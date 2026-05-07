Die 7 besten Monitore für Fortnite im Jahr 2025: Maximieren Sie Ihre Gewinnchancen

Den besten Monitor für Fortnite geht es nicht nur darum, damit anzugeben. Es mag auf den ersten Blick nicht offensichtlich sein, aber dein Die Wahl des richtigen Monitors kann Ermüdungserscheinungen und die Belastung der Augen deutlich verringern, vor allem, wenn man stundenlang spielt oder nutzen Sie den Monitor für andere produktivitätsorientierte Aufgaben.

Darüber hinaus das Recht Fortnite Der Monitor kann verbessert werden Fortnitedie Farben optimal zur Geltung bringen, dir die besten Reaktionszeiten bieten und deine Sensitivität bei geringem bis gar keinem Ghosting verbessern.

Zum Glück muss man für einen neuen Monitor nicht gleich sein gesamtes Erspartes aufbrauchen. Deshalb habe ich die besten Monitore für Fortnite die man zu einem recht günstigen Preis bekommen kann – und andere Gaming-Fans sehen das genauso wie ich.

Unsere Top-Empfehlungen für Monitore für Fortnite

Manchen Spielern liegt vor allem die Farbgenauigkeit am Herzen, andere legen Wert auf erstklassigen Kontrast oder einen Monitor, der sich sowohl für die Arbeit als auch für Spiele eignet. Ganz gleich, welche Vorlieben Sie haben – diese Top-Empfehlungen bieten die Leistung und die Funktionen, die jeder FortniteBedürfnisse der Spieler.

Samsung Odyssey G90XF– Holen Sie sich ein robustes3D ein Spielerlebnis, das neue Maßstäbe setzt Fortnite direkt vor deinen Augen. AOC Q27G3XMN– Rüsten Sie IhrFortnite Gaming-Setup mit einem preisgünstigen und dennoch leistungsstarken Gaming-Monitor. Samsung Odyssey 49″ – Nichts geht über diesen großen, gebogenen und ultrabreiten Bildschirm Fortnite Spielerlebnis.

Nachdem ich diese drei Favoriten ausgewählt hatte, stieß ich auf weitere beeindruckende Fortnite Monitore für Wettkampfspiele, atemberaubende Grafik und Gaming-Marathons – besser als das, was Sie derzeit wahrscheinlich nutzen. Lesen Sie weiter, um alle Modelle zu entdecken und die beste Wahl zu treffen.

Die 7 besten Gaming-Monitore für Fortnite und flüssigeres Gameplay

Machen Sie sich bereit für eine Welt mit geringer Eingangsverzögerung, erstklassiger Farbwiedergabe, HDR-Unterstützung, beeindruckender Reaktionszeit und hervorragender Bildqualität – für das beste Fortnite Erfahrung. Dies sind die besten Monitore für Fortnite die die Art und Weise, wie du spielst, für immer verändern werden:

1. Samsung Odyssey G90XF [Der beste Monitor für „Fortnite“]

Technische Daten Details Bildschirmgröße (Zoll) 27 Panel OLED Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Design Flach Beschluss 4K Anschlüsse HDMI; DisplayPort; USB AMD FreeSync Premium Yes G-Sync Yes Extras 3D

The Samsung Odyssey G90XF ist eines der radikale Aufrüstung von Gaming-Monitoren Sie können sich für dieses Modell entscheiden, was es möglicherweise zum besten Monitor für Fortnite. Das geht über die Suche nach Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz hinaus und betritt den Bereich von ein fesselndesFortnite Spielerlebnis.

Egal, ob du gerne ein schönes Ego-Shooter oder entscheiden Sie sich für eine der Fortnites zwei Spielmodi aus der Ich-Perspektive, die Samsung Odyssey G90XFbewirkt, dass dieFortnite das Erlebnis ist so viel besser mit sein 3D-Angebot. Das zeigt schon, dass es gut zu dem Die besten FPS-Spiele die derzeit ebenfalls auf dem Markt erhältlich sind.

