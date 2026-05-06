Die 20 besten gruseligen RPG-Horrorspiele, die du unbedingt spielen musst

RPG-Horrorspiele sollten eine perfekte Mischung aus Rollenspiel und nervenaufreibendem Grusel bieten. Wie zu erwarten, handelt es sich hierbei um ein ziemliches Nischen-Subgenre, und es ist im Vergleich zu Spielen aus anderen Mainstream-Genres eine Herausforderung, wirklich gute Titel zu finden.

Ich habe die Spreu vom Weizen getrennt und die 20 Die besten Horror-RPGs, die dir wirklich unter die Haut gehen. Nicht jedes Spiel auf der Liste ist ein klassisches Rollenspiel. Manche sind Horrorspiele, die Rollenspielelemente aufgreifen, aber eines haben sie gemeinsam: Sie machen Spaß, sind gruselig und ziehen einen in ihren Bann.

Unsere Top-Auswahl der gruseligsten RPG-Horrorspiele

Wahrer Horror spielt sich im Kopf ab; es geht nicht nur um billige Schreckmomente. Willkommen zu den besten Horror-RPGs, die dich in Angst und Schrecken versetzen und dich im Schlaf verfolgen werden. Meine Top-Auswahl 20 Spieße haben sicherlich viel Fleisch, aber diese 3 bieten den größten Gehalt und sind meine Favoriten:

Der Ruf des Cthulhu (2018) – Das gruseligste Horror-Rollenspiel, in dem du Darkwater Island erkundest, um die Wahrheit hinter einem bizarren Mordfall aufzudecken und dich grotesken Monstern im Lovecraft-Stil zu stellen Dead Space (2008) – Ein legendärer Survival-Horror mit leichtem RPG-Charakter, der RPG-Mechaniken, spannende Action und raffinierte Schreckmomente mit einem makellosen Audio- und Videodesign verbindet. Planescape: Torment (1999) – Ein storybasiertes Meisterwerk mit verzweigten Handlungsverläufen, moralisch zweideutigen Entscheidungen und einer intensiven Atmosphäre, das dich stundenlang fesseln wird.

Schon diese drei allein könnten dich eine ganze Weile beschäftigen, aber lassen wir es dabei nicht bewenden. Ich lade dich ein, meine gesamte Liste der besten RPG-Horrorspiele zu lesen, denn ich habe einige der beeindruckendsten und am meisten unterschätzten Titel unter die Lupe genommen.

Die 20 besten Horror-RPGs: Tauche ein in einen Albtraum

Tauche mit diesen RPG-lastigen Horrorerlebnissen in einen furchterregenden Albtraum ein und lass dich von trostlosen, hoffnungslosen Welten einnehmen. Die 20 Die besten Horror-RPGs findest du hier – scroll also nach unten, wenn du mutig genug bist, und lass uns in unbekannte Gefilde aufbrechen.

1. Der Ruf des Cthulhu [Das beste Lovecraft-Horror-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels RPG-Survival-Horror Plattformen Windows, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Cyanide, Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden Am besten geeignet für Eine fesselnde Geschichte im Lovecraft-Stil Was mir gefallen hat Verstand-System und Dialogoptionen

Ein Rollenspiel, das tief in Lovecraftschem kosmischem Horror und Mechaniken rund um den Verstand verwurzelt ist. Der Ruf des Cthulhu erfüllt alle wichtigen Kriterien und stellt das Rollenspiel in den Mittelpunkt. Einzigartige Charakter-Fertigkeitsproben und Ermittlungswerkzeuge sorgen für ein abwechslungsreiches und spannendes Spielerlebnis.

Und dann gibt es da noch, ganz im Stil des Horrorgenres – oder besser gesagt, ganz im Stil von Lovecraft – das Wahnsinnssystem. Es verleiht Wissen etwas Unheilvolles, denn je mehr man weiß, desto mehr zahlt man mit seiner geistigen Gesundheit. Der Ruf des Cthulhu ist der beste Horror-RPG-Titel mit einem eine starke Stimmung, bei der die Atmosphäre mehr im Vordergrund steht als intensive Schießereien.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenDer Ruf des Cthulhu für eine fesselnde Lovecraft-Geschichte und RPG-Mechaniken, die das Spiel zu einem einzigartigen, unterhaltsamen und faszinierenden Erlebnis machen.

Als großer Lovecraft-Fan, Der Ruf des Cthulhu ist ein Liebesbrief an die gleichnamige Geschichte. Voller Angst, mit einer sich langsam aufbauenden, eine geheimnisvolle Geschichte, die dich dazu einlädt, sie zu enträtseln und das Ende zu erfahren.

Mein Fazit: Der Ruf des Cthulhu Es ist nicht nur eines der authentischsten Spiele aus Lovecrafts Universum. Es ist ein großartiges Horror-Rollenspiel mit echtem Rollenspielcharakter, einer fesselnden Handlung und einem packenden Tempo, stimmungsvoller Grafik und mehreren Enden, die für zusätzlichen Wiederspielwert sorgen.

2. Dead Space [Das beste Horror-Rollenspiel im Weltraum]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2008 Urheber EA Redwood Shores, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden Am besten geeignet für Actiongeladenes RPG-Horror-Gameplay Was mir gefallen hat Beeindruckende Grafik und Soundgestaltung

Dead Space ist ein fesselnder Science-Fiction-Survival-Horror, der an Bord der USG Ishimura spielt Raumschiff. Es verfügt über ein aufrüstbares Rigg und Waffenmodule sowie ein RPG-ähnliches Fortschrittssystem, das stundenlangen Spielspaß garantiert. Dead Space bietet bedrückende Schiffsumgebungen und ein grauenhaftes Kreaturendesign, das mir das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Aber du bist nicht hier, um einfach nur wahllos auf sie zu schießen. Du musst deine Ressourcen einteilen und strategisch auf ihre Gliedmaßen zielen, da Kopfschüsse meist nicht ausreichen. Dead Space’s Erstklassiges Sounddesign und Bildgestaltung verstärken das Gefühl der Isolation und des Schreckens– genau das, was man sich von einigen der besten Horror-RPGs wünscht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dead Space ist ein Genuss für Fans von Survival-Horror, mit einer beeindruckenden audiovisuellen Umsetzung, furchteinflößendem Monsterdesign und beklemmenden Raumschiff-Umgebungen.

