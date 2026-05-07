Die 9 besten 1440p-Grafikkarten – Leistungsstarke Modelle für Gamer im Jahr 2025

Die meisten Käufer achten nach wie vor auf VRAM, Boost-Taktfrequenzen und Speicherbandbreite, doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich habe im vergangenen Jahr mehrere der besten 1440p-Grafikkarten in meinem eigenen System getestet – mit einem 144-Hz-IPS-Monitor mit 1440p-Auflösung in Kombination mit einem Ryzen-System der Mittelklasse – und dabei wurde der Unterschied zwischen den verschiedenen GPU-Klassen deutlich.

Dieser Leitfaden stellt die leistungsstärksten und preiswertesten GPUs für 1440p vor, wobei der Schwerpunkt auf flüssigen Bildraten, leistungsstarkem Raytracing und Funktionen liegt, die wirklich wichtig sind. Lies weiter, um zu erfahren, welche Grafikkarten bei 1440p tatsächlich eine gute Leistung erbracht haben und welche nur auf dem Papier gut aussahen.

Unsere Top-Empfehlungen für 1440p-Grafikkarten

Die Auswahl der richtigen Grafikkarte für 1440p kann eine echte Herausforderung sein. Deshalb stelle ich hier die drei Modelle vor, die in unseren Tests durchweg die besten Ergebnisse erzielt haben. Das sind die Grafikkarten, die mich in Bezug auf das tatsächliche Spielerlebnis, die Leistungsstabilität und die Langzeitleistung am meisten überzeugt haben.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition (2025) – Diese Grafikkarte überzeugte dank ihrer außergewöhnlichen Bildraten bei 1440p, ihres leisen Kühlsystems und ihrer zuverlässigen DLSS-Unterstützung, die auch anspruchsvolle Spiele flüssig laufen lässt, als das leistungsstärkste Allround-Modell. ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT (2023) – Die RX 7700 XT hat sich ihren Platz verdient, indem sie eine beeindruckende Grafikleistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet und Spielern, denen reine Bildraten wichtiger sind als Premium-Extras, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. GIGABYTE AORUS GeForce RTX (2025) – Dieses Modell hat mich durch seine starke Raytracing-Leistung, den effizienten Stromverbrauch und ein ausgewogenes Design überzeugt, das sich für eine Vielzahl von 1440p-Systemkonfigurationen eignet.

Diese drei Optionen bieten die beste Kombination aus Geschwindigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und modernen Funktionen. Jede von ihnen zeichnet sich in ihrer jeweiligen Kategorie aus, und in der vollständigen Liste unten werden alle neun Grafikkarten im Detail vorgestellt. Scrolle weiter, um das passende Modell für dein System zu finden.

Die 9 besten 1440p-Grafikkarten – Top-Empfehlungen für flüssiges Gaming mit hohen Bildraten

In diesem Abschnitt werden die neun Grafikkarten vorgestellt, die bei den 1440p-Tests die beste Kombination aus Leistung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Stabilität geboten haben. Jedes Modell bietet unterschiedliche Stärken für Wettkampfspieler, AAA-Gamer und Käufer, denen bestimmte Funktionen besonders wichtig sind.

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Merkmale, die jede dieser Grafikkarten zur besten 1440p-GPU machen.

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Technische Daten Details GPU-Architektur NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti VRAM-Kapazität 16 GB GDDR7 Speicherbus 256-Bit Taktrate erhöhen 2625 MHz OC-Modus, 2602 MHz Standard Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 3, Frame-Generierung Kartenlänge/Steckplätze 3,2-Slot-ROG-Strix-Kühlkörperabdeckung

The ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition hat sich seinen Platz als die beste Gesamtoption für 1440p aufgrund seiner hochwertigen Kühlkomponenten und seiner äußerst stabilen Leistung im Übertaktungsbetrieb.

Dieses Modell nutzt eine riesige 3,2-Slot-Kühlerentworfen mitdrei Axial-Tech-Lüfter die einen starken Luftstrom über eine dichte Lamellenanordnung leiten. ASUS liefert MaxContact-Technologie mit einer Vapor-Chamber zur Verbesserung der Wärmeübertragung, während ein Phasenwechsel-Wärmeleitpad für konstante GPU-Temperaturen unter Dauerbelastung sorgt.