Der Flachbildschirm ist fast rahmenlos an allen Seiten, was für ein elegantes und klares Erscheinungsbild sorgt und Ihnen ein Maximum an Bildschirmfläche bietet Fortnite in allen Modi. Die einzige Seite mit Einfassungen bietet Platz für ein Satz Eye-Tracking-Kameras. Diese Kameras verfolgen zudem Ihre Kopfbewegungen, um weiterhin ein hochauflösendes 3D-Erlebnis Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mir gefällt auch die großzügige Bildschirmfläche hier – bei 27 Zoll, kein Feind entgeht jemals deinem Blick. Das ist nicht so groß wie das Samsung Odyssey 49″zum Beispiel, aber Ich habe festgestellt, dassder 27-Zoll-Betrachtungswinkel ideal, weil ich meinen Kopf nicht zu sehr drehen muss.

Auch Gamer werden es zu schätzen wissen der RGB-Lichtring hinter diesem riesigen Monitor. Was mir daran am besten gefällt, ist, wie es sich ganz natürlich mit dem Geschehen auf dem Bildschirm verbindet. Dazu passen zum Beispiel einige der Die besten mechanischen RGB-Tastaturen für Gaming und Produktivität – für ein einheitliches Erlebnis.

Vorteile Nachteile ✅ 27-Zoll-Bildschirm für Gaming auf großem Bildschirm ✅ Nahezu randloses Design für futuristisches Gaming ✅ Aus Stahl gefertigt für eine hochwertige Haptik ✅ Die RGB-Beleuchtung sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis ✅ 240 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 Millisekunde Reaktionszeit für ein extrem flüssiges Spielerlebnis ✅ 3D-Effekt für ein intensives Spielerlebnis ohne VR-Brille ❌ Er ist zwar etwas teuer, könnte aber der einzige Monitor sein, den Sie jemals brauchen werden

Fazit: The Samsung Odyssey G90XFist das BesteFortnite Der ideale Gaming-Monitor, wenn Sie ein fesselndes Spielerlebnis suchen, ohne dabei VR-Headset.

2. AOC Q27G3XMN [Der beste preisgünstige Monitor für Fortnite]

Technische Daten Details Bildschirmgröße (Zoll) 27 Panel LED Bildwiederholfrequenz einhundertachtzig Hertz Design Flach Beschluss 2K Anschlüsse HDMI 2.0; DisplayPort AMD FreeSync Premium No G-Sync No Extras Keine

The AOC Q27G3XMN löst auf brillante Weise ein Problem, das mir bei den meisten auffällt preisgünstige Gaming-Monitore for Fortnite: Hohe Eingabeverzögerung bei höheren Bildwiederholraten. Bei einhundertachtzig Hertzdieser Monitorbehält die gleiche geringe Eingabeverzögerung bei wie bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. So, Fortnite Die Spieler müssen sich keine Gedanken darüber machen, die Bildwiederholrate zu verringern, nur um ein besseres Spielerlebnis zu erzielen.

Obwohl es ein Mini-LED-Panel verwendet, finde ich, dass das AOC Q27G3XMN ähnelt in gewisser Weise einem IPS-Gaming-Monitor, weist aber gleichzeitig auch einige Merkmale eines OLED-Gaming-Bildschirms auf. Beim Spielen fallen beispielsweise die Blautöne stärker ins Auge als die Schwarztöne Fortnite.

Nicht Versteh mich aber nicht falsch – die Schwarztöne dieses Gaming-Monitors sind ebenfalls großartig, sie sind nur nicht ganz so tief und satt wie bei einigen speziellen OLED-Bildschirmen. Trotzdem ist das in dieser Preisklasse kein Ausschlusskriterium.

Schon beim ersten Einschalten fällt vielleicht auf, dass der Bildschirm einen leichten Rotstich hat. Gehen Sie gleich in die RGB-Einstellungen, um das zu korrigieren. Ebenso können Sie mithilfe der Mittel Die Priorisierung der Einstellungen für die lokale Dimmung gegenüber anderen führt zu einer spürbaren Verbesserung Ihrer Fortnite Gaming-Sessions. Du kannst dich später bei mir bedanken.

Vorteile Nachteile ✅ Der 27-Zoll-Mini-LED-Bildschirm bietet viel Platz zum Spielen ✅ Durchdachter Ständer mit hervorragender Kabelführung ✅ Für seine fortschrittlichen technischen Daten äußerst preiswert ✅ Die matte Oberfläche des 2K-Bildschirms verhindert Blendungen ✅ An drei Seiten nahezu randloses Design ✅ Bildwiederholfrequenz von bis zu 180 Hz ohne Eingabeverzögerung ✅ Die Helligkeit kann bis zu 1000 Nits erreichen ❌ Bei dunkleren Bildern tritt ein gewisses Ghosting auf, aber in dieser Preisklasse ist das nicht weiter schlimm

Fazit: Wenn du ein ordentliches Fortnite Gaming-Monitor für ein üppiges Budget, der AOC Q27G3XMN ist die Antwort auf all deine Fragen.

