Cómo borrar la caché en Android: guía para gamers para liberar espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento

Como jugador, sé lo frustrante que puede resultar que un teléfono Android se ralentice durante una partida intensa o que no tengas suficiente espacio para instalar el próximo gran lanzamiento. Los archivos antiguos se acumulan en la caché, un área de almacenamiento que ayuda a que las aplicaciones y los navegadores se carguen rápidamente. Con el tiempo, estos datos ocultos pueden ralentizar el rendimiento. En esta guía, explicaré cómo borrar la caché en dispositivos Android, por qué es importante para los gamers y con qué frecuencia debes hacerlo para que tu teléfono o tableta funcione al máximo rendimiento. También compartiré algunos consejos personales basados en mi propia experiencia y te recomendaré recursos útiles de Eneba Hub.

Cómo borrar la caché en Android: guía paso a paso

Tu dispositivo Android almacena archivos temporales cada vez que abres una aplicación o visitas un sitio web. Estos archivos se denominan «datos de caché». Borrar la caché no es lo mismo que eliminar los datos de las aplicaciones; solo se eliminan los archivos temporales, no el progreso guardado ni los datos de inicio de sesión. A continuación te explicamos cómo borrar la caché en un teléfono o una tableta Android:

Abre Ajustes. Tap Configuracióny eligeAplicaciones or Aplicaciones. Esta lista muestra todas las aplicaciones instaladas. Selecciona la aplicación que quieras borrar. Desplázate por la lista y elige un juego u otra aplicación que te parezca que va lento. Toca Almacenamiento y caché or Almacenamiento. Pulsa en «Borrar caché». Verás dos opciones: Borrar caché and Almacenamiento transparente (a veces se escribe como Borrar datos). PérdidaBorrar caché para eliminar los archivos temporales. Evita borrar el almacenamiento a menos que quieras restablecer la aplicación por completo. Repítelo tantas veces como sea necesario. Debes borrar la caché de cada aplicación por separado, ya que las versiones más recientes de Android ya no incluyen el botón «Borrar toda la caché». Si tienes un dispositivo Samsung, puedes utilizar Cuidado del dispositivo in Configuración. DerrotaOptimiza ahora, y te limpiará la caché de la aplicación.

Me gusta empezar con juegos que consumen mucha memoria. Por ejemplo, después de sesiones maratonianas de… mundo abierto juegos de rol en la lista de Eneba de los mejores juegos de mundo abierto, noté que mi teléfono estaba caliente y funcionaba con lentitud. Al borrar la caché, al día siguiente el juego se cargó más rápido.

Por qué borrar la caché mejora el rendimiento de tu dispositivo Android

Las cachés sirven para acelerar los tiempos de carga. Las aplicaciones y los navegadores almacenan imágenes, scripts y otros archivos para no tener que volver a descargarlos. Cuando la caché ocupa demasiado espacio o contiene información obsoleta, puede ralentizar el teléfono. Al borrar la caché se libera espacio de almacenamiento, reduce la cantidad de archivos temporales almacenados, y puede mejorar el rendimiento general. Esto es especialmente importante para los jugadores que instalan juegos de gran tamaño y necesitan una experiencia de juego fluida.

Un teléfono más limpio significa menos interrupciones en situaciones de alta intensidad Aplicación móvil basada en objetos partidas. Si te gustan los juegos competitivos, quizá te interese nuestro resumen de los los mejores juegos MOBA Esto te resultará útil una vez que tu dispositivo funcione correctamente.

Una caché llena también puede provocar que los datos antiguos entren en conflicto con los archivos actualizados de la aplicación, lo que podría dar lugar a fallos o bloqueos. Al borrarla, se restablecen esos archivos temporales, lo que a menudo resuelve problemas técnicos como que la aplicación se cuelgue o no se inicie. En mi propio teléfono, una vez sufrí cierres forzosos aleatorios con un juego de puzles tras una actualización. Tras borrar la caché, el problema desapareció. Borrar la caché del móvil ayudó, pero también debes saber que Cómo borrar las cookies en los navegadores de ordenador.

