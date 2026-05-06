18 juegos similares a Phasmophobia en 2025 para los aficionados al terror cooperativo

He buscado juegos como Phasmophobia que transmiten la misma atmósfera de terror investigativo con giros únicos. Algunas se centran en exorcismos de demonios con entidades agresivas. Otras incorporan un modo multijugador asimétrico en el que los humanos se convierten en los cazadores.

Esta lista incluye 18 títulos que ofrecen experiencias similares. Encontrarás exploraciones de tumbas arqueológicas, cacerías de monstruos competitivas y un juego de terror psicológico para un jugador que iguala el nivel de terror de Phasmophobia.

Algunos se disfrutan en sesiones rápidas de 20 minutos. Otros requieren partidas largas con elementos de supervivencia y construcción de bases. Todos ellos captan diferentes aspectos de lo que hace que la caza de fantasmas resulte tan fascinante. Sumérgete en ellos para descubrir cuál de estos juegos podría convertirse en tu próxima obsesión espeluznante.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Phasmophobia

Creo que estas tres opciones son los mejores puntos de partida. Encuentros trepidantes con demonios, sistemas de pruebas bien elaborados u operaciones a gran escala con equipos más numerosos. Cada una de ellas ofrece una visión distinta del terror paranormal.

Apaciguar (2019) – Trepidantes cacerías de fantasmas en casas encantadas, donde los espíritus se vuelven cada vez más rápidos y agresivos. Perfecto para grupos que buscan partidas rápidas con persecuciones intensas y sustos de verdad. Devorar (2021) – Exorcismos de demonios condensados en 20 minutos de caos, en los que las entidades te persiguen sin piedad a medida que avanzas en los objetivos. Ideal para equipos que buscan la tensión de Phasmophobia sin el ritmo lento de las investigaciones. Ruido blanco 2 (2017) – Juego de terror asimétrico 4 contra 1 en el que un jugador controla al monstruo que persigue a cuatro investigadores. Combina la investigación cooperativa con el modo multijugador competitivo para crear un comportamiento humano impredecible.

Estos tres abarcan persecuciones trepidantes, investigaciones realistas y operaciones a gran escala. La lista completa que figura a continuación incluye otros 15 juegos que abarcan desde el survival horror hasta el terror psicológico, pasando por la caza competitiva de monstruos.

18 juegos similares a Phasmophobia para los aficionados al terror cooperativo

Phasmophobia ha perfeccionado la caza de fantasmas en modo cooperativo, pero hay otros títulos que ofrecen sustos similares con giros únicos. Algunos se centran en exorcismos de demonios, otros incorporan un modo multijugador asimétrico y unos pocos prescinden del modo cooperativo para ofrecer un horror psicológico en solitario.

Esta lista incluye juegos centrados en la investigación, mecánicas de supervivencia y terror en estado puro. ¿Cuántos de estos juegos como Phasmophobia ¿Has jugado?

1. Apaciguar [El mejor juego similar a Phasmophobia para cacerías de fantasmas trepidantes]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Acción, Aventura, Casual, Terror, Independiente, Cooperativo online, Estrategia Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC Año de estreno 2019 Creador/es Shawn Hitchcock / Hitchcock Games

Apaciguar te lleva a ti y a tu equipo a casas encantadas en las que compites contra el reloj para expulsar a los espíritus enfurecidos. Investigarás lugares espeluznantes, recogerás objetos clave y realizarás rituales para enviar a los fantasmas de vuelta al lugar de donde vinieron.

El estilo artístico se decanta por ese ambiente de terror indie, con habitaciones en penumbra, luces parpadeantes y sustos repentinos que surgen de la nada.

Lo que me cautivó de inmediato fue lo rápido que ocurre todo. Las rondas duran entre 15 y 20 minutos. El «fantasma» se vuelve cada vez más rápido y agresivo. La coordinación es fundamental. Una persona distrae al «fantasma» mientras otra cumple los objetivos.

Por qué lo elegimos Pacify recrea a la perfección esos momentos de pánico y de «salvar el pellejo» que ofrecen juegos similares a Phasmophobia, pero los condensa en rondas breves. Son 20 minutos repletos de caos, gritos y adrenalina.

Las herramientas son básicas, pero eficaces. Linternas, llaves, objetos rituales. Nada complicado. Apaciguar además es compatible con la realidad virtual, lo que intensifica el terror cuando te das la vuelta físicamente para comprobar si hay algo detrás de ti. Es muy barato y funciona en la mayoría de los ordenadores, lo que lo hace perfecto para convencer a los amigos de que se unan a una sesión rápida de terror.

Mi veredicto: Apaciguar capta a la perfección el caos que provoca pánico Phasmophobia todo lo que los fans ansían, pero condensado en sesiones de 20 minutos. Perfecto para sesiones rápidas de terror con amigos.

