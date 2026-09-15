Juegos de Apple Pay para ganar dinero: consejos, guía y las mejores opciones de 2026

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Puedes utilizar los juegos de Apple Pay para ganar dinero en el mismo día. Los pagos pueden llegar así de rápido a los jugadores que ganen en el solitario, el bingo o los torneos de cartas, donde es fácil embolsarse unos cuantos dólares a la semana tras descontar las cuotas de inscripción. Nuestra guía clasifica siete aplicaciones que demuestran que Apple Pay es un método sencillo para obtener ganancias.

Cada una de las opciones que se indican a continuación sigue cobrando una cuota de inscripción con dinero real una vez que sales del modo de práctica. Esa cuota financia el bote de premios del que procede tu pago de Apple Pay.

¿Es realmente factible ganar dinero con los juegos de Apple Pay?

En la mayoría de los casos, utilizar los juegos con dinero real de Apple Pay para ganar dinero funciona para los jugadores expertos. En un torneo típico de siete jugadores, la aplicación paga menos de lo que recauda en cuotas de inscripción, por lo que las cuentas solo salen si puedes ganar con la frecuencia suficiente como para superar esa comisión integrada.

Sin embargo, los jugadores fuertes, como aquellos que ganan aproximadamente dos de cada tres partidas, pueden llegar a ganar cuatro cifras al mes, mientras que el participante medio pierde más en cuotas de inscripción de lo que llega a ganar. Un crítico de SideHustle Nation lo probó invirtiendo 10 dólares estadounidenses en torneos del estilo de Solitaire Cash y jugando durante más de dos horas. Retiró 1,60 dólares, lo que supone una pérdida cercana a los 8 dólares una vez descontadas las comisiones.

Ganar dinero con los juegos de Apple Pay depende totalmente de si ya se es bueno en el juego en cuestión.

La edad y la ubicación geográfica también influyen, ya que algunos juegos que pagan dinero real a través de Apple Pay solo están disponibles para adultos o en determinados países. Para conocer otras opciones más allá de los torneos con premios en efectivo, consulta nuestra reseña más amplia sobre aplicaciones de juegos que pagan dinero real.

Esta lista de juegos de Apple Pay con los que se puede ganar dinero indica cuánto se obtiene realmente una vez descontadas las comisiones.

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7 formas de convertir los juegos de Apple Pay en dinero real

Cada uno de los juegos que pagan dinero real que se enumeran a continuación está clasificado según su valoración, el volumen de reseñas y la consistencia con la que los usuarios informan de los pagos.

Solitaire Clash es la mejor opción entre los juegos con Apple Pay para ganar dinero. El estudio que lo ha desarrollado afirma que ha pagado más de 2 millones de dólares estadounidenses a los jugadores a través de PayPal y Apple Pay en conjunto.

Los críticos independientes indican que el umbral de pago oscila entre 2 y 10 dólares estadounidenses, dependiendo del tipo de torneo. El solitario es el mejor juego de habilidad que permite obtener pagos a través de Apple Pay, por lo que ocupa el primer puesto de nuestra lista.

Los jugadores que busquen unos ingresos semanales concretos deberían leer nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana antes de confiar plenamente en un juego de habilidad.

Para intentar ganar dinero con este juego de Apple Pay, esto es lo que tienes que hacer:

> Descarga Solitaire Clash gratis y completa dos o tres rondas de práctica.

> Realiza un depósito mediante Apple Pay, Venmo o una tarjeta.

> Participa primero en un torneo con apuestas bajas.

> Solicita un retiro a través de Apple Pay una vez que tu saldo de dinero real supere el mínimo establecido por la aplicación.

La elección mejor valorada Solitaire Clash 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga a los ganadores reales a través de Apple Pay; se puede descargar gratis. Consigue Solitaire Clash

Blackout Bingo, con una valoración de 4,5 estrellas, es otra forma de ganar dinero jugando con Apple Pay, ya que puede generar un pago al instante para la mayoría de los jugadores gracias a la plataforma en la que se ejecuta.

No hay un mínimo establecido para retirar fondos, pero cualquier retirada inferior a 10 dólares estadounidenses conlleva una comisión de tramitación de entre 1,50 y 2 dólares. Esto significa que las retiradas pequeñas y frecuentes salen más caras que una sola retirada de mayor cuantía. Si la rapidez te importa más que el juego en sí, nuestra guía para ganar 200 dólares estadounidenses rápidamente también recoge métodos de pago más rápidos, además de los torneos con premios en efectivo.

En este juego, puedes ganar dinero siguiendo estos pasos:

> Instala Blackout Bingo y juega partidas gratis hasta que consigas completar tableros enteros de forma constante.

