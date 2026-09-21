13 ofertas de empleo para trabajar desde casa sin necesidad de experiencia en 2026

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Sí, los trabajos desde casa que no requieren experiencia son una opción realista, y la vía más rápida para conseguir uno es el programa de atención al cliente a distancia de una gran empresa. Por ejemplo, el programa de atención al cliente virtual de Amazon paga una media de 24 dólares por hora y solo exige el título de secundaria. Sin embargo, hay que comprometerse a cumplir un horario fijo y superar una verificación de antecedentes.

La vía realista para acceder a trabajos desde casa que no requieren experiencia pasa por grandes empresas que te forman y te proporcionan el equipo necesario, no por aplicaciones de trabajos esporádicos que prometen pagos inmediatos.

Esta guía abarca ambas vías: los trabajos remunerados y con formación proporcionada por la empresa que no requieren un título universitario, y el trabajo flexible por cuenta propia o de reventa. Prueba primero el segundo tipo si quieres probar oportunidades a distancia que permitan trabajar desde casa sin necesidad de experiencia antes de comprometerte con un horario fijo.

¿Es realmente factible trabajar desde casa sin experiencia?

Sí, un trabajo desde casa sin necesidad de experiencia es realista, pero «sin experiencia» no significa que no haya requisitos. En casi todas las opciones que aquí se presentan, debes esperar una verificación de antecedentes, una prueba de mecanografía o de gramática, o una breve fase de solicitud no remunerada antes de la primera hora pagada.

El salario medio de los representantes de atención al cliente de Amazon es de 24 dólares por hora. Sin embargo, los trabajos desde casa que no requieren experiencia se sitúan por debajo de esa cifra, entre 15 y 20 dólares por hora. Un auténtico principiante debería prever empezar cerca del extremo inferior de ese rango, no en el medio.

Si realmente no tienes ningún ingreso en este momento, yo empezaría por una opción de trabajo por cuenta ajena remunerada, como Amazon o Concentrix, ya que el sueldo es fijo y está garantizado una vez que te contratan. Si ya tienes ingresos y quieres probar un trabajo extra, lo más sensato es recurrir a una plataforma de autónomos o de microtareas, ya que no hay entrevista ni horario fijo.

Es una decisión personal, no una garantía: la remuneración real depende de las horas que dediques. Nuestro resumen de trabajos secundarios a distancia abarca las opciones que requieren un menor compromiso a la hora de buscar trabajos desde casa que no requieran experiencia.

Una semana típica varía en función de la opción que elijas. Los trabajos a distancia con empresas como Amazon o Concentrix tienen turnos fijos, a menudo de entre 20 y 40 horas, y el pago se abona en una fecha de nómina determinada. Las plataformas de autónomos y de microtareas no tienen turnos en absoluto. Inicias sesión cuando tienes tiempo, lo que resulta ideal para quienes buscan trabajos a tiempo parcial desde casa que no requieran experiencia.

13 trabajos desde casa que no requieren experiencia

Cada una de las opciones que figuran a continuación está clasificada según el salario real, la rapidez de pago y los costes iniciales. Empieza por la opción que mejor se adapte a tu horario y a tu presupuesto inicial.

1. Servicio de atención al cliente virtual en Amazon

El programa de atención al cliente virtual de Amazon es una de las mejores opciones para quienes buscan trabajos desde casa que no requieran experiencia previa, sobre todo porque ofrece la condición de empleado con contrato W-2 en lugar de un trabajo como colaborador autónomo.

Al igual que la mayoría de los trabajos de atención al cliente a distancia, consiste en gestionar las consultas de los clientes, realizar el seguimiento de los pedidos y resolver problemas relacionados con las cuentas o las entregas a través del teléfono, el correo electrónico y el chat en directo. Al tratarse de un puesto corporativo oficial, Amazon ofrece formación totalmente subvencionada e incluso envía todo el equipo informático necesario directamente a tu domicilio una vez que te contratan.

Puedes empezar a tiempo parcial y pasar a jornada completa durante la temporada alta de las fiestas. A continuación te explicamos cómo empezar:

Presenta tu solicitud en hiring.amazon.com y selecciona un puesto virtual para el que cumplas los requisitos de ubicación

Realiza la prueba en línea que evalúa la velocidad de mecanografía, la comprensión y la capacidad de juicio en situaciones concretas

Supera una verificación de antecedentes estándar antes de que se confirme cualquier fecha de inicio

Confirma que dispones de un espacio de trabajo privado y tranquilo con conexión a Internet por cable para los turnos

Realiza la formación virtual remunerada antes de atender llamadas o chats en directo

El error más común entre los principiantes es presentar la solicitud a través de un enlace a una plataforma de empleo de terceros en lugar de hacerlo directamente en hiring.amazon.com. Amazon nunca pide a un candidato que pague por una verificación de antecedentes, un kit de formación o «equipo inicial», y cualquier anuncio que lo haga no es realmente de Amazon. Considera falsa cualquier oferta de trabajo desde casa en Amazon que no requiera experiencia y que pida un pago por adelantado.

