Cómo ganar dinero con la compraventa de inmuebles: 6 formas reales en 2026

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Aprender a ganar dinero con la compraventa de artículos comienza con una cifra clara: la comisión de la plataforma, y la forma más económica de empezar es a través de las cartas coleccionables en TCGplayer, con pagos que se realizan dos veces por semana. Esto es ideal para cualquiera que disponga de una cantidad modesta para invertir en existencias y de unas pocas horas a la semana para buscarlas. Una aclaración antes de seguir leyendo: esto abarca bienes y activos digitales, no viviendas.

El beneficio es lo que queda tras la comisión de la plataforma, así que lo primero es conocer esas comisiones. Esta guía desglosa las tasas de comisión reales, los plazos de pago y los costes iniciales de seis vías diferentes , con precios extraídos directamente de las propias tarifas publicadas por cada plataforma.

Calcular los ingresos netos reales antes de comprar un solo artículo para revenderlo es la clave de todo, y esa es la verdadera respuesta a cómo ganar dinero con la reventa en lugar de perderlo

¿Es realmente viable la reventa?

Sí, la reventa es una opción realista. Con un capital de trabajo de entre 200 y 500 dólares, puedes prever entre 100 y 400 dólares de beneficio al mes antes de impuestos. ¿Qué es la reventa? Es comprar algo barato y revenderlo por más. Se trata de una segunda fuente de ingresos que puedes poner en marcha este mismo fin de semana, y que premia mucho más la capacidad de encontrar buenas ofertas que el capital.

La compraventa de inmuebles se basa en hipotecas, permisos y un capital de seis cifras, por lo que queda totalmente fuera del alcance de esta guía. Lo que se trata aquí es la compra de productos y activos digitales por debajo del precio de mercado, para luego venderlos a alguien que quiera exactamente eso, que es la forma práctica de ganar dinero con la compraventa hoy en día.

El techo es alto, pero sigue estando muy concentrado en la parte superior. Los vendedores independientes de Amazon alcanzaron de media cifras de seis dígitos en ventas anuales el año pasado, aunque esa cifra se ve muy inflada por las empresas que gestionan almacenes completos y cuentan con personal.

La demanda no es el problema en ninguna de las categorías que se mencionan a continuación. El año pasado se vendieron miles de millones de cromos sueltos en eBay, y el vinilo lleva casi dos décadas de crecimiento ininterrumpido en EE. UU. Los beneficios dependen de tres factores: lo que se ha cobrado, la comisión de la plataforma y el tiempo que el stock permanece en stock.

Un presupuesto de aprovisionamiento multiplicado por aproximadamente un cuarto es la cifra en la que conviene confiar para el primer mes. Las comisiones oscilan entre el 12 % y el 15 % en los mercados de tarjetas, zapatillas y vinilos que se indican a continuación, y son aún más elevadas en Amazon una vez que se añade el servicio de logística. No es realista esperar obtener beneficios garantizados para el próximo viernes, ya que las existencias pueden permanecer sin venderse durante semanas.

Hacer dinero rápido rara vez es realista en este caso, ya que el stock puede quedarse sin vender durante semanas. Los pagos del Programa de Vendedores Verificados se liberan el día en que se envía un artículo, mientras que los pagos de Listings Marketplace se liberan una vez que el comprador confirma la entrega, o tres días después, lo que ocurra primero. Los beneficios de la reventa cuentan como ingresos imponibles independientemente de lo que informe una plataforma, y el IRS exige que se declaren todas las ganancias en la declaración de la renta, incluso cuando no se reciba el formulario 1099-K.

Seis formas reales de empezar a revender para obtener beneficios

Las seis vías que se indican a continuación están ordenadas de la más barata y rápida a la más lenta. Cada una de ellas conlleva sus propias comisiones, sus plazos de pago y los pasos para realizar la primera venta, que constituyen la base real para saber cómo ganar dinero con la compraventa.

