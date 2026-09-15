¿Cómo puedo ganar dinero con un blog en 2026?

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

¿Cómo puedes ganar dinero con tu blog? La mayoría de los nichos bien definidos pueden generar beneficios reales, y combinar anuncios gráficos con enlaces de afiliados es lo que da resultados más rápidamente una vez que tu blog alcance unos cuantos miles de lectores al mes.

Ganar dinero con los blogs es una de las pocas formas de ingresos digitales que puede reportarte beneficios de cinco maneras diferentes al mismo tiempo. Desde las impresiones publicitarias hasta tus propios productos digitales, los blogs pueden generar múltiples fuentes de ingresos a partir de una sola entrada.

Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Las ideas de blog que generan ingresos requieren meses de publicaciones constantes antes de que llegue el primer pago real, y la monetización de un blog suele favorecer un tema concreto y fácil de buscar frente a un diario personal de temática amplia. Entonces, ¿cómo se gana dinero con un blog, paso a paso? El resto de esta guía clasifica ocho formas reales de escribir un blog y ganar dinero, en función de cuánto pagan realmente una vez que se ha generado tráfico y confianza, con tarifas reales citadas para cada una, para que puedas averiguar cuánto ganan los blogueros.

¿Es realmente factible ganar dinero con un blog?

La mayoría de los blogueros no ganan grandes cantidades de golpe. En cuanto a cuánto ganan los blogueros, el 45 % gana menos de 100 dólares al mes, según la encuesta sobre ingresos de los blogueros de Productive Blogging, que también reveló que un grupo mucho más reducido es capaz de obtener de sus páginas unos ingresos equivalentes a los de un trabajo a tiempo completo.

La encuesta también indica que el tiempo medio hasta obtener los primeros ingresos es de 21 meses, mientras que se tarda unos cuatro años en alcanzar unos ingresos equivalentes a los de un trabajo a tiempo completo.

La bloguera Michelle Schroeder-Gardner ganó 54 432 dólares en comisiones de afiliados solo en octubre de 2016 con su blog financiero «Entender los céntimos», sin contar siquiera los ingresos procedentes de anuncios publicitarios y patrocinios. Es poco probable que los principiantes alcancen este nivel de éxito en la monetización de un blog, pero es un ejemplo de lo lucrativo que puede resultar ganar dinero con un blog.

La elección del tema es fundamental a la hora de ganar dinero con tu blog. Los temas que se pueden buscar y que dan lugar a gastos, como las finanzas personales o las aficiones que requieren material y equipamiento, atraen tráfico monetizable más rápidamente que un diario sobre el estilo de vida. Esto coincide con lo que los anunciantes ya están dispuestos a pagar, lo que lo convierte en una forma sencilla de ganar dinero con un blog.

Unos pocos cientos de dólares al mes, ganados de forma más lenta pero más fiable, pueden ser más importantes que una apuesta arriesgada por unos ingresos completos. Nuestro desglose de 1.000 dólares a la semana abarca vías más rápidas que se saltan por completo la etapa de creación de audiencia.

8 formas reales de ganar dinero con un blog

¿Cómo puedo ganar dinero con un blog de la forma más rápida posible? Empieza centrándote en un tema y amplía tu enfoque a medida que crecen el tráfico y la confianza.

Los ingresos por afiliación suelen situarse, siendo realistas, en unas pocas cifras de tres dígitos al mes para un blog nuevo que gestione varios programas a la vez. Es el más rápido de los ocho métodos para empezar, ya que no requiere una audiencia mínima para participar. La pega es que las tasas de comisión varían según la categoría, por lo que los productos que recomiendes determinarán en gran medida tu techo de ingresos.

La propia tabla de comisiones publicada por Amazon Associates ofrece un 1 % en algunas categorías. La mayoría de los productos domésticos de uso diario oscilan entre el 3 % y el 4,5 %, pero categorías como la de productos de belleza de lujo pueden llegar a pagar hasta un 10 %, mientras que los programas de afiliados de software, finanzas y viajes suelen pagar mucho más por venta. Elige bien tus categorías para empezar a ganar dinero rápidamente con tu blog.

