18 Spiele wie „Phasmophobia“ im Jahr 2025 für Fans von Koop-Horror-Spielen

Ich habe nach Spielen gesucht, die Phasmophobia die dieselbe bedrückende Atmosphäre eines Ermittlungsspiels mit einzigartigen Wendungen einfangen. Einige konzentrieren sich auf Dämonenaustriebe mit aggressiven Wesen. Andere bieten asymmetrischen Mehrspielermodus, bei dem die Menschen zu den Jägern werden.

Diese Liste umfasst 18 Titel, die ähnliche Spielerlebnisse bieten. Es erwarten dich archäologische Grabausgrabungen, spannende Monsterjagden und psychologischer Solo-Horror, der dem Gruselfaktor von „Phasmophobia“ in nichts nachsteht.

Manche eignen sich für kurze 20-minütige Spielrunden. Andere erfordern ausgedehnte Überlebensrunden mit Elementen zum Aufbau einer Basis. Alle fangen unterschiedliche Aspekte dessen ein, was die Geisterjagd so spannend macht. Tauche ein und finde heraus, welches dieser Spiele deine nächste gruselige Leidenschaft werden könnte.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Phasmophobia“

Meiner Meinung nach stellen diese drei Titel die besten Ausgangspunkte dar: rasante Dämonenbegegnungen, ausgefeilte Beweissysteme oder groß angelegte Einsätze mit größeren Teams. Jeder von ihnen bietet eine ganz eigene Interpretation des paranormalen Horrors.

beruhigen (2019) – Rasante Geisterjagden in Spukhäusern, in denen die Geister immer schneller und aggressiver werden. Ideal für Gruppen, die kurze Runden mit intensiven Verfolgungsjagden und echten Schreckmomenten suchen. verschlingen (2021) – Dämonenaustriebe, komprimiert in 20 Minuten Chaos, in denen dich Wesen im Verlauf der Missionen aggressiv jagen. Ideal für Teams, die die Spannung von „Phasmophobia“ suchen, ohne das langsame Tempo der Ermittlungen. Weißes Rauschen 2 (2017) – Asymmetrischer 4-gegen-1-Horror, bei dem ein Spieler das Monster steuert, das vier Ermittler jagt. Verbindet kooperative Ermittlungen mit kompetitivem Mehrspielermodus für unvorhersehbares menschliches Verhalten.

Diese drei Titel bieten rasante Verfolgungsjagden, authentische Ermittlungen und groß angelegte Einsätze. Die vollständige Liste unten umfasst 15 weitere Spiele aus den Bereichen Survival-Horror, psychologischer Terror und kompetitive Monsterjagd.

18 Spiele wie „Phasmophobia“ für Fans von Koop-Horror

Phasmophobia hat die kooperative Geisterjagd perfektioniert, doch auch andere Titel sorgen mit einzigartigen Wendungen für ähnliche Schreckmomente. Einige konzentrieren sich auf Dämonenaustriebe, andere bieten asymmetrischen Mehrspielermodus, und einige verzichten ganz auf den Koop-Modus zugunsten von psychologischem Solo-Horror.

Diese Liste umfasst Spiele mit viel Ermittlungsarbeit, Überlebensmechaniken und purem Horror. Wie viele dieser Spiele wie Phasmophobia Hast du schon gespielt?

1. beruhigen [Das beste Spiel im Stil von Phasmophobia für rasante Geisterjagden]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Abenteuer, Casual, Horror, Indie, Online-Koop, Strategie Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Shawn Hitchcock / Hitchcock Games

beruhigen versetzt dich und deine Crew in Spukhäuser, in denen man gegen die Zeit antritt, um wütende Geister zu vertreiben. Du wirst unheimliche Orte erkunden, wichtige Gegenstände sammeln und Rituale durchführen, um Geister dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen.

Der Grafikstil versprüht mit schummrigen Räumen, flackernden Lichtern und Schreckmomenten, die aus dem Nichts auftauchen, eine typische Indie-Horror-Atmosphäre.

Was mich sofort in seinen Bann gezogen hat, war, wie schnell sich alles entwickelt. Die Runden dauern 15 bis 20 Minuten. Der „Ghost“ wird zunehmend schneller und aggressiver. Auf gute Koordination kommt es an. Eine Person lenkt ab, während eine andere die Aufgaben erledigt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Pacify“ fängt genau jene panikauslösenden Momente ein, in denen man um sein Leben rennt – wie man sie aus Spielen wie „Phasmophobia“ kennt –, verdichtet sie jedoch zu kompakten Runden. Das Ergebnis: Chaos, Schreie und Adrenalin, gebündelt in 20 Minuten.

Die Utensilien sind einfach, aber wirkungsvoll. Taschenlampen, Schlüssel, rituelle Gegenstände. Nichts Kompliziertes. beruhigen unterstützt auch VR, was den Schrecken noch verstärkt, wenn man sich tatsächlich umdreht, um zu prüfen, ob sich etwas hinter einem befindet. Es ist spottbillig und läuft auf den meisten PCs, Das macht es perfekt, um Freunde zu einer kurzen Horrorrunde zu überreden.

Mein Fazit: beruhigen trifft den Nagel auf den Kopf, was das panikauslösende Chaos angeht Phasmophobia das, wonach sich Fans sehnen, aber in 20-minütigen Häppchen. Perfekt für kurze Horror-Sessions mit Freunden.

