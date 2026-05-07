Steam Deck contra Switch 2: el duelo de las consolas portátiles de 2025

Steam Deck vs. Interruptor 2 Es la batalla hacia la que se ha encaminado el mundo de las consolas portátiles. Dos gigantes, un mismo objetivo: toda la potencia en tus manos, sin necesidad de un escritorio.

The Steam Deck funciona como un equipo portátil: acceso completo al PC, libertad para personalizarlo y potencia suficiente para manejar aplicaciones exigentes en cualquier lugar. El Interruptor 2 toma el camino contrario: cerrado, cuidadosamente seleccionado y diseñado para la diversión inmediata . Podrás disfrutar de los títulos exclusivos de Nintendo, de primera categoría, y, gracias al nuevo hardware, los grandes juegos de otras empresas por fin funcionarán como es debido.

Ambos prometen energía portátil, pero de formas totalmente diferentes. Veamos cuál se adapta mejor a tu forma de jugar.

Steam Deck frente a Switch 2: especificaciones y rendimiento

The Steam Deck sigue liderando en potencia bruta. Su APU de AMD, su mayor consumo energético y la flexibilidad de su sistema operativo la convierten en la opción con mejor rendimiento en juegos exigentes para PC, aunque haya que ajustar la configuración para conseguirlo.

Interruptor 2 reduce la brecha con un nuevo chip de NVIDIA Diseñado para ofrecer eficiencia y funciones como DLSS y mayores frecuencias de actualización en modo portátil. No es un dispositivo de gran potencia, pero presenta un equilibrio inteligente, con la potencia suficiente para ejecutar juegos modernos sin agotar la batería.

Echa un vistazo a las principales diferencias de hardware que se indican a continuación para comparar sus especificaciones.

Especificaciones Steam Deck Nintendo Switch 2 Procesador/GPU Oficial: APU personalizada de AMD que combina una CPU Zen 2 de 4 núcleos y 8 hilos con una GPU RDNA 2 (8 unidades de cómputo). Oficial: Procesador NVIDIA personalizado (detalles no publicados). Según se ha informado: «T239 ‘Drake’», CPU ARM Cortex-A78C de 8 núcleos con GPU Ampere (aprox. 1.536 núcleos CUDA). Memoria (RAM) Oficial:16 GB de LPDDR5 Datos confirmados por la prensa (Nintendo no especifica la memoria RAM): 12 GB de LPDDR5X Almacenamiento interno Oficial: 64 GB eMMC / 256 GB SSD NVMe / 512 GB SSD NVMe Oficial: 256 GB UFS (versión sin especificar) Almacenamiento ampliable Oficial: ranura para tarjetas microSD (UHS-I) Oficial: Solo microSD Express (tarjetas de hasta 2 TB); las tarjetas microSD más antiguas solo sirven para realizar capturas Pantalla Oficial: Pantalla LCD IPS de 7 pulgadas con resolución de 1280 × 800, 60 Hz y brillo de ~400 nits Oficial: Pantalla LCD de 7,9 pulgadas con resolución 1920 × 1080, HDR y frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 120 Hz (en modo portátil); base de conexión con resolución de hasta 4K/60 Batería/Alimentación Oficial: 40 Wh (datos oficiales para la versión con pantalla LCD) Oficial:5.220 mAh Duración de la batería (estimada) Oficial: Entre 2 y 8 horas, dependiendo de la carga y los ajustes Oficial: Entre 2 y 6,5 horas, dependiendo del uso Conectividad Oficial: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C Oficial: Wi-Fi 6, Bluetooth (versión no especificada), USB-C Sistema operativo/Ecosistema Oficial: SteamOS 3 (basado en Linux) Oficial: Software del sistema Nintendo Switch

Si lo que buscas es masa muscular pura, ve Cubierta. Es más ruidoso, más voluminoso y gasta mucha batería, pero ningún otro dispositivo de este tamaño ejecuta los juegos modernos para PC con tanta fluidez. Puedes modificarlo, ajustarlo y exprimirlo hasta que chille (esa es parte de la diversión).

Interruptor 2 Es todo lo contrario. Ligera, silenciosa y fácil de usar. El DLSS suaviza las imágenes, y la mayoría de los juegos funcionan de maravilla nada más encenderla. ElegirCubierta si te gusta tener el control. Elige Interruptor 2 si solo quieres jugar.