Conseguir un programa que realmente genere ingresos se reduce a una breve configuración, no a un desarrollo técnico:

Únete a un programa que se ajuste a lo que ya escribes, en lugar de a aquel que ofrezca la comisión más alta en teoría

Consigue que te aprueben (en el caso de Amazon Associates, puede que se requieran unas cuantas ventas válidas durante los primeros 180 días)

Añade una declaración clara junto al enlace, siguiendo las directrices de la FTC sobre publicidad antes de publicarlo

Coloca los enlaces dentro de contenido realmente útil, no en una simple lista añadida a una entrada que no tenga nada que ver

Un error habitual es apuntarse a una docena de programas antes de que tu blog tenga suficiente tráfico y clientes potenciales dispuestos a pagar. Esto dispersa demasiado tus enlaces y hace que la declaración obligatoria resulte abrumadora. Elige dos o tres programas adecuados para tu contenido y céntrate primero en hacerlos crecer. Para la mayoría de los principiantes, esta es una respuesta rápida y sencilla a la pregunta de cómo ganar dinero con un blog.

Sin tráfico mínimo Amazon Associates 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y se paga entre un 1 % y un 10 % por venta, dependiendo de la categoría. Únete a Amazon Associates

Las redes de publicidad gráfica premium pagan entre 20 y 40 dólares por cada mil visualizaciones, lo que las convierte en el método con mayor techo de ingresos de todos los aquí mencionados. Los ingresos aumentan proporcionalmente al tráfico y no es necesario realizar ningún tipo de venta. Sin embargo, el verdadero obstáculo a la hora de poner en práctica esta idea de blog para ganar dinero es entrar en una de esas redes, no la publicación de los anuncios en sí.

Raptive redujo su umbral de acceso de 100 000 a 25 000 visitas mensuales a finales de 2025 y paga a los editores el 75 % de los ingresos publicitarios según sus propias cuentas. Mediavine fue más allá en 2026, sustituyendo su antigua regla de las 50.000 sesiones por un umbral de ingresos publicitarios anuales de 5.000 dólares, de modo que un nicho más pequeño pero mejor remunerado puede cumplir los requisitos, lo que convierte a la publicidad en una de las formas más escalables de monetización de un blog.

Por debajo de cualquiera de estos umbrales, AdSense de Google paga una participación del 68 % en los ingresos por anuncios de contenido, lo que suele suponer para un blog general entre 3 y 10 dólares por cada 1.000 visitas a la página. El camino desde cero hasta una red premium pasa primero por las plataformas más pequeñas:

Utiliza Google AdSense desde tu primera entrada

Realiza un seguimiento mensual de las visitas a la página

Pásate a Ezoic o Mediavine una vez que tengas un número constante de sesiones

Solicita el acceso a Mediavine o Raptive tras superar sus umbrales para conseguir un aumento significativo de los ingresos

Sin embargo, acumular demasiados anuncios puede hacer bajar el posicionamiento y reducir el tráfico. Un diseño publicitario más ligero puede generar más ingresos a lo largo de un año, lo que convierte a los anuncios en una buena forma de ganar dinero con un vlog.

Límite máximo Mediavine 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita una vez que se supere el umbral de ingresos de 2026; ofrece una participación en los ingresos base del 75 % por la monetización del blog. Solicita tu cuenta en Mediavine

Para ganar dinero con los blogs, los productos digitales también pueden ser un método válido. Un solo paquete de plantillas o un libro electrónico con un precio de entre 10 y 30 dólares puede reportar más ingresos que un mes de anuncios publicitarios. Las ventas de productos digitales aumentan significativamente los ingresos de los blogueros, ya que se quedan con los beneficios tras la comisión de la plataforma. El límite máximo depende totalmente del número de personas a las que puedas mostrar la oferta, lo que suele ser una lista de correo electrónico más que el propio blog.

Gumroad, por ejemplo, cobra un 10 % más 0,50 $ por cada venta directa realizada a través del enlace de tu blog. No hay cuota mensual, lo que significa que un producto que nunca se venda no te supondrá ningún coste más allá del tiempo que hayas dedicado a crearlo.

Para ganar dinero con tu blog mediante este método, puedes seguir siempre el mismo procedimiento:

Analiza la interacción en tu blog para detectar un problema que los lectores quieran resolver

Crea la versión más sencilla de una solución: una lista de comprobación, una plantilla o una guía breve

Pónla a la venta en Gumroad y enlázala desde la entrada que te haya inspirado

Los lectores que ya confían en tu contenido gratuito estarán dispuestos a pagar un precio justo por un servicio de pago, y es una buena forma de ganar dinero con un blog más allá de los anuncios y los enlaces de afiliados.

