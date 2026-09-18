Cómo ganar dinero en Fiverr: 6 formas reales en 2026

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Aprender a ganar dinero en Fiverr empieza con una verdad muy sencilla: todos los que más ganan en la plataforma también partieron de cero encargos, y el primer hito que establece la propia Fiverr ofrece un objetivo claro al que aspirar: 400 dólares en ingresos, cinco encargos completados y tres clientes distintos para alcanzar el Nivel 1. Llegar hasta ahí requiere un primer trimestre de esfuerzo constante, y comprender para qué sirve Fiverr en primer lugar hace que ese camino parezca mucho más factible.

La forma más rápida de entrar es la edición de vídeos cortos. Aquí lo habitual es quedarse con el 80 % de lo que paga el cliente, y ese dinero se ingresa 14 días después de que se complete cada encargo, una espera breve para recibir un sueldo de verdad. Conseguir ese primer encargo es la verdadera clave, y a partir de ahí los ingresos fluyen por sí solos.

Esta guía desglosa cuánto paga Fiverr tras deducir las comisiones, el coste inicial y la fecha en que se abona tu primer pago, para las seis vías . Una de ellas incluso paga una comisión por recomendación en lugar de por el trabajo realizado, lo que completa una respuesta realmente exhaustiva a la pregunta de cómo ganar dinero en Fiverr.

¿Es realmente factible ganar dinero en Fiverr?

Sí, y planificar teniendo en cuenta el umbral del Nivel 1 publicado por Fiverr ofrece un objetivo real hacia el que avanzar. Ese umbral se sitúa en 400 dólares de ingresos, cinco pedidos completados y tres clientes distintos antes de dejar de ser «New Freelancer», un primer objetivo claro y alcanzable.

A la hora de analizar qué es Fiverr, resulta útil saber que la plataforma no publica una curva de ingresos para principiantes, por lo que esa cifra de 400 dólares es la única en torno a la cual merece la pena planificar el primer trimestre. Todo lo que esté por debajo de esa cifra se considera una forma de construir un portafolio, y mantener una forma más rápida de ganar dinero extra en paralelo ayuda a mantener el impulso mientras ese portafolio crece.

Los resultados trimestrales más recientes de Fiverr muestran que los compradores gastan notablemente más por visita que antes, una señal clara de que la demanda se está desplazando hacia trabajos de mayor valor. La dirección ha señalado precisamente ese cambio, en el que los trabajos rutinarios y de bajo coste están dando paso a proyectos más complejos y mejor remunerados, lo cual es una buena noticia para cualquiera que esté desarrollando habilidades reales.

La valoración de Fiverr en Trustpilot está por detrás de la de algunos competidores, aunque los sitios de reseñas tienden a recabar más opiniones sobre disputas que sobre experiencias cotidianas. Partir de expectativas realistas en cuanto a los plazos de flujo de caja, en lugar de centrarse en el riesgo de pago, es la forma inteligente de ganar dinero con Fiverr como una fuente de ingresos genuina.

6 formas reales de ganar dinero en Fiverr

Cada una de las opciones que se indican a continuación incluye los mismos tres datos: el precio de ejemplo del encargo, tu 80 % de ingresos netos y el coste inicial. Cinco de ellas son servicios prestados directamente, mientras que la sexta ofrece una comisión por recomendación, lo que la convierte en una opción más dentro de un conjunto más amplio de actividades complementarias para cualquiera que aún esté explorando cómo ganar dinero en Fiverr. Ganar dinero en Fiverr se reduce a elegir la vía que mejor se adapte a tus habilidades.

Un paquete de edición vertical de 150 dólares deja 120 dólares tras la comisión del 20 % de Fiverr, y la d emanda en este ámbito se repite de forma natural: un creador que publique cinco vídeos a la semana necesita un editor cada semana, lo que convierte a un solo cliente en una fuente de ingresos constante.

A tiempo completo, esta es la vía profesional mejor remunerada de la lista, ya que los editores de cine y vídeo contratados ganan fácilmente más de setenta y cinco mil al año, un techo salarial real por el que merece la pena luchar.

