El mejor teclado con interruptores magnéticos: los 9 mejores modelos que probar en 2025

Los mejores periféricos de teclado con interruptores magnéticos de 2026 están ganando terreno por una razón. Sinceramente, se notan mucho más fluidos. Responden más rápido y, al mismo tiempo, ofrecen ese tipo de precisión que hace que los interruptores mecánicos parezcan anticuados. Si te gustan los videojuegos, escribir o simplemente quieres un teclado que realmente mejore tu equipo, los teclados de Hall Effect son la mejor opción.

Esta guía repasa los mejores teclados con interruptores magnéticos, desde modelos para juegos ultrarrápidos hasta teclados versátiles para el día a día repletos de funciones inteligentes. Repasemos las mejores opciones que realmente destacan por su rendimiento, comodidad y durabilidad a largo plazo: sin exageraciones, solo teclados excelentes que merecen la pena.

Nuestras mejores recomendaciones de teclados con interruptores magnéticos

En lo que respecta a los teclados con interruptores magnéticos, hay algunos que realmente destacan por su rendimiento, tacto y experiencia de juego en general. Tras probar varios, estas son mis tres opciones favoritas, que recomendaría sin dudarlo a cualquier jugador o aficionado a la productividad.

Keychron K10 HE – Los interruptores magnéticos, suaves y agradables, y su sólida construcción hacen que este teclado sea una delicia tanto para jugar como para sesiones prolongadas de escritura. Redragon K617 GB – Ofrece teclas táctiles y sensibles con una fiabilidad impresionante y una llamativa iluminación RGB a un precio excelente. Glorioso GMMK 3 HE – Los interruptores intercambiables en caliente y la respuesta magnética precisa lo convierten en la opción perfecta para los gamers a los que les encanta personalizar su equipo.

Cada uno de estos tres teclados aporta algo especial, ya sea por su tacto, su versatilidad o su excelente relación calidad-precio. Son mis principales recomendaciones si buscas un teclado con interruptores magnéticos que ofrezca una experiencia excepcional. Sigue leyendo para ver la lista completa de teclados con interruptores magnéticos que he probado, incluyendo algunas joyas más que podrían convertirse fácilmente en tu próxima configuración favorita.

El mejor teclado con interruptores magnéticos: las 9 mejores opciones para jugar y trabajar

Los teclados con interruptores magnéticos ofrecen velocidad, precisión y una respuesta táctil muy agradable que encanta tanto a los gamers como a quienes escriben a diario. Con una construcción resistente y funciones personalizables, estas opciones destacadas destacan por su rendimiento y su estilo. Sigue leyendo para encontrar el mejor teclado con interruptores magnéticos para tu equipo.

1. Keychron K10 HE [El mejor teclado con interruptores magnéticos]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos de efecto Hall Rango de disparo rápido 0,2 mm – 3,8 mm (a través de Launcher) Frecuencia de sondeo 1000 Hz (USB-C y 2,4 GHz) Latencia Muy baja; diseñada para una introducción rápida de datos (no se han publicado las especificaciones exactas) Diseño/tamaño 100 % / Tamaño completo Conectividad Bluetooth 5.2, 2,4 GHz, USB-C Ideal para Jugadores y mecanógrafos que buscan un teclado magnético de tamaño estándar y alto rendimiento

The Keychron K10 HE Es el mejor teclado con interruptores magnéticos, de esos que te hacen preguntarte por qué alguna vez usaste otro. Es de esos que… el equilibrio perfecto entre precisión, durabilidad y versatilidad, lo que te ofrece un diseño de tamaño completo ideal tanto para las incursiones nocturnas como para un día entero frente a las hojas de cálculo.

Sus interruptores magnéticos de efecto Hall son la verdadera estrella. Como no hay contacto físico en el interior del interruptor, no hay piezas que se desgasten. Esto significa que el K10 HE mantiene esa sensación de respuesta y precisión incluso tras meses de juego ininterrumpido. A esto se suma una fuerza de activación totalmente ajustable, desde 0,2 mm hasta 3,8 mm, y Tienes control total sobre la velocidad y la profundidad de la respuesta de cada tecla.

La conectividad también es muy flexible. Bluetooth 5.2 para un uso diario, conexión inalámbrica de 2,4 GHz a una velocidad de 1.000 Hz para sesiones de baja latencia y USB-C cuando se busca el rendimiento más estable mediante conexión por cable. Cambiar de un dispositivo a otro es muy sencillo.

La personalización es lo que convierte a esta placa en un auténtico parque de atracciones. Gracias a la compatibilidad total con QMK/VIA, podrás reasignar teclas o crear macros con facilidad. Configura tu distribución exactamente como más te guste. La aplicación Launcher de Keychron te permite ajustar con precisión la activación, habilitar el disparo rápido y configurar acciones para pulsaciones profundas.

La construcción es de primera calidad en todos los aspectos: estructura de aluminio, ribetes opcionales de palisandro, estabilizadores mejorados y teclas PBT de doble inyección muy resistentes que mantén la piel tersa y sin brillos.