2. Devorar [Un aterrador juego cooperativo de exorcismos al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Acción, Aventura, Terror, Independiente, Multijugador Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Juegos de «Straight Back»

Nunca olvidaré mi primera vez Devorar correr. El demonio no solo estaba presente como en Phasmophobia. Me estaba persiguiendo.

En cada mapa, tú y hasta tres amigos os veréis sumergidos en escenarios repletos de imágenes de sectas, como manicomios abandonados, granjas malditas y lugares de rituales que transmiten una sensación realmente opresiva. Tu misión es muy clara: quemar o sacrificar 10 objetos concretos para detener una posesión. Pero el demonio se vuelve más agresivo con cada objeto que completas.

La mecánica del juego es sencilla, pero brutal. Yo iba indicando la ubicación de los objetos por el chat de voz mientras mi compañero distraía a la entidad. Un solo paso en falso y te eliminan. La coordinación se convierte en una cuestión de supervivencia. El juego ofrece 7 mapas con 4 niveles de dificultad, desde «fácil» hasta «pesadilla», así que hay margen tanto para ir poco a poco como para ponerse a prueba.

Por qué lo elegimos Devour recrea esa misma sensación de pánico creciente que se siente en Phasmophobia y lleva la tensión aún más lejos. El demonio te persigue sin descanso mientras te vas acercando poco a poco a completar tu objetivo.

Cada mapa modifica la fórmula lo justo para no perder el interés. Los sustos son muy intensos y encontrar salas públicas puede ser una lotería, pero con amigos es una de las experiencias de terror cooperativo más intensas que hay. Los gráficos son oscuros y evocadores, y cada efecto sonoro te mantiene en vilo.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos como Phasmophobia con enfrentamientos implacables contra demonios y un trabajo en equipo basado en objetivos, Devorar Es un juego imprescindible.

3. Ruido blanco 2 [Juego multijugador asimétrico similar a Phasmophobia]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Acción, Aventura, Independiente, Cooperativo online, Estrategia, Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC Año de estreno 2017 Creador/es Milkstone Studios

Ruido blanco 2 le da un giro al género del terror cooperativo al hacer que un jugador es el propio monstruo mientras cuatro investigadores buscan pistas en entornos sumidos en la más absoluta oscuridad. Esta dinámica asimétrica da lugar a intensos momentos de «el gato y el ratón», en los que tu linterna se convierte en tu única defensa. Si le apuntas a la cara al monstruo, tendrás unos segundos preciosos para huir antes de que desaparezca.

Me encantó lo diferente que me pareció esto en comparación con Phasmophobia«La IA del fantasma». Jugar como investigador significa colaborar con tu equipo para encontrar 8 pistas y, a continuación, destruir 8 sigilos para ganar. Puedes aguantar dos capturas antes de quedar eliminado, así que el monstruo tiene que esforzarse para cada eliminación. Jugar como la criatura te da habilidades y la perspectiva de un cazador que cambia por completo el juego.

Por qué lo elegimos Ruido blanco 2 tiende un puente entre Phasmophobia«un juego cooperativo de investigación y terror asimétrico como…» Dead by Daylight. La configuración 4 contra 1 exige trabajo en equipo, al tiempo que introduce el factor impredecible del comportamiento humano en la ecuación.

La variedad me ha impresionado. Dieciséis investigadores diferentes, cada uno con estadísticas y habilidades únicas, seis monstruos con poderes distintos y siete mapas que aportan variedad al juego. El nivel de dificultad es alto. Para vencer a los monstruos más experimentados se necesita una coordinación perfecta y tácticas inteligentes. El simple hecho de avanzar a escondidas por pasillos oscuros provoca un miedo auténtico, y los desarrolladores lanzan actualizaciones con regularidad.

Mi veredicto Si quieres juegos similares a Phasmophobia con un toque competitivo y una mecánica de juego asimétrica, Ruido blanco 2 ofrece una experiencia de terror multijugador llena de tensión.

4. Más vale prevenir que curar [Juego de terror arqueológico al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Acción, Aventura, Independiente, Cooperativo online, Terror de supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador/es Dreambyte Games

In Prevenido,Las tumbas del antiguo Egipto son trampas mortales generadas proceduralmente en las que tú y hasta tres amigos buscáis pruebas mientras los espíritus de los medjay os persiguen. La temática arqueológica está muy presente, con jeroglíficos y artefactos malditos repartidos por todas partes. La disposición de cada tumba cambia en cada partida, por lo que memorizar las rutas de escape no te servirá de nada.

El peligro parece más inminente que Phasmophobia. Cada medjay exige unas acciones concretas para sobrevivir. Algunos te obligan a evitar el contacto visual. Otros castigan el quedarse quieto. Me encontré recoger pruebas constantemente en lugar de quedarse esperando a que se produzca alguna actividad paranormal.

