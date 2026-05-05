Las mejores skins para el M4A4 en CS2 en 2026

Las mejores skins para el M4A4 en CS2 siguen siendo algunas de las mejoras estéticas más populares para Counter-Strike jugadores. Tanto si estás buscando los mejores aspectos económicos para el M4A4, como si quieres descubrir buenos aspectos para el M4A4 destinados al juego competitivo, o si estás creando un inventario completo en torno a los mejores aspectos económicos para el M4A4, esta guía te ofrece todo lo que necesitas.

Desde los mejores diseños para el M4A4 por menos de 10 dólares hasta artículos de coleccionista de alta gama, la gama completa de diseños para el M4A4 tiene algo que ofrecer a todos los jugadores. Esta lista recoge los mejores diseños para el M4A4, incluyendo los mejores diseños rojos y azules para el M4A4, así como las opciones con mejor relación calidad-precio en todos los rangos de precios.

Nuestra selección de los mejores skins para el M4A4 en CS2

Las 49 entradas que figuran a continuación representan las mejores opciones de skins para el M4A4 en todos los niveles de rareza, rangos de precios y categorías de diseño disponibles en 2026. Desde las mejores skins económicas para el M4A4 por menos de un dólar hasta los iconos de coleccionista, esta selección abarca toda la gama de lo que ofrece el catálogo de skins del M4A4, clasificadas según mi orden recomendado en función de su valor general, impacto visual y atractivo.

Estas 49 skins para el M4A4 se han seleccionado para representar la mayor variedad posible en cuanto a rareza, temática de diseño y rango de precios en todo el CS2 mercado de los cosméticos en 2026. La lista abarca desde productos de calidad industrial hasta el contrabando M4A4 | Aullido, garantizando que cada tipo de comprador encuentre un buen diseño para el M4A4 que se adapte realmente a sus necesidades.

En la siguiente sección se analizan las probabilidades de caída de Aspectos del M4A4 obtenida a partir de la apertura de los casos: una referencia útil antes de sumergirse en las reseñas completas de cada uno.

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Probabilidades de rareza de los casos

Al abrir cualquier maletín de armas estándar en Counter-Strike 2, cada nivel de skin tiene una probabilidad de aparición fija determinada por Valve. La tabla que figura a continuación refleja esas probabilidades y explica directamente por qué ciertas skins del M4A4 alcanzan precios considerablemente más altos que otras, incluso dentro de la misma caja.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades provienen de Valve CS2 Las probabilidades de los contenedores se basan en conjuntos de datos de la comunidad que recogen más de 10 000 aperturas de cajas. Las apariciones secretas se producen aproximadamente en 1 de cada 385 casos, lo que hace que skins específicas de la M4A4 como M4A4 | Temukau un resultado con gran variabilidad derivado de la apertura de cajas. El ROI se refiere a la relación entre el valor medio esperado al abrir la caja y el coste total de la caja más la llave, expresado en porcentaje; por ejemplo, un ROI del 70 % supone unos 0,70 $ por cada dólar gastado en abrir cajas.

Los mejores diseños para el M4A4 en CS2

Las mejores skins para el M4A4 en CS2 La gama abarca desde skins M4A4 asequibles hasta algunos de los artículos cosméticos más caros del juego. El nivel de rareza, la temática del diseño y la demanda de la comunidad determinan el lugar que ocupa una skin en el mercado. El valor de fluctuación y el estado exterior influyen aún más en el precio final: dos copias de la misma skin pueden variar significativamente solo por su estado. Varias de las opciones aquí son exclusivas para coleccionistas o de recuerdo, lo que significa que no se pueden obtener abriendo cajas estándar, lo que les confiere una prima por oferta limitada que funciona independientemente de su nivel de rareza oficial.

Precio del producto:53,30–364,06 $ / ~49,00–334,97 € / ~42,10–287,60 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda Revolution

Clave del caso:Funda Revolution Key

The M4A4 | Temukau es uno de los mejores diseños para el M4A4 en la actualidad CS2 gama de modelos. Lanzada en 2023, cuenta con una ilustración de un personaje muy llamativa al estilo anime in rosa, blanco y azul — composiciones de viñetas de manga, detalles en neón y un llamativo diseño de los personajes que se extiende por toda la carcasa. El diseño resulta visualmente impactante desde cualquier ángulo y se mantiene en perfectas condiciones en las cinco situaciones exteriores, con precios que van desde €29.42 en «Battle-Scarred» hasta €202.96 para un ejemplar nuevo de fábrica.

Por qué lo elegimos The M4A4 | Temukau se gana el primer puesto entre los mejores diseños para el M4A4 en CS2 por su rareza «Covert», sus llamativos diseños de personajes de anime y su precio asequible, independientemente del estado del exterior.

La rareza «Covert» es el principal motor de la M4A4 | TemukauEl valor de este producto —con una tasa de aparición de aproximadamente un 0,26 % por caja abierta— hace que abrir una requiera o bien una inversión considerable en cajas o bien mucha suerte. Las figuras «Factory New» alcanzan el precio más elevado debido a la viveza de sus colores y al nítido detalle de los personajes, mientras que las copias «Field-Tested», con un precio que oscila entre los 55 y los 75 dólares, ofrecen el mejor equilibrio entre calidad visual y coste. El Descúbrelodestaca como el mejor diseño para el M4A4 para aquellos jugadores que quieran crear un equipamiento de CT con un marcado estilo anime: el diseño de los personajes se mantiene nítido y reconocible en el juego sin resultar excesivo.

★ EL SKIN MÁS EMBLEMÁTICO DEL M4A4 M4A4 | Temukau Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:77,51–875,00 $ / ~71,32–805,08 € / ~61,26–691,36 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda para guantes

Clave del caso:Llavero para guantes

The M4A4 | Buzz Kill es uno de los mejores diseños para el M4A4 para aquellos jugadores que buscan una presencia agresiva y sigilosa en el bando CT. Lanzado en 2016, cuenta con un acabado en verde oliva oscuro y gris plomizo con secciones de paneles remachados, detalles mecánicos dorados y rayas amarillas de señalización de peligro en el cargador: una estética industrial diseñada expresamente para transmitir un mensaje claro y deliberado en cualquier estado de desgaste. Los precios oscilan entre €77.51 en «Marcado por la batalla» a €875.00 para «Como nuevo», con «Muy usado» en Entre 100 y 130 dólares dar en el clavo.

El precio viene determinado por la rareza de Covert y Funda para guantes Antigüedad: ya no se distribuye activamente; la oferta es fija, mientras que la demanda se mantiene estable. La estética del cráneo se percibe claramente en cualquier contexto, lo que la convierte en una buena skin para el M4A4 que conserva su identidad y su valor de coleccionista en cualquier circunstancia.

★ EL MEJOR SKIN DE ALTA CALIDAD PARA EL M4A4 M4A4 | Buzz Kill Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:28,76–172,07 $ / ~26,46–158,32 € / ~22,72–135,94 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja del embrague

Clave del caso:Llave de la caja del embrague

The M4A4 | Neo-Noir es el mejor diseño para el M4A4 si buscas una estética ilustrada y narrativa: un diseño «Covert» creado en torno a un la silueta de una detective en un paisaje urbano de cine negro empapado por la lluvia, representado en tonos morados intensos, gris carbón y reflejos neón en un estilo de novela gráfica con influencias del manga. Los precios oscilan entre €28.76 en «Marcado por la batalla» a €172.07 «Como nuevo de fábrica», probado en el terreno en entre 50 y 60 dólarescomo el punto de acceso más popular.

Los detalles de neón se desvanecen notablemente con el uso, por lo que se recomienda elegir artículos «Factory New» o con «desgaste mínimo» para disfrutar de una fidelidad visual total. A medida que vas creando tu CS2 información sobre esta skin, la guía sobre la los mejores casos para abrir CS2 es útil para ampliar tu colección con otros lanzamientos destacados.

★ LA MEJOR SKIN DE ANIME PARA M4A4 M4A4 | Neo-Noir Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 3,67–22,58 $ / ~3,38–20,78 € / ~2,90–17,84 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso de fractura

Clave del caso:Clave del caso de fractura

The M4A4 | El hada de los dientes es el mejor skin económico para el M4A4 de esta lista: un skin «Classified» con una ilustración de una criatura oscura y siniestra en tonos rojo intenso y negro que resulta impactante en cualquier nivel de desgaste. Los precios oscilan entre €3.67 en «Marcado por la batalla» a €22.58 para «Factory New», lo que la sitúa sin duda entre las mejores skins para el M4A4 por menos de 10 dólares en la mayoría de los casos.

La combinación de colores rojo oscuro y negro se mantiene bien con el uso; incluso las versiones «Battle-Scarred» conservan su estética siniestra. Los jugadores que busquen las mejores skins rojas para el M4A4 apreciarán cómo la ilustración en rojo intenso destaca sobre la base oscura, siendo «Field-Tested», con un precio de entre 4 y 6 dólares, la mejor opción práctica. Para los jugadores que busquen las mejores skins baratas para el M4A4, esta skin «Classified» ofrece una personalidad y una calidad de diseño que la mayoría de las mejores skins económicas para el M4A4 a este precio simplemente no ofrecen.

