Los 7 mejores auriculares SteelSeries de 2025: las mejores opciones para gamers

Los mejores auriculares Steelseries pueden cambiar por completo tu forma de disfrutar de tus juegos favoritos. Un sonido nítido, un micrófono de alta calidad y una comodidad que dura todo el día marcan una gran diferencia, pero no todos SteelSeries Los auriculares están a la altura de esas expectativas.

Elegir el modelo equivocado puede provocar problemas de audio frustrantes y molestias.

No todosSteelSeries Todos los auriculares para juegos están fabricados de la misma manera, y encontrar los adecuados depende de lo que más te importe. Algunos destacan por su calidad de sonido para el juego competitivo, mientras que otros dan prioridad a la comodidad, la duración de la batería o la compatibilidad multiplataforma sin problemas.

Basada en una exhaustiva investigación y en el análisis de los comentarios de los usuarios, esta guía destaca algunos de los el mejorSteelSeriesauriculares disponibles. Tanto si eres un jugador ocasional como si te gusta competir, encontrarás opciones que se adaptan a una amplia variedad de configuraciones.

Nuestra selección de los mejores auriculares SteelSeries

Unos buenos auriculares deben mejorar cada sesión de juego, tanto si estás elaborando estrategias en intensas partidas de deportes electrónicos como si te sumerges en aventuras con una historia.

Por eso, cada modelo de la lista que aparece a continuación aporta algo único, lo que garantiza que haya una opción para cada tipo de jugador.

SteelSeries Arctic Nova Pro – Su sonido de alta fidelidad, la cancelación de ruido basada en IA y un sistema de batería intercambiable en caliente lo convierten en una de las mejores opciones. Diseñado para jugadores exigentes que buscan un rendimiento de primera sin concesiones. SteelSeries Arctis Nova 1 – Unos auriculares económicos con un sonido impresionante, un micrófono nítido y un diseño ligero. Perfectos para jugadores ocasionales que buscan un rendimiento fiable sin gastarse una fortuna. SteelSeries Arctis Nova 7 – Cambia fácilmente entre PC, PlayStation, Xbox y dispositivos móviles gracias a la conexión simultánea por 2,4 GHz y Bluetooth. Con audio espacial de 360°, es ideal tanto para el juego competitivo como para el uso diario.

The SteelSeries tiene unos auriculares para todo tipo de jugadores, tanto si buscas un sonido de nivel profesional, la comodidad de los inalámbricos o una opción asequible. Sigue leyendo para conocer una reseña más detallada de cada uno auriculares para videojuegos para que encuentres el complemento perfecto para tu equipo de gaming.

Los 7 mejores auriculares SteelSeries que ofrecen un sonido de primera categoría

Según mi experiencia, a la hora de elegir unos auriculares para juegos no se trata de comprar el modelo más caro, sino de encontrar el equilibrio adecuado entre calidad de sonido, comodidad y compatibilidad.

Los mejores auriculares para juegos te sumergen de lleno en la partida, mientras que unos inadecuados te hacen lidiar con distracciones. Los auriculares para juegos adecuados no son solo un accesorio: suponen una auténtica revolución para cualquier configuración. Por eso siempre tengo en cuenta algunos factores clave antes de tomar una decisión.

Así que, antes de tomar una decisión, ten en cuenta lo siguiente: factores clave para asegurarte de que eliges la opción que mejor se adapta a tus necesidades:

1. SteelSeries Arctic Nova Pro [Los mejores auriculares en general]

Característica Detalles Tecnología de audio Audio espacial de 360° Micrófono ClearCast 2.ª generación con tecnología de IA Duración de la batería Hasta 44 horas Compatibilidad PC, PS5/PS4, Switch, dispositivos móviles Pesar Mil trescientos sesenta kilogramos Cancelación activa de ruido Yes Tiempo de carga 4 horas

Después de analizar innumerables videojuegos auriculares para PS5, Xbox y PC, puedo afirmar con total seguridad que el Arctic Nova Proofreceun sonido excepcional y una comunicación de nivel profesional, lo que lo distingue de otros auriculares de su categoría. El Micrófono ClearCast 2.ª generación con tecnología de IA elimina el ruido de fondo con tanta eficacia que ni siquiera los entornos de juego más bulliciosos interferirán en las conversaciones de equipo, que se escuchan con total claridad.

