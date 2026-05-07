Los 7 mejores modelos de ratones SteelSeries para juegos en 2025

SteelSeries sigue subiendo el listón, y su nueva gama hace que elegir la mejor SteelSeries Elegir un ratón es una decisión difícil. En lugar de ofrecer pequeñas variaciones, cada ratón refleja un estilo de juego distinto. Algunos son tan ligeros que parecen no pesar nada; otros dan la sensación de que podrías usarlos como arma para golpear a tu enemigo (aunque no lo hagas).

Te dan un rango alto del IPC, a menudo supera los 18 000. Y el rendimiento del sensor es uniforme en todos los aspectos. La mayoría Ratones SteelSeriesutiliza elTrueMove Pro or TrueMove Air, que son excelentes para un seguimiento de baja latencia y alta precisión. ¿Quieres saber más sobre ellos?

En los siguientes apartados se destacan los puntos fuertes más destacados de los principales SteelSeries modelos de ratón para ayudarte a decidir cuál elegir.

Nuestra selección de los mejores ratones SteelSeries

La gente confía ciegamente en SteelSeries para jugar, así que quería ver qué ratones cumplen realmente esa promesa. Y tras probarlos en persona, comparando la sensación al sujetarlos, el peso, la respuesta de los botones y la comodidad durante sesiones prolongadas, Estos tres quedaron en cabeza. Si te importan la precisión y el tacto, probablemente también te acabará gustando alguno de estos.

Ratón SteelSeries Aerox 3 – Este ratón es ligero, pero no da sensación de ser de mala calidad al cogerlo. Su sensor se mantiene estable tanto en alfombrillas blandas como duras. Además, puedes jugar durante horas sin sentir molestias. El agarre se mantiene constante en todo momento. En general, es una excelente elección si buscas un ratón sencillo que funcione bien sin necesidad de ajustes constantes. Ratón para juegos FPS de SteelSeries Esports – No te dejes engañar por el precio; este ratón rinde muy por encima de lo que cabría esperar por su precio. Es sencillo, pero todo, desde la sensación al pulsar los botones hasta el seguimiento, está pensado para los juegos de disparos. Si buscas un equipo de calidad sin gastarte mucho, no lo dudes. Ratón para juegos SteelSeries Rival 5 – El Rival 5 te ofrece un amplio margen de maniobra. Cuenta con cinco botones adicionales situados justo donde los necesitas, para que no tengas que estirarte de forma incómoda en plena partida. Es ideal para jugadores que alternan entre distintos géneros o que necesitan accesos directos rápidos durante el juego.

SteelSeries ofrece muchas opciones más allá de las habituales, y merece la pena echarles un vistazo más de cerca. Así que sigue leyendo si buscas algo un poco más específico o poco común. Porque hay más ratones para juegos, tanto los que son por cable como los que tienen conexión inalámbrica, se están acercando.

Los 7 mejores modelos de ratones Steelseries para jugadores ocasionales y de competición

Cada jugador tiene necesidades diferentes, así que he desglosado en qué destaca realmente cada uno de estos ratones. Si tú también estás montando un equipo completo, echa un vistazo a nuestras recomendaciones para el las mejores alfombrillas para ratón de gaming que combinan bien con estos ratones. Bueno, vamos al grano.

1. Ratón con cable SteelSeries Aerox 3[Mejor en general]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB-C) Peso 57 g (ultraligero) Botones 6 botones programables Tipo de sensor TrueMove Core (óptico, desarrollado conjuntamente con PixArt) Rango del IPC 200–8 500 ppp Iluminación RGB de 3 zonas (personalizable a través de SteelSeries Engine)

He probado muchos ratones para juegos a lo largo de los años, pero el Aerox 3 Me ha impresionado lo fluido que resulta. Con un peso de tan solo 57g, resulta extremadamente ligero. Utiliza un carcasa perforada que mantiene un flujo de aire constante durante un uso prolongado. En su interior, funciona el Sensor TrueMove Core con 8.500 CPI y una velocidad de seguimiento de 300 IPS.

