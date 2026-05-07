Die 7 besten SteelSeries-Mausmodelle für Gamer im Jahr 2025

SteelSeries legt die Messlatte immer höher, und die neueste Produktpalette macht die Auswahl des besten SteelSeries Die Wahl der richtigen Maus ist keine leichte Entscheidung. Anstatt nur geringfügige Unterschiede aufzuweisen, spiegelt jede Maus einen ganz eigenen Spielstil wider. Manche sind so leicht, dass sie sich wie Luft anfühlen; andere hingegen wirken so, als könnte man sie als Waffe einsetzen, um den Gegner zu treffen (Mach das aber bloß nicht!).

Du bekommst ein hoher CPI-Bereich, oft über 18.000. Und die Sensorleistung ist durchweg gleichbleibend. Die meisten Mäuse von SteelSeriesverwenden Sie dieTrueMove Pro or TrueMove Air, die sich hervorragend für ein Tracking mit geringer Latenz und hoher Präzision eignen. Möchtest du mehr darüber erfahren?

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Stärken der Spitzenreiter hervorgehoben SteelSeries Mausmodelle, die Ihnen bei der Entscheidung helfen sollen, welches Sie wählen sollen.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten SteelSeries-Mäuse

Die Leute schwören darauf SteelSeries für Gaming, also wollte ich herausfinden, welche Mäuse diesem Anspruch tatsächlich gerecht werden. Nach praktischen Tests, bei denen ich das Griffgefühl, das Gewicht, die Reaktionsfähigkeit der Tasten und den Komfort bei langen Spielsitzungen verglichen habe, Diese drei haben sich durchgesetzt. Wenn dir Genauigkeit und Spielgefühl wichtig sind, wird dir wahrscheinlich auch eines dieser Modelle gefallen.

SteelSeries Aerox 3 Maus – Diese Maus ist leicht, liegt aber dennoch solide in der Hand. Ihr Sensor funktioniert sowohl auf weichen als auch auf harten Mauspads einwandfrei. Und man kann stundenlang spielen, ohne dass es unbequem wird. Der Griff bleibt durchgehend gleichbleibend. Insgesamt eine hervorragende Wahl, wenn man eine unkomplizierte Maus sucht, die ohne ständige Anpassungen zuverlässig funktioniert. SteelSeries Esports FPS-Gaming-Maus – Lass dich nicht vom Preis täuschen; diese Maus spielt in einer ganz anderen Liga. Sie ist einfach gehalten, aber alles – vom Klickgefühl bis zur Abtastung – ist speziell auf Shooter-Spiele abgestimmt. Wenn du auf der Suche nach solider Ausrüstung bist, ohne viel Geld auszugeben, dann greif zu. SteelSeries Rival 5 Gaming-Maus – Der Rival 5 bietet dir viel Spielraum. Fünf zusätzliche Tasten befinden sich genau dort, wo du sie brauchst, sodass du während des Spiels nicht umständlich danach greifen musst. Er eignet sich besonders für Spieler, die zwischen verschiedenen Genres wechseln oder schnelle Shortcuts im Spiel benötigen.

SteelSeries bietet zahlreiche Optionen, die über die üblichen Modelle hinausgehen, und diese sind einen genaueren Blick wert. Scrolle also weiter, wenn du auf der Suche nach etwas Speziellerem oder Ungewöhnlicherem bist. Denn es gibt noch mehr Gaming-Mäuse, sowohl kabelgebundene als auch solche mit WLAN-Fähigkeit, stehen bevor.

Die 7 besten Mausmodelle von SteelSeries für Gelegenheitsspieler bis hin zu Wettkampfspielern

Jeder Gamer hat andere Bedürfnisse, deshalb habe ich zusammengestellt, worin die einzelnen Mäuse jeweils besonders gut sind. Wenn du dir auch ein komplettes Setup zusammenstellst, schau dir unsere Empfehlungen für die Die besten Gaming-Mauspads die gut zu diesen Mäusen passen. Also, legen wir los.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB-C) Gewicht 57 g (ultraleicht) Schaltflächen 6 programmierbare Tasten Sensortyp TrueMove Core (optisch, gemeinsam mit PixArt entwickelt) CPI-Bandbreite 200–8.500 CPI Beleuchtung 3-Zonen-RGB (über SteelSeries Engine anpassbar)

Ich habe im Laufe der Jahre schon viele Gaming-Mäuse ausprobiert, aber die Aerox 3 hat mich beeindruckt, wie flüssig es sich anfühlt. Mit einem Gewicht von nur 57g, es fühlt sich extrem leicht an. Es verwendet ein Lochblech das den Luftstrom auch bei längerem Gebrauch konstant hält. Im Inneren sorgt es für TrueMove Core-Sensor mit 8.500 CPI und eine Abtastgeschwindigkeit von 300 IPS.