Las cartas son la opción más barata para iniciarse en el negocio de la reventa y la más predecible a la hora de cobrar. TCGplayer procesa los pagos a los vendedores todos los lunes y jueves, una vez que el pedido se ha liquidado 24 horas después de la entrega confirmada, lo que sitúa el primer pago aproximadamente a dos semanas vista.

Los vendedores de los niveles 1 a 4 pagan una comisión del 10,75 %, con un límite máximo de 75 dólares por producto vendido, más una tasa de transacción del 2,5 % y 0,30 dólares por pedido. Revender artículos para obtener beneficios aquí significa que esas comisiones se deducen antes de que se tenga en cuenta cualquier margen. Veinte cartas sueltas al mes, a un precio típico, suponen cerca de 860 dólares brutos, unos 740 dólares después de comisiones, lo que constituye una buena respuesta inicial para cualquiera que esté buscando cómo ganar dinero revendiendo cartas en concreto.

eBay, Cardmarket y Whatnot mueven un volumen considerable, y eBay es propietaria de TCGplayer, por lo que esos mercados comparten gran parte de la misma demanda. Revender productos en eBay aprovecha directamente esa misma demanda de los compradores. Saber qué juegos de cartas coleccionables conservan su valor es más importante que cualquier truco de fijación de precios.

Este es el orden en el que hay que trabajar, partiendo de cero:

Abre una cuenta de vendedor y introduce tus datos fiscales y bancarios para recibir pagos por transferencia bancaria

Compra una caja de sobres precintada o un lote a granel de una colección actual

Fija el precio en función del precio de mercado que aparece en la página de TCGplayer de cada carta, no en función de subastas de otros sitios

Si estás inscrito en Direct, pon a la venta las cartas sueltas por encima de 2,50 $ individualmente y agrupa en lotes las que sean más baratas • Envía las cartas en fundas protectoras, sobres de plástico y sobres rígidos, y sube el número de seguimiento el mismo día

El error que más le cuesta a los principiantes es fijar el precio según el anuncio más caro en lugar de según el precio de mercado, lo que hace que el stock quede sin vender durante semanas. Es la forma más rápida de convertir un comienzo prometedor en uno estancado.

Se paga dos veces por semana TCGplayer 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La comisión es del 10,75 % y se paga dos veces por semana, lo que lo convierte en una opción de pago rápido para cualquiera que esté aprendiendo a ganar dinero con la reventa. Solicitar permiso para vender

La reventa de zapatillas sigue funcionando, y la verdadera oportunidad reside en la rápida rotación, más que en perseguir las modas pasajeras. Un par de 200 $ vendido en el Nivel 1 reporta aproximadamente 176 $ una vez que StockX se lleva su comisión. ¿En qué consiste exactamente ganar dinero con esto? En comprar pares baratos y revenderlos obteniendo un margen real. Comprar ese par a 130 dólares al por menor genera unos 46 dólares de beneficio antes de los gastos de envío, un margen que se acumula rápidamente si se repite cada semana.

Las comisiones por transacción bajan del 9 % en el Nivel 1 al 7 % en el Nivel 5, junto con una comisión fija de tramitación del 3 %, que se reduce aún más con ventas constantes. Los pagos del Programa de Vendedores Verificados se abonan el mismo día en que se envía el artículo, mientras que los pagos del Listings Marketplace se abonan una vez que el comprador confirma la entrega, o tres días después, lo que ocurra primero.

GOAT y eBay compran el mismo stock, pero StockX se lleva la recomendación, ya que su escala de comisiones y los datos de pujas son totalmente públicos, lo que facilita fijar el precio de un par antes de adquirirlo. Los modelos de rendimiento y los lanzamientos generales en tallas reales están superando discretamente a los lanzamientos limitados en estos momentos.

