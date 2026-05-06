Los 7 mejores juegos de parkour que te mantendrán en movimiento en 2025

Los mejores juegos de parkour tienen algo inolvidable: te permiten moverte con total libertad. No te ves limitado por paredes invisibles ni puertas cerradas, solo por las ganas de seguir adelante. Estos títulos centrados en el parkour capturan esa sensación y la llevan al máximo.

Siente la adrenalina de hacer cosas que no podrías (o no te atreverías a) hacer en la vida real, todo ello desde la comodidad de tu hogar, mientras exploras mundos abiertos diversos y dinámicos.

Algunos de estos títulos te sumergen en paisajes urbanos realistas. Otros te transportan a mundos fantásticos, desafíos de supervivencia de alto riesgo o secuencias de huida trepidantes. Cada título de esta lista de los mejores juegos de parkour ofrece su propia visión de los personajes de movimientos rápidos.

Aquí hay algo para todo tipo de aficionados al parkour, y cada título promete una forma única de mantenerse en movimiento.

Nuestra selección de los mejores juegos de parkour

Hay muchos juegos basados en el movimiento, pero estos tres destacan por la profundidad con la que integran el movimiento en su mecánica de juego. Recorrer el mundo forma parte de la estrategia y del objetivo de la historia.

Cada uno encuentra su propio ritmo, marcado por la forma en que el juego te empuja a adaptarte al entorno. Si lo que buscas es una aventura de parkour envolvente, dinámica y tremendamente divertida, empieza por aquí.

Mirror’s Edge Catalyst (2016) – Este título, que ha marcado un hito en el género, es puro parkour ambientado en un escenario futurista. Muévete por los tejados desde la perspectiva en primera persona de Faith utilizando un sistema basado en el impulso. Aquí, el combate pasa a un segundo plano. Lo importante es la acción y dominar el movimiento en terrenos abiertos. Dying Light (2015) – El parkour se convierte en una herramienta de supervivencia en Dying Light, donde mantenerse activo es cuestión de supervivencia. El diseño del juego te obliga a pensar en vertical, sobre todo cuando cae la noche. Tu misión se convierte en un desafío tenso y estratégico en el que permanecer en la superficie puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Titanfall 2 (2016) – Este trepidante juego de disparos en primera persona es perfecto si buscas acción sin renunciar a la creatividad. Titanfall 2 te permite combinar el movimiento y el combate de una forma que resulta natural y ágil. La campaña aprovecha al máximo esta libertad, convirtiendo cada enfrentamiento en un rompecabezas trepidante en el que tu destreza cuenta tanto como tu puntería.

Estas tres son solo el principio. Si te apetece más caos, con carreras por las paredes y saltos por los tejados, te espera una experiencia increíble. Las siguientes propuestas convierten cada paso en una emoción. ¿Listo para ver qué viene después? Vamos allá.

Los 7 mejores juegos de parkour que convierten cada paso en una emoción

Aquí tienes una lista de los 7 mejores juegos de parkour que convierten el movimiento físico en una forma de arte. Encontrarás de todo, desde líneas limpias y acertijos ingeniosos hasta combates caóticos y exploración de mundos abiertos.

Cada uno tiene su propia forma de acelerarte el corazón. Sumérgete en ellos y descubre qué es lo que hace que estos juegos te den tanta adrenalina.

1. Mirror’s Edge Catalyst [Corre libre, siente la adrenalina]

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Desarrollador EA DICE Editor Electronic Arts Género Parkour en primera persona Duración media de la partida ~10 horas (historia principal)

Un juego que contribuyó a definir cómo es la jugabilidad moderna centrada en el parkour es este. Ambientada en la inmaculada y hiperstilizada ciudad de Glass, la historia sigue a Faith, una hábil fugitiva que utiliza elementos arquitectónicos para plantar cara al régimen.

En lugar de recurrir a combates intensos, Recurres a tus habilidades de parkour para acceder a los edificios. Cada movimiento de parkour bien sincronizado forma parte de un sistema que fomenta la fluidez sin interrupciones.

Estoun emocionante juego de plataformas utiliza una perspectiva en primera persona para que cada acción resulte más intensa. Una vez que te has acostumbrado al ritmo, desplazarse se convierte en algo natural.

Catalizador’s La interfaz limpia y el diseño visual minimalista refuerzan esa sensación de movimiento. Dispones de indicaciones visuales —como señales de ruta resaltadas en rojo o una iluminación tenue en el techo— que te guían en tu camino.

