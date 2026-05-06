20 juegos similares a «What Remains of Edith Finch» (2025): experiencias narrativas profundas

Los mejores juegos similares a Lo que queda de Edith Finch are experiencias que te acompañan mucho tiempo después de haber dejado el mando. No se trata de juegos cualquiera: son ricos, emotivos e ingeniosos.

Si estás leyendo esto, probablemente te guste saborear y disfrutar de los juegos en lugar de completar títulos enteros a toda velocidad. Quizás te interesen los misterios familiares íntimos, las narraciones poéticas sobre el medio ambiente u otros temas que… dar prioridad a la trama, los personajes y la atmósfera frente al combate o la mecánica.

Cada juego de esta lista ha sido seleccionado por su carga emocional y su creatividad narrativa. Sigue leyendo para descubrir una experiencia que te cautivará, escena tras escena.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «Lo que queda de Edith Finch»

Puede parecer un género limitado, pero hay muchos juegos geniales como Edith Finch. Si decides probar solo tres, empieza por aquí:

De vuelta a casa (2013) – La exploración en primera persona de una casa aparentemente vacía revela una historia familiar llena de sorpresas. Su narrativa ambiental te hace sentir cada nota y cada foto ocultas, captando la tranquila intimidad de la vida familiar. La nostalgia se respira en cada habitación, permitiendo a los jugadores desentrañar los secretos a su propio ritmo. Firewatch (2016) – Ambientada en la naturaleza salvaje de Wyoming, Firewatch combina unas imágenes evocadoras con una narrativa basada en los diálogos. Tus conversaciones dan forma a la historia, y la belleza del bosque refleja la tensión y el aislamiento que envuelven el misterio central. Es un juego que te hace sentir solo y conectado al mismo tiempo. Todo el mundo se ha ido al éxtasis (2015) – Recorre un pueblo inglés abandonado y desentraña un misterio que envuelve a toda la localidad. La historia se desarrolla a través de grabaciones de audio y pistas del entorno, creando un tapiz emocional en el que cada paso cobra importancia. La atmósfera inquietante garantiza que tu viaje sea inolvidable.

Estas selecciones destacadas representan lo mejor de la narrativa basada en las emociones y demuestran por qué juegos como Lo que queda de Edith Finch son más que un simple entretenimiento: son experiencias. Edith Finch te invita a explorar a tu propio ritmo, descubriendo las historias que se esconden en cada rincón de su casa, bellamente detallada.

Sigue leyendo para ver la lista completa de los 20 juegos que exploran la memoria, el duelo y las relaciones humanas de formas innovadoras.

Los 20 mejores juegos similares a «Lo que queda de Edith Finch» que cuentan historias de forma maravillosa

¿Estás listo para adentrarte en algunos de los mejores juegos similares a Edith Finch¿Qué tal? He recopilado lo mejor de lo mejor para ofrecerte la información que necesitas para encontrar tu próxima experiencia. ¡Vamos a ello!

1. De vuelta a casa [Los mejores juegos narrativos similares a Edith Finch]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Exploración en primera persona / Aventura narrativa Plataformas PC, Mac, Linux Año de estreno 2013 Creador/es The Fullbright Company (desarrolladora y editora) Duración media de la partida 2–4 horas Ideal para Los aficionados a las historias íntimas y centradas en los personajes

Entra en los pasillos vacíos de la residencia Greenbriar en De vuelta a casa, una historia tranquila que se cuenta a través de la exploración más que de la acción. Vas de habitación en habitación, rebuscando en cajones, armarios y cartas, desvelando poco a poco una historia sobre la familia, la identidad y lo que queda sin decir.

Por qué lo elegimos De vuelta a casa condensa la exploración narrativa en su forma más pura, permitiendo a los jugadores descubrir una historia profundamente personal a su propio ritmo.

Ambientada en la década de los noventa, la obra capta el espíritu de aquella época sin caer en la nostalgia: cada objeto cobra sentido, cada descubrimiento es personal. No hay combates ni prisas, solo el ritmo constante de la curiosidad y la reflexión, el mismo tipo de narración tranquila que hizo que Lo que queda de Edith Finch tan conmovedor.

Las imágenes son sobrias, pero rebosan atmósfera, y la banda sonora vibra con la misma emoción sutil que impregna toda la experiencia. De vuelta a casaes ideal para cualquiera que valore más el impacto emocional sutil y la narración ambiental que la acción o los rompecabezas tradicionales.