Asegúrate de tener claras estas cinco cosas antes de que se publique tu primer anuncio:

Crea una cuenta de vendedor y añade los datos de pago antes de comprar cualquier stock

Pon a la venta solo productos sin usar, en su caja original, indicando la talla exactamente tal y como aparece impresa

Comprueba la puja más alta actual y fija un precio ligeramente inferior al precio de venta más bajo

Envía el pedido dentro del plazo establecido por StockX, ya que un retraso puede provocar la cancelación de la venta

Reinvierte en tallas comunes de lanzamientos generales, no en un solo par de moda

Cíñete a los precios de venta al público en lugar de perseguir lanzamientos de moda: eso es lo que distingue una reventa rentable y repetible de una pérdida puntual, y es el camino más estable para cualquiera que quiera aprender a ganar dinero revendiendo zapatillas.

Pago el día del envío StockX 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los vendedores de nivel 1 pagan un 9 % más un 3 % en concepto de gastos de tramitación, una opción segura para ganar dinero revendiendo zapatillas deportivas. Empieza a vender

Unos pasillos de liquidación y una tabla de tarifas es todo lo que hace falta para alcanzar el mayor techo de ingresos de esta lista: el arbitraje en Amazon . Los vendedores independientes de esta plataforma alcanzaron de media cifras de seis dígitos en ventas anuales el año pasado, un auténtico techo al que vale la pena aspirar una vez que el proceso se pone en marcha.

El plan Individual cobra 0,99 $ por artículo vendido, un comienzo inteligente antes de pasar al plan Profesional de 39,99 $ cuando el volumen lo justifique. Los principiantes en la compraventa de artículos deberían empezar primero con ese plan «Individual». Las ventas pasan a ser elegibles para el pago siete días después de la entrega confirmada, a lo que sigue un ciclo de liquidación de aproximadamente dos semanas y unos días más mediante transferencia ACH.

El plan «Individual» cobra 0,99 $ por artículo vendido, un buen punto de partida antes de pasar al plan «Profesional» de 39,99 $ una vez que el volumen lo justifique. Los principiantes en la compraventa de artículos deberían empezar primero con ese plan «Individual». Las ventas pasan a ser elegibles para el pago siete días después de la entrega confirmada, a lo que sigue un ciclo de liquidación de aproximadamente dos semanas y unos días más mediante transferencia ACH.

Las comisiones por recomendación oscilan entre el 8 % y el 15 % en la mayoría de las categorías, a lo que hay que sumar el coste de gestión de FBA por unidad. Un negocio secundario de compraventa de coches no conlleva ninguna de esas comisiones por unidad de la plataforma. Una vez que el ciclo se pone en marcha, esta vía puede escalar realmente hasta alcanzar las 1.000 unidades a la semana.

Empieza poco a poco y comprueba primero los cálculos:

Regístrate primero en el plan Individual y, a continuación, cambia al plan Profesional una vez que alcances las 40 unidades al mes

Escanea el stock en liquidación con la aplicación Amazon Seller y consulta la Calculadora de ingresos antes de comprar

Compra solo cuando el margen ajustado a las comisiones sea del 30 % o superior

Envía un primer envío pequeño a FBA para aprender las normas de preparación sin gastar mucho

Conserva la documentación del proveedor para cualquier producto de marca, desde la primera caja en adelante

El error más caro es comprar marcas con restricciones de venta solo con un ticket de caja, ya que Amazon solicita facturas del proveedor, no recibos de tienda. Un historial documental impecable desde el primer día es la clave real para ganar dinero con el arbitraje sin toparte con obstáculos.

Techo máximo Amazon 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los vendedores de nivel 1 pagan un 9 % más un 3 % en concepto de gastos de tramitación, una opción segura para ganar dinero revendiendo zapatillas deportivas. Comparar planes

Discogs cobra una comisión de venta del 9 % sobre el artículo más los gastos de envío, con un límite máximo de 150 dólares, sin cobrar nada por publicar el anuncio. Esto convierte al vinilo en la categoría física más barata para probar, ya que el único gasto real es lo que se ha pagado por el propio disco.

