13 Jobs im Homeoffice, für die keine Berufserfahrung erforderlich ist – 2026

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Ja, Homeoffice-Jobs, für die keine Erfahrung erforderlich ist, sind durchaus realistisch, und der schnellste Weg dorthin führt über das eigene Remote-Kundenservice-Programm eines großen Arbeitgebers. Beispielsweise zahlt Amazons Programm für virtuellen Kundenservice durchschnittlich 24 Dollar pro Stunde und verlangt lediglich einen Schulabschluss. Allerdings musst du dich dennoch an einen festen Zeitplan halten und eine Hintergrundüberprüfung bestehen.

Der realistische Weg zu Jobs im Homeoffice ohne Berufserfahrung führt über große Arbeitgeber, die Sie schulen und ausstatten, und nicht über Gig-Apps, die sofortige Bezahlung versprechen.

Dieser Leitfaden behandelt beide Wege: bezahlte, gut ausgestattete Stellen bei Arbeitgebern, für die kein Hochschulabschluss erforderlich ist, sowie flexible freiberufliche Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Wiederverkauf. Probieren Sie zunächst die zweite Variante aus, wenn Sie Möglichkeiten für die Arbeit im Homeoffice ohne Berufserfahrung testen möchten, bevor Sie sich auf einen festen Zeitplan festlegen.

Ist Homeoffice ohne Berufserfahrung tatsächlich realistisch?

Ja, ein Homeoffice-Job ohne erforderliche Berufserfahrung ist realistisch, aber „keine Erfahrung“ bedeutet nicht, dass keine Anforderungen bestehen. Rechne bei fast jeder hier vorgestellten Option mit einer Hintergrundüberprüfung, einem Test zur Schreibgeschwindigkeit oder Grammatik sowie einem kurzen, unbezahlten Bewerbungsschritt, bevor du deine erste bezahlte Stunde absolvierst.

Der Durchschnittslohn für Kundendienstmitarbeiter bei Amazon liegt bei 24 US-Dollar pro Stunde. Jobs von zu Hause aus, für die keine Erfahrung erforderlich ist, liegen jedoch unter diesem Wert, nämlich bei etwa 15 bis 20 US-Dollar pro Stunde. Ein echter Anfänger sollte damit rechnen, am unteren Ende dieser Spanne anzufangen, nicht in der Mitte.

Wenn Sie derzeit wirklich überhaupt kein Einkommen haben, würde ich mit einem bezahlten Job bei einem Arbeitgeber wie Amazon oder Concentrix beginnen, da die Bezahlung feststeht und garantiert ist, sobald Sie eingestellt sind. Wenn du bereits über ein Einkommen verfügst und nebenbei einen Nebenjob ausprobieren möchtest, sind eine Freelancer-Plattform oder eine Plattform für Mikrotasks sinnvoller, da dort keine Vorstellungsgespräche und keine festen Arbeitszeiten erforderlich sind.

Das ist eine Ermessensentscheidung, keine Garantie: Die tatsächliche Vergütung hängt von den geleisteten Arbeitsstunden ab. Unsere Übersicht über Nebenjobs im Homeoffice deckt den Bereich mit geringem Zeitaufwand ab, wenn Sie nach Jobs von zu Hause aus suchen, für die keine Erfahrung erforderlich ist.

Eine typische Woche sieht je nach dem von dir gewählten Weg unterschiedlich aus. Remote-Jobs bei Unternehmen wie Amazon oder Concentrix laufen in festen Schichten, oft 20 bis 40 Stunden, wobei die Bezahlung zu einem festgelegten Zahlungstermin erfolgt. Freiberufliche Plattformen und Mikrotask-Plattformen haben überhaupt keine festen Schichten. Sie melden sich an, wenn Sie Zeit haben – ideal für alle, die nach Teilzeitjobs von zu Hause aus suchen, für die keine Erfahrung erforderlich ist.

13 Jobs von zu Hause aus, für die keine Erfahrung erforderlich ist

Jeder der folgenden Einträge ist nach tatsächlichem Verdienst, Auszahlungsgeschwindigkeit und Startkosten bewertet. Beginnen Sie mit der Option, die zu Ihrem Zeitplan und Ihrem Startbudget passt.

1. Virtueller Kundenservice bei Amazon

Das virtuelle Kundenservice-Programm von Amazon ist eine erstklassige Wahl für alle, die nach einem Job suchen, den sie von zu Hause aus ausüben können und für den keine Erfahrung erforderlich ist – vor allem, weil es den Status eines festangestellten Mitarbeiters (W-2) bietet und nicht nur die Arbeit als freiberuflicher Auftragnehmer.

Wie bei den meisten Remote-Kundendienstjobs gehören dazu die Bearbeitung von Kundenanfragen, die Nachverfolgung von Bestellstatus sowie die Lösung von Problemen mit Konten oder Lieferungen per Telefon, E-Mail und Live-Chat. Da es sich um eine reguläre Unternehmensstelle handelt, bietet Amazon eine vollständig bezahlte Schulung an und liefert sogar die gesamte erforderliche Computerausstattung direkt zu dir nach Hause, sobald du eingestellt bist.

Sie können zunächst in Teilzeit beginnen und während der Hochsaison in der Weihnachtszeit auf Vollzeit umsteigen. So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich auf hiring.amazon.com und wählen Sie eine virtuell ausübbare Stelle aus, die für Ihren Standort verfügbar ist

Absolvieren Sie den Online-Test zu Tippgeschwindigkeit, Textverständnis und situationsbezogenem Urteilsvermögen

Bestehen Sie eine standardmäßige Hintergrundüberprüfung, bevor ein Arbeitsbeginn bestätigt wird

Bestätigen Sie, dass Sie über einen privaten, ruhigen Arbeitsplatz mit kabelgebundener Internetverbindung für Ihre Schichten verfügen

Absolvieren Sie eine bezahlte virtuelle Schulung, bevor Sie Anrufe oder Chats entgegennehmen

Der häufigste Anfängerfehler ist die Bewerbung über einen Link einer externen Jobbörse statt direkt über hiring.amazon.com. Amazon verlangt von Bewerbern niemals eine Zahlung für eine Hintergrundüberprüfung, ein Schulungspaket oder „Starterausrüstung“ – und jede Stellenanzeige, in der dies gefordert wird, stammt nicht wirklich von Amazon. Betrachten Sie jede Stellenanzeige für eine Amazon-Tätigkeit im Homeoffice, für die keine Erfahrung erforderlich ist und in der eine Vorauszahlung verlangt wird, als Fälschung.

