Die 7 besten Parkour-Spiele, die dich 2025 auf Trab halten werden

Die besten Parkour-Spiele haben etwas Unvergessliches an sich: Sie ermöglichen es dir, dich völlig frei zu bewegen. Du bist nicht durch unsichtbare Wände oder verschlossene Türen eingeschränkt, sondern nur von dem Drang, immer weiterzumachen. Diese auf Parkour ausgerichteten Titel fangen dieses Gefühl ein und machen es sich zunutze.

Erlebe den Adrenalinkick bei Dingen, die du im echten Leben nicht versuchen könntest (oder würdest) – ganz bequem von zu Hause aus, während du abwechslungsreiche und dynamische offene Welten erkundest.

Manche dieser Spiele versetzen dich in realistische Stadtlandschaften. Andere führen dich durch Fantasiewelten, spannende Überlebensherausforderungen oder rasante Fluchtsequenzen. Jeder Titel auf dieser Liste der besten Parkour-Spiele bietet seine ganz eigene Interpretation von rasanten Charakteren.

Hier ist für jeden Parkour-Fan etwas dabei, und jeder Titel verspricht eine einzigartige Art, in Bewegung zu bleiben.

Unsere Top-Auswahl an Parkour-Spielen

Es gibt zwar jede Menge bewegungsbasierte Spiele, doch diese drei heben sich dadurch hervor, wie stark sie ihr Gameplay auf Bewegung ausrichten. Das Erkunden der Welt ist Teil der Strategie und Teil des Zwecks der Geschichte.

Jeder findet seinen eigenen Rhythmus, der davon geprägt ist, wie das Spiel dich dazu bringt, dich an deine Umgebung anzupassen. Wer sich nach einem Parkour-Abenteuer sehnt, das fesselnd, dynamisch und unglaublich unterhaltsam ist, sollte hier anfangen.

Mirror’s Edge Catalyst (2016) – Dieser bahnbrechende Titel ist Parkour pur in einer futuristischen Kulisse. Bewegen Sie sich aus der Ich-Perspektive von Faith über die Dächer, mithilfe eines Systems, das auf Schwung basiert. Hier treten Kämpfe in den Hintergrund. Es dreht sich alles um Action und das Beherrschen der Bewegung in offenem Gelände. Dying Light (2015) – Parkour wird zu einem Überlebensinstrument in Dying Light, wo Bewegung über Leben und Tod entscheidet. Das Leveldesign zwingt dich dazu, vertikal zu denken, besonders wenn die Sonne untergeht. Deine Mission wird zu einer spannenden, strategischen Herausforderung, bei der der Aufenthalt über der Erde den Unterschied zwischen Sicherheit und Gefahr ausmachen kann. Titanfall 2 (2016) – Dieser rasante Ego-Shooter ist genau das Richtige, wenn du Action suchst, ohne dabei auf Kreativität verzichten zu wollen. Titanfall 2 ermöglicht es dir, Bewegung und Kampf auf eine Weise zu verbinden, die sich natürlich und flüssig anfühlt. Die Kampagne nutzt diese Freiheit voll aus und verwandelt jeden Kampf in ein rasantes Rätsel, bei dem es genauso sehr darauf ankommt, wie du dich bewegst, wie darauf, wie gut du schießt.

Das sind erst die ersten drei. Wenn du Lust auf noch mehr Chaos mit Wandläufen und Sprüngen über Dächer hast, dann bist du hier genau richtig. Die nächsten Tipps machen jeden Schritt zu einem Nervenkitzel. Bist du bereit für die nächsten? Los geht’s.

Die 7 besten Parkour-Spiele, die jeden Schritt zu einem Nervenkitzel machen

Hier ist eine Liste der 7 besten Parkour-Spiele, die körperliche Bewegungsabläufe zu einer Kunstform machen. Freut euch auf alles von klaren Linien und cleveren Rätseln bis hin zu chaotischen Kämpfen und Erkundungen in einer offenen Welt.

Jedes dieser Spiele sorgt auf seine ganz eigene Weise für Herzklopfen. Tauche ein und finde heraus, was diese Spiele so adrenalingeladen macht.