Außerdem wünschst du dir ein äußerst befriedigendes Fortschrittssystem, das Erkundung und Risikobereitschaft belohnt. Dead Space ist ein allseits gefeierter Horror-Titel mit einem Metacritic zahl von8.4, was Bände spricht.

Mein Fazit: Dead Space ist ein perfektes Spiel für Resident Evil Fans, die lieber ein zeitloses Horror-RPG spielen, als sich gemütlich und friedlich eine Komödie anzusehen. Bedrückend, trostlos und blutig – eine beeindruckende Kombination für jeden Horrorfan.

3. Planescape: Torment [Das beste Horror-Rollenspiel mit philosophischen Themen]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Horror-Rollenspiel Plattformen Windows, Android, iOS, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 1999 Urheber Black Isle Studios, Interplay Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 44 Stunden Am besten geeignet für Fesselnde Geschichte und Atmosphäre Was mir gefallen hat Verzweigte Handlung und mehrere Enden

Planescape: Torment ist vielleicht in gewisser Hinsicht kein Horrorspiel. Seine Fans sind sich weitgehend einig, dass es sich um einen storyorientierten Horrortitel und ein philosophisches Rollenspiel handelt, in dem Die Dialogoptionen sind deine wichtigsten „Waffen“. Das Spiel besticht durch eine facettenreiche, unvergessliche Handlung und ikonische Charaktere wie Morte und The Nameless One, die das emotionale Engagement der Spieler fördern.

Planescape: Tormentspielt in derPlanescape Multiversum. Fans kennen seine bizarren, ideengetriebenen Schauplätze und seine tiefgründige Hintergrundgeschichte, die sich von herkömmlicher Fantasy unterscheidet. Das Spiel gibt dir die Freiheit, Entscheidungen treffen, die bedeutende Konsequenzen haben, wobei der Schwerpunkt auf intensivem Rollenspiel liegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wahrer Horror entspringt deinem Geist, und Planescape: Torment weiß das nur zu gut, da der Schwerpunkt auf philosophischen Themen und psychologischer Beklemmung liegt.

Verzweigte Handlungsverläufe, verborgene Erinnerungen und mehrdeutige Entscheidungen sorgen für endlosen Wiederspielwert für alle, die davon nicht genug bekommen können. Die Spielpunktzahl von 9.1 on Metacritic bedeutet, dass es so viele gibt Planescape: Torment Süchtige!

Mein Fazit: Ich empfehlePlanescape: Torment Für Fans tiefgründiger, philosophischer Horrorerlebnisse, wie man sie heutzutage nur noch selten findet. Es ist eine gelungene Mischung aus grotesken Bildern, ernsten Themen und existenzieller Angst, die mir Schauer über den Rücken jagt.

4. Shin Megami Tensei III: Nocturne [Bestes rundenbasiertes Horror-RPG]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Horror-Rollenspiel Plattformen PS2 & PS4, Nintendo Switch, Windows Erscheinungsjahr 2003 Urheber Atlus, Atlus USA, Ghostlight, Sega Durchschnittliche Spielzeit Etwa 53 Stunden Am besten geeignet für Eine gruselige, stimmungsvolle Welt Was mir gefallen hat Taktische rundenbasierte Kämpfe

Shin Megami Tensei III: Nocturne spielt im postapokalyptischen Tokio, das von Dämonen heimgesucht wird. Es behandelt tiefgründige okkulte und philosophische Themen, was dem Spiel eine ganz neue Dimension verleiht. Eines der besten Horror-RPGs bietet zudem Systeme zur Rekrutierung, Fusion und Verhandlung von Dämonen für beeindruckende RPG-Tiefe.

Wie zu erwarten, beruht der Horrorcharakter des Spiels auf einem reifen, beunruhigenden Ton, während die Entscheidungen der Spieler den Verlauf der Wiedergeburt der Welt prägen und dem Spiel so einen surrealen Charakter verleihen. Shin Megami Tensei: Nocturne Die Kämpfe sind unglaublich anspruchsvoll, was eine sorgfältige Umsetzung und Planung erfordert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der besten RPG-Horrorspiele mit rundenbasierten Kämpfen, umfangreichen RPG-Mechaniken und einem fesselnden Spielablauf.

Das Ganze wird durch eine eher düstere Farbpalette untermalt, die eine leblose Atmosphäre schafft, die sich ganz im Stil des kosmischen Horrors bewegt. Mit einem Metacritic zahl von8.8, das ist eines der der beeindruckendste PC Horrorspiele das du auch auf einer Konsole genießen kannst.

Mein Fazit: Shin Megami Tensei III: Nocturne ist ein Meisterwerk unter den Horror-RPGs mit rundenbasierten Kämpfen, einer tiefgründigen Handlung und einer gruseligen, bedrückenden Spielwelt, die dich in ihren Bann zieht und nicht mehr loslässt, bis die Geschichte endlich zu Ende ist.

5. Bloodborne [Das beste Souls-ähnliche Horror-RPG]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PS4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber FromSoftware, Sony Computer Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 34 Stunden Am besten geeignet für Eine weitläufige Welt im Stil von Lovecraft Was mir gefallen hat Kämpfe im Stil von „Souls“-Spielen

Bloodborne ist ein berühmtes Souls-like, das viele für besser halten als sein Vorbild. Das Spiel spielt in einer riesigen, geheimnisvollen und eine von Mythos geprägte gotische Welt voller albtraumhafter Bilder und unerwarteter Entdeckungen. Es gehört zu den die beliebtesten taktischen Rollenspiele, wobei der Schwerpunkt auf Charakterkonfigurationen und methodischem Kampf liegt, bei dem jede Begegnung purer Horror ist.

Besonders gut gefällt mir das stimmungsvolle Leveldesign, das verwinkelte Stadtstraßen mit kosmischer Bedrohlichkeit verbindet – das hat für mich einen ganz und gar Lovecraftschen Charakter. Bloodborne ist bekannt für seine Bosskämpfe, die einem die Hölle heiß machen und sich anfühlen wie Zusammenstöße mit unheimlichen Wesen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bloodborne ist wahrscheinlich das#1 Seelen– ein Spiel, das RPG-Elemente mit schaurigen Umgebungen verbindet, die ein intensives Eintauchen in die Spielwelt und ständige Angst hervorrufen.

