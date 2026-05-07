Die 11 besten Spielkonsolen im Jahr 2025: Wer ist der König der Konsolen?

An der Spitze der derzeit besten Spielekonsolen steht die Xbox Series X. Es ist das leistungsstärkste System auf dem Markt, entwickelt für Gaming auf großem Bildschirm ohne Kompromisse. Doch reine Leistung ist nicht alles. Das Nintendo Switch Lite Blau glänzt mit exklusiven Titeln für tragbare Konsolen, während die Steam Deck OLED bietet die gleiche Freiheit wie auf dem PC auch beim Spielen auf dem Handheld.

Ich habe sie alle ausgiebig getestet, um zu sehen, wie sie im Vergleich abschneiden. In diesem Leitfaden stelle ich dir meine Top-Empfehlungen vor, erkläre, was jede Konsole auszeichnet, und zeige dir, was du beachten solltest, bevor du dich für dein nächstes System entscheidest.

Wer sind die drei Großen der Gaming-Branche?

Jeder geht davon aus, dass mit den „großen Drei“ gemeint ist PlayStation, XboxundNintendo. Aber die Sache ist die: die PS5 Für mich reicht das einfach nicht aus. Sie ist zwar leistungsstark, aber angesichts von Lieferengpässen, teuren Exklusivtiteln und einem Mangel an echten Innovationen wirkt sie eher wie ein solides Upgrade als wie eine Konsole, die neue Maßstäbe setzt.

Im Moment sind für mich die drei wichtigsten:

Xbox Series X – Schnelle Ladezeiten, 4K-Gaming und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis mit Game Pass. Nintendo Switch Lite Blau – Preiswert, kinderfreundlich und voller legendärer Nintendo-Exklusivtitel. Steam Deck OLED – Spiele deine gesamte Steam-Bibliothek im Handheld-Modus mit atemberaubender Grafik.

Jedes dieser Produkte ist in seinem Bereich unübertroffen, weshalb sie es auf meine Liste geschafft haben. Lies weiter, um herauszufinden, ob sie auch für dich geeignet sind.

Die 11 besten Spielekonsolen: Welche Konsole sollte man sich jetzt kaufen?

Du wirst dich also freuen zu hören, dass jede Konsole auf dieser Liste sehr genau unter die Lupe genommen wurde. Wir werden uns ihre Leistung, ihre Funktionen und vieles mehr ansehen. Zeit, sich die vollständigen Testberichte anzuschauen.

1. Xbox Series X [Beste Spielekonsole insgesamt]

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 4K / 120 Bilder pro Sekunde Lagerung 1 TB SSD (erweiterbar) Leistung Maßgeschneiderte AMD Zen 2 + RDNA 2 RAM 16 GB GDDR6 Exklusive Titel Ja (Halo Infinite, Starfield) Online-Dienste Xbox Game Pass, Xbox Live Formfaktor Heimkonsole

Von allen Videospielkonsolen, die ich ausprobiert habe, ist die Xbox Series X setzt nach wie vor Maßstäbe. Der Startvorgang erfolgt fast augenblicklich, und man kann Spiele wie Forza Horizon 5 in Sekundenschnelle.

The Xbox Game Pass Mit diesem Dienst haben Sie Zugriff auf Hunderte exklusiver Titel und älterer Spiele auf physischen Datenträgern. Du musst nicht auf digitale Downloads warten, wenn du loslegen willst. Und mit Xbox Play AnywhereSie können das Spiel einmal kaufen und es ohne zusätzliche Kosten auf Ihrer Xbox-Konsole, Ihrem PC oder unterstützten Handheld-Geräten spielen. Xbox Play Anywherefür Entwickler Außerdem kannst du dein Spiel auf der Plattform veröffentlichen und Millionen von Spielern weltweit erreichen.

Wenn es dir so geht wie mir und du Spiele aus verschiedenen Generationen spielst, ist die Abwärtskompatibilität einfach unübertroffen. Dank Auto-HDR und Leistungssteigerungen sehen sogar ältere Titel besser aus. Und auch die flüssige Online-Spielerfahrung ist besonders hervorzuheben. Das Xbox-Ökosystem bewältigt eine Menge, selbst wenn ich gerade ein kompetitives Multiplayer-Spiel spiele, während mein Partner im selben Netzwerk Netflix nutzt

Du kannst die Konsole sowohl über Kabel als auch über WLAN nutzen. Das Spielerlebnis bleibt nahtlos und läuft absolut flüssig. Und wenn du immer noch Retro-Spiele liebst oder in die Spielebibliothek von Xbox 360 Damals war alles hier: erhalten und aufgewertet.

Spiele wieHalo Infinite and Starfield Dank der speziell angepassten SSD ist sie in Sekundenschnelle startklar. Die Grafik ist der Wahnsinn: volle 4K-Auflösung bei konstanten 60–120 FPS. Dank Abwärtskompatibilität lassen sich ältere Titel auf dieser Konsole wie neu erleben, und das Laden deiner digitalen Spielebibliothek ist völlig unkompliziert. Für passionierte Gamer ist dies die Konsole, die es zu schlagen gilt.

Probier es einfach mal aus, im Ernst. Du kannst ganz nach Belieben zwischen physischen und digitalen Spielen hin- und herwechseln, und die Konsole bleibt dabei immer flüssig. Sie meistert das Online-Spiel wie ein Profi, selbst bei riesigen Multiplayer-Raids. Du kannst dir sicher sein, dass das Xbox-Ökosystem alles synchronisiert, egal ob du dich in Retro-Spiele stürzt oder neue Exklusivtitel ausprobierst. Willst du mit Freunden Multiplayer-Spiele online spielen? Das läuft wie geschmiert.

Außerdem gibt es keine Xbox-Konsole ohne die Das beste Headset für die Xbox Series X Picks. Das Erlebnis wäre sonst nicht komplett.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarke interne Hardware für Leistung der nächsten Generation ✅ Nahtlose Abwärtskompatibilität ✅ Sofortiger Zugriff auf die Xbox Game Pass-Bibliothek ✅ Ideal sowohl für Online-Multiplayer-Spiele als auch für physische Spiele ✅ Sowohl für passionierte Gamer als auch für Gelegenheitsspieler optimiert ✅ Unterstützt sowohl digitale Spiele als auch Spiele auf Datenträgern ❌ Aufgrund der Größe passt das Produkt möglicherweise nicht in kleine Räume

Fazit: The Xbox Series X ist der Inbegriff eines All-in-One-Gaming-PCs. Er bietet die perfekte Balance zwischen zukunftsfähiger Leistung und Kompatibilität mit älteren Spielen.

