Los 10 juegos más envolventes que te transportarán a otro mundo

Los juegos de mundo abierto son el patio de recreo definitivo para los jugadores que quieren sumergirse en mundos vastos y llenos de vida. Desde un realismo crudo hasta una fantasía alucinante, estos juegos ofrecen innumerables horas de exploración, misiones épicas y momentos inolvidables. Advertencia: es posible que pierdas la noción del tiempo y pasen las semanas sin que te des cuenta mientras vives en estos mundos.

Si estás buscando un nuevo juego en el que sumergirte de lleno, no busques más. He seleccionado cuidadosamente los mejores juegos de mundo abierto que ofrecen de todo, desde acción trepidante hasta paisajes impresionantes y tramas profundas. ¿Estás listo para explorar algunos de los mundos más envolventes jamás creados? Vamos a sumergirnos en nuestra selección.

Nuestras mejores recomendaciones

¿Buscas las experiencias más inmersivas en el mundo de los videojuegos? Estos juegos te transportan a mundos impresionantes en los que podrás perderte durante horas y horas:

Red Dead Redemption 2 – El Salvaje Oeste nunca ha parecido tan real. Cabalga por paisajes inmensos, participa en intensos tiroteos y vive una historia apasionante sobre la lealtad y la redención. Este juego es un viaje emocional. Cyberpunk 2077 – A pesar de un lanzamiento accidentado, Cyberpunk 2077 se ha convertido en una auténtica obra maestra de mundo abierto. Explora las calles iluminadas por neones de Night City, sumérgete en sus amplias opciones de personalización y toma decisiones que darán forma a la historia. The Elder Scrolls V: Skyrim – Embárcate en una misión épica para salvar al mundo de los dragones. Skyrim te permite ser quien quieras, ya sea un guerrero, un mago o un asesino sigiloso. Su comunidad de modders lo mantiene vivo y en plena forma.

Los juegos más inmersivos que no te puedes perder en 2025

¿Listo para sumergirte en estos mundos envolventes? Sigue leyendo para descubrir qué hace que cada uno de ellos destaque y por qué merece la pena dedicarle tiempo.

Juegos de rol de mundo abierto

1. Red Dead Redemption 2 [La mejor experiencia de mundo abierto]

Si sigues de cerca el mundo de los videojuegos, seguro que has oído hablar del gran revuelo que ha causado Red Dead Redemption 2, y con razón. El mundo parece cobrar vida, desde los cambios meteorológicos hasta la forma en que los personajes no jugables interactúan contigo.

Los jugadores no dejan de hablar de perderse en la naturaleza, cazar animales e incluso simplemente sentarse junto a la hoguera con la pandilla. No es solo un juego, es toda una experiencia, y los jugadores alaban la apasionante historia de Arthur Morgan y la caída de la banda. La inmersión es de otro nivel, y eso es lo que les hace volver una y otra vez.

Nuestra puntuación 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Acción y aventura, mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One, PS5 (gracias a la retrocompatibilidad), Xbox Series X/S (gracias a la retrocompatibilidad) Año de lanzamiento 2018 Desarrollador/Editor Rockstar Games / Rockstar Games Duración media del juego 40-60 horas Jugabilidad Un mundo abierto ambientado en el Salvaje Oeste en el que cada acción, desde montar a caballo hasta cazar, resulta inmersiva. El combate es crudo y realista, pero es la narrativa lo que eleva este juego al nivel de obra maestra. Historia El viaje de Arthur Morgan a través de la lealtad, la traición y la redención en los últimos días de la banda de Van der Linde. Es tan emotivo como épico. Banda sonora Una mezcla evocadora de guitarra acústica, grandiosas piezas orquestales y melodías al estilo del Oeste que te transportan directamente a la frontera. Gráficos y atmósfera Paisajes magníficos y realistas, desde extensos desiertos hasta montañas nevadas. La atención al detalle en los entornos es impresionante. Ventajas y desventajas Ventajas: Escala épica, historia emotiva, mundo detallado. Desventaja: El ritmo puede resultar lento en ocasiones debido a su gran énfasis en el realismo. Lo que más nos gusta Contemplar una puesta de sol sobre las montañas, sabiendo que tienes total libertad para recorrer donde quieras. Pura serenidad.

