¿Cómo puedo ganar dinero con un blog en 2026?
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¿Cómo puedes ganar dinero con tu blog? La mayoría de los nichos bien definidos pueden generar beneficios reales, y combinar anuncios gráficos con enlaces de afiliados es lo que da resultados más rápidamente una vez que tu blog alcance unos cuantos miles de lectores al mes.
Ganar dinero con los blogs es una de las pocas formas de ingresos digitales que puede reportarte beneficios de cinco maneras diferentes al mismo tiempo. Desde las impresiones publicitarias hasta tus propios productos digitales, los blogs pueden generar múltiples fuentes de ingresos a partir de una sola entrada.
Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Las ideas de blog que generan ingresos requieren meses de publicaciones constantes antes de que llegue el primer pago real, y la monetización de un blog suele favorecer un tema concreto y fácil de buscar frente a un diario personal de temática amplia. Entonces, ¿cómo se gana dinero con un blog, paso a paso? El resto de esta guía clasifica ocho formas reales de escribir un blog y ganar dinero, en función de cuánto pagan realmente una vez que se ha generado tráfico y confianza, con tarifas reales citadas para cada una, para que puedas averiguar cuánto ganan los blogueros.
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¿Es realmente factible ganar dinero con un blog?
La mayoría de los blogueros no ganan grandes cantidades de golpe. En cuanto a cuánto ganan los blogueros, el 45 % gana menos de 100 dólares al mes, según la encuesta sobre ingresos de los blogueros de Productive Blogging, que también reveló que un grupo mucho más reducido es capaz de obtener de sus páginas unos ingresos equivalentes a los de un trabajo a tiempo completo.
La encuesta también indica que el tiempo medio hasta obtener los primeros ingresos es de 21 meses, mientras que se tarda unos cuatro años en alcanzar unos ingresos equivalentes a los de un trabajo a tiempo completo.
La bloguera Michelle Schroeder-Gardner ganó 54 432 dólares en comisiones de afiliados solo en octubre de 2016 con su blog financiero «Entender los céntimos», sin contar siquiera los ingresos procedentes de anuncios publicitarios y patrocinios. Es poco probable que los principiantes alcancen este nivel de éxito en la monetización de un blog, pero es un ejemplo de lo lucrativo que puede resultar ganar dinero con un blog.
La elección del tema es fundamental a la hora de ganar dinero con tu blog. Los temas que se pueden buscar y que dan lugar a gastos, como las finanzas personales o las aficiones que requieren material y equipamiento, atraen tráfico monetizable más rápidamente que un diario sobre el estilo de vida. Esto coincide con lo que los anunciantes ya están dispuestos a pagar, lo que lo convierte en una forma sencilla de ganar dinero con un blog.
Unos pocos cientos de dólares al mes, ganados de forma más lenta pero más fiable, pueden ser más importantes que una apuesta arriesgada por unos ingresos completos. Nuestro desglose de 1.000 dólares a la semana abarca vías más rápidas que se saltan por completo la etapa de creación de audiencia.
8 formas reales de ganar dinero con un blog
¿Cómo puedo ganar dinero con un blog de la forma más rápida posible? Empieza centrándote en un tema y amplía tu enfoque a medida que crecen el tráfico y la confianza.
1. Marketing de afiliados
Los ingresos por afiliación suelen situarse, siendo realistas, en unas pocas cifras de tres dígitos al mes para un blog nuevo que gestione varios programas a la vez. Es el más rápido de los ocho métodos para empezar, ya que no requiere una audiencia mínima para participar. La pega es que las tasas de comisión varían según la categoría, por lo que los productos que recomiendes determinarán en gran medida tu techo de ingresos.
La propia tabla de comisiones publicada por Amazon Associates ofrece un 1 % en algunas categorías. La mayoría de los productos domésticos de uso diario oscilan entre el 3 % y el 4,5 %, pero categorías como la de productos de belleza de lujo pueden llegar a pagar hasta un 10 %, mientras que los programas de afiliados de software, finanzas y viajes suelen pagar mucho más por venta. Elige bien tus categorías para empezar a ganar dinero rápidamente con tu blog.