An alternative Möglichkeitwäre dasXbox Series S, vor allem, wenn du etwas Kleineres und Handlicheres suchst. Diese Konsole ist zudem preisgünstiger.

2. Nintendo Switch Lite – Blau [Die beste preisgünstige Spielekonsole]

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 720p (Handheld-Modus) Lagerung 32 GB interner Speicher (erweiterbar) Leistung Maßgeschneiderter Tegra-Prozessor von NVIDIA RAM 4GB Exklusive Titel Ja (Zelda, Animal Crossing) Online-Dienste Nintendo Switch Online Formfaktor Handheld-Konsole

The Nintendo Switch Lite Blau Edition wird wahrscheinlich all Ihre Erwartungen übertreffen. Auch wenn Sie sich vielleicht vor allem wegen des Preises und der Handlichkeit dafür entscheiden, hat das Gerät noch viel mehr zu bieten. Es handelt sich um eine vollwertige Spielekonsole mit zahlreichen Spielen – und das in einem Format, das sich perfekt für unterwegs eignet. Möchten Sie es sich auf der Couch gemütlich machen oder vielleicht einen fünfstündigen Flug antreten? Perfekt, denn die Akkulaufzeit des Lite beträgt zwischen 5 und 7 Stunden.

So haben Sie reichlich Zeit, sich damit zu beschäftigen Zelda: Links Erwachen, Animal Crossing und sogar rasante Spiele von Drittanbietern wie Hades or Dead Cells ohne die geringste Panne. Für die meisten Spieler, vor allem für jüngere Spieler oder Gelegenheitsspieler, ist dies vielleicht die beste Konsole unter 200 Dollar. Der Handheld-Modus ist leicht, robust und auch bei längeren Einsätzen unglaublich komfortabel.

Sie lässt sich zwar nicht wie andere Nintendo-Konsolen an eine Dockingstation anschließen, aber das hat auch seine guten Seiten – und vielleicht ist es sogar ein Vorteil. Man ist nicht an den Fernseher gebunden. Man kann Spiele buchstäblich überall spielen! Das macht sie zu einer der besten Handheld-Konsolen für Spieler, die viel unterwegs sind, oder für die Nutzung während der Fahrt zur Arbeit und in Pausen. Man kann digitale Spiele aus dem eShop herunterladen und problemlos zwischen verschiedenen Genres wechseln.

Es gibt genug Speicherplatz für das Nötigste, und man kann ihn jederzeit mit einer microSD-Karte erweitern. Auch das gemeinsame Spielen mit der Familie funktioniert problemlos, denn dieses Gerät ist wie geschaffen für Familienspiele. Man kann es ganz einfach weiterreichen, um ein kurzes Rennen zu fahren Mario Kart oder abwechselnd auf Entdeckungsreise gehen Stardew Valley. Selbst der Online-Multiplayer funktioniert bei den Spielen, die ihn unterstützen, hervorragend (vorausgesetzt, deine WLAN-Verbindung ist stabil).

Wenn du ein begrenztes Budget hast, aber trotzdem Zugang zu verschiedenen Spielen, den neuesten Titeln und dem Kern des Nintendo-Switch-Erlebnisses haben möchtest, bietet die Lite ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist eine leistungsstarke Konsole in einem niedlichen Gehäuse. Also ja, lass dich nicht von der Größe täuschen.

Vorteile Nachteile ✅ Leichte und robuste Bauweise ✅ Hervorragende Akkulaufzeit ✅ Lässt die neuesten Spiele und Indie-Titel laufen ✅ Ideal für unterwegs ✅ Reibungslose Online-Multiplayer-Unterstützung ✅ Ideal für Fans von Handheld-Konsolen ❌ Kein TV-Ausgang und keine Docking-Station

Endgültiges Urteil: DieNintendo Switch Lite ist die erste Wahl für Familienspiele und alle, die unterwegs Spaß haben wollen.

Möchtest du einalternativ? Die Xbox Series X ist das Upgrade wert, wenn man ernsthafte 4K-Leistung auf der Heimkonsole haben möchte.

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 800p (OLED) Lagerung 512 GB / 1 TB NVMe-SSD Leistung AMD APU (Zen 2 + RDNA 2) RAM 16 GB LPDDR5 Exklusive Titel Nein (Zugriff auf die Steam-Bibliothek) Online-Dienste Dampf Formfaktor Hybrid-Laptop / Handheld-PC

The Steam Deck OLED fühlt sich wirklich wie ein getarnter tragbarer Gaming-PC an. Das neue OLED-Display ist keine Spielerei. Du wirst sehen, dass die Schwarztöne tief sind, die Farben leuchtend sind und die Grafik realistisch wirkt. Cyberpunk 2077, Elden RingundSteuerung sehen phänomenal aus. Man erhält ein hochwertiges, tragbares Gaming-Gerät, auf dem die eigene Steam-Bibliothek bereits installiert ist. Das geht über bloße Bequemlichkeit hinaus und ist ein echter Gewinn für Gamer.

In Kombination mit der verbesserten internen Hardware startet sie schnell und lädt große Spiele ruckelfrei. Außerdem lassen sich die Leistungseinstellungen genau wie bei einem Desktop-PC anpassen. Es ist keine Überraschung, dass sie bereits als eine der besten Konsolen für mobiles Gaming im PC-Stil bezeichnet wird. Diese beliebte Konsole spricht Hardcore-Gamer an, die AAA-Erlebnisse überallhin mitnehmen möchten. Aber auch für die ganze Familie eignet sie sich hervorragend.

Da du und deine Familie das Gerät sicher ständig in Beschlag nehmen werden, machst du dir wahrscheinlich Gedanken über die Akkulaufzeit. Zum Glück ist auch die Akkulaufzeit sehr solide. Bei mittleren Einstellungen und weniger anspruchsvollen Spielen hält der Akku durchweg 6 bis 8 Stunden – eine echte Verbesserung gegenüber früheren Modellen.

