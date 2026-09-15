6 ideas de negocios para adolescentes que realmente dan beneficios en 2026

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La forma más rápida de obtener ingresos entre estas ideas de pequeños negocios para adolescentes es un servicio local, como el cuidado del césped o el cuidado de mascotas. No requiere un empleador, ni una cuenta en una plataforma y, a menudo, tampoco dinero para empezar. Explorar buenas ideas de pequeños negocios para adolescentes es la mejor manera de alcanzar la independencia económica desde temprana edad.

La mayoría de estas fantásticas ideas de pequeños negocios para adolescentes pagan entre 15 y 30 dólares por hora o entre 25 y 100 dólares por trabajo. Puedes ganar un buen dinero en cuanto tengas dos o tres clientes habituales. Sin embargo, conseguirlo lleva unas semanas preguntando por el barrio, no un solo día.

Las seis ideas que se presentan a continuación son aptas para menores de 18 años, requieren poco o ningún capital inicial y no necesitan una cuenta de pago de un adulto para conseguir tu primer cliente. Algunas plataformas exigen que el titular de la cuenta tenga 18 años. Es el caso de Care.com, Rover, Etsy y eBay. Depop te permite registrarte a partir de los 13 años, pero aún así debes tener 18 para poder recibir el pago a través de PayPal o Depop Payments.

Esta lista de ideas de pequeños negocios para adolescentes solo incluye opciones que un adolescente puede llevar a cabo por sí mismo, de principio a fin. Encontrar ideas de pequeños negocios para adolescentes en Internet puede resultar complicado debido a estos límites de edad, pero los servicios locales ofrecen soluciones claras.

¿Son realmente viables las ideas de pequeños negocios para adolescentes?

Sí, ninguna de las ideas de pequeños negocios para adolescentes de esta lista depende de una cuenta en una plataforma de mercado exclusiva para adultos. Pero la respuesta es no si el plan es igualar los ingresos de una plataforma de trabajos esporádicos para adultos, como un cuidador a tiempo completo en Rover o el propietario de una tienda en Etsy, ya que ambas requieren específicamente tener 18 años.

Buscar en Internet ideas de pequeños negocios para adolescentes suele llevar a obstáculos relacionados con las plataformas, por lo que los modelos de negocio locales son más fiables. El límite de estas ideas de pequeños negocios para adolescentes lo marca la demanda local y el tiempo libre que realmente tienes entre clases, no la falta de plataformas a las que unirte.

Cada una de las seis ideas que se presentan a continuación se ha elegido porque es legal que un adolescente las lleve a cabo sin necesidad de tener una cuenta en una plataforma para mayores de 18 años, ofrece un rango salarial real y contrastado, y requiere poco o ningún capital inicial. Se trata de ideas sencillas de pequeños negocios para adolescentes que quieren empezar a ganar dinero de inmediato.

Tu salario neto real depende de varios factores directos. La densidad de la ruta es fundamental para los trabajos de jardinería; cortar el césped de tres jardines en una misma calle permite facturar cada hora, mientras que desplazarte por toda la ciudad te hace perder tiempo sin cobrar. El nivel de riqueza del barrio determina las tarifas fijas, mientras que ofrecer servicios adicionales como quitar malas hierbas o recoger hojas te ayuda a ganar más que con el simple corte de césped.

En el caso del cuidado de niños, las citas nocturnas de fin de semana se pagan mucho mejor que las tardes entre semana, y mantener una lista fija de familias habituales elimina el tiempo no remunerado que se dedica a buscar trabajo.

Cualquiera que tenga un objetivo semanal más ambicioso debería consultar este desglose sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana para saber qué se necesita realmente para alcanzar ese límite máximo. Muchos jóvenes emprendedores empiezan buscando en Internet ideas de pequeños negocios para adolescentes antes de darse cuenta de que los servicios locales en el barrio se pagan mucho más rápido.

