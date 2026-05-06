20 Spiele ähnlich wie „What Remains of Edith Finch“ 2025 – Tiefgründige narrative Erlebnisse

Die besten Spiele wie Was von Edith Finch übrig bleibt are Erlebnisse, die einem noch lange nach dem Ablegen des Controllers im Gedächtnis bleiben. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Spiele – sie sind facettenreich, emotional und einfallsreich.

Wenn du das hier liest, genießt du Spiele wahrscheinlich lieber in vollen Zügen, anstatt ganze Titel im Eiltempo durchzuspielen. Vielleicht interessieren dich intime Familiengeheimnisse, poetische Erzählungen, die die Umgebung in den Mittelpunkt stellen, oder andere Themen, die die Handlung, die Charaktere und die Atmosphäre vor Kämpfen oder Spielmechaniken stellen.

Jedes Spiel in dieser Liste wurde aufgrund seiner emotionalen Wirkung und seiner erzählerischen Kreativität ausgewählt. Lies weiter und entdecke ein Erlebnis, das dich nach und nach in seinen Bann zieht – Szene für Szene.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele, die „Was von Edith Finch übrig bleibt“ ähneln

Es mag wie ein Nischengenre erscheinen, aber es gibt viele brillante Spiele wie Edith Finch. Wenn du dich entscheidest, nur drei auszuprobieren, fang hier an:

Gone Home (2013) – Die Erkundung eines scheinbar leeren Hauses aus der Ich-Perspektive enthüllt eine Familiengeschichte voller Überraschungen. Durch das erzählerische Spiel mit der Umgebung spürt man jede versteckte Notiz und jedes Foto, wodurch die stille Intimität des Familienlebens eingefangen wird. Nostalgie liegt in jedem Raum in der Luft, sodass die Spieler die Geheimnisse in ihrem eigenen Tempo zusammenfügen können. Firewatch (2016) – Der Film spielt in der Wildnis von Wyoming, Firewatch verbindet stimmungsvolle Bilder mit einer dialogorientierten Erzählweise. Deine Gespräche prägen den Verlauf der Geschichte, und die Schönheit des Waldes spiegelt die Spannung und Isolation des zentralen Geheimnisses wider. Es ist ein Spiel, bei dem du dich gleichzeitig allein und verbunden fühlst. Alle sind in den Himmel gekommen (2015) – Durchstreife ein verlassenes englisches Dorf und lüfte ein Geheimnis, das die ganze Stadt erfasst hat. Die Geschichte entfaltet sich durch Audioaufzeichnungen und Hinweise in der Umgebung und schafft so ein emotionales Geflecht, in dem sich jeder Schritt bedeutungsvoll anfühlt. Die eindringliche Atmosphäre sorgt dafür, dass deine Reise unvergesslich bleibt.

Diese Top-Auswahl steht für das Nonplusultra des emotionalen Storytellings und zeigt, warum Spiele wie Was von Edith Finch übrig bleibt sind mehr als nur Unterhaltung – sie sind Erlebnisse. Edith Finch lädt dich ein, das Spiel in deinem eigenen Tempo zu erkunden und Geschichten zu entdecken, die in jedem Winkel ihres wunderschön gestalteten Hauses verborgen sind.

Scrolle weiter, um die vollständige Liste der 20 Spiele zu sehen, die sich auf innovative Weise mit Erinnerung, Trauer und zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandersetzen.

Die 20 besten Spiele im Stil von „Was von Edith Finch übrig bleibt“, die Geschichten auf wunderschöne Weise erzählen

Bist du bereit für einen ausführlichen Blick auf einige der besten Spiele wie Edith Finch? Ich habe die Crème de la Crème zusammengestellt und biete dir die Informationen, die du brauchst, um dein nächstes Erlebnis zu finden. Los geht’s!

1. Gone Home [Das beste narrative Spiel im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Erkundung aus der Ich-Perspektive / Erzählerisches Abenteuer Plattformen PC, Mac, Linux Erscheinungsjahr 2013 Urheber The Fullbright Company (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Stunden Am besten geeignet für Fans von persönlichen, charakterorientierten Geschichten

Betreten Sie die leeren Räume des Greenbriar-Heims in Gone Home, eine ruhige Geschichte, die eher durch Erkundung als durch Action erzählt wird. Man bewegt sich von Raum zu Raum, durchstöbert Schubladen, Schränke und Briefe, und enthüllt nach und nach eine Geschichte über Familie, Identität und das, was ungesagt bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gone Home bringt die narrative Entdeckung auf den Punkt und lässt die Spieler eine zutiefst persönliche Geschichte in ihrem eigenen Tempo entdecken.

Die Handlung spielt in den 1990er Jahren und fängt das Flair dieser Zeit ein, ohne Nostalgie zu erzwingen – jedes Objekt wirkt bedeutungsvoll, jede Entdeckung persönlich. Es gibt keine Kämpfe und keinen Zeitdruck, nur den gleichmäßigen Rhythmus von Neugier und Besinnung, dieselbe Art von ruhigem Geschichtenerzählen, die Was von Edith Finch übrig bleibt so bewegend.

