Die besten Tastaturen mit magnetischen Schaltern: Die 9 besten Modelle für 2025

Die besten Tastatur-Peripheriegeräte mit Magnetschaltern des Jahres 2026 setzen sich aus gutem Grund durch. Ganz ehrlich: Sie fühlen sich einfach viel geschmeidiger an. Sie reagieren schneller und bieten gleichzeitig eine Präzision, die lässt mechanische Schalter altmodisch wirken. Wenn du gerne spielst, viel tippst oder einfach nur eine Tastatur suchst, die dein Setup wirklich aufwertet, sind die Hall-Effect-Tastaturen genau das Richtige für dich.

Dieser Leitfaden stellt die besten Tastaturen mit Magnetschaltern vor – von blitzschnellen Gaming-Modellen bis hin zu vielseitigen Alltagsmodellen mit zahlreichen intelligenten Funktionen. Werfen wir einen Blick auf die Top-Modelle, die in Sachen Leistung, Komfort und Langlebigkeit wirklich überzeugen: Kein Hype, einfach nur tolle Keyboards, die ihr Geld wert sind.

Unsere Top-Empfehlungen für Tastaturen mit Magnetschaltern

Wenn es um Tastaturen mit Magnetschaltern geht, stechen einige durch ihre Leistung, ihr Tastgefühl und das allgemeine Spielerlebnis besonders hervor. Nachdem ich eine ganze Reihe davon getestet habe, sind hier meine drei Favoriten, die ich jedem Gamer oder Produktivitätsfan wärmstens empfehlen kann.

Keychron K10 HE – Dank der leichtgängigen, angenehmen Magnetschalter und der soliden Verarbeitungsqualität ist diese Tastatur sowohl beim Gaming als auch bei langen Schreibsitzungen ein wahres Vergnügen. Redragon K617 GB – Bietet taktile, reaktionsschnelle Tasten mit beeindruckender Zuverlässigkeit und auffälliger RGB-Beleuchtung zu einem hervorragenden Preis. Glorious GMMK 3 HE – Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Taster und der präzisen magnetischen Rückmeldung ist sie ideal für Gamer, die es lieben, ihr Setup individuell anzupassen.

Diese drei Tastaturen haben jeweils etwas Besonderes zu bieten, sei es in puncto Tastgefühl, Vielseitigkeit oder Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind meine Top-Empfehlungen, wenn du eine Tastatur mit Magnetschaltern suchst, die ein außergewöhnliches Erlebnis bietet. Scrolle weiter, um dir die vollständige Liste der von mir getesteten Tastaturen mit Magnetschaltern anzusehen, darunter noch ein paar weitere Perlen, die leicht zu deinem nächsten Lieblings-Setup werden könnten.

Die besten Tastaturen mit Magnetschaltern: Die 9 absolut besten Modelle für Gaming und Arbeit

Tastaturen mit Magnetschaltern bieten Geschwindigkeit, Präzision und ein angenehmes taktiles Feedback, das Gamer und Schreibende gleichermaßen schätzen. Dank ihrer robusten Bauweise und anpassbaren Funktionen zeichnen sich diese Top-Modelle durch Leistung und Stil aus. Lies weiter, um die beste Tastatur mit Magnetschaltern für dein Setup zu finden.

1. Keychron K10 HE [Die beste Tastatur mit Magnetschaltern]

Technische Daten Details Schaltertyp Hall-Effekt-Magnetschalter Schnellfeuer-Reichweite 0,2 mm – 3,8 mm (über Launcher) Abfragefrequenz 1000 Hz (USB-C und 2,4 GHz) Latenz Sehr niedrig; für schnelle Eingabe ausgelegt (genaue Angaben wurden nicht veröffentlicht) Layout/Größe 100 % / Originalgröße Konnektivität Bluetooth 5.2, 2,4 GHz, USB-C Am besten geeignet für Gamer und Schreibkräfte, die eine magnetische Tastatur in Standardgröße mit hoher Leistung suchen

The Keychron K10 HE ist die beste Tastatur mit Magnetschaltern, bei der man sich fragt, warum man jemals etwas anderes benutzt hat. Sie trifft genau den Punkt die perfekte Balance aus Präzision, Langlebigkeit und Vielseitigkeit… und bietet Ihnen ein Layout im Vollformat, das sich ebenso gut für nächtliche Raids eignet wie für einen Tag, an dem Sie sich in Tabellenkalkulationen verlieren.

Die Hall-Effekt-Magnetschalter sind das eigentliche Highlight. Da es im Inneren des Schalters keinen physischen Kontakt gibt, nutzt sich nichts ab. Das bedeutet, dass die K10 HE behält auch nach monatelangem ununterbrochenem Gaming sein knackiges, präzises Spielgefühl. Hinzu kommt eine stufenlos einstellbare Auslösekraft von 0,2 mm bis 3,8 mm, und Du hast die volle Kontrolle darüber, wie schnell oder stark jede Taste anspricht.

Auch die Anschlussmöglichkeiten sind äußerst flexibel. Bluetooth 5.2 für den gelegentlichen Gebrauch, 2,4-GHz-Funk mit rasanten 1.000 Hz für Sessions mit geringer Latenz und USB-C, wenn du die stabilste Leistung über Kabel wünschst. Der Wechsel zwischen den Geräten funktioniert mühelos.

Durch die Anpassungsmöglichkeiten wird dieses Board zu einem Spielplatz. Dank umfassender QMK/VIA-Unterstützung kannst du Tastenbelegungen ganz einfach neu zuweisen oder Makros erstellen. Gestalte dein Layout ganz nach deinen Wünschen. Mit der Keychron Launcher-App kannst du den Auslösepunkt feinabstimmen, Rapid Trigger aktivieren und Aktionen für tiefen Tastendruck festlegen.

Die Verarbeitung ist durch und durch hochwertig: Aluminiumrahmen, optionale Palisanderholz-Verzierungen, verbesserte Stabilisatoren und strapazierfähige Double-Shot-PBT-Tastenkappen, die bleibt griffig und matt.