1. Mirror’s Edge Catalyst [Lauf frei, spüre den Rausch]

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Entwickler EA DICE Verlag Electronic Arts Genre Parkour aus der Ich-Perspektive Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden (Hauptgeschichte)

Ein Spiel, das maßgeblich dazu beigetragen hat, das moderne, auf Parkour ausgerichtete Gameplay zu prägen, ist dieses. Die Geschichte spielt in der makellosen, stark stilisierten Stadt Glass und handelt von Faith, einer geschickten Läuferin, die architektonische Elemente nutzt, um sich gegen das Regime zu wehren.

Anstatt auf intensive Kämpfe zu setzen, Du nutzt deine Parkour-Fähigkeiten, um in Gebäude zu gelangen. Jeder im richtigen Moment ausgeführte Parkour-Bewegung ist Teil eines Systems, das einen ununterbrochenen Fluss fördert.

Diesein mitreißendes Plattformspiel nutzt die Ich-Perspektive, um jede Aktion unmittelbar erlebbar zu machen. Sobald man sich an den Rhythmus gewöhnt hat, geht das Bewegen wie von selbst.

Katalysator’s Eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ein minimalistisches Design verstärken das Gefühl von Bewegung. Es gibt visuelle Hinweise – wie rot markierte Wegweiser oder sanfte Beleuchtung auf dem Dach –, die dir den Weg weisen.

Die Erkundung beschränkt sich zudem nicht auf lineare Routen. Je nach deinem Gespür für die Wegfindung kannst du viele Ziele auf vielfältige Weise angehen.

KatalysatorSein Vermächtnis liegt darin, wie Seine Spielmechanik beeinflusst weiterhin andere Titel verschiedener Genres. Es ist nach wie vor eines der Die besten Einzelspieler-Spiele mit Schwerpunkt auf Freerunning

2. Dying Light [Parkour mit Herz]

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Plattformen PC, Linux, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Techland Verlag Warner Bros. Interactive Entertainment Genre Action-Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive Durchschnittliche Spielzeit ~17 Stunden (Hauptgeschichte)

Um fair zu sein,Dying Lightist einspannendes Zombie-Horror-Spiel mit Parkour. Da kannst du genauso gut einfach mit deinem Gasrohr herumlaufen und Sachen zerschlagen. Aber es ist einfacher – und macht viel mehr Spaß –, sich mit Parkour durch Harran zu bewegen.

Außerdem,Bei Sonnenuntergang über die Dächer zu rennen und dabei zu versuchen, den Zombies zu entkommen – noch nie sah das Überleben so cool aus.

Die Lichtinszenierung sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre. Das Farbenspiel bei Einbruch der Dunkelheit verwandelt Harran in eine Landschaft, die zugleich wunderschön und bedrohlich wirkt.

Deine wichtigsten Hilfsmittel sind Vorsprünge, Rohre und Dächer. Du suchst ständig deine Umgebung nach dem nächsten Ausweg abin diesembrutales Open-World-Spiel. Vor allem, wenn die Nacht hereinbricht und die wahren Monster zum Vorschein kommen.

Die DynamikTag-Nacht-Rhythmus sieht nicht nur gut aus – it verändert deine Spielweise. In einem Moment jagt man noch Nachschubabwürfe, im nächsten wird man von einer Horde Infizierter gejagt und klettert verzweifelt Gebäude hinauf, um zu überleben.

Kämpfe gibt es hier zwar auch, aber mal ehrlich? Ich habe mehr Zeit damit verbracht, Kämpfen auszuweichen und meine Fähigkeit zu nutzen, über Hindernisse zu springen und den Schwung beizubehalten.

Es ist chaotisch, schnell und total befriedigend wenn man eine riesige Lücke überwindet oder gerade noch unter einer sich schließenden Tür hindurchrutscht.

Das Spielen mit Freunden sorgt für noch mehr Chaos. Jede Verfolgungsjagd wird zu einem Moment der Massenpanik, und jeder Unterschlupf wird zum Sammelpunkt. Das Spiel gehört zweifellos zu den Die besten Koop-Spiele für Spieler, die sich die perfekte Mischung aus Spannung und Teamwork wünschen.

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Ubisoft Montreal Verlag Ubisoft Genre Stealth-Action aus der Third-Person-Perspektive Durchschnittliche Spielzeit ca. 18 Stunden (Hauptgeschichte)

Einfach ausgedrückt, Assassin’s Creed: Unity da bekommt man einfach Lust, herumzuklettern. Die Handlung spielt zur Zeit der Französischen Revolution, Dieses Spiel nimmt eine Wendung Das Paris des 18. Jahrhunderts in einen vertikalen Spielplatz.