Das bedeutet mehr Präzision in rasanten Titeln wie Counter-Strike oder Apex Legends. Du kannst es mit einigen davon ausprobieren Die besten PC-Spiele Probieren Sie es gleich aus, und Sie werden feststellen, wie schnell es reagiert. Die Abtastrate beträgt bis zu 1000 Hz für eine flüssige Eingabe. Und im Gegensatz zu den meisten Mäusen bleibt sie auch beim Abheben präzise. Du kannst die Einstellungen über SteelSeries Engine und speichern Sie sie im integrierten Speicher.

Das ist praktisch, wenn du Spiele auf verschiedenen Geräten spielst. Außerdem gleitet sie sowohl auf weichen als auch auf harten Mauspads mühelos. Die PTFE-Gleitfüße sind abgerundet und bereits vorinstalliert. So profitieren Sie sofort von einer flüssigen Bewegung. Das USB-C-Geflechtkabel ist flexibel und verheddert sich kaum. Außerdem erhalten SieSchutzklasse IP54Wasser- und Staubbeständigkeit, was bei diesem Gewicht selten ist.

Pro-Tipp Wenn du stundenlang spielst, hilft die atmungsaktive Hülle der Aerox 3 wirklich dabei, Schweiß an den Handflächen zu reduzieren. Kombiniere sie mit einem guten Mauspad, damit alles schnell und flüssig läuft.

Die Maus verfügt über RGB-Beleuchtung an der Unterseite und am Scrollrad, und die Beleuchtung lässt sich in der SteelSeries Engine anpassen. Von der Verarbeitung bis zum Griffgefühl ist die Aerox 3 eignet sich für eine Vielzahl von Spielstilen und Handgrößen.

Wenn du etwas suchst, das FPS, MOBA und Gelegenheitsspiele – ohne Unterbrechungen, das ist eine sichere Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem leichte Bauweise ✅ Wasser- und staubgeschützt ✅ Hervorragende Gleitkontrolle ✅ RGB sieht gut aus ✅ Bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten ❌ Die Wabenbeschichtung fühlt sich etwas anders an, sorgt aber für eine bessere Luftzirkulation

Fazit: The SteelSeries Aerox 3 Sie besticht durch ein ultraleichtes und dennoch robustes Design und bietet präzise Abtastung, sanften Gleitwiderstand sowie anpassbare Funktionen, die sich jedem Spielstil anpassen. Mit ihrem atmungsaktiven Gehäuse, dem flexiblen USB-C-Kabel und ihrer Wasserfestigkeit ist sie eine vielseitige Maus, die Spitzenleistung mit ganztägigem Komfort verbindet.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (abnehmbares USB-C-Kabel) Gewicht 59 g (leichte Wabenstruktur) Schaltflächen 5 programmierbare Tasten Sensortyp TrueMove Pro CPI-Bandbreite 100–18.000 CPI (450 IPS, 50 g Beschleunigung) Beleuchtung Einzelzonen-RGB (über die SteelSeries GG-Software anpassbar)

The SteelSeries Esports FPS-Gaming-Maus ist auf jeden Fall einen Blick wert, wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstige Gaming-Maus ohne dabei an Leistung einzubüßen. Es nutzt eine maßgeschneiderte TrueMove PRO-Sensor mit 18.000 CPI für zuverlässiges Tracking bei schnellen Bewegungen. Das bedeutet, dass schnelle Bewegungen präzise bleiben, ohne dass es zu Ausbrüchen oder Verzögerungen kommt. Viele Nutzer loben, wie gut der Controller sowohl auf Hart- als auch auf Stoff-Pads ohne Probleme funktioniert.