Además, la exploración no se limita a rutas lineales. Tú decides cómo abordar muchos objetivos de múltiples maneras, según tu instinto para encontrar el camino.

CatalizadorSu legado reside en cómo su mecánica sigue influyendo en otros títulos de distintos géneros. Sigue siendo uno de los los mejores juegos para un jugador centrado en el free running.

2. Dying Light [Parkour con ritmo]

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Plataformas PC, Linux, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador Techland Editor Warner Bros. Interactive Entertainment Género Juego de acción y supervivencia en primera persona Duración media de la partida ~17 horas (historia principal)

Para ser justos,Dying Lightes unun emocionante juego de terror con zombis con el parkour. Sería lo mismo ir por ahí destrozando cosas con un tubo de gas. Pero es más fácil —y mucho más divertido— moverse por Harran utilizando el parkour.

Además,Correr por los tejados al atardecer mientras intentas escapar de los zombis nunca había hecho que sobrevivir pareciera tan genial.

El diseño de la iluminación intensifica el ambiente. La sucesión de colores cambiantes al caer la noche convierte a Harran en un paisaje a la vez magnífico y amenazador.

Tus principales herramientas son las cornisas, las tuberías y los tejados. No dejas de explorar tu entorno en busca de la próxima salidaen estejuego de mundo abierto brutal. Sobre todo cuando cae la noche y salen los verdaderos monstruos.

La dinámicaciclo día-noche no solo tiene buen aspecto, sino que… it cambia tu forma de jugar. En un momento estás persiguiendo lanzamientos de suministros y, al siguiente, te persigue una manada de infectados y te ves obligado a trepar por los edificios para sobrevivir.

El combate también está presente, pero, ¿sinceramente? Pasé más tiempo evitando las peleas y usando mi habilidad para saltar por encima de los obstáculos y mantener el impulso.

Es un lío, es rápido y es súper satisfactorio cuando superas un gran salto o pasas por los pelos por debajo de una puerta que se está cerrando.

Jugar con amigos añade un nuevo nivel de caos. Cada persecución se convierte en un momento de pánico colectivo, y cada refugio se transforma en un punto de encuentro. Sin duda, se sitúa entre los los mejores juegos cooperativos para los jugadores que buscan esa combinación perfecta de tensión y trabajo en equipo.

3. Assassin’s Creed: Unity [Descubre París a tu manera]

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 Desarrollador Ubisoft Montreal Editor Ubisoft Género Juego de acción y sigilo en tercera persona Duración media de la partida ~18 horas (historia principal)

En pocas palabras, Assassin’s Creed: Unity te dan ganas de irte a trepar por todas partes. Ambientada durante la Revolución Francesa, este juego se vuelve El París del siglo XVIII convertido en un parque de atracciones vertical.

El sistema de parkour es uno de los mejores del la popular serie Assassin’s Creed, con controles de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo que por fin te ofrecen mayor precisión a la hora de interactuar.

Esintuitivo y ágil, convirtiendo cada salto y cada voltereta en una oportunidad para poner a prueba tu capacidad para explora a tu antojo.

No hace falta estar en combate para sentir la tensión aquí. A veces, la emoción reside en intentar seguir de cerca a un objetivo por encima de tejados abarrotados o escapar de una patrulla sin tocar el suelo.

Cada salto parece una prueba de tu sincronización y tu capacidad para pasar desapercibido a plena vista. Incluso trepar por la pared de un callejón tranquilo resulta casi cinematográfico.

De Unity La atención al detalle es lo que realmente te atrapa. La ciudad es densa y está llena de vida, no solo por su ambiente, sino también por los personajes que reaccionan a tu presencia de forma sutil.

La iluminación evocadora, el ir y venir de la gente y el diseño de sonido envolvente completan la experiencia inmersiva. Es fácil disfrutar simplemente paseando por las calles y viendo cómo todo cobra vida a tu alrededor.

También esuna de las entregas más atractivas de la serie: gracias a las actualizaciones lanzadas a lo largo del tiempo, el rendimiento es ahora más estable que cuando se lanzó por primera vez.

Unidad le da una ventaja a cualquiera que considere el movimiento como una habilidad. Moverse como un lugareño: pasar desapercibido, meterse por callejones o desaparecer entre el horizonte – marca la diferencia.

Si alguna vez has mirado el entorno de un videojuego y te has preguntado: «¿Puedo subir ahí?», este te responde que sí, casi siempre.