Valve Steam Deck [El equipo portátil definitivo para usuarios avanzados]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Chipset APU AMD Van Gogh personalizada (CPU Zen 2 + GPU RDNA 2) GPU 8 unidades de cómputo RDNA 2, hasta 1,6 GHz Pantalla Pantalla táctil LCD IPS de 7 pulgadas, 1280 × 800, 60 Hz, ~400 nits RAM 16 GB de LPDDR5 (5500 MT/s) Batería 40 Wh de iones de litio, entre 2 y 8 horas aproximadamente OS SteamOS 3 Conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C (DisplayPort 1.4 en modo alternativo + carga)

La primera vez que cogí el Steam Deck, daba la sensación de estar sosteniendo un pequeño ordenador para videojuegos que se había olvidado de que no debía ser portátil. Es un poco voluminoso, claro, pero los puños están perfectamente moldeados. Las manos se adaptan perfectamente al instrumento y, en cuanto empiezas a tocar, el peso se siente equilibrado. Al cabo de unos minutos, el tamaño deja de importar.

Los controles son excelentes. Los joysticks tienen una resistencia ideal, los gatillos ofrecen una sensación de gran calidad y el Los paneles táctiles resultan realmente útiles en los juegos en los que se usa mucho el ratón. Pasé una semana probando algunos genialSteam Deckjuegos– deHades and Dead Cells to Cyberpunk 2077 and Elden Ring, y elCubierta aguantó como un campeón. Los títulos más modestos apenas se notan, mientras que los más potentes lo hacen vibrar, pero en ningún momento dio la sensación de que le costara trabajo.

Lo que más me gustó fue la libertad. Puedes instalar emuladores, mods o lanzadores completos. Básicamente, es como tener tu propio mini PC con mandos. Pasar al modo escritorio te da una extraña sensación de poder, como si estuvieras rompiendo las barreras de la consola. Pero no es tan sencillo como enchufarlo y listo: A veces tendrás que ajustar la configuración o solucionar problemas de compatibilidad con Proton. Aun así, eso forma parte de la Cubiertas encanto: recompensa a los jugadores a los que les gusta trastear bajo el capó.

La duración de la batería depende de lo que estés jugando. Hollow Knight puede durar horas; Cyberpunk te dejará sin energía más rápido que una batalla contra un jefe que sale mal. Pero para algo tan abierto, es un intercambio justo.

Ventajas Contras ✅ Da sensación de solidez y es ergonómico a pesar de su volumen ✅ Excelentes joysticks, gatillos y paneles táctiles ✅ Ejecuta los juegos modernos para PC sorprendentemente bien ✅ Acceso completo a mods, emuladores y lanzadores personalizados ✅ El modo de escritorio la convierte en una mini-PC flexible ❌ La batería se agota rápidamente con los juegos más exigentes ❌ Cuesta un poco acostumbrarse a SteamOS ❌ Se necesitan algunos ajustes ocasionales para garantizar un funcionamiento fluido

Veredicto final: The Steam Deck es un juguete de primera categoría para los manitas. No es el dispositivo portátil más práctico, pero puedes personalizarlo a tu gusto. Te pasarás el tiempo ajustándolo, probándolo y optimizándolo, y disfrutarás cada minuto. Si te gusta la idea de manejar Baldur’s Gate 3 or Elden Ring desde tu sofá sin renunciar al control real del ordenador, esta es la herramienta que necesitas.

Switch 2 [La mejor opción para los jugadores que buscan un sistema «plug-and-play»]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Chipset Procesador NVIDIA personalizado (término oficial) GPU GPU NVIDIA (compatible con DLSS; los detalles de la arquitectura no figuran en la página web de Nintendo) Pantalla Pantalla táctil LCD de 7,9 pulgadas, 1920 × 1080, HDR10, frecuencia de refresco variable (VRR) de hasta 120 Hz (en modo portátil) RAM 12 GB de LPDDR5X (según informes y confirmaciones de la prensa; no aparece en la página de especificaciones de Nintendo) Batería 5.220 mAh, autonomía estimada de entre 2 y 6,5 horas, carga de unas 3 horas en modo de suspensión OS Software del sistema Nintendo Switch Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth, USB-C, HDMI a través de la base de conexión con resolución de hasta 4K/60 (1080p/1440p hasta 120 fps, HDR10)

Interruptor 2 mantiene la magia del híbrido y corrige los aspectos que se habían quedado obsoletos. Es más ligero, más silencioso y simplemente funciona. Sácalo de la base, elige un juego y juega. El La pantalla portátil de 1080p es la gran mejora que se nota en todo momento. El texto se ve nítido, la interfaz de usuario es sencilla y los gráficos resaltan sin necesidad de subir el brillo. El movimiento también es más fluido, por lo que los juegos de desplazamiento lateral y de carreras se disfrutan con gran fluidez en el modo portátil.