El comprador paga al finalizar la compra, y las comisiones se deducen automáticamente, lo que deja en el bolsillo del vendedor algo más de siete octavos del importe de la mayoría de las ventas, una vez que tanto la plataforma como el procesador de pagos se han quedado con su pequeña parte. La esencia de especular con el dinero sigue siendo sencilla aquí: comprar un disco barato y venderlo por más. Sigue siendo la comisión total más baja de cualquier canal físico aquí, y una buena caja de discos puede hacer que cualquiera se pregunte cómo ganar 200 dólares rápidamente.

Los ingresos por vinilos en EE. UU. siguen aumentando año tras año, situándose ahora muy por delante de los CD. La clave aquí está en los precios específicos de cada prensado, ya que dos copias del mismo álbum pueden tener una diferencia de hasta diez veces según la matriz y el prensado.

Las ferias de discos y eBay también venden vinilos, pero Discogs es la plataforma recomendada por su base de datos de lanzamientos, que indica el precio exacto de la edición concreta que tienes en tus manos. Revender productos en eBay sigue siendo una opción, aunque con menos datos sobre los precios específicos de cada edición.

La rutina que permite reducir las devoluciones es la siguiente:

Consíguelos en tiendas benéficas, liquidaciones de viviendas y ferias, con el objetivo de pagar entre 1 y 5 dólares por disco

Identifica cada disco con su página de lanzamiento exacta utilizando la matriz del borde y el número de catálogo

Califica con honestidad según el estándar de Goldmine, valorando por separado la funda y el vinilo

Fija el precio en función de los tres anuncios actuales más bajos de ese lanzamiento, no de su precio de venta más alto de todos los tiempos

Envíalo en un sobre de envío adecuado con el disco fuera de la funda para evitar que se rompan las costuras

Calificar con honestidad desde el principio es lo que marca la diferencia entre una venta sin problemas y una devolución, y es una de las formas más seguras de ganar dinero revendiendo discos sin un gran coste inicial.

Stock más barato Discogs 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una comisión del 9 % sobre el precio del artículo y los gastos de envío, con un límite máximo de 150 dólares; una de las formas más económicas de ganar dinero revendiendo artículos. Abrir cuenta

La compraventa de dominios genera ganancias puntuales, y conocer las cifras de antemano convierte esto de un juego de adivinanzas en una estrategia real. Los precios medios de venta alcanzan fácilmente los cientos, aunque la mayoría de los nombres registrados nunca se venden. El concepto de «ganar dinero» adquiere aquí un significado diferente, ya que la mayor parte del stock nunca se vende. Se trata de un juego de cartera en el que las renovaciones juegan en contra del vendedor cada año.

Un dominio .com cuesta al por menor entre 12 y 22 dólares al año, una renovación que hay que pagar independientemente de si se vende o no. La compraventa de artículos para principiantes también funciona aquí, aunque las renovaciones se producen cada año. El plan Básico de Afternic se lleva un 15 % cuando un dominio apunta a los servidores de nombres del mercado secundario de GoDaddy, y un 25 % cuando no lo hace, por lo que la configuración de los servidores de nombres es más importante que cualquier ajuste en el anuncio. Fast Transfer libera el pago una vez que el comprador abona el importe, lo que simplifica el flujo de caja una vez que se cierra la venta.

Sedo, Dynadot y Namecheap Market publican nombres, pero Afternic es la opción recomendada, ya que la distribución de Fast Transfer llega a la mayoría de los principales registradores.

Crea la cartera siguiendo este orden y haz una selección sin dejarte llevar por los sentimientos:

Elige un nicho que conozcas bien y, a continuación, registra manualmente nombres .com de dos palabras que una empresa real compraría

Comprueba las ventas comparables antes de registrar nada, no después

Apunta los servidores de nombres a Afternic para obtener la tarifa básica del 15 % y la distribución de transferencia rápida

Establece un precio de «compra inmediata», ya que las ventas de este tipo dominan este mercado

Elimina todo lo que no se haya vendido en dos ciclos de renovación.