2. verschlingen [Ein furchteinflößendes Koop-Exorzismus-Spiel im Stil von „Phasmophobia“]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Abenteuer, Horror, Indie, Multiplayer Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Spiele mit geradem Rücken

Ich werde mein erstes Mal nie vergessen verschlingen laufen. Der Dämon war nicht einfach nur da, wie in Phasmophobia. Es hat mich verfolgt.

Auf jeder Karte landet ihr zusammen mit bis zu drei Freunden an Orten, die von kultischen Symbolen durchdrungen sind – wie verlassene Irrenanstalten, verfluchte Bauernhöfe und Ritualstätten, die eine wahrhaft bedrückende Atmosphäre verbreiten. Eure Mission ist klar: Verbrennt oder opfert 10 bestimmte Gegenstände, um eine Besessenheit zu beenden. Doch der Dämon wird mit jedem Gegenstand, den du fertigstellst, aggressiver.

Der Spielablauf ist einfach, aber brutal. Ich habe über den Voice-Chat die Fundorte der Gegenstände durchgegeben, während mein Teamkollege das Wesen abgelenkt hat. Eine falsche Bewegung, und man wird ausgeschaltet. Koordination ist gleichbedeutend mit Überleben. Das Spiel bietet 7 Karten mit 4 Schwierigkeitsstufen, von „Leicht“ bis „Albtraum“, sodass man sich langsam herantasten oder sich selbst herausfordern kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Devour“ fängt genau dieselbe, immer stärker werdende Angst ein, die man in „Phasmophobia“ verspürt, und treibt die Bedrohung noch weiter auf die Spitze. Der Dämon verfolgt dich unerbittlich, während du deinem Ziel immer näher kommst.

Jede Karte variiert das Spielprinzip gerade so weit, dass es abwechslungsreich bleibt. Die Jumpscares sitzen, und das Finden öffentlicher Lobbys ist zwar Glückssache, aber mit Freunden ist es eines der intensivsten Koop-Horror-Erlebnisse, die es gibt. Die Grafik ist düster und atmosphärisch, und jeder Geräuschhinweis hält einen in Atem.

Mein Fazit: Wenn du Spiele magst wie Phasmophobia mit unerbittlichen Dämonenkämpfen und zielorientierter Teamarbeit, verschlingen ist ein absolutes Muss.

3. Weißes Rauschen 2 [Asymmetrisches Multiplayer-Spiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Abenteuer, Indie, Online-Koop, Strategie, Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Milkstone Studios

Weißes Rauschen 2 dreht den Spieß beim Koop-Horror um, indem es ein Spieler ist das eigentliche Monster während vier Ermittler in stockfinsterer Umgebung nach Hinweisen suchen. Das asymmetrische Spielprinzip sorgt für spannende Katz-und-Maus-Momente, in denen deine Taschenlampe deine einzige Verteidigung ist. Leuchte dem Monster ins Gesicht, und du hast ein paar kostbare Sekunden Zeit zu fliehen, bevor es verschwindet.

Mir hat besonders gefallen, wie anders sich das angefühlt hat im Vergleich zu Phasmophobia„Geister-KI“. Als Ermittler zu spielen bedeutet Gemeinsam mit deinem Team musst du 8 Hinweise finden und anschließend 8 Siegel zerstören, um zu gewinnen. Du kannst zwei Fänge überstehen, bevor du ausscheidest, sodass sich das Monster jede Eliminierung hart erarbeiten muss. Wenn du als Kreatur spielst, erhältst du Fähigkeiten und die Perspektive eines Jägers, was das Spiel komplett verändert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weißes Rauschen 2 schlägt eine Brücke zwischen Phasmophobia„s kooperativer Detektiv- und asymmetrischer Horrorspiel wie Dead by Daylight. Das 4-gegen-1-Format erfordert Teamwork und bringt zudem unvorhersehbares menschliches Verhalten ins Spiel.

Die Vielfalt hat mich beeindruckt. Sechzehn verschiedene Ermittler mit einzigartigen Werten und Fähigkeiten, sechs Monster mit unterschiedlichen Kräften und sieben Karten sorgen für Abwechslung. Das Spiel bietet ein hohes Potenzial, das eigene Können zu verbessern. Um gegen erfahrene Monster zu gewinnen, sind enge Zusammenarbeit und kluge Taktiken erforderlich. Schon das alleinige Schleichen durch dunkle Gänge sorgt für echte Angst, und die Entwickler veröffentlichen regelmäßig Updates.

Mein Fazit Wenn du Spiele suchst, die ähnlich sind wie Phasmophobia mit einem kompetitiven Twist und asymmetrischem Gameplay, Weißes Rauschen 2 bietet spannungsgeladenen Multiplayer-Horror.

4. Vorwarnung [Ein archäologisches Horrorspiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Abenteuer, Indie, Online-Koop, Survival-Horror Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Dreambyte Games

In Vorwarnung,Die Gräber des alten Ägyptens sind prozedural generierte Todesfallen, in denen du und bis zu drei Freunde nach Hinweisen suchen, während euch die Geister der alten Medjay jagen. Das archäologische Thema zieht sich mit Hieroglyphen und verfluchten Artefakten, die überall verstreut sind, wie ein roter Faden durch das Spiel. Da sich der Grundriss jedes Grabes von Durchgang zu Durchgang ändert, nützt es dir nichts, dir Fluchtwege einzuprägen.

Die Gefahr scheint unmittelbarer zu sein als Phasmophobia. Jeder Medjay erfordert bestimmte Handlungen, um zu überleben. Bei manchen muss man Augenkontakt vermeiden. Andere bestrafen es, stillzustehen. Ich befand mich ständig Beweise sammeln, anstatt auf paranormale Aktivitäten zu warten.

