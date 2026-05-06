Los 20 mejores disfraces de Halloween inspirados en videojuegos de 2025 | Eneba Hub

Si estás buscando los mejores disfraces de Halloween inspirados en videojuegos para destacar de verdad, has venido al lugar adecuado.

Cada año, reviso los favoritos de los fans, los nuevos lanzamientos y los foros de cosplay para encontrar trajes que merezcan la pena lucir. Algunos son trajes listos para comprar que quedan fantásticos nada más sacarlos de la caja, mientras que otros inspiran creaciones de cosplay muy detalladas si te gusta hacer manualidades.

Vete por tu cuenta, organiza una fiesta temática en familia o crea un look a juego con todo el grupo de amigos. En esta guía encontrarás algo genial para ti. Echemos un vistazo a los 20 mejores disfraces para gamers que quieran que este Halloween sea inolvidable.

Nuestras mejores propuestas para disfraces de Halloween inspirados en videojuegos

Cuando busco los mejores disfraces de videojuegos cada año, hay algunos que destacan al instante. Son divertidos de llevar, fáciles de reconocer y hacen que cualquier disfraz de Halloween se convierta en todo un acontecimiento.

Aquí tienes mis tres recomendaciones principales si quieres ahorrarte la búsqueda e ir directamente a lo mejor:

Disfraz de Peely Bone de Fortnite – Un plátano esquelético, a la vez divertido y espeluznante, que se reconoce al instante y es perfecto para un look de Halloween desenfadado pero inquietante. Disfraz hinchable de «Among Us» – Se infla en segundos y llama la atención, lo que lo hace ideal para grupos o para cualquiera que busque un atuendo ingenioso sin tener que hacerlo uno mismo. Disfraz del Dragón Ender de Minecraft – Un espectacular look alado para los jugadores que buscan un disfraz imponente e impactante inspirado en un personaje famoso.

Un elenco bastante sólido, ¿verdad? Y esto es solo el principio: sigue bajando para ver el desglose completo de los 20 disfraces de Halloween inspirados en videojuegos, con sus características, ventajas e inconvenientes, y por qué cada uno se ha ganado un puesto en esta lista.

Los 20 mejores disfraces de Halloween inspirados en videojuegos para probar en 2025 — Una selección épica

Prepárate para sumergirte en unas ideas de disfraces realmente divertidas inspiradas en tus videojuegos y personajes favoritos. He recopilado 20 disfraces de Halloween inspirados en videojuegos, que van desde looks sencillos y desenfadados hasta complejas recreaciones de cosplay.

1. Disfraz de Peely Bone de Fortnite [La oferta exclusiva de temporada]

Si quieres un disfraz inspirado en un videojuego que haga reír al instante y que, además, vaya a juego con la temporada de Halloween, el Disfraz de Peely Bone de Fortnite es una buena elección. Este clásico, muy querido por los fans, da un giro al conocido una extraña mezcla entre un plátano y un personaje de dibujos animados, a medio camino entre un esqueleto y una caricatura. Los huesos brillan con un tono blanco sobre la piel amarilla, por lo que el look destaca incluso con poca luz. Perfecto para fiestas, para salir a pedir caramelos con los niños o para noches informales de cosplay con amigos.

Por qué lo elegimos Peely Bone logra a la perfección la combinación de comedia y el ambiente terrorífico de Halloween. Es fácil de poner nada más sacarlo del envase, y permite Fortnite Los aficionados lucen un diseño temático poco común en la vida real.

Me gusta cómo queda el traje Fortnitecombina un estilo artístico divertido con un ambiente espeluznante de Halloween. Es un ingenioso giro a uno de los personajes más reconocibles del juego. Ponte unos sencillos complementos, como guantes o botas, y ya estás listo para la fiesta sin tener que preocuparte por crear nada.

Ventajas Contras ✅ Fácilmente reconocible Fortnite piel con un toque espeluznante ✅ Es divertido, pero sigue encajando con el ambiente de Halloween ✅ Un mono cómodo con el que es fácil moverse ✅ Fácil de montar, sin necesidad de coser ni de hacer bricolaje ✅ Ideal para ideas de disfraces de videojuegos que llamen la atención ❌ El traje de una sola pieza puede dar algo de calor en interiores, pero es lo suficientemente ligero como para salir a pedir caramelos al aire libre.

Mi veredicto: The Disfraz de Peely Bone de Fortnite te hará reír a carcajadas y te dará escalofríos de Halloween sin esfuerzo. Si te encantan los disfraces de videojuegos que combinan humor y terror, esta es una de las mejores opciones que puedes elegir. Y si te gusta Fortnite cosméticos, quizá también te interese echar un vistazo a algunas de las (mejores skins de Halloween) mejores/más/etc. skins de Halloween —que aún no están disponibles— para combinar tu estilo en el juego con tu aspecto en la vida real.

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2. Disfraz hinchable de «Among Us» [Diversión viral y reconocimiento inmediato]

Si estás buscando un disfraz de videojuego que todo el mundo reconozca en cuanto entres, el Disfraz hinchable de «Among Us» es, básicamente, un éxito inmediato. Es un mono de cuerpo entero con una parte exterior de colores vivos y una visera brillante en la parte delantera que imita al compañero de tripulación del juego.