Quédate con la mayor parte de cada venta Gumroad 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La publicación es gratuita; se cobra un 10 % más 0,50 dólares por cada venta directa, sin cuota mensual. Empieza a vender

Los materiales de los cursos, con precios que oscilan entre los 100 y los 500 dólares, generan muchos más ingresos por comprador que cualquier descarga digital individual, lo que los convierte en una forma lucrativa de monetizar un blog. Incluso una clase pequeña de veinte alumnos que paguen puede generar más ingresos que los anuncios de todo un mes, lo que la convierte en una buena forma de ganar dinero con tu blog.

Actualmente, Teachable solo ofrece planes de pago, con una comisión por transacción del 7,5 % en su plan básico que desaparece por completo en los planes superiores. Aunque resulta lucrativo, la desventaja de este método es que un curso requiere un tiempo real de producción antes de empezar a generar ingresos.

Mientras elaboras tus materiales de coaching y de los cursos, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

Presenta la idea del curso a tu lista de correo electrónico antes de grabar ni una sola lección

Acepta un pequeño número de reservas para confirmar que la gente realmente pagará

Graba las lecciones solo cuando tengas compradores reales, en el orden en que más las necesiten

Ofrece una opción de coaching en directo junto con el curso para los lectores que quieran ayuda directa

Una preventa también permite evaluar la demanda antes de lanzar el producto completo, lo que puede ayudarte a asegurarte de que obtienes beneficios con tu blog en lugar de convertirlo en meses perdidos.

Precio máximo por comprador Teachable 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los planes empiezan en 29 dólares al mes, con facturación anual, y la comisión por transacción se reduce al 0 % a partir del nivel básico. Prueba Teachable

Una sola entrada patrocinada suele reportar entre 500 y 5.000 dólares, dependiendo de tu tráfico y de tu nicho. Ese es el pago por entrada más alto de esta lista de ideas de blogs con las que se gana dinero.

Las guías de tarifas del sector suelen sugerir fijar el precio de una entrada del mismo modo que una red publicitaria fija el precio de una impresión: divide tus visitas mensuales por 1.000 y, a continuación, cobra entre 10 y 100 dólares por cada mil.

Sea cual sea la cifra, las propias directrices de la FTC sobre publicidad patrocinada exigen una declaración clara y visible en cada publicación pagada, no una nota al pie de página oculta.

Las marcas rara vez encuentran un blog por su cuenta, por lo que el proceso suele funcionar al revés:

Crea un dossier de prensa de una sola página en el que se muestre el tráfico, la audiencia y las colaboraciones anteriores

Regístrate en un mercado de creadores como Aspire para que las marcas puedan encontrarte

Presenta tu propuesta directamente a un pequeño número de marcas que ya encajen en tu nicho

Negocia una tarifa fija por adelantado

Aunque resulte tentador aceptar la primera oferta que te llegue sin tener un dossier de prensa ni una tarifa en mente, esto podría limitar tus futuras colaboraciones con marcas y frenar la monetización de tu blog. Elegir un nicho es fundamental a la hora de ganar dinero con tu blog, pero también lo es elegir las tarifas y las colaboraciones con acierto. Si logras hacer todo esto, las entradas patrocinadas serían una buena forma de ganar dinero con un blog por cada entrada.

Pago máximo por publicación Aspire 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita para los creadores y te pone en contacto directo con marcas dispuestas a pagar por tus publicaciones. Únete a Aspire

Si tienes varios cientos de miembros que pagan 5 dólares al mes, tu suscripción puede generarte unos ingresos más estables que los ingresos publicitarios, que dependen del tráfico, ya que un suscriptor pagará independientemente de si tu publicación se vuelve viral o no. Sin embargo, tu blog tendría que ofrecer a los suscriptores algo por lo que merezca la pena pagar.

Patreon cobra a los nuevos creadores el 10 % de los ingresos por suscripciones, mientras que los blogueros se quedan con el resto del dinero. Está claro que los paquetes de suscripción deben valer lo que cuestan, así que diseña la oferta antes de establecer los niveles:

Decide qué es gratuito y qué no

Empieza con un nivel sencillo

Anúncialos a tu público actual

El error más común es lanzar cuatro o cinco niveles desde el primer día, lo que obliga a un nuevo miembro a tomar una decisión difícil antes de que confíe en ti lo suficiente como para pagar. Un único nivel cuyo precio se justifique claramente funciona mejor que un menú confuso, y es una respuesta más sólida a la pregunta de cómo ganar dinero con tu blog que ofrecer cuatro niveles a la vez.