3. Samsung Odyssey 49″ [Der beste Ultrawide-Monitor für Fortnite]

Technische Daten Details Bildschirmgröße (Zoll) 49 Panel QD-OLED Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Design Geschwungen Beschluss Eintausendvierhundertvierzig Anschlüsse HDMI 2.1; DisplayPort; USB AMD FreeSync Premium Ja (Pro) G-Sync Yes Extras 3 USB-Anschlüsse

Man bekommt kein 3D Erfahrung auf der Samsung Odyssey 49″, aber du profitierst nun von einer deutlich größeren Bildschirmfläche, als dies auf dem Samsung Odyssey G90XF. Das bedeutet jedoch auch, dass er nicht gerade der mobilste Monitor für Wettkampfspiele ist. Trotzdem ist er einer der Die besten Ultrawide-Gaming-Monitore die man für Fortnite bekommen kann.

Die Krümmung dieses Modells ist etwas geringer als beim Vorgängermodell, aber man muss den Kopf trotzdem nicht allzu sehr hin und her bewegen, um das gesamte Spielfeld zu überblicken. Das ist einer der Gründe, warum es sich hervorragend eignet für Fortnite, So haben Sie Ihren Build, Ihre Karten, Ihre Ziele, den Sturm und alles andere gleichzeitig im Blick.

Du wirst schnell feststellen, dass Dieses Gerät erreicht eine maximale Helligkeit von etwa 400 bis 500 Nits. Das wäre kein Ausschlusskriterium, da Samsung Hier wurde offenbar zugunsten eines besseren und präziseren Kontrasts auf die maximale Helligkeit verzichtet.

Mir gefällt, wie das bereichert das extrem flüssige Gameplay, was für das Spielen einiger der beliebtesten E-Sport-Spiele erforderlich ist.

Wenn du nicht spielst Fortnite, Dieser Gaming-Monitor eignet sich hervorragend für produktives Arbeiten. Egal, ob Sie als Finanzfachkraft häufig mit Tabellenkalkulationen arbeiten, als Videobearbeiter tätig sind oder aus anderen Gründen viele Tabs geöffnet haben – dieser Monitor ist genau das Richtige für Sie.

Vorteile Nachteile ✅ 49-Zoll-Curved-Bildschirm für ein fesselndes Fortnite-Spielerlebnis ✅ Beeindruckende und präzise Farbkontraste für eine bessere Grafik beim Gaming ✅ Kann problemlos eine Konfiguration mit drei Monitoren ersetzen und so die Produktivität steigern ✅ Keine Bildschirmverzögerung und hohe Bildwiederholfrequenz für ultimative Bildqualität ✅ Die Unterstützung für Tizen OS ermöglicht die Nutzung von Samsung Smart Objects und TV-Kanälen ✅ Unterstützt AMD FreeSync Premium für flüssiges Gaming auf dem PC und auf Konsolen der nächsten Generation ❌ Die Helligkeit erreicht maximal 500 Nits, was für die meisten Anwendungen in Innenräumen völlig ausreicht

Fazit: Fortnite-Spieler, die auch viel mit produktiven Aufgaben zu tun haben, werden davon am meisten profitieren Samsung Odyssey 49 Zoll

4. ASUS ROG Swift [Der beste OLED-Monitor für Fortnite]

Technische Daten Details Bildschirmgröße (Zoll) 32 Panel QD-OLED Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Design Flach Beschluss 4K Anschlüsse HDMI 2.1; DisplayPort; USB-C; USB AMD FreeSync Premium Ja (Pro) G-Sync Yes Extras Einstellungen für Bewegungsunschärfe

Zunächst einmal,ASUS ROG Swift beugt Einbrennungen vor, indem es eine 3 Jahre Garantie, einschließlich Schutz vor Einbrennschäden. Ich denke, das zeigt einmal mehr, wie sehr die Marke darauf vertraut, dass ihr hervorragender Gaming-Monitor auch den intensivsten und repetitivsten Fortnite Gaming ohne Einbrennprobleme.