4. Titanfall 2 [Actúa con rapidez, actúa con inteligencia]

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Desarrollador Respawn Entertainment Editor Electronic Arts Género Juego de disparos en primera persona con parkour Duración media de la partida ~6 horas (campaña)

Tiradores rápidos no se caracterizan precisamente por su sutileza, pero Titanfall 2 logra algo poco común. Te sumerge en un caótico campo de batalla entre mechas gigantes, y luego… te entrega discretamente las herramientas para que te muevas como si patinases sobre cristal.

Puedes correr por las paredes, dar un doble salto, saltar por las ventanas y encadenar todas estas acciones sin perder el ritmo.

La primera vez que lo consigues —cuando rebotas de un edificio a otro sin tocar el suelo— parece casi injusto. Es como si hubieras descubierto un código de trucos que nadie más está usando.

Y entonces, la cosa se complica.

El parkour te hace replantearte cómo abordas cada espacio. Te empuja a ver caminos donde otros solo ven obstáculos. Las peleas se convierten en acertijos, y las habilidades de parkour se vuelven instintivas.

Los gráficos siguen luciendo increíblemente bien. Los entornos están muy detallados y pulidos, y la velocidad de fotogramas se mantiene estable incluso en las secuencias de acción a gran velocidad.

Esa fluidez te ayuda mucho a mantenerte metido en la dinámica de la historia. Su diseño te hace sentir como cada elemento que te rodea está pensado para mantenerte interesado sin que nunca resulte repetitivo.

En un género en el que suele primar la fuerza bruta, Titanfall 2 convierte los movimientos inteligentes en una ventaja. Cuanto más te esfuerces por mantenerte en movimiento, más te verás empujado hacia atrás de formas interesantes.

Incluso la campaña —breve y contundente— sabe cuándo bajar el ritmo, cuándo presionar y cuándo saltarse las reglas lo justo para mantenerte en vilo.

TitanfallEl modo multijugador de este juego sigue siendo elogiado hoy en día y sin duda se cuenta entre los los mejores juegos multijugador para los jugadores que buscan velocidad y creatividad en el combate.

5. Assassin’s Creed IV: Bandera Negra [El parkour en la vida de un pirata]

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Ubisoft Montreal Editor Ubisoft Género Juego de acción y sigilo en tercera persona Duración media de la partida ~22 horas (historia principal)

Cuando juegasBlack Flag, pasas la mayor parte del tiempo yendo de un sitio a otro azoteas y cubiertas de barcos.

En comparación conUnidad… tiene algunos defectos, pero eso es parte de su encanto. El entorno te obliga a adaptarte constantemente, incluso cuando las superficies no están diseñadas para la precisión.

Las escenas de parkour en Bandera negraforma parte de lala característica jugabilidad de acción sigilosa de la franquicia. Muchos escenarios no están pensados para ascensos limpios, y acabas reaccionando sobre la marcha, escalando lo que se te ponga por delante.

El mundo parece cobrar vida gracias a la la iluminación atmosférica y la paleta de colores vivos. Cada lugar es único: las playas doradas se funden con selvas brumosas y ciudades bulliciosas.

El diseño de sonido también desempeña un papel fundamental. Los pasos sobre las tablas del barco, el crujir de las cuerdas y las lejanas canciones marineras dan realismo a la experiencia y aportan profundidad a tu juego.

Es posible que eches de menos la estructura Unidadse ofrece, pero a cambio, Bandera negra te da libertad. Aquí puedes estar escalando una fortaleza un momento y, al siguiente, lanzándote desde una cornisa al mar abierto.

También conviene destacar los efectos meteorológicos. Las tormentas repentinas y el embate de las olas influyen en tu forma de moverte por los barcos y el terreno.

Bandera negra no sigue las reglas habituales, pero aun así sabe cómo mantenerte activo.

6. Ghostrunner 2 [Parkour a toda velocidad]

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Un nivel más Editor 505 Games Género Juego de plataformas y acción en primera persona Duración media de la partida ~10 horas (historia principal)

Ghostrunner 2 no tarda nada en volver al caos a toda velocidad. Te lanzas a estrechos pasillos y arenas verticales donde cada segundo cuenta.

Esta vez, el movimiento principal se percibe como más agresivo. Y sí, han añadido un motocicleta, y, de alguna manera, encaja.