PROS CONS ✅El diseño de tamaño completo ofrece numerosas teclas para combinaciones y atajos. ✅Los interruptores magnéticos de efecto Hall garantizan una respuesta ultrarrápida y precisa. ✅Rapid Trigger hace que las pulsaciones repetidas se sientan al instante. ✅La conexión inalámbrica multimodo y el puerto USB-C te ofrecen una gran flexibilidad. ✅ La compatibilidad con QMK/VIA te permite reasignar teclas y macros como un profesional. ✅Los detalles en aluminio y madera transmiten una sensación de calidad y solidez. ✅El firmware es muy fácil de usar. ❌ El Bluetooth puede dar algunos problemas a veces, pero el modo por cable USB-C garantiza una conexión muy estable. ❌ El teclado de tamaño completo es pesado, pero ese peso le confiere un tacto de alta calidad y muy satisfactorio con cada pulsación.

Mi veredicto: The Keychron K10 HE Es una auténtica potencia para los gamers que buscan precisión y flexibilidad sin renunciar a la calidad de fabricación. Ofrece un rendimiento de nivel profesional en un diseño de tamaño completo que resulta increíble desde el primer día y que mejora cuanto más lo usas.

2. Redragon K617 GB [El mejor teclado con interruptores magnéticos económico]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos de efecto Hall (Rapid Trigger) Rango de disparo rápido ~0,1 mm – 4,0 mm (ajustable mediante software) Frecuencia de sondeo 8 000 Hz (hiper-sondeo) Latencia 0,125 milésimas de segundo Diseño/tamaño 60 % / 61 teclas Conectividad Con conexión USB-C Ideal para Jugadores que buscan una respuesta ultrarrápida sin gastarse mucho dinero

The Redragon K617 GB destaca como la opción ideal si buscas la rapidez de los interruptores magnéticos sin arruinarte. Gracias a sus interruptores magnéticos de efecto Hall específicos, ofrece un accionamiento sin contacto que reduce el retraso de entrada y garantiza una gran durabilidad.

Gracias al accionamiento ajustable, puedes ajustar la profundidad a la que hay que pulsar la tecla: ideal tanto para partidas rápidas como para un control preciso. Además, es compatible con una frecuencia de sondeo ultraalta de 8 kHz, combinada con el modo «rapid-trigger», lo que hace que tus comandos se ejecuten con una rapidez impresionante.

Este es un teclado compacto al 60 %, ideal para los gamers que buscan el rendimiento de los interruptores magnéticos en un diseño compacto. La mayoría de las distribuciones, incluida esta, utilizan 61 interruptores, lo que permite mantener un diseño limpio y eficiente.

Además, cuenta con una llamativa iluminación RGB y, en algunas versiones, admite la sustitución en caliente. El cable es desmontable (USB-C), lo que permite fácil de transportar o de cambiar los periféricos. Además, dado que Redragon es una marca muy conocida, el K617 GB Se puede encontrar fácilmente en Amazon, lo que significa que es fácil de cambiar o devolver si fuera necesario.

Si no te importa instalar los controladores de Windows para disfrutar de todas las funciones o ajustar un poco los estabilizadores, el K617 GB ofrece una relación calidad-precio increíble. Es una de esas placas económicas que rinde mucho más de lo que cabría esperar por su precio: rápido, divertido y sorprendentemente personalizable para su tamaño.

PROS CONS ✅Los interruptores magnéticos de efecto Hall garantizan pulsaciones rápidas y precisas. ✅El diseño 60 %, muy asequible, es perfecto para configuraciones pequeñas. ✅Accionamiento ajustable y latencia muy baja para juegos competitivos. ✅La frecuencia de sondeo de 8 000 Hz y los modos de disparo rápido ofrecen una ventaja decisiva. ✅La iluminación RGB aporta estilo sin distraer. ✅La función de sustitución en caliente te permite cambiar los interruptores fácilmente. ✅Ampliamente disponible en Amazon, con devoluciones rápidas u ofertas combinadas. ❌El diseño compacto al 60 % implica menos teclas, pero es perfecto para los jugadores que buscan movimientos precisos de las manos y una fácil colocación sobre el escritorio. ❌Algunos usuarios señalan que los estabilizadores (sobre todo la barra espaciadora) pueden resultar un poco ruidosos, aunque es fácil modificarlos para conseguir un tacto más suave.

Mi veredicto: Si buscas un teclado con interruptores magnéticos ultrarrápido y con gran capacidad de respuesta sin gastarte una fortuna, el K617 GB es una ganga: ofrece prestaciones de nivel profesional en un formato compacto y asequible.

3. Glorioso GMMK 3 HE [El mejor teclado magnético personalizable para aficionados]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos lineales de efecto Hall (Glorious Fox HE por defecto) Rango de disparo rápido Activación rápida personalizable + (rango exacto por tecla configurable en el software) Frecuencia de sondeo Hasta 8.000 Hz Latencia Muy baja (aprox. 0,125 ms cuando se utilizan 8000 Hz, según las especificaciones de Glorious) Diseño/tamaño Disposición compacta al 75 % con fila de funciones Conectividad Con cable (USB) Ideal para Los aficionados a los que les encanta personalizar hasta el más mínimo detalle de su teclado

The Glorioso GMMK 3 HE es, básicamente, un parque temático para los fanáticos de los interruptores: una auténtica maravilla magnética (efecto Hall) diseñado para jugadores que quieren tener la libertad de personalizarlo todo. Gracias a la función «Rapid Trigger» y al ajuste de la respuesta de cada tecla, este teclado transmite las entradas tan rápido como las pienses.