Eso se traduce en una mayor precisión en títulos de ritmo trepidante como Counter-Strike o Apex Legends. Puedes probarlo con algunos de estos los mejores juegos para PC ahora mismo, y verás lo rápido que responde. Su frecuencia de actualización alcanza los 1000 Hz para una respuesta fluida. Y, a diferencia de la mayoría de los ratones, mantiene su precisión incluso cuando se levanta del ratón. Puedes ajustar la configuración a través de SteelSeries Engine y guardarlos en la memoria interna.

Esto resulta muy útil si juegas en diferentes dispositivos. Además, se desliza con facilidad tanto sobre alfombrillas blandas como duras. El Patas deslizantes de PTFE tienen los bordes redondeados y vienen preinstalados. Esto te permite disfrutar de un movimiento fluido desde el primer momento. Su cable trenzado USB-C es flexible y no se enreda fácilmente. Además, incluyeCon clasificación IP54resistencia al agua y al polvo, algo poco habitual en un dispositivo de este peso.

Para más información Si juegas durante muchas horas, la carcasa transpirable del Aerox 3 ayuda mucho a reducir la sudoración de las palmas de las manos. Combínalo con una buena alfombrilla para que todo vaya rápido y fluido.

El ratón cuenta con iluminación RGB en la base y en la rueda de desplazamiento, y puedes personalizarla en SteelSeries Engine. Desde su diseño hasta su tacto, el Aerox 3 Se adapta a una amplia variedad de estilos de juego y tamaños de mano.

Si quieres algo que se adapte a Juegos de disparos en primera persona, MOBA y juegos casuales sin perder el ritmo, esta es una apuesta segura.

Ventajas Contras ✅ Diseño ultraligero ✅ Resistente al agua y al polvo ✅ Excelente control del deslizamiento ✅ El RGB queda bien ✅ Ofrece múltiples opciones de personalización ❌ El tejido de nido de abeja tiene un tacto un poco diferente, pero mejora la ventilación

Veredicto final: The SteelSeries Aerox 3 ofrece un diseño ultraligero pero resistente, con un seguimiento preciso, un deslizamiento fluido y funciones personalizables que se adaptan a cualquier estilo de juego. Con su carcasa transpirable, su cable USB-C flexible y su resistencia al agua, es un ratón versátil que combina un rendimiento óptimo con comodidad durante todo el día.

2. Ratón para juegos FPS de SteelSeries Esports[La mejor opción económica]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (cable USB-C desmontable) Peso 59 g (carcasa ligera de estructura alveolar) Botones 5 botones programables Tipo de sensor TrueMove Pro Rango del IPC 100–18 000 ppp (450 ppp/s, aceleración de 50 g) Iluminación RGB de una sola zona (personalizable mediante el software SteelSeries GG)

The Ratón para juegos FPS de SteelSeries Esports Sin duda merece la pena echarle un vistazo si estás buscando un ratón para juegos económico sin sacrificar el rendimiento. Utiliza un Sensor TrueMove PRO con 18 000 ppp para un seguimiento fiable en juegos de disparos rápidos. Esto significa que los movimientos rápidos se mantienen precisos, sin desvíos ni retrasos. Muchos usuarios destacan lo bien que funciona tanto en alfombrillas duras como de tela, sin ningún problema.

Es un ratón con cable que se conecta a través de un Cable USB-Cy te ofrece una respuesta estable y de baja latencia. Su cable Super Mesh es flexible y se nota suave al deslizarlo rápidamente. Su cuerpo ligero pesa unos 59 g, lo que le da un tacto equilibrado sin resultar demasiado inestable. Su forma permite estilos de agarre con las garras y con las yemas de los dedos Bueno. Es sencillo, pero no da la sensación de ser de mala calidad al tacto.

Es una buena opción si juegas en un el mejor monitor para videojuegos, donde las altas frecuencias de actualización exigen una respuesta precisa. Además, cuenta con cinco botones programables que se pueden reasignar por completo mediante el software de SteelSeries. La rueda de desplazamiento es táctil y tiene pasos bien definidos, lo que resulta útil para cambiar de arma. Los botones laterales están bien situados y no molestan.

