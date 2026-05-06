Los 11 mejores juegos de novela visual de 2025 que te harán vivir todo tipo de emociones

Los mejores juegos de novela visual te hacen sentir como si te sumergieras en el mundo de otra persona y lo vivieras desde dentro. Consiguen convertir simples opciones de diálogo en momentos que se te quedan grabados durante días, a veces incluso más tiempo.

Esta lista recoge todos esos títulos que te cautivan por completo; juegos que te hacen reír, te rompen el corazón o te sumergen en historias que no te esperabas.

He revisado tanto los grandes nombres como los favoritos de culto para encontrar los que realmente destacan. Si te gustan los juegos que te llegan al alma, no te pierdas lo que viene a continuación.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de novela visual

Las mejores novelas visuales saben cómo mantenerte enganchado: una pizca de misterio, un toque de romance y, quizá, un poco de angustia existencial para rematar. Estos juegos son maestros de lo inesperado, capaz de convertir historias dulces en amargas y romper la cuarta pared como si les debiera dinero. Si crees que las novelas visuales no son más que cuadros de texto que se desplazan lentamente, esta lista está aquí para hacerte cambiar de opinión.

Acaba con la princesa (2023) – Una historia de terror alucinante en la que matar a la princesa podría condenar al mundo… o salvarlo. Bustafellows (2019) – Una elegante novela visual de romance y crimen repleta de misterio, asesinatos y personajes irresistibles. Doki Doki Literature Club(2017) – Empieza como un simpático simulador de citas, pero luego da un giro radical y se convierte en un thriller psicológico que rompe la cuarta pared.

Solo has visto la punta del iceberg pixelado. Lo mejor del género de las novelas visuales es que nunca se desarrolla igual dos veces. Con todas las rutas diferentes, las sorpresas y los momentos inolvidables que ofrecen estos juegos de novela visual, créeme: querrás ver todos los finales. Sigue leyendo, a partir de aquí solo va a ir a mejor.

Los 11 mejores juegos de novela visual en los que sumergirse

Los aficionados a las novelas visuales viven por las decisiones que marcan la diferencia y por una narrativa que llega al alma, y estos títulos ofrecen ambas cosas. Cada uno de estos juegos demuestra que la narración puede ser tan impactante como una jugabilidad envolvente.

1. Mata a la princesa [El mejor giro argumental de terror psicológico]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, macOS, Linux Año de estreno 2023 Desarrollador Black Tabby Games Duración media de la partida 4-5 horas Características únicas Narrativa de terror con ramificaciones, doblaje, giros psicológicos

Vale, pues…Acaba con la princesa parte de la premisa más simple y sospechosa que se pueda imaginar: te ordenan que mates a una princesa encerrada en un sótano porque ella… podría Destruir el mundo. Suena fácil, ¿verdad? Pues no. Desde la primera decisión, este juego se convierte en una historia deliciosamente retorcida en la que nada es lo que parece: ni el narrador, ni la princesa y, desde luego, tampoco tu propio personaje.

Cada partida es una aventura totalmente nueva. En un momento estaba tratando de razonar con la princesa y, al siguiente, me encontraba cuestionándome la naturaleza del libre albedrío y la realidad misma. Hay humor negro, angustia, romance, traición… a veces, todo ello en una sola escena. Es ingeniosa, inquietante y absurda en el mejor sentido de la palabra.

Visualmente, está dibujado a mano con un trazo negro y blanco marcado que resulta inquietante y expresivo, como un libro de cuentos creado por un existencialista muy angustiado. Minimalista, pero impactante.

Mata a la princesa destaca como uno de los los mejores juegos indie Es el mejor juego al que he jugado nunca. Es impredecible, deliciosamente extraño y está tan bien escrito que cada frase cuenta. Si te gustan las historias inquietantes, filosóficas y que te hacen pensar, coge una linterna y sumérgete en esta. Pero… ten cuidado en quién confías.

Mi veredicto:Mata a la princesa es una historia inquietante como ninguna otra. Es extraña y no deja de darte sorpresas. Es imprescindible para cualquiera que disfrute con las historias que te hacen pensar.