Prescindir de las herramientas de valoración automáticas es una decisión inteligente, ya que valoran las palabras clave, no a los compradores. Un enfoque disciplinado en este sentido supone una forma real y económica de iniciarse en cómo ganar dinero con la compraventa de dominios.

Sin existencias que almacenar Afternic 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La comisión del plan básico oscila entre el 15 % y el 25 %, dependiendo de los servidores de nombres; se trata de una forma económica y paciente de aprender a ganar dinero con la compraventa de dominios. Poner un dominio a la venta

La compraventa de sitios web es la única vía en la que una sola venta puede superar las ganancias de todo un año de compraventa de tarjetas. Los sitios web se negocian en función de un múltiplo de los beneficios, y corredores como Empire Flippers fijan el precio de los anuncios entre aproximadamente 2,5 y 4,2 veces los beneficios anuales. Ocupa el último lugar de esta lista, ya que requiere capital para comprarlos o seis meses de trabajo para crearlos, pero esa paciencia te abre las puertas a la mayor ganancia única en el negocio de la reventa.

Empire Flippers exige un beneficio neto mínimo de 24 000 dólares al año y un historial de ingresos de 12 meses, con una media de 125 días hasta la venta en miles de operaciones completadas. Un negocio secundario de compraventa de coches rara vez requiere ese tipo de historial de ingresos documentado. Saber desde el principio cuál es el listón hace que alcanzar ese objetivo resulte mucho más factible.

Flippa es la opción más accesible, con paquetes de publicación a partir de 29 dólares para un negocio de menos de 10 000 dólares y una comisión por éxito a partir del 10 % en ese nivel. Motion Invest, Investors Club y Empire Flippers también son plataformas de intermediación, pero Flippa se lleva el enlace aquí porque admite los pequeños sitios web que un inversor novato realmente posee.

Un sitio web listo para la venta se construye de forma deliberada:

Compra un pequeño sitio web de contenidos con 12 meses de ingresos verificables, o crea uno y mantenlo durante un año

Conecta las cuentas de análisis y de ingresos para que el comprador pueda verificar las cifras sin tener que fiarse de capturas de pantalla

Ocúpate primero de las mejoras que dan resultados rápidos: enlaces internos, velocidad de la página y páginas de ingresos con bajo rendimiento

Pónlo a la venta por entre 30 y 40 veces el beneficio mensual y prepárate para negociar a la baja a partir de ahí

Utiliza un servicio de depósito en garantía y documenta los pasos de la migración antes de que se transfiera ningún dinero

Evitar los sitios web cuyo tráfico provenga de una sola cuenta en redes sociales o de una única redirección protege esos ingresos, ganados con tanto esfuerzo, para que no desaparezcan de la noche a la mañana.

El mayor pago único Flippa 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las comisiones por éxito empiezan en el 10 % en el nivel más bajo; es la mayor ganancia única que se puede obtener entre estas formas de ganar dinero revendiendo. Publica tu sitio web

Cuánto cuesta cada vía de reventa y cuánto tarda en dar beneficios

A continuación te indicamos cuánto cuesta cada opción y cuánto tardas en recuperar la inversión. Para obtener beneficios con la compraventa de artículos, lo primero que hay que hacer es comparar esta tabla de comisiones. Es fundamental fijarse primero en la columna de comisiones, ya que esa cifra determina el margen de beneficio antes incluso de comprar nada.