Para más información Ajusta la configuración del CPI a través de SteelSeries Engine antes de lanzarte a las partidas clasificatorias. La configuración predeterminada funciona bien, pero un ajuste personalizado marca una gran diferencia a la hora de acertar en los disparos a la cabeza.

La calidad de fabricación transmite confianza, incluso a este precio. Es una opción estupenda si estás montando un equipo con varios periféricos para juegos y tienes un presupuesto limitado. Para juego competitivo de disparos en primera persona, este es el mejor ratón para juegos de SteelSeries de gama económica que cumple con su cometido. Da la talla incluso si se compara con otros ratones de la misma categoría.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Rango de precios al consumo (IPC) aceptable ✅ Sensación de clic nítida ✅ Configuración sencilla «plug-and-play» ✅ Admite varios estilos de agarre ❌ Ofrece menos funciones premium, pero cuenta con todas las necesarias, teniendo en cuenta su precio más bajo

Veredicto final: The Ratón para juegos FPS de SteelSeries Esports combina un diseño ligero con un aspecto elegante TrueMove Pro sensor y un cable flexible para ofrecer una precisión fiable a un precio asequible. Aunque prescinde de algunos extras de gama alta, cumple a la perfección con lo esencial, lo que la convierte en una opción con una excelente relación calidad-precio para los jugadores competitivos de FPS.

3. Ratón para juegos SteelSeries Rival 5 [Ideal con botones programables]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB-A) Peso 85 g (diseño ergonómico y ligero) Botones 9 botones programables (incluidos 5 botones laterales de acción rápida) Tipo de sensor TrueMove Air (óptico, desarrollado conjuntamente con PixArt) Rango del IPC 100–18 000 IPC Iluminación RGB PrismSync de 10 zonas (personalizable a través del software SteelSeries GG)

Para quienes juegan a títulos de diversos géneros, elRival 5′Disposición de 9 botones es todo un acierto. Cuenta con nueve botones personalizables, perfectos para cambiar de género. Puedes asignar macros o comandos personalizados mediante el software SteelSeries GG. Y esto lo convierte en la opción ideal para Ya sean MOBA, RPG o juegos de disparos.

El ratón pesa solo 85 g, lo cual es impresionante teniendo en cuenta la cantidad de botones que tiene. La mayoría de los ratones con varios botones de este rango de precios resultan más pesados y voluminosos, pero este no. Su forma ergonómica se adapta a manos de tamaño mediano a grande. Además, es ideal tanto para el agarre con la palma como para el agarre en garra. Cada botón responde con precisión, y el rueda de desplazamiento con función «tilt-click» aporta una mayor versatilidad en juegos o aplicaciones.

Además, obtienes un PrismSync RGB de 10 zonas que puedes ajustar en el software. No es solo por estética; se puede sincronizar con tu juego o adaptarse a tu configuración.Memoria internaAdemás, esto significa que puedes guardar tus perfiles y llevártelos a cualquier parte, sin necesidad de instalar ningún software. Si cambias de juego o de ordenador, esto supone una gran ventaja.

Para más información Utiliza los botones laterales para las habilidades de apoyo o los accesos directos al inventario en juegos como Fortnite or Pico. Cambiar de preajuste a través del software te ahorra tiempo y mejora tu velocidad de reacción.

En cuanto al rendimiento, no hay nada de qué preocuparse. El ratón también cuenta con un sensor óptico TrueMove Air que alcanza hasta Seguimiento de 18 000 CPI y 400 IPS. El seguimiento es preciso y los clics son rápidos. No pretende ser un ratón ultraligero, pero es lo suficientemente ágil para los juegos de disparos en primera persona y lo suficientemente preciso tanto si estás editando como si estás jugando en un portátil para juegos de gama alta. Si buscas un ratón fiable y versátil, este modelo lo tiene todo sin complicar demasiado las cosas.