Die Bildsprache ist zurückhaltend, aber voller Atmosphäre, und der Soundtrack strahlt dieselbe subtile Emotionalität aus, die das gesamte Erlebnis durchzieht. Gone Home ist ideal für alle, die subtile emotionale Wirkung und das Erzählen von Geschichten durch die Umgebung mehr schätzen als Action oder traditionelle Rätsel.

Mein Fazit: Wenn Ihnen der intime, charakterorientierte Ansatz von Edith Finch, Gone Home bietet ein ähnlich bewegendes Erlebnis. Jeder Raum, den man betritt, enthüllt neue Facetten der Familiengeschichte und persönlicher Wahrheiten und hinterlässt einen bleibenden emotionalen Eindruck.

2. Firewatch [Die beste Umweltgeschichte im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Abenteuer aus der Ich-Perspektive / Narrative Erkundung Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Campo Santo (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an atmosphärischen Geschichten und charakterorientierten Erzählungen Freude haben

Firewatch versetzt dich als Henry in die Wildnis von Wyoming – ein Feuerwächter, dessen einzige Verbindung zur Außenwelt seine Vorgesetzte Delilah am anderen Ende des Funkgeräts ist. Es ist ein Spiel, das auf Gesprächen und Atmosphäre basiert, in dem jede Entscheidung eine Verbindung schafft, die sich wirklich menschlich anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Firewatch zeichnet sich dadurch aus, dass es erzählerische Tiefe mit fesselnder Erkundung verbindet. Dank seines verzweigten Dialogsystems haben die Spieler echte Entscheidungsfreiheit bei den Interaktionen, wodurch sich die Geschichte persönlich anfühlt, ohne dass man sich auf Kämpfe oder Rätsel verlassen muss.

Du wanderst durch sonnenbeschienene Wälder, vorbei an alten Hütten und über ruhige Pfade und versuchst, das Rätsel um ein Verschwinden zu lösen, während die Welt um dich herum zwischen Schönheit und Einsamkeit schwankt. Hier gibt es kaum Action – nur Erkundung, Dialoge und Besinnung –, aber genau darum geht es.

Das Spiel hinterlässt einen bleibenden Eindruck und bleibt in Erinnerung; jedes Bild ist wie ein Filmstill komponiert, jeder Ton vermittelt die Spannung und die Stille, die man empfindet, wenn man ganz allein in der Wildnis ist.

Mein Fazit:Fans derDie besten interaktiven Story-Spiele werden das besinnliche Tempo, die emotionale Spannung und die facettenreiche Erzählung durch die Umgebung zu schätzen wissen. Firewatch verwandelt einen einfachen Sommerjob in ein tief bewegendes narratives Erlebnis, bei dem jede Entscheidung zählt.

3. Alle sind in den Himmel gekommen [Die besten poetischen Erzählungen im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Erkundung aus der Ich-Perspektive / Erzählerisches Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber The Chinese Room (Entwickler), Sony Computer Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die poetische, nachdenkliche Erzählungen schätzen

Die Handlung spielt in einem verlassenen englischen Dorf, Alle sind in den Himmel gekommen lässt dich herausfinden, was mit den verschwundenen Bewohnern geschehen ist. Du wanderst durch Felder, vorbei an Häuschen und durch ruhige Straßen und setzt die Geschichte Stück für Stück aus subtilen Hinweisen in der Umgebung, nachhallenden Geräuschen und geheimnisvollen Lichtern zusammen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Seine Stärke liegt in der poetischen Art des Erzählens. Indem der traditionelle Spielzwang wegfällt, rücken die Handlung und die Atmosphäre in den Vordergrund und schaffen so ein meditatives Erlebnis, das emotional nachhallt.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Beobachtung und Reflexion; es thematisiert zwischenmenschliche Beziehungen, Verlust und die Zerbrechlichkeit des Lebens, ohne sich dabei auf umfangreiche Dialoge zu stützen. Dank der einfachen Spielmechanik kannst du das Spiel in deinem eigenen Tempo erkunden, sodass die Emotionen ganz natürlich auf dich wirken können.

Jede Kleinigkeit – von der Art, wie sich das Getreide im Wind wiegt, bis hin zum leisen Läuten einer fernen Kirchenglocke – trägt dazu bei, dass sich das Dorf echt anfühlt, obwohl es seltsam leer ist.

Mein Fazit:Fans vonEdith Finch werden von dem sich langsam entfaltenden Geheimnis des Spiels und seiner feinfühligen, auf den Menschen ausgerichteten Erzählung in den Bann gezogen werden. Alle sind in den Himmel gekommen ist eine besinnliche Reise, die noch lange nachwirkt, nachdem der Bildschirm schwarz geworden ist.

4. Das Verschwinden von Ethan Carter [Die besten Krimis im Stil von „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Erkundung aus der Ich-Perspektive / Mystery-Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber The Astronauts (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Fans von investigativen Geschichten und stimmungsvollen Welten

In Das Verschwinden von Ethan Carter, schlüpfst du in die Rolle des Detektivs Paul Prospero und suchst in einem wunderschönen, aber unheimlichen Tal nach einem vermissten Jungen. Das Spiel verbindet übernatürliche Geheimnisse mit Umweltthemen – Du rekonstruierst die Geschehnisse, indem du Gegenstände und Hinweise untersuchst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel zeichnet sich durch sein Mechanik zur Rekonstruktion von Erinnerungen aus, die eine originelle Möglichkeit bietet, Handlungsstränge zusammenzufügen und das Eintauchen in die Spielwelt zu verstärken.