El juego cuenta con 12 tipos de pruebas y cada espíritu tiene 8 identificadores únicos, lo que hace que la investigación resulte muy satisfactoria.

Por qué lo elegimos Más vale prevenir que curartomaPhasmophobia«toma los mecanismos de investigación y los traslada a tumbas antiguas, combinándolos con una narrativa ambiental y diseños generados proceduralmente. El enfoque arqueológico le confiere una identidad propia, al tiempo que mantiene esa misma tensión propia de la recopilación de pruebas».

La compatibilidad con la realidad virtual hace que la exploración de estas tumbas resulte más envolvente. Los sustos son muy intensos y la atmósfera se mantiene tensa. Las salas de espera pueden resultar tranquilas a veces, pero la experiencia principal satisface esa necesidad. juego de terror y supervivencia pica perfectamente.

Mi veredicto: «Forewarned» despierta el mismo interés por la investigación que «Phasmophobia», al tiempo que ofrece un horror ambientado en tumbas egipcias con un peligro más inminente. La exploración de tumbas nunca había sido tan tensa.

5. Exorcismo de Fantasmas S.L. [El juego que más se acerca a la profundidad de la caza de fantasmas de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Acción, Independiente, Terror, Cooperativo online, Simulación, Acceso anticipado Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Estudio Goupil

Pueden formar equipo hasta seis jugadores en Exorcismo de Fantasmas S.L., convirtiendo la caza de fantasmas en una operación a gran escala de la empresa dedicada a lo paranormal. Los mapas de gran tamaño albergan a varios fantasmas a la vez, y tu trabajo va más allá de la simple identificación.

Estás recopilando pruebas y llevando a cabo exorcismos reales para expulsar a los espíritus. El juego te proporciona granadas de sal y pistolas láser, lo que te hace menos vulnerable que en Phasmophobia donde, en esencia, estás indefenso.

Me gustó mucho cómo Los encuentros con fantasmas no significan una muerte inmediata. Puedes recibir golpes y recuperarte. Los sucesos siguen pillándote desprevenido con apariciones repentinas, pero contar con herramientas para defenderse cambia la dinámica de poder. Las cacerías de varios fantasmas se vuelven complejas porque hay que combinar las acciones de exorcismo adecuadas con el tipo de espíritu correspondiente.

Por qué lo elegimos Exorcismo de Fantasmas S.L.partidosPhasmophobia«…» profundiza en la recopilación de pruebas al tiempo que incorpora mecánicas de exorcismo orientadas a la acción. El mayor tamaño de los equipos lo hace perfecto para grupos de amigos que buscan ese ambiente de «compañía de caza de fantasmas».

El libro de exorcismos te permite crear hechizos personalizados, lo que le da un toque especial a las partidas. Los mapas extensos con objetivos variados hacen que el juego sea rejugable. El juego se disfruta más con amigos que con desconocidos, sobre todo si no te lo tomas demasiado en serio.

Mi veredicto:Los aficionados aPhasmophobia A quienes les gusten los equipos más grandes y los exorcismos prácticos les encantará Exorcismo de Fantasmas S.L. Es una caza de fantasmas a escala empresarial.

6. Demonologist [El juego más realista similar a Phasmophobia]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Acción, Aventura, Terror, Independiente, Cooperativo online Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador/es Juegos de Clock Wizard

Demonólogo toma la fórmula de identificación de fantasmas y mejora considerablemente la calidad visual. Los gráficos llaman la atención de inmediato, lo que hace que las casas abandonadas y los lugares encantados resulten más creíbles y realistas. Tú y tu equipo debéis completar misiones por encargo en las que debéis identificar el tipo de fantasma, cumplir objetivos opcionales y realizar exorcismos para terminar cada partida.

Los sustos no se vuelven repetitivos como en otras juegos cooperativos interesantes en este género. Cada tipo de fantasma requiere medidas específicas, por lo que resulta fundamental conocer el comportamiento de cada uno de ellos. Me vi obligado a depender en gran medida de mis compañeros de equipo para coordinar el equipamiento y recopilar pruebas. La estructura objetiva permite que las series sean intensas y centradas. Identificar, investigar, exorcizar.

Por qué lo elegimos DemonólogopartidosPhasmophobia«… al tiempo que lleva el realismo gráfico a un nivel superior. La atmósfera y el diseño del entorno crean una experiencia verdaderamente inquietante que no da la sensación de estar apresurada ni de estar poco trabajada».