Es en su diseño de intercambio en caliente donde reside la verdadera magia. Puedes combinar interruptores magnéticos con interruptores mecánicos MX estándar… cambiar de sensación sobre la marcha es como crear tu propio arsenal personalizado. Si a eso le sumas un chasis con amortiguación suave y teclas de PBT de doble inyección, obtienes un perfil sonoro profundo y contundente que ofrece una sensación suave y de alta calidad con cada pulsación.

Una distribución optimizada al 75 % te ofrece un tamaño compacto sin renunciar a las teclas más importantes para jugar y para el uso diario. La comunidad de modding que hay detrás de esta placa es enorme, así que las placas, las espumas, los interruptores y los ajustes de sonido son opciones válidas. Si te encanta personalizar tu tabla, esta crecerá contigo.

De vez en cuando surgen algunos pequeños problemas; el software Glorious Core no siempre funciona a la perfección y, en contadas ocasiones, pueden producirse pequeños fallos con el USB. Pero la mayoría de los usuarios los superan sin problemas una vez que todo está configurado. La recompensa merece la pena: un teclado totalmente personalizable y pensado para los aficionados que mejora cuanto más le vas dando vueltas.

PROS CONS ✅El sistema Rapid Trigger con efecto Hall te permite ajustar con precisión la activación de cada tecla. ✅Diseño altamente modular para interruptores, juntas y soportes. ✅El sistema de intercambio en caliente de los interruptores MX y el soporte magnético facilitan enormemente las modificaciones. ✅Las teclas de PBT de doble inyección y el montaje con junta ofrecen una experiencia de escritura de primera calidad. ✅Los distintos diseños te permiten elegir el que mejor se adapte a ti. ✅Una comunidad muy activa con opciones de firmware y accesorios. ✅La fácil personalización permite adaptar la experiencia de juego y la escritura a tu gusto. ❌Es un teclado para los que les gusta trastear, pero eso lo hace perfecto para los aficionados a los que les encanta ajustar cada tecla. ❌La curva de aprendizaje es más pronunciada para los principiantes, pero las posibilidades de personalización compensan con creces y garantizan una experiencia satisfactoria a largo plazo.

Mi veredicto: Si de verdad quieres personalizar tu teclado hasta el más mínimo detalle, el GMMK 3 HE te ofrece el máximo rendimiento de los interruptores magnéticos y la libertad de personalizarlos a tu gusto para conseguir el sonido y el tacto perfectos.

4. IQUNIX EZ63 [El mejor teclado con interruptores magnéticos para una experiencia de escritura personalizada y un equilibrio óptimo en los videojuegos]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos de efecto Hall Star-Trail (desarrollados conjuntamente con Gateron) Rango de disparo rápido 0,05 mm Frecuencia de sondeo 8 000 Hz Latencia Muy baja; RTINGS ha medido la latencia en pulsaciones múltiples, y otras pruebas indican unos ~0,25 ms al soltar la tecla y ~0,38 ms al pulsarla con determinados ajustes Diseño/tamaño 64 teclas (compacto) con teclas de flecha específicas Conectividad Con cable (USB) Ideal para Jugadores y expertos en mecanografía que buscan un teclado magnético portátil de alta gama con una capacidad de respuesta excepcional

The IQUNIX EZ63 combina la potencia de los interruptores magnéticos en un elegante diseño de 64 teclas fácil de transportar, lo que ofrece a los jugadores empedernidos y a los aficionados a los teclados una tabla compacta que no renuncia al rendimiento. El elemento central son los interruptores magnéticos de efecto Hall Star-Trail (IQUNIX × Gateron) con accionamiento ajustable, que permiten ajustar con precisión el momento exacto en que se registra la pulsación de una tecla: ideal para combos ultrarrápidos o para escribir con precisión.

Su ingeniosa distribución de 64 teclas conserva las teclas de flecha a la vez que elimina lo superfluo, por lo que tu escritorio se mantiene ordenado y es fácil de transportar sin perder funcionalidad. Si tienes curiosidad por ¿Cuántos interruptores tiene un teclado de 60 teclas?, la mayoría de las distribuciones compactas, incluida esta, utilizan 61 teclas, lo que te permite disfrutar de una configuración limpia y eficiente.

La calidad de fabricación es de primera categoría, con opciones de estructura de aluminio, teclas de PBT de doble inyección y una estructura con montaje sobre junta que ofrece un sonido satisfactorio y de alta calidad. Los modos de frecuencia de sondeo ultraalta y de disparo rápido permiten la respuesta es muy precisa, lo que te da una ventaja en el juego competitivo. Y como está disponible a través de IQUNIX y Amazon, conseguir un recambio o devolverlo es muy sencillo.

Claro, ajustar la activación lleva unos minutos, y al pasar de un teclado de tamaño normal puede que al principio te resulte un poco estrecho. Pero una vez que lo hayas configurado, el Fácil de usar se convierte en una prolongación de tus manos: un teclado compacto, sensible y realmente divertido que te acompaña en cada incursión, sesión de grind y maratón de teclear.

PROS CONS ✅El diseño compacto de 64 teclas conserva las teclas de flecha y permite ahorrar espacio en el escritorio. ✅Interruptores magnéticos Gateron Star-Trail de efecto Hall con accionamiento ajustable. ✅La opción con estructura de aluminio ofrece una sensación de calidad y solidez. ✅Las teclas de PBT de doble inyección mejoran la sensación al teclear y la durabilidad. ✅El disparador rápido y la alta frecuencia de sondeo mejoran la capacidad de respuesta en los videojuegos. ✅Tamaño portátil, ideal para fiestas LAN o configuraciones pequeñas. ✅Fácil de comprar en Amazon con entrega rápida. ❌El diseño compacto de 64 teclas prescinde de algunas teclas específicas, por lo que los usuarios acostumbrados a los teclados de tamaño estándar quizá tengan que adaptarse un poco. ❌El ajuste de la activación es muy eficaz, pero dar con la configuración perfecta puede llevar tiempo si eres exigente con el tacto de las teclas.