El ventilador incorporado lo mantiene inflado de forma silenciosa, por lo que el traje conserva su forma redondeada y caricaturesca durante horas (sin necesidad de volver a inflarlo constantemente).

Por qué lo elegimos Este compañero de tripulación hinchable es el ejemplo perfecto de lo que debe ser un disfraz de Halloween para un grupo: fácil de montar, muy reconocible y perfecto para los amantes del cosplay que no quieren pasar horas cosiendo. También sirve para llevarlo en solitario si lo que buscas es provocar risas al instante.

Se inspira en uno de los personajes de videojuegos más populares de los últimos años y lo convierte en un divertidísimo look de la vida real. Ideal para niños o adultos que busquen una idea temática rápida para un grupo: cada uno elige un color y, de repente, habrás recreado uno de los juegos de deducción social más famosos de la historia. Y puedes añadir una máscara sencilla o unos guantes si quieres darle un toque extra.

Ventajas Contras ✅ Se infla rápidamente y mantiene su forma redonda durante horas ✅ Uno de los mejores disfraces de videojuegos para grupos: cuantos más amigos se unan, mayor será el efecto ✅ Cómodo mono para niños o adultos ✅ No hay que montarlo, solo hay que ponérselo y listo ✅ Sus colores vivos lo hacen muy llamativo en las fiestas ❌ Ocupan mucho espacio en casa, pero son sorprendentemente ligeras y cómodas para caminar.

Mi veredicto: The Disfraz hinchable de «Among Us» Es una opción sencilla y llamativa para los gamers a los que les encanta destacar pero no quieren hacer el disfraz ellos mismos. Es uno de los mejores disfraces de videojuegos para grupos o para cualquiera que quiera dar vida a este juego viral en la noche de Halloween.

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3. Disfraz del Dragón Ender de Minecraft [Declaración sobre el jefe épico y raro]

A veces no quieres ser un aventurero más de los de siempre, sino que quieres aparecer como el jefe definitivo. El Disfraz del Dragón Ender de Minecraft te permite salir directamente del juego metiéndote en la piel de su criatura más temible.

Es unmono que cubre todo el cuerpo con escamas oscuras y pixeladas, alas anchas y un tocado esculpido con ojos morados brillantes que reflejan la mirada amenazante del dragón en la dimensión del Fin. La cola y el diseño angular se mantienen fieles a Minería, artesaníaEl estilo del cubo, pero la combinación de colores en negro y morado le da un toque ligeramente gótico y misterioso, perfecto para Halloween.

Por qué lo elegimos Convertirse en el Dragón Ender significa acaparar toda la atención. Este traje transforma a un simple personaje de bloques en una presencia imponente y espectacular. Es lo suficientemente sencillo para los principiantes en el cosplay, pero lo bastante atrevido para los creadores experimentados que buscan una pieza central fácilmente reconocible.

Es ideal para quienes buscan un disfraz llamativo e inolvidable que atraiga todas las miradas y permita hacer una entrada espectacular sin tener que pasar horas preparándolo.

Ventajas Contras ✅ Un jefe emblemático de uno de los videojuegos más queridos de todos los tiempos ✅ Su diseño oscuro y espeluznante encaja a la perfección con Halloween ✅ Cómodo mono con cola y tocado incorporados ✅ Una forma sencilla de conseguir un look espectacular sin tener que hacerlo tú mismo ✅ Geniales ideas de disfraces de videojuegos para jugadores que buscan algo poco común ❌ Su envergadura puede resultar un poco grande en espacios reducidos, pero es ligero y se pliega fácilmente para guardarlo.

Mi veredicto:Llevando elDisfraz del Dragón Ender de Minecraft Es una jugada maestra. Tú mandas. Es uno de los disfraces de videojuegos más atrevidos para Halloween y una elección fantástica para cualquiera que quiera hacer una entrada impresionante y espectacular.

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4. Disfraz de Master Chief de Halo Infinite [La fantasía definitiva sobre la energía verde]

Ponte el traje y al instante lucirás un look espartano. El Disfraz de Master Chief de Halo Infiniteincluyeun mono verde de corte atlético con un estampado de una armadura de ciencia ficción muy detallada, además de un casco con visera dorada brillante que le da ese toque espartano.

No está pensado para el género de terror, pero ese aire imponente de soldado futurista queda perfecto para las noches de Halloween, cuando quieres lucir un aspecto poderoso y un poco misterioso.

Por qué lo elegimos Master Chief sigue siendo uno de los personajes más reconocibles del mundo de los videojuegos. Este traje te permite disfrazarte de este querido icono de la ciencia ficción con una preparación mínima, lo que lo hace ideal para los principiantes en el cosplay que, aun así, quieren lucir una presencia épica y heroica.

Me gusta cómo los detalles de la armadura en azul verdoso intenso y el pecho acolchado crean esa silueta icónica de los marines espaciales sin necesidad de espuma gruesa ni horas de trabajo manual.