Das Erkunden lohnt sich: Jedes leerstehende Haus, jedes Flussufer und jede Waldlichtung kann weitere Einblicke in die Geschichte gewähren. Die Handlung verläuft nicht linear, daher muss man genau auf Details achten. Die Grafik ist atemberaubend, der Sound einnehmend, und die Welt wirkt lebendig und eindringlich – sie strahlt dieselbe bittersüße Atmosphäre aus, die Was von Edith Finch übrig bleibtso unvergesslich.

Mein Fazit: Für Spieler, die sich für stimmungsvolle Detektivarbeit und emotional fesselnde Krimis begeistern, bietet dieses Spiel ein fesselndes Erlebnis, das man in seinem eigenen Tempo genießen kann und das noch lange nach Abschluss des Falls nachhallt.

5. Liebe Esther [Die beste minimalistische Geschichte im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Erkundung aus der Ich-Perspektive / Walking-Simulator Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2012 Urheber The Chinese Room (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die poetische, nachdenkliche Erzählungen schätzen

Liebe Esther versetzt dich auf eine einsame, windgepeitschte Insel, auf der jeder Weg, jeder Felsen und jede Ruine Hinweise auf Teile einer Geschichte gibt. Es gibt keine Kämpfe und keine Ziele – nur das Erkunden. Die Geschichte wird durch Voice-Overs und die Umgebung vermittelt und schafft so ein ruhiges, besinnliches Erlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die gekonnte Gestaltung der Atmosphäre und die minimalistische Erzählweise zeigen, dass Spiele auch ohne komplexe Spielmechaniken oder Kämpfe tiefe Emotionen wecken können.

Jede Szene ist von Emotionen durchdrungen und lässt Erinnerung und Fantasie miteinander verschmelzen. Das minimalistische Design überlässt das Erzählen der Geschichte dem Klang, dem Licht und der Landschaft. In nur wenigen Stunden fängt es Melancholie, Geheimnisvolles und Nachdenklichkeit ein und ist damit ein Muss für Fans von Was von Edith Finch übrig bleibt. Das gemächliche Tempo lädt dazu ein, einen Gang herunterzuschalten und jedes Detail auf sich wirken zu lassen, sodass man die Schönheit der Insel und die subtile Melancholie in sich aufnehmen kann.

Mein Fazit: Wenn Sie sich nach einer introspektiven, emotionalen Reise sehnen, Liebe Esther bietet ein intimes, unvergessliches Erlebnis, das Ihnen lange in Erinnerung bleiben wird.

6. Schichten der Angst [Die besten Psychohorror-Spiele im Stil von „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Psychologischer Horror / Erkundung aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Bloober Team (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 4–8 Stunden (länger für Perfektionisten) Am besten geeignet für Fans von atmosphärischem, handlungsorientiertem Horror

In Schichten der AngstDu schlüpfst in die Rolle eines gequälten Malers, der durch ein viktorianisches Herrenhaus wandert, das sich um dich herum zu verändern scheint und dabei die Gedankenwelt deines Charakters widerspiegelt. In diesem Spiel geht es nicht ums Kämpfen – es geht darum, Spannung aufzubauen, mithilfe von verwinkelten Räumen, seltsamen Bildern und unheimlichen Geräuschen um dich in die sich auflösende Psyche des Künstlers zu entführen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel besticht durch die Verbindung einer beunruhigenden künstlerischen Gestaltung mit einer fesselnden Erzählung, wodurch sich jede Entdeckung persönlich und beunruhigend anfühlt.

Durch Tagebücher, Skizzen und versteckte Details enthüllt die Geschichte nach und nach Besessenheit, Tragödie und Wahnsinn. Jeder Flur, jeder Riss in der Wand trägt zur beklemmenden Atmosphäre bei, während die Geschichte erzählt wird. Wenn Edith Finch Wenn Ihnen das gefallen hat, wird es Ihnen gefallen, wie die Umgebung selbst sowohl die Handlung als auch das psychologische Erlebnis vorantreibt.

Mein Fazit: Wenn du eine Geschichte suchst, die unter die Haut geht und noch lange nach dem Spielen nachhallt, Schichten der Angst ist eine eindringliche, unvergessliche Reise.

7. Freie Ochsen [Die besten übernatürlichen Thriller im Stil von „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Übernatürlicher Thriller / Story-basiertes Abenteuer / 2D-Side-Scroller Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber Night School Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die dialogorientierte Geschichten und unheimliche Atmosphären mögen

Freie Ochsen versetzt dich auf eine geheimnisvolle Insel mit einer dunklen Vergangenheit, wo eine Gruppe von Freunden versehentlich gespenstische Ereignisse auslöst. Das Dialogsystem ist das größte Highlight – deine Entscheidungen beeinflussen die Beziehungen und die Handlung in Echtzeit, ohne das Spiel zu verlangsamen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus naturgetreuen Dialogen und unheimlichen, sich wandelnden Umgebungen sorgt für eine spannende Geschichte, die sich an die Entscheidungen der Spieler anpasst.