La personalización del refugio aporta personalidad entre misión y misión. La variedad en el comportamiento de los «fantasmas» evita que el jugador se acostumbre. Incluso tras pasar horas en el mismo punto de partida, el juego mantiene la tensión gracias a una actividad impredecible.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos como Phasmophobia con gráficos de última generación y una mecánica de exorcismo perfeccionada, Demonólogo ofrece una experiencia inmersiva de caza de fantasmas de lo más realista.

7. Las pruebas de Outlast [Juego cooperativo de terror y supervivencia al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego En primera persona, terror de supervivencia, un jugador, modo cooperativo online Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Barriles rojos

Las pruebas de Outlast te sumerge en experimentos psicológicos de la época de la Guerra Fría en los que Sobrevivir significa mantenerse oculto. Tú y hasta tres compañeros de equipo os adentráis en escenarios de pruebas repletos de sujetos de experimentación enloquecidos. Los entornos claustrofóbicos obligan a jugar con sigilo. No puedes defenderte. Es puro Superar un juego de supervivencia en el que esconderte y evadirte son tus únicas opciones.

La tensión no da tregua. Todavía recuerdo mi primera prueba, cuando un gigante desnudo apareció de la nada mientras completaba un objetivo. Los enemigos aparecen de repente y sin piedad, convirtiendo tareas sencillas en retos angustiosos. El juego combina el terror con momentos caóticos que hacen que la experiencia resulte extrañamente divertida a pesar del miedo.

Por qué lo elegimos Las pruebas de Outlast ofrece sustos cooperativos similares a los de juegos como Phasmophobia pero cambia la caza de fantasmas por puro terror de supervivencia. La mecánica de los juegos de sigilo y el diseño sonoro atmosférico generan un auténtico pavor.

Los sistemas de progresión te permiten desbloquear herramientas y habilidades que cambian el desarrollo de las pruebas. La historia tiene un trasfondo muy profundo, con los experimentos de la Corporación Murkoff que hacen que la locura parezca tener un sentido.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos como Phasmophobia with un juego de sigilo intenso el terror y la experimentación psicológica, Las pruebas de Outlast ofrece pruebas cooperativas de infarto.

8. Dead By Daylight [El mejor juego multijugador asimétrico similar a Phasmophobia]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Acción, terror de supervivencia, modo cooperativo online Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Behaviour Interactive, S.L.

Cuatro supervivientes reparan generadores mientras un asesino les da caza. Ese es el argumento central de Dead By Daylight, y da lugar a algunos de los los juegos multijugador más emocionantes que vas a vivir. El formato 4 contra 1 hace que cada partido sea diferente dependiendo de quién haga de asesino y de las ventajas que traigan los supervivientes.

Pasé mis primeras doce partidas sufriendo derrotas aplastantes antes de entender cómo esquivar a los asesinos y sincronizar bien los rescates. La curva de aprendizaje es pronunciada, pero merece la pena. Una vez que dominas la mecánica, Los momentos decisivos resultan increíblemente gratificantes.

Por qué lo elegimos Dead By Daylight recrea la misma tensión del juego del gato y el ratón que Phasmophobia pero pone a un jugador humano al mando de la amenaza. El formato 4 contra 1 genera un terror impredecible que la IA no puede reproducir.

La plantilla no deja de crecer con asesinos de licencia como Michael Myers, Ghostface y Pyramid Head. Los eventos de temporada y las actualizaciones constantes mantienen el interés de los jugadores, aunque los eventos pueden resultar repetitivos. Las partidas son cortas, lo que significa que, tras una derrota brutal, siempre estás a solo una partida de la redención.

Mi veredicto: For Phasmophobia los aficionados que busquen un juego de terror asimétrico y competitivo con asesinos humanos, Dead By Daylight ofrece una tensión interminable, al estilo del juego del gato y el ratón, a lo largo de emblemáticas sagas de terror.

9. Viernes 13: El juego [Juego de supervivencia de terror al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Acción, terror de supervivencia, modo cooperativo online Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es IllFonic / Gun Media

Siete monitores luchan por sobrevivir mientras Jason Voorhees acecha en el Campamento Crystal Lake. Un jugador se convierte en el asesino imparable, mientras que el resto lucha por escapar. Los mapas recrean esa auténtica atmósfera de las películas de terror de los años 80, con cabañas, orillas de lago y bosques oscuros que parecen sacados directamente de las películas.

Me encantó lo diferente que resultaba cada partida. Puedes quedarte con tu grupo y esperar a que aparezca Tommy Jarvis, o ir por tu cuenta y esconderte en el bosque hasta que llegue la policía. Las configuraciones de personajes se vuelven ridículas. No Fear Jenny es capaz de intimidar a Jason, mientras que Running Vanessa se mueve a una velocidad y con una resistencia increíbles.

