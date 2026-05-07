Cómo overclockear la CPU para mejorar la experiencia de juego y la productividad

El overclocking de la unidad central de procesamiento es uno de esos temas que, en la mayoría de los casos, divide a toda la comunidad de usuarios de PC. Algunos gamers lo defienden a capa y espada, sacando hasta la última gota de rendimiento de su hardware, mientras que otros lo ven como una tarea arriesgada que es mejor dejar en manos de expertos. En este artículo, explicaré cómo overclockear la CPU de forma segura, incluso si no eres un experto, centrándome en los conceptos básicos, las ventajas y los riesgos, y los métodos que funcionan para la mayoría de los chips modernos. El objetivo es proporcionarte los conocimientos suficientes para que puedas decidir si debes overclockear y, en caso afirmativo, cómo hacerlo sin dañar tu equipo.

Cómo overclockear la CPU: guía paso a paso

El overclocking consiste en aumentar la velocidad de reloj de una CPU por encima de los valores establecidos por el fabricante. La velocidad de reloj de un procesador determina el número de ciclos que puede realizar por segundo. Al aumentar este valor, puedes completar tareas más rápido, ya sea renderizando un vídeo, compilando código o simplemente buscando una mayor tasa de fotogramas en tus juegos favoritos. Suena sencillo, pero un overclocking seguro requiere planificación, el hardware adecuado y un enfoque sistemático. En las secciones siguientes, voy a explicar todo lo que necesitas saber para empezar a hacer overclocking y mantener tu sistema estable.

¿Qué es el overclocking de la CPU?

Cuando una CPU sale de fábrica, tiene una frecuencia base y una frecuencia máxima definidas en el firmware. Estos valores se eligen para garantizar el rendimiento en una amplia variedad de condiciones y con la solución de refrigeración de serie. El overclocking aumenta deliberadamente esos valores. La frecuencia de funcionamiento de la CPU se calcula multiplicando una frecuencia base (a menudo 100 MHz) por un multiplicador. Por ejemplo, una base de 100 MHz multiplicada por 44 da como resultado 4,4 GHz. El overclocking aumenta el multiplicador y, en ocasiones, la frecuencia base para alcanzar una frecuencia más alta. Para soportar la velocidad adicional, la CPU puede necesitar un voltaje de núcleo (Vcore) más alto, y ese aumento de voltaje genera más calor.

Las CPU modernas de Intel y AMD están diseñadas pensando en el overclocking. Los chips «K» y «KF» de Intel y los procesadores Ryzen de AMD con el sufijo «X» o «X3D» tienen multiplicadores desbloqueados, lo que facilita su ajuste. Las CPU Intel que no son de la serie «K» y algunos chips para portátiles tienen el multiplicador bloqueado y limitan los ajustes que se pueden realizar. Antes de empezar, comprueba que tu procesador y tu placa base admiten el overclocking y que tu garantía lo permite, ya que forzar un chip más allá de sus especificaciones nominales puede anular la cobertura.

¿Para qué hacer overclocking?

Para los jugadores y los creadores, el atractivo del overclocking es evidente: mayor rendimiento sin necesidad de comprar hardware nuevo. Potenciar la CPU puede aumentar la velocidad de fotogramas, reducir los tiempos de renderizado y mejorar la capacidad de respuesta en cargas de trabajo intensas. También puede prolongar la vida útil de un sistema antiguo, ya que le permite estar a la altura de las exigencias del software moderno.

Cuando overclockeé un chip Ryzen 5 más antiguo en mi segundo ordenador, conseguí un aumento del rendimiento de alrededor del 15 % en juegos como Cyberpunk 2077 sin tener que gastar dinero en un procesador nuevo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas desventajas. El overclocking aumenta la generación de calor y el consumo energético. Hacer funcionar una CPU por encima de sus especificaciones predeterminadas puede acortar su vida útil, aunque la mayoría de los chips modernos seguirán funcionando durante muchos años si se refrigeran adecuadamente. Además, asumes la responsabilidad de garantizar la estabilidad del sistema. Si el sistema se bloquea o se cuelga, deberás revisar la configuración para solucionar el problema. Debido a estos factores, el overclocking es más adecuado para aficionados que disfrutan ajustando su sistema y están dispuestos a supervisar las temperaturas y los voltajes.

Antes de modificar cualquier configuración de la BIOS, asegúrate de disponer del hardware y el software adecuados. Es imprescindible contar con un procesador desbloqueado y una placa base que permita el ajuste manual. Las placas base de la serie Z de Intel (como la Z790 o la Z690) y las de las series B y X de AMD cuentan con opciones de BIOS para modificar los multiplicadores y los voltajes. A la hora de comprar los componentes, presta atención a las placas diseñadas para el overclocking; muchas de ellas ofrecen una mayor capacidad de suministro de energía y un buen control térmico.