Vender un paquete mensual en lugar de un montaje individual es donde está el dinero de verdad, y el número de clientes que completan proyectos de cuatro cifras sigue creciendo de forma constante. Para los vendedores que se preguntan si es gratis empezar en Fiverr, programas como la versión gratuita de DaVinci Resolve gestionan formatos de alta resolución a velocidades de fotogramas fluidas sin ningún coste inicial.

Configura el servicio en este orden:

Instala el editor gratuito y recorta tres fragmentos verticales de muestra de tu propio material de vídeo

Publica un encargo en el que ofrezcas un paquete de tres vídeos por 150 dólares, en lugar de una edición individual por 30 dólares

Limita las revisiones a dos en la configuración del paquete

Sube una imagen original del servicio con las dimensiones recomendadas

Utiliza las cinco etiquetas de búsqueda y, a continuación, verifica tu número de teléfono para publicar

Poner en marcha hoy mismo un servicio sólido es el primer paso real para ganar dinero en Fiverr, y demuestra cómo obtener ingresos en Fiverr a través de trabajos de edición recurrentes.

La ruta más rápida en Fiverr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un paquete de tres vídeos por 150 dólares reporta 120 dólares una vez descontadas las comisiones, lo que lo convierte en una de las formas más rápidas de empezar a ganar dinero con Fiverr. Empieza a vender

Nada más aquí paga más por encargo: una creación de 500 $ te reporta 400 $. Solo funciona si ya puedes entregar una web que funcione.

La mediana del BLS para los desarrolladores web ascendía a 92 650 dólares en mayo de 2025, y los clientes que pagan este precio buscan competencia. La creación completa de una página web con WordPress está estandarizada con un precio mínimo de 80 dólares por paquete. Si el precio es inferior al requisito estandarizado, el encargo puede perder visibilidad a menos que lo corrijas en un plazo de 30 días.

WordPress en sí es gratuito en wordpress.org, y los clientes pagan su propio alojamiento. Toptal y PeoplePerHour ofrecen proyectos similares a precios similares, y la página de socios de Shopify indica que pagó a sus socios 1.3 mil millones de dólares en 2025.

Sigue estos pasos para la configuración en este orden:

Elige una pila tecnológica y un nicho, no ambas plataformas ni a todo el mundo.

Crea dos sitios web de demostración que sean de tu propiedad y de los que puedas hacer capturas de pantalla libremente.

Fija el precio de tu paquete básico en el mínimo de 80 dólares o por encima de este.

Incluye las licencias de plugins y temas premium en un servicio adicional, no en tu 80 %.

Solicita el contenido y los datos de acceso en los requisitos, para que el plazo no pueda comenzar antes de tiempo.

Solicita el estatus «Pro» verificado si ya tienes un historial profesional a nivel de agencia.

El error que hay que evitar: presupuestar un proyecto en el que se incluyan de forma implícita las licencias de los complementos de pago. Esas licencias las pagas de tus ingresos netos, por lo que un proyecto de 500 $ que incluye 120 $ en licencias es, en realidad, un trabajo de 280 $. El dinero se ingresa en 14 días, o en 7 si tienes la calificación «Top Rated», eres miembro «Pro» o estás en los planes «Seller Plus Standard» o «Premium».

Máximo por pedido Fiverr Pro 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El estatus «Vetted Pro» reduce el plazo de liquidación de ganancias de 14 a 7 días y añade una insignia «Pro» a cada servicio que publiques. Solicita la cuenta Pro

Si eres capaz de verificar datos y reestructurar borradores generados por IA, la redacción sigue siendo rentable, y aprender a ganar dinero en Fiverr en este ámbito significa vender un toque humano estratégico. La edición de un artículo de 60 dólares te reporta 48 dólares directamente en tu cuenta, lo que demuestra que los compradores pagan con gusto un sobreprecio por editores que convierten borradores automatizados en trabajos listos para su publicación.

