Die 9 besten WLAN-7-Router für 2025: Geschwindigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis

Der beste WLAN-7-Router, den ich je benutzt habe, hat mein Heimnetzwerk über Nacht komplett verändert. In den hinteren Zimmern brach meine alte Verbindung ständig ab, aber nach dem Upgrade funktionierte einfach alles, selbst wenn sechs Geräte gleichzeitig streamten. In diesem Artikel werden neun Spitzenrouter verglichen, die auf Geschwindigkeit, Reichweite und Zukunftssicherheit ausgelegt sind.

Wenn Ihr aktuelles Netzwerk mit Pufferungen, Funklöchern oder überlasteter Bandbreite zu kämpfen hat, ist es Zeit für ein Upgrade. Hier finden Sie Lösungen für jeden Bedarf, von kompakten Wohnungen über mehrstöckige Häuser bis hin zu kleinen Büros. Lassen Sie uns den Router finden, der Ihre WLAN-Probleme endlich löst.

Unsere Top-Empfehlungen für WLAN-7-Router

Hier sind drei herausragende WLAN-7-Router aus meiner vollständigen Liste, die zuverlässige Leistung, Geschwindigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Diese Modelle eignen sich für unterschiedliche Anforderungen, ganz gleich, ob Sie eine kompakte Lösung für zu Hause, Stabilität auf Gaming-Niveau oder eine leistungsstarke Abdeckung für mehrere Geräte suchen.

GL.iNet GL-BE9300 – Dieser Router bietet eine zuverlässige Abdeckung und hohe WLAN-Geschwindigkeiten für zahlreiche Geräte und eignet sich ideal für Wohnungen oder kleine Häuser. ASUS RT-BE58U – Eine gelungene Mischung aus Leistung und Benutzerfreundlichkeit, ideal für Familien und den täglichen Streaming-Bedarf. ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro – Entwickelt für intensives Gaming und hohe Arbeitslasten, bietet es einen stabilen Durchsatz im Multi-Gigabit-Bereich und geringe Latenzzeiten.

Scrollen Sie nach unten, um die vollständige Liste der neun besten Router anzuzeigen, und wählen Sie das Modell aus, das am besten zu Ihren räumlichen Gegebenheiten, Ihren Geschwindigkeitsanforderungen und Ihrer Geräteanzahl passt. Wenn Sie sich von langsamen WLAN-Verbindungen verabschieden möchten, bieten diese WLAN-7-Router höhere Geschwindigkeiten, mehr Zuverlässigkeit und moderne Funktionen, die im täglichen Gebrauch einen echten Unterschied machen.

Die 9 besten WLAN-7-Router-Modelle für Geschwindigkeit und Reichweite

Diese neun WLAN-7-Router zeichnen sich durch ihre Leistung, Reichweite und modernen Funktionen aus. Jeder einzelne eignet sich für einen bestimmten Haushaltstyp oder Nutzer, vom Gaming bis hin zu Smart-Home-Anwendungen. Scrollen Sie nach unten, um den besten WLAN-7-Router zu finden, der Ihren Anforderungen an Geschwindigkeit, Reichweite und Budget entspricht.

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 9,3 Gbit/s (über 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) Bands Tri-Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Abdeckungsbereich Bis zu 186 m² Anzahl der unterstützten Geräte Über 100 Geräte Anschlüsse 5 × 2,5-Gigabit-Ethernet Besondere Merkmale WireGuard-/OpenVPN-Unterstützung, AdGuard DNS

The GL.iNet GL-BE9300 bietet einen der umfassendsten Funktionsumfänge in der Kategorie Wi-Fi 7. Mit Dreifrequenzabdeckungund insgesamtGesamtdurchsatz von bis zu 9,3 Gbit/s… bewältigt problemlos 8K-Videostreaming, Online-Gaming, das Herunterladen großer Dateien und Haushalte mit mehreren Geräten, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. Jedes Frequenzband arbeitet unabhängig, um Interferenzen zu reduzieren, während das leistungsstarke Antennendesign des Routers auch in größeren Wohnungen für ein gleichmäßiges Signal sorgt.

Pro-Tipp Richten Sie dieGL-BE9300 über eine direkte Ethernet-Verbindung für uneingeschränkten Zugriff auf das Admin-Panel und eine schnellere Steuerung der erweiterten Einstellungen.

Im Lieferumfang enthalten sindfünf 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, wodurch Nutzer seltenen Zugang zu einem kabelgebundenen Hochgeschwindigkeits-Backhaul für NAS-Konfigurationen, Spielekonsolen oder Multi-Gigabit-Internet-Tarife erhalten. Im Gegensatz zu vielen Routern, die zusätzliche Apps oder kostenpflichtige Dienste erfordern, bietet der GL-BE9300 bietet integrierte Unterstützung für WireGuard und OpenVPN, wodurch verschlüsseltes Surfen und Fernzugriff ohne die Installation von Drittanbieter-Software möglich sind.