Wenn du es mir gleichtust und gerne in SNES-Nostalgie schwelgst, bist du hier genau richtig. Die meisten Steam-Spiele laufen darauf problemlos. Dieses Gerät meistert alles. Für die meisten Gamer, vor allem für diejenigen, die Flexibilität wollen, ohne auf Leistung zu verzichten, ist das Steam Deck OLED ist ein echtes Kraftpaket. Man kann es nicht einfach als ein weiteres Handheld-Gerät abtun. Es ist ein vollwertiges, leistungsstarkes Gerät für unterwegs, das man überallhin mitnehmen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Atemberaubender OLED-Bildschirm ✅ Lässt große Spiele flüssig laufen ✅ Anpassungsmöglichkeiten und Leistung auf PC-Niveau ✅ Deutliche Verbesserung der Akkulaufzeit ✅ Unterstützt Spiele mit realistischer Grafik ✅ Ideal für passionierte Gamer ❌ Liegt etwas sperrig in der Hand

Endgültiges Urteil: DieSteam Deck OLED ist ideal für Power-User, die einen hochwertigen Handheld-PC suchen.

The Nintendo Switch Liteist ein tollesalternative Möglichkeit für das Spielen unterwegs, vor allem, wenn das Budget knapp ist.

4. PlayStation 5 (PS5) Pro [Die beste PS5-Konsole für ultimative Leistung]

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 4K / 120 Bilder pro Sekunde Lagerung 1 TB SSD (erweiterbar) Leistung Maßgeschneiderte AMD Zen 2 + RDNA 3 RAM 16 GB GDDR6 Exklusive Titel Ja (Spider-Man 2, Demon’s Souls) Online-Dienste PlayStation Plus Formfaktor Heimkonsole

Upgrade auf die PlayStation 5 Pro Da wird dir endlich klar, was es bedeutet, eine Top-Spielkonsole zu besitzen. Von ultraschnellen Ladezeiten bis hin zu atemberaubender 4K-Grafik – diese Konsole ist der Inbegriff der nächsten Generation. Und ja, es ist nicht gerade billig. Aber man bekommt, wofür man bezahlt: Next-Gen. Wenn du die filmreife Welt von Final Fantasy XVI or Horizon: Forbidden West In ihrer ganzen Pracht kann diese Konsole dir genau das bieten.

Jeder Moment im Spiel fühlt sich intensiver und fesselnder an, besonders in Kombination mit einer guten Surround-Sound-Anlage (oder dem das beste Gaming-Headset(auf dem Deck).

Was diese Konsole wirklich auszeichnet, ist ihre Vielseitigkeit. Du kannst digitale und physische Spiele problemlos spielen, und dank der vollständigen Abwärtskompatibilität musst du nicht auf deine Lieblingsspiele für die PS4 verzichten. Wenn sich dein Wochenende um Multiplayer-Spiele dreht, wirst du flüssigere Online-Sessions, schnelles Matchmaking und keinerlei Verzögerungen bemerken, wenn die Action richtig losgeht.

Es ist auch eine hervorragende Wahl für Familien. Man kann blitzschnell zwischen Profilen wechseln, direkt in den Couch-Koop-Modus einsteigen und durchweg eine flüssige Leistung genießen. Egal, ob man auf taktische Kämpfe, storybasierte Exklusivtitel oder weitläufige Open-World-Quests steht, die PS5 Pro stellt sich jeder Herausforderung.

Und sobald man es hochfährt und sieht, wie mühelos es selbst die anspruchsvollsten Spiele bewältigt, gibt es kein Zurück mehr. Es wird zum neuen Maßstab dafür, wie sich Gaming anfühlen sollte.

Vorteile Nachteile ✅ Atemberaubende, realistische Grafik ✅ Schnelle SSD für blitzschnelle Ladezeiten ✅ Hervorragende Abwärtskompatibilität ✅ Unzählige exklusive Titel ✅ Ideal für gemeinsame Spielstunden mit der Familie ✅ Unterstützung für klaren Surround-Sound ❌ Immer noch eine große Konsole

Endgültiges Urteil: Wenn du auf der Suche nach der besten Konsole für Grafik und Leistung der nächsten Generation bist, dann ist die PlayStation 5 Pro liefert.

Legen Sie Wert auf Mobilität? Dann ist das Steam Deck OLEDist ein eine tolle Alternative.

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung 1280 × 800 (LCD) Lagerung 64 GB / 256 GB / 512 GB SSD Leistung AMD APU (Zen 2 + RDNA 2) RAM 16 GB LPDDR5 Exklusive Titel Nein (Zugang zum PC-Spiel) Online-Dienste Dampf Formfaktor Hybrid-Laptop / Handheld-PC

Auf den ersten Blick ist das Steam Deck LCD Es sieht nicht gerade nach Power aus, aber gib ihm einfach 10 Sekunden. Sobald es hochgefahren ist Elden Ring or Hades… wirst du feststellen, dass diese Handheld-Konsole kein Spielzeug ist. Klar, es ist kein OLED-Display, aber die Bildqualität überzeugt dennoch durch realistische Grafiken und gestochen scharfe Details. Was das Gerät wirklich auszeichnet, ist seine interne Hardware: Sie ist leistungsstark genug, um große Spiele und Indie-Titel zu betreiben. Und ja, sogar Konsolen-Exklusivtitel – über Emulation.

Wenn du Vielseitigkeit schätzt, ist dies vielleicht die beste Konsole, die du bisher noch nicht in Betracht gezogen hast. Du kannst zwischen Steam, Retro-ROMs und verschiedenen Konsolen hin- und herspringen, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen. Für passionierte Gamer ist dieses Gerät ein echter Game-Changer. Und wenn du Familienmitglieder hast, die gelegentlich mitspielen, meistert das Steam Deck lokale Koop-Spiele und Puzzlespiele mit Bravour.

Die Akkulaufzeit ist zwar nicht unbegrenzt, reicht aber für Reisen, gemütliche Stunden auf der Couch oder kurze Spielrunden in den Pausen völlig aus. Aber ehrlich gesagt verdient vor allem die Flexibilität des Geräts ein großes Lob. Es bietet Flexibilität, ohne dabei an der Leistung eines PCs einzubüßen. Sie müssen sich nicht mehr zwischen Mobilität und Leistung entscheiden.