PROS NACHTEILE ✅Das Layout in voller Größe bietet zahlreiche Tasten für Tastenkombinationen und Schnellbefehle. ✅Magnetische Hall-Effekt-Schalter sorgen für ultraschnelle und präzise Eingaben. ✅Dank „Rapid Trigger“ fühlen sich wiederholte Tastendrücke sofort an. ✅Dank der Kombination aus drahtloser Übertragung in verschiedenen Modi und USB-C bleiben Sie flexibel. ✅ Dank der QMK/VIA-Unterstützung kannst du Tasten und Makros wie ein Profi neu belegen. ✅Die Akzente aus Aluminium und Holz wirken hochwertig und solide. ✅Die Firmware ist äußerst benutzerfreundlich. ❌ Bluetooth kann manchmal etwas launisch sein, aber im kabelgebundenen USB-C-Modus läuft alles absolut stabil. ❌ Das Layout in voller Größe ist zwar schwer, doch dieses Gewicht sorgt bei jedem Tastendruck für ein hochwertiges, angenehmes Gefühl.

Mein Fazit: The Keychron K10 HE ist ein Kraftpaket für Gamer, die Präzision und Flexibilität suchen, ohne dabei Abstriche bei der Verarbeitungsqualität zu machen. Es bietet Leistung auf Profi-Niveau in einem Full-Size-Layout, das sich vom ersten Tag an fantastisch anfühlt und mit zunehmender Nutzung immer besser wird.

2. Redragon K617 GB [Die beste preisgünstige Tastatur mit Magnetschaltern]

Technische Daten Details Schaltertyp Hall-Effekt-Magnetschalter (Rapid Trigger) Schnellfeuer-Reichweite ~0,1 mm – 4,0 mm (per Software einstellbar) Abfragefrequenz 8.000 Hz (Hyper-Polling) Latenz 0,125 Millisekunden Layout/Größe 60 % / 61 Tasten Konnektivität Kabelgebunden über USB-C Am besten geeignet für Preisbewusste Gamer, die sich eine ultraschnelle Reaktionszeit wünschen

The Redragon K617 GB ist die erste Wahl, wenn Sie die Geschwindigkeit eines Magnetschalters wünschen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Dank spezieller Hall-Effekt-Magnetschalter bietet es eine berührungslose Betätigung, die reduziert die Eingabeverzögerung und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Dank der einstellbaren Betätigung, Sie können einstellen, wie tief die Taste gedrückt werden muss: ideal sowohl für rasantes Gaming als auch für präzise Steuerung. Darüber hinaus unterstützt sie eine extrem hohe Abtastrate von 8 kHz in Kombination mit dem „Rapid-Trigger“-Modus, wodurch sich deine Eingaben blitzschnell anfühlen.

Dies ist eine kompakte 60-Prozent-Tastatur, Ideal für Gamer, die sich die Leistung von Magnetschaltern bei minimalem Platzbedarf wünschen. Die meisten Anlagen, darunter auch diese, kommen mit 61 Weichen aus, was für Übersichtlichkeit und Effizienz sorgt.

Außerdem gibt es eine farbenfrohe RGB-Beleuchtung und bei einigen Modellen Hot-Swap-Unterstützung. Das Kabel ist abnehmbar (USB-C), was es einfach zu transportieren oder Peripheriegeräte auszutauschen. Da Redragon zudem eine bekannte Marke ist, ist die K617 GB ist bei Amazon weit verbreitet, was bedeutet, dass es bei Bedarf leicht ausgetauscht oder zurückgegeben werden kann.

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Windows-Treiber für den vollen Funktionsumfang zu installieren oder die Stabilisatoren ein wenig anzupassen, dann ist das K617 GB ergibt einen lächerlichen Wert. Es ist eines dieser preisgünstigen Boards, das weit über seiner Preisklasse liegt: schnell, unterhaltsam und für seine Größe erstaunlich anpassbar.

PROS NACHTEILE ✅Magnetische Hall-Effekt-Schalter sorgen für schnelle und präzise Betätigungen. ✅Das preisgünstige 60-%-Layout eignet sich perfekt für kleine Aufbauten. ✅Einstellbare Betätigung und extrem geringe Latenz für Wettkampfspiele. ✅ Eine Abtastrate von 8K und Schnellauslösemodi verschaffen einen entscheidenden Vorteil. ✅Die RGB-Beleuchtung sorgt für Stil, ohne abzulenken. ✅Dank der Hot-Swap-Funktion lassen sich die Schalter ganz einfach austauschen. ✅Weit verbreitet bei Amazon erhältlich, mit schneller Rückgabe oder im Paketangebot. ❌Das kompakte 60-%-Layout hat zwar weniger Tasten, ist aber ideal für Gamer, die präzise Handbewegungen und eine einfache Platzierung auf dem Schreibtisch wünschen. ❌Einige Nutzer bemerken, dass die Tasten (insbesondere die Leertaste) etwas laut sein können, doch lässt sich das durch eine einfache Modifikation leicht ändern, um ein sanfteres Tippgefühl zu erzielen.

Mein Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einer blitzschnellen, reaktionsschnellen Tastatur mit Magnetschaltern sind, ohne viel Geld auszugeben, dann ist die K617 GB ist ein echtes Schnäppchen: Es bietet Funktionen auf Profi-Niveau in einer kompakten, preisgünstigen Ausführung.

3. Glorious GMMK 3 HE [Die beste anpassbare Tastatur mit Magnetschaltern für Enthusiasten]

Technische Daten Details Schaltertyp Lineare Magnet-Hall-Effekt-Schalter (standardmäßig „Glorious Fox HE“) Schnellfeuer-Reichweite Anpassbarer Rapid Trigger + Betätigung (genauer Tastenbereich per Software einstellbar) Abfragefrequenz Bis zu 8.000 Hz Latenz Sehr niedrig (~0,125 ms bei Verwendung von 8.000 Hz gemäß den technischen Daten von Glorious) Layout/Größe 75 %-Kompaktlayout mit Funktionsreihe Konnektivität Kabelgebunden (USB) Am besten geeignet für Enthusiasten, die es lieben, jeden Aspekt ihres Keyboards zu optimieren

The Glorious GMMK 3 HE ist im Grunde ein Themenpark für Switch-Fans: ein magnetisches (Hall-Effekt-)Kraftpaket Entwickelt für Spieler, die die Freiheit wollen, alles nach ihren Wünschen anzupassen. Dank „Rapid Trigger“ und der individuellen Tastenanpassung gibt dieses Keyboard Befehle so schnell weiter, wie du sie dir ausdenken kannst.