Das Spiel umfasst 12 Arten von Beweisen, wobei jeder Geist über 8 eindeutige Kennungen verfügt, was die Ermittlungen spannend macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben VorwarnungdauertPhasmophobia„s Ermittlungsmechanik und überträgt sie in antike Grabstätten, kombiniert mit Environmental Storytelling und prozedural generierten Umgebungen. Der archäologische Ansatz verleiht dem Spiel eine unverwechselbare Identität, während die Spannung beim Sammeln von Beweisen erhalten bleibt.

Dank der VR-Unterstützung wird die Erkundung dieser Gräber noch intensiver. Die Schreckmomente sitzen tief und die Atmosphäre bleibt angespannt. In den Lobbys kann es manchmal ruhig sein, aber das Kern-Erlebnis macht das wieder wett Survival-Horror-Spiel juckt genau richtig.

Mein Fazit: „Forewarned“ weckt denselben Entdeckungsdrang wie „Phasmophobia“ und bietet gleichzeitig Gruselspaß in ägyptischen Grabstätten mit einer unmittelbareren Gefahr. Noch nie war die Erkundung von Grabstätten so spannend.

5. Geisteraustreibung GmbH [Das Spiel, das der Tiefe der Geisterjagd in Phasmophobia am nächsten kommt]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Indie, Horror, Online-Koop, Simulation, Early Access Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber StudioGoupil

Bis zu sechs Spieler können sich in Geisteraustreibung GmbH, wodurch die Geisterjagd zu einer vollwertigen Aufgabe des Unternehmens im Bereich des Paranormalen wird. Auf großen Karten sind mehrere Geister gleichzeitig zu finden, und deine Aufgabe geht über die bloße Identifizierung hinaus.

Du sammelst Beweise und führst echte Exorzismen durch, um Geister zu vertreiben. Das Spiel stattet dich mit Salzgranaten und Laserpistolen aus, wodurch du weniger verwundbar bist als in Phasmophobia wo man im Grunde genommen schutzlos ist.

Mir hat gefallen, wie Begegnungen mit Geistern bedeuten nicht den sofortigen Tod. Du kannst Schläge einstecken und dich wieder erholen. Ereignisse überraschen dich zwar immer noch mit plötzlichen Erscheinungen, aber da du nun über Mittel verfügst, um dich zu wehren, verschiebt sich das Kräfteverhältnis. Die Jagd auf mehrere Geister wird komplex, da du die richtigen Exorzismus-Maßnahmen auf den jeweiligen Geistertyp abstimmen musst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geisteraustreibung GmbHÜbereinstimmungenPhasmophobia„s Tiefe bei der Beweissammlung und fügt gleichzeitig actionorientierte Exorzismus-Mechaniken hinzu. Durch die größere Teamgröße eignet es sich perfekt für Freundesgruppen, die diese „Geisterjagd-Team“-Atmosphäre suchen.

Das Exorzismus-Buch ermöglicht es dir, eigene Zaubersprüche zu verfassen, was den Spielrunden mehr Persönlichkeit verleiht. Große Karten mit abwechslungsreichen Zielen sorgen für hohen Wiederspielwert. Das Spiel macht am meisten Spaß mit Freunden statt mit Zufallsspielern, vor allem, wenn man es nicht allzu ernst nimmt.

Mein Fazit:Fans vonPhasmophobia Wer größere Teams und praktische Exorzismen mag, wird begeistert sein Geisteraustreibung GmbH Das ist Geisterjagd im großen Stil.

6. Demonologist [Das realistischste Spiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Abenteuer, Horror, Indie, Online-Koop Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Clock Wizard Games

Dämonologe greift auf die Formel zur Geistererkennung zurück und steigert die visuelle Detailtreue. Die Grafik fällt sofort ins Auge, wodurch verlassene Häuser und Spukorte realistischer und glaubwürdiger wirken. Du und dein Team arbeitet euch durch auftragsbasierte Missionen, in denen ihr die Art des Geistes identifiziert, optionale Ziele erfüllt und Exorzismen durchführt, um jeden Durchlauf abzuschließen.

Die Schreckmomente wiederholen sich nicht wie bei anderen spannende Koop-Spiele in diesem Genre. Verschiedene Geistertypen erfordern jeweils eigene Gegenmaßnahmen, weshalb es entscheidend ist, das Verhalten jedes einzelnen Wesens zu kennen. Ich habe festgestellt, dass ich mich bei der Abstimmung der Ausrüstung und dem Sammeln von Beweisen stark auf meine Teamkollegen verlassen habe. Die objektive Struktur sorgt für straffe und zielgerichtete Abläufe. Erkennen, untersuchen, beseitigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben DämonologeÜbereinstimmungenPhasmophobia„s Detektiv-Gameplay und treibt gleichzeitig den grafischen Realismus weiter voran. Die Atmosphäre und das Umgebungsdesign sorgen für ein wahrhaft gruseliges Erlebnis, das weder gehetzt wirkt noch unausgereift erscheint.“

Die individuelle Gestaltung des sicheren Hauses sorgt zwischen den Missionen für mehr Persönlichkeit. Die Vielfalt im Verhalten der Geister verhindert, dass man sich daran gewöhnt. Selbst nach stundenlangem Aufenthalt am selben Startort sorgt das Spiel durch unvorhersehbare Ereignisse weiterhin für Spannung.

