Los 20 mejores juegos de rol de terror que te pondrán los pelos de punta y que no te puedes perder

Los juegos de rol de terror deben combinar a la perfección el rol con los sustos que te hielan la sangre. Como era de esperar, se trata de un subgénero bastante minoritario, y encontrar juegos realmente buenos resulta complicado en comparación con los títulos de otros géneros más populares.

He separado el grano de la paja y he reunido a los 20 Los mejores juegos de rol de terror que realmente te pondrán los pelos de punta. No todos los juegos de la lista son juegos de rol tradicionales. Algunos son juegos de terror que incorporan elementos de los juegos de rol, pero todos tienen algo en común: son divertidos, dan miedo y te sumergen de lleno en la historia.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol de terror

El verdadero terror reside en tu mente; no se trata solo de sustos fáciles. Bienvenido a los mejores juegos de rol de terror que te aterrorizarán y te perseguirán en tus sueños. Mi selección 20 Las brochetas tienen sin duda mucha carne, pero estas 3 son las que tienen más contenido y son mis opciones favoritas:

La llamada de Cthulhu (2018) – El juego de rol de terror más espeluznante, en el que explorarás la isla de Darkwater para descubrir la verdad que se esconde tras un extraño caso de asesinato y te enfrentarás a grotescos monstruos lovecraftianos Dead Space (2008) – Un legendario juego de terror y supervivencia con un sistema de progresión de estilo RPG ligero que combina mecánicas de RPG, acción trepidante y sustos ingeniosos, con un diseño de audio y vídeo impecable. Planescape: Torment (1999) – Una obra maestra centrada en la historia, con desenlaces múltiples, decisiones moralmente ambiguas y una atmósfera intensa que te mantendrá enganchado durante horas.

Solo con estos tres ya tendrías para un buen rato, pero no nos quedemos ahí. Te invito a leer mi lista completa de los mejores juegos de rol de terror, ya que he seleccionado algunos de los títulos más impresionantes y menos valorados.

Los 20 mejores juegos de rol de terror: adéntrate en una pesadilla

Adéntrate en una pesadilla escalofriante con estas experiencias de terror con toques de RPG y sumérgete en mundos desoladores y desprovistos de esperanza. El 20 Los mejores juegos de rol de terror están aquí mismo, así que desplázate hacia abajo si te atreves y zarpemos hacia tierras desconocidas.

1. La llamada de Cthulhu [El mejor juego de rol de terror lovecraftiano]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol de terror y supervivencia Plataformas Windows, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Cyanide, Focus Home Interactive Duración media de la partida Unas 10 horas Ideal para Una historia lovecraftiana que te sumerge por completo Lo que me gustó Sistema de cordura y opciones de diálogo

Un juego de rol de investigación impregnado del horror cósmico lovecraftiano y de mecánicas relacionadas con la cordura. La llamada de Cthulhu cumple todos los requisitos, dando prioridad al juego de rol. Las pruebas de habilidad únicas de los personajes y las herramientas de investigación garantizan que la jugabilidad sea variada y emocionante.

Por otra parte, al más puro estilo del género de terror, o mejor dicho, al estilo lovecraftiano, está el sistema de locura. Este sistema convierte el conocimiento en algo siniestro, ya que cuanto más sabes, más pagas con tu cordura. La llamada de Cthulhu es el mejor juego de rol de terror con un un estilo que prima la atmósfera por encima de los tiroteos intensos.

Por qué lo elegimos ElegimosLa llamada de Cthulhu para disfrutar de una historia lovecraftiana envolvente y de mecánicas de juego de rol que hacen que el juego sea especialmente divertido e intrigante.

Como gran admirador de Lovecraft, La llamada de Cthulhu es una carta de amor a la historia que le da título. Llena de inquietud, con un ritmo lento y una historia misteriosa que te invita a desentrañarla y descubrir cómo acaba.

Mi veredicto: La llamada de Cthulhu No solo es uno de los juegos más auténticos del universo de Lovecraft. Es un magnífico juego de rol de terror con una jugabilidad auténtica, una historia y un ritmo intensos, unos gráficos atmosféricos y múltiples finales que le aportan una gran rejugabilidad.

2. Dead Space [El mejor juego de rol de terror ambientado en el espacio]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2008 Creador/es EA Redwood Shores, Electronic Arts Duración media de la partida 12 horas Ideal para Un juego de rol de terror lleno de acción Lo que me gustó Impresionante diseño visual y sonoro

Dead Space es un apasionante juego de terror y supervivencia de ciencia ficción ambientado a bordo del USG Ishimura nave espacial. Cuenta con un sistema de equipamiento y módulos de armas mejorables, con un sistema de progresión al estilo RPG que garantiza horas de diversión. Dead Space cuenta con entornos opresivos a bordo de la nave y un diseño de criaturas espeluznante que me hiela la sangre en las venas.

Pero no estás aquí para dispararles sin pensar. Debes gestionar los recursos y apuntar estratégicamente a sus extremidades, ya que los disparos a la cabeza no suelen ser suficientes. Dead Space’s Un diseño de audio y unos efectos visuales de primera categoría potencian la sensación de aislamiento y el terror, justo lo que esperas de algunos de los mejores juegos de rol de terror.

Por qué lo elegimos Dead Space es una delicia para los aficionados al survival horror, con una gran presencia audiovisual, un diseño de monstruos aterrador y unos entornos espaciales inquietantes.