Este es rapidísimo. De esos en los que, si parpadeas, estás muerto. No basta con apretar botones a lo loco para superarlo – El sistema de juego castiga las dudas. Pero una vez que le coges el ritmo, se convierte en una de las experiencias más gratificantes que hay.

The imágenes bañadas en luces de neón realmente destacan cuando sobrevuelas zonas inmensas. Además, la banda sonora, con un marcado toque sintético, va aumentando la tensión hasta que resulta casi insoportable.

El juego combina a la perfección los efectos sonoros y visuales: cada parada, cada tajo y cada embestida se perciben con una intensidad muy satisfactoria. Con su combate ultrarrápido y desafíos de supervivencia de alto riesgo, Ghostrunner 2 pone a prueba tus reflejos al máximo en cada recorrido.

El parkour se desarrolla con gran fluidez que da la sensación de estar resolviendo acertijos a medida que avanzas. Lo que más me sorprendió fue la gran libertad de la que dispones.

En un momento estás esquivando rayos láser en pleno vuelo. Al siguiente, estás dando volteretas para cruzar un patio sin tocar el suelo. ¿Y las secciones en moto? Son muy divertidas. Aportan aún más dinamismo sin romper el ritmo.

No es el juego más fácil de esta lista, pero Sin duda te subirá la adrenalina con su rapidez a la hora de tomar decisiones. Te garantizo que acabarás encantado con la sensación de mejorar con cada carrera.

Combina esto con uno de los los mejores portátiles para juegos realmente hace que la experiencia cobre vida. La acción trepidante requiere cargas rápidas, gráficos nítidos y un rendimiento estable para poder seguir el ritmo de todo lo que te depara el juego.

7. Sunset Overdrive [Consejos de estilo para divertirse]

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Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2014 Desarrollador Insomniac Games Editor Microsoft Game Studios Género Juego de acción y disparos en tercera persona con parkour Duración media de la partida ~10 horas (historia principal)

Sunset Overdrive no le importa el realismo. Solo quiere que tú moverme como un loco, hacer estallar cosas y quedar bien haciéndolo. Y, sinceramente, creo que eso es lo que lo hace divertido.

Este es el tipo de juego en el que para desplazarse hay que destrozar la propiedad pública a toda velocidad. Esa mezcla de anarquía y absurdo eso fue precisamente lo que me convenció.

Para escapar de los enemigos aquí, lo habitual es pasar a toda velocidad junto a ellos con una escopeta que escupe fuego. Es una auténtica pasada.

Además, ganas puntos de estilo por tu forma de jugar. Puedes desencadenar una reacción en cadena para potenciar tus armas, mejorar tus mejoras y asegurarte la supervivencia. Es una locura, pero en el buen sentido.

The colores intensos y efectos espectaculares hacen que el juego dé la sensación de estar en constante movimiento: vibrante, ruidoso y del que cuesta apartar la vista.

Al principio parece demasiado, pero al final te acabas acostumbrando. Entre las carreras por las paredes y los desplazamientos explosivos, una alta frecuencia de actualizaciónmonitor para videojuegos realmente ayuda a mantenerse al día en medio del caos.

Estoun juego de TPS desquiciado te hace dejar de pensar en los controles y empezar a reaccionar. Pone a prueba al resto del género – estás esquivando a los mutantes mientras lanzas ositos de peluche explosivos con un cañón.

La ciudad se convierte en una pista de acrobacias, y tu única misión es seguir adelante. Es un caos. Es una locura. Déjate llevar por el caos y diviértete a lo grande.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de parkour?

Mirror’s Edge Catalyst Es EL juego de parkour por excelencia. Su sistema en primera persona y su enfoque sin combates captan la esencia de este deporte. Y además, la experiencia realista de tener que ingeniárselas para llegar a algún sitio le da un plus.

¿Cuál es el juego de parkour más realista?

Dying Light recrea a la perfección la esencia del parkour, sin los saltos de 150 metros sobre contenedores de basura. Para disfrutar de un realismo total, échale un vistazo a STORROR Parkour Pro. Cuenta con lugares emblemáticos, misiones y un mundo semiabierto. No te lo puedes perder si buscas la auténtica experiencia

¿Cuál es el mejor juego de parkour en Roblox?

Parkour by Juegos en alta definiciónexiste desde 2016 y es uno de los mejores juegos de parkour de Roblox de este género. Este juego de plataformas ofrece una experiencia de juego divertida y estimulante. En él, los jugadores de Roblox pueden diseñar sus propias rutas y retarse entre sí, lo que genera una rejugabilidad natural.