tatsächlich einbringt. Wer das mit einem bestimmten Wochenziel vergleicht, kann es mit diesem Tempo von 1.000 Dollar pro Woche abgleichen, um zu sehen, wie die Zahlen ausfallen.

Wann das Geld tatsächlich bei Ihnen ankommt

Schneeräumen wird am schnellsten bezahlt: bar, per Scheck oder per App-Überweisung noch am selben Tag, an dem die Einfahrt geräumt wird. Ein Saisonvertrag über 350 bis 700 Dollar wird dagegen meist im Voraus in Rechnung gestellt. Saisonale Aushilfsfahrer bei UPS werden wöchentlich bezahlt, und die Saisonlöhne für Lagerarbeiter bei Amazon werden im regulären zweiwöchentlichen Zahlungsrhythmus des Unternehmens ausgezahlt. Die Selbstständigensteuer beträgt 15,3 % auf alle 1099-Einkünfte, und du musst eine Steuererklärung abgeben, sobald dein Nettoeinkommen 400 $ erreicht.

Die Saison selbst ist die eigentliche Einschränkung: Die meisten Winter-Nebenjobs dauern 10 bis 16 Wochen, vom ersten starken Frost bis zur Schneeschmelze im Frühjahr – also kein ganzes Arbeitsjahr. Es lohnt sich, diesen kurzen Zeitraum bei der Planung zu berücksichtigen, bevor man sich entscheidet, für welche Winter-Nebenjobs man tatsächlich Zeit investieren möchte.

Als Richtwert würde ich 60 % des jeweiligen Bruttobetrags ansetzen, sobald die Kosten für Benzin, den Verschleiß des Schneepflugschars oder die Ausrüstung des Skigebiets abgezogen sind. Beginnen Sie mit der Methode, für die Sie bereits über die Ausrüstung oder den Zeitplan verfügen, denn der erste Kunde ist der schwierige Teil, nicht der Preis.

8 echte Nebenjobs im Winter

Bei jedem dieser Nebenjobs im Winter wird zunächst der Verdienst und dann die Kosten aufgeführt, sortiert nach Verdienst pro Schneesturm und Stundenlohn.

Eine Schneeräumroute mit acht bis zwölf Einfahrten kann bei einem einzigen Sturm 300 bis 600 Dollar einbringen – das ist die höchste Vergütung pro Sturm unter diesen acht Nebenjobs im Winter für alle, die bereits einen Lkw besitzen. Schneeräumungsaufträge, die über GigSmart ausgeschrieben werden, sind in der Regel am schnellsten vergeben, sobald eine Sturmwarnung ausgegeben wird. Dabei handelt es sich um einen Verdienst pro Sturm, nicht pro Stunde; daher bringt ein ruhiger Winter mit wenigen Stürmen deutlich weniger ein als ein schneereicher.

Ein Schneepflugaufsatz für einen Halb- oder Dreiviertel-Tonnen-Lkw kostet neu 3.000 bis 6.000 Dollar, gebraucht deutlich weniger. Dies ist also die einzige Methode hier, für die vor dem ersten Sturm echtes Startkapital benötigt wird. Die „Verband für Schnee- und Eisbekämpfung“ empfiehlt den Abschluss einer allgemeinen Haftpflichtversicherung, einer gewerblichen Kfz-Versicherung und einer Maschinenversicherung, bevor man auch nur einen einzigen Auftrag annimmt, da ein Schadensfall durch Ausrutschen und Stürzen, nachdem ein Grundstück wieder zugefroren ist, der häufigste Grund ist, warum ein allein arbeitender Schneepflugfahrer verklagt wird.

Die Preise pro Einsatz liegen je nach Region und Größ e der Einfahrt zwischen 35 und 150 US-Dollar; im Nordosten sind sie höher als im Mittleren Westen, und ein Saisonvertrag für eine Immobilie kostet zusätzlich 350 bis 700 US-Dollar. Die meisten Privatkunden bezahlen bar, per Scheck oder per App-Überweisung noch am selben Tag, an dem die Einfahrt geräumt wird – damit gehört dieser Nebenjob zu den Winterjobs, bei denen man tatsächlich noch am selben Tag bezahlt wird.

Beginnen Sie in dieser Reihenfolge, bevor der erste Sturm der Saison zuschlägt:

Registrieren Sie sich in der „Get Gigs“-App von GigSmart und fügen Sie Ihre Schneeräumausrüstung zu Ihrem Profil hinzu.

Vergewissern Sie sich vor Ihrem ersten Auftrag, dass Sie über eine Haftpflicht- und eine gewerbliche Kfz-Versicherung verfügen.