Conseguir un programa que realmente genere ingresos se reduce a una breve configuración, no a un desarrollo técnico:
- Únete a un programa que se ajuste a lo que ya escribes, en lugar de a aquel que ofrezca la comisión más alta en teoría
- Consigue que te aprueben (en el caso de Amazon Associates, puede que se requieran unas cuantas ventas válidas durante los primeros 180 días)
- Añade una declaración clara junto al enlace, siguiendo las directrices de la FTC sobre publicidad antes de publicarlo
- Coloca los enlaces dentro de contenido realmente útil, no en una simple lista añadida a una entrada que no tenga nada que ver
Un error habitual es apuntarse a una docena de programas antes de que tu blog tenga suficiente tráfico y clientes potenciales dispuestos a pagar. Esto dispersa demasiado tus enlaces y hace que la declaración obligatoria resulte abrumadora. Elige dos o tres programas adecuados para tu contenido y céntrate primero en hacerlos crecer. Para la mayoría de los principiantes, esta es una respuesta rápida y sencilla a la pregunta de cómo ganar dinero con un blog.
2. Publicidad gráfica
Las redes de publicidad gráfica premium pagan entre 20 y 40 dólares por cada mil visualizaciones, lo que las convierte en el método con mayor techo de ingresos de todos los aquí mencionados. Los ingresos aumentan proporcionalmente al tráfico y no es necesario realizar ningún tipo de venta. Sin embargo, el verdadero obstáculo a la hora de poner en práctica esta idea de blog para ganar dinero es entrar en una de esas redes, no la publicación de los anuncios en sí.
Raptive redujo su umbral de acceso de 100 000 a 25 000 visitas mensuales a finales de 2025 y paga a los editores el 75 % de los ingresos publicitarios según sus propias cuentas. Mediavine fue más allá en 2026, sustituyendo su antigua regla de las 50.000 sesiones por un umbral de ingresos publicitarios anuales de 5.000 dólares, de modo que un nicho más pequeño pero mejor remunerado puede cumplir los requisitos, lo que convierte a la publicidad en una de las formas más escalables de monetización de un blog.
Por debajo de cualquiera de estos umbrales, AdSense de Google paga una participación del 68 % en los ingresos por anuncios de contenido, lo que suele suponer para un blog general entre 3 y 10 dólares por cada 1.000 visitas a la página. El camino desde cero hasta una red premium pasa primero por las plataformas más pequeñas:
- Utiliza Google AdSense desde tu primera entrada
- Realiza un seguimiento mensual de las visitas a la página
- Pásate a Ezoic o Mediavine una vez que tengas un número constante de sesiones
- Solicita el acceso a Mediavine o Raptive tras superar sus umbrales para conseguir un aumento significativo de los ingresos
Sin embargo, acumular demasiados anuncios puede hacer bajar el posicionamiento y reducir el tráfico. Un diseño publicitario más ligero puede generar más ingresos a lo largo de un año, lo que convierte a los anuncios en una buena forma de ganar dinero con un vlog.
3. Venta de productos digitales
Para ganar dinero con los blogs, los productos digitales también pueden ser un método válido. Un solo paquete de plantillas o un libro electrónico con un precio de entre 10 y 30 dólares puede reportar más ingresos que un mes de anuncios publicitarios. Las ventas de productos digitales aumentan significativamente los ingresos de los blogueros, ya que se quedan con los beneficios tras la comisión de la plataforma. El límite máximo depende totalmente del número de personas a las que puedas mostrar la oferta, lo que suele ser una lista de correo electrónico más que el propio blog.
Gumroad, por ejemplo, cobra un 10 % más 0,50 $ por cada venta directa realizada a través del enlace de tu blog. No hay cuota mensual, lo que significa que un producto que nunca se venda no te supondrá ningún coste más allá del tiempo que hayas dedicado a crearlo.