No se requiere titulación universitaria Amazon 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 15 y 20 dólares por hora al principio, no se requiere experiencia, la solicitud es gratuita y el equipo se envía tras la contratación. Ver puestos vacantes

2. Atención al cliente a distancia en Concentrix

Concentrix paga entre 15 y 21 dólares por hora como salario inicial a los representantes de atención al cliente a distancia, con un promedio de 18,80 dólares por hora. Es una de las mayores empresas externas de centros de llamadas que contrata a principiantes para puestos de trabajo desde casa, trabajando en nombre de bancos, minoristas y empresas tecnológicas en lugar de bajo su propia marca.

Encabezando esta lista de trabajos desde casa que no requieren experiencia, la mayoría de las ofertas solo exigen el título de bachillerato o el GED. Una minoría solicita seis meses de experiencia previa en atención al cliente, así que lee cada anuncio antes de presentar tu solicitud, ya que varía según la cuenta del cliente.

Se incluye formación remunerada, pero no se garantiza el equipamiento. Para algunos puestos se envía un portátil de la empresa, mientras que para otros se espera que ya dispongas de un ordenador con conexión por cable, un monitor de entre 17 y 21,5 pulgadas e Internet de alta velocidad.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Busca en jobs.concentrix.com y filtra específicamente los puestos de «trabajo desde casa» o «virtuales» en tu región

Revisa cada una de las ofertas de empleo para comprobar las especificaciones de hardware y los requisitos previos específicos del cliente

Envía tu solicitud y realiza la evaluación de habilidades a distancia para comprobar tu velocidad de mecanografía y tu capacidad para resolver problemas

Someterse a la verificación de antecedentes habitual una vez que comience el proceso de selección de la empresa

Participa en una formación remunerada específica del programa, centrada en los sistemas de software del cliente que se te asigne

Un informe independiente ha detectado un patrón de estafa activo que conviene conocer: mensajes de texto que se hacen pasar por reclutadores de Concentrix y piden a los nuevos empleados que paguen por «equipo» antes de empezar. Una oferta legítima de Concentrix nunca requiere ningún pago por adelantado.

Formación remunerada incluida Concentrix 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El salario medio es de 18,80 dólares por hora; por lo general, el único requisito es tener el título de secundaria, y la política sobre equipamiento varía según el puesto. Ver ofertas de empleo

3. Atención al cliente a distancia en TTEC

TTEC ofrece puestos de atención al cliente a distancia con un salario inicial de entre 16 y 19 dólares la hora. A diferencia de Concentrix, proporciona explícitamente un ordenador de la empresa una vez finalizada la formación, lo que la convierte en la opción más clara para cualquiera que busque trabajos desde casa que no requieran experiencia.

Se valora que se tenga experiencia previa en ventas, selección de personal o atención al cliente, aunque no es un requisito imprescindible. La formación es totalmente remunerada y obligatoria antes de empezar a atender llamadas, por lo que es una de las formas reales de ganar dinero desde casa sin coste alguno que recomendamos.

Iniciar la solicitud es muy sencillo:

Presenta tu solicitud a través de ttecjobs.com y selecciona una oferta de trabajo desde casa en un estado que cumpla los requisitos

Confirma que tu conexión a Internet cumple el requisito de Ethernet por cable de entre 15 y 25 Mbps antes de concertar una entrevista

Realiza la entrevista virtual y cualquier evaluación específica del cliente

Finaliza la formación certificada remunerada; a continuación, TTEC te enviará el equipo necesario

Los requisitos técnicos son específicos y conviene comprobarlos antes de presentar la solicitud: TTEC exige una conexión a Internet de entre 15 y 25 Mbps y una conexión Ethernet por cable al módem de tu domicilio, ya que el Wi-Fi por sí solo no cumple los requisitos. También se necesita un smartphone o una tableta para recibir el código de acceso diario, y esa combinación —el equipo enviado tras la formación y el hecho de que no se exija titulación universitaria— es la razón por la que TTEC ocupa un puesto tan alto en la lista.

Equipo suministrado TTEC 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 16 y 19 dólares por hora al principio; te envían un ordenador de la empresa tras la formación; se necesita una conexión a Internet por cable. Explora ofertas de trabajo a distancia

4. Tareas de búsqueda y evaluación de IA en la Comunidad de IA de TELUS International

El trabajo de búsqueda y evaluación de IA a través de la comunidad de IA de TELUS International paga entre 8 y 18 dólares por hora aproximadamente en proyectos estándar de evaluador, y entre 20 y 25 dólares por hora en los nuevos proyectos «de experto». Es uno de los pocos puestos a distancia de esta lista que se basa realmente en tareas, y no en turnos, por lo que el horario se adapta a cualquier otra actividad que tengas.