También quieres un sistema de progresión muy satisfactorio, que recompense la exploración y la asunción de riesgos. Dead Space es un título de terror aclamado universalmente con un Metacritic una veintena de8.4, lo que lo dice todo.

Mi veredicto: Dead Space es un juego perfecto para Resident Evil los aficionados que prefieren jugar a un clásico juego de rol de terror antes que pasar un rato tranquilo y divertido viendo una comedia. Opresivo, angustioso y sangriento: una combinación formidable para cualquier aficionado al terror.

3. Planescape: Torment [Los mejores juegos de rol de terror con temas filosóficos]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de rol de terror Plataformas Windows, Android, iOS, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 1999 Creador/es Black Isle Studios, Interplay Entertainment Duración media de la partida Alrededor de 44 horas Ideal para Una historia y una atmósfera envolventes Lo que me gustó Trama con ramificaciones y múltiples finales

Planescape: Torment puede que no sea un juego de terror en el sentido estricto de la palabra. Sus seguidores coinciden en que se trata de un título de terror en el que prima la historia y de un juego de rol con trasfondo filosófico, donde Las opciones de diálogo son tus «armas» principales. El juego cuenta con un guion rico e inolvidable y personajes emblemáticos, como Morte y El Sin Nombre, que hacen que el jugador se sienta emocionalmente involucrado.

Planescape: Tormentestá ambientada en elPlanescape multiverso. Los aficionados conocen sus escenarios extravagantes y llenos de ideas, así como su rica mitología, a diferencia de la fantasía convencional. El juego te ofrece la libertad de tomar decisiones que tengan consecuencias importantes, haciendo hincapié en los juegos de rol.

Por qué lo elegimos El verdadero horror surge de tu mente, y Planescape: Torment lo sabe muy bien, con su énfasis en los temas filosóficos y el terror psicológico.

Los desenlaces ramificados, los recuerdos ocultos y las decisiones ambiguas ofrecen una rejugabilidad infinita para los adictos al juego. La banda sonora del juego, 9.1 on Metacritic implica que hay tantos Planescape: Torment ¡adictos!

Mi veredicto: RecomiendoPlanescape: Torment para los aficionados a las experiencias de terror profundas y filosóficas, que ya no se encuentran fácilmente hoy en día. Es una combinación ganadora de imágenes grotescas, temas maduros y angustia existencial que me pone los pelos de punta.

4. Shin Megami Tensei III: Nocturne [El mejor juego de rol de terror por turnos]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de rol de terror Plataformas PS2 y PS4, Nintendo Switch, Windows Año de estreno 2003 Creador/es Atlus, Atlus USA, Ghostlight, Sega Duración media de la partida Unas 53 horas Ideal para Un mundo inquietante y evocador Lo que me gustó Combate táctico por turnos

Shin Megami Tensei III: Nocturne está ambientado en un Tokio postapocalíptico, plagado de demonios. Aborda temas ocultistas y filosóficos profundos, lo que le da al juego una dimensión totalmente nueva. Uno de los mejores juegos de rol de terror también permite sistemas de reclutamiento, fusión y negociación de demonios que aportan una impresionante profundidad al juego de rol.

Como era de esperar, el carácter de terror del juego se debe a un tono maduro e inquietante, mientras que las decisiones del jugador determinan la forma en que renace el mundo, lo que le da al juego un aire surrealista. Shin Megami Tensei: Nocturne el combate es increíblemente difícil, que requieren una ejecución y una planificación minuciosas.

Por qué lo elegimos Uno de los mejores juegos de rol de terror con combate por turnos, una mecánica de juego de rol muy completa y una dinámica de juego exigente.

Todo ello se ve realzado por una paleta de colores bastante sombría que da lugar a una atmósfera desolada que se adentra con naturalidad en el terror cósmico. Con un Metacritic una veintena de8.8, este es uno de los el ordenador más impresionante juegos de terror que también puedes disfrutar en una consola.

Mi veredicto: Shin Megami Tensei III: Nocturne es una obra maestra del género de rol y terror con combates por turnos, una narrativa profunda y un mundo de juego inquietante y opresivo que te sumergirá en su atmósfera y no te dejará escapar hasta que la historia llegue a su fin.

5. Bloodborne [El mejor juego de rol de terror al estilo Souls]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PS4 Año de estreno 2015 Creador/es FromSoftware, Sony Computer Entertainment Duración media de la partida Unas 34 horas Ideal para Un vasto mundo lovecraftiano Lo que me gustó Combate al estilo Souls

Bloodborne es un famoso juego al estilo Souls, que muchos consideran mejor que su fuente de inspiración. El juego se desarrolla en un mundo vasto, misterioso y un mundo gótico cargado de tradición, repleto de imágenes de pesadilla y de descubrimientos inesperados. Es uno de los los juegos de rol tácticos más queridos, con especial énfasis en la configuración de personajes y el combate metódico, donde cada enfrentamiento es puro horror.

Me gusta especialmente su diseño de niveles, que combina las sinuosas calles de la ciudad con un terror cósmico, lo cual me parece muy al estilo de Lovecraft. Bloodborne es famoso por su enfrentamientos con jefes que te dejan sin aliento y que parecen choques con seres sobrenaturales.

Por qué lo elegimos Bloodborne probablemente sea el#1 AlmasUn juego al estilo de que combina la progresión de los juegos de rol con entornos terroríficos que transmiten una inmersión total y un miedo constante.