Por qué lo elegimos Viernes 13: El juego ofrece juegos similares a Phasmophobia«La tensión se plasma a través de la clásica dinámica de supervivencia del cine slasher. El formato de uno contra muchos da lugar a momentos de trabajo en equipo desesperado frente a un villano icónico del cine de terror».

Las distintas versiones de Jason se mantienen fieles a las películas, con claras fortalezas y debilidades. Las muertes son brutales y personalizables. A pesar de que los problemas de licencia han impedido las actualizaciones oficiales, los servidores de la comunidad y los mods mantienen el juego vivo.

Mi veredicto: Phasmophobia Los aficionados al cine de terror slasher que busquen asesinatos icónicos y una lucha desesperada por la supervivencia encontrarán Viernes 13: El juego ofrece el auténtico terror de Camp Crystal Lake.

10. El Club Blackout [Juego de terror cooperativo narrativo al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego En primera persona, Cooperativo online, Terror, Acción, Independiente, Simulación Plataformas Xbox One, PlayStation 4, PC Año de estreno 2019 Creador/es Pregunta

Las calles de los barrios residenciales esconden algo siniestro en El Club Blackout. Tú y hasta tres amigos jugáis en el papel de adolescentes que investigan una fuerza misteriosa que controla a los adultos de vuestra ciudad. Las misiones de sigilo combinan la investigación con la resolución de acertijos mientras te mueves sigilosamente por los barrios, recopilas pruebas y evitas que te atrapen los enemigos sonámbulos conocidos como «Sleepers».

El ambiente recrea a la perfección esa inquietante sensación de paranoia suburbana. Los elementos de misiones procedurales aportan variedad a las partidas. Me encantó cómo Las misiones exigen una estrecha coordinación y capacidad para tomar decisiones rápidas bajo presión. Cierras los ojos para seguir a una entidad invisible mientras tus compañeros te guían, o reanimas a un amigo segundos antes de que un «Sleeper» lo atrape.

Por qué lo elegimos El Club Blackout ofrece juegos como Phasmophobia con un terror basado en la narrativa y la coordinación en equipo. Las mecánicas de sigilo social y el énfasis en la investigación generan una tensión similar en un entorno completamente diferente.

Los elegantes gráficos y el misterio paranormal te enganchan de inmediato. Las misiones fomentan la resolución creativa de problemas a medida que recopilas pruebas y cumples los objetivos. Se disfruta más con un grupo de amigos con los que puedas coordinarte a través del chat de voz.

Mi veredicto: Phasmophobia Los aficionados que busquen un juego de terror cooperativo con una historia, elementos de sigilo y misterio suburbano deberían hacerse con El Club Blackout A la venta para grupos de amigos, a pesar de que la historia ya ha concluido.

11. Alien: Aislamiento [Juego de terror para un jugador con la misma tensión que Phasmophobia]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Para un jugador, acción y aventura, en primera persona, terror de supervivencia Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2014 Creador/es Creative Assembly / SEGA

Un único xenomorfo te acecha por la estación de Sebastopol. La IA se adapta a tu comportamiento, aprendiendo cuáles son tus escondites y castigando las tácticas repetitivas. Pasarás la mayor parte del tiempo agazapado en taquillas y conductos de ventilación, escuchando cómo resuenan los pasos del alien en los pasillos mientras esperas que no se fije en tu escondite.

En mi opinión, lo que más llama la atención de inmediato es el diseño de sonido. Cada crujido de la estación, cada paso que das, cada siseo del alienígena genera un auténtico pánico. El audio te sumerge por completo, haciéndote sentir como si estuvieras viviendo el mismo terror que Amanda Ripley. Incluso los momentos en el vacío del espacio generan ansiedad al oír el metal chocando contra el casco.

Por qué lo elegimos Alien: Aislamiento recrea la misma tensión constante que juegos como Phasmophobia debido al comportamiento impredecible de la IA. La constante sensación de inquietud que produce no saber dónde se encuentra la amenaza refleja a la perfección la caza de fantasmas.

El sigilo y la gestión de recursos se convierten en herramientas fundamentales para la supervivencia. El juego de ciencia ficción crudo El ambiente se mantiene opresivo en todo momento. Las múltiples opciones de dificultad te permiten adaptar la experiencia a tu nivel de comodidad.

Mi veredicto: Phasmophobia Los aficionados que busquen la emoción del modo para un jugador con una IA adaptativa que los acecha deberían probar Alien: AislamientoUna auténtica obra maestra del terror constante y la atmósfera de angustia.

12. Amnesia: El descenso a la oscuridad [Juego de terror psicológico al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego En primera persona, Psicológico, Terror de supervivencia, Aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2010 Creador/es Frictional Games

En la oscuridad, tu cordura se va desvaneciendo. Amnesia: El descenso a la oscuridadperfeccionó eluna fórmula de terror en la que la única defensa es esconderse. Exploras el castillo de Brennenburg, resolviendo acertijos y desentrañando una historia sobre la moralidad y la desesperación, mientras los monstruos te persiguen por pasillos en penumbra.