Ese nivel de claridad no es exclusivo de los juegos competitivos: supone un gran avance para las partidas ocasionales, las retransmisiones y las conversaciones en grupo. Las voces suenan naturales, sin parecer robóticas ni apagadas, lo que hace que las conversaciones largas resulten fluidas y naturales mientras se juega.

Otro aspecto que distingue a las Nova Pro es su GameDAC Gen 2, que aporta una profundidad y un detalle increíbles al perfil de sonido. Tanto si estás detectando los pasos del enemigo como si estás disfrutando de momentos cinematográficos, cada detalle sonoro resulta intenso y envolvente.

Ventajas Contras ✅ Sonido para juegos líder en el sector con audio de alta resolución y audio espacial de 360° para una precisión milimétrica ❌ Precio elevado, pero merece la pena para los jugadores que buscan una calidad de primera categoría ✅ Un sistema de batería intercambiable en caliente garantiza una experiencia de juego ininterrumpida sin tiempos de inactividad ✅ El micrófono con tecnología de IA garantiza conversaciones en equipo nítidas y sin distracciones ✅ Comodidad de primera clase diseñada para sesiones maratonianas de videojuegos ✅ Compatibilidad multiplataforma con PC, PlayStation, Switch y dispositivos móviles

Veredicto final: Una comunicación clara y precisa es solo una de las razones por las que el Arctic Nova Prodestaca. SuAudio de alta resolución, batería intercambiable en caliente y comodidad de primera claseconviértelo en ella mejor opción para los jugadores más exigentes que buscan una experiencia de juego inmersiva y sin interrupciones en múltiples plataformas.

2. SteelSeries Arctis Nova 1 [Los mejores auriculares económicos]

Característica Detalles Tecnología de audio Audio espacial de 360° Micrófono ClearCast 2.ª generación, con cancelación de ruido Peso Doscientos treinta y seis gramos Compatibilidad PC, PlayStation, Xbox, Switch, Mac y dispositivos móviles Nivel de resistencia al agua No es resistente al agua Tecnología de conectividad Con cable Tamaño del controlador de audio 4E+1 milímetros

Tras comprobar varios auriculares económicos, encontré elNuevo Oso 1 ofrece el mejor equilibrio entre claridad de sonido, comodidad y precio asequible. Me gusta especialmente el Micrófono ClearCast 2.ª generación, lo que reduce al mínimo el ruido de fondo para una mejor comunicación en los juegos por equipos.

También destaca por su diseño ligero, lo que marca una gran diferencia durante las sesiones prolongadas. Incluso después de varias horas, el Nova 1 sigue resultando cómodo, algo que no puedo decir de muchos otros modelos de este rango de precios.

Otra cosa que me gusta es su compatibilidad multiplataforma, por lo que puedo usarlos en PC, PlayStation, Xbox e incluso en el móvil sin necesidad de ningún accesorio adicional. Eso los convierte en una opción ideal para los gamers que buscan unos auriculares que sirvan para todo.

Ventajas Contras ✅ Los controladores de audio de alta fidelidad ofrecen un sonido nítido y envolvente a un precio asequible ❌ No tiene sonido envolvente, pero el audio estéreo sigue ofreciendo una gran profundidad para su precio ✅ Su diseño ultraligero te garantiza la máxima comodidad durante las sesiones maratonianas de juego ✅ Reduce el ruido de fondo para disfrutar de un chat en equipo nítido y sin distorsiones ✅ Su compatibilidad multiplataforma lo hace ideal para PC, PlayStation, consolas Xbox y juegos para móviles

Veredicto final: ElNuevo Oso 1 es una opción excelente para los jugadores que cuidan su presupuesto pero que aún así quieren Un sonido excelente y un micrófono fiable. Sería difícil encontrar otros auriculares en este mismo rango de precios que ofrece el mismo nivel de comodidad y rendimientocomo unAuriculares para Xbox Series X, PC, PS y dispositivos móviles, también.