A medida que las herramientas básicas de IA se hacen cargo de los trabajos de redacción de bajo coste , los beneficios reales se desplazan hacia la verificación de datos, la autoridad en la materia y el pulido estructural. Dado que el coste inicial solo requiere un navegador web, la edición ocupa uno de los primeros puestos en las listas de trabajos secundarios desde casa. Dominar cómo ganar dinero en Fiverr se reduce a posicionar tus servicios por encima de plataformas como Guru o Freelancer.com vendiendo soluciones editoriales completas.

Crea el servicio en función del resultado que tu cliente busca:

Elige un tema específico que puedas defender ante cualquier pregunta.

Sube ejemplos de tu portfolio en los que se muestre un borrador inicial generado por IA junto con tu edición final.

Fija un precio por proyecto completado, en lugar de por palabra.

Redacta tu descripción de 1.200 caracteres centrándote en el resultado final, en lugar de en el proceso.

Solicita un briefing y una palabra clave objetivo en el campo de requisitos del encargo antes de empezar.

El error que hay que evitar: vender por número de palabras. Esto limita tu tarifa a tu velocidad de escritura y te obliga a competir en precio con un generador automático.

Coste inicial cero Fiverr 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Por la edición de un artículo de 60 dólares se ganan 48 dólares tras deducir las comisiones, lo que muestra una forma práctica de ganar dinero en Fiverr sin ningún coste inicial. Crea tu servicio

Aunque el sector del diseño es competitivo, Fiverr es una buena opción para los vendedores que ofrecen sistemas de marca completos en lugar de logotipos individuales. Ofrecer un paquete de identidad de 250 dólares te reporta 200 dólares directamente en tu cuenta, ya que aprender a ganar dinero en Fiverr pasa por ofrecer paquetes completos de activos de marca.

Dado que las solicitudes de logotipos genéricos están disminuyendo , los compradores buscan kits de marca unificados que incluyan paletas de colores, tipografía y maquetas. El uso de software profesional gratuito como Affinity o Canva te permite mantener los costes iniciales a cero. Saber cómo ganar dinero en Fiverr te permite publicar estos mismos paquetes en plataformas como 99designs o Upwork.

Elabora tu portafolio y tu anuncio de la siguiente manera:

Crea tres sistemas de marca ficticios con logotipos, paletas de colores y combinaciones tipográficas.

Publica un servicio en el que vendas el sistema completo en lugar de un solo logotipo.

Incluye archivos fuente editables en un «extra» del servicio para monetizar las entregas finales.

Indica el número exacto de conceptos incluidos en la descripción del paquete.

Utiliza la sección de preguntas frecuentes para abordar los formatos de archivo y los derechos de uso comercial.

El error que hay que evitar: enviar archivos JPG sin los archivos fuente y discutir en el chat del encargo. Crear un extra específico para los archivos fuente convierte la solicitud de un cliente en una venta adicional inmediata.

Herramientas de diseño gratuitas Fiverr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un paquete de marca de 250 dólares genera unos ingresos de 200 dólares, lo que demuestra un enfoque práctico sobre cómo ganar dinero en Fiverr utilizando software de diseño gratuito. Publica un servicio de diseño

Entender para qué sirve Fiverr en el ámbito empresarial resulta útil, ya que los clientes pagan por la responsabilidad humana durante el lanzamiento de un producto importante, cuando un tono cultural inadecuado puede suponer una pérdida económica real. Ofrecer un trabajo de localización de 120 dólares te reporta 96 dólares directamente en tu cuenta y pone de manifiesto una vía clara para ganar dinero en Fiverr resolviendo problemas culturales especializados.

Mientras que las herramientas automáticas genéricas reducen las tarifas básicas de traducción, la demanda de alto valor se concentra en cadenas de aplicaciones, fichas de tiendas y documentación de soporte. Entender cómo ganar dinero en Fiverr implica crear paquetes de localización específicos, al tiempo que se utilizan plataformas como Gengo y PeoplePerHour como canales adicionales para ofrecer tus habilidades.

Configura tu servicio con límites claros:

Limita tus anuncios a los pares de idiomas que domines con verdadera fluidez nativa.