Legen Sie den Preis für Ihre ersten drei Einfahrten auf dem regionalen Durchschnitt fest, um frühzeitig Bewertungen zu sammeln.

Ein häufiger Fehler ist es, eine Route wie einen einmaligen Schneeschaufelauftrag zu berechnen. Ein Sturm, der einen Fuß Schnee bringt, kann aus einer fünfzehnminütigen Arbeit neunzig Minuten mit festgefahrenen Autos und Nachaufträgen wegen erneuten Vereisens machen. Geben Sie daher einen Preis basierend auf der Größe der Einfahrt und der Schwere des Sturms an, statt einen Pauschalpreis. Beginnen Sie in dieser Reihenfolge auf GigSmart, bevor der erste Sturm der Saison eintrifft.

Höchste Vergütung pro Sturm GigSmart 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Eintragung von Geräten ist kostenlos, wobei pro Sturm Aufträge mit einer Vergütung von 35 bis 150 Dollar pro Einfahrt vergütet werden. Pfluggarnituren finden

Liftbetreiber und andere Saisonkräfte bei Vail Resorts verdienen ab 20 Dollar pro Stunde, wobei die meisten Stellen im Liftbetrieb in dieser Saison zwischen diesem Betrag und 23 Dollar pro Stunde liegen. Dieser Lohn liegt über dem bundesweiten Medianlohn für Tätigkeiten im Einzelhandel und beinhaltet vom ersten Tag an eine kostenlose Saisonkarte. Saisonjobs in Skigebieten wie diese gehören zu den wenigen Einträgen hier, bei denen die Zusatzleistungen genauso viel wert sind wie der Lohn.

Die Saisonkarte gilt für viele der über 40 Skigebiete des Unternehmens, und neue Mitarbeiter erhalten zudem kostenlose Ski- und Snowboardkurse sowie ab ihrer ersten Schicht 40 % Rabatt im Einzelhandel. Wer einen Vertrag in einem Skigebiet mit anderen Möglichkeiten vergleicht, während einer Saison auf Reisen Geld zu verdienen, wird feststellen, dass die Frage der Unterkunft genauso wichtig ist wie der Stundenlohn.

Pässe für Angehörige kosten für Teilzeitmitarbeiter 40 Dollar, allerdings gewährt Vail Resorts diesen Rabatt nicht speziell für „Holiday Help“-Stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt im Spätsommer und läuft fortlaufend bis zum 15. Dezember oder bis die Stellen besetzt sind; die meisten Saisonverträge laufen von November bis Anfang April. Saisonjobs in Skigebieten werden in der Regel innerhalb desselben fortlaufenden Zeitraums besetzt, daher ist eine frühzeitige Bewerbung wichtiger als die konkrete Stelle.

Die Bezahlung erfolgt über die reguläre zweiwöchentliche Gehaltsabrechnung des Unternehmens, und zusammen mit dem kostenlosen Skipass und den Rabatten entspricht eine ganze Saison hier dem, was anderswo auf dieser Liste tatsächlich für 2.000 $ im Monat erforderlich ist.

Vail Resorts Careers veröffentlicht laufend neue Stellenangebote; bewerben Sie sich daher in dieser Reihenfolge, um Ihre Chancen auf eine Stelle im Liftbetrieb oder im Gästeservice zu verbessern:

Bewerben Sie sich direkt auf der Karriereseite von Vail Resorts für das gewünschte Resort und die gewünschte Stelle.

Erkundigen Sie sich nach der Verfügbarkeit von Mitarbeiterunterkünften, bevor Sie ein Angebot annehmen.

Lassen Sie sich die genauen Start- und Enddaten Ihrer Saison schriftlich bestätigen.

Der Fehler besteht darin, den Freipass als das gesamte Paket zu betrachten und das Kleingedruckte zu den Mitarbeiterunterkünften zu übersehen, die in vielen Bergorten während der Spitzenwochen streng rationiert werden.

Kostenloser Saisonpass „Day One“ Vail Resorts 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein Nebenjob im Winter, bei dem die Vergütung ebenso aus Vergünstigungen wie aus Lohn besteht und bei 20 Dollar pro Stunde beginnt. Siehe Saisonstellen

Saisonale UPS-Hilfsfahrer verdienen in dieser Hochsaison in den meisten Märkten 19 bis 25 Dollar pro Stunde, während Fahrerhelfer, die mitfahren und Pakete ausliefern, mit einem Stundenlohn von knapp 17 Dollar beginnen. Das liegt über dem bundesweiten Medianlohn für Tätigkeiten im Einzelhandel, auch wenn die Stelle nur bis zum Ende der Weihnachtshochzeit besteht.