2. Bustafellows [La mejor novela visual de romance y crimen]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2019 Desarrollador Nippon Cultural Broadcasting Extend S.L. Duración media de la partida 15–32 horas Características únicas Romance, resolución de crímenes, mecánica de viajes en el tiempo

Bustafellows es como si un thriller negro y un manga shoujo hubieran tenido un hijo con un estilo increíble. Como periodista novata con el poder de retroceder unos minutos en el tiempo, me vi sumergida en un mundo peligroso de crimen, corrupción y desengaños amorosos… y disfruté cada segundo.

La historia gira en torno a cinco hombres absolutamente caóticos y encantadores, cada uno de los cuales tiene sus propios negocios paralelos muy ilegales: piénsate en hackers, asesinos y médicos que no hacen demasiadas preguntas. Te ganas su confianza, descubres historias personales muy profundas y, sí, es posible que te enamores. Pero no se trata solo de romance: es un viaje lleno de giros y emociones, repleto de traiciones, revelaciones dramáticas y riesgos muy reales.

Desde el punto de vista estético,Bustafellows Rebosa estilo. Los diseños de los personajes son elegantes y expresivos, los fondos están magníficamente detallados, ¿y la banda sonora? Un ambiente jazzístico y evocador que encaja a la perfección con el escenario.

Lo que realmente lo distingue es la seriedad con la que trata a sus personajes. Cada trama profundiza en los traumas personales y el crecimiento personal, lo que hace que los personajes resulten genuinamente humanos. El guion combina un suspense trepidante con un romance conmovedor.

Si estás buscando una novela visual que sea sensual, inteligente y llena de emociones (y no te importa un poco de ambigüedad ética), Bustafellows merece totalmente la pena dedicarle tiempo.

Mi veredicto: Bustafellows Es elegante, con estilo y rebosa emociones desordenadas. Es perfecta si buscas una novela visual que combine el drama noir con un romance que realmente resulte satisfactorio.

3. Doki Doki Literature Club [La mejor experiencia de meta-terror]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Equipo Salvato Duración media de la partida 6-8 horas Características únicas Meta-terror, thriller psicológico, ruptura de la cuarta pared

Ah, Doki Doki Literature Club – el juego que me atrajo con sus imágenes en tonos pastel y sus poemas coquetos y luego me dio un puñetazo en el alma. A primera vista, parece el típico y entrañable simulador de citas de instituto: únete al club de literatura, conoce a las chicas más peculiares y, quién sabe, quizá conquistes el corazón de alguien con la poesía. Bonito, ¿verdad? Pues NO.

Sin desvelar demasiado, digamos simplemente que se trata de not No es la típica historia de amor. Toma los tópicos del género y los hace trizas, y luego te deja sentado entre los pedazos mientras te susurra: «¿Estás bien?», cada cinco minutos. El terror psicológico te acecha sigilosamente, y una vez que te golpea… ¡vaya, eso sí que es algo! éxitos.

Visualmente, empieza como un juego encantador al estilo anime, pero en cuanto las cosas empiezan a desmoronarse, el estilo artístico cambia al mismo tiempo. Fallos técnicos, miradas inquietantes y expresiones perturbadoras crean una sensación de malestar que no se te va de la cabeza.

Sabe exactamente lo que esperas… y luego convierte esa expectativa en un arma. Si te gusta que te destrocen emocionalmente de la mejor manera posible, Poco a poco te acompañará mucho tiempo después del último poema.

Mi veredicto: Doki Doki Literature Club sigue siendo uno de los juegos de terror más ingeniosos a los que he jugado. Te atrapa con su encanto y luego te deja sin suelo bajo los pies de una forma que solo un videojuego puede lograr.

4. Iglesia [Mejor narrativa basada en IA]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Zachtronics Duración media de la partida 6-7 minutos Características únicas Temas de terapia con IA, narración emocional, dilemas éticos

Iglesia es una obra maestra de desarrollo pausado que plantea una de las preguntas más acuciantes de nuestro tiempo: ¿qué ocurre cuando la terapia se externaliza a la IA? Juegas en el papel de Evelyn, una antigua ingeniera tecnológica que regresa a la sociedad tras una misteriosa desaparición y empieza a trabajar como consejera sustituta para «Eliza», un programa de terapia basado en IA que ofrece respuestas predefinidas a clientes con dificultades.

Este juego no trata de grandes giros argumentales ni de romances, sino de decisiones —o de la ilusión de tomarlas— y de la silenciosa devastación de la vida moderna. Cada cliente con el que te encuentras se enfrenta a problemas reales y llenos de matices, y tu papel como mero intermediario te hace reflexionar sobre tu propia impotencia… y tu eventual capacidad de acción.

