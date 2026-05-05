Las skins de cuchillo mariposa más baratas de CS2 en 2026

El cuchillo mariposa más barato CS2 se mantiene por encima de los 400 dólares en Battle-Scarred; ese precio mínimo refleja la gran demanda que genera la característica animación de apertura de la navaja mariposa. Para los jugadores que buscan las fundas más baratas para la navaja mariposa CS2, es fundamental saber qué fundas siguen ofreciendo una posibilidad realista de conseguirla.

Los jugadores preguntan«¿Cuál es la navaja mariposa más barata en CS2?» suelen sopesar la posibilidad de comprarlo directamente frente a la de adquirir un estuche; el estuche más barato para el cuchillo mariposa CS2 gotas es elCuchillo mariposa Safari Meshpor 438 dólares, ¡y una tontería!

Entonces, ¿cuánto cuesta el cuchillo mariposa más barato en CS2 ¿A partir de 2026? Todo depende del acabado, el exterior y la flotabilidad. Los precios en Counter-Strike: Global Offensive Los precios de las fundas para navajas mariposa oscilan entre los 438 $ de BS y los más de 7.500 $ de FN para un modelo de gama alta Noche de navajas mariposa. Todos los cuchillos mariposa tienen una rareza «Covert» y se obtienen del mismo conjunto de cajas de cuchillos mariposa con una probabilidad del 0,26 %. Saber cuál es el cuchillo mariposa más barato en CS2 El aspecto exterior es más importante que la funda para navaja mariposa más barata CS2 probabilidades que jamás habrá.

Nuestras mejores opciones para el cuchillo mariposa CS2 más barato

Tras comparar las ofertas actuales del mercado, la disponibilidad de modelos con exterior y la estabilidad de los precios, estas son las diez navajas mariposa más baratas CS2 Opciones que vale la pena comprar en 2026: clasificadas desde el precio de entrada más asequible hasta el más elevado.

Todas las versiones que se ofrecen aquí tienen una rareza «Covert». Los acabados de camuflaje y mate hacen que la demanda sea menor, lo que las sitúa en el segmento más asequible de las navajas mariposa más baratas. CS2 mercado.

Cada selección reproduce la animación de apertura única de la navaja mariposa, algo que ninguna otra navaja en Counter-Strike 2 ofertas. La mejor funda para navajas mariposa: la Maletín para armas de la Operación Breakout – es una de las que más se abren en el juego, aunque la compra directa casi siempre supera la probabilidad del 0,26 %.

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Probabilidades de rareza de los casos

Antes de abrir cualquier Counter-Strike: Global Offensive En el caso de las fundas para navajas mariposa, conviene saber exactamente cuáles son las probabilidades. El Maletín para armas de la Operación Breakout – la mejor funda para navajas mariposa, con la mayor variedad de acabados – utiliza el mismo sistema de caída fija que la Caso Spectrum. Con un 0,26 % en el nivel Oro, las probabilidades rara vez favorecen la forma más económica de abrir la caja de navajas mariposa CS2 para quien busque un acabado concreto. Incluso al abrir la mejor caja de navajas mariposa, las probabilidades de obtener un acabado específico siguen siendo extremadamente bajas.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Las estadísticas de la comunidad, basadas en más de 10 000 partidas, indican que se puede esperar que aparezca un cuchillo aproximadamente cada 385 partidas. Counter-Strike: Global Offensive Fundas para navajas mariposa. En realidad, incluso si se opta por la funda para navaja mariposa más barata CS2 rara vez sale más a cuenta que comprar directamente el acabado de la navaja mariposa que deseas.

Las carcasas para navajas mariposa más baratas en CS2

Si estás buscando «cuál es la navaja mariposa más barata en CS2» o preguntándote «cuánto cuesta la navaja mariposa más barata en CS2», en esta sección encontrarás lo que buscas. El cuchillo mariposa más barato CS2 Las opciones que se muestran a continuación se han seleccionado por su precio asequible, su disponibilidad en el mercado y las animaciones emblemáticas del Butterfly Knife.

