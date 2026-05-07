Los 7 mejores auriculares para videojuegos por menos de 100 $ en 2025

Tras una exhaustiva investigación y las opiniones de los jugadores más entusiastas, queda claro que hay un montón de opciones a la hora de elegir los mejores auriculares para juegos por menos de €100. La mayoría de los auriculares para videojuegos ofrecen un sonido excelente, gran comodidad y un micrófono fiable que garantiza una comunicación nítida en los juegos multijugador.

Con opciones tanto con cable como inalámbricas, estos auriculares son compatibles con Xbox, PlayStation, and PC. Así que hoy os voy a presentar un par de opciones con características increíbles, como sonido estéreo, batería de larga duración y una calidad de sonido perfecta.

Nuestra selección de los mejores auriculares para videojuegos por menos de 100 dólares

Después de investigar a fondo, he descubierto que estos auriculares para videojuegos se encuentran entre los mejores del mercado. Cada uno de ellos ofrece características destacadas y destaca en determinados aspectos de rendimiento.

Logitech G Astro A30 – Ideal por su compatibilidad multiplataforma, este auricular inalámbrico cuenta con drivers de audio de 40 mm y perfiles de sonido personalizables a través de la Centro de Mando Astro. Corsair VOID RGB Elite –Equipado conAltavoces de 50 mm para un sonido potente, Auriculares DTS:X 7.1 Con sonido envolvente e iluminación RGB personalizable, estos auriculares para juegos ofrecen un sonido envolvente y una gran comodidad gracias a sus almohadillas de espuma viscoelástica. SteelSeries Arctis Nova 1 – Características360° audio espacial, a ClearCast Micrófono con cancelación de ruido, comodidad duradera gracias a las almohadillas de espuma viscoelástica y un rendimiento de audio de primera calidad a un precio asequible.

Añade aquí unas pocas frases a modo de colofón para animar al lector a seguir desplazándose hacia abajo y ver la lista completa

Reseñas de los 7 mejores auriculares para videojuegos por menos de 100 $ – Las mejores opciones

A la hora de encontrar los mejores auriculares para videojuegos por menos de 100 dólares, lo fundamental es encontrar el equilibrio entre calidad, comodidad y relación calidad-precio. Teniendo esto en cuenta, voy a repasar algunos modelos excelentes y ver cómo se comparan.

1. Logitech G Astro A30 [Los mejores auriculares para juegos por menos de 100 $]

Especificaciones Detalles Duración de la batería Más de 27 horas Conectividad LIGHTSPEED 2,4 GHz, Bluetooth, conector de 3,5 mm Micrófono Brazo desmontable o integrado, de alta calidad Carga Bus serie universal tipo C Personalización Etiquetas personalizadas para altavoces Compatibilidad PlayStation, Xbox, Switch, PC, dispositivos móviles, iOS, Android

Los Logitech G Astro A30 destacan como uno de los mejores auriculares para juegos por menos de 100 dólares gracias a su perfecta compatibilidad con múltiples plataformas.

Da igual si juegas en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC o el móvil: estos auriculares para juegos te garantizan un rendimiento de primera categoría con la libertad que ofrece la conexión inalámbrica. Combinan una excelente calidad de audio con gran flexibilidad, lo que te permite ajustar la mezcla de sonido y la configuración del micrófono según tus preferencias.

Lo que realmente distingue a estos auriculares es su calidad de sonido. Disfrutarás de un sonido nítido y envolvente que te sumergirá de lleno en la acción: imagínate poder oír cada paso en una escena tensa Call of Duty disfrutar o sumergirse en el ambiente de Zeldaen Switch.

NOVEDADES Actualización de agosto de 2025 para el El Astro A30 está optimizado para ofrecer un rendimiento más fluido y una compatibilidad más precisa. El sonido es más nítido, se mantiene estable y te mantiene totalmente absorto, para que cada partida resulte inmersiva y sin ningún tipo de fallo.

Pero no se trata solo de la calidad del sonido en sí; los A30 te permiten tomar las riendas gracias a la mezcla de audio personalizable. ¿Quieres subir el volumen de las conversaciones de tu equipo por encima de las explosiones? Hecho. ¿Prefieres ajustar los graves para que suenen con más fuerza? Lo tienes.