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2. Cyberpunk 2077 [El mejor mundo de un RPG de ciencia ficción]

Cyberpunk 2077 sin duda pasó por algunos baches, pero con las actualizaciones se ha convertido en un juego imprescindible para cualquiera al que le guste la personalización en profundidad y un mundo que parezca vivo. A los jugadores les encanta poder crear su propio estilo de juego, ya sea hackeando los sistemas de los enemigos o abriéndose paso a tiros por Night City.

Cuenta con algunos de los contenidos secundarios más atractivos que hay, y la historia está repleta de giros que te hacen sentir que tus decisiones realmente importan. Sí, hubo errores en el lanzamiento, pero ahora la ciudad parece un caótico y envolvente parque de atracciones.

Nuestra puntuación 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG, mundo abierto, acción Plataformas PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2020 Desarrollador/Editor CD Projekt Red / CD Projekt Red Duración media del juego 20-60 horas Jugabilidad Un RPG futurista en el que vas armado hasta los dientes y estás listo para enfrentarte a una ciudad opresiva. Ofrece combates intensos y trepidantes combinados con una exploración basada en la narrativa. Historia Eres V, y te abres paso por una distopía iluminada por neones mientras luchas contra una IA rebelde que habita en tu mente. Se trata de un viaje profundo y centrado en los personajes a través de Night City. Banda sonora Los ritmos con gran presencia de sintetizadores, los pulsos electrónicos y los sonidos industriales crean una atmósfera distópica y llena de energía. Es perfecta para el caótico mundo en el que te encuentras. Gráficos y atmósfera Night City es una jungla iluminada por neones que parece cobrar vida, con una mezcla de tecnología punta y submundos sórdidos y en ruinas. Es visualmente impresionante, incluso con los ajustes más bajos. Ventajas y desventajas Ventajas: Excelentes mecánicas de combate, mundo inmersivo. Desventaja: Algunos errores y problemas de rendimiento siguen impidiendo que alcance todo su potencial. Lo que más nos gusta La enorme variedad de actividades secundarias, desde carreras callejeras hasta piratería informática, hace que Night City parezca un mundo vivo y palpitante.

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3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Mejor aventura de fantasía]

Si alguna vez te has adentrado en Skyrim, ya conoces la magia de perderte en su inmenso mundo. Reddit está repleto de jugadores que recuerdan con nostalgia cómo mataban dragones, se enfrentaban a misiones épicas y creaban sus propias historias.

Lo que realmente destaca es cómo puedes personalizar el estilo de juego de tu personaje, ya seas un asesino sigiloso o un poderoso mago. Y no es solo la misión principal lo que te atrapa, sino también las interminables misiones secundarias y los mods de la comunidad, que hacen que siempre parezca que hay algo nuevo por descubrir.

Nuestra puntuación 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG, mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2011 Desarrollador/Editor Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks Duración media del juego 50-100 horas Jugabilidad Un juego de rol de mundo abierto en el que te conviertes en el Dragonborn, matas dragones y exploras enormes mazmorras. El combate es versátil y permite estilos de juego basados en la magia, las armas y el sigilo. Historia Tu misión es salvar Skyrim del regreso de los dragones mientras te abres paso entre las intrigas políticas entre los rebeldes y el Imperio. Banda sonora Emblemática, con temas orquestales épicos que te aceleran el corazón mientras te lanzas a la batalla o exploras ruinas antiguas. Gráficos y atmósfera A pesar de su antigüedad, el mundo abierto de Skyrim sigue estando a la altura, con paisajes espectaculares que van desde picos nevados hasta densos bosques. La atmósfera es envolvente y atemporal. Ventajas y desventajas Ventajas: Un mundo enorme, exploración sin límites. Desventaja: Algunas mecánicas anticuadas y errores aquí y allá. Lo que más nos gusta La primera vez que derribas a un dragón del cielo con un grito: nada supera ese momento épico.