Für die meisten Gamer (vor allem für diejenigen, die unterwegs spielen) ist es der ideale Mittelweg zwischen einem Desktop-PC und einem Handheld-Gerät. Und wenn dir die Grafik wichtig ist, kannst du es mit dem Der beste Monitor für die Xbox Series X macht das Erlebnis noch intensiver.

Das Steam Deck OLED mag zwar schicker aussehen, aber unterschätze das LCD-Modell nicht. Es kann durchaus mithalten. Schließe es über USB-C an, um das Erlebnis noch zu steigern.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Leistungsstarke interne Hardware ✅ Zugriff auf Top-Spiele für unterwegs ✅ Ideal für Familienmitglieder, die sich das Gerät teilen ✅ Solide Akkulaufzeit ✅ Funktioniert auf verschiedenen Konsolen ❌ Geringere Bildschirmqualität

Endgültiges Urteil: DieSteam Deck LCD ist eine kluge Wahl für Gamer, die einen schnörkellosen, tragbaren Gaming-PC suchen.

Wenn du eineine weitere gute Wahl Wenn du ein besseres Display willst, dann nimm das Steam Deck OLED.

6. PlayStation 5 Slim [Die PlayStation der nächsten Generation]

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 4K / 120 Bilder pro Sekunde Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Leistung Maßgeschneiderte AMD Zen 2 + RDNA 2 RAM 16 GB GDDR6 Exklusive Titel Ja (Horizon, Ratchet & Clank) Online-Dienste PlayStation Plus Formfaktor Schlanke Heimkonsole

The PlayStation 5 Slim Es mag zwar kleiner sein, bietet aber alles, was man zum Spielen braucht. Es ist einfach in einem leiseren und schlankeren Gehäuse untergebracht. DiesPlayStation Die Konsole bietet eine beeindruckende Leistung und realistische Grafik, die weit über das hinausgeht, was man angesichts ihrer Größe erwarten würde. Das wirst du feststellen, wenn du alte Spiele aus dem PS+-Katalog startest oder sogar wenn du exklusive Titel wie Spider-Man 2.

Wenn du gerne mit der Familie spielst oder oft Multiplayer-Spiele mit deinen Freunden spielst, ist die Slim-Konsole genau das Richtige für dich. Sie bleibt auch bei langen Spielsitzungen kühl, selbst wenn sich dein Wohnzimmer am Wochenende in ein Schlachtfeld verwandelt. Du kannst im Handumdrehen zwischen verschiedenen Spielen wechseln, und das Koppeln von Joy-Con-Controllern (ja, mit einem Adapter) funktioniert überraschend gut für entspanntes Spielen auf der Couch.

Auch der digitale Zugriff funktioniert reibungslos. Du kannst deine Lieblingsspiele direkt aus dem PlayStation Store herunterladen, ohne mit Discs hantieren zu müssen. Egal, ob du ein passionierter Gamer oder Gelegenheitsspieler bist – du kannst filmreife Kämpfe auf einer Konsole genießen, die Videospiele so handhabt, wie es sich gehört. Einfach perfekt. Und ganz ehrlich, PlayStation Exklusivangebote sind der Hammer.

Obwohl das Slim kompakter ist, geht es keine Kompromisse beim Erlebnis ein. Du genießt weiterhin atemberaubende Grafik, reaktionsschnelles Gameplay und eine absolut zuverlässige Verbindung. Außerdem passt das kleinere Design auch in enge Räume, ohne dass dabei Leistung oder Stil zu kurz kommen. Sogar die Akkulaufzeit des Zubehörs scheint besser zu sein, wenn die Geräte kühler laufen.

Das ist die Konsole, für die du dich entscheidest, wenn du Vielseitigkeit, Leistung und ansprechendes Design in einem Gerät suchst. Ideal für Einzelspieler, Familien und Gelegenheitsspieler gleichermaßen.

Vorteile Nachteile ✅ Schlankeres und leichteres Design ✅ Reibungsloses Online-Multiplayer-Erlebnis ✅ Überzeugende Leistung bei verschiedenen Spielen ✅ Ideal für Spiele mit der ganzen Familie ✅ Lässt alte Spiele flüssig laufen ✅ Atemberaubende, realistische Grafik ❌ Keine Disc-Version enthalten

Endgültiges Urteil: DiePlayStation 5 Slim bietet die Leistung der nächsten Generation in einem kompakteren Gehäuse.

Wenn Sie das komplette optische Upgrade wünschen, dann PlayStation 5 Pro is DIE Alternative.

7. PlayStation 5 Digital Edition (Slim) [PS5 Slim ohne Laufwerk]

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 4K / 120 Bilder pro Sekunde Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Leistung Maßgeschneiderte AMD Zen 2 + RDNA 2 RAM 16 GB GDDR6 Exklusive Titel Ja (z. B. Returnal, Ratchet & Clank) Online-Dienste PlayStation Plus Formfaktor Schlanke Heimkonsole (ohne Laufwerk)

The PlayStation 5 Digital Edition (Slim) ist genau das Richtige für dich, wenn du voll und ganz auf digitale Spiele setzt und eine elegante, disk-freie Lösung suchst, die dennoch die Leistung der nächsten Generation bietet. Es läuft genauso wie sein Pendant auf Disc, ist aber übersichtlicher. Du kannst Multiplayer-Spiele direkt über PS+ spielen oder dich in große Titel wie God of War Ragnarök fast ohne Ladezeiten. Dies ist eine echte Spielekonsole, die auf schnellen Zugriff und zukunftsorientiertes Spielen ausgelegt ist.

Wenn du wenig Platz hast oder einfach nur etwas Minimalistisches suchst, ist dies eine der praktischsten Videospielkonsolen, die du kaufen kannst. Das Design ist kompakt, und die Leistung meistert exklusive Titel und die neuesten Spiele mühelos, ohne zu überhitzen oder wie ein Düsentriebler zu brummen. Du kommst weiterhin in den Genuss von Funktionen wie Surround-Sound und gestochen scharfer 4K-Auflösung – nur ohne das Laufwerk.

Dieses Modell eignet sich auch perfekt für das gemeinsame Spielen mit der Familie. Der Wechsel zwischen den Benutzern funktioniert reibungslos, die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und dank der Anordnung der Bedienelemente ist der Wechsel zwischen Retro-Spielen, PS5-Hits und Online-Spielen kinderleicht. Und mach dir keine Sorgen um deine älteren Titel: Die Abwärtskompatibilität wird für digitale Downloads weiterhin vollständig unterstützt, sodass du den Zugriff auf deine PS4 Favoriten.