Die Erkundung der Insel vermittelt ein intimes und stimmungsvolles Erlebnis, geprägt von Interaktionen mit den Charakteren, subtiler Erzählung durch die Umgebung und der allmählichen Enthüllung eines übernatürlichen Geheimnisses.

Freie Ochsen verbindet Horror, Teenager-Drama und leisen Humor, verpackt in einem einzigartigen visuellen Stil und einem stimmungsvollen Soundtrack. Wer sich angezogen fühlt von FinchWer das Storytelling schätzt, wird es zu schätzen wissen, dass hier die Handlung und die Emotionen im Vordergrund stehen und nicht die Action, sodass jede Entscheidung zählt.

Mein Fazit: Für alle, die gerne fesselnde Science-Fiction-Spiele oder sich nach übernatürlichen Intrigen sehnen, bei denen es um persönliche Interessen geht, Freie Ochsen bietet einen fesselnden, emotional vielschichtigen Thriller.

8. Eine Nacht im Wald [Die beste charakterbasierte Geschichte im Stil von „Edith Finch“ mit Kleinstadtflair]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Abenteuer / Narrative Erkundung Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Infinite Fall (Entwickler), Finji (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die emotionale, charakterorientierte Geschichten mit einem Hauch von Mystery mögen

Eine Nacht im Wald erzählt die Geschichte von Mae Borowski, einer Studienabbrecherin, die in ihre ruhige Heimatstadt Possum Springs zurückkehrt – einen Ort, an dem die Bergwerke geschlossen wurden, die Ladenlokale leer stehen und die Menschen ihr Bestes geben, um weiterzumachen. Während Mae wieder Kontakt zu alten Freunden aufnimmt, In den Wäldern außerhalb der Stadt beginnen sich seltsame Dinge zu regen, was darauf hindeutet, dass unter der Oberfläche etwas Dunkleres lauert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gefällt mirWas von Edith Finch übrig bleibt, Eine Nacht im Wald fängt den stillen Kummer des Alltags durch eine intime Erzählweise und liebevoll beobachtete Details ein. Jedes Gespräch wirkt authentisch und menschlich und verwandelt einfache Begegnungen in Momente echter Verbundenheit.

Während du die Stadt Tag für Tag erkundest, erlebst du nächtliche Abenteuer, spielst in einer Band, sprichst über das Erwachsenwerden und deckst Geheimnisse auf, die ebenso persönlich wie beunruhigend sind. Der 2D-Grafikstil ist charmant und doch melancholisch, und es ist ein ein großartiger Abenteuertitel durchzuspielen, was die Themen Wandel, Verlust und Zugehörigkeit perfekt ergänzt.

Mein Fazit:Nur wenige Spiele verbinden Humor, Nostalgie und existenzielle Reflexion so gut miteinander. Eine Nacht im Wald ist eine unvergessliche Reise durch den Niedergang einer Kleinstadt und die Selbstfindung – ein Muss für alle, die die emotionale Ehrlichkeit von Edith Finch.

9. Die Stanley-Parabel [Das beste Spiel mit einer Meta-Erzählung im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Ein Abenteuer mit übergreifender Erzählung Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2013 Urheber Galactic Cafe Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die selbstironische, satirische Geschichten mögen

Einer derDie besten Indie-Spieleauf dem Weg, Die Stanley-Parabel Du schlüpfst in die Rolle von Stanley, einem Büroangestellten, dessen Welt aus den Fugen gerät, als alle anderen plötzlich verschwinden. Im Spiel dreht sich alles um Entscheidungen, die von einem witzigen Erzähler gelenkt – oder manipuliert – werden und zu verschiedenen Handlungssträngen und Enden führen. Sein Reiz liegt darin, dass es sich über das Erzählen von Geschichten und die Spielsteuerung lustig macht und dabei Satire mit existentiellen Überlegungen verbindet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es spielt geschickt mit den Erwartungen der Spieler, bietet Humor, Metakommentare und immer wieder neue Überraschungen, die das Erkunden lohnenswert machen.

Die Spielmechanik ist einfach, sodass der Fokus auf der Geschichte und dem Humor liegt. Wenn dir gefallen hat, wie Edith Finch Hier zählt jedes noch so kleine Detail – du wirst dich hier wie zu Hause fühlen.

Mein Fazit: Die Stanley-Parabel ist ideal für Spieler, die sich nach cleverer, zum Nachdenken anregender Erzählkunst und selbstironischem Humor sehnen.