3. SteelSeries Arctis Nova 7 [Ideal para uso multiplataforma]

Característica Detalles Tecnología de audio Audio espacial de 360° Micrófono Micrófono con cancelación de ruido basado en IA Duración de la batería Hasta 38 horas Conectividad 2,4 GHz inalámbrico + Bluetooth Compatibilidad PC, PS5, Switch, realidad virtual y dispositivos móviles Peso Trescientos veinticuatro gramos Nivel de resistencia al agua No es resistente al agua

Poder cambiar entre varios dispositivos sin interrupciones supone un gran avance, y el Nuevo Bear 7 lo hace muy fácil. Su doble conectividad inalámbrica y Bluetooth me permite pasar con total fluidez de PC, consola, dispositivos móviles e incluso mi teléfono, lo que garantiza una experiencia de juego fluida sin desconexiones constantes ni retrasos.

Esa flexibilidad es ideal para los jugadores que no quieren verse limitados a un solo sistema. Tanto si estás jugando en tu consola como si te unes a una partida rápida en tu portátil, estos auriculares te mantienen conectado.

También es ideal para quienes realizan varias tareas a la vez, como atender llamadas o escuchar música en streaming entre partida y partida. La posibilidad de mantener la conexión con el teléfono mientras se juega aporta un nivel de comodidad que la mayoría de los auriculares —incluso los de gama alta— no logran igualar.

Ventajas Contras ✅ Cambio fluido entre dispositivos con doble conexión inalámbrica + Bluetooth para transiciones fluidas ❌ Son más pesadas que los modelos con cable, pero siguen estando diseñadas para ofrecer comodidad durante mucho tiempo ✅ Audio espacial de 360° and Auriculares DTS La tecnología ofrece precisión posicional para una mejor percepción del juego ✅ 38 horas de autonomía ofrece una mayor autonomía sin necesidad de recargar con frecuencia ✅ Basado en IAClearCast 2.ª generación El micrófono filtra el ruido de fondo para garantizar una comunicación clara

Veredicto final: Esa comodidad combina a la perfección con su Audio espacial de 360°, que mejora la percepción del juego al localizar con precisión los movimientos del enemigo. Como sé cómo funciona en varias plataformas, puedo afirmar con total seguridad que el Nuevo Bear 7 es la mejor opción para disfrutar de una experiencia de juego versátil y de alta calidad.

4. SteelSeries Arctis Nova 5X [Lo mejor para una batería de larga duración]

Característica Detalles Tecnología de audio Audio espacial de 360° Micrófono Micrófono ClearCast 2.X Duración de la batería Hasta 60 horas Tiempo de carga 6 horas y media Compatibilidad PC, PlayStation, Xbox, Switch y dispositivos móviles Peso Doscientos ochenta gramos Rango de frecuencias 20-22 000 Hz

Quedarse sin batería en mitad de una partida es la pesadilla de cualquier jugador, pero el SteelSeries Arctis Nova 5X disipa esa preocupación gracias al impresionante rendimiento de su batería. SteelSeries anunciahasta 60 horas de la duración de la batería cuando se conecta a través de Bluetooth and unas 50 horasutilizando el2,4 gigahercios adaptador inalámbrico.

En la práctica, muchos jugadores han señalado que consiguen una autonomía considerable entre cada carga. Además, los auriculares cuentan con carga rápida USB-C, lo que proporciona aproximadamente seis horas de juego con solo una Carga de 15 minutos.

Esta mayor autonomía de la batería y la capacidad de carga rápida se traducen en menos interrupciones y una mayor concentración en lo que realmente importa: ganar.

Ventajas Contras ✅ Enorme 60 horas de autonomía para sesiones de juego prolongadas ❌ No tiene batería intercambiable en caliente, pero su gran autonomía lo compensa ✅ La función de carga rápida permite disfrutar de horas de uso en solo unos minutos ✅ Audio espacial de 360° mejora la inmersión gracias a una localización precisa del sonido ✅ El sistema basado en IA ClearCast 2.ª generación El micrófono garantiza una comunicación nítida entre los miembros del equipo

Veredicto final: Estoauriculares inalámbricos para videojuegos ofrece una mayor autonomía gracias a la tecnología de carga rápida, es compatible con Bluetooth y aguanta largas sesiones de juego. Tras comprobar su rendimiento, puedo afirmar con total seguridad que los Arctis Nova 5X son la mejor opción para los jugadores que dan prioridad a la duración de la batería y a una experiencia de juego sin interrupciones.

