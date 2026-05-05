La mejor VPN para Warzone: menos retrasos, más victorias en 2026

Encontrar la mejor VPN para Warzone es como activar un código de trucos para conseguir mejores salas, solo que es 100 % legal. Cuando Warzone me mete en partidas con Más de 300 Entre el ping y unos rivales que se toman cada muerte como si fuera un campeonato mundial, lo único que me impide tirar el mando es una VPN.

Una VPN es, básicamente, un portal mágico que permite Warzone «crees» que estás jugando en otro sitio, donde el ping es mejor y es más fácil entrar en las salas. No es una estafa ni nada gratis COD No es ninguna tontería; de hecho, funciona.

¿Por qué se utilizan las VPN para Warzone¿Por qué? Sencillo: mejor ping, salas de espera más accesibles (léase: con bots) y la oportunidad de no volverse locos. En lugar de pasarlo mal enfrentándose a profesionales que tratan Warzonecomo sude-9-a-5, el juego resulta más fluido y justo.

Tanto si buscas una mejor experiencia de juego, menos retrasos o simplemente un respiro de la cámara de tortura del SBMM, un Warzone Una VPN es la clave para poder disfrutar por fin del juego. A continuación, encontrarás mi selección de las mejores VPN, los aspectos que realmente importan a la hora de elegir una, consejos sencillos para configurarla y cómo acceder a salas de juego más accesibles sin tener que andarte con rodeos.

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir una VPN para Warzone?

Si crees que elegir el mejor Warzone Usar una VPN es tan fácil como descargar lo primero que aparece en Google, ¡pero no! Lo único que estás haciendo es registrarte en más equipos, desconexiones, y servidores que te colocan en salas llenas de «aimbots» humanos. La verdad es que no todas las VPN están diseñadas para potenteCall of Dutyjuegos, y si no eliges bien, más vale que juegues con una conexión por módem; sí, soy así de mayor.

Esto es lo que realmente importa a la hora de elegir servidores VPN que no te arruinen la Warzoneexperiencia:

Factor Por qué es importante Velocidad Descargas rápidas, sin retrasos, partidas más fluidas Baja latencia (ping) Mejor tiempo de respuesta, sin efecto «goma elástica» Cobertura de servidores (ubicaciones y número) Más facilidad para cambiar de sala y un mejor emparejamiento Desbloqueo geográfico Accede a salas más accesibles o a lanzamientos regionales anticipados Conexión estable Sin caídas repentinas ni desconexiones durante la partida Sin límites de ancho de banda Juega todo el tiempo que quieras, sin ralentizaciones Ofuscación Oculta el uso de una VPN a los servidores de Activision Interruptor de corte automático Mantiene oculta tu dirección IP real si se interrumpe la conexión a la VPN Alta seguridad Protege contra piratas informáticos, ataques DDoS y fisgones Política de privacidad Sin registros, sin seguimiento, sin fugas de datos extrañas Usabilidad de la aplicación Fácil de configurar y permite cambiar de servidor rápidamente Compatibilidad con dispositivos Funciona en PC, consolas, routers o en los tres Dirección IP dedicada (algo recomendable) Lobbies más estables, menos reintentos de conexión al servidor y se evita que la IP sea incluida en listas negras

Si eliges los servidores VPN equivocados, te quedarás atrapado en salas donde sobrevivir es un milagro. Si eliges el adecuado, quizá tengas alguna posibilidad de salir adelante. ¡Elige con cuidado!

Las 7 mejores VPN para Warzone

Seamos realistas: jugar Warzone sin una VPN es como correr una carrera con un pinchazo. Ya sea para esquivar salas con ping alto, evitar las caídas de conexión, o simplemente porque te apetece un una lucha más justa, la derechaCall of Duty: Warzone Una VPN puede cambiar por completo tu experiencia con el juego.

He dedicado demasiado tiempo a probar diferentes VPN (sobre todo por frustración) para encontrar las que realmente funcionan.