No se requiere experiencia profesional previa para trabajos secundarios de IA de nivel básico como este. Todos los candidatos deben superar un examen de aptitud que abarca las directrices específicas del proyecto, y TELUS International realiza una verificación de antecedentes estándar para la mayoría de sus puestos.

¿Buscas trabajos de evaluador de IA desde casa para los que no se necesite experiencia? A continuación te explicamos cómo empezar con TELUS International:

Crea un perfil de usuario en el portal de la Comunidad de IA de TELUS International y selecciona un programa de evaluación abierto.

Lee atentamente las directrices del proyecto que se proporcionan antes de realizar cualquier evaluación preliminar.

Realiza y aprueba el examen de cualificación obligatorio para demostrar que comprendes las normas de calificación.

Envía la documentación de incorporación para superar el proceso estándar de verificación de antecedentes.

Inicia sesión en el panel de control de la plataforma y empieza a completar tareas según la disponibilidad del proyecto.

El error más común entre los principiantes es saltarse las directrices de práctica antes del examen de cualificación. Los proyectos rechazan a los solicitantes que se precipitan en la prueba, y no siempre es posible volver a presentar una solicitud para el mismo tipo de proyecto hasta meses después. La lectura no se remunera, pero es la puerta de entrada real para ser contratado.

Horario flexible TELUS International AI Community 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 8 y 25 dólares por hora aproximadamente, dependiendo del nivel del proyecto; la solicitud es gratuita y no se requiere titulación universitaria. Solicita tu inscripción

5. Microtareas e introducción de datos en Clickworker

Clickworker paga por cada microtarea completada, en lugar de por horas. La mayoría de los principiantes ganan entre el salario mínimo y entre 12 y 15 dólares por hora una vez que adquieren rapidez en un tipo de tarea concreto, sin necesidad de pasar por una entrevista para empezar. Entre las plataformas de microtareas que permiten trabajar a distancia desde casa y no requieren experiencia, es una de las más sencillas para empezar el mismo día.

El registro es gratuito e inmediato en clickworker.com, sin coste alguno para inscribirse y sin necesidad de experiencia previa. Las tareas, como la introducción de datos, la clasificación y las encuestas breves, incluyen sus propias instrucciones. Es un excelente trabajo extra que se paga semanalmente entre el miércoles y el viernes, con un umbral mínimo de 5 dólares (o 5 euros) a través de PayPal o de 10 dólares a través de Payoneer.

¿Buscas trabajos desde casa que no requieran experiencia en Clickworker? A continuación te explicamos cómo empezar:

Regístrate para obtener una cuenta gratuita de autónomo directamente en clickworker.com

Realiza las pruebas de evaluación iniciales para poder acceder a grupos de tareas especializadas, como la validación de datos o la evaluación de búsquedas

Vincula una cuenta verificada de PayPal o Payoneer para gestionar el pago de tus ingresos semanales

Selecciona las microtareas disponibles en tu panel de control de usuario y complétalas siguiendo las instrucciones proporcionadas

Las cuentas nuevas de Clickworker suelen estar limitadas a tipos de tareas con una remuneración más baja hasta que la plataforma confíe en tu precisión. Apresurarse a realizar las tareas para ganar dinero más rápido suele ser contraproducente, ya que los errores señalados reducen tanto el volumen como el nivel de remuneración de las futuras ofertas de tareas.

Empieza hoy mismo, gratis Clickworker 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Inscripción gratuita, pago por tarea, umbral de pago de 5 dólares a través de PayPal y pagos semanales. Regístrate gratis

6. Transcripción desde casa en Rev

Rev paga por minuto de audio o vídeo transcrito en lugar de un salario por hora, y un principiante realista gana entre 3 y 8 dólares aproximadamente por hora de trabajo efectivo mientras aprende la guía de estilo, cantidad que va aumentando a medida que mejoran la velocidad y la precisión al teclear. Se trata de un auténtico trabajo extra desde casa que no requiere experiencia, pero que premia la velocidad más que cualquier otra opción de esta lista.

Para optar al puesto, hay que superar una breve prueba de audio y un cuestionario de gramática: no se requiere experiencia profesional en transcripción, solo escribir con precisión y tener un inglés escrito correcto. La solicitud es gratuita y no hay umbral mínimo de pago.

Rev paga todos los lunes a través de PayPal por todo el trabajo completado hasta el domingo anterior. Al igual que el resto de opciones de esta lista, se trata de un auténtico trabajo desde casa que no requiere experiencia: nadie te pide tu expediente académico, solo la puntuación de tu prueba de mecanografía.