Ventajas Contras ✅ 9 botones reasignables ✅ Colocación inteligente de los botones ✅ Compatibilidad con diversos géneros ✅ Iluminación Vivid PrismSync ✅ Ideal para cualquier juego ❌ A las personas con manos más pequeñas les puede costar un poco acostumbrarse, pero no es un gran problema

Veredicto final: The SteelSeries Rival 5 Incorpora nueve botones programables estratégicamente situados, un preciso sensor TrueMove Air y una llamativa iluminación PrismSync en un diseño ergonómico de 85 g. Es una opción versátil para los jugadores que alternan entre distintos géneros, ya que ofrece flexibilidad y precisión sin resultar demasiado voluminoso.

4. Ratón para juegos SteelSeries Sensei Ten, el Neon Rider Edition [Ideal tanto para zurdos como para diestros]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB-A) Peso 92g Botones 8 botones programables Tipo de sensor Sensor óptico TrueMove Pro Rango del IPC 50–18 000 IPC Iluminación RGB de 2 zonas (personalizable a través de SteelSeries Engine)

The SteelSeries Sensei Ten, el Neon Rider tiene una carcasa brillante y llamativa que parece sacada directamente de una máquina recreativa. Pero por dentro, esconde un auténtico equipo para esports. Es totalmente ambidiestro. Eso significa que no importa si eres zurdo o diestro. La forma sigue siendo cómoda.

El agarre tampoco resbala. En92 gramosAdemás, el peso está bien equilibrado para la mayoría de los estilos de agarre. Y rinde igual de bien en partidos de alto nivel que en partidos amistosos. Echa un vistazo a estos los mejores juegos de Xbox para ponerlo a prueba. Ya sean juegos de disparos, de carreras o RPG de acción, los Sensei Ten se cumple en todos ellos.

Puedes ahorrar cinco perfiles personalizados directamente al ratón, y cada botón se puede reasignar por completo en SteelSeries Engine. Además, cambiar los ajustes del CPI o configurar macros es cuestión de segundos. La frecuencia de sondeo es de Mil hercios, por lo que el retraso de entrada ni siquiera entra en discusión. La calidad de fabricación es sólida, con interruptores mecánicos diseñados para 60 millones de clics.

Para más información Guarda los perfiles de la mano izquierda y la derecha en la memoria integrada para no tener que reiniciar tu ratón para juegos ajustes cada vez.

Su cable es suave y flexible, lo que reduce la resistencia durante el juego. En general, Sensei Ten, el Neon Rider está diseñada para deslizarse con suavidad y ofrecer un control total con ambas manos. Si ya estás harto de renunciar a la comodidad solo porque eres zurdos, se trata de una mejora notable.

Ventajas Contras ✅ Rápido y preciso ✅ Diseño verdaderamente ambidiestro ✅ Equilibrado para el agarre en garra ✅ Skin llamativa de CS:GO ✅ Resistente ❌ No hay opción inalámbrica, pero la opción por cable garantiza una latencia mínima

Veredicto final: The SteelSeries Sensei Ten, el Neon Rider Edition combina un auténtico diseño ambidiestro, nítido TrueMove Pro sensor y su construcción resistente, lo que la convierte en una opción excelente tanto para jugadores diestros como zurdos. Aunque no cuenta con conexión inalámbrica, su conexión por cable de baja latencia y su diseño llamativo ofrecen un rendimiento fiable con estilo.

5. Ratón para juegos SteelSeries Prime FPS[Lo mejor para los juegos de disparos en primera persona]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB-A) Peso 69g Botones 5 botones programables Tipo de sensor Sensor óptico TrueMove Pro Rango del IPC Hasta 18 000 IPC Iluminación RGB (una zona, personalizable mediante el software SteelSeries GG)

No se puede hablar de Ratones diseñados para juegos de disparos en primera persona sin mencionar el SteelSeries Prime. Este ratón está claramente diseñado para una puntería precisa y movimientos rápidos. Y se nota su diseño de competición en cuanto empieza la acción. Equipado con el TrueMove Pro, el ratón se desplaza hacia arriba hasta18 000 IPC. El seguimiento resulta natural y ágil, sin aceleraciones ni suavizaciones que te desconcentren.

Además, funciona y tiene el aspecto de un ratón de nivel profesional. Cuenta con un Combinación de colores Neo Noir eso le confiere una estética única y atrevida que destaca sin resultar excesivamente llamativa. Pero lo más destacado aquí, sin embargo, es el Interruptores magnéticos Prestige Optical.