Ventajas Contras ✅ Estampado de armadura muy detallado con relleno muscular integrado ✅ Incluye el emblemático casco con visera dorada, que lo hace fácilmente reconocible ✅ Un mono cómodo que se puede llevar puesto durante horas ✅ Ideal para disfraces de videojuegos en grupo junto con otros Spartans ✅ La inspiración perfecta para cualquiera a quien le gusten los looks de ciencia ficción militar ❌ El casco tiene una visión lateral limitada, pero es lo suficientemente ligero y transpirable como para llevarlo en fiestas.

Mi veredicto: The Disfraz de Master Chief de Halo Infinite da vida a la fantasía de poder gracias a su detallada armadura y su emblemática visera. Es uno de los mejores disfraces de videojuegos para aquellos jugadores que quieran sentirse como héroes en la noche de Halloween.

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Si alguna vez has soñado con salvar Hyrule, este disfraz lo hace realidad. El Disfraz de hombre de «The Legend of Zelda»incluyeLa característica túnica verde de Link, su larga capucha a modo de capa, su clásico cinturón y sus cubrebotas a juego.

Te convierte al instante en uno de los personajes de videojuegos más queridos de la historia. Además, los tonos tierra y el estilo de fantasía medieval le dan un aire nostálgico y aventurero que queda genial como disfraz de Halloween o para eventos de cosplay informales.

Por qué lo elegimos Link es una leyenda en la historia de los videojuegos. Este disfraz reproduce a la perfección su inconfundible silueta, lo que lo convierte en la elección perfecta tanto para los fans de toda la vida como para los recién llegados que buscan el estilo de un héroe clásico de fantasía.

Con solo unos pocos elementos clave (la túnica, el sombrero puntiagudo y algunos accesorios sencillos), consigue recrear a la perfección el look de héroe sin necesidad de tener grandes habilidades de costura.

Ventajas Contras ✅ Se reconoce al instante look con túnica y sombrero ✅ Incluye cinturón y cubrebotas para completar el conjunto ✅ Fácil de completar con una espada de atrezo o una peluca para darle un toque más realista ✅ Corte cómodo para adultos en fiestas o convenciones ✅ Una opción estupenda para disfraces inspirados en videojuegos clásicos ❌ El tejido de la túnica es ligero, pero si le añades capas o una chaqueta, resulta más abrigado y tiene un aspecto más elegante.

Mi veredicto: The Disfraz de hombre de «The Legend of Zelda» Es un éxito que despierta la nostalgia. Fácil de llevar, se convierte al instante en un clásico y es perfecto para cualquiera que quiera imitar el espíritu aventurero de Link este Halloween.

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6. Disfraz de zombi de «Plants vs. Zombies» para Halloween [La amenaza cómica y obsesionada con el cerebro]

Si prefieres las risas a los gritos, el Disfraz de zombi de «Plants vs. Zombies» para Halloween logra ese equilibrio entre lo ridículo y lo espeluznante. Este disfraz de videojuego incluye un chaqueta estampada, tocado oversize con ojos de dibujos animados y pantalones con bordes irregulares esa imagen parece sacada del juego «Lawn Defense».

Mantiene un ambiente desenfadado sin dejar de encajar con la temática de Halloween. Es ideal si buscas algo un poco espeluznante, pero apto para niños.

Por qué lo elegimos El zombi de PVZ es fácilmente reconocible y cómodo de llevar. Es perfecto para cualquiera que busque un look sencillo y cómodo que siga transmitiendo un aire «gamer» sin necesidad de tener habilidades para la creación de objetos.

El disfraz refleja el divertido estilo artístico de la serie al tiempo que hace un guiño al folclore clásico de los zombis, lo que lo convierte en una inspiración perfecta para familias o grupos que quieran llevar disfraces a juego.

Ventajas Contras ✅ Personaje emblemático de un popular videojuego de defensa de torres ✅ Diseño divertido y seguro para los niños ✅ Incluye una chaqueta estampada y unos pantalones con efecto desgastado ✅ Una opción estupenda para disfraces de videojuegos en grupo ✅ Un conjunto sencillo y listo para llevar, sin necesidad de hacerlo tú mismo ❌ El tocado puede resultar un poco grande, pero es lo suficientemente suave y ligero como para llevarlo en fiestas y al salir a pedir caramelos por las calles.

Mi veredicto: The Disfraz de zombi de «Plants vs. Zombies» para Halloween Es una elección acertada para los jugadores que buscan algo divertido, apto para toda la familia y fácilmente reconocible. Es una compra sencilla que, sin embargo, destaca en cualquier fiesta de Halloween.

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7. Traje de Octane en Apex Legends [El amante de las emociones fuertes a toda velocidad]

Si quieres un disfraz de videojuego que rebose energía y estilo, el Traje de Octane en Apex Legends canaliza al propio adicto a la adrenalina con un un mono acolchado, guantes tácticos y una máscara detallada con los característicos tubos verdes de Octane.

El look combina elementos de la moda urbana (como chaquetas sin mangas, pantalones tipo cargo y colores neón llamativos) con un toque postapocalíptico que encaja a la perfección con Halloween.