Así que, tras muchas salidas airadas y algunos experimentos con el emparejamiento, he reducido las opciones a 7 VPN que realmente funcionan. Estos proveedores ofrecen la los mejores servidores VPN, seguridad a toda prueba, y, sí –acceso a las salas de bots porque a veces solo me apetece un partido relajado.

1. NordVPN [La mejor VPN para Warzone]

Característica Detalles Servidores Más de 8.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de «sin registros» verificada en cinco ocasiones, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en juegos Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

PruebasNordVPNfue muy fácil ya que, en realidad, estamos hablando de la la mejor VPN en el mercado. No tuve que lidiar con menús ni resolver problemas con el servidor: pulsé «Conectar» y simplemente funcionó. Para Warzone, eso significabasin efecto de goma elástica, sin picos, a

Cambiar de región fue igual de sencillo. Probé servidores en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Singapur para ver cómo funcionaba el emparejamiento, y Norte lo gestionó todo sin ningún problema. Incluso cuando cambié deliberadamente a mitad de la sesión para comprobar la estabilidad, Warzonenunca se ha perdido. La verdad es que parecía como si estuviéramos jugando en modo local, pero con salas más accesibles y menos complicaciones.

¿Qué lo hace diferente?

La mayoría de las VPN empiezan a fallar cuando se les exige al máximo. Norteno lo hizo.Las velocidades eran elevadas incluso en las horas punta, y nunca me hizo dudar de si estaba protegida, algo que realmente llama la atención cuando piensas en Cómo elegir la mejor VPN para proteger tu privacidad. La mayor parte del tiempo ni siquiera me daba cuenta de que estaba encendido, hasta que me lo recordaron bloqueé un rastreador or marcó una página sospechosa. Ese es el tipo de protección de la que no te das cuenta de que necesitas hasta que entra en acción.

No tuve que desactivar la VPN ni una sola vez durante las pruebas. Ni para las actualizaciones de los juegos, ni para el chat de voz, ni siquiera para los servidores con ping alto (y eso es algo poco habitual). Si eres de los que solo quieren juega, mantente a salvo y no le des vueltasuna vez más,Norte está diseñado para eso.

Ventajas Contras ✅ Seguridad de primer nivel con funciones avanzadas de privacidad ✅ Velocidades excelentes para una experiencia de juego fluida en Warzone ✅ Los servidores ofuscados son ideales para eludir la detección de VPN ✅ Rendimiento estable en todas las plataformas probadas ✅ Aplicaciones fáciles de usar para principiantes que no entorpecen el trabajo ❌ El inicio de sesión a través del navegador es un pequeño inconveniente

★ La mejor VPN en general para Warzone NordVPN Visita NordVPN

2. Express VPN [VPN rápida y fiable para Warzone]

Característica Detalles Servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, función de desconexión automática «Network Lock», gestor de amenazas, túnel dividido Privacidad Política de no retención de registros auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento en juegos Excelente con el protocolo Lightway, tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN es la opción ideal para los jugadores que buscan la más rápida y fiable Warzone VPN sin escatimar en calidad. Con sus servidores VPN repartidos por 105 países, te garantiza que siempre podrás disponer de una conexión estable para un emparejamiento más fluido and menos picos de retraso.

Es como tener un carril rápido en un mundo lleno de atascos, solo que el tráfico son grupos de presión difíciles y el carril lleva directamente a una mejor experiencia de juego. Si quieres una VPN que simplemente funcione y no requiera ajustes, esto es lo que necesitas.

¿Qué lo hace diferente?

ExpressVPNdestaca porvelocidad ultrarrápida y facilidad de uso. A diferencia deNordVPN, que incorpora capas de seguridad adicionales, ExpressVPNtrata sobrevelocidad, estabilidad y sencillez. No hace falta que te compliques con los ajustes: solo tienes que conectarlo y empezar a jugar Warzone sin ningún problema.

Además, suProtocolo Lightway le da una ventaja en cuanto a velocidad frente a la mayoría de las VPN, lo que garantiza una latencia ultrabaja para los jugadores Call of Duty jugadores. Es uno de mis Los mejores protocolos VPN para jugar. Si buscas una solución lista para usar con velocidades de primera categoría, esta es la mejor opción.