Das Hot-Swap-Design ist das, was das Gerät so besonders macht. Sie können Magnetschalter mit herkömmlichen mechanischen MX-Schaltern kombinieren… der schnelle Wechsel der Tastenanschläge fühlt sich an, als würdest du dein ganz persönliches Arsenal zusammenstellen. Dazu kommen ein weiches, auf Dämpfungsdichtungen montiertes Gehäuse und doppelt gespritzte PBT-Tastenkappen – das Ergebnis ist ein sattes, klangvolles Profil, das sich bei jedem Tastendruck butterweich und hochwertig anfühlt.

Ein optimiertes 75-%-Layout sorgt für eine kompakte Stellfläche, ohne dabei auf die Tasten zu verzichten, die für Gaming und den täglichen Gebrauch am wichtigsten sind. Die Modding-Community hinter diesem Board ist riesig, daher sind Platten, Schaumstoffe, Schalter und Klangoptimierungen absolut erlaubt. Wenn du es liebst, den Charakter deines Boards ganz individuell anzupassen, wächst dieses Modell mit dir mit.

Hier und da tauchen ein paar Macken auf; die Glorious Core-Software läuft nicht immer ganz reibungslos, und es kann gelegentlich zu kleinen USB-Problemen kommen. Doch die meisten Nutzer kommen damit problemlos zurecht, sobald alles konfiguriert ist. Der Aufwand lohnt sich: eine extrem anpassbare Tastatur für Enthusiasten Das wird umso besser, je mehr man daran herumtüftelt.

PROS NACHTEILE ✅Mit dem Hall-Effekt-Schnellauslöser kannst du die Betätigung jeder einzelnen Taste feinabstimmen. ✅Hochgradig modularer Aufbau für Schalter, Dichtungen und Halterungen. ✅Dank Hot-Swap-MX-Schaltern und magnetischer Halterung sind Modifikationen ein Kinderspiel. ✅Tastenkappen aus doppelt gespritztem PBT und die Gasket-Montage sorgen für ein erstklassiges Tippgefühl. ✅Dank verschiedener Layouts finden Sie garantiert das für Sie passende. ✅Eine lebendige Community mit einer großen Auswahl an Firmware und Zubehör. ✅Dank einfacher Anpassungsmöglichkeiten bleiben das Spielerlebnis und die Tastatureingaben ganz individuell. ❌Es ist eine Tastatur für Tüftler, aber genau das Richtige für Enthusiasten, die es lieben, jede Taste individuell anzupassen. ❌Für Anfänger ist die Lernkurve steiler, doch die Anpassungsmöglichkeiten lohnen sich auf lange Sicht enorm.

Mein Fazit: Wenn Sie es ernst meinen mit der individuellen Gestaltung Ihrer Tastatur bis ins kleinste Detail, dann ist die GMMK 3 HE bietet dir maximale Leistung der Magnetschalter und die Freiheit, den perfekten Klang und das perfekte Spielgefühl ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

4. IQUNIX EZ63 [Die beste Tastatur mit Magnetschaltern für eine optimale Balance zwischen individueller Tastenanordnung und Gaming]

Technische Daten Details Schaltertyp Star-Trail-Hall-Effekt-Magnetschalter (gemeinsam mit Gateron entwickelt) Schnellfeuer-Reichweite 0,05 mm Abfragefrequenz 8.000 Hz Latenz Sehr gering; RTINGS hat die Latenz bei der Betätigung mehrerer Tasten gemessen, und andere Tests deuten unter bestimmten Einstellungen auf ca. 0,25 ms beim Loslassen bzw. ca. 0,38 ms beim Drücken hin Layout/Größe 64 Tasten (kompakt) mit separaten Pfeiltasten Konnektivität Kabelgebunden (USB) Am besten geeignet für Gamer und Profi-Tipper, die eine hochwertige, tragbare Magnet-Tastatur mit extrem hoher Reaktionsgeschwindigkeit suchen

The IQUNIX EZ63 vereint die Leistung eines Magnetschalters in einem eleganten, handlichen Layout mit 64 Tasten und bietet damit passionierten Gamern und Tastaturfans ein kompaktes Board, das keine Kompromisse bei der Leistung eingeht. Im Mittelpunkt stehen die Star-Trail-Hall-Effekt-Magnetschalter (IQUNIX × Gateron) mit einstellbarem Auslösepunkt, mit denen Sie genau festlegen können, wann eine Taste registriert wird: ideal für blitzschnelle Tastenkombinationen oder präzises Tippen.

Dank seines cleveren 64-Tasten-Layouts bleiben die Pfeiltasten erhalten, während überflüssige Tasten weggelassen werden, sodass Ihr Schreibtisch bleibt aufgeräumt und mobil, ohne an Funktionalität einzubüßen. Wenn du neugierig bist auf Wie viele Tasten gibt es bei einer Tastatur mit 60 Tasten?Die meisten kompakten Layouts, darunter auch dieses, verwenden 61 Tasten, wodurch Sie eine übersichtliche und effiziente Anordnung erhalten.

Die Verarbeitungsqualität ist erstklassig: Aluminiumrahmen, doppelgespritzte PBT-Tastenkappen und eine Gasket-Mount-Konstruktion sorgen für ein angenehmes, hochwertiges Tastengefühl. Die Modi „Ultra-High-Polling“ und „Rapid Trigger“ sorgen dafür, dass Die Eingaben fühlen sich messerscharf an… und verschafft dir so einen Vorteil im Wettkampf. Und da es über IQUNIX und Amazon erhältlich ist, ist es ganz einfach, einen Ersatz zu besorgen oder das Produkt zurückzusenden.

Klar, die Einstellung der Tastenanschläge dauert ein paar Minuten, und der Umstieg von einem Board in Standardgröße mag sich anfangs etwas beengt anfühlen. Aber sobald man es eingerichtet hat, ist das Einfach zu bedienen wird zu einer Verlängerung deiner Hände: eine kompakte, reaktionsschnelle Tastatur, die richtig Spaß macht das bei jedem Raid, jedem Grind und jedem Tippen-Marathon mithalten kann.