Dank dieser thermischen Reserve kann die GPU ihren Übertaktungs-Boost-Takt von 2625 MHz auch während langer Gaming-Sessions ohne Anzeichen von Instabilität aufrechterhalten. In Kombination mit einem leistungsfähigen Prozessor aus unserem beste CPU Wie aus der Liste hervorgeht, überzeugt diese Grafikkarte durch außergewöhnliche Leistungsbeständigkeit bei anspruchsvollen Spielen.

Vorteile Nachteile ✅ Die Vapor-Chamber sorgt für eine schnelle Wärmeübertragung und stabile Temperaturen ✅ Axial-Tech-Lüfter, ausgelegt auf hohen Luftdurchsatz und leisen Betrieb ✅ Robuste 3,2-Slot-Kühlung ermöglicht dauerhaft hohe Taktraten ✅ Die 0-dB-Technologie ermöglicht einen geräuschlosen Betrieb bei geringer Auslastung ✅ Hochwertige Stromversorgung mit digitaler Leistungssteuerung und 15-kΩ-Kondensatoren ❌ Höherer Preis als bei den einfacheren 5070 Ti-Modellen, obwohl die hochwertige Kühlung dazu beiträgt, dass die Karte langfristig eine zuverlässigere Leistung erbringt

Die Kombination aus starken werkseitigen Übertaktungen, fortschrittlicher Kühltechnik und zuverlässiger Verarbeitungsqualität macht diese Grafikkarte ideal für Spieler, die Gaming mit hoher Bildwiederholfrequenz bei 1440p ohne Leistungseinbußen oder Überhitzungsprobleme genießen möchten. Sie bewältigt Raytracing-Anwendungen souverän und liefert in unterstützten Spielen mit DLSS 3 eine außergewöhnlich gute Leistung.

Fazit:The ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti OC Edition ist die erste Wahl für Käufer, die die beste GPU für 1440p suchen, und bietet unübertroffene Kühlleistung, hervorragende Dauerleistung sowie eine hochwertige Verarbeitung, die jahrelanges zuverlässiges Gaming gewährleistet.

2. ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT [Beste preisgünstige 1440p-Grafikkarte]

9.5

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Technische Daten Details GPU-Architektur AMD Radeon RX 7700 XT VRAM-Kapazität 12 GB GDDR6 Speicherbus 192 Bit Taktrate erhöhen Je nach Modell unterschiedlich, deutliche Leistungssteigerung Hochskalierung/Frame-Generierung FSR, Radeon Super Resolution Kartenlänge/Steckplätze Kompakte Bauweise mit zwei Lüftern

The ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT hat sich seinen Platz als Die beste preisgünstige 1440p-Grafikkarte dank seiner hervorragenden Raster-Leistung und eines wettbewerbsfähigen Preises, der die meisten NVIDIAAlternativen.

Dieses Modell legt großen Wert darauf, bei modernen Spielen hohe Bildraten ohne unnötigen Schnickschnack zu liefern, und ist damit eine hervorragende Wahl für Spieler, die zuverlässige Leistung zu einem günstigen Preis suchen. Das kompakte Kühlsystem mit zwei Lüftern passt problemlos in Standardgehäuse, was besonders für preisbewusste PC-Bauer von Vorteil ist, die möglicherweise keinen Platz für größere Dreifach-Slot-Modelle haben.

In Kombination mit einem Monitor aus unserem bester Gaming-Monitor Empfehlungen, die 7.700 XT bietet bei den meisten 1440p-Spielen ein flüssiges und ruckelfreies Spielerlebnis.

Vorteile Nachteile ✅ Starke 1440p-Auflösungsleistung zu einem günstigeren Preis ✅ Das kompakte Design mit zwei Lüftern lässt sich problemlos in Standard-PC-Konfigurationen integrieren ✅ 12 GB VRAM bieten ausreichend Speicherplatz für die Anforderungen moderner Texturen ✅ FSR-Unterstützung steigert die Leistung in kompatiblen Spielen ✅ Geringerer Stromverbrauch eignet sich für preisgünstige Netzteile ❌ Die Raytracing-Leistung ist schwächer als bei den NVIDIA-Modellen, obwohl die meisten Spieler, die sich für diese Karte entscheiden, den Raster-FPS Vorrang vor Raytracing-Funktionen einräumen

The RX 7700 XT Es überzeugt durch eine hervorragende Leistung bei herkömmlichen Grafikaufgaben und bewältigt auch rasante Spiele mühelos. Preisbewusste Gamer, die sich eine flüssige Leistung bei 1440p wünschen, ohne dabei ihr Budget zu strapazieren, werden das Challenger-Modell als zuverlässig und beständig empfinden. Dank seines kompakten Kühlers passt es zudem in eine Vielzahl von PC-Gehäusen, was besonders für kleinere oder ältere Systeme ideal ist.