Es handelt sich um eine kabelgebundene Maus, die über ein USB-C-Kabelund bietet dir eine stabile Eingabe mit geringer Latenz. Das Super-Mesh-Kabel ist flexibel und fühlt sich bei schnellen Wischbewegungen geschmeidig an. Das leichte Gehäuse wiegt etwa 59 g und liegt gut in der Hand, ohne zu leicht zu wirken. Die Form unterstützt Greiftechniken mit der Handfläche und den Fingerspitzen Nun ja. Es ist schlicht, liegt aber nicht billig in der Hand.

Das ist eine gute Wahl, wenn du auf einem bester Gaming-Monitor, wo hohe Bildwiederholraten eine präzise Eingabe erfordern. Dazu gehören fünf programmierbare Tasten, die du mithilfe der SteelSeries-Software vollständig neu belegen kannst. Das Scrollrad ist taktil und verfügt über klar definierte Stufen, was beim Waffenwechsel sehr nützlich ist. Die Seitentasten sind gut platziert und stören nicht.

Pro-Tipp Passe deine CPI-Einstellungen über die SteelSeries Engine an, bevor du in Ranglistenspiele einsteigst. Die Standardeinstellung ist zwar in Ordnung, aber eine individuelle Anpassung macht einen großen Unterschied beim Treffen von Kopfschüssen.

Die Verarbeitungsqualität macht einen soliden Eindruck, selbst in dieser Preisklasse. Es ist eine hervorragende Wahl, wenn du ein Setup mit mehreren Gaming-Peripheriegeräten zusammenstellen möchtest, ohne dabei dein Budget zu sprengen. Für Wettkampf-FPS… das ist die beste preisgünstige Gaming-Maus von SteelSeries, die ihren Zweck erfüllt. Selbst im Vergleich zu anderen Mäusen derselben Kategorie schlägt sie sich gut.

Vorteile Nachteile ✅ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Angemessener CPI-Bereich ✅ Deutliches Klickgefühl ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Unterstützt verschiedene Griffarten ❌ Weniger Premium-Funktionen, aber angesichts des günstigeren Preises sind alle notwendigen Funktionen vorhanden

Fazit: The SteelSeries Esports FPS-Gaming-Maus vereint eine leichte Bauweise mit präziser TrueMove Pro Sensor und flexibles Kabel sorgen für zuverlässige Präzision zu einem günstigen Preis. Auch wenn einige Premium-Extras fehlen, deckt sie doch alle wesentlichen Anforderungen ab und ist damit eine erstklassige Wahl für ambitionierte FPS-Spieler.

3. SteelSeries Rival 5 Gaming-Maus [Am besten mit programmierbaren Tasten]

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB-A) Gewicht 85 g (ergonomisches, leichtes Design) Schaltflächen 9 programmierbare Tasten (darunter 5 Schnellzugriffstasten an den Seiten) Sensortyp TrueMove Air (optisch, gemeinsam mit PixArt entwickelt) CPI-Bandbreite 100–18.000 CPI Beleuchtung 10-Zonen-RGB-PrismSync (über die SteelSeries GG-Software anpassbar)

Für alle, die Spiele aus vielen verschiedenen Genres spielen, ist dieRival 5′9-Tasten-Layout ist ein echter Gewinn. Du erhältst neun anpassbare Tasten, die sich perfekt zum Wechseln zwischen verschiedenen Spielgenres eignen. Über die SteelSeries GG-Software kannst du Makros oder benutzerdefinierte Befehle zuweisen. Und das macht sie ideal für MOBA-Spiele, Rollenspiele und Shooter gleichermaßen.

Die Maus wiegt nur 85 g, was angesichts der Vielzahl an Tasten beeindruckend ist. Die meisten Mäuse mit mehreren Tasten in dieser Preisklasse fühlen sich schwerer und klobiger an, nicht jedoch dieses Modell. Ihre ergonomische Form eignet sich für mittelgroße bis große Hände. Außerdem lässt sie sich gut sowohl im Palm- als auch im Claw-Griff verwenden. Jede Taste spricht präzise an, und die Kipp- und Klick-Scrollrad bietet zusätzliche Vielseitigkeit in Spielen oder Apps.