Mi veredicto: Si te gustan los teclados que transmiten una sensación de alta calidad, responden al instante y tienen un diseño elegante sin dejar de ser compactos, el Fácil de usar encuentra el equilibrio perfecto entre un rendimiento de alta gama y una gran facilidad de uso.

5. Logitech G PRO X TKL [El mejor teclado sin teclado numérico con interruptores magnéticos para el juego competitivo]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos-analógicos (Hall + analógico) (compatibles con activación rápida) Rango de disparo rápido Recorrido de 0,1 mm a 4,0 mm (modo de disparo rápido) Frecuencia de sondeo 8 000 Hz Latencia Tiempo de respuesta de ~0,125 ms (especificación de 8000 Hz) Diseño/tamaño Sin teclado numérico (TKL) Conectividad Conectado por USB-C Ideal para Jugadores de esports de competición que buscan un teclado compacto y de alto rendimiento con una latencia de nivel profesional

The Logitech G PRO X TKL RAPID es un teclado sin teclado numérico diseñado para profesionales que combina precisión de competición con un diseño ideal para viajar. Sus interruptores magnético-analógicos te permiten ajustar con precisión la carrera (desde 0,1 mm hasta 4,0 mm) y activan el modo «Rapid Trigger» para realizar pulsaciones repetibles en fracciones de segundo, ideal para partidas trepidantes y de alto riesgo.

Diseñado para los profesionales de los deportes electrónicos, El chasis de competición es extremadamente resistente y está diseñado para soportar un uso intensivo, mientras que la disposición compacta TKL ahorra espacio en el escritorio: justo lo que prefieren muchos jugadores competitivos.

El teclado se integra a la perfección con Logitech G HUB, lo que te permite personalizar la respuesta de cada tecla, activar el disparo rápido y utilizar acciones «multipunto», como, por ejemplo, asignar un comando a la pulsación parcial y otro a la pulsación completa. También puedes cambiar la configuración sobre la marcha utilizando los perfiles integrados, lo cual es ideal para configuraciones de torneos que no permiten el uso de software de terceros.

A pesar de sus componentes internos de alta tecnología, el diseño sigue siendo sencillo y está orientado a los profesionales: construcción resistente, recorrido ajustable, respuesta de baja latencia y esa sensación de estar preparado para la competición que cabría esperar de uno de los principales candidatos al el mejor teclado para juegos.

Dado que la distancia de activación puede ser increíblemente baja, ajustes ultrasensibles como 0,1 mm podrían hacer que se pulse una tecla si apoyas los dedos con demasiada seguridad. Pero la buena noticia es que puedes ajustarlo en cuestión de segundos. Y aunque Rapid Trigger y SOCD tienen algunas limitaciones, el teclado sigue ofreciendo un gran rendimiento Un rendimiento ultrarrápido que puedes ajustar a la perfección para adaptarlo a tu estilo de juego.

PROS CONS ✅Interruptores magnéticos analógicos con recorrido y fuerza de accionamiento ajustables. ✅Modos de disparo rápido para una respuesta ágil y precisa. ✅ La distribución Pro TKL es perfecta para los deportes electrónicos y el juego competitivo. ✅Perfiles integrados e integración con Logitech G HUB para una fácil personalización. ✅Fabricación resistente, apta para torneos. ✅El rendimiento de baja latencia garantiza que cada pulsación cuente. ✅Compacto y fácil de transportar para eventos de videojuegos. ❌El diseño sin teclado numérico carece de teclado numérico, pero es perfecto para jugar con concentración y rapidez. ❌Los interruptores analógicos son muy sensibles, por lo que algunos puntos de activación requieren un poco de práctica, pero una vez que te acostumbras, cada pulsación resulta increíblemente precisa.

Mi veredicto: Para los jugadores profesionales o cualquiera que se tome en serio los deportes electrónicos, el PRO X TKL RAPID es un teclado de alto rendimiento y nivel de competición diseñado para ofrecer velocidad, precisión y ventaja competitiva.

6. ASUS ROG Falchion Ace HFX [El mejor teclado compacto con interruptores magnéticos al 65 % para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos de efecto Hall ROG HFX Rango de disparo rápido 0,1 mm – 4,0 mm (accionamiento personalizable) Frecuencia de sondeo 8 000 Hz Latencia 0,125 ms (calculado a partir de una frecuencia de sondeo de 8 000 Hz) Diseño/tamaño 65 % (compacto, 68/69 teclas) Conectividad Doble USB-C (por cable) Ideal para Jugadores competitivos que utilizan dispositivos portátiles y buscan una latencia ultrabaja, una fuerza de pulsación ajustable y un rendimiento de primera categoría de los interruptores magnéticos

The ASUS ROG Falchion Ace HFX ofrece una gran potencia de interruptores magnéticos en un elegante diseño al 65 %, que incluye teclas de flecha y un panel táctil lateral para un acceso rápido. Sus interruptores magnéticos de efecto Hall HFX te permiten ajustar la distancia de activación entre 0,1 mm y 4,0 mm, mientras que Los modos «Rapid-Trigger» y «Speed-Tap» convierten tus pulsaciones en golpes ultrarrápidos y competitivos.