El juego cuenta su historia a través del entorno, lo que fomenta la paranoia y la curiosidad. El 8.9 Metacritic La puntuación lo dice todo: pruébalo si aún no lo has hecho.

Mi veredicto: Bloodborne es una obra maestra y uno de los mejores juegos de rol de terror que no te puedes perder. Su atmósfera, su sistema de combate al estilo Souls y su rica mitología hacen que este mundo fantástico resulte aún más emocionante de explorar y de vivir.

6. Darkest Dungeon [El mejor juego de rol de exploración de mazmorras]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego RPG, roguelike Plataformas Windows, Linux, iOS, PS4, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Red Hook Studios Duración media de la partida 55-60 horas Ideal para Combates y exploración apasionantes Lo que me gustó Mazmorras generadas proceduralmente para una rejugabilidad infinita

Darkest Dungeonse encuentra entre loslos juegos de exploración de mazmorras más famosos. Se trata de una aventura roguelike reinventada con una estructura de viaje por carretera en la que cada expedición cuenta. El aspecto de juego de rol reside en el sistema de estrés, que añade la complejidad en la gestión de los héroes y las relaciones entre los personajes.

El combate táctico mejorado del juego hace hincapié en la estrategia por turnos, lo que hace que cada enfrentamiento se parezca a una partida de ajedrez. Darkest Dungeon’s El diseño visual y sonoro mejorado confiere al juego un aspecto más espectacular. Como fan de la música de los videojuegos, la nueva banda sonora me parece absolutamente fantástica.

Por qué lo elegimos Un fenomenal juego de exploración de mazmorras con una gestión de héroes muy elaborada, combates tácticos y una mecánica de juego basada en el riesgo frente a la recompensa que genera terror en cada encuentro.

Me parece queDarkest Dungeon es uno de los juegos más rejugables de la lista. Las partidas más cortas y los desafíos que van cambiando evitan que el juego resulte aburrido, y los diferentes desenlaces hacen que cada partida sea una nueva aventura. El 9.0 Metacritic La puntuación está perfectamente justificada.

Mi veredicto: Si te encantan los juegos de exploración de mazmorras, Darkest Dungeon Es un juego imprescindible. Combina el terror con una historia envolvente, una exploración apasionante y una mecánica de rol muy completa, lo que lo convierte en una fuente inagotable de diversión.

7. La ciudad que se hunde [Un magnífico juego de rol de terror ambientado en el universo de Lovecraft]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Terror de supervivencia, acción y aventura Plataformas Windows, Nintendo Switch, PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Frogwares, Bigben Interactive Duración media de la partida Unas 19 horas Ideal para Explorando el mundo lovecraftiano Lo que me gustó Investigación detectivesca y trasfondo profundo

Otra joya lovecraftiana, La ciudad que se hunde, te pone en la piel de un investigador que trata de desentrañar el origen de sus visiones. La ciudad que se hunde es un juego de rol de terror en toda regla que hace hincapié en la atmósfera y la investigación detectivesca.

Los diálogos basados en las decisiones del jugador y el desarrollo de los casos dan forma a las revelaciones y al estado de ánimo de los personajes. Por otra parte, los entornos inspirados en Lovecraft y la inquietante, El diseño de estas criaturas aterradoras provoca una locura creciente con cada partida.

Por qué lo elegimos La ciudad que se hunde es una novela policíaca llena de misterio ambientada en un mundo lovecraftiano, con criaturas espantosas, personajes extraños y una atmósfera de constante pesadumbre.

La estructura del juego de rol se sustenta en su sistema de pruebas, las tiradas de habilidad y los encuentros de combate opcionales. Aunque su Metacritic una veintena de6.1 quizá no suene muy impresionante, La ciudad que se hunde es un juego infravalorado que resume a la perfección lo que mi querido H. P. Lovecraft intentó transmitir hace cien años.

Mi veredicto: ReproducirLa ciudad que se hunde si eres fan de Lovecraft y te encantan los buenos misterios. Con divertidos casos que resolver y combates ocasionales, es un juego de rol de terror que te mantendrá enganchado hasta el final.

8. Premonición mortal [El mejor juego de rol de terror con una historia envolvente]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows, Nintendo Switch, Xbox 360, PS3 Año de estreno 2010 Creador/es Access Games, Gevo Entertainment, Ignition Entertainment, Marvelous Entertainment, Rising Star Games, Aksys Games, Numskull Games Duración media de la partida Alrededor de 20 horas Ideal para Una exploración inmersiva y aterradora en un mundo abierto Lo que me gustó Historia de un misterioso asesino en serie

Premonición mortales unfamosoXbox Juego de rol con un marcado carácter de terror de supervivencia. Probablemente lo conozcas como un clásico de culto que combina un terror surrealista y de pesadilla con peculiares elementos de juego de rol policíaco. Por encima de todo, Premonición mortal cuenta con personajes memorables y una una narración onírica que oscila entre el terror y el encanto.

Por qué lo elegimos Un clásico de culto del género de terror y supervivencia ambientado en un mundo abierto, que recuerda a Twin Peaks, con su atmósfera inquietante y su narrativa impecable.