¿Qué ocurre al borrar la caché en un teléfono Android?

Al borrar la caché, se eliminan los archivos temporales almacenados por las aplicaciones y los sitios web. ¿Qué ocurre al borrarla?

Notarás los siguientes cambios:

Libera espacio: Borrar los archivos almacenados en la caché puede liberarte megabytes o incluso gigabytes, dependiendo de cuánto uses ciertas aplicaciones. Disponer de más espacio te permite instalar juegos más grandes o hacer más capturas de pantalla.

Borrar los archivos almacenados en la caché puede liberarte megabytes o incluso gigabytes, dependiendo de cuánto uses ciertas aplicaciones. Disponer de más espacio te permite instalar juegos más grandes o hacer más capturas de pantalla. Eliminar archivos obsoletos: La caché se actualizará con datos nuevos, lo que garantiza que veas las últimas versiones de las páginas web y los recursos del juego.

La caché se actualizará con datos nuevos, lo que garantiza que veas las últimas versiones de las páginas web y los recursos del juego. Desaceleraciones a corto plazo: La primera vez que vuelvas a abrir una aplicación, es posible que tarde más en cargarse, ya que tiene que crear una nueva caché. A partir de ahí, volverá a funcionar a su velocidad habitual.

La primera vez que vuelvas a abrir una aplicación, es posible que tarde más en cargarse, ya que tiene que crear una nueva caché. A partir de ahí, volverá a funcionar a su velocidad habitual. Mantener la sesión iniciada: Borrar la caché no eliminará tus datos de inicio de sesión ni los datos guardados de los juegos. Si además borras caché y cookies En un navegador, es posible que tengas que volver a iniciar sesión. Esta es una de las razones por las que rara vez borro caché del navegador a menos que esté solucionando un problema.

¿Con qué frecuencia se debe borrar la caché en un teléfono Android?

Quizá te preguntes con qué frecuencia debes borrar la caché. La caché no se borra sola, así que debes decidir cuándo hacerlo. Te recomiendo hacerlo una o dos veces al mes para mantener todo en orden. Si notas que el teléfono va lento, te queda poco espacio de almacenamiento o las aplicaciones no funcionan bien, no lo dudes y borra la caché inmediatamente. No es necesario borrarla todos los días; hacerlo con demasiada frecuencia puede ralentizar los tiempos de carga sin aportar ningún beneficio.

Recuerda que la caché de los teléfonos Android funciona silenciosamente en segundo plano. Borrarla es una tarea de mantenimiento, como limpiar el polvo de la consola o actualizar los controladores. Quizás te interese realizar esta limpieza antes de descargar una actualización grande o instalar nuevos títulos. De esta forma, te aseguras de tener suficiente espacio para el contenido nuevo. Por ejemplo, antes de probar algunos de los nuevos juegos de coleccionar criaturas de nuestra Lista de juegos similares a Palworld He borrado varios gigabytes de archivos de caché antiguos. Esto ha liberado espacio y ha evitado errores de instalación.

Cómo borrar la caché del navegador en teléfonos Android

Las distintas aplicaciones utilizan sus propias cachés, pero los navegadores también almacenan archivos y galletas. Borrar la caché del navegador resulta útil cuando las páginas web no se cargan correctamente o muestran contenido obsoleto. A continuación te explicamos cómo puedes borrar la caché en los navegadores más populares para Android:

Chrome

Para borrar elcaché y cookiesen Chrome:

Abre la aplicación de Chrome y pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha. Tap Historiay luegoBorrar los datos de navegación. Selecciona un intervalo de tiempo. Elige De todos los tiempos si quieres una limpieza a fondo. ComprobarImágenes y archivos almacenados en caché. También puedes seleccionar Cookies y datos del sitio websi es necesario. Tap Borrar datos.