PROS NACHTEILE ✅Das kompakte Layout mit 64 Tasten behält die Pfeiltasten bei und spart gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch. ✅Gateron Star-Trail-Magnetschalter mit Hall-Effekt und einstellbarer Betätigungskraft. ✅Die Variante mit Aluminiumrahmen wirkt hochwertig und solide. ✅Tastenkappen aus doppelt gespritztem PBT sorgen für ein besseres Tippgefühl und eine längere Lebensdauer. ✅Ein schneller Auslöser und eine hohe Abtastrate sorgen für eine verbesserte Reaktionsfähigkeit beim Gaming. ✅Handliches Format, ideal für LAN-Partys oder kleine Aufbauten. ✅Einfach über Amazon zu bestellen – schnelle Lieferung. ❌Bei der kompakten 64-Tasten-Anordnung entfallen einige Sondertasten, sodass sich Nutzer von Tastaturen in Standardgröße möglicherweise erst umgewöhnen müssen. ❌Die Einstellung der Tastenanschlagdynamik ist leistungsstark, doch die Suche nach den perfekten Einstellungen kann einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn man hohe Ansprüche an das Tastengefühl stellt.

Mein Fazit: Wenn Sie auf Tastaturen stehen, die sich hochwertig anfühlen, sofort reagieren, schick aussehen und dabei kompakt bleiben, dann ist die Einfach zu bedienen trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Spitzenleistung und benutzerfreundlicher Zugänglichkeit.

5. Logitech G PRO X TKL [Die beste Tastatur ohne Ziffernblock mit Magnetschaltern für den Wettkampf]

Technische Daten Details Schaltertyp Magnetisch-analoge Schalter (Hall-Sensor + Analog) (Rapid-Trigger-fähig) Schnellfeuer-Reichweite 0,1 mm bis 4,0 mm Hub (Schnellauslösemodus) Abfragefrequenz 8.000 Hz Latenz Reaktionszeit von ca. 0,125 ms (Spezifikation: 8.000 Hz) Layout/Größe Tenkeyless (TKL) Konnektivität Kabelgebunden über USB-C Am besten geeignet für Wettkampforientierte E-Sportler, die eine kompakte, leistungsstarke Tastatur mit Latenz auf Profi-Niveau suchen

The Logitech G PRO X TKL RAPID ist eine auf professionelle Anwender ausgerichtete Tastatur ohne Ziffernblock, die vereint Wettkampfpräzision mit einer reisefreundlichen Form. Dank seiner magnetisch-analogen Schalter lässt sich der Auslöseweg präzise einstellen (von 0,1 mm bis zu 4,0 mm) und der Rapid-Trigger-Modus für blitzschnelle, wiederholbare Eingaben aktivieren, ideal für rasante Spiele mit hohen Einsätzen.

Entwickelt für E-Sport-Profis, Das Chassis in Turnierqualität ist äußerst robust und für den intensiven Einsatz ausgelegt, während das kompakte TKL-Layout Platz auf dem Schreibtisch spart: genau das, was viele Wettkampfspieler schätzen.

Die Tastatur ist eng mit Logitech G HUB verzahnt, sodass Sie die Tastenbetätigung individuell anpassen, die Schnellauslösung aktivieren und „Multi-Point“-Aktionen nutzen können, z. B. indem Sie einen halben Tastendruck einem Befehl und einen vollständigen Tastendruck einem anderen zuweisen. Sie können die Einstellungen auch während des Betriebs mithilfe der integrierten Profile anpassen, was sich hervorragend für Turnierkonfigurationen eignet, bei denen keine Software von Drittanbietern zugelassen ist.

Trotz der hochmodernen Technik im Inneren, Das Design bleibt klar und auf den professionellen Einsatz ausgerichtet: robuste Bauweise, einstellbarer Tastenweg, Reaktionszeiten mit geringer Latenz und das turniersichere Spielgefühl, das man von einem der Anwärter auf den die beste Gaming-Tastatur.

Da die Auslösekraft extrem niedrig eingestellt werden kann, können bei extrem empfindlichen Einstellungen wie 0,1 mm Tasten bereits ausgelöst werden, wenn man die Finger etwas zu fest auflegt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass man die Empfindlichkeit in Sekundenschnelle erhöhen kann. Und obwohl „Rapid Trigger“ in Kombination mit SOCD einige Einschränkungen hat, überzeugt die Tastatur dennoch blitzschnelle Leistung, die du genau an deinen Spielstil anpassen kannst.

PROS NACHTEILE ✅Magnetisch-analoge Schalter mit einstellbarem Hub und einstellbarer Betätigungskraft. ✅„Rapid Trigger“-Modi für schnelle, reaktionsschnelle Eingaben. ✅Das Pro-TKL-Layout eignet sich perfekt für E-Sport und Wettkämpfe. ✅Integrierte Profile und Logitech G HUB-Integration für eine einfache Anpassung. ✅Robuste Konstruktion in Turnierqualität. ✅Dank der geringen Latenz zählt jeder Tastenanschlag. ✅Kompakt und leicht zu transportieren für Gaming-Veranstaltungen. ❌Beim Tenkeyless-Layout fehlt der Ziffernblock, aber es eignet sich perfekt für konzentriertes, schnelles Gaming. ❌Die analogen Schalter sind extrem empfindlich, sodass man sich an manche Betätigungspunkte erst gewöhnen muss, aber sobald man den Dreh raus hat, fühlt sich jeder Tastendruck unglaublich präzise an.

Mein Fazit: Für Profispieler oder alle, die sich ernsthaft für E-Sport interessieren, ist das PRO X TKL RAPID ist eine leistungsstarke Tastatur in Turnierqualität, die auf Geschwindigkeit, Präzision und Wettbewerbsvorteile ausgelegt ist.

6. ASUS ROG Falchion Ace HFX [Die beste kompakte 65-Prozent-Tastatur mit Magnetschaltern für Gaming]

Technische Daten Details Schaltertyp ROG HFX Hall-Effekt-Magnetschalter Schnellfeuer-Reichweite 0,1 mm – 4,0 mm (anpassbare Betätigung) Abfragefrequenz 8.000 Hz Latenz 0,125 ms (abgeleitet aus einer Abtastrate von 8.000 Hz) Layout/Größe 65 % (Kompakt, 68/69 Tasten) Konnektivität Zwei USB-C-Anschlüsse (kabelgebunden) Am besten geeignet für Mobile Wettkampfspieler, die sich extrem niedrige Latenz, einstellbare Auslösekraft und erstklassige Leistung durch Magnetschalter wünschen

The ASUS ROG Falchion Ace HFX vereint beeindruckende Leistung durch Magnetschalter in einem schlanken 65-Prozent-Layout, komplett mit Pfeiltasten und einem seitlichen Touchpanel für schnellen Zugriff. Dank der HFX-Hall-Effekt-Magnetschalter lässt sich der Auslöseweg von 0,1 mm bis 4,0 mm einstellen, während Die Modi „Rapid-Trigger“ und „Speed-Tap“ verwandeln deine Eingaben in blitzschnelle, wettbewerbsfähige Schläge.