Mein Fazit: Wenn du Spiele magst wie Phasmophobia mit Grafik der nächsten Generation und verfeinerten Exorzismus-Mechaniken, Dämonologe bietet ein fesselndes Geisterjagd-Erlebnis, wie es realistischer nicht sein könnte.

7. Die Outlast-Prüfungen [Koop-Survival-Horror-Spiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels First-Person, Survival-Horror, Einzelspieler, Online-Koop Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Rote Fässer

Die Outlast-Prüfungen versetzt dich in psychologische Experimente aus der Zeit des Kalten Krieges, in denen Überleben bedeutet, sich versteckt zu halten. Du und bis zu drei Teamkollegen durchquert Testumgebungen voller gestörter Versuchspersonen. Die beengten Umgebungen zwingen zu heimlichem Spielverhalten. Du kannst dich nicht wehren. Es ist pures Outlast Ein Survival-Spiel, bei dem Verstecken und Ausweichen deine einzigen Optionen sind.

Die Spannung lässt nie nach. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Versuch, als plötzlich aus dem Nichts ein nackter Riese auftauchte, während ich gerade eine Aufgabe erledigte. Gegner tauchen plötzlich und unerbittlich auf, wodurch einfache Aufgaben zu nervenaufreibenden Herausforderungen werden. Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen Horror und chaotischen Momenten, die das Erlebnis trotz des Schreckens auf seltsame Weise unterhaltsam machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Outlast-Prüfungen bietet kooperative Schreckmomente, ähnlich wie Spiele wie Phasmophobia ersetzt jedoch die Geisterjagd durch puren Survival-Horror. Die Mechanik des Stealth-Spiels und das atmosphärische Sounddesign sorgen für echte Angst.

Durch Fortschrittssysteme kannst du Werkzeuge und Fähigkeiten freischalten, die den Verlauf der Prüfungen verändern. Die Hintergrundgeschichte ist tief verwurzelt in den Experimenten der Murkoff Corporation, wodurch der Wahnsinn einen Sinn zu haben scheint.

Mein Fazit: Wenn du Spiele magst wie Phasmophobia with ein intensives Stealth-Spiel Horror und psychologische Experimente, Die Outlast-Prüfungen bietet furchterregende Koop-Herausforderungen.

8. Dead By Daylight [Das beste asymmetrische Multiplayer-Spiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Survival-Horror, Online-Koop Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Behaviour Interactive Inc.

Vier Überlebende reparieren Generatoren, während ein Mörder sie jagt. Das ist der Kern des Spielablaufs von Dead By Daylight, und es bringt einige der die spannendsten Multiplayer-Spiele die du erleben wirst. Durch das 4-gegen-1-Format fühlt sich jedes Spiel anders an je nachdem, wer den Killer spielt und welche Fähigkeiten die Überlebenden mitbringen.

In meinen ersten zwölf Spielen habe ich immer wieder eine Niederlage einstecken müssen, bevor ich verstanden habe, wie man Killer richtig umgeht und Rettungen richtig timt. Die Lernkurve ist steil, aber lohnenswert. Sobald man die Spielmechanik verstanden hat, Spannende Momente sind unglaublich befriedigend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dead By Daylight fängt dieselbe Spannung eines Katz-und-Maus-Spiels ein wie Phasmophobia stattdessen übernimmt ein menschlicher Spieler die Kontrolle über die Bedrohung. Das 4-gegen-1-Format sorgt für unvorhersehbaren Horror, den eine KI nicht nachahmen kann.

Die Charakterauswahl wird ständig um lizenzierte Killer wie Michael Myers, Ghostface und Pyramid Head erweitert. Saisonale Events und regelmäßige Updates sorgen für eine stabile Spielerbasis, auch wenn sich die Events manchmal etwas eintönig anfühlen. Dank der kurzen Matches ist man nach einer brutalen Niederlage immer nur ein Spiel von der Wiedergutmachung entfernt.

Mein Fazit: For Phasmophobia Fans, die sich einen kompetitiven, asymmetrischen Horrorspielmodus mit menschlichen Killern wünschen, Dead By Daylight bietet endlose Spannung im Stil von „Katz und Maus“ quer durch legendäre Horror-Reihen.

9. Freitag, der 13.: Das Spiel [Ein Slasher-Survival-Spiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Survival-Horror, Online-Koop Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber IllFonic / Gun Media

Sieben Betreuer kämpfen ums Überleben, während Jason Voorhees im Camp Crystal Lake sein Unwesen treibt. Ein Spieler schlüpft in die Rolle des unaufhaltsamen Killers, während alle anderen versuchen, ihm zu entkommen. Die Karten fangen die authentische Slasher-Atmosphäre der 1980er Jahre ein – mit Hütten, Seeufern und dunklen Wäldern, die direkt aus den Filmen zu stammen scheinen.

Mir hat besonders gefallen, wie unterschiedlich sich jedes Match entwickelt hat. Man kann bei seiner Gruppe bleiben und darauf warten, dass Tommy Jarvis auftaucht, oder sich alleine in den Wald zurückziehen und dort verstecken, bis die Polizei eintrifft. Charakter-Builds werden langsam lächerlich. No Fear Jenny kann Jason im Grunde genommen schikanieren, während Running Vanessa mit wahnsinniger Geschwindigkeit und Ausdauer durch die Gegend flitzt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Freitag, der 13.: Das Spiel bietet Spiele an, die ähnlich sind wie Phasmophobia„…“ sorgt durch klassisches Slasher-Überleben für Spannung. Das „Einer gegen viele“-Format sorgt für Momente verzweifelter Zusammenarbeit im Kampf gegen einen legendären Horror-Bösewicht.