Saisonale Aushilfsfahrer müssen mindestens 21 Jahre alt sein, einen gültigen Führerschein besitzen und bis zu 70 Pfund heben können; das Unternehmen erstattet zusätzlich zum Stundenlohn die Fahrtkosten. Die Einstellung erfolgt von Oktober bis Dezember, und UPS hat in vergangenen Spitzenzeiten Saisonmitarbeiter in Festanstellungen übernommen, sofern diese die Arbeit fortsetzen wollten.

Die Bezahlung erfolgt wöchentlich, und an einigen Standorten wird zusätzlich zur Kilometerpauschale eine Handy-Pauschale gewährt. Paketabfertiger, die in der Sortieranlage arbeiten, können in Märkten mit hoher Nachfrage bis zu 21 bis 23 US-Dollar pro Stunde verdienen – mehr als auf den meisten Routen als Fahrerhelfer.

Suchen Sie direkt auf jobs-ups.com nach aktuellen Stellenangeboten, sobald diese in Ihrer Region veröffentlicht werden:

Suchen Sie direkt auf der UPS-Jobs-Seite für saisonale Aushilfsfahrer nach saisonalen Stellenangeboten.

Vergewissern Sie sich, ob es sich bei der Ausschreibung um eine Stelle als Fahrerhelfer oder als Lagerarbeiter handelt.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Niederlassung nach der Kilometerpauschale und der Telefonpauschale, bevor Sie das Angebot annehmen.

Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass jede saisonale Stelle eine Fahrerstelle ist. Die meisten Stellenangebote betreffen Paketsortierer in einer Sortieranlage – eine Arbeit, die kälter und körperlich anstrengender ist als das Fahren in einem beheizten Transporter.

Wöchentliche Bezahlung UPS 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der beständigeren Nebenjobs im Winter, bei dem man 17 bis 25 Dollar pro Stunde auf Wochenbasis verdient. Bewerben Sie sich für eine Saisonstelle

Der durchschnittliche Stundenlohn für saisonale Lagerjobs bei Amazon liegt in dieser Hochsaison bei über 19 US-Dollar, wobei die Angebote je nach Position und Standort zwischen 17 und 28 US-Dollar variieren. Das liegt über dem bundesweiten Medianlohn für Tätigkeiten im Einzelhandel, obwohl es sich bei der Tätigkeit selbst um Lagerarbeit und nicht um Arbeit im Verkaufsbereich handelt. Es lohnt sich, saisonale Lagerjobs an mehreren Standorten in der Nähe zu vergleichen, bevor man sich für den ersten entscheidet, der sich meldet.

Einige Standorte bieten für die diesjährige Hochsaison Einstellungsprämien von 1.000 bis 3.000 Dollar an, und die Gesamtvergütung einschließlich Sozialleistungen kann an manchen Standorten 30 Dollar pro Stunde übersteigen. Die Zahl der Neueinstellungen im Einzelhandel ist in diesem Winter insgesamt so gering wie seit fünfzehn Jahren nicht mehr; betrachten Sie ein Angebot daher erst dann als verbindlich, wenn es schriftlich vorliegt – nicht vorher.

Die Stellen werden von Oktober bis Dezember wöchentlich auf der firmeneigenen Jobbörse von Amazon ausgeschrieben, und die meisten Bewerber erhalten noch am selben Tag ein Angebot, ohne dass ein Vorstellungsgespräch erforderlich ist. Die Bezahlung erfolgt nach dem üblichen zweiwöchentlichen Zahlungsrhythmus des Unternehmens, der auch für die ganzjährig beschäftigten Stundenkräfte gilt.

Bewerben Sie sich in dieser Reihenfolge, um Angebote zu vergleichen, bevor Sie sich auf einen Schichtplan festlegen:

Suchen Sie auf der Amazon-eigenen Karriereseite nach aktuellen Stellenangeboten oder senden Sie eine SMS mit dem Wort „NEWJOB“ an die Nummer 31432, um Benachrichtigungen zu erhalten.

Vergleichen Sie die Vergütung und die Schichtlänge an allen Standorten, die mit dem Auto erreichbar sind.

Lassen Sie sich die Bedingungen für den Einstellungsbonus vor Ihrer ersten Schicht schriftlich bestätigen.

Ein häufiger Fehler ist es, sich nur bei einem Standort zu bewerben: Sowohl die Stellenangebote als auch die Bezahlung variieren je nach Standort. Ein Lager, das zwanzig Minuten entfernt liegt, kann in derselben Spitzenwoche deutlich mehr zahlen.