Por qué lo elegimos Octane es uno de esos personajes que resultan geniales y reconocibles al instante. Este traje te permite imitar fácilmente su estilo desenfrenado sin tener que fabricar artilugios ni pintar la armadura tú mismo.

Este diseño tiene un aire moderno y deportivo, sin dejar de ser inconfundiblemente propio del mundo de Apex Legends. Es la inspiración perfecta para los jugadores que quieren lucir un estilo ágil y audaz.

Ventajas Contras ✅ Un veloz personaje fácilmente reconocible del universo de Apex Legends ✅ Incluye un mono acolchado, guantes tácticos y una máscara detallada ✅ Los detalles llamativos y la chaqueta le dan un toque deportivo ✅ Cómodo para fiestas de cosplay y de Halloween ✅ Geniales ideas de disfraces de videojuegos para jugadores que quieran destacar ❌ La máscara puede limitar ligeramente la visión, pero es ligera y transpirable, por lo que te permite moverte con facilidad.

Mi veredicto: Si quieres un disfraz de Halloween que sea rápido de preparar, llamativo y con mucho carácter, el Traje de Octane en Apex Legends es perfecto para ti. Es una forma sencilla de dar vida a una leyenda muy querida por los fans sin necesidad de realizar laboriosas manualidades ni construcciones complejas.

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8. Disfraz de Kirby [Pura fantasía rosa para inhalar]

A veces solo te apetece un disfraz de videojuego que sea bonito, cómodo y que haga sonreír a todo el mundo, y ahí es donde entra en juego el Disfraz de Kirby es donde entra en juego. Este suave El mono rosa tiene la cara redonda de Kirby estampada en la capucha, además de brazos y pies regordetes que le dan un toque desenfadado.

No da miedo, pero su color brillante y sus ojos grandes y alegres lo convierten en el contraste perfecto en cualquier fiesta de Halloween llena de monstruos tenebrosos.

Por qué lo elegimos El disfraz de Kirby es ideal para cualquier edad y cualquier estilo. Además, es uno de los disfraces de videojuegos más fáciles de preparar, sin tener que preocuparse por los accesorios ni el maquillaje.

Básicamente, es un pijama que se puede llevar puesto: Fáciles de poner, cómodos para las noches largas y fáciles de combinar con zapatos o guantes si sales a la calle.

Ventajas Contras ✅ Mono rosa supercómodo con capucha con personaje ✅ Reconocible por todos y apto para toda la familia ✅ Fácil de combinar con zapatos o accesorios sencillos ✅ Ideal para cosplays rápidos o disfraces improvisados ✅ Una opción ideal para los jugadores que buscan algo ligero y alegre ❌ Ideal para eventos al aire libre, pero su tejido suave lo hace perfecto para fiestas en interiores en las que hace frío.

Mi veredicto: Perfecto si buscas comodidad antes que complejidad. El Disfraz de Kirby te mantiene abrigado, te da un toque adorable y te identifica claramente como un jugador, mientras todos los demás se las ven y se las desean con armaduras y accesorios.

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9. Disfraz de Yoshi [El compañero emblemático y encantador]

Si buscas algo alegre y nostálgico, el Disfraz de Yoshi te convierte en el fiel compañero de Mario con un un traje verde de cuerpo entero, una cola de dinosaurio y una capucha redondeada con los grandes ojos y la sonrisa amistosa de Yoshi.

Por qué lo elegimos Yoshi es uno de esos personajes atemporales que todo el mundo reconoce. Este disfraz facilita la creación de grupos temáticos de videojuegos, pero también es todo un éxito entre quienes prefieren ir solos y buscan un look nostálgico y colorido.

Sus colores llamativos llaman la atención al instante, sobre todo si te unes a tus amigos disfrazados de personajes de Super Mario Bros o incluso de la princesa Peach.

Ventajas Contras ✅ Diseño en verde brillante con una bonita cola de dinosaurio y capucha ✅ Ideal para las temáticas de grupo de Super Mario Bros ✅ Cómodas y fáciles de poner para salir de fiesta ✅ Ideal para los jugadores nostálgicos y para disfraces familiares ✅ Apto tanto para niños como para adultos ❌ La cola puede golpearse contra las sillas en espacios reducidos, pero es lo suficientemente blanda como para no molestar.

Mi veredicto: The Disfraz de Yoshi Es una compra fácil si quieres darle un toque de Nintendo a Halloween: es colorido, nostálgico y perfecto para combinarlo con otros personajes de Super Mario Bros.

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10. Disfraz de Pigman zombi de Minecraft [Una joya poco conocida inspirada en el Nether]

Si te has cansado de los mismos looks de Creeper y Steve, el Disfraz de Pigman zombi de Minecraft es un tema poco conocido pero genial. Es un mono de corte cuadrado con un estampado de piezas de armadura en tonos rosa carne, hueso y dorado, además de un tocado a juego con la misma forma que la calavera pixelada de la mafia.

El diseño logra ese equilibrio perfecto entre lo inquietante y Minería, artesanía-Es muy chulo, perfecto para Halloween cuando quieres hacer un guiño al lado más espeluznante del juego sin caer en el terror puro y duro.