Firefox

Y en Firefox:

Pulsa el icono del menú de tres líneas y selecciona Configuración. Tap Borrar datos de navegación. SeleccionarImágenes y archivos almacenados en caché y cualquier otro dato que desees eliminar. Tap Borrar datos de navegaciónen la parte inferior.

Otros navegadores

La mayoría de los navegadores siguen unos pasos similares: abre los ajustes, busca las opciones de historial o privacidad y borra la caché o los datos de navegación. Recuerda que, al borrar las cookies, se cerrará tu sesión en los sitios web. Para los jugadores, borrar la caché del navegador resulta útil cuando los juegos en línea se ralentizan o al cambiar de cuenta. Una vez que hayas limpiado el navegador, podrás navegar por la tienda para buscar nuevos juegos o actualizaciones sin preocuparte de que los datos antiguos te causen problemas.

Borrar la caché oculta y los datos de las aplicaciones: opciones avanzadas

A veces, las aplicaciones siguen funcionando mal incluso después de borrar la caché. En ese caso, es posible que tengas que borrar los datos de la aplicación (también denominados «almacenamiento»). Esto elimina todos los datos del usuario: ajustes guardados, cuentas, progreso en los juegos y descargas. Utiliza esta opción solo cuando una aplicación esté dañada o no responda.

Para borrar los datos de la aplicación:

Ir aConfiguración > Aplicaciones y selecciona la aplicación. Tap Almacenamiento y caché. Tap Almacenamiento transparente or Borrar datos y confirma. La aplicación se restablecerá como si acabaras de instalarla.

Otra opción avanzada es borrar el ocultar partición en tu teléfono. Las versiones anteriores de Android incluían una caché del sistema que podía acumular errores. Para borrarla, apaga el dispositivo y mantén pulsada una combinación de teclas (a menudo Subir volumen + Encendido) para acceder al modo de recuperación.

Utiliza las teclas de volumen para seleccionar Borrar la partición de caché y pulsa el botón de encendido para confirmar. Esto borra la caché del sistema, pero no los datos personales. Los teléfonos más nuevos lo hacen automáticamente, pero si el tuyo va muy lento, borrar la partición de la caché puede ayudar.

Samsung y otros fabricantes ofrecen herramientas de optimización integradas. En los teléfonos Samsung, abre Configuración > Cuidado de la batería y del dispositivoy pulsaOptimiza ahora. Este proceso borra las cachés de las aplicaciones, comprueba si hay problemas con la batería y libera memoria con un solo toque. El uso habitual de estas herramientas garantiza que tu dispositivo funcione sin problemas y sin necesidad de intervenir manualmente.

Consejos para gamers: cómo gestionar el almacenamiento y el rendimiento

Como jugadores, a menudo instalamos juegos de gran tamaño que agotan rápidamente el espacio de almacenamiento. Borrar la caché es solo una parte de la gestión del rendimiento de tu dispositivo. Aquí tienes algunos consejos que he aprendido a lo largo de mis años jugando en Android:

Desinstala los juegos a los que ya no juegas. Es tentador dejar todos los juegos instalados, pero los títulos que no se usan ocupan espacio y generan archivos de caché innecesarios. Cada dos semanas, reviso mi biblioteca y elimino los que no he tocado últimamente.

Es tentador dejar todos los juegos instalados, pero los títulos que no se usan ocupan espacio y generan archivos de caché innecesarios. Cada dos semanas, reviso mi biblioteca y elimino los que no he tocado últimamente. Utiliza un gestor de aplicaciones. Algunos teléfonos cuentan con herramientas de almacenamiento integradas que identifican los archivos de gran tamaño y las aplicaciones que se utilizan con poca frecuencia. Estos gestores te ayudan a borrar la caché, eliminar archivos duplicados y ganar aún más espacio .

Algunos teléfonos cuentan con herramientas de almacenamiento integradas que identifican los archivos de gran tamaño y las aplicaciones que se utilizan con poca frecuencia. Estos gestores te ayudan a borrar la caché, eliminar archivos duplicados y . Mantén tu software actualizado. Las actualizaciones del sistema suelen incluir mejoras de rendimiento y correcciones de errores. También pueden modificar el funcionamiento de la caché.

Las actualizaciones del sistema suelen incluir mejoras de rendimiento y correcciones de errores. También pueden modificar el funcionamiento de la caché. Evita las aplicaciones de limpieza de terceros. Muchos dicen que optimizan el teléfono, pero a menudo incluyen anuncios o servicios innecesarios. Borrar la caché manualmente a través de los ajustes es más seguro e igual de eficaz.

Haz sitio para más aventuras

Borrar la caché de tu teléfono Android es una sencilla tarea de mantenimiento que se traduce en un rendimiento más fluido, menos fallos y más espacio para los juegos. Tanto si estás explorando vastos mundos abiertos como si te enfrentas a tus amigos en tus títulos competitivos favoritos, mantener limpios los archivos de caché garantiza que tu dispositivo pueda soportar toda la acción. Yo tengo por costumbre borrar la caché una vez al mes y antes de instalar cualquier actualización importante. Es un proceso rápido que hace que mi teléfono siga funcionando como nuevo.

Ahora que ya sabes cómo borrar la caché en los dispositivos Android, podrás disfrutar de tus juegos sin preocuparte por el rendimiento lento o los problemas de almacenamiento. Si buscas una forma cómoda de conseguir nuevos títulos y aplicaciones en tu dispositivo Android, plantéate utilizar una tarjeta regalo de Google Play. Te permite comprar juegos, aplicaciones o artículos dentro de las aplicaciones sin tener que introducir los datos de pago cada vez. Puedes encontrar buenas ofertas en Eneba, como esta Tarjeta regalo de Google Play, ideal para hacerte con tus juegos para móvil favoritos. ¡Que disfrutes del juego!

Preguntas frecuentes

¿Cómo borro la caché de mi teléfono Android?

Para borrar la caché de tu teléfono Android, abre «Ajustes», selecciona «Aplicaciones», elige la aplicación que quieras limpiar y pulsa en «Borrar caché» en la sección «Almacenamiento y caché». Esto elimina los archivos temporales sin borrar tus datos, lo que ayuda a que la aplicación vuelva a funcionar con fluidez.

¿Qué ocurre al borrar la caché en un teléfono Android?

Al borrar la caché de un teléfono Android, el sistema elimina los archivos temporales almacenados por las aplicaciones o los navegadores, lo que libera espacio y soluciona pequeños fallos. La próxima vez que abras la aplicación, es posible que tarde más en cargarse mientras se vuelve a crear la caché, pero tus datos personales y tu progreso se mantendrán intactos.

¿Con qué frecuencia se debe borrar la caché en Android?

Te recomendamos que borres la caché de tu dispositivo Android una o dos veces al mes, o cada vez que notes que el dispositivo va lento o que se está quedando sin espacio de almacenamiento. Un mantenimiento regular mantiene un rendimiento constante sin provocar retrasos innecesarios al iniciar las aplicaciones.

¿Borrar la caché elimina datos en Android?

No, al borrar la caché no se eliminan los datos en Android; solo se eliminan los archivos temporales. Si eliges «Borrar almacenamiento» o «Borrar datos», la aplicación se restablecerá y se eliminará la información específica del usuario, así que asegúrate de seleccionar la opción correcta al realizar la limpieza.

¿Es recomendable borrar la caché en Android?

Sí, es recomendable borrar la caché en Android, ya que libera espacio, resuelve pequeños problemas y mejora la privacidad al eliminar archivos antiguos. Eso sí, evita hacerlo con demasiada frecuencia, ya que la caché ayuda a que las aplicaciones se carguen rápidamente una vez que se vuelve a generar.