El terror proviene de encuentros tensos y llenos de miedo, y el tono impredecible del juego y sus inquietantes escenarios me recuerdan a esa serie de ambiente siniestro, Twin Peaks. Lo admito: Premonición mortal le falta un poco de pulido, pero la narrativa, vaya, es especial. El juego… 8.1 Metacritic esa puntuación es bien merecida, incluso en la actualidad.

Mi veredicto: Me encantaPremonición mortal por su enfoque en la historia, sus ligeros toques de RPG y sus entornos surrealistas y misteriosos. Es un juego legendario de 2010 que sigue siendo válida y merece la pena vivirla.

9. Vampiro [Lo mejor para el combate vampírico y los escenarios góticos]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Dontnod Entertainment, Focus Home Interactive Duración media de la partida Alrededor de 18 horas Ideal para El combate vampírico y la toma de decisiones Lo que me gustó Una historia gótica cruda con múltiples desenlaces

Vampiroes un juego de rol de acción con una narrativa central en el que cada vida que acabas con cambia el mundo y la historia. Eres un médico vampiro que debe encontrar el equilibrio entre su profesión y su naturaleza chupasangre, lo que da lugar a dilemas morales y a interesantes giros argumentales.

El mundo semiabierto de Londres en 1918 le da a todo un aire gótico, mientras que las enfermedades y las tensiones sociales asolan la ciudad. Vampyr cuenta con redes de PNJ fascinantes, dejar que el jugador elija quién vive y quién muere, lo que acabará por cambiar el mundo y el propio final.

Por qué lo elegimos Una combinación única de combate vampírico, progresión de RPG y un Góticouna historia que se ramifica en diferentes finales, según las decisiones que tomes.

Vampiromezclascombate vampírico, progresión de RPG y sigilo, lo que le confiere un gran valor de rejugabilidad, sobre todo gracias a sus múltiples finales. Créeme, el Metacritic una veintena de6.8 ¡No le hace justicia en absoluto!

Mi veredicto: Vampiroes una joya oculta entre los mejores juegos de rol de terror. Se trata de una espeluznante aventura de vampiros cuyo mundo gótico, combates adictivos y una narrativa sólida te mantendrán pegado a la silla.

10. Pathologic 2 [El mejor juego de rol de terror con mecánica de supervivencia]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Ice-pick Lodge, tinyBuild Duración media de la partida Unas 30 horas Ideal para Mecánicas completas de supervivencia Lo que me gustó Tomar decisiones difíciles que afectan al mundo que rodea al jugador

Pathologic 2 es un simulador de plaga existencial y surrealista con sistemas de RPG de supervivencia intensos y opresivos. Su jugabilidad en primera persona lo hace muy envolvente, lo que lo sitúa entre los los títulos de terror más memorables de Xbox, PS, yWindows. Pathologic 2La mecánica del juego supone una presión constante en cuanto a tiempo y recursos. No puedes hacer todo lo que quieres.

Tendrás que tomar decisiones cruciales sobre cómo avanzar en tu viaje por este mundo extraño y onírico que pone en entredicho la certeza y la identidad. Del mismo modo, Tu progreso depende de las decisiones que tomes para sobrevivir y de tus interacciones sociales, lo que te hace sentir como un pequeño engranaje de un sistema enorme y moralmente cuestionable.

Por qué lo elegimos Un impactante simulador de plagas con una profunda mecánica de supervivencia que te obliga a tomar decisiones delicadas y moralmente ambiguas que afectan al mundo que te rodea.

Pathologic 2’s Metacritic una veintena de8.6 tiene mucho sentido, dada la profundidad del juego y esa deliciosa combinación de RPG y angustia existencial.

Mi veredicto: Pathologic 2 es una experiencia de terror RPG para un solo jugador fenomenal, con unos gráficos envolventes, decisiones del jugador que influyen en el mundo y un universo onírico que invita a ser explorado.

11. Hellblade: El sacrificio de Senua [El juego de terror más atractivo y envolvente]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de acción y espadas, aventura Plataformas Windows, PS4 y PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador/es Ninja Theory Duración media de la partida 8 horas Ideal para Gráficos de primera categoría y una historia llena de misterio Lo que me gustó Diseño de sonido envolvente y espacial

Hellblade: El sacrificio de Senua Me dejó alucinado con su mezcla de terror psicológico y combates de RPG de acción, además de una narrativa profundamente personal. Recuerdo el impactante diseño de sonido, que hacía que jugar con auriculares resultara muy inquietante.

No se trata solo de satisfacer tus gustos. El juego cuenta con un una descripción envolvente de la psicosis y las voces internas, lo que te lleva a sumirte en tu propia locura. La tensión proviene tanto de la lucha interna como de los enemigos monstruosos que intentan arrancarte la cabeza.

Por qué lo elegimos Elegimos este juego por su excelente diseño de audio y vídeo, que hace que la representación de la psicosis resulte realista y provoque una sensación de locura en los nuevos jugadores.

Hellblade: El sacrificio de Senua cuenta una historia íntima que aborda el terror como un estado mental. Está salpicada de acertijos y combates, con giros narrativos ingeniosamente situados para mantener un un ambiente opresivo y sombrío.

Hellblade: El sacrificio de Senuaes uno de loslos mejores juegos similares a Dead Space, con sus encuentros claustrofóbicos y una tensión constante que mantiene al jugador en vilo.

Mi veredicto: Hellblade: El sacrificio de Senuatiene unMetacritic una veintena de7.8, y estoy de acuerdo en que es espectacular en muchos aspectos. Se lo recomiendo a los audiófilos que busquen un diseño de sonido impecable para acompañar su aventura de terror y su descenso a un episodio de psicosis profunda y caótica.