Fazit: The ASRock Challenger RX 7700 XT ist die beste Wahl für Käufer, die hohe Bildraten bei 1440p zum niedrigsten Preis suchen, mit zuverlässiger Kühlung, solider VRAM-Kapazität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für preisbewusste Systemkonfigurationen.

3. GIGABYTE AORUS GeForce RTX [Die GPU mit der besten Grafikqualität bei 1440p]

9.5

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Technische Daten Details GPU-Architektur NVIDIA Blackwell, RTX 5070 Ti VRAM-Kapazität 16 GB GDDR7 Speicherbus 256-Bit Taktrate erhöhen Werkseitig eingestellter AORUS-Boost (variiert je nach Modus) Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 4 Kartenlänge/Steckplätze Hochwertiger WINDFORCE-Kühler mit drei Steckplätzen

The GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti Master ist besonders für Käufer interessant, die sich eine starke 1440p-Leistung und ein optisch beeindruckendes Design wünschen, das zum Blickfang jedes Gaming-Setups wird.

Sein auffälligstes Merkmal ist das LCD-Bildschirm mit seitlichem Betrachtungswinkel, mit der Nutzer Live-Daten zu GPU-Temperaturen, Lüfterdrehzahlen, Stromverbrauch, Text, Animationen oder sogar benutzerdefinierte GIFs anzeigen können. Dies verleiht dem Ganzen eine persönliche Note, die keine Standard-GPU bietet.

Die Karte wird von der NVIDIA Blackwell-Architekturund unterstütztDLSS 4, das die Bildraten in modernen Spielen erhöht und gleichzeitig eine gestochen scharfe Bildqualität gewährleistet. In Kombination mit einem der beste GPU… passt es in High-End-Systeme, bei denen sowohl Leistung als auch Ästhetik im Vordergrund stehen.

Vorteile Nachteile ✅ Der LCD-Edge-View-Bildschirm zeigt Systemstatistiken in Echtzeit oder benutzerdefinierte Animationen an ✅ Das WINDFORCE-Kühlsystem verbessert den Luftstrom und sorgt für gleichmäßige Temperaturen ✅ 16 GB GDDR7-Speicher erfüllen die Anforderungen moderner, hochauflösender Texturen ✅ DLSS 4 verbessert die Leistung bei kompatiblen Titeln ✅ Hochwertige Abdeckung und RGB-Beleuchtung sorgen für einen besonders ansprechenden Look ❌ Höhere Kosten aufgrund der Premium-Funktionen, doch das zusätzliche Display und die bessere Kühlleistung bieten einen erheblichen Mehrwert für High-End-Systeme

The 5070 Ti Master bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Anpassungsmöglichkeiten. Es sorgt für flüssige Bildraten bei 1440p, bewältigt thermische Belastungen effizient und bietet Funktionen, die vor allem diejenigen ansprechen, die mehr als nur reine Leistungszahlen suchen.

Der LCD-Bildschirm bietet zusätzliche Funktionen und sorgt gleichzeitig für einen optisch ansprechenden Look bei Gehäusen mit offenem Design oder Glasfront.

Fazit: The GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti Master ist ideal für Gamer, die Spitzenleistung mit hervorragenden Anpassungsmöglichkeiten verbinden möchten, und gehört damit zu den beeindruckendsten Optionen für die beste Grafikkarte für 1440p-Gaming im Jahr 2025.

4. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 [Die langlebigste 1440p-GPU]

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Technische Daten Details GPU-Architektur NVIDIA Blackwell, RTX 5080 VRAM-Kapazität 16 GB GDDR7 Speicherbus 256-Bit Taktrate erhöhen 2730 MHz Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 4 Kartenlänge/Steckplätze 3,6-Slot-TUF-Kühlungsdesign

The ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition wurde speziell für Spieler entwickelt, die Leistung der nächsten Generation die sich durch extreme Langlebigkeit auszeichnet. Die Karte verfügt über Komponenten in Militärqualität, eine verstärkte Metallabdeckung und eine Schutzbeschichtung für Leiterplatten die vor Feuchtigkeit oder Staub schützt.