Dank der beiden USB-C-Anschlüsse lässt sich das Gerät flexibel an verschiedene PCs anschließen, und in Armoury Crate ist eine vollständige Anpassung mit nur wenigen Klicks möglich. Bedienung, Beleuchtung und Makros anpassenund profitieren Sie von der Abtastrate von 8 kHz für eine extrem niedrige Latenz und eine Reaktionszeit von 0,125 ms, die Ihnen in spannenden Spielsituationen den entscheidenden Vorsprung verschafft – damit ist sie ein starker Anwärter auf den Die beste Tastatur für Fortnite.

Auch beim Haptik-Erlebnis hat ASUS nicht gespart: Fünf Schichten Schalldämmung sowie optionale PBT-Doppelspritzguss-Tastenkappen sorgen für ein sanfteres und leiseres Tippen, während der robuste Rahmen dafür sorgt, dass die Tastatur all deine Raids, Combos und Grinding-Sessions ohne Probleme übersteht.

Klar, Armoury Crate ist anfangs vielleicht etwas knifflig, und die kompakte Anordnung mit Touchscreen erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit. Aber sobald man den Dreh raus hat, ist das Falchion Ace HFX wird zu einem leistungsstarken Begleiter: eine schnelle, präzise und tragbare Tastatur, die jede Gaming-Session zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

PROS NACHTEILE ✅HFX-Hall-Effekt-Schalter mit einstellbarer Betätigungskraft und Rapid Trigger. ✅Kompaktes 65-%-Layout mit seitlichem Touchpanel für schnelle Befehle. ✅Zwei USB-C-Anschlüsse und die Armoury Crate-Software zur individuellen Anpassung. ✅Eine hohe Abfragerate sorgt für extrem geringe Latenzzeiten. ✅PBT-Tastenkappen und schalldämpfende Schichten für ein angenehmes Tippgefühl. ✅Die schützende Reisetasche sorgt für mehr Mobilität. ✅Entwickelt für Gamer, die eine kompakte Tastatur mit zahlreichen Funktionen suchen. ❌Die kompakte Bauweise mag etwas beengt wirken, macht das Spielen unterwegs jedoch zum Kinderspiel. ❌Die Seitenleiste ist etwas gewöhnungsbedürftig, bietet aber, sobald man sich daran gewöhnt hat, eine praktische zusätzliche Steuerungsmöglichkeit.

Mein Fazit: Für Gamer, die sich eine schnelle Leistung mit Magnetschaltern in einem kompakten, reisefreundlichen Format wünschen, ist das Falchion Ace HFX ist ein echter Hingucker: schnell, individuell anpassbar und auf den Sieg ausgelegt.

7. SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 [Die beste magnetische Tastatur mit schneller Auslösung für E-Sport]

Technische Daten Details Schaltertyp OmniPoint 3.0 Hall-Effekt-Magnet-/Analogschalter Schnellfeuer-Reichweite 0,1 mm – 4,0 mm einstellbar Abfragefrequenz 1.000 Hz Latenz ca. 2,7 ms (RTINGS-Mehrtasten-Test) Layout/Größe 60 % kompakter Konnektivität Kabelgebundenes USB-C Am besten geeignet für Wettkampfspieler, die ein kompaktes, extrem reaktionsschnelles Keyboard mit einstellbarem Auslösepunkt und Rapid Trigger suchen

The SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 ist ein Kraftpaket im 60-Prozent-Formfaktor, Entwickelt für Gamer, die Geschwindigkeit, Präzision und Individualisierung verlangen, ohne den Schreibtisch zu überladen. Die OmniPoint 3.0 Hall-Effekt-Magnetschalter bieten eine individuell einstellbare Auslösekraft für jede Taste, sodass du die Empfindlichkeit von 0,1 mm bis 4,0 mm einstellen kannst. So fühlt sich jeder Tastenanschlag perfekt an, egal ob du schnell tippst oder komplexe Combos im Spiel ausführst.

Die Modi „Rapid Trigger“ und „Rapid Tap“ sorgen für eine sofortige Eingabeverarbeitung beim Wettkampf-Gaming. Das kompakte Layout geht nicht zu Lasten der Funktionalität, und Der hochwertige Rahmen gewährleistet Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung. Die im Double-Shot-Verfahren hergestellten PBT-Tastenkappen bieten ein angenehmes Tastgefühl und sind gleichzeitig widerstandsfähig gegen Abnutzung und Glanzbildung.

Die Anpassung ist mit der SteelSeries GG-Software ganz einfach, wodurch Anpassungen für Beleuchtung, Profile und spielspezifische Voreinstellungen möglich sind. Der Schutzmodus reduziert versehentliche Tastenanschläge im Umfeld aktiver Tasten und sorgt so für bessere Kontrolle in entscheidenden Momenten. Mit einer Reaktionszeit von 0,7 ms und Schaltern, die für 100 Millionen Tastenanschläge ausgelegt sind, Dieses Board bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Ganz gleich, ob Sie ein ambitionierter Gamer oder ein Fan von mechanischen Tastaturen sind, die Apex Pro Mini Gen 3 bietet professionelle Leistung im Bereich der magnetisch-analogen Tonabnehmer in einem kompakten, hochwertigen Gehäuse. Seine Schnelligkeit, Anpassungsmöglichkeiten und Langlebigkeit machen es zu einem herausragende 60-Tasten-Tastatur.

PROS NACHTEILE ✅Dank der magnetischen/analogen Schalter mit einstellbarer Betätigung können Sie jede Taste individuell feinabstimmen. ✅„Rapid Trigger“- und „Rapid Tap“-Modi für blitzschnelle Combos. ✅Die kompakte Bauweise mit einer Grundfläche von 60 % spart Platz auf dem Schreibtisch. ✅Hochwertige Materialien, darunter Tastenkappen aus PBT und ein solider Rahmen, sorgen für Langlebigkeit. ✅Umfassende Software-Integration für Profile, Beleuchtung und spielspezifische Voreinstellungen. ✅Der Schutzmodus verhindert versehentliche Eingaben während intensiver Spielphasen. ✅Das gleichmäßige, lineare Tastengefühl sorgt für einen konsistenten Anschlag bei jedem Tastendruck. ❌Das kompakte Layout schränkt die Anzahl der dedizierten Tasten ein, eignet sich aber perfekt für minimalistische Setups. ❌Es kann eine Weile dauern, sich mit komplexer Software vertraut zu machen, doch sobald sie eingerichtet ist, entfaltet sie ihr volles Potenzial.