Das Spiel erzählt seine Geschichte durch die Umgebung und schürt dabei Paranoia und Neugier. Das 8.9 Metacritic Die Bewertung sagt schon alles, was man darüber wissen muss: Probier es aus, falls du es noch nicht gespielt hast.

Mein Fazit: „Bloodborne“ ist ein Meisterwerk und eines der besten Horror-RPGs, das man unbedingt spielen muss. Seine Atmosphäre, die an die „Souls“-Reihe angelehnten Kämpfe und die tiefgründige Hintergrundgeschichte machen es umso spannender, diese großartige Welt zu erkunden und in ihr zu leben.

6. Darkest Dungeon [Das beste Dungeon-Crawler-RPG]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels RPG, Roguelike Plattformen Windows, Linux, iOS, PS4, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Red Hook Studios Durchschnittliche Spielzeit 55–60 Stunden Am besten geeignet für Spannende Kämpfe und Erkundungen Was mir gefallen hat Verfahren-generierte Dungeons für endlosen Spielspaß

Darkest Dungeongehört zu dendie bekanntesten Dungeon-Crawler-Spiele. Es ist eine neu interpretierte Roguelike-Reise im Stil eines Roadtrips, bei der jede Expedition zählt. Der RPG-Aspekt zeigt sich im Stresssystem, das die Komplexität des Heldenmanagements und der Beziehungen zwischen den Charakteren.

Der verbesserte taktische Kampf des Spiels legt den Schwerpunkt auf rundenbasierte Strategie, sodass sich jede Begegnung wie eine Schachpartie anfühlt. Darkest Dungeon’s Das verbesserte Grafik- und Sounddesign verleiht dem Spiel ein noch beeindruckenderes Erscheinungsbild. Als Fan von Spielemusik finde ich den neuen Soundtrack absolut fantastisch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein phänomenaler Dungeon-Crawler mit ausgefeiltem Heldenmanagement, taktischen Kämpfen und einem Spielprinzip, bei dem Risiko und Belohnung aufeinandertreffen und das bei jeder Begegnung Gänsehaut verursacht.

Ich findeDarkest Dungeon zu den Spielen mit dem höchsten Wiederspielwert auf der Liste zu gehören. Kürzere Spielsitzungen und sich ständig verändernde Herausforderungen sorgen dafür, dass das Spiel nie langweilig wird, und unterschiedliche Ausgänge machen jede Reise zu einem neuen Abenteuer. Das 9.0 Metacritic Diese Bewertung ist vollkommen gerechtfertigt.

Mein Fazit: Wenn du Dungeon-Crawler liebst, Darkest Dungeon ist ein absolutes Muss. Es verbindet Horror mit einer fesselnden Hintergrundgeschichte, spannender Erkundung und tiefgehenden RPG-Mechaniken, was zu unendlichem Spielspaß führt.

7. Die versinkende Stadt [Ein großartiges Horror-Rollenspiel im Lovecraft-Universum]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Survival-Horror, Action-Adventure Plattformen Windows, Nintendo Switch, PS4 und PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Frogwares, Bigben Interactive Durchschnittliche Spielzeit Etwa 19 Stunden Am besten geeignet für Eine Entdeckungsreise durch die Welt von Lovecraft Was mir gefallen hat Kriminalermittlungen und fundiertes Fachwissen

Ein weiterer Lovecraft-Knaller, Die versinkende Stadt… versetzt dich in die Rolle eines Ermittlers, der die Ursache seiner Visionen aufdeckt. Die versinkende Stadt ist ein waschechtes Horror-Rollenspiel, bei dem Atmosphäre und detektivische Ermittlungen im Vordergrund stehen.

Entscheidungsbasierte Dialoge und Fallbearbeitung prägen die Enthüllungen und die Gemütszustände der Charaktere. Gleichzeitig sorgen von Lovecraft inspirierte Umgebungen und beunruhigende, Das furchterregende Kreaturendesign ruft bei jedem Durchspielen ein schleichendes Gefühl des Wahnsinns hervor.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die versinkende Stadt ist ein geheimnisvoller Krimi, der in einer Welt im Stil von Lovecraft spielt, voller grauenvoller Kreaturen, seltsamer Figuren und allgegenwärtiger Düsternis.

Die RPG-Struktur basiert auf dem Beweissystem, den Fertigkeitsproben und den optionalen Kampfbegegnungen. Während Metacritic zahl von6.1 klingt vielleicht nicht besonders beeindruckend, Die versinkende Stadt ist ein unterschätztes Spiel, das perfekt verkörpert, was mein lieber H. P. Lovecraft vor hundert Jahren zu vermitteln versuchte.

Mein Fazit: AbspielenDie versinkende Stadt Wenn du ein Lovecraft-Fan bist und gute Krimis liebst. Mit spannenden Rätseln und gelegentlichen Kämpfen ist dies ein Horror-RPG, das dich bis zum Schluss fesseln wird.

8. Tödliche Vorahnung [Das beste gruselige Rollenspiel mit einer fesselnden Geschichte]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows, Nintendo Switch, Xbox 360, PS3 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Access Games, Gevo Entertainment, Ignition Entertainment, Marvelous Entertainment, Rising Star Games, Aksys Games, Numskull Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Am besten geeignet für Eine fesselnde und gruselige Erkundung einer offenen Welt Was mir gefallen hat Eine Geschichte über einen mysteriösen Serienmörder

Tödliche Vorahnungist einberühmtXbox RPG-Spiel mit Schwerpunkt auf Survival-Horror. Du kennst es wahrscheinlich als Kultklassiker mit surrealem, albtraumhaftem Horror und skurrilen Detektiv-RPG-Elementen. Vor allem, Tödliche Vorahnung hat unvergessliche Figuren und eine eine traumhafte Erzählung, die zwischen Schrecken und Charme hin- und herwechselt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Kultklassiker unter den Survival-Horror-Spielen, der in einer offenen Welt spielt und an Twin Peaks, mit seiner unheimlichen Atmosphäre und seiner makellosen Erzählkunst.