Außerdem erhalten Sie ein 10-Zonen-PrismSync RGB die du in der Software anpassen kannst. Das dient nicht nur der Optik, sondern lässt sich auch mit deinem Spiel synchronisieren oder an dein Setup anpassen.Interner SpeicherDas bedeutet auch, dass du deine Profile speichern und überallhin mitnehmen kannst – ganz ohne Software. Wenn du zwischen Spielen oder PCs wechselst, ist das ein echter Vorteil.

Pro-Tipp Verwende die Seitentasten für Hilfsfertigkeiten oder Inventar-Schnellzugriffe in Spielen wie Fortnite or Spitzenwert. Das Umschalten zwischen Voreinstellungen über die Software spart Zeit und erhöht Ihre Reaktionsgeschwindigkeit.

Was die Leistung angeht, gibt es keinen Grund zur Sorge. Die Maus verfügt zudem über einen TrueMove Air-Optiksensor, der bis zu 18.000 CPI und 400 IPS. Die Abtastung ist präzise und die Klicks reagieren schnell. Es gibt nicht vor, ein Ultraleichtmodell zu sein. Aber es ist flink genug für Ego-Shooter und präzise genug, egal ob du gerade bearbeitest oder spielst auf einem top-tier gaming laptop. Wenn du eine zuverlässige Allround-Maus suchst, bietet dieses Modell alles, was du brauchst, ohne dabei übermäßig kompliziert zu sein.

Vorteile Nachteile ✅ 9 wiederbelegbare Tasten ✅ Durchdachte Anordnung der Tasten ✅ Vielseitige Genre-Unterstützung ✅ Lebendige PrismSync-Beleuchtung ✅ Ideal für jedes Spiel ❌ Menschen mit kleineren Händen brauchen vielleicht etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen, aber das ist kein großes Problem

Fazit: The SteelSeries Rival 5 vereint neun gut platzierte, programmierbare Tasten, einen präzisen TrueMove Air-Sensor und eine farbenfrohe PrismSync-Beleuchtung in einem ergonomischen 85-Gramm-Design. Es ist eine vielseitige Wahl für Spieler, die zwischen verschiedenen Genres wechseln, und bietet Flexibilität und Präzision, ohne zu sperrig zu wirken.

4. SteelSeries Sensei Ten Neon Rider Edition Gaming-Maus [Ideal für Links- und Rechtshänder]

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB-A) Gewicht 92g Schaltflächen 8 programmierbare Tasten Sensortyp Optischer Sensor TrueMove Pro CPI-Bandbreite 50–18.000 CPI Beleuchtung 2-Zonen-RGB (über SteelSeries Engine anpassbar)

The SteelSeries Sensei Ten Neon Rider hat ein glänzendes, markantes Gehäuse, das aussieht, als käme es direkt aus einem Spielautomaten. Doch darunter verbirgt sich echte E-Sport-Hardware. Es ist vollständig beidhändig bedienbar. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob du Links- oder Rechtshänder. Die Passform bleibt bequem.

Der Griff rutscht auch nicht. Bei92 GrammDas Gewicht ist für die meisten Griffstile gut ausbalanciert. Und es überzeugt in wichtigen Spielen genauso wie bei lockeren Partien. Schau dir diese an Die besten Xbox-Spiele um sie auf die Probe zu stellen. Ganz gleich, ob es sich um Shooter, Rennspiele oder Action-RPGs handelt, die Sensei Ten gilt für alle.

Sie können speichern fünf benutzerdefinierte Profile direkt auf die Maus, und jede Taste lässt sich vollständig neu belegen in SteelSeries Engine. Außerdem dauert das Ändern der CPI-Einstellungen oder das Einrichten von Makros nur wenige Sekunden. Die Abtastrate beträgt Tausend Hertz, sodass die Eingabeverzögerung gar kein Thema ist. Die Verarbeitungsqualität ist solide, die mechanischen Schalter sind ausgelegt für 60 Millionen Klicks.

Pro-Tipp Speichern Sie das linke und das rechte Profil im integrierten Speicher, damit Sie Ihr Gerät nicht neu einstellen müssen persönliche Gaming-Maus jedes Mal die Einstellungen.