★ EL MEJOR SKIN ECONÓMICO PARA EL M4A4 M4A4 | El hada de los dientes Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:11,21–125,25 $ / ~10,31–115,24 € / ~8,86–98,96 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Gama de carcasas

Clave del caso:Gama Case Key

The M4A4 | Espacio desolado es el mejor skin M4A4 de Classified con temática espacial en CS2 – Lanzado en 2016, presenta un llamativo diseño en tonos morado, verde azulado y dorado, con una calavera de astronauta como elemento central, rodeada de efectos de rayos eléctricos por todo el cuerpo. Los precios van desde €11.21 en «Marcado por la batalla» a €125.25 «Como nuevo de fábrica», probado en el terreno en Entre 20 y 30 dólares como la condición de valor más destacada.

La saturación de los colores verde azulado y azul marino alcanza su máximo en «Factory New», aunque «Field-Tested» apenas se queda atrás, lo que la convierte en una de las mejores skins para el M4A4 en las que optar por un estado de conservación medio es la mejor opción. Para los jugadores de alto nivel que quieran crear un equipo llamativo y colorido en torno a ella, la el más caroCS2fundas para cuchillos Esta guía recoge opciones complementarias en tonos vivos a juego.

★ EL MEJOR SKIN PARA EL M4A4 DE SPACE M4A4 | Espacio desolado Compra en SkinBaron Tarjeta regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:26,92–167,00 $ / ~24,77–153,65 € / ~21,27–131,95 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caso de mordedura de serpiente

Clave del caso:Clave de casos de mordeduras de serpiente

The M4A4 | A todo color es el diseño para el M4A4 más llamativo de todo el CS2 catálogo – un diseño de Covert que salpica graffiti psicodélico multicolor por todo el cuerpo en colores neón, primarios intensos y toques pastel. Los precios oscilan entre €26.92 en «Marcado por la batalla» a €167.00 Como nuevo.

Esta es una skin cuyo éxito depende totalmente de la intensidad de su paleta de colores: las copias desgastadas atenúan considerablemente los tonos neón, por lo que se recomienda comprar la versión «Minimal Wear», con un precio de entre 70 y 90 dólares, para lograr el máximo impacto visual. Es una de las mejores skins para el M4A4 para aquellos jugadores que quieran que su rifle CT destaque de forma inconfundible en el juego; una opción realmente buena para cualquier equipamiento.

★ EL SKIN MÁS COLORIDO PARA EL M4A4 M4A4 | A todo color Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:33,28–467,02 $ / ~30,62–429,69 € / ~26,30–368,99 £

Rareza:Secreto

Fuente:Colección «Sealed Genesis»

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | A toda velocidad es el mejor diseño para el M4A4 con temática de carreras en CS2 – una decoración «Covert» con gráficos al estilo de los deportes de motor, superposiciones de texto con el diseño de los patrocinadores y una combinación de colores en verde, blanco y negro que transmite determinación y autenticidad deportiva. Los precios oscilan entre €33.28 en «Marcado por la batalla» a €467.02 «Como nuevo de fábrica», probado en el terreno en Entre 60 y 80 dólares como el punto óptimo. Ningún diseño de la M4A4 roja se ciñe a un único concepto de color tan plenamente como el A toda velocidad.

El hecho de que solo se pueda obtener a través del sistema de coleccionables mantiene los precios altos: no se necesita ninguna clave y no salen al mercado nuevas copias fuera de este sistema. Entre los mejores aspectos del M4A4 con temática de carreras, elA toda velocidad es la única que gira íntegramente en torno a un único concepto de gran intensidad.

★ EL MEJOR SKIN DEL M4A4 CON TEMÁTICA DE CARRERAS M4A4 | A toda velocidad Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:14,16–90,62 $ / ~13,03–83,38 € / ~11,19–71,59 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Funda Chroma

Clave del caso:Clave de la carcasa Chroma

The M4A4 | Rey Dragón es uno de los aspectos del M4A4 de temática cultural más emblemáticos de CS2 – un diseño «Classified» con un dragón tradicional de Asia Oriental Ilustración en vivos tonos azules, morados, rojos y blancos por todo el cuerpo, con detalles de escamas y motivos de llamas. Los precios oscilan entre €14.16 en «Marcado por la batalla» a €90.62 para productos nuevos de fábrica.

Casi una década de trayectoria en el mercado no ha hecho más que reforzar la El Rey Dragón«La reputación de la comunidad: su vibrante paleta multicolor es atemporal, y el modelo Field-Tested, con un precio de entre 20 y 30 dólares, es la mejor opción para iniciarse. Su estilo artístico ilustrativo y sus colores vivos lo sitúan a menudo entre los…» top CS2fundas de anime preferido por los jugadores que aprecian la estética del dibujo a mano. Para los jugadores que quieren llevar este estilo a su cuchillo, el Las mejores fundas para cuchillos karambit Esta guía recoge diseños complementarios que combinan a la perfección con este excelente diseño para el M4A4.

★ EL MEJOR SKIN DE DRAGON PARA EL M4A4 M4A4 | Rey Dragón Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:256,35–2 230,71 $ / ~235,86–2 052,44 € / ~202,54–1 762,48 £

Rareza:Secreto

Fuente: Colección Anubis / Paquetes de recuerdo (Copenhague 2024, Austin 2025)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Ojo de Horus es uno de los aspectos más exclusivos del M4A4 en Counter-Strike 2– un agente encubiertoTema de estilo egipcio procedentes exclusivamente de Paquete de la colección Anubis y los últimos lotes de recuerdos de Major. Un valiente halcón de Ilustración de Horus en dorado, verde azulado, rojo y blanco con motivos de estilo jeroglífico por todo el cuerpo, lo que hace que los precios suban desde €256.35 en «Marcado por la batalla» a €2,230.71 para Souvenir Factory New, con combinaciones de pegatinas de alta calidad.

Ejemplares de recuerdo con pegatinas de autógrafos en oro o metalizadas de los principales CS2 Las piezas más destacadas de los torneos las convierten en auténticas joyas de coleccionista. Las «Field-Tested» sin pegatinas de recuerdo, a un precio de entre 300 y 350 dólares, son la opción más práctica para los compradores serios. Para conocer el contexto de los eventos competitivos que hay detrás de estos lanzamientos, nuestra Counter-Strike deportes La guía explica cómo los grandes torneos crean estos paquetes de recuerdos dignos de coleccionista. La El Ojo de Horus se encuentra entre los mejores diseños del M4A4 para coleccionistas, independientemente del precio.

★ EL SKIN MÁS EXCLUSIVO DEL M4A4 M4A4 | Ojo de Horus Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:53,30–364,06 $ / ~49,00–334,97 € / ~42,10–287,60 £

Rareza:Secreto

Fuente:Prisma Case

Clave del caso:Prisma Case Key

The M4A4 | El Emperador es el mejor diseño para el M4A4 con temática real en CS2 – un diseño «Covert» que incluye un Ilustración ornamentada de una deidad antigua en azul oscuro y dorado con motivos celestiales, intricados adornos en espiral, y una presencia majestuosa y imponente en todo el cuerpo. Disponible en las cinco condiciones, los precios oscilan entre €53.30 en «Marcado por la batalla» a €364.06 Como nuevo, con un desgaste mínimo y probado en condiciones reales enEntre 70 y 100 dólaresque ofrece una experiencia visual completa a un precio asequible.

Este es uno de los mejores diseños para el M4A4; tiene un aspecto mucho más lujoso de lo que sugiere su precio de «desgaste mínimo»: la combinación de azul oscuro y dorado resulta realmente lujosa en la vista en primera persona. Si lo combinas con guantes azules enCS2 en tonos azul marino intenso y dorado, amplía de forma natural la paleta majestuosa a todo el equipamiento, lo que confirma la Emperadorcomo uno de los mejores diseños para el M4A4 del nivel «Covert».

★ EL MEJOR SKIN PARA EL ROYAL M4A4 M4A4 | El Emperador Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:21,69 $–518,92 $ / ~19,96 €–477,45 € / ~17,14 £–409,99 £

Rareza:Clasificado

Fuente: Paquetes «Train Souvenir» (Austin 2025, Budapest 2025)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Infernal es el mejor skin de recuerdo para el M4A4 que hay actualmente en el mercado, disponible en exclusiva en la Paquete de recuerdo del tren de Austin 2025 and Paquete de recuerdo del tren de Budapest 2025. Eldiseño con llamas en tonos naranja y amarillo vivos con detalles en negro y elementos demoníacos, destaca con fuerza en cualquier ocasión. Los precios oscilan entre €21.69 De «Battle-Scarred» a una fábrica de recuerdos. Nuevo techo de €518.92 con combinaciones de pegatinas de primera calidad.

Pegatinas con autógrafos en lámina dorada de personalidades destacadas CS2 los jugadores o equipos son los que marcan el precio máximo. Para los jugadores que quieran el Infernalestética sin el precio elevado; las versiones básicas «Battle-Scarred», por menos de 25 dólares, ofrecen una excelente relación calidad-precio: el diseño «Fire» resiste bien el desgaste, algo de lo que carecen muchas de las mejores skins del M4A4. Si tienes pensado miraCS2carcasas Con este paquete, comprender el valor de las pegatinas de recuerdo es fundamental para sacar el máximo partido a tu inversión.