Ventajas Contras ✅ Velocidad ultrarrápida, pings bajos y buena estabilidad en las partidas ✅ El protocolo Lightway se vuelve a conectar al instante si se pierde la señal ✅ Configuración «plug-and-play» sin necesidad de ajustes: conéctalo y empieza a jugar al instante ✅ Sólida trayectoria en materia de privacidad, con auditorías independientes y una política de no registro de datos ✅ El cambio rápido de servidor permitió sortear los problemas puntuales relacionados con la región ❌ No hay muchas opciones avanzadas: es ideal si buscas simplicidad, pero ofrece menos control si te gusta personalizar los ajustes

★ VPN rápida y fiable para Warzone Express VPN Visita Express VPN

3. Proton VPN [VPN para Warzone que prioriza la privacidad]

Característica Detalles Servidores Más de 14 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento en juegos Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización VPN Accelerator Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPN proviene del mismo equipo responsable de ProtonMail, y ese pedigrí se nota. Esta es la VPN ideal para los jugadores a los que les importa tanto la privacidad de sus datos como entrar en salas de bots. La legislación suiza en materia de protección de datos, aplicaciones totalmente de código abierto y múltiples auditorías independientes respaldar cada afirmación que hagan.

Lo probéProton a lo largo de innumerables Warzone asistió a las sesiones y quedó impresionado. La conexión fue muy estable, y el cambio entre servidores de EE. UU., la UE y Asia para acceder a diferentes grupos de emparejamiento funcionó sin las desconexiones aleatorias que suelen afectar a las VPN de menor calidad. La función «VPN Accelerator» resultó realmente útil: optimiza el enrutamiento para sacar el máximo partido a la velocidad, lo que se tradujo en un registro de disparos más ágil durante los tiroteos.

¿Qué lo hace diferente?

Proton No se limitan a hablar de privacidad: lo demuestran. Todas las aplicaciones son de código abierto, lo que significa que cualquiera puede revisar el código. Empresas externas han verificado en múltiples ocasiones su afirmación de que no guardan registros. Si retransmites tus partidas o utilizas una configuración de creador de contenido en la que proteger tu IP real es realmente importante, Proton se lo toma en serio. Así que, si quieres aprender Cómo elegir la mejor VPN para proteger tu privacidad, no busques más.

Secure Core es la característica estrella para los jugadores más precavidos. Es desvía tu tráfico a través de países que respetan la privacidad (Suiza, Islandia, Suecia) antes de llegar al servidor de salida. ¿Demasiado para el juego ocasional? Quizás. Pero si alguna vez te has quedado sin conexión durante un torneo o una partida de alto nivel, sabrás apreciar esa capa de seguridad adicional.

NetShield se encarga de bloquear anuncios y evitar el seguimiento de forma automática: muy útil cuando vas cambiando de pestaña con Alt+Tab para visitar páginas de equipamientos entre partidas. El plan gratuito también es perfectamente válido (datos ilimitados, sin anuncios), aunque te interesará el plan Plus para el streaming y el acceso completo a los servidores.

Ventajas Contras ✅ Con sede en Suiza, con una política de no registro auditada y aplicaciones de código abierto ✅ Secure Core con conexión multisalto para un anonimato máximo ✅ El acelerador VPN optimiza la velocidad para jugar ✅ NetShield bloquea anuncios y rastreadores automáticamente ✅ Más de 14 000 servidores: un montón de opciones para cambiar de región ❌ El plan gratuito no incluye streaming ni selección de servidor

★ VPN para Warzone que antepone la privacidad Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost VPN [La mejor opción económica para Warzone]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Una media de 650-800 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-600 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, servidores NoSpy, bloqueador de anuncios Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Rumanía Rendimiento en juegos Servidores dedicados para juegos optimizados para una baja latencia Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años + 4 meses)

CyberGhost está diseñado para jugadores que buscan la sencillez de «enchufar y jugar» sin renunciar a un gran rendimiento en los videojuegos. Para Warzone, eso significaAcceso con un solo clic a servidores optimizados para juegos, selección automática de protocolo y velocidades que te evitarán el efecto «rubber-banding» en medio de un tiroteo. Con más de 11 000 servidores repartidos por 100 países, tienes un montón de opciones para probar diferentes regiones de emparejamiento.