Sein Kabel ist weich und flexibel, was den Luftwiderstand beim Spielen verringert. Insgesamt Sensei Ten Neon Rider wurde für sanfte Gleitbewegungen und volle Kontrolle in beiden Händen entwickelt. Wenn du keine Kompromisse mehr beim Komfort eingehen willst, nur weil du linkshändigDas ist ein echtes Upgrade.

Vorteile Nachteile ✅ Schnell und präzise ✅ Echte beidhändige Form ✅ Ausgewogen für den Klauengriff ✅ Ein farbenfroher CS:GO-Skin ✅ Langlebig ❌ Keine WLAN-Option, aber die kabelgebundene Variante gewährleistet minimale Latenzzeiten

Fazit: The SteelSeries Sensei Ten Neon Rider Edition vereint ein echtes beidhändiges Design mit scharfen TrueMove Pro Sensor und robuste Bauweise machen sie zu einer hervorragenden Wahl für sowohl Links- als auch Rechtshänder. Zwar verfügt sie nicht über eine kabellose Option, doch ihre kabelgebundene Verbindung mit geringer Latenz und ihr auffälliges Design sorgen für zuverlässige Leistung mit Stil.

5. SteelSeries Prime FPS-Gaming-Maus[Am besten für Ego-Shooter]

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB-A) Gewicht 69g Schaltflächen 5 programmierbare Tasten Sensortyp Optischer Sensor TrueMove Pro CPI-Bandbreite Bis zu 18.000 CPI Beleuchtung RGB (einzelne Zone, über die SteelSeries GG-Software anpassbar)

Man kann nicht über Mäuse für Ego-Shooter ohne das Thema anzusprechen SteelSeries Prime. Diese Maus ist ganz klar auf präzises Zielen und schnelle Bewegungen ausgelegt. Und sobald es losgeht, spürt man sofort ihr Design auf Turnierniveau. Angetrieben von der TrueMove Pro, die Maus bewegt sich nach oben zu18.000 Verbraucherpreisindex. Die Steuerung fühlt sich direkt und reaktionsschnell an, ohne störende Beschleunigungen oder Glättungseffekte.

Außerdem bietet sie sowohl die Leistung als auch das Aussehen einer Maus der Profiklasse. Sie verfügt über eine Neo Noir-Farbvariante Das verleiht ihm eine einzigartige, markante Ästhetik, die auffällt, ohne dabei übertrieben auffällig zu wirken. Das eigentliche Highlight ist hier jedoch das Prestige Optical Magnetschalter.

Anstelle von herkömmlichen Metallkontakten verwenden diese Schalter Neodym-Magnete und Infrarotstrahlen für blitzschnelle Betätigung und ein äußerst gleichmäßiges Druckgefühl. Sie sind für branchenführende 100 Millionen Klicks ausgelegt und bleiben auch nach stundenlangem ununterbrochenem Spielen präzise und taktil.

Pro-Tipp Kombinieren Sie dasErste mit einer Einstellung für geringe Empfindlichkeit, um die Zielgenauigkeit in Shootern zu verbessern. Die Abtastung funktioniert auch bei niedrigen CPI-Werten einwandfrei, was präzise Bewegungen und langsamere Handbewegungen erleichtert.

Schau dir doch auch mal einige davon an tolle PS5-Spiele die gut zu dieser präzisen Ausrüstung passen. Mit 69 Gramm ist sie leicht, ohne hohl zu wirken. Sofern Sie nicht unbedingt einen OLED-Bildschirm oder zusätzliche Einstellungsfunktionen benötigen, ist das Erstebietet Ihnen erstklassige FPS-Leistung, ohne dass Sie dafür extra bezahlen müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Effiziente OM-Schalter ✅ Geringe Klickverzögerung ✅ Sensor in E-Sport-Qualität ✅ Leichtgängige Gleitfüße ✅ Leicht und einfach zu transportieren ❌ Kein seitliches RGB, aber ein farbenfrohes Design macht das wieder wett

Fazit: The SteelSeries Prime FPS bietet mit seinem TrueMove Pro Sensor und extrem langlebig Prestige Optical Magnetschalter, was sie zu einem Kraftpaket für Wettkampfschützen macht. Trotz ihres minimalistischen Designs machen ihre leichte Bauweise und ihre Leistung auf Profi-Niveau sie zu einer der besten FPS-Mäuse ihrer Klasse.