Dieses Design gewährleistet eine lange Lebensdauer der GPU und ein stabiles Verhalten bei kontinuierlichem 1440p-Gaming mit hoher Bildwiederholfrequenz. Das Kühlsystem kombiniert einen großen Kühlrippenblock, eine Vapor-Chamber und drei Axial-Lüfter, um auch unter hoher Belastung niedrige Temperaturen zu gewährleisten.

In Kombination mit einem der besten RAM-Module ist der 5080 bietet bei modernen AAA-Titeln eine gleichbleibend flüssige Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Komponenten in Militärqualität sorgen für eine höhere Langzeitzuverlässigkeit ✅ Die Vapor-Chamber verbessert die Wärmeübertragung ✅ Axial-Tech-Lüfter sorgen für einen starken Luftstrom ✅ Eine schützende Leiterplattenbeschichtung erhöht die Haltbarkeit ✅ DLSS 4 steigert die Leistung in unterstützten Spielen ❌ Die großen Abmessungen schränken die Gehäusekompatibilität ein, doch dank der hervorragenden Kühlung eignet es sich hervorragend für geräumige Mid-Tower-Systeme

The TUF 5080 legt den Schwerpunkt eher auf Stabilität als auf auffällige Extras. Es hält die Boost-Taktfrequenzen auch bei längeren Spielsitzungen gut aufrecht, was es ideal für Spieler macht, die während langer Gaming-Sessions eine konstante Leistung benötigen.

Fazit: The ASUS TUF Gaming RTX 5080 OC Edition ist die erste Wahl für Käufer, die sich langlebige 1440p-Leistung wünschen, unterstützt durch hervorragende Kühlung, robuste Bauweise und zuverlässige Leistung auch bei anspruchsvollen Spielen.

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Technische Daten Details GPU-Architektur NVIDIA Blackwell, RTX 5070 VRAM-Kapazität 12 GB GDDR7 Speicherbus 192 Bit Taktrate erhöhen 2.557 Megahertz Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 4 Kartenlänge/Steckplätze Kompakte Bauweise mit zwei Lüftern

The MSI Gaming RTX 5070 Ventus 2X OC bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für 1440p-Gamer, die Wert auf einen leisen Betrieb und zuverlässige Kühlung legen.

Es ist kompaktKonfiguration mit zwei Lüftern passt gut zu mittelgroßen Gehäusen, und das TORX Fan 5.0-Design stabilisiert den Luftstrom durch ringförmig angeordnete Lüfterflügel, was für einen höheren Druck und geringere Turbulenzen sorgt. Die vernickelte Kupfergrundplatte leitet Wärme schnell ab, und die Anordnung der Kernrohre maximiert den Kontakt mit der GPU-Oberfläche, um die Wärmeübertragung zu verbessern.

In Verbindung mit den Vorteilen bei der Luftzirkulation, die typischerweise bei Systemen mit einer der besten Low-Profile-Grafikkarten zum Tragen kommen, liefert die Karte auch unter hoher Gaming-Auslastung eine konstante Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Der TORX Fan 5.0 sorgt für einen starken, leisen Luftstrom ✅ Kompaktes Design mit zwei Lüftern, geeignet für kleinere oder Mid-Tower-Systeme ✅ 12 GB GDDR7 unterstützen moderne Texturen bei 1440p ✅ DLSS 4 steigert die Bildraten erheblich ✅ Die Metallrückplatte sorgt für mehr Steifigkeit und eine bessere Kühlleistung ❌ Der schlankere Kühler bietet weniger thermischen Spielraum als größere Karten mit drei Lüftern, obwohl die Gesamttemperaturen bei typischer Nutzung mit 1440p stabil bleiben

The RTX 5070 Ventus 2X OC zeigt eine starke Leistung in der 60 bis über 100 FPS bei 1440p und bleibt auch bei langen Spielsitzungen flüsterleise. DLSS 4 sorgt für noch flüssigere Bilder, insbesondere bei anspruchsvollen Titeln, die die Bildrate stark beanspruchen.

Fazit: The MSI Gaming RTX 5070 Ventus 2X OC ist eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, die nach der besten Grafikkarte für 1440p bei 240 Hz suchen, und bietet leisen Betrieb, zuverlässige Kühlung und hohe Effizienz in einem kompakten Design.

6. XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT [Die GPU mit dem besten Luftstrom bei 1440p]

8.5

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Technische Daten Details GPU-Architektur AMD RDNA 4, RX 9070 XT VRAM-Kapazität 16 GB GDDR6 Speicherbus 256-Bit Taktrate erhöhen Bis zu 2970 MHz Hochskalierung/Frame-Generierung FSR Kartenlänge/Steckplätze SWFT-Kühlkonzept mit drei Lüftern

The XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT basiert auf dem charakteristischen Design von XFX Kühlkonzept mit offener SWFT-Kühlung, das auf einen hohen Luftdurchsatz und eine effiziente Wärmeableitung ausgelegt ist.

Dieses Design hilft der GPU dabei, ihre höheren Boost-Taktraten zu erreichen und aufrechtzuerhalten, was sie ideal für Gamer macht, die bei 1440p vor allem auf die Bildqualität achten und sich auch bei langen Spielsitzungen auf eine zuverlässige Leistung verlassen möchten. Mit 16 GB GDDR6-VRAM und der Effizienz der RDNA 4-Architektur überzeugt die Karte besonders in texturintensiven Spielen, bei denen große Speicherpuffer entscheidend sind.

In Kombination mit einem kräftigen AMD System von unserem am bestenAMD GPU Laut den Empfehlungen läuft dieses Modell auch bei anspruchsvollen, modernen Spielen flüssig, ohne auf Raytracing-Funktionen zurückgreifen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Die SWFT-Freiluftkühlung sorgt für einen maximalen Luftstrom ✅ Hohes Übertaktungspotenzial für stabile Bildwiederholraten ✅ 16 GB VRAM bewältigen große Texturen mühelos ✅ FSR verbessert die Leistung, wenn es nötig ist ✅ Das Design mit drei Lüftern sorgt für einen relativ leisen Betrieb ❌ Die Raytracing-Leistung bleibt hinter der von NVIDIA-Karten zurück, obwohl sich die meisten Käufer aufgrund der außergewöhnlichen Rastergeschwindigkeit und des VRAM-Vorteils für diese GPU entscheiden

The RX 9070 XT zeigt eine hervorragende Leistung bei moderne AAA-Titel die stark auf Texturen und hohe Grafikleistung angewiesen sind. Dank ihres Kühlsystems läuft die Karte auch bei hoher Auslastung stabil, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Spieler macht, die stundenlang am Stück spielen.

Fazit: The XFX Swift RX 9070 XT ist eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, denen Luftzirkulation, hohe Boost-Taktraten und eine hervorragende 1440p-Grafikleistung wichtig sind, unterstützt durch einen großzügigen 16-GB-VRAM-Puffer.

7. Sapphire 11348-03-20G Pulse AMD Radeon RX 9070 XT [Preis-Leistungs-Sieger unter den AMD-GPUs mit 1440p-Auflösung]

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Technische Daten Details GPU-Architektur AMD RDNA 4, RX 9070 XT VRAM-Kapazität 16 GB GDDR6 Speicherbus 256-Bit Taktrate erhöhen Bis zu 2970 MHz Hochskalierung/Frame-Generierung FSR Kartenlänge/Steckplätze Pulse-Design mit zwei Lüftern

The Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 XT bietet die volle 1440p-Leistung von AMDs RDNA4 Architektur in einem praktischen und äußerst zuverlässigen Paket.

SapphiresPulse-Serie Der Fokus liegt hier eher auf stabiler Leistung und solider Verarbeitungsqualität als auf luxuriösen Extras, was diese Grafikkarte zu einer der vernünftigsten Entscheidungen für Käufer macht, die hohe Leistungswerte wünschen, ohne für optische Extras zu bezahlen.

Mit 16 GB GDDR6-VRAM und einer 256-Bit-Speicherschnittstelle bewältigt die Karte texturreiche Spiele und Open-World-Titel mühelos und sorgt selbst bei hohen Einstellungen für konstante Bildraten. Das „Pulse“-Kühlungsdesign nutzt ein übersichtliches und effizientes Doppel-Lüftersystem, das die Temperaturen im Griff hält und dabei leiser ist als viele Alternativen mit drei Lüftern.

Vorteile Nachteile ✅ Zuverlässige Puls-Kühlung mit effizientem Luftstrom durch zwei Lüfter ✅ 16 GB VRAM – ideal für moderne 1440p-Spiele ✅ Hohe Boost-Taktfrequenz von bis zu 2970 MHz ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für PC-Bauer, die auf AMD setzen ✅ FSR-Unterstützung verbessert die Leistung bei anspruchsvollen Spielen ❌ Es fehlen die hochwertigen visuellen Funktionen, die bei größeren Modellen zu finden sind, doch das schlichtere Design trägt zur Kostensenkung bei und verbessert das Preis-Leistungs-Verhältnis

The RX 9070 XT Pulse Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Rasterleistung aus und hält auch bei langen Gaming-Sessions konstante Taktraten. Sie bietet die Leistung der RX 9070 XT in einem unkomplizierten, zuverlässigen Design, das sich perfekt in preisbewusste AMD-Systeme einfügt.