★ EL MEJOR SKIN DE M4A4 COMO RECUERDO M4A4 | Infernal Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:481,93–1 186,58 $ / ~443,42–1 091,76 € / ~380,77–937,51 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Amanecer es una de las entradas más insólitas en cualquier lista de las mejores skins para el M4A4: una skin «Restricted» que se cotiza a precios de coleccionista entre €481.93 and €1,186.58. Elobra de arte inspirada en el amanecer en tonos cálidos de oro y plata con motivos florales circulares en forma de nube No se parece a nada de lo que hay en el catálogo de aspectos del M4A4, y no se puede conseguir en ningún contenedor, lo que le confiere un valor de coleccionista por su oferta limitada que anula por completo la lógica de los niveles de rareza.

Los ejemplares nuevos de fábrica que superan los 1100 $ son adquiridos por jugadores que valoran la originalidad del diseño por encima de todo. Para los jugadores que aspiran a alcanzar este nivel, ir probando las mejores skins baratas para el M4A4 que aparecen más abajo en esta lista es el punto de partida más práctico. Pocas entradas de la lista de las mejores skins para el M4A4 llevan el Amanecer«La combinación de singularidad artística y la prima de coleccionista derivada de la oferta limitada».

★ EL M4A4 RESTRINGIDO MÁS VALIOSO M4A4 | Amanecer Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:6,06–104,10 $ / ~5,58–95,78 € / ~4,79–82,25 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Caso «Operación Riptide»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Riptide»

The M4A4 | Lirio araña es el mejor diseño floral para el M4A4 en CS2 – un aspecto exclusivo con delicados motivos de lirios araña rojos sobre un fondo oscuro, con un estilo de impresión en tinta que resulta artístico y refinado, en lugar de llamativo. Los precios oscilan entre €6.06 en «Marcado por la batalla» a €104.10 «Como nuevo de fábrica», probado en el terreno en 8–12 dólares como la opción práctica más popular.

El fondo oscuro hace que la composición se vea bien incluso en el estado «Muy desgastado», lo que confiere a este excelente diseño para el M4A4 una mayor flexibilidad en cuanto al estado del arma que la mayoría de los diseños florales. Para los jugadores que buscan los mejores diseños rojos para el M4A4 con una estética artística en lugar de agresiva, el Lirio araña es la opción más destacada.

★ EL MEJOR SKIN FLORAL PARA EL M4A4 M4A4 | Lirio araña Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:23,29–278,90 $ / ~21,43–256,61 € / ~18,40–220,35 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso «Operación Colmillo Roto»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Colmillo Roto»

The M4A4 | Ciberseguridad es el mejor diseño para el M4A4 con temática tecnológica del juego: un diseño «Classified» que incluye paneles con motivos geométricos llamativos in rojo, amarillo, verde azulado y negro con tipografía de caracteres asiáticos en todo el cuerpo. Los precios van desde €23.29 en «Marcado por la batalla» a €278.90 «Como nuevo de fábrica», probado en el terreno en 30–40 dólares como la opción más rentable.

El intenso contraste de colores alcanza su máximo esplendor en los estados «Factory New» y «Minimal Wear». Para aquellos que desean llevar esta estética atrevida hasta su cuchillo, el el más baratoCS2fundas para cuchillos Los diseños geométricos combinan a la perfección en este espacio, sin necesidad de realizar otra inversión importante.

★ EL MEJOR SKIN PARA EL M4A4 DE TECH M4A4 | Ciberseguridad Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,47–9,38 $ / ~0,43–8,63 € / ~0,37–7,41 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Caso Kilowatt

Clave del caso:Clave del caso Kilowatt

The M4A4 | El Señor del Grabado es uno de los mejores skins para el M4A4 por menos de 10 dólares de esta lista: un skin Restricted con intrincados motivos de serpientes grabadosa lo largo de unoliva oscuro y acabado en gris plomizo, creando una estética sobria y precisa que se distingue de los típicos diseños con estampados gráficos. Factory New llega a €9.38, mientras que «Battle-Scarred» baja a €0.47, lo que lo hace asequible para prácticamente cualquier presupuesto.

Lo recomendable es comprar las de «desgaste mínimo» a un precio de entre 2 y 4 dólares, ya que se acercan bastante a la calidad de «como nuevo» y cuestan aproximadamente una cuarta parte del precio máximo. Es la mejor opción entre las mejores skins económicas para el M4A4 para los más novatos. CS2 jugadores que buscan un rifle con un diseño atractivo sin tener que pagar el precio de los modelos de gama alta.

★ EL SKIN DE M4A4 MÁS BARATO POR MENOS DE 10 DÓLARES M4A4 | El Señor del Grabado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:3,32–21,47 $ / ~3,05–19,75 € / ~2,62–16,96 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Casas Falchion

Clave del caso:Clave de la caja Falchion

The M4A4 | El daimyo malvado es el mejor aspecto restringido del M4A4 con temática japonesa en CS2 – a diseño llamativo en rojo y negro con un destacado Motivo del escudo japonés «mon» por todo el cuerpo con un estilo limpio y enérgico. Los precios oscilan entre €3.32 en «Marcado por la batalla» a €21.47 para «Como nuevo», con «Muy usado» en 4–7 dólarescomo la opción más práctica.

Un legadoCS2 piel reconocida por los veteranos de laCounter-Strike: Global Offensive Además de sus excelentes características como skin para el M4A4, este modelo cuenta con un auténtico valor histórico. La llamativa combinación de colores en rojo y negro combina a la perfección con guantes rojos enCS2 para un equipamiento limpio y agresivo que parezca deliberadamente coordinado.

★ EL MEJOR SKIN JAPONÉS PARA EL M4A4 M4A4 | El daimyo malvado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:100,98–887,74 $ / ~92,91–816,80 € / ~79,78–701,39 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso «Operación Hydra»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Hydra»

The M4A4 | Hellfire es el mejor diseño para el M4A4 con temática de fuego en CS2 – un diseño «Classified» con un diseño en vivos tonos rojos, naranjas y blancos basado en un Ilustración llamativa de un demonio/oni, motivos de calaveras, cadenas y texto al estilo grafiti en todo el cuerpo. Los precios oscilan entre €100.98 en «Marcado por la batalla» a €887.74 para «Como nuevo», con «Muy usado» en 130–160 dólares que ofrece toda la estética de la gama Fire a un precio considerablemente inferior al más alto.

La oferta no hace más que reducirse a medida que… Caso «Operación Hydra» ya no se distribuye activamente. Entre todas las mejores skins rojas del M4A4, la Hellfire es la más «ardiente» en el sentido más literal: no se limita a utilizar el rojo como color, sino que construye toda una historia en torno a la combustión. «Field-Tested», con un precio de entre 180 y 200 dólares, es mi recomendación para aquellos jugadores que busquen el máximo impacto visual. Para los jugadores que estén buscando las mejores skins rojas para el M4A4 por rango de precios, la Hellfire se sitúa en la gama alta, pero, a diferencia de muchas opciones de la categoría «Clasificados», su aspecto justifica plenamente el precio superior en cualquier estado.

★ EL MEJOR SKIN PARA EL FIRE M4A4 M4A4 | Hellfire Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:70,20–414,08 $ / ~64,59–381,00 € / ~55,46–327,16 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda para revólver

Clave del caso:Clave de la funda del revólver

The M4A4 | Paladín Real es uno de los aspectos más majestuosos y mejores del M4A4 en CS2 – una piel de Covert cubierta de filigrana ornamental intrincadagrabado entonos cálidos de bronce y oro en todo el receptor, la culata y el guardamanos. El detalle del grabado hace que la animación de inspección sea una delicia, algo que pocas skins del M4A4 pueden igualar. Los precios oscilan entre €70.20 en «Marcado por la batalla» a €414.08 para productos nuevos de fábrica, siendo el rango de precios de 80 a 100 dólares el más práctico para la compra de artículos probados en la práctica.

El hecho de que este diseño antiguo haya dejado de estar en rotación significa que la oferta se está reduciendo poco a poco. La cálida paleta de tonos bronce combina a la perfección con guantes marrones o dorados, creando un conjunto armonioso y decorativo; además, se trata de uno de los diseños para el M4A4 más admirados de la comunidad.

★ EL MEJOR SKIN MEDIEVAL PARA EL M4A4 M4A4 | Paladín Real Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:80,14–202,96 $ / ~73,74–186,74 € / ~63,32–160,36 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja de invierno de eSports 2013

Clave del caso:Clave de la caja de eSports 2013 de invierno

The M4A4 | Rayos X es un diseño «Covert» de una de las cajas de armas más antiguas de CS2 historia. El Representación en rayos X en tonos azules y morados translúcidos deja al descubierto los componentes mecánicos internos del arma a lo largo de todo su cuerpo, un concepto verdaderamente original en el momento de su lanzamiento en 2013 que sigue conservando hoy en día una identidad visual distintiva. Disponible únicamente en las condiciones «Factory New», «Minimal Wear» y «Field-Tested», los precios oscilan entre €80.14 to €202.96.

Su escasa difusión hace que todos los ejemplares que circulan estén relativamente bien conservados, lo que le confiere un atractivo especial para los coleccionistas, más allá de las típicas carátulas de Covert. Es uno de los pocos M4A4 carátulas que cuentan la historia de dónde CS2«Así comenzó el ecosistema de la piel: la gama de 80-90 dólares, probada en la práctica, es la opción más accesible.»