Angebote mit Lieferung am selben Tag Amazon 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der beständigeren Nebenjobs im Winter, bei dem man mit Angeboten, die noch am selben Tag erledigt werden können, durchschnittlich über 19 Dollar pro Stunde verdient.“ Bewerben Sie sich für Saisonjobs

Das Geschenkverpacken über TaskRabbit bringt landesweit durchschnittlich 20 Dollar pro Stunde ein und liegt in Städten wie New York, Indianapolis und Louisville in den Wochen vor den Feiertagen bei 30 bis 33 Dollar pro Stunde. Es ist einer der kürzesten Nebenjobs im Winter, der hier angeboten wird – in der Regel ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen, nicht eine ganze Saison.

Um Tasker zu werden, benötigt man eine US-Sozialversicherungsnummer für eine Hintergrundüberprüfung, ein Girokonto und ein Smartphone sowie eine einmalige Registrierungsgebühr von 25 $, die nach Genehmigung des Antrags fällig wird. Die Registrierung erfolgt vollständig über die App, und die meisten Bewerber erhalten innerhalb von zwei Werktagen eine Rückmeldung.

TaskRabbit zahlt über die App gemäß dem von Ihnen festgelegten Zeitplan aus. Die öffentliche Bewertungsnote spiegelt größtenteils die Meinung der Kunden wider, die einen Tasker gebucht haben, und nicht die der Tasker, die das Einpacken übernehmen. Betrachten Sie diese Zahl daher als die Sichtweise des Auftraggebers und nicht als die des Auftragnehmers. Besorgen Sie sich vor Ihrer ersten Buchung einen Vorrat an Geschenkband, Seidenpapier und Klebeband, denn wenn Ihnen mitten in der Schicht der Vorrat ausgeht, kostet Sie das eine schlechte Bewertung.

Richten Sie Ihr Profil vor dem ersten Weihnachtsansturm in dieser Reihenfolge ein:

Füllen Sie den Tasker-Antrag in der App aus und bestehen Sie die Hintergrundüberprüfung.

Legen Sie Ihren Stundensatz fest und geben Sie „Geschenkverpackung“ ausdrücklich als Fähigkeit an.

Besorgen Sie sich Verpackungsmaterial, bevor Ihre erste Buchungsanfrage eingeht.

Ein häufiger Fehler ist die Preisgestaltung pro Geschenk statt pro Stunde: Ein schneller Geschenkverpacker kann an einem geschäftigen Samstag pro Stunde mehr verdienen, wenn er mehrere Geschenke für einen Haushalt bündelt, anstatt jedes Geschenk einzeln zu berechnen

Legen Sie Ihre Arbeitszeiten selbst fest TaskRabbit 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der kürzesten Nebenjobs im Winter, bei dem man für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen 20 bis 33 Dollar pro Stunde verdient. Werden Sie Tasker

Das Schneeschippen einer einzelnen Einfahrt bringt 30 bis 70 Dollar pro Einsatz ein, während die Vergütung bei stundenweiser Arbeit zwischen 25 und 75 Dollar liegt – das ist die größte Spanne bei den Stundenlöhnen aller hier vorgestellten Winter-Nebenjobs. Diese Spanne hängt fast ausschließlich davon ab, wie viele Grundstücke man zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann, bevor eine Straße geräumt wird. Ein Nebenjob im Bereich Schneeräumung wie das Schneeschippen hängt von der Ausdauer und der Route ab, nicht von den Kosten für einen Lkw.

Die Registrierung bei Thumbtack ist kostenlos, und dank des auf Anfragen basierenden Preismodells zahlst du nur, wenn ein Hausbesitzer dich kontaktiert – es fällt keine pauschale Mitgliedsgebühr an. Die öffentliche Bewertungsnote der Plattform spiegelt hauptsächlich die Bewertungen der Hausbesitzer wider, die die von ihnen beauftragten Fachkräfte bewertet haben; sie sagt daher wenig über die Bezahlung aus Sicht des Schneeschauflers aus.

Die meisten Hausbesitzer zahlen bar oder per App-Überweisung noch beim selben Besuch – damit entspricht dies im Großen und Ganzen dem, wie Barzahlung am selben Tag bei Gelegenheitsjobs im Allgemeinen aussieht. Eine Route mit sechs Einfahrten zu je 50 Dollar bringt bei einem einzigen Schneesturm 300 Dollar ein, noch bevor man die Zeit für den Fußweg zwischen den Häusern einkalkuliert.

Beginnen Sie in dieser Reihenfolge, bevor der erste Schneefall der Saison einsetzt:

Tragen Sie Ihre Dienstleistung bei Thumbtack ein und legen Sie Ihr eigenes Einsatzgebiet fest.

Legen Sie den Preis anhand der Größe der Einfahrt und der Schneehöhe fest, nicht als Pauschalpreis.