Por qué lo elegimos El «Zombie Pigman» es una criatura emblemática del Nether que solo los auténticos jugadores de Minecraft saben apreciar. Este disfraz es ideal para quienes buscan una opción familiar, pero menos obvia, entre los disfraces de videojuegos.

Los jugadores lo reconocen al instante, pero resulta original en las fiestas. Es una buena forma de destacar entre los disfraces más habituales sin dejar de ser apto para toda la familia.

Ventajas Contras ✅ Estampado distintivo de estilo pixelado con detalles de muertos vivientes ✅ Incluye un casco completo para lograr un aspecto auténtico ✅ Reconocible para cualquier jugador de Minecraft, pero sin caer en el uso excesivo ✅ Fácil de combinar con zapatos sencillos o espadas de juguete ✅ Ideal para jugadores empedernidos que buscan algo único ❌ Su forma cuadrada puede resultar un poco incómoda al sentarse, pero el tejido ligero hace que resulte cómodo para ir a pedir caramelos.

Mi veredicto: The Disfraz de Zombie Pigman Da en el clavo: da miedo, es fiel al juego y es mucho menos común que un Creeper o un Steve. Los auténticos jugadores de Minecraft lo reconocerán al instante.

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11. Disfraz de guardián de Minecraft [La nueva y aterradora amenaza de la mafia]

The Disfraz de guardián de Minecraft te convierte en una de las nuevas criaturas más terroríficas del juego: una bestia gigantesca y ciega con las costillas del pecho de un azul brillante y unos cuernos enormes.

Esto El mono incluye un torso acolchado y una máscara con detalles que consigue ese aspecto inquietante, mientras que los tonos azul marino intenso y los detalles en azul brillan bajo cierta luz para crear un efecto adicional.

Sin duda, es una de las ideas de disfraces de videojuegos más impactantes para los jugadores que quieran apostar por lo espeluznante.

Por qué lo elegimos El alcaide esMinería, artesaníaEl último y aterrador jefe del juego: enorme, intimidante y fácilmente reconocible para cualquiera que haya explorado el Deep Dark. Este disfraz te aporta ese aire amenazador sin necesidad de complicadas creaciones caseras.

Es perfecto para niños mayores o adultos a los que les encanta la emoción de las últimas actualizaciones y quieren demostrar que están al día con el mundo en constante evolución de Minecraft.

Ventajas Contras ✅ Imponente nuevo aspecto de la banda con detalles azules brillantes ✅ Incluye una espectacular máscara con cuernos ✅ Ideal tanto para niños como para adultos a los que les encanta el universo de Minecraft ✅ Ideal para disfraces de Halloween que dan miedo sin caer en lo sangriento ✅ Una recomendación destacada para los jugadores que quieran enfrentarse al jefe de la última actualización ❌ Es más voluminoso que los trajes más sencillos, pero su diseño acolchado hace que resulte sorprendentemente cómodo de llevar toda la noche.

Mi veredicto: The Disfraz de alcaide te da ese aspecto imponente y temible sin necesidad de preparar nada. Es una elección atrevida para la noche de Halloween. Y después de la fiesta, puedes mantener vivo el ambiente espeluznante sumergiéndote en algunos de los los mejores juegos de terror para pasar una noche tranquila en casa.

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12. Disfraz de Peashooter de «Plants vs. Zombies» [El adorable y práctico atrezo para grupos]

Cambia de bando por una vez. Esto Disfraz de Peashooter de «Plants vs. Zombies» te incluye en el equipo de las plantas, con todo lo que ello conlleva un sombrero de color verde brillante con la forma del bulbo de la tirachinas, un cuello con hojas y un cuerpo sencillo a modo de túnica.

Es divertido y se nota enseguida que es «PvZ» sin necesidad de sangre falsa ni maquillaje recargado.

Por qué lo elegimos El Peashooter es uno de los personajes más queridos del videojuego «Plants vs. Zombies». Este disfraz te permite destacar entre los típicos looks de Halloween sin dejar de ser divertido y creativo.

Funciona muy bien para grupos coordinados: un amigo puede ir de zombi, otro de girasol y, de repente, ya tienes un equipo temático completo. Es muy práctico si estás buscando tiendas que vendan disfraces para grupos sin que te cueste un ojo de la cara.

Ventajas Contras ✅ Diseño en verde brillante con una estructura fácil de poner ✅ El cuello con hojas y el sombrero en forma de bulbo captan a la perfección el carácter del personaje ✅ Ideal para disfraces en grupo o en familia ✅ Ligeras y cómodas para dar largos paseos ✅ Asequible y fácil de encontrar en las tiendas más populares ❌ Su diseño es más sencillo que el de los trajes con mucha armadura, pero su comodidad y su potencial para el juego en equipo hacen que merezca la pena.

Mi veredicto: Perfecto para los jugadores que quieran darle la vuelta a la típica historia de zombis, el Disfraz de tirador de guisantes es fácil de llevar, ideal para llevar en equipo y te permite llevar un Plantas contra zombis un giro inesperado en la noche de Halloween.