★ EL MEJOR SKIN CLÁSICO PARA LA M4A4 M4A4 | Rayos X Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1,61–22,34 $ / ~1,48–20,55 € / ~1,27–17,65 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Descarga eléctrica es un diseño para el M4A4 exclusivo de la colección «Restricted» con un fondo azul marino oscuro, motivos de rayos blancos, detalles dorados y la palabra «FLASH» en letras llamativas por todo el cuerpo — algo imposible de conseguir con una funda estándar. Los precios oscilan entre €1.61 en «Marcado por la batalla» a €22.34 En el caso de los artículos «Factory New»: muy por encima de los precios habituales de los lotes de cajas restringidas, debido exclusivamente a la mecánica de suministro exclusiva para coleccionistas y a la gran sensibilidad respecto al estado de conservación.

El detalle del rayo es nítido y preciso en el estado «Factory New», pero se difumina considerablemente en el estado «Battle-Scarred», por lo que el estado «Minimal Wear», con un precio de entre 8 y 12 dólares, es la opción más recomendable. El estado «Battle-Scarred», por menos de 2 dólares, es sin duda uno de los mejores aspectos del M4A4 por menos de 10 dólares de esta lista.

★ EL MEJOR SKIN DEL LIGHTNING M4A4 M4A4 | Descarga eléctrica Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:319,00 $ – 2.299,96 $ / ~293,51 € – 2.116,17 € / ~252,04 £ – 1.817,18 £

Rareza:Secreto

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | The Coalition es la colección exclusiva de recogida en tienda negro y doradoAspecto del M4A4 enCS2 – Una rareza oculta, llamativos motivos geométricos en forma de rombos con detalles dorados angulosos e insignias tácticas por todo el cuerpo, sin indicación alguna del fabricante. Los precios oscilan entre €319.00 en «Marcado por la batalla» a €2,299.96 «Como nuevo de fábrica, probado en el terreno»Entre 400 y 500 dólares como opción práctica para los compradores serios.

La combinación de colores negro y dorado sigue siendo muy apreciada en CS2, y su atrevido diseño geométrico le confiere una presencia imponente que pocas skins del M4A4 pueden igualar. Para los jugadores que buscan una skin Covert de primera calidad y gran impacto, exclusiva de la colección, esta es la referencia por excelencia.

★ EL MEJOR SKIN NEGRO Y DORADO PARA EL M4A4 M4A4 | The Coalition Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:3,26–83,35 $ / ~3,00–76,69 € / ~2,58–65,85 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Maletín para armas de la Operación Vanguard

Clave del caso:Clave del estuche de armas de la Operación Vanguard

The M4A4 | Griffin es un skin mitológico de M4A4 de acceso restringido, que presenta un grifo ilustrado con gran detalle en tonos cálidos de marrón, beige y verde azulado sobre un fondo oscuro: un diseño naturalista y pictórico. Se trata de uno de los primeros diseños de armas mitológicas en la historia de CS, y goza de un auténtico estatus de icono histórico, además de su actual presencia en el mercado. Los precios oscilan entre €3.26 en «Marcado por la batalla» a €83.35 Como nuevo.

«Well-Worn and Field-Tested», con un precio de entre 5 y 15 dólares, es una de las opciones más asequibles sin dejar de reproducir con claridad el motivo del grifo. Se trata de un skin de M4A4 fiable y de buena calidad, tanto para coleccionistas interesados en la historia como para jugadores ocasionales que buscan un diseño distintivo por menos de 20 dólares.

★ EL MEJOR SKIN MÍTICO PARA EL M4A4 M4A4 | Griffin Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:29,60 $–198,06 $ / ~27,23 €–182,23 € / ~23,39 £–156,49 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caso «Operación Wildfire»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Wildfire»

The M4A4 | La nave de combate es un diseño de Covert con un acabado industrial en verde oliva oscuro, gris plomizo y dorado – Las secciones de paneles remachados, los grabados de placas de circuitos y las franjas amarillas de señalización de peligro del cargador le confieren un aspecto marcadamente mecánico y de diseño técnico. Los precios oscilan entre €29.60 en «Marcado por la batalla» a €198.06 para productos nuevos de fábrica, siendo el rango de precios más demandado el de 35-45 dólares para los artículos probados en el terreno.

La estética industrial se mantiene intacta independientemente del grado de desgaste, y Caso «Operación Wildfire» su disponibilidad hace que el precio sea asequible. Para los jugadores que buscan un aspecto de Covert con una base táctica y una identidad de ciencia ficción mecánica, el Battlestar es la opción más práctica en este rango de precios.

★ EL MEJOR SKIN INDUSTRIAL PARA EL M4A4 M4A4 | La nave de combate Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1,01–33,13 $ / ~0,93–30,48 € / ~0,80–26,18 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Galería de casos

Clave del caso:Clave de la galería

The M4A4 | Turbina es el mejor aspecto de categoría «Restringido» para el M4A4 con temática militar de la última gran actualización de cajas: un acabado en marrón oscuro y negro con secciones recortadas que dejan al descubierto los detalles internos de la turbina y los mecanismos. De aspecto funcional y sobrio, es ideal para los jugadores que prefieren los rifles con un diseño técnico en lugar de decorativo. Los precios oscilan entre €1.01 to €33.13.

Al tratarse de un modelo de 2024, el suministro es constante y los precios son asequibles en todas las gamas. Probado en la práctica a un precio muy inferior a los 10 dólares, el Turbine se convierte en uno de los más asequibles M4A4 Los diseños de esta lista y un buen diseño para el M4A4 para cualquier jugador que busque realismo militar sin gastarse mucho dinero.

★ EL MEJOR SKIN MILITAR PARA EL M4A4 M4A4 | Turbina Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,44–9,98 $ / ~0,40–9,18 € / ~0,35–7,89 £

Rareza:Calidad militar

Fuente: Paquetes de recuerdo de Inferno (Amberes 2022, Berlín 2019, Austin 2025)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Convertidor es uno de los mejores aspectos para el M4A4 por menos de 10 dólares que, además, cuenta con un origen conmemorativo de torneos: está disponible en varios paquetes del Inferno Major con un diseño hexagonal en rojo y negro llamativo y ranuras para pegatinas de recuerdo. Los precios oscilan entre €0.44 en «Well-Worn» a €9.98 para el estado «Factory New» en cuatro condiciones de exterior, lo que la convierte en una de las skins para el M4A4 más asequibles de esta lista.

Es el mejor skin barato para el M4A4 a este precio, ya que combina un diseño limpio con la historia de los torneos de eventos importantes como ningún otro skin. Las copias de recuerdo premium que llevan pegatinas codiciadas pueden superar con creces el precio máximo del skin básico «Factory New», por lo que, si estás valorando las recompensas de recuerdo, comprender el valor de las pegatinas es tan importante aquí como el propio skin.

★ EL MEJOR SKIN PARA EL M4A4 POR MENOS DE 10 DÓLARES M4A4 | Convertidor Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:11,23–46,34 $ / ~10,33–42,64 € / ~8,87–36,61 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Polysoup es el diseño del M4A4 más llamativo de esta lista: un diseño exclusivo de la colección «Restricted» con un arte geométrico de bajo polígono estilo enrosa, verde oliva y negro con una paleta de colores fragmentada que no se parece a nada de lo que hay en el catálogo. No se puede adquirir en ningún establecimiento, y los precios van desde €11.23 en «Marcado por la batalla» a €46.34 Como nuevo.

El concepto de baja poligonalidad parece más un renderizado en 3D de un arma desmontada que un skin convencional, y su aspecto varía según el ángulo de visión y la iluminación. Es uno de los mejores aspectos del M4A4 para los jugadores que valoran la novedad estética por encima del prestigio convencional: «Field-Tested», con un precio de entre 15 y 20 dólares, es asequible, y el diseño solo se vuelve más distintivo a medida que el amplio catálogo de aspectos del M4A4 tiende hacia acabados convencionales.

★ EL SKIN MÁS ORIGINAL PARA EL M4A4 M4A4 | Polysoup Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:30,15–152,35 $ / ~27,74–140,18 € / ~23,82–120,37 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda para armas de caza

Clave del caso:Llave para la funda del arma de caza

The M4A4 | Desert-Strike es uno de los mejores diseños para el M4A4 para aquellos jugadores que buscan un aspecto de «Covert» con autenticidad militar. Cuenta con un acabado bicolor en marrón claro y negro con marcas tácticas y un silueta de un soldado que parece realmente preparado para el campo de batalla. Los precios oscilan entre €30.15 en «Marcado por la batalla» a €152.35 «Como nuevo de fábrica», probado en el terreno en 35–45 dólares como el punto óptimo en la práctica.

La oferta es fija: la Funda para armas de caza ya no se comercializa; además, el acabado en marrón claro y negro se adapta a cualquier estado, y podría decirse que las versiones «Field-Tested» y «Well-Worn» transmiten una mayor autenticidad que la de «Factory New». Es un buen diseño para el M4A4 queCounter-Strike: Global Offensive a la que los veteranos siempre vuelven, y su presencia constante en el mercado demuestra que la estética minimalista del desierto no ha perdido vigencia.

★ EL MEJOR SKIN DEL M4A4 PARA EL DESIERTO M4A4 | Desert-Strike Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,06–3,99 $ / ~0,06–3,67 € / ~0,05–3,15 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The M4A4 | Choppa es el skin para el M4A4 con temática de camuflaje más barato de esta lista: un skin de grado Mil-Spec con un diseño geométrico de camuflaje en verde vivo y negro que recorre todo el cuerpo. Camisetas nuevas de fábrica a €3.99, mientras que «Battle-Scarred» está disponible para €0.06, lo que la convierte en la opción más asequible de todas las skins de camuflaje para el M4A4, independientemente de su estado. Al optar por este M4A4 tan asequible, los jugadores pueden destinar una mayor parte de su presupuesto de inventario a las skins premium CS2 cuchillos de Fieber Case que se encuentra en la misma serie.