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Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos (Quantum Wireless über USB-Empfänger) Gewicht 121 g (mit 8 Gewichten à 4 g auf bis zu 153 g anpassbar) Schaltflächen 7 programmierbare Tasten Sensortyp TrueMove3+ (Dual-Sensor-System mit Abheberkennung) CPI-Bandbreite 100 bis 12.000 CPI Beleuchtung 8-Zonen-RGB (über SteelSeries Engine anpassbar) Ladezeit/Akkulaufzeit 15 Minuten Schnellladung = mehr als 10 Stunden / Volle Ladung = mehr als 24 Stunden

SteelSeries hat das Rival 650 Quantumzum einen:drahtlose Nutzung. Es läuft auf Quantum Wireless 2.4 GHz mit einer Reaktionszeit von 1 ms. Keine Eingabeverzögerung und keine Aussetzer. Diese Zuverlässigkeit ist entscheidend, wenn man in Ranglistenspielen antritt und jede Reaktion im Bruchteil einer Sekunde über den Ausgang entscheidet.

Außerdem profitieren Sie von einer Schnellladefunktion mit bis zu 10 Stunden Spielspaß nach nur 15 Minuten. Bei voller Ladung hält der Akku über 24 Stunden. Du kannst den ganzen Tag lang spielen, ohne dir Gedanken um den Akku machen zu müssen. Stecke das Gerät an, hol dir einen Snack und Du bist wieder bereit.

Und obwohl die drahtlose Verbindung der Hauptanziehungspunkt für das Rival 650 Quantum… auch der Rest der Maus ist hervorragend. Sie verfügt über eine Doppelsensorsystem (TrueMove3 und ein spezieller Tiefensensor). Diese Kombination verbessert die Abtastgenauigkeit und reguliert den Abhebeabstand. Ideal für Nutzer mit niedriger DPI-Einstellung, die ein stabiles Zielen benötigen.

Pro-Tipp Lade es nur 15 Minuten lang vollständig auf, um mehr als 10 Stunden Spielzeit zu erhalten. Passe die Gewichte an deinen Spielstil an. Schwerer für Präzision, leichter für Geschwindigkeit.

Du bist auch nicht an eine bestimmte Konfiguration gebunden. Füge Gewichte hinzu oder entferne sie, um die Maus an deinen Griff und deinen Spielstil anzupassen. Dank der Gewichtsanpassung lässt sich diese Maus ganz individuell gestalten. Im Lieferumfang enthalten sind acht herausnehmbare 4-g-Gewichte und seitliche Schlitze, um die Gewichtsverteilung anzupassen. So kannst du ihn genau auf deinen Griff abstimmen. Leichter oder schwerer – ganz wie du willst.

Vorteile Nachteile ✅ Doppelsensorsystem ✅ Verstellbare Gewichte ✅ Verzögerungsfreie drahtlose Verbindung ✅ Unterstützung für Schnellladen ✅ Lange Akkulaufzeit ❌ Etwas schwer, lässt sich aber mit Gewichten anpassen

Fazit: The SteelSeries Rival 650 Quantum Wireless bietet verzögerungsfreie kabellose Leistung, Präzision dank Dual-Sensor-Technologie und anpassbare Gewichtsoptionen für ein individuelles Erlebnis. Obwohl sie schwerer ist als die meisten E-Sport-Mäuse, ist sie dank Schnellladefunktion und langer Akkulaufzeit eine gute Wahl für Spieler, die sich Bewegungsfreiheit wünschen, ohne dabei auf Zuverlässigkeit verzichten zu müssen.

7. SteelSeries Prime Gaming-Maus [Am besten für E-Sport geeignet]

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB-A) Gewicht 69g Schaltflächen 6 programmierbare Tasten Sensortyp Optischer Sensor TrueMove Pro CPI-Bandbreite 50β€ “18.000 CPI Beleuchtung RGB (einzelne Zone, in der Regel am Scrollrad)

Als ich zum ersten Mal hörte, dass Profis bei der Gestaltung mitgewirkt hatten Erste, ich war neugierig. Ich dachte mir, dass es gut sein würde, aber ich hätte nicht erwartet, dass es sich so ausgereift anfühlt. Es ist leicht, aber solide, geschmeidig, aber kontrolliert. Man muss während des Spiels nicht darüber nachdenken. Es macht einfach das, was man braucht.