¿Cuál?genialInterruptor 2juegos ¿A qué jugué durante las pruebas?, me preguntarás. Fue mi rutina habitual con Nintendo: Mario Kart 8 Deluxeen el sofá,Lágrimas del Reinoen un tren,Super Mario Bros. Wonder antes de acostarse. Sin tener que cambiar ajustes. Sin complicaciones. Se inicia, funciona, entra en modo de suspensión y se activa. Los juegos adaptados por terceros se ven más nítidos gracias al escalado inteligente, y el comportamiento de la batería es predecible. Así sabes cuándo te espera una sesión larga y cuándo solo un rato.

Se ha mejorado la ergonomía. El sistema se mantiene estable durante largos periodos de tiempo, y los nuevos soportes para los Joy-Con ofrecen una mayor seguridad. La base es, por fin, un dispositivo que se conecta y ya está, ideal para jugar en el salón; la imagen en pantalla grande se ve nítida y estable. Se trata de una consola portátil del tipo «no pienses, solo juega», y esa es la idea. Si la Cubierta es para los que quieren controlarlo todo, Interruptor 2 es sinónimo de diversión sin complicaciones.

Ventajas Contras ✅ Fácil de usar desde el primer momento (sin complicaciones con la configuración) ✅ La pantalla portátil de 1080p ofrece una visualización nítida de la interfaz de usuario y el texto ✅ Movimiento más fluido en el modo portátil; los juegos se perciben más pulidos ✅ La biblioteca de juegos propios no tiene rival en lo que respecta a los juegos para toda la familia y los modos cooperativos ✅ La reproducción en modo acoplado se ve muy bien en una televisión grande ✅ Los modos de reposo/activación y suspensión son instantáneos y fiables ❌ Ecosistema cerrado (sin posibilidad real de modificar o personalizar el juego) ❌ Los 256 GB se llenan rápido con las compras digitales (la ampliación mediante microSD tiene algunas limitaciones, así que planifica bien tu espacio de almacenamiento) ❌ La potencia bruta va a la zaga del mazo

Veredicto final: Interruptor 2 Cumple a la perfección la promesa de «simplemente jugar». Es la opción ideal para familias, partidas cooperativas en el sofá y cualquiera que busque lo mejor de Nintendo con unos gráficos más nítidos en modo portátil y una experiencia más fluida en la base. Si valoras la sencillez y el acabado por encima de los ajustes técnicos, esta es la consola que debes comprar.

Steam Deck frente a Switch 2: Catálogo de juegos

The Cubierta and Interruptor 2 No podrían ser más diferentes si se va más allá de las especificaciones. Ambos son dispositivos portátiles fantásticos, pero están dirigidos a públicos totalmente distintos.

Nintendo Switch 2

Este es el terreno de juego de Nintendo, y tú solo estás de visita. El Interruptor 2gestiona unun ecosistema cerrado y selecto creado en torno a la tienda online. Todo está pulido, es estable y tiene ese estilo inconfundible de Nintendo.

Lo que obtienes:

Mario Kart, Zelda, Splatoon: los clásicos, llevados a la perfección

Un flujo constante de juegos independientes y adaptaciones de terceros cuidadosamente seleccionadas

Diversión instantánea en modo cooperativo local y apta para toda la familia que sigue marcando la pauta en la plataforma

El mayor punto fuerte de Nintendo es el control de calidad. Los juegos están optimizados para el hardware, rara vez necesitan parches y se cargan al instante. Pero esto tiene un precio: estás limitado a lo que aprueba Nintendo.

Los juegos multiplataforma de categoría AAA suelen salir con retraso o con recortes en los gráficos, y no hay ningún margen para el modding ni la personalización. La ventaja es la fiabilidad: todo funciona como debe, y nunca hay que preocuparse por los controladores, los shaders o la compatibilidad.

Steam Deck

The Cubierta es todo lo contrario: una cámara de mano diseñada para la libertad. Tu biblioteca de Steam te acompaña a todas partes, además de cualquier lanzador o emulador que quieras instalar. Es tan versátil como los juegos de PC, pero en formato más compacto.

Qué puedes hacer:

Llévate toda tu colección de juegos de PC a cualquier parte (sin necesidad de volver a comprarlos)

Utiliza Epic, GOG, Battle.net o incluso Game Pass mediante soluciones alternativas

Descarga emuladores para consolas antiguas, desde SNES to PS3

Modifica, ajusta y personaliza los perfiles de rendimiento para cada juego.

No es una selección; es tuyo. Puedes ejecutarBaldur’s Gate 3, Hades II, o esa extraña demo indie de 2014, todo en la misma pantalla. ¿Cuál es la contrapartida? Configuración ocasional y peculiaridades de Proton. Pero para los manitas, eso es parte de la diversión.

Veredicto final

The Steam Deck una ventaja para los jugadores que buscan control, libertad y acceso a toda su biblioteca. El Interruptor 2 Reglas para los jugadores que solo quieren jugar: fluidas, coherentes e inconfundiblemente Nintendo.