Céntrate en un tipo de contenido específico directamente en el título de tu servicio.

Cobra una tarifa fija por proyecto con un límite máximo de palabras bien definido.

Añade un glosario o una guía de estilo como extra para fomentar el trabajo recurrente con los clientes.

Solicita capturas de pantalla del contexto en los requisitos del encargo para eliminar cualquier ambigüedad.

El error que debes evitar: aceptar encargos que superen tu nivel real de dominio del idioma. Un mal resultado perjudica tu valoración y tu «Success Score», lo que pone en peligro la valoración de 4,4 necesaria en tus cinco primeros encargos para alcanzar el estatus de Nivel 1.

Trabajo recurrente y estable Fiverr 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un proyecto de localización de 120 dólares reporta 96 dólares, lo que demuestra que es una forma fiable de ganar dinero en Fiverr a través de servicios lingüísticos especializados. Abrir una cuenta de vendedor

Desbloquear las comisiones pasivas te permite generar ingresos recurrentes sin tener que gestionar pedidos directos de clientes. El programa de afiliados paga un 25 % sobre el primer pedido de un comprador recomendado, además de una participación en los ingresos del 10 % durante 12 meses, lo que genera un flujo de ingresos continuo. Aprender a ganar dinero en Fiverr a través de las recomendaciones convierte a tu público actual en una fuente de ingresos a largo plazo.

Un cliente recomendado que gaste 150 $ genera 37,50 $ de inmediato, además de una participación continua durante su primer año de pedidos. Las comisiones se abonan una vez que tu saldo alcanza los 100 $, lo que suele ocurrir a principios del mes siguiente al siguiente. Los creadores estratégicos dominan cómo ganar dinero en Fiverr incorporando enlaces de recomendación directamente en contenido útil que responde a preguntas específicas sobre la contratación.

Asegúrate de que la estructura de seguimiento sea la correcta antes de publicar:

Solicita y obtén la aprobación antes de crear el contenido de la campaña.

Promociona los enlaces de Logo Maker y obtén una comisión fija de 30 $ por el primer pedido.

Genera enlaces de seguimiento oficiales en la sección «Herramientas de marketing».

Incorpora enlaces en contenidos de alta intención que resuelvan las necesidades de contratación de los clientes.

Mantén páginas de destino específicas para cada categoría de servicio.

El error que hay que evitar: publicar enlaces sin más en comentarios públicos. Las comisiones se pagan por las compras completadas por los clientes, no por los clics, lo que significa que las tácticas de spam suponen una pérdida de tiempo y conllevan el riesgo de sanciones en la cuenta.

Paga durante 12 meses Fiverr Affiliates 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ganar un 25 % de comisión por el primer pedido, además de una participación en los ingresos durante 12 meses, ofrece una forma sencilla de ganar dinero en Fiverr. Únete al programa

Comparación de estos 6 métodos

A la hora de evaluar Fiverr, lo que determina tu éxito se reduce a encontrar el equilibrio entre tus habilidades actuales, los costes de las herramientas y los plazos de pago. Decidir cómo ganar dinero en Fiverr depende de si prefieres obtener ingresos rápidos con pequeños encargos recurrentes o ingresos iniciales más cuantiosos por proyectos complejos. Este enfoque te permite ajustar tu disponibilidad diaria directamente a unos ingresos realistas a largo plazo.

Ruta Precio de pedido de ejemplo Lo que paga el cliente Tu ganancia neta (80 %) ¿Qué grado de pasividad tiene? Referencia a tiempo completo (BLS, mayo de 2025) Coste inicial Edición de vídeos cortos 150 $ 161,75 $ 120,00 Activo: pago por entrega 75 420 $ (editores de cine y vídeo) 0 Desarrollo de sitios web con WordPress y Shopify 500 527,50 400,00 Activo: pago por entrega 92 650 $ (desarrolladores web) 0 Redacción SEO y edición de contenidos con IA 60 66,80 $ 48,00 Activo: pago por entrega 76 910 $ (redactores y autores) 0 Diseño de logotipos e identidad de marca 250 263,75 $ 200,00 $ Activo: pago por entrega 62 960 $ (diseñadores gráficos) 0 Traducción y localización 120 130,10 $ 96,00 $ Activo: pago por entrega 60 170 $ (intérpretes y traductores) 0 Comisiones de afiliados de Fiverr 25 % del primer pedido + 10 % durante 12 meses n/a ~59 $ por comprador recomendado con un gasto anual de 368 $ Semipasivo: el contenido sigue generando ingresos, pero solo después de haber creado una audiencia n/a 0 $, se requiere una audiencia