Método Comisiones de la plataforma Coste inicial Plazo hasta el primer pago Esfuerzo necesario Tarjetas coleccionables Comisión del 10,75 % (L1–L4) + 2,5 % y 0,30 $ por pedido, con un límite máximo de 75 $ por producto Entre 50 y 150 $ en existencias, sin cuota de inclusión en el catálogo Los pagos se procesan los lunes y jueves; tardan unos 4 días laborables en llegar a la cuenta bancaria Activo: búsqueda de productos y publicación semanal Zapatillas Del 9 % (L1) al 7 % (L5) + 3 % de gastos de tramitación, con una cuota mínima de 5 $ para vendedores de EE. UU. Un par, entre unos 100 y 200 dólares Se liberan el día del envío (Programa de Vendedores Verificados) Activo: compra y envío rápidos Arbitraje en Amazon Comisión por recomendación del 5 % al 45 % (del 8 % al 15 % en la mayoría de las categorías, mínimo de 0,30 $) + FBA por unidad 39,99 $ al mes o 0,99 $ por artículo, más el inventario Reserva de DD+7 (7 días tras la entrega confirmada), seguida del ciclo de liquidación de unos 14 días, más 3-5 días laborables mediante ACH Activo: visitas a tiendas, preparación y envíos Discos de vinilo 9 % sobre el artículo + gastos de envío (mínimo de 0,10 $, máximo de 150 $) + aproximadamente un 3,49 % y 0,49 $ de gastos de tramitación Entre 1 y 5 $ por disco, sin comisión por publicación El comprador paga al finalizar la compra Activo: clasificación y embalaje de cada pedido Nombres de dominio 15 % en el plan básico con servidores de nombres de GoDaddy en el mercado secundario, 25 % sin ellos (Boost 20 %/30 %), comisión mínima de 15 $ Entre ~12 y 22 $ por nombre al año Fast Transfer paga una vez que el comprador haya abonado el importe; las ventas son irregulares En su mayor parte pasivo una vez que los nombres están a la venta Sitios web Comisión por éxito a partir del 10 % en el nivel más bajo, que se reduce en las operaciones de mayor volumen Publicación a partir de 29 dólares, más el propio sitio web Liberación del depósito de garantía tras la entrega; unos 125 días de media hasta la venta en Empire Flippers Gran inversión inicial, pasiva mientras se vende

Elegir una vía se reduce a sopesar el coste inicial frente a la paciencia. Las opciones que se amortizan más rápido requieren menos capital, pero más esfuerzo semanal, mientras que las que ofrecen mayores ganancias puntuales exigen, a cambio, una inversión de tiempo inicial. Ganar dinero rápidamente casi siempre implica menos capital, pero más esfuerzo semanal. Cualquiera de las dos vías es una respuesta válida a la pregunta de cómo ganar dinero con la compraventa de inmuebles, siempre y cuando se compruebe la estructura de comisiones antes de empezar a comprar.

Cómo hemos seleccionado estas seis opciones

Cada opción aquí incluida tenía que publicar sus propias comisiones y condiciones de pago, y ser viable para una sola persona con menos de 500 dólares. ¿Qué se entiende por «revolver dinero» con menos de 500 dólares? Suficientes existencias reales para poner a prueba el proceso. Eso descartó cualquier opción en la que las ganancias netas dependieran de una tabla de tarifas privada que nadie pudiera ver de antemano, lo que supuso un filtro real para juzgar cómo ganar dinero con la compraventa sin tener que recurrir a conjeturas.

Cuatro criterios determinaron la lista:

Una ruta debía tener una comisión publicada y un calendario de pagos publicado

Tenía que haber una cifra real de demanda procedente de una fuente ajena al propio marketing de la plataforma

Tenía que ser legal en EE. UU. sin necesidad de licencia

Tenía que ser posible realizar una primera venta en el plazo de un mes en al menos cuatro de los seis casos.

La especulación inmobiliaria fracasó por falta de capital y de permisos, y la reventa de entradas, por las restricciones estatales y las prohibiciones de las plataformas. Todos los paquetes de tiendas «llave en mano» fracasaron por la sencilla razón de que se compraba una promesa en lugar de un producto. El concepto de «ganar dinero con la especulación» se puso a prueba con ese mismo criterio en todas las vías aquí consideradas. La misma prueba se aplica a las aplicaciones que pagan dinero real, y la mayoría de ellas tampoco la superan.