Mi veredicto: Si te encantó el enfoque íntimo y centrado en los personajes de Edith Finch, De vuelta a casa ofrece una experiencia igualmente conmovedora. Cada habitación a la que entras desvela capas de historia familiar y verdades personales, dejando una huella emocional duradera.

2. Firewatch [La mejor historia ambientada en un entorno natural, al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura en primera persona / Exploración narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2016 Creador/es Campo Santo (desarrollador y editor) Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias con atmósfera y las narrativas centradas en los personajes

Firewatch te sumerge en la naturaleza salvaje de Wyoming en la piel de Henry, un vigía de incendios cuya única conexión con el mundo exterior es su supervisora, Delilah, al otro lado de la radio. Es un juego basado en el diálogo y la atmósfera, en el que cada decisión forja un vínculo que se percibe como auténticamente humano.

Por qué lo elegimos Firewatch destaca por combinar la profundidad narrativa con una exploración envolvente. Su sistema de diálogos ramificados ofrece a los jugadores un control real sobre las interacciones, lo que hace que la historia resulte personal sin depender del combate ni de los acertijos.

Recorres bosques bañados por el sol, viejas cabañas y senderos tranquilos, desentrañando el misterio de una desaparición mientras el mundo que te rodea oscila entre la belleza y el aislamiento. Aquí hay poca acción —solo exploración, diálogo y reflexión—, pero esa es precisamente la idea.

El juego perdura en el ambiente y en la memoria; cada fotograma está compuesto como un fotograma de película, y cada sonido transmite la tensión y la calma que se siente al estar completamente solo en la naturaleza.

Mi veredicto:Los seguidores de lalos mejores juegos de historias interactivas disfrutarán del ritmo pausado, la intensidad emocional y la rica narración ambiental. Firewatch convierte un simple trabajo de verano en una experiencia narrativa profundamente conmovedora en la que cada decisión cuenta.

3. Todo el mundo se ha ido al éxtasis [Las mejores historias narrativas poéticas al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Exploración en primera persona / Aventura narrativa Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creador/es The Chinese Room (desarrollador), Sony Computer Entertainment (editor) Duración media de la partida 6-10 horas Ideal para Jugadores que aprecian las historias poéticas y reflexivas

Ambientada en un pueblo inglés desierto, Todo el mundo se ha ido al éxtasis te permite descubrir qué les ha ocurrido a sus habitantes desaparecidos. Recorres campos, casitas de campo y calles tranquilas, y poco a poco vas desentrañando la historia a partir de sutiles pistas del entorno, sonidos que perduran y luces misteriosas.

Por qué lo elegimos Su punto fuerte reside en su enfoque poético de la narración. Al eliminar la presión habitual de la jugabilidad, permite que la narrativa y la atmósfera cobren protagonismo, creando una experiencia meditativa que llega al corazón.

El juego se centra en la observación y la reflexión, y aborda las relaciones humanas, la pérdida y la fragilidad de la vida sin recurrir a diálogos extensos. Su mecánica sencilla te permite explorar a tu propio ritmo, dejando que las emociones te invadan de forma natural.

Cada pequeño detalle —desde el modo en que se mece el trigo al viento hasta el débil repique de una campana de iglesia lejana— contribuye a que el pueblo parezca real, aunque esté extrañamente vacío.

Mi veredicto:Los aficionados aEdith Finch quedarán cautivados por el misterio que se va desvelando poco a poco en el juego y por su delicada narrativa centrada en las personas. Todo el mundo se ha ido al éxtasis es un viaje contemplativo que perdura mucho después de que la pantalla se quede en negro.

4. La desaparición de Ethan Carter [Las mejores novelas de misterio y detectives al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Exploración en primera persona / Aventura de misterio Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2014 Creador/es The Astronauts (desarrollador y editor) Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Aficionados a las historias de investigación y a los mundos evocadores

In La desaparición de Ethan Carter, te pones en la piel del detective Paul Prospero, que busca a un niño desaparecido en un valle hermoso pero inquietante. El juego combina misterios sobrenaturales con una narrativa centrada en el medio ambiente – Reconstruyes lo que ocurrió examinando objetos y pistas.

Por qué lo elegimos Su mecánica de reconstrucción de la memoria lo distingue del resto, ya que ofrece una forma ingeniosa de reconstruir los momentos clave de la historia y aumentar la inmersión.