> Recarga tu cuenta con Apple Pay, PayPal o una tarjeta.

> Juega partidas cara a cara con dinero real.

> Deja que tu saldo supere los 10 dólares estadounidenses antes de retirar el dinero, así la comisión te supondrá un gasto menor.

Pago más rápido Blackout Bingo 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los pagos de Apple Pay se reciben más rápido aquí; evita los retiros inferiores a 10 dólares para no tener que pagar la comisión de tramitación. Juega al Blackout Bingo

Bingo Clash es un juego con dinero real de Apple Pay que realiza el pago entre dos y tres días después de solicitarlo.

El juego tiene una valoración de 4,5 estrellas y funciona con la misma estructura de doble moneda que Solitaire Clash: dinero de bonificación gratuito para practicar y un saldo independiente en dinero real que se puede retirar a través de Apple Pay, PayPal o una tarjeta.

Empieza a ganar dinero con este juego de Apple Pay siguiendo los pasos que se indican a continuación:

> Descarga Bingo Clash y juega unas cuantas partidas gratuitas.

> Realiza un ingreso a través de Apple Pay para desbloquear salas con dinero real.

> Retira fondos a través de Apple Pay; el dinero tardará entre dos y tres días en llegar a tu cuenta.

El más fácil de aprender Bingo Clash 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los pagos a través de Apple Pay se reciben en un plazo de dos a tres días; la descarga es gratuita, pero para acceder a las salas con dinero real es necesario realizar un depósito. Consigue Bingo Clash

Pocket7Games agrupa más de una docena de minijuegos en una sola cuenta de Apple Pay. Cuenta con una valoración de 4,51 estrellas, y los retiros suelen procesarse en un plazo de 24 horas.

Las cantidades oscilan entre 1 y 10 dólares estadounidenses, dependiendo del minijuego al que se haya jugado.

Para empezar a ganar dinero con este juego que paga con dinero real:

> Instala Pocket7Games y prueba algunos de sus minijuegos gratuitos.

> Recarga tu cuenta con Apple Pay después de elegir.

> Juega a ese juego de forma constante en lugar de repartir pequeñas apuestas entre todos ellos.

> Retira el dinero a través de Apple Pay en cuanto alcances el mínimo de ese juego en concreto.

Mayor variedad de juegos Pocket7Games 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los retiros mediante Apple Pay suelen procesarse en un día; el importe mínimo varía según el minijuego, desde 1 hasta 10 dólares estadounidenses. Prueba Pocket7Games

Bubble Buzz premia más la rapidez a la hora de detectar patrones que la estrategia. Comparte la puntuación de 4,8 estrellas de Solitaire Clash, y su pago mínimo establecido es de 2 dólares estadounidenses, aunque cualquier cantidad inferior a 10 dólares conlleva una comisión de tramitación de aproximadamente 1 dólar. El dinero de bonificación obtenido en las rondas gratuitas no se puede combinar con un retiro de dinero real, lo que pilla desprevenidos a los nuevos jugadores.

Gana dinero jugando a este juego de Apple Pay siguiendo estos pasos:

> Descarga Bubble Buzz y juega rondas de burbujas gratis.

> Realiza un depósito a través de Apple Pay para participar en una partida con dinero real.

> Juega varias partidas con apuestas pequeñas.

> Retira el dinero a través de Apple Pay una vez que tu saldo en dinero real supere los 10 dólares estadounidenses, para evitar la comisión por retiros de pequeña cuantía.

Rondas más rápidas Bubble Buzz 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Apple Pay para depósitos y retiradas; mínimo de 2 dólares estadounidenses, pero las retiradas inferiores a 10 dólares pierden aproximadamente 1 dólar en comisiones. Juega a Bubble Buzz

Pool Payday tiene el mínimo más alto de entre estos juegos que pagan dinero real a través de Apple Pay: 10 dólares estadounidenses antes de cualquier pago. El juego tiene una valoración de 4,6 estrellas y ofrece tanto Apple Pay como PayPal como métodos de pago.

Para empezar:

Instala Pool Payday y practica contra el oponente del modo gratuito.

Realiza un depósito a través de Apple Pay o con una tarjeta para desbloquear las mesas con dinero real.

Juega con una apuesta que puedas permitirte perder varias veces mientras aprendes la mecánica del juego.

Solicita un retiro mediante Apple Pay una vez que tu saldo supere el mínimo de 10 dólares estadounidenses y ten en cuenta que la espera será de aproximadamente una semana.