Es ist auf E-Sport-Präzision optimiert. So spürst du während eines Spiels weder Reibung noch Widerstand. Seine TrueMove Pro-Sensor bietet absolute Genauigkeit. Sie erhalten 1:1-Nachverfolgung Bis zu 18.000 CPI ohne Glättung. Das Ziel bleibt auch bei plötzlichen Änderungen stabil.

The Prestige OM-Schalter Die Tasten des Prime reagieren auf jeden Klick schnell und mit einem angenehmen Feedback. Auch nach längerem Gebrauch kommt es nicht zu versehentlichen Doppelklicks oder ungenauem Anschlag. Das magnetische Trigger-Design sorgt für gleichbleibende Leistung. Selbst nach intensiver Nutzung fühlt es sich noch genauso an wie am ersten Tag.

Pro-Tipp Wenn du von einer schwereren Maus umsteigst, gib deinem Zielvermögen ein paar Tage Zeit, sich daran zu gewöhnen. Die Klicks erfolgen schnell, nimm dir also Zeit, die Tasten entsprechend deinem Griffstil zu belegen.

Sie müssen auch keine Software laufen lassen. Sie könnenr Verbraucherpreisindex und Wahlbeteiligung direkt auf der Maus. Sobald dies erledigt ist, werden alle Einstellungen im Speicher der Maus gespeichert, sodass deine Konfiguration auch dann erhalten bleibt, wenn du zwischen verschiedenen Systemen wechselst.

Vorteile Nachteile ✅ Hochwertige Klickschalter ✅ Auf Geschwindigkeit ausgelegt ✅ Reibungslose Eingabe mit geringer Latenz ✅ Bequem für alle Griffarten ✅ Ideal für jedes Spiel ❌ Etwas teuer, aber es lohnt sich, wenn du ein begeisterter Gamer bist

Fazit: The SteelSeries Prime ist eine leichte, von Profis entwickelte Maus, die direkt nach dem Auspacken makellose Präzision, gleichbleibende Klickgefühle und Leistung auf E-Sport-Niveau bietet. Auch wenn sie etwas teuer ist, machen ihre Langlebigkeit und ihre turniertaugliche Zuverlässigkeit sie zu einer lohnenden Investition für ambitionierte Gamer.

Die wichtigsten Merkmale einer SteelSeries-Maus

SteelSeries Diese Mäuse sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch mit durchdachten Funktionen ausgestattet, die auf Leistung, Langlebigkeit und Komfort ausgelegt sind.

Im Folgenden finden Sie einige der Schlüsseltechnologien die sie von anderen abheben und erklären, warum sie sowohl bei Wettkampfspielern als auch bei Gelegenheitsspielern zur ersten Wahl geworden sind.

1. TrueMove-Optiksensoren

SteelSeries hat seinTrueMove-Sensoren speziell für die E-Sport-Szenee. Diese Sensoren erfassen Bewegungen mit 1:1-Genauigkeit. Das bedeutet, dass der Cursor jede Bewegung deiner Hand sofort widerspiegelt, ohne Verzögerung oder Sprünge. Auch bei hohen Geschwindigkeiten kommt es zu keinen Rucklern.

Der CPI-Bereich ist groß. Vor allem aber bleibt die Genauigkeit über den gesamten Bereich hinweg erhalten. Das ist hilfreich, wenn man mit dem Visier zielt oder Mikro-Tracking auf engstem Raum. Und es gibt keine integrierte Beschleunigung oder eine seltsame Eingabekurve. Dadurch fühlt sich dein Ziel direkt und lebendig an – was besonders wichtig ist, wenn jeder Schuss zählt.

2. Prestige OM™ Optische Magnetschalter

Das Tastgefühl ist wichtiger, als man denkt, und diese Schalter zeigen, warum. SteelSeries nutzt in seinen Produkten eine Kombination aus optischer und magnetischer Technologie Prestige OM™-Schalter. Das sorgt für einen sauberen, gleichbleibenden Klick, der im Laufe der Zeit praktisch keinen Verschleiß aufweist.