Explorar es gratificante: cada casa abandonada, cada orilla de río y cada claro del bosque puede revelar más detalles de la historia. La narrativa no es lineal, así que hay que prestar atención a los detalles. Los gráficos son impresionantes, el audio es envolvente y el mundo parece vivo y evocador, desprendiendo esa misma atmósfera agridulce que hizo que Lo que queda de Edith Finchtan memorable.

Mi veredicto: Para los jugadores a los que les atraen las investigaciones policíacas con mucho ambiente y los misterios que despiertan emociones, este juego ofrece una experiencia cautivadora que cada uno puede disfrutar a su propio ritmo y que perdura mucho tiempo después de que se haya resuelto el caso.

5. Querida Esther [La mejor historia minimalista al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Exploración en primera persona / Simulador de paseos Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2012 Creador/es The Chinese Room (desarrollador y editor) Duración media de la partida 2-3 horas Ideal para Jugadores que aprecian las historias poéticas y reflexivas

Querida Esther te transporta a una isla solitaria y azotada por el viento, donde cada sendero, cada roca y cada edificio en ruinas insinúa fragmentos de una historia. No hay combates ni objetivos: solo exploración. La historia se cuenta a través de las voces en off y el entorno, creando una experiencia tranquila y reflexiva.

Por qué lo elegimos Su dominio de la atmósfera y la narrativa minimalista demuestra que los videojuegos pueden despertar emociones profundas sin necesidad de mecánicas complejas ni combates.

Cada escena entrelaza emociones, difuminando los límites entre la memoria y la imaginación. El diseño minimalista deja que el sonido, la luz y el paisaje se encarguen de contar la historia. En tan solo unas horas, consigue transmitir melancolía, misterio y reflexión, lo que la convierte en una experiencia imprescindible para los aficionados a Lo que queda de Edith Finch. El ritmo te invita a tomarte tu tiempo y a saborear cada detalle, dejando que la belleza de la isla y su sutil melancolía calen hondo en ti.

Mi veredicto: Si te apetece un viaje introspectivo y lleno de emociones, Querida Esther ofrece una experiencia íntima e inolvidable que perdura en la memoria.

6. Capas de miedo [Las mejores películas de terror psicológico al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Terror psicológico / Exploración en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Bloober Team (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 4 y 8 horas (más tiempo para los que quieren completarlo todo) Ideal para Amantes del cine de terror atmosférico y centrado en la trama

In Capas de miedo, te pones en la piel de un pintor atormentado que deambula por una mansión victoriana que parece transformarse a tu alrededor, reflejando la mente de tu personaje. El juego no se basa en la lucha, sino en crear tensión mediante salas con giros inesperados, imágenes extrañas y sonidos inquietantes para sumergirte en la psique cada vez más desquiciada del artista.

Por qué lo elegimos El juego destaca por combinar una estética inquietante con una narrativa cautivadora, lo que hace que cada descubrimiento resulte personal y perturbador.

A través de diarios, bocetos y detalles ocultos, la historia va desvelando poco a poco la obsesión, la tragedia y la locura. Cada pasillo, cada grieta en la pared contribuye a la inquietud mientras se cuenta la historia. Si Edith Finch te ha llegado al corazón, disfrutarás de cómo el propio entorno impulsa tanto la trama como la experiencia psicológica.

Mi veredicto: Si buscas una historia que te llegue al alma y te acompañe mucho tiempo después de terminarla, Capas de miedo es un viaje inquietante e inolvidable.

7. Bueyes libres [Las mejores películas de suspense sobrenatural similares a Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Thriller sobrenatural / Aventura narrativa / Juego de desplazamiento lateral en 2D Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es Night School Studio (desarrollador y editor) Duración media de la partida 5-6 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias basadas en los diálogos y las atmósferas inquietantes

Bueyes libres te transporta a una isla misteriosa con un pasado oscuro, donde un grupo de amigos desata sin querer una serie de sucesos sobrenaturales. El sistema de diálogo es su principal atractivo: tus decisiones influyen en las relaciones y en la historia en tiempo real, sin ralentizar el ritmo.

Por qué lo elegimos La combinación de diálogos realistas y entornos inquietantes y cambiantes da lugar a una historia llena de suspense que se adapta a las decisiones del jugador.