Sólida trayectoria Pool Payday 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El pago mediante Apple Pay aparece junto al de PayPal; el importe mínimo es de 10 dólares estadounidenses y tarda aproximadamente una semana en hacerse efectivo. Prueba Pool Payday

Con una valoración de 4,6 estrellas, 21 Blitz es un juego que permite ganar dinero real a través de Apple Pay y que combina las reglas del blackjack y del solitario. Los pagos mediante Apple Pay se procesan de la misma forma que en Pool Payday y Blackout Bingo, normalmente en el plazo de una semana laboral.

El formato del juego da lugar a rondas más cortas que las del solitario clásico, pero con una curva de aprendizaje más pronunciada que la del bingo, lo que hace que sea más difícil de dominar que otros juegos de habilidad similares con pagos a través de Apple Pay. Intenta fijar el mismo límite mínimo de 10 dólares estadounidenses que se aplica en sus otros juegos hasta que se indique lo contrario dentro de la aplicación.

Para empezar:

Descarga 21 Blitz y juega varias rondas gratuitas hasta que entiendas bien las reglas de puntuación.

Realiza un depósito con Apple Pay para participar en una ronda con dinero real.

Juega primero en el nivel de dinero real más bajo, ya que las reglas premian tanto la rapidez como la precisión.

Retira tus ganancias a través de Apple Pay una vez que tu saldo supere con holgura el mínimo establecido por la aplicación.

Las rondas más rápidas 21 Blitz 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El pago a través de Apple Pay mediante Skillz suele realizarse en el plazo de una semana; ten en cuenta que el importe mínimo es de 10 dólares estadounidenses. Descargar 21 Blitz

Comparación de los pagos con Apple Pay

La tabla siguiente recoge los siete juegos con dinero real que pagan a través de Apple Pay, ordenados y clasificados por valoración, importe mínimo de retirada y rapidez de pago.

Si prefieres encontrar una primera retirada de dinero más rápida que la valoración más alta, nuestra guía para ganar dinero rápidamente clasifica los métodos por rapidez en lugar de por número de reseñas. Consulta los juegos que pagan dinero real

Echa un vistazo a la lista de juegos que pagan dinero real que aparece a continuación.

Aplicación Valoración Mínimo de Apple Pay Tiempo habitual de pago Solitaire Clash 4,8 De 2 a 10 dólares estadounidenses Hasta 15 días Blackout Bingo 4,5 Sin mínimo fijo Inmediato o el mismo día Bingo Clash 4,5 No fijo De 2 a 3 días Pocket7Games 4,5 De 1 a 10 dólares estadounidenses Aproximadamente 24 horas Bubble Buzz 4,8 2 dólares estadounidenses Unos días Pool Payday 4,6 10 dólares Aproximadamente una semana 21 Blitz 4,6 10 dólares estadounidenses (sin confirmar) Aproximadamente una semana



Cómo elaboramos nuestra lista

Todas las aplicaciones de esta lista tenían que cumplir tres de nuestros requisitos: aparecer en la lista de Apple Pay, tener una valoración pública en la App Store y publicar o comunicar de forma constante una cantidad mínima de retirada de fondos. Tenía que ser posible ganar dinero de verdad jugando a estos juegos de habilidad a través de Apple Pay.

Las aplicaciones que solo aceptaban Apple Pay para los depósitos y pagaban las ganancias exclusivamente a través de PayPal no cumplían los requisitos. Las valoraciones y el número de reseñas procedían directamente de la ficha actual de cada aplicación en la App Store, en lugar de una página de marketing. Las cifras de comisiones procedían de las propias páginas de asistencia del desarrollador, cuando existían.

Lo que hemos dejado fuera

Unas cuantas aplicaciones muy conocidas de torneos de solitario y bingo también anuncian pagos a través de Apple Pay y se han omitido deliberadamente de esta lista clasificada; en la sección «Lo que no funciona», más abajo, se explica el motivo. Algunas eran juegos que ofrecían pagos mediante Apple Pay, pero no funcionaban como juegos de habilidad.

Las aplicaciones de recompensas y encuestas que pagan a través de PayPal o tarjetas regalo, y no con Apple Pay, se tratan por separado en la siguiente sección, en lugar de incluirlas a la fuerza en esta lista. Los jugadores más jóvenes que no cumplen el requisito de edad mínima para las aplicaciones con dinero real siguen teniendo opciones: convertir las creaciones de Roblox en dinero no conlleva ningún requisito de ser mayor de 18 años.

Aplicaciones de recompensas que pagan junto con estos juegos

Las aplicaciones de recompensas constituyen una categoría distinta a la de los siete juegos de Apple Pay mencionados anteriormente con los que se puede ganar dinero. En lugar de participar en torneos con premios en efectivo, hay que completar ofertas, encuestas o pruebas de aplicaciones a cambio de una recompensa fija, y ninguna de las tres que se enumeran a continuación menciona directamente Apple Pay, por lo que conviene considerarlas como una fuente de ingresos complementaria, no como un sustituto de los juegos que pagan con dinero real.