Außerdem stehen Ihnen zahlreiche Sicherheitseinstellungen zur Verfügung – von Bildschirmschoner-Optionen bis hin zur Bildschirmabdunkelung –, um das Risiko eines Einbrennens zu minimieren.

Was mich an diesem Bildschirm am meisten beeindruckt, ist das eine Kombination aus einem QD-OLED-Bildschirm auf einem 4K-Panel, das eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz unterstützt. Mir gefällt auch, dass es bis zu 1000 Nits (oder mehr), was durch das ausgeklügelte Graphen-Kühlsystem auf der Rückseite gewährleistet wird.

Mit anderen Worten: Nichts hält dich davon ab, Fortnites Farbgenauigkeit und beeindruckende Bildqualität aus jedem Blickwinkel. Dadurch ist es kompatibel mit jede Art von Gaming-Setup.

Apropos Optik, ASUS verwöhnt dich mit einer Vielzahl an Bildschirmeinstellungen – mehr, als du vielleicht brauchst. Mein persönlicher Favorit ist der Nachtsichtmodus für Scharfschützen, der das Gefühl vermittelt, als würdest du Fortnite mit Hilfe einer hochmodernen Nachtsichtbrille. Dadurch konnte ich die Verstecke der Gegner und interessante Gegenstände, die mir an einem normalen Tag vielleicht entgangen wären, besser ausfindig machen.

Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Bildschirm etwas spiegelt, was bei glänzenden OLED-Bildschirmen zu erwarten ist. Glücklicherweise ist es nicht so schlimm wie bei einigen älteren Modellen, aber man sollte es im Hinterkopf behalten.

Vorteile Nachteile ✅ Der 32-Zoll-Bildschirm sorgt für ein besonders intensives 4K-Fortnite-Spielerlebnis ✅ Die Funktion „Extra Low Motion Blur“ reduziert den Bewegungsunschärfeeffekt ✅ Verschiedene Einstellungsoptionen zur individuellen Anpassung des Spielablaufs und zur Überwachung ✅ Hält eine Helligkeit von bis zu 1100 Nits auch bei längeren Gaming-Sessions aufrecht ✅ Bietet eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für ein intensives Spielerlebnis und gestochen scharfe Bilder ✅ Unterstützt AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync und Adaptive Sync für ein verbessertes Erlebnis auf PC und Spielekonsolen ✅ 2 HDMI-Anschlüsse und ein Mac-kompatibler USB-C-Anschluss ❌ Verfügt über eine matte Oberfläche gegen Blendung

Fazit:ASUS ROG Swift hilft dir dabei, zu erleben FortniteGaming in seiner reinsten Form4K mit einem Bildschirm von ordentlicher Größe und bietet zudem eine gute Mac-Unterstützung.

5. LG Ultragear [Der beste 32-Zoll-Monitor für Fortnite]

Technische Daten Details Bildschirmgröße (Zoll) 32 Panel Flach Bildwiederholfrequenz 240 Hz & 480 Hz Design Flach Beschluss 4K & 1440p Anschlüsse HDMI; DisplayPort AMD FreeSync Premium Ja (Pro) G-Sync Yes Extras Dual-Modus (240 Hz & 480 Hz)

Egal, ob du spielst Fortnite egal, ob du nur zum Spaß mit Freunden spielst oder ein passionierter Spieler dieses Titels bist, dies LG Ultragear hat etwas für dich.

Dank der Dual-Mode-Gaming-Funktion können Sie innerhalb von Sekunden nahtlos zwischen 240 Hz und 480 Hz umschalten auf Knopfdruck. Damit haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie Sie Ihr Fortnite Die Sitzung läuft noch, und man hat das Gefühl, zwei Gaming-Monitore in einem zu haben.

In gewisser Weise macht dies es zu einem der Die besten Gaming-Monitore für die Xbox and PS5, da Sie die optimale Bildwiederholfrequenz und Auflösung einstellen können, um Fortnite und andere Titel auf diesen Spielekonsolen flüssig darzustellen.

Du wirst auch das minimalistische Design und die fast unsichtbaren Ränder auf der Vorderseite lieben. So hast du den gesamten Bildschirm zur Verfügung, um Rampen zu bauen, das herannahende Unwetter besser zu beobachten und gezielter zu zielen.