Fazit: The Sapphire Pulse RX 9070 XT ist die ideale Wahl für AMD-orientierte Gamer, die maximale Leistung bei 1440p und langfristige Zuverlässigkeit zu einem fairen Preis suchen.

8. GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC [Beste weiße 1440p-Grafikkarte]

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Technische Daten Details GPU-Architektur NVIDIA Blackwell, RTX 5070 Ti VRAM-Kapazität 16 GB GDDR7 Speicherbus 256-Bit Taktrate erhöhen 2600 MHz Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 4 Kartenlänge/Steckplätze WINDFORCE-Kühler mit drei Lüftern

The GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC vereint eine starke 1440p-Leistung mit einem der klarsten Designs in Weiß und Silber, die es gibt. Das AERO-Design ist für Spieler konzipiert, die ein leistungsstarkes System suchen, das zudem zu einem einheitlichen Design in Weiß oder Silber passt.

Its WINDFORCE-Kühlsystem nutzt drei Lüfter, einen großen Kühlkörper und einen sorgfältig gesteuerten Luftstrom, um auch bei langen Gaming-Sessions konstante Taktraten zu gewährleisten. Der 16 GB GDDR7-Speicher und Blackwell-Architektur sorgt dafür, dass die Grafikkarte bei modernen Spielen mit anspruchsvollen Einstellungen hohe Bildraten liefert, während DLSS 4 die Bildflüssigkeit noch weiter verbessert.

Vorteile Nachteile ✅ Klare, weiße AERO-Optik – ideal für themenbezogene Aufbauten ✅ Die WINDFORCE-Kühlung sorgt für eine konstante Temperatur ✅ 16 GB GDDR7 unterstützen hochauflösende Texturen ✅ DLSS 4 verbessert die Leistung erheblich ✅ Hervorragende Leistung bei 1440p und bei kreativen Anwendungen ❌ Die weiße Ausführung ist teurer als die Standardmodelle, doch aufgrund ihres einzigartigen Designs ist sie eine beliebte Wahl für themenbezogene PC-Konfigurationen

The RTX 5070 Ti AERO OC Sie fügt sich perfekt in weiße oder silberne Gaming-PCs ein, bei denen die optische Harmonie ebenso wichtig ist wie die reinen Leistungsdaten. Das Kühlsystem arbeitet zuverlässig, die Taktraten bleiben stabil, und die Karte bietet eine hervorragende Leistung für 1440p-Gaming bei hohen Bildwiederholraten.

Fazit: The GIGABYTE RTX 5070 Ti AERO OC ist ideal für Spieler, die die beste GPU für 1440p bei 165 Hz suchen und gleichzeitig Wert auf ein einheitliches, aufgeräumtes und hochwertiges Erscheinungsbild ihres Setups legen.

9. ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 [Bester kompakter 1440p-Performer]

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Technische Daten Details GPU-Architektur NVIDIA Blackwell, RTX 5080 VRAM-Kapazität 16 GB GDDR7 Speicherbus 256 Bit, 30 Gbit/s Taktrate erhöhen 2640 MHz Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 4 Kartenlänge/Steckplätze Solid Core OC, kompakter Kühler mit drei Lüftern

The ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 Solid CORE OC bietet Leistung auf Fast-Flagship-Niveau für PC-Konfigurationen, die keine überdimensionierten GPU-Kühler aufnehmen können. Dieses Modell liefert die rohe Leistung der RTX 5080 und dabei eine kompaktere Bauweise beizubehalten als die sperrigeren, auf die Präsentation ausgerichteten Varianten.

Unterstützt vonNVIDIA Blackwell-Architektur with Unterstützung für DLSS 4, bewältigt sie sowohl 4K-Anwendungen als auch extrem hohe Bildwiederholraten von 1440p. Die IceStorm 3.0-Kühlsystem nutzt BladeLine-Lüfter, eine Vapor-Chamber, Verbund-Heatpipes und einen Durchströmungs-Luftstrom, um die Temperaturen in mittelgroßen Gehäusen zu stabilisieren.