Visualmente,Iglesia tiene un estilo pictórico y sobrio. Los retratos de los personajes son suaves y expresivos, y la interfaz de usuario, de líneas limpias, refleja a la perfección el entorno tecnológico y clínico.

¿Qué es lo que hace queIglesia Lo que más destaca es lo sensato y estimulante que resulta. No busca llamar la atención a toda costa, sino que se queda contigo, invitándote con delicadeza a reflexionar más profundamente sobre la tecnología, la empatía, el agotamiento y la sanación personal.

Mi veredicto: Iglesia Es discreta, pero impactante. Es una de esas pocas novelas visuales que te hacen parar a reflexionar sobre la tecnología, la empatía y tus propias decisiones mucho después de haberla cerrado.

5. Phoenix Wright: La trilogía de Ace Attorney Trilogía de Ace Attorney [El mejor drama judicial]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2001-2004 (original), 2019 (remasterización) Desarrollador Capcom Duración media de la partida 60-70 horas Características únicas Drama judicial, acertijos lógicos, personajes emblemáticos

¡Protesto! Eso fue lo primero que grité (en voz alta, pero sin mucho entusiasmo) a los pocos minutos de empezar a jugar Phoenix Wright: La trilogía de Ace Attorney, y nunca dejé de hacerlo. Esta serie de drama judicial es una de las los mejores juegos de aventuras que he jugado nunca —no porque esté lleno de explosiones o misiones épicas, sino porque resolver crímenes con un estilo ridículo y señalando con el dedo es simplemente «¡Qué delicia!».

Juegas en el papel de Phoenix Wright, un abogado defensor novato que se encarga de casos que nadie más quiere tocar. En cada juicio, recopilas pruebas, interrogas a testigos excéntricos e intentas demostrar la inocencia de tu cliente, normalmente gritándole al juez.

Es elegante, divertidísima y está llena de más giros argumentales que una telenovela a toda velocidad. El guion es ingenioso, los personajes son tremendamente memorables e incluso la música es emblemática (te encontrarás tarareando «Cornered» mientras duermes).

No te dejes engañar por el estilo anime en 2D: estas fundas son oscuro. Pero eso hace que cada victoria resulte aún más satisfactoria. Si te encantan los rompecabezas ingeniosos, el suspense de alto riesgo y gritar «¡Toma ya!» a la pantalla, Ace Attorney cumplirá con creces.

Mi veredicto: Phoenix Wright: La trilogía de Ace Attorney es una mezcla perfecta de drama y comedia. Es ideal para los amantes de los acertijos que buscan giros inesperados, personajes extravagantes y la satisfacción de gritar «¡Protesto!».

6. Clan [La novela visual más conmovedora]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita Año de estreno 2004 Desarrollador Key Duración media de la partida 6–12 horas Características únicas Una narración emotiva, múltiples finales, drama costumbrista

Entré enClan Pensaba que me iba a encontrar con una bonita historia de amor cotidiana. ¿Y qué me encontré en su lugar? Una maratón emocional que te revuelve el alma disfrazada de simulador de citas. Este juego es un viaje– una historia que empieza en el instituto, pero que se convierte en algo profundamente humano y de una belleza conmovedora.

Juegas en el papel de Tomoya, un chico emocionalmente distanciado hasta que empieza a conectar con un grupo de chicas, cada una con sus propios retos y penas. Las rutas están increíblemente detalladas, pero la verdadera estrella es el «After Story», que me dejó completamente destrozado, en el buen sentido. De verdad, llorando a lágrima viva a las 2 de la madrugada.

El estilo artístico es el típico del anime de principios de los 2000: ojos grandes, emociones a flor de piel. Puede que visualmente resulte un poco anticuado, pero ¿una vez que te encariñas con estos personajes? Ni siquiera te darás cuenta.

¿Qué distingueClan lo que la distingue es su profundidad emocional. No se trata solo de un amor de instituto, sino de madurar, afrontar la pérdida, encontrar un sentido a la vida y construir un futuro. Es larga, tiene un ritmo pausado, pero vale la pena cada clic. Si te apetece una novela visual que te llegue al corazón y te lo desgarre a la vez, Clan Es un juego imprescindible.