Steam Deck frente a Switch 2: diseño y portabilidad

Da la sensación de que estas dos consolas portátiles se han diseñado para dos tipos de jugadores muy distintos. La Interruptor 2 es elegante, ligero como una pluma y está diseñado para el movimiento. El Steam Deck Es grande, ofrece un buen agarre y está diseñado para la comodidad. Ambos cumplen a la perfección con el requisito de la portabilidad, pero de formas totalmente opuestas.

Nintendo Switch 2

The Interruptor 2 cabe perfectamente en una bolsa, como si estuviera hecha para viajar. Menos de medio kilo, diseño delgado, sin espacio desperdiciado. Sácala, separa los Joy-Con y ya tienes modo cooperativo local al instante en cualquier lugar. El soporte integrado es una auténtica salvación para jugar sobre la mesa, y la configuración de la base es sorprendentemente sencilla: basta con colocarla y en cuestión de segundos ya estás jugando en la tele.

Esa flexibilidad es típica de Nintendo. Es una consola que Ideal para jugar en familia, sesiones de juego en el sofá o viajes largos sin complicaciones. No tienes que preocuparte por la configuración; solo tienes que jugar.

Steam Deck

Our un impresionante ordenador de mano apuesta por lo contrario: la comodidad por encima del tamaño compacto. Es Es más pesado y voluminoso, pero en cuanto lo coges, entiendes por qué. Los mandos están perfectamente diseñados para sesiones prolongadas, y los joysticks analógicos de tamaño completo, los gatillos y los paneles táctiles hacen que los juegos de PC se disfruten con total naturalidad en una consola portátil.

Tras horas deBaldur’s Gate 3 and Elden Ring, la diferencia es real – sin dolor en la muñeca, sin calambres en los dedos. Los botones traseros añaden niveles adicionales de control, y los trackpads te permiten jugar a juegos que requieren mucho uso del ratón sin romper la inmersión. No da la sensación de ser una «consola»; es parece un ordenador pequeño que te quede bien en las manos.

Veredicto final

The Interruptor 2 cabe fácilmente en cualquier mochila y apenas llama la atención. El Steam Deck necesita más espacio, más cuidado y, a ser posible, una bandeja o un escritorio. Piensa en él como algo portátil, pero no de bolsillo.

The Interruptor 2 ventajas para el uso diario y una instalación rápida en cualquier lugar. El Steam Deck sacrifica la agilidad en favor de una gran comodidad y control, lo que resulta ideal para los viajes largos, pero no para las paradas a tomar un café.

Steam Deck frente a Switch 2: Pantalla

Las pantallas son el factor decisivo para los dispositivos portátiles. De ellas depende que tengas que entrecerrar los ojos, que te sumerjas en los detalles o que te olvides por completo de que estás jugando en un dispositivo portátil. Y en el Cubierta vs. Interruptor 2 En esta comparación, las características de la pantalla dicen mucho sobre las prioridades de cada dispositivo.

Steam Deck (LCD)

Válvula atascada con un Pantalla LCD IPS de 7 pulgadas con una resolución de 1280 × 800, que funciona a 60 Hz y ofrece unos 400 nits de brillo. No es llamativa, pero es fiable. Los colores están bien equilibrados, el movimiento es fluido y el acabado mate ayuda a reducir los reflejos. En interiores, se ve genial: estilos artísticos independientes como Hades and Dead Cells sonar con nitidez, e incluso temas más oscuros como Elden Ringque se mantenga legible.

Aquí no hay HDR ni una salida ultrabrillante, pero ofrece una uniformidad fiable y unos ángulos de visión sólidos. Para los jugadores que suelen jugar en casa o durante los vuelos, es una pantalla fiable que nunca distrae de la experiencia. Además, funciona mejor con un fiableSteam Deck protector de pantalla.

Nintendo Switch 2

The Interruptor 2 apuesta por uno más grande y nítido Pantalla LCD de 7,9 pulgadas con resolución de 1920 × 1080, HDR y frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 120 Hz Compatible con el modo portátil. La imagen es nítida. El texto y la interfaz de usuario se ven con gran nitidez, y el brillo es lo suficientemente intenso como para soportar la luz solar directa, lo que supone una mejora considerable con respecto a la pantalla de 720p del modelo original.

En movimiento, juegos como Mario Kart 8 Deluxe and Splatoon 3 se ve más fluido, y la nitidez de la imagen hace que los coloridos mundos de Nintendo destaquen de verdad.

Veredicto final

The Steam Deck (LCD) ofrece un rendimiento práctico: buena precisión de color, movimiento fluido y reflejos mínimos para jugar en interiores. El Interruptor 2 mejora la nitidez visual y el brillo en exteriores, lo que permite disfrutar de una imagen notablemente más nítida en cualquier lugar.