Jasons verschiedene Versionen bleiben den Filmen treu und weisen klare Stärken und Schwächen auf. Die Tötungen sind brutal und individuell anpassbar. Obwohl Lizenzprobleme offizielle Updates verhindern, halten Community-Server und Mods das Spiel am Leben.

Mein Fazit: Phasmophobia Fans, die sich nach Slasher-Horror mit legendären Morden und verzweifeltem Überlebenskampf sehnen, werden Freitag, der 13.: Das Spiel verspricht authentischen „Camp Crystal Lake“-Horror.

10. Der Blackout Club [Ein narratives Koop-Horrorspiel im Stil von „Phasmophobia“]

Unsere Bewertung 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive, Online-Koop, Horror, Action, Indie, Simulation Plattformen Xbox One, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Frage

In den Straßen der Vororte verbirgt sich etwas Unheimliches Der Blackout Club. Du und bis zu drei Freunde schlüpft in die Rolle von Teenagern, die einer mysteriösen Macht auf der Spur sind, die die Erwachsenen eurer Stadt kontrolliert. Bei Stealth-Missionen werden Ermittlungen mit dem Lösen von Rätseln kombiniert während du dich durch die Stadtviertel schleichst, Beweise sammelst und versuchst, nicht von schlafwandelnden Feinden, den sogenannten „Sleepers“, erwischt zu werden.

Die Atmosphäre fängt diese unheimliche Vorstadt-Paranoia perfekt ein. Die prozeduralen Missionselemente sorgen für Abwechslung. Mir hat besonders gefallen, wie Einsätze erfordern eine enge Abstimmung und schnelles Denken unter Druck. Du schließt die Augen, um einem unsichtbaren Wesen zu folgen, während deine Teamkollegen dich leiten, oder du belebst einen Freund wieder, Sekunden bevor ein „Sleeper“ ihn erwischt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Blackout Club bietet Spiele wie Phasmophobia mit storybasiertem Horror und Teamkoordination. Die sozialen Stealth-Mechaniken und der Fokus auf Ermittlungen erzeugen eine ähnliche Spannung in einem völlig anderen Umfeld.

Die stilvolle Grafik und das übernatürliche Rätsel fesseln einen sofort. Die Missionen regen zu kreativer Problemlösung an, während man Beweise sammelt und Ziele erfüllt. Am besten erlebt man das Spiel mit einer festen Gruppe von Freunden, die sich über den Voice-Chat abstimmen können.

Mein Fazit: Phasmophobia Fans, die sich einen storybasierten Koop-Horror mit Stealth-Elementen und einem mysteriösen Vorstadt-Setting wünschen, sollten sich Der Blackout Club für Freundesgruppen im Angebot, obwohl die Geschichte bereits abgeschlossen ist.

11. Alien: Isolation [Ein Einzelspieler-Horrorspiel, das an die Spannung von „Phasmophobia“ erinnert]

Unsere Bewertung 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Einzelspieler, Action-Adventure, Ego-Perspektive, Survival-Horror Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Creative Assembly / SEGA

Ein einzelner Xenomorph verfolgt dich durch die Sevastopol-Station. Die KI passt sich Ihrem Verhalten an, indem du seine Verstecke ausfindig machst und sich wiederholende Taktiken zunichte machst. Die meiste Zeit wirst du in Schränken und Lüftungsschächten kauernd verbringen, den Echo-Schritten des Aliens durch die Gänge lauschen und dabei hoffen, dass es nicht gerade deinen Versteckplatz überprüft.

Was mir sofort auffällt, ist das Sounddesign. Jedes Knarren der Station, jeder Schritt, den man macht, jedes Zischen des Aliens erzeugt echte Angst. Der Ton lässt einen vollkommen in die Welt eintauchen, sodass man das Gefühl hat, denselben Schrecken zu erleben wie Amanda Ripley. Selbst Momente im Vakuum des Weltraums schüren die Angst, wenn Metall gegen den Rumpf prallt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Alien: Isolation fängt dieselbe anhaltende Spannung ein wie Spiele wie Phasmophobia durch das unvorhersehbare Verhalten der KI. Die ständige Angst, nicht zu wissen, woher die Gefahr kommt, spiegelt die Geisterjagd perfekt wider.

Tarnung und Ressourcenmanagement werden zu entscheidenden Überlebensstrategien. Die düsteres Science-Fiction-Spiel Die bedrückende Atmosphäre hält durchgehend an. Dank verschiedener Schwierigkeitsstufen kannst du das Spielerlebnis ganz nach deinem Geschmack anpassen.

Mein Fazit: Phasmophobia Fans, die sich nach spannendem Einzelspielermodus mit adaptiver KI sehnen, sollten Alien: Isolation‘s Meisterwerk an anhaltendem Horror und atmosphärischer Beklemmung.

12. Amnesia: The Dark Descent [Psychologisches Horrorspiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Aus der Ich-Perspektive, Psychologischer Horror, Survival-Horror, Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2010 Urheber Frictional Games

Im Dunkeln schwindet deine geistige Gesundheit. Amnesia: The Dark Descentperfektionierteine Formel für hilflosen Schrecken, bei der das Verstecken die einzige Verteidigung ist. Du erkundest Schloss Brennenburg, löst Rätsel und setzt eine Geschichte über Moral und Verzweiflung zusammen, während Monster dich durch schummrige Gänge jagen.