Rango de precios:438,00 $ – 1.850,00 $ / 402,22 € – 1.698,86 € / 348,39 £ – 1.471,49 £

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The Cuchillo mariposa Safari Meshes elLa navaja mariposa más barata CS2 Ofertas en Battle-Scarred – €438 ofrece la animación completa de la navaja mariposa al precio más bajo de todo el catálogo de acabados. Esto la convierte en una de las opciones más realistas dentro de la gama de navajas mariposa más económicas. CS2 parte.

Por qué lo elegimos Cuchillo mariposa Safari Mesh es la navaja mariposa más barata CS2 una opción que te ofrece total flexibilidad en el diseño exterior: sin patrones complicados, sin preocupaciones por el desplazamiento, solo la animación del «Cuchillo de mariposa» en Counter-Strike 2 con el gasto mínimo posible.

Disponibles en todos los acabados, las versiones BS y WW ofrecen la mejor relación calidad-precio entre todas las navajas mariposa más económicas. CS2 Elige: estás pagando por la animación, no por el estado, y eso no cambia entre los distintos niveles de desgaste. El patrón de la malla presenta variaciones mínimas entre las copias; no es necesario investigar el patrón para esta navaja mariposa, la más económica. CS2 Elige. Selecciona el exterior y compra.

¿Qué opinan los jugadores?

BudgetFlipKing

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Me he comprado el Safari Mesh BS y, sinceramente, no podría estar más contento. La animación al abrirlo es justo lo que quería, y el camuflaje queda genial en primera persona. Es, con diferencia, la navaja mariposa con mejor relación calidad-precio de CS2.

★ EL MEJOR CUCHILLO MARIPOSA ECONÓMICO CUCHILLO MARIPOSA SAFARI MESH Compra en SkinBaron

Rango de precios:447,00 $ – 3.596,02 $ / 410,48 € – 3.302,23 € / 355,54 £ – 2.860,27 £

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The Cuchillo mariposa Forest DDPATes elsegundo-La navaja mariposa más barata CS2 que BS, solo 9 dólares más que la Safari Mesh. ¿Cuánto cuesta la navaja mariposa más barata en CS2 ¿en DDPAT? €447 BS: diseño militar en tonos bosque, ideal para equipamientos tácticos en Counter-Strike 2.

El límite máximo de FN de €3,596 destaca esta navaja mariposa, la más económica CS2 destaca sobre el resto: el DDPAT se deteriora de forma más evidente con el uso prolongado, lo que genera una fuerte demanda entre los coleccionistas de FN. Para los compradores con un presupuesto más ajustado, las copias de BS y WW ofrecen la animación completa en todas las Counter-Strike: Global Offensive Fundas para navajas mariposa a un precio muy reducido.

The Maletín para armas de la Operación Breakout es la única fuente para este acabado: el suministro por cajas individuales mantiene los precios estables. Las copias de BS o WW son las más rentables; la caja más barata de la navaja mariposa CS2 La ruta de apertura rara vez sale más a cuenta que comprar este producto directamente.

★ EL SEGUNDO CUCHILLO MARIPOSA MÁS BARATO CUCHILLO MARIPOSA FOREST DDPAT Compra en SkinBaron

Rango de precios:453,30 $ – 964,87 $ / 416,27 € – 886,04 € / 360,55 £ – 767,46 £

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Si te lo estás preguntando, «¿Cuál es la navaja mariposa más barata de CS2 con acabado de camuflaje?», the Cuchillo mariposa «Bosque boreal» se lleva el premio. Es el el más asequible, La navaja mariposa más barata CS2 Elección de camuflaje –€453.30Buenos días €964.87 FN, el límite máximo de FN más estricto de todos los acabados exteriores aquí.