En lugar de utilizar contactos metálicos estándar, estos interruptores emplean imanes de neodimio y rayos infrarrojos para una respuesta ultrarrápida y una sensación de pulsación extremadamente uniforme. Están diseñadas para soportar hasta 100 millones de pulsaciones —la mejor cifra del sector— y mantienen su precisión y tacto incluso tras horas de juego ininterrumpido.

Para más información Combina elPrincipales con una configuración de baja sensibilidad para un mejor control del puntero en los juegos de disparos. Ofrece un seguimiento nítido incluso con un CPI bajo, lo que facilita los movimientos precisos y los desplazamientos más lentos.

Quizá también te interese echar un vistazo a algunos de estos Grandes juegos para PS5 que combinan a la perfección con este equipo de alta precisión. Con un peso de 69 gramos, es ligero sin parecer vacío. A menos que realmente necesites una pantalla OLED o funciones de ajuste adicionales, el Principaleste ofrece un rendimiento de primera categoría en juegos de disparos en primera persona sin tener que gastar más.

Ventajas Contras ✅ Interruptores OM eficientes ✅ Baja latencia de clic ✅ Sensor de calidad para deportes electrónicos ✅ Patines de deslizamiento suave ✅ Ligero y fácil de mover ❌ No tiene iluminación RGB lateral, pero un tema llamativo lo compensa

Veredicto final: The SteelSeries Prime FPS ofrece una precisión de nivel profesional gracias a su TrueMove Pro con sensor y ultrarresistente Interruptores magnéticos Prestige Optical, lo que la convierte en una auténtica potencia para los jugadores de juegos de disparos competitivos. Aunque su diseño es minimalista, su construcción ligera y su rendimiento de nivel profesional la convierten en uno de los mejores ratones para juegos de disparos en primera persona de su categoría.

6. Ratón inalámbrico para juegos SteelSeries Rival 650 Quantum [Lo mejor en tecnología inalámbrica]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de conexión Inalámbrico (Quantum Wireless mediante receptor USB) Peso 121 g (personalizable hasta 153 g con 8 contrapesos de 4 g) Botones 7 botones programables Tipo de sensor TrueMove3+ (sistema de doble sensor con detección de levantamiento) Rango del IPC 100–12 000 IPC Iluminación RGB de 8 zonas (personalizable a través de SteelSeries Engine) Tiempo de carga/Duración de la batería Carga rápida de 15 minutos = más de 10 horas / Carga completa = más de 24 horas

SteelSeries ha creado el Rival 650 Quantumpor un lado:uso inalámbrico. Funciona en Quantum Wireless 2,4 GHz con un tiempo de respuesta de 1 ms. Sin retrasos en la entrada ni cortes. Esa fiabilidad es fundamental cuando juegas partidas clasificatorias y cada reacción en una fracción de segundo decide el resultado.

Además, cuenta con carga rápida de hasta 10 horas de juego con solo 15 minutos. Con una carga completa, dura más de 24 horas. Puedes jugar todo el día sin preocuparte por la batería. Enchúfalo, tómate un tentempié y Ya estás listo otra vez.

Y aunque la conexión inalámbrica es el principal atractivo del Rival 650 Quantum, el resto del ratón también es excelente. Utiliza un sistema de doble sensor (TrueMove3 y un sensor de profundidad específico). Esta combinación mejora la precisión del seguimiento y controla la distancia de despegue. Perfecto para usuarios con un CPI bajo que necesitan un apuntado estable.

Para más información Cárgala por completo en solo 15 minutos para disfrutar de más de 10 horas de juego. Personaliza el peso según tu estilo de juego: más pesada para mayor precisión, más ligera para mayor velocidad.

Tampoco estás limitado a una sola configuración. Añade o quita pesos para adaptarlo a tu agarre y estilo de juego. El ajuste del peso hace que este ratón sea totalmente personalizable. Incluye ocho pesas extraíbles de 4 g y ranuras laterales para ajustar el equilibrio. Esto te permite adaptarlo a tu agarre. Hazlo más ligero o más pesado; tú decides.