La conectividad es flexible gracias a los dos puertos USB-C, que permiten cambiar fácilmente de un ordenador a otro, y la personalización completa está a solo unos clics de distancia en Armoury Crate. Ajustar la activación, la iluminación y las macros, y aprovecha la frecuencia de sondeo de 8 kHz para disfrutar de una latencia ultrabaja y una respuesta de 0,125 ms que te mantendrá a la vanguardia en partidas de alto nivel, lo que la convierte en una firme candidata para el el mejor teclado para Fortnite.

ASUS tampoco ha escatimado en cuanto a la sensación al tacto: Cinco capas de insonorización, además de teclas opcionales de PBT de doble inyección, hacen que escribir sea más suave y silencioso, mientras que su estructura resistente garantiza que el teclado aguante todas tus incursiones, combos y sesiones de juego sin perder el ritmo.

Claro, Armoury Crate puede resultar un poco complicado al principio, y su diseño compacto con panel táctil requiere un poco de tiempo para acostumbrarse. Pero una vez que le hayas cogido el truco, el Falchion Ace HFX se convierte en un compañero de gran potencia: un teclado rápido, preciso y portátil que hace que cada sesión de juego sea una experiencia épica.

PROS CONS ✅Interruptores de efecto Hall HFX con accionamiento ajustable y activación rápida. ✅Diseño compacto al 65 % con panel táctil lateral para comandos rápidos. ✅Dos puertos USB-C y el software Armoury Crate para personalizar el dispositivo. ✅La alta frecuencia de sondeo garantiza una latencia ultrabaja. ✅Opciones de teclas de PBT y capas insonorizantes para una escritura más agradable. ✅La funda protectora de viaje facilita su transporte. ✅Diseñado para jugadores que buscan un teclado compacto y con numerosas funciones. ❌Aunque su tamaño compacto puede resultar un poco estrecho, hace que jugar mientras te desplazas sea muy fácil. ❌El panel lateral requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero, una vez dominado, ofrece un control adicional muy práctico.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan el rendimiento de los interruptores magnéticos de alta velocidad en un diseño compacto y fácil de transportar, el Falchion Ace HFX destaca por encima del resto: es rápido, personalizable y está diseñado para triunfar.

7. SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 [El mejor teclado magnético de respuesta rápida para los deportes electrónicos]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos/analógicos de efecto Hall OmniPoint 3.0 Rango de disparo rápido Ajustable de 0,1 mm a 4,0 mm Frecuencia de sondeo 1 000 Hz Latencia ~2,7 ms (prueba multitecla de RTINGS) Diseño/tamaño 60 % más compacto Conectividad Con cable USB-C Ideal para Jugadores competitivos que buscan un teclado compacto y ultrarrápido con punto de activación ajustable y Rapid Trigger

The SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 es una auténtica potencia en un formato del 60 %, diseñado para jugadores que buscan velocidad, precisión y personalización sin ocupar demasiado espacio en el escritorio. Sus interruptores magnéticos de efecto Hall OmniPoint 3.0 permiten ajustar la distancia de activación de cada tecla, lo que te permite regular la sensibilidad entre 0,1 mm y 4,0 mm. Esto garantiza que cada pulsación resulte perfecta, tanto si escribes a gran velocidad como si ejecutas combinaciones complejas en los videojuegos.

Los modos «Rapid Trigger» y «Rapid Tap» permiten un registro instantáneo de las pulsaciones para los juegos competitivos. Su diseño compacto no sacrifica la funcionalidad, y El marco de alta calidad garantiza su durabilidad incluso en condiciones de uso intensivo. Las teclas de PBT de doble inyección ofrecen un tacto muy agradable y son resistentes al desgaste y al brillo.

La personalización es muy sencilla con el software SteelSeries GG, lo que permite ajustar la iluminación, los perfiles y los ajustes preestablecidos específicos para cada juego. El «Modo Protección» reduce las pulsaciones accidentales en torno a las teclas activas, lo que proporciona un mayor control en los momentos decisivos. Con un tiempo de respuesta de 0,7 ms y interruptores diseñados para soportar 100 millones de pulsaciones, Esta tabla combina velocidad, resistencia y fiabilidad.

Tanto si eres un jugador competitivo como si eres un aficionado a los teclados mecánicos, el Apex Pro Mini 3.ª generación ofrece un rendimiento analógico-magnético de nivel profesional en un diseño compacto y de alta calidad. Su velocidad, su capacidad de personalización y su gran durabilidad lo convierten en un teclado compacto al 60 %.

PROS CONS ✅Los interruptores magnéticos/analógicos de accionamiento ajustable te permiten ajustar con precisión cada tecla. ✅Modos «Rapid Trigger» y «Rapid Tap» para combos ultrarrápidos. ✅Su diseño compacto, que ocupa un 60 % menos de espacio, permite ahorrar espacio en el escritorio. ✅Los materiales de primera calidad, como las teclas de PBT y el marco macizo, garantizan una gran durabilidad. ✅Integración profunda del software para perfiles, iluminación y ajustes preestablecidos específicos para cada juego. ✅El modo de protección evita las entradas accidentales durante las partidas más intensas. ✅El tacto lineal y suave de las teclas garantiza una pulsación uniforme en cada ocasión. ❌El diseño compacto limita el número de teclas específicas, pero es perfecto para configuraciones minimalistas. ❌El software avanzado puede requerir tiempo para familiarizarse con él, pero una vez configurado, permite aprovechar todo su potencial.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan un rendimiento analógico magnético de primera categoría en un dispositivo supercompacto y de alta calidad, el Apex Pro Mini 3.ª generación Es una pasada: rápido, personalizable y diseñado para durar.