Insgesamt ist dieser Bildschirm so gut, dass Es sieht sogar im 1080p-Modus großartig aus. Trotzdem empfehle ich immer den vollen 4K-Modus nutzen wann immer du kannst.

Abschließend möchte ich sagen, dass mir die matte Beschichtung dieses Bildschirms gut gefällt. Sie ist besser als bei den meisten anderen Modellen, da sie nicht körnig wirkt und bei helleren Bildern fast vollständig verschwindet. Mein einziger größerer Kritikpunkt ist das Fehlen eines USB-Typ-C-Anschlusses, was ihn beispielsweise für Mac-Nutzer weniger ideal macht.

Vorteile Nachteile ✅ Der Dual-Modus ermöglicht sowohl Wettkampf- als auch Gelegenheitsspiele bei Fortnite ✅ 32 Zoll sind die ideale Bildschirmgröße, um Fortnite in 4K zu genießen ✅ Erreicht eine dauerhafte Helligkeit von bis zu 1100 Nits und sorgt so für eine naturgetreue Bildwiedergabe ✅ Die Textdarstellung ist hervorragend, wodurch sich der Monitor hervorragend für produktive Aufgaben eignet ✅ Die beeindruckende matte Beschichtung verhindert Blendeffekte und sorgt für ein gleichmäßiges Bild ✅ Stabiler Ständer mit geringer Stellfläche und praktischer Kabelführung ❌ Es fehlt ein USB-C-Anschluss, daher eignet es sich nicht besonders gut für ein MacBook

Fazit:DiesLG Ultragear ist die richtige Wahl für den Wettkampf Fortnite Gamer, die ein reaktionsschnelles Spielerlebnis mit geringer Latenz bei hoher Auflösung suchen, von einem 4KMonitor.

6. Alienware AW3423DWF [Der beste Curved-Monitor für Fortnite]

Technische Daten Details Bildschirmgröße (Zoll) 34 Panel QD-OLED Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Design Geschwungen Beschluss Eintausendvierhundertvierzig Anschlüsse HDMI; DisplayPort; USB 3.2 AMD FreeSync Premium Ja (Pro) G-Sync No Extras Mehrere Anzeigemodi im Spiel

Dell ist im Bereich der Hochleistungshardware bereits ein Begriff, daher überraschte es mich nicht, dass Alienware AW3423DWF ist eines derDie besten Gaming-Monitore mit gebogenem Bildschirm verfügbar. Ich empfehle, nach dem Spielen ein Rennspiel auf diesem Monitor zu starten Fortnite um weiterhin alles, was es zu bieten hat, in vollen Zügen genießen zu können.

The Alienware AW3423DWF beginnt mit einer geschwungenen 34-Zoll-OLED-Bildschirm, die bei schlechten Lichtverhältnissen genauso gut aussieht wie in einem gut beleuchteten Raum. Damit ist sie nur noch kleiner als die Samsung Odyssey 39“, aber du wirst den Unterschied nicht bemerken, wenn du von einem kleineren Monitor oder deinem PC kommst. Tatsächlich finde ich, dass es als kleines, aber fantastischer Gaming-Fernseher. Dennoch entspricht dies nicht den Samsung Odyssey, das über echte TV-Funktionen verfügt.

Apropos dein PC, der Alienware AW3423DWF AMD FreeSync und Adaptive Sync sorgen dafür, dass die Darstellung von Spielen vom PC, von Konsolen und anderen Quellen zu einem rundum gelungenen Erlebnis wird. Sie müssen sich nicht mehr mit Bildreißen herumschlagen, sondern genießen selbst bei anspruchsvollen Titeln höchste Bildqualität.

Wie bei den meisten Gaming-Monitoren ist der Klang hier jedoch in Ordnung, aber nicht besonders gut. Wenn dir solche Dinge wichtig sind, solltest du in einen tolles Gaming-Headset sollte ganz oben auf Ihrer Liste stehen.

Schließlich hat Dell dieses Gerät mit mehreren Anzeigemodi ausgestattet, die Ihnen helfen, Gegner und versteckte Gegenstände schneller finden. Am besten gefällt mir der Hitzeblick, der fast wie ein Cheat im Spiel ist.