Vorteile Nachteile ✅ Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 9,3 Gbit/s über drei Frequenzbänder ✅ 5 × 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für Multi-Gigabit-Backhaul und hohe Leistung im kabelgebundenen Netzwerk ✅ Native WireGuard-/OpenVPN-Unterstützung für eine sichere Netzwerksteuerung ✅ Integriertes AdGuard DNS und Kindersicherung ✅ Stabile Leistung bei über 100 verbundenen Geräten ✅ Einfache Einrichtung über das mitgelieferte Web-Admin-Panel ❌ Das Admin-Panel erfordert bei der ersten Nutzung eine kabelgebundene Verbindung, die Einrichtung ist jedoch unkompliziert und dauert nur wenige Minuten

Fazit: The GL-BE9300 ist eine seltene Balance zwischen reine Leistung, Netzwerksicherheitundkabelgebundene Flexibilität. Es eignet sich besonders für Privathaushalte oder kleine Büros, die Geschwindigkeit, Datenschutz und langfristige Zuverlässigkeit benötigen, ohne dass laufende Abonnements oder komplizierte Installationen erforderlich sind.

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 3600 Mbit/s Bands Dualband (2,4 GHz, 5 GHz) Abdeckungsbereich Kleine bis mittelgroße Häuser Anzahl der unterstützten Geräte Mäßig bis hoch Anschlüsse RJ-45 LAN/WAN, USB-Anschluss (4G/5G-fähig) Besondere Merkmale AiProtection Pro, Smart-Home-Zentrale, MLO-Unterstützung

The ASUS RT-BE58UmachtWi-Fi 7 zugänglicher, ohne dabei auf wesentliche Funktionen zu verzichten. Mit Dualband-Unterstützungund bis zu3.600 Megabit pro SekundeDieser Router bietet schnelle und stabile Leistung für kleinere Häuser oder Wohnungen zu einem günstigeren Preis. Er nutzt MLO (Multi-Link-Betrieb) um mehrere Frequenzbänder zu bündeln und so eine gleichmäßigere Datenübertragung sowie eine stabilere Verbindung unter Last zu gewährleisten.

Pro-Tipp Wenn Ihr aktueller Router nicht in allen Räumen gleichbleibende Geschwindigkeiten bietet, können Sie diese Funklöcher durch ein Upgrade auf Dualband-WLAN 7, wie es dieses Modell bietet, beseitigen.

Im Lieferumfang enthalten sind Smart-Home-Zentrale, was die Einrichtung separater Netzwerke für IoT-Geräte, VPNs und den Gastzugang über eine einzige Benutzeroberfläche vereinfacht. ASUS integriert zudem AiProtection Pro… und bietet Nutzern kostenlose Netzwerksicherheit auf professionellem Niveau mit Scans auf einen Klick und sicherem Surfen. Die USB-Failover-Unterstützung sorgt für einen zusätzlichen LTE-/5G-Zugang – eine Seltenheit in dieser Preisklasse.

Vorteile Nachteile ✅ Erschwingliche Wi-Fi 7-Leistung mit bis zu 3600 Mbit/s ✅ MLO sorgt für flüssigere Verbindungen mit geringerer Verzögerung ✅ Der USB-WAN-Anschluss unterstützt 4G/5G-Mobilfunk-Backup ✅ Mit Smart-Home-Zentrale lassen sich mehrere SSIDs ganz einfach verwalten ✅ Integriertes AiProtection Pro von Trend Micro ✅ Unterstützt VPN, Kindersicherung und Netzwerkscan ❌ Das Dualband-Verfahren schränkt die Skalierbarkeit in großen Haushalten ein, bietet jedoch weiterhin eine starke Leistung in kleinen bis mittelgroßen Räumen

Fazit: The RT-BE58U ist die ideale Wahl für Nutzer, die Geschwindigkeiten und Sicherheit der nächsten Generation ohne dafür überhöhte Preise zahlen zu müssen. Es eignet sich perfekt für Haushalte mit mäßiger Nutzung und bietet einen zuverlässigen Upgrade-Pfad von älteren WLAN-Routern.

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3. ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro [Der beste Wi-Fi 7-Router für Gaming]

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 30 Gbit/s Bands Quad-Band (2,4 GHz, Dual-Band 5 GHz, 6 GHz) Abdeckungsbereich Große Wohnungen oder Gaming-Setups Anzahl der unterstützten Geräte Hohe Geräteanzahl bei stabilem Durchsatz Anschlüsse 2 × 10G-Anschlüsse, 4 × 2,5G-Anschlüsse, USB, RJ-45 Besondere Merkmale Dreistufige Spielbeschleunigung, AiProtection Pro, Gastmodus, QoS

The GT-BE98 Pro wurde speziell für leistungsstarkes Gaming entwickelt und bietet sowohl in drahtlosen als auch in kabelgebundenen Netzwerken eine beeindruckende Leistung. Es verfügt über Quad-Band-WLAN 7mit neuenUnterstützung für 320-MHz-Kanäle and 4096-QAM für einen deutlich höheren Durchsatz.

