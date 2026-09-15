Actividades complementarias automatizadas en 2026

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Obtener ingresos de una actividad secundaria automatizada es factible tras dos o cuatro meses de puesta en marcha efectiva. La vía más rápida para lograrlo es una tienda automatizada de impresión bajo demanda. La automatización se encarga de las tareas repetitivas, como la gestión de pedidos, las publicaciones programadas y los correos electrónicos de seguimiento, una vez que hayas creado tú mismo el software de automatización.

El software se encarga del trabajo repetitivo y continuo en cada una de las fuentes de ingresos automatizadas que se indican a continuación, pero tú mismo debes crear primero la tienda, el contenido o el embudo de ventas.

¿Es realmente factible tener un negocio secundario automatizado?

Sí, un negocio secundario automatizado es realista. La mayoría de los que abandonan lo hacen durante ese periodo de puesta en marcha de uno o dos meses, antes de que la automatización del negocio secundario gestionado por el software entre en funcionamiento.

Las nuevas tiendas de Shopify registran una media de unos 44 000 dólares en ingresos durante el primer año. Los gastos en publicidad, las cuotas de las aplicaciones y el coste de los productos se deducen primero de esa cifra. Compara esto con una vía más rápida y no automatizada en nuestro desglose de ingresos semanales antes de comprometerte a crear un sistema.

Seis formas de automatizar un negocio secundario

Hemos recopilado seis opciones, clasificadas según la cantidad de trabajo continuo que el software asume realmente en el negocio online automatizado, empezando por el método que requiere menos tiempo de intervención una vez que está en marcha.

Una tienda de impresión bajo demanda en Printify afirma que un vendedor medio obtiene unas ventas brutas de unos 574 dólares al mes.

Los principiantes que ofrecen entre 25 y 100 diseños suelen ganar entre 50 y 600 dólares al mes, mientras que los vendedores a tiempo completo con un catálogo completo alcanzan entre 2.000 y 7.000 dólares al mes gracias a esta fuente de ingresos automatizada . Un pequeño grupo en la cima gana mucho más.

La automatización de Printify se encarga de la parte que antes requería más trabajo. Subes un diseño una sola vez y, a continuación, la plataforma deriva cada pedido a un socio de impresión para este negocio secundario gestionado por software. Se encarga de imprimir, enviar y aplicar cualquier personalización del comprador por sí misma, por lo que nunca tendrás que tocar el stock ni las etiquetas de envío.

Algunas cosas que debes recordar al automatizar un negocio paralelo como este:

Elige un nicho específico en lugar de una tienda genérica.

Conecta una cuenta gratuita de Printify a Etsy o Shopify.

Sube varios diseños con un margen de al menos el 30 %.

Deja que los pedidos se envíen a producción automáticamente y revisa el estado semanalmente, no a diario.

Gratis al principio Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Apertura gratuita de una tienda; gestión automatizada de todos los pedidos. Consigue Printify

Una tienda de dropshipping creada en Shopify y gestionada a través de AutoDS puede generar ingresos reales en este negocio online automatizado, pero la realidad es que entre el 80 % y el 90 % de las tiendas nuevas nunca llegan a ser rentables de forma sostenible durante su primer año. Solo entre el 5 % y el 10 % se convierten en negocios duraderos a largo plazo, por lo que este método premia más la perseverancia que el mero hecho de crear la tienda.

Las tiendas que superan los tres años de vida facturan una media de aproximadamente 151 000 dólares al año, lo que demuestra lo mucho que esto se acumula para la minoría que se mantiene firme tras un primer trimestre lento.

AutoDS realiza un seguimiento de los cambios en los precios y las existencias de los proveedores, gestiona los pedidos de reposición de forma autónoma y envía actualizaciones de seguimiento a los clientes. Los planes cuestan a partir de unos 9,90 dólares al mes, tras una prueba de tres días por 0,99 dólares que te permite probarlo primero.

Si prefieres disponer de dinero en efectivo hoy mismo en lugar de un sistema que tarda meses en dar sus frutos, nuestra guía para ganar 200 dólares rápidamente te muestra la vía más rápida, aunque no automatizada.

Para automatizar un negocio paralelo como este, ten en cuenta los siguientes pasos:

> Valida un nicho de mercado y un proveedor antes de crear nada.

> Crea la tienda en Shopify y conecta AutoDS.

> Importa y fija el precio de entre 20 y 50 productos con un margen real.

> Activa las reglas de reposición automática y seguimiento, y realiza un seguimiento semanal.

Prueba de 3 días AutoDS 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Automatiza la gestión de pedidos a proveedores y el seguimiento de existencias desde unos 9,90 dólares al mes. Prueba AutoDS

Las editoriales que gestionan un catálogo de 50 o más títulos con poco contenido en Amazon KDP suelen declarar entre 500 y 3.000 dólares al mes en concepto de derechos de autor. Un grupo más reducido, que lo gestiona como un auténtico negocio editorial , declara entre 5.000 y 15.000 dólares al mes en ingresos por esta actividad complementaria gestionada mediante software.