In Kombination mit einer leistungsstarken GPU für 4K-Gaming läuft die Karte auch unter anhaltender Spielbelastung flüssig.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstark, fast auf dem Niveau eines Flaggschiff-Modells, bei 1440p und 4K ✅ Das IceStorm 3.0-Kühlsystem sorgt für eine stabile Temperaturregelung ✅ Die Vapor-Chamber und die Heatpipes verbessern die Wärmeübertragung ✅ Das kompakte Solid-Core-Design passt in mittelgroße Gehäuse ✅ DLSS 4 steigert die Bildrate und verbessert die Bildschärfe ❌ Erfordert ein Netzteil mit höherer Leistung, obwohl Effizienzsteigerungen dazu beitragen, ein besser vorhersehbares Stromverhalten zu gewährleisten

Dank seiner kompakten Bauweise eignet sich dieses Modell ideal für High-End-Systeme, in denen kein Platz für überdimensionierte Kühler ist. Die Kühlkomponenten leisten genug, um konstante Boost-Taktfrequenzen auch bei mehrstündigem Betrieb zu gewährleisten. Nutzer, die mit extrem beengten Platzverhältnissen zu kämpfen haben, stellen oft fest, dass ein Spitzen-GPU mit flachem Profil bietet die perfekte Kombination aus Größe und Leistung für spezielle Kompaktkonfigurationen.

Fazit: The ZOTAC GAMING RTX 5080 Solid CORE OC ist ideal für Gamer, die Spitzenleistung in einem kompakteren Formfaktor suchen, und bietet beeindruckende Stabilität und Geschwindigkeit für alle, die die beste Grafikkarte für 1440p suchen, ohne ein riesiges Gehäuse zu benötigen.

Wichtige Aspekte beim Kauf einer 1440p-Grafikkarte

Die Wahl der richtigen 1440p-Grafikkarte erfordert mehr als nur einen Vergleich der Modellbezeichnungen. Eine GPU, die auf dem Papier leistungsstark wirkt, kann je nach dem umgebenden System, den von Ihnen gespielten Spieltypen und dem verwendeten Monitor sehr unterschiedliche Leistungen erbringen. Diese zentralen Überlegungen helfen Ihnen, Leistungsprobleme zu vermeiden und sicherzustellen, dass sich Ihr System glatt, festundausgewogen.

Eine leistungsstarke GPU entfaltet ihr volles Potenzial erst in Kombination mit einer eine ebenso leistungsfähige CPU. Wenn der Prozessor mit der Anzahl der Bilder, die die GPU erzeugen kann, nicht Schritt halten kann, kommt es zu einer Engpass was die Leistung einschränkt. Rasante Shooter, Open-World-Spiele und simulationslastige Titel sind auf hervorragende Single-Core- und Multi-Core-Leistung.

Achten Sie bei der Auswahl einer 1440p-Grafikkarte darauf, dass Ihre CPU die die gewünschten Bildraten ohne dabei zu einem limitierenden Faktor zu werden. Dies verhindert ein unregelmäßiges Frame-Pacing und sorgt für einen stabilen Betrieb Ihres Systems.

Monitor-Spiel: Ihr Monitor spielt eine entscheidende Rolle für das endgültige Erlebnis. Ein 144-Hz-Display erfordert eine GPU, die 144 Bilder pro Sekunde oder mehr in den Spielen, die du spielst, sonst geht der Vorteil der hohen Bildwiederholfrequenz verloren. Spieler, die hundertfünfundsechzig Hertz or 240 Hertz Monitore benötigen noch mehr GPU-Leistungsreserven, um flüssige Bewegungen zu gewährleisten. Passen Sie Ihre GPU immer an Ihre angestrebte Bildwiederholfrequenz damit Ihr Monitor und Ihre Grafikkarte reibungslos zusammenarbeiten.

Ihr Monitor spielt eine entscheidende Rolle für das endgültige Erlebnis. Ein erfordert eine GPU, die in den Spielen, die du spielst, sonst geht der Vorteil der hohen Bildwiederholfrequenz verloren. Spieler, die or Monitore benötigen noch mehr GPU-Leistungsreserven, um flüssige Bewegungen zu gewährleisten. Passen Sie Ihre GPU immer an Ihre damit Ihr Monitor und Ihre Grafikkarte reibungslos zusammenarbeiten. Kühlung: Eine leistungsstarke Kühlung ist für lange Gaming-Sessions unerlässlich. Moderne GPUs nutzen Ausführungen mit 2 oder 3 Lüftern um den Luftstrom effizient durch den Kühlkörper zu leiten und die Temperaturen stabil zu halten. Durch die bessere Kühlung kann die GPU die Boost-Taktfrequenzen länger aufrechterhalten , was sich direkt positiv auf die Leistung auswirkt. Wenn Sie vorhaben, das Gerät zu übertakten oder über längere Zeit zu spielen, sollten Sie ein Modell mit einem robuste thermische Lösung das kühl bleibt, ohne dabei übermäßige Geräusche zu verursachen.