El cuidado ocasional de niños y los trabajos informales de jardinería para los vecinos están expresamente exentos de las normas sobre trabajo infantil y salarios y horarios de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA). Un adolescente menor de 16 años no puede recibir remuneración legal alguna por utilizar un cortacésped o una podadora a motor, según las mismas disposiciones sobre trabajo infantil de la FLSA; se trata de una limitación real que se aborda en la entrada sobre el cuidado del césped más abajo, y no de un tecnicismo que se pueda pasar por alto.

En realidad, estas estupendas ideas de pequeños negocios para adolescentes son ideales para alguien que disponga de unas cuantas tardes libres a la semana y cuente con algo de apoyo de sus padres para comprar el material o que le lleven en coche. Además, se necesita paciencia para fidelizar a los clientes, así que no esperes obtener ingresos de la noche a la mañana.

6 ideas reales de pequeños negocios para adolescentes

Cada una de estas seis ideas que te presentamos a continuación incluye un rango salarial real y contrastado, una estimación de los costes iniciales y la información legal importante que debes tener en cuenta antes de aceptar a tu primer cliente. Se trata de ideas de pequeños negocios realmente sencillas para que los adolescentes pongan en marcha este curso escolar.

Un trabajo básico de cortar, recortar y perfilar el césped en un jardín residencial grande suele reportar, de forma realista, entre 18 y 24 dólares la hora, o una tarifa fija de 25 dólares por jardín para un adolescente que acaba de empezar. Las tarifas suben rápidamente una vez que tienes 10 o más clientes habituales y puedes agrupar el recorte, el perfilado y la recogida de hojas en un solo precio.

El coste inicial es casi de 0 dólares si ya tienes en el garaje un cortacésped manual de la familia y herramientas manuales. Calcula entre 150 y 400 dólares para un cortacésped decente, una podadora, gafas de seguridad y guantes si los compras nuevos.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Recorre entre 10 y 15 casas de la zona y deja un folleto sencillo con un número de teléfono y un precio fijo por jardín.

Ofrece un descuento en el primer corte para dejar listo rápidamente un jardín que se vea bien.

Pide a cada cliente satisfecho que te recomiende a alguien.

Una vez que tengas cuatro o cinco clientes habituales, pasa a utilizar un calendario sencillo, ya sea en papel o a través de una aplicación, para que no se te pase por alto ninguno.

El error más común aquí es fijar la misma tarifa fija para todos los jardines, independientemente de su tamaño, lo que en la práctica supone ganar 8 dólares por hora en un jardín enorme y 40 dólares por hora en uno pequeño. Haz el presupuesto en función del tiempo estimado, no por costumbre.

Esta opción es una de las ideas de negocio para adolescentes más escalables de esta lista, precisamente porque crece cliente a cliente en lugar de tener un límite máximo. Si el trabajo de jardinería no es lo tuyo, esta lista de formas de ganar 200 dólares rápidamente ofrece alternativas más rápidas y que requieren menos esfuerzo.

Lo que debes saber Coste inicial: 0 dólares o hasta 400 dólares por un cortacésped y herramientas



decentes. Remuneración: entre 18 y 24 dólares por hora o una tarifa fija de 25 dólares por jardín para principiantes



. Qué evitar: cobrar una tarifa fija; el precio debe basarse en el tamaño y el tiempo estimado.

Gánalo como si fuera un negocio de verdad Jobber 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Prueba gratuita de 14 días; a continuación, los planes Core cuestan a partir de 29 $ al mes con facturación anual, o 49 $ al mes con facturación mensual sin compromiso, y ofrecen herramientas de programación, elaboración de presupuestos y facturación que permiten gestionar eficazmente un negocio de jardinería en expansión. Prueba Jobber gratis

Un lavado y aspirado básico cuesta entre 20 y 40 dólares, y una limpieza completa del interior y el exterior cuesta entre 75 y 150 dólares por coche. Los costes de material son lo suficientemente bajos como para que los profesionales que trabajan por cuenta propia se queden con la mayor parte de esa cantidad como beneficio. Este alto margen lo convierte en una de las mejores ideas de pequeños negocios para adolescentes. Una vez que se corre la voz por el barrio, se convierte en una forma fiable de ganar un dinero extra.