Vorteile Nachteile ✅ 34-Zoll-Ultra-Wide-OLED-Bildschirm für ein fesselndes Fortnite-Spielerlebnis ✅ 165-Hz-Bildwiederholfrequenz für ein klareres Spielerlebnis ✅ Einstellbarer Dunkelmodus zur Verbesserung des Spielerlebnisses bei Nacht in Fortnite ✅ Extrem flüssige Bildwiedergabe mit minimalen bis gar keinen Geisterbildern ✅ Ein echtes Schnäppchen im Vergleich zu anderen Monitoren mit ähnlichen technischen Daten ✅ Benutzerfreundliche Kabelabdeckung für eine bessere Aufbewahrung und Kabelorganisation ❌ Eine glänzende Oberfläche kann manchmal zu Reflexionen auf dem Bildschirm führen

Fazit: Alienware AW3423DWF bietet eine einzigartige Kombination aus einem ultrabreiten OLED-Bildschirm und benutzerorientierten Optimierungsfunktionen zur Verbesserung Fortnite Gaming zu einem relativ günstigen Preis.

7. ASUS TUF Gaming [Der beste 4K-Monitor für Fortnite]

Technische Daten Details Bildschirmgröße (Zoll) 27 Panel IPS Bildwiederholfrequenz Einhundertsechzig Hertz Design Flach Beschluss 4K Anschlüsse HDMI; DisplayPort AMD FreeSync Premium Yes G-Sync Yes Extras Schattenverstärkung

Ich weiß, dass die ASUS TUF Gaming steht schon eine Weile im Regal. Dennoch lohnt es sich, es noch einmal zur Hand zu nehmen, um Fortnite Gaming, wenn man bedenkt, wie gut es bei anderen fantastische Battle-Royale-Spiele und noch anspruchsvollere Titel wie Counter-Strike, Rainbow 6: Siege.

Die Attraktivität dieses Monitors liegt jedoch nicht nur in seinem günstigen Preis. Vielmehr erhält man ein 4K-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 160 Hz. Das könnte unter dem liegen, was die Samsung OdysseyVersprechen mit4K, aber es ist günstiger.

ASUS scheut auch bei den Anpassungsoptionen des Monitors keine Kosten. Sie können das 4K die Darstellung anzupassen, was ich allerdings nicht empfehle, und viele andere Anzeigeoptionen nach Belieben zu ändern. Wenn du Fortnite spielst in 4Kallerdings sind einige davon beeindruckende FPS-Gaming-Mäuse kann für Sie den Ausschlag geben.

Und schließlich gefällt mir, wie Der 27-Zoll-Bildschirm ist einfach ideal. Es ist weder zu groß noch zu klein. Man muss also den Kopf nicht zu sehr hin und her drehen, um zu sehen, was an verschiedenen Stellen des Bildschirms passiert. Glaub mir, wenn ich sage, dass das bei einem Titel wie Fortnite, wo man auf seine Umgebung achten muss.

Vorteile Nachteile ✅ Rahmenloses Design an drei Seiten für mehr Spielfläche ✅ Der Bildschirm verfügt über HDR 400, 4K-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 160 Hz ✅ Ideale Größe für Gaming ohne Ermüdung von Kopf oder Nacken ✅ Bewältigt bis zu 250 fps ohne Bildreißen oder Einbußen bei der Bildschärfe ✅ Ausgestattet mit AMD Freesync Premium und NVIDIA G-Sync für eine verbesserte Bildwiedergabe auf PC und Konsole ✅ Hervorragende Kabelführung auf der Rückseite ❌ Die Helligkeit ist zwar nicht die höchste, dennoch liefert es eine hervorragende Bildqualität

Fazit: Es gibt kaum einen anderen preiswerten 4K-Gaming-Monitor für Fortnite und noch mehr rasante Spiele von einer bewährten Marke wie der ASUS TUF Gaming.

Wie wählt man einen Monitor für Fortnite aus?

Bei der Auswahl des besten Monitors für Fortnite geht es nicht darum, das teuerste Modell zu wählen oder nur auf die Bildschirmtechnologie zu achten. Aufgrund der die Einzigartigkeit des Spiels und andere interessante Titel für Fortnite Liebe Gamer, ich habe eine Reihe relevanter Kriterien berücksichtigt, die ich im Folgenden aufgeführt habe:

Bildwiederholfrequenz

Die Bildwiederholfrequenz eines Gaming-Monitors gibt an, wie oft das Bild auf dem Bildschirm pro Sekunde aktualisiert wird. Ist sie zu niedrig, zerfallen die Bilder bei Bewegungen, was zu Bildreißen führt. Deshalb kann es so aussehen, als wäre ein Baum oder ein Gebäude, das man zuvor gesehen hat, in zwei Teile zerfallen, bevor es wieder zusammengesetzt wird.