A continuación te explicamos cómo empezar a transcribir en Rev:

Presenta tu solicitud a través del portal para autónomos de Rev y rellena el formulario de registro.

Realiza el cuestionario de gramática y la prueba de evaluación de transcripción en línea requeridos.

Una vez confirmada tu inscripción, inicia sesión en el panel de control de la plataforma para seleccionar los archivos de audio disponibles que se ajusten a tu nivel de habilidad.

Envía tus transcripciones completadas para su aprobación y recibirás pagos semanales a través de PayPal.

Los nuevos transcriptores suelen probar primero con archivos completos de una hora de duración. Empieza mejor con clips cortos y de audio nítido, ya que una puntuación de precisión baja en un archivo más difícil puede hacer que tu cuenta pase a una cola de aprobación más lenta para futuros trabajos.

Pagos semanales a través de PayPal Rev 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No se requiere experiencia; basta con superar una breve prueba para quedar seleccionado; el pago es semanal y no hay un importe mínimo de pago. Haz clic para aplicar

7. Gana dinero dando tu opinión en UserTesting

UserTesting ofrece trabajos accesibles desde casa que no requieren experiencia, en los que se paga a los colaboradores por compartir opiniones en tiempo real sobre páginas web, aplicaciones y prototipos de software. Las pruebas no tienen horario fijo y se asignan por orden de llegada, por lo que, aunque se trata de un trabajo extra legítimo, los ingresos dependen de la rapidez con la que las aceptes, más que de la experiencia que tengas.

Las pruebas más cortas se pagan menos, y la remuneración por hora oscila entre unos 10 y 30 dólares, dependiendo de la tarea. Solo necesitas un ordenador o un smartphone, un micrófono que funcione y una conexión a Internet estable: no hace falta presentar un portfolio, ni pasar una entrevista, ni pagar nada para inscribirte. Los pagos de las pruebas se realizan automáticamente a través de PayPal exactamente 14 días después de completarlas, sin que se exija un saldo mínimo.

A continuación te explicamos cómo cobrar en UserTesting:

Visita usertesting.com y regístrate con tu dirección de correo electrónico para crear tu perfil de evaluador.

Realiza y aprueba la breve prueba de práctica para demostrar que tienes una calidad de audio clara y que sabes expresar tus comentarios de forma oral.

Vincula una cuenta de PayPal verificada para recibir automáticamente los pagos de tus pruebas.

Acepta las invitaciones a pruebas disponibles desde tu panel de control y completa las tareas a medida que aparezcan.

El número de pruebas es limitado y se asignan rápidamente a un grupo de candidatos cualificados. Rellenar el perfil de selección con detalle, indicando los dispositivos que posees, las aplicaciones que utilizas y tus hábitos de compra, es más importante de lo que la mayoría de los nuevos evaluadores creen, ya que las pruebas se asignan a los perfiles antes incluso de que se anuncien públicamente.

10 dólares por prueba UserTesting 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Tarifa fija de 10 $ por prueba de 20 minutos, no se requiere experiencia, el pago se realiza a través de PayPal 14 días después de finalizar la prueba. Empezar a realizar pruebas

8. Estudios de investigación remunerados en Prolific

Prolific aplica un salario mínimo de 8 dólares (6 libras esterlinas) por hora a todos los estudios de investigación académica que figuran en la plataforma, lo que la convierte en una de las pocas opciones de esta lista que ofrece una tarifa mínima por hora garantizada en lugar de una remuneración por tarea. Es uno de los trabajos desde casa más accesibles, ya que no se necesita experiencia, lo que supone un buen punto de partida si buscas formas de ganar dinero por Internet.

No hay que pagar nada ni se exige experiencia para registrarse. Los estudios se asignan según el perfil demográfico y de intereses que rellenes al registrarte, y los pagos se ingresan en tu cuenta de PayPal dos veces por semana, los martes y los viernes, una vez que tu saldo supere los 6 dólares. Los retiros inmediatos se activan tras cuatro pagos recibidos con éxito.

A continuación te explicamos cómo participar en estudios de investigación remunerados en Prolific:

Regístrate en prolific.com e inscríbete en la lista de espera de participantes con tus datos de contacto básicos.

Rellena el cuestionario demográfico completo para maximizar tus posibilidades de ser seleccionado para los estudios.

Verifica tu identidad con un documento de identidad oficial con fotografía y vincula una cuenta válida de PayPal para recibir los pagos.

Consulta tu panel de control de participante con regularidad y acepta sin demora las invitaciones a estudios de investigación disponibles.

La contrapartida es la disponibilidad, no la remuneración. El volumen de estudios depende totalmente de los perfiles demográficos que los investigadores estén buscando en cada momento, por lo que los ingresos que se obtienen aquí son realmente complementarios, no un sustituto completo de los ingresos habituales. Considéralo como un trabajo a tiempo parcial desde casa, para el que no se necesita experiencia, como complemento de algo más estable, no como un plan principal.