Kein Hochschulabschluss erforderlich Amazon 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt zu Beginn 15 bis 20 Dollar pro Stunde, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, die Bewerbung ist kostenlos, die Ausrüstung wird nach der Einstellung zugeschickt. Siehe offene Stellen

2. Remote-Kundenservice bei Concentrix

Concentrix zahlt für Kundendienstmitarbeiter im Homeoffice zu Beginn 15 bis 21 US-Dollar pro Stunde, im Durchschnitt 18,80 US-Dollar pro Stunde. Das Unternehmen ist einer der größten externen Callcenter-Arbeitgeber, der Anfänger für Homeoffice-Stellen einstellt und im Auftrag von Banken, Einzelhändlern und Technologieunternehmen arbeitet, statt unter eigener Marke.

An der Spitze dieser Liste von Homeoffice-Jobs ohne Erfahrungsvoraussetzungen stehen Stellenangebote, für die meist nur ein High-School-Abschluss oder ein GED verlangt wird. Nur bei wenigen wird eine sechsmonatige Erfahrung im Kundenservice vorausgesetzt; lesen Sie daher jedes Stellenangebot sorgfältig durch, bevor Sie sich bewerben, da die Anforderungen je nach Kundenkonto variieren.

Eine bezahlte Schulung ist inbegriffen, die Bereitstellung der Ausrüstung ist jedoch nicht garantiert. Bei einigen Stellen wird ein Firmenlaptop zugeschickt, während bei anderen erwartet wird, dass du bereits über einen fest verdrahteten PC, einen 17- bis 21,5-Zoll-Monitor und eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verfügst.

So fangen Sie an:

Suchen Sie auf jobs.concentrix.com und filtern Sie gezielt nach Stellenangeboten für „Homeoffice“ oder „virtuelle“ Tätigkeiten in Ihrer Region

Sehen Sie sich die einzelnen Stellenanzeigen an, um die Hardware-Anforderungen und kundenspezifischen Voraussetzungen zu überprüfen

Reichen Sie eine Bewerbung ein und absolvieren Sie die Online-Kompetenzbewertung zu Schreibgeschwindigkeit und Problemlösungsfähigkeit

Durchlaufen Sie die übliche Hintergrundüberprüfung, sobald das Auswahlverfahren des Arbeitgebers beginnt

Nehmen Sie an einer programmspezifischen, bezahlten Schulung teil, die sich auf die Softwaresysteme Ihres zugewiesenen Kunden konzentriert

Unabhängige Überprüfungen weisen auf ein aktuelles Betrugsmuster hin, über das Sie Bescheid wissen sollten: SMS-Nachrichten, die vorgeben, von Concentrix- Personalvermittlern zu stammen, und in denen neue Mitarbeiter aufgefordert werden, vor Arbeitsbeginn für „Ausrüstung“ zu bezahlen. Ein seriöses Angebot von Concentrix erfordert niemals eine Vorauszahlung.

Kostenpflichtige Schulung inbegriffen Concentrix 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Stundenlohn beträgt durchschnittlich 18,80 $; in der Regel ist ein Schulabschluss die einzige Voraussetzung; die Richtlinien zur Ausrüstung variieren je nach Position. Stellenangebote anzeigen

3. Remote-Kundenservice bei TTEC

TTEC bietet Stellen im Kundenservice im Homeoffice mit einem Einstiegslohn von 16 bis 19 US-Dollar pro Stunde an. Im Gegensatz zu Concentrix stellt das Unternehmen nach Abschluss der Schulung ausdrücklich einen firmeneigenen Computer zur Verfügung, was es zur klarsten Wahl für alle macht, die nach Homeoffice-Jobs suchen, für die keine Erfahrung erforderlich ist.

Vorkenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Personalbeschaffung oder Kundenservice werden als wünschenswert, aber nicht als Voraussetzung beschrieben. Die Schulung ist vollständig bezahlt und obligatorisch, bevor Sie erste Kundenkontakte übernehmen. Deshalb ist dies eine der echten Möglichkeiten, kostenlos von zu Hause aus Geld zu verdienen, die wir empfehlen.

Die Bewerbung ist ganz einfach:

Bewerben Sie sich über ttecjobs.com und wählen Sie ein Homeoffice-Stellenangebot in einem teilnahmeberechtigten Bundesstaat aus

Vergewissere dich, dass deine Internetverbindung die Anforderungen von 15 bis 25 Mbit/s über kabelgebundenes Ethernet erfüllt, bevor du einen Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbarst

Absolvieren Sie das virtuelle Vorstellungsgespräch und alle kundenspezifischen Tests

Schließe die bezahlte Zertifizierungsschulung ab; anschließend versendet TTEC die erforderliche Ausrüstung

Die technischen Anforderungen sind konkret und sollten vor der Bewerbung überprüft werden: TTEC verlangt eine Internetverbindung mit 15 bis 25 Mbit/s sowie eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung zu Ihrem Modem zu Hause, da Wi-Fi allein nicht ausreicht. Außerdem wird ein Smartphone oder Tablet für den täglichen Anmeldecode benötigt. Diese Kombination – die nach der Schulung versandte Ausrüstung sowie der Verzicht auf einen Hochschulabschluss – ist der Grund, warum TTEC auf dieser Liste so weit oben steht.