Die Atmosphäre macht das Spiel aus. Sounddesign, Musik und Beleuchtung sorgen gemeinsam für eine ständige Beklemmung. Die Begegnungen mit den Monstern fand ich unglaublich spannend. Wenn man erst einmal entdeckt wurde, ist es wirklich beängstigend, verfolgt zu werden. Das Muster lautet: Erkunden und Gegenstände einsammeln, sich verstecken, wenn man etwas hört, die Verfolgung überstehen und dann in Sicherheit gelangen. Monoton, ja, aber effektiv.

Warum wir uns dafür entschieden haben Amnesia: The Dark Descent war Vorreiter bei den Mechaniken des investigativen Horrors, die in ähnlichen Spielen wie Phasmophobia darauf aufbauend. Das Sanity-System und das Environmental Storytelling schufen eine Blaupause für moderne Horrorspiele.

Rätsel treffen genau den richtigen Mittelweg zwischen Komplexität und logischen Lösungen. Der „Hard“-Modus erhöht den Schwierigkeitsgrad durch knappe Ressourcen und den permanenten Tod bei Verlust der geistigen Gesundheit. Der Justine-DLC bietet eine kürzere, aber intensivere Herausforderung.

Mein Fazit: Phasmophobia Fans, die sich nach einem sich langsam aufbauenden Psychohorror mit Mechaniken rund um den Verstand und einer durch die Umgebung erzählten Geschichte sehnen, werden Amnesia: The Dark Descent unvergesslich, trotz einiger Wiederholungen.

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Aus der Ich-Perspektive, Psychologischer Survival-Horror Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Rote Fässer

Deine einzige Waffe ist eine Videokamera mit Nachtsichtfunktion. Der freiberufliche Journalist Miles Upshur untersucht die Mount Massive Anstalt, nachdem er einen anonymen Hinweis erhalten hat, und Sobald man eintritt, geht alles schief. Das Gebäude ist ein blutgetränkter Albtraum, voller entflohener Patienten und etwas weitaus Schlimmerem, das in der Dunkelheit lauert.

Die Funktionsweise des Kameraakkus sorgt für ständigen Druck. Das Aufnehmen von Filmmaterial verbraucht viel Energie, sodass man sich entscheiden muss, ob man eine klare Bildqualität bevorzugt oder lieber den Akku schont. „Lauf, versteck dich oder stirb“ wird zu deinem Mantra. Es gibt kein Kampfsystem. Die Gegner treiben dich in Schränke oder unter Betten, während du den Atem anhältst und betest, dass sie weiterziehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Outlast bietet denselben atemberaubenden Nervenkitzel wie ähnliche Spiele Phasmophobia aber nimmt einem jegliches Gefühl der Kontrolle. Die Found-Footage-Perspektive und die ausschließliche Konzentration auf das Überleben erzeugen eine unerbittliche Angst.

Das Sounddesign verleiht jeder Begegnung das gewisse Etwas. Ich empfehle dringend, Kopfhörer zu verwenden, um Schritte und entfernte Schreie besser wahrzunehmen. Die Kulisse der Anstalt versprüht dank Umgebungsdetails und verstreuten Notizen, die die schrecklichen Experimente des Konzerns offenbaren, eine beklemmende Atmosphäre. Die nicht überspringbaren Zwischensequenzen fügen sich nahtlos in das Gameplay ein, können jedoch bei „Nightmare“-Durchläufen frustrierend sein.

Mein Fazit: Phasmophobia Fans, die auf der Suche nach einem Horrorfilm für den Einzelgenuss sind, der alle Abwehrmechanismen zunichte macht, werden feststellen, dass Outlast„Sein Albtraum im Asylzentrum war unvergesslich und wirklich erschreckend.“

14. Darkwood [Ein Top-Down-Survival-Horror-Spiel im Stil von „Phasmophobia’s Mystery“]

Unsere Bewertung 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Einzelspieler, Action, Abenteuer, Indie, Rollenspiel, Survival-Horror Plattformen PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Acid Wizard Studio

Darkwood versetzt dich in einen surrealen polnischen Wald. In diesem Wald liegt etwas Unheimliches in der Luft. Hier, Tagsüber heißt es, nach Vorräten zu suchen, und nachts heißt es, sich drinnen zu verbarrikadieren. Die Top-Down-Perspektive erzeugt durch das begrenzte Sichtfeld eine beklemmende Spannung. Gefahren können aus jedem Winkel auftauchen.

Die Nachtszenen ließen mein Herz höher schlagen. Kreaturen kratzen an den Wänden und durchbrechen Barrikaden. Das Spiel zwingt dich dazu, dich anzupassen – oder immer wieder zu sterben. Die Kämpfe wirken brutal und gnadenlos, aber niemals unfair. Du kannst deine Ausrüstung zurückerhalten, wenn du an den Ort zurückkehrst, an dem du gestorben bist, was mich trotz der Angst dazu brachte, weiterzumachen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Krimi-Charakter und die sich langsam aufbauende Beklemmung spiegeln wider, was Spiele ähnlich macht wie Phasmophobiawirksam.Darkwood verzichtet auf Schreckmomente und setzt stattdessen auf prozedurale Nachtmechaniken, die für wirklich unvorhersehbaren Horror sorgen.

Die Welt wirkt mit ihren seltsamen NPCs und schreckenerregenden Kreaturen grotesk und faszinierend. Beim Erkunden entdeckt man kleine Story-Fragmente, die einen immer tiefer in die Geheimnisse des Waldes hineinziehen. Das Spiel vermittelt einem das Gefühl, winzig klein zu sein, was die bedrückende Atmosphäre perfekt unterstreicht.