Explorar la isla resulta una experiencia íntima y evocadora, con interacciones entre los personajes, una narrativa ambiental sutil y el desenlace gradual de un misterio sobrenatural.

Bueyes libres combina el terror, el drama adolescente y un humor sutil, todo ello envuelto en un estilo visual único y una banda sonora evocadora. Aquellos a quienes les atraiga FinchQuienes disfruten de la narrativa de este juego sabrán apreciar que se centra en la historia y las emociones más que en la acción, haciendo que cada decisión cuente.

Mi veredicto: Para quienes disfrutan de juegos de ciencia ficción inmersivos o te apetezca una intriga sobrenatural con un toque personal, Bueyes libres ofrece un thriller apasionante y lleno de matices emocionales.

8. Una noche en el bosque [La mejor historia centrada en los personajes, al estilo de Edith Finch, con un ambiente de pueblo pequeño]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura / Exploración narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Infinite Fall (desarrollador), Finji (editor) Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias emotivas, centradas en los personajes y con un toque de misterio

Una noche en el bosque cuenta la historia de Mae Borowski, una joven que abandonó la universidad y regresa a su tranquila ciudad natal, Possum Springs, un lugar donde las minas han cerrado, los locales comerciales están vacíos y la gente hace todo lo posible por salir adelante. A medida que Mae vuelve a encontrarse con viejos amigos, Empiezan a suceder cosas extrañas en el bosque a las afueras de la ciudad, lo que da a entender que algo más siniestro se esconde bajo la superficie.

Por qué lo elegimos Me gustaLo que queda de Edith Finch, Una noche en el bosque captura la silenciosa melancolía de la vida cotidiana a través de una narración íntima y detalles bellamente observados. Cada conversación resulta auténtica y humana, convirtiendo las interacciones más sencillas en momentos de conexión genuina.

Mientras exploras la ciudad día a día, vivirás aventuras nocturnas, tocarás en una banda, hablarás sobre el paso a la edad adulta y descubrirás secretos tan personales como inquietantes. Su estilo artístico en 2D es encantador a la par que melancólico, y es un un gran juego de aventuras que se puede jugar de principio a fin, complementando a la perfección sus temas de cambio, pérdida y pertenencia.

Mi veredicto:Pocos juegos combinan tan bien el humor, la nostalgia y la reflexión existencial. Una noche en el bosque es un viaje inolvidable a través de la decadencia de un pequeño pueblo y el descubrimiento de uno mismo: una experiencia imprescindible para cualquiera que haya disfrutado de la honestidad emocional de Edith Finch.

9. La parábola de Stanley [El mejor juego con una metanarrativa similar a Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura metanarrativa Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2013 Creador/es Café Galáctico Duración media de la partida 2–4 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias irónicas y con un toque de humor

Una de laslos mejores juegos indiey luego, La parábola de Stanley te pone en la piel de Stanley, un oficinista cuyo mundo empieza a desmoronarse cuando, de repente, todos los demás desaparecen. El juego gira en torno a las decisiones, guiadas —o manipuladas— por un narrador ingenioso, lo que da lugar a múltiples ramificaciones de la historia y finales distintos. Su encanto reside en burlarse de la narrativa y del control del jugador, mezclando la sátira con algunas reflexiones existenciales.

Por qué lo elegimos Desafía con ingenio las expectativas narrativas, ofreciendo humor, metacomentarios y sorpresas que invitan a volver a jugar y que recompensan la exploración.

La mecánica es sencilla, lo que permite centrarse en la historia y el humor. Si te encantó cómo Edith Finch donde cada pequeño detalle cuenta, aquí te sentirás como en casa.

Mi veredicto: La parábola de Stanley es ideal para los jugadores que buscan una narrativa ingeniosa y estimulante, y un humor con sentido del humor.

10. Guía para principiantes [Las mejores historias introspectivas al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Narrativa interactiva / Simulador de paseos Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2015 Creador/es Davey Wreden (desarrollador y editor) Duración media de la partida 2-3 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias irónicas y con un toque de humor

Guía para principiantes te lleva a través de los juegos inacabados de un desarrollador, ofreciendo una visión personal y, en ocasiones, inquietante de su proceso creativo. Avanzas por diferentes niveles mientras un narrador comparte sus reflexiones, revelando las intenciones, las dificultades y las dudas del desarrollador.