Al igual que la mayoría de las ideas de pequeños negocios para adolescentes de esta lista, el coste inicial es realmente bajo si ya se dispone de un coche familiar y de una manguera en la entrada de casa. Un cubo, toallas de microfibra, jabón para coches y una aspiradora pueden costar menos de 100 dólares. Un kit móvil más completo, con una hidrolimpiadora y una aspiradora para seco y húmedo, cuesta entre 1.000 y 2.500 dólares. Destaca entre las ideas de pequeños negocios fáciles para adolescentes porque primero puedes practicar con los vehículos familiares.

Para empezar:

Empieza con el coche de tu propia familia y el de un vecino para hacer fotos de «prueba de trabajo» de forma gratuita o con descuento.

Publica fotos sencillas del «antes y después» en una aplicación o grupo de la comunidad local.

Ofrece un paquete básico y otro premium para que los clientes puedan elegir ellos mismos el precio.

Prueba siempre cualquier producto químico nuevo en un panel pequeño y oculto antes de utilizarlo en la pintura del coche de un cliente.

Un error habitual es utilizar un limpiador inadecuado para un material concreto del interior. El cuero, el vinilo y la tela reaccionan de forma diferente, así que pregunta de qué están hechos los asientos antes de empezar, ya que la reparación de cualquier daño correrá de tu cuenta.

Lo que debes saber Coste inicial: 100 $ por un kit básico; entre 1.000 y 2.500 $ por un kit



más completo. Remuneración: entre 20 y 150 $, dependiendo del nivel



de servicio. Qué evitar: utilizar un limpiador inadecuado para un material específico del interior.

Acepta pagos con tarjeta en el establecimiento Square 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un lector de tarjetas gratuito y sin cuota mensual en el plan Básico, con una comisión del 2,6 % más 15 céntimos por cada pago con tarjeta, para que un cliente de limpieza de coches nunca tenga que buscar dinero en efectivo. Consigue el Reader gratis

Un paseo con perros o una visita sin cita previa suele reportar, en la práctica, entre 20 y 30 dólares en la mayoría de los mercados de EE. UU., mientras que en las principales áreas metropolitanas las tarifas oscilan entre los 30 y los 40 dólares. Las tarifas son más elevadas si hay un segundo perro, por lo que una sola ruta de paseo que cubra tres casas en una misma calle puede reportar más por hora que la mayoría de los trabajos a tiempo parcial.

La mayor plataforma de intermediación en este ámbito, Rover, exige que los cuidadores tengan 18 años, por lo que se trata de un negocio genuinamente local y basado en el boca a boca, en lugar de ser una de esas ideas de pequeños negocios online para adolescentes. Puedes utilizar aplicaciones que te pagan por pasear perros para obtener ingresos pasivos mientras lo haces.

El coste inicial es prácticamente de 0 dólares. La mayoría de las veces, el dueño te proporcionará la correa y las bolsas para los excrementos. Estas rutas por el barrio son, sin duda, ideas de pequeños negocios fáciles de poner en marcha rápidamente para adolescentes.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Pregunta directamente a entre tres y cinco vecinos que tengan perro, en lugar de publicar un anuncio a ciegas.

Reúnete siempre con el perro y su dueño antes del primer paseo en solitario.

Pregunta desde el principio si hay algún problema médico, si el perro reacciona mal a la correa o si tiene necesidades alimenticias especiales.

Confirma por escrito —aunque solo sea mediante un mensaje de texto— la tarifa por paseo o por semana antes de empezar.

El error más común es hacerse cargo de más perros de los que puedes controlar con seguridad con una sola mano en la correa, lo cual supone un riesgo para la seguridad y es la forma más rápida de perder la confianza de un cliente tras un mal paseo. Un curso básico de primeros auxilios para mascotas es una forma eficaz de ganarse la confianza de los clientes que tienen mascotas y te entregan la llave de su casa.