Mitgelieferte Ausrüstung TTEC 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Anfangslohn 16–19 $ pro Stunde, nach der Einarbeitung wird ein Firmencomputer zugeschickt, eine kabelgebundene Internetverbindung ist erforderlich. Remote-Stellenangebote durchsuchen

4. Such- und KI-Bewerter in der TELUS International KI-Community

Die Arbeit im Bereich Suche und KI-Bewertung über die TELUS International AI Community wird bei Standardprojekten mit etwa 8 bis 18 Dollar pro Stunde vergütet, bei neueren „Experten“-Projekten steigen die Vergütungen auf 20 bis 25 Dollar pro Stunde. Es handelt sich um eine der wenigen Remote-Tätigkeiten auf dieser Liste, die wirklich aufgabenbasiert und nicht schichtbasiert ist, sodass die Arbeitszeiten flexibel an Ihre sonstigen Verpflichtungen angepasst werden können.

Für solche AI-Nebenjobs für Einsteiger sind keine beruflichen Vorkenntnisse erforderlich. Jeder Bewerber muss eine Eignungsprüfung bestehen, die die projektspezifischen Richtlinien abdeckt, und TELUS International führt für die meisten seiner Stellen eine standardmäßige Hintergrundüberprüfung durch.

Suchen Sie nach Jobs als KI-Bewerter, die Sie von zu Hause aus erledigen können und für die keine Erfahrung erforderlich ist? So starten Sie bei TELUS International:

Erstellen Sie ein Benutzerprofil auf dem TELUS International KI-Community-Portal und wählen Sie ein offenes Bewertungsprogramm aus.

Lesen Sie die bereitgestellten Projektrichtlinien sorgfältig durch, bevor Sie mit den vorläufigen Bewertungen beginnen.

Absolvieren und bestehen Sie die obligatorische Qualifikationsprüfung, um Ihr Verständnis der Bewertungsregeln nachzuweisen.

Reichen Sie Ihre Onboarding-Unterlagen ein, um die standardmäßige Hintergrundüberprüfung abzuschließen.

Melden Sie sich im Dashboard der Plattform an und beginnen Sie mit der Bearbeitung von Aufgaben entsprechend der Projektverfügbarkeit.

Der häufigste Anfängerfehler ist, die Übungsrichtlinien vor der Qualifikationsprüfung zu überspringen. Projekte lehnen Bewerber ab, die den Test überstürzen, und eine erneute Bewerbung für denselben Projekttyp ist in den folgenden Monaten nicht immer möglich. Das Lesen wird nicht vergütet, ist aber die eigentliche Voraussetzung für eine Anstellung.

Flexible Arbeitszeiten TELUS International AI Community 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Etwa 8 bis 25 Dollar pro Stunde, je nach Projektstufe; die Bewerbung ist kostenlos, ein Hochschulabschluss ist nicht erforderlich. Beantragen Sie die Mitgliedschaft

5. Mikrotasks und Dateneingabe bei Clickworker

Clickworker bezahlt pro abgeschlossener Mikrotask statt auf Stundenbasis. Die meisten Anfänger verdienen zwischen dem Mindestlohn und 12 bis 15 US-Dollar pro Stunde, sobald sie bei einer bestimmten Aufgabenart schnell genug sind – und das ganz ohne Vorstellungsgespräch. Unter den Plattformen für Mikrotasks, die von zu Hause aus erledigt werden können und keine Erfahrung erfordern, ist dies eine der einfachsten, um noch am selben Tag loszulegen.

Die Anmeldung bei clickworker.com ist kostenlos und erfolgt sofort – ohne Beitrittskosten und ohne Erfahrungsvoraussetzungen. Aufgaben wie Dateneingabe, Kategorisierung und kurze Umfragen werden mit einer eigenen Anleitung bereitgestellt. Es ist ein toller Nebenjob, bei dem die Auszahlung wöchentlich zwischen Mittwoch und Freitag erfolgt, wobei ein Mindestbetrag von 5 US-Dollar (oder 5 Euro) über PayPal oder 10 US-Dollar über Payoneer erforderlich ist.

Suchst du auf Clickworker nach Jobs von zu Hause aus, für die keine Erfahrung erforderlich ist? So legst du los:

Registriere dich direkt auf clickworker.com für ein kostenloses Freelancer-Konto

Absolvieren Sie die Einstufungstests, um sich für spezielle Aufgabenbereiche wie Datenvalidierung oder Suchbewertung zu qualifizieren

Verbinde ein verifiziertes PayPal- oder Payoneer-Konto, um deine wöchentlichen Auszahlungen zu erhalten

Wählen Sie verfügbare Mikroaufgaben aus Ihrem Mitglieder-Dashboard aus und erledigen Sie diese gemäß den bereitgestellten Anweisungen

Neue Clickworker-Konten sind oft auf schlechter bezahlte Aufgabentypen beschränkt, bis die Plattform Vertrauen in Ihre Genauigkeit aufgebaut hat. Das überstürzte Erledigen von Aufgaben, um schneller Geld zu verdienen, geht in der Regel nach hinten los, da gemeldete Fehler sowohl das Volumen als auch die Vergütungsstufe zukünftiger Aufgabenangebote verringern.

Starten Sie noch heute – kostenlos Clickworker 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, die Bezahlung erfolgt pro Aufgabe, die Auszahlungsgrenze bei PayPal liegt bei 5 US-Dollar, Auszahlungen erfolgen wöchentlich. Kostenlos registrieren

6. Transkription von zu Hause aus bei Rev

Rev bezahlt pro transkribierter Audio- oder Videominute statt eines Stundenlohns, und ein realistischer Anfänger verdient etwa 3 bis 8 Dollar pro Stunde tatsächlicher Arbeitszeit, während er sich mit den Stilrichtlinien vertraut macht; dieser Verdienst steigt mit zunehmender Tippgeschwindigkeit und Genauigkeit. Es handelt sich um einen echten Nebenjob von zu Hause aus, für den keine Erfahrung erforderlich ist, der jedoch Geschwindigkeit stärker belohnt als jeder andere Eintrag auf dieser Liste.

Um sich zu qualifizieren, müssen Sie einen kurzen Audiotest und ein Grammatikquiz bestehen: Es sind keine beruflichen Vorkenntnisse im Bereich Transkription erforderlich, lediglich präzises Tippen und ein fehlerfreies schriftliches Englisch. Die Bewerbung ist kostenlos und es gibt keinen Mindestauszahlungsbetrag.