Abgesehen von der schlechten Bildqualität wirken sich niedrige Bildwiederholraten unter anderem auch darauf aus, wie schnell man Gegner erkennen und auf sie reagieren kann.

Deshalb solltest du Zieh für Fortnite nur eine Bildwiederholfrequenz von mindestens 144 Hz in Betracht. Damit ist Ihre Technik bis zu einem gewissen Grad zukunftssicher, und der Monitor eignet sich gut für andere rasante Spiele.

Reaktionszeit (ms)

Technisch gesehen bezeichnet die Reaktionszeit, wie schnell Ihr Monitor die Farbe wechseln kann. Im Grunde genommen ist sie jedoch ein Maß dafür, wie schnell Ihr Monitor einen neuen Bildschirminhalt anzeigen kann, wenn Sie sich auf dem Bildschirm bewegen.

Wenn du zum Beispiel eine Box in Fortnite und sich daraus herausbewegt, würde eine langsame Reaktionszeit dazu führen, dass beim Bewegen Schatten um deinen Charakter und die Box herum zu sehen sind. Mit einer schnellen Reaktionszeit vermeidest du jedoch Bewegungsunschärfe und erhältst klare und scharfe Bilder.

Niemand mag Ghosting, deshalb solltest du nur Monitore mit einer Reaktionszeit von etwa 1 ms oder weniger in Betracht ziehen.

Beschluss

Sollten Sie sich einen 1080p-, 1440p- oder 4K-Gaming-Monitor für FortniteGaming?

Zunächst einmal sollte man wissen, dass die Auflösung des Gaming-Monitors darüber entscheidet, wie flüssig Bilder und Text auf dem Bildschirm dargestellt werden. Die Auflösung sollte jedoch nicht isoliert betrachtet werden.

Zum Beispiel,Ein 39-Zoll-Bildschirm mit 4K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sieht nicht unbedingt besser aus als ein 27-Zoll-Bildschirm mit 1440p-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz.

Wenn alle anderen Faktoren in etwa gleich sind, ist es jedoch immer am besten, sich für die höheren Auflösungen zu entscheiden.

Was mich betrifft, würde ich mich nicht an einem Full HD Heutzutage gibt es kaum noch Gaming-Monitore. Also, tDu solltest mindestens 1440p in Betracht ziehen. Berücksichtige andere Spiele, die du spielst, sowie deine Anforderungen an die Produktivität, bevor du dich für 4K entscheidest.

Panel-Typ (IPS, TN, VA, OLED)

Hersteller von Gaming-Monitoren werfen gerne mit Schlagworten wie IPS, OLED und ähnlichen Begriffen um sich. Aber was bedeuten diese Begriffe für dich? Fortnite und das Spielerlebnis insgesamt?

Zunächst ist zu beachten, dass zwei Hauptfamilien von Bedienfeldern zur Auswahl stehen:

OLED: verfügt über W-OLED und QD-OLED

verfügt über W-OLED und QD-OLED Flüssigkristallanzeige umfasst IPS-, VA- und TN-Displays

Im Allgemeinen,LCDs bieten im Vergleich zu OLED eine bessere Helligkeit, was zu tieferen Schwarztönen führt. Letztendlich ist es eine Frage des Geschmacks, wie man die Darstellung der Spielbilder bevorzugt.

Allerdings,LCDs weisen im Vergleich zu OLED die schlechtesten Kontrastverhältnisse auf, was sich auf die Bildfülle und -tiefe auswirkt. Dies kann die Realitätsnähe und das Eintauchen in das Spielerlebnis beeinträchtigen.

Und wie sieht es mit den Reaktionszeiten aus? Selbst die besten IPS-Panels schaffen nur etwa 4–6,5 ms GTG Reaktionszeiten. Dies steht im Vergleich zu einem 0,3 ms GTG-Bildwiederholfrequenz bei OLEDs – ein gewaltiger Sprung. Somit bieten OLEDs im Vergleich zu LCDs bei jeder Bildwiederholfrequenz eine bessere Bewegungsdarstellung in der Praxis.