Lo probéCyberGhost en decenas de Warzone Las sesiones y el rendimiento se mantuvieron estables. El ping se mantuvo bajo en los servidores cercanos, e incluso cuando me conecté a los lobbies del este y el oeste de EE. UU. y de Europa, el juego siguió respondiendo bien. Los tiempos de conexión fueron rápidos – normalmente menos de cinco segundos – y la aplicación nunca resultó molesta una vez en marcha.

¿Qué lo hace diferente?

CyberGhost destaca claramente los servidores de juegos dedicados en la aplicación – no hay que adivinar nada. Los servidores NoSpy de Rumanía añaden una capa adicional de privacidad durante las partidas clasificatorias, y el Garantía de devolución del dinero de 45 días es la más larga de esta lista, lo que te ofrece un periodo de prueba completo antes de comprometerte. Si quieres la mejor VPN para Warzone que permite jugar sin necesidad de tener conocimientos técnicos, CyberGhost hace el trabajo a la perfección.

Ventajas Contras ✅ Servidores dedicados para juegos en 100 países que garantizan conexiones de baja latencia ✅ Más de 11 000 servidores te ofrecen numerosas opciones para cambiar de región ✅ WireGuard ofrece conexiones rápidas y estables para largas sesiones de juego ✅ El enmascaramiento de IP protege tu dirección real frente a los ataques DDoS dirigidos ✅ Garantía de devolución del dinero de 45 días ❌ Los servidores dedicados para juegos solo están disponibles para Windows; los usuarios de Mac y Linux disponen de servidores estándar ❌ Velocidades medias inferiores a las de otros líderes en servidores lejanos

★ La mejor opción económica para Warzone CyberGhost VPN Visita CyberGhost VPN

5. Acceso privado a Internet [Amplia red de servidores para Warzone]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países (los 50 estados de EE. UU.) Velocidad Una media de 600-750 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-550 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/AES-128/ChaCha20 (configurable), kill switch, bloqueador de anuncios MACE, Multi-hop, reenvío de puertos Privacidad Política de no registro probada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Estados Unidos Rendimiento en juegos Servidores en los 50 estados de EE. UU. para un enrutamiento regional óptimo Precio de salida 1,85 $ al mes (plan de 2 años + 4 meses)

Acceso privado a Internet cuenta con la mayor red de servidores de todas las VPN de esta lista —más de 35 000 servidores en más de 90 países—, lo que te ofrece una una reserva prácticamente ilimitada de regiones para el emparejamientopara probar enWarzone. PIA Además, te permite configurar manualmente los niveles de cifrado y los ajustes de MTU, lo que ofrece a los usuarios con conocimientos técnicos una ventaja real a la hora de reducir al mínimo la latencia de una conexión VPN.

He puestoPIA poner a prueba en múltiples Warzonesesiones yWireGuard ofreció resultados rápidos y fiables. Al conectarme a servidores cercanos, el ping se mantuvo bajo en todo momento, e incluso en regiones lejanas se podía seguir jugando. El bloqueador MACE gestionaba automáticamente los anuncios y el seguimiento durante las esperas en el vestíbulo, y los clientes de código abierto me permitían ver con total claridad lo que ocurría con mi tráfico.

¿Qué lo hace diferente?

PIAla característica más destacada de Warzone es su enorme alcance. Con más de 35 000 servidores, puedes probar estrategias de cambio de región en mercados que la mayoría de las VPN ni siquiera cubren, ampliar los grupos de emparejamiento a los que tus competidores no tienen acceso. Las conexiones simultáneas ilimitadas también lo hacen muy práctico si juegas en PC, consola y móvil: una sola suscripción lo cubre todo sin costes adicionales.