Lo que debes saber Coste inicial: 0 $ (el curso es opcional)



. Remuneración: entre 20 y 40 $, dependiendo de tu ubicación



. Qué evitar: Acoger a más perros de los que puedas cuidar con seguridad

Gánate rápidamente la confianza de los clientes American Red Cross Cat and Dog First Aid 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un curso en línea de 35 minutos y un coste de 25 dólares que trata sobre los signos vitales de las mascotas, las hemorragias, las convulsiones y los cuidados preventivos, con un certificado digital para mostrar a un nuevo cliente. Realiza el curso

Los adolescentes que cuidan niños cobran entre 15 y 22 dólares la hora, dependiendo de la experiencia y la ubicación, con una media nacional de 17,62 dólares la hora. El papel de «ayudante de la madre», que consiste en cuidar de los niños mientras uno de los padres sigue en casa, suele remunerarse algo menos que el cuidado de niños en solitario, pero es una de las ideas de pequeños negocios más fáciles para adolescentes que quieren hacerse con sus primeras referencias.

En lo que respecta a los trabajos extra para adolescentes, esta es una de las pocas ideas de pequeños negocios para adolescentes en las que se gana dinero durante el tiempo libre, una vez que los niños se han acostado. Además, conseguir una sola familia de confianza suele significar unos ingresos predecibles los fines de semana durante el resto del curso escolar. Por eso ocupa un lugar destacado entre las mejores ideas de pequeños negocios para adolescentes.

Para empezar:

Empieza por los amigos de la familia y los vecinos que ya te conocen.

Prepara una hoja sencilla con los contactos de emergencia, las alergias y las rutinas para irse a dormir, que deberás rellenar antes de cada nuevo trabajo.

Confirma la tarifa por hora, más entre 1 y 3 dólares adicionales por cada niño más, y la hora de finalización por mensaje de texto antes de llegar.

Intenta conseguir un horario semanal fijo con una o dos familias en lugar de trabajos puntuales.

El error más habitual es aceptar cuidar a más niños o a niños más pequeños de lo que tu experiencia te permite, solo para no rechazar un trabajo; una mala primera experiencia se difunde rápidamente en un barrio pequeño. Un curso de seguridad reconocido es la forma más rápida de justificar cobrar en la franja más alta del rango, en lugar de en la más baja.

Lo que debes saber Coste inicial: 0 dólares (curso opcional)



Remuneración: entre 15 y 22 dólares, dependiendo de la experiencia y la ubicación



. Qué evitar: Aceptar todos los trabajos sin tener en cuenta la experiencia y la carga de trabajo

Consigue la certificación y cobra más American Red Cross Babysitting and Child Care Course 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se trata de un curso en línea de unas cuatro horas de duración, abierto a mayores de 11 años, que abarca temas como la alimentación, la seguridad y la respuesta ante emergencias, y que ofrece un certificado que da tranquilidad a los nuevos padres. Inscríbete aquí

Los tutores adolescentes ganan una media de 19,28 dólares por hora, con un rango habitual de entre 14,42 y 22,84 dólares. Dar clases particulares de forma constante a dos o tres alumnos a lo largo de un curso escolar puede suponer, en la práctica, hasta 3.000 dólares o más, lo que sitúa a esta actividad entre las ideas de pequeños negocios más rentables para adolescentes de esta lista, y no se trata de un ingreso puntual.

Las grandes plataformas de clases particulares en línea no son una opción en este caso. Tanto Varsity Tutors como Skooli exigen que los tutores tengan 18 años, y Skooli exige además una titulación universitaria. Esto la convierte en una de las pocas ideas de negocio para adolescentes que se basa en las habilidades en lugar de en el equipamiento, por lo que funciona como un servicio local y presencial, en lugar de depender de ideas de pequeñas empresas para adolescentes en línea.

Para empezar:

Pregunta a un orientador escolar o a un profesor si conocen a alguna familia que busque ayuda con los deberes.

Ofrece la primera sesión a una tarifa de prueba más baja para que los padres puedan ver cómo responde el alumno.

Mantén las sesiones de una duración fija, de 45 a 60 minutos, para que los precios sean predecibles.

Lleva un registro de los temas tratados en cada sesión para que los padres vean un progreso claro, y no solo el tiempo facturado.

Cobra entre 30 y 40 dólares por hora por una asignatura muy demandada, como álgebra o un idioma extranjero, una vez que tengas experiencia.