Pues yo diría que el Interruptor 2 se lleva la ronda de pantallas gracias a su mayor resolución, mayor brillo y mayor fluidez de movimiento. ElCubierta La pantalla LCD destaca por su comodidad y fiabilidad, pero está diseñada para ser práctica, no para llamar la atención.

Steam Deck frente a Switch 2: rendimiento de los juegos y velocidades de fotogramas

La diferencia se nota nada más pulsar «Reproducir». Ambos sistemas ejecutan los juegos modernos con fluidez en sus respectivos ecosistemas, pero lo hacen de formas totalmente diferentes.

Nintendo Switch 2

Nintendo ha confirmado que Interruptor 2 utiliza un procesador NVIDIA personalizado con una arquitectura de última generación (1080p en modo portátil, HDR10, frecuencia de refresco variable de hasta 120 Hz en la pantalla portátil y salida de hasta 4K en modo televisor).

No aparece el DLSS en las especificaciones generales, pero he visto algunas páginas de la tienda oficial (juegos comoHogwarts Legacy(por ejemplo), que mencionan explícitamente la compatibilidad con DLSS. Ese es el gran avance respecto a la versión original. Está diseñada para que los juegos de Nintendo se ejecuten a velocidades de fotogramas estables y constantes, con tiempos de carga mínimos.

Títulos propios como Mario Kart and Lágrimas del Reino 2Éxitos de la época 60 FPS fluidos en modo portátil y mejora la experiencia de juego en modo acoplado con una resolución de hasta 4K (dependiendo del juego). Todo se nota muy pulido y bien acabado, aunque no puedas controlar los ajustes gráficos.

Pero esto sigue siendo el mundo de Nintendo: hay No hay que ajustar ningún parámetro de rendimiento ni de gráficos. Cada juego está fijado a la resolución y la frecuencia de fotogramas que eligió el desarrollador. La ventaja es la previsibilidad: todos los títulos funcionan tal y como se esperaba, sin controles deslizantes que puedan alterar el resultado.

Steam Deck

El enfoque de Valve es totalmente opuesto. El Cubierta te ofrece un control similar al de un ordenador sobre el funcionamiento de los juegos. Puedes limitar la velocidad de fotogramas a 30, 40 o 60 FPS, equilibrar la calidad visual con la duración de la batería e incluso ajustar los límites de TDP si quieres alargar la duración de la sesión.

Partidos importantes comoCyberpunk 2077 and Baldur’s Gate 3 Por lo general, rondan los 30-40 FPS con una configuración media. También puedes ejecutarlos a 60, pero notarás bajadas de fotogramas en algunas secuencias exigentes. Para mí, 40 es el punto ideal. Y como en el fondo se trata de un PC, puedes actualizar controladores, instalar mods o utilizar dispositivos de almacenamiento externos para que todo vaya rápido.

Esa flexibilidad es la Cubiertas ventaja: tú decides cómo funciona, no el desarrollador.

Veredicto final

The Interruptor 2 se centra en ofrecer un rendimiento constante y impecable desde el primer momento – No es necesario realizar ningún ajuste. El Steam Deck ventajas para los jugadores que buscan control: tapas de marco ajustables, menús de configuración completos y la libertad de optimizar cada juego exactamente a su gusto.

Steam Deck frente a Switch 2: duración de la batería

La duración de la batería influye en cómo (y dónde) juegas realmente. Esta es la cruda realidad, basada únicamente en cifras oficiales:

Nintendo Switch 2

Nintendo clasifica el Interruptor 2 entre 2 y 6,5 horas aproximadamente, dependiendo de lo que estés haciendo. Ese es el perfil de «cógela y vete a cualquier parte»: una autonomía predecible, sin menús con los que perder el tiempo y el mismo comportamiento cada vez que inicias un juego. No hay que ajustar nada; Nintendo establece los objetivos y la consola los cumple.

Qué significa esto para ti:

Un tiempo de ejecución constante que facilita la planificación

No hay controles deslizantes de potencia o rendimiento que gestionar

Ideal para los días de viaje y las sesiones familiares

Steam Deck

Valve indica entre 2 y 8 horas. El rango es más amplio porque el Cubierta En esencia, es un ordenador portátil. SteamOS te ofrece herramientas de rendimiento para que seas tú quien decida cuánto dura la batería: limita la velocidad de fotogramas, ajusta los perfiles de rendimiento de cada juego y modifica la configuración para sacrificar calidad gráfica a cambio de mayor autonomía.