Mínimo garantizado por hora Prolific 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se aplica un mínimo de 8 $/hora en todos los estudios, la inscripción es gratuita y el pago se realiza dos veces por semana a través de PayPal. Únete a Paid Studies

9. Trabajo autónomo como locutor en Voices

Voices permite a los principiantes hacer audiciones para trabajos remunerados de locución desde casa, sin necesidad de experiencia previa. Al igual que otras ideas para un trabajo extra, los ingresos realistas del primer mes son modestos. La mayoría de los nuevos talentos consiguen su primer trabajo remunerado al cabo de semanas o meses, no de días, ya que los clientes eligen entre un conjunto de audiciones.

La suscripción gratuita como invitado no cuesta nada, aunque requiere un micrófono decente y un espacio de grabación tranquilo; es la única opción de esta lista que conlleva un coste inicial real, aunque sea pequeño. Además, se trata de una auténtica forma de trabajar desde casa sin necesidad de experiencia, ya que las decisiones de selección se basan exclusivamente en la audición, no en el currículum. Voices cobra una comisión del 20 % por los trabajos de SurePay y realiza el pago a través de PayPal SurePay el viernes siguiente a la aprobación del trabajo finalizado por parte del cliente, sin importe mínimo de pago.

A continuación te explicamos cómo empezar a trabajar como locutor autónomo en Voices:

Crea un perfil de miembro invitado gratuito en voices.com para acceder a las ofertas de trabajo disponibles.

Prepara un espacio de grabación tranquilo equipado con un micrófono USB o XLR de alta calidad.

Echa un vistazo a los briefings de los clientes disponibles y envía clips de audición específicos adaptados al tono de cada proyecto.

Completa los proyectos contratados y sube tus archivos de audio finales directamente a través de la plataforma.

Los principiantes suelen presentarse a todas las audiciones publicadas, independientemente de si encajan o no, y los clientes que realizan el casting se dan cuenta rápidamente de que se trata de una audición genérica. Una lista más reducida de audiciones que se ajusten realmente a tu voz y al tono del briefing da mejores resultados que un gran volumen de audiciones realizadas a toda prisa.

No se necesita agente Voices 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Suscripción gratuita como invitado, comisión de la plataforma del 20 %, pagadera a través de PayPal el viernes siguiente a la aprobación. Crear perfil gratuito

10. Trabajos de asistente virtual autónomo en Fiverr

Fiverr permite a cualquier principiante publicar un servicio de introducción de datos, tareas administrativas, programación de redes sociales o de asistente virtual el mismo día en que se registra, sin necesidad de presentar una solicitud ni pasar por un proceso de aprobación. Los clientes eligen basándose únicamente en el perfil y la descripción del servicio, por lo que la remuneración la fijas tú mismo y no la dicta la plataforma. Es uno de los trabajos desde casa más accesibles y que no requiere experiencia, precisamente porque no hay ningún proceso de selección.

Crear una cuenta de vendedor y publicar servicios no cuesta nada. Tú controlas tu horario, por lo que también es perfecto para quienes buscan trabajos a distancia a tiempo parcial. Fiverr se queda con una comisión fija del 20 % de los ingresos del autónomo, y los fondos se liberan 14 días después de que un encargo se marque como completado, o 7 días en el caso de los vendedores mejor valorados.

Los fondos disponibles se transfieren a un saldo que se puede retirar a partir de un mínimo de 1 $ mediante transferencia bancaria, o de 5 $ a través de PayPal. Así es como se empieza:

Crea un perfil de vendedor gratuito y elige un nicho específico de administración o asistencia virtual

Publica entre dos y tres anuncios de servicios con un precio y un plazo de entrega claros

Fija el precio de tus primeros servicios por debajo de la media de la categoría para conseguir valoraciones; después, sube las tarifas una vez hayas completado entre cinco y diez pedidos

Responde a los mensajes de los compradores en unas pocas horas, ya que el tiempo de respuesta influye en la frecuencia con la que Fiverr muestra tu servicio en los resultados de búsqueda

Los nuevos vendedores suelen fijar un precio demasiado alto para su primer servicio, esperando tarifas de profesional autónomo sin tener aún ninguna valoración. Al no tener aún un historial, un precio de entrada competitivo es lo que realmente te permite conseguir los primeros pedidos, que a su vez te abren las puertas a una mejor posición en los resultados de búsqueda.