Fragen Sie Stammkunden nach dem ersten Sturm nach einer Vereinbarung für die gesamte Saison.

Der Fehler besteht darin, den ersten Auftrag unter Wert zu verkaufen, um den Kunden zu gewinnen, und diesen Preis dann die ganze Saison über beizubehalten: Eine Einfahrt, die im November 20 Dollar kostet, kostet auch bei einem Schneesturm im Februar noch 20 Dollar, es sei denn, Sie verhandeln den Preis im Voraus neu.

Kostenlos eintragen Thumbtack 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der einfachsten Nebenjobs im Winter: Man verdient 30 bis 70 Dollar pro Einfahrt und braucht dafür nichts weiter als eine Schaufel. Tragen Sie Ihre Dienstleistung ein

Eine professionelle Installation von Weihnachtsbeleuchtung kostet in dieser Saison durchschnittlich 444 Dollar, wobei die meisten Hausbesitzer je nach Größe des Hauses zwischen 220 und 684 Dollar bezahlen. Damit ist dies hier einer der besser bezahlten Nebenjobs im Winter für einen einzigen Nachmittag Arbeit.

Installateure berechnen in der Regel 2 bis 5 Dollar pro linearem Fuß Dachlinie, sodass sich die Einnahmen schnell summieren können, wenn man an einem Nachmittag drei oder vier Häuser in einer Straße schmückt – vor allem, wenn Leiter und Lichterketten bereits im Transporter verstaut sind. Größere oder aufwendigere Aufträge, wie das Umwickeln von Bäumen oder die Beleuchtung einer gesamten Einfahrt, können 5.000 Dollar oder mehr einbringen.

Wer dies als echtes Geschäft statt als Wochenendjob betreiben möchte, kann dem Franchise-Netzwerk von Weihnachtsdekoration beitreten, wobei dieser Weg jedoch echtes Kapital erfordert und nicht nur einen Start am Wochenende. Angi bewertet Installateure nach Bewertungen und Reaktionsgeschwindigkeit, daher sind sowohl eine Haftpflichtversicherung als auch eine schnelle Reaktion wichtig. Ein Sturz von einer Leiter ist der häufigste Schadensfall in dieser Branche.

Gehen Sie vor Ihrem ersten Kostenvoranschlag in dieser Reihenfolge vor:

Tragen Sie Ihren Service bei Angi ein, um Kundenkontakte in Ihrer Region zu gewinnen – die Anmeldung ist kostenlos.

Kaufen Sie vor Ihrem ersten Auftrag hochwertige Leuchten und Zeitschaltuhren in gewerblicher Qualität, die für den Außenbereich geeignet sind.

Vergewissern Sie sich, dass Sie über eine Haftpflichtversicherung verfügen, bevor Sie die Leiter oder das Dach eines Kunden besteigen.

Ein Fehler ist es, einen Pauschalpreis zu nennen, bevor man das Haus gesehen hat. Die Länge der Dachlinie, die Höhe der Bäume und die Frage, ob der Kunde Zeitschaltuhren wünscht, beeinflussen den Auftrag – daher ist ein Kostenvoranschlag vor Ort immer besser als eine telefonische Schätzung

Kostenlose Eintragung von Leads Angi 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der besser bezahlten Nebenjobs im Winter für einen einzigen Nachmittag, mit durchschnittlich 444 Dollar pro Auftrag. Tragen Sie Ihr Unternehmen ein

Saisonale Eislaufplatzbetreuer verdienen an den meisten kommunalen und privaten Eislaufplätzen 13 bis 17 Dollar pro Stunde – das ist zwar der niedrigste Verdienst aller hier vorgestellten Winter-Nebenjobs, aber auch der, der ohne Erfahrung am einfachsten zu bekommen ist. Für alle, die keinen Transporter, keine Schaufel oder keine Verkaufserfahrung haben, sind die Einstiegshürden bei diesem Winter-Nebenjob am geringsten. Die Saison dauert in der Regel von Mitte September bis Mitte März, mit 20 bis 30 Stunden pro Woche neben der Schule oder einem anderen Job.

Die meisten Eislaufbahnen erwarten grundlegende Kundendienstkenntnisse. Die Einarbeitung vor Ort umfasst Themen wie Sicherheit auf dem Eis und das Anpassen der Schlittschuhe, sodass für den Einstieg keine Zertifizierung erforderlich ist. Eislauflehrer mit Erfahrung im Eiskunstlauf oder Eishockey können oft auf einen höheren Stundensatz aufsteigen, sobald die Saison läuft.