Adaptive-Sync-Technologie (NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium)

Die Adaptive-Sync-Technologie sollte für Sie von Interesse sein, da Sie Ihren PC oder Ihre Spielkonsole höchstwahrscheinlich an den Monitor anschließen werden.

Nehmen wir einmal an, Ihr Gaming-Monitor unterstützt 160-Hz-Gaming,aber du bist gerade dabei, ein Spiel von deinem PC aus zu starten unter 114 Hz. Ohne Adaptive Sync zwingt Ihr Monitor das Spiel dazu, mit einer Bildwiederholrate von 160 Hz was die grafischen Elemente des Spiels beeinträchtigen wird.

Mit Adaptive Sync kann Ihr Gaming-Monitor jedoch automatisch auf eine niedrigere Bildwiederholfrequenz umschalten, um das Spiel mit der bevorzugten Bildwiederholfrequenz auszuführen. Das Beste daran ist, dass sich der Gaming-Monitor auch bei Schwankungen der Bildwiederholfrequenz automatisch an das Spiel anpasst.

Dies verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil, verhindert Bildschirmflackern und sorgt für ein fesselndes Spielerlebnis – ganz gleich, welches Spielgerät Sie an Ihren Gaming-Monitor angeschlossen haben.

Anschlüsse

Ohne Anschlüsse könntest du deinen PC oder deine Konsole ohnehin nicht an den Monitor anschließen. Dennoch sind manche Anschlüsse wichtiger als andere.

Ich empfehle zum Beispiel das High-Definition Multimedia Interface 2.1da es im Vergleich zu beispielsweise High-Definition Multimedia Interface 2.0.

Hier sind jedenfalls einige der wichtigsten Ports, die ich als unverzichtbar empfehle:

DisplayPort – Um Ihre Spielkonsole oder Ihren PC an den Monitor anzuschließen.

– Um Ihre Spielkonsole oder Ihren PC an den Monitor anzuschließen. HDMI-Anschluss – Um einen PC an den Monitor anzuschließen oder ein weiteres Display an den Monitor anzuschließen.

– Um einen PC an den Monitor anzuschließen oder ein weiteres Display an den Monitor anzuschließen. USB-Anschlüsse – Kann nützlich sein, um MacBooks und andere Peripheriegeräte wie beispielsweise eine Tastatur anzuschließen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Monitor für Fortnite?

Der beste Monitor für Fortniteist dasSamsung Odyssey G90XF,ein3D Effekt für ein fesselndes Spielerlebnis. Bei27 Zoll, Es hat genau die richtige Größe für die meisten Schreibtische, und seine Pixeldichte Sieht auf einem 4K-Bildschirm großartig aus.

Ist ein 24-Zoll-Monitor für Fortnite geeignet?

Ja, ein24-Zoll-Bildschirm kann ein guter Monitor für Fortnite, aber am besten fängt man an bei 27 Zoll.Das liegt daran, dass ein 24-Zoll-Bildschirm kann beengt wirken und Ihnen nicht den optimalen Weitwinkel-Blickwinkel bieten, der einen Wechsel von Ihrem Gaming-Laptop rechtfertigen würde.

Ist ein 240-Hz-Monitor gut für Fortnite?

Ja, ein240-Hz-Gaming-Monitor ist mehr als ideal für Fortnite, als alles Mögliche, von Einhundertvierundvierzig Hertzwürde bei diesem rasanten Titel einen Unterschied machen. Aber konzentrieren Sie sich nicht ausschließlich auf die Auswahl eines 240 Hertz Achten Sie auf den Monitor und berücksichtigen Sie auch andere relevante Spezifikationen, darunter die Bildschirmtechnologie und die Auflösung.

Welches Display eignet sich am besten für Fortnite?

OLED-Bildschirme eignen sich am besten für Gaming-Monitore für „Fortnite“. Sie bieten beste Schwarzwerte, hervorragende Bildqualität, verbesserte Tiefenwiedergabe und atemberaubende Grafik, um Fortnite in ein fesselndes, fast realistisches Erlebnis zu verwandeln.

Ist ein gebogener Monitor besser für Fortnite?

Ein gebogener Monitor ist für „Fortnite“ nicht unbedingt besser als ein flacher Monitor. Die Wahl des Monitortyps hängt von deinem Spielstil bei „Fortnite“ und anderen persönlichen Vorlieben ab.