Y para los jugadores que se pasan horas y horas en partidas clasificatorias o en juegos de rol, no tener que estar pendiente constantemente del nivel de la batería es un gran alivio.

5. SteelSeries Arctis Nova 5 [Los mejores auriculares inalámbricos]

Característica Detalles Tecnología de audio Audio espacial de 360° Micrófono Micrófono ClearCast 2.X Duración de la batería Hasta 60 horas Conectividad 2,4 GHz inalámbrico + Bluetooth Compatibilidad PC, PlayStation, Switch y dispositivos móviles Peso Doscientos ochenta gramos Método de control Tocar

Un rendimiento inalámbrico fiable puede marcar la diferencia en una sesión de juego, y el Arctis Nova 5ofreceConectividad inalámbrica de 2,4 GHz de baja latencia y Bluetooth. He vivido cambio fluido entre dispositivos, lo que garantiza una experiencia de juego fluida, sin retrasos ni molestas desconexiones.

Esa flexibilidad marca una gran diferencia a la hora de cambiar de plataforma o atender llamadas en mitad de una partida. Puedes mantenerte conectado a tu teléfono sin tener que pausar el juego, lo cual es perfecto para realizar varias tareas a la vez o ocuparte de asuntos de la vida real sin perder la conexión. Además, al no haber cables que estorben, tu configuración se mantiene ordenada y sin desorden.

Ventajas Contras ✅ Sin capas2,4 gigahercios La conexión inalámbrica garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones ❌ Diseño ligeramente más grande, lo que puede no gustar a los jugadores que prefieren auriculares compactos ✅ Audio espacial de 360° ofrece una localización precisa del sonido para una mejor percepción del entorno ✅ 60 horas de autonomía permite utilizarlo durante largas sesiones sin necesidad de recargarlo con frecuencia ✅ Doble conectividad con conexión inalámbrica + Bluetooth para una máxima versatilidad, lo que te permite mantenerte conectado a tu teléfono mientras juegas

Veredicto final: Esa conectividad ininterrumpida combina a la perfección con Audio espacial de 360°, mejorando la percepción del juego con sonido direccional preciso. Puedo afirmar con total seguridad que el Arctis Nova 5 es el auricular inalámbrico ideal tanto para jugadores competitivos como para los ocasionales.

6. SteelSeries Arctis 1 [Los mejores auriculares con cable]

Característica Detalles Tecnología de audio Controladores de audio de alta fidelidad Micrófono ClearCast Gen 1 desmontable Conectividad Conexión por cable de 3,5 mm Peso Doscientos noventa gramos Compatibilidad PC, PlayStation, Xbox, Switch y dispositivos móviles Cancelación activa de ruido Yes Rango de frecuencias 20 Hz – 20 000 Hz

Para los jugadores que valoran rendimiento sin latencia, elArctis 1 es una opción con cable fantástica. Su controladores de audio de alta fidelidadentregarsonido equilibrado y envolvente, y me encanta el Micrófono ClearCast Gen 1 desmontable, que garantiza una comunicación nítida y se quita fácilmente para el uso diario.

Ese micrófono desmontable hace que sean mucho más que unos simples auriculares para videojuegos: funcionan de maravilla para ver películas, escuchar música o atender llamadas sin dar la sensación de que llevas puesto un equipo de gaming completo. Son un auténtico compañero para el día a día.

Además, la conexión universal de 3,5 mm garantiza una amplia compatibilidad entre plataformas, desde ordenadores y consolas hasta dispositivos móviles. Tanto si estás en tu escritorio como si te desplazas, los Arctis 1 ofrecen un rendimiento fiable y «plug-and-play» sin necesidad de configuraciones adicionales.

Ventajas Contras ✅ Cable de 3,5 mmEsta conexión garantiza una latencia nula para los juegos competitivos ❌ No dispone de conexión inalámbrica, lo que puede resultar poco atractivo para los jugadores que prefieren la movilidad ✅ Los controladores de audio de alta fidelidad ofrecen un sonido nítido y equilibrado ✅ El desmontable ClearCast mic ofrece flexibilidad tanto para jugar como para el uso diario ✅ Diseño ligero y cómodo para sesiones de juego prolongadas

Veredicto final: Ese equilibrio entre sonido nítido y conectividad fiablehace que elArctis 1 una opción ideal para los gamers que buscan unos auriculares para juegos asequibles y sencillos.