Ventajas Contras ✅ Más de 35 000 servidores repartidos por más de 90 países para conexiones regionales con bajo ping ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas: sin límite de dispositivos ✅ Reenvío de puertos para la traversal de NAT en sesiones multijugador ✅ MACE bloquea los anuncios y el malware a nivel de la VPN para garantizar un rendimiento más fluido ✅ Opción WireGuard y AES-128 para una velocidad máxima ❌ Interfaz menos pulida que la de otras alternativas de gama alta orientadas a los videojuegos

★ Una enorme red de servidores para Warzone Acceso privado a Internet Visita Acceso privado a Internet

6. Surfshark [La VPN con la mejor relación calidad-precio para Warzone]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento en juegos Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfsharkes el únicoWarzone La VPN que necesitarás. Es sencilla, asequible y simplemente funciona, sobre todo si lo que buscas es emparejamiento basado en habilidades en Dodge or probar diferentes regiones. También es uno de los Las VPN más rápidas para jugar.

Lo probé tanto en mi PC para juegos como en PS4 durante las pruebas, y, sinceramente, no se inmutó. Sin equipo, sin tirones, y cambiar de ubicación fue rápido y sencillo.

La interfaz de usuario es sencilla, La configuración me llevó unos dos minutos, y una vez que estaba en marcha, ya no tuve que volver a pensar en ello. Eso es lo que se busca en la mejor VPN para Warzone – algo que no estorba y que hace que todo vaya sobre ruedas.

¿Qué lo hace diferente?

Lo que más llamó la atención fue el coherencia. Incluso durante sesiones más largas o tras conectarse a servidores lejanos, el la conexión se mantuvo firme. Pude explorar regiones, unirme a salas y entrar directamente en las partidas sin retrasos ni mensajes de error extraños. Además, La configuración del router fue mejor de lo que esperaba – Ideal si juegas en consola.

Al tenerOpciones de IP estática además, ayudó a evitar cualquier tontería relacionada con las listas negras al cambiar de país, y el compatibilidad con un número ilimitado de dispositivos facilitó la realización de pruebas en diferentes plataformas sin necesidad de pasos adicionales.

Surfshark No pretende llamar la atención. Es un caballo de batalla: uno de esos que cumple con su trabajo sin hacer ruido y te permite centrarte en la acción, en lugar de perder el tiempo con los ajustes.

Ventajas Contras ✅ Seguridad a toda prueba que te garantiza protección y anonimato ✅ Velocidades excelentes para una experiencia de juego fluida y sin retrasos ✅ Funciona a la perfección en todos tus dispositivos ✅ Una configuración sencilla que no te quitará ni tiempo ni paciencia ✅ Una relación calidad-precio inigualable ❌ La configuración del router requiere unos pasos adicionales, aunque no es nada complicado

★ La VPN con la mejor relación calidad-precio para Warzone Surfshark Visita Surfshark

7. VeePN [Una VPN económica para Warzone que cumple con su cometido]

Característica Detalles Servidores Más de 2600 servidores en más de 80 países Velocidad Entre 420 y 560 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps Conexiones simultáneas Hasta 20 dispositivos (máximo) Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, NetGuard (bloqueador de anuncios y malware), doble VPN, servidores que utilizan únicamente memoria RAM Privacidad Política de no registro de datos, con sede en Panamá (fuera de los países del 5/9/14 Eyes) Rendimiento en juegos Sólido para un estilo informal Cobertura de servidores Amplia cobertura en Norteamérica y la Unión Europea; acceso a la mayoría de las regiones de videojuegos Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 26 meses)

Seamos sinceros: no todo el mundo está dispuesto a gastarse un dineral en una VPN solo para facilitarse las cosas Warzonegrupos de presión.VeePN cuesta menos que una sola carcasa y protege todo tu equipo de gaming. Para los jugadores que buscan una buena protección y la posibilidad de cambiar de región de vez en cuando sin tener que pagar un precio desorbitado, este dispositivo ofrece un rendimiento superior al que cabría esperar por su categoría.