Pro-Tipp Weisen Sie das 6-GHz-Band ausschließlich Ihrem Gaming-PC oder Ihrer Konsole zu, um Netzwerküberlastungen während der Spiele zu vermeiden.

Die Konnektivität ist ein herausragendes Merkmal. Nutzer erhalten Zugriff auf zwei 10-Gigabit-Anschlüsse and vier 2,5-G-Anschlüsse, was volle Flexibilität für Multi-Gigabit-Internetanschlüsse, LAN-Gaming und NAS-Konfigurationen bietet. Der Router’s Spielbeschleunigung auf drei Ebenen bietet eine Leistung mit geringer Latenz durch die Kombination von QoS-Einstellungen, Paketpriorisierung und optimiertem Server-Routing für ein unterbrechungsfreies Online-Spielerlebnis.

Vorteile Nachteile ✅ Quad-Band-WLAN 7 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 30 Gbit/s ✅ 320-MHz-Kanäle und 4096-QAM steigern Geschwindigkeit und Kapazität ✅ Zwei 10G- und vier 2,5G-Anschlüsse für maximale Flexibilität bei der kabelgebundenen Verbindung ✅ Die dreistufige Spielbeschleunigung priorisiert latenzempfindlichen Datenverkehr ✅ Das Design mit zwei Speiseantennen verbessert die Signalstärke und -stabilität ✅ AiProtection Pro umfasst erweiterte Kindersicherungsfunktionen und den Schutz vor Bedrohungen ❌ Größe und Gewicht sind vielleicht nicht für kompakte Setups geeignet, aber das Design sorgt für eine hervorragende Luftzirkulation und Wärmeableitung

Fazit: The GT-BE98 Pro ist besonders für Gamer geeignet, die Spitzengeschwindigkeit, präzise VerkehrsabwicklungundBandbreite (Kabel) passend dazu. Es bietet eine Komplettlösung für Haushalte mit hoher Auslastung oder kleine Teams, die anspruchsvolle Anwendungen nutzen und online spielen.

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu BE33000 (11.520 Mbit/s + 11.520 Mbit/s + 8.640 Mbit/s + 1.148 Mbit/s über alle Frequenzbänder hinweg) Bands Quadband Abdeckungsbereich Große Häuser und mehrstöckige Grundrisse Anzahl der unterstützten Geräte Über 200 Geräte Anschlüsse 2 × 10G-WAN/LAN-Anschlüsse, 2 × 2,5G-Anschlüsse, 1 × USB 3.0 Besondere Merkmale KI-gesteuertes Roaming, VPN-Server/Client, TP-Link HomeShield, kabelgebundener und kabelloser Backhaul

The TP-Link Deco BE95 zeichnet sich als erstklassiges Mesh-WLAN-System für Nutzer aus, die eine schnelle und gleichmäßige Abdeckung in großen Wohnräumen benötigen. Seine Quad-Band-Wi-Fi-7-Leistung bietet eine extrem hohe Bandbreite über vier separate Kanäle. Jeder DekorVerlinkungen zu KI-gestütztes nahtloses Roaming, und das System bildet einen einheitlichen Netzwerknamen, der dafür sorgt, dass Smartphones und Tablets auch beim Wechsel zwischen verschiedenen Räumen ohne Unterbrechungen verbunden bleiben.

Pro-Tipp Verwenden Sie eine kabelgebundene Backhaul-Verbindung zwischen DekorEinheiten, wann immer möglich, um eine maximale Stabilität im Multi-Gig-Bereich auf allen Etagen zu gewährleisten.

Die Verbindungszuverlässigkeit wird zudem durch zwei 10-Gigabit-WAN-/LAN-Anschlüsse, die Glasfaser- und Kupfer-Internetanschlüsse unterstützen. Nutzer profitieren von zusätzlichen Vorteilen durch TP-Link HomeShield, wodurch Sie Zugriff auf Netzwerkscans, Kindersicherungen und wöchentliche Sicherheitsberichte erhalten. Die Unterstützung von VPN-Servern und -Clients ermöglicht einen sicheren Fernzugriff ohne zusätzliche Hardware.