Si a eso le sumas un micrófono de brazo desmontable que ofrece una nitidez de sonido excepcional para las llamadas en equipo —además de un micrófono integrado opcional para cuando estás fuera de casa—, tendrás una flexibilidad que se adapta a tu estilo, tanto si estás planeando estrategias con amigos como si simplemente te relajas a solas.

Ventajas Contras ✅ Compatible con PlayStation, Xbox, Switch, PC y dispositivos móviles ❌ Sin cancelación activa de ruido ✅ Personaliza el audio con la aplicación móvil de Logitech G ✅ Batería inalámbrica con 27 horas de autonomía para largas sesiones de juego ✅ Cambia entre el micrófono de brazo y el micrófono integrado ✅ Colores mate y etiquetas personalizadas para los altavoces, para darle un toque personal ✅ Sonido nítido y envolvente con calidad profesional ✅ Carga rápida por USB-C

Veredicto final: Los Logitech G Astro A30 son una opción fantástica para cualquiera que busque conectividad versátil, un sonido excelente y la libertad de la conexión inalámbrica. Sin duda, este producto tiene su lugar en el los mejores auriculares para videojuegos categoría, y cuesta menos de 100 dólares.

2. Corsair VOID RGB Elite [Los mejores auriculares para juegos de PS5 por menos de 100 $]

Especificaciones Detalles Duración de la batería Hasta 16 horas Conectividad Inalámbrico a 2,4 GHz (adaptador USB) Micrófono Patrón omnidireccional optimizado, con función de silenciamiento abatible Carga Carga por USB Personalización Iluminación RGB, control mediante el software iCUE Audio Altavoces de neodimio de 50 mm, sonido envolvente 7.1

Si juegas en una PS5 y no quieres gastarte un dineral, los Corsair VOID RGB Elite son una opción muy acertada. La calidad del sonido es increíble, gracias a esos transductores de neodimio de 50 mm que captan todo, desde pasos silenciosos hasta grandes explosiones.

El nivel de comodidad también es de primera categoría, gracias a la malla transpirable y a las almohadillas de espuma viscoelástica, por lo que no te dolerán las orejas tras horas de juego. Además, se trata de unos auriculares inalámbricos para juegos con una conexión inalámbrica de baja latencia (2,4 GHz), por lo que no hay retrasos molestos.

NOVEDADES En 2025, Corsair lanzó una herramienta de actualización de firmware basada en web que te permite actualizar tus periféricos sin necesidad de software adicional. Ahora, actualizar tu equipo es rápido y sencillo, y te mantiene preparado para los últimos títulos.

Lo que convierte a estos auriculares en uno de los mejores para PS5 es que están diseñados específicamente para adaptarse al estilo de la consola de Sony. Esos potentes altavoces de 50 mm no solo reproducen el sonido, sino que dan vida a la tecnología Tempest 3D AudioTech de la PS5. Imagínate avanzando sigilosamente por Returnallas selvas extraterrestres, prestando atención a cada susurro o sintiendo el retumbar de Gran Turismo 7los motores de… directamente en tu cráneo.

El sonido es rico y con gran profundidad, con un amplio campo sonoro que te sumerge de lleno en cada partida. Y no se trata solo de escuchar la acción: el micrófono abatible ofrece una nitidez cristalina para las conversaciones con el equipo en Apex Legendso a altas horas de la nocheFinal Fantasy XIV raids. Cuenta con la certificación de Discord, así que tu voz se oye con claridad, sin esos molestos sonidos metálicos.

Ventajas Contras ✅ Sonido nítido y claro con graves profundos: altavoces de 50 mm ❌ Compatibilidad limitada con RGB e iCUE en consolas ✅ Malla transpirable y espuma viscoelástica para una comodidad que dura todo el día ✅ Conexión inalámbrica rápida y fluida a 2,4 GHz ✅ Micrófono transparente con función de silenciamiento mediante tapa abatible ✅ Horquillas de aluminio resistentes para una estructura duradera ✅ Iluminación RGB personalizable para darle un toque personal ✅ Ajusta el sonido con el software Corsair iCUE

Veredicto final: Los Corsair VOID RGB Elite son unos auriculares geniales para PS5 por menos de 100 dólares. Ofrecen un sonido excelente, gran comodidad y muchas opciones de personalización. Si buscas unos auriculares fiables con conectividad inalámbrica para jugar en PC, sin duda vale la pena tenerlos en cuenta. Puede que no sean los los mejores auriculares para PS5, pero sin duda es todo un bombazo para los jugadores de PC.