Mein Fazit: Für Gamer, die sich erstklassige magnetisch-analoge Leistung in einem äußerst kompakten, hochwertigen Gehäuse wünschen, ist das Apex Pro Mini Gen 3 ist ein echtes Kraftpaket: schnell, individuell anpassbar und auf Langlebigkeit ausgelegt.

8. AULA Hero 68 HE Pro [Die beste magnetische Tastatur mit schneller Auslösung für E-Sport]

Technische Daten Details Schaltertyp Hall-Effekt-Magnetschalter Schnellfeuer-Reichweite 0,1 mm – 3,4 mm einstellbar (in Schritten von 0,01 mm) Abfragefrequenz 8.000 Hz Latenz ~0,125 ms (bei 8K-Polling) Layout/Größe 65 %, kompaktes 68-Tasten-Modell mit Pfeiltasten Konnektivität Kabelgebundenes USB Am besten geeignet für E-Sport-orientierte Spieler, die sich extreme Geschwindigkeit bei kompakter Bauweise wünschen

The AULA Hero 68 HE ist eine kompakte, leistungsstarke Tastatur für Gamer, die ultrapräzise Eingaben und blitzschnelle Reaktionszeiten benötigen. Ihre magnetischen Hall-Effekt-Schalter zeichnen sich durch eine extrem fein einstellbare Auslösekraft aus, sodass jeder Tastenanschlag genau wie beabsichtigt registriert wird. Das macht sie ideal für rasante Wettkampfspiele oder schnelles Tippen.

The Die Karte bietet zudem eine extrem niedrige Latenz Dank einer Abtastrate von 8.000 Hz und hoher Scan-Raten werden Eingaben sofort ausgeführt. Seine magnetischen Hall-Effekt-Schalter machen es zu einem der Die besten Switches für Gaming.

Dank dieser Flexibilität können Nutzer mit verschiedenen Schaltertypen experimentieren oder verschlissene Schalter schnell austauschen. Das Layout mit 68 Tasten verfügt weiterhin über Pfeil- und Navigationstasten und bleibt dabei kompakt, wodurch es sich perfekt für kleine Schreibtische oder mobile Arbeitsumgebungen eignet.

Klassenzimmer besonderen Wert auf die Klangqualität gelegt und mehrere schalldämpfende Schichten (darunter PO-Schaum, Silikon und PET) sowie Fasereinlagen integriert, um eine ein elegantes und leises Tasterlebnis. Die Tastatur verfügt über eine RGB-Beleuchtung mit nach unten gerichteten LEDs und seitlich bedruckten PBT-Tastenkappen, die für ein klares, professionelles Erscheinungsbild sorgen und gleichzeitig eine hohe Strapazierfähigkeit gewährleisten.

Die Verarbeitungsqualität ist solide, und Die Tastatur ist leicht genug, um sie bequem mitzunehmen, ohne dabei an Stabilität einzubüßen. Jeder Aspekt, vom Anschlaggefühl bis hin zur Optik, wurde speziell für Wettkampf- und Gelegenheitsspieler entwickelt.

PROS NACHTEILE ✅Hall-Effekt-Magnetschalter mit fein einstellbarer Auslösekraft. ✅Extrem niedrige Latenz und hohe Abtastraten für den Wettkampf. ✅Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Magnetfassungen können Sie die Schalter ohne Löten austauschen. ✅Das kompakte Layout mit 68 Tasten bietet weiterhin Pfeiltasten und spart gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch. ✅Integrierte schalldämpfende Schichten reduzieren Geräusche und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. ✅Die RGB-Beleuchtung sorgt für einen stilvollen Akzent, ohne dabei abzulenken. ✅Eine preisgünstige Option mit Premium-Funktionen. ❌ Der Web-Treiber kann etwas umständlich sein, aber sobald er eingerichtet ist, überzeugen Latenz und Reaktionsgeschwindigkeit. ❌ Es treten zwar einige Firmware-Probleme auf, doch 8K-Polling und Rapid Trigger sorgen für Leistung auf Profi-Niveau.

Mein Fazit: The Hero 68 HE bietet präzise Leistung mit extrem geringer Latenz in einem kompakten und robusten Gehäuse. Dank seiner im laufenden Betrieb austauschbaren Schalter und seiner hochwertigen Verarbeitung ist es ideal für Gamer, die eine reaktionsschnelle und individuell anpassbare Tastatur mit Magnetschaltern suchen.

9. EPOMAKER HE75 Mag [Die beste kabellose Tastatur mit Magnetschaltern und Premium-Funktionen]

Technische Daten Details Schaltertyp Hall-Effekt-Magnetschalter (Gateron Magnetic White, im laufenden Betrieb austauschbar) Schnellfeuer-Reichweite 0,1 mm – 4,0 mm einstellbar Abfragefrequenz 8.000 Hz über USB und 2,4 GHz, 125 Hz über Bluetooth Latenz ca. 0,125 ms (USB und 2,4 GHz), ca. 8 ms (Bluetooth) Layout/Größe 75 %-Layout mit 81 Tasten sowie einem Drehregler oder einem Modul mit zwei Tasten Konnektivität Kabelgebunden über USB-C, kabellos über 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 Am besten geeignet für Gamer, die Flexibilität durch drei Betriebsmodi, eine detaillierte Einstellung der Tastenauslösung und ein kompaktes, aber voll ausgestattetes Layout wünschen

The EPOMAKER HE75 Mag bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank einer äußerst flexibel anpassbaren Hall-Effekt-Schalterkonfiguration: Alle Schalter sind im laufenden Betrieb austauschbar, und Sie können die Auslösekraft für jede Taste individuell einstellen. mit einer Auflösung von 0,1 mm bis 4,0 mm für höchste Präzision. Dank der dreifachen Konnektivität (USB-C, Bluetooth 5.0 und 2,4 GHz) lässt sich das Gerät flexibel an Arbeitsplätzen, Gaming-PCs oder sogar auf Reisen einsetzen.