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13. Disfraz para adulto de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» [El cosplay definitivo de la heroína moderna]

Vístete como la princesa de Hyrule con este traje de gran detalle Disfraz de mujer de «Breath of the Wild». Viene con el una túnica tipo vestido, una falda estampada, unos leggings ajustados e incluso un cinturón integrado para imitar el look de la Campeona de Zelda.

Por qué lo elegimos Este disfraz de princesa de «Breath of the Wild» es ideal para aquellas mujeres que buscan un look fiel al original sin tener que pasar meses cosiendo. La peluca incluida te ahorra tiempo de confección sin renunciar a un aspecto auténtico.

La combinación de azul y dorado transmite un aire majestuoso a la vez que atrevido, ideal si vas a una fiesta o a un evento de cosplay. Es perfecta para los gamers que quieran transmitir fuerza y elegancia al mismo tiempo.

Ventajas Contras ✅ Vestido y falda con gran detalle inspirados en la «Túnica del Campeón» de Zelda ✅ El acabado en azul real y dorado le da un toque de lujo ✅ La peluca opcional completa la transformación ✅ Una opción ideal para las mujeres a las que les gusta el cosplay fiel al original (sigue al pie de la letra el diseño del juego para lograr un aspecto idéntico al de la pantalla sin necesidad de realizar modificaciones adicionales) ✅ Fácil de combinar con pequeños accesorios o joyas, como una tableta Sheikah o un collar hyliano. ❌ Algunas capas pueden dar calor en interiores, pero el tejido transpirable resulta muy útil en eventos largos.

Mi veredicto: Si alguna vez has soñado con adentrarte en Hyrule, esto Disfraz de Zelda de «Breath of the Wild» te permite sentirte heroico y majestuoso sin el estrés de hacerlo tú mismo. Solo tienes que desembalarlo, ajustarlo y ya estás listo para salvar el reino.

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14. Disfraz de esqueleto de Minecraft Classic [El fantasma pixelado imprescindible]

A veces, lo sencillo es perfecto. El Disfraz de esqueleto de Minecraft Classicutiliza un mono negro estampado con huesos blancos al estilo píxel, además de una mascarilla cuadrada de líneas marcadas que se pone fácilmente. Es sencillo, pero eficaz. Cualquiera que haya explorado las cuevas del juego conoce a este enemigo.

Por qué lo elegimos El esqueleto es uno de los primeros monstruos con los que se encuentran los jugadores, y su diseño no ha cambiado en años. Este disfraz mantiene viva esa nostalgia y, además, es muy fácil de ponerse.

Consigue crear un ambiente inquietante sin necesidad de sangre falsa. Si buscas algo rápido de llevar pero que siga siendo fiel a Minería, artesaníaCon su estilo inspirado en el sitio web, esta es una opción sencilla que queda bien tanto a niños como a adultos.

Ventajas Contras ✅ Estampado clásico de esqueletos en blanco y negro con motivos geométricos ✅ Mascarilla ligera que se puede llevar sobre la ropa habitual ✅ Ideal para niños y adultos que buscan un estilo sencillo y terrorífico ✅ Más económico en comparación con las configuraciones de armadura más elaboradas ✅ Una forma estupenda de sumarse a los disfraces grupales de Minecraft sin necesidad de preparativos ❌ Es muy sencillo en comparación con trajes más elaborados, pero su sencillez lo convierte en una opción ideal para vestirse sin complicaciones en el último momento.

Mi veredicto: Mínimo esfuerzo, máximo reconocimiento. El Disfraz de esqueleto de Minecraft es una opción ideal si lo que quieres es sumergirte rápidamente en el ambiente del juego y estar cómodo toda la noche.

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15. Disfraz de Deadpool [El antihéroe que rompe la cuarta pared]

Si prefieres hacer bromas en lugar de asustar, el Disfraz de Deadpool es insuperable. Cuenta con el traje integral rojo y negro con musculatura acolchada, una máscara a juego y aberturas para facilitar el movimiento. Incluso hay espacio para accesorios adicionales, como katanas de juguete o un arco atado a la espalda.

Por qué lo elegimos El traje de Deadpool es ideal para los gamers a los que les encanta romper la cuarta pared. Este traje queda genial para hacer cosplay, asistir a eventos de cómics o incluso para ver un maratón de películas antes de ir a una fiesta.

Es ideal para los amantes de los juegos de acción, pero también para cualquiera al que le gusten las películas de Marvel. Puedes soltar comentarios ingeniosos, burlarte del público y sentirte al instante como el Mercenario Bocazas.

Ventajas Contras ✅ Traje integral rojo y negro con relleno muscular ✅ Mascarilla flexible que garantiza comodidad y facilita la respiración ✅ Diseño divertido, ideal para personajes interactivos ✅ Fácil de combinar con accesorios como espadas o un arco ✅ Ideal si te encantan los videojuegos y las películas de Marvel ❌ La pieza ajustada del pecho puede resultar un poco ceñida, pero contribuye a ese look elegante de superhéroe

Mi veredicto: The Disfraz de Deadpool te ofrece carisma, humor y un estilo inspirado en los videojuegos. En resumen, te permite vivir tu fantasía con Ryan Reynolds por una noche.