El error más habitual es aceptar dar clases particulares de una asignatura que en realidad no dominas, por la presión de conseguir el trabajo, lo cual se nota enseguida en cuanto los deberes se complican de verdad. Limítate a las asignaturas en las que tú mismo hayas sacado buenas notas y rechaza el resto. Las clases particulares locales siguen siendo una de las ideas de pequeño negocio más gratificantes y estupendas para adolescentes con buenas habilidades académicas.

Lo que debes saber Coste inicial: 0



$. Remuneración: entre 14 y 40 dólares por hora, dependiendo de la asignatura



. Qué debes evitar: dar clases particulares de asignaturas que no domines por completo

Encuentra familias cercanas Nextdoor 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, está abierta a usuarios estadounidenses a partir de 13 años y se basa en la publicación de ofertas locales directamente a los hogares cercanos. Encuentra tu barrio

Esta es la única idea de esta lista de ideas de pequeños negocios para adolescentes que sirve como vía de expresión creativa. Llevar un puesto de productos artesanales implica buscar materiales, diseñar productos y gestionar tú mismo las ventas a los clientes. Convierte un pasatiempo como la joyería, el arte o la carpintería en un stock real.

A diferencia de los trabajos de servicios en los que se cobra por el tiempo dedicado, aquí tienes control total sobre lo que creas y la oportunidad de crear una línea de productos físicos desde cero. El coste inicial suele limitarse a los materiales —a menudo menos de 50 dólares para empezar con joyería, pegatinas o pulseras de la amistad— más el precio del puesto.

Las manualidades son una de las ideas de pequeños negocios online para adolescentes, en las que puedes vender en plataformas como Etsy y Depop. El inconveniente es que hay que tener 18 años para crear una cuenta de vendedor en Etsy. Depop permite registrarse a partir de los 13 años, pero no se pueden recibir pagos hasta cumplir los 18. A pesar de estas restricciones, las manualidades siguen siendo una de las mejores ideas de pequeños negocios para adolescentes a los que les encanta el diseño.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Prepara un pequeño lote de entre 15 y 20 artículos antes de comprometerte a pagar la cuota de un puesto.

Busca en la biblioteca local, en el colegio o en una feria empresarial para niños y jóvenes un primer evento que no te cueste mucho.

Fija un precio que cubra los materiales, la cuota del puesto y una tarifa por hora real por tu tiempo, no solo por los materiales.

Lleva un registro sencillo de lo que has vendido y a qué precio para saber qué debes hacer más la próxima vez.

El error más común es fijar un precio que solo cubra los materiales y olvidarse de pagarte algo por las horas dedicadas a fabricar cada artículo. Si las manualidades no son lo tuyo y te gustan más los videojuegos, esta guía para ganar dinero en Roblox es una buena siguiente lectura.

Lo que debes saber Coste inicial: a menudo menos de 50 $ para empezar



. Ganancias: entre 2 y 4 veces el coste



de los materiales. Qué hay que evitar: olvidarse de las horas que has dedicado a crear cada artículo a la hora de fijar el precio.

Diseña tus propias etiquetas gratis Canva 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un plan gratuito, disponible para mayores de 13 años, con plantillas para etiquetas de productos, etiquetas de precios y las publicaciones que realmente sirven para vender artículos hechos a mano. Empieza a diseñar gratis

Comparación de las seis ideas de pequeños negocios para adolescentes

El cuidado del césped y el cuidado de mascotas son ideas de pequeños negocios fáciles para adolescentes que requieren la menor inversión de dinero y tiempo para ponerse en marcha. Por su parte, la artesanía manual es la que más tiempo tarda en generar la primera venta. Estas seis ideas de pequeños negocios para adolescentes difieren lo suficiente en cuanto a coste, plazo y modelo de negocio, por lo que resulta útil compararlas antes de elegir una para empezar esta semana.