La clasificación es sincera sobre lo que se comercializa, y va desde lo más barato y rápido hasta lo más lento y lo que requiere más capital. Por eso la compraventa de páginas web ocupa el sexto puesto a pesar de generar el mayor pago único de las seis opciones, y esa es la verdadera lógica que hay detrás de cómo ganar dinero con la compraventa de forma inteligente en lugar de rápida.

Aplicaciones de recompensas que financian tu primera operación

Las aplicaciones de recompensas y de reembolsos no sustituirán a los ingresos de la compraventa, pero cubrirán los 50 a 150 dólares de capital inicial necesarios para empezar. Los principiantes en la compraventa de artículos pueden apoyarse en ese dinero gratuito para el stock en las primeras etapas. El mecanismo es sencillo: estas aplicaciones devuelven un porcentaje del dinero que ya se ha gastado, lo que reduce el coste real de los productos antes incluso de vender un solo artículo, una ventaja inicial pequeña pero real para cualquiera que esté averiguando cómo ganar dinero con la compraventa con un presupuesto ajustado.

Tanto Ibotta como Rakuten funcionan así con la compra y las compras en línea, y ambas establecen en 18 años la edad mínima para registrarse. La compraventa de productos en eBay también se beneficia de ese mismo truco para acumular reembolsos. Los umbrales de pago y los requisitos varían según la aplicación y la región, por lo que leer las condiciones antes de contar con una de ellas te ahorrará una semana de tiempo perdido.

Aplicación Pago mínimo Precio de inscripción Edad mínima Snakzy 35 $ (nivel estándar en EE. UU.) Gratis Mayores de 18 años Ibotta Mínimo de retirada: 20 $ Gratis Mayores de 18 años Rakuten 5,01 $ de reembolso confirmado por trimestre Gratis Mayores de 18 años

Snakzy paga a partir de 35 $ en el nivel estándar de EE. UU., la inscripción es gratuita a partir de los 18 años y no se requiere ningún depósito. Lo más inteligente es considerar ese pago como un fondo de maniobra en lugar de un salario, ya que no cuesta nada gestionarlo al margen de los viajes de búsqueda de productos que ya se realizan. Ahorrar lo que se vaya acumulando hasta alcanzar los 50 $ y, luego, invertirlo en existencias en lugar de retirarlo a una cuenta bancaria, convierte una aplicación gratuita en un verdadero capital inicial que sirve de base para ganar dinero con la reventa.

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Lo que no funciona en la compraventa rápida

La mayor parte del dinero que se pierde en la compraventa de muebles se debe a tres factores, y ninguno de ellos es la comisión que se lleva la plataforma. Son: la automatización de pago, el abastecimiento de artículos que no se pueden vender y fijar precios a los que nadie está dispuesto a pagar.

Esquemas que te venden un sueño

Los argumentos de venta que aparecen a continuación prometen el resultado y se quedan con el trabajo. Por eso siguen reapareciendo bajo nuevas marcas:

Paquetes de tiendas «llave en mano». La FTC demandó a Ascend Capventures, que opera bajo el nombre comercial de Ascend Ecom, el 25 de septiembre de 2024 por la venta de tiendas online con la marca «IA» presentadas como una fuente de ingresos pasivos. La demanda estimaba que las pérdidas de los consumidores ascendían al menos a 25 millones de dólares. En junio de 2025, la FTC anunció una orden estipulada que prohibiría de forma permanente a sus operadores comercializar oportunidades de negocio, y la FTC afirma que una orden de este tipo tiene fuerza de ley una vez que la firma el juez del tribunal de distrito. Cualquiera que cobre una cantidad de cinco cifras por gestionar una tienda por ti está vendiendo exactamente lo mismo.