Ventajas Contras ✅ Sistema de doble sensor ✅ Pesas ajustables ✅ Conexión inalámbrica sin retrasos ✅ Compatible con la carga rápida ✅ Batería de larga duración ❌ Un poco pesado, pero se puede personalizar con pesas

Veredicto final: The SteelSeries Rival 650 Quantum Wireless Ofrece un rendimiento inalámbrico sin retrasos, precisión gracias a sus dos sensores y opciones de peso personalizables para una experiencia a medida. Aunque es más pesada que la mayoría de los ratones para esports, su carga rápida y su batería de larga duración la convierten en una opción ideal para los jugadores que buscan libertad sin renunciar a la fiabilidad.

7. Ratón para juegos SteelSeries Prime [Lo mejor para los deportes electrónicos]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB-A) Peso 69g Botones 6 botones programables Tipo de sensor Sensor óptico TrueMove Pro Rango del IPC 50 € – 18 000 IPC Iluminación RGB (una sola zona, normalmente en la rueda de desplazamiento)

La primera vez que oí que los profesionales habían colaborado en el diseño Principales, sentí curiosidad. Pensé que estaría bien, pero no esperaba que resultara tan refinada. Es ligera pero sólida, fluida pero controlada. No tienes que pensar en ella en medio del partido. Simplemente hace lo que necesitas.

Está optimizado para ofrecer precisión en los deportes electrónicos. Por lo tanto, no notarás ningún tipo de fricción ni resistencia durante una partida. Su Sensor TrueMove Pro ofrece una precisión sin igual. Obtienes Seguimiento individualizado hasta 18 000 puntos del IPC sin suavización. El objetivo se mantiene estable incluso ante cambios repentinos.

The Conmutadores Prestige OM En el Prime, cada clic ofrece una respuesta rápida y satisfactoria. Con el paso del tiempo, no se producirán pulsaciones dobles accidentales ni pulsaciones demasiado suaves. El diseño del gatillo magnético garantiza un rendimiento constante. Incluso tras un uso intensivo, la sensación sigue siendo la misma que el primer día.

Para más información Si vienes de usar un ratón más pesado, dale unos días a tu puntería para que se adapte. Los clics son rápidos, así que tómate tu tiempo para configurar las teclas según tu estilo de agarre.

Tampoco es necesario mantener el software en ejecución. Puedes configuraro el IPC y la tasa de participación directamente en el ratón. Una vez hecho esto, lo guarda todo en la memoria interna, por lo que tu configuración se mantiene intacta incluso cuando cambias de sistema.

Ventajas Contras ✅ Interruptores de clic de alta gama ✅ Diseñado para la velocidad ✅ Entrada fluida y de baja latencia ✅ Cómodo para cualquier tipo de agarre ✅ Ideal para cualquier partido ❌ Es un poco caro, pero merece la pena si eres un jugador empedernido

Veredicto final: The SteelSeries Prime Es un ratón ligero, diseñado por profesionales, que ofrece una precisión impecable, clics uniformes y un rendimiento de nivel profesional nada más sacarlo de la caja. Aunque es un poco caro, su durabilidad y su fiabilidad a nivel de competición lo convierten en una inversión que vale la pena para los jugadores más exigentes.

Características destacadas de un ratón SteelSeries

SteelSeries Estos ratones están diseñados para tener un aspecto atractivo, pero también cuentan con numerosas funciones bien pensadas que se centran en el rendimiento, la durabilidad y la comodidad.

A continuación se enumeran algunos de los tecnologías clave eso es lo que los distingue y ayuda a explicar por qué se han convertido en la opción preferida tanto de los jugadores competitivos como de los ocasionales.

1. Sensores ópticos TrueMove

SteelSeries diseñó suSensores TrueMove molido específicamente para el el panorama de los deportes electrónicose. Estos sensores registran el movimiento con Precisión 1:1. Esto significa que el cursor refleja al instante cada movimiento de tu mano, sin retrasos ni saltos. Tampoco notarás fluctuaciones en la respuesta a altas velocidades.