10. Der Leitfaden für Anfänger [Die besten introspektiven Geschichten im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Interaktive Erzählung / Walking Simulator Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2015 Urheber Davey Wreden (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die selbstironische, satirische Geschichten mögen

Der Leitfaden für Einsteiger führt dich durch die unvollendeten Spiele eines Entwicklers und gewährt dir einen persönlichen und manchmal beunruhigenden Einblick in dessen kreativen Schaffensprozess. Du bewegst dich durch verschiedene Level, während ein Erzähler Einblicke gewährt und die Absichten, Kämpfe und Zweifel des Entwicklers offenlegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fans vonWas von Edith Finch übrig bleibt wird feststellen, dass sein besinnliches Tempo, seine innovative Erzählweise und seine emotionale Tiefe perfekt zu nachdenklichen Spielsitzungen passen.

Das Spiel lässt die Grenze zwischen Schöpfer und Schöpfung verschwimmen, wodurch sich die Geschichte sehr intim und nachdenklich anfühlt. Das Besondere daran ist die Meta-Erzählung – man erkundet nicht nur Levels, sondern sieht die Welt durch die Augen eines anderen. Das minimalistische Design und das Fehlen eines traditionellen Gameplays ermöglichen es einem, einen Gang herunterzuschalten und wirklich darüber nachzudenken, was man gerade erlebt.

Mein Fazit: If Edith Finch Wenn du dir nach dem letzten Spiel eine weitere nachdenkliche, emotionale Reise gewünscht hast, bietet dieses Spiel auf seine ganz eigene Weise dieselbe introspektive Energie.

11. Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen [Das beste Fabel-Abenteuer im Stil von „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Abenteuer / Rätsel-Plattformspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Starbreeze Studios (Entwickler), 505 Games (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für mitreißende Abenteuer mit originellen Spielmechaniken begeistern

Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen ist ein ruhiges, wunderschön gestaltetes narratives Abenteuer mit leichter Rätselspiel Elemente. Du begleitest zwei Geschwister auf ihrer Reise, um ein Heilmittel für ihren Vater zu finden, und steuerst beide gleichzeitig – ein einfaches Spielprinzip, das sich überraschend persönlich anfühlt. Die Rätsel sind nicht schwer, aber sie fügen sich nahtlos in Momente der Zusammenarbeit und Entdeckung ein, die dich dazu bringen, auf jede Geste und jeden Blick zu achten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein kompaktes, herzliches Abenteuer, das beweist, dass subtiles Erzählen einen tiefer berühren kann, als es Worte je könnten.

Gefällt mirWas von Edith Finch übrig bleibt… erzählt seine Geschichte eher durch Interaktion als durch direkte Erzählung. Es gibt keine überflüssigen Dialoge oder langen Zwischensequenzen – nur eine subtile Erzählweise, die sich im Laufe des Spiels entfaltet. Das Spiel ist kurz, nachdenklich und emotional geerdet und zeigt, wie viel man sagen kann, ohne überhaupt etwas zu sagen.

Mein Fazit: Brüder bietet die emotionale Tiefe und die kreative Erzählweise, die Fans von Was von Edith Finch übrig bleibt sofort erkennen und schätzen werden.

12. Reise [Die beste wortlose Erzählung im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Abenteuer / Entdeckung Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Thatgamecompany (Entwickler), Sony Interactive Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich berührt fühlen möchten, ohne ein Wort zu sagen

Reiseist kein typischer Alltagskampf oder ein ständiges Streben nach Zielen – es ist ein stimmungsvolles Plattformspiel das den Wettkampf gegen Besinnlichkeit eintauscht. Du durchquerst weite Dünen in Richtung eines leuchtenden Berges, geleitet nur von Neugier und Licht. Es gibt keine Dialoge und keine Anweisungen, nur eine stille Verbindung zwischen dir, der Welt und der Musik. Manchmal triffst du einen anderen Reisenden. Ihr könnt nicht sprechen, nur ein leises Zwitschern von euch geben, doch trotzdem entsteht eine Verbindung. Wenn der andere geht, berührt dich das auf eine Weise, wie es keine erfundene Geschichte je könnte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist die Art von Spiel, die einem noch lange im Gedächtnis bleibt – nicht wegen dem, was man tut, sondern wegen dem, worüber es einen zum Nachdenken anregt.

Die Bilder wirken wie bewegte Gemälde, und Austin Wintorys Musik passt perfekt zu dem sich wandelnden Sand und Himmel. Reise sagt dir nicht, was du fühlen sollst – es lässt dich es selbst erleben.

Mein Fazit: If Was von Edith Finch übrig bleibt wirkte wie ein Buch voller Erinnerungen, Reise ist der Moment zwischen den Seiten – der Atemzug, bevor die nächste Geschichte beginnt.

13. Das Leben ist seltsam [Die besten Teenager-Dramen im Stil von „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Story-basiertes Abenteuer / Episodisch Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Dontnod Entertainment (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die charakterbasierte Geschichten mit bedeutungsvollen Entscheidungen mögen

Das Leben ist seltsam Es fühlt sich weniger wie ein Spiel an, sondern eher wie das Lesen eines Tagebuchs – chaotisch, emotional und seltsam vertraut. Es greift die Intimität von Visual-Novel-Spiele aber verwandelt es in etwas Filmisches und lässt dich Momente zurückspulen, über die die meisten von uns noch Jahre später grübeln.