Qué significa esto para ti:

Puedes sacar más horas del día si reduces el ritmo

O bien, dar prioridad a los elementos visuales y aceptar sesiones más cortas

Ideal si te gusta sintonizar el partido que estás viendo

Veredicto final

Ambos son fiables cuando se está fuera de casa, pero se comportan de forma diferente. Interruptor 2 es estable y no requiere intervención: cárgalo, juega, y vuelta a empezar. Steam Deck puede durar más tiempo con cargas más ligeras, pero solo si estás dispuesto a hacer algunos ajustes.

Si quieres una autonomía predecible, elige Interruptor 2. Si quieres tener el control (y no te importa ajustar la configuración), el Deck te permite alargar una sesión o rendimiento del zumo a demanda.

Digamos que es un empate con un ambiente diferente: Interruptor 2 para una autonomía que no requiere mantenimiento, Steam Deck para una autonomía ajustable que puede superar esa duración con la configuración adecuada.

Steam Deck frente a Switch 2: software y características

No es solo cuestión del hardware. La experiencia de uso diario depende del software, y en este aspecto (una vez más), ambos están a años luz el uno del otro.

Nintendo Switch 2

Nintendo apuesta por la sencillez y la eficiencia. La interfaz de usuario es clara, rápida y está diseñada en torno a la eShop y al inicio rápido. El modo portátil ofrece una resolución de 1080p con HDR10 y frecuencia de refresco variable (hasta 120 Hz), mientras que el modo televisor admite una salida de hasta 4K (la frecuencia de fotogramas real y las funciones varían según el juego).

Muebles empotrados que marcan la diferencia:

Control parental a través de una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes: Establece límites de tiempo de juego, clasificaciones por edades y (para Interruptor 2) gestionar los permisos de GameChat.

Establece límites de tiempo de juego, clasificaciones por edades y (para Interruptor 2) gestionar los permisos de GameChat. Nintendo Switch Online: Guardado en la nube para juegos compatibles y funciones en línea. (No todos los títulos admiten el guardado en la nube).

Guardado en la nube para juegos compatibles y funciones en línea. (No todos los títulos admiten el guardado en la nube). GameChat: Chat de voz y vídeo integrado con micrófono incorporado y cámara USB-C opcional; los controles parentales se integran directamente.

La disyuntiva

Es un sistema cerrado y cuidadosamente seleccionado: el software se instala desde la tienda de Nintendo, no mediante instalación paralela. A cambio, se obtiene estabilidad y una configuración sin complicaciones: basta con encenderla y empezar a jugar.

Steam Deck

The Cubierta es un ordenador portátil con una interfaz de estilo consola. Funciona con SteamOS 3, un sistema operativo desarrollado por Valve con un modo de juego para disfrutar desde el sofá y un modo de escritorio completo cuando quieras organizar una ratón para juegos de gran calidad y las aplicaciones.

Qué puedes hacer:

Controles de rendimiento por juego (limitación de la velocidad de fotogramas, opciones de potencia y frecuencia de reloj), superposición de rendimiento y otros ajustes desde las herramientas de acceso rápido.

Instala los lanzadores y las aplicaciones en el modo Escritorio (en realidad, se trata de Linux), y luego inicia los juegos desde el modo Juego.

Aprovecha las actualizaciones continuas del sistema operativo: Valve lanza periódicamente actualizaciones de SteamOS con nuevas funciones y correcciones.

La disyuntiva

Es flexible, pero requiere un poco de trabajo: tendrás que ajustar la configuración si quieres lograr el equilibrio perfecto entre calidad de imagen, duración de la batería y fluidez.

Veredicto final

Interruptor 2 es la opción de «configurar y olvidarse»: interfaz de usuario pulida, controles parentales, guardado en la nube de NSO (donde sea compatible) y GameChat integrado: no hay que hacer ningún ajuste.

Steam Deck es para los que les gusta tenerlo todo bajo control (en el buen sentido): SteamOS te ofrece flexibilidad en el escritorio, ajustes específicos para cada juego y actualizaciones constantes para que las funciones sigan mejorando.

Steam Deck frente a Switch 2: compatibilidad con versiones anteriores

La compatibilidad con versiones anteriores determina qué parte de tu historial de juegos se conserva tras la actualización. Es la característica que decide si tus viejos favoritos siguen teniendo un lugar donde jugar o si acabarán acumulando polvo. El Interruptor 2 and Steam Deck lo abordan de formas totalmente diferentes: Nintendo lo mantiene controlado y seleccionado, mientras que Valve te permite traer todo lo que hayas tenido.

Nintendo Switch 2

Nintendo afirma queInterruptor 2 puede reproducir contenidos físicos y digitales compatibles Nintendo Switchjuegos. Palabra clave: compatible. El hardware es diferente, por lo que algunos títulos no son compatibles o pueden tener limitaciones, y algunos accesorios (por ejemplo, la configuración de Ring Fit) pueden requerir los Joy-Con originales.