KDP automatiza todo el proceso de gestión de pedidos. Subes un título una sola vez y, a continuación, Amazon se encarga de imprimirlo, enviarlo y gestionar el servicio de atención al cliente para cada venta. La publicación en sí es gratuita; el verdadero coste es el tiempo que dedicas a diseñar el interior del libro.

Algunos consejos a tener en cuenta para este negocio online automatizado:

> Elige un nicho con poco contenido, como agendas, diarios, cuadernos de bitácora o libros de acertijos.

> Diseña el interior por lotes, en lugar de uno por uno.

> Da formato a la portada y fija un precio con un margen real.

> Sube títulos de forma constante y deja que la plataforma se encargue de todos los pedidos.

KDP realiza el pago aproximadamente 60 días después del mes en el que se produce la venta.

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Un canal pequeño y recién automatizado genera entre 100 y 500 dólares al mes. Un canal sólido en un nicho bien remunerado alcanza entre 2.000 y 15.000 dólares al mes si se suman los ingresos por publicidad, los enlaces de afiliados y los patrocinios.

Los ingresos por cada mil visualizaciones oscilan entre 15 y 25 dólares en categorías lucrativas como las finanzas y la tecnología, por lo que el nicho es más importante que la plataforma en la que publiques cuando intentas automatizar un negocio secundario como este.

Una herramienta de programación como Buffer se encarga de la automatización una vez que hayas creado por lotes el contenido de todo un mes. Una vez que el contenido se ha añadido a la cola, la herramienta lo publica según lo programado en todas las plataformas.

Este negocio secundario automatizado requiere seguir estos pasos:

> Elige un nicho con altas tasas de ingresos.

> Crea por lotes el contenido de un mes.

> Carga el lote en un programador y deja que se publique automáticamente.

> Añade enlaces de afiliación una vez que el canal tenga una audiencia real.

Alcanzar los 1.000 dólares al mes con una fuente de ingresos automatizada como esta requiere, siendo realistas, entre 12 y 18 meses de trabajo constante, no unas pocas semanas.

Nivel gratuito disponible Buffer 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gratis para tres cuentas. Prueba Buffer gratis

El marketing por correo electrónico genera entre 36 y 42 dólares por cada dólar invertido. Se trata de un rendimiento real para este negocio online automatizado, pero solo una vez que ya se dispone de una lista y una secuencia.

Una herramienta como Kit automatiza el proceso enviando por sí misma una secuencia de bienvenida y recomendaciones de afiliados de seguimiento, por lo que no tendrás que redactar y enviar cada correo electrónico a mano. Kit es gratuito hasta 10 000 suscriptores. La automatización en sí misma requiere el plan Creator, que cuesta 33 dólares al mes con facturación anual o 39 dólares al mes.

Para esta fuente de ingresos automatizada, recuerda seguir los pasos que se indican a continuación.

> Elige dos o tres ofertas de afiliados que se adapten realmente a tu público.

> Redacta una secuencia de bienvenida de entre cuatro y seis correos electrónicos.

> Configura la secuencia como una automatización en Kit en lugar de enviarla manualmente.

> Aumenta el número de registros procedentes del canal de contenido anterior una vez que este tenga tráfico.

Se tarda entre dos y seis meses en crear un embudo de ventas eficaz con una audiencia lo suficientemente amplia como para generar conversiones.

Gratis para los 10 000 primeros suscriptores Kit 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gratis hasta 10 000 suscriptores; automatización por 33 dólares al mes. Kit de inicio

En lo que respecta a los negocios secundarios gestionados por software, un bot como 3Commas ejecuta una estrategia preestablecida las 24 horas del día en más de 15 plataformas de intercambio, lo que lo convierte en el método más automatizado de esta lista, ya que un bot configurado opera sin que tú tengas que estar pendiente. Sin embargo, también es el más arriesgado. La Comisión Federal de Comercio (FTC) registró en 2025 pérdidas por estafas de inversión por valor de 8.000 millones de dólares que afectaron a 144.041 consumidores, gran parte de ellas relacionadas con el trading con bots.

Ningún bot legítimo puede garantizar una rentabilidad. El propio 3Commas cuenta con una valoración de 4,4 sobre 5 en Trustpilot, y se conecta a las principales plataformas de intercambio y ejecuta estrategias predefinidas en lugar de prometer un resultado específico.

Si tienes pensado dar el paso y automatizar una actividad complementaria como esta, ten en cuenta estas instrucciones.

Empieza con una pequeña cantidad que puedas permitirte perder por completo.

Utiliza una estrategia sencilla y bien documentada.

Revisa el bot y ajusta la configuración cada semana.

Aléjate de cualquier servicio que prometa una rentabilidad mensual garantizada.

Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 3Commas 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Operaciones con bots mediante suscripción; no se garantiza en ningún caso la obtención de beneficios. Planes de 3Commas

Comparación de los métodos

Si comparamos estos seis negocios online automatizados, la diferencia queda clara. Los métodos que automatizan la mayor parte de tu tiempo ofrecen la rentabilidad menos predecible. Los negocios secundarios gestionados por software que requieren más criterio por tu parte, como la impresión bajo demanda, ofrecen ingresos más fiables.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual habitual Grado de pasividad Impresión bajo demanda Gratis a 39 $/mes ~165 días hasta 1.000 $ De 50 $ a más de 7.000 $ En su mayor parte pasivo Dropshipping De 9,90 $ a 79,90 $ al mes De semanas a meses De 0 a 44 000 $ al año En parte pasivo Libros con poco contenido Gratis ~60 días tras la venta De 500 a 15 000 dólares Mayormente pasivo Programación de contenidos Gratis a 5 $/mes De 12 a 18 meses De 100 a 15 000 dólares En parte pasivo Correo electrónico/embudo de afiliados De gratis a 33 $ al mes De 2 a 6 meses Varía según el público Mayormente pasivo Bot de trading Basado en suscripción Impredecible Sin rango garantizado Totalmente automatizado, alto riesgo

Cómo se elaboró esta lista

Cada fuente de ingresos automatizada incluida aquí tenía que automatizar una parte de una operación continua, y cada método también debía presentar cifras reales y verificables de costes y ganancias, en lugar de una promesa vaga. Esto descartó cualquier propuesta de negocio secundario gestionado por software que requiriera una audiencia o un capital con los que la mayoría de los lectores aún no cuentan, así como cualquier propuesta que se basara en la palabra «garantizado».

Se excluyeron por completo los esquemas basados en el reclutamiento, las ofertas de rentabilidad garantizada y cualquier cosa que se anunciara como totalmente automática desde el primer día. Ninguna de ellas resiste el análisis de cómo funcionan realmente estas plataformas. Si ninguno de estos seis negocios online automatizados se ajusta a tus plazos, nuestra guía para ganar 2.000 dólares rápidamente te ofrece una vía más rápida.

Aplicaciones de recompensas que vale la pena añadir

Una aplicación de recompensas no sustituirá a ninguna de las fuentes de ingresos automatizadas mencionadas anteriormente, pero te permite ganar unos cuantos dólares extra sin apenas configuración. La mayoría de las aplicaciones de recompensas, incluidas las dos que se indican a continuación, exigen que seas mayor de 18 años para poder cobrar, así que comprueba las condiciones de cada una antes de registrarte.

Tanto Snakzy como BigCash se ejecutan automáticamente en segundo plano una vez instaladas. Registran actividades sencillas y realizan los pagos según su propio calendario. La inscripción en ambas es gratuita, por lo que probar cualquiera de ellas no te costará nada más que unos minutos de configuración.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Freecash 5 Gratis

Nuestro artículo recopilatorio sobre las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real ofrece más opciones si quieres comparar la rapidez de los pagos antes de elegir una.

Lo que no funciona

Hay tres patrones que se repiten una y otra vez en los trabajos extra automatizados, y los tres le cuestan dinero real a la gente. Mencionarlos aquí es más útil que una advertencia genérica, ya que cada uno se disfraza de forma diferente.

Bots de trading con rentabilidad garantizada y grupos de señales: cualquier oferta que prometa una rentabilidad mensual fija es precisamente el tipo de afirmación contra la que advierten las autoridades financieras. Los 8.000 millones de dólares en pérdidas por estafas de inversión registradas por la FTC en 2025 demuestran con qué frecuencia esa promesa resulta ser falsa.

cualquier oferta que prometa una rentabilidad mensual fija es precisamente el tipo de afirmación contra la que advierten las autoridades financieras. Los 8.000 millones de dólares en pérdidas por estafas de inversión registradas por la FTC en 2025 demuestran con qué frecuencia esa promesa resulta ser falsa. Cursos sobre el «plan de éxito» del dropshipping: venden la idea de que una aplicación de automatización por sí sola garantiza beneficios, pero la tasa de fracaso del 80 al 90 % de las tiendas nuevas demuestra lo contrario.

venden la idea de que una aplicación de automatización por sí sola garantiza beneficios, pero la tasa de fracaso del 80 al 90 % de las tiendas nuevas demuestra lo contrario. Argumentos del tipo «la IA lo gestiona por ti»: todos los métodos anteriores siguen necesitando a una persona real que se encargue de la configuración, el control de calidad y la atención al cliente. Nada de lo que aparece en esta lista requiere realmente una gestión pasiva al principio.

Veredicto final sobre los negocios secundarios automatizados

Que debas o no automatizar un negocio secundario depende de cuánto esfuerzo inicial puedas dedicar ahora en lugar de más adelante. La impresión bajo demanda y la publicación de bajo contenido son las que se amortizan más rápido en relación con la configuración que exigen. La programación de contenidos y los embudos de correo electrónico llevan más tiempo, pero generan beneficios compuestos una vez creados, y un bot de trading debería seguir siendo un pequeño experimento independiente, no tu plan principal.

Elige un método, dedícale los meses necesarios para ponerlo en marcha y resiste la tentación de añadir un segundo negocio secundario automatizado hasta que el primero funcione realmente por sí solo.

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