Die Angst rührt von angespannten, angstbesetzten Begegnungen her, und der unvorhersehbare Ton sowie die beunruhigenden Umgebungen des Spiels erinnern mich an diese unheimliche Serie, Twin Peaks. Ich gebe zu, dass Tödliche Vorahnung ist zwar noch nicht ganz ausgereift, aber die Geschichte, oh Mann, die ist etwas ganz Besonderes. Das Spiel 8.1 Metacritic Diese Bewertung ist auch in der heutigen Zeit durchaus verdient.

Mein Fazit: Ich liebeTödliche Vorahnung wegen seiner storyorientierten Ausrichtung, der leichten RPG-Elemente und der surrealen, gespenstischen Umgebungen. Es ist ein legendäres Spiel aus 2010 das hat bis heute nichts von seinem Reiz verloren und ist ein Erlebnis wert.

9. Vampir [Ideal für Vampir-Kämpfe und gotische Kulissen]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Dontnod Entertainment, Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden Am besten geeignet für Kämpfe mit Vampiren und Entscheidungsfindung Was mir gefallen hat Eine düstere Gothic-Geschichte mit verschiedenen Handlungssträngen

Vampirist ein storybasiertes Action-RPG, in dem jedes Leben, das du nimmst, die Welt und die Geschichte verändert. Du bist ein Vampirarzt, der seinen Beruf und seine blutsaugende Natur unter einen Hut bringen muss, was zu moralischen Dilemmata und interessanten Handlungssträngen führt.

Die halboffene Welt von London in 1918 verleiht dem Ganzen eine gotische Atmosphäre, während Seuchen und gesellschaftliche Spannungen die Stadt heimsuchen. Vampyr bietet fesselnde NPC-Netzwerke, dem Spieler die Entscheidung zu überlassen, wer lebt und wer stirbt… und damit letztlich die Welt und das Ende selbst zu verändern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine einzigartige Kombination aus Vampir-Kämpfen, RPG-Fortschritt und einem GotikEine Geschichte, die sich je nach deinen Entscheidungen in verschiedene Enden verzweigt.

VampirMischungenVampir-Kämpfe, RPG-Fortschritt und Stealth, was für einen hervorragenden Wiederspielwert sorgt, vor allem wegen der verschiedenen Enden. Glaub mir, das Metacritic zahl von6.8 Das wird dem Ganzen kaum gerecht!

Mein Fazit: Vampirist ein Geheimtipp unter den besten Horror-RPGs. Es ist ein gruseliges Vampir-Abenteuer, dessen gotische Welt, fesselnde Kämpfe und packende Handlung dich an den Stuhl fesseln werden.

10. Pathologic 2 [Das beste Horror-Rollenspiel mit Überlebenselementen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels RPG Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Ice-Pick Lodge, tinyBuild Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30 Stunden Am besten geeignet für Umfassende Überlebensmechaniken Was mir gefallen hat Schwierige Entscheidungen treffen, die sich auf die Welt um den Spieler herum auswirken

Pathologic 2 ist ein existentieller, surrealer Seuchensimulator mit intensiven, bedrückenden Überlebens-RPG-Elementen. Das Gameplay aus der Ego-Perspektive sorgt für ein fesselndes Spielerlebnis und macht es zu einem der die unvergesslichsten Horrorfilme auf Xbox, PSundWindows. Pathologic 2Das Gameplay ist von einem ständigen Zeit- und Ressourcen-Druck geprägt. Man kann nicht alles tun, was man möchte.

Du musst wichtige Entscheidungen treffen, wie du deine Reise in dieser seltsamen, traumartigen Welt fortsetzen willst, die Gewissheit und Identität ins Wanken bringt. Ebenso, Dein Fortschritt hängt von Entscheidungen zum Überleben und von sozialen Interaktionen ab… sodass man sich wie ein kleines Rädchen in einem großen, moralisch fragwürdigen System fühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein schockierender Seuchensimulator mit tiefgehenden Überlebensmechaniken, der dich dazu zwingt, heikle und moralisch zweideutige Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Welt um dich herum auswirken.

Pathologic 2’s Metacritic zahl von8.6 Das macht angesichts der Tiefe des Spiels und der gelungenen Mischung aus Rollenspiel und existentieller Angst durchaus Sinn.

Mein Fazit: Pathologic 2 ist ein phänomenales Einzelspieler-Horror-RPG mit atemberaubender Grafik, Entscheidungen, die die Welt beeinflussen, und einer traumhaften Welt, die nur darauf wartet, erkundet zu werden.

11. Hellblade: Senuas Opfer [Das grafisch beeindruckendste, fesselndste Horrorspiel]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Hack-and-Slash, Abenteuer Plattformen Windows, PS4 & PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ninja Theory Durchschnittliche Spielzeit 8 Stunden Am besten geeignet für Erstklassige Grafik und eine spannende Geschichte Was mir gefallen hat Eindringliches, räumliches Sounddesign

Hellblade: Senuas Opfer hat mich mit seiner Mischung aus Psycho-Horror und Action-RPG-Kämpfen sowie einer sehr persönlichen Geschichte völlig umgehauen. Ich erinnere mich an das prägnante Sounddesign, das das Spielen mit Kopfhörern sehr beunruhigend machte.

Es geht nicht nur darum, deinen Geschmack zu befriedigen. Das Spiel bietet eine eindringliche Darstellung von Psychosen und inneren Stimmen, sodass du in deinen eigenen Wahnsinn abgleiten wirst. Die Spannung entsteht ebenso sehr durch innere Konflikte wie durch monströse Feinde, die dir den Kopf abreißen wollen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es durch sein herausragendes Audio- und Videodesign die Darstellung von Psychosen realistisch und für neue Spieler geradezu wahnsinnig macht.

Hellblade: Senuas Opfer erzählt eine intime Geschichte, die Horror als einen mentalen Zustand behandelt. Sie ist gespickt mit Rätseln und Kämpfen, wobei geschickt platzierte narrative Höhepunkte für Spannung sorgen, um eine bedrückende, von Dunkelheit geprägte Stimmung.

Hellblade: Senuas Opferist eines derDie besten Spiele, die ähnlich sind wie Dead Space, mit seinen beengenden Begegnungen und der ständigen Spannung, die den Spieler in Atem hält.