Möchten Sie Ihr System aufrüsten oder kaufen Sie gerade Ihr erstes? Dann könnte dies die beste Konsole für passionierte Gamer sein, die vor allem auf digitale Inhalte setzen. Sie ist unkompliziert, ohne dabei an Leistung oder Qualität einzubüßen. Kombinieren Sie sie mit einem Headset aus unserem Das beste PS5-Headset auf die Liste setzen und sich in den Online-Lobbys vom Surround-Sound verzaubern lassen.

Vorteile Nachteile ✅ Schlankes, minimalistisches Design ✅ Blitzschnelles Laden dank SSD ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Nutzer, die ausschließlich digital arbeiten ✅ Reibungslose Leistung beim Online-Gaming ✅ Unterstützt alle exklusiven Titel ✅ Ideal für Sammler digitaler Spiele ❌ Keine Option für physische Spiele

Endgültiges Urteil: Wenn Sie nicht auf optische Datenträger angewiesen sind und Leistung der nächsten Generation in einem kompakten Formfaktor wünschen, dann ist der PS5 Digital Slim ist eine kluge Wahl.

Bevorzugen Sie physische Datenträger? Probieren Sie doch mal die PlayStation 5 Proals eine weitere gute Wahlstattdessen.

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 4K / 120 Bilder pro Sekunde Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Leistung Maßgeschneiderte AMD Zen 2 + RDNA 2 RAM 16 GB GDDR6 Exklusive Titel Ja + Fortnite-Skin-Paket Online-Dienste PlayStation Plus Formfaktor Standard-PS5 im Sonderdesign

The PS5 – Fortnite Cobalt Star Edition ist ein leistungsstarkes Kraftpaket, das speziell für Online-Spiele entwickelt wurde. Diese spezielle Spielekonsole bietet eine extrem geringe Eingabeverzögerung und eine absolut stabile Bildwiederholrate, insbesondere in spannenden Multiplayer-Spielen. Du wirst den Unterschied in der Zielgenauigkeit bei intensiven Bau-Kämpfen spüren, und das exklusive Fortnite-Bundle mit V-Bucks und einem seltenen Skin ist ein toller Bonus.

Für Neulinge in der Welt der Videospielkonsolen bietet dieses Modell die perfekte Balance zwischen optischem Flair und Leistung. Das schlanke Design macht in jeder Umgebung eine gute Figur, und du kannst es sogar mit einigen der besten Ideen für Gaming-Setups ergänzen. Wenn du einen coolen, leistungsstarken Bereich schaffen möchtest, der sich von der Masse abhebt, bietet dir diese Konsole sowohl Funktionalität als auch Flexibilität.

Du kannst digitale Spiele sofort starten oder exklusive Titel wie Spider-Man 2 and Horizon: Forbidden West in atemberaubendem 4K. Und ja, sie bietet weiterhin Abwärtskompatibilität für deine Retro-Spiele und PS4-Favoriten. Auch für das gemeinsame Spielen mit der Familie ist sie ideal, da mehrere Profile, eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ein schneller Wechsel sie für alle Spielstärken attraktiv machen.

Kombinieren Sie das Ganze mit Surround-Sound, und Sie erhalten eines der besten Gaming-Konsolen-Setups, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Egal, ob Sie regelmäßig „Fortnite“ spielen oder einfach nur eines der besten Konsolen-Bundles suchen – diese Edition lässt keine Wünsche offen: vom Design bis zur Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Einzigartiger Fortnite-Skin und -Bundle ✅ Superflüssiger Online-Multiplayer ✅ Uneingeschränkter Zugriff auf exklusive Titel ✅ Ideal für Fortnite und Gelegenheitsspiele ✅ Schnelle und leise Hardware ❌ Eher kosmetische Verbesserung

Endgültiges Urteil: DiesPS5 Cobalt Star Edition ist perfekt für alle, die von Fortnite und Online-Spielen begeistert sind.

Lust auf pure Kraft? Probier doch mal den PlayStation 5 Proals dein alternative Möglichkeit stattdessen.

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 1080p im Handheld-Modus / 4K im Dock-Modus Lagerung 64 GB (erweiterbar über microSD) Leistung Maßgeschneiderter NVIDIA Tegra X1 RAM 4GB Exklusive Titel Ja (Zelda: TOTK, Mario Odyssey) Online-Dienste Nintendo Switch Online Formfaktor Hybrid-Laptop

The Nintendo Switch OLED ist die Handheld-Konsole, die endlich alles richtig macht. Wenn du das Original gespielt hast, ist der Umstieg auf das OLED-Modell so, als würdest du deine alte Sonnenbrille gegen ein kinoähnliches Display eintauschen. Der 7-Zoll-Bildschirm macht digitale Spiele wie Metroid Dread and Tränen des Königreichs Das Bild wirkt lebendig. Es besticht in jedem Einzelbild durch tiefere Schwarztöne und leuchtende Farben. Wer einmal das Spielerlebnis im Handheld-Modus auf diesem Bildschirm erlebt hat, wird kaum noch darauf verzichten wollen.

Du wirst begeistert sein, wie reaktionsschnell sich die Joy-Con-Controller anfühlen, besonders wenn du in engen Plattformspielen Gegnern ausweichst oder gegen deine Freunde in Mario Kart 8 Deluxe. Diese Version fügt sich nahtlos in das Nintendo Switch-Ökosystem ein. Sie lässt sich problemlos mit all deinem bisherigen Zubehör verbinden und unterstützt dieselbe riesige Spielebibliothek. Das bedeutet: keine Kompromisse beim Umstieg.

Als Familienkonsole ist sie einfach ein Traum. Man kann sie für Co-op-Spiele auf dem großen Bildschirm anschließen oder auf Reisen mitnehmen und dank des Ständers im Tischmodus spielen. Alles ist ganz auf Flexibilität ausgelegt. Wenn du zu den Spielern gehörst, die Handheld-Konsolen lieben, aber dennoch ein erstklassiges Spielerlebnis suchen, ist dies das richtige Modell für dich.