La atmósfera es lo que hace que esto funcione. El diseño de sonido, la música y la iluminación se combinan para crear una sensación de angustia constante. Los encuentros con los monstruos me parecieron increíblemente tensos. Una vez descubierto, que te persigan resulta realmente aterrador. El patrón consiste en explorar y recoger objetos, esconderse cuando se oye algo, sobrevivir a la persecución y, finalmente, ponerse a salvo. Es repetitivo, sí, pero eficaz.

Por qué lo elegimos Amnesia: El descenso a la oscuridad fue pionero en las mecánicas de terror de investigación que juegos similares a Phasmophobia en los que se basaron. El sistema de cordura y la narración ambiental sentaron las bases de los juegos de terror modernos.

Los rompecabezas logran el equilibrio perfecto entre complejidad y soluciones lógicas. El modo difícil sube el listón con recursos escasos y la muerte permanente al perder cordura. El DLC «Justine» ofrece un desafío más breve e intenso.

Mi veredicto: Phasmophobia Los aficionados que busquen un terror psicológico de desarrollo lento, con mecánicas relacionadas con la cordura y una narrativa basada en el entorno, encontrarán Amnesia: El descenso a la oscuridad inolvidable, a pesar de algunas repeticiones.

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego En primera persona, psicológico, terror de supervivencia Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es Barriles rojos

Tu única arma es una videocámara con visión nocturna. El periodista independiente Miles Upshur investiga el manicomio Mount Massive tras recibir un aviso anónimo, y Todo sale mal en cuanto entras. El edificio es una pesadilla empapada de sangre, llena de pacientes fugados y de algo mucho peor que acecha en la oscuridad.

El funcionamiento de la batería de la cámara supone una presión constante. Grabar imágenes agota la batería, lo que te obliga a elegir entre ver con claridad o ahorrar batería. «Corre, escóndete o muere» se convierte en tu lema. No hay ningún sistema de combate. Los enemigos te acorralan en los armarios o debajo de las camas, mientras tú aguantas la respiración y rezas para que se vayan.

Por qué lo elegimos Superar ofrece el mismo terror trepidante que otros juegos similares a Phasmophobia pero te deja totalmente desamparado. La perspectiva del metraje encontrado y el enfoque centrado exclusivamente en la supervivencia generan un terror implacable.

El diseño de sonido realza cada encuentro. Recomiendo encarecidamente usar auriculares para detectar pasos y gritos lejanos. El escenario del manicomio rebosa atmósfera gracias a los detalles del entorno y a las notas dispersas que revelan los horribles experimentos de la corporación. Las escenas cinemáticas, que no se pueden saltar, se integran a la perfección en la jugabilidad, aunque pueden resultar frustrantes durante las partidas en modo Pesadilla.

Mi veredicto: Phasmophobia Los aficionados al cine de terror en solitario que busquen una experiencia que les despoje de todos sus mecanismos de defensa encontrarán Superar«La pesadilla de su solicitud de asilo fue inolvidable y verdaderamente aterradora».

14. Darkwood [Juego de terror y supervivencia con perspectiva cenital al estilo de «Mystery» de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Para un jugador, Acción, Aventura, Indie, RPG, Terror de supervivencia Plataformas PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador/es Acid Wizard Studio

Darkwood te sumerge en un bosque polaco surrealista. El bosque está lleno de vida, pero hay algo que no va bien. Aquí, Durante el día hay que buscar recursos y por la noche hay que atrincherarse dentro. La perspectiva cenital genera una tensión opresiva debido al campo de visión limitado. Las amenazas pueden acercarse desde cualquier ángulo.

Las secuencias nocturnas me aceleraban el corazón. Las criaturas arañan las paredes y derriban las barricadas. El juego te obliga a adaptarte o a morir una y otra vez. El combate resulta brutal y exigente, pero nunca injusto. Podrás recuperar tu equipo si vuelves al lugar donde moriste, lo que me ayudó a seguir adelante a pesar de la ansiedad.

Por qué lo elegimos El misterio de la investigación y la tensión que va creciendo poco a poco reflejan lo que hace que estos juegos sean similares a Phasmophobiaefectivo.Darkwood sustituye los sustos repentinos por una mecánica nocturna basada en la exploración que genera un terror genuinamente impredecible.

El mundo resulta grotesco e intrigante, con extraños personajes no jugables y criaturas terroríficas. A medida que exploras, vas descubriendo pequeños fragmentos de la historia que te sumergen cada vez más en los secretos del bosque. El juego te hace sentir insignificante, lo que realza a la perfección la atmósfera opresiva.