Mein Fazit: Hellblade: Senuas Opferhat eineMetacritic zahl von7.8, und ich stimme zu, dass es in vielerlei Hinsicht spektakulär ist. Ich empfehle es Audiophilen, die sich ein makelloses Audiodesign wünschen, das ihr Horrorabenteuer und ihren Abstieg in eine tiefe, chaotische psychotische Episode begleitet.

12. S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl [Das beste postapokalyptische Rollenspiel]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels FPS Plattformen Windows, PS4 & PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2007 Urheber GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Am besten geeignet für Überleben in einer postapokalyptischen Welt Was mir gefallen hat Glaubwürdige Umgebungen und Interaktionen zwischen den Figuren

Das hätte ich nie gedacht S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl wäre eines meiner FavoritPS5 Rollenspiele. Nun ist es offiziell dort erhältlich, ebenso wie auf allen anderen bekannten Plattformen. Das legendäre Spiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, verbindet ein Überlebens-RPG mit Horrorelementen wie Paranoia, Anomalien und Mutanten.

Seine Sandbox-Welt regt dazu an, Plünderung, Ressourcenmanagement, Fraktionspolitik und spontane Begegnungen. S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von TschernobylDie Atmosphäre des Spiels ist von Isolation und Verzweiflung geprägt, während die ständige Bedrohung durch die Umgebung eine beklemmende Spannung erzeugt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Spiel, das für seine zwar etwas holprigen, aber unglaublich authentischen Kämpfe, seine Weltgestaltung und seine Atmosphäre bekannt ist, die einen auf Schritt und Tritt in ihren Bann zieht.

Du wirst dich durch bessere Ausrüstung, Fähigkeiten und Fraktionszugehörigkeit weiterentwickeln, was letztendlich deinen Spielstil prägen wird. Das Spiel ist zwar dafür bekannt, dass es hier und da ein paar Macken hat, aber glaub mir, es wurde mit Leidenschaft und Liebe entwickelt, und das spürt man schon von weitem, was Metacritic zahl von8.4belegt.

Mein Fazit: Es ist eines meiner Lieblingsspiele, das in einer postapokalyptischen Welt spielt – mit düsterer Grafik, einer riesigen, trostlosen Welt und realistischen Interaktionen zwischen den Charakteren. Ein absolutes Muss für jeden Fan von Horror-RPGs.

13. Metro 2033 [Bestes Horror- und taktisches Kampf-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels FPS Plattformen Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2010 Urheber 4A Games, THQ, Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden Am besten geeignet für Stealth-Gameplay und taktische Kämpfe Was mir gefallen hat Eine fesselnde Geschichte mit mehreren Enden

Metro 2033 ist der geistige Nachfolger des vorherigen Spiels auf dieser Liste. Ein unterhaltsamer und fesselnder Survival-Horror-Shooter aus der Ego-Perspektive mit RPG-Elementen und beklemmender Atmosphäre. Metro 2033Die Ressourcenknappheit ist vielleicht der beängstigendste Aspekt.

Du musst deine Munition, Filter und Medikamente sorgfältig einteilen, um zu überleben. Die richtigen Entscheidungen zu treffen ist entscheidend, während du die postapokalyptische Welt erkundest MoskauU-Bahnen und erleben beengende Begegnungen sowohl mit Menschen als auch mit mutierten Monstern. Metro 2033 ist kein reines Rollenspiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein geistiger Nachfolger des S.T.A.L.K.E.R. Eine Serie mit einer fesselnden Geschichte, leichten RPG-Elementen und einem hervorragenden Audio- und Videodesign, das auch heute noch überzeugt.

Mit lockeren RPG-Mechaniken und mehr Schwerpunkt auf Horror und Erzählung… mag es leidenschaftliche RPG-Fans vielleicht nicht ganz überzeugen. Aber ich versichere Ihnen, dass die Geschichte, die Grafik und das Sounddesign zu den besten gehören, die ich je gesehen habe, und das Spiel erschien im 2010. Kein Wunder, dass es sich immer noch gut behauptet Metacritic, mit einer Punktzahl von 7.8.

Mein Fazit: Metro 2033 hat alle Merkmale eines Horror-RPGs: Horror, einige RPG-Mechaniken, eine fesselnde Geschichte, atemberaubende Grafik und einen tollen Soundtrack. Wenn du S.T.A.L.K.E.R.Spiele,Metro 2033 weist viele Gemeinsamkeiten auf, präsentiert sich jedoch in einem ansprechenderen, moderneren Gewand.

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-Adventure, Roguelike Plattformen Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4 und PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Niccolò Durchschnittliche Spielzeit 11–12 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Kämpfe gegen Monster in verschiedenen Roguelike-Dungeons Was mir gefallen hat Handlung basierend auf der gleichnamigen biblischen Erzählung

The Binding of Isaac: Rebirth ist ein Roguelike-Spiel mit starken religiösen und grotesken Horror-Elementen. Hinter dem religiösen Hintergrund verbirgt sich ein RPG-Spielverlauf, der durch clevere Charakterkonfigurationen, Gegenstände und Synergien für große mechanische Vielfalt und hoher Wiederspielwert.

The Binding of Isaac: Rebirth lässt dich Roguelike-Dungeons erkunden und gegen mächtige Monster kämpfen. Durch die prozedural generierten Durchläufe wird jeder Abstieg in die Dunkelheit zu einem einzigartigen, beunruhigenden Erlebnis. Während die Spielmechanik leicht zugänglich ist, ist die Der extrem hohe Schwierigkeitsgrad vermittelt dem Spieler das Gefühl, fast machtlos zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel ist der Inbegriff eines Horror-Roguelike-RPGs mit knallhartem Schwierigkeitsgrad, düsterer Atmosphäre und surrealen, beunruhigenden Umgebungen.

Die düstere, abgedrehte Handlung und Bildsprache des Spiels sind stark vom Body-Horror-Genre und moralischen Allegorien geprägt. All dies macht es zu einem der einprägsamsten Horror-RPGs, die ich je gespielt habe.