12. S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil [El mejor juego de rol postapocalíptico]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego FPS Plataformas Windows, PS4 y PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2007 Creador/es GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Duración media de la partida Alrededor de 20 horas Ideal para Sobrevivir en un mundo postapocalíptico Lo que me gustó Entornos y relaciones entre personajes creíbles

Nunca pensé que… S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil sería una de mis favoritoPS5 Juegos de rol. Bueno, pues ya está disponible oficialmente en esta y en todas las demás plataformas conocidas. Este legendario juego, ambientado en un mundo postapocalíptico, combina el género de rol de supervivencia con elementos de terror como la paranoia, las anomalías y los mutantes.

Su mundo de tipo «sandbox» fomenta la búsqueda de recursos, la gestión de recursos, la política entre facciones y los encuentros fortuitos. S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de ChernóbilEl ambiente del juego rezuma aislamiento y desesperanza, mientras que la constante amenaza del entorno genera una tensión inquietante.

Por qué lo elegimos Un juego famoso por su combate un poco tosco, pero increíblemente auténtico, por la construcción de su mundo y por una atmósfera que te sumerge por completo a cada paso.

Irás avanzando gracias a un mejor equipamiento, nuevas habilidades y tu afiliación a una facción, lo que acabará definiendo tu estilo de juego. Se sabe que tiene algunos fallos, pero créeme, está hecho con pasión y cariño, y eso se nota a leguas, lo cual… Metacritic una veintena de8.4lo demuestra.

Mi veredicto: Es uno de mis juegos favoritos ambientados en un mundo postapocalíptico, con una estética sombría, un mundo vasto y desolador, e interacciones realistas entre los personajes. Es imprescindible para cualquier aficionado a los juegos de rol de terror.

13. Metro 2033 [El mejor juego de rol de terror y combate táctico]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego FPS Plataformas Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch Año de estreno 2010 Creador/es 4A Games, THQ, Deep Silver Duración media de la partida 10 horas Ideal para Juego de sigilo y combate táctico Lo que me gustó Una historia intrigante con varios finales

Metro 2033 es el sucesor espiritual del juego anterior de la lista. Un divertido y adictivo shooter de terror y supervivencia en primera persona con elementos de RPG y una atmósfera opresiva. Metro 2033La escasez de recursos puede ser su aspecto más aterrador.

Tendrás que administrar con cuidado tus municiones, filtros y medicinas para sobrevivir. La toma de decisiones es fundamental mientras exploras un mundo posnuclear Moscúen el metro y vivirán encuentros agobiantes tanto con humanos como con monstruos mutantes. Metro 2033 no es un juego de rol al uso.

Por qué lo elegimos Un sucesor espiritual del S.T.A.L.K.E.R. una serie con una historia cautivadora, mecánicas ligeras de rol y un excelente diseño audiovisual que sigue estando a la altura hoy en día.

Con una mecánica de juego de rol poco definida y mayor énfasis en el terror y la narración, puede que no satisfaga a los apasionados de los juegos de rol. Pero te aseguro que su historia, sus gráficos y su diseño de sonido se encuentran entre los mejores que he visto, y el juego salió a la venta en 2010. No es de extrañar que siga aguantando bien en Metacritic, con una puntuación de 7.8.

Mi veredicto: Metro 2033 tiene todas las características de un juego de rol de terror: terror, algunas mecánicas de juego de rol, una historia cautivadora, unos gráficos impresionantes y una banda sonora muy buena. Si te gusta S.T.A.L.K.E.R.juegos,Metro 2033 comparte muchas características, pero con un diseño más atractivo y moderno.

14. The Binding of Isaac: Rebirth [El mejor juego de rol de terror tipo roguelike]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Acción y aventura, roguelike Plataformas Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Año de estreno 2014 Creador/es Niccolò Duración media de la partida Entre 11 y 12 horas para la historia principal Ideal para Luchar contra monstruos en diversas mazmorras de estilo roguelike Lo que me gustó Ambientada en la historia bíblica del mismo nombre

The Binding of Isaac: Rebirth es un juego de estilo roguelike con una fuerte temática religiosa y de terror grotesco. Bajo el trasfondo religioso se esconde una progresión de juego de rol potenciada por ingeniosas configuraciones de personajes, objetos y sinergias para gran variedad mecánica y rejugabilidad.

The Binding of Isaac: Rebirth te permite explorar mazmorras de estilo roguelike y enfrentarte a poderosos monstruos. Las partidas generadas proceduralmente hacen que cada descenso a la oscuridad resulte inquietante a su manera. Aunque la mecánica del juego es accesible, el La dificultad desmesurada hace que el jugador se sienta casi impotente.

Por qué lo elegimos Este juego es la encarnación perfecta de un RPG de terror de estilo roguelike con una dificultad brutal, una atmósfera oscura y unos entornos surrealistas e inquietantes.

La narrativa y las imágenes oscuras y retorcidas del juego se inclinan claramente hacia el terror corporal y la alegoría moral. Todo ello da como resultado uno de los juegos de rol de terror más memorables a los que he jugado.