Puedes transferir tus archivos digitales con System Transfer: los que hayas comprado Interruptor Los títulos de la eShop y los datos guardados se pueden transferir a Interruptor 2 en tu cuenta de Nintendo.

Qué significa esto para ti:

TuInterruptor Las compras y los progresos se pueden transferir (mediante la función «Transferencia del sistema»).

La mayoría de los juegos de la eShop y de la tienda funcionan, pero no todos; comprueba siempre la página del juego.

Los catálogos clásicos de Nintendo (NES, SNES, N64, GBA, etc.) viven detrás de un Nintendo Switch Suscripción en línea (el paquete de expansión incluye más contenido).

Steam Deck

Cubierta La «compatibilidad con versiones anteriores» es, básicamente, el historial de tu ordenador. Inicia sesión y aparecerá toda tu biblioteca de Steam; los títulos se clasifican como «Verificados», «Jugables» o «No compatibles» para Cubierta, y no vuelves a comprar nada que ya tengas.

Qué significa esto para ti:

Tus compras anteriores (incluso las de hace años) estarán disponibles desde el primer día.

Además de Steam, el modo de escritorio te permite instalar otros lanzadores; muchos jugadores también configuran emuladores (dentro de los límites de la legislación y los derechos locales).

No necesitas ninguna suscripción para acceder a los juegos de PC que ya tienes; es simplemente tu biblioteca.

Veredicto final

Para los fans de Nintendo, Interruptor 2 ¿Es el salto seguro hacia adelante?: trae tus cartuchos y compras digitales compatibles, transfiere tus partidas guardadas y sigue jugando (solo tienes que verificar cada título).

Para los jugadores de PC, Steam Deck incluye todo tu catálogo de Steam con etiquetas de compatibilidad claras, y la flexibilidad de añadir otros lanzadores o emular (legalmente) juegos clásicos.

Steam Deck frente a Switch: calidad de audio

El sonido puede ser determinante en el juego portátil. Ambos sistemas cuentan con altavoces, Bluetooth y una toma de 3,5 mm, pero abordan el sonido de forma diferente.

Nintendo Switch 2

Nintendo apuesta por la sencillez y la claridad. Altavoces estéreo con caja independiente Busca un sonido nítido; además, el sistema admite un efecto de sonido envolvente para altavoces y auriculares (mediante actualización).

Además, obtienes unmicrófono integrado para GameChat y conector CTIA de 3,5 mm para auriculares con cable. Se admite el audio por Bluetooth, con algunas salvedades oficiales: solo se puede conectar un dispositivo de audio a la vez, no se admiten micrófonos Bluetooth y algunos auriculares pueden presentar retrasos.

Qué significa en la práctica:

Sonido nítido y fiable para el catálogo de juegos propios de Nintendo

Chateo de voz sencillo con el micrófono integrado (GameChat)

El Bluetooth funciona, pero hay que tener en cuenta la latencia y las limitaciones de emparejamiento

El Bluetooth se interrumpe durante la conexión inalámbrica local (por ejemplo, en el modo multijugador local)

Steam Deck

Valve apuesta por una configuración más completa «al estilo PC»: Altavoces estéreo con DSP integrado, dos micrófonos, conector de 3,5 mm y salida digital multicanal a través de USB-C/BT para equipos externos. En la práctica, el Cubierta te permite emparejar lo que quieras —con cable o sin cable— y ajustar el audio del juego junto con tus ajustes habituales de rendimiento.

Qué significa en la práctica:

Altavoces integrados potentes para un dispositivo portátil (el DSP mejora la claridad)

Conexión sencilla a DAC externos y receptores AV a través de USB-C y Bluetooth

Ajusta fácilmente el audio de cada partida con los mismos ajustes de «Acceso rápido» que ya utilizas

Veredicto final

Si lo que buscas es un sonido sin complicaciones, Interruptor 2 Ofrece un sonido estéreo nítido, chat de voz integrado y opciones sencillas de conexión por cable o Bluetooth; solo hay que tener en cuenta las limitaciones del Bluetooth.

Si lo que buscas es flexibilidad, Steam Deck funciona mejor con distintos auriculares y configuraciones de audio externas, y sus altavoces con procesamiento digital de señal (DSP) ofrecen un buen rendimiento para ser un dispositivo portátil.

Steam Deck frente a Switch: precio y relación calidad-precio

El precio es importante, pero también lo es lo que se obtiene a cambio. El Interruptor 2 viene listo para jugar con todo lo necesario incluido en la caja. El Cubierta te ofrece más flexibilidad a largo plazo y ofertas de juegos que se van acumulando con el tiempo.