8. AULA Hero 68 HE Pro [El mejor teclado magnético de respuesta rápida para los deportes electrónicos]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos de efecto Hall Rango de disparo rápido 0,1 mm – 3,4 mm, ajustable (en incrementos de 0,01 mm) Frecuencia de sondeo 8 000 Hz Latencia ~0,125 ms (a partir de un sondeo de 8 K) Diseño/tamaño 65 %, teclado compacto de 68 teclas con teclas de flecha Conectividad USB con cable Ideal para Jugadores aficionados a los deportes electrónicos que buscan una velocidad extrema en un diseño compacto

The AULA Hero 68 HE es un teclado compacto y de alto rendimiento diseñado para jugadores que necesitan una precisión extrema y una respuesta ultrarrápida. Sus interruptores magnéticos de efecto Hall ofrecen una activación extremadamente precisa y ajustable, lo que permite que cada pulsación se registre exactamente como se desea. Esto lo convierte en ideal para juegos competitivos de ritmo trepidante o para escribir a gran velocidad.

The La placa también ofrece una latencia extremadamente baja gracias a una frecuencia de sondeo de 8 000 Hz y a unas altas velocidades de escaneo, lo que garantiza que las acciones se ejecuten al instante. Sus interruptores magnéticos de efecto Hall lo convierten en uno de los los mejores mandos para videojuegos.

Esta flexibilidad permite a los usuarios probar diferentes tipos de interruptores o sustituir rápidamente los que estén desgastados. El teclado de 68 teclas conserva las teclas de flecha y de navegación sin dejar de ser compacto, lo que lo hace perfecto para escritorios pequeños o configuraciones móviles.

Aula También se ha dado prioridad a la calidad acústica, incorporando múltiples capas insonorizantes (entre ellas, espuma de poliuretano, silicona y PET) y almohadillas de fibra, para lograr un una experiencia de escritura elegante y silenciosa. El teclado es compatible con la iluminación RGB, cuenta con LED orientados hacia abajo y teclas de PBT con impresión lateral que le confieren un aspecto limpio y profesional, sin renunciar a la durabilidad.

La calidad de fabricación es sólida, y El teclado es lo suficientemente ligero como para llevarlo a cualquier parte sin perder estabilidad. Cada detalle, desde la sensación al pulsar las teclas hasta el diseño visual, se ha concebido pensando tanto en los jugadores competitivos como en los ocasionales.

PROS CONS ✅Interruptores magnéticos de efecto Hall con accionamiento preciso y ajustable. ✅Latencia ultrabaja y altas velocidades de escaneo para el juego competitivo. ✅Los zócalos magnéticos intercambiables en caliente te permiten cambiar los interruptores sin necesidad de soldar. ✅El diseño compacto de 68 teclas conserva las teclas de flecha y permite ahorrar espacio en el escritorio. ✅Las capas insonorizantes integradas reducen el ruido para ofrecer una sensación de mayor refinamiento. ✅La iluminación RGB aporta estilo sin resultar molesta. ✅Una opción asequible con funciones de alta gama. ❌ El controlador web puede resultar un poco torpe, pero una vez configurado, la latencia y la respuesta son excelentes. ❌ Aunque se aprecian algunos fallos en el firmware, la frecuencia de actualización de 8000 Hz y el Rapid Trigger ofrecen un rendimiento de nivel profesional.

Mi veredicto: The Hero 68 HE ofrece un rendimiento preciso y de latencia ultrabaja en un diseño compacto y resistente. Sus teclas intercambiables en caliente y su diseño de alta calidad lo convierten en la opción perfecta para los gamers que buscan un teclado con teclas magnéticas que sea sensible y personalizable.

9. EPOMAKER HE75 Mag [El mejor teclado inalámbrico con interruptores magnéticos y funciones de alta gama]

Especificaciones Detalles Tipo de conmutador Interruptores magnéticos de efecto Hall (Gateron Magnetic White, intercambiables en caliente) Rango de disparo rápido Ajustable de 0,1 mm a 4,0 mm Frecuencia de sondeo 8.000 Hz por USB y 2,4 GHz, 125 Hz por Bluetooth Latencia ~0,125 ms (USB y 2,4 GHz), ~8 ms (Bluetooth) Diseño/tamaño Disposición al 75 % con 81 teclas, además de un mando o un módulo de dos teclas Conectividad Cable USB-C, inalámbrico a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 Ideal para Jugadores que buscan flexibilidad con tres modos, un ajuste preciso de la presión de pulsación y un diseño compacto pero con todas las funciones

The EPOMAKER HE75 Mag ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a su configuración de interruptores de efecto Hall (magnéticos) altamente personalizable: Todos los interruptores son intercambiables en caliente y permiten ajustar la presión de activación de cada tecla con un rango de 0,1 mm a 4,0 mm para una precisión máxima. Su conectividad de tres modos (USB-C, Bluetooth 5.0 y 2,4 GHz) permite un uso flexible en estaciones de trabajo, equipos de gaming o incluso configuraciones de viaje.