Du spielst Max, eine tollpatschige Fotografie-Studentin, die entdeckt, dass sie die Zeit manipulieren kann – was cool klingt, bis man merkt, dass das Beheben eines Fehlers nur etwas anderes kaputtmacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mechaniken zur Zeitmanipulation schaffen ein individuelles Spielerlebnis, bei dem die Spieler die Geschichte mitgestalten können, während sie tief in Max’ Perspektive eintauchen.

Was mich gefesselt hat, war nicht die Zeitreise oder das Rätsel, sondern vielmehr, wie Das Leben ist seltsam fängt die seltsame Mischung aus Nostalgie und Unbehagen ein, die das Erwachsenwerden mit sich bringt. Jede Entscheidung fühlt sich schwer an, jedes Gespräch ein bisschen zu real. Das optionale Liebesgeschichten sind nicht nur als Fanservice gedacht – sie prägen still und leise den Ton von Max’ Geschichte und verleihen ihr je nach deiner Wahl Wärme oder Herzschmerz. Es ist langsam, unbeholfen, wunderschön und emotional genauso verwirrend, wie es das Leben mit 18 eben war.

Mein Fazit:Für alle, die sich nach einem Teenager-Drama mit übernatürlichen Elementen sehnen, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Es ist ein narratives Spiel, in dem Entscheidungen wirklich zählen und die emotionale Wirkung noch lange nach dem Abspann nachhallt.

14. Zum Mond [Die beste emotionale Geschichte im Pixel-Art-Stil, ähnlich wie „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Story-basiertes Abenteuer / Episodisch Plattformen PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2011 Urheber Freebird Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden, Schwerpunkt auf der Handlung, wenig Spielelementen Am besten geeignet für Spieler, die sich eine herzliche, charakterbasierte Geschichte wünschen

Zum Mond handelt von Johnny, einem älteren Mann, dessen letzter Wunsch es ist, zum Mond zu fliegen. Du schlüpfst in die Rolle zweier Ärzte, die seine Erinnerungen durchstreifen, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Das Spiel verbindet nostalgische Pixelgrafik mit einer sehr persönlichen Geschichte, wodurch sich die Reise durch Erinnerung und Reue sehr persönlich anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank des Konzepts der „Erinnerungsreise“ können die Spieler miterleben, wie sich eine Lebensgeschichte auf natürliche Weise entfaltet, wodurch Zum Mond eine emotionale Tiefe, wie man sie in Spielen selten findet.

Das Gameplay ist minimalistisch, sodass der Fokus auf Emotionen und der Erzählung liegt, während Musik und Grafik die bittersüßen Momente unterstreichen. Themen wie Liebe, Verlust und Sehnsucht werden behutsam behandelt und hinterlassen einen Eindruck, der noch lange nach dem Ende des Spiels nachhallt.

Mein Fazit:Wenn Sie Lust auf ein bewegendes, storyorientiertes Abenteuer haben, das an Edith FinchDiese Pixel-Art-Reise bietet eine bewegende Geschichte in einem kompakten, unvergesslichen Paket.

15. Das Paradies finden [Beste emotionale Geschichte in Fortsetzungen wie Edith Finch]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Story-basiertes Abenteuer / Episodisch Plattformen PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Urheber Freebird Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden, Schwerpunkt auf der Handlung, wenig Spielelementen Am besten geeignet für Fans von Abenteuern mit einer fesselnden Handlung und viel Herz

Das Paradies finden setzt die Geschichte fort von Zum Mond, wobei du den Ärzten folgst, während sie einem neuen Patienten helfen, wichtige Erinnerungen wieder aufleben zu lassen und mit ihnen ins Reine zu kommen. Du erkundest eine nostalgische Pixelwelt und entdeckst Momente, die die Entscheidungen, das Bedauern und die Freuden eines Menschen offenbaren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die nahtlose Fortsetzung von Zum MondDie emotionale Erzählweise verleiht der Geschichte narrative Tiefe und thematische Resonanz und sorgt so für ein zutiefst bewegendes Erlebnis.

Das Gameplay bleibt einfach und konzentriert sich auf die Geschichte, die Dialoge und Entscheidungen, die den emotionalen Ausgang bestimmen. Jede Szene ist so gestaltet, dass sie zum Nachdenken anregt, sei es ein stiller Spaziergang durch die Erinnerung oder ein berührender Moment mit geliebten Menschen. Die Musik und die Pixelgrafik fangen die bittersüße Stimmung perfekt ein und sorgen dafür, dass die Höhen und Tiefen der Geschichte genau den richtigen Ton treffen.

Mein Fazit:Für Spieler, die charakterorientierte Geschichten und introspektives Storytelling schätzen, Das Paradies findenist eines derSpiele mit den besten Geschichten verfügbar.

16. Eastshade [Die besten ruhigen Erkundungsspiele im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Erkundung einer offenen Welt / Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Eastshade Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die nach ruhigen, visuell ansprechenden Erlebnissen suchen

In EastshadeDu schlüpfst in die Rolle eines reisenden Künstlers, der eine farbenfrohe offene Welt erkundet. Anstatt zu kämpfen, sind Pinsel und Leinwand deine Werkzeuge, mit denen du die Schönheit von Landschaften und die Geschichten der Menschen einfangen kannst. Im Mittelpunkt der Quests stehen Entdeckungen, Gespräche und Kreativität, sodass du Herausforderungen auf deine ganz eigene Weise meistern kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eastshade zeichnet sich dadurch aus, dass es das Erkunden in ein kreatives, emotionales Erlebnis verwandelt und Kunst und Erzählung nahtlos miteinander verbindet.