Más estable que los ingresos por publicidad Patreon 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La creación de una cuenta es gratuita, y los nuevos creadores se quedan con el 90 % de los ingresos por suscripciones antes de que se apliquen las comisiones de procesamiento de pagos. Consigue Patreon

Si te preguntas cómo puedo escribir en un blog y ganar dinero sin depender por completo de la publicidad, la consultoría puede ser la respuesta. Un bloguero con tirada puede cobrar entre 50 y 300 dólares por hora por llamadas de consultoría o coaching. A menudo, esa es la tarifa por hora más alta de esta lista, porque estás vendiendo acceso directo a tu propio criterio, no una parte de una impresión publicitaria. No obstante, todo depende de que tu blog demuestre primero ese criterio.

Este método considera el blog como una página de ventas muy extensa y paciente. Cada entrada que resulte genuinamente útil es una prueba de que conoces el tema, y los lectores que hayan utilizado tus consejos gratuitos durante meses son mucho más propensos a pagar por tu tiempo directo que un desconocido que haga clic en un anuncio al azar.

Convertir esa confianza en tiempo reservado y pagado, de modo que puedas ganar dinero con tu blog, requiere seguir varios pasos:

Añade una página de servicios con enlaces claros en la que se explique lo que ofreces

Configura una herramienta de reservas como Calendly para que los lectores puedan reservar una franja horaria

Menciona el servicio de forma natural al final de las publicaciones

Aumenta tus tarifas una vez que tengas la agenda llena de forma constante

El error más habitual es ocultar la página de servicios en un menú que nadie ve y luego preguntarse por qué nadie reserva una cita. El lector tiene que ver la oferta para aprovecharla. Si te has ganado credibilidad con el tiempo, el coaching y la consultoría pueden resultar una forma rentable de ganar dinero con un blog.

Tarifa por hora más alta Calendly 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Hay un plan gratuito disponible que permite a los lectores reservar y pagar una sesión de consultoría sin tener que intercambiar correos electrónicos. Prueba Calendly

Una taza o una camiseta con tu marca, vendidas mediante impresión bajo demanda, suelen generar unos pocos dólares de beneficio por unidad, lo que convierte a este método en el de menor potencial de ingresos de esta lista de ideas para ganar dinero con un blog, a menos que tu audiencia sea lo suficientemente grande como para que el volumen de ventas sea relevante. También es el único método de ganar dinero con un blog que pone un objeto físico en manos del lector.

Alternativas como Printful, Redbubble y Spring funcionan todas con el mismo modelo. Un proveedor imprime y envía cada pedido solo después de que se haya vendido. Nunca tienes que mantener stock ni arriesgar dinero por adelantado, lo que lo convierte en una forma de ganar dinero con tu blog con menor riesgo. Con Printify, también puedes utilizar sus herramientas para crear una tienda online.

La configuración se realiza rápidamente:

Diseña uno o dos artículos sencillos relacionados con una frase que tus lectores ya reconozcan

Conecta un proveedor de impresión bajo demanda para que los pedidos se tramiten automáticamente

Fija tu precio de manera que te quede un margen real sobre el coste base de impresión

Enlaza la tienda desde una entrada relevante

Para ganar dinero con un blog mediante productos físicos, recuerda mantener los stocks a un nivel manejable. De esta forma, los productos físicos pueden ser una de las ideas de blog más prácticas y eficaces para generar ingresos.

Riesgo de inventario nulo Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; solo se cobra el coste básico de producción por artículo una vez que el pedido se vende realmente. Únete a Printify

Comparativa de las formas de ganar dinero con un blog

La mayoría de los blogs de éxito combinan tres o cuatro de los métodos que enumeramos, en lugar de limitarse a una sola idea para ganar dinero. Para ayudarte a elegir, hemos creado la tabla que aparece a continuación, que te permitirá comparar las distintas opciones. Para una comparación más rápida de otras alternativas a las que podrías dedicar ese mismo esfuerzo, nuestra guía rápida «2.000 $» aborda vías que se saltan por completo la fase de captación de lectores, si la rapidez te importa más que las formas a largo plazo de ganar dinero con un blog.