Cómo hemos seleccionado estas seis estrategias de Fiverr

Todas las estrategias aquí presentadas se centran en la rapidez de acción, la transparencia en las tarifas y la previsibilidad de los pagos. Cuando aprendes a ganar dinero en Fiverr, necesitas servicios que puedas publicar en cuestión de días. Este enfoque te garantiza un control total sobre tu negocio, por lo que nunca tendrás que esperar a recibir invitaciones privadas ni cumplir requisitos ocultos.

Se han eliminado intencionadamente de esta guía los atajos restringidos y las opciones engañosas. Se han descartado opciones restringidas, como las plantillas de Logo Maker y las categorías que exigen suscripciones de pago. De este modo, tu plan para ganar dinero en Fiverr se centra en servicios accesibles y de gran valor.

Aplicaciones de recompensas que cubren el lapso de 14 días

Las aplicaciones de recompensas te proporcionan dinero rápido mientras tu primer encargo completa su periodo de liquidación. Cuando buscas cómo ganar dinero en Fiverr, las recompensas móviles cubren el lapso de quince días antes de que los fondos lleguen a tu cuenta bancaria. Estas opciones te proporcionan dinero rápido para cubrir tus necesidades, aunque nunca alcancen el nivel de los trabajos de alto valor para clientes.

El proceso es sencillo: completas microtareas, juegas o participas en encuestas para aumentar tu saldo. Estas herramientas adicionales complementan tu estrategia para ganar dinero en Fiverr con un flujo de caja constante. Descubre más opciones en nuestra guía de aplicaciones de juegos que pagan con dinero real.

App Pago mínimo Coste de acceso Requisito de edad Condiciones de retirada Snakzy 35 $ Gratis Mayores de 18 años Solo para Android por ahora, en unos 34 países Prolific 6 $ Gratis, lista de espera para nuevos participantes Mayores de 18 años Las plazas para los estudios son limitadas InboxDollars 15 $ en la primera solicitud, 10 $ a partir de entonces Gratis Mayores de 18 años 3 $ de gastos de tramitación para pedidos inferiores a 40 $

Snakzy, la aplicación propia de Eneba, ofrece a los usuarios de Android mayores de 18 años una forma gratuita de generar liquidez adicional. Puedes alcanzar el umbral mínimo de pago de 35 dólares jugando de forma ocasional a juegos para móvil mientras se procesa el primer pedido de un cliente. Esta aplicación se integra directamente con tu estrategia para ganar dinero en Fiverr y mantener tu flujo de caja activo. Echa un vistazo a nuestra guía para ganar dinero con aplicaciones y descubre más alternativas.

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Lo que no funciona en Fiverr

Hay tres trampas concretas que acaban pronto con las cuentas de los nuevos vendedores. Los programas cerrados, las tácticas de spam y los cálculos erróneos de las comisiones frenan el impulso. Cuando aprendas a ganar dinero en Fiverr, debes evitar estos errores para proteger tu posicionamiento en los resultados de búsqueda y mantener tus beneficios

Ingresos pasivos en Fiverr que ya no están disponibles

Los gurús suelen promocionar atajos para obtener ingresos pasivos, pero esas opciones siguen estando cerradas para los nuevos vendedores.

Ingresos por plantillas de Logo Maker : el programa no admite nuevos creadores, por lo que ya no es posible obtener ingresos con las plantillas.

el programa no admite nuevos creadores, por lo que ya no es posible obtener ingresos con las plantillas. Servicios que se configuran y se olvidan: los algoritmos de búsqueda penalizan los anuncios inactivos, por lo que las cuentas inactivas pierden visibilidad con el tiempo.