Para ganar dinero con tu blog mediante este método, puedes seguir siempre el mismo procedimiento:
- Analiza la interacción en tu blog para detectar un problema que los lectores quieran resolver
- Crea la versión más sencilla de una solución: una lista de comprobación, una plantilla o una guía breve
- Pónla a la venta en Gumroad y enlázala desde la entrada que te haya inspirado
Los lectores que ya confían en tu contenido gratuito estarán dispuestos a pagar un precio justo por un servicio de pago, y es una buena forma de ganar dinero con un blog más allá de los anuncios y los enlaces de afiliados.
4. Coaching en línea
Los materiales de los cursos, con precios que oscilan entre los 100 y los 500 dólares, generan muchos más ingresos por comprador que cualquier descarga digital individual, lo que los convierte en una forma lucrativa de monetizar un blog. Incluso una clase pequeña de veinte alumnos que paguen puede generar más ingresos que los anuncios de todo un mes, lo que la convierte en una buena forma de ganar dinero con tu blog.
Actualmente, Teachable solo ofrece planes de pago, con una comisión por transacción del 7,5 % en su plan básico que desaparece por completo en los planes superiores. Aunque resulta lucrativo, la desventaja de este método es que un curso requiere un tiempo real de producción antes de empezar a generar ingresos.
Mientras elaboras tus materiales de coaching y de los cursos, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:
- Presenta la idea del curso a tu lista de correo electrónico antes de grabar ni una sola lección
- Acepta un pequeño número de reservas para confirmar que la gente realmente pagará
- Graba las lecciones solo cuando tengas compradores reales, en el orden en que más las necesiten
- Ofrece una opción de coaching en directo junto con el curso para los lectores que quieran ayuda directa
Una preventa también permite evaluar la demanda antes de lanzar el producto completo, lo que puede ayudarte a asegurarte de que obtienes beneficios con tu blog en lugar de convertirlo en meses perdidos.
5. Publicaciones patrocinadas y colaboraciones
Una sola entrada patrocinada suele reportar entre 500 y 5.000 dólares, dependiendo de tu tráfico y de tu nicho. Ese es el pago por entrada más alto de esta lista de ideas de blogs con las que se gana dinero.
Las guías de tarifas del sector suelen sugerir fijar el precio de una entrada del mismo modo que una red publicitaria fija el precio de una impresión: divide tus visitas mensuales por 1.000 y, a continuación, cobra entre 10 y 100 dólares por cada mil.
Sea cual sea la cifra, las propias directrices de la FTC sobre publicidad patrocinada exigen una declaración clara y visible en cada publicación pagada, no una nota al pie de página oculta.
Las marcas rara vez encuentran un blog por su cuenta, por lo que el proceso suele funcionar al revés:
- Crea un dossier de prensa de una sola página en el que se muestre el tráfico, la audiencia y las colaboraciones anteriores
- Regístrate en un mercado de creadores como Aspire para que las marcas puedan encontrarte
- Presenta tu propuesta directamente a un pequeño número de marcas que ya encajen en tu nicho
- Negocia una tarifa fija por adelantado
Aunque resulte tentador aceptar la primera oferta que te llegue sin tener un dossier de prensa ni una tarifa en mente, esto podría limitar tus futuras colaboraciones con marcas y frenar la monetización de tu blog. Elegir un nicho es fundamental a la hora de ganar dinero con tu blog, pero también lo es elegir las tarifas y las colaboraciones con acierto. Si logras hacer todo esto, las entradas patrocinadas serían una buena forma de ganar dinero con un blog por cada entrada.
6. Contenido por suscripción
Si tienes varios cientos de miembros que pagan 5 dólares al mes, tu suscripción puede generarte unos ingresos más estables que los ingresos publicitarios, que dependen del tráfico, ya que un suscriptor pagará independientemente de si tu publicación se vuelve viral o no. Sin embargo, tu blog tendría que ofrecer a los suscriptores algo por lo que merezca la pena pagar.