Mein Fazit: The Binding of Isaac: Rebirth basiert auf der gleichnamigen biblischen Geschichte, die hier auf groteskere und blutigere Weise erzählt wird. Ich empfehle es allen Fans von Horror-RPGs, die Wert auf Wiederspielwert, abwechslungsreiche Kämpfe und den Roguelike-Charakter legen, der jeden Durchlauf zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels RPG Plattformen Windows, Linux, macOS, Xbox One, PS4 Erscheinungsjahr 2017 Urheber inXile Entertainment, Techland Publishing Durchschnittliche Spielzeit 36 Stunden Am besten geeignet für Umfassende RPG-Mechaniken und Fortschrittssysteme Was mir gefallen hat Eine beeindruckende Fantasy-Geschichte mit einer faszinierenden Kulisse

Torment: Die Gezeiten von Numenera ist ein philosophisches, von Body-Horror geprägtes narratives Rollenspiel, das sich mit Identität und den Folgen von Handlungen auseinandersetzt. Es ähnelt Planescape, mit seinem unerschütterlichen Schwerpunkt auf Dialog, originelle Ansätze und Konsequenzen statt Kampf.

Es handelt sich um eine Einzelspieler-Story, in der Numenera Technologie sorgt für Unbehagen und moralische Dilemmata. Dies führt zu umfangreichen Charaktererstellungsoptionen, mit denen sich das Erlebnis von Horror oder Staunen individuell gestalten lässt. Wie Planescape, Torment: Die Gezeiten von Nomenera geht es eher um innere Angst als um Schreckmomente, die manche beliebte Multiplayer-Horrorspielefördern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Spiel, das Body-Horror mit tiefgründigen philosophischen Themen verbindet und so eine Mischung aus Depression, purer Angst und Elend schafft.

Torment: Die Gezeiten von Numenera’s Metacritic zahl von7.0 ist angesichts seiner fesselnden Handlung und einer eher lockeren Herangehensweise an das Horrorgenre keineswegs ungewöhnlich.

Mein Fazit: Wenn dirPlanescape: Torment… dann wirst du dich in diesem Spiel wie zu Hause fühlen – vorausgesetzt, dein Zuhause ist von Angst und Verzweiflung geprägt. Hol es dir wegen seiner Geschichte, der sich langsam aufbauenden Beklemmung und den cleveren Dialogoptionen, die schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.

16. Eternal Darkness: Sanity’s Requiem [Horror-Rollenspiel mit einer furchteinflößenden Welt und zauberbasierten Kämpfen]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen GameCube Erscheinungsjahr 2002 Urheber Silicon Knights, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15,5 Stunden Am besten geeignet für Vielfältige, auf Zaubersprüche ausgerichtete Kämpfe Was mir gefallen hat Entscheidungen des Spielers, die sich sowohl auf die Handlung als auch auf das Gameplay auswirken

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem ist ein genreübergreifendes psychologisches Horror-RPG/Abenteuer mit einem „Sanity Meter“, der die Realität verändert. Eine der Stärken des Spiels ist die Erzählkunst, denn es versetzt dich in die Rolle mehrerer Protagonisten aus verschiedenen Epochen und webt so ein großartiges, beunruhigendes narratives Geflecht.

„Sanity“, eine der Hauptmechaniken des Spiels, durchbricht die Immersion auf unheimlich kreative Weise – und das ganz bewusst. Eternal Darkness: Sanity’s Requiemist eineine einzigartige Mischung aus RPG-Werten, Inventar und Erkundung, was zu einem fesselnden und seltsam befriedigenden Spielablauf führt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der besten Horror-RPGs der alten Schule mit überzeugender Handlung, einer beklemmenden Erzählung und weitläufigen Erkundungsmöglichkeiten.

Mit einemMetacritic zahl von8.6Dieser Kultklassiker wird allseits für seine originellen Horrorelemente und seine Atmosphäre gelobt.

Mein Fazit: Ich empfehleEternal Darkness: Sanity’s Requiem wegen seines zauberbasierten Kampfsystems, der verzweigten Handlung und der Entscheidungen der Spieler, die sich auf die Spielwelt auswirken.

17. Vampire: The Masquerade – Bloodlines [Am besten geeignet für tiefgehende Charakterentwicklung und RPG-Fortschritt]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2004 Urheber Troika Games, Activision Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Eine durch Entscheidungen geprägte Erzählung und RPG-Fortschritt Was mir gefallen hat Anpassbare Charaktere und eine fesselnde Vampirwelt

Vampire: The Masquerade – Bloodlines ist ein legendäres Horror-Rollenspiel mit einer facettenreichen, modern-gotischen Rollenspielwelt in der „Welt der Dunkelheit“. Es bietet komplexe Vampir-Politik und moralische Entscheidungen sowie zahlreiche Clans und Wege, die zu einzigartigen Handlungsverläufen führen.

Das Spiel ermöglicht esDu schlüpfst in die Rolle eines Verführers, eines Raubtiers, eines Ausgestoßenen oder eines gewieften Manipulators. Du tauchst in hervorragend geschriebene Dialoge und soziale Interaktionen ein, um verschiedene Probleme zu lösen. Die fesselnde Atmosphäre von Los Angeles zieht dich sofort in ihren Bann und versprüht auf Schritt und Tritt Dekadenz und das Gefühl drohenden Untergangs.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der umfangreichsten Horror-Rollenspiele, das in Das gotische Los Angeles, das auf Dialogoptionen, verzweigten Handlungssträngen, einer unheimlichen Atmosphäre und vielfältigen Lösungsansätzen für Quests basiert.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines bietet genauso viel Wiederspielwert wie einige der besten Multiplayer-Horrorspiele, obwohl es nur für Einzelspieler gedacht ist. Das 8.9PunktestandMetacritic gehört im Allgemeinen zu den höchsten bei Horror-Rollenspielen.

Mein Fazit: Vampire: The Masquerade – Bloodlines zählt aufgrund seiner innovativen, auf Entscheidungen basierenden Erzählweise, seines tiefgehenden RPG-Spielverlaufs und seiner fesselnden Atmosphäre Welt der Dunkelheit. Ein absolutes Muss für jeden Fan dieser gelungenen Genre-Mischung.