Vorteile Nachteile ✅ Quad-Band-Wi-Fi 7 bietet in jedem Raum einen extrem hohen Durchsatz ✅ KI-gestütztes Roaming sorgt dafür, dass Geräte ohne Verbindungsabbrüche verbunden bleiben ✅ Unterstützt kabelgebundene und kabellose Backhaul-Verbindungen für eine flexible Installation ✅ Zwei 10G-Anschlüsse sorgen für mehr Zukunftssicherheit bei Glasfaser-Internetangeboten ✅ Unterstützt über 200 Geräte mit gleichbleibender Leistung ✅ HomeShield bietet wertvolle Kindersicherungs- und Sicherheitsfunktionen ✅ Die Funktionen von VPN-Server und -Client ermöglichen einen sicheren Fernzugriff ❌ Die Premium-Preise mögen für kleinere Haushalte zu hoch sein, doch der Versicherungsschutz und die Sicherheit rechtfertigen sie bei größeren Wohnflächen

Fazit: The Deco BE95 eignet sich für Familien und große Haushalte, die Schnelle, nahtlose Wi-Fi 7-Leistung im ganzen Haus. Sein Mesh-Design bietet zuverlässige Abdeckung, intelligentes Roaming und Multi-Gig-Flexibilität, was es zu einer der besten Optionen für großzügig geschnittene Wohnräume macht.

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5. TP-Link Archer BE24000 [Der beste WLAN-7-Router für den allgemeinen Hochleistungsgebrauch]

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 24 Gbit/s (BE24000) Bands Quadband (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, zusätzlich 5 GHz) Abdeckungsbereich Große Haushalte und stark frequentierte Netzwerke Anzahl der unterstützten Geräte Sehr hoch, mit 12 integrierten Antennen Anschlüsse 2 × 10G-WAN/LAN-Anschlüsse, 4 × 2,5G-Anschlüsse, 1 × 1G-Anschluss, 2 × USB-Anschlüsse Besondere Merkmale Touchscreen-Oberfläche, EasyMesh-Unterstützung, TP-Link HomeShield

The TP-Link Archer BE24000 vereint Geschwindigkeit und Flexibilität der nächsten Generation und ist damit eine der besten WLAN-Router-Optionen sowohl für Power-User als auch für Familien. Sein Quad-Band-WLAN 7 bietet bis zu 24 Gbit/s Gesamtdurchsatz, der problemlos große Haushalte mit 4K/8K-Streaming, anspruchsvollen Spielen und der gleichzeitigen Nutzung von Smart-Geräten unterstützt. Ein Satz von 12 internen Hochleistungsantennen, ergänzt durch beamforming, gewährleistet eine starke Signalabdeckung über weite Gebiete hinweg.

Pro-Tipp Nutzen Sie die 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, um Geräte mit hohem Bandbreitenbedarf wie Medienserver oder Gaming-PCs direkt anzuschließen und so den maximalen Durchsatz ohne Beeinträchtigungen zu erzielen.

Auch die fortschrittliche kabelgebundene Konnektivität zeichnet diesen Router aus. Mit zwei 10G-WAN/LAN-Anschlüsse and mehrere 2,5-G-Anschlüssekönnen Nutzer Multi-Gigabit-Netzwerke oder Hochgeschwindigkeits-Backhaul-Verbindungen zu Arbeitsplätzen und NAS-Systemen einrichten. TP-Links HomeShield-Paket bietet zusätzlichen Schutz durch Netzwerküberwachung in Echtzeit, Kindersicherung und Bedrohungsscans, während EasyMesh Die Unterstützung ebnet den Weg für eine zukünftige Erweiterung um weitere kompatible Geräte.

Vorteile Nachteile ✅ Quad-Band-Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 24 Gbit/s für ultraschnelle Verbindungen ✅ Zwei 10-Gigabit-Anschlüsse ermöglichen einen Durchsatz auf Glasfaserniveau und eine Erweiterung des kabelgebundenen Netzwerks ✅ Beamforming und 12 interne Antennen verbessern die Abdeckung und die Signalqualität ✅ HomeShield umfasst mehrstufige Sicherheit, Kindersicherung und IoT-Schutz ✅ Dank der EasyMesh-Unterstützung lässt sich das Netzwerk nahtlos erweitern ✅ Der Touchscreen erleichtert die schnelle Überprüfung und Steuerung ❌ Die große Bauweise passt möglicherweise nicht in kompakte Regale, sorgt jedoch dank der LED-Anzeige für eine bessere Luftzirkulation und bessere Sichtbarkeit

Fazit: The Archer BE24000 ist für Nutzer gedacht, die hohe Leistung, stabile Abdeckung und moderne Steuerungsfunktionen in einem Premium-Gerät. Sein Design und seine Funktionen machen es zu einer hervorragenden Wahl für alle, die auf der Suche nach dem Die besten WLAN-7-Router für den allgemeinen Gebrauch.