Entre todos los acabados de camuflaje que hay Counter-Strike: Global Offensive Fundas para navajas mariposa: la «Boreal Forest» es la navaja mariposa más previsible y económica CS2 comprar: gama de precios reducida, paleta de colores apagados que se mantiene en BS, sin estampados ni preocupaciones por la flotabilidad. La mejor funda para el cuchillo mariposa con este acabado es la Maletín para armas de la Operación Breakout.

Cada ejemplar de esta edición del cuchillo mariposa se pone a la venta en exclusiva a partir del Maletín para armas de la Operación Breakout – la funda para navaja mariposa más barata CS2 para elBosque boreal. El suministro por cajas individuales mantiene la estabilidad del mercado y hace que los precios sean predecibles en todos los segmentos de productos para exteriores.

★ EL TERCER CUCHILLO DE MARIPOSA MÁS BARATO CUCHILLO MARIPOSA BOSQUE BOREAL Compra en SkinBaron

Rango de precios:462,89 $ – 799,17 $ / 425,07 € – 733,88 € / 368,18 £ – 635,66 £

Rareza:Secreto

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The Cuchillo mariposa chamuscadotiene elel rango de precios más reducido entre los cuchillos mariposa más baratos CS2 opciones –€462.89 to €799.17, una diferencia de 336 dólares sin sorpresas en la prima de flotación en todos los niveles de acabado exterior. Desde la funda para navaja mariposa más barata CS2 Desde este punto de vista, esto lo convierte en uno de los finales más predecibles a los que apuntar.

Cada ejemplar procede de la Maletín para armas de la Operación Breakout – la mejor funda para navajas mariposa con este acabado. ¿Cuál es la navaja mariposa más barata en CS2 ¿Cuál tiene la banda exterior más estrecha? El Scorched, a 463 $. El suministro por cajas individuales mantiene estable el volumen del mercado y hace que los precios sean predecibles. Si buscas más variedad además del Butterfly, quizá te interese investigar el el más baratoCS2 fundas para cuchillos disponible para otros tipos de hoja, ya que el acabado «Scorched» suele tener un precio mucho más bajo en las navajas o las dagas Shadow.

★ EL CUARTO CUCHILLO MARIPOSA MÁS BARATO CUCHILLO MARIPOSA QUEMADO Compra en SkinBaron

Rango de precios:466,01 $ – 1 488,68 $ / 427,94 € – 1 367,05 € / 370,66 £ – 1 184,10 £

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The Cuchillo mariposa Urban Masked es la navaja mariposa más barata CS2 opción de camuflaje urbano gris, a partir de466,01 $ (BS) y con un diseño de camuflaje pixelado nítido que se mantiene definido incluso cuando el flotador se eleva. Para los jugadores que buscan alternativas más económicas que no sean las navajas mariposa, el el más baratoCS2 cuchillo Estas opciones ofrecen una visión más amplia de las hojas básicas disponibles para distintos tipos de cuchillos.

El precio máximo de 1.488,68 dólares de FN se sitúa en la franja media de los cuchillos mariposa totalmente de exterior más económicos CS2 selecciones, procedentes de la misma Counter-Strike: Global Offensive Las fundas para navajas mariposa se acumulan como cualquier otro final de Operation Breakout.

Las navajas mariposa más baratas CS2 selecciones, elEnmascarado urbanodestaca por su paleta de tonos grises neutros, un acabado que combina fácilmente con la mayoría de CS2 equipamientos sin tener que pagar los precios elevados de los diseños más llamativos. Además, se trata de un acabado que no suele estar tan demandado como el mejor estuche para navajas mariposa, lo que mantiene los precios relativamente estables.

★ EL QUINTO CUCHILLO DE MARIPOSA MÁS BARATO CUCHILLO MARIPOSA URBAN MASKED Compra en SkinBaron

Rango de precios:523,98 $ – 7.500,00 $ / 481,17 € – 6.887,25 € / 416,77 £ – 5.965,50 £

Rareza:Secreto

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The Noche de navajas mariposaes ella púa más sensible a la flotación el cuchillo mariposa más barato CS2 grupo. Las copias de «Battle-Scarred» cuestan a partir de €523.98, mientras que las versiones «Factory New» de alta calidad pueden alcanzar €7,500, lo que ha dado lugar a la mayor diferencia de precios entre los acabados de Operation Breakout.