Patreon cobra a los nuevos creadores el 10 % de los ingresos por suscripciones, mientras que los blogueros se quedan con el resto del dinero. Está claro que los paquetes de suscripción deben valer lo que cuestan, así que diseña la oferta antes de establecer los niveles:
- Decide qué es gratuito y qué no
- Empieza con un nivel sencillo
- Anúncialos a tu público actual
El error más común es lanzar cuatro o cinco niveles desde el primer día, lo que obliga a un nuevo miembro a tomar una decisión difícil antes de que confíe en ti lo suficiente como para pagar. Un único nivel cuyo precio se justifique claramente funciona mejor que un menú confuso, y es una respuesta más sólida a la pregunta de cómo ganar dinero con tu blog que ofrecer cuatro niveles a la vez.
7. Servicios de consultoría
Si te preguntas cómo puedo escribir en un blog y ganar dinero sin depender por completo de la publicidad, la consultoría puede ser la respuesta. Un bloguero con tirada puede cobrar entre 50 y 300 dólares por hora por llamadas de consultoría o coaching. A menudo, esa es la tarifa por hora más alta de esta lista, porque estás vendiendo acceso directo a tu propio criterio, no una parte de una impresión publicitaria. No obstante, todo depende de que tu blog demuestre primero ese criterio.
Este método considera el blog como una página de ventas muy extensa y paciente. Cada entrada que resulte genuinamente útil es una prueba de que conoces el tema, y los lectores que hayan utilizado tus consejos gratuitos durante meses son mucho más propensos a pagar por tu tiempo directo que un desconocido que haga clic en un anuncio al azar.
Convertir esa confianza en tiempo reservado y pagado, de modo que puedas ganar dinero con tu blog, requiere seguir varios pasos:
- Añade una página de servicios con enlaces claros en la que se explique lo que ofreces
- Configura una herramienta de reservas como Calendly para que los lectores puedan reservar una franja horaria
- Menciona el servicio de forma natural al final de las publicaciones
- Aumenta tus tarifas una vez que tengas la agenda llena de forma constante
El error más habitual es ocultar la página de servicios en un menú que nadie ve y luego preguntarse por qué nadie reserva una cita. El lector tiene que ver la oferta para aprovecharla. Si te has ganado credibilidad con el tiempo, el coaching y la consultoría pueden resultar una forma rentable de ganar dinero con un blog.
8. Productos físicos
Una taza o una camiseta con tu marca, vendidas mediante impresión bajo demanda, suelen generar unos pocos dólares de beneficio por unidad, lo que convierte a este método en el de menor potencial de ingresos de esta lista de ideas para ganar dinero con un blog, a menos que tu audiencia sea lo suficientemente grande como para que el volumen de ventas sea relevante. También es el único método de ganar dinero con un blog que pone un objeto físico en manos del lector.
Alternativas como Printful, Redbubble y Spring funcionan todas con el mismo modelo. Un proveedor imprime y envía cada pedido solo después de que se haya vendido. Nunca tienes que mantener stock ni arriesgar dinero por adelantado, lo que lo convierte en una forma de ganar dinero con tu blog con menor riesgo. Con Printify, también puedes utilizar sus herramientas para crear una tienda online.
La configuración se realiza rápidamente:
- Diseña uno o dos artículos sencillos relacionados con una frase que tus lectores ya reconozcan
- Conecta un proveedor de impresión bajo demanda para que los pedidos se tramiten automáticamente
- Fija tu precio de manera que te quede un margen real sobre el coste base de impresión
- Enlaza la tienda desde una entrada relevante
Para ganar dinero con un blog mediante productos físicos, recuerda mantener los stocks a un nivel manejable. De esta forma, los productos físicos pueden ser una de las ideas de blog más prácticas y eficaces para generar ingresos.