Rev zahlt jeden Montag per PayPal für alle bis zum vorangegangenen Sonntag erledigten Arbeiten aus. Wie jeder andere hier aufgeführte Eintrag handelt es sich um einen echten Job von zu Hause aus, für den keine Erfahrung erforderlich ist: Niemand fragt nach deinem Schulzeugnis, sondern nur nach deinem Ergebnis im Tipptest.

So fängst du bei Rev mit dem Transkribieren an:

Bewerben Sie sich über das Rev-Freelancer-Portal und füllen Sie das Registrierungsformular aus.

Machen Sie den erforderlichen Grammatik-Test und den Online-Transkriptions-Einstufungstest.

Sobald Ihre Registrierung bestätigt ist, melden Sie sich im Dashboard der Plattform an, um verfügbare Audiodateien auszuwählen, die Ihrem Kenntnisstand entsprechen.

Reichen Sie Ihre fertigen Transkripte zur Freigabe ein, um wöchentliche Auszahlungen über PayPal zu erhalten.

Neue Transkribierende versuchen sich oft zuerst an vollständigen, einstündigen Dateien. Beginnen Sie stattdessen mit kurzen Clips mit klarer Tonqualität, da eine niedrige Genauigkeitsbewertung bei einer schwierigeren Datei dazu führen kann, dass Ihr Konto für zukünftige Aufträge in eine langsamere Freigabewarteschlange gerät.

Wöchentliche PayPal-Auszahlungen Rev 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Keine Vorkenntnisse erforderlich, bestehen Sie einen kurzen Test, um sich zu qualifizieren, wöchentliche Bezahlung, keine Mindestauszahlung. Zum Anwenden hier klicken

7. Verdiene Geld mit dem Abgeben von Feedback bei UserTesting

UserTesting bietet leicht zugängliche Jobs von zu Hause aus, für die keine Erfahrung erforderlich ist. Die Teilnehmer werden dafür bezahlt, in Echtzeit Feedback zu Websites, Apps und Software-Prototypen zu geben. Die Tests finden ohne festen Zeitplan statt und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Es handelt sich zwar um einen seriösen Nebenverdienst, doch das Einkommen hängt eher davon ab, wie schnell Sie die Aufträge annehmen, als von Ihrer Erfahrung.

Kürzere Tests werden geringer vergütet, und der Stundenlohn liegt je nach Aufgabe bei etwa 10 bis 30 US-Dollar. Sie benötigen lediglich einen Computer oder ein Smartphone, ein funktionierendes Mikrofon und eine stabile Internetverbindung: kein Portfolio, kein Vorstellungsgespräch und keine Kosten für die Bewerbung. Die Vergütung für die Tests wird genau 14 Tage nach Abschluss automatisch an PayPal ausgezahlt, wobei kein Mindestguthaben erforderlich ist.

So erhalten Sie Ihre Vergütung bei UserTesting:

Besuche usertesting.com und melde dich mit deiner E-Mail-Adresse an, um dein Testerprofil zu erstellen.

Absolvieren und bestehen Sie den kurzen Übungstest, um eine klare Audioqualität und Ihre Fähigkeiten beim Sprechen von Kommentaren unter Beweis zu stellen.

Verknüpfe ein verifiziertes PayPal-Konto, um deine Testvergütungen automatisch zu erhalten.

Nehmen Sie verfügbare Testeinladungen über Ihr Dashboard an und erledigen Sie die Aufgaben, sobald sie erscheinen.

Die Anzahl der Tests ist begrenzt und wird schnell an qualifizierte Tester vergeben. Das detaillierte Ausfüllen des Screening-Profils, in dem Sie Ihre Geräte, die von Ihnen genutzten Apps und Ihre Einkaufsgewohnheiten angeben, ist wichtiger, als den meisten neuen Testern bewusst ist, da Tests bereits vor ihrer allgemeinen Ausschreibung den Profilen zugeordnet werden.

10 Dollar pro Test UserTesting 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Pauschal 10 $ pro 20-minütigem Test, keine Vorkenntnisse erforderlich, Auszahlung über PayPal 14 Tage nach Abschluss. Mit dem Testen beginnen

8. Bezahlte Forschungsstudien auf Prolific

Prolific schreibt für jede auf der Plattform gelistete akademische Forschungsstudie einen Mindestlohn von 8 US-Dollar (6 britische Pfund) pro Stunde vor, was es zu einem der wenigen Angebote hier macht, bei denen ein garantierter Mindeststundenlohn anstelle eines Stücklohns gezahlt wird. Es handelt sich um einen der unkomplizierteren Jobs von zu Hause aus, für den keine Erfahrung erforderlich ist – ein idealer Einstieg, wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, online Geld zu verdienen.

Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert keine Vorkenntnisse. Die Studien werden auf der Grundlage eines demografischen Profils und eines Interessenprofils zugeordnet, das Sie bei der Anmeldung ausfüllen, und die Auszahlungen erfolgen zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, auf Ihr PayPal-Konto, sobald Ihr Guthaben 6 $ überschreitet. Sofortauszahlungen sind nach vier erfolgreichen Auszahlungen möglich.

So nehmen Sie an bezahlten Marktforschungsstudien bei Prolific teil:

Registrieren Sie sich auf prolific.com und tragen Sie sich mit Ihren grundlegenden Kontaktdaten in die Warteliste für Teilnehmer ein.

Füllen Sie den umfassenden demografischen Fragebogen aus, um Ihre Chancen auf eine passende Studie zu maximieren.

Bestätigen Sie Ihre Identität mit einem amtlichen Lichtbildausweis und verknüpfen Sie ein gültiges PayPal-Konto für Auszahlungen.

Schauen Sie regelmäßig in Ihr Teilnehmer-Dashboard und nehmen Sie verfügbare Einladungen zu Forschungsstudien umgehend an.

Der Kompromiss liegt in der Verfügbarkeit, nicht in der Bezahlung. Das Studienvolumen hängt vollständig davon ab, welche demografischen Profile Forscher derzeit rekrutieren; daher ist das Einkommen hier wirklich nur ein Zusatzverdienst und kein vollständiger Einkommensersatz. Betrachten Sie es als eine Art Teilzeitjob von zu Hause aus – für den keine Erfahrung erforderlich ist – als Ergänzung zu einer festeren Beschäftigung, nicht als Hauptbeschäftigung.