Die Bezahlung erfolgt in der Regel nach dem vom Eislaufbahnbetreiber festgelegten zweiwöchentlichen oder halbmonatlichen Zeitplan, genau wie bei den meisten Stellen in kommunalen Park- und Freizeitämtern. Suchen Sie auf Snagajob nach Stellenangeboten mit Stundenlohn in Eislaufbahnen in Ihrer Nähe, da dort diese Art von saisonaler Schichtarbeit gezielt aufgelistet wird, anstatt sie mit Festanstellungen zu vermischen.

Bewerben Sie sich in dieser Reihenfolge, sobald die Herbst-Einstellungsphase beginnt:

Erstelle ein kostenloses Konto bei Snagajob und durchsuche die Angebote für Eislaufbahnen und Eishallen.

Erkundigen Sie sich bei jeder Eislaufbahn nach dem genauen Stundenlohn, bevor Sie eine Schicht annehmen.

Prüfen Sie, ob Trinkgelder für den Schlittschuhverleih oder für Eislaufunterricht zusätzlich zum Stundenlohn gezahlt werden.

Ein häufiger Fehler ist es, sich nur bei der nächstgelegenen Eislaufbahn zu bewerben. Private Betreiber, Skihütten und städtische Parkverwaltungen haben unterschiedliche Einstellungszeitpläne, und die erste Stelle, die ausgeschrieben wird, ist nicht immer die bestbezahlte.

Keine Erfahrung erforderlich Snagajob 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Suche ist kostenlos, wobei Stellen als Eisbahnwärter mit 13 bis 17 Dollar pro Stunde vergütet werden. Finde Jobs bei Rink

Ein Vergleich der acht Nebenjobs im Winter

Schneeräumen und die Arbeit in Skigebieten sind die bestbezahlten dieser acht winterlichen Nebenjobs, erfordern jedoch auch Ausrüstung oder einen Umzugsort, was bei den meisten anderen Tätigkeiten nicht der Fall ist. Aufgrund des Verdienstes pro Schneesturm reiht sich das Schneeräumen eher in die hochbezahlten Nebenjobs ein, die auf echter Ausrüstung basieren, als in eine typische Saisonarbeit.

Jobs im Schneeräumen liegen ganz oben in dieser Gehaltsspanne, gerade weil so wenige Menschen bereits mit einem Schneepflug ausgestattet sind. Saisonale Lager- und Lieferjobs belegen die Mitte der Tabelle und bieten ein stabiles Einkommen, ohne dass Ausrüstung benötigt wird.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie viel jeweils verdient wird, welche Startkosten anfallen, wie die Bezahlung erfolgt und wie körperlich anstrengend die Arbeit tatsächlich ist.

Methode Plattform Was es einbringt Startkosten Auszahlungszeitpunkt Aufwandsgrad Schneeräumen GigSmart 300 bis 600 Dollar pro Schneesturm 3.000 bis 6.000 $ (Schneepflug) Noch am selben Tag Aktiv, körperlich anstrengend Mitarbeiter des Skigebiets Vail Resorts 20 bis 23 $/Std. plus kostenloser Skipass Bewerbung kostenlos Zweiwöchentlich Aktive Schichten vor Ort Auslieferungshelfer UPS 17 bis 25 $/Std. Kostenlos (Führerschein erforderlich) Wöchentlich Aktiv, Autofahren und Heben Einzelhandel und Lager Amazon 17 bis 28 $/Std. Bewerbung kostenlos Zweiwöchentlich Aktiv, im Lager Geschenkverpackung TaskRabbit 20 bis 33 $/Std. 25 $ Anmeldegebühr Wird vom Tasker festgelegt Aktiv, pro Buchung Schneeschippen Thumbtack 30 bis 70 $ pro Einsatz Kostenlos inserieren Noch am selben Tag Aktiv, körperlich Lichtinstallation Angi 220 bis 684 pro Auftrag Kostenlos inserieren Pro Auftrag Aktiv, Leiterarbeiten Eisbahnbetreuer Snagajob 13 bis 17 $/Std. Kostenlose Suche Zweiwöchentlich oder halbmonatlich Aktive Schichten vor Ort

Saisonjobs in Skigebieten sind der einzige Eintrag in dieser Tabelle, bei dem die Bezahlung teilweise in Form eines Saisonpasses statt in bar erfolgt.

Wie wir diese Nebenjobs im Winter ausgewählt haben

Jede hier aufgeführte Möglichkeit musste einen konkreten Lohn, eine Vergütung oder eine Auszahlungssumme angeben und musste tatsächlich mit dem Winter in Verbindung stehen – und nicht nur ein ganzjähriger Job sein, bei dem einmal „Schnee“ erwähnt wurde. Das war die Hürde, die jeder dieser Nebenjobs im Winter nehmen musste, und die meisten mussten zudem noch Mitarbeiter für die kommende Saison einstellen – es durfte sich also nicht um eine Stelle handeln, die im letzten Jahr still und leise weggefallen ist.