Mi veredicto: Clan Es devastadora y hermosa. Es larga, de ritmo lento, y sin duda merece la pena disfrutarla si buscas una novela visual que te llegue al corazón más que cualquier otra cosa que haya por ahí.

7. No, no soy humano [La mejor joya indie surrealista]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC Año de estreno 2025 Desarrollador Trioskaz Duración media de la partida unas 4 horas Características únicas Plataformas surrealistas, opciones con ramificaciones, efectos visuales glitch, atmósfera inquietante

No, no soy humanoes elun juego indie apasionante que se decanta claramente por el surrealismo. Juegas en el papel de una extraña criatura que intenta sobrevivir en un mundo donde la lógica no acaba de cuadrar, y ahí está precisamente el quid de la cuestión.

Combina la acción de plataformas con decisiones narrativas, sumergiéndote en situaciones extravagantes en las que tus acciones llevan la historia por caminos inesperados. Si te gustan los juegos que te hacen parar y preguntarte: «Un momento, ¿eso acaba de pasar?», este es sin duda tu juego.

Jugarlo es como deambular por un sueño que, de vez en cuando, se convierte en una pesadilla. Los movimientos resultan a veces deliberadamente torpes, y esa tensión da peso a cada paso y cada salto. Los acertijos no solo ponen a prueba la habilidad, sino también la paciencia y la percepción, y me he visto constantemente cuestionándome las «reglas» de ese mundo.

Esa imprevisibilidad resulta divertida cuando buscas sensaciones poco comunes, pero también puede resultar frustrante si estás acostumbrado a los juegos de plataformas más pulcros y tradicionales.

El estilo artístico es minimalista pero expresivo, con paletas de colores apagados que se ven interrumpidas por repentinos destellos de color que impactan como la estática en una pantalla de televisión. La banda sonora se decanta por tonos inquietantes que hacen que el mundo parezca vivo y ligeramente hostil. Me encantó cómo los efectos visuales se distorsionan y se deforman en momentos clave, haciéndome sentir como si el propio juego estuviera rechazando la realidad junto a mí.

Mi veredicto: No, no soy humano No es un juego para todo el mundo, pero eso es precisamente lo que lo hace especial. Es una joya indie surrealista que recompensa a los jugadores que aceptan lo extraño y buscan una historia que se les quede grabada en la memoria mucho después de dejar el mando.

8. El dilema del tiempo cero [El mejor misterio de «Death Game»]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS4, PS Vita, Nintendo 3DS Año de estreno 2016 Desarrollador Chime, Spike Chunsoft Duración media de la partida unas 20 horas Características únicas Rompecabezas de salas de escape, ramificaciones en la trama, narrativa llena de tensión

If Saw y un anime de ciencia ficción tuvieran un hijo aterrador, sería El dilema del tiempo cero. Como tercer título de la serie Zero Escape, te sumerge en un juego de supervivencia en una habitación cerrada con nueve desconocidos, un espeluznante médico de la peste llamado Zero y decisiones que te harán gritarle a la pantalla.

Este juego se nutre de dilemas morales, líneas temporales cambiantes y alguna que otra pulsera explosiva. La historia se divide entre tres equipos, y tú vas saltando de una historia a otra como un viajero del tiempo desquiciado, tratando de desentrañar todo el misterio… y sobrevivir.

Los gráficos del juego son un poco cutres (benditos sean esos modelos 3D tan rígidos), pero el suspense, el doblaje y la historia cautivadora lo compensan con creces.

Es brutal y profundamente satisfactorio. Si te gustan las historias sombrías, llenas de giros inesperados y de momentos en los que piensas «¡OH, NO!», El dilema del tiempo cero te va a dejar completamente alucinado… y te encantará cada segundo.

Mi veredicto: El dilema del tiempo cero Es un poco desordenado en algunos momentos, pero inolvidable. Es retorcido y perfecto para los jugadores a los que les encantan las decisiones difíciles y los giros narrativos inesperados.

9. Ghost Trick: El detective fantasma [El mejor misterio de acertijos]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Nintendo DS, iOS, PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2010 (original), 2023 (remasterización) Desarrollador Capcom Duración media de la partida 12-13 horas Características únicas Manipulación del tiempo, resolución de acertijos, animaciones únicas

Ghost Trick: El detective fantasma Empieza con una explosión, literalmente. Mueres en los primeros cinco minutos. Pero la muerte no es más que el principio de este peculiar misterio, en el que encarnas a un fantasma que resuelve su propio asesinato utilizando poderes de poltergeist y una percepción del tiempo sorprendentemente flexible.