CorríVeePNa lo largo de muchosWarzone sesiones en las que esperaba un rendimiento propio de un plan económico, y me sorprendió. Las conexiones al servidor local respondían bien – sin efecto «rubberbanding» en los combates cuerpo a cuerpo, sin balas fantasma en los disparos de francotirador. WireGuard La latencia se mantuvo al mínimo y no sufrí ninguna desconexión durante las partidas mientras realizaba las pruebas. Además, es un una VPN estupenda paraMobile Legends y muchos otros juegos.

¿Qué lo hace diferente?

VeePN no pretende competir con NordVPNen cuanto a características.Está pensado para jugadores que buscan algo sencillo: conectarse, jugar y estar protegidos. La interfaz es sencilla, el cambio de servidor es rápido y no hay que perder el tiempo navegando por menús para encontrar lo que necesitas.

Lo que realmente destaca es su relación calidad-precio. El plan de 2 años supone un gasto mínimo al mes, y te permite incluir 10 dispositivos en el plan Pro o 20 en el Max. Cubre tu PC para juegos, tu consola, tu teléfono y aún te queda espacio para todo el equipo. El túnel dividido te permite dirigir solo Warzone a través de la VPN mientras que Discord y las aplicaciones de streaming siguen utilizando tu conexión habitual, lo que garantiza un chat de voz fluido y reduce los cuellos de botella en el ancho de banda.

¿Cuál es la contrapartida?Los viajes de larga distancia entre regiones no son VeePN«su punto fuerte». Al cambiar de Norteamérica a Asia para acceder a diferentes salas, los resultados fueron irregulares: a veces se podía jugar, otras veces había un retraso enorme. Quédate con los servidores de tu zona y no tendrás problemas. Si te alejas demasiado, notarás la diferencia con respecto a las opciones premium.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio inmejorable: 1,99 $ al mes en los planes de larga duración ✅ WireGuard garantiza la fluidez de las conexiones locales ✅ El túnel dividido garantiza un funcionamiento fluido de Discord y las retransmisiones ✅ La cobertura para entre 10 y 20 dispositivos se adapta a toda tu instalación ✅ La jurisdicción de Panamá te mantiene al margen de las alianzas de vigilancia ❌ El rendimiento entre regiones puede ser muy variable

★ Una VPN económica para Warzone que cumple con su cometido VeePN Visita VeePN

Cómo configurar una VPN para Warzone

Configuración de la mejor VPN para Warzone No es precisamente ciencia espacial, pero sin duda lo parece cuando te pasas horas mirando un sinfín de ajustes y preguntándote por qué tu ping se ha disparado por las nubes.

Si deseaesquivar emparejamiento basado en el nivel, buscar más fácil grupos de presión, o simplemente para evitar que te tiente algún fanático con unos cuantos cientos de horas a sus espaldas esta temporada: una buena VPN no solo protegerá tu conexión, sino que te garantizará que puedas jugar Call of Duty juegos a tu manera.

Vamos a ponerte al día sin que te cueste más esfuerzo.

Cómo usar una VPN en la consola (PS/Xbox) Cómo usar una VPN en un ordenador 1. Instala una aplicación VPN en tu ordenador y conéctate a un servidor. 1. Elige y regístrate en una VPN premium como Surfshark. Elige el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades. 2. Conecta la consola al ordenador mediante el cable Ethernet. 2. Descarga la aplicación VPN desde la página web oficial (normalmente es un archivo .exe) e instálala. 3. Activa el uso compartido de la conexión en Windows. Ve a Panel de control > Redes e Internet > Centro de uso compartido de red > Cambiar la configuración del adaptador. 3. Inicia sesión en el cliente VPN de tu ordenador. La mayoría de las VPN requieren una verificación por correo electrónico. 4. Haz clic con el botón derecho del ratón en tu conexión VPN y selecciona Características. En la pestaña «Compartir», marca Permitir que otros usuarios de la red se conecten a través de la conexión a Internet de este ordenador. SeleccionaEthernet como conexión de destino. 4. Ve a la lista de servidores de tu cliente VPN y conéctate a un servidor o ubicación que tenga un ping más bajo que el tuyo o que te permita acceder a algunas salas de bots. 5. Configura la red en tu consola. Ve a Configuración de red > Configurar la conexión por cable. 5. AbrirWarzone y asegúrate de que la región del servidor coincida con la ubicación activa en tu cliente VPN. 6. En la consola, ve a Configuración > Comprobar la conexión a la red para comprobar que la VPN funciona.