Idea Ganancias habituales Coste inicial Tiempo hasta conseguir el primer cliente ¿Qué grado de ingresos pasivos ofrece? Cuidado del césped y trabajos de jardinería De 18 a 24 dólares por hora De 0 a 400 dólares La misma semana No es un trabajo pasivo, se paga por trabajo Limpieza y detallado de coches a domicilio De 20 a 150 dólares por coche De menos de 100 $ a 2.500 $ La misma semana No es un trabajo pasivo, se cobra por trabajo Cuidado de mascotas y paseo de perros De 20 a 40 dólares por visita De 0 a 25 dólares (curso opcional) La misma semana No es un trabajo pasivo, se paga por visita Cuidado de niños y ayuda a madres De 15 a 22 dólares por hora De 0 a 25 $ (curso opcional) La misma semana No es un trabajo pasivo, se paga por hora Ayuda con los deberes y clases particulares De 14 a 40 dólares por hora 0 De 1 a 2 semanas No es un trabajo pasivo, se paga por sesión Artesanía y productos personalizados Entre 2 y 4 veces el coste de los materiales De 50 a 500 $ De 2 a 4 semanas Semipasivo: se hace una vez y se revende

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas para jóvenes mayores de 18 años

Las aplicaciones de recompensas y microtareas no sustituirán los ingresos de una pequeña empresa real, pero son una forma auténtica y sin costes iniciales de ganar un poco más entre cliente y cliente, con pagos reales que van desde 1 hasta 35 dólares, dependiendo de la aplicación. Funcionan como ideas complementarias de pequeños negocios en línea para adolescentes, que se suman a las opciones presenciales mencionadas anteriormente, no las sustituyen, y son adecuadas para aprovechar el tiempo libre entre trabajos de jardinería o sesiones de clases particulares, no como plan de ingresos principal.

Snakzy, la propia aplicación de recompensas de Eneba, es gratuita y tiene un pago mínimo de 35 dólares, aunque los usuarios deben tener 18 años o más para crear una cuenta.

KashKick es gratuita y tiene un pago mínimo de 10 dólares a través de PayPal; además, los usuarios deben tener 18 años o más para registrarse. La inscripción en BigCash es gratuita, con un pago mínimo de 1 dólar y una edad mínima de 13 años para registrarse, aunque para cobrar a través de PayPal es necesario tener 18 años para ser titular de la cuenta de PayPal.

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Snakzy es una de las mejores aplicaciones de juegos con las que se gana dinero real. Es una de las ideas de pequeño negocio más sencillas para adolescentes mayores de 18 años en Internet, aunque no llega a igualar los ingresos máximos que puede alcanzar un negocio local real.

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Lo que no funciona

La principal forma en que los adolescentes pierden dinero al perseguir ideas de pequeños negocios para jóvenes no es que la idea en sí sea mala, sino que se trata de una estafa disfrazada de oferta de trabajo o de un mercado que, de forma encubierta, exige una cuenta de adulto. Cada uno de los patrones que se indican a continuación tiene una señal de alerta específica que hay que tener en cuenta antes de pagar a nadie o facilitar información.

Ofertas de trabajo en las que hay que pagar para empezar : Un empleador o cliente real nunca te pedirá que pagues por un kit de inicio, formación o certificación antes de poder empezar a trabajar. Un mensaje de texto o un mensaje directo en el que se ofrece dinero fácil por reenviar paquetes o realizar tareas básicas de introducción de datos es un patrón de estafa habitual sobre el que la FTC advierte directamente.

: Un empleador o cliente real nunca te pedirá que pagues por un kit de inicio, formación o certificación antes de poder empezar a trabajar. Un mensaje de texto o un mensaje directo en el que se ofrece dinero fácil por reenviar paquetes o realizar tareas básicas de introducción de datos es un patrón de estafa habitual sobre el que la FTC advierte directamente. Plataformas de venta que exigen discretamente una cuenta para adultos : entre las ideas de pequeños negocios online para adolescentes que se promocionan, tanto Etsy como eBay establecen una edad mínima de 18 años para el titular de la cuenta de vendedor. Depop permite registrarse a partir de los 13 años, pero no puedes recibir pagos hasta que cumplas los 18. Del mismo modo, las aplicaciones de recompensas como Snakzy exigen estrictamente que los usuarios tengan 18 años o más para registrarse. Considera estos requisitos como un límite inamovible y no como una norma que se pueda eludir, ya que supone un verdadero problema de responsabilidad civil si algo sale mal o si tu cuenta es marcada como sospechosa.