3. SteelSeries Arctis Nova 1 [Los mejores auriculares inalámbricos para videojuegos por menos de 100 $]

Especificaciones Detalles Controladores de audio Altavoces de alta fidelidad con el sistema acústico Nova Audio espacial Sonido envolvente de 360°, Tempest 3D Audio (PS5) y sonido espacial Micrófono ClearCast Gen 2 bidireccional con cancelación de ruido Conectividad Conexión inalámbrica mediante conector de 3,5 mm, compatible con múltiples plataformas Comodidad Sistema ComfortMAX, cojines viscoelásticos AirWeave Peso Ligero, ajustable y transpirable EQ Ecualizador paramétrico de 10 bandas de calidad profesional

Vale, si estás buscando el Los mejores auriculares SteelSeries Si buscas unos auriculares que no cuesten una fortuna pero que ofrezcan un rendimiento excelente, los Arctis Nova 1 son la mejor opción.

El sonido alcanza un nivel superior gracias al sistema acústico personalizado Nova. Es como tener un pase VIP para cada sonido del juego: escucha el crujido de una tabla del suelo en The Last of Us: Parte II o el rugido lejano de un Fortnite Se avecina una tormenta. Los altavoces de alta fidelidad reproducen agudos nítidos y graves profundos, por lo que no solo escuchas el sonido, sino que lo vives.

NOVEDADES SteelSeries GG 89.0.0 lanzará actualizaciones de firmware en 2025 para dispositivos como la serie Arctis Nova, con el fin de mejorar el rendimiento y la estabilidad para que tus equipos sigan funcionando a la perfección.

¿Y ese audio espacial de 360 grados? Es revolucionario: imagínate esquivando el fuego enemigo en Overwatch porque sabes exactamente de dónde viene el sonido. Es compatible con Tempest 3D Audio en PS5, con el sonido envolvente del PC o incluso con el modo portátil de Switch: juegues donde juegues, la experiencia es increíblemente envolvente.

Además, el micrófono cuenta con cancelación de ruido, así que ya no tendrás que preocuparte de que los ruidos de fondo te estropeen la partida. ¿Y en cuanto a la comodidad? Estos auriculares para juegos están diseñados para adaptarse perfectamente, con almohadillas giratorias y de espuma viscoelástica para esas largas maratones de juego – una de las los mejores auriculares inalámbricos para jugar en este rango de precios.

Ventajas Contras ✅ Audio espacial de 360° para señales sonoras precisas en el juego ❌ No es compatible con Bluetooth en dispositivos móviles ✅ Cojines de espuma viscoelástica para una comodidad que dura todo el día ✅ Ajuste regulable con almohadillas giratorias y diadema elástica ✅ El micrófono ClearCast Gen 2 elimina el ruido de fondo ✅ Funciona con PC, PlayStation, Xbox y Switch ✅ Ecualizador paramétrico de calidad profesional para un ajuste personalizado del sonido ✅ Micrófono retráctil para un aspecto elegante y ordenado

Veredicto final: Los SteelSeries Arctis Nova 1 son unos auriculares increíbles con conexión inalámbrica por menos de 100 dólares que te ofrecen un sonido nítido, una gran comodidad y un micrófono con cancelación de ruido para una comunicación clara. Si estás buscando los Auriculares para juegos SteelSeries, este sin duda está en esa lista.