16. Disfraz de Jawa de Star Wars [Una silueta acogedora y misteriosa]

Si te gustan los disfraces que abrigan y, al mismo tiempo, desprenden un aire misterioso, el Traje javanésda en el clavo. ElUna larga túnica marrón que cae como un vestido holgado, con una capucha profunda que te oculta el rostro detrás de unos ojos amarillos y brillantes. El tejido en capas te mantiene abrigado en las noches frías y, al mismo tiempo, te da ese aire clásico de chatarrero de Tatooine.

Por qué lo elegimos Los jawas llevan años formando parte de «Star Wars», y este sencillo look con capucha te permite unirte a la saga sin necesidad de armadura ni maquillaje.

Es ideal para grupos familiares: combínalo con un droide, un mandaloriano o incluso alguien con el traje completo de Jedi para conseguir un efecto instantáneo La Guerra de las Galaxiasescena.

Ventajas Contras ✅ Túnica marrón larga con capucha profunda y ojos brillantes ✅ Cómodo para llevarlo puesto durante mucho tiempo y en climas fríos ✅ Fácil de combinar con otros disfraces de Star Wars ✅ Un diseño clásico que los fans de Star Wars conocen desde hace décadas ✅ Una base ideal si más adelante quieres hacer tus propios accesorios ❌ La capucha puede limitar un poco la visión, pero encaja a la perfección con el aire misterioso del carroñero.

Mi veredicto: Perfecto si buscas calidez, misterio y un ambiente al más puro estilo «Star Wars». El Traje javanés te permite meterte bajo el edredón y mantenerte calentito toda la noche.

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17. Disfraz de Chewbacca de Star Wars [El enorme icono peludo]

Aquí lo importante es ir a lo grande. El Disfraz de Chewbacca te cubre de la cabeza a los pies con piel sintética, y cuenta con una bandolera integrada y un chaleco acolchado sección para completar ese imponente físico de wookiee. El el hocico y los dientes esculpidos de la máscara Además de su presencia, de tamaño humano pero bestial, el pelaje te mantiene caliente.

Por qué lo elegimos Chewbacca es el compañero más leal que se pueda imaginar. El voluminoso pelaje de este disfraz y su sencillo diseño con cremallera lo convierten en la opción perfecta si quieres sentirte muy por encima de todos sin tener que complicarte con la confección.

Puedes añadir pequeños detalles (como un anillo comunicador de juguete o una ballesta casera) para crear de verdad ese ambiente de explorador galáctico. Es una forma divertida de hablar de Star Wars con otros fans en cualquier fiesta.

Ventajas Contras ✅ Pelo sintético por todo el cuerpo para un auténtico look de wookie ✅ Incluye chaleco acolchado y bandolera ✅ Lo suficientemente cálido para las noches frescas ✅ Espacio para añadir accesorios ✅ Se adapta al instante a cualquier temática de grupo de Star Wars ❌ La piel gruesa puede dar calor en interiores, pero resulta un excelente aislante para eventos al aire libre.

Mi veredicto: Entra en el papel de copiloto favorito de la galaxia con el Disfraz de Chewbacca. Es cálido, llamativo y perfecto si quieres transmitir una imagen salvaje e indómita.

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18. Trajes de 2B en Nier Automata [El icono de la elegancia y la ciencia ficción vanguardista]

The 2B Costume evoca al instante la oscura elegancia de la ciencia ficción de Nier Automata. Viene con el Un vestido de terciopelo negro con bordados blancos, guantes largos, botas hasta el muslo y la característica peluca con visera y el antifaz.

El diseño gótico resulta ideal para fiestas nocturnas e incluso para sesiones fotográficas de videojuegos con un toque estético.

Por qué lo elegimos 2B combina la elegancia con un toque distópico. Los tejidos de primera calidad y el diseño prêt-à-porter de este conjunto lo convierten en una opción ideal para los amantes del cosplay y los JRPG que valoran el estilo.

Te permite meterte en la piel de uno de los androides más queridos de los JRPG sin tener que pasar horas cosiendo: solo tienes que ponértelo, coger una espada de atrezo y ya estás listo.

Ventajas Contras ✅ Vestido negro con gran detalle y bordados ✅ Incluye un antifaz y una peluca de alta calidad ✅ Ideal para cosplay de JRPG y fiestas ✅ Gran impacto visual con una estética gótica ✅ Fácil de llevar sin necesidad de hacer nada especial ❌ Las botas no están incluidas, pero si las añades tú mismo podrás darle un toque personal al look.

Mi veredicto: Perfecto si te apetece una mezcla de misterio de ciencia ficción y drama de alta costura. El Trajes de 2B en Nier Automata hace que meterse en la piel de un poderoso androide sea muy fácil.

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19. Disfraz de Joker de Persona 5 [El elegante líder enmascarado de la rebelión]

The Disfraz de JokerdePersona 5 aporta un carisma inmediato. Cuenta con el largo frac negro con guantes rojos, pantalones ajustados y la elegante máscara de ladrón. Sus líneas marcadas le dan un aire teatral y un poco rebelde, ideal si te encantan los juegos de rol con atracos ingeniosos y elementos decorativos con estilo.