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4. Kingdom Come: Deliverance [El mejor juego de rol medieval]

Kingdom Come: Deliverance es un juego que no te lleva de la mano. Tiene un aire medieval muy auténtico que no encontrarás en la mayoría de los juegos de rol. A los jugadores les encanta el sistema de combate realista, en el que realmente tienes que aprender a luchar.

Reddit está lleno de gente hablando de la frustración y la satisfacción que supone dominar el manejo de la espada, y la precisión histórica del mundo añade un nivel completamente nuevo de inmersión. Es difícil, pero eso es lo que lo hace divertido. La ausencia de magia le da un toque crudo y realista, y por eso tantos jugadores lo adoran.

Nuestra puntuación 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG, mundo abierto, medieval Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Desarrollador/Editor Warhorse Studios / Deep Silver Duración media del juego 30-60 horas Jugabilidad RPG «hardcore» con mecánicas de combate realistas y un mundo medieval creíble. Sin magia fantástica: solo espadas, escudos y combate basado en habilidades. Historia Henry, hijo de un herrero, se ve arrastrado a un reino devastado por la guerra. Se trata de una historia cruda y realista sobre la supervivencia, la venganza y la redención. Banda sonora Piezas orquestales bellamente compuestas que dan vida al mundo medieval, especialmente durante las intensas secuencias de batalla. Gráficos y atmósfera Imágenes fotorrealistas que capturan la belleza brutal de la Bohemia medieval. El mundo inmersivo transmite una sensación cruda y auténtica. Ventajas y desventajas Ventajas: combate realista, mundo envolvente. Desventaja: la curva de aprendizaje del combate puede resultar difícil para los principiantes. Lo que más nos gusta El sistema de combate con espadas es muy profundo; lograr un golpe mortal limpio resulta increíblemente gratificante.

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Centrado en la historia

5. The Witcher 3: Wild Hunt [El mejor juego de rol con una narrativa destacada]

Si te gustan las historias profundas y un mundo que parece tan vivo como peligroso, The Witcher 3 es tu juego ideal. Reddit está repleto de elogios sobre cómo la historia de Geralt te atrapa, y los jugadores comentan lo emotivas que pueden llegar a ser las misiones.

Desde luchar contra bestias hasta tomar decisiones difíciles, cada parte del juego resulta muy rica. Las misiones secundarias son tan apasionantes como la historia principal. Y ni hablemos del combate, que es fluido y satisfactorio. Este es uno de esos juegos que te mantendrá enganchado de principio a fin.

A quienes les atraigan los mundos abiertos con gran profundidad y las aventuras centradas en la historia, quizá les resulte interesante el resumen de Crimson Desert como otra propuesta relevante del género que está por llegar.

Nuestra puntuación 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG, mundo abierto, acción y aventura Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2015 Desarrollador/Editor CD Projekt Red / CD Projekt Red Duración media del juego 50-100 horas Jugabilidad Un RPG de mundo abierto en el que encarnas a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que cuenta con poderosas habilidades con la espada y la magia. El combate es fluido y la historia es muy rica. Historia Geralt busca a su hija adoptiva mientras se enfrenta a la Caza Salvaje y desentraña una intriga política. Se trata de un viaje profundamente personal ambientado en un mundo devastado por la guerra. Banda sonora Una mezcla de música de inspiración folclórica y cinematográfica. La evocadora banda sonora complementa a la perfección la carga emocional de la historia. Gráficos y atmósfera Un diseño del mundo magnífico, con frondosos bosques, montañas nevadas y pantanos inquietantes. El sistema meteorológico dinámico contribuye al realismo. Ventajas y desventajas Ventajas: Una historia cautivadora y una construcción del mundo impresionante. Desventaja: Algunas zonas parecen simples rellenos entre los momentos clave de la historia. Lo que más nos gusta El impacto emocional de la historia; cuando te encariñas con las relaciones de Geralt, las decisiones que hay que tomar pesan mucho.