Die OLED-Version sorgt für ein noch besseres Bild und verbessert das Spielerlebnis in jeder Situation – von nächtlichen Gaming-Marathons bis hin zu lockeren Familien-Duellen. Fazit? Es ist die bisher beste Switch und eine erste Wahl für die meisten Spieler, die ein visuell atemberaubendes All-in-One-Erlebnis suchen.

Vorteile Nachteile ✅ Wunderschönes OLED-Display ✅ Ein überzeugendes Spielerlebnis im Handheld-Modus ✅ Leicht und reisefreundlich ✅ Klassische Nintendo Switch-Titel ✅ Reaktionsschnelle Joy-Con-Controller ✅ Ideal für Spiele mit der ganzen Familie ❌ Begrenzter interner Speicher

Endgültiges Urteil: Wenn Sie auf der Suche nach einer tragbaren Spielkonsole mit erstklassigem Display und einer großen Spielauswahl sind, ist dies die beste Konsole auf dem UmschaltenAufstellung.

The Steam Deck LCD ist einen Blick wert als alternative Möglichkeit wenn du Gaming auf PC-Niveau mit mehr Tiefgang suchst.

10. Nintendo Switch – Mario Kart 8 Deluxe Bundle [Die beste tragbare Konsole mit einem Rennspiel-Klassiker]

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 1080p (Fernseher) / 720p (Handheld) Lagerung 32 GB (erweiterbar über microSD) Leistung NVIDIA Tegra X1 RAM 4GB Exklusive Titel Ja (Mario Kart 8, Zelda, Smash) Online-Dienste Nintendo Switch Online Formfaktor Hybrid-Laptop

Das Nintendo Switch „Mario Kart 8 Deluxe“-Bundle ist eine der besten Möglichkeiten, ganz unkompliziert in die Welt der Spiele einzusteigen. Man öffnet die Verpackung, steckt die Joy-Con-Controller ein und schon nach wenigen Minuten rast man die Rainbow Road hinunter. Keine langwierigen Installationen oder komplizierten Einrichtungsschritte – daher ist dies eine großartige Option für Gelegenheitsspieler. Sofortiger Handheld-Spielspaß, der ebenso unterhaltsam wie rasant ist! Denn ehrlich gesagt haben viele von uns einfach keine Zeit.

Dieses Paket ist eine tolle und clevere Wahl, besonders wenn du nach etwas suchst, das dir sofortigen Zugriff bietet. Es eignet sich hervorragend für gemeinsame Spielabende mit der Familie, als Geschenk oder für einen entspannten Multiplayer-Abend. Das Nintendo Switch Die Benutzeroberfläche ist so intuitiv, dass auch jüngere Spieler sie ohne Anleitung bedienen können. Das Gerät wechselt mühelos zwischen dem stationären und dem mobilen Modus und passt sich so an Ihre Spielweise an.

Außerdem bekommst du jede Menge für dein Geld. Der Bildschirm ist zwar kein OLED, sieht aber trotzdem scharf aus, und digitale Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe läuft reibungslos. Dieses Paket eignet sich für viele verschiedene Spieler, vom Einzelspieler bis hin zum Gruppen-Gamer. Wenn Sie schon länger darauf gewartet haben, eine Handheld-Konsole zu kaufen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Mit diesem Paket erhalten Sie die Konsole, das Spiel und die Freiheit, überall zu spielen.

Vorteile Nachteile ✅ Enthält „Mario Kart 8 Deluxe“ ✅ Plug-and-Play für schnellen Spielspaß ✅ Ideal für das Spielen unterwegs ✅ Toller Einstieg in die Nintendo Switch ✅ Ideal für Spieleabende mit der Familie ✅ Paket mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis ❌ Unterer Stauraum

Endgültiges Urteil: Das ist der einfachste Weg, um in die Welt von Nintendo SwitchGaming.

Probieren Sie dasNintendo Switch OLED als alternative Möglichkeit für ein leistungsfähigeres Display, vor allem, wenn Sie mehr Leistung und eine bessere Bildqualität wünschen.

11. Xbox Series S [Die besten kompakten Xbox-Spiele]

Technische Daten Details Unterstützung bei der Problemlösung Bis zu 1440p / 120 Bilder pro Sekunde Lagerung 512 GB SSD (erweiterbar) Leistung Maßgeschneiderte AMD Zen 2 + RDNA 2 RAM 10 GB GDDR6 Exklusive Titel Ja (Halo Infinite, Starfield) Online-Dienste Xbox Game Pass / Xbox Live Formfaktor Kompakte Digitalkonsole

Das XBox Serie Sist der beste Einstieg, wenn du Spiele digital spielen möchtest, ohne ein Vermögen auszugeben oder Platz zu verschwenden. Ich persönlich war von der Series S begeistert. Da sie so handlich ist, konnte ich sie auf längere Reisen mitnehmen! Und dabei musste ich keine Abstriche bei der Leistung meiner Konsole machen. Dieses Kraftpaket ermöglicht mir nach wie vor, Spiele in atemberaubender Grafik und mit flüssigem Spielablauf zu genießen. Wenn du ständig unterwegs bist, ist die Xbox Series S genau das Richtige für dich.

Es ist ein kompaktes, volldigitales Xbox Eine Konsole, die durch ihre schnelle und flüssige Darstellung großer Titel überrascht. Ich hatte sie Xbox Game Pass Und allein schon der Zugang zu Spielen von Drittanbietern macht diese Konsole zu einer klaren Empfehlung. Die Xbox hat vielleicht nicht so viele brandheiße Exklusivtitel wie die PlayStation, aber im Xbox Game Pass findet man jede Menge versteckte Perlen.

Sie werden die Mobilität zu schätzen wissen und wie gut sich das Gerät in ein minimalistisches Setup einfügt. Es ist perfekt für Familien, die eine solide Konsole im Wohnzimmer haben möchten, oder für Gamer, die neben einer PlayStation oder einem Gaming-PC ein Zweitgerät suchen. Ich habe ausgiebig gespielt und die Akkulaufzeit des Xbox Wireless-Controller funktionierte einwandfrei, ohne Ausfälle oder Verbindungsabbrüche.

Diese Konsole ist zudem eine ideale Wahl für Einsteiger oder jüngere Spieler. Sie startet schnell, bewältigt jeden Titel aus der Game Pass-Bibliothek mühelos und überhitzt auch unter hoher Belastung nicht. Die Series S bietet genug Leistung für ein hochwertiges Spielerlebnis zu einem erschwinglichen Preis.