: entre las ideas de pequeños negocios online para adolescentes que se promocionan, tanto Etsy como eBay establecen una edad mínima de 18 años para el titular de la cuenta de vendedor. Depop permite registrarse a partir de los 13 años, pero no puedes recibir pagos hasta que cumplas los 18. Del mismo modo, las aplicaciones de recompensas como Snakzy exigen estrictamente que los usuarios tengan 18 años o más para registrarse. Considera estos requisitos como un límite inamovible y no como una norma que se pueda eludir, ya que supone un verdadero problema de responsabilidad civil si algo sale mal o si tu cuenta es marcada como sospechosa. Pasarse por alto las medidas básicas de seguridad en el cuidado de mascotas o niños : No preguntar por alergias, necesidades médicas o los factores desencadenantes de un perro antes de un primer trabajo en solitario es lo que convierte un trabajo de canguro o de paseo de perros realizado de buena fe en un incidente grave.

: No preguntar por alergias, necesidades médicas o los factores desencadenantes de un perro antes de un primer trabajo en solitario es lo que convierte un trabajo de canguro o de paseo de perros realizado de buena fe en un incidente grave. Subestimar el valor de una habilidad real: cobrar la misma tarifa fija independientemente del tamaño del jardín, el estado del coche o la dificultad de la asignatura que impartes acostumbra silenciosamente a los clientes a esperar muy poco de cualquiera de estas ideas de pequeños negocios para adolescentes. Si buscas formas de ganar 2.000 dólares rápidamente, fijar tarifas demasiado bajas juega en tu contra. Es mucho más difícil subir un precio más adelante que fijarlo correctamente desde el principio.

Si detectas uno de estos patrones a tiempo, evitarás la mayor parte del riesgo real que entrañan estas estupendas ideas de pequeños negocios para adolescentes. Ese riesgo abarca desde perder dinero hasta ser víctima de una estafa, pasando por registrarte en una plataforma que no debería haberte admitido o por perder la confianza de un cliente. Evitar estos errores te garantiza que te centres en ideas de pequeños negocios para adolescentes sencillas que realmente den resultados.

Veredicto final sobre ideas de pequeños negocios para adolescentes

De estas ideas de pequeños negocios para adolescentes, cuidar a los niños o a las mascotas de los vecinos es la forma más rápida de ganar dinero con el menor coste inicial. Ninguna de las dos actividades requiere equipamiento y ambas están expresamente exentas de la normativa federal sobre trabajo infantil. Se trata, sin duda, de ideas de pequeños negocios fáciles de poner en marcha hoy mismo para los adolescentes.

Para un adolescente que quiera crear algo que siga creciendo, el cuidado de jardines o el servicio móvil de limpieza y detallado de coches son las mejores opciones, ya que ambas actividades se pueden ampliar hasta convertirse en rutas fijas con clientes habituales. Siguen siendo excelentes ideas de pequeños negocios para adolescentes que buscan ingresos sostenibles.

El consejo que realmente marca la diferencia: empieza con cualquier idea que puedas llevar a cabo para un vecino este fin de semana con lo que ya tienes en el garaje. Consigue un cliente que te pague y, a continuación, utiliza esa primera referencia real para conseguir el segundo. El modelo de negocio importa mucho menos al principio que el simple hecho de demostrar que vas a cumplir y que harás bien el trabajo.

Si tienes 18 años o más, pero prefieres ganar un poco de dinero extra a través de una aplicación en lugar de montar un negocio, buscar en Internet ideas de pequeños negocios para adolescentes podría llevarte a Snakzy, la propia aplicación de recompensas de Eneba, a la que puedes unirte gratis y que tiene un pago mínimo de 35 dólares. Si no, empieza por el cuidado del césped si no sabes muy bien por dónde empezar entre estas ideas de pequeños negocios para adolescentes.

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