Mi veredicto: Esta experiencia surrealista de terror y supervivencia te recompensa Phasmophobia jugadores que prefieren la narración ambiental y la exploración investigativa a la acción constante.

15. La antología de The Dark Pictures: Man of Medan [Juego de terror con una historia central, al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Drama interactivo, terror de supervivencia, un jugador, multijugador Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Supermassive Games / BANDAI NAMCO Entertainment Europe

AunquePhasmophobia te lleva a investigar fantasmas con equipo, Man of Medan te sumerge en una película de terror interactiva en la que Tus decisiones en los diálogos y tus reacciones instantáneas determinan quién sobrevive. No se trata tanto de reunir pruebas como de crear sustos cinematográficos con consecuencias permanentes.

Cinco amigos se suben a un barco de buceo para explorar los restos de un avión hundido de la Segunda Guerra Mundial. Unos piratas los secuestran. Entonces aparece un barco fantasma y todo se convierte en una espiral de terror sobrenatural. El juego se desarrolla a través de planos cinematográficos y voces de actores profesionales, con ramificaciones que cambian en función de tus decisiones.

Por qué lo elegimos Man of Medan ofrece una experiencia centrada en la narrativa, juegos de terror con estilo cinematográfico con una toma de decisiones cooperativa que genera tensión compartida y momentos memorables en grupo.

La jugabilidad combina la exploración con secuencias de acción y mecánicas de control del pulso. Las imágenes premonitorias repartidas por todo el juego ofrecen destellos de futuros posibles, lo que te ayuda a tomar mejores decisiones.

El misterioso Curador aparece entre capítulos para comentar tus decisiones y ofrecerte pistas enigmáticas. El modo «Noche de cine» permite que cinco amigos se pasen el mando entre ellos, de modo que cada uno controle a un personaje diferente. El modo cooperativo online divide el control entre dos jugadores para compartir la experiencia narrativa.

Mi veredicto: Phasmophobia Los jugadores que busquen historias con ramificaciones y sustos cinematográficos en modo cooperativo encontrarán Man of Medan ofrece una experiencia de terror en grupo diferente, pero igual de cautivadora.

16. Hunt: Showdown [Juego competitivo de caza de monstruos similar a Phasmophobia]

Nuestro Scorex 8.9

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Tipo de juego Acción, FPS, modo cooperativo online Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Crytek

Hunt: Showdown toma el concepto de la caza de monstruos de Phasmophobia y le da un giro brutal. Hay otros jugadores que persiguen los mismos objetivos que tú, y no dudarán en matarte para hacerse con la recompensa antes que tú. Ambientado en los implacables pantanos de Luisiana, deberás rastrear a los monstruos siguiendo pistas sonoras, eliminarlos y luego escapar antes de que los cazadores rivales o los enemigos controlados por la IA pongan fin a tu partida.

El escenario de la década de 1890 rebosa ambiente. Las fincas abandonadas esconden pistas y botín. Cada sonido cuenta. Los cuervos se dispersan cuando te acercas, alertando a los jugadores cercanos. Los disparos resuenan por todo el mapa, delatando tu posición. La «muerte permanente» significa perder a tu cazador y su equipo de forma definitiva.

Por qué lo elegimos Hunt: Showdown combina la mecánica de investigación con combates PvP de alto riesgo, creando juegos de disparos en primera persona (FPS) trepidantes momentos en los que la caza de monstruos se une a la supervivencia en una misión de rescate.

El ritmo táctico premia la paciencia. Me he pasado partidas enteras moviéndome lentamente, a la escucha de otros equipos antes de entrar en combate. La variedad de equipamiento te permite jugar con rifles, arcos, pistolas o incluso armas cuerpo a cuerpo. Los modos individual, dúo o trío cambian la dinámica por completo. Cada expedición es diferente, ya que los oponentes humanos crean situaciones impredecibles que la IA nunca podría generar.

Mi veredicto: Phasmophobia Los jugadores que estén preparados para una caza de monstruos competitiva en la que se juega la vida encontrarán Hunt: Showdown ofrece una acción metódica y de alto riesgo en los juegos de disparos en primera persona.

17. Monstruo II [Juego de terror y huida multijugador al estilo de Phasmophobia]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Acción, Aventura, Independiente, Estrategia, Terror de supervivencia, Cooperativo online Plataformas PC Año de estreno 2022 Creador/es Equipo Junkfish / Junkfish Limited

ImagenPhasmophobia pero, en lugar de identificarte, estás intentando escapar a toda costa. Monstruo II encierra hasta cuatro prisioneros en un fuerte marítimo donde Un jugador controla a un monstruo cazador. Los prisioneros activan cuadros eléctricos, reparan generadores y escapan en helicóptero o en submarino mientras la criatura los acecha por pasillos industriales y cubiertas envueltas en niebla.