Vorteile Nachteile ✅ Kompakt und leicht ✅ Flüssige Leistung mit 120 FPS ✅ Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mit Xbox Game Pass ✅ Läuft problemlos mit allen Spielen von Drittanbietern ✅ Die perfekte digitale Xbox-Konsole ✅ Solide Akkulaufzeit mit Zubehör ❌ Begrenzter interner Speicher

Endgültiges Urteil: DieXbox Series S ist absolut mobil und bietet eine solide Leistung.

Möchten Sie mehr Leistung und Unterstützung bei der Scheibensteuerung? Die Xbox Series Xist eineine gute Alternative.

Wie finde ich heraus, welche Spielkonsole ich kaufen soll?

Ich verstehe schon, die Wahl des die richtige Spielkonsole kann schwierig sein. Und es ist noch schwieriger, wenn man von vornherein nicht gerade der Entschlossenste ist. Vielleicht möchtest du eine neue Konsole, hast aber schon eine, oder vielleicht bist du ganz neu dabei (und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst).

Was auch immer es ist, lies dir einfach alles durch, und du wirst um einige dringend benötigte Erkenntnisse reicher sein.

Wie finde ich die beste Spielkonsole für meine Bedürfnisse?

Deine Spielgewohnheiten und Vorlieben sollten dir dabei helfen, die für dich am besten geeignete Konsole zu finden. Beachte dabei Folgendes:​

Exklusive Spiele : Wenn Sie sich für bestimmte Spielereihen interessieren, spielt die Exklusivität eine Rolle. PlayStation bietet zum Beispiel Titel wie God of War and The Last of Us, während die Xbox mit Hallo and Los.​

: Wenn Sie sich für bestimmte Spielereihen interessieren, spielt die Exklusivität eine Rolle. PlayStation bietet zum Beispiel Titel wie God of War and The Last of Us, während die Xbox mit Hallo and Los.​ Genre-Vorlieben : Verschiedene Konsolen eignen sich möglicherweise besser für bestimmte Genres. Nintendo Switch ist bekannt für familienfreundliche Spiele und Plattformspiele, während PlayStation und Xbox sich in den Genres Action und Shooter auszeichnen.

: Verschiedene Konsolen eignen sich möglicherweise besser für bestimmte Genres. Nintendo Switch ist bekannt für familienfreundliche Spiele und Plattformspiele, während PlayStation und Xbox sich in den Genres Action und Shooter auszeichnen. Einzelspieler vs. Mehrspieler: Wenn du Solo-Abenteuer bevorzugst, solltest du dich nach Konsolen mit einem umfangreichen Angebot an Einzelspieler-Titeln umsehen. Als Multiplayer-Fan solltest du dir die Online-Dienste und die Community-Unterstützung der einzelnen Konsolen genauer ansehen.

Willst du noch mehr spannende Details zum Vergleich zwischen Xbox und PS5 erfahren? Dann schau dir gleich diesen Leitfaden „Xbox Series X vs. PS5“ an. Man sollte sich vor dem Kauf doch gründlich informieren, oder?

Was sollte man bei einem Budget beachten?

Das Budget spielt bei Ihrer Entscheidungsfindung eine entscheidende Rolle. Folgendes sollten Sie dabei beachten:​

Xbox Series X Erstklassige Leistung zu einem höheren Preis Xbox Series S Günstiger bei rein digitalem Zugang PS5 Ein Gaming-Erlebnis der Extraklasse – zu einem entsprechenden Preis PS5 Digital Edition Etwas günstigere Variante, nur als digitale Ausgabe erhältlich Nintendo Switch Preise im mittleren Segment bei einzigartiger Mobilität Nintendo Switch Lite Eine preisgünstige Option, die nur für Handheld-Geräte geeignet ist

Neue Titel kosten in der Regel zwischen 50 und 70 Dollar. Abonnementdienste wie Xbox Game Pass und PlayStation Plus bieten gegen eine monatliche Gebühr Zugang zu einer Spielebibliothek. Auch zusätzliche Kosten für Controller, Headsets und Speichererweiterungen können sich summieren. Die Investition in hochwertige Ausrüstung verbessert dein Spielerlebnis.

Welche Spielkonsole bietet die beste Leistung?

Wenn Sie die technischen Aspekte verstehen, können Sie sicher sein, dass Sie eine Konsole wählen, die Ihren Leistungsansprüchen gerecht wird:​

Grafik und Auflösung : BeideXbox Series X und PS5 Unterstützung 4K-Gaming und liefert atemberaubende Grafik. Die Series X hat einen leichten Vorsprung bei der reinen Leistung, doch für die meisten Nutzer ist der Unterschied minimal.

: BeideXbox Series X und PS5 Unterstützung und liefert atemberaubende Grafik. Die Series X hat einen leichten Vorsprung bei der reinen Leistung, doch für die meisten Nutzer ist der Unterschied minimal. Ladezeiten und Lagerung : Die Solid-State-Laufwerke (SSDs) in diesen Konsolen verkürzen die Ladezeiten erheblich. Xbox Series XAngebote 1 TB Speicherplatz, währendPS5bietet 825 Gigabyte Die Nintendo Switch nutzt Spielkassetten und internen Speicher und legt den Schwerpunkt eher auf das Spielerlebnis als auf technische Raffinessen.

: Die Solid-State-Laufwerke (SSDs) in diesen Konsolen verkürzen die Ladezeiten erheblich. Xbox Series XAngebote währendPS5bietet Die Nintendo Switch nutzt Spielkassetten und internen Speicher und legt den Schwerpunkt eher auf das Spielerlebnis als auf technische Raffinessen. Wesentliche Unterschiede: Xbox Series X legt den Schwerpunkt auf Abwärtskompatibilität und die Integration von Game Pass. Die PS5 konzentriert sich auf Exklusivtitel und eine neue Benutzeroberfläche. Die Nintendo Switch bietet Mobilität und ein einzigartiges Spielerlebnis.

Wenn Sie eine individuell anpassbare Konfiguration in Betracht ziehen, sehen Sie sich unseren Leitfaden für die besten Gaming-PCs an, um leistungsstarke Optionen zu entdecken.