El acabado mate oscuro le da al Noche de navajas mariposa una perspectiva táctica en primera persona que destaca frente a la navaja mariposa más barata CS2 opciones. Incluso entre las mejores fundas para navajas mariposa, los acabados Night presentan una de las mayores variaciones de precio en función de la disponibilidad. Debido a la constante Counter-Strike deportes Por si a alguien le interesa, los mejores valores no suelen mantenerse baratos por mucho tiempo. Para quien se pregunte: «¿Cuál es la navaja mariposa más barata de CS2 con acabado «Night»?«: Por 524 $, el BS es tu opción ideal, lo que hace que comprarlo directamente resulte mucho más práctico que recurrir a la funda más barata para el cuchillo mariposa». CS2 ruta de apertura.

★ EL SEXTO CUCHILLO MARIPOSA MÁS BARATO NOCHE DE CUCHILLOS MARIPOSA Compra en SkinBaron

Rango de precios:551,25 $ – 694,78 $ / 506,21 € – 638,02 € / 438,46 £ – 552,63 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda Spectrum 2 o funda Spectrum

Clave correspondiente: Llave para la funda Spectrum 2 o llave para la funda Spectrum

The Capa de óxido en una navaja mariposa se sitúa en la gama más asequible de las navajas mariposa más baratas CS2 lista, con ejemplares muy usados a partir de €551.25 y «Battle-Scarred», que alcanza un máximo de €694.78 – elel rango de precios más ajustado de cualquier elección que se haga aquí.

The Caso Spectrum and Funda Spectrum 2son los únicosCounter-Strike: Global Offensive Fundas para navajas mariposa que se ajustan a laCapa de óxido– El suministro de dos tipos de fundas mantiene los precios estables y ofrece a los compradores dos opciones entre las que comparar para encontrar la funda más barata para el cuchillo mariposa CS2 oferta. Esta configuración de doble estuche facilita la comparación de los estuches para navajas mariposa más baratos CS2 opciones a la hora de buscar el precio más bajo.

La gama exterior de dos niveles facilita la reventa: solo hay que tener en cuenta los modelos WW y BS. Para quienes buscan la navaja mariposa más económica CS2 animación sin pagar de más, siempre que… Capa de óxidolo deja muy claro. Karambits A menudo se comparan directamente debido a su atractivo similar y a su estilo de animación, por lo que muchos jugadores también buscan alternativas a las navajas mariposa.

★ EL SÉPTIMO CUCHILLO DE MARIPOSA MÁS BARATO CUBIERTA ANTIOXIDANTE PARA CUCHILLO MARIPOSA Compra en SkinBaron

Rango de precios:578,25 $ – 1 078,27 $ / 531,01 € – 990,18 € / 459,94 £ – 857,66 £

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The Cuchillo mariposa manchadoes elLa navaja mariposa sin camuflaje más llamativa y más barata CS2 picadura – una profunda mancha de aceite hoja de color ámbar y marrón lo que le da al acabado un aspecto desgastado natural. Aunque no siempre se considera una de las mejores opciones en cuanto a relación calidad-precio para fundas de navajas mariposa, sigue teniendo una demanda constante en todos los mercados. La mejor funda para navajas mariposa con este acabado es la Maletín para armas de la Operación Breakout, con precios que oscilan entre €578.25 Buenos días€1,078.27 FN, donde la prima de FN refleja una demanda constante por parte de los coleccionistas.

El efecto de mancha de aceite se acentúa en los niveles de flotación más bajos, lo que da lugar a ejemplares con marcas de batalla un aspecto industrial desgastado que destaca entre los demás cuchillos mariposa más baratos CS2 opciones. Dado que la oferta se limita a la Maletín para armas de la Operación Breakout, revisar con frecuencia los niveles de BS y WW suele ser la mejor forma de conseguir la mejor relación calidad-precio en las navajas mariposa. Si te encuentras abriendo una y quieres mejorar tu inventario, aprender cómo venderCS2 carcasas vender de forma segura en plataformas de terceros es fundamental para asegurarte de obtener el valor total de mercado por tu producto.