El rango del CPI es amplio. Pero lo más importante es que mantiene su precisión en todo el rango. Eso resulta útil cuando se dispara con la mira o microseguimiento en un espacio reducido. Y no hay aceleración incorporada ni curvas de respuesta irregulares. Eso hace que tu objetivo se perciba con naturalidad y realismo, lo cual es fundamental cuando cada disparo cuenta.

2. Interruptores ópticos magnéticos Prestige OM™

La sensación al pulsar es más importante de lo que la gente cree, y estos interruptores demuestran por qué. SteelSeries ha estado utilizando una combinación de tecnología óptica y magnética en su Interruptores Prestige OM™. El resultado es un clic nítido y repetible que prácticamente no sufre desgaste con el paso del tiempo.

Además, no dependen de puntos de contacto físicos como los interruptores normales. Eso equivale a sin retraso al hacer doble clic o una respuesta más lenta al cabo de varios meses. Además, son rápidas sin resultar demasiado bruscas. Notarás la diferencia al instante cuando juegues a juegos de ritmo rápido o realices muchos clics sucesivos.

3. Protección AquaBarrier™

Puede que esta función no te llame la atención de inmediato, pero es lo que alarga la vida útil de tu ratón. AquaBarrier™ es un recubrimiento protector integrado en algunos SteelSeries diseños. Impide la entrada de polvo, grasa e incluso pequeños derrames sin alterar el aspecto ni la textura del ratón.

EsClasificación IP54, que no es resistente al agua, pero protege fácilmente contra los riesgos del día a día. No tienes que preocuparte si estás jugando con una bebida a mano o si te sudan las manos a mitad de la sesión. Es uno de esos detalles en los que nunca piensas hasta que los necesitas.

4. Tecnología inalámbrica Quantum 2.0

SteelSeries fabrica ratones inalámbricos que rivalizan en velocidad con los de cable. Sus Quantum 2.0 Inalámbrico tecnología ofrece una conexión estable y de baja latencia que no dip durante el partido.

La señal se mantiene potente incluso cuando estás rodeado de otros dispositivos inalámbricos, algo en lo que suelen fallar los ratones más económicos. Además, esta tecnología ahorra batería, por lo que no tendrás que estar constantemente buscando el cargador. Podrás jugar durante horas sin sufrir retrasos ni interrupciones.

5. Sistemas de pesas ajustables

Cada persona tiene su propio estilo a la hora de sujetar el ratón. Algunos prefieren que el ratón sea ligero y sensible, mientras que a otros les gusta que tenga algo de peso para tener un mayor control. SteelSeries te permite ajustar ese toque con sistemas de pesas ajustables en algunos modelos.

Puedes añadir o quitar pequeños contrapesos metálicos para conseguir el equilibrio que prefieras: más pesado en la parte delantera, más pesado en la parte trasera o perfectamente centrado. Pero la comodidad no lo es todo. Un ratón que se adapte a tu mano y a tu estilo de juego mejora la precisión y reduce la fatiga durante las sesiones prolongadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón de SteelSeries?

Lo mejor SteelSeries el ratón es elAerox 3 Wireless, y destaca para la mayoría de los jugadores. Es ligero, tiene un buen seguimiento y responde bien sin necesidad de ajustes.

Una buena elección si buscas un equilibrio entre rendimiento y comodidad.

¿Es bueno un ratón SteelSeries?

Sí, unSteelSeries Este ratón es un buen ratón. Funciona bien y se nota sólido al tacto. SteelSeries se ha ganado una sólida reputación por su capacidad de respuesta en situaciones de juego intensas.

La forma, los botones y los sensores están pensados para el gaming de alto nivel, pero también funcionan muy bien en el uso diario.

¿Qué ratón de SteelSeries es el más adecuado para jugar a Valorant?

The SteelSeries un ratón que sea adecuado paraValoraciónes el Primeros FPS. Cuenta con un sensor de baja latencia y una forma ideal para los disparos rápidos y los ajustes de puntería rápidos.

No tendrás que lidiar con el hardware; todo funciona tal y como esperas.