Ökosystem und Ökosystemleistungen

Jede Konsole bietet einzigartige Funktionen, die das Spielerlebnis verbessern:​

Xbox-Ökosystem Game Pass Zugang zu einer riesigen Spielebibliothek gegen eine monatliche Gebühr. PlayStation-Ökosystem PlayStation Plus für Online-Multiplayer, kostenlose Spiele des Monats und exklusive Rabatte. Remote-Wiedergabeum Spiele auf andere Geräte in Ihrem Netzwerk zu streamen. Das Nintendo-Ökosystem Nintendo Switch Online für Online-Spiele, klassische Spielebibliotheken und Cloud-Speicher.

Online-Multiplayer und Community

Das ist etwas für alle, die gerne in der Community spielen. Suchst du eine Gaming-Community? Discord ist nicht deine einzige Anlaufstelle.

Voraussetzungen für ein Abonnement : Xbox Live Gold oder Game Pass Ultimate für das Online-Spiel. PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Nintendo Switch Online-Abonnement erforderlich.​

: Xbox Live Gold oder Game Pass Ultimate für das Online-Spiel. PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Nintendo Switch Online-Abonnement erforderlich.​ Spielauswahl für den Mehrspielermodus: Alle Plattformen bieten beliebte Multiplayer-Titel an, doch die Exklusivtitel unterscheiden sich. Überlege dir, auf welcher Plattform die Spiele laufen, die deine Freunde spielen, oder welche Titel dich am meisten interessieren.

Welcher Formfaktor eignet sich am besten für Gaming?

Das hängt von dir ab. Wenn in deinem Haushalt mehrere Geräte gleichzeitig verbunden sind, MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) macht einen riesigen Unterschied. Dadurch können Router mit mehreren Geräten gleichzeitig kommunizieren, anstatt sie nacheinander in eine Warteschlange zu stellen.

Das bedeutet: flüssiger Online-Gaming, wenigerSpikes, und einestabile Verbindung, selbst während Downloads, Updates oder wenn andere im Nebenzimmer Netflix streamen. So passen verschiedene Konsolenkonfigurationen zu Ihrem Lebensstil:

Xbox Series X & PlayStation 5: Entwickelt für das klassische TV-Spielerlebnis. Großformatig, ideal für Unterhaltungszentren. Der Fokus liegt auf Leistung, Grafik und Performance.

Nintendo Switch & Switch OLED: Eine Mischung aus Handheld- und Heimkonsole. Bietet Spielspaß für unterwegs, im Tischmodus und beim Spielen am Fernseher im Dock. Perfekt für Familien oder Pendler, die Flexibilität schätzen.

Xbox Series S und PS5 Digital Edition: Kompakte, rein digitale Konsolen. Da sie kein physisches Laufwerk haben, läuft alles digital. Ideal für Spieler mit wenig Platz oder einer digitalen Spielesammlung.

Die richtige Wahl treffen Formfaktor wird sich direkt darauf auswirken, wie fesselnd und komfortabel Ihr Erlebnis ist.

Prozessor und Arbeitsspeicher

PC-Spieler, die mehr als nur Konsolenspiele spielen möchten, sollten sich unseren Leitfaden zu bester Gaming-Laptop. Es ist eine flexible, leistungsstarke Alternative, die dir Grafik und Leistung der nächsten Generation direkt zur Verfügung stellt. Weiter geht’s: Hinter jedem Gaming-Erlebnis der Spitzenklasse steht eine leistungsstarke Kombination aus CPU and RAM.

Xbox Series X und PlayStation 5 Ausgestattet mit maßgeschneiderten 8-Kern-AMD-Zen-2-Prozessoren. 16 GB GDDR6-RAM für blitzschnelle Leistung. Nintendo Switch Verwendet einen speziell entwickelten NVIDIA Tegra-Prozessor. 4 GB LPDDR4-RAM. Xbox Series S und PS5 Digital Edition Die S-Serie verfügt über 10 GB RAM, die X-Serie hingegen über 16 GB, was sich auf die 4K-Unterstützung auswirkt.

Beide verwenden dieselben CPUs wie ihre Premium-Modelle.

Häufig gestellte Fragen

Welche ist die beste Spielkonsole?

Welche Spielkonsole die beste ist, hängt von deinen Prioritäten ab. Die Xbox Series X bietet Spitzenleistung, die PS5 glänzt mit Exklusivtiteln und die Nintendo Switch ist vielseitig und leicht.

Was ist die neueste Xbox-Konsole?

Die neueste Xbox-Konsole ist die Xbox Series X, erschienen im Jahr 2020. Es ist die leistungsstärkste Konsole von Microsoft und bietet 4K-Gaming, schnelle Ladezeiten dank SSD sowie Game Pass-Integration.

Bringt Nintendo eine neue Konsole heraus?

Ja, die Nintendo Switch 2 soll im Juni 2025 auf den Markt kommen. Die Spiele könnten dort einen Einstiegspreis von 80 Dollar haben.

Was war die erste Videospielkonsole?

Die erste Heimvideospielkonsole war die Magnavox Odyssey, das 1972 auf den Markt kam. Es führte einfache Grafik- und Lightgun-Spiele ein.

Wie öffnet man die Steam-Konsole?

Um die Steam-Konsole zu öffnen, verwende den „steam://open/console“ Gib die URL in deinen Browser ein oder starte das Spiel über die Steam-Verknüpfung mit dem Parameter „-console“ in den Startoptionen.

Bringt Xbox eine neue Konsole auf den Markt?

Ja, Xbox soll angeblich an seiner Next-Gen-Konsole arbeiten. Microsoft bestätigte bei jüngsten Präsentationen, dass neue Hardware in der Entwicklung ist, nannte jedoch noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin.

Was sind die 4 beliebtesten Spielkonsolen?

Die vier derzeit beliebtesten Konsolen sind die PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo SwitchundXbox Series S, basierend auf den weltweiten Verkaufszahlen und der Anzahl der aktiven Spieler.

Was ist besser, PC oder Xbox?

Das hängt von Ihren Anforderungen ab. PCs bieten mehr Leistung und Flexibilität, aber Xbox bietet ein Plug-and-Play-Erlebnis mit den Vorteilen von Game Pass. Entscheide dich je nach Budget, Vorlieben und exklusiven Titeln.