La FTC demandó a Ascend Capventures, que opera bajo el nombre comercial de Ascend Ecom, el 25 de septiembre de 2024 por la venta de tiendas online con la marca «IA» presentadas como una fuente de ingresos pasivos. La demanda estimaba que las pérdidas de los consumidores ascendían al menos a 25 millones de dólares. En junio de 2025, la FTC anunció una orden estipulada que prohibiría de forma permanente a sus operadores comercializar oportunidades de negocio, y la FTC afirma que una orden de este tipo tiene fuerza de ley una vez que la firma el juez del tribunal de distrito. Cualquiera que cobre una cantidad de cinco cifras por gestionar una tienda por ti está vendiendo exactamente lo mismo. Ventas adicionales de tasaciones de pago. Una valoración automatizada de un dominio no es una oferta, y comprar una tasación premium no genera un comprador.

Una valoración automatizada de un dominio no es una oferta, y comprar una tasación premium no genera un comprador. Compras masivas impulsadas por bots. Los minoristas cancelan los pedidos realizados por bots. Un negocio paralelo de compraventa rápida de coches tiene su propia versión de esta trampa: los coches con problemas de titularidad. Dado que los precios medios de reventa de Nike solo subieron un 5 % interanual en StockX en 2025, el margen rara vez cubre el riesgo.

Si el curso es el producto y el escaparate es la demostración, tú eres el cliente y no el vendedor. Compara cualquier promesa con cómo ganar 2.000 rápidamente, y la forma en que se plantea la afirmación lo delata todo.

Trampas en el abastecimiento y la fijación de precios

Estas cinco te cuestan dinero real en lugar de oportunidades. Todas ellas se pueden evitar antes de comprar:

Comprar marcas con código de seguridad en un ticket de compra. Amazon solicita facturas de los proveedores para la aprobación de la marca y no acepta tickets de compra, por lo que ese lote de liquidación puede acabar siendo stock muerto.

Amazon solicita facturas de los proveedores para la aprobación de la marca y no acepta tickets de compra, por lo que ese lote de liquidación puede acabar siendo stock muerto. Clasificar todo. Las tasas de clasificación por tarjeta suelen superar el valor de una tarjeta común, así que clasifica solo cuando el precio de la tarjeta clasificada lo justifique.

Las tasas de clasificación por tarjeta suelen superar el valor de una tarjeta común, así que clasifica solo cuando el precio de la tarjeta clasificada lo justifique. Sobrevalorar los discos. En Discogs, un reembolso más los gastos de envío de la devolución acaba con el margen de varias ventas.

En Discogs, un reembolso más los gastos de envío de la devolución acaba con el margen de varias ventas. Páginas web con una única fuente de tráfico. Los ingresos que dependen de una sola cuenta en redes sociales o de un enlace de redireccionamiento desaparecen con ella.

Los ingresos que dependen de una sola cuenta en redes sociales o de un enlace de redireccionamiento desaparecen con ella. Ignorar los impuestos. La Agencia Tributaria (IRS) exige que se declaren los ingresos por la venta de artículos con beneficio, incluso cuando no se emita el formulario 1099-K. La reventa de artículos con ánimo de lucro sigue considerándose renta imponible, haya o no 1099-K.

Cada uno de estos casos es un error de fijación de precios con una cara diferente. La solución nunca cambia: conoce la comisión, las ventas comparables y al comprador antes de que el dinero salga de tu cuenta.

Veredicto final sobre la reventa

Empieza con las cartas en TCGplayer si quieres que el dinero se mueva en menos de quince días. Empieza con el arbitraje en Amazon si buscas algo que pueda ir más allá de un simple pasatiempo, siempre y cuando puedas esperar a que transcurra el plazo de entrega de siete días y el ciclo de liquidación posterior. La disyuntiva es velocidad frente a límite máximo, y el plan mensual de 39,99 dólares solo tiene sentido a partir de 40 artículos al mes.

Si no dispones de espacio de almacenamiento, la mejor opción son los dominios, donde la tarifa del 15 % de Afternic Basic y un coste de registro de 12 dólares constituyen el coste total. Añade además una aplicación de recompensas como Snakzy para financiar tu primera operación de compraventa. Elijas la opción que elijas, la tabla de comisiones determina el beneficio, y eso es lo que hace que la compraventa de dominios sea un juego de números en lugar de una apuesta.

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