Das Parkour-System gehört zu den besten in der die beliebte „Assassin’s Creed“-Reihe, mit Auf- und Ab-Steuerung, die dir endlich mehr Präzision bei der Interaktion bietet.

Es istintuitiv und reaktionsschnell, wobei jeder Sprung und jeder Salto zu einer Gelegenheit wird, deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen entdecken Sie nach Belieben.

Man muss sich nicht im Kampf befinden, um hier die Spannung zu spüren. Manchmal, Der Reiz liegt darin, ein Ziel zu verfolgen über überfüllte Dächer hinweg oder einer Patrouille entkommen, ohne den Boden zu berühren.

Jeder Sprung fühlt sich wie eine Prüfung deines Timings und deiner Fähigkeit an, in aller Öffentlichkeit unbemerkt zu bleiben. Selbst das Hochklettern an einer ruhigen Gassenwand wirkt wie im Film.

Unity’s Es ist die Liebe zum Detail, die einen wirklich in ihren Bann zieht. Die Stadt ist dicht und lebendig – nicht nur wegen ihrer Atmosphäre, sondern auch wegen der Figuren, die auf subtile Weise auf deine Anwesenheit reagieren.

Die stimmungsvolle Beleuchtung, die sich bewegenden Menschenmengen und das reaktionsschnelle Sounddesign runden das fesselnde Erlebnis ab. Es macht einfach Spaß, durch die Straßen zu schlendern und zu beobachten, wie alles um einen herum zum Leben erwacht.

Es ist aucheines der grafisch ansprechendsten Spiele der Reihe: Dank der im Laufe der Zeit veröffentlichten Patches ist die Leistung jetzt stabiler als bei der Einführung.

Einheit verleiht jeder, der Bewegung als eine Fähigkeit betrachtet. Sich wie ein Einheimischer bewegen – sich unter die Leute mischen, in Gassen abbiegen oder in der Skyline verschwinden – macht den Unterschied.

Wenn du dir schon einmal eine Spielumgebung angesehen und gedacht hast: „Kann ich da hoch?“, lautet die Antwort hier fast immer „Ja“.

4. Titanfall 2 [Schnell handeln, klüger vorgehen]

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Respawn Entertainment Verlag Electronic Arts Genre Ego-Shooter mit Parkour Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden (Kampagne)

Schnellschützen sind nicht gerade für ihre Feinfühligkeit bekannt, aber Titanfall 2 gelingt etwas Seltenes. Es stürzt einen in ein chaotisches Schlachtfeld zwischen Riesenroboter… und gibt dir dann ganz beiläufig die Mittel an die Hand, dich so zu bewegen, als würdest du über Glas gleiten.

Du kannst an Wänden hochlaufen, doppelt springen, durch Fenster springen und all das nahtlos miteinander verbinden, ohne dabei an Tempo zu verlieren.

Das erste Mal, wenn es klappt – wenn man zwischen den Gebäuden hin und her springt, ohne den Boden zu berühren –, fühlt es sich fast unfair an. Als hätte man einen Cheat-Code entdeckt, den sonst niemand kennt.

Und dann geht es richtig los.

Parkour fordert deine Sichtweise auf jeden Raum heraus. Er bringt dich dazu, Wege zu erkennen, wo andere nur Hindernisse sehen. Kämpfe werden zu Rätseln, und Parkour-Fähigkeiten werden zur zweiten Natur.

Die Grafik hat bis heute nichts von ihrer Qualität eingebüßt. Die Umgebungen sind detailreich und ausgefeilt, und die Bildrate bleibt auch bei rasanten Action-Szenen stabil.

Diese Geschmeidigkeit hilft einem wirklich dabei, sich ganz auf die Dynamik der Geschichte einzulassen. Das Design vermittelt einem das Gefühl, Jedes Element um dich herum ist darauf ausgelegt, dich zu fesseln ohne dass es jemals eintönig wirkt.

In einem Genre, in dem es meist auf rohe Gewalt ankommt, Titanfall 2 macht geschickte Bewegungen zu einem VorteilJe mehr man sich bemüht, in Bewegung zu bleiben, desto mehr wird man auf interessante Weise zurückgedrängt.