★ EL OCTAVO CUCHILLO DE MARIPOSA MÁS BARATO CUCHILLO MARIPOSA MANCHADO Compra en SkinBaron

Rango de precios:667,27 $ – 2.330,00 $ / 612,75 € – 2.139,64 € / 530,75 £ – 1.853,28 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Maletín para armas de la Operación Breakout

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The Cuchillo mariposa con endurecimiento superficialtiene ella estructura de precios más compleja el cuchillo mariposa más barato CS2 grupo. Esta complejidad hace que la funda para navaja mariposa más barata CS2 Esta ruta es especialmente poco fiable a la hora de buscar patrones concretos. Las copias de «Battle-Scarred» empiezan en €667.27, pero el acabado se distribuye azul, oro, ymoradoCada ejemplar presenta tonos únicos, y los patrones de Blue Gem hacen que algunos cuchillos superen con creces el precio máximo habitual del mercado.

Hay disponibles todos los modelos de exterior, lo que ofrece a los compradores flexibilidad en cuanto al estado de conservación. Las versiones estándar BS son más asequibles, mientras que las variantes Blue Gem, más escasas, pueden alcanzar precios muy superiores a los habituales en Counter-Strike: Global OffensiveEstuches para navajas mariposa. Para los coleccionistas que consideran su colección como una cartera de inversiones, saber cómo comercioCS2 skins a cambio de dinero permite liquidar estas posiciones de alto nivel cuando la demanda del mercado alcanza su punto álgido.

★ EL NOVENO CUCHILLO DE MARIPOSA MÁS BARATO FUNDAS PARA CUCHILLOS MARIPOSA DE ACERO CEMENTADO Compra en SkinBaron

Rango de precios:1.251,95 $ – 1.601,50 $ / 1.149,67 € – 1.470,66 € / 995,80 £ – 1.273,83 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Maletín para armas de la Operación Breakout

Clave correspondiente: Clave del maletín de armas de la Operación Breakout

The Masacre con navaja mariposaes ella opción más cara sobre la navaja mariposa más barata CS2 lista, pero su1.251,95 $, precio de venta al público y el hecho de que solo esté disponible en formato FN/MW/FT hace que, por defecto, cada copia se mantenga relativamente limpia.

The Slaughter, en rojo y plata es uno de los acabados más característicos de las navajas mariposa más económicas CS2 rango, con una demanda que se mantiene desde Counter-Strikeen sus primeros años. Los diseños con diamantes y ángeles pueden suponer un pequeño recargo, por lo que se recomienda comprobar el diseño antes de comprar. La mejor funda para navajas mariposa con este acabado es la Maletín para armas de la Operación Breakout.