Este es perfecto para largas sesiones de juego sin preocuparse por la batería.Esmicrófono desmontable y diseño ligero Además, esto los hace ideales para el uso diario, ya sea para jugar de forma informal, escuchar música o charlar. Son sencillos, versátiles y están diseñados para funcionar de forma óptima en todos los dispositivos.

7. SteelSeries Arctis Nova 1P [Ideal para diseños ligeros]

Característica Detalles Tecnología de audio Audio espacial de 360° Micrófono ClearCast 2.ª generación, con cancelación de ruido Peso Doscientos treinta y seis gramos Conectividad Conexión por cable de 3,5 mm Compatibilidad PC, PlayStation, Xbox, Switch y dispositivos móviles Baterías Se necesita 1 pila P76 Longitud del cable 121 cm

Unos auriculares para videojuegos pesados pueden resultar una distracción, pero los Arctis Nova 1P garantiza la comodidad con un diseño ultraligero. Elcontroladores de audio de alta fidelidad ofrecen un sonido nítido y envolvente, mientras que el almohadillas transpirables evita el sobrecalentamiento, lo que hace que las largas sesiones de juego sean más agradables.

Esa comodidad y ligereza se notan especialmente cuando juegas durante todo el día o en torneos. No sufres los típicos puntos de presión ni la fatiga que provocan los cascos más pesados, lo que te permite mantener la concentración y estar totalmente inmerso en la acción durante más tiempo.

Además, ofrece una gran portabilidad para los jugadores que se desplazan con frecuencia. Tanto si juegas en casa, en casa de un amigo o si viajas con la consola, los Arctis Nova 1P son fáciles de llevar y siempre están listos para funcionar.

Ventajas Contras ✅ Su diseño ultraligero reduce la fatiga durante un uso prolongado ❌ No cuenta con sonido envolvente, pero ofrece un rendimiento estéreo sólido ✅ Los controladores de audio de alta fidelidad ofrecen un sonido equilibrado y envolvente ✅ ClearCast 2.ª generación El micrófono garantiza una comunicación nítida y sin ruidos ✅ Las almohadillas transpirables evitan el exceso de calor durante las largas sesiones de juego

Veredicto final: Esa combinación de comodidad y calidad de sonidohace que elArctis Nova 1P una de las mejores opciones para escuchar durante mucho tiempo. Puedo afirmar con total seguridad que es perfecto para jugadores que buscan unos auriculares con cable ligeros sin renunciar al rendimiento. ¿Te he dicho ya que puedes hacerte con esto? Auriculares por menos de 100 dólares¿Eh? ¡Pues ahí lo tienes!

¿Qué auriculares SteelSeries elegir?

Para encontrar lo mejor SteelSeries A la hora de elegir unos auriculares para tu equipo de gaming, conviene saber qué características son las más importantes. Desde un sonido envolvente hasta la claridad del micrófono y la duración de la batería, esto es lo que debes tener en cuenta antes de tomar una decisión definitiva.

¿Ofrece SteelSeries sonido envolvente?

Sí. Lo único que necesitas para activar el sonido envolvente virtual en tus auriculares SteelSeries es Sonar. Sonar es una nueva aplicación de la plataforma de software SteelSeries GG. Se puede descargar de forma totalmente gratuita y cuenta con funciones revolucionarias, entre las que destaca el sonido envolvente virtual 7.1.

Según mi experiencia, Un buen audio en los videojuegos no solo tiene que ver con la inmersión, sino con mantenerse a la vanguardia. He jugado partidos en los que oír un solo paso temprano marcó la diferencia entre ganar y perder. Sonido nítido y direccional te permite reaccionar al instante y mantener tu competitividad. Además, hay un flujo constante de presets de ecualización específicos, según el Blog técnico de SteelSeries.

Para Arctic Nova Pro: la tecnología GameDAC Gen 2 cumple lo prometido. Con audio sin pérdidas y de alta fidelidad and Compatibilidad con auriculares DTS, cada detalle se percibe con mayor nitidez, ya sea el sonido de un enemigo recargando cerca, explosiones espectaculares que te sumergen aún más en la atmósfera del juego, omúsica con un sonido intenso y envolvente.