Die Welt wirkt lebendig, voller interessanter NPCs, Nebenhandlungen und malerischer Orte, die Neugierde belohnen. Sanfte Musik und Umgebungsgeräusche unterstreichen das meditative Tempo und sorgen dafür, dass sich das Erkunden einnehmend und beruhigend anfühlt. Von geschäftigen Städten über stille Wälder bis hin zu friedlichen Seen – jeder Winkel lädt zum Nachdenken und zum Eintauchen in die Umgebung ein.

Mein Fazit:Für alle, die entspanntes, storyreiches Erkunden der Welt der Action vorziehen und eines der Die besten Simulationsspielein diesem Genre,Eastshade bietet ein ruhiges, besinnliches Erlebnis, das sich anfühlt, als würde man mit einem Controller in der Hand malen.

17. Die weite Reichweite [Die besten 2D-Psycho-Horror-Spiele im Stil von „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels 2D-Psychohorror / Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Painted Black Games, Silver Lining Interactive Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von düsteren, atmosphärischen Geschichten

Die weite Reichweiteist eines derDie besten Point-and-Click-Adventures in diesem Genre. Du erkundest eine kleine, unheimliche Stadt voller Geheimnisse und psychologischer Spannung. Du begleitest einen Protagonisten, der versucht, die Ursache seltsamer Ereignisse aufzudecken, und setzt dabei auf Erkundung und Rätsel, um die Geschichte zusammenzusetzen.

Die Pixelgrafik vermittelt ein Gefühl von Beklemmung und Isolation, während die Umgebung selbst einen Teil der Geschichte erzählt, sodass jedes Detail von Bedeutung ist. Dialoge und Entscheidungen bestimmen den Verlauf der Handlung und verdeutlichen die menschliche Verletzlichkeit, die Angst und die moralische Ambivalenz.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Titel besticht als Psychohorror, der sich eher auf Atmosphäre, Erzählung und die Wahrnehmung des Spielers stützt als auf Schreckmomente oder Action.

Es gibt keine Kämpfe – der Schwerpunkt liegt auf Beobachtung, Schlussfolgerungen und dem Zusammenfügen von Einzelhinweisen. Musik und Ton bauen auf subtile Weise Spannung auf, sodass selbst ruhige Momente voller Spannung wirken.

Mein Fazit:Für Spieler, die Spaß daran haben tief beunruhigende Geschichten mit kniffligen Rätseln, Die weite Reichweite bietet ein unvergessliches, eindringliches Abenteuer in einer beeindruckenden 2D-Welt.

18. Die Reise des alten Mannes [Das beste nachdenkliche Puzzle-Abenteuer im Stil von „Edith Finch“]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Rätsel-Abenteuer / Erzählung Plattformen PC, Mac, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Urheber Broken Rules (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die nach einer nachdenklichen Erzählweise suchen

Die Reise des alten Mannes Hier schlüpfst du in die Rolle eines älteren Mannes, der über sein Leben nachdenkt. Du löst einfache Rätsel, die mit der Umgebung zu tun haben, um die Welt neu zu gestalten und Wege freizumachen, wobei du nach und nach seine Erinnerungen und sein Bedauern aufdeckst. Die handgezeichneten Illustrationen und sanften Farben lassen jede Szene wie ein bewegtes Gemälde wirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es versteht es meisterhaft, einfache Interaktionen in eine zutiefst persönliche, nachdenkliche Erzählung zu verwandeln – perfekt für Fans von storybasierten Spielen wie Edith Finch.

Die Erkundung verläuft gemächlich und beruhigend und konzentriert sich eher auf Reflexion, Nostalgie und Emotionen als auf Spielmechaniken. Mit nur wenig Text erzählen die Bilder und die Musik die Geschichte und schaffen so ein Erlebnis, das sich für jeden nachvollziehbar anfühlt.

Das gemächliche Tempo lädt dazu ein, innezuhalten, nachzudenken und die stille Schönheit und die sanfte Melancholie der Reise auf sich wirken zu lassen.

Mein Fazit:Für alle, die sich nach einem ruhigen, gefühlvollen Abenteuer mit raffinierten Rätseln sehnen, Die Reise des alten Mannes bietet ein bewegendes und unvergessliches Erlebnis.

19. Tacoma [Die besten Science-Fiction-Geschichten im Stil von Edith Finch]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Erzählbasiertes Abenteuer / Erkundung Plattformen PC, Xbox One, Mac, PS4 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Fullbright (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Fans von Science-Fiction und storybasierten Erkundungsspielen

In TacomaDu erkundest eine verlassene Raumstation und deckst dabei das Schicksal ihrer vermissten Besatzung auf. Mithilfe von AR-Aufnahmen siehst du Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und setzt dir so ein Bild von den Beziehungen und Konflikten zusammen. Die nicht-lineare Geschichte regt dazu an, genau hinzuschauen und Szenen erneut zu besuchen, um vollständig zu verstehen, was geschehen ist.