Mi veredicto: The Binding of Isaac: Rebirth se basa en la historia bíblica del mismo nombre, narrada de una forma más grotesca y sangrienta. Se lo recomiendo a cualquier aficionado a los juegos de rol de terror que valore la rejugabilidad, la variedad en los combates y su carácter roguelike, que hace que cada partida sea única.

15. Torment: Las mareas de Numenera [El mejor juego de rol de fantasía y terror]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego RPG Plataformas Windows, Linux, macOS, Xbox One, PS4 Año de estreno 2017 Creador/es inXile Entertainment, Techland Publishing Duración media de la partida 36 horas Ideal para Mecánicas y progresión propias de un RPG profundo Lo que me gustó Una historia y un escenario de fantasía impresionantes

Torment: Las mareas de Numenera es un juego de rol narrativo con toques de terror corporal y filosófico, que explora la identidad y las consecuencias. Es similar a Planescape, con su inquebrantable énfasis en el diálogo, los enfoques originales y las consecuencias, por encima del combate.

Es una historia para un solo jugador en la que Numenera La tecnología genera inquietud y dilemas morales. Esto da lugar a amplias opciones de creación de personajes que permiten personalizar la forma en que se vive el terror o el asombro. Como Planescape, Torment: Las mareas de Nomenera se centra más en el terror introspectivo que en los sustos repentinos que algunos juegos de terror multijugador popularespromover.

Por qué lo elegimos Un juego que combina el terror corporal con temas filosóficos profundos, creando una mezcla de depresión, miedo puro y desolación.

Torment: Las mareas de Numenera’s Metacritic una veintena de7.0 no es nada extraño, dada su narrativa cautivadora y su enfoque más relajado del género de terror.

Mi veredicto: Si te gustóPlanescape: Torment, entonces este juego te hará sentir como en casa, si es que tu hogar es el terror y la desesperación. Elígelo por su historia, por ese terror que se va acumulando poco a poco y por sus ingeniosas opciones de diálogo que acarrean graves consecuencias.

16. Eternal Darkness: El réquiem de la cordura [Un juego de rol de terror con un mundo espeluznante y combates basados en hechizos]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas GameCube Año de estreno 2002 Creador/es Silicon Knights, Nintendo Duración media de la partida 15,5 horas Ideal para Combate variado centrado en los hechizos Lo que me gustó Las decisiones del jugador que influyen tanto en la historia como en la jugabilidad

Eternal Darkness: El réquiem de la cordura es un juego de rol y aventura de terror psicológico que fusiona varios géneros y cuenta con un medidor de cordura que altera la realidad. Uno de sus puntos fuertes es la narración, ya que el juego te pone en la piel de varios protagonistas a lo largo de diferentes épocas, creando un tapiz narrativo grandioso e inquietante.

La cordura, una de las mecánicas principales del juego, rompe deliberadamente la inmersión de formas inquietantemente creativas. Eternal Darkness: El réquiem de la corduraes ununa combinación única de estadísticas de RPG, inventario y exploración, lo que da lugar a una dinámica de juego adictiva y extrañamente satisfactoria.

Por qué lo elegimos Uno de los mejores juegos de rol de terror de la vieja escuela, con una trama convincente, una narrativa inquietante y un amplio mundo por explorar.

Con unMetacritic una veintena de8.6, este clásico de culto es aclamado por todos por su atmósfera y sus innovadoras mecánicas de terror.

Mi veredicto: RecomiendoEternal Darkness: El réquiem de la cordura por su combate basado en hechizos, su historia con múltiples ramificaciones y las decisiones de los jugadores que influyen en el mundo del juego.

17. Vampiro: La Mascarada – Bloodlines [Lo mejor para el desarrollo profundo de los personajes y la progresión en los juegos de rol]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Windows Año de estreno 2004 Creador/es Troika Games, Activision Duración media de la partida 20 horas para la historia principal Ideal para Una narrativa basada en las decisiones y la progresión propia de los juegos de rol Lo que me gustó Personajes personalizables y un mundo vampírico envolvente

Vampiro: La Mascarada – Bloodlines es un legendario juego de rol de terror ambientado en el Mundo de las Tinieblas, con un rico escenario de estilo gótico moderno. Presenta una compleja política vampírica y dilemas morales, además de múltiples clanes y caminos que conducen a desenlaces únicos en la historia.

El juego permitete metes en la piel de un seductor, un depredador, un marginado o un hábil manipulador. Te sumergirás en diálogos magníficamente escritos y en mecánicas sociales para resolver diversos problemas. La atmósfera envolvente de Los Ángeles te atrapa de inmediato, respirando decadencia y fatalidad inminente a cada paso.

Por qué lo elegimos Uno de los juegos de rol de terror más completos ambientados en Los Ángeles gótico, basado en opciones de diálogo, una trama con ramificaciones, una atmósfera inquietante y múltiples formas de abordar las misiones.

Vampiro: La Mascarada – Bloodlines es igual de rejugable que algunos de los mejores juegos de terror multijugador, a pesar de ser solo para un jugador. El 8.9marcarMetacritic es una de las más altas entre los videojuegos de rol de terror, en general.

Mi veredicto: Vampiro: La Mascarada – Bloodlines se encuentra entre los mejores juegos de rol de terror gracias a su innovadora narrativa basada en las decisiones del jugador, su profunda progresión de rol y su atmósfera envolvente El Mundo de las Tinieblas. Es una obra imprescindible para cualquier aficionado a esta satisfactoria mezcla de géneros.