★ Der beste Wi-Fi 7-Router für den allgemeinen Hochleistungsgebrauch TP-Link Archer BE24000 Bei Amazon erhältlich

6. NETGEAR Nighthawk RS140 [Der beste WLAN-7-Router für Privathaushalte]

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 5,0 Gbit/s Bands Dualband (2,4 GHz, 5 GHz) Abdeckungsbereich Bis zu 209 m² Anzahl der unterstützten Geräte Mittlere bis hohe Anzahl an Geräten Anschlüsse 1 × 2,5-Gbit-WAN/LAN-Anschluss Besondere Merkmale Internetsicherheit, kompaktes Design mit Hochleistungsantennen

The NETGEAR Nighthawk RS140 ist eine gute Wahl für Familien und Haushalte, die schnelles und stabiles WLAN benötigen, ohne dabei in den Bereich von Mesh-Systemen oder High-End-Gaming vorzudringen. Seine Unterstützung für Wi-Fi 7 steigert die WLAN-Leistung auf bis zu 5,0 Gbit/s, das flüssiges Streaming, Videoanrufe und Online-Gaming mit weniger Verzögerungen auf mehreren Geräten ermöglicht. Mit einer Netzabdeckung, die sich bis 209 m²… das kompakte Gehäuse und die Antennen mit hoher Verstärkung bieten eine ausreichende Reichweite, um die meisten einstöckigen oder mittelgroßen Häuser effektiv abzudecken.

Pro-Tipp Schließen Sie das Gerät direkt über den 2,5-G-Anschluss an, um den Multi-Gig-Dienst Ihres Internetanbieters voll auszunutzen.

NETGEAR liefert ein 2,5-Gbit-WAN-/LAN-Anschluss, wodurch moderne Internet-Tarife mit Datenvolumina im Multi-Gigabit-Bereich von Glasfaser- oder Hochgeschwindigkeits-Kabelanbietern unterstützt werden. Im Vergleich zu früheren Generationen bietet dieses Modell 1,2-mal höhere Geschwindigkeiten als bei Wi-Fi 6… und trägt so dazu bei, Überlastungen in stark frequentierten Netzwerken zu verringern. Für Nutzer, die nach dem besten Router für die Abdeckung großer Wohnflächen suchen, ohne dabei übermäßige Kosten oder Komplexität in Kauf nehmen zu müssen, bietet dieses Modell einen zuverlässigen Kompromiss.

Vorteile Nachteile ✅ Bis zu 5,0 Gbit/s Wi-Fi 7-Geschwindigkeit für einen schnelleren Alltag ✅ Deckt Wohnflächen von bis zu 209 m² mit leistungsstarken Innenantennen ab ✅ Der 2,5-G-Anschluss unterstützt Multi-Gig-Internet-Tarife ✅ 1,2-mal schneller als Wi-Fi 6 und bietet eine bessere Leistung unter Last ✅ Dank seiner kompakten Bauweise lässt es sich problemlos in die meisten Setups integrieren ✅ Die integrierte Internetsicherheit bietet ständigen Schutz ❌ Es fehlt ein 6-GHz-Band und es gibt keine zusätzlichen Anschlüsse, doch für den typischen Heimgebrauch sind Stabilität und Geschwindigkeit nach wie vor solide

Fazit: The Rechtshänder 140 ist eine zuverlässige Aufrüstung für Familien und Nutzer, die sich eine starke Wi-Fi 7-Leistung, eine stabile Abdeckung und eine einfache Einrichtung wünschen, ohne zu viel zu bezahlen oder ihr Netzwerk unnötig zu verkomplizieren.

★ Der beste WLAN-7-Router für Privathaushalte NETGEAR Nighthawk RS140 Bei Amazon erhältlich

7. ASUS RT-BE88U [Der beste WLAN-7-Router für den intensiven Einsatz mit vielen Geräten]

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 7200 Mbit/s Bands Dualband (2,4 GHz, 5 GHz) Abdeckungsbereich Mittlere bis große Haushalte Anzahl der unterstützten Geräte Sehr hoch, mit bis zu 5 SSIDs und AiMesh-Unterstützung Anschlüsse 1 × 10G SFP+, 1 × 10G WAN/LAN, USB, zusätzliche Ethernet-Anschlüsse Besondere Merkmale AiMesh, Gastnetzwerk Pro, AiProtection Pro, VPN, 4G/5G-USB-WAN

The ASUS RT-BE88U bietet hohe Kapazität und Netzwerkstabilität für Privathaushalte oder Gemeinschaftsräume, in denen viele Geräte gleichzeitig verbunden sind. Mit Wi-Fi 7-Durchsatz von bis zu 7200 Mbit/s… sorgt er auch bei hoher Netzwerkauslastung für eine reibungslose Leistung beim Streaming, bei Spielen und bei Smart-Home-Systemen. Der Router verfügt über zwei 10-Gigabit-Anschlüsse, wodurch Nutzer die Möglichkeit erhalten, ihr kabelgebundenes Netzwerk mithilfe von Glasfaser- und Kupferverbindungen auf bis zu 34 Gbit/s zu erweitern.

Pro-Tipp Nutzen Sie beide 10G-Anschlüsse gleichzeitig, um den Datenverkehr für Spiele oder die Arbeit vom alltäglichen Streaming und Surfen zu trennen.