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6. Trilogía de Mass Effect [La mejor saga épica de ciencia ficción]

Mass Effect es toda una saga. A los fans les encantan las profundas tramas de los personajes y cómo las decisiones que tomas pueden afectar a todo el universo. Reddit está lleno de jugadores que debaten sobre la moralidad de las decisiones del comandante Shepard, y muchos dicen que es el mejor ejemplo de un juego de rol de ciencia ficción.

El escenario intergaláctico, la dinámica de equipo y la forma en que cada juego se basa en el anterior hacen que los fans sigan volviendo a por más. El combate y la mecánica pueden parecer un poco anticuados, pero ¿y esa historia? Es una montaña rusa, y todo el mundo está aquí para disfrutarla.

Nuestra puntuación 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de acción, ciencia ficción, shooter con una historia central Plataformas PC, Xbox 360, PS3 (más adelante en PS4 y Xbox One a través de la Legendary Edition) Año de lanzamiento 2012 (paquete de la trilogía original; juegos individuales entre 2007 y 2012) Desarrollador/Editor BioWare / Electronic Arts Duración media ~90–110 horas (historia principal) Jugabilidad Tiro en tercera persona + mecánicas de RPG, tácticas de escuadrón, opciones de diálogo. Historia Sigue al comandante Shepard al frente de una tripulación diversa para unir a la galaxia contra los Segadores, una antigua raza sintética empeñada en exterminar todas las civilizaciones avanzadas. Banda sonora Cinemática e icónica, que combina sintetizadores futuristas con partituras orquestales; temas como «Vigil» y «Suicide Mission» son legendarios. Gráficos y atmósfera Un llamativo diseño artístico de ciencia ficción con mundos alienígenas que te sumergen de lleno en la historia; los gráficos están algo anticuados en la trilogía original, pero se han mejorado considerablemente en la Legendary Edition. Ventajas y desventajas Ventajas: Narrativa profunda y desarrollo de los personajes, combates envolventes con la profundidad de un juego de rol. Desventaja: Los finales originales dividen a la crítica, algunas mecánicas anticuadas en los primeros juegos. Lo que más nos gusta Establecer relaciones y ver cómo las decisiones tomadas tienen repercusiones en los tres juegos.

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7. Ghost of Tsushima [La mejor acción de samuráis]

Ghost of Tsushima tiene a los jugadores de todo el mundo boquiabiertos con sus épicas batallas de samuráis y su impresionante mundo. A Reddit le encanta cómo el juego recrea a la perfección la sensación de ser un guerrero errante, especialmente en los combates, donde las posturas y la sincronización pueden decidir el resultado de una pelea.

El mundo parece tan vivo que los jugadores se pierden explorando los hermosos paisajes y participando en duelos emocionantes. Pero no todo gira en torno a la lucha: hay un profundo núcleo emocional que te conecta con la historia. Aunque algunas misiones secundarias pueden resultar un poco repetitivas, la belleza y los combates son lo que te mantiene enganchado.