Uno de los detalles más interesantes es el módulo de mando giratorio que incorporan algunos modelos inalámbricos. Si lo prefieres, puedes sustituirlo por dos teclas adicionales, o utilizarlo para ajustar el volumen multimedia, controlar el RGB o acceder a atajos. La versión inalámbrica incluye una batería de 4.000 mAh, lo que permite jugar durante horas sin tener que enchufarlo.

Además, el La Puerta del Cielo viene con un amplio conjunto de funciones listas para usar: iluminación RGB por tecla, teclas de PBT de doble inyección resistentes al aceite, y una junta o una estructura montada sobre espuma lo que te proporciona una sensación de escritura agradable y ligeramente amortiguada. El hecho de que el teclado se venda en la tienda de Amazon también facilita las devoluciones y ofrece opciones de paquetes en comparación con la compra directa.

Dado que todos los conmutadores son intercambiables en caliente, mantener el máximo rendimiento es pan comido. Incluso puedes renovarlos rápidamente siguiendo los consejos de Cómo limpiar los teclas del teclado para que cada pulsación sea fluida y sensible.

PROS CONS ✅Interruptores magnéticos de efecto Hall intercambiables en caliente con ajuste de la presión de activación por tecla. ✅Conectividad en tres modos: USB-C, 2,4 GHz y Bluetooth. ✅Módulo con mando giratorio y opciones de batería en los modelos inalámbricos para el control multimedia. ✅Iluminación RGB, teclas de PBT y montaje con junta o espuma para una sensación de alta calidad. ✅La sólida presencia en la tienda de Amazon garantiza la facilidad en la compra, las devoluciones y las ofertas combinadas. ✅Disparador rápido y accionamiento ajustable para juegos competitivos. ✅Su diseño compacto es ideal tanto para configuraciones de gaming como de productividad. ❌El firmware y el software pueden parecer un poco torpes al principio, pero las amplias posibilidades de personalización hacen que merezca la pena. ❌El mando giratorio no es del agrado de todo el mundo, pero ofrece una mayor versatilidad y diversión una vez que le coges el truco.

Mi veredicto: The EPOMAKER HE75 Mag es un teclado potente y versátil que ofrece un rendimiento de interruptores magnéticos de nivel profesional con la flexibilidad de los modos inalámbrico y con cable. Es ideal para gamers y aficionados que valoran la personalización, la calidad de fabricación y la durabilidad.

Características principales de los teclados con interruptores magnéticos

Los teclados con interruptores magnéticos utilizan sensores de efecto Hall para la activación sin contacto de las teclas, lo que permite ajustar los puntos de activación, ofrece modos de activación rápida y garantiza una gran durabilidad. Estas características proporcionan entradas precisas y de baja latencia, y respuestas de teclas personalizables, lo que las hace ideales para los videojuegos competitivos y la escritura a alta velocidad.

1. Tecnología del efecto Hall (detección magnética)

Piensa en los interruptores magnéticos de efecto Hall como la ventaja definitiva del teclado. En lugar de depender de contactos metálicos que pueden desgastarse con el tiempo, Estos interruptores utilizan pequeños imanes y sensores para «detectar» cuándo se pulsa una tecla. Es la misma tecnología que encontrarás al adentrarte en ¿Qué son los teclados con interruptores magnéticos?guías.

Esto significa que no hay piezas que se desgasten, que el rendimiento no se ve afectado y que tienen una vida útil de más de 100 millones de pulsaciones; en definitiva, duran más que la mayoría de las maratones de videojuegos y las sesiones intensivas de escritura. Dado que no hay contacto físico, Cada pulsación de tecla resulta fluida y uniforme desde el primer día.

Sin pulsaciones dobles, sin teclas que se atascan, sin sorpresas. Los jugadores disfrutan de una respuesta ultrafiable, mientras que quienes escriben a máquina disfrutan de una sensación nítida y constante en todo momento. Es como tener un teclado que nunca se cansa, siempre listo para tus speedruns, combates contra jefes o sesiones de grinding nocturnas.

2. Puntos de accionamiento ajustables

¿Alguna vez has deseado que tu teclado pudiera leerte la mente? Eso es precisamente lo que te permiten hacer los puntos de activación ajustables. El punto de activación es, básicamente, la distancia que recorre una tecla antes de que se registre realmente su pulsación, y con los interruptores magnéticos, puedes ajustarlo para cada tecla según tu estilo.

Para pulsaciones ultrarrápidas y ligeras como una pluma durante partidas a toda velocidad, El teclado se puede configurar para que registre las pulsaciones casi al instante.. Para pulsaciones más precisas, ideales para escribir con exactitud o realizar maniobras controladas en los videojuegos, basta con ajustar una profundidad de pulsación mayor.

Algunos teclados incluso lo combinan con modos de disparo rápido, de modo que una sola pulsación de tecla puede contar dos veces, lo que te da una ventaja adicional en los juegos competitivos. Y si alguna vez quieres probar diferentes tipos de interruptores o aprender Cómo quitar las teclas del teclado, muchas placas magnéticas intercambiables en caliente agilizan el proceso y lo hacen accesible para principiantes, lo que te permite experimentar sin tener que desmontar todo el dispositivo.

La escritura resulta más fluida, las combinaciones se registran más rápido y cada pulsación responde exactamente como uno quiere. En resumen, El accionamiento ajustable te permite tener un control total, lo que hace que tu teclado sea más rápido, más inteligente y mucho más divertido de usar.