Vier Kriterien entschieden darüber, was es auf diese Liste schaffte:

Veröffentlichte Vergütungen oder Honorare , entweder von der Seite der Plattform selbst oder aus einer Quelle für Lohndaten wie dem Bureau of Labor Statistics.

, entweder von der Seite der Plattform selbst oder aus einer Quelle für Lohndaten wie dem Bureau of Labor Statistics. Echte winterbezogene Stellenangebote, keine ganzjährigen Jobs, die zufällig auch im Dezember laufen.

Stellenangebote, keine ganzjährigen Jobs, die zufällig auch im Dezember laufen. Für diese Saison werden noch Mitarbeiter gesucht , was anhand der aktuellen Stellenanzeigen der jeweiligen Plattformen bestätigt wurde.

, was anhand der aktuellen Stellenanzeigen der jeweiligen Plattformen bestätigt wurde. Rechtmäßig und altersgerecht, offen für Personen ohne spezielle Zertifizierung.

Das sind dieselben Kriterien, die diese Website bei ihrer gesamten Berichterstattung über „Play-to-Earn“-Angebote anwendet, unabhängig von der Jahreszeit. Genau diese vier Prüfkriterien sorgen dafür, dass diese Liste mit Nebenjobs für den Winter nicht zu einer generischen Zusammenstellung wird.

Können Belohnungs-Apps dein Wintereinkommen aufbessern?

Prämien-Apps zahlen Dutzende von Dollar im Monat, nicht Hunderte, daher eignen sie sich am besten als Ergänzung zu einem der acht oben genannten Winter-Nebenjobs und nicht als Ersatz dafür. Sie erfordern weder Ausrüstung noch eine saisonale Verpflichtung, was sie zu den einfachsten Apps macht, mit denen man noch heute Abend echtes Geld verdienen kann.

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Einen solchen Job per Handy zusätzlich zu einem echten Winter-Nebenjob zu erledigen, folgt derselben Logik wie bei allen anderen Apps, die echtes Geld für die Freizeit zahlen. Wenn du eine App suchst, die im Hintergrund läuft, während du deinen echten Winter-Nebenjob ausübst, wähle Snakzy – hier kannst du dir ab 35 $ Geld auszahlen lassen und deine Spielsitzungen in Guthaben umwandeln. Die Anmeldung ist kostenlos, es ist keine Einzahlung erforderlich.

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Was nicht funktioniert

Jedes Angebot, bei dem dir Gebühren berechnet werden, bevor du Geld erhältst, verkauft dir nur den „Hustle“, nicht das Einkommen – und Nebenjobs im Winter ziehen jedes Jahr eine spezielle Variante dieser Falle an. Die beiden folgenden Muster betreffen Betrugsfälle mit Vermittlungsgebühren und den Missbrauch seriöser Plattformen – es handelt sich nicht um eine allgemeine Zusammenfassung von Betrugsmaschen. Jedes dieser Muster kann einen vielversprechenden Nebenjob im Winter still und leise in einen Nettoverlust verwandeln, noch bevor die erste Auszahlung eintrifft.

Angebote, bei denen Sie zuerst bezahlen müssen

Jeden Winter wiederholen sich drei Muster.

Kostenpflichtige Vermittlungsdienste für Saisonjobs. Eine seriöse Vermittlungsagentur wird gemäß den Leitlinien der FTC zum Erkennen von Jobbetrug vom Arbeitgeber bezahlt, der Sie einstellt, nicht vom Bewerber.

Eine seriöse Vermittlungsagentur wird gemäß den Leitlinien der FTC zum Erkennen von Jobbetrug vom Arbeitgeber bezahlt, der Sie einstellt, nicht vom Bewerber. Gefälschte Jobs im Bereich Weiterversand und Lagerarbeit. Die BBB warnt davor, dass in einigen Stellenanzeigen für die Weihnachtszeit von neuen Mitarbeitern verlangt wird, Pakete zu Hause entgegenzunehmen und weiterzuversenden – ein bekanntes Betrugsmuster, das als saisonale Lagerarbeit getarnt ist.

Die BBB warnt davor, dass in einigen Stellenanzeigen für die Weihnachtszeit von neuen Mitarbeitern verlangt wird, Pakete zu Hause entgegenzunehmen und weiterzuversenden – ein bekanntes Betrugsmuster, das als saisonale Lagerarbeit getarnt ist. „Pakete“ für Leiter- und Beleuchtungsarbeiten, die vor einem schriftlichen Kostenvoranschlag verkauft werden. Ein seriöser Installateur begutachtet zunächst das Grundstück; wer vor diesem Besuch eine Anzahlung verlangt, verkauft den Termin, nicht den Auftrag.