Garantierte Mindeststundenzahl Prolific 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei jeder Studie gilt ein Mindestlohn von 8 $ pro Stunde, die Teilnahme ist kostenlos, die Bezahlung erfolgt zweimal wöchentlich über PayPal. An bezahlten Umfragen teilnehmen

9. Freiberufliche Sprecherarbeit bei „Voices“

Mit „Voices“ können Anfänger von zu Hause aus für bezahlte Sprecherjobs vorsprechen, ohne dass Erfahrung erforderlich ist. Wie bei anderen Ideen für einen Nebenverdienst sind die realistischen Einnahmen im ersten Monat eher bescheiden. Die meisten neuen Talente erhalten ihren ersten bezahlten Auftrag erst nach Wochen oder Monaten, nicht nach Tagen, da die Kunden aus einem Pool von Vorsprechen auswählen.

Eine kostenlose Gastmitgliedschaft ist kostenlos, erfordert jedoch ein gutes Mikrofon und einen ruhigen Aufnahmeraum – der einzige Eintrag auf dieser Liste mit echten, wenn auch geringen Startkosten. Es handelt sich zudem um eine echte Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, ganz ohne Erfahrung, da die Casting-Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage des Vorsprechens und nicht anhand eines Lebenslaufs getroffen werden. Voices erhebt eine Plattformgebühr von 20 % auf SurePay-Aufträge und zahlt über PayPal SurePay am Freitag nach der Freigabe des abgeschlossenen Auftrags durch den Kunden aus, wobei es keinen Mindestauszahlungsbetrag gibt.

So startest du als freiberuflicher Sprecher bei Voices:

Erstelle ein kostenloses Gastmitgliedsprofil auf voices.com, um auf offene Stellenangebote zuzugreifen.

Richten Sie sich einen ruhigen Aufnahmeraum ein, der mit einem hochwertigen USB- oder XLR-Mikrofon ausgestattet ist.

Durchsuchen Sie offene Kundenausschreibungen und reichen Sie gezielte Vorsprechclips ein, die auf den jeweiligen Projektstil zugeschnitten sind.

Führen Sie die beauftragten Projekte aus und laden Sie Ihre fertigen Audiodateien direkt über die Plattform hoch.

Anfänger bewerben sich oft auf jeden ausgeschriebenen Auftrag, unabhängig davon, ob er zu ihnen passt, und Casting-Kunden erkennen generische Bewerbungsclips schnell. Eine kleinere Auswahl an Bewerbungsclips, die wirklich zu Ihrer Stimme und dem Ton der Ausschreibung passen, führt zu weitaus besseren Ergebnissen als eine große Anzahl hastig erstellter Clips.

Kein Vermittler erforderlich Voices 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Gastmitgliedschaft, 20 % Plattformgebühr, Zahlung per PayPal am Freitag nach der Freigabe. Kostenloses Profil erstellen

10. Aufträge als freiberuflicher virtueller Assistent auf Fiverr

Auf Fiverr können absolute Anfänger noch am selben Tag ihrer Anmeldung Aufträge in den Bereichen Dateneingabe, Verwaltung, Social-Media-Planung oder als virtueller Assistent einstellen – ganz ohne Bewerbungs- oder Genehmigungsverfahren. Kunden entscheiden sich allein anhand des Profils und der Auftragbeschreibung, sodass die Vergütung vollständig selbst festgelegt wird und nicht von der Plattform vorgegeben wird. Es handelt sich um eine der zugänglichsten Heimarbeit-Möglichkeiten, für die keine Erfahrung erforderlich ist – gerade weil es überhaupt keinen Einstellungsprozess gibt.

Die Erstellung eines Verkäuferkontos und die Veröffentlichung von Angeboten sind kostenlos. Sie bestimmen Ihre Arbeitszeiten selbst, sodass sich diese Tätigkeit auch perfekt für diejenigen eignet, die nach Teilzeitjobs im Homeoffice suchen. Fiverr behält eine Pauschalprovision von 20 % auf die Einnahmen der Freiberufler ein; die Gelder werden 14 Tage nach Abschluss eines Auftrags freigegeben, bei „Top Rated“-Verkäufern bereits nach 7 Tagen.

Die freigegebenen Beträge werden auf ein Guthaben gutgeschrieben, das ab einem Mindestbetrag von 1 US-Dollar per Banküberweisung oder ab 5 US-Dollar über PayPal ausgezahlt werden kann. So sieht der Einstieg aus:

Erstellen Sie ein kostenloses Verkäuferprofil und wählen Sie eine bestimmte Nische im Bereich Verwaltung oder virtuelle Assistenz aus

Veröffentlichen Sie zwei bis drei Gigs mit einem klaren Preis und einer klaren Bearbeitungszeit

Legen Sie die Preise für Ihre ersten Gigs unter dem Kategoriedurchschnitt fest, um Bewertungen zu sammeln, und erhöhen Sie die Preise dann nach fünf bis zehn abgeschlossenen Aufträgen

Beantworten Sie Käufer-Nachrichten innerhalb weniger Stunden, da die Antwortzeit Einfluss darauf hat, wie oft Fiverr Ihren Gig in den Suchergebnissen anzeigt

Neue Verkäufer legen den Preis für ihren ersten Gig oft zu hoch fest, da sie ohne Bewertungen bereits die Tarife eines professionellen Freiberuflers erwarten. Ohne bisherige Erfolgsbilanz ist ein wettbewerbsfähiger Einstiegspreis jedoch genau das, was die ersten Aufträge einbringt, die wiederum eine bessere Platzierung ermöglichen.