4. Logitech G733 [Los mejores auriculares para juegos en cuanto a comodidad por menos de 100 $]

Especificaciones Detalles Controladores de audio Altavoces PRO-G para un sonido preciso y nítido Iluminación 16,8 millones de colores LIGHTSYNC RGB, personalizables a través del software G HUB Micrófono Filtros de micrófono avanzados para un sonido nítido y profesional Comodidad Diadema con suspensión reversible y espuma suave de doble capa Peso 278 g (peso ligero para una comodidad que dura todo el día) Duración de la batería Batería de larga duración para todo el día Conectividad Adaptador inalámbrico USB para sonido estéreo

Si la comodidad es tu prioridad número uno, los Logitech G733 podrían convertirse en tus nuevos mejores aliados. Estos auriculares para juegos son superligeros (solo 278 g) y cuentan con una diadema con suspensión reversible que los mantiene bien ajustados sin ejercer presión sobre la cabeza. Son perfectos para esas largas sesiones de juego nocturnas en las que necesitas comodidad tanto como un buen sonido.

NOVEDADES A partir de agosto de 2025, Logitech utilizará Logi Options+ para las actualizaciones de firmware, ya que la herramienta anterior ha dejado de estar disponible. Esto hace que la actualización de tus dispositivos sea más fluida y segura, y garantiza que todo funcione en perfecta sincronía con los juegos más recientes.

Los controladores PRO-G te garantizan que oirás cada detalle de tu partida con un sonido nítido, mientras que la suave espuma viscoelástica de doble capa te hará sentir como si estuvieras caminando sobre las nubes. Además, si te gusta la iluminación RGB, podrás presumir de tu estilo con las luces personalizables.

Ventajas Contras ✅ Ligero y cómodo, con espuma viscoelástica de doble capa ❌ Algunos usuarios han informado de distorsiones en el sonido del micrófono ✅ 16,8 millones de colores y efectos de iluminación animados ✅ Altavoces PRO-G para un sonido nítido y detallado en el juego ✅ Filtros de micrófono avanzados para una calidad de voz más nítida ✅ Ultraligero, con solo 278 g, ideal para largas sesiones de juego ✅ Batería de larga duración para jugar todo el día

Veredicto final: Si buscas unos auriculares para juegos cómodos que puedas llevar puestos durante horas sin darte cuenta, los Logitech G733 son una opción excelente. Con su diseño ligero y su iluminación RGB personalizable, tienen un aspecto y un tacto fantásticos.

5. HyperX Cloud Stinger [Los mejores auriculares para juegos con cancelación de ruido por menos de 100 $]

Especificaciones Detalles Tecnología de audio DTS Headphone:X Spatial Audio para sonido 3D Micrófono Micrófono con función de silenciamiento al girarlo para silenciarlo fácilmente Comodidad Almohadillas de espuma viscoelástica con revestimiento de cuero sintético suave Conductores Altavoces de 50 mm para un sonido nítido y preciso Ajustabilidad Auriculares giratorios y ajustables para un ajuste personalizado Controles de audio Controles de volumen de fácil acceso en los auriculares

Si estás harto de oír todo lo que pasa a tu alrededor mientras intentas concentrarte en el juego, el Cloud Stinger es el los mejores auriculares HyperX para ti. El audio espacial DTS Headphone:X te ofrece un sonido nítido con una sensación 3D: podrás escuchar hasta el más mínimo detalle, como pasos detrás de ti o el sonido de un arma al recargar.

NOVEDADES En 2025, HyperX seguirá ofreciendo actualizaciones de firmware a través de NGENUITY y su página web oficial. Mantener tu equipo al día garantiza un rendimiento óptimo y te permite estar a la altura de los nuevos lanzamientos de videojuegos.

Además, las almohadillas de espuma viscoelástica son muy cómodas, así que puedes llevarlas puestas todo el día sin sentir que se te van a caer las orejas. El micrófono también se puede girar para silenciarlo, lo cual resulta muy útil si necesitas callarte rápidamente en medio de una partida acalorada.

Ventajas Contras ✅ Sonido 3D para señales de audio precisas dentro del juego ❌ Conexión por cable: no es para quienes prefieren la conexión inalámbrica ✅ Cojines de espuma viscoelástica para una comodidad que dura todo el día ✅ Auriculares giratorios para poder apoyarlos cómodamente sobre el pecho ✅ Micrófono con función «girar para silenciar» para silenciarlo rápidamente ✅ Diadema y almohadillas ajustables para un ajuste perfecto ✅ Altavoces de 50 mm para un sonido rico y detallado

Veredicto final: Si buscas unos auriculares para juegos a buen precio, los HyperX Cloud Stinger son una auténtica ganga. El audio 3D y la espuma viscoelástica hacen que parezcan unos auriculares de gama alta. Además, como forman parte de los mejores auriculares para juegos con cancelación de ruido, tienes la garantía de que nada te molestará mientras juegas.