Comparativa de las formas de ganar dinero con un blog
La mayoría de los blogs de éxito combinan tres o cuatro de los métodos que enumeramos, en lugar de limitarse a una sola idea para ganar dinero. Para ayudarte a elegir, hemos creado la tabla que aparece a continuación, que te permitirá comparar las distintas opciones. Para una comparación más rápida de otras alternativas a las que podrías dedicar ese mismo esfuerzo, nuestra guía rápida «2.000 $» aborda vías que se saltan por completo la fase de captación de lectores, si la rapidez te importa más que las formas a largo plazo de ganar dinero con un blog.
Si estás decidiendo si puedes ganar dinero con un blog, consulta la tabla que aparece a continuación para ver qué métodos te resultan más atractivos. Aquí resumimos las ocho ideas de blog con las que se gana dinero:
|Método
|Coste inicial
|Tiempo hasta el primer pago
|Límite máximo realista
|Nivel de implicación
|Marketing de afiliados
|0 $
|De 1 a 3 meses
|Cifra baja de tres dígitos al mes al principio
|Semiactivo
|Publicidad display
|0
|De 3 a 6 meses
|De 20 a 40 dólares por cada 1.000 visitas a la página
|Pasivo
|Productos digitales
|De 0 a 50 $
|De 2 a 4 semanas tras el lanzamiento
|Depende del tamaño de la lista de correo electrónico
|Semiactivo
|Cursos en línea y coaching
|29 $ al mes y más
|De 1 a 2 meses
|De 100 a 500 dólares por comprador
|Activo
|Publicaciones patrocinadas
|0
|De 1 a 3 meses
|De 500 a 5.000 dólares por publicación
|Activo
|Contenido para miembros
|0
|De 2 a 6 meses
|Aproximadamente 5 dólares al mes por miembro
|Semiactivo
|Venta de tus propios servicios
|0
|Varía según la autoridad
|De 50 a 300 dólares la hora
|Activo
|Productos físicos y merchandising
|0 $
|De 2 a 4 semanas
|Unos pocos dólares de beneficio por unidad
|Semiactivo
Cómo elaboramos nuestra lista
Cada método que elegimos tuvo que superar tres criterios antes de entrar en nuestra lista sobre cómo crear un blog y ganar dinero. Seleccionamos formas prácticas de obtener ingresos con los blogs sin presentar la monetización de los mismos como una fuente garantizada de ingresos rápidos.
En primer lugar, el método debía contar con una plataforma de monetización de blogs real y actualmente en funcionamiento, verificada según los propios términos y condiciones publicados por dicha plataforma. En segundo lugar, debía indicar una tarifa, comisión o porcentaje de ingresos registrado que reflejara cuánto ganan los blogueros. En tercer lugar, tenía que ser aplicable a un blog normal, por lo que se descartaron los formatos de reseñas de una sola plataforma y todo aquello que requiriera un número ya elevado de seguidores.
Utilizando estos parámetros, hemos elaborado nuestra lista de formas de ganar dinero con un blog.
Algunas opciones que se quedaron a las puertas, como las redes de afiliados sin una tarifa pública, quedaron excluidas de nuestra lista de formas de ganar dinero con blogs debido a nuestro tercer parámetro. Si tu nicho se inclina más hacia los videojuegos que hacia el estilo de vida o las finanzas, nuestra guía para ganar 200 dólares rápidamente cubre un conjunto de opciones más específico y rápido, diseñado para ese público.
¿Pueden los juegos «play-to-earn» cubrir las necesidades mientras tu blog crece?
Sí, una aplicación de recompensas o un juego «play-to-earn» pueden aportarte pequeñas cantidades de dinero real a tu cuenta en cuestión de días, algo que un blog nuevo normalmente no podrá hacer hasta pasados varios meses. Ninguna de las dos cosas sustituye a los ingresos del blog, pero ambas pueden ayudarte a superar esa primera etapa lenta de la que esta guía ha hablado con franqueza. ¿Cómo puedo ganar dinero con un blog antes de que este genere ingresos por sí mismo? Mientras tanto, recurre a aplicaciones rápidas como estas.