Nintendo Switch 2:

PVP: 449,99 $

Contenido de la caja: consola + Joy-Cons (izquierdo/derecho) + base de carga + cable HDMI + cable de carga USB-C + adaptador de corriente + empuñadura + correas

El valor reside en los títulos exclusivos de la propia Nintendo, la facilidad del modo multijugador local y la larga vida útil de los juegos de Nintendo.

Steam Deck:

PVP: 399 $ para el modelo LCD de 256 GB

Los modelos de gama alta con pantalla OLED y mayor capacidad de almacenamiento son más caros (512 GB por 549 $, 1 TB por 649 $).

El valor se basa en tu biblioteca actual de Steam, las ofertas constantes y los juegos que ya tienes; no es necesario volver a comprarlos.

Veredicto final: Para disfrutar de juegos en familia sin complicaciones, Interruptor 2 es la mejor opción. Si buscas ahorrar a largo plazo y disfrutar de flexibilidad en el juego, Steam Deck (LCD) es el valor más alto.

Steam Deck frente a Switch: ventajas y desventajas

Ambas consolas portátiles son geniales, pero por razones totalmente diferentes. La Interruptor 2 encaja a la perfección con el estilo de vida sencillo y «listo para usar», mientras que el Cubierta apuesta por el control directo y la potencia del PC. Piensa en ello como la diferencia entre la comida casera y los platos preparados a medida: ambos satisfacen, pero están pensados para distintos tipos de jugadores.

Nintendo Switch 2

La magia de Nintendo sigue funcionando. La consola es ligera, ideal para principiantes y perfecta para el modo multijugador local. Su diseño híbrido y su cuidada selección de juegos la convierten en una de las consolas más accesibles que se han fabricado jamás.

Ventajas:

Fácil instalación y diseño pensado para toda la familia

Amplia compatibilidad con versiones anteriores de los sistemas compatibles Interruptorjuegos

Éxitos exclusivos de la propia empresa (Mario, Zelda, Splatoon)

Modo cooperativo local listo para jugar nada más sacarlo de la caja (los Joy-Con se separan fácilmente)

Rendimiento estable y una experiencia de uso fluida

Contras:

Limitado al catálogo aprobado por Nintendo: no se admiten mods ni adaptaciones ajenas a su ecosistema

No hay que ajustar la configuración gráfica ni de rendimiento

Los servicios en línea siguen sin estar a la altura de los estándares actuales

Versión sin OLED

Steam Deck

Valve ha diseñado este dispositivo pensando en los aficionados al bricolaje. Es más pesado, pero mucho más versátil: software de código abierto, auténtico rendimiento de PC y posibilidades de personalización infinitas. Puedes ejecutar los últimos juegos AAA, emular clásicos o arrancar en el modo Escritorio y utilizarlo como si fuera un miniordenador.

Ventajas:

Permite ejecutar juegos de PC con una configuración media-alta y opciones de control reales

Plataforma abierta: mods, lanzadores, emuladores e incluso la instalación de Windows

Ajuste personalizado del rendimiento (FPS, TDP, resolución, etc.)

Excelente calidad de fabricación y disposición de los controles

Contras:

Más pesado y menos fácil de transportar que Interruptor 2

La duración de la batería depende de la configuración y de la carga del juego

De vez en cuando hay que hacer algunos ajustes para que todo funcione a la perfección

Veredicto final: Steam Deck frente a Switch 2

Aquí no hay un ganador claro. La Steam Deck y la Switch 2 están dirigidas a públicos totalmente diferentes. Una está pensada para la comodidad y el juego en familia; la otra, para el rendimiento y el control. En realidad, todo depende de cómo te guste jugar.

Elige la Nintendo Interruptor 2si tú:

¿Quieres jugar al instante? Sin configuraciones ni ajustes, solo tienes que encenderlo y empezar a jugar

¿Te interesan los títulos exclusivos de Nintendo como Zelda, Mario, ySplatoon que no se encuentran en ningún otro sitio.

Prefiero dispositivos más ligeros y con mayor autonomía para viajar o para pasar el rato en el sofá

Juega a menudo en modo cooperativo local con tu familia o amigos utilizando los Joy-Con incluidos

¿Buscas un ecosistema estable y bien gestionado en el que todo funcione a la perfección?

Elige elSteam Decksi tú:

¿Quieres la misma libertad que en un PC: mods, emuladores y control total sobre la configuración?

Ya tienes una biblioteca de Steam y no quieres volver a comprar los juegos

Como optimizar el rendimiento, ajustar los límites de fotogramas y personalizar cada experiencia

Prefiere la potencia bruta y la versatilidad a la simplicidad del «plug-and-play»

No te importa que pese un poco más y que la configuración lleve algo más de tiempo, a cambio de disfrutar de mejores gráficos y un mejor control

Elijas lo que elijas, espero que mi guía te haya sido de ayuda. ¡Que disfrutes del juego!

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