Ese nivel de precisión se ve reforzado por Audio espacial de 360°, que se encuentra en elNuevo Bear 7 and Nuevo 5. Esta tecnología de posicionamiento crea un paisaje sonoro tridimensional, lo que facilita la localización de amenazas o permite disfrutar de una experiencia de juego más rica y envolvente.

¿Son buenos los micrófonos de los auriculares SteelSeries?

Sí. He participado en partidas en las que la mala calidad del micrófono ha provocado que no se escucharan las indicaciones y se perdieran rondas; es frustrante para todos. A micrófono de alta calidad No solo mejora el sonido de tu voz, sino que garantiza que esta se escuche con claridad, eliminando las distracciones del fondo y los malentendidos.

Ahí es precisamente donde el Arctic Nova Pro and Nuevo 7brillar. ConMicrófonos ClearCast 2.ª generación con tecnología de IA, filtran el ruido no deseado y mantienen tu voz nítida y natural, lo que garantiza que tus compañeros de equipo te oigan alto y claro en cualquier entorno de juego.

Lo he comprobado en ambos casos entornos tranquilos y ruidosos, y la diferencia fue impresionante. Tanto si estás coordinando una partida de esports como si estás charlando con amigos, La avanzada cancelación de ruido de ClearCast 2.ª generación garantiza que cada palabra se transmita con claridad y precisión.

¿Qué es mejor, unos auriculares con cable o inalámbricos?

He utilizado auriculares para videojuegos tanto con cable como inalámbricos, y la elección siempre depende de las prioridades. Opciones con cable como el Arctis 1proporcionaraudio sin latencia, rendimiento estable y sin preocupaciones por la batería, lo que los hace ideales para jugadores competitivos que dependen de una respuesta sonora inmediata.

Esa ventaja de una fracción de segundo es importante, pero Los auriculares inalámbricos para videojuegos ofrecen una comodidad innegable. Modelos como el Nuevo Bear 7 and Nuevo 5ofertaConectividad sin retrasos a 2,4 GHz, lo que te permite moverte con total libertad mientras disfrutas de audio de alta calidad sin cables enredados que limiten tu configuración o tus movimientos.

Los modelos inalámbricos también van más allá de los videojuegos. Me encanta cómo los auriculares que compatible con Bluetooth mantenerme conectado a mi teléfono mientras juego, lo que me permite atir llamadas, escuchar música o cambiar de dispositivo sin esfuerzo alguno, todo ello utilizando los mismos auriculares. Y con gran autonomía de la batería, estos auriculares ofrecen libertad sin sacrificar el rendimiento.

¿Cuánto dura la batería de unos auriculares SteelSeries?

Ya he perdido la cuenta de cuántas veces se me ha agotado la batería de los auriculares justo en un momento clave de la partida. Una batería de larga duración no solo es práctica, sino que te ayuda a mantener la concentración. With hasta 38 horasen elNuevo Bear 7, puedes jugar durante días sin parar.

A pesar de que la batería tiene una gran autonomía, Al final, todos los auriculares necesitan recargarse. Ahí es donde el Arctic Nova Pro Wireless destaca. Su sistema de batería intercambiable en calientete permitecambiar a una batería nueva al instante, para que nunca tengas que interrumpir la partida para recargar el dispositivo.

Esa experiencia fluida es una auténtica salvación para los jugadores empedernidos y los que no tienen mucho tiempo libre. Funciones de carga rápida te garantiza horas de diversión en cuestión de minutos, lo que hace que el Arctic Nova Pro Wireless la elección perfecta para todos aquellos a los que les molesta tener que estar atados a un cable de carga en mitad de una sesión.

¿Se puede conectar SteelSeries a varios dispositivos?

Sí. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces he tenido que cambiar de auriculares al pasar de un dispositivo a otro. A unos auriculares realmente versátiles acaba con esa frustración. El Nuevo Bear 7ofreceConexión inalámbrica simultánea a 2,4 GHz, Bluetooth y un adaptador USB-C, garantizandoun rendimiento de audio inalámbrico fluido tanto si estás jugando, atendiendo llamadas o cambiando de plataforma.

Esa transición fluida supone un punto de inflexión para jugadores que cambian constantemente de plataforma. ElArctic Nova Pro Wireless va un paso más allá con Conmutación USB, lo que permite una fácil compatibilidad entre PC, PlayStation, Xbox y dispositivos móviles sin tener que conectar y desconectar diferentes auriculares.