Mein Fazit: Dieses surreale Survival-Horror-Erlebnis belohnt Phasmophobia Spieler, die eine durch die Umgebung vermittelte Erzählung und das Erkunden der Umgebung mehr schätzen als ständige Action.

15. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan [Ein storybasiertes Horrorspiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Interaktives Drama, Survival-Horror, Einzelspieler, Mehrspieler Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Supermassive Games / BANDAI NAMCO Entertainment Europe

WährendPhasmophobia lässt dich mit Ausrüstung nach Geistern suchen, Man of Medan versetzt dich in einen interaktiven Horrorfilm, in dem Deine Dialogentscheidungen und blitzschnellen Reaktionen entscheiden darüber, wer überlebt. Es geht weniger um das Sammeln von Beweisen als vielmehr um filmreife Schreckmomente mit bleibenden Folgen.

Fünf Freunde gehen an Bord eines Tauchboots, um das Wrack eines im Zweiten Weltkrieg versunkenen Flugzeugs zu erkunden. Piraten entführen sie. Dann taucht ein Geisterschiff auf, und alles entwickelt sich zu einem übernatürlichen Horror. Das Spiel entfaltet sich durch filmische Kameraeinstellungen und professionelle Sprachausgabe mit verzweigten Handlungssträngen, die sich je nach deinen Entscheidungen ändern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Man of Medan bietet eine erzählorientierte, filmische Horrorspiele mit gemeinsamer Entscheidungsfindung, die für gemeinsame Spannung und unvergessliche Momente in der Gruppe sorgt.

Das Gameplay verbindet Erkundung mit Quick-Time-Events und Mechaniken zur Pulssteuerung. Überall verstreute „Premonition“-Bilder geben Einblicke in mögliche Zukunftsszenarien und helfen dir dabei, bessere Entscheidungen zu treffen.

Zwischen den Kapiteln taucht der geheimnisvolle Kurator auf, kommentiert deine Entscheidungen und gibt rätselhafte Hinweise. Im „Filmabend“-Modus können sich fünf Freunde einen Controller weiterreichen, wobei jeder einen anderen Charakter steuert. Im Online-Koop-Modus teilen sich zwei Spieler die Steuerung, um gemeinsam die Geschichte zu erleben.

Mein Fazit: Phasmophobia Spieler, die sich verzweigte Handlungsstränge und filmreife Koop-Gruselmomente wünschen, werden feststellen, dass Man of Medan bietet ein anderes, aber ebenso fesselndes Horror-Erlebnis für Gruppen.

16. Hunt: Showdown [Ein kompetitives Monsterjagd-Spiel im Stil von Phasmophobia]

Unser Scorex 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Ego-Shooter, Online-Koop Plattformen PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Crytek

Hunt: Showdown greift das Konzept der Monsterjagd aus Phasmophobia und verleiht der Geschichte eine brutale Wendung. Andere Spieler haben es auf dieselben Ziele abgesehen wie du, und sie werden dich ohne zu zögern töten, um das Kopfgeld als Erste zu kassieren. In den gnadenlosen Sümpfen von Louisiana spürst du Monster anhand von Geräuschen auf, eliminierst sie und entkommst, bevor rivalisierende Jäger oder KI-Gegner deinen Lauf beenden.

Die Kulisse der 1890er Jahre versprüht eine einzigartige Atmosphäre. In verlassenen Anwesen verbergen sich Hinweise und Beute. Jedes Geräusch zählt. Krähen fliegen auf, wenn du dich näherst, und warnen so Spieler in der Nähe. Schüsse hallen über die Karte und verraten deine Position. „Permadeath“ bedeutet, dass du deinen Jäger und seine Ausrüstung dauerhaft verlierst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hunt: Showdown verbindet Ermittlungsmechaniken mit hochkarätigem PvP und schafft so spannende Ego-Shooter Momente, in denen Monsterjagd auf Überleben bei Rettungsaktionen trifft.

Das taktische Tempo belohnt Geduld. Ich habe ganze Matches damit verbracht, mich langsam zu bewegen und nach anderen Teams zu lauschen, bevor ich den Kampf aufgenommen habe. Dank der vielfältigen Ausrüstungsmöglichkeiten kannst du mit Gewehren, Bögen, Pistolen oder sogar Nahkampfwaffen spielen. Die Modi „Solo“, „Duo“ oder „Trio“ verändern die Dynamik komplett. Jede Expedition fühlt sich anders an, da menschliche Gegner unvorhersehbare Situationen schaffen, wie es eine KI niemals könnte.

Mein Fazit: Phasmophobia Spieler, die bereit sind für einen Wettkampf in der Monsterjagd mit Permadeath, werden feststellen, dass Hunt: Showdown bietet methodische, risikoreiche FPS-Action.

17. Monster II [Multiplayer-Flucht-Horror-Spiel im Stil von Phasmophobia]

Unsere Bewertung 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Abenteuer, Indie, Strategie, Survival-Horror, Online-Koop Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Team Junkfish / Junkfish Limited

BildPhasmophobia aber du versuchst aktiv zu fliehen, anstatt dich zu erkennen. Monster II bringt bis zu vier Gefangene auf eine Seefestung, wo Ein Spieler steuert ein Jagdmonster. Die Gefangenen schalten Sicherungskästen ein, reparieren Generatoren und fliehen mit dem Hubschrauber oder U-Boot, während die Kreatur sie durch Industriekorridore und neblige Decks verfolgt.