Cómo acceder a las salas de bots en Warzone con una VPN

Ya he jugado bastante Warzone saber que, a veces, el emparejamiento basado en la habilidad (SBMM) parece tener algo personal contra mí. Para ser justos, el problema es el mismo en juegos como Overwatch 2, CoD: Modern Warfare, yDestiny 2.

En una partida estoy jugando sin prisas y, en la siguiente, alguien que probablemente ni siquiera mira la pantalla me da un tiro sin apuntar. Así que hice lo que haría cualquier persona sensata: cambié de servidor VPN para encontrar salas en las que no fuera un blanco fácil al que solo le quieren quitar XP gratis.

Si tú también estás harto de encontrarte constantemente con oponentes con cuentas pirateadas, aquí te explicamos cómo utilizar servidores VPN para acceder a las salas de bots que tanto necesitas.

Para más información Por qué funciona Utiliza una VPN para conectarte a regiones poco pobladas (más información al respecto a continuación) Menos jugadores expertos, menos usuarios fuera de las horas punta y más probabilidades de acabar en salas con muchos bots Juega fuera de las horas punta (ya sea a última hora de la noche o a primera hora de la mañana) Hay menos jugadores expertos en línea y más bots de relleno Evita el juego cruzado si juegas en consola Reduce el nivel máximo de habilidad de tus salas Utiliza servidores VPN lejanos con pings más altos (120-200 ms) El sistema reduce la importancia de la habilidad para encontrar una partida que se ajuste a tu umbral de latencia Evita jugar en dúos o equipos con amigos muy buenos El SBMM calcula la media del K/D de tu grupo Cambia de servidor VPN cada 3-6 partidas Evita el «lock-in» de SBMM, restablece tu comportamiento en el emparejamiento y reduce la probabilidad de que el sistema se adapte a tu nivel de habilidad demasiado rápido

La mejor ubicación de VPN para las salas de bots en Warzone

Si quieres evitar los vestíbulos llenos de Twitch streamers que crean momentos destacados, y luego elige el adecuado VPN servidores. Estas son algunas de mis regiones favoritas para las salas de bots:

Región Por qué funciona Egipto PequeñoWarzone base de jugadores, menos competitiva Sudáfrica Menos jugadores, salas más tranquilas Singapur Una base de jugadores más ocasionales fuera de las horas punta India Posibilidad de que haya menos gente en los vestíbulos a primera hora de la mañana Argentina El ping es alto, pero esto puede dar lugar a partidas con jugadores de bajo nivel durante las horas nocturnas en la zona México Dependiendo de la configuración de enrutamiento del servidor, puede facilitar la creación de salas fuera de las horas punta Hawái Servidores menos concurridos, ideales para evitar salas abarrotadas

El uso de servidores VPN en estas regiones permite Warzoneel sistema de emparejamiento te coloca en salas donde el número de jugadores es menor, lo que significa que el juego tiene que cubrir las plazas con bots controlados por la IA. Si quieres saber más sobre cómo cambiar de región, lee mi guía completa sobre Cómo cambiar la región en Steam.

Aunque no es100 % garantizado, aumenta considerablemente tus posibilidades de poder disfrutar por fin de una partida sin que te dejen de lado. Sin embargo, no te confíes demasiado, porque acabarás olvidando lo que es la verdadera competición, sobre todo si además utilizas un VPN paraBO6.

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