Eine leistungsstarke Kühlung ist für lange Gaming-Sessions unerlässlich. Moderne GPUs nutzen um den Luftstrom effizient durch den Kühlkörper zu leiten und die Temperaturen stabil zu halten. Durch die bessere Kühlung kann die GPU , was sich direkt positiv auf die Leistung auswirkt. Wenn Sie vorhaben, das Gerät zu übertakten oder über längere Zeit zu spielen, sollten Sie ein Modell mit einem das kühl bleibt, ohne dabei übermäßige Geräusche zu verursachen. Budget: Bevor Sie sich für eine GPU entscheiden, sollten Sie sich überlegen, welche gewünschte Bildrate. Ein Spieler, der 60–100 Bilder pro Sekunde benötigt nicht dieselbe Hardware wie jemand, der über 165 Bilder pro Sekunde in Wettkampfspielen. Indem Sie Ihre Leistungsziele frühzeitig festlegen, können Sie eine Karte auswählen, die Ihren Anforderungen entspricht, ohne zu viel Geld auszugeben. So stellen Sie sicher, dass Sie die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ein insgesamt flüssigeres Erlebnis.

Mein Fazit

Die Wahl der richtigen 1440p-Grafikkarte hängt davon ab, welchen Spielstil du hast und welche Leistungsziele du erreichen möchtest. Jede Spielergruppe profitiert auf unterschiedliche Weise davon, und die beste Wahl hängt davon ab, wie du Bildrate, Bildqualität und langfristige Zuverlässigkeit gegeneinander abwägst.

Für Wettkampfspieler, die sich die schnellsten Reaktionszeiten wünschen , fangen Sie mit dem ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Editionfür Spiele wieApex Legends, da es eine hohe Bildwiederholfrequenzstabilität und eine hervorragende DLSS-Unterstützung bietet, die für einen gleichmäßigen Bildablauf sorgt.

, fangen Sie mit dem ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Editionfür Spiele wieApex Legends, da es eine hohe Bildwiederholfrequenzstabilität und eine hervorragende DLSS-Unterstützung bietet, die für einen gleichmäßigen Bildablauf sorgt. Für Fans von AAA-Einzelspieler-Spielen, die Wert auf filmreife Details legen , nimm dieRTX 5080 für Titel wie Cyberpunk 2077, denn dank ihrer enormen Leistung und der fortschrittlichen Hochskalierung bleibt dir noch Spielraum sowohl für Raytracing als auch für höhere Einstellungen.

, nimm dieRTX 5080 für Titel wie Cyberpunk 2077, denn dank ihrer enormen Leistung und der fortschrittlichen Hochskalierung bleibt dir noch Spielraum sowohl für Raytracing als auch für höhere Einstellungen. Für preisbewusste AMD-Gamer, die maximale Grafikleistung wünschen , wählen Sie dieRX 9070 XTfür Spiele wieStarfield, da sie dank ihres VRAM-Vorteils und ihrer starken Shading-Leistung auch bei hohen Einstellungen konstante Bildraten aufrechterhalten kann.

, wählen Sie dieRX 9070 XTfür Spiele wieStarfield, da sie dank ihres VRAM-Vorteils und ihrer starken Shading-Leistung auch bei hohen Einstellungen konstante Bildraten aufrechterhalten kann. Für Bauherren, denen Optik und Ästhetik wichtig sind, derAERO RTX 5070 Ti ist ideal für Spiele wie Horizon Zero Dawn, denn es bietet eine hervorragende Leistung bei 1440p in einem schlichten weißen Design, das sich gut in thematisch abgestimmte Setups einfügt.

Jede dieser Optionen bietet eine starke Leistung bei 1440p, und wenn Sie die richtige auswählen, erhalten Sie eine Grafikkarte, die Ihren Zielen, Ihrem Monitor und Ihrem bevorzugten Spielstil entspricht.

Häufig gestellte Fragen