Publica un servicio gratis Fiverr 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Inscripción gratuita, comisión del 20 %, pago mínimo de 1 $ mediante transferencia bancaria, plazo de liquidación de 14 días. Crear un servicio gratuito

11. Proyectos remotos para autónomos en Upwork

Upwork es ideal para un principiante que busque trabajos continuos desde casa que no requieran experiencia, en lugar de encargos puntuales. La introducción de datos, la transcripción y corrección de textos, la atención al cliente y los contratos de administración básica son todos trabajos iniciales realistas en las plataformas de autónomos, con una remuneración inicial que suele oscilar entre los 10 y los 18 dólares la hora, hasta que el perfil acumule valoraciones.

El registro es gratuito, y una suscripción opcional a Freelancer Plus, por 20 dólares al mes, permite acceder a más propuestas mensuales. Upwork cobra una comisión fija del 10 % sobre todos los ingresos. Los contratos por horas se facturan en un ciclo de lunes a domingo y se abonan 10 días después de que finalice la semana laboral, mientras que los contratos a precio fijo se liberan tras un periodo de retención de seguridad de 5 días.

A continuación te explicamos cómo empezar en Upwork:

Crea un perfil gratuito de autónomo y destaca tus habilidades administrativas o técnicas generales.

Busca en la bolsa de empleo anuncios de clientes aptos para principiantes con requisitos básicos y envía propuestas personalizadas utilizando la función «Connects» de la plataforma.

Completa los contratos asignados y registra con precisión las horas trabajadas o los hitos de los contratos a precio fijo.

Retira tus ingresos liquidados a tu cuenta bancaria vinculada o monedero electrónico tras el periodo de retención estándar.

Enviar docenas de propuestas genéricas es la mayor forma de desperdiciar los limitados «Connects» mensuales de un principiante. Una propuesta breve y específica que haga referencia a la oferta de trabajo concreta tiene muchas más posibilidades de ser seleccionada que una plantilla pegada en cada anuncio.

Registro gratuito Upwork 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, la comisión de servicio es fija del 10 % y el pago por horas se abona 10 días después de que finalice la semana laboral. Busca trabajo a distancia

12. Impresión bajo demanda sin necesidad de tener stock en Printify

Printify permite a los principiantes vender productos personalizados desde casa sin necesidad de tener stock ni experiencia en diseño, lo que la convierte en una de las ideas de negocio de bajo coste para emprendedores creativos.

Al igual que ocurre con muchos trabajos desde casa que no requieren experiencia, los ingresos reales durante el primer mes suelen ser reducidos, a menudo inferiores a 100 dólares. Dependen totalmente de la capacidad de atraer tráfico a la tienda en línea asociada. El plan gratuito no conlleva ninguna comisión de plataforma, mientras que el plan Premium, de 29 dólares al mes, ofrece hasta un 20 % de descuento en los costes de producción una vez que el volumen lo justifique.

No hay ningún coste inicial, ya que los productos solo se imprimen y se cobran una vez que el cliente ha pagado. Poner en marcha una tienda requiere cuatro pasos:

Crea una cuenta gratuita en Printify y vincúlala a una tienda de Etsy o Shopify

Elige un producto, como una camiseta, una taza o una bolsa de tela, y sube un diseño o adquiere la licencia correspondiente

Fija tu precio de venta por encima del coste de producción base de Printify para definir tu margen

Publica el anuncio y promocionalo; Printify se encarga de la impresión y el envío en cuanto se reciba un pedido

Los vendedores nuevos suelen fijar precios demasiado bajos en relación con los costes de producción y envío. Esto no deja prácticamente ningún margen una vez deducidas las comisiones por anuncio y transacción de la propia plataforma. Calcula el coste total final antes de fijar el precio de venta al público, no después de la primera venta.

No se necesita inventario Printify 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Plan gratuito, 0 % de comisión de la plataforma, no se necesita experiencia ni stock, las impresiones se realizan solo tras una venta. Vende en Printify

13. Revende ropa desde casa en Poshmark

Poshmark permite a los principiantes iniciar un negocio desde casa sin necesidad de experiencia, convirtiendo ropa, calzado y accesorios de segunda mano en ingresos extra. Dado que publicar artículos no requiere ninguna cualificación formal, los vendedores solo tienen que fotografiar los artículos con un smartphone, redactar la descripción del producto y gestionar el inventario directamente a través de la aplicación de este mercado social.

Dado que revender artículos de tu propio armario elimina los costes iniciales de inventario, consultar una guía completa sobre cómo empezar a revender puede ayudarte a comprender las estructuras de comisiones de las plataformas y las estrategias de fijación de precios. Para quienes buscan trabajos flexibles desde casa que no requieran experiencia, Poshmark ofrece una forma sencilla y de bajo riesgo de iniciarse en el comercio electrónico.