Stellen Sie kostenlos einen Gig ein Fiverr 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Anmeldung, 20 % Provision, Mindestauszahlung von 1 $ per Banküberweisung, 14-tägige Abrechnungsfrist. Kostenlosen Gig erstellen

11. Freiberufliche Remote-Projekte auf Upwork

Upwork eignet sich für Einsteiger, die lieber kontinuierliche Heimarbeit ohne Erfahrungsvoraussetzungen suchen als einmalige Aufträge. Dateneingabe, Transkriptionsbereinigung, Kundensupport und einfache Verwaltungsaufgaben sind realistische Einstiegsaufträge auf Freiberufler-Plattformen, die in der Regel mit einem Stundenlohn zwischen 10 und 18 US-Dollar beginnen, bis das Profil erste Bewertungen vorweisen kann.

Die Registrierung ist kostenlos, und ein optionales „Freelancer Plus“-Abonnement für 20 US-Dollar pro Monat schaltet mehr monatliche Angebotsanfragen frei. Upwork erhebt eine pauschale Servicegebühr von 10 % auf alle Einnahmen. Stundenverträge werden im Zyklus von Montag bis Sonntag abgerechnet und 10 Tage nach Ende der Arbeitswoche ausgezahlt, während Festpreisverträge nach einer 5-tägigen Sicherheitssperre freigegeben werden.

So fangen Sie bei Upwork an:

Erstellen Sie ein kostenloses Freelancer-Profil und heben Sie Ihre allgemeinen administrativen oder technischen Fähigkeiten hervor.

Durchsuchen Sie die Jobbörse nach einsteigerfreundlichen Ausschreibungen mit Einstiegsanforderungen und reichen Sie mithilfe der Plattform „Connects“ maßgeschneiderte Angebote ein.

Erledigen Sie die Ihnen zugewiesenen Aufträge und erfassen Sie die geleisteten Arbeitsstunden oder Meilensteine bei Festpreisverträgen genau.

Überweisen Sie Ihre freigegebenen Einnahmen nach Ablauf der üblichen Sperrfrist auf Ihr verknüpftes Bankkonto oder in Ihre elektronische Geldbörse.

Das Versenden von Dutzenden allgemeiner Angebote ist die größte Verschwendung der begrenzten monatlichen „Connects“-Kontingente eines Anfängers. Ein kurzes, spezifisches Angebot, das sich auf die konkrete Stellenanzeige bezieht, wird weitaus häufiger ausgewählt als eine Vorlage, die in jede Ausschreibung kopiert wird.

Kostenlose Registrierung Upwork 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, es fällt eine pauschale Servicegebühr von 10 % an, und der Stundenlohn wird 10 Tage nach Ende der Arbeitswoche ausgezahlt. Finden Sie einen Remote-Job

12. Print-on-Demand ohne Lagerbestand bei Printify

Mit Printify können auch Anfänger individuell bedruckte Produkte von zu Hause aus verkaufen, ohne Lagerbestand und ohne Design-Erfahrung – damit gehört es zu den kostengünstigen Kleinunternehmensideen für kreative Unternehmer.

Wie bei vielen Jobs von zu Hause aus, für die keine Erfahrung erforderlich ist, ist das realistische Einkommen im ersten Monat gering und liegt oft unter 100 $. Es hängt vollständig davon ab, wie viel Traffic auf den verbundenen Online-Shop geleitet wird. Der kostenlose Tarif sieht keine Plattformgebühr vor, während der Premium-Tarif für 29 $ pro Monat bis zu 20 % Rabatt auf die Produktionskosten gewährt, sobald das Volumen dies rechtfertigt.

Die Gründung ist kostenlos, da Produkte erst gedruckt und in Rechnung gestellt werden, nachdem ein Kunde bezahlt hat. Um einen Shop in Betrieb zu nehmen, sind vier Schritte erforderlich:

Erstellen Sie ein kostenloses Printify-Konto und verknüpfen Sie es mit einem Etsy- oder Shopify-Shop

Wählen Sie ein Produkt aus, zum Beispiel ein T-Shirt, eine Tasse oder eine Tragetasche, und laden Sie ein Design hoch oder erwerben Sie eine Lizenz dafür

Legen Sie Ihren Verkaufspreis über den Produktionsgrundkosten von Printify fest, um Ihre Marge zu bestimmen

Veröffentlichen Sie das Angebot und vermarkten Sie es; Printify kümmert sich um Druck und Versand, sobald eine Bestellung eingeht

Neue Verkäufer setzen ihre Preise häufig zu niedrig im Verhältnis zu den Produktions- und Versandkosten an. Dadurch bleibt fast keine Marge mehr übrig, sobald die marktplatzinternen Angebots- und Transaktionsgebühren abgezogen sind. Berechnen Sie die Gesamtkosten inklusive Versand vor der Festlegung des Verkaufspreises und nicht erst nach dem ersten Verkauf.

Kein Lagerbestand erforderlich Printify 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenloser Tarif, 0 % Plattformgebühr, keine Vorkenntnisse oder Lagerbestände erforderlich, Druck erst nach Verkauf. Verkaufen Sie auf Printify

13. Verkaufe Kleidung von zu Hause aus auf Poshmark

Poshmark ermöglicht es Anfängern, ohne Vorkenntnisse von zu Hause aus Geld zu verdienen, indem sie gebrauchte Kleidung, Schuhe und Accessoires in zusätzliches Geld umwandeln. Da für das Einstellen von Artikeln keinerlei formale Qualifikationen erforderlich sind, fotografieren Verkäufer die Artikel einfach mit einem Smartphone, verfassen Produktbeschreibungen und verwalten ihren Bestand direkt über die Social-Marketplace-App.

Da beim Weiterverkauf von Artikeln aus dem eigenen Kleiderschrank keine Vorabkosten für Lagerbestände anfallen, kann Ihnen ein umfassender Leitfaden zum Einstieg in den Weiterverkauf helfen, die Gebührenstrukturen der Plattformen und Preisstrategien besser zu verstehen. Für Personen, die nach flexiblen Jobs von zu Hause aus suchen, für die keine Erfahrung erforderlich ist, bietet Poshmark einen einfachen und risikoarmen Einstieg in den Online-Handel.