Eines der coolsten Details ist das Drehregler-Modul bei einigen kabellosen Modellen. Man kann es auf Wunsch gegen zwei zusätzliche Tasten austauschen oder für die Medienlautstärke, die RGB-Steuerung oder Schnellzugriffe nutzen. Die kabellose Version verfügt über einen 4.000-mAh-Akku, wodurch es möglich ist, stundenlang spielen, ohne das Gerät anzuschließen.

Darüber hinaus ist die Das Tor zum Himmel bietet bereits ab der Installation einen umfangreichen Funktionsumfang: RGB-Beleuchtung für jede Taste, ölbeständige PBT-Tastenkappen im Double-Shot-Verfahren, und eine Dichtung oder eine auf Schaumstoff montierte Konstruktion Das sorgt für ein angenehmes, leicht gedämpftes Tippgefühl. Da die Tastatur im Amazon-Shop erhältlich ist, sind Rücksendungen und Kombi-Angebote im Vergleich zum Direktkauf einfacher.

Da alle Switches im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, Die Aufrechterhaltung der Spitzenleistung ist ein Kinderspiel. Sie können sie sogar schnell auffrischen, indem Sie die Tipps unter So reinigt man Tastaturschalter damit jeder Tastenanschlag flüssig und reaktionsschnell ist.

PROS NACHTEILE ✅Im laufenden Betrieb austauschbare Hall-Effekt-Magnetschalter mit individueller Einstellmöglichkeit für die Betätigung jeder Taste. ✅Drei Verbindungsmodi: USB-C, 2,4 GHz und Bluetooth. ✅Drehknopfmodul und Akkuoptionen bei den kabellosen Modellen zur Mediensteuerung. ✅RGB-Beleuchtung, PBT-Tastenkappen und eine Dichtungs- oder Schaumstoffbefestigung für ein hochwertiges Gefühl. ✅Eine starke Präsenz im Amazon-Shop gewährleistet einen einfachen Kauf, Rückgaben und Bundles. ✅Schneller Abzug und einstellbare Auslösekraft für Wettkampfspiele. ✅Das kompakte Design eignet sich sowohl für Gaming- als auch für Arbeitsumgebungen. ❌Die Firmware und die Software wirken anfangs vielleicht etwas umständlich, aber die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten machen das wieder wett. ❌Der Drehknopf ist nicht jedermanns Sache, doch sobald man den Dreh raus hat, sorgt er für zusätzliche Vielseitigkeit und Spaß.

Mein Fazit: The EPOMAKER HE75 Mag ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Keyboard, das die Leistung von Magnetschaltern auf Profi-Niveau mit der Flexibilität von drahtlosen und kabelgebundenen Modi verbindet. Es ist ideal für Gamer und Enthusiasten, die Wert auf Individualisierung, hochwertige Verarbeitung und langfristigen Wert legen.

Die wichtigsten Merkmale von Tastaturen mit Magnetschaltern

Magnetische Tastaturen nutzen Hall-Effekt-Sensoren für eine berührungslose Tastenbetätigung und bieten einstellbare Auslösepunkte, schnelle Auslösemodi sowie eine lange Lebensdauer. Diese Eigenschaften sorgen für präzise Eingaben mit geringer Latenz und anpassbare Tastenreaktionen, wodurch sie sich ideal für Wettkampfspiele und schnelles Tippen eignen.

1. Hall-Effekt-Technologie (magnetische Sensorik)

Betrachten Sie die Hall-Effekt-Magnetschalter als den entscheidenden Vorteil der Tastatur. Anstatt auf Metallkontakte zu setzen, die mit der Zeit verschleißen können, Diese Schalter nutzen winzige Magnete und Sensoren, um zu „erkennen“, wenn eine Taste gedrückt wird. Es handelt sich um dieselbe Technologie, die Sie vorfinden, wenn Sie sich mit Was sind Magnetschalter für Tastaturen?Reiseführer.

Das bedeutet: keine verschleißanfälligen Teile, keine nachlassende Leistung und eine Lebensdauer von über 100 Millionen Tastenanschlägen; im Grunde halten sie den meisten Gaming-Marathons und Schreibmarathons stand. Da es keinen Körperkontakt gibt, Jeder Tastendruck fühlt sich vom ersten Tag an gleichmäßig und gleichbleibend an.

Keine Doppelanschläge, keine klemmenden Tasten, keine Überraschungen. Gamer profitieren von äußerst zuverlässiger Eingabe, während Schreibende jedes Mal ein präzises, gleichmäßiges Tippgefühl genießen. Es ist, als hätte man eine Tastatur, die niemals müde wird und immer bereit ist, deine Speedruns, Bosskämpfe oder nächtlichen Grinding-Sessions zu bewältigen.

2. Einstellbare Betätigungspunkte

Hast du dir schon mal gewünscht, deine Tastatur könnte deine Gedanken lesen? Genau das ermöglichen dir einstellbare Auslösepunkte. Der Betätigungsweg ist im Grunde genommen die Strecke, die eine Taste zurücklegt, bevor ein Tastendruck tatsächlich registriert wird, und dank der Magnetschalter kannst du die Einstellung für jede Taste individuell an deinen Spielstil anpassen.

Für blitzschnelle, federleichte Tastenanschläge beim rasanten Gaming, Die Tastatur kann so eingestellt werden, dass Tastenanschläge fast sofort registriert werden. Für präzisere Tastenanschläge, ideal für genaues Tippen oder kontrollierte Spielmanöver, kannst du einfach einen tieferen Auslösepunkt einstellen.

Manche Tastaturen kombinieren dies sogar mit Schnellfeuer-Modi, sodass ein einzelner Tastendruck doppelt zählt, was dir im Wettkampfspiel einen zusätzlichen Vorteil verschafft. Und wenn du mal verschiedene Schaltertypen ausprobieren oder mehr darüber erfahren möchtest So entfernen Sie TastaturschalterViele Hot-Swap-Magnetplatinen machen den Vorgang schnell und einsteigerfreundlich, sodass Sie experimentieren können, ohne die Platine komplett auseinanderbauen zu müssen.

Das Tippen fühlt sich flüssiger an, Kombos werden schneller erkannt, und jeder Tastendruck funktioniert genau so, wie man es beabsichtigt. Kurz gesagt, Dank der einstellbaren Betätigung haben Sie die volle Kontrolle… damit deine Tastatur schneller und intelligenter wird und die Bedienung viel mehr Spaß macht.