Si estás decidiendo si puedes ganar dinero con un blog, consulta la tabla que aparece a continuación para ver qué métodos te resultan más atractivos. Aquí resumimos las ocho ideas de blog con las que se gana dinero:

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Límite máximo realista Nivel de implicación Marketing de afiliados 0 $ De 1 a 3 meses Cifra baja de tres dígitos al mes al principio Semiactivo Publicidad display 0 De 3 a 6 meses De 20 a 40 dólares por cada 1.000 visitas a la página Pasivo Productos digitales De 0 a 50 $ De 2 a 4 semanas tras el lanzamiento Depende del tamaño de la lista de correo electrónico Semiactivo Cursos en línea y coaching 29 $ al mes y más De 1 a 2 meses De 100 a 500 dólares por comprador Activo Publicaciones patrocinadas 0 De 1 a 3 meses De 500 a 5.000 dólares por publicación Activo Contenido para miembros 0 De 2 a 6 meses Aproximadamente 5 dólares al mes por miembro Semiactivo Venta de tus propios servicios 0 Varía según la autoridad De 50 a 300 dólares la hora Activo Productos físicos y merchandising 0 $ De 2 a 4 semanas Unos pocos dólares de beneficio por unidad Semiactivo

Cómo elaboramos nuestra lista

Cada método que elegimos tuvo que superar tres criterios antes de entrar en nuestra lista sobre cómo crear un blog y ganar dinero. Seleccionamos formas prácticas de obtener ingresos con los blogs sin presentar la monetización de los mismos como una fuente garantizada de ingresos rápidos.

En primer lugar, el método debía contar con una plataforma de monetización de blogs real y actualmente en funcionamiento, verificada según los propios términos y condiciones publicados por dicha plataforma. En segundo lugar, debía indicar una tarifa, comisión o porcentaje de ingresos registrado que reflejara cuánto ganan los blogueros. En tercer lugar, tenía que ser aplicable a un blog normal, por lo que se descartaron los formatos de reseñas de una sola plataforma y todo aquello que requiriera un número ya elevado de seguidores.

Utilizando estos parámetros, hemos elaborado nuestra lista de formas de ganar dinero con un blog.

Algunas opciones que se quedaron a las puertas, como las redes de afiliados sin una tarifa pública, quedaron excluidas de nuestra lista de formas de ganar dinero con blogs debido a nuestro tercer parámetro. Si tu nicho se inclina más hacia los videojuegos que hacia el estilo de vida o las finanzas, nuestra guía para ganar 200 dólares rápidamente cubre un conjunto de opciones más específico y rápido, diseñado para ese público.

¿Pueden los juegos «play-to-earn» cubrir las necesidades mientras tu blog crece?

Sí, una aplicación de recompensas o un juego «play-to-earn» pueden aportarte pequeñas cantidades de dinero real a tu cuenta en cuestión de días, algo que un blog nuevo normalmente no podrá hacer hasta pasados varios meses. Ninguna de las dos cosas sustituye a los ingresos del blog, pero ambas pueden ayudarte a superar esa primera etapa lenta de la que esta guía ha hablado con franqueza. ¿Cómo puedo ganar dinero con un blog antes de que este genere ingresos por sí mismo? Mientras tanto, recurre a aplicaciones rápidas como estas.

Snakzy, la propia aplicación de recompensas de Eneba, paga en dinero en efectivo en lugar de puntos. A diferencia de un blog, puedes empezar hoy mismo sin necesidad de escribir ningún contenido. Ten en cuenta que la mayoría de las aplicaciones de cobro de esta categoría exigen una edad mínima, así que considéralas un puente para adultos, no un programa para menores.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Freecash 5 Gratis

Si los videojuegos se adaptan mejor a tu público que los blogs, nuestras mejores apps de juegos con dinero real y nuestra guía para ganar dinero en Roblox te ofrecen formas de obtener ingresos más rápido de lo que cualquier blog puede en su primer año, en lugar de intentar crear un blog y ganar dinero.

¿Listo para empezar con la aplicación que requiere menos esfuerzo para ponerse en marcha? Descarga Snakzy y consigue tu primer pago mientras aún resulte demasiado difícil ganar dinero con un blog al principio. Considera estas aplicaciones como una alternativa rápida y honesta a la pregunta «¿cómo gano dinero con un blog?» antes de que llegue tu primer pago real.

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Lo que no funciona

No todas las ideas para un blog generan ingresos. Hay algunas estrategias para obtener ingresos con los blogs que fracasan siempre de la misma forma predecible, y conviene conocerlas antes de decidir cómo piensas ganar dinero con ellos. A menudo, hay costes ocultos o riesgos que rara vez dan sus frutos.