Außerdem sind sie nicht auf physische Kontaktpunkte wie herkömmliche Schalter angewiesen. Das bedeutet keine Verzögerung beim Doppelklicken oder eine verlangsamte Reaktion nach einigen Monaten. Sie reagieren schnell, ohne dabei zu hart zu sein. Du wirst den Unterschied sofort bemerken, wenn du schnelle Spiele spielst oder viele schnelle Klicks ausführst.

3. AquaBarrier™-Schutz

Vielleicht wird dir diese Funktion nicht sofort bewusst, aber genau sie sorgt dafür, dass deine Maus länger hält. AquaBarrier™ ist eine Schutzbeschichtung, die in einigen SteelSeries Designs. Es hält Staub, Öl und sogar kleinere Verschüttungen fern, ohne das Aussehen oder die Haptik der Maus zu beeinträchtigen.

Es istSchutzklasse IP54, das zwar nicht wasserdicht ist, aber problemlos vor alltäglichen Gefahren schützt. Du musst dir keine Sorgen machen, wenn du beim Zocken ein Getränk zur Hand hast oder dir mitten in der Spielsitzung die Hände schwitzen. Das ist eines dieser Details, an die man erst denkt, wenn man sie braucht.

4. Quantum 2.0-Funktechnologie

SteelSeries stellt kabellose Mäuse her, die in puncto Geschwindigkeit mit kabelgebundenen Modellen mithalten können. Ihre Quantum 2.0 Wireless Technik bietet eine stabile Verbindung mit geringer Latenz, die nicht dip während des Spiels.

Das Signal bleibt auch dann stabil, wenn Sie von anderen WLAN-Geräten umgeben sind – eine Situation, in der günstigere Mäuse oft Probleme bekommen. Diese Technologie schont zudem den Akku, sodass Sie nicht ständig nach dem Ladegerät greifen müssen. Sie können stundenlang spielen, ohne dass es zu Verzögerungen oder Aussetzern kommt.

5. Verstellbare Gewichtsysteme

Jeder hat seinen eigenen Griffstil. Manche bevorzugen eine leichte und reaktionsschnelle Maus, während andere etwas mehr Gewicht für eine bessere Kontrolle schätzen. SteelSeries ermöglicht es Ihnen, genau dieses Gefühl einzustellen mit Systeme mit einstellbaren Gewichten bei einigen Modellen.

Sie können kleine Metallgewichte hinzufügen oder entfernen, um die von Ihnen bevorzugte Gewichtsverteilung zu erzielen: kopflastig, hecklastig oder perfekt zentriert. Dabei geht es nicht nur um den Komfort. Eine Maus, die zu Ihrer Hand und Ihrem Spielstil passt, trägt zur Präzision bei und sorgt für mehr Komfort bei langen Spielsitzungen.

Häufig gestellte Fragen

Welche ist die beste SteelSeries-Maus?

Das Beste SteelSeries Die Maus ist dieAerox 3 Wireless, und sticht für die meisten Spieler hervor. Es ist leicht, liegt gut in der Hand und reagiert direkt, ohne dass man es erst einstellen muss.

Eine gute Wahl, wenn Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Komfort suchen.

Ist eine SteelSeries-Maus gut?

Ja, einSteelSeries Die Maus ist eine gute Maus. Es funktioniert gut und liegt solide in der Hand. SteelSeries hat sich den Ruf erarbeitet, auch in intensiven Spielsituationen stets reaktionsschnell zu sein.

Die Form, die Tasten und die Sensoren sind alle auf intensives Gaming ausgelegt, eignen sich aber auch hervorragend für den täglichen Gebrauch.

Welche SteelSeries-Maus eignet sich gut für Valorant?

The SteelSeries eine Maus, die sich gut eignet fürBewertungist das Erste FPS. Sie verfügt über einen Sensor mit geringer Latenz und eine Form, die sich besonders für Flick-Schüsse und schnelle Zielkorrekturen eignet.

Du musst dich nicht mit der Hardware herumschlagen; alles funktioniert so, wie du es erwartest.