Darüber hinaus stattet ASUS den RT-BE88U mit Es ist Netzstoff Kompatibilität, die es den Nutzern ermöglicht, die Abdeckung zu erweitern, ohne dass die Stabilität zwischen den Räumen beeinträchtigt wird. Seine Guest Network Pro unterstützt bis zu fünf SSIDs und ermöglicht so eine klare Trennung zwischen IoT-, VPN- und Benutzerprofilen. Für Nutzer, die am bestenASUS weiterleiten Für anspruchsvolle Haushalte mit Dutzenden gleichzeitig angeschlossener Geräte bietet der RT-BE88U solide Leistung, Hochgeschwindigkeitsanschlüsse und Tools auf Unternehmensniveau in einem robusten Gehäuse.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 7200 Mbit/s mit Multi-Link-Betrieb ✅ Zwei 10G-Anschlüsse (SFP+ und RJ-45) unterstützen Übertragungsraten von bis zu 34 Gbit/s ✅ Unterstützt 5 SSIDs mit „Guest Network Pro“ für eine flexible Gerätesteuerung ✅ AiMesh erweitert die Reichweite, ohne die Netzwerkleistung zu beeinträchtigen ✅ Die integrierte AiProtection Pro-Funktion umfasst Tools zum Scannen nach Bedrohungen und VPN-Funktionen ✅ Bewältigt hohe Datenverkehrslasten ohne Drosselung oder Verbindungsabbrüche ❌ Das 6-GHz-Band fehlt, doch dies wird durch eine starke Dualband-Reichweite und Flexibilität bei der kabelgebundenen Verbindung ausgeglichen

Fazit: The RT-BE88U ist eine effiziente Lösung für Familien oder Wohngemeinschaften, die eine zuverlässige Leistung für mehrere Nutzer benötigen. Dank seiner Hardware- und Netzwerkverwaltungsfunktionen eignet es sich ideal für Haushalte mit hohen Anforderungen und hohem Datenverkehr.

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8. TP-Link Tri-Band BE15000 [Der beste WLAN-7-Router für zukunftssichere Geschwindigkeit und Flexibilität]

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 15.000 Mbit/s (BE15000) Bands Tri-Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Abdeckungsbereich Große Wohnungen und Einrichtungen mit mehreren Zimmern Anzahl der unterstützten Geräte Hohe Geräteanzahl Anschlüsse 1 × 10G-WAN, 1 × 2,5G-LAN, 3 × 1G-LAN Besondere Merkmale EasyMesh, TP-Link HomeShield, Multi-Link-Betrieb

The TP-Link BE15000 bietet eine ausgewogene Mischung aus langfristiger Geschwindigkeit und Alltagstauglichkeit, indem es Tri-Band-Wi-Fi-7-Architektur. Es unterstützt gleichzeitige Verbindungen in den Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz, sodass sich die Geräte auf verschiedene Frequenzen verteilen können, was zu einer höheren Stabilität führt. Diese Konfiguration gewährleistet, dass Der Durchsatz bleibt auch in Spitzenzeiten hoch, vor allem in Haushalten mit hohem Datenaufkommen und mehreren Nutzern. Der Router erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 11.520 Mbit/s allein im 6-GHz-Band.

Pro-Tipp Weisen Sie bandbreitenintensive Geräte wie Medienserver dem 6-GHz-Band zu, um zu verhindern, dass langsamere ältere Geräte um die Bandbreite konkurrieren.

Die Anschlussmöglichkeiten sind zukunftsorientiert. Mit einem 10G-WAN-Anschluss, eins2,5-Gigabit-LANund drei1-Gigabit-LAN-Anschlüsse, können Nutzer den Router mit minimalem Aufwands in Multi-Gig-Netzwerke integrieren. Das System unterstützt EasyMesh-Erweiterung, sodass Sie den zuverlässigen Schutz bei steigenden Anforderungen erweitern können. Integriert HomeShield-Tools Dazu gehören Sicherheitsüberwachung, Kindersicherung und gerätespezifische Berichte. Wenn Sie ein Mesh-Netzwerk für leistungsintensives Gaming aufbauen möchten, lässt sich dieser Router zudem gut mit dem Der beste WLAN-Verstärker für Gaming.

Vorteile Nachteile ✅ Tri-Band-WLAN 7 mit einer Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 15.000 Mbit/s ✅ Unterstützt zukunftsfähige Geräte im 6-GHz-Band ✅ Mit 10G- und 2,5G-Anschlüssen für schnelle Kabelverbindungen ✅ HomeShield bietet Sicherheitsscans und Kindersicherungsfunktionen ✅ Dank der EasyMesh-Unterstützung ist eine nahtlose Erweiterung möglich ✅ Hervorragende Wahl für Glasfaser-Internetanschlüsse mit 2 Gbit/s und mehr ❌ Es fehlen USB-Anschlüsse für die lokale Dateifreigabe, allerdings ist die Netzwerkleistung für cloudbasierte Arbeitsabläufe nach wie vor hervorragend

Fazit: The BE15000 ist ideal für Nutzer, die hohe Geschwindigkeit, umfassende Abdeckung und zukunftsfähige Flexibilität in einem leistungsstarken Wi-Fi 7-Router. Dank seines Tri-Band-Aufbaus und der kabelgebundenen Anschlussmöglichkeiten eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in modernen Haushalten.