El escenario de la fortaleza marítima genera una tensión opresiva. Los pasillos de metal oxidado resuenan con el eco de los pasos. Las secciones al aire libre ofrecen un respiro temporal antes de volver a refugiarse en el interior para completar los objetivos. Los tres monstruos jugables tienen estilos de caza únicos, lo que obliga a los prisioneros a adaptar sus estrategias de huida.

Por qué lo elegimos Monstruo II ofrece un terror asimétrico similar al de juegos como Phasmophobia con gráficos mejorados y nuevas mecánicas de persecución.

Me ha gustado que las múltiples vías de escape fomenten la experimentación en lugar de limitarse a memorizar un único recorrido. Jugar en el papel del monstruo da un giro completo a la experiencia, convirtiéndote en la amenaza que acecha a los prisioneros desesperados. Los desarrolladores corrigen los errores de forma activa y colaboran estrechamente con la comunidad, lo que se traduce en mejoras constantes desde el lanzamiento del acceso anticipado.

Mi veredicto: Phasmophobia Los aficionados que busquen un juego de terror asimétrico con un toque de «escape room» y el ambiente de una fortaleza costera disfrutarán Monstruo II«Su trepidante dinámica de juego al estilo del gato y el ratón, a pesar de algunos fallos propios del acceso anticipado».

18. El bosque [Un juego de supervivencia y construcción al estilo de Phasmophobia con un toque de misterio]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Acción, Aventura, Independiente, Simulación, Supervivencia, Cooperativo online Plataformas PC, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creador/es Endnight Games Ltd

Tu avión se estrella en una península remota. Ves cómo unos caníbales se llevan a tu hijo al bosque. Ahora estás solo y tienes una misión: sobrevivir el tiempo suficiente para encontrarlo. El bosque combina la supervivencia que se ve en algunos de los los juegos de mundo abierto más interesantes con auténtico horror a lo largo de mutantes caníbales que aprenden tus hábitos y atacan de forma estratégica.

A diferencia dePhasmophobiaA diferencia de las investigaciones estructuradas de otros juegos, este te ofrece total libertad. Tala árboles, construye bases, explora cuevas repletas de inquietantes descubrimientos. El ciclo de día y noche genera una tensión natural. Durante el día, te sientes relativamente seguro para recolectar recursos. La noche trae consigo el miedo, ya que los mutantes se vuelven agresivos y la visibilidad disminuye.

Por qué lo elegimos El bosquecombina mecánicas de supervivencia con un misterio de investigación y sustos en modo cooperativo que los seguidores de Phasmophobia reconocerán.

La IA caníbal me impresionó por su imprevisibilidad. Exploran tu base, se retiran cuando se ven superados y coordinan sus ataques. El modo cooperativo admite hasta ocho jugadores para largas sesiones de supervivencia. La historia se va desvelando poco a poco a través de la exploración de cuevas y las pistas que ofrece el entorno. Los mods y los servidores de la comunidad aumentan considerablemente la rejugabilidad.

Mi veredicto: ¿Buscas juegos de mundo abierto que combinen la construcción de bases con investigaciones de terror? El bosque ofrece una experiencia de supervivencia cooperativa fluida en la que cada noche se vive con peligro.

Mi veredicto general

Si estás buscando tu próxima obsesión en la caza de fantasmas después de Phasmophobia, el mejor punto de partida depende de lo que más te asuste.

Para los jugadores que buscan enfrentamientos más rápidos con demonios y entidades agresivas → Devorar . Ofrece intensas misiones de exorcismo en las que la coordinación es clave para la supervivencia, ideal para grupos que quieran Phasmophobia«La tensión condensada en ráfagas de adrenalina de 20 minutos».

. Ofrece intensas misiones de exorcismo en las que la coordinación es clave para la supervivencia, ideal para grupos que quieran Phasmophobia«La tensión condensada en ráfagas de adrenalina de 20 minutos». Para los investigadores que buscan la experiencia más auténtica en la caza de fantasmas → Demonologist . Lo perfeccionaPhasmophobia«Su fórmula de recopilación de pruebas, con unos gráficos de gran calidad y una mecánica de juego muy pulida».

. Lo perfeccionaPhasmophobia«Su fórmula de recopilación de pruebas, con unos gráficos de gran calidad y una mecánica de juego muy pulida». Para grupos de amigos más grandes que buscan operaciones a escala empresarial → Ghost Exorcism INC. Admite hasta seis jugadores con exorcismos llenos de acción y mapas más amplios, ideal para grupos que buscan ese ambiente de empresa de investigación paranormal.

Cada juego refleja diferentes aspectos de lo que hace que Phasmophobia Empieza por el factor de miedo que más te atraiga.

Preguntas frecuentes