Nuestro artículo sobre el las mejores placas base para juegos destaca varios modelos que admiten multiplicadores altos y cuentan con funciones como el overclocking mediante IA y almohadillas de refrigeración adicionales. Es fundamental contar con una refrigeración adecuada. Los disipadores de serie rara vez son suficientes para el overclocking. Elige un disipador de aire de gama alta o un sistema de refrigeración líquida todo en uno, y asegúrate de que tu caja tenga un flujo de aire potente con varios ventiladores de entrada y salida. También es importante disponer de una fuente de alimentación fiable con margen de potencia adicional, ya que el overclocking aumenta el consumo energético.

En cuanto al software, necesitarás herramientas de monitorización y pruebas de estrés. Las pruebas de rendimiento como Cinebench o Geekbench te ayudan a evaluar el rendimiento y detectar inestabilidades. Las pruebas de estrés como Prime95, AIDA64 u OCCT llevan la CPU al límite para revelar posibles puntos débiles. Las aplicaciones de monitorización de hardware (HWiNFO, Core Temp o HWMonitor) muestran en tiempo real las temperaturas, los voltajes y las velocidades de reloj. Intel ofrece la Extreme Tuning Utility (XTU) para el ajuste automático en Windows, mientras que los usuarios de AMD pueden utilizar Ryzen Master para realizar ajustes precisos desde el propio sistema operativo. Sin embargo, para el overclocking manual, la BIOS sigue siendo el entorno más consistente y controlado.

Ventajas y riesgos del overclocking

Aumentar la velocidad de una CPU por encima de los valores predeterminados puede suponer una mejora notable en el rendimiento. La edición de vídeo en alta definición, la ejecución de código complejo o los videojuegos con ajustes al máximo se benefician de una mayor potencia de procesamiento. En algunos casos, el overclocking puede ser una alternativa rentable a la compra de un nuevo chip. Por ejemplo, aumentar la Ryzen 5 5600X El paso de 4,2 GHz a 4,6 GHz podría reducir la diferencia con respecto a los chips más caros, lo que le daría a tu sistema uno o dos años más de vigencia.

También hay ventajas intangibles. Ajustar el hardware te permite conocer mejor tu sistema y puede resultar muy gratificante. Recuerdo la primera vez que overclockeé un Intel Core i7. Ver cómo subían las puntuaciones de las pruebas de rendimiento mientras ajustaba con cuidado los multiplicadores y los voltajes fue como resolver un rompecabezas. Eso me dio más confianza a la hora de montar y mantener ordenadores.

Sin embargo, el overclocking tiene sus inconvenientes. El más evidente es el calor. Una mayor velocidad de reloj requiere más voltaje, y ese voltaje se disipa en forma de calor en la CPU y los componentes circundantes. Sin una refrigeración adecuada, las temperaturas pueden aumentar rápidamente, lo que provoca una reducción del rendimiento por calor o fallos del sistema. Algunos procesadores incorporan límites de temperatura y voltaje para evitar daños inmediatos, pero las altas temperaturas prolongadas pueden acortar la vida útil de la CPU. El overclocking suele anular la garantía del fabricante. Si tu chip falla, es posible que no puedas obtener un recambio.

Otro riesgo es la inestabilidad. Un overclocking inestable puede provocar pantallas azules de la muerte (BSOD), archivos dañados o reinicios repentinos. Cada sistema es único, y dos CPU idénticas pueden tener frecuencias máximas estables diferentes. Debes probar cada incremento a fondo para garantizar la estabilidad. El aumento del consumo energético es otro factor a tener en cuenta. Una fuente de alimentación que soporta tu sistema de serie puede tener dificultades cuando la CPU consume más amperios, lo que podría provocar apagones del sistema o reducir la vida útil de los componentes. Estas consideraciones implican que debes sopesar los beneficios frente a los riesgos y preparar tu sistema en consecuencia.

La elección del procesador también influye en tu experiencia con el overclocking. Los chips Ryzen de AMD con 3D V-Cache suelen ofrecer un gran rendimiento en juegos incluso a velocidades de serie, mientras que los últimos chips de Intel suelen alcanzar altas frecuencias nada más sacarlos de la caja.

Si quieres comparar opciones, echa un vistazo a las diferencias entre los procesadores AMD e Intel para juegos y productividad. Esta guía explica los puntos fuertes de cada marca y puede ayudarte a decidir si merece la pena hacer overclocking.