Poshmark cobra una tarifa fija de 2,95 dólares en ventas inferiores a 15 dólares, y una comisión del 20 % por encima de esa cantidad. Una rutina de trabajo sería la siguiente:

Consigue la ropa de tu propio armario, de tiendas de segunda mano o de los estantes de rebajas para mantener bajos los costes de los productos

Fotografía cada artículo con buena luz natural y sobre un fondo liso

Escribe una descripción honesta y detallada que incluya la marca, la talla y cualquier defecto

Fija un precio que deje margen para la comisión del 20 % de Poshmark y que, aun así, te permita obtener beneficios por encima de tu coste de adquisición

Publica anuncios con regularidad, ya que el algoritmo de Poshmark favorece a los armarios activos y con publicaciones recientes

Muchos vendedores nuevos fijan el precio de los artículos basándose únicamente en lo que pagaron, sin tener en cuenta la comisión del 20 % y los gastos de envío, que se deducen antes de obtener el beneficio. Incluye ambos en el precio de venta desde el principio, en lugar de descubrir el margen real tras la primera venta.

Sin importe mínimo de pago Poshmark 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicación gratuita, comisión del 20 % sobre las ventas a partir de 15 $; los fondos se liberan en un plazo de 3 días tras la entrega. Empieza a vender

Comparación detallada de empleos para trabajar desde casa que no requieren experiencia

Estas 13 opciones se dividen en dos categorías muy diferentes: empleos con horario fijo para empleados y trabajos flexibles por cuenta propia o de reventa. La tabla que aparece a continuación compara, en una misma columna, los requisitos de equipamiento, titulación y la posibilidad de trabajar a tiempo parcial, de modo que es fácil ver de un vistazo qué oportunidad de trabajo desde casa que no requiere experiencia se adapta mejor a tu situación.

Método Salario inicial Equipamiento proporcionado No se requiere titulación universitaria Disponibilidad de trabajo a tiempo parcial Plazo hasta el primer pago ¿Hasta qué punto es pasivo? Atención al cliente virtual de Amazon 15-20 $/hora Sí (se envía tras la contratación) Sí (título de secundaria) Sí Ciclo de nómina estándar Activo (turnos fijos) Concentrix 15-21 $/hora Varía según el puesto Sí (título de secundaria o GED) Sí Ciclo de nómina estándar Activo (turnos fijos) TTEC 16-19 $/hora Sí (tras la formación) Sí Limitado Ciclo de nómina estándar Activo (turnos fijos) IA de TELUS International 8-25 $/hora No (dispositivo propio) Sí Sí Horario por proyecto Activo (por tarea) Clickworker ~Salario mínimo: 15 $/hora No Sí Sí Semanal (miércoles-viernes) Activo (por tarea) Rev ~3-8 $/h No Sí Sí Semanal (lunes) Activo (por tarea) UserTesting Equivalente a entre 10 y 30 dólares por hora No Sí Sí 14 días por prueba Activo (por prueba) Prolífico Mínimo de 8 $/hora No Sí Sí Dos veces por semana Activo (por estudio) Voces Por trabajo, variable No (se necesita micrófono) Sí Sí Semanal (viernes) Activo (por audición) Fiverr Por cuenta propia No Sí Sí 14 días por pedido Activo (por encargo) Upwork Entre 10 y 18 dólares por hora para empezar No Sí Sí 10 días (por hora) Activo (según contrato) Printify Basado en el margen No Sí Sí Según el calendario de cada tienda Semipasivo (los ingresos continúan una vez publicado el anuncio) Poshmark ~200-500 $/mes a tiempo parcial No Sí Sí 3 días tras la entrega Semi-pasivo (requiere compartir contenido de forma continua)

Aplicaciones «Play-to-Earn» y de recompensas: un pequeño impulso, no un sustituto

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy no sustituyen a un trabajo. Realmente aportan entre 20 y 50 dólares al mes en tarjetas regalo o dinero en efectivo por el tiempo que ya pasas con el móvil. Nada de esto sustituye a un trabajo a distancia desde casa que no requiera experiencia, pero sirve para cubrir las necesidades mientras uno se pone en marcha.

Snakzy, la aplicación de recompensas de Eneba, no cobra comisiones y permite retirar dinero a partir de 5 dólares. Al igual que la mayoría de las aplicaciones de recompensas y retiros, Snakzy exige que los usuarios tengan 18 años o más para poder retirar sus ganancias. BigCash es una opción gratuita similar con un pago mínimo de 1 dólar a través de PayPal o una tarjeta regalo de Amazon, que suele procesarse en uno a tres días laborables. Merece la pena mencionar Swagbucks como una alternativa muy conocida en este ámbito.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 5 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Swagbucks De 3 a 5 $ (tarjetas regalo) Gratis

Si te atrae más ganar dinero jugando que con trabajos esporádicos, merece la pena echar un vistazo a la recopilación de Eneba Hub de aplicaciones de juegos que pagan dinero real.