Nuestra puntuación 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Acción y aventura, mundo abierto Plataformas PS4, PS5 Año de lanzamiento 2020 Desarrollador/Editor Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Duración media del juego 25-50 horas Jugabilidad Combates con espadas y acción sigilosa en el Japón feudal. El combate es elegante y fluido, con una mezcla de paradas tácticas y golpes fluidos. Historia El viaje de Jin Sakai mientras lucha por proteger Tsushima de los invasores mongoles, dividido entre el honor samurái y las tácticas brutales. Banda sonora Instrumentos tradicionales japoneses combinados con épicas melodías orquestales, que crean el ambiente perfecto para cada combate. Gráficos y atmósfera Imágenes impresionantes con paisajes que te dejan sin aliento. La dirección artística es a la vez serena y brutal. Ventajas y desventajas Ventajas: Un mundo magnífico, combates muy satisfactorios. Desventaja: Las misiones secundarias pueden parecer un mero relleno. Lo que más nos gusta Los duelos: cada combate contra un samurái se vive como un momento cinematográfico de intenso honor.

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Mundos únicos e inmersivos

«Senua’s Saga: Hellblade II» está dando mucho que hablar, y con razón. La forma en que el juego aborda las enfermedades mentales a través del audio binaural y la captura de movimiento es algo de lo que los jugadores no dejan de hablar en Reddit. La profundidad psicológica añade una capa de inmersión que, según muchos, pocos juegos se atreven siquiera a intentar.

Reddit está repleto de comentarios entusiastas sobre lo reales que parecen las luchas de Senua, y los jugadores están deseando ver cómo Ninja Theory amplía esa experiencia en el juego completo. Los gráficos son impresionantes, y la sensación de estar atrapado en la mente de Senua es algo en lo que los fans están deseando volver a sumergirse.

Nuestra puntuación 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Acción y aventura, terror psicológico Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de lanzamiento 2024 Desarrollador/Editor Ninja Theory / Xbox Game Studios Duración media del juego 8-12 horas Jugabilidad Se centra en el combate psicológico y los acertijos, con una historia profundamente emotiva. Senua se enfrenta tanto a enemigos reales como a sus propios demonios internos. Historia El viaje de Senua continúa mientras lucha contra los horrores de su mente, lidiando con el trastorno de estrés postraumático y las alucinaciones al tiempo que se enfrenta a la mitología nórdica. Banda sonora Un paisaje sonoro inquietante y envolvente, diseñado para reflejar la psique de Senua. El audio binaural es de otro nivel. Gráficos y atmósfera El juego utiliza captura de movimiento y unos gráficos impresionantes para crear un mundo inquietante y de una belleza evocadora. Ventajas y desventajas Ventajas: Temas psicológicos profundos, gráficos espectaculares. Desventaja: A veces puede resultar lento e intenso. Lo que más nos gusta El audio binaural, que te hace sentir como si estuvieras viviendo en primera persona la mente de Senua.

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9. Half-Life 2 [El mejor clásico de los shooters en primera persona]

Si aún no has jugado a Half-Life 2, los usuarios de Reddit dicen que te estás perdiendo uno de los shooters más influyentes jamás creados. Los rompecabezas basados en la física, la narrativa bien construida y la innovadora IA establecieron nuevos estándares para el género.

Aunque tiene más de 15 años, el juego sigue estando a la altura hoy en día, sobre todo por la forma en que sumerge a los jugadores en su mundo distópico. La primera vez que disparas la pistola de gravedad es inolvidable, y la forma en que se utiliza en combate sigue siendo excepcional. No es de extrañar que los jugadores sigan llevando este juego en el corazón.

Nuestra puntuación 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Juego de disparos en primera persona, ciencia ficción Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Mac, Linux Año de lanzamiento 2004 Desarrollador/Editor Valve / Valve Duración media del juego 12-15 horas Jugabilidad Brillantemente envolvente, con acertijos basados en la física, combates apasionantes y una historia adelantada a su tiempo. Historia Juegas como Gordon Freeman, luchando contra un mundo distópico controlado por los alienígenas de la Combine. Banda sonora Atmósfera minimalista, con una sutil música de fondo que realza la tensión. Gráficos y atmósfera Revolucionarios para su época, combinan una física realista con entornos oscuros y crudos. Ventajas y desventajas Ventajas: Una historia cautivadora, una física brillante, momentos icónicos. Desventaja: El ritmo puede resultar algo lento en algunos momentos. Lo que más nos gusta La primera vez que ves a los soldados de la Combine y te das cuenta de la magnitud de la batalla en la que te has metido.