Las fábricas de contenido y las granjas de «pago por palabra» que se promocionan como oportunidades de ingresos a través de los blogs. Se trata de redacción freelance disfrazada de blog, y no genera activos que realmente te pertenezcan, lo que la convierte en un método poco eficaz para monetizar un blog.

que se promocionan como oportunidades de ingresos a través de los blogs. Se trata de redacción freelance disfrazada de blog, y no genera activos que realmente te pertenezcan, lo que la convierte en un método poco eficaz para monetizar un blog. Servicios de compra de tráfico y seguidores que prometen un crecimiento instantáneo. Tanto las redes publicitarias como los programas de afiliados comprueban si la interacción es genuina, y el tráfico falso y pagado provoca la suspensión de las cuentas. Esto no lo convierte en una forma eficaz de ganar dinero con tu blog.

que prometen un crecimiento instantáneo. Tanto las redes publicitarias como los programas de afiliados comprueban si la interacción es genuina, y el tráfico falso y pagado provoca la suspensión de las cuentas. Esto no lo convierte en una forma eficaz de ganar dinero con tu blog. Patrocinios no revelados que omiten la obligación de informar al lector. Las propias directrices de la FTC sobre el patrocinio consideran que una colocación pagada oculta es publicidad engañosa, no una elección de estilo. Recurrir a estas prácticas no será una forma de tener éxito con el blog y ganar dinero.

que omiten la obligación de informar al lector. Las propias directrices de la FTC sobre el patrocinio consideran que una colocación pagada oculta es publicidad engañosa, no una elección de estilo. Recurrir a estas prácticas no será una forma de tener éxito con el blog y ganar dinero. La compraventa de dominios caducados presentada como ingresos pasivos del blog. Comprar un dominio antiguo por sus enlaces entrantes y relanzarlo rara vez recupera el tráfico que ese dominio solía tener, lo que significa que tu blog no generará ingresos con ello.

Comprar un dominio antiguo por sus enlaces entrantes y relanzarlo rara vez recupera el tráfico que ese dominio solía tener, lo que significa que tu blog no generará ingresos con ello. Redes publicitarias sin lista de tarifas pública. Una red que no revela cuánto paga antes de que te registres está negociando desde una posición en la que no tienes forma de comprobar si la cifra es justa, lo que dificultaría determinar si puedes ganar dinero con un blog.

Puedes aprender a ganar dinero con un blog sin caer en ninguna de estas trampas si analizas a fondo cada oportunidad antes de invertir en ella. Ninguna de ellas es un atajo: suponen el mismo esfuerzo que requiere un método que funciona, pero dedicado a algo que, por su propia naturaleza, no puede generar los beneficios que se anuncian.

Veredicto final sobre «¿Cómo gano dinero con un blog?»

¿Se puede ganar dinero con un blog? Sí, pero el camino realista es más largo de lo que cabría esperar. Empieza con un método para escribir en el blog y ganar dinero. Nuestra sugerencia sería el marketing de afiliación combinado con una ligera dosis de anuncios gráficos, ya que esa combinación no requiere una audiencia mínima y empieza a generar ingresos en cuanto tus primeras entradas se posicionen en los buscadores. Tras esta primera fuente de monetización del blog, añade un único producto digital una vez que tengas una pequeña lista de correo electrónico, que es donde reside el margen real. Juntas, estas dos estrategias son la forma más eficaz de ganar dinero con un blog sin malgastar tus primeros meses.

Deja las entradas patrocinadas, los cursos y las suscripciones para más adelante, cuando tengas el tráfico y la confianza necesarios para que merezca la pena el esfuerzo adicional. Para entonces, podrás ampliar tus formas de ganar dinero con el blog.

Si buscas formas de ganar dinero con un blog antes de que este genere ingresos significativos, la respuesta puede estar en fuentes de ingresos adicionales. Aprovecha el dinero extra rápido que te ofrece Snakzy mientras tus visitas y tu reputación crecen en segundo plano. Configura hoy mismo tu primer enlace de afiliado y tendrás tu primera forma de ganar dinero con un blog en tan solo un trimestre, no en un año.

Mientras generas tráfico y credibilidad, gana dinero extra con Snakzy, lo que te ayudará a estabilizar tus ingresos y potenciar tus fuentes de ingresos.

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