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Si los videojuegos se adaptan mejor a tu público que los blogs, nuestras mejores apps de juegos con dinero real y nuestra guía para ganar dinero en Roblox te ofrecen formas de obtener ingresos más rápido de lo que cualquier blog puede en su primer año, en lugar de intentar crear un blog y ganar dinero.
¿Listo para empezar con la aplicación que requiere menos esfuerzo para ponerse en marcha? Descarga Snakzy y consigue tu primer pago mientras aún resulte demasiado difícil ganar dinero con un blog al principio. Considera estas aplicaciones como una alternativa rápida y honesta a la pregunta «¿cómo gano dinero con un blog?» antes de que llegue tu primer pago real.
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Lo que no funciona
No todas las ideas para un blog generan ingresos. Hay algunas estrategias para obtener ingresos con los blogs que fracasan siempre de la misma forma predecible, y conviene conocerlas antes de decidir cómo piensas ganar dinero con ellos. A menudo, hay costes ocultos o riesgos que rara vez dan sus frutos.
- Las fábricas de contenido y las granjas de «pago por palabra» que se promocionan como oportunidades de ingresos a través de los blogs. Se trata de redacción freelance disfrazada de blog, y no genera activos que realmente te pertenezcan, lo que la convierte en un método poco eficaz para monetizar un blog.
- Servicios de compra de tráfico y seguidores que prometen un crecimiento instantáneo. Tanto las redes publicitarias como los programas de afiliados comprueban si la interacción es genuina, y el tráfico falso y pagado provoca la suspensión de las cuentas. Esto no lo convierte en una forma eficaz de ganar dinero con tu blog.
- Patrocinios no revelados que omiten la obligación de informar al lector. Las propias directrices de la FTC sobre el patrocinio consideran que una colocación pagada oculta es publicidad engañosa, no una elección de estilo. Recurrir a estas prácticas no será una forma de tener éxito con el blog y ganar dinero.
- La compraventa de dominios caducados presentada como ingresos pasivos del blog. Comprar un dominio antiguo por sus enlaces entrantes y relanzarlo rara vez recupera el tráfico que ese dominio solía tener, lo que significa que tu blog no generará ingresos con ello.
- Redes publicitarias sin lista de tarifas pública. Una red que no revela cuánto paga antes de que te registres está negociando desde una posición en la que no tienes forma de comprobar si la cifra es justa, lo que dificultaría determinar si puedes ganar dinero con un blog.
Puedes aprender a ganar dinero con un blog sin caer en ninguna de estas trampas si analizas a fondo cada oportunidad antes de invertir en ella. Ninguna de ellas es un atajo: suponen el mismo esfuerzo que requiere un método que funciona, pero dedicado a algo que, por su propia naturaleza, no puede generar los beneficios que se anuncian.
Veredicto final sobre «¿Cómo gano dinero con un blog?»
¿Se puede ganar dinero con un blog? Sí, pero el camino realista es más largo de lo que cabría esperar. Empieza con un método para escribir en el blog y ganar dinero. Nuestra sugerencia sería el marketing de afiliación combinado con una ligera dosis de anuncios gráficos, ya que esa combinación no requiere una audiencia mínima y empieza a generar ingresos en cuanto tus primeras entradas se posicionen en los buscadores. Tras esta primera fuente de monetización del blog, añade un único producto digital una vez que tengas una pequeña lista de correo electrónico, que es donde reside el margen real. Juntas, estas dos estrategias son la forma más eficaz de ganar dinero con un blog sin malgastar tus primeros meses.
Deja las entradas patrocinadas, los cursos y las suscripciones para más adelante, cuando tengas el tráfico y la confianza necesarios para que merezca la pena el esfuerzo adicional. Para entonces, podrás ampliar tus formas de ganar dinero con el blog.