Snakzy, la aplicación «play-to-earn» propia de Eneba, paga a partir de tan solo 35 dólares estadounidenses y registrarse es totalmente gratuito. BigCash paga a los usuarios reales a través de PayPal, tarjetas regalo o Bitcoin, a partir de un mínimo de 1 dólar estadounidense, y registrarse también es gratis. KashKick paga a través de PayPal, Venmo o tarjetas regalo una vez que se alcanza un mínimo de 10 dólares estadounidenses, y mantiene su propio requisito de ser mayor de 18 años, estando disponible solo para jugadores de EE. UU. o del Reino Unido. Los jugadores que tengan inventario sin usar, en lugar de ganancias obtenidas a través de aplicaciones, también pueden informarse sobre cómo vender skins de CS2 a cambio de dinero en efectivo, una forma de obtener ingresos sin ningún tipo de cuota de inscripción.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 dólares estadounidenses Gratis BigCash 1 dólar estadounidense Gratis KashKick 10 dólares estadounidenses Gratis

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Lo que no funciona

Problemas con los bots en Papaya Gaming

Solitaire Cash, Bingo Cash y Bubble Cash, todos ellos desarrollados por Papaya Gaming, se encuentran en el centro de un caso que conviene conocer antes de jugar. Un jurado determinó que el desarrollador infringió la ley federal sobre publicidad engañosa al no revelar el uso generalizado de bots en sus supuestos torneos de jugador contra jugador.

Se condenó al desarrollador a pagar cuantiosas multas, lo que le llevó a solicitar la protección del Capítulo 15 de la ley de quiebras. Papaya declaró ante el tribunal que no podrá pagar si la sentencia pasa a ser ejecutiva. Estos juegos pueden no pagar dinero real y deben tratarse con precaución.

Aplicaciones imitadoras y clones

Busca cualquiera de los siete nombres anteriores y encontrarás clones casi idénticos con la ortografía alterada y el mismo argumento de torneos con premios en efectivo para ganar dinero jugando con Apple Pay. Estos clones toman prestadas capturas de pantalla y reseñas reales de la aplicación auténtica, y luego desvían los depósitos a un desarrollador sin ningún historial. Instala la aplicación únicamente a través del enlace exacto que aparece en nuestra guía.

Retrasos en los retiros y lentitud en la resolución de disputas

Las reseñas de AviaGames en Trustpilot describen cómo se congelan las cuentas justo cuando se solicita un retiro de mayor cuantía, y la empresa alega una infracción de los términos y condiciones que, según el jugador, nunca se le explicó, lo que la excluye de nuestra lista de juegos que pagan dinero real a través de Apple Pay. El expediente de la Mejores negocios Bureau sobre la misma empresa recoge un patrón similar, con un proceso interno de resolución de disputas que, según la empresa, puede tardar entre dos y ocho semanas en resolverse. Nada de esto significa que la aplicación sea falsa; significa que un pago es una reclamación contra la empresa hasta que se liquide, y que un saldo elevado sin pagar supone un riesgo real que conviene tener en cuenta en lugar de descartarlo.

Promesas de ingresos garantizados

Cualquier publicación, vídeo o descripción de una aplicación que prometa unos ingresos fijos diarios o semanales procedentes de estos torneos describe algo que no se ajusta al funcionamiento del bote de premios. El bote solo paga una cantidad inferior a lo que recauda en cuotas de inscripción, por lo que una cifra «garantizada» es o bien una estrategia de marketing o bien un argumento de venta por recomendación, pero no una forma de ganar dinero jugando con Apple Pay.

Veredicto final sobre los juegos de Apple Pay con los que se puede ganar dinero

Empieza por «Solitaire Clash» o «Blackout Bingo» si ya dominas bien sus juegos principales, ya que ambos ocupan los primeros puestos de esta lista y ambos pagan a través de Apple Pay, con un historial que lo demuestra. Añade Snakzy, de la tabla anterior, junto con la aplicación que elijas, ya que no cuesta nada y no requiere ninguna habilidad en los juegos de cartas para empezar a ganar hasta alcanzar su mínimo de 35 dólares estadounidenses.

Evita cualquier juego de Papaya Gaming hasta que se resuelva su caso con Skillz, haz un primer depósito modesto en cada aplicación y considera los juegos con dinero real de Apple Pay como una apuesta secundaria basada en la habilidad de la que podrías sacar provecho, no como un plan de ingresos garantizados. Únete gratis a Snakzy junto con la aplicación que elijas para generar una segunda fuente de ingresos sin comisiones mientras descubres qué juegos de Apple Pay con dinero real se adaptan mejor a ti.

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