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Cómo conseguir un empleo sin experiencia laboral: qué es lo que realmente hace que acepten a un principiante

Sin experiencia laboral previa, las aprobaciones más rápidas provienen de plataformas que evalúan una habilidad en lugar de revisar un currículum. La prueba de audio de Rev, el perfil de selección de UserTesting y la propia evaluación en línea de Amazon evalúan lo que sabes hacer ahora mismo, no lo que has hecho antes.

Qué significa realmente «sin titulación» en este contexto

Las propias ofertas de empleo de Amazon para trabajar desde casa y sin experiencia indican que el único requisito formal es un título de secundaria o equivalente. No se exige título universitario ni experiencia previa en centros de atención al cliente como requisito.

Esto confirma que «sin título universitario» y «sin experiencia» son realmente el mismo requisito que hay que cumplir para el mayor empleador de esta lista, y no solo un eslogan de marketing. El mismo patrón se aplica a Concentrix, TTEC y otras plataformas de trabajo autónomo o de microtareas mencionadas anteriormente.

Por dónde empezar esta semana

Si no tienes ninguna experiencia laboral que destacar en tu currículum, elige una empresa de tipo corporativo, como Amazon, Concentrix o TTEC. Añade una plataforma sin requisitos de acceso, como Clickworker, Rev o UserTesting, y envía tu solicitud a ambas en la misma semana, en lugar de dispersarte entre las 13.

Una solicitud completa en dos plataformas es mejor que una solicitud a medio hacer en diez, tanto si buscas un trabajo a tiempo completo como un trabajo extra bien remunerado. Ese enfoque de dos vías es la forma más rápida de abrirse camino entre las ofertas de trabajo desde casa que no requieren experiencia, sin perder semanas en solicitudes que no llevan a ninguna parte.

Lo que no funciona

Los métodos que no funcionan en este caso son aquellos que te piden dinero antes de que hayas ganado nada. Un verdadero trabajo desde casa que no requiera experiencia nunca cobra al solicitante por la formación, un kit de inicio o una verificación de antecedentes.

Kits de «certificación» de pago para empezar

Cualquier anuncio que pida un pago para desbloquear materiales de formación, una «certificación» o un kit de inicio obligatorio es un patrón de estafa, no un paso real del proceso de incorporación. Ni Amazon, ni Concentrix, ni TTEC cobran jamás a un nuevo empleado por el equipo o la formación. Desconfía de estos patrones cuando busques formas de ganar dinero rápido.

Estafas relacionadas con el reenvío de paquetes y los «clientes misteriosos»

Las ofertas para recibir y reenviar paquetes, o para cobrar un cheque y transferir una parte del importe, contribuyen a facilitar la comisión de delitos financieros, aunque se presenten como un trabajo desde casa para el que no se necesita experiencia. Nunca aceptes un «trabajo» que implique mover dinero o mercancías en nombre de otra persona antes de haber comprobado por tu cuenta la identidad del empleador.

«Ingresos» basados en el reclutamiento

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), cuando los ingresos se basan principalmente en reclutar a otras personas para la misma oportunidad, en lugar de en un trabajo real, se trata de una estructura piramidal, no de un empleo. Un empleador a distancia legítimo te paga por el trabajo realizado, no por las personas que reclutas.

Anuncios vagos y llenos de errores ortográficos con «contratación» inmediata

Entre las señales de alerta de la FTC se incluyen descripciones de puestos vagas y una comunicación que se traslada del correo electrónico y el teléfono a aplicaciones de chat privadas. La presión para aceptar «antes de que se cubra el puesto» es otra señal de alerta. Los empleadores reales, como los mencionados anteriormente, siguen un proceso estándar de solicitud, evaluación y verificación de antecedentes, no una contratación inmediata.

Veredicto final sobre los trabajos desde casa que no requieren experiencia

Muchos de estos puestos comienzan a tiempo parcial antes de pasar a ser trabajos a tiempo completo desde casa que no requieren experiencia. Para alguien que quiera probar a obtener unos ingresos extra antes de comprometerse con un horario fijo, es mejor combinar una plataforma sin controles de acceso, como Clickworker o Rev, con una tienda de reventa o de impresión bajo demanda.

La disyuntiva es clara: los trabajos por cuenta ajena ofrecen una remuneración por hora más estable, pero exigen una verificación de antecedentes y turnos fijos, mientras que las plataformas de trabajo autónomo y de microtareas no exigen nada para empezar, pero la remuneración es menos predecible.

Si lo que más te importa es que te proporcionen el equipo, Amazon y TTEC son las dos empresas que realmente te envían un ordenador; el resto da por hecho que ya tienes uno. Sea cual sea la opción de «trabajo desde casa sin necesidad de experiencia» con la que empieces, prueba Snakzy para ganar un poco de dinero extra sin esfuerzo mientras te pones en marcha.

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