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10. Deus Ex [El mejor juego de acción y sigilo Cyberpunk]

Para los aficionados a las decisiones narrativas profundas y las conspiraciones futuristas, Deus Ex sigue siendo un clásico de primer nivel. Los usuarios de Reddit suelen comentar cómo la combinación de mecánicas de sigilo, combate y piratería informática del juego marcó la pauta para los juegos de rol.

El mundo parece cobrar vida, con personajes no jugables que ofrecen respuestas variadas en función de tus decisiones. A los aficionados les encanta la libertad de abordar las situaciones como quieran, ya sea a escondidas o a tiros. Hay quien dice que los gráficos han envejecido un poco, pero la historia y la libertad que ofrece son atemporales.

Nuestra puntuación 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de acción, sigilo Plataformas PC, PS2, Mac, PS3, Linux Año de lanzamiento 2000 Desarrollador/Editor Ion Storm / Eidos Interactive Duración media del juego 15-25 horas Jugabilidad RPG clásico que combina sigilo, combate y piratería informática, lo que permite múltiples estilos de juego. Historia Encarnas a JC Denton, un agente mejorado cibernéticamente, que investiga una conspiración y la corrupción en un mundo distópico. Banda sonora Una banda sonora electrónica y atmosférica que encaja a la perfección con el ambiente Cyberpunk del juego. Gráficos y atmósfera Gráficos de la vieja escuela, pero la atmósfera sigue siendo increíble: oscura, cruda y llena de intriga. Ventajas y desventajas Ventajas: Una historia profunda, múltiples formas de abordar los retos. Desventaja: Gráficos anticuados. Lo que más nos gusta La libertad a la hora de abordar cada misión: sigilo, piratería informática o a tiros.

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Preguntas frecuentes

¿Qué hace que un juego sea realmente envolvente?

Lo que hace que un juego sea verdaderamente inmersivo es su capacidad para sumergirte en su mundo y hacerte sentir parte de él. Esto se consigue mediante una narrativa profunda, entornos bien diseñados, un desarrollo rico de los personajes y una jugabilidad que reacciona a tus acciones. Cuando un juego te hace olvidar que estás jugando y te sumerge por completo en su mundo, es entonces cuando sabes que es envolvente.

¿Son los juegos inmersivos adecuados para los jugadores ocasionales?

Sí, los juegos inmersivos son adecuados para los jugadores ocasionales. Muchos de estos juegos ofrecen un ritmo flexible, por lo que puedes disfrutar de la historia a tu propio ritmo. Puedes optar por centrarte en las misiones principales, sumergirte en el contenido secundario o simplemente disfrutar del mundo sin sentirte presionado, lo que los hace accesibles para todo tipo de jugadores.

¿Qué juegos ofrecen las experiencias más inmersivas?

Los juegos que ofrecen las experiencias más inmersivas son *Red Dead Redemption 2*, *The Witcher 3: Wild Hunt** y *Cyberpunk 2077*. Estos títulos cuentan con mundos ricos y vivos, con entornos detallados, narrativas complejas y elementos interactivos que te hacen sentir como si realmente formaras parte de ese mundo. Su capacidad para contar historias impactantes y ofrecer una jugabilidad cautivadora es lo que los hace inolvidables.

¿Cuáles son los mejores juegos inmersivos con mundos abiertos?

Los mejores juegos inmersivos con mundos abiertos son Skyrim, Red Dead Redemption 2 y Ghost of Tsushima. Estos juegos cuentan con mundos enormes en los que puedes perderte durante horas, y en los que cada rincón ofrece algo nuevo por descubrir. Combinan unos gráficos impresionantes, una historia profunda y decisiones del jugador con gran impacto para crear experiencias que parecen vivas y en constante evolución.