Wenn Ihnen Kosten in Rechnung gestellt werden, bevor ein Kunde oder Arbeitgeber dies tut, ist das ein eindeutiges Anzeichen für einen dieser winterlichen Nebenjobs – unabhängig von der Jahreszeit. Das Lesen der Gebührenstruktur vor der Anmeldung schützt jeden, der verschiedene winterliche Nebenjobs miteinander vergleicht.

Fallen innerhalb der seriösen Wege

Hier handelt es sich um echte Plattformen und echte Jobs, die missbraucht werden – die teurere Kategorie, bei der man sich irren kann.

Schneeräumen ohne Haftpflichtversicherung. Ein Anspruch wegen eines Sturzes auf glatter Fahrbahn nach wiederholtem Gefrieren ist die häufigste Klage in diesem Tätigkeitsbereich. Jeder Nebenjob im Bereich der Schneeräumung, bei dem das Grundstück einer anderen Person betroffen ist, birgt dasselbe Haftungsrisiko.

Ein Anspruch wegen eines Sturzes auf glatter Fahrbahn nach wiederholtem Gefrieren ist die häufigste Klage in diesem Tätigkeitsbereich. Jeder Nebenjob im Bereich der Schneeräumung, bei dem das Grundstück einer anderen Person betroffen ist, birgt dasselbe Haftungsrisiko. Einen Einstellungsbonus als garantiert betrachten. Saisonale Boni bei großen Einzelhändlern setzen in der Regel eine Mindestanzahl an Arbeitsstunden oder -wochen voraus, bevor sie vollständig ausgezahlt werden.

Saisonale Boni bei großen Einzelhändlern setzen in der Regel eine Mindestanzahl an Arbeitsstunden oder -wochen voraus, bevor sie vollständig ausgezahlt werden. Eine kostenlose Saisonkarte als vollständige Vergütung betrachten. Die Unterkunft in der Nähe eines Ferienortes ist oft die eigentliche Einschränkung, nicht der Stundenlohn.

Die Unterkunft in der Nähe eines Ferienortes ist oft die eigentliche Einschränkung, nicht der Stundenlohn. Den Schritt der Hintergrundüberprüfung überspringen. TaskRabbit und ähnliche Plattformen aktivieren ein Konto erst, wenn die Identitätsprüfung abgeschlossen ist; daher ist es wichtiger als man denkt, diesen Schritt frühzeitig in Angriff zu nehmen.

Finden Sie innerhalb von zwei Minuten auf der Website der jeweiligen Plattform die Vergütung, die Gebühren und die Auszahlungsbedingungen für jeden Winter-Nebenjob heraus. Wenn Ihnen das nicht gelingt, haben Sie Ihre Antwort. Wer keinen Transporter, keine Schaufel oder keinen Ferienort in der Nähe hat, kann dennoch durch digitale Optionen wie den Verkauf von KI-gestützten Produkten über einen Laptop Geld verdienen – dabei spielt das Wetter draußen keine Rolle.

Fazit zu Nebenjobs im Winter

Wenn Sie bereits einen Lkw besitzen, ist Schneeräumen der bestbezahlte Winter-Nebenjob auf dieser Liste – Sie können bei einem einzigen Sturm 300 bis 600 Dollar verdienen, sobald sich die ersten Kunden angestellt haben.

Was ein regelmäßiges wöchentliches Einkommen ohne Anschaffungskosten für Ausrüstung angeht, liegen saisonale Lager- und Auslieferungsjobs bei Amazon und UPS knapp dahinter. Wenn du neben dem Verdienst auch Freizeit in den Bergen genießen möchtest, ist eine Saison bei Vail Resorts die richtige Wahl, und wenn du nur mit einer Schaufel an den Start gehst, bringt das Schneeräumen von Einfahrten noch am selben Tag Geld in die Kasse. Diese Logik kehrt sich um, sobald der Schnee schmilzt und Sommerjobs die Favoriten unter den Saisonjobs werden.

Den richtigen Winter-Nebenjob an das anzupassen, was bereits in der Garage steht, spart wochenlanges Ausprobieren. Wenn du noch unentschlossen bist, fang heute Abend schon mit der kostenlosen Variante an, während du einen größeren Winter-Nebenjob aufbaust, da die meisten der hier vorgestellten Möglichkeiten kostenlos ausprobiert werden können. Kostenlose Anmeldung, keine Kaution: Hol dir Snakzy kostenlos, während du den ersten dieser Winter-Nebenjobs organisierst.

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Häufig gestellte Fragen