Por qué lo elegimos El Joker es sinónimo de rebelión y estilo. Este disfraz conserva ese estilo sin dejar de ser cómodo para fiestas largas o eventos como las convenciones de anime.

Además, es muy práctico: lo suficientemente ligero como para llevarlo puesto toda la noche, pero lo suficientemente llamativo como para llamar la atención al entrar en una habitación.

Ventajas Contras ✅ Incluye un abrigo a medida, guantes rojos y una mascarilla ✅ Elegante diseño en negro y rojo que llama la atención al instante ✅ Tejido cómodo para un uso prolongado ✅ Ideal para los amantes de los juegos de rol y las reuniones de cosplay ✅ Un tema ideal para romper el hielo entre los aficionados a los videojuegos y al anime ❌ Los zapatos no están incluidos, pero eso significa que puedes añadir los tuyos propios para que vayan a juego con tu estilo personal.

Mi veredicto: Con un estilo elegante y detalles ingeniosos, el Disfraz de Joker de Persona 5 es ideal para cualquiera que quiera meterse en la piel de un ladrón maestro sin renunciar a la comodidad y sin perder el estilo para salir de fiesta.

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20. Disfraz de mono de Spyro el Dragón [El mono de la mascota, nostálgico y divertido]

The Mono de Spyrote envuelveforro polar morado claro con alitas, cuernos y una cola juguetona. Es cómodo, permite moverse con facilidad y es perfecto para largas noches de videojuegos o para salir a pedir caramelos con toda la familia.

Por qué lo elegimos Spyro atrae a montones de jugadores nostálgicos a los que les encantan los disfraces sencillos con personalidad. Este mono es cálido, sencillo y se reconoce al instante.

El estilo retro de la mascota cautiva a cualquiera que haya crecido con los clásicos juegos de plataformas. Y es una prenda «todo en uno»: sin costuras, sin necesidad de complementos, solo hay que abrocharse la cremallera y listo.

Ventajas Contras ✅ Cómodo mono de felpa con alas, cuernos y cola ✅ Cálido y flexible, ideal para llevarlo puesto durante mucho tiempo ✅ Un gran viaje al pasado para los aficionados a los juegos de plataformas ✅ Diseño sencillo con cremallera, sin necesidad de preparación previa ✅ Ideal para fiestas temáticas familiares o de grupo ❌ No es muy transpirable en interiores, pero es ideal para eventos al aire libre en los que hace frío.

Mi veredicto: Es cómodo, evocador y listo para ponerse enseguida. El Disfraz de mono de Spyro el Dragón es la opción ideal si buscas un ambiente acogedor para jugar sin tener que preparar nada.

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Mi opinión general sobre los mejores disfraces de Halloween inspirados en videojuegos

El mejor punto de partida para buscar ideas de disfraces de videojuegos depende del tipo de jugador (y de fiestero) que seas. Te voy a dar algunos consejos:

Aquí encontrarás un toque de ciencia ficción, nostalgia retro o diversión para un grupo listo para la fiesta. Estos disfraces convierten la pasión por los videojuegos en un estilo de Halloween que acaparará todas las miradas.

Y una vez que te hayas disfrazado, podrás sumergirte en los mejores videojuegos de Halloween para mantener el ambiente espeluznante.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor disfraz de Halloween inspirado en un videojuego?

El mejor disfraz de Halloween inspirado en un videojuego es el Disfraz de Peely Bone de Fortnite. Es divertidísimo y a la vez espeluznante, fácil de ponerse nada más sacarlo de la bolsa, y es ideal para fiestas o para ir a pedir caramelos. Su diseño, mitad esqueleto y mitad plátano, captura a la perfección el espíritu de Halloween sin necesidad de complicadas manualidades.

¿Cuáles son los disfraces de videojuegos más populares para grupos?

Los disfraces de videojuegos más populares para grupos son los conjuntos de «Plants vs. Zombies» con el lanzaguisantes y el zombi. A las familias les encanta mezclar a los defensores vegetales con los zombis hambrientos de cerebros. Para los aficionados a los juegos de lucha, disfrazarse de un Mortal Kombat El equipo funciona bien (un disfraz de Escorpión, aunque no figure en esta lista, marca el tono al instante).

¿Qué personaje de videojuego es fácil de imitar en un cosplay?

El personaje de videojuego más fácil de imitar es Yoshi. El mono es fácil de ponerse, sin necesidad de coser ni de accesorios adicionales. Otras opciones que requieren poco esfuerzo son Kirby o Spyro, mientras que algunos aficionados a los JRPG se decantan por Final Fantasy VII busca (que no figuran en esta lista) para darle un toque especial.

¿Qué es el cosplay en el mundo de los videojuegos?

El cosplay en el mundo de los videojuegos consiste en disfrazarse de los personajes favoritos de los videojuegos, desde trajes sencillos comprados en tiendas hasta armaduras o vestidos totalmente hechos a mano. Los jugadores recrean a héroes, villanos o incluso criaturas para demostrar su afición, como cuando se ponen un kigurumi de oso o un elaborado disfraz de jefe final.