Entre los mejores skins baratos para el M4A4, el Cabezaes la opción ideal para cualquier jugador que quiera crear un equipo con temática verde y cuente con un presupuesto ajustado. El llamativo diseño geométrico se aprecia claramente incluso con un alto nivel de desgaste, y la versión «Factory New», con un precio inferior a 4 dólares, es una de las mejores opciones en relación calidad-precio de todo el mercado de skins para el M4A4 para aquellos jugadores que busquen un rifle con un camuflaje llamativo sin tener que gastarse una fortuna.

★ EL SKIN DE CAMUFLAJE PARA EL M4A4 MÁS BARATO M4A4 | Choppa Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,16–13,22 $ / ~0,15–12,16 € / ~0,13–10,45 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Caso «Zona de peligro»

Clave del caso:Clave del caso «Zona de peligro»

The M4A4 | Magnesio es el mejor diseño gris para el M4A4 a un precio de Mil-Spec Grade – un diseño en gris plomo oscuro y negro con un sutilacabado con estampado de camuflaje eso le da al rifle un aspecto rústico y discreto que rara vez se ve en este rango de precios. Camisetas nuevas de fábrica a €13.22, «Marcado por la batalla» con tan solo €0.16.

El brillo metálico varía según el estado: «Factory New» ofrece el plateado más brillante, mientras que las versiones desgastadas crean un efecto más mate, similar al de un arma usada, que de hecho algunos jugadores prefieren. «Minimal Wear», con un precio de entre 2 y 4 dólares, es la opción más rentable. Se trata de un skin para el M4A4 limpio, discreto y de buena calidad que no compite visualmente con las opciones de cuchillos o guantes, lo que lo convierte en una excelente base neutra para cualquier CS2equipamiento.

★ EL MEJOR SKIN GRIS PARA EL M4A4 M4A4 | Magnesio Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:80,20 $–455,69 $ / ~73,79 €–419,28 € / ~63,37 £–360,03 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja de armas de la Ofensiva de Invierno

Clave del caso:Clave del cofre de armas de la Ofensiva de Invierno

The M4A4 | Asimov es uno de los diseños más emblemáticos del M4A4 en CS2 historia – un tema de ciencia ficción de Covert en un un llamativo diseño geométrico futurista en naranja, blanco y negro. Como característica única, solo está disponible en las versiones «Probado en el campo», «Muy usado» y «Marcado por la batalla»; no hay versiones «Nuevo de fábrica» ni «Desgaste mínimo». Su paleta de tonos anaranjados la sitúa sin duda entre los mejores aspectos rojos del M4A4 para aquellos jugadores que buscan un diseño icónico y fácilmente reconocible.

Dado que ya no existen ejemplares en perfecto estado, las copias probadas en el campo con un desgaste mínimo alcanzan precios considerablemente más altos en el mercado de coleccionistas. El Asimovese patrón resulta inmediatamente reconocible para cualquiera CS2 player: un skin con una historia, un reconocimiento casi universal y una identidad visual que sigue estando totalmente a la última más de una década después de su lanzamiento. Es uno de los mejores skins del M4A4 para los jugadores que valoran CS tanto la historia como la estética.

★ EL MEJOR SKIN FUTURISTA PARA EL M4A4 M4A4 | Asimov Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:78,28 $–3.500,00 $ / ~72,02 €–3.220,32 € / ~61,85 £–2.765,32 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja de verano de eSports 2014

Clave del caso:Clave de los eSports

The M4A4 | Lluvia de balas es el skin más raro del M4A4 que se puede conseguir: un diseño «Covert» con un motivo en verde azulado intenso y rojo de balas que caen de las nubes, y uno de los márgenes de precios más amplios de esta lista: €78.28 en «Marcado por la batalla» a €3,500.00 Como nuevo.

La oferta es una de las más escasas de todas las skins del M4A4 de esta lista: la caja lleva años fuera de distribución y todas las unidades existentes se vendieron sin embalaje durante un breve periodo de tiempo. Con un precio de mercado de entre 90 y 120 dólares, es una forma asequible de hacerse con esta pieza de CS2 historia. Entre los mejores diseños para el M4A4 de esta lista, incluso el de «Battle-Scarred» es, en este caso, una auténtica pieza de coleccionista.

★ EL M4A4 MÁS EXCLUSIVO PARA DESEMPAQUETAR M4A4 | Lluvia de balas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,04–1,05 $ / ~0,04–0,97 € / ~0,03–0,83 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Oscuridad eólica es el skin de M4A4 más barato de esta lista: un diseño exclusivo de la colección «Calidad industrial» disponible en €0.04 en «Marcado por la batalla» a €1.05 para «Como nuevo». El diseño abstracto de nudos en escala de grises no se puede adquirir en ningún contenedor, lo que le confiere un origen exclusivo de colección al precio mínimo absoluto.

Para los jugadores que simplemente quieran añadir hoy mismo un diseño para el M4A4 a su equipamiento sin ningún coste significativo, el Oscuridad eoliaEsto resuelve el problema por completo. No hay skins mejores para el M4A4 a un precio más bajo que este. «Factory New» a 1,05 $ es una auténtica ganga: te llevas una skin exclusiva de colección, con un stock limitado, por menos de un dólar.

★ EL SKIN MÁS BARATO PARA EL M4A4 M4A4 | Oscuridad eólica Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,06–1,94 $ / ~0,06–1,79 € / ~0,05–1,53 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Carcasa de retroceso

Clave del caso:Clave de la caja de retroceso

The M4A4 | Poly Mag es el mejor skin económico para el M4A4 para aquellos jugadores que buscan un diseño táctico al mejor precio: un skin de grado Mil-Spec con un receptor negro, culata, guardamanos y empuñadura de color beige, con un cargador de polímero transparente. Camisetas nuevas de fábrica a €1.94 y «Battle-Scarred» ocupa el puesto €0.06, lo que la sitúa entre las skins para el M4A4 más asequibles de todo el catálogo.

Su estética táctica y depurada resiste el paso del tiempo: el contraste entre el receptor negro y los accesorios de color beige se mantiene independientemente del grado de desgaste, e incluso las copias con marcas de combate conservan un aspecto militar convincente. Con un precio inferior a 2 $ en estado «Factory New», es una de las ofertas con mejor relación calidad-precio del mercado de skins para el M4A4: un concepto táctico de estilo moderno respaldado por la rareza «Mil-Spec», sin prácticamente ningún obstáculo de acceso.

★ EL MEJOR SKIN TÁCTICO PARA EL M4A4 M4A4 | Poly Mag Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,09–179,00 $ / ~0,08–164,70 € / ~0,07–141,43 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente:Paquetes de recuerdo de las carreras (Atlanta 2017, Boston 2018, Berlín 2019)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | DDPAT urbano es un skin de grado industrial para el M4A4 del paquete «Train Souvenir», que abarca más de una década de grandes torneos de CS, con el clásico patrón de camuflaje DDPAT en gris urbano. Los precios oscilan entre €0.09 por un ejemplar sin ilustraciones de «Battle-Scarred» a €179.00 un ejemplar de primera calidad, nuevo de fábrica, con las codiciadas pegatinas de los torneos.

La enorme diferencia de precio se debe exclusivamente a la prima que tienen los artículos de colección: una copia básica no vale prácticamente nada, mientras que un ejemplar «Factory New Atlanta 2017» con pegatinas doradas de jugadores de gran relevancia histórica puede alcanzar los 180 dólares. Para los jugadores ocasionales, es una de las mejores skins baratas para el M4A4 que hay disponibles. Para los coleccionistas, es un soporte para pegatinas que lleva auténticas Counter-Strike: Global Offensive Historia general.

★ EL SKIN MÁS ECONÓMICO PARA EL M4A4 M4A4 | DDPAT urbano Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:22,55–158,70 $ / ~20,75–146,02 € / ~17,82–125,39 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Caso «Operación Bravo»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Bravo»

The M4A4 | Aproximadamente es uno de los aspectos más característicos del M4A4 Restricted en el CS catálogo histórico: un recuerdo de un mapa de caché con un Motivo de estrellas amarillas en relieve sobre platos en tonos carbón y oliva. Disponible únicamente en las condiciones «Nuevo de fábrica», «Desgaste mínimo», «Probado en el terreno» y «Muy usado»; los precios oscilan entre €22.55 en «Well-Worn» a €158.70 Como nuevo.

The Caso «Operación Bravo» ya no se distribuye, lo que da lugar a que Aproximadamenteuna oferta limitada y cada vez más escasa que mantiene los precios muy por encima de los niveles habituales de las armas restringidas. Es el mejor diseño para el M4A4 para aquellos jugadores que buscan un estilo llamativo e icónico con Counter-Strike: Global Offensiveel legado de una época en un mismo paquete.

★ EL MEJOR SKIN DEL M4A4 DE OPERATION M4A4 | Aproximadamente Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,04–0,53 $ / ~0,04–0,49 € / ~0,03–0,42 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Camuflaje Naval Shred es el skin de M4A4 más económico de esta lista y solo se puede conseguir a través de la colección: un diseño de «Grado industrial» que no se puede obtener en ningún contenedor, con un estampado de camuflaje «tigre azul» en azul marino, verde y beige. Toda la gama de productos para exteriores cabe en el bolsillo: €0.04 en «Marcado por la batalla» a €0.53 Como nuevo.