Saltando de objeto en objeto, rebobinando el tiempo y desencadenando situaciones disparatadas al estilo de Rube Goldberg, salvarás vidas y descubrirás pistas. Imagínatelo como una mezcla entre un juego de puzles sobrenatural y una novela negra de detectives con el descaro de una serie de dibujos animados de los sábados por la mañana.

Visualmente, tiene un estilo de cel-shading muy limpio, con animaciones fluidas y personajes expresivos. Sinceramente, sigue teniendo un aspecto fantástico incluso años después: pocos videojuegos tienen tanta personalidad en cada fotograma.

Pero lo que realmente me cautivó fue la escritura. Es ingeniosa, divertida, emotiva y está llena de giros inesperados. Además, Missile, el perro, es uno de los mejores compañeros de siempre; que nadie me lleve la contraria.

Ghost Trick No es solo una joya oculta; es todo un clásico. Si te gustan las historias de misterio, los acertijos ingeniosos y las tramas con giros inesperados y conmovedores, no te lo pierdas. O mejor sí: volverás como un fantasma.

Mi veredicto: Ghost Trick: El detective fantasma Es elegante, ingeniosa y tremendamente divertida de jugar. Si buscas una novela visual de misterio con acertijos ingeniosos y mucho encanto, esta es la tuya.

10. YU-NO: Una chica que canta al amor en los confines de este mundo [Mejor drama multiverso]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS4, PS Vita, Nintendo Switch Año de estreno 1996 (original), 2017 (remake) Desarrollador ELF Corporation, MAGES. Duración media de la partida unas 40 horas Características únicas Mundos paralelos, narrativa compleja, mecánica clásica de las novelas visuales

No eres Es lo que pasa cuando se mezclan los viajes en el tiempo, el romance y una pizca de angustia existencial en una batidora… y, de alguna manera, funciona. En el papel de Takuya, un estudiante un poco malcriado con problemas con su padre y una joya mágica, me vi envuelto en una conspiración multiversal relacionada con el amor, el destino y un montón de distorsiones de la realidad.

Este juego no es la típica novela visual. Incorpora elementos de juego que no suelen verse, como un «sistema automático de mapeo de ramificaciones» que te permite saltar de una trama a otra para descubrir pistas y resolver misterios a lo largo de diferentes líneas temporales. Es en parte novela visual, en parte juego de puzles y en parte «¿espera, qué acaba de pasar?».

Aunque técnicamente no se encuentra en elJuegos de rol En cuanto a la categoría, la trama ramificada y la mecánica de los saltos temporales satisfacen esa misma necesidad estratégica. El estilo artístico de principios de los 90 (pulido en la nueva versión) puede que no sea del agrado de todos, pero la narrativa en capas lo compensa con creces.

Es extraña, larga y, a veces, francamente descabellada, pero una vez que te metes en ella, ya no hay vuelta atrás. Si te gusta la ciencia ficción con giros ingeniosos y una trama narrativa ambiciosa, No eres te llenará el corazón de amor por los videojuegos.

Mi veredicto: No eres Es una obra extensa y ambiciosa, con una historia mucho más profunda de lo que cabría esperar. Si te gustan los misterios de ciencia ficción que realmente te hacen pensar, vale la pena darle una oportunidad.

11. La casa de Fata Morgana [Mejor tragedia gótica]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PS4, PS5, PS Vita, Nintendo Switch Año de estreno 2012 Desarrollador Novectacle Duración media de la partida 30-40 horas Características únicas Estética gótica, temas oscuros, una narrativa rica

No lo digo a la ligera, pero La casa de Fata Morgana Es una obra maestra, pero no en el sentido de que «a los críticos les encanta», sino en el sentido de que «me destrozó y me reconstruyó». Comienza en una mansión en ruinas, sin recuerdos y con una misteriosa criada que te guía a través de diferentes épocas. ¿Y a partir de ahí? Pura locura gótica.

Cada capítulo se adentra en un siglo diferente, narrando historias maravillosamente trágicas de amor, traición y maldiciones sobrenaturales. Justo cuando crees que lo tienes todo claro, la trama da otro giro —y de los fuertes—. Y cada giro te golpea como un ladrillo contra una vidriera. Este juego se sitúa a la altura de algunos de los los mejores juegos de terror, aunque su punto fuerte reside en una narración que va ganando intensidad poco a poco, más que en los sustos repentinos.