18. Silent Hill 3 [El juego de rol de terror más aterrador para los fans de Silent Hill]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows, PlayStation 2 Año de estreno 2003 Creador/es Team Silent, Konami Duración media de la partida 7 horas Ideal para Relato de terror psicológico con giros argumentales trepidantes Lo que me gustó Combate y exploración metódicos en un ambiente de gran tensión

Muy pocos juegos pueden superar Silent Hill 3, con su terror psicológico centrado en los personajes y su construcción de un mundo simbólico y onírico. Silent Hill 3 prescinde de los sustos repentinos del juegos de terror con mascotas famosas, sustituyéndolas por criaturas inquietantes, un escenario sombrío y una banda sonora que acentúa el miedo existencial.

Silent Hill 3La experiencia de este juego de rol se basa en el inventario, la progresión y la exploración. La gestión metódica del inventario genera una tensión constante, mientras que la historia, que se desarrolla lentamente, echa más leña al fuego, aborda temas como la identidad, el trauma y las consecuencias sobrenaturales.

Por qué lo elegimos Silent Hill 3 es un juego de terror psicológico escalofriante que sumerge al jugador en un mundo de pesadilla poblado por criaturas repugnantes y en el que se tratan temas como la miseria, el trauma y la crisis de identidad.

Se trata de un juego de terror psicológico muy envolvente con una historia llena de matices, repleto de exploraciones inquietantes, una atmósfera intensa y una gestión inteligente de los objetos.

Mi veredicto: Silent Hill El 3 es ideal para ambos Silent Hill los aficionados y los entusiastas de los juegos de rol de terror. El Metacritic una veintena de8.7 lo dice todo, lo que convierte a la tercera entrega de la saga en una de las mejores de la historia.

19. The Witcher: Edición mejorada [Un ambicioso juego de The Witcher con elementos de RPG y de terror]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Windows, OS X Año de estreno 2008 Creador/es CD Projekt Red, Atari Duración media de la partida 50 horas Ideal para Una mecánica de juego de rol muy satisfactoria y un ingenioso sistema de alquimia Lo que me gustó Una historia ambientada en el universo de The Witcher con personajes y escenarios conocidos

The Witcher: Edición mejorada es mucho más inquietante que sus secuelas. La atmósfera espeluznante de este juego de rol de fantasía oscura, el horror corporal con temas para adultos y los diversos monstruos a los que hay que derrotar: todo ello contribuye a que el juego sea tan legendario.

The Witcher: Edición mejorada te permite aceptar contratos monstruosos e investigar misterios que parecen sacados directamente de la mente de Lovecraft. Los elementos de rol del juego son los protagonistas, con sistemas robustos de elección y consecuencia donde aceptarás o te resistirás a las pesadillas morales.

Por qué lo elegimos La primera aventura de Geralt en un videojuego, con una historia inquietante y misteriosa, personajes fieles a la novela original y un sistema de alquimia muy completo.

La evolución profunda de los personajes es fundamental, ya que sistemas de combate y alquimia que te permiten abordar cada enfrentamiento de forma diferente. The Witcher: Edición mejorada es famosa por su excelente escritura y su creación de mundos, lo que hace que el terror resulte realista y humano.

Mi veredicto: Con una puntuación de 8.2 on Metacritic, este juego se merece todos los elogios. Aunque el combate es un poco torpe, The Witcher: Edición mejorada es un título fundamental de la franquicia y un excelente punto de partida para los jugadores que deseen descubrir las aventuras de Geralt.

20. Parasite Eve [RPG de terror retro con una narrativa cinematográfica]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego RPG Plataformas PS1 Año de estreno 1998 Creador/es Square, Square Electronic Arts Duración media de la partida 10 horas Ideal para Un sistema de combate increíblemente innovador para la época Lo que me gustó Una historia apasionante y personalización de armas

De lagLlega la época dorada de los videojuegos Parasite Eve, uno de los juegos de rol de terror más emblemáticos. Se trata de un juego de rol de biohorror con una historia cinematográfica y mucha tensión de supervivencia. Es como Final Fantasy and Resident Eviltuvo un hijo.

Por qué lo elegimos The PS1 juego que combina Resident Evil and Final Fantasy en una experiencia de biohorror repleta de efectos cinematográficos revolucionarios para la época y una historia única.

Parasite Eve cuenta con un sistema de mejora de ADN para la progresión en el juego de rol, con diseños de monstruos espeluznantes que alimentan el horror corporal en un inquietante escenario urbano nocturno sacado de tus sueños más descabellados. La voz narrativa fusiona íntimamente la ciencia y el terror, con los tensos encuentros y la preocupación por los recursos avivan el temor a lo largo de toda la historia.

Mi veredicto: A pesar de su PlayStation 1 fecha de lanzamiento de la serie, Parasite Eve sigue siendo válido hoy en día, con un Metacritic una veintena de8.7. Se trata de un auténtico juego de rol de terror con una historia magníficamente diseñada, personajes memorables y un sistema de progresión propio de los juegos de rol que le han valido al juego su estatus de leyenda.

Todo lo que necesitas saber antes de jugar a un juego de rol de terror

No todos los juegos de rol de terror ofrecen la misma experiencia. Algunos se centran más en el rol, mientras que otros hacen hincapié en el terror, con un toque de mecánica de rol. Esto es lo que debes saber sobre esta combinación única de géneros antes de sumergirte en uno de estos títulos épicos.