Poshmark berechnet eine Pauschalgebühr von 2,95 $ für Verkäufe unter 15 $ und eine Provision von 20 % bei höheren Beträgen. Ein typischer Arbeitsablauf sieht folgendermaßen aus:

Beschaffen Sie Kleidung aus Ihrem eigenen Kleiderschrank, aus Secondhand-Läden oder aus Ausverkaufsregalen, um die Wareneinkaufskosten niedrig zu halten

Fotografieren Sie jeden Artikel bei gutem Tageslicht vor einem einfarbigen Hintergrund

Verfassen Sie eine ehrliche, detaillierte Beschreibung, einschließlich Marke, Größe und etwaiger Mängel

Legen Sie den Preis so fest, dass nach Abzug der 20-prozentigen Provision von Poshmark noch ein Gewinn über Ihren Einstandskosten bleibt

Veröffentliche regelmäßig neue Angebote, da der Algorithmus von Poshmark aktive, kürzlich aktualisierte Kleiderschränke bevorzugt

Viele neue Verkäufer legen den Preis für Artikel ausschließlich anhand ihres Einkaufspreises fest und berücksichtigen dabei nicht die 20-prozentige Provision sowie die Versandkosten, die vor dem Gewinn abgezogen werden. Beziehen Sie beides von Anfang an in den Angebotspreis ein, anstatt die tatsächliche Gewinnspanne erst nach dem ersten Verkauf zu ermitteln.

Keine Mindestauszahlungssumme Poshmark 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Einstellung, 20 % Provision bei Verkäufen ab 15 $, Auszahlung des Betrags innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung. Mit dem Verkauf beginnen

Ein direkter Vergleich von Jobs im Homeoffice, für die keine Berufserfahrung erforderlich ist

Diese 13 Optionen lassen sich in zwei sehr unterschiedliche Kategorien einteilen: Festangestellte Tätigkeiten mit festen Arbeitszeiten und flexible freiberufliche Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Wiederverkauf. In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände, Bildungsvoraussetzungen und der Teilzeitstatus nebeneinander aufgeführt, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, welche der Möglichkeiten für die Arbeit von zu Hause aus ohne Berufserfahrung zu Ihrer Situation passt.

Methode Einstiegsgehalt Ausrüstung wird gestellt Kein Hochschulabschluss erforderlich Teilzeit möglich Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie passiv ist die Tätigkeit? Amazon Virtual CS 15–20 $/Std. Ja (wird nach der Einstellung versandt) Ja (Abitur) Ja Standard-Abrechnungszyklus Aktiv (feste Schichten) Concentrix 15–21 $/Std. Je nach Position unterschiedlich Ja (High-School-Abschluss/GED) Ja Regelmäßige Gehaltszahlung Aktiv (feste Schichten) TTEC 16–19 $/Std. Ja (nach der Einarbeitung) Ja Begrenzt Standard-Abrechnungszyklus Aktiv (feste Schichten) TELUS International KI 8–25 $/Std. Nein (eigenes Gerät) Ja Ja Projektbezogener Zeitplan Aktiv (pro Aufgabe) Clickworker ~Mindestlohn – 15 $/Std. Nein Ja Ja Wöchentlich (Mi–Fr) Aktiv (pro Aufgabe) Rev ~3–8 $/Std. Nein Ja Ja Wöchentlich (montags) Aktiv (pro Aufgabe) UserTesting 10–30 $/Std. (umgerechnet) Nein Ja Ja 14 Tage pro Test Aktiv (pro Test) Prolific Mindestens 8 $/Std. Nein Ja Ja Zweimal wöchentlich Aktiv (pro Studie) Stimmen Pro Auftrag, variabel Nein (Mikrofon erforderlich) Ja Ja Wöchentlich (freitags) Aktiv (pro Vorsprechen) Fiverr Selbst festgelegt Nein Ja Ja 14 Tage pro Auftrag Aktiv (pro Auftrag) Upwork ~10–18 $/Std. zu Beginn Nein Ja Ja 10 Tage (stündlich) Aktiv (je nach Vertrag) Printify Margebasiert Nein Ja Ja Je nach Shop-Konfiguration Halbpassiv (Einnahmen laufen nach der Einstellung weiter) Poshmark ca. 200–500 $/Monat in Teilzeit Nein Ja Ja 3 Tage nach Lieferung Halbpassiv (erfordert kontinuierliches Teilen)

Play-to-Earn- und Belohnungs-Apps: Ein kleiner Schub, kein Ersatz

Prämien-Apps wie Snakzy ersetzen keinen Job. Sie bringen einem tatsächlich zusätzlich 20 bis 50 Dollar pro Monat in Form von Geschenkkarten oder Bargeld für die Zeit, die man ohnehin schon am Handy verbringt. Das alles ersetzt zwar keinen Job, den man von zu Hause aus erledigen kann und für den keine Erfahrung erforderlich ist, aber es überbrückt die Zeit, bis man richtig durchstartet.

Snakzy, die hauseigene Prämien-App von Eneba, erhebt keine Gebühren und ermöglicht Auszahlungen ab 5 $. Wie bei den meisten Prämien- und Auszahlungs-Apps müssen Nutzer bei Snakzy mindestens 18 Jahre alt sein, um ihre Verdienste auszahlen zu lassen. BigCash ist eine vergleichbare kostenlose Option mit einer Mindestauszahlung von 1 Dollar über PayPal oder als Amazon-Geschenkkarte, die in der Regel innerhalb von ein bis drei Werktagen bearbeitet wird. Swagbucks ist als bekannte Alternative in diesem Bereich erwähnenswert.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 5 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Swagbucks 3 bis 5 $ (Geschenkkarten) Kostenlos

Wenn dir das Geldverdienen durch das Spielen selbst mehr zusagt als Gelegenheitsjobs, lohnt sich ein Blick auf die Zusammenstellung von Eneba Hub mit Spiele-Apps, bei denen du echtes Geld verdienen kannst.

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Eine Anstellung ohne Berufserfahrung finden: Was führt tatsächlich dazu, dass ein Berufseinsteiger angenommen wird

Ohne bisherige Berufserfahrung erhält man am schnellsten eine Zusage über Plattformen, die eine bestimmte Fähigkeit testen, anstatt einen Lebenslauf zu prüfen. Der Audiotest von Rev, das Screening-Profil von UserTesting und Amazons eigenes Online-Assessment bewerten alle, was man gerade jetzt kann – und nicht, was man bisher gemacht hat.