Bewegungen in der Schwerelosigkeit und interaktive Objekte sorgen für fesselnde Erkundungen ganz ohne Kämpfe, während die Umgebung selbst die Persönlichkeiten und Konflikte der Besatzung offenbart. Die Gestaltung verbindet elegante, futuristische Innenräume mit persönlichen, menschlichen Akzenten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es macht Umgebung und Perspektive zu Erzählmitteln und bietet ein Science-Fiction-Erlebnis voller Tiefe und Nuancen, das Fans von Edith Finchwird schätzen.

Dialoge, Gesten und feine Details erwecken die Figuren zum Leben und verleihen jeder Entdeckung eine besondere Bedeutung. Das Erlebnis ist fesselnd, filmisch und nachdenklich und lädt dazu ein, einen Gang herunterzuschalten und sowohl die Technologie als auch die menschlichen Emotionen zu würdigen.

Mein Fazit:Für alle, die auf der Suche nach tiefgründigen Science-Fiction-Erkundungen und vielschichtigen Erzählungen sind, Tacoma bietet ein einzigartig fesselndes und emotional bewegendes Abenteuer.

20. Der unvollendete Schwan [Das beste Spiel im Stil von „Aesthetic Discovery“ Edith Finch]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Erzählbasiertes Abenteuer / Rätselspiel Plattformen PC, PS4, PS3 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Giant Sparrow (Entwickler & Sony Computer Entertainment (Herausgeber)) Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Am besten geeignet für Fans von Entdeckungsreisen und künstlerischen Erzählungen

Der unvollendete Schwan versetzt dich in eine leere, weiße Welt, in der du die Umgebung durch Farbspritzer enthüllst und so verborgene Orte und Geheimnisse aufdeckst. Diese einfache Spielmechanik verwandelt das Erkunden in ein spielerisches, haptisches Erlebnis, das Rätsel mit künstlerischem Ausdruck verbindet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Durch die Verbindung von Erkundung mit einer malerischen, interaktiven Welt bietet das Spiel ein einzigartiges, meditatives Abenteuer, das bei Fans von Edith Finch auf der Suche nach emotionaler Tiefe ohne Kampf.

Die Geschichte ist sanft und behandelt Themen wie Entdeckung, Verlust und Fantasie anhand einprägsamer Charaktere und minimaler erzählerischer Hinweise. Bild und Ton schaffen eine traumhafte, beruhigende Atmosphäre, sodass sich jeder Moment anfühlt, als würde man durch ein Gemälde schlendern. Das Tempo lässt einem Zeit, sich alles in Ruhe anzusehen, und belohnt Neugier und Experimentierfreude in jedem Raum.

Mein Fazit:Der unvollendete Schwan ist eine kurze, aber unvergessliche Reise, die künstlerisches Geschick, einfallsreiche Spielmechanik und eine herzliche Erzählweise vereint und so ein Erlebnis schafft, das noch lange nach dem Abspann nachhallt.

Mein Fazit

Für Spieler, die sich zu zutiefst emotionale und unkonventionelle Erzählungen, der beste Einstieg unter Spielen wie Was von Edith Finch übrig bleibt is Gone Home. Die intime Erkundung eines Familienhauses aus der Ich-Perspektive bietet einen sanften, fesselnden Einstieg in das Environmental Storytelling.

Für alle, die stimmungsvolle Dialoge und Charakterentwicklung, Firewatch bietet ein atemberaubendes Abenteuer in der Wildnis von Wyoming, bei dem Gespräche die Geschichte ebenso prägen wie das Erkunden der Umgebung. Die visuelle Gestaltung des Spiels und seine subtilen Rätsel fesseln den Spieler, ohne schnelle Reflexe zu erfordern.

Wenn Sie eher dazu neigen, poetische, weltbezogene Erzählungen, Alle sind in den Himmel gekommen bietet ein eindringliches englisches Dorf, durch das man schlendern kann, wo sich menschliche Geschichten durch Hinweise in der Umgebung, Musik und ein Tempo entfalten, das Geduld belohnt.

Für Spieler, die auf der Suche nach ausgefallene oder experimentelle Erzählweise, Die Stanley-Parabel stellt Konventionen mit Humor und vielfältigen Handlungssträngen in Frage, während Der unvollendete Schwan verbindet Rätsel mit malerischen Entdeckungen und spricht damit alle an, die neben erzählerischer Tiefe auch Freude an Kreativität haben.

Diese Titel decken gemeinsam das gesamte Spektrum des emotionalen und interaktiven Geschichtenerzählens ab, das heute verfügbar ist. Sowohl Neulinge im Bereich der narrativen Spiele als auch erfahrene Entdecker virtueller Welten werden die emotionale Einbindung, das künstlerische Design und die intuitive Spielmechanik zu schätzen wissen. Diese Spiele bieten allesamt einen guten Einstieg für alle, die auf der Suche nach der Magie von Was von Edith Finch übrig bleibt.

Häufig gestellte Fragen