18. Silent Hill 3 [Das gruseligste Horror-Rollenspiel für Silent-Hill-Fans]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows, PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2003 Urheber Team Silent, Konami Durchschnittliche Spielzeit 7 Stunden Am besten geeignet für Eine psychologische Horrorgeschichte mit spannenden Wendungen Was mir gefallen hat Methodisches Kämpfen und Erkunden in einer spannungsgeladenen Atmosphäre

Nur sehr wenige Spiele können das übertreffen Silent Hill 3, mit seinem psychologischen, charakterorientierten Horror und seiner symbolträchtigen, traumhaften Weltgestaltung. Silent Hill 3 verzichtet auf heftige Schreckmomente aus dem bekannte Horror-Spiele mit Maskottchen… und ersetzt sie durch beunruhigende Kreaturen, eine düstere Kulisse und einen Soundtrack, der die existenzielle Angst noch verstärkt.

Silent Hill 3Das Rollenspiel wird durch Inventar, Fortschritt und Erkundung vorangetrieben. Die konsequente Verwaltung des Inventars sorgt für ständige Angst, während die sich langsam entwickelnde Handlung des Spiels noch Öl ins Feuer gießt, Themen wie Identität, Trauma und übernatürliche Folgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Silent Hill 3 ist ein furchteinflößender Psychohorror, der den Spieler in eine albtraumhafte Welt voller widerwärtiger Kreaturen und Themen wie Elend, Trauma und Identitätskrise versetzt.

Es handelt sich um einen äußerst fesselnden Psychohorror mit einer vielschichtigen Handlung, voller unheimlicher Erkundungen, einer intensiven Atmosphäre und einem cleveren Gegenstandsmanagement.

Mein Fazit: Silent Hill 3 ist für beides ideal Silent Hill Fans und Liebhaber von RPG-Horrorspielen. Das Metacritic zahl von8.7 spricht Bände und macht den dritten Teil der Reihe zu einem der besten aller Zeiten.

19. The Witcher: Enhanced Edition [Ein ambitioniertes „Witcher“-Spiel mit RPG- und Horror-Elementen]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen Windows, OS X Erscheinungsjahr 2008 Urheber CD Projekt Red, Atari Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Am besten geeignet für Ansprechende RPG-Mechaniken und ein ausgeklügeltes Alchemiesystem Was mir gefallen hat Eine Geschichte aus dem „Witcher“-Universum mit bekannten Figuren und Schauplätzen

The Witcher: Enhanced Edition ist viel gruseliger als seine Fortsetzungen. Die unheimliche Atmosphäre dieses düsteren Fantasy-RPGs, der Body-Horror mit Themen für Erwachsene und die verschiedenen Monster, die es zu besiegen gilt – all das macht das Spiel so legendär.

The Witcher: Enhanced Edition ermöglicht es dir, riesige Aufträge anzunehmen und Geheimnisse zu lüften, die wirken, als kämen sie direkt aus Lovecrafts Feder. Die RPG-Elemente des Spiels stehen im Vordergrund, wobei robuste Systeme zur Abbildung von Entscheidungen und deren Folgen wo du dich moralischen Alpträumen hingeben oder ihnen widerstehen wirst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geralt’s erstes Videospiel-Abenteuer mit einer gruseligen und geheimnisvollen Geschichte, originalgetreu dargestellten Figuren aus dem Roman und einem ausgefeilten Alchemiesystem.

Eine tiefgehende Charakterentwicklung ist entscheidend, wobei Kampf- und Alchemiesysteme, die es dir ermöglichen, jede Begegnung anders anzugehen. The Witcher: Enhanced Edition ist bekannt für seine hervorragende Schreibweise und seine gelungene Weltgestaltung, wodurch der Horror realistisch und menschlich wirkt.

Mein Fazit: Mit einer Punktzahl von 8.2 on Metacritic, dieses Spiel hat das Lob wirklich verdient. Auch wenn die Kämpfe etwas holprig sind, The Witcher: Enhanced Edition ist ein Meilenstein der Reihe und ein hervorragender Einstieg für Spieler, die Geralts Abenteuer erkunden möchten.

20. Parasite Eve [Retro-Horror-RPG mit filmischer Erzählweise]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels RPG Plattformen PS1 Erscheinungsjahr 1998 Urheber Square, Square Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden Am besten geeignet für Ein für die damalige Zeit unglaublich innovatives Kampfsystem Was mir gefallen hat Fesselnde Handlung und Waffenanpassung

Aus demgDie goldene Ära der Videospiele bricht an Parasite Eve, eines der kultigsten Horror-Rollenspiele. Es ist ein Biohorror-Rollenspiel mit einer filmreifen Geschichte und spannungsgeladener Überlebensatmosphäre. Es ist wie Final Fantasy and Resident Evilhatte ein Kind.

Warum wir uns dafür entschieden haben The PS1 ein Spiel, das Resident Evil and Final Fantasy in einem Bio-Horror-Erlebnis voller für die damalige Zeit bahnbrechender Filmsequenzen und einer einzigartigen Geschichte.

Parasite Eve verfügt über ein DNA-Upgrade-System für den RPG-Fortschritt und bietet gruselige Monsterdesigns, die in einer beunruhigenden urbanen Nachtkulisse, wie man sie sich in seinen wildesten Träumen vorstellt, den Body-Horror noch verstärken. Die Erzählweise verbindet Wissenschaft und Horror auf eindringliche Weise, wobei Spannungsgeladene Begegnungen und Sorgen um die Ressourcen verstärken die Angst durchgehend.

Mein Fazit: Trotz seiner PlayStation 1 Erscheinungsdatum, Parasite Eve hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren, mit einem Metacritic zahl von8.7. Es ist ein echtes Horror-Rollenspiel mit einer wunderschön gestalteten Geschichte, unvergesslichen Charakteren und einem Rollenspiel-Fortschrittssystem, die dem Spiel seinen legendären Status verleihen.

Alles, was du wissen musst, bevor du ein Horror-Rollenspiel spielst

Nicht jedes Horror-RPG bietet das gleiche Spielerlebnis. Manche sind eher RPG-lastig, während andere den Horror in den Vordergrund stellen und nur einen Hauch von RPG-Mechaniken enthalten. Hier erfährst du, was du über diese einzigartige Genre-Mischung wissen solltest, bevor du in einen dieser epischen Titel eintauchst.