Por qué lo elegimos Los aficionados aLo que queda de Edith Finch descubrirá que su ritmo contemplativo, su narrativa innovadora y su carga emocional encajan a la perfección con las sesiones de juego más introspectivas.

El juego difumina la línea entre el creador y la creación, lo que hace que la historia resulte muy íntima y reflexiva. Su característica más destacada es la metanarrativa: no solo estás explorando niveles, sino que estás viendo el mundo a través de los ojos de otra persona. El diseño minimalista y la ausencia de una mecánica de juego tradicional te permiten tomarte tu tiempo y reflexionar de verdad sobre lo que estás viviendo.

Mi veredicto: If Edith Finch Si te quedaste con ganas de vivir otro viaje emotivo y reflexivo, este juego te ofrece esa misma energía introspectiva a su manera.

11. Brothers: Una historia de dos hermanos [Las mejores aventuras de estilo «Fable» similares a Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura / Puzle y plataformas Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2013 Creador/es Starbreeze Studios (desarrollador), 505 Games (editor) Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las aventuras conmovedoras y mecánicas innovadoras

Brothers: Una historia de dos hermanos es una aventura narrativa tranquila y bellamente elaborada con un toque ligero juego de rompecabezas elementos. Guias a dos hermanos en un viaje para encontrar una cura para su padre, controlando a ambos a la vez: una mecánica sencilla que resulta sorprendentemente íntima. Los acertijos no son difíciles, pero se entrelazan a la perfección con momentos de cooperación y descubrimiento que te hacen prestar atención a cada gesto y cada mirada.

Por qué lo elegimos Una aventura compacta y conmovedora que demuestra que una narración sutil puede llegar más hondo que las palabras.

Me gustaLo que queda de Edith Finch, cuenta su historia a través de la interacción en lugar de la exposición. No hay diálogos excesivos ni largas secuencias cinemáticas, solo una narración sutil que se va desarrollando a medida que juegas. Es breve, reflexiva y con un gran fondo emocional, y demuestra lo mucho que se puede decir sin decir nada en absoluto.

Mi veredicto: Hermanos ofrece la profundidad emocional y la narrativa creativa que los seguidores de Lo que queda de Edith Finch reconocerán y apreciarán al instante.

12. Viaje [Las mejores historias sin diálogos, al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura / Exploración Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2012 Creador/es Thatgamecompany (desarrollador), Sony Interactive Entertainment (editor) Duración media de la partida 2-3 horas Ideal para Jugadores que quieren emocionarse sin decir ni una palabra

Viajeno es la típica rutina ni la típica búsqueda de objetivos: es una juego de plataformas con un ambiente evocador que cambia la competición por la contemplación. Atravesas vastas dunas hacia una montaña resplandeciente, guiado únicamente por la curiosidad y la luz. No hay diálogos ni instrucciones, solo una conexión silenciosa entre tú, el mundo y la música. A veces te cruzas con otro viajero. No puedes hablar, solo emitir un suave gorjeo, pero aun así se crea un vínculo. Cuando se marchan, te llega de una forma que ninguna historia con guion podría lograr.

Por qué lo elegimos Es el tipo de juego que te deja pensativo, no por lo que haces, sino por lo que te hace reflexionar.

Las imágenes parecen cuadros en movimiento, y la banda sonora de Austin Wintory encaja a la perfección con las arenas y el cielo cambiantes. Viaje No te dice qué sentir, sino que te permite experimentarlo por ti mismo.

Mi veredicto: If Lo que queda de Edith Finch parecía un libro de recuerdos, Viaje es ese instante entre una página y otra: el respiro antes de que comience la siguiente historia.

13. La vida es extraña [Las mejores series dramáticas para adolescentes parecidas a Edith Finch]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura narrativa / Por episodios Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2015 Creador/es Dontnod Entertainment (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias centradas en los personajes con decisiones significativas

La vida es extraña no parece tanto un juego como la lectura del diario de alguien: desordenado, emotivo y extrañamente familiar. Toma prestada la intimidad de juegos de novela visual pero lo convierte en algo cinematográfico, permitiéndote revivir momentos que la mayoría de nosotros seguimos dándole vueltas incluso años después.

Juegas en el papel de Max, una torpe estudiante de fotografía que descubre que puede manipular el tiempo —lo cual suena genial hasta que te das cuenta de que, al arreglar un error, acabas estropeando otra cosa.