Visualmente, abandona la estética habitual del anime para adoptar un estilo artístico inquietante y pictórico que encaja a la perfección con su tono gótico. Cada pantalla parece sacada de un libro de cuentos… si ese libro lo hubiera escrito un poeta atormentado con problemas de confianza.

No hay elementos de juego propiamente dichos más allá de la lectura y de tomar alguna que otra decisión devastadora, pero eso forma parte de su encanto. No se trata solo de una novela visual, sino de una ópera oscura y poética envuelta en píxeles. Si buscas algo emocionalmente intenso e inolvidable, Fata Morgana dejará huella.

Mi veredicto: La casa de Fata Morgana es narrativa gótica en estado puro en su máxima expresión. Es poética e inolvidable si estás preparado para una novela visual que se adentra en lo más profundo de la tragedia y la belleza.

Próximos juegos de novela visual

Se avecinan novedades; hay algunas novelas visuales en el horizonte que parecen dispuestas a dar un giro a la situación. Estas son las que estoy siguiendo de cerca:

El cuaderno de la muerte de Shiori Kugayama (Kugayama Shiori no Shinizama Techou) (por confirmar, 2026) – De Laplacian, esta obra se decanta por el terror psicológico y el misterio. Prepárate para una duración reducida (unas 5 horas) y una narración que te dejará desconcertado desde el primer capítulo.

– De Laplacian, esta obra se decanta por el terror psicológico y el misterio. Prepárate para una duración reducida (unas 5 horas) y una narración que te dejará desconcertado desde el primer capítulo. Viento (2026) – DeKey, los creadores de Clan and Air. Se trata de una novela visual romántica a precio completo con cinco protagonistas femeninas con las que entablar una relación, un diseño artístico espectacular y ese estilo emocional que va ganando intensidad poco a poco Keypor lo que es conocido.

– DeKey, los creadores de Clan and Air. Se trata de una novela visual romántica a precio completo con cinco protagonistas femeninas con las que entablar una relación, un diseño artístico espectacular y ese estilo emocional que va ganando intensidad poco a poco Keypor lo que es conocido. Danganronpa 2×2 (2026) – Es una versión remasterizada y ampliada de Danganronpa 2: Adiós a la desesperanza. Combina unos gráficos modernos con un escenario totalmente nuevo, con los mismos personajes y la misma isla, pero con nuevos giros inesperados y sorpresas.

Estas próximas novelas visuales aportan historias frescas y nuevas mecánicas al género. Si te gustan las narrativas cargadas de emoción o los juegos de elecciones basados en el misterio, no te las pierdas.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de novela visual

Las novelas visuales pueden resultar abrumadoras al principio, pero hay un punto de partida ideal para cada uno. ¿Cuál es el mejor punto de partida para este género hoy en día? Depende de lo que busques:

Para los recién llegados → Phoenix Wright: La trilogía de Ace Attorney . La combinación de drama judicial, acertijos y personajes emblemáticos hace que resulte accesible y cautive al instante.

. La combinación de drama judicial, acertijos y personajes emblemáticos hace que resulte accesible y cautive al instante. Para los amantes del romance → Bustafellows . Elegante, emotiva y con personajes de gran profundidad, es una historia impregnada de noir que combina momentos conmovedores con situaciones de gran tensión.

. Elegante, emotiva y con personajes de gran profundidad, es una historia impregnada de noir que combina momentos conmovedores con situaciones de gran tensión. Para los amantes del terror → Doki Doki Literature Club . Te atrapa con su encanto en tonos pastel antes de dar un giro radical y sumirte en un auténtico terror psicológico. Uno de los giros más atrevidos del mundo de los videojuegos.

. Te atrapa con su encanto en tonos pastel antes de dar un giro radical y sumirte en un auténtico terror psicológico. Uno de los giros más atrevidos del mundo de los videojuegos. Para los jugadores que buscan algo profundo → La casa de Fata Morgana. Una historia gótica que abarca varios siglos y entrelaza la tragedia y la belleza en una experiencia inolvidable.

Sean cuales sean tus gustos, aquí encontrarás una novela visual que te llegará al corazón. Elige una, sumérgete en ella y déjate llevar por la historia.

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