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9. Ubiquiti Networks UniFi 7 Pro [Der beste WLAN-7-Router für Power-User und Smart Home]

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Technische Daten Details Standard-WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Höchstgeschwindigkeit Wi-Fi-7-Klasse mit 6-GHz-Unterstützung Bands Dualband (2,4 GHz, 6 GHz) Abdeckungsbereich Konzipiert für großflächige Räume mit hoher Personendichte Anzahl der unterstützten Geräte Hoch, mit 6 räumlichen Strömen Anschlüsse 1 × 2,5-GbE-Uplink-Anschluss Besondere Merkmale Deckenmontage, WPS, Architektur auf Unternehmensniveau

The UniFi 7 Pro wurde für anspruchsvolle Nutzer entwickelt, die eine nahtlose Steuerung, minimale Störungen und eine hohe Netzwerkleistung über mehrere Geräte hinweg benötigen. Es bietet Wi-Fi 7-Unterstützung mit Schwerpunkt auf großflächigen Umgebungen unter Verwendung von 6 räumliche Ströme and Unterstützung des 6-GHz-Bands um eine hohe Signalintegrität und Hochgeschwindigkeitszugang zu gewährleisten. Seine Ausführung als Decken-Access-Point bietet eine breite, gleichmäßige Abdeckung.

Pro-Tipp Bringen Sie den UniFi 7 Pro an einer zentralen Stelle an der Decke an, um sein räumliches Stream-Design und sein Abdeckpotenzial voll auszuschöpfen.

Darüber hinaus lässt sich das Gerät problemlos in das umfassendere UniFi-Ökosystem von Ubiquiti integrieren, sodass fortgeschrittene Nutzer auf detaillierte Funktionen zur Netzwerkverwaltung und -überwachung zugreifen können. Dieser Access Point eignet sich gut für Räume, in denen herkömmliche Router an ihre Grenzen stoßen aufgrund von Interferenzen oder Layoutbeschränkungen.

Vorteile Nachteile ✅ Wi-Fi 7 mit 6 räumlichen Streams für hohe Leistungsdichte ✅ Die Unterstützung des 6-GHz-Bands verringert Überlastungen und verbessert die Signalqualität ✅ Die Deckenmontage ermöglicht eine Signalverteilung über große Flächen ✅ Ideal für die Smart-Home-Automatisierung und die Steuerung im Unternehmensbereich ✅ Lässt sich in den UniFi Controller integrieren und ermöglicht so ein erweitertes Netzwerkmanagement ✅ Hervorragende Wahl für Power-User und strukturierte Umgebungen ❌ Es fehlen integrierte Anschlüsse oder Funktionen eines eigenständigen Routers, allerdings überzeugt es als Teil eines größeren verwalteten Netzwerks

Fazit: The UniFi 7 Pro bietet höchste Zuverlässigkeit für Anwender, die Konnektivität auf Unternehmensniveau und vollständige Konfigurationskontrolle wünschen. Es zeigt seine Stärken vor allem in strukturierten Umgebungen, in denen an der Decke montierte Access Points Standard-Router übertreffen.

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Was Wi-Fi 7 bietet

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) ist die neueste Generation der Funktechnologie, die darauf ausgelegt ist, Geschwindigkeit, Stabilität und Effizienz bei allen modernen Internetanwendungen zu verbessern. Es bietet wesentliche Verbesserungen, von denen jeder profitiert – von Gamern über Streamer und Berufstätige bis hin zu Smart-Home-Nutzern. Nachfolgend sind die wichtigsten Neuerungen aufgeführt, die Wi-Fi 7 auszeichnen:

Deutlich höhere Geschwindigkeiten

Bietet theoretische Geschwindigkeiten von über 40 Gbit/s, was vier- bis fünfmal schneller ist als Wi-Fi 6. Davon profitieren Nutzer, die eine Der beste Router für Streaming, die Übertragung großer Dateien oder komplexe Cloud-Anwendungen.

Bietet theoretische Geschwindigkeiten von über 40 Gbit/s, was vier- bis fünfmal schneller ist als Wi-Fi 6. Davon profitieren Nutzer, die eine Der beste Router für Streaming, die Übertragung großer Dateien oder komplexe Cloud-Anwendungen. Unterstützung für 320-MHz-Kanäle

Verdoppelt die Bandbreite im Vergleich zu früheren Generationen. Dadurch können mehr Daten gleichzeitig übertragen werden, was besonders für Smart Homes oder alle Nutzer von Vorteilen bietet, die den besten VPN-Router für den verschlüsselten Hochgeschwindigkeitsdatenverkehr nutzen.