★ EL DÉCIMO CUCHILLO DE MARIPOSA MÁS BARATO LA MASACRE DEL CUCHILLO MARIPOSA Compra en SkinBaron

Las carcasas más baratas para la navaja mariposa CS2 que no te puedes perder

La siguiente tabla ofrece una comparación de las navajas mariposa más baratas CS2 las opciones de esta guía. Úsala para comparar los precios mínimos, la disponibilidad en tiendas físicas y el principal factor que determina el valor de cada diseño. La mayoría de estos diseños proceden de la mejor funda para navajas mariposa, por lo que dominan el mercado.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Cuchillo mariposa Safari Mesh Secreto 438 $ – 1 850 $ Diseño de camuflaje en todas las superficies exteriores; la mayor variedad disponible entre las opciones económicas Cuchillo mariposa Forest DDPAT Secreto 447 $ – 3.596 $ Camuflaje militar DDPAT; techo FN extremo impulsado por el flotador y el patrón Cuchillo mariposa «Bosque boreal» Secreto 453 $ – 965 $ Camuflaje forestal discreto; el límite máximo de FN más ajustado entre todas las opciones para exteriores Cuchillo mariposa chamuscado Secreto 463 $ – 799 $ El menor diferencial de precios de esta lista; relación calidad-precio constante en todos los acabados exteriores Cuchillo mariposa Urban Masked Secreto 466 $ – 1 489 $ Camuflaje urbano gris; gran atractivo en la gama media para todo tipo de usuarios Noche de navajas mariposa Secreto 524 $ – 7 500 $ Acabado mate oscuro; sensibilidad extrema de FN Premium impulsada por la sensibilidad de flotación Capa de óxido en una navaja mariposa Secreto 551 $ – 695 $ Solo WW y BS; el rango de precios total más ajustado de esta lista Cuchillo mariposa manchado Secreto 578 $ – 1 078 $ Hoja muy manchada de aceite; amplia gama de productos para exteriores con una demanda constante por parte de los coleccionistas Cuchillo mariposa con endurecimiento superficial Secreto 667 $ – 2 330 $ Los diseños de Blue Gem elevan los precios muy por encima de lo habitual; hay disponibles todos los acabados exteriores Masacre con navaja mariposa Secreto 1.252 $ – 1.602 $ Solo FN/MW/FT; acabado clásico en rojo y plata con una demanda constante de alta gama

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Diferencias de preciosLos precios de las fundas más asequibles dependen de la demanda del mercado, la sensibilidad a las fluctuaciones y la variedad de diseños. Por ello, centrarse en la funda para navaja mariposa más barata CS2 Las opciones rara vez ofrecen una mejor relación calidad-precio que la compra directa. Para quienes se pregunten específicamente «cuánto cuesta el cuchillo mariposa más barato en CS2», elSafari Mesh en estado «Marcado por la batalla» establece actualmente el mínimo en aproximadamente €438. Aunquepatrón alcista es un factor clave para fundas como la «Case Hardened», que se basa en la funda más barata para navajas mariposa CS2 La ruta para buscar gemas azules raras es, estadísticamente, arriesgada.

Mi valoración general sobre la navaja mariposa CS2 más barata

El cuchillo mariposa más barato CS2 El mercado ofrece diez acabados Covert: nueve de ellos, con un precio inferior a 700 dólares, en Battle-Scarred, con el Masacre con navaja mariposa a partir de 1.252 $ en Field-Tested. Si tu objetivo es comprar la funda para navaja mariposa más barata CS2 Sin embargo, es fundamental gestionar las expectativas debido a que las tasas de obtención son extremadamente bajas. Estas son mis tres principales:

Cuchillo mariposa Safari Mesh – La navaja mariposa más barata sin duda alguna CS2 Entrada. Con el precio de entrada más bajo de la lista (438 $ BS), disponibilidad total de elementos exteriores y sin complejidad en los patrones, es la forma más sencilla de acceder a la animación del cuchillo mariposa.

Cuchillo mariposa Forest DDPAT – El segundo cuchillo mariposa más barato CS2 opción a 447 dólares por acción, que ofrece la misma oferta de «Operation Breakout» y toda la gama de productos para exteriores, con un techo de FN más alto debido a la sensibilidad a la fluctuación del mercado.

Cuchillo mariposa «Bosque boreal» – La versión con acabado de camuflaje de la Butterfly Knife más asequible. Su rango de precios, que oscila entre los 453 y los 964 dólares, permite controlar el gasto en los modelos de gama alta sin renunciar a la experiencia completa que ofrece la Butterfly Knife.

Adapta el exterior a tu presupuesto y compara el coste de explorar el los mejores casos para abrir en CS2 en lugar de comprar directamente. Si alguna vez necesitas un respiro de la rutina competitiva, echa un vistazo a otras tácticas juegos comoCounter-Strike puede aportar una nueva perspectiva, pero pocas cosas pueden igualar la emoción de conseguir la navaja mariposa más barata CS2 una carcasa para tu colección.

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