Die Kulisse der Seefestung erzeugt eine beklemmende Spannung. In den Gängen aus rostigem Metall hallen Schritte wider. Die Außenbereiche bieten vorübergehende Erholung, bevor man sich wieder ins Innere zurückzieht, um die Aufgaben zu erfüllen. Die drei spielbaren Monster verfügen jeweils über einzigartige Jagdstile, was die Gefangenen dazu zwingt, ihre Fluchtstrategien anzupassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Monster II bietet asymmetrischen Horror, ähnlich wie Spiele wie Phasmophobia mit verbesserter Grafik und neuen Verfolgungsjagd-Mechaniken.

Mir hat gefallen, dass die vielen Fluchtwege zum Experimentieren anregen, anstatt nur einen einzigen Weg auswendig zu lernen. Wenn man als Monster spielt, kehrt sich das Spielerlebnis komplett um: Man wird selbst zur Bedrohung, die verzweifelte Gefangene jagt. Die Entwickler beheben Fehler zügig und arbeiten eng mit der Community zusammen, was seit dem Start des Early Access zu stetigen Verbesserungen geführt hat.

Mein Fazit: Phasmophobia Fans, die auf asymmetrischen Escape-Horror mit der Atmosphäre einer Seefestung stehen, werden ihre Freude daran haben Monster II„Das spannende Katz-und-Maus-Gameplay, trotz einiger Kinderkrankheiten in der Early-Access-Phase.“

18. Der Wald [Ein Überlebens- und Aufbauspiel im Stil von „Phasmophobia“ mit geheimnisvollen Elementen]

Unsere Bewertung 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action, Abenteuer, Indie, Simulation, Überleben, Online-Koop Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Endnight Games Ltd

Dein Flugzeug stürzt auf einer abgelegenen Halbinsel ab. Du siehst, wie Kannibalen deinen Sohn in den Wald zerren. Jetzt bist du allein und hast nur eine Aufgabe: lange genug zu überleben, um ihn zu finden. Der Wald verbindet das Überleben, wie man es in einigen der die interessantesten Open-World-Spiele mit echtem Entsetzen kannibalistische Mutanten, die deine Verhaltensmuster lernen und strategisch angreifen.

Im Gegensatz zuPhasmophobiaIm Gegensatz zu den strukturierten Abenteuern anderer Spiele bietet dieses Spiel dir völlige Freiheit. Fälle Bäume, baue Stützpunkte und erkunde Höhlen voller beunruhigender Entdeckungen. Der Tag-Nacht-Zyklus sorgt für eine natürliche Spannung. Tagsüber fühlt man sich beim Sammeln von Ressourcen relativ sicher. Die Nacht bringt Angst mit sich, da Mutanten aggressiv werden und die Sicht schlechter wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Waldverbindet Überlebensmechaniken mit detektivischen Rätseln und Koop-Gruselmomenten, die Fans von „Phasmophobia“ wiedererkennen werden.

Die „Kannibalen“-KI hat mich durch ihre Unberechenbarkeit beeindruckt. Sie erkundet deine Basis, zieht sich zurück, wenn sie unterlegen ist, und koordiniert Angriffe. Der Koop-Modus unterstützt bis zu acht Spieler für ausgedehnte Überlebensrunden. Die Geschichte entfaltet sich nach und nach durch die Erkundung von Höhlen und Hinweise in der Umgebung. Mods und Community-Server erhöhen den Wiederspielwert erheblich.

Mein Fazit: Suchst du nach Open-World-Spielen, die den Aufbau von Stützpunkten mit Horror-Ermittlungen verbinden? Der Wald bietet nahtloses Koop-Survival, bei dem sich jede Nacht gefährlich anfühlt.

Mein Fazit

Wenn du auf der Suche nach deinem nächsten Geisterjagd-Hobby bist, nachdem Phasmophobia… der beste Ausgangspunkt hängt davon ab, wovor du dich am meisten fürchtest.

Für Spieler, die sich schnellere Dämonenkämpfe mit aggressiven Wesen wünschen → verschlingen . Es bietet spannende Exorzismus-Missionen, bei denen das Zusammenspiel über das Überleben entscheidet – ideal für Gruppen, die Phasmophobia„Die Spannung, verdichtet in 20-minütige Adrenalinschübe.“

. Es bietet spannende Exorzismus-Missionen, bei denen das Zusammenspiel über das Überleben entscheidet – ideal für Gruppen, die Phasmophobia„Die Spannung, verdichtet in 20-minütige Adrenalinschübe.“ Für Ermittler, die das authentischste Geisterjäger-Erlebnis suchen → Dämonologe . Es verfeinertPhasmophobia„s Formel zur Beweissicherung mit hervorragender Grafik und ausgefeilter Spielmechanik.

. Es verfeinertPhasmophobia„s Formel zur Beweissicherung mit hervorragender Grafik und ausgefeilter Spielmechanik. Für größere Freundesgruppen, die eine Lösung im Unternehmensmaßstab suchen → Ghost Exorcism INC. Es unterstützt bis zu sechs Spieler mit actiongeladenen Exorzismen und größeren Karten – ideal für Gruppen, die das Gefühl einer paranormalen Ermittlungsfirma erleben möchten.

Jedes Spiel beleuchtet verschiedene Aspekte dessen, was Phasmophobia Arbeite daran. Beginne mit dem Angstfaktor, der dich am stärksten beschäftigt.

Häufig gestellte Fragen