6. Razer Kraken [Los mejores auriculares con cable para videojuegos por menos de 100 $]

Especificaciones Detalles Tecnología de audio Altavoces de 50 mm especialmente ajustados para ofrecer un sonido potente Micrófono Micrófono unidireccional retráctil para una comunicación nítida Confort de refrigeración Las almohadillas para los oídos con gel refrescante reducen la acumulación de calor Diseño Estructura de aluminio de bauxita que garantiza durabilidad y flexibilidad Compatibilidad multiplataforma Compatible con PC, PS4, Xbox One, Switch y dispositivos móviles Características adicionales Canales ocultos para gafas que reducen la presión sobre estas

Así que, si lo que buscas es un sonido de calidad y comodidad durante tus maratones de videojuegos, los Razer Kraken deberían ser tu primera opción. Con sus transductores de 50 mm ajustados a medida, ofrecen un sonido increíble que te permitirá oírlo todo, desde pasos sigilosos hasta explosiones épicas.

NOVEDADES En marzo de 2025, Razer lanzó una actualización para varios modelos de Kraken, como el V4 Pro y el V4 X. El sonido es más nítido, la estabilidad ha mejorado y ahora podrás disfrutar de mejores sesiones de juego.

Las almohadillas con gel refrescante funcionan de maravilla, así que se acabó el sudor en las orejas cuando estás metido de lleno en el juego. Además, cuenta con un micrófono retráctil que hace que tu voz suene clara y nítida. Estos auriculares con cable para juegos realmente dan lo mejor de sí en cuanto a rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Altavoces de 50 mm para un sonido potente y unos graves profundos ❌ El ajuste del micrófono puede resultar un poco complicado ✅ Almohadillas con gel refrescante para una comodidad duradera ✅ Micrófono unidireccional retráctil para una comunicación nítida ✅ Los canales ocultos para gafas reducen la presión en quienes las llevan ✅ Estructura de aluminio de bauxita, ligera pero resistente ✅ Acolchado grueso en la diadema para mayor comodidad

Veredicto final: Los Razer Kraken son una opción excelente para los gamers que buscan un sonido de calidad, comodidad y un micrófono con una nitidez impecable, todo ello en un diseño ligero y muy resistente. Si no te importa que sean con cable y buscas algo que aguante esas largas sesiones de juego, es difícil encontrar algo mejor por menos de 100 dólares.

7. ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 [Los mejores auriculares para juegos de Xbox X por menos de 100 $]

Especificaciones Detalles Alcance inalámbrico Hasta 15 metros con una señal inalámbrica de 2,4 GHz Duración de la batería Más de 15 horas de autonomía, recargable por USB-C Audio Control Equilibrio en el propio dispositivo para el chat de voz y el audio del juego Micrófono Micrófono unidireccional con función de silenciamiento al girarlo para una comunicación nítida Multipropósito El transmisor USB permite conectar fácilmente la consola y el ordenador Comodidad Diseño ligero con almohadillas de tela suave

Si buscas unos auriculares inalámbricos para juegos de calidad para Xbox por menos de 100 dólares, los ASTRO Gaming A20 son una excelente opción. Con un alcance inalámbrico de 15 metros, podrás moverte con total libertad sin perder la conexión, y su autonomía de más de 15 horas te permitirá jugar sin interrupciones.

NOVEDADES ASTRO mantendrá el A20 actualizado con actualizaciones de firmware en 2025 que aportarán mejoras de rendimiento, correcciones de errores o nuevas funciones, para que tus auriculares estén siempre listos para jugar.

El micrófono con función de silenciamiento por volteo facilita el control del chat de voz, mientras que el ajuste de audio integrado garantiza que los niveles de sonido del juego y del chat sean los adecuados. Además, su diseño ligero y sus almohadillas de tela suave proporcionan comodidad durante todo el día.