Explicación de los tipos de juegos de rol de terror

Los juegos de rol de terror pueden ser algunos de los juegos más envolventes a los que hayas jugado. Sin embargo, esto también depende del tipo de experiencia de juego de rol de terror. Los subgéneros del terror suelen incluir:

Juegos de terror psicológico

Juegos de terror de rol y supervivencia

Juegos de terror creados con RPG Maker

Juegos de rol de terror independientes

Terror psicológicoexploratrauma, locura y culpa, haciendo que el jugador se sienta desolado sin recurrir a la violencia gráfica ni a los sustos repentinos. Un buen ejemplo es La llamada de Cthulhu, lo que me hace sentir como si realmente estuviera en un pueblo lovecraftiano aislado, explorando el origen de mi locura.

Juegos de terror de rol y supervivenciapor lo generalse basa tanto en los juegos de rol como en el toque de terror. Hacen que el jugador se sienta vulnerable al limitar sus recursos y su capacidad de ataque, al tiempo que incorporan elementos de resolución de acertijos e incluso de sigilo. Un buen ejemplo es Dead Space, inspirada en la legendaria Resident Evil 4.

RPG Makerjuegos de terrorsuelen serJuegos de terror gratuitos con gráficos sencillos, centrados en la narrativa. RPG Maker permite a los aficionados crear juegos sin necesidad de programar, lo que, como es lógico, da lugar a títulos menos pulidos. Aún así, se pueden encontrar excelentes juegos de rol de terror como Corpse Party, Al Oni, entre otros.

Juegos de rol de terror independientes las crean estudios más pequeños con un presupuesto más reducido, a menudo solo una o dos personas. Pueden ser Es tremendamente inquietante y está muy bien hecho, con unos gráficos y un diseño de sonido excelentes, e incluso con historias apasionantes. Algunos ejemplos excelentes son La ciudad que se hunde, Torment: Las mareas de Numenera, entre otros.

¿Qué hace que un juego de rol de terror sea excelente?

Algunos de loslos mejores juegos de terror de todos los tiempos tienen dos cosas en común: la atmósfera y la historia. Los mejores juegos de rol de terror incorporan combates estratégicos, la evolución de los personajes, la rejugabilidad y, por supuesto, ese factor de terror que justifica su género.

Los juegos de rol de terror deben combinar ambos mundos a la perfección.

Por un lado, deben provocar miedo y angustia en el jugador. Por otro lado, deben ofrecer mecánicas de juego de rol lo suficientemente profundas como para satisfacer la parte lúdica. La llamada de Cthulhu, mi#1 esta elección es un buen ejemplo de una historia que invita a la reflexión combinada con elementos de los juegos de rol como opciones de diálogo, gestión del inventario, finales múltiples y mucho más.

Dead Space hace lo mismo, pero añade una capa con más énfasis en el combate, lo que da como resultado un juego de terror y supervivencia apto solo para los jugadores más valientes y hábiles.

Consejos para sobrevivir a tu primer juego de rol de terror

Si nunca has jugado a videojuegos de rol de terror, te espera un comienzo difícil. A los principiantes les recomiendo que dominen la gestión de recursos, aprendan los patrones de los enemigos y prueben diferentes configuraciones de personaje, si el juego en cuestión lo permite.

Para sumergirme de lleno en la historia, me encanta seguirla de cerca e ir descifrando los detalles antes del gran final y la gran revelación. Algunas de las los mejores juegos de rol Los juegos con elementos de terror requieren un ritmo adecuado. No te precipites. Tómate tu tiempo para estudiar su mecánica y mejorar.

Aunque los juegos de rol de terror pueden dar mucho miedo, yo siempre procuro que sean accesibles y divertidos. Tú también puedes hacerlo si te dejas llevar por lo desconocido y permites que el juego te envuelva.

Mi veredicto general

Desde pesadillas psicológicas hasta una desesperación plagada de monstruos, los mejores videojuegos de rol de terror redefinen la inmersión y el miedo que te hiela los huesos. Si crees en ti mismo y no dudas de tu valentía, aquí tienes una selección de los mejores títulos que puedes hacerte con ellos y disfrutar hoy mismo:

Para los fans de Lovecraft → La llamada de Cthulhu. Ello mejor de Lovecraft juego para los fans de la El mito de Cthulhu a quienes les encantan los buenos misterios y la exploración de mundos semiabiertos.

Para los puristas del survival horror → Dead Space. Ideal para los amantes del survival horror con combates metódicos y gestión de inventario ambientado en el espacio.

Para los aficionados al terror psicológico → Planescape: Torment. Ideal para el terror psicológico, los escenarios sombríos y los temas filosóficos profundos con combates ligeros.

Para los amantes de los juegos de rol de terror por turnos → Shin Megami Tensei: Nocturne. Una fantástica combinación de terror y juego de rol con un complejo sistema de combate por turnos, un tono surrealista y una mecánica de RPG muy elaborada.

Para los aficionados a los juegos de rol de terror al estilo Souls → Bloodborne. Un clásico al estilo Souls con escenarios inquietantes y combates exigentes que te harán temer cada partida (en el mejor sentido posible).

Estos5 Los juegos de rol de terror son el paradigma de la rejugabilidad, el ambiente inquietante y una experiencia de juego satisfactoria que te hará volver una y otra vez. Sumérgete en ellos y descubre qué tipo de terror te gusta más.

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