Por qué lo elegimos La mecánica de manipulación del tiempo crea una experiencia narrativa personalizada, permitiendo a los jugadores dar forma a la historia sin dejar de estar profundamente inmersos en la perspectiva de Max.

Lo que me cautivó no fue el viaje en el tiempo ni el misterio, sino cómo La vida es extraña captura esa extraña mezcla de nostalgia e incomodidad que acompaña al proceso de madurar. Cada decisión se siente como una carga, cada conversación resulta demasiado real. El rutas románticas opcionales no están ahí solo para complacer a los fans, sino que, sin hacer ruido, marcan el tono de la historia de Max, aportando calidez o desamor según lo que elijas. Es lento, torpe, hermoso y tan emocionalmente confuso como lo fue tener 18 años.

Mi veredicto:Para cualquiera que busque un drama adolescente mezclado con elementos sobrenaturales, este juego es imprescindible. Se trata de un juego narrativo en el que las decisiones realmente importan y el impacto emocional perdura mucho después de que aparezcan los créditos.

14. A la Luna [La mejor historia emotiva con arte pixelado, al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura narrativa / Por episodios Plataformas PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Año de estreno 2011 Creador/es Freebird Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 4-6 horas, con énfasis en la narrativa y jugabilidad mínima Ideal para Jugadores que buscan una historia conmovedora y centrada en los personajes

A la Luna cuenta la historia de Johnny, un anciano cuyo último deseo es ir a la Luna. Tú juegas en el papel de dos médicos que exploran sus recuerdos para hacer realidad ese sueño. El juego combina un estilo pixel art nostálgico con una historia profundamente personal, lo que hace que el recorrido por los recuerdos y el arrepentimiento resulte íntimo.

Por qué lo elegimos La premisa del juego, basada en un viaje a través de los recuerdos, permite a los jugadores ser testigos de cómo se desarrolla una historia de vida de forma natural, lo que ofrece A la Luna una profundidad emocional poco habitual en los videojuegos.

La jugabilidad es mínima, centrándose en las emociones y la narrativa, mientras que la música y los gráficos resaltan los momentos agridulces. Los temas del amor, la pérdida y la nostalgia se tratan con delicadeza, dejando una huella que perdura mucho después de que el juego haya terminado.

Mi veredicto:Si te apetece una aventura conmovedora en la que prima la historia y que recuerde a Edith Finch, este viaje en pixel art ofrece una conmovedora historia en un formato conciso e inolvidable.

15. En busca del paraíso [La mejor historia emotiva en forma de cómic como Edith Finch]

Nuestra puntuación 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura narrativa / Por episodios Plataformas PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Año de estreno 2017 Creador/es Freebird Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 4-6 horas, con énfasis en la narrativa y jugabilidad mínima Ideal para Aficionados a las aventuras conmovedoras y llenas de historia

En busca del paraíso continúa la historia de A la Luna, acompañando a los médicos mientras ayudan a un nuevo paciente a revivir recuerdos importantes y a hacer las paces con ellos. Exploras un nostálgico mundo pixelado, descubriendo momentos que revelan las decisiones, los remordimientos y las alegrías de una persona.

Por qué lo elegimos Su perfecta continuidad de A la LunaLa emotiva narración aporta profundidad narrativa y resonancia temática, creando una experiencia profundamente conmovedora.

La mecánica del juego es sencilla y se centra en la historia, los diálogos y las decisiones que determinan el desenlace emocional. Cada escena está pensada para hacerte reflexionar, ya sea un tranquilo paseo por los recuerdos o un momento conmovedor con tus seres queridos. La música y el estilo pixel art capturan a la perfección el ambiente agridulce, logrando que los altibajos de la historia resulten muy acertados.

Mi veredicto:Para los jugadores que aprecian las historias centradas en los personajes y la narrativa introspectiva, En busca del paraísoes uno de loslos mejores juegos con una buena historia disponible.

16. Eastshade [Las mejores juegos de exploración tranquila al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Exploración en mundo abierto / Aventura Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Eastshade Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Jugadores que buscan experiencias tranquilas y centradas en lo visual

In Eastshade, te pones en la piel de un artista itinerante que explora un colorido mundo abierto. En lugar de luchar, tus herramientas son el pincel y el lienzo, que te permiten plasmar la belleza de los paisajes y las historias de las personas. Las misiones se centran en el descubrimiento, la conversación y la creatividad, y te permiten resolver los retos a tu manera.