Ventajas Contras ✅ Alcance inalámbrico de 15 metros para una mayor libertad de movimiento ❌ Las opciones de ecualización son limitadas en comparación con los modelos de gama alta ✅ Más de 15 horas de autonomía para largas sesiones de juego ✅ Equilibrio de audio integrado en el dispositivo entre el chat y el sonido del juego ✅ Ligero y cómodo para un uso prolongado ✅ Conectividad multiplataforma con transmisor USB

Veredicto final: Los ASTRO A20 ofrecen un excelente rendimiento inalámbrico, un chat nítido y una gran comodidad a un precio asequible. Si quieres unos Auriculares para videojuegos Xbox Series X Si buscas algo que no te cueste un ojo de la cara, esta es una elección obvia.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar unos auriculares para videojuegos a buen precio?

Elegir los auriculares para juegos adecuados puede marcar una gran diferencia, sobre todo si lo que buscas es sacar el máximo partido a tu inversión. No se trata solo de un sonido excelente, sino también de la comodidad, la durabilidad y la calidad de la comunicación con tus compañeros de equipo.

1. Sonido y calidad de audio

En cuanto a la calidad del sonido, lo ideal es contar con unos auriculares para juegos que reproduzcan todos los tonos sin que ninguno de ellos se imponga sobre los demás. Eso significa un buen equilibrio entre graves, medios y agudos.

Necesitas suficientes graves para esas grandes explosiones, pero no tantos como para que tapen los detalles importantes, como los pasos o el chat de voz. Además, la claridad del sonido es fundamental: poder escuchar cada detalle del juego, como a alguien que se acerca sigilosamente por detrás, puede cambiar por completo tu forma de jugar.

Otro aspecto a tener en cuenta es el campo sonoro, que básicamente se refiere a la capacidad de identificar de dónde provienen los sonidos. Un campo sonoro amplio te ayuda a localizar a los enemigos y a sumergirte por completo en la experiencia. Además, es imprescindible contar con un buen aislamiento acústico para bloquear las distracciones y poder concentrarte en el los mejores auriculares para juegos económicosestricto.

2. Calidad del micrófono

En pocas palabras, lo que quieres es que tu voz se oiga alta y clara, sin que suene apagada o lejana. Busca un micrófono omnidireccional o cardioide, según tus necesidades. Un micrófono omnidireccional capta el sonido de todas las direcciones, lo que resulta ideal para las conversaciones en grupo, mientras que un micrófono cardioide se centra en tu voz, minimizando el ruido de fondo.

Las funciones de cancelación de ruido también resultan muy útiles. Estas filtran cualquier sonido molesto, como los clics del teclado o las conversaciones de fondo. Un filtro antipop o una pantalla antiviento en el micrófono ayudan a reducir los chasquidos provocados por el contacto de la respiración con el micrófono. Un brazo articulado o un micrófono ajustable te permiten colocarlo en la posición ideal, para que no tengas que preocuparte por estar demasiado cerca o demasiado lejos.

3. Comodidad durante largas jornadas

La comodidad es muy importante, sobre todo si vas a explorar esos juegos de estrategia geniales. En primer lugar, fíjate en el material de los auriculares: la espuma viscoelástica suave o el terciopelo son fundamentales para sesiones prolongadas, ya que se amoldan a las orejas y reducen la presión. Además, los materiales transpirables ayudan a mantener la frescura, para que no sientas que se te están cociendo las orejas.

A continuación, asegúrate de que la diadema esté acolchada y sea ajustable. Una diadema resistente ayuda a distribuir el peso de manera uniforme, para que no te resulte una carga en la cabeza. Además, ten en cuenta el peso de los auriculares para juegos: no te conviene que sean demasiado pesados, ya que te pueden provocar dolor de cabeza tras unas horas de juego.

4. Con cable frente a inalámbrico

Los auriculares con cable para videojuegos son muy sencillos: basta con conectarlos a la consola y ya estás listo para jugar. No hay que preocuparse por la duración de la batería y suelen ofrecer un sonido más estable y de alta calidad. Además, normalmente no hay retraso, lo que es perfecto para los juegos competitivos. ¿El inconveniente? Estás limitado por la longitud del cable de audio, así que tienes que estar dispuesto a estar atado.