Las estrategias sostenibles para ganar dinero en Fiverr se centran en los clientes habituales de alto valor, en lugar de en las plantillas abandonadas.

Tácticas de «gigs» que te restan visibilidad

Las tácticas de atajo suelen salir mal y perjudican tu posicionamiento en las búsquedas. Cuando aprendas a ganar dinero en Fiverr, una configuración limpia protegerá tu alcance y mantendrá tu impulso.

Servicios reutilizados: si cambias una ficha existente por un nuevo servicio, los algoritmos de búsqueda la eliminan de los resultados porque las reseñas siguen vinculadas al trabajo original.

si cambias una ficha existente por un nuevo servicio, los algoritmos de búsqueda la eliminan de los resultados porque las reseñas siguen vinculadas al trabajo original. Reseñas compradas: los pedidos amañados y los comentarios falsos infringen las normas de la plataforma y acarrean sanciones graves para la cuenta.

los pedidos amañados y los comentarios falsos infringen las normas de la plataforma y acarrean sanciones graves para la cuenta. Revisiones ilimitadas: las promesas de revisiones infinitas consumen un tiempo valioso del que dependen tu «Success Score» y tus tasas de respuesta.

Cada atajo sacrifica el alcance en las búsquedas a largo plazo a cambio de ventas a corto plazo. Una configuración adecuada desde el primer día elimina la necesidad de recurrir a trucos arriesgados.

Supuestos financieros erróneos

Unos cálculos financieros erróneos atrapan a muchos autónomos noveles antes incluso de que reciban su primer pago. Entender cómo ganar dinero en Fiverr requiere una contabilidad precisa, para que puedas proteger tus márgenes de beneficio reales.

Precio de venta como ingresos: los compradores pagan comisiones de servicio adicionales, mientras que tú te quedas con el 80 %, por lo que una venta de 100 $ te reporta 80 $.

los compradores pagan comisiones de servicio adicionales, mientras que tú te quedas con el 80 %, por lo que una venta de 100 $ te reporta 80 $. Dependencia del pago anticipado: esta función cuesta un 1 % por transacción y solo está disponible para los vendedores de los niveles superiores.

esta función cuesta un 1 % por transacción y solo está disponible para los vendedores de los niveles superiores. Estatus de nivel permanente: las actualizaciones del algoritmo de la plataforma pueden alterar la clasificación de los servicios, por lo que mantener el estatus más alto requiere una adaptación continua.

las actualizaciones del algoritmo de la plataforma pueden alterar la clasificación de los servicios, por lo que mantener el estatus más alto requiere una adaptación continua. Suscripciones por adelantado: Pagar 15 $ al mes por «Seller Plus Kickstart» sin pedidos activos genera un saldo deudor que se deducirá de futuras ventas.

Calcula siempre los beneficios en función de tu 80 % de ingresos netos, en lugar del precio bruto que se muestra. Cubre tus costes operativos con los ingresos reales de los pedidos antes de adquirir suscripciones de pago a la plataforma.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero en Fiverr

Empieza con la edición de vídeos cortos si partes de cero, y pasa directamente a la creación de sitios web con WordPress y Shopify si ya realizas trabajos para clientes. La edición te permite alcanzar el umbral de 400 dólares del Nivel 1 con pequeños pedidos recurrentes, mientras que la creación de sitios web te lleva hasta allí con uno o dos trabajos, pero requiere demostrar que puedes cumplir con lo prometido.

Planifica en función de ese umbral de 400 $ en lugar de fijarte una cifra de ingresos mensuales. Te quedas con el 80 % de cada pedido. Mientras tu primer pedido está en la cola de aprobación de 14 días, descárgate Snakzy gratis si tienes 18 años o más, y deja que un retiro de 35 $ te cubra esas dos semanas. Publica un servicio esta semana y deja que el resto de Fiverr espere hasta que tengas un encargo que entregar.

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