Si buscas formas de ganar dinero con un blog antes de que este genere ingresos significativos, la respuesta puede estar en fuentes de ingresos adicionales. Aprovecha el dinero extra rápido que te ofrece Snakzy mientras tus visitas y tu reputación crecen en segundo plano. Configura hoy mismo tu primer enlace de afiliado y tendrás tu primera forma de ganar dinero con un blog en tan solo un trimestre, no en un año.
Mientras generas tráfico y credibilidad, gana dinero extra con Snakzy, lo que te ayudará a estabilizar tus ingresos y potenciar tus fuentes de ingresos.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto ganan realmente la mayoría de los blogueros? La mayoría de los blogs nuevos ganan muy poco durante el primer año; los datos de las encuestas muestran cuánto ganan los blogueros: casi un tercio no gana nada y alrededor del 45 % no supera los 100 dólares al mes. Un blog especializado en un nicho concreto, con enlaces de afiliados y anuncios publicitarios discretos, puede llegar a ganar, de forma realista, unos cientos de dólares al mes al cumplir los doce meses.
No, es posible ganar dinero con un blog que tenga una audiencia limitada. Los programas de afiliados y las pequeñas redes publicitarias como Ezoic aceptan sitios web con un tráfico modesto, por lo que los ingresos pueden comenzar mucho antes de que tengas un gran número de lectores. Las redes publicitarias premium y los acuerdos patrocinados sí requieren una escala considerable, por lo que ocupan puestos más bajos en la lista de ideas de blogs que generan ingresos más rápidamente.
Los enlaces de afiliados suelen generar ingresos con tu blog más rápido que los anuncios, ya que un solo enlace bien colocado puede reportar más que mil impresiones publicitarias en la misma página. Los anuncios superan a los ingresos por afiliados solo cuando el tráfico es lo suficientemente grande como para alcanzar el mínimo exigido por una red premium.
Sí, puedes escribir en un blog y ganar dinero sin tener mucha presencia en las redes sociales. El tráfico procedente de los buscadores por sí solo puede sustentar los anuncios gráficos y los ingresos por afiliados sin necesidad de publicar nada en redes sociales, ya que ambos dependen de que los lectores encuentren el contenido, no de dónde lo hayas promocionado. Esta es una de las respuestas más discretas a la pregunta de cómo ganar dinero con un blog, ya que no requiere ningún tipo de seguidores.
Elige un método en lugar de tres ideas de blog con las que ganar dinero, ya que unas pocas horas a la semana rara vez dan para más que enlaces de afiliados y una configuración sencilla de anuncios gráficos bien hecha. Las entradas patrocinadas, los cursos y las suscripciones requieren más tiempo de forma constante que eso para que salgan a cuenta a la hora de ganar dinero con un blog.
En cuanto a cuánto ganan los blogueros, cabe señalar que la mayoría espera varios meses para recibir el primer pago. Los datos de las encuestas sitúan la media en unos 21 meses para obtener unos ingresos significativos a la hora de ganar dinero con los blogs. Las comisiones de afiliados y las pequeñas redes publicitarias suelen pagar antes que las redes premium o los acuerdos patrocinados en lo que respecta a la monetización de los blogs.
Tanto los enlaces de afiliados como los anuncios gráficos generan ingresos para los blogs que no tienen una lista de correo, ya que dependen del tráfico de búsqueda, no de los suscriptores; por lo tanto, pueden ser una forma de ganar dinero con tu blog sin necesidad de una lista de correo. Los productos digitales y los cursos dependen mucho más de una lista de correo, así que crea una a la vez que publicas tus primeras entradas, en lugar de hacerlo después, para optimizar la forma de ganar dinero con tu blog.
La forma más rápida de empezar a ganar dinero con un blog es elegir una idea de blog que genere ingresos —normalmente, marketing de afiliados combinado con algunos anuncios publicitarios— sobre un tema específico y fácil de buscar. Posteriormente, podrás aumentar los ingresos que obtienes con el blog recurriendo a más de un método. Esa combinación es la respuesta más práctica a la pregunta de cómo ganar dinero con un blog en la actualidad.