3. Función de disparo rápido

Una de las ventajas más interesantes de los teclados magnéticos es la función Rapid Trigger; básicamente, es como un código de trucos integrado en las teclas. En cuanto pulsas y sueltas una tecla, esta se reinicia al instante, lo que te permite disparar responde a las pulsaciones repetidas con mayor rapidez de lo que jamás podrían hacerlo los interruptores mecánicos tradicionales. Esto lo convierte en un elemento revolucionario en los títulos competitivos de disparos en primera persona, donde cada milisegundo cuenta, o en los juegos rítmicos, donde la sincronización perfecta lo es todo.

Rapid Trigger convierte tu teclado en un dispositivo de entrada de alta velocidad. Se acabó esperar a que las teclas «reboten»: cada pulsación está lista en el instante en que levantas el dedo. Los jugadores disfrutan de combos ultrarrápidos, mientras que los streamers pueden realizar secuencias alucinantes, y cualquiera que sea amante de la velocidad notará la diferencia de inmediato.

Gracias a la acción ajustable, cada tecla funciona exactamente como tú quieres: con rapidez, precisión y uniformidad. Podría decirse que Rapid Trigger es la característica que realmente distingue a los teclados magnéticos, lo que te proporciona una ventaja competitiva sin que el juego pierda fluidez.

4. Sensación de pulsación suave y lineal

Si vienes de algo más ligero, como un un teclado con conmutador de tijera excelente, notarás enseguida lo mucho más suaves y sensibles que son los interruptores magnéticos. Los teclados magnéticos son famosos por su pulsación suave y lineal. Imagínate unas teclas suaves como la mantequilla, sin tropiezos ni chasquidos, que se deslizan con facilidad.

A diferencia de los interruptores mecánicos táctiles o con clic, las teclas lineales permiten que los dedos se desplacen con rapidez y en silencio por el teclado. Esto hace que sean ideal para partidas trepidantes, sesiones prolongadas de escritura o espacios compartidos en los que no quieras molestar a nadie que esté cerca.

La ausencia de un relieve táctil hace que cada pulsación resulte uniforme y predecible, lo que reduce la fatiga de los dedos durante largas horas de uso. Gracias a su accionamiento ajustable y al Rapid Trigger, el diseño lineal garantiza que consigas rendimiento rápido, preciso y silencioso con cada golpe.

Tanto si estás encadenando combos en un juego de disparos como si estás escribiendo documentos, la pulsación de teclas, suave como la mantequilla, hace que cada interacción resulte fluida y ágil. En pocas palabras, los interruptores magnéticos lineales combinan velocidad, control y comodidad, lo que los convierte en una delicia tanto para el trabajo como para el ocio.

5. Personalización e integración de software

Muchos teclados magnéticos incluyen software complementario, como SteelSeries Engine, Wooting Lekker o Razer Synapse, que lleva la personalización a un nivel superior. Con estas herramientas, puedes ajustar con precisión los puntos de activación, reasignar teclas y crear perfiles de iluminación RGB personalizados, lo que hace que tu teclado sea único.

El control por software funciona en perfecta sincronía con la sensibilidad integrada en el hardware, para que cada tecla se pueda adaptar a tu estilo de juego. Puedes configurar algunas teclas para que respondan con extrema rapidez en los combos de juego, mientras mantienes otras con una pulsación más profunda para escribir con precisión. Puedes iluminar tu teclado con efectos de arcoíris completos que bailan y reaccionan a todo lo que ocurre en el juego.

Al combinar la flexibilidad del hardware con las opciones de software, Los teclados magnéticos te permiten crear una configuración que se adapta perfectamente a ti. Y a diferencia incluso de la el mejor teclado mecánico En los modelos, el ajuste individual de cada tecla en los teclados magnéticos te ofrece un control mucho mayor sobre la velocidad, el tacto y el comportamiento.

El resultado es un teclado que no solo funciona de maravilla, sino que además tiene el aspecto y el tacto que tú deseas: rápido, preciso y totalmente bajo tu control.

Mi veredicto general

Para los jugadores que quieran mejorar su juego de disparos en primera persona competitivo, los teclados con interruptores magnéticos ofrecen una mejora significativa del rendimiento. Rápidos, precisos y con una respuesta excelente, estos teclados te dan ventaja en juegos de disparos como Valoración, donde cada milisegundo cuenta.

Para empezar, elKeychron K10 HE es la mejor elección. Sus interruptores de efecto Hall, su rápida respuesta al pulsar las teclas y su diseño de tamaño completo hacen que cada pulsación resulte instantánea y precisa, como si el teclado estuviera sincronizado con tus reflejos.

Si lo que buscas es un opción económica, elRedragon K617 GB ofrece la velocidad de un interruptor magnético en un diseño compacto al 60 %, lo que te permite jugar sin gastar mucho dinero.

For aficionados al bricolaje y entusiastas, elGlorioso GMMK 3 HE te permite cambiar los interruptores, ajustar la presión de cada tecla y afinar la acústica, lo que te ofrece un control total sobre el tacto, el sonido y el rendimiento.

Los tres modelos combinan durabilidad, pulsaciones suaves como la mantequilla y baja latencia, lo que los convierte en la opción ideal para los jugadores de FPS y para cualquiera que busque un teclado para juegos sensible y personalizable.

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