Por otro lado, unos auriculares inalámbricos te ofrecen esa maravillosa libertad para moverte. La ausencia de cables supone menos molestias, y suelen resultar más cómodos si te levantas y te mueves mientras juegas. A menudo incorporan Bluetooth o tecnología inalámbrica propia, y algunos modelos te permiten cambiar fácilmente entre dispositivos como un ordenador para juegos, una consola o un móvil. ¿El inconveniente? La duración de la batería puede ser un problema.

5. Durabilidad y calidad de fabricación

En cuanto a la durabilidad, lo ideal es elegir unos auriculares para juegos diseñados para aguantar todas esas intensas sesiones de juego. Busca materiales como el acero o el plástico reforzado en la estructura, ya que son resistentes y no se rompen fácilmente. Las almohadillas y las diademas más gruesas también son fundamentales: si están fabricadas con espuma de calidad o cuero sintético, aguantan mucho mejor el desgaste que las más baratas.

Para un jugador, la durabilidad significa que no tendrás que preocuparte de que tus auriculares se rompan o se estropeen al cabo de unos meses de uso. Presta atención a la calidad de fabricación: si te parecen endebles, probablemente no durarán mucho. Unos auriculares bien fabricados pueden soportar caídas, un manejo brusco y el desgaste habitual al jugar.

6. Compatibilidad con Budget Gaming

En cuanto a la compatibilidad, debes asegurarte de que tus auriculares para juegos funcionen con la plataforma en la que juegues. Si utilizas un PC, una PlayStation, una Xbox o una Switch, comprueba el tipo de conexión. La mayoría de las consolas utilizan un conector de 3,5 mm, pero es posible que los PC necesiten una conexión USB para obtener un mejor sonido.

Si te decantas por unos auriculares inalámbricos para juegos, comprueba bien que sean compatibles con tu sistema. Algunos utilizan un adaptador USB, mientras que otros funcionan por Bluetooth. Si tienes pensado jugar en diferentes plataformas, busca unos que sean compatibles con varias plataformas; así, podrás usarlos sin problemas independientemente de en qué juegues.

7. Otras características

Además de los aspectos básicos, hay un par de cosas que debes tener en cuenta, como la duración de la batería (en el caso de los auriculares inalámbricos para juegos) y la cancelación de ruido. No querrás que tus auriculares para juegos se queden sin batería en mitad de una partida, así que busca unos que tengan una batería de buena duración; entre 15 y 20 horas es un buen rango.

La cancelación de ruido es fantástica si quieres aislarte del ruido de fondo y sumergirte por completo en el juego. Además, los controles personalizables pueden resultar muy útiles para realizar ajustes rápidos sin tener que pausar la partida. No te olvides del estilo: si vas a llevarlo puesto durante horas, más vale que elijas uno que te guste y te resulte cómodo.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores auriculares para videojuegos por menos de 100 dólares?

Los mejores auriculares para juegos por menos de 100 dólares son los SteelSeries Arctis 1, ya que ofrecen un sonido excelente, gran comodidad y un micrófono nítido por ese precio. Son compatibles con diversos dispositivos, lo que los convierte en una opción muy recomendable para los jugadores con un presupuesto limitado.

¿Cuánto debería pagar por unos buenos auriculares?

Lo ideal es que te gastes entre 50 y 100 dólares en unos auriculares para juegos de buena calidad. Por ese precio, obtendrás un sonido sólido, un micrófono de buena calidad y comodidad sin arruinarte.

¿Los auriculares para videojuegos caros marcan la diferencia?

Sí, los auriculares para videojuegos de gama alta suelen ofrecer una mejor calidad de sonido, materiales más resistentes y funciones avanzadas, como micrófonos con cancelación de ruido y una mayor autonomía de la batería. Sin embargo, también se puede obtener un rendimiento excelente por menos de 100 dólares en la categoría de los mejores auriculares para videojuegos económicos.

¿Cómo saber si unos auriculares son buenos antes de comprarlos?

Para saber si unos auriculares para videojuegos son buenos, busca reseñas fiables y comprueba las especificaciones en cuanto a calidad de sonido, calidad del micrófono y comodidad. También puedes comprobar la compatibilidad con tus dispositivos y asegurarte de que se adaptan a tus necesidades para sesiones de juego prolongadas.