Ese tipo deLa flexibilidad es imprescindible para los gamers, los streamers y quienes realizan varias tareas a la vez. Tanto si estás atendiendo llamadas mientras juegas, como si vas cambiando de plataforma o estás transmitiendo en directo, SteelSeries Los auriculares te ahorran molestias, lo que te garantiza una conexión ininterrumpida sin necesidad de configuraciones adicionales.

¿Cuáles son los mejores auriculares SteelSeries económicos?

He probado auriculares económicos que suenan fatal, pero los Nuevo Oso 1 rompe esa tendencia. Ofrece Un sonido nítido, un micrófono con gran claridad y una gran comodidad gracias a su ligereza–y todo ello sin arruinarse. Es una elección fácil para jugadores ocasionalesque quierancalidad a buen precio, al igual que con Auriculares HyperX.

Dicho esto,Gastar un poco más puede suponer grandes mejoras. ElNuevo Bear 7presentaLibertad inalámbrica, batería de larga duración y audio espacial de 360°, lo que hace que cada sesión sea más envolvente. Es el la mejor opción de gama media para los jugadores que quieran más flexibilidad sin gastar de más.

Para aquellos que se niegan a ceder, the Arctis Pro Wireless no tiene rival. Conaudio de calidad profesional, claridad de micrófono con tecnología de IA y una batería intercambiable en caliente, está diseñado para jugadores exigentes que buscan un rendimiento de primera categoría, sin importar el precio.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores auriculares de SteelSeries?

The Arctis Pro Wireless es la mejor opción si buscas un sonido de primera calidad, una batería intercambiable en caliente y un micrófono de alta calidad. En cuanto a versatilidad inalámbrica, elNuevo Bear 7es una opción estupenda, mientras que Nuevo Oso 1 es la mejor opción económica.

¿Son buenos los auriculares SteelSeries?

Sí,SteelSeries Los auriculares son una opción excelente tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos. He analizado varios modelos, y sus Audio espacial de 360°, la cancelación de ruido basada en IA y la compatibilidad multiplataforma crean una experiencia envolvente.

¿Cómo conectar unos auriculares SteelSeries a una Xbox?

Depende mucho del modelo. ElNuevo Bear 7 and Nova Pro para Xbox Algunos modelos admiten el emparejamiento inalámbrico directo, mientras que los modelos con cable se conectan a través del tres mil quinientos milímetros conector en el mando o USB para auriculares compatibles.

¿Cómo se conectan unos auriculares SteelSeries a una PS5?

Para conectar un SteelSeriesauriculares paraPlayStation consolas como la PS5, conéctalo utilizando el tres mil quinientos milímetrosconector jack, USB o un adaptador inalámbrico. ElNuevo Bear 7andNueva versión Pro se puede conectar a un PlayStation a través de USB o de forma inalámbrica, mientras que los modelos con cable se conectan a través de la DualSensecontrolador.

¿Cómo se conectan unos auriculares SteelSeries a un ordenador?

Para conectar unSteelSeries conectar los auriculares al ordenador, utiliza un puerto USB, Bluetooth, o untres mil quinientos milímetros Jack. Los modelos inalámbricos como elNuevo Bear 7conectarse a través de un2,4 gigahercios dongle, mientras que los auriculares con cable simplemente se conectan a las tomas de auriculares y micrófono.

¿Qué es mejor, el Arctis 1 o el 7?

The Arctis 7 ofrece una mejor conectividad inalámbrica, tiene una mayor autonomía de la batería y Audio espacial de 360°, lo que la convierte en la opción ideal para los jugadores competitivos.

Pero elArctis 1 es una opción con cable muy sólida para quienes prefieren la sencillez, un micrófono desmontable y la compatibilidad con múltiples plataformas.

¿Son compatibles los auriculares SteelSeries con la PS4?

Sí, la mayoríaSteelSeries los auriculares son compatibles con PS4 a través de USB, conector de 3,5 mm o conexiones inalámbricas.

Modelos comoNuevo Bear 7 and Nueva versión Profuncionan de forma inalámbrica, mientras que los modelos con cable se conectan a través de los puertos USB del mando o la consola.