Verdoppelt die Bandbreite im Vergleich zu früheren Generationen. Dadurch können mehr Daten gleichzeitig übertragen werden, was besonders für Smart Homes oder alle Nutzer von Vorteilen bietet, die den besten VPN-Router für den verschlüsselten Hochgeschwindigkeitsdatenverkehr nutzen. 4096 QAM (Quadraturamplitudenmodulation)

Erhöht die Datenmenge, die in jedem Signal übertragen wird. Effizientere Übertragungen führen zu höheren realen Geschwindigkeiten und einer besseren Leistung unter Last.

Erhöht die Datenmenge, die in jedem Signal übertragen wird. Effizientere Übertragungen führen zu höheren realen Geschwindigkeiten und einer besseren Leistung unter Last. Multi-Link-Betrieb (MLO)

Ermöglicht es Geräten, gleichzeitig über mehrere Frequenzbänder eine Verbindung herzustellen. Dies verringert die Latenz, erhöht die Stabilität und sorgt dafür, dass Geräte ihre Verbindung besser aufrechterhalten können, wenn sie den Raum wechseln oder bei anspruchsvollen Anwendungen wie Remote-Arbeit oder VR eingesetzt werden.

Ermöglicht es Geräten, gleichzeitig über mehrere Frequenzbänder eine Verbindung herzustellen. Dies verringert die Latenz, erhöht die Stabilität und sorgt dafür, dass Geräte ihre Verbindung besser aufrechterhalten können, wenn sie den Raum wechseln oder bei anspruchsvollen Anwendungen wie Remote-Arbeit oder VR eingesetzt werden. Geringere Latenz

Diese Funktion ist für Gamer und Nutzer von Videokonferenzen unverzichtbar und verbessert die Reaktionszeiten, wodurch sich Wi-Fi 7 hervorragend für alle eignet, die auf der Suche nach der bester Gaming-Router oder für ein flüssigeres Videoanruf-Erlebnis.

Diese Funktion ist für Gamer und Nutzer von Videokonferenzen unverzichtbar und verbessert die Reaktionszeiten, wodurch sich Wi-Fi 7 hervorragend für alle eignet, die auf der Suche nach der bester Gaming-Router oder für ein flüssigeres Videoanruf-Erlebnis. Bessere Leistung in Umgebungen mit hoher Auslastung

Entwickelt für eine optimale Leistung in Bereichen mit hoher Gerätedichte, wie beispielsweise in Wohnungen oder Häusern mit Dutzenden von verbundenen Geräten. Wi-Fi 7 passt sich dynamisch an Datenverkehr und Störungen an und sorgt so auch bei hoher Auslastung für konstante Geschwindigkeiten.

Zusammen machen diese Funktionen Wi-Fi 7 zu einem bedeutenden Fortschritt für die Konnektivität zu Hause und im Büro – und zu einer soliden Grundlage für zukunftssichere Netzwerke.

Mein Fazit

Wenn Sie von WLAN 5 oder 6 umsteigen und sich ein schnelleres, stabileres Netzwerk wünschen, ohne die Dinge unnötig zu verkomplizieren, sind diese vier Router ein hervorragender Ausgangspunkt. Jeder bietet eine einzigartige Kombination aus Funktionen, Preis und Leistung – und sie sind bereit für die nächste Generation von Streaming, Arbeit und Gaming.

GL.iNet GL-BE9300 – Der beste Allrounder in Sachen Leistung, Flexibilität und kabelgebundener Konnektivität. Er verwaltet über 100 Geräte, unterstützt VPNs nativ und verfügt über fünf 2,5-G-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeits-Backhaul oder Gaming-Setups.

ASUS RT-BE58U – Ein zuverlässiger, preisgünstiger WLAN-7-Router für kleinere Häuser oder Wohnungen. Er bietet bis zu 3600 Mbit/s mit MLO-Unterstützung und verfügt zudem über USB-WAN-Fallback, integrierte Sicherheitsfunktionen sowie Kindersicherungen.

ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro – Ideal für passionierte Gamer und Power-User, die Quad-Band-Geschwindigkeiten von 30 Gbit/s, zwei 10-Gbit-Anschlüsse und eine dreistufige Datenverkehrspriorisierung benötigen. Einer der schnellsten Wi-Fi 7-Router auf dem Markt.

NETGEAR Nighthawk RS140 – Eine einfache und zuverlässige Wahl für Familien, die schnelles WLAN auf einer Fläche von rund 209 m² wünschen, ohne sich mit komplexen Mesh-Systemen oder Unternehmenshardware auseinandersetzen zu müssen.

Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden: Ein Upgrade auf Wi-Fi 7 bedeutet höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und eine bessere Bewältigung überlasteter Netzwerke. Diese Router bieten die richtige Balance zwischen Zukunftssicherheit und praktischer Alltagstauglichkeit. Wenn Sie sich auch Gedanken über Ihre Sicherheit machen VPN router ist eine gute Option, die man in Betracht ziehen sollte.

Häufig gestellte Fragen