Al tratarse de un artículo fijo, no se puede obtener mediante las cajas, lo que eleva ligeramente su precio por encima del de otros artículos de grado industrial similares que sí se pueden conseguir en las cajas. Entre los mejores aspectos económicos para el M4A4, es el punto de partida ideal para los jugadores que quieren armar su primer equipo con aspectos antes de ampliar la lista.

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Precio del producto:5,43–275,64 $ / ~5,00–253,61 € / ~4,29–217,78 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Paquetes de recuerdo de Dust II (Amberes 2022, Austin 2025, Budapest 2025)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Rojo DDPAT es el mejor diseño en rojo oscuro para el M4A4 destinado a los jugadores que buscan un recuerdo de los torneos en el clásico formato DDPAT; está disponible en seis paquetes de recuerdo de los Major de Dust II celebrados entre 2021 y 2025, con un Camuflaje DDPAT rojo intenso que resulta más llamativo que el típico gris urbano. Los precios oscilan entre €5.43 para obtener una copia de referencia en €275.64 para la colección «Souvenir Factory New» de primera calidad. Entre los mejores diseños rojos para el M4A4 con Dust II En cuanto a la tradición del torneo, es la opción más accesible para los jugadores que vinculan su cuenta a CS historial competitivo.

Las copias normales, con un precio de entre 5 y 15 dólares, son una opción sencilla y asequible para los jugadores que solo buscan el aspecto estético. Las combinaciones de pegatinas doradas —especialmente las de eventos de gran repercusión como Estocolmo 2021— marcan el límite máximo de precio. Entre las mejores skins rojas del M4A4, esta es la mejor opción para los jugadores que quieren que su skin esté relacionada con el CS escena competitiva y su Dust II patrimonio cartográfico.

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Precio del producto:8,47–203,80 $ / ~7,79–187,52 € / ~6,69–161,02 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente: Paquetes de recuerdo de Inferno (DreamHack 2014, Cluj-Napoca 2015, Boston 2018)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Tornado es un skin de la M4A4 de grado industrial con una de las trayectorias más largas en torneos de esta lista, lo que la convierte en una auténtica pieza de la historia de los inicios de los esports de CS. La diseño en dos tonos, en colores liso beige y azul grisáceo es discreto y minimalista, y combina a la perfección con equipamientos neutros. Los precios oscilan entre €8.47 para las copias de base a €203.80 para ejemplares nuevos de primera calidad de Souvenir Factory.

DreamHack 2014 fue uno de los primeros Majors de CS:GO, y los paquetes de recuerdo de ese evento son auténticas piezas de coleccionista. Las copias básicas, con un precio de entre 8 y 15 dólares, están al alcance de cualquier comprador, mientras que las combinaciones premium de pegatinas de DreamHack 2014 pueden alcanzar los 200 dólares. Para cualquier colección de las mejores skins de M4A4 centrada en CS tradición competitiva, la Tornado pertenece a él.

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Precio del producto:16,58–110,18 $ / ~15,25–101,38 € / ~13,10–87,05 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Flor oscura es una de las entradas más sorprendentes en cualquier lista de las mejores skins para el M4A4: una skin exclusiva de la colección «Calidad industrial» con diseño de capullos de rosa azul oscuro en tonos grises y azules que se entrelazan en todo el cuerpo, con un precio muy superior al que correspondería a su categoría de rareza, ya que los ejemplares «Factory New» alcanzan €110.18. No se puede obtener de ningún recipiente.

La estética floral azul es poco habitual en CS2 – La mayoría de los skins florales tienden a utilizar paletas de colores más claros, lo que genera una prima por la escasez del diseño, además de la oferta limitada exclusiva de la colección. Es el mejor skin para el M4A4 para aquellos jugadores que busquen un diseño floral vanguardista y evocador, y que resulta realmente bonito en su estado «Factory New». Una buena recomendación de skin para el M4A4 para los jugadores que estén creando un equipo con una estética de tonos fríos o refinada en CS2.

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Precio del producto:0,03–0,44 $ / ~0,03–0,40 € / ~0,02–0,35 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Trabajos en acero es el mejor diseño para el M4A4 con temática de taller a un precio casi nulo: un diseño exclusivo de la colección «Calidad industrial» con un base gris, guardamanos pintado de amarillo, cargador rojo y detalles en la empuñadura y el cuerpo del arma que evoca la estética cruda de una obra. Disponible en €0.03 en «Marcado por la batalla» a €0.44 En el caso de «Factory New», no se puede obtener a partir de ninguna carcasa estándar.

El hecho de que sea una skin exclusiva de la colección le confiere, incluso a esta skin económica, una procedencia de oferta limitada que no tienen las skins estándar de «Grado industrial». Entre las mejores skins económicas para el M4A4, es la opción ideal para los jugadores que buscan algo especial sin que ello suponga un gasto significativo.

★ EL SKIN M4A4 MÁS POPULAR M4A4 | Trabajos en acero Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:15,97–79,37 $ / ~14,70–73,03 € / ~12,62–62,71 £

Rareza:Calidad militar

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Global Offensive es un diseño para el M4A4 de grado militar, disponible solo para coleccionistas, que ocupa un lugar único en el catálogo: su nombre hace referencia directa a Counter-Strike: Global Offensive, el juego que introdujo el moderno CS economía de la piel. Un diseño clásico de la colección «The Control Collection» sin origen del envase, que presenta un diseño de camuflaje en azul, gris y amarillo en todo el cuerpo. Los precios oscilan entre €15.97 en «Marcado por la batalla» a €79.37 Como nuevo.

El directoCounter-Strike: Global OffensiveSu referencia al título original y el hecho de que solo se pueda obtener mediante un suministro fijo le confieren un valor añadido como objeto de colección que la distingue de las skins Mil-Spec habituales. No hay ninguna otra skin de M4A4 en el juego que haga referencia directa al título predecesor por su nombre. Destaca entre las mejores skins de M4A4 por Counter-Strike: Global Offensive-Los veteranos de la época que buscan una clara dosis de nostalgia de la franquicia en su rifle: la opción más asequible es la que ha sido probada en la práctica y cuesta entre 20 y 30 dólares.

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Precio del producto:0,02–1,57 $ / ~0,02–1,44 € / ~0,02–1,24 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente:Paquetes de recuerdos de Nuke (Amberes 2022, Berlín 2019, Austin 2025)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Mainframe es el skin para el M4A4 de temática tecnológica más barato de la lista: un «Calidad industrial» diseño de recuerdo con un estampado de placa de circuito impreso en negro y gris en el cañón y el receptor, mientras que el resto de las piezas están sin pintar. Piezas superiores nuevas de fábrica a €1.57, mientras que «Battle-Scarred» está disponible para €0.02.

The SuperordenadorEs la opción más económica para los jugadores que buscan un diseño tecnológico sin tener que pagar el elevado precio de la «Cyber Security». Las pegatinas premium de eventos históricos como Londres 2018 pueden convertir las mejores skins económicas para el M4A4, como esta, en una pieza de coleccionista de gran valor. Para los jugadores que estén creando un equipamiento con motivos tecnológicos, esta skin complementa a la «Cyber Security» de gama alta como una opción económica que cubre ambos extremos del espectro de diseños tecnológicos para el M4A4.

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Precio del producto:3,90–111,55 $ / ~3,59–102,64 € / ~3,08–88,14 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Caso eSports 2013

Clave del caso:Clave de los eSports

The M4A4 | Cebra descolorida es un diseño para el M4A4 de grado militar que se remonta a la Caso eSports 2013, lo que la convierte en una de las primeras entradas de la CS catálogo de skins. El diseño de rayas de cebra en color caqui y gris oscuro con un acabado descolorido y desaturado que se extiende desde €3.90 en «Marcado por la batalla» a €111.55 Para productos «Factory New»: su precio es considerablemente superior al habitual de los productos con especificaciones militares, debido exclusivamente a la antigüedad de la caja.

«Factory New», a 111 $, tiene un precio basado en su escasez histórica, no en el prestigio de su diseño. «Field-Tested», a entre 5 y 10 $, es uno de los mejores aspectos económicos para el M4A4 para los jugadores que valoran CS historia y diseño, lo que te ofrece una auténtica Counter-Strike: Global Offensive-un objeto de esa época a una fracción del precio máximo. Para los coleccionistas, poseer una edición de eSports 2013 «Factory New» conlleva un prestigio que la mera designación de «raro» no logra transmitir.

★ EL MEJOR SKIN DE ZEBRA PARA EL M4A4 M4A4 | Cebra descolorida Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:8,20–88,21 $ / ~7,54–81,16 € / ~6,48–69,69 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Tigre de la selva es el mejor aspecto para el M4A4 con temática de la selva de la lista: un aspecto exclusivo de la colección «Calidad industrial» con un cuerpo de color verde oscuro adornado con rayas marrones y blancas a modo de rayas de tigre, y guardamanos y culata marrones que evocan la auténtica estética de la guerra en la selva. No se pueden adquirir en ningún supermercado; los precios oscilan entre €8.20 en «Marcado por la batalla» a €88.21 Para productos nuevos de fábrica: precios muy por encima de los habituales en el sector industrial, debido a una oferta limitada y una demanda constante.

El modelo «Factory New», con un precio de 88 dólares, se sitúa en la categoría «Restricted» por su precio, a pesar de su calificación de «Calidad industrial», lo que constituye el ejemplo más claro de esta lista de cómo el estatus de «solo para coleccionistas» prevalece sobre la lógica de los niveles de rareza. El modelo «Field-Tested», con un precio de entre 10 y 20 dólares, ofrece toda la estética de la selva, con tonos verde oscuro y marrón, a un precio asequible.

★ EL MEJOR SKIN DE JUNGLE PARA EL M4A4 M4A4 | Tigre de la selva Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:10,84–72,07 $ / ~9,97–66,31 € / ~8,57–56,94 £

Rareza:Calidad industrial

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Tormenta del Desierto es el mejor diseño para el M4A4 en tonos arena a un precio de «Calidad industrial»: un diseño exclusivo para coleccionistas con camuflaje desértico cálido en tonos arena, beige y polvorientos que no se puede obtener en ningún envase. Los precios oscilan entre €10.84 en «Marcado por la batalla» a €72.07 para productos «Factory New», que se sitúan muy por encima de los productos de calidad industrial habituales, gracias a un sistema de suministro exclusivo para la venta en tienda.

El camuflaje del desierto se presta naturalmente a un aspecto desgastado, y los ejemplares «Well-Worn» pueden parecer más auténticos que los «Factory New» en un contexto competitivo: el punto óptimo se encuentra en los artículos «Field-Tested» a un precio de entre 12 y 18 dólares. La cálida paleta de marrones y beiges combina a la perfección con Dust II-skins para el mapa y accesorios a juego, lo que la convierte en una buena skin para el M4A4 para los jugadores que quieran crear un ambiente desértico o con temática de arena CS2equipamiento.

★ EL MEJOR SKIN DE SAND PARA EL M4A4 M4A4 | Tormenta del Desierto Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:30,90 $–940,84 $ / ~28,43 €–865,66 € / ~24,41 £–743,35 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Paquetes de recuerdos de Nuke (Colonia 2016, Atlanta 2017, Boston 2018)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Peligro de radiación es el mejor diseño para el M4A4 con temática nuclear en CS2 y uno de los ejemplos más llamativos de cómo las pegatinas de recuerdo encarecen una carcasa de especificaciones militares hasta alcanzar un precio casi de gama alta. Es rayas diagonales de color rojo vivo y símbolos de peligro por radiación sobre un fondo negro y morado, que se extiende desde €30.90 to €940.84 para productos de alta calidad, nuevos de fábrica.

El Major de Colonia 2016 es uno de los más importantes desde el punto de vista históricoCounter-Strike: Global Offensivede la historia: una «Radiation Hazard» con las pegatinas doradas de aquel torneo es una auténtica reliquia de competición. Las copias de recuerdo sin personalización, a un precio de entre 30 y 50 dólares, son una buena opción para los jugadores que quieran el diseño. Esta es una de esas mejores skins para la M4A4 en las que la pegatina cuenta más que la propia skin.

★ EL MEJOR SKIN NUCLEAR PARA EL M4A4 M4A4 | Peligro de radiación Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:42,80 $–599,00 $ / ~39,38 €–551,13 € / ~33,81 £–473,26 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Cazador moderno es el aspecto restringido del M4A4 más exclusivo de esta lista: un camuflaje fotográfico de caza, exclusivo para coleccionistas, con hojas y ramas de roble otoñales de color amarillo sobre un fondo beige que no se puede obtener de ningún recipiente, con un límite máximo de €599.00 y un suelo marcado por las batallas de €42.80. Todos los ejemplares que se encuentran actualmente en circulación ya estaban en el mercado antes de que el suministro se paralizara de forma definitiva.

Un precio de 599 dólares para una skin «Restricted» desbarata la lógica convencional de la rareza: se trata simplemente de una mecánica de suministro destinada exclusivamente a coleccionistas. Junto con el Amanecer, es uno de los dos mejores diseños para el M4A4 que demuestran que el hecho de no estar incluido en un contenedor puede desvincular por completo el precio del nivel oficial. Las copias «Field-Tested», con un precio de entre 50 y 80 dólares, son la opción más asequible para los jugadores que desean la estética del camuflaje de caza sin tener que pagar el elevado precio del «Factory New», considerado un auténtico tesoro.

★ EL M4A4 RESTRINGIDO MÁS ESCASO M4A4 | Cazador moderno Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1 288,52–2 760,37 $ / ~1 185,56–2 539,80 € / ~1 018,04–2 180,93 £

Rareza:Clasificado

Fuente: Recogida (sin entrega en la acera)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Poseidón es el diseño más exclusivo del M4A4 en CS2 a falta deM4A4 | Aullido – un diseño exclusivo de la colección Classified que incluye un escena mitológica detallada de una batalla entre Poseidón y dos monstruos marinos sobre un cuerpo de color verde azulado oscuro, con Poseidón empuñando un tridente dorado en tonos verde azulado claro y criaturas marinas de color verde grisáceo, disponible únicamente en tres estados de conservación: nuevo de fábrica, con desgaste mínimo y probado en el campo. Los precios oscilan entre €1,288.52 to €2,760.37.

Sin marcas de batalla ni desgaste Poseidónexistan en cualquier parte del CS2 economía, lo que concentra la demanda de los coleccionistas en un mercado de oferta intrínsecamente reducido. El precio de 1.300 dólares, probado en la práctica, es el punto de entrada para los coleccionistas dispuestos a comprometerse con este nivel. El Poseidónes un objetivo a largo plazo soñado por cualquier inversor serio CS2 una colección de skins y una opción verdaderamente excepcional entre las mejores skins para el M4A4 para el comprador exigente.

★ EL SKIN MÁS EXCLUSIVO PARA EL M4A4 M4A4 | Poseidón Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:4.141,47–15.149,81 $ / ~3.810,55–13.939,21 € / ~3.272,13–11.969,69 £

Rareza:Contrabando

Fuente: Funda para armas Huntsman (retirada)

Clave del caso:Ninguno

The M4A4 | Aullido es el único diseño «Contraband» para el M4A4 en CS2 y el skin más emblemático, más caro y más comentado de toda la historia del juego. Reclasificado de forma permanente como «Contraband» tras una disputa sobre derechos de autor en 2014 —lo que lo eliminó para siempre del conjunto de premios de las cajas—, el Ilustración de un lobo gruñendo in rojos intensos, naranjas, ytonos blancos degradados frente a un cuerpo llameante de color rojo y negro está disponible en cuatro versiones a partir de €4,141.47 en «Well-Worn» a €15,149.81 Como nuevo.

Ningún otro modelo lleva la denominación «Contraband», y no han salido al mercado ejemplares nuevos en más de una década: todos los ejemplares existentes se sacaron de la caja durante un breve periodo de tiempo antes de la reclasificación. No hay ningún modelo comparable: el M4A4 | Aullido es el santo grial definitivo del mercado de los mejores skins para el M4A4 y el punto de referencia con el que, en última instancia, se miden todos los buenos skins para el M4A4.

★ EL SKIN MÁS CARO DEL M4A4 M4A4 | Aullido Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Las mejores skins para el M4A4 en CS2 que debes tener

La siguiente tabla clasifica los mejores skins para el M4A4 según su rareza, rango de precios y factores que influyen en su valor, ofreciendo una visión general rápida de los skins para el M4A4 en todos los niveles. Desde los mejores skins económicos para el M4A4 hasta las piezas de colección de alta gama, este desglose ayuda a comparar los mejores skins para el M4A4 antes de comprarlos.

Precios actualizados a abril de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Nota sobre los precios M4A4 | Temukau Secreto 29,42 $ – 202,96 $ Una rareza discreta + un llamativo diseño maorí; FN se posiciona en la gama alta M4A4 | Buzz Kill Secreto 77,51 $ – 875,00 $ La caída del precio del petróleo; la oferta limitada empuja el precio del FN a cerca de los 900 dólares M4A4 | Neo-Noir Secreto 28,76 $ – 172,07 $ Los detalles fluorescentes se desvanecen con el uso; el FN/MW justifica su precio más elevado M4A4 | El hada de los dientes Clasificado 3,67 $ – 22,58 $ La demanda activa mantiene el suministro en buen estado; excelente relación calidad-precio por menos de 6 dólares M4A4 | Espacio desolado Clasificado 11,21 $ – 125,25 $ El caso Gamma sigue vigente; el rango de 20-30 dólares es la mejor opción de compra M4A4 | A todo color Secreto 26,92 $ – 167,00 $ Depende de la paleta; se recomienda MW para una saturación total M4A4 | A toda velocidad Secreto 33,28 $ – 467,02 $ Entrega solo en tienda; no se necesita clave M4A4 | Rey Dragón Clasificado 14,16 $ – 90,62 $ Casi una década de trayectoria en el mercado; una paleta de tonos carmesí atemporales M4A4 | Ojo de Horus Secreto 256,35 $ – 2 230,71 $ Las combinaciones de pegatinas de recuerdo hacen subir el precio máximo M4A4 | El Emperador Secreto 53,30 $ – 364,06 $ El caso Prisma sigue abierto; el valor de MW/FT se sitúa entre 70 y 100 dólares M4A4 | Infernal Clasificado 21,69 $ – 518,92 $ Recuerdo destacado de un gran evento reciente: las pegatinas con lámina dorada son el producto estrella M4A4 | Amanecer Acceso restringido 481,93 $ – 1 186,58 $ Diseño impresionista exclusivo para coleccionistas; desafía los cánones de rareza M4A4 | Lirio araña Acceso restringido 6,06 $ – 104,10 $ El fondo oscuro permite que el diseño se vea bien en Well-Worn y en tamaños de letra inferiores M4A4 | Ciberseguridad Clasificado 23,29 $ – 278,90 $ Operación «Broken Fang»; en perfecto estado, entre 30 y 40 dólares M4A4 | El Señor del Grabado Acceso restringido 0,47 $ – 9,38 $ El caso de Kilowatt está en marcha; un MW a un precio de entre 2 y 4 dólares supera el valor de FN M4A4 | El daimyo malvado Acceso restringido 3,32 $ – 21,47 $ La caja Falchion queda fuera de la rotación; precios tradicionales de CS:GO M4A4 | Hellfire Clasificado 100,98 $ – 887,74 $ Operación Hydra suspendida; el suministro se va reduciendo con el tiempo M4A4 | Paladín Real Secreto 70,20 $ – 414,08 $ La caja de revólveres queda fuera de rotación; el stock antiguo mantiene el precio M4A4 | Rayos X Secreto 80,14 $ – 202,96 $ Solo 3 unidades disponibles; artículo de 2013 con stock limitado M4A4 | Descarga eléctrica Acceso restringido 1,61 $ – 22,34 $ Solo para coleccionistas; detalles delicados que dependen del estado de conservación M4A4 | The Coalition Secreto 319,00 $ – 2 299,96 $ Covert blanco, solo en colección; ideal para un look impecable del operador M4A4 | Griffin Acceso restringido 3,26 $ – 83,35 $ Op. Vanguard 2014; precios tradicionales por encima de lo habitual. Restringido M4A4 | La nave de combate Secreto 29,60 $ – 198,06 $ La operación «Wildfire» sigue disponible; la estética del equipamiento industrial sigue teniendo su valor M4A4 | Turbina Acceso restringido 1,01 $ – 33,13 $ Galería de casos de 2024: la oferta activa mantiene los precios asequibles M4A4 | Convertidor Calidad militar 0,44 $ – 9,98 $ Paquetes «Souvenir Inferno»; las pegatinas elevan el techo M4A4 | Polysoup Acceso restringido 11,23 $ – 46,34 $ Solo para coleccionistas; el singular estilo «low-poly» justifica su elevado precio M4A4 | Desert-Strike Secreto 30,15 $ – 152,35 $ Se descataloga el modelo Huntsman; el camuflaje del desierto envejece con elegancia M4A4 | Choppa Calidad militar 0,06 $ – 3,99 $ Fever Case activa; el skin de camuflaje para el M4A4 más barato del mercado M4A4 | Magnesio Calidad militar 0,16 $ – 13,22 $ Funda Danger Zone: diseño elegante a un precio asequible M4A4 | Asimov Secreto 80,20 $ – 455,69 $ Sin FN/MW; las copias FT con baja circulación alcanzan una prima de coleccionista M4A4 | Lluvia de balas Secreto 78,28 $ – 3.500,00 $ Artefacto de eSports 2014; la reserva más escasa de todas las de Covert M4A4 | Oscuridad eólica Calidad industrial 0,04 $ – 1,05 $ Solo recogida; la carcasa más barata de la lista, independientemente del estado M4A4 | Poly Mag Calidad militar 0,06 $ – 1,94 $ Recoil Case activo; carcasa táctica en negro y marrón por menos de 2 $ en FN M4A4 | DDPAT urbano Calidad industrial 0,09 $ – 179,00 $ Paquetes del «Tren de los recuerdos»: las pegatinas marcan la diferencia M4A4 | Aproximadamente Acceso restringido 22,55 $ – 158,70 $ Op. Bravo 2013; el envejecimiento de la oferta mantiene los precios tradicionales M4A4 | Camuflaje Naval Shred Calidad industrial 0,04 $ – 0,53 $ Solo para recoger en tienda en Calidad industrial; revestimiento económico para suelos M4A4 | Rojo DDPAT Acceso restringido 5,43 $ – 275,64 $ Paquetes de recuerdo de Dust II; las pegatinas doradas se salen de la escala M4A4 | Tornado Calidad industrial 8,47 $ – 203,80 $ Colonia 2014–Boston 2018: recuerdo de Inferno; pegatinas de DreamHack 2014: regalo promocional M4A4 | Flor oscura Calidad industrial 16,58 $ – 110,18 $ Solo para recoger en tienda; el estampado de capullos de rosa azul prevalece sobre el nivel M4A4 | Trabajos en acero Calidad industrial 0,03 $ – 0,44 $ Estética de taller exclusiva de la colección; gris, amarillo y rojo a un coste casi nulo M4A4 | Global Offensive Calidad militar 15,97 $ – 79,37 $ Marca clásica de CS:GO exclusiva para coleccionistas; artículo de colección narrativo de alta gama M4A4 | Mainframe Calidad industrial 0,02 $ – 1,57 $ Recuerdo de Nuke; modelo tecnológico económico por menos de 2 $ en FN M4A4 | Cebra descolorida Calidad militar 3,90 $ – 111,55 $ Caso eSports 2013: la era del legado impulsa a FN hasta los 111 dólares M4A4 | Tigre de la selva Calidad industrial 8,20 $ – 88,21 $ Exclusivamente para coleccionistas; se comercializa a precios restringidos M4A4 | Tormenta del Desierto Calidad industrial 10,84 $ – 72,07 $ Camuflaje cálido exclusivo de la colección; diseño resistente a las inclemencias del tiempo M4A4 | Peligro de radiación Calidad militar 30,90 $ – 940,84 $ Colonia 2014-2018: recuerdo de Nuke; lotes de pegatinas doradas por cerca de 1000 dólares M4A4 | Cazador moderno Acceso restringido 42,80 $ – 599,00 $ Solo para recoger en tienda; 599 $: el FN rompe por completo con la lógica de las armas de uso restringido M4A4 | Poseidón Clasificado 1.288,52 $ – 2.760,37 $ Solo para recogida; solo hay tres situaciones en la economía M4A4 | Aullido Contrabando 4.141,47 $ – 15.149,81 $ Solo skins de Contraband en CS2; el suministro está congelado desde 2014

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

PreciosLos mejores aspectos para el M4A4 dependen de su rareza, la demanda y el diseño, pero un aspecto visual destacado suele hacer que estos aspectos superen su categoría. Los aspectos de la serie «Covert» más antiguos suelen superar a los más recientes, mientras que los lanzamientos de colecciones convierten incluso a los buenos aspectos del M4A4 en activos de primera categoría. Para los jugadores que también comparan los ecosistemas de los fusiles, los mejores diseños para el M4A1-S ayuda a contextualizar cómo se aplican principios similares de fijación de precios y diseño en otra categoría importante de armas en CS2. En muchos casos, las mejores skins del M4A4 se caracterizan más por su escasez y su historia que por su mera rareza.

Puntos de recogida tienen un gran impacto en los diseños del M4A4, convirtiéndolos a menudo en algunos de los mejores diseños del M4A4, independientemente de su nivel. Diseños como M4A4 | Ojo de Horus, M4A4 | The Coalition, yM4A4 | Poseidón se encuentra entre los mejores diseños para la M4A4 debido a su oferta limitada. El M4A4 | Howl destaca por completo, lo que la convierte en una de las skins más exclusivas y caras del M4A4 en CS2.

Estado exterior desempeña un papel fundamental en la fijación de precios de todas las skins del M4A4, especialmente en el caso de las mejores skins del M4A4 con acabados detallados. Las versiones «Factory New» suelen costar bastante más, mientras que las opciones «Field-Tested» siguen siendo la mejor opción para las skins del M4A4 más económicas. Los diseños con un aspecto muy desgastado mantienen los precios más bajos, lo que convierte a algunas de las mejores skins baratas del M4A4 en opciones con una excelente relación calidad-precio.

Mi opinión general sobre los mejores skins para el M4A4 en CS2

Las mejores skins para el M4A4 abarcan desde opciones muy económicas hasta piezas de colección exclusivas, y van desde las mejores skins económicas para el M4A4 hasta inversiones de alto nivel. Si buscas buenas skins para el M4A4 en cualquier rango de precios —desde las mejores skins baratas para el M4A4 y las mejores skins para el M4A4 por menos de 10 dólares hasta las piezas de ensueño dignas de inversión—, estas destacan como las mejores skins para el M4A4 a las que debes dar prioridad.

M4A4 | Temukau – Una de las mejores skins para el M4A4 en general, que combina un diseño llamativo con un precio asequible, lo que la convierte en una opción muy recomendable tanto para coleccionistas como para jugadores.

M4A4 | Buzz Kill – Una opción de primera categoría entre los diseños del M4A4, impulsada por la escasez de cajas y la elevada demanda de ejemplares «Factory New», lo que la sitúa entre los mejores diseños del M4A4 en cuanto a valor a largo plazo.

M4A4 | Neo-Noir – Una de las skins favoritas de los aficionados y una de las mejores skins para la M4A4 más reconocibles, con un gran atractivo visual y una demanda constante en todas las condiciones.

El mercado de skins para el M4A4 recompensa a los jugadores que conocen la oferta, el estado y el historial de las cajas. Las mejores skins para el M4A4 rara vez se definen únicamente por su rareza: el estado de la colección, la disponibilidad y la demanda suelen ser factores más importantes. Desde las mejores skins rojas para el M4A4 hasta las mejores skins azules, la elección adecuada depende del presupuesto y de las preferencias.

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