Was „kein Abschluss“ hier tatsächlich bedeutet

In Amazons eigenen Stellenanzeigen für die Arbeit von zu Hause aus ohne Berufserfahrung wird ein Schulabschluss der Sekundarstufe II oder ein gleichwertiger Abschluss als einzige formale Voraussetzung genannt. Weder ein Hochschulabschluss noch vorherige Callcenter-Erfahrung werden als Qualifikation aufgeführt.

Das bestätigt, dass „kein Abschluss“ und „keine Erfahrung“ für den größten Arbeitgeber auf dieser Liste tatsächlich die gleichen Hürden darstellen, die es zu nehmen gilt – und nicht nur Marketing-Floskeln sind. Das gleiche Muster gilt für Concentrix, TTEC und andere oben erwähnte Plattformen für Freiberufler oder Mikrotasks.

Wo Sie diese Woche anfangen können

Wenn Sie noch keine Berufserfahrung vorweisen können, wählen Sie einen Arbeitgeber wie Amazon, Concentrix oder TTEC aus. Fügen Sie eine Plattform ohne Zugangsbeschränkungen hinzu, wie Clickworker, Rev oder UserTesting, und bewerben Sie sich in derselben Woche bei beiden, anstatt sich auf alle 13 zu verteilen.

Eine vollständig ausgefüllte Bewerbung bei zwei Plattformen ist besser als eine angefangene Bewerbung bei zehn, egal ob Sie einen Vollzeitjob oder einen lukrativen Nebenjob suchen. Dieser zweigleisige Ansatz ist der schnellste Weg zu Stellenangeboten für die Arbeit von zu Hause aus, für die keine Erfahrung erforderlich ist, ohne Wochen mit Bewerbungen zu verschwenden, die zu nichts führen.

Was nicht funktioniert

Die Methoden, die hier nicht funktionieren, sind diejenigen, bei denen Geld verlangt wird, bevor man überhaupt etwas verdient hat. Ein echter Job von zu Hause aus, für den keine Erfahrung erforderlich ist, verlangt vom Bewerber niemals Gebühren für Schulungen, ein Starter-Kit oder eine Hintergrundüberprüfung.

Kostenpflichtige „Zertifizierungs“-Kits

Jede Stellenanzeige, die eine Zahlung verlangt, um Schulungsmaterialien, eine „Zertifizierung“ oder ein erforderliches Starter-Kit freizuschalten, ist ein Betrugsmuster und kein echter Schritt zur Einstellung. Weder Amazon, Concentrix noch TTEC berechnen neuen Mitarbeitern jemals Kosten für Ausrüstung oder Schulungen. Seien Sie bei der Suche nach Möglichkeiten, schnell Geld zu verdienen, vorsichtig bei solchen Mustern.

Weiterversand- und „Mystery-Shopper“-Paketbetrug

Angebote, Pakete entgegenzunehmen und weiterzusenden oder einen Scheck einzulösen und einen Teil davon zurückzuüberweisen, tragen dazu bei, Finanzkriminalität zu ermöglichen, während sie als Heimarbeit ohne Erfahrungsvoraussetzungen getarnt sind. Nehmen Sie niemals einen „Job“ an, bei dem Sie Geld oder Waren im Auftrag einer anderen Person bewegen müssen, bevor Sie den Arbeitgeber unabhängig überprüft haben.

„Einkommen“ durch Anwerbung

Laut der Federal Trade Commission (FTC) handelt es sich um eine Pyramidenstruktur und nicht um einen Job, wenn die Einnahmen hauptsächlich darauf beruhen, andere Personen für dieselbe Gelegenheit zu werben, anstatt auf tatsächlicher Arbeit. Ein seriöser Arbeitgeber für Fernarbeit bezahlt Sie für geleistete Arbeit, nicht für geworbene Personen.

Vage, mit Tippfehlern gespickte Stellenanzeigen mit sofortiger „Einstellung“

Zu den Warnsignalen der FTC gehören vage Stellenbeschreibungen und die Verlagerung der Kommunikation von E-Mail und Telefon auf private Chat-Apps. Der Druck, das Angebot „noch bevor die Stelle besetzt wird“ anzunehmen, ist ein weiteres Warnzeichen. Echte Arbeitgeber, wie die oben beschriebenen, führen ein standardmäßiges Bewerbungs-, Bewertungs- und Hintergrundüberprüfungsverfahren durch – keine Sofort-Einstellung.

Abschließendes Fazit zu Homeoffice-Jobs ohne Erfahrungsvoraussetzungen

Viele dieser Stellen beginnen in Teilzeit, bevor sie in eine Vollzeit-Homeoffice-Tätigkeit ohne Erfahrungsvoraussetzungen übergehen. Wer zunächst ein Nebeneinkommen ausprobieren möchte, bevor er sich auf einen festen Zeitplan festlegt, sollte stattdessen eine Plattform ohne Vorabprüfung wie Clickworker oder Rev mit einem Shop für den Wiederverkauf oder Print-on-Demand kombinieren.

Der Kompromiss liegt auf der Hand: Festanstellungen bieten zwar eine verlässlichere Stundenvergütung, erfordern jedoch eine Hintergrundüberprüfung und feste Arbeitszeiten, während Freiberufler- und Mikrotask-Plattformen keine Einstiegsvoraussetzungen stellen, die Vergütung jedoch weniger vorhersehbar ist.

Wenn dir die Bereitstellung der Ausrüstung am wichtigsten ist, sind Amazon und TTEC die beiden Anbieter, die tatsächlich einen Computer zur Verfügung stellen; bei allen anderen wird erwartet, dass du bereits einen besitzt. Egal, mit welchem dieser „Arbeit von zu Hause aus, keine Erfahrung erforderlich“-Angebote du beginnst, probiere Snakzy aus, um dir in der Anfangsphase mit geringem Aufwand ein kleines Zusatzeinkommen zu sichern.

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Häufig gestellte Fragen