Por qué lo elegimos Eastshade destaca por convertir la exploración en una experiencia creativa y emotiva, fusionando a la perfección el arte y la narrativa.

El mundo parece cobrar vida, repleto de personajes no jugables interesantes, historias secundarias y lugares pintorescos que recompensan la curiosidad. La música suave y los sonidos ambientales realzan el ritmo meditativo, haciendo que la exploración resulte envolvente y relajante. Desde bulliciosas ciudades hasta tranquilos bosques y apacibles lagos, cada rincón invita a la reflexión y a conectar con uno mismo.

Mi veredicto:Para aquellos que prefieren una exploración tranquila y llena de historia en lugar de la acción y uno de los los mejores juegos de simulacióndentro del género,Eastshade ofrece una aventura tranquila y contemplativa que da la sensación de estar pintando con un mando en la mano.

17. El largo alcance [Los mejores juegos de terror psicológico en 2D similares a Edith Finch]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de terror psicológico y aventura en 2D Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Painted Black Games, Silver Lining Interactive Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Amantes de las historias oscuras y evocadoras

El largo alcancees uno de loslos mejores juegos de aventura de apuntar y hacer clic del género. Exploras un pequeño y inquietante pueblo lleno de misterio y tensión psicológica. Acompañas a un protagonista que intenta descubrir la causa de unos sucesos extraños, utilizando la exploración y los acertijos para reconstruir la historia.

Los gráficos de pixel art crean una sensación de angustia y aislamiento, mientras que el propio entorno cuenta parte de la historia, haciendo que cada detalle cobre importancia. Los diálogos y las decisiones determinan el desarrollo de la narrativa, poniendo de relieve la fragilidad humana, el miedo y la ambigüedad moral.

Por qué lo elegimos Este título destaca como un juego de terror psicológico que se basa en la atmósfera, la narrativa y la percepción del jugador, en lugar de en los sustos repentinos o la acción.

No hay combates: lo importante es la observación, la deducción y la capacidad de encajar las pistas dispersas. La música y el sonido crean sutilmente tensión, haciendo que incluso los momentos más tranquilos se perciban cargados de emoción.

Mi veredicto:Para los jugadores a los que les gusta historias profundamente inquietantes con acertijos intelectuales, El largo alcance ofrece una aventura memorable y cautivadora en un impresionante mundo en 2D.

18. El viaje del anciano [Los mejores juegos de aventuras y puzles reflexivos al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura de puzles / Narrativa Plataformas PC, Mac, iOS, Android Año de estreno 2017 Creador/es Broken Rules (desarrollador y editor) Duración media de la partida 3-5 horas Ideal para Jugadores que buscan una narrativa reflexiva

El viaje del anciano te permite ponerte en la piel de un anciano que reflexiona sobre su vida. Resuelves sencillos acertijos medioambientales para remodelar el mundo y despejar el camino, descubriendo sus recuerdos y remordimientos por el camino. El estilo artístico dibujado a mano y los colores suaves hacen que cada escena parezca un cuadro en movimiento.

Por qué lo elegimos Destaca por convertir interacciones sencillas en una narrativa profundamente personal y reflexiva, ideal para los aficionados a los juegos centrados en la historia como Edith Finch.

La exploración es pausada y relajante, y se centra en la reflexión, la nostalgia y la emoción más que en las mecánicas de juego. Con un texto mínimo, las imágenes y la música cuentan la historia, creando una experiencia con la que todo el mundo puede sentirse identificado.

El ritmo pausado te invita a hacer una pausa, reflexionar y empaparte de la tranquila belleza y la sutil melancolía del viaje.

Mi veredicto:Para aquellos que buscan una aventura tranquila y llena de emociones, con acertijos ingeniosos, El viaje del anciano ofrece una experiencia sincera y memorable.

19. Tacoma [Las mejores historias de ciencia ficción al estilo de Edith Finch]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura narrativa / Exploración Plataformas PC, Xbox One, Mac, PS4 Año de estreno 2017 Creador/es Fullbright (desarrollador y editor) Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Aficionados a la ciencia ficción y a la exploración basada en la trama

In Tacoma, explorarás una estación espacial abandonada y descubrirás la historia de su tripulación desaparecida. Mediante grabaciones de realidad aumentada, verás los acontecimientos desde diferentes perspectivas y irás desentrañando las relaciones y los conflictos. La historia no lineal te invita a observar con atención y a volver a visitar las escenas para comprender plenamente lo que ocurrió.