3. Schnellauslösefunktion

Einer der spannendsten Vorteile magnetischer Tastaturen ist die Rapid-Trigger-Funktion; im Grunde handelt es sich dabei um einen in die Tasten integrierten Cheat-Code. Sobald du eine Taste drückst und wieder loslässt, wird sie sofort zurückgesetzt, sodass du abfeuern schnellere Wiederholungen als es herkömmliche mechanische Schalter jemals könnten. Damit sorgt es für einen entscheidenden Unterschied in kompetitiven Ego-Shootern, bei denen jede Millisekunde zählt, oder in Rhythmusspielen, bei denen perfektes Timing alles ist.

Rapid Trigger verwandelt deine Tastatur in ein Hochgeschwindigkeits-Eingabegerät. Du musst nicht mehr darauf warten, dass die Tasten „zurückspringen“ – jeder Tastenanschlag ist sofort bereit, sobald du den Finger abhebst. Gamer profitieren von extrem reaktionsschnellen Combos, Streamer können wahnsinnige Sequenzen hinlegen, und jeder, der Geschwindigkeit liebt, wird den Unterschied sofort bemerken.

In Verbindung mit der einstellbaren Betätigung bedeutet dies, dass jede Taste genau so funktioniert, wie Sie es wünschen: schnell, präzise und gleichmäßig. „Rapid Trigger“ ist wohl die Funktion, durch die sich magnetische Tastaturen wirklich von anderen abheben, was dir einen Wettbewerbsvorteil verschafft und gleichzeitig für ein butterweiches Spielerlebnis sorgt.

4. Sanftes, lineares Tastengefühl

Wenn Sie von einem leichteren Modell kommen, wie zum Beispiel einem tolle Tastatur mit Scherenmechanik… wirst du sofort merken, wie viel leichtgängiger und reaktionsschneller sich Magnetschalter anfühlen. Magnetische Tastaturen sind bekannt für ihren sanften, linearen Tastenanschlag. Stell dir butterweiche Tasten vor, keine Unebenheiten, kein Klicken, sie gleiten einfach nur.

Im Gegensatz zu taktilen oder klickenden mechanischen Schaltern ermöglichen lineare Tasten eine schnelle und geräuscharme Bewegung der Finger über die Tastatur. Das macht sie Ideal für rasante Spiele, lange Schreibsitzungen oder Gemeinschaftsräume, in denen man niemanden in der Nähe wecken möchte.

Da es keine taktile Erhebung gibt, fühlt sich jeder Tastendruck gleichmäßig und vorhersehbar an, was verringert die Ermüdung der Finger bei langem Gebrauch. In Kombination mit der einstellbaren Betätigung und dem Rapid Trigger sorgt das lineare Design dafür, dass Sie schnelle, präzise und leise Leistung mit jedem Schlag.

Ganz gleich, ob du in einem Shooter Combos abfeuerst oder Dokumente tippst – die butterweichen Tastenanschläge sorgt dafür, dass jede Interaktion mühelos und reaktionsschnell verläuft. Einfach ausgedrückt: Lineare Magnetschalter vereinen Geschwindigkeit, Präzision und Komfort und machen sie so zu einem Vergnügen, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit.

5. Anpassung und Software-Integration

Viele magnetische Tastaturen werden mit einer zugehörigen Software wie SteelSeries Engine, Wooting Lekker oder Razer Synapse geliefert, die die Individualisierungsmöglichkeiten auf ein neues Niveau hebt. Mit diesen Tools kannst du die Auslösepunkte feinabstimmen, Tasten neu belegen und individuelle RGB-Beleuchtungsprofile erstellen, wodurch deine Tastatur zu einem ganz individuellen Unikat wird.

Die Softwaresteuerung arbeitet Hand in Hand mit der integrierten Empfindlichkeit der Hardware, So lässt sich jeder Tastenanschlag an deinen Spielstil anpassen. Du kannst einige Tasten für blitzschnelle Gaming-Kombos besonders empfindlich einstellen, während andere Tasten für präzises Tippen etwas weniger empfindlich bleiben. Du kannst deine Tastatur mit bunten Lichteffekten beleuchten, die tanzen und auf alles reagieren, was in deinem Spiel passiert.

Durch die Kombination von Hardware-Flexibilität mit Software-Optionen, Mit magnetischen Tastaturen kannst du ein Setup zusammenstellen, das sich perfekt an deine Bedürfnisse anpasst. Und im Gegensatz sogar zu dem Top-Mechanik-Tastatur Im Vergleich zu herkömmlichen Modellen bietet die individuelle Einstellung der einzelnen Tasten bei Magnetklaviaturen weitaus mehr Kontrolle über Geschwindigkeit, Anschlaggefühl und Spielverhalten.

Das Ergebnis ist eine Tastatur, die nicht nur traumhaft funktioniert, sondern auch genau so aussieht und sich so anfühlt, wie du es dir wünschst: schnell, präzise und ganz nach Ihren Vorstellungen.

Mein Fazit

Für Gamer, die ihr Spiel auf ein neues Level heben möchten kompetitives Ego-Shooter-Spiel… bieten Tastaturen mit Magnetschaltern eine deutliche Leistungssteigerung. Schnell, präzise und äußerst reaktionsschnell verschaffen dir diese Tastaturen einen Vorteil in Shootern wie Bewertung, wo jede Millisekunde zählt.

Für den Einstieg, derKeychron K10 HE ist die erste Wahl. Dank ihrer Hall-Effekt-Schalter, der schnellen Auslösefunktion und des Layouts in Standardgröße fühlt sich jeder Anschlag sofort und präzise an, als wäre die Tastatur perfekt auf Ihre Reflexe abgestimmt.

Wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstige Option, derRedragon K617 GB bietet die Geschwindigkeit eines Magnetschalters in einem kompaktes 60-%-Layout, damit du schnell spielen kannst, ohne dein Portemonnaie zu strapazieren.

For Bastler und Enthusiasten, derGlorious GMMK 3 HE Damit können Sie die Schalter austauschen, die Auslösekraft der einzelnen Tasten anpassen und die Akustik feinabstimmen, sodass Sie die volle Kontrolle über Haptik, Klang und Leistung haben.

Alle drei Modelle vereinen Langlebigkeit, butterweiche Tastenanschläge und geringe Latenz und sind damit ideal für FPS-Spieler und alle, die eine reaktionsschnelle, individuell anpassbare Gaming-Tastatur suchen.

Häufig gestellte Fragen