Selbst die Kampagne – kurz und knackig – weiß, wann sie einen Gang zurückschalten, wann sie Druck machen und wann sie die Regeln gerade so weit beugen muss, dass man im Ungewissen bleibt.

TitanfallDer Mehrspielermodus wird auch heute noch gelobt und gehört zweifellos zu den Die besten Multiplayer-Spiele für Spieler, die sich im Kampf Geschwindigkeit und Kreativität wünschen.

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Ubisoft Montreal Verlag Ubisoft Genre Stealth-Action aus der Third-Person-Perspektive Durchschnittliche Spielzeit ~22 Stunden (Hauptgeschichte)

Wenn du spielstBlack Flag, man verbringt die meiste Zeit damit, zwischen Dächer und Schiffsdecks.

Im Vergleich zuEinheit, es ist zwar noch etwas unausgereift, aber genau das macht seinen Reiz aus. Die Umgebung zwingt dich dazu, dich ständig anzupassen, selbst wenn die Oberflächen nicht für Präzision ausgelegt sind.

Die Parkour-Action in Schwarze Flaggeist Teil derdas charakteristische Stealth-Action-Gameplay der Spielreihe. Viele Schauplätze sind nicht für saubere Kletterpartien ausgelegt, und man reagiert spontan und klettert einfach, was sich gerade vor einem befindet.

Die Welt selbst wirkt lebendig dank der stimmungsvolle Beleuchtung und die lebendige Farbpalette. Jede Kulisse ist einzigartig: goldene Strände treffen auf neblige Dschungel und pulsierende Städte.

Auch das Sounddesign spielt eine wichtige Rolle. Schritte auf den Schiffsplanken, knarrende Seile und ferne Seemannslieder verleihen dem Erlebnis Bodenhaftung und machen es noch lebendiger.

Vielleicht fehlt dir die Struktur Einheitangeboten, aber im Gegenzug, Schwarze Flagge Das gibt dir Freiheit. Hier kannst du in einem Moment eine Festung erklimmen und im nächsten von einem Felsvorsprung ins offene Wasser springen.

Auch die Witterungseinflüsse sind erwähnenswert. Die plötzlichen Regenschauer und die tosenden Wellen beeinflussen, wie du dich auf den Schiffen und im Gelände bewegst.

Schwarze Flagge hält sich nicht an die üblichen Regeln, aber es ist trotzdem weiß, wie man dich auf Trab hält.

6. Ghostrunner 2 [Parkour in Höchstgeschwindigkeit]

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Noch eine Runde Verlag 505 Games Genre Action-Plattformspiel aus der Ich-Perspektive Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden (Hauptgeschichte)

Ghostrunner 2 verschwendet keine Zeit, um wieder ins rasante Chaos einzutauchen. Du wirst in enge Korridore und vertikale Arenen katapultiert, wo Jede Sekunde zählt.

Die Kernbewegung wirkt diesmal aggressiver. Und ja – sie haben eine Motorrad, und irgendwie passt es.

Das hier geht schnell. So schnell, dass man im Handumdrehen erledigt ist. Da hilft es nichts, einfach wild auf die Knöpfe zu hämmern – Das Spielsystem bestraft Zögern. Aber sobald man den Rhythmus gefunden hat, wird es zu einem der befriedigendsten Erlebnisse überhaupt.

The neonfarbene Bilder kommen besonders gut zur Geltung, wenn man durch weite Landschaften fliegt. Obendrein steigert der synthielastige Soundtrack die Spannung, bis sie fast unerträglich wird.

Die Art und Weise, wie das Spiel akustische und visuelle Rückmeldungen miteinander verbindet, zeugt von großer Präzision – jede Abwehr, jeder Hieb und jeder Ausfall wirkt dank seiner überzeugenden Wucht. Mit seinen blitzschnellen Kämpfen und Überlebensherausforderungen mit hohem Einsatz, Ghostrunner 2 bringt deine Reflexe bei jedem Lauf an ihre Grenzen.

Der Parkour verläuft so flüssig dass man das Gefühl hat, während des Spielens Rätsel zu lösen. Was mich am meisten überrascht hat, war, wie viel Freiheit man dabei hat.