Arten von RPG-Horror-Spielen erklärt

RPG-Horrorspiele können einige der Spiele mit dem größten Eintauchen in die Spielwelt die du gespielt hast. Das hängt jedoch auch von der Art des Horror-RPGs ab. Zu den typischen Horror-Subgenres gehören:

Psychologische Horrorspiele

Survival-RPG-Horror-Spiele

RPG Maker-Horrorspiele

Indie-Horror-RPGs

Psychologischer HorroruntersuchtTrauma, Wahnsinn und Schuld, wodurch sich der Spieler auch ohne explizite Gewalt und Schreckmomente elend fühlt. Ein gutes Beispiel dafür ist Der Ruf des Cthulhu, was mir das Gefühl gibt, mich tatsächlich in einem abgelegenen Ort im Stil von Lovecraft zu befinden und den Ursprung meines Wahnsinns zu erforschen.

Survival-RPG-Horror-Spielein der Regelsich gleichermaßen auf das Rollenspiel und den Horror-Charakter stützen. Sie vermitteln dem Spieler ein Gefühl der Verletzlichkeit, indem sie seine Ressourcen und Angriffsmöglichkeiten einschränken, während sie gleichzeitig Rätsel- und sogar Stealth-Elemente einbauen. Ein gutes Beispiel dafür ist Dead Space, inspiriert vom legendären Resident Evil 4.

RPG MakerHorrorspielesind in der RegelKostenlose Gruselspiele mit einfacher Grafik, bei denen der Schwerpunkt auf der Geschichte liegt. RPG Maker ermöglicht es Enthusiasten, Spiele ohne Programmierkenntnisse zu entwickeln, was natürlich zu weniger ausgefeilten Titeln führt. Man findet dennoch großartige RPG-Horrorspiele wie Corpse Party, An Oni, und andere.

Indie-Horror-RPGs werden von kleineren Studios mit geringerem Budget entwickelt, oft von nur ein oder zwei Personen. Sie können äußerst gruselig und gut gemacht, mit solider Grafik, Sounddesign und sogar fesselnden Geschichten. Gute Beispiele hierfür sind Die versinkende Stadt, Torment: Die Gezeiten von Numenera, und andere.

Was macht ein großartiges Horror-Rollenspiel aus?

Einige derDie besten Horrorspiele aller Zeiten haben zwei Dinge gemeinsam: Atmosphäre und Handlung. Die besten Horror-RPGs bieten darüber hinaus strategische Kämpfe, Charakterentwicklung, hohen Wiederspielwert und natürlich den Gruselfaktor, der ihrem Genre alle Ehre macht.

Horror-RPGs müssen diese beiden Welten perfekt miteinander verbinden.

Einerseits müssen sie beim Spieler Angst und Elend hervorrufen. Andererseits müssen sie ausreichend tiefgehende RPG-Mechaniken bieten, um den Spielaspekt zu befriedigen. Der Ruf des Cthulhu, mein#1 ist ein passendes Beispiel für eine zum Nachdenken anregende Geschichte mit RPG-Elementen in Einklang bringen wie Dialogoptionen, Inventarverwaltung, mehrere Enden und vieles mehr.

Dead Space macht dasselbe, fügt jedoch eine stärker auf Kämpfe ausgerichtete Ebene hinzu, was zu einem Survival-Horror führt, der nur für die mutigsten und geschicktesten Spieler geeignet ist.

Tipps für den Einstieg in dein erstes Horror-Rollenspiel

Wenn du noch nie ein Horror-Rollenspiel gespielt hast, wird der Einstieg nicht ganz einfach. Anfängern empfehle ich, sich zunächst mit der Ressourcenverwaltung vertraut zu machen, die Verhaltensmuster der Gegner zu lernen und mit verschiedenen Charakterkonfigurationen zu experimentieren, sofern das jeweilige Spiel dies zulässt.

Um voll und ganz in die Geschichte einzutauchen, finde ich es toll, mich darauf einzulassen und sie selbst zusammenzusetzen, bevor es zum großen Finale und zur großen Enthüllung kommt. Einige der Die besten RPG-Spiele Spiele mit Horrorelementen erfordern das richtige Tempo. Überstürze das Spiel nicht. Nimm dir Zeit, die Spielmechanik zu erlernen und besser zu werden.

Auch wenn Horror-RPGs extrem gruselig sein können, gestalte ich sie immer so, dass sie zugänglich sind und Spaß machen. Das kannst du auch tun, indem du dich auf das Unbekannte einlässt und dich vom Spiel mitreißen lässt.

Mein Fazit

Von psychologischen Albträumen bis hin zu von Monstern heimgesuchter Verzweiflung – die besten Horror-RPGs setzen neue Maßstäbe in Sachen Immersion und markerschütternder Angst. Wenn du an dich glaubst und nicht an deinem Mut zweifelst, findest du hier die Top-Titel, die du dir noch heute sichern und erleben solltest:

Für Lovecraft-Fans → Der Ruf des Cthulhu. Dieam besten im Lovecraft-Stil Spiel für Fans der Cthulhu Mythos die spannende Krimis und das Erkunden einer halb-offenen Welt lieben.

Für Survival-Horror-Puristen → Dead Space. Ideal für Survival-Horror mit strategischen Kämpfen und Inventarverwaltung im Weltraum.

Für Fans von Psychohorror → Planescape: Torment. Ideal für psychologischen Horror, düstere Schauplätze und tiefgründige philosophische Themen mit wenigen Kämpfen.

Für Fans von rundenbasierten Horror-RPGs → Shin Megami Tensei: Nocturne. Eine großartige Mischung aus Horror und Rollenspiel mit komplexen rundenbasierten Kämpfen, surrealem Ton und tiefgehenden RPG-Mechaniken.

Für Fans von Souls-ähnlichen Horror-RPGs → Bloodborne. Ein Souls-ähnlicher Klassiker mit beunruhigenden Umgebungen und anspruchsvollen Kämpfen, der dich jeden Durchgang fürchten lässt (im besten Sinne).

Diese5 Horror-RPGs sind der Inbegriff von Wiederspielwert, Gruselatmosphäre und fesselndem Rollenspiel, das Lust auf mehr macht. Tauche ein und finde heraus, welche Art von Angst dir am besten gefällt.

Häufig gestellte Fragen