Los movimientos en gravedad cero y los objetos interactivos hacen que la exploración resulte atractiva sin necesidad de combates, mientras que el propio entorno revela las personalidades y las dificultades de la tripulación. El diseño combina interiores elegantes y futuristas con toques personales y humanos.

Por qué lo elegimos Convierte el entorno y la perspectiva en herramientas narrativas, ofreciendo una experiencia narrativa de ciencia ficción con profundidad y matices que los aficionados a Edith Finchvalorará.

El diálogo, los gestos y los detalles sutiles dan vida a los personajes, haciendo que cada descubrimiento resulte significativo. La experiencia es envolvente, cinematográfica y reflexiva, y te invita a tomarte tu tiempo y a apreciar tanto la tecnología como las emociones humanas.

Mi veredicto:Para quienes buscan una exploración profunda de la ciencia ficción y una narrativa con múltiples capas, Tacoma ofrece una aventura única, cautivadora y llena de emoción.

20. El cisne inacabado [El mejor juego de descubrimiento estético similar a Edith Finch]

Nuestra puntuación 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura narrativa / Rompecabezas Plataformas PC, PS4, PS3 Año de estreno 2012 Creador/es Giant Sparrow (desarrollador y Sony Computer Entertainment, editor) Duración media de la partida 3-5 horas Ideal para Amantes de la exploración y las narraciones artísticas

El cisne inacabado te sumerge en un mundo blanco y vacío, donde vas revelando el entorno salpicando pintura y descubriendo espacios ocultos y secretos. Esta sencilla mecánica convierte la exploración en una experiencia lúdica y táctil que combina los rompecabezas con la expresión artística.

Por qué lo elegimos Al combinar la exploración con un mundo pictórico e interactivo, el juego ofrece una aventura única y contemplativa que cautivará a los aficionados a Edith Finch en busca de profundidad emocional sin enfrentamientos.

La historia es apacible y explora temas como el descubrimiento, la pérdida y la imaginación a través de personajes memorables y una narrativa discreta. Las imágenes y el sonido crean una atmósfera onírica y relajante, haciendo que cada momento parezca un paseo por un cuadro. El ritmo del juego te permite tomarte tu tiempo, premiando la curiosidad y la exploración en cada sala.

Mi veredicto:El cisne inacabado es un viaje breve pero inolvidable, que combina el arte, una mecánica ingeniosa y una narración conmovedora para crear una experiencia que perdura mucho después de que aparezcan los créditos.

Mi veredicto general

Para los jugadores a los que les atrae relatos profundamente emotivos y poco convencionales, el mejor punto de partida entre juegos como Lo que queda de Edith Finch is De vuelta a casa. Su exploración íntima y en primera persona de una casa familiar ofrece una introducción suave y envolvente a la narración ambiental.

Para quienes prefieren diálogos evocadores y desarrollo de los personajes, Firewatch ofrece una impresionante aventura en la naturaleza salvaje de Wyoming, donde las conversaciones dan forma a la historia tanto como la exploración. El diseño visual del juego y sus sutiles misterios cautivan sin exigir reflejos rápidos.

Si te inclinas más por relatos poéticos inspirados en el mundo, Todo el mundo se ha ido al éxtasis ofrece un evocador pueblo inglés por el que pasear, donde las historias humanas se van desarrollando a través de detalles del entorno, la música y un ritmo que recompensa la paciencia.

Para los jugadores que buscan una narrativa peculiar o experimental, La parábola de Stanley desafía las convenciones con humor y múltiples ramificaciones, mientras que El cisne inacabado combina los rompecabezas con la exploración pictórica, lo que resulta atractivo para quienes disfrutan de la creatividad junto con la profundidad narrativa.

En conjunto, estos títulos abarcan todo el abanico de narrativas emocionales e interactivas que existen en la actualidad. Tanto los que se inician en los juegos narrativos como los exploradores más experimentados de los mundos virtuales sabrán apreciar la implicación emocional, el diseño artístico y la mecánica intuitiva. Todos estos juegos constituyen un buen punto de partida para cualquiera que busque la magia de Lo que queda de Edith Finch.

Preguntas frecuentes