In einem Moment weichst du noch Lasern in der Luft aus. Im nächsten machst du Saltos, um einen Innenhof zu überqueren, ohne den Boden zu berühren. Und die Motorradabschnitte? Die machen unglaublich viel Spaß. Sie sorgen für noch mehr Schwung, ohne das Tempo zu bremsen.

Es ist nicht das einfachste Spiel auf dieser Liste, aber Das wird mit seinen schnellen Entscheidungen sicherlich deinen Adrenalinspiegel in die Höhe treiben. Ich garantiere dir, dass du das Gefühl lieben wirst, mit jedem Lauf besser zu werden.

Kombinieren Sie dies mit einem der die besten Gaming-Laptops Das macht das Spielerlebnis erst richtig lebendig. Die rasante Action erfordert schnelle Ladezeiten, gestochen scharfe Grafik und eine stabile Leistung, um mit allem Schritt zu halten, was das Spiel einem entgegenwirft.

7. Sunset Overdrive [Stil-Tipps zum Spaß]

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Plattformen PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Insomniac Games Verlag Microsoft Game Studios Genre Action-Shooter aus der Third-Person-Perspektive mit Parkour Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden (Hauptgeschichte)

Sunset Overdrive Realismus ist ihm egal. Es will einfach nur, dass du sich wie ein Verrückter bewegen, Sachen in die Luft jagen und dabei gut aussehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, genau das macht den Reiz aus.

In diesem Spiel bewegt man sich fort, indem man mit hoher Geschwindigkeit öffentliches Eigentum zerstört. Diese Mischung aus Anarchie und Absurdität Das war genau das, was mich überzeugt hat.

Um hier den Feinden zu entkommen, muss man meist mit einer feuerspeienden Schrotflinte an ihnen vorbeisurfen. Das macht richtig Spaß.

Du sammelst auch Stilpunkte für deine Spielweise. Du kannst eine Kettenreaktion auslösen, um deine Waffen aufzuladen, deine Upgrades zu verstärken und dein Überleben zu sichern. Das ist auf die beste Art und Weise einfach absurd.

The satte Farben und spektakuläre Effekte sorgt dafür, dass sich das Spiel so anfühlt, als wäre es ständig in Bewegung: lebhaft, laut und fesselnd.

Zunächst wirkt es etwas überladen, aber irgendwann gewöhnt man sich einfach daran. Zwischen all dem Wandlaufen und den explosiven Sprüngen sorgt eine hohe BildwiederholrateGaming-Monitor Das hilft wirklich dabei, im Chaos den Überblick zu behalten.

Diesein völlig aus den Fugen geratenes TPS-Spiel Da muss man nicht mehr über die Steuerung nachdenken, sondern einfach nur noch reagieren. Das stellt den Rest des Genres auf die Probe – Du schleichst dich an Mutanten vorbei und schießt dabei Teddybären-Sprengsätze aus einer Kanone ab.

Die Stadt verwandelt sich in einen Stuntparcours, und deine einzige Aufgabe ist es, am Ball zu bleiben. Es ist chaotisch. Es ist total übertrieben. Stürz dich in das Chaos und hab einen Riesenspaß.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Parkour-Spiel?

Mirror’s Edge Catalyst ist DAS Parkour-Spiel. Das First-Person-System und der Fokus auf Bewegung statt Kampf fangen die Essenz dieses Sports ein. Ein Pluspunkt ist das realistische Erlebnis, selbst Wege finden zu müssen, um ans Ziel zu gelangen.

Welches ist das realistischste Parkour-Spiel?

Dying Light gelingt es hervorragend, das Gefühl von Parkour einzufangen – abgesehen von den 150-Meter-Sprüngen auf Müllcontainer. Für volles Realismus-Erlebnis schau dir STORROR Parkour Pro. Es bietet legendäre Schauplätze, Missionen und eine halboffene Welt. Ein absolutes Muss, wenn du auf der Suche nach dem echten Erlebnis bist

Was ist das beste Parkour-Spiel auf Roblox?

Parkour by HD-Spielegibt es seit 2016 und es ist eines der besten Roblox-Parkour-Spiele in diesem Genre. Dieses Plattformspiel bietet unterhaltsames und herausforderndes Gameplay. Hier können Roblox-Spieler ihre eigenen Routen entwerfen und sich gegenseitig herausfordern, was für einen hohen Wiederspielwert sorgt.