Cómo preparar tu CPU para el overclocking

Una preparación adecuada es la base de un overclocking estable.

Piensa en ello como si fuera poner a punto un coche: No aumentarías la potencia sin antes comprobar el sistema de refrigeración y el suministro de combustible. Lo mismo ocurre en este caso. A continuación te indico los pasos que recomiendo seguir antes de tocar el multiplicador.

Comprueba la compatibilidad del hardware

Comprueba que tu CPU esté desbloqueada y que tu placa base admita el overclocking manual. En el caso de los procesadores Intel, busca las designaciones «K», «KF» o «KS». En el caso de AMD, la mayoría de los chips Ryzen se pueden overclockear, pero algunas variantes OEM bloquean el multiplicador. El chipset de la placa base también es importante; la serie Z de Intel y las series B y X de AMD suelen ofrecer controles en la BIOS para el voltaje y la frecuencia.

Las placas con un diseño mejorado del módulo regulador de voltaje (VRM) gestionan corrientes más altas de forma más eficiente.

Antes de empezar, actualiza el BIOS de la placa base a la última versión. Los fabricantes suelen publicar actualizaciones que mejoran la estabilidad, amplían la compatibilidad con procesadores o corrigen errores. La actualización también puede incorporar nuevas opciones de overclocking o mejorar la información sobre la temperatura. Del mismo modo, asegúrate de que los controladores del chipset estén actualizados; esto ayuda a que las herramientas de monitorización se comuniquen con precisión con el hardware. Una vez intenté hacer overclocking con un firmware desactualizado y obtuve lecturas de voltaje inconsistentes, lo que me llevó a tener que resolver problemas innecesarios.

Evaluar la refrigeración y la alimentación eléctrica

Como se ha señalado anteriormente, los refrigeradores de serie no están pensados para frecuencias elevadas. Invierte en un refrigerador por aire o líquido adecuado y comprueba que tu caja tenga una ventilación suficiente. Una buena regla general es contar con al menos dos ventiladores de entrada y dos de salida. Mantén el interior libre de polvo para preservar el flujo de aire. Combina el refrigerador con pasta térmica de calidad, aplicada de manera uniforme sobre la superficie de la CPU. En cuanto a la alimentación, elige una fuente de alimentación con una potencia nominal muy superior a la carga prevista. El overclocking puede añadir entre 100 y 150 vatios de consumo, así que deja un margen de seguridad. Utiliza una fuente de alimentación de alta calidad de una marca de confianza; las unidades baratas pueden provocar ondulaciones de tensión que den lugar a inestabilidad o daños en los componentes.

Establecer una referencia

Antes de realizar ningún cambio, comprueba el rendimiento de tu sistema con la configuración de fábrica. Ejecuta una prueba de rendimiento como Cinebench o Geekbench para registrar el rendimiento de tu CPU. A continuación, realiza una prueba de estrés durante al menos media hora mientras controlas las temperaturas máximas y el consumo energético. Anota las velocidades de reloj, los voltajes y las lecturas térmicas predeterminadas. Si tu CPU ya se calienta mucho o es inestable, soluciona esos problemas primero. Overclockear un sistema que se sobrecalienta con la configuración de fábrica es buscar problemas.

Elaborar un plan de recuperación

Aunque te hayas preparado a conciencia, las cosas pueden salir mal. Antes de entrar en la BIOS, establece un punto de restauración del sistema en tu sistema operativo. Esto te permitirá revertir los controladores o la configuración si algo falla. Haz una copia de seguridad de los archivos importantes. Averigua dónde está el botón de reinicio del CMOS de la placa base y ten el manual a mano. Si un overclocking impide que el PC arranque, reiniciar el CMOS borra la BIOS y restaura la configuración predeterminada. Contar con estas medidas de seguridad garantiza que puedas recuperarte rápidamente si un experimento sale mal.

Inicio del proceso de overclocking

Una vez sentadas las bases, es hora de acceder al BIOS o a la UEFI y empezar a ajustar la configuración. En esta sección se describe un procedimiento paso a paso. Me centro en el ajuste manual porque ofrece un control total y te permite comprender cómo responde la CPU a los cambios, pero puedes utilizar programas como Intel XTU o AMD Ryzen Master si prefieres la automatización.

Paso 1: Aumenta el multiplicador poco a poco

Una vez que hayas accedido al BIOS (normalmente pulsando las teclas Supr, F2 o F10 durante el arranque), busca la sección de la CPU o de overclocking. Desactiva cualquier función de overclocking automático para tener el control. Empieza aumentando el multiplicador de la CPU en un paso. Por ejemplo, si tu procesador funciona a 40 × 100 MHz (4,0 GHz), sube el multiplicador a 41. Guarda los cambios y reinicia el sistema.

De vuelta en el sistema operativo, ejecuta una breve prueba de rendimiento o de estrés. Si el sistema se mantiene estable y las temperaturas se mantienen dentro de los límites de seguridad (lo ideal es que estén por debajo de los 80 °C en pruebas prolongadas), repite el proceso, aumentando el multiplicador de a uno. Esta progresión gradual ayuda a identificar el punto exacto en el que se produce la inestabilidad. Toma nota de cada multiplicador y de los valores correspondientes de voltaje y temperatura. Evita los saltos bruscos, ya que dificultan el diagnóstico de los problemas.

Paso 2 – Comprobación de la estabilidad

Después de cada incremento, realiza una prueba de estrés más prolongada (de 30 minutos a una hora). Presta atención a posibles fallos, bloqueos o errores. Si el sistema se bloquea, reinícialo y vuelve a la BIOS. Un overclocking estable debería completar la prueba de estrés sin errores ni picos de temperatura. Recuerda que las pruebas cortas pueden dar resultados satisfactorios aunque la estabilidad a largo plazo sea cuestionable. Para tu overclocking final, realiza pruebas de estrés de dos horas o más.

Paso 3 — Ajustar la tensión del núcleo

A medida que aumentas los multiplicadores, es posible que la CPU necesite más voltaje para mantenerse estable. En la BIOS, busca el ajuste de Vcore o de voltaje del núcleo de la CPU. Aumenta el valor en pequeños incrementos, de unos 0,025 V. Después de cada cambio, vuelve a probar. Un voltaje más alto mejora la estabilidad, pero aumenta la generación de calor. Vigila de cerca las temperaturas y nunca superes los límites de seguridad del fabricante (normalmente por debajo de 1,4 V y de 100 °C para picos cortos). Te recomiendo que busques el voltaje más bajo que admita la frecuencia deseada. Si al aumentar el voltaje las temperaturas suben demasiado, reduce el multiplicador en su lugar. La estabilidad proviene de un equilibrio entre frecuencia y voltaje, no de llevar ambos al máximo.

Paso 4 – Repetir y perfeccionar

Sigue alternando entre aumentar el multiplicador, realizar pruebas y ajustar el voltaje. A medida que te acerques a los límites de tu sistema de refrigeración o del chip, las ventajas de cada 100 MHz adicionales disminuirán. Llega un punto en el que el voltaje adicional genera más calor del que compensa la ganancia de rendimiento. Presta atención a tu sistema (el aumento de la velocidad de los ventiladores, el zumbido de las bobinas de los VRM o los olores inusuales son señales de advertencia). Si se produce un fallo, incluso con un aumento de voltaje, reduce el multiplicador en un nivel y vuelve a probar. Realiza pruebas de estrés prolongadas para confirmar la estabilidad. Anota la configuración final y guárdala como un perfil en la BIOS si es posible.

Paso 5: Aplica la configuración final

Cuando encuentres una configuración que resista pruebas de estrés prolongadas y mantenga las temperaturas en niveles aceptables, guarda esos ajustes. A algunos overclockers les gusta añadir un pequeño margen de seguridad reduciendo el multiplicador en un paso o bajando ligeramente el voltaje. Esto garantiza la estabilidad en días de mucho calor o bajo cargas de trabajo impredecibles. Guarda tu perfil de BIOS y anota los ajustes para consultarlos en el futuro. Enhorabuena, has overclockeado con éxito tu CPU.

Técnicas avanzadas de overclocking

Una vez que domines los conceptos básicos, quizá quieras explorar métodos avanzados para sacar un poco más de rendimiento. Estas técnicas requieren más conocimientos y entrañan un mayor riesgo, así que procede con cautela.

Overclocking por núcleo

No todos los núcleos de una CPU son iguales. Algunos pueden soportar frecuencias más altas que otros debido a variaciones en la fabricación. En el overclocking por núcleo, se asignan multiplicadores diferentes a cada núcleo. Herramientas como HWiNFO ayudan a identificar los núcleos más potentes. En la BIOS, se deben establecer multiplicadores más altos para esos núcleos y más bajos para los más débiles. Esto puede proporcionar un mayor rendimiento en un solo subproceso sin desestabilizar toda la CPU. Sin embargo, requiere pruebas exhaustivas, ya que hay que verificar cada combinación de multiplicadores.

Overclocking de la frecuencia base (BCLK)

En lugar de aumentar el multiplicador, puedes subir la frecuencia base del reloj en pequeños incrementos (1-2 MHz). Este método resulta útil para los procesadores con multiplicadores bloqueados, aunque aumentar la BCLK también afecta a la memoria, al PCIe y a otros buses del sistema. Un cambio mínimo puede provocar inestabilidad en los dispositivos conectados a través de esos buses. Dado que la BCLK influye en múltiples componentes, solo los usuarios avanzados deberían intentarlo. Controla siempre las temperaturas del sistema y comprueba minuciosamente cada paso.

Curvas de polarización y tensión de AVX

Las cargas de trabajo avanzadas que utilizan instrucciones AVX (como la codificación de vídeo o las simulaciones científicas) generan más calor. Al configurar un desplazamiento AVX, se reduce el multiplicador durante las cargas de trabajo AVX. Por ejemplo, si tu overclocking base es de 46×, un desplazamiento AVX de –2 reduce el multiplicador a 44× cuando se ejecutan instrucciones AVX, lo que mantiene las temperaturas bajo control. Las curvas de voltaje o los modos de voltaje adaptativo también pueden ayudar, ya que suministran más voltaje solo cuando es necesario y lo reducen en reposo. Estas funciones suelen encontrarse en placas base de gama alta y requieren experimentación.

Overclocking de la memoria

El overclocking de la CPU va de la mano del ajuste de la memoria. Al habilitar los perfiles XMP (Intel) o DOCP (AMD) en la BIOS, se establecen la velocidad y los tiempos de la memoria en sus valores nominales. El overclocking manual de la memoria consiste en ajustar la frecuencia, los tiempos y los voltajes más allá de esos valores. En los sistemas AMD Ryzen, ajustar la frecuencia del Infinity Fabric (FCLK) a la mitad de la velocidad de la memoria puede mejorar el rendimiento. El overclocking de la memoria es complejo y se beneficia del uso de herramientas de prueba específicas como MemTest86. A menos que busques batir récords en pruebas de rendimiento, normalmente basta con habilitar XMP/DOCP.

Utilidades de optimización de software

Intel XTU y AMD Ryzen Master ofrecen interfaces gráficas para el overclocking en Windows. Permiten realizar ajustes sobre la marcha y pueden buscar automáticamente configuraciones estables mediante algoritmos de IA. La última versión de Intel XTU, por ejemplo, incluye un modo de asistencia por IA que calcula los ajustes estables para los procesadores compatibles. Estas herramientas son fáciles de usar y resultan adecuadas para principiantes, pero es posible que no muestren todas las opciones de la BIOS. Haz siempre una copia de seguridad de tus ajustes antes de utilizarlas y ten en cuenta que los resultados pueden variar según las diferentes placas base y configuraciones de refrigeración.

Cuándo parar

Llevar una CPU al límite absoluto ofrece rendimientos decrecientes. Los últimos cientos de megahercios pueden requerir un aumento considerable del voltaje y generar un calor significativo. Pregúntate si la ganancia de rendimiento justifica el esfuerzo adicional. Llegado un punto, puede que tenga más sentido cambiar a un chip más nuevo. Nuestro análisis de las mejores CPU para juegos incluye procesadores que ofrecen un gran rendimiento a velocidades de serie y que pueden hacer que el overclocking resulte innecesario.

Supervisión y resolución de problemas

Mantener en buen estado un sistema overclockeado requiere estar atento. Incluso una configuración estable puede deteriorarse con el tiempo debido a la acumulación de polvo, al secado de la pasta térmica o a los cambios en la temperatura ambiente. A continuación te explicamos cómo mantener tu sistema funcionando sin problemas.

Supervisar temperaturas y tensiones

Utiliza herramientas de monitorización del hardware para controlar las temperaturas, los voltajes y las frecuencias de la CPU mientras juegas o bajo carga. Anota las temperaturas máximas y asegúrate de que se mantengan por debajo de los 80 °C durante cargas de trabajo prolongadas. Si las temperaturas van aumentando con el tiempo, limpia los ventiladores y los disipadores de calor del ordenador, y plantéate cambiar la pasta térmica. Comprueba que los voltajes se mantengan dentro del rango de seguridad establecido durante el ajuste. Algunas placas base permiten configurar alarmas de temperatura que te avisan si se superan los umbrales.

Realiza pruebas de estrés periódicamente

Un sistema overclockeado puede funcionar de forma estable en el uso diario, pero fallar bajo cargas de trabajo específicas. Repite las pruebas de estrés periódicamente para garantizar una estabilidad continua. Realiza diferentes pruebas para diversas cargas de trabajo: Prime95 para cálculos en coma flotante, AIDA64 para operaciones mixtas y una prueba de rendimiento en condiciones reales, como juegos o renderizado. Programa estas pruebas tras actualizaciones importantes de software o cambios estacionales en la temperatura ambiente.

Abordar los problemas más habituales

Los fallos durante las pruebas de estrés suelen indicar que el voltaje es demasiado bajo o que la velocidad del reloj es demasiado alta. Aumenta ligeramente el voltaje del núcleo o reduce el multiplicador. Si las temperaturas son elevadas, mejora la refrigeración aumentando la velocidad de los ventiladores o cambiando la posición de los ventiladores de la carcasa. Es posible que un sistema que no arranca necesite un reinicio de la CMOS; consulta el manual de la placa base para obtener instrucciones. Cuando llevé mi sistema al límite, se produjeron reinicios aleatorios. Reducir la velocidad del reloj en un paso resolvió el problema, al tiempo que se conservaba la mayor parte de la ganancia de rendimiento.

Las pantallas azules (BSOD) también pueden deberse a una memoria inestable. Si has activado perfiles XMP, prueba a reducir la frecuencia de la memoria o a relajar los tiempos de acceso. Los resultados inconsistentes en las pruebas de rendimiento pueden indicar que hay procesos en segundo plano que interfieren; asegúrate de cerrar las aplicaciones innecesarias durante las pruebas. El overclocking no siempre es el culpable, así que mantén los controladores actualizados y realiza un análisis en busca de malware si los problemas de estabilidad persisten.

Mantenga su sistema

El overclocking aumenta la carga sobre los componentes. Para prolongar su vida útil, limpia los filtros de polvo con regularidad y mantén el ordenador en un lugar fresco y bien ventilado. Actualiza la BIOS y el firmware en cuanto haya nuevas versiones disponibles, ya que estas actualizaciones suelen mejorar la estabilidad. Anota tus ajustes para poder volver a aplicarlos si se reinicia la CMOS o si reinstalas el sistema operativo. Por último, presta atención a la temperatura ambiente. Una configuración que funciona en invierno puede calentar demasiado en verano; ajusta las curvas de los ventiladores en consecuencia.

Optimización de la memoria RAM y el overclocking de la GPU

Aunque aquí nos centramos en la CPU, la memoria y la tarjeta gráfica, el overclocking puede complementar tus esfuerzos. Algunos juegos se benefician más de una RAM más rápida que de una mayor frecuencia de la CPU, especialmente en plataformas AMD. Al habilitar XMP o DOCP, la memoria se ajusta automáticamente a su velocidad y tiempos nominales. Para los usuarios avanzados, reducir manualmente los tiempos (disminuyendo CL, tRCD, tRP y tRAS) puede mejorar la capacidad de respuesta, pero cada cambio requiere realizar pruebas.

Las GPU modernas también admiten el overclocking mediante herramientas de los fabricantes, como MSI Afterburner o EVGA Precision X1. De hecho, puedes mejorar la tasa de fotogramas simplemente aumentando las frecuencias del núcleo y de la memoria. El overclocking de la GPU suele ser más seguro que el de la CPU, ya que las tarjetas gráficas cuentan con límites térmicos y de potencia integrados. Sin embargo, aumentar las frecuencias de la GPU elevará la temperatura del sistema y puede requerir una mayor ventilación en la carcasa. Equilibra el overclocking de la GPU y la CPU para que ninguno de los componentes se convierta en un cuello de botella. Y, sinceramente, cuando hice overclocking de mi tarjeta gráfica junto con mi CPU, descubrí que un ajuste moderado de la GPU, combinado con un aumento estable de la CPU, ofrecía los mejores resultados en los juegos de disparos competitivos.

Consejos para un overclocking seguro

A continuación te ofrecemos algunas pautas generales para que tu experiencia con el overclocking sea segura y agradable:

Empieza poco a poco. Los cambios graduales te permiten identificar el punto de inestabilidad y evitar riesgos innecesarios. Es tentador pasar directamente a frecuencias altas, pero a menudo esto provoca fallos.

Los cambios graduales te permiten identificar el punto de inestabilidad y evitar riesgos innecesarios. Es tentador pasar directamente a frecuencias altas, pero a menudo esto provoca fallos. Lo grabo todo. Lleva un registro de los multiplicadores, los voltajes y las temperaturas en cada paso. Esto facilita reproducir los ajustes o volver a ellos en caso de que haya que solucionar algún problema.

Lleva un registro de los multiplicadores, los voltajes y las temperaturas en cada paso. Esto facilita reproducir los ajustes o volver a ellos en caso de que haya que solucionar algún problema. Da prioridad a la refrigeración. Invierte en un sistema de refrigeración de calidad y asegúrate de que la ventilación de la carcasa sea buena. Es mejor disponer de un margen de refrigeración que nunca se utilice que llegar al límite térmico.

Invierte en un sistema de refrigeración de calidad y asegúrate de que la ventilación de la carcasa sea buena. Es mejor disponer de un margen de refrigeración que nunca se utilice que llegar al límite térmico. Elige una fuente de alimentación potente. Las fuentes de alimentación de alta calidad proporcionan una alimentación estable y protegen los componentes. Es recomendable elegir una unidad con al menos 150 vatios de margen por encima de la carga prevista.

Las fuentes de alimentación de alta calidad proporcionan una alimentación estable y protegen los componentes. Es recomendable elegir una unidad con al menos 150 vatios de margen por encima de la carga prevista. Evita los voltajes extremos. Respete los rangos de tensión recomendados por el fabricante. Superar los 1,4 V en la mayoría de las CPU aumenta considerablemente el calor y el riesgo.

Respete los rangos de tensión recomendados por el fabricante. Superar los 1,4 V en la mayoría de las CPU aumenta considerablemente el calor y el riesgo. Actualízate con regularidad. Las actualizaciones de la BIOS y de los controladores pueden mejorar la estabilidad y corregir errores que afectan al overclocking.

Las actualizaciones de la BIOS y de los controladores pueden mejorar la estabilidad y corregir errores que afectan al overclocking. Hay que saber cuándo parar. No vale la pena arriesgarse a estropear el hardware por conseguir mejoras insignificantes. Si la estabilidad requiere demasiado voltaje o la temperatura está a punto de superar el límite, reduce la potencia.

Cuándo tiene más sentido actualizar

El overclocking puede alargar la vida útil de un sistema antiguo, pero no siempre es la mejor solución. A continuación se indican algunas situaciones en las que comprar hardware nuevo supone un mejor uso de tu tiempo y tu dinero:

Límites térmicos y de potencia. Si tu CPU alcanza los 80 °C a velocidades predeterminadas o tu fuente de alimentación ya está al límite de su capacidad, es probable que el overclocking provoque sobrecalentamiento o apagones. Puede que sea más seguro cambiar a un chip más eficiente o a una fuente de alimentación de mayor calidad.

Si tu CPU alcanza los 80 °C a velocidades predeterminadas o tu fuente de alimentación ya está al límite de su capacidad, es probable que el overclocking provoque sobrecalentamiento o apagones. Puede que sea más seguro cambiar a un chip más eficiente o a una fuente de alimentación de mayor calidad. Avances mínimos. Algunos procesadores, sobre todo los modelos recientes de Intel y AMD, funcionan desde el primer momento a una frecuencia cercana a su límite máximo de seguridad. El overclocking podría suponer un aumento de tan solo 100-200 MHz, lo que quizá no justifique el riesgo ni el consumo energético.

Algunos procesadores, sobre todo los modelos recientes de Intel y AMD, funcionan desde el primer momento a una frecuencia cercana a su límite máximo de seguridad. El overclocking podría suponer un aumento de tan solo 100-200 MHz, lo que quizá no justifique el riesgo ni el consumo energético. Limitaciones de la plataforma. Las CPU o placas base bloqueadas que no cuentan con VRM robustos limitan tu capacidad para ajustar la configuración. En lugar de forzar un overclocking, plantéate cambiar a una plataforma que se adapte a tus objetivos.

Las CPU o placas base bloqueadas que no cuentan con VRM robustos limitan tu capacidad para ajustar la configuración. En lugar de forzar un overclocking, plantéate cambiar a una plataforma que se adapte a tus objetivos. Cambios en el uso. Si necesitas un rendimiento considerablemente mayor para tareas como el streaming, la producción de vídeo o el aprendizaje automático, es posible que te resulte más útil una CPU con más núcleos o instrucciones avanzadas que un chip de gama media overclockeado.

El overclocking en ordenadores portátiles frente a los de sobremesa

Los ordenadores de sobremesa son los principales candidatos para el overclocking, ya que cuentan con sistemas de refrigeración y alimentación ampliables. Los portátiles, especialmente los modelos finos y ligeros, suelen estar diseñados para ofrecer eficiencia y autonomía, no para un consumo elevado y sostenido. Incluso los portátiles para juegos con procesadores de alto rendimiento tienen una capacidad térmica limitada. Los fabricantes a veces incluyen modos turbo que aumentan la velocidad de reloj durante breves ráfagas, pero el overclocking sostenido es poco habitual. En muchos casos, la BIOS de un portátil carece de las opciones necesarias para ajustar los multiplicadores o el voltaje.

Si tienes un portátil para juegos con una CPU desbloqueada (lo que a menudo se indica con las siglas «HK» en el caso de Intel), es posible que encuentres algunas opciones de ajuste. Ten cuidado: los sistemas de refrigeración de los portátiles están diseñados para un rango térmico específico. Cualquier exceso de calor puede provocar una reducción del rendimiento o un fallo prematuro. La reducción de voltaje, que disminuye la tensión eléctrica sin alterar las frecuencias de fábrica, suele ser una mejor opción para mejorar el rendimiento en los portátiles. Reduce las temperaturas y puede prolongar la duración de la batería sin forzar el hardware más allá de sus límites de diseño.

Convertir el conocimiento en resultados

Aprender a overclockear la CPU te permite comprender mejor tu hardware y sacar más partido a tu sistema.

En resumen:

El overclocking consiste en aumentar la frecuencia de la CPU y, en algunos casos, el voltaje, para conseguir un mejor rendimiento.

Entre las ventajas se incluyen un mayor número de fotogramas por segundo, tiempos de renderizado más rápidos y la posibilidad de posponer costosas actualizaciones.

Entre los riesgos se encuentran el calor, la reducción de la vida útil de los componentes y la inestabilidad del sistema, pero las CPU modernas cuentan con medidas de seguridad si se procede de forma metódica.

La preparación es fundamental. Invierte en sistemas de refrigeración, actualiza la BIOS y realiza pruebas de rendimiento con la configuración predeterminada.

Realiza el overclocking de forma gradual: aumenta el multiplicador en uno, comprueba la estabilidad, ajusta el voltaje si es necesario y anota cada paso.

Técnicas avanzadas como el ajuste por núcleo, los cambios en la frecuencia base y el overclocking de la memoria pueden aportar mejoras adicionales, pero requieren pruebas minuciosas.

Una supervisión y un mantenimiento continuos ayudan a que un sistema overclockeado funcione sin problemas.

El overclocking no es imprescindible para disfrutar de los videojuegos o llevar a cabo proyectos creativos. Muchos de nuestros las mejores CPU para juegos ofrecen un rendimiento excelente a velocidades de serie, y cambiar a un chip más nuevo podría ser la opción más acertada si tu procesador actual se queda corto. No obstante, si te gusta trastear y dispones del hardware adecuado, el overclocking puede ser una forma muy satisfactoria de personalizar el rendimiento de tu PC.

Preguntas frecuentes

¿Se puede overclockear una CPU sin riesgo?

Sí, se puede overclockear una CPU de forma segura aumentando gradualmente la velocidad de reloj y controlando de cerca las temperaturas y los voltajes. Utilizar un sistema de refrigeración adecuado, mantenerse dentro de los límites de voltaje recomendados por el fabricante y comprobar cada cambio garantiza que el proceso se realice de forma segura.

¿Cómo se overclockea la CPU para jugar?

Para overclockear la CPU para jugar, empieza por determinar el rendimiento de referencia; a continuación, accede a la BIOS y aumenta gradualmente el multiplicador de la CPU. Después de cada ajuste, ejecuta pruebas de rendimiento o de estrés para comprobar la estabilidad y mantener las temperaturas bajo control.

¿Mejora el rendimiento el overclocking de una CPU?

Sí, el overclocking de una CPU mejora el rendimiento al permitirle realizar más operaciones por segundo. Esto se traduce en un procesamiento más rápido en los videojuegos y en las tareas de productividad, siempre que el sistema se mantenga estable y se refrigere adecuadamente.

¿Qué pasa si se overclockea demasiado una CPU?

Si se overclockea demasiado la CPU, el sistema puede bloquearse, quedarse colgado o no arrancar, y un voltaje o calor excesivos durante un tiempo prolongado pueden dañar el procesador. Síntomas como pantallas azules o reinicios aleatorios indican que debes reducir la velocidad de reloj o el voltaje.

¿Cómo se restablece el overclocking de una CPU?

Para restablecer el overclocking de la CPU, accede a la BIOS y carga la configuración predeterminada u optimizada para revertir todos los ajustes de overclocking. Si el sistema no arranca, borra la memoria CMOS mediante el puente o el botón